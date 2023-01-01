攝大乘論釋論卷第十世親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋論卷第十世親菩薩造

隋天竺三藏笈多共行矩等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏笈多共行矩等譯

智勝相勝語第十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智勝相勝語第十之二

論曰：此諸佛法身，為說差別、為說無差別？依止意用及業無異故，不可說差別；無量正覺故，有差別。如法身，受用身亦爾，意用及業不異故，無差別；依止有差別，無量依止轉故。變化身亦如受用身應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸佛法身，為說差別、為說無差別？依止意用及業無異故，不可說差別；無量正覺故，有差別。如法身，受用身亦爾，意用及業不異故，無差別；依止有差別，無量依止轉故。變化身亦如受用身應知。

釋曰：無量依止轉故者，諸菩薩有無量依止，由此受用身顯現故，是故意用及業無差別，然身事有差別。於中意用無差別者，謂安樂一切眾生意應知。業無差別者，謂顯示證正覺般涅槃等業，此業無別應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無量依止轉故者，諸菩薩有無量依止，由此受用身顯現故，是故意用及業無差別，然身事有差別。於中意用無差別者，謂安樂一切眾生意應知。業無差別者，謂顯示證正覺般涅槃等業，此業無別應知。

論曰：應知法身與幾功德相應？與最清淨四無量、解脫、勝處、一切處、無諍、願智、四辯、六通、三十二大丈夫相、八十種好、四一切種清淨、十力、四無畏、三不護、三念處、無忘失法、拔除習氣、大悲、十八不共佛法、一切種勝智等相應。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：應知法身與幾功德相應？與最清淨四無量、解脫、勝處、一切處、無諍、願智、四辯、六通、三十二大丈夫相、八十種好、四一切種清淨、十力、四無畏、三不護、三念處、無忘失法、拔除習氣、大悲、十八不共佛法、一切種勝智等相應。此中有偈：

憐愍諸眾生， 捨離結縛意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸眾生， 捨離結縛意，

不捨安樂心， 歸命利益意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨安樂心， 歸命利益意。

解脫一切障， 牟尼勝世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫一切障， 牟尼勝世間，

智遍滿爾炎， 歸命解脫心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智遍滿爾炎， 歸命解脫心。

能滅諸眾生， 一切惑無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅諸眾生， 一切惑無餘，

惑者共歸苦， 歸命離惑人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑者共歸苦， 歸命離惑人。

無功用無著， 無障礙寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功用無著， 無障礙寂靜，

常解一切難， 歸命釋難者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常解一切難， 歸命釋難者。

所依及能依， 說言及說智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依及能依， 說言及說智，

意常無障礙， 歸命善說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意常無障礙， 歸命善說者。

隨彼等語言， 行往還出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼等語言， 行往還出離，

知彼諸眾生， 歸命善教者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼諸眾生， 歸命善教者。

諸眾生見佛， 緣彼大人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生見佛， 緣彼大人相，

但見得生信， 歸命生信者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但見得生信， 歸命生信者。

執持住處捨， 變化及變易， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持住處捨， 變化及變易，

三昧智自在， 歸命到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧智自在， 歸命到彼岸。

方便歸依淨， 及大乘出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便歸依淨， 及大乘出離，

障隔諸眾生， 歸命摧魔者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障隔諸眾生， 歸命摧魔者。

能說智及斷， 出離障礙事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說智及斷， 出離障礙事，

外道不能壞， 歸命自他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道不能壞， 歸命自他利。

說法制大眾， 遠離二煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法制大眾， 遠離二煩惱，

無護無忘失， 歸命攝眾者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無護無忘失， 歸命攝眾者。

利益諸眾生， 所作不過時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益諸眾生， 所作不過時，

所作常不虛， 歸命無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作常不虛， 歸命無忘失。

行住一切處， 無非圓智業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住一切處， 無非圓智業，

一切時遍知， 歸命實義者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時遍知， 歸命實義者。

於晝夜六時， 觀察諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於晝夜六時， 觀察諸世間，

與大悲相應， 歸命利益意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大悲相應， 歸命利益意。

修行及證得， 智慧與作業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行及證得， 智慧與作業，

勝一切二乘， 歸命最勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝一切二乘， 歸命最勝者。

三身大菩提， 具得一切種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身大菩提， 具得一切種，

歸命斷眾生， 一切處疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命斷眾生， 一切處疑惑。

無畏無過失， 無濁無住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏無過失， 無濁無住處，

於諸法無動， 歸命無戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法無動， 歸命無戲論。

諸佛法身與如是等功德相應。復有自性、因、果、業、相應、行事等功德，是故諸佛法身是無上功德應知。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法身與如是等功德相應。復有自性、因、果、業、相應、行事等功德，是故諸佛法身是無上功德應知。此中有偈：

成就最勝義， 出過一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就最勝義， 出過一切地，

至諸眾生上， 解脫諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至諸眾生上， 解脫諸眾生。

無盡無等德， 相應世間見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡無等德， 相應世間見，

眾輪亦不見， 一切天人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾輪亦不見， 一切天人等。

釋曰：法身與如是等功德相應。復有自性因果業相應行事等功德者，於中法身自性者，以成就最勝義顯示。成就最勝義者，謂清淨真如，此是佛自性故。因者，顯示出過一切地，謂以修一切地得彼佛體故。至諸眾生上者，此顯示果，顯此果在一切眾生上故。解脫諸眾生者，此顯示業，佛是救脫一切眾生故。相應者，無盡無等功德相應以此顯示。於中世間見者，謂見化身故。諸大眾輪見者，謂見受用身故。此等諸天人亦不見者，謂此諸大眾輪，不見自性身。此等顯示佛身行事差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：法身與如是等功德相應。復有自性因果業相應行事等功德者，於中法身自性者，以成就最勝義顯示。成就最勝義者，謂清淨真如，此是佛自性故。因者，顯示出過一切地，謂以修一切地得彼佛體故。至諸眾生上者，此顯示果，顯此果在一切眾生上故。解脫諸眾生者，此顯示業，佛是救脫一切眾生故。相應者，無盡無等功德相應以此顯示。於中世間見者，謂見化身故。諸大眾輪見者，謂見受用身故。此等諸天人亦不見者，謂此諸大眾輪，不見自性身。此等顯示佛身行事差別。

論曰：然此諸佛法身，甚深最甚深。此甚深云何可見？此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：然此諸佛法身，甚深最甚深。此甚深云何可見？此中有偈：

諸佛不生生， 無住處為處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛不生生， 無住處為處，

諸事無功用， 受用第四食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸事無功用， 受用第四食。

無差別無量， 無數量一業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無差別無量， 無數量一業，

不動及動業， 諸佛三身具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動及動業， 諸佛三身具。

無有證正覺， 非不一切覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有證正覺， 非不一切覺，

念念不可量， 有非有所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念不可量， 有非有所顯。

無欲無離欲， 而亦與欲俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲無離欲， 而亦與欲俱，

既知欲非欲， 得入欲法如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既知欲非欲， 得入欲法如。

諸佛過諸陰， 而亦住陰中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛過諸陰， 而亦住陰中，

與彼不一異， 不捨而寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與彼不一異， 不捨而寂滅。

諸佛同事業， 猶如大海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛同事業， 猶如大海水，

我已現當作， 他利無是思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已現當作， 他利無是思。

諸罪者不見， 如破器中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸罪者不見， 如破器中月，

普遍一切世， 法光猶如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍一切世， 法光猶如日。

或顯示正覺， 或涅槃如火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或顯示正覺， 或涅槃如火，

不生亦不有， 如來常住身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不有， 如來常住身。

佛於非正法， 人及惡趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於非正法， 人及惡趣中，

於非梵行法， 自住最勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於非梵行法， 自住最勝者。

行於一切處， 而亦無所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於一切處， 而亦無所行，

一切眾生見， 然非六根境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生見， 然非六根境。

伏斷諸煩惱， 如呪制諸毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏斷諸煩惱， 如呪制諸毒，

以惑至惑盡， 佛具一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以惑至惑盡， 佛具一切智。

煩惱即菩提， 生死寂滅體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱即菩提， 生死寂滅體，

有大方便故， 如來不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大方便故， 如來不思議。

此即是十二種甚深應知，所謂生成業住甚深、安立數業甚深、正遍覺甚深、離欲甚深、滅陰甚深、成熟甚深、顯現甚深、顯示正遍覺般涅槃甚深、住甚深、顯示自體甚深、滅煩惱甚深、不思議甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即是十二種甚深應知，所謂生成業住甚深、安立數業甚深、正遍覺甚深、離欲甚深、滅陰甚深、成熟甚深、顯現甚深、顯示正遍覺般涅槃甚深、住甚深、顯示自體甚深、滅煩惱甚深、不思議甚深。

釋曰：今當顯示大乘甚深，即是顯示十二種甚深。於中生成業住等甚深，以一偈顯示。諸佛不生生者，此顯生甚深，諸佛以不生為生故。無住處為處者，此顯成長甚深，諸佛不住生死涅槃處故。所作無功用者，此顯業甚深，諸佛以平等為業，由無功用故所作之業一切處平等受用。第四食者，此顯住甚深，由四種食是不淨身依止住處，諸佛非不淨身依止住處，由段等四食是欲界眾生不清淨身依止而住故。淨不淨身依止住處者，謂色無色界眾生，此等於下地煩惱則淨，於上地煩惱則不淨。此諸淨不淨身，唯有觸、意思、識等三食，離於段食彼身得住，彼身唯以三食得住故。淨身住持者，即是段等四食，於聲聞緣覺等此等淨，身若住於世，由此住持故。示現住持者，即彼段等四食示現，即以此住持故，諸佛食之，此為第四。由示現以此為住持故，諸佛世尊得受眾生所施令生歡喜，積聚福德故，無有食事。復有說言：諸佛食時，諸天接取，施餘眾生。以此因緣，令彼眾生當得菩提故。此等一偈同一甚深。又諸佛生相有十因緣應知，一愚癡別異故、二種種別異故、三攝持自在故、四住自在故、五捨自在故、六無二相故、七唯影像故、八如幻故、九無住為住故、十雲義成就故。有十因緣故，如來不住生死涅槃應知，一非知故、二非滅故、三非有故、四非有自性智故、五無得無分別故、六離心故、七得心故、八平等心故、九不得於物故、十非不得故。有十因緣故，諸佛無功用而佛事成就，一滅離故、二無依止故、三應作無功用故、四作者無功用故、五作業無功用故、六無所有無功用故、七本昔無差別故、八所作究竟故、九作事未究竟故、十由熟修一切法中自在故。有十因緣，諸佛受用於食，一示現以食住持身故、二令諸眾生聚集福德故、三為示現同眾生作故、四為令順學正食故、五為令順學知足故、六為令他發起精進故、七為成熟善根故、八為顯示自身無染著故、九為住持尊重業故、十為圓滿本願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今當顯示大乘甚深，即是顯示十二種甚深。於中生成業住等甚深，以一偈顯示。諸佛不生生者，此顯生甚深，諸佛以不生為生故。無住處為處者，此顯成長甚深，諸佛不住生死涅槃處故。所作無功用者，此顯業甚深，諸佛以平等為業，由無功用故所作之業一切處平等受用。第四食者，此顯住甚深，由四種食是不淨身依止住處，諸佛非不淨身依止住處，由段等四食是欲界眾生不清淨身依止而住故。淨不淨身依止住處者，謂色無色界眾生，此等於下地煩惱則淨，於上地煩惱則不淨。此諸淨不淨身，唯有觸、意思、識等三食，離於段食彼身得住，彼身唯以三食得住故。淨身住持者，即是段等四食，於聲聞緣覺等此等淨，身若住於世，由此住持故。示現住持者，即彼段等四食示現，即以此住持故，諸佛食之，此為第四。由示現以此為住持故，諸佛世尊得受眾生所施令生歡喜，積聚福德故，無有食事。復有說言：諸佛食時，諸天接取，施餘眾生。以此因緣，令彼眾生當得菩提故。此等一偈同一甚深。又諸佛生相有十因緣應知，一愚癡別異故、二種種別異故、三攝持自在故、四住自在故、五捨自在故、六無二相故、七唯影像故、八如幻故、九無住為住故、十雲義成就故。有十因緣故，如來不住生死涅槃應知，一非知故、二非滅故、三非有故、四非有自性智故、五無得無分別故、六離心故、七得心故、八平等心故、九不得於物故、十非不得故。有十因緣故，諸佛無功用而佛事成就，一滅離故、二無依止故、三應作無功用故、四作者無功用故、五作業無功用故、六無所有無功用故、七本昔無差別故、八所作究竟故、九作事未究竟故、十由熟修一切法中自在故。有十因緣，諸佛受用於食，一示現以食住持身故、二令諸眾生聚集福德故、三為示現同眾生作故、四為令順學正食故、五為令順學知足故、六為令他發起精進故、七為成熟善根故、八為顯示自身無染著故、九為住持尊重業故、十為圓滿本願故。

次顯示安立數業甚深偈。無差別無量者，此是安立甚深。於中無差別者，法身無別異故。無量者，無量身證菩提，故無數量。一業者，此是數甚深，乘雖無量，諸佛一業故。不動及動業諸佛二身具者，諸佛雖三身相應，然受用身業則牢住，化身業則不牢住，此即是甚深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯示安立數業甚深偈。無差別無量者，此是安立甚深。於中無差別者，法身無別異故。無量者，無量身證菩提，故無數量。一業者，此是數甚深，乘雖無量，諸佛一業故。不動及動業諸佛二身具者，諸佛雖三身相應，然受用身業則牢住，化身業則不牢住，此即是甚深故。

次顯示證正覺甚深偈。無有證正覺者，人及法無所有故。非不一切覺者，由假名說一切覺故。此正覺云何？偈言念念中無量，以此顯示，由於念念中無量人得正覺故。有非有所顯者，此顯真如於諸有非有為義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯示證正覺甚深偈。無有證正覺者，人及法無所有故。非不一切覺者，由假名說一切覺故。此正覺云何？偈言念念中無量，以此顯示，由於念念中無量人得正覺故。有非有所顯者，此顯真如於諸有非有為義故。

次顯離欲甚深偈。無欲無離欲者，欲無所有故無所染，既無染故亦無離。何以故？欲若是有，可有離欲故。而亦與欲俱者，由唯斷上心欲，留隨眠欲故。若不留隨眠欲，即同聲聞入涅槃故。既知欲非欲得入欲法如者，謂欲分別中了知非欲，即入欲法真如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯離欲甚深偈。無欲無離欲者，欲無所有故無所染，既無染故亦無離。何以故？欲若是有，可有離欲故。而亦與欲俱者，由唯斷上心欲，留隨眠欲故。若不留隨眠欲，即同聲聞入涅槃故。既知欲非欲得入欲法如者，謂欲分別中了知非欲，即入欲法真如故。

次顯示滅陰甚深偈。諸佛過諸陰而亦住陰中者，謂已過色等五取聚，但住於無所得法如聚中故。與彼不一異者，佛已捨彼分別聚，然與彼非異，以即住彼法如中故；又非不異，由雖是化身，分別即成清淨境界故。不捨而寂滅者，謂不捨真實性聚，即是涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯示滅陰甚深偈。諸佛過諸陰而亦住陰中者，謂已過色等五取聚，但住於無所得法如聚中故。與彼不一異者，佛已捨彼分別聚，然與彼非異，以即住彼法如中故；又非不異，由雖是化身，分別即成清淨境界故。不捨而寂滅者，謂不捨真實性聚，即是涅槃故。

次顯成熟甚深偈。諸佛同事業者，諸佛作業平等，皆為成熟眾生故。此何所似？猶如大海水，如水入海為魚鼈等受用。如是既入法界，同為成熟眾生故。我已現當作他利無是思者，無有一念思惟我於三時利益眾生，然似摩尼天樂無有功用，而作眾生利益事成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯成熟甚深偈。諸佛同事業者，諸佛作業平等，皆為成熟眾生故。此何所似？猶如大海水，如水入海為魚鼈等受用。如是既入法界，同為成熟眾生故。我已現當作他利無是思者，無有一念思惟我於三時利益眾生，然似摩尼天樂無有功用，而作眾生利益事成。

次顯示顯現甚深偈。若世間不見諸佛，又說諸佛是常住身；既有常住身，何故不見？偈言諸罪者不見，如破器中月故。如器破水則不住，以水不住故月則不現。如是諸眾生等無有奢摩他滋潤故，佛月不現。水譬三摩提，體滋潤故。普遍一切世法光猶如日者，雖不見佛，亦為作佛事。由說修多羅等法猶如日光，以此為佛事，亦於世間得成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯示顯現甚深偈。若世間不見諸佛，又說諸佛是常住身；既有常住身，何故不見？偈言諸罪者不見，如破器中月故。如器破水則不住，以水不住故月則不現。如是諸眾生等無有奢摩他滋潤故，佛月不現。水譬三摩提，體滋潤故。普遍一切世法光猶如日者，雖不見佛，亦為作佛事。由說修多羅等法猶如日光，以此為佛事，亦於世間得成熟眾生。

次顯顯示正遍覺般涅槃甚深偈。或顯示正覺或涅槃如火者，或示正遍覺、或示般涅槃，其事如火。譬如火，或時然或時滅。諸佛亦爾，或有眾生應以涅槃成熟即示涅槃，應以正覺成熟即示正覺，為解脫故。如火性不異，唯一法身亦爾，應如是知。餘半偈義可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯顯示正遍覺般涅槃甚深偈。或顯示正覺或涅槃如火者，或示正遍覺、或示般涅槃，其事如火。譬如火，或時然或時滅。諸佛亦爾，或有眾生應以涅槃成熟即示涅槃，應以正覺成熟即示正覺，為解脫故。如火性不異，唯一法身亦爾，應如是知。餘半偈義可解。

次顯住甚深偈。佛於非正法人及惡趣中，於非梵行法自住最勝者者，自體最勝，住亦最勝，住於聖住故。此中聖住者，謂住於空故。天住者，謂住禪那故。梵住者，謂住慈等四無量故。非正法者，謂諸不善法。諸佛於諸不善法中住於空住，是故佛住聖住。於人道及惡趣眾生攀緣而住，入於禪那，是為天住。於非梵行法中，自體最勝住。如是等。空住者，即是自體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯住甚深偈。佛於非正法人及惡趣中，於非梵行法自住最勝者者，自體最勝，住亦最勝，住於聖住故。此中聖住者，謂住於空故。天住者，謂住禪那故。梵住者，謂住慈等四無量故。非正法者，謂諸不善法。諸佛於諸不善法中住於空住，是故佛住聖住。於人道及惡趣眾生攀緣而住，入於禪那，是為天住。於非梵行法中，自體最勝住。如是等。空住者，即是自體。

次顯顯現自體甚深偈。行於一切處而亦無所行者，後得智於善不善等中差別智生，若無分別智即無所行。化身於一切處行，非餘身也。第二義中一切眾生見者，謂即此化身一切處得見故。然非六根境者，即此化身若為地獄眾生所見時，為教化彼故生於彼處，非化身自性。彼地獄眾生見時，謂即是地獄身，是故非彼地獄等眾生六根境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯顯現自體甚深偈。行於一切處而亦無所行者，後得智於善不善等中差別智生，若無分別智即無所行。化身於一切處行，非餘身也。第二義中一切眾生見者，謂即此化身一切處得見故。然非六根境者，即此化身若為地獄眾生所見時，為教化彼故生於彼處，非化身自性。彼地獄眾生見時，謂即是地獄身，是故非彼地獄等眾生六根境界。

次顯滅煩惱甚深偈。伏斷諸煩惱如呪制諸毒者，謂現行煩惱，在菩薩位時不斷煩惱，由有隨眠惑在。如呪制諸毒者，譬如被毒呪力制之則不為害。煩惱亦爾，以智知故則不為惱。以惑至惑盡者，謂以留隨眠惑故，不同聲聞入般涅槃。佛具一切智者，謂諸佛煩惱盡時，即得一切智具故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯滅煩惱甚深偈。伏斷諸煩惱如呪制諸毒者，謂現行煩惱，在菩薩位時不斷煩惱，由有隨眠惑在。如呪制諸毒者，譬如被毒呪力制之則不為害。煩惱亦爾，以智知故則不為惱。以惑至惑盡者，謂以留隨眠惑故，不同聲聞入般涅槃。佛具一切智者，謂諸佛煩惱盡時，即得一切智具故。

次顯不思議甚深偈。此等煩惱即是彼菩提分，是集諦故。生死等苦諦，即是涅槃故。如來一切所說皆不可思議，如前所說三種因緣，謂唯自證知等，非思量境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯不思議甚深偈。此等煩惱即是彼菩提分，是集諦故。生死等苦諦，即是涅槃故。如來一切所說皆不可思議，如前所說三種因緣，謂唯自證知等，非思量境界。

論曰：諸菩薩念佛法身，以幾種念而念？略說諸菩薩修習念佛有七種：一諸佛於一切法得自在，應如是修習念佛，於一切世界得無障礙神通智故。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸菩薩念佛法身，以幾種念而念？略說諸菩薩修習念佛有七種：一諸佛於一切法得自在，應如是修習念佛，於一切世界得無障礙神通智故。此中有偈：

障礙及闕因， 眾生界普遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障礙及闕因， 眾生界普遍，

二種決定故， 諸佛無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種決定故， 諸佛無自在。

二如來身常住，真如無間離垢故。三如來最無譏嫌，離一切煩惱障智障故。四如來無功用，無有功用而不捨一切佛事故。五如來大受用，清淨佛土為大受用故。六如來無染污，生在世間不為一切世法所染故。七如來大義利顯示證正覺入涅槃等，未成熟眾生而成熟之，已成熟者而解脫之。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二如來身常住，真如無間離垢故。三如來最無譏嫌，離一切煩惱障智障故。四如來無功用，無有功用而不捨一切佛事故。五如來大受用，清淨佛土為大受用故。六如來無染污，生在世間不為一切世法所染故。七如來大義利顯示證正覺入涅槃等，未成熟眾生而成熟之，已成熟者而解脫之。此中有偈：

隨逐於自心， 常具淨相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨逐於自心， 常具淨相應，

無復諸功用， 施與大法樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復諸功用， 施與大法樂，

無依止遍行， 平等於多人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依止遍行， 平等於多人，

一切一切佛， 智人如是念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切一切佛， 智人如是念。

釋曰：諸菩薩若念諸佛法身，如七相修念，今當顯示此修義。於中於一切法得自在者，以神通故於一切法得自在，由諸佛於一切世界中得無障礙神通，非如聲聞等有障礙故。若諸佛於一切法得自在者，何故一切眾生不得涅槃？此義以偈顯示。有因緣故，不能令得涅槃故，說障礙及闕因等偈。此中障礙者，由業障等所礙故，雖無量諸佛不能令其得涅槃，是故諸佛於彼眾生無有如上自在。闕因者，謂無涅槃法性。此為闕因，由無彼性故。二種決定故者，決定有二種：一作業決定、二受報決定。然於此二種決定，諸佛無有自在。於中報障者，謂癡鈍等應知。受報決定者，謂決定趣地獄等。報及受報有此差別。常住身者，即是真如無間離垢，此如常住以此為身，故名如來常住身也。如來大受用者，諸如來等即以清淨佛剎為大受用應知。大義利者，諸佛大義利體，謂成熟解脫，未成熟眾生以菩提涅槃而成熟之故應知。餘四相念佛義可解。此七種念佛，更以二偈顯示。隨逐於自心等偈中說七相成就。諸菩薩最初念諸佛果報皆隨逐自心，此亦即是常。淨相應者謂善，是故最無譏嫌。無功用者，以無功用作諸佛事故。施與大法樂者，即是清淨佛土應知。無依止遍行者，若有依止作行則苦，是故諸佛無所依止而行教化，以如是故利益多人。由多人所共故，諸菩薩應念此果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩若念諸佛法身，如七相修念，今當顯示此修義。於中於一切法得自在者，以神通故於一切法得自在，由諸佛於一切世界中得無障礙神通，非如聲聞等有障礙故。若諸佛於一切法得自在者，何故一切眾生不得涅槃？此義以偈顯示。有因緣故，不能令得涅槃故，說障礙及闕因等偈。此中障礙者，由業障等所礙故，雖無量諸佛不能令其得涅槃，是故諸佛於彼眾生無有如上自在。闕因者，謂無涅槃法性。此為闕因，由無彼性故。二種決定故者，決定有二種：一作業決定、二受報決定。然於此二種決定，諸佛無有自在。於中報障者，謂癡鈍等應知。受報決定者，謂決定趣地獄等。報及受報有此差別。常住身者，即是真如無間離垢，此如常住以此為身，故名如來常住身也。如來大受用者，諸如來等即以清淨佛剎為大受用應知。大義利者，諸佛大義利體，謂成熟解脫，未成熟眾生以菩提涅槃而成熟之故應知。餘四相念佛義可解。此七種念佛，更以二偈顯示。隨逐於自心等偈中說七相成就。諸菩薩最初念諸佛果報皆隨逐自心，此亦即是常。淨相應者謂善，是故最無譏嫌。無功用者，以無功用作諸佛事故。施與大法樂者，即是清淨佛土應知。無依止遍行者，若有依止作行則苦，是故諸佛無所依止而行教化，以如是故利益多人。由多人所共故，諸菩薩應念此果報。

論曰：復次云何應知諸佛剎土清淨相？如百千偈修多羅菩薩藏緣起中說，婆伽婆住於最勝光明七寶莊嚴故，放大光明普照無量世界故，住於無量妙莊飾處故，周圓無限故，超過三界行處故，出世上上善根所生故，最清淨自在識相故，如來住持故，諸大菩薩所住故，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅摩、睺羅伽、人非人等所行故，大法味悅樂所持故，安住一切眾生一切利益事故，離一切煩惱逼迫故，離一切魔故，勝過一切莊嚴如來莊嚴住持故，大念慧行出生故，大奢摩他毘鉢舍那為乘故，大空、無相、無願入處故，無量功德眾莊嚴大寶蓮華王所建立故，遊於大宮殿中故。如是等句顯清淨佛剎，所謂色類具足、相貌具足、量具足、方所具足、因具足、果具足、主具足、助伴具足、眷屬具足、住持具足、業具足、順攝具足、無畏具足、住止具足、道路具足、乘具足、門具足、依持具足故，如是等皆得顯現。又彼清淨佛剎中所有果報，一向淨妙、一向樂、一向無嫌、一向自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次云何應知諸佛剎土清淨相？如百千偈修多羅菩薩藏緣起中說，婆伽婆住於最勝光明七寶莊嚴故，放大光明普照無量世界故，住於無量妙莊飾處故，周圓無限故，超過三界行處故，出世上上善根所生故，最清淨自在識相故，如來住持故，諸大菩薩所住故，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅摩、睺羅伽、人非人等所行故，大法味悅樂所持故，安住一切眾生一切利益事故，離一切煩惱逼迫故，離一切魔故，勝過一切莊嚴如來莊嚴住持故，大念慧行出生故，大奢摩他毘鉢舍那為乘故，大空、無相、無願入處故，無量功德眾莊嚴大寶蓮華王所建立故，遊於大宮殿中故。如是等句顯清淨佛剎，所謂色類具足、相貌具足、量具足、方所具足、因具足、果具足、主具足、助伴具足、眷屬具足、住持具足、業具足、順攝具足、無畏具足、住止具足、道路具足、乘具足、門具足、依持具足故，如是等皆得顯現。又彼清淨佛剎中所有果報，一向淨妙、一向樂、一向無嫌、一向自在。

釋曰：如百千偈修多羅緣起中說，佛剎清淨。彼清淨佛剎，以何等勝功德顯示？前二句顯色具足，謂七寶等。七寶中，金、銀、琉璃、珊瑚、馬瑙並是石所攝，末邏羯多(玉之類緣色)亦是石所攝應知。赤寶者，謂赤真珠，從赤虫所出，由於中出珠故，此珠寶於一切寶中最勝故。光明照無量世界者，即前所說七寶出生光明故，此是色具足第二句。次一句顯莊嚴具足，次一句顯量具足，次一句顯方所具足。此等以何為因？出世無分別及彼出世無分別後得二種善根所生諸善為因，此即是因具足，此亦有一句。次一句顯果具足，彼佛剎中以最清淨識自在轉為相故。次一句顯主具足，次一句顯伴具足，次一句顯眷屬具足。於此眷屬具足中，所言摩睺羅伽亦攝在龍中。於淨土中若能住持身，此是住持具足，亦以一句顯示。以此為食已復作何業？但成就一切眾生一切利益事。亦以一句顯示順攝具足，由淨土中無煩惱無苦故。亦以一句顯示彼中無有怨對之怖，由無魔故。於彼佛土中無陰魔、煩惱魔、死魔、天子魔，是故無有怖畏，此一句即是無畏具足。次一句顯住處具足。復以何道得入彼清淨佛剎？於大乘中聞思修智為體，即是大念慧行。如其次第，此一句顯示道具足。以何為乘？於奢摩他、毘鉢舍那而趣於彼，此一句顯乘具足。以何門得入彼土？謂於大乘中空、無相、無願為門故，此一句顯門具足。次一句顯依持具足，猶如大地以風輪為依持。彼清淨佛土以何為依持？以無量功德大寶蓮華為依持，此句顯依持具足。彼淨土中果報一向淨妙者，由彼中無有糞穢等不淨物故。一向樂者，彼中唯有樂受，無有苦及無記等受。一向無嫌者，於彼中無有不善及無記故。一向自在者，以自心力不待因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如百千偈修多羅緣起中說，佛剎清淨。彼清淨佛剎，以何等勝功德顯示？前二句顯色具足，謂七寶等。七寶中，金、銀、琉璃、珊瑚、馬瑙並是石所攝，末邏羯多(玉之類緣色)亦是石所攝應知。赤寶者，謂赤真珠，從赤虫所出，由於中出珠故，此珠寶於一切寶中最勝故。光明照無量世界者，即前所說七寶出生光明故，此是色具足第二句。次一句顯莊嚴具足，次一句顯量具足，次一句顯方所具足。此等以何為因？出世無分別及彼出世無分別後得二種善根所生諸善為因，此即是因具足，此亦有一句。次一句顯果具足，彼佛剎中以最清淨識自在轉為相故。次一句顯主具足，次一句顯伴具足，次一句顯眷屬具足。於此眷屬具足中，所言摩睺羅伽亦攝在龍中。於淨土中若能住持身，此是住持具足，亦以一句顯示。以此為食已復作何業？但成就一切眾生一切利益事。亦以一句顯示順攝具足，由淨土中無煩惱無苦故。亦以一句顯示彼中無有怨對之怖，由無魔故。於彼佛土中無陰魔、煩惱魔、死魔、天子魔，是故無有怖畏，此一句即是無畏具足。次一句顯住處具足。復以何道得入彼清淨佛剎？於大乘中聞思修智為體，即是大念慧行。如其次第，此一句顯示道具足。以何為乘？於奢摩他、毘鉢舍那而趣於彼，此一句顯乘具足。以何門得入彼土？謂於大乘中空、無相、無願為門故，此一句顯門具足。次一句顯依持具足，猶如大地以風輪為依持。彼清淨佛土以何為依持？以無量功德大寶蓮華為依持，此句顯依持具足。彼淨土中果報一向淨妙者，由彼中無有糞穢等不淨物故。一向樂者，彼中唯有樂受，無有苦及無記等受。一向無嫌者，於彼中無有不善及無記故。一向自在者，以自心力不待因緣故。

論曰：復次此諸佛法界一切時有五業應知。一救護一切眾生逼惱中業，謂聾盲狂等逼惱，唯見即得救護故。二救護惡道業，從不善處拔出，安置善處故。三救護非方便業，外道等以非方便求於解脫，開悟安置於佛正教中故。四救護我見業，為令超過三界，教示以道故。五救護乘業，謂發行餘乘諸菩薩及不定性聲聞等，安立令修行大乘故。此五種業是一切諸佛平等業應知。此中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次此諸佛法界一切時有五業應知。一救護一切眾生逼惱中業，謂聾盲狂等逼惱，唯見即得救護故。二救護惡道業，從不善處拔出，安置善處故。三救護非方便業，外道等以非方便求於解脫，開悟安置於佛正教中故。四救護我見業，為令超過三界，教示以道故。五救護乘業，謂發行餘乘諸菩薩及不定性聲聞等，安立令修行大乘故。此五種業是一切諸佛平等業應知。此中說偈：

因依事念行， 別故業有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因依事念行， 別故業有異，

世間有此異， 導師無彼別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間有此異， 導師無彼別。

釋曰：諸佛法界者，即是法身，彼有五業應知。救護一切眾生逼惱業者，由見佛故，盲等即得眼等故。救護惡道業者，此業為救護惡道故，謂於不善處移諸眾生置於善處故。救護我見業者，說超過三界道名為救護。世間名為三界，即說此為我見。餘二句義可解。此等五業是一切諸佛平等業應知。此等義以偈顯示。若諸佛平等業，世間眾生不平等業，此等因緣以因依事念行等一偈顯示。於世間中因異，由地獄因別、人天因別乃至餓鬼因別，是故業有異。依異者，由依止身別異故，作業有異。事異者，或有興生或種田此等業，由此等事異，故世間業體異。念異者，念名意欲，由此意欲異故，世間業亦有異。行異者，即是有為行，由所作有為行業異故名為異。誰有此異？偈言世間有此異故。導師無彼別者，謂佛一切作事無復功用，則無因等五異，是故諸佛作業無有差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸佛法界者，即是法身，彼有五業應知。救護一切眾生逼惱業者，由見佛故，盲等即得眼等故。救護惡道業者，此業為救護惡道故，謂於不善處移諸眾生置於善處故。救護我見業者，說超過三界道名為救護。世間名為三界，即說此為我見。餘二句義可解。此等五業是一切諸佛平等業應知。此等義以偈顯示。若諸佛平等業，世間眾生不平等業，此等因緣以因依事念行等一偈顯示。於世間中因異，由地獄因別、人天因別乃至餓鬼因別，是故業有異。依異者，由依止身別異故，作業有異。事異者，或有興生或種田此等業，由此等事異，故世間業體異。念異者，念名意欲，由此意欲異故，世間業亦有異。行異者，即是有為行，由所作有為行業異故名為異。誰有此異？偈言世間有此異故。導師無彼別者，謂佛一切作事無復功用，則無因等五異，是故諸佛作業無有差別故。

論曰：如是諸佛法身功德具足相應，不與聲聞、辟支佛共。若爾者，以何意故說一乘？此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是諸佛法身功德具足相應，不與聲聞、辟支佛共。若爾者，以何意故說一乘？此中有偈：

為引攝一分， 及安住餘者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為引攝一分， 及安住餘者，

於此不定性， 說正覺一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此不定性， 說正覺一乘。

法無我解脫， 等故性不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無我解脫， 等故性不同，

得二意涅槃， 究竟唯一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得二意涅槃， 究竟唯一乘。

釋曰：此二偈顯說一乘意。為引攝一分者，謂不定性聲聞，為引入大乘故，云何令彼不定性人於大乘中而般涅槃故。及安住餘者，不定性菩薩，為令彼安住大乘，云何令彼不退捨大乘，於聲聞乘而般涅槃。為此義故，佛說一乘。不定性二句義可解。法無我解脫一偈，此中顯別意說一乘。何者別意？法平等故、無我平等故、解脫平等故。於中法平等者，法即是真如，此如平等。一切聲聞等同趣彼如，故名為乘，以平等故名一乘。無我平等者，無有人我。既無人我，仍言此是聲聞、此是菩薩者，不應道理。由依此無我意，故說為一乘。解脫平等者，聲聞等亦同解脫煩惱，依此意故說為一乘。何以故？由世尊說解脫與解脫等無有各各相故。性別者，由根性有差別故，於乘不決定性聲聞亦得成佛。由此意故說為一乘。二意得者，得二種意故。平等意者，由一切眾生一體攝故，我即是彼、彼即是我。如是攝已，此得正覺即是彼得正覺，依此意故說為一乘。第二意者，如《法華經》中為聲聞授記，得此意故，謂但得諸佛法如平等意，不得法身。由得此平等意故，作如是念：諸佛法如，即是我等法如也。復有別義：於彼大眾中有諸菩薩，與諸聲聞同名，授記得涅槃。如佛說：我念過去無量百千數，於聲聞乘般涅槃。由此意故說一乘。以見諸眾生應以聲聞乘而調伏者，現於彼般涅槃故。究竟者，此即是一乘，以究竟無有別趣故；然有差別，以聲聞乘等異於佛乘。由此意故，世尊說為一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此二偈顯說一乘意。為引攝一分者，謂不定性聲聞，為引入大乘故，云何令彼不定性人於大乘中而般涅槃故。及安住餘者，不定性菩薩，為令彼安住大乘，云何令彼不退捨大乘，於聲聞乘而般涅槃。為此義故，佛說一乘。不定性二句義可解。法無我解脫一偈，此中顯別意說一乘。何者別意？法平等故、無我平等故、解脫平等故。於中法平等者，法即是真如，此如平等。一切聲聞等同趣彼如，故名為乘，以平等故名一乘。無我平等者，無有人我。既無人我，仍言此是聲聞、此是菩薩者，不應道理。由依此無我意，故說為一乘。解脫平等者，聲聞等亦同解脫煩惱，依此意故說為一乘。何以故？由世尊說解脫與解脫等無有各各相故。性別者，由根性有差別故，於乘不決定性聲聞亦得成佛。由此意故說為一乘。二意得者，得二種意故。平等意者，由一切眾生一體攝故，我即是彼、彼即是我。如是攝已，此得正覺即是彼得正覺，依此意故說為一乘。第二意者，如《法華經》中為聲聞授記，得此意故，謂但得諸佛法如平等意，不得法身。由得此平等意故，作如是念：諸佛法如，即是我等法如也。復有別義：於彼大眾中有諸菩薩，與諸聲聞同名，授記得涅槃。如佛說：我念過去無量百千數，於聲聞乘般涅槃。由此意故說一乘。以見諸眾生應以聲聞乘而調伏者，現於彼般涅槃故。究竟者，此即是一乘，以究竟無有別趣故；然有差別，以聲聞乘等異於佛乘。由此意故，世尊說為一乘。

論曰：如是一切諸佛同一法身而有多佛，此以何因緣可見？此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是一切諸佛同一法身而有多佛，此以何因緣可見？此中有偈：

一界無有二， 一時多成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一界無有二， 一時多成就，

次第非道理， 故成有多佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第非道理， 故成有多佛。

釋曰：由此因緣一切諸佛平等法身，或一或多應須了知，次當顯示。於中應知一者，法界平等故，諸佛以此為體，由法界平等故諸佛是一應知。復次應知一者，於一時一世界中無有二佛並出故，是故唯一應知。復次若多若一，如偈中顯示，所謂一界等。一界無有二者，此一句顯示一義，謂於一世界中無有二佛並出世故。餘句顯示眾多佛一時多成就者，於一時中有無量諸菩薩同修資糧成滿，此等若已福智資糧成滿而不得佛果，此等資糧則為虛棄。由有眾多菩薩同修資糧成滿故，有多佛應知。次第非道理者，無有次第得正覺義。若修菩提資糧時待次第成滿，可得證正覺時亦有次第。然由眾多菩薩修資糧無有次第故，證正覺時亦無次第，是故有眾多佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由此因緣一切諸佛平等法身，或一或多應須了知，次當顯示。於中應知一者，法界平等故，諸佛以此為體，由法界平等故諸佛是一應知。復次應知一者，於一時一世界中無有二佛並出故，是故唯一應知。復次若多若一，如偈中顯示，所謂一界等。一界無有二者，此一句顯示一義，謂於一世界中無有二佛並出世故。餘句顯示眾多佛一時多成就者，於一時中有無量諸菩薩同修資糧成滿，此等若已福智資糧成滿而不得佛果，此等資糧則為虛棄。由有眾多菩薩同修資糧成滿故，有多佛應知。次第非道理者，無有次第得正覺義。若修菩提資糧時待次第成滿，可得證正覺時亦有次第。然由眾多菩薩修資糧無有次第故，證正覺時亦無次第，是故有眾多佛。

論曰：於法身中，諸佛非畢竟涅槃、非非畢竟涅槃，云何可見？此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於法身中，諸佛非畢竟涅槃、非非畢竟涅槃，云何可見？此中有偈：

解脫一切障， 所作未究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫一切障， 所作未究竟，

佛畢竟涅槃， 亦不般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛畢竟涅槃， 亦不般涅槃。

釋曰：復有別部師說，諸佛無有畢竟涅槃。有別部聲聞乘人則言，有畢竟涅槃。有如是等二意，以偈顯示。解脫一切障等者，於中若解脫煩惱障智障，由此意故，言諸佛畢竟涅槃；由所作事未畢竟，未成熟者成熟之、已成熟者解脫之，應作此等事。由此意故，不畢竟涅槃。若異於此，則同聲聞涅槃，由畢竟涅槃故所作誓願便則無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復有別部師說，諸佛無有畢竟涅槃。有別部聲聞乘人則言，有畢竟涅槃。有如是等二意，以偈顯示。解脫一切障等者，於中若解脫煩惱障智障，由此意故，言諸佛畢竟涅槃；由所作事未畢竟，未成熟者成熟之、已成熟者解脫之，應作此等事。由此意故，不畢竟涅槃。若異於此，則同聲聞涅槃，由畢竟涅槃故所作誓願便則無果。

論曰：何故受用身不即如是成自性身？有六因緣故，一色身顯示故、二無量大眾輪中差別顯示故、三隨彼欲樂應現自體不定顯示故、四隨異異顯現自體變動顯示故、五菩薩聲聞天等種種大眾和雜處和雜顯示故、六阿梨耶識及生起識等轉依不相應顯示故，是故受用身非自性身義成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何故受用身不即如是成自性身？有六因緣故，一色身顯示故、二無量大眾輪中差別顯示故、三隨彼欲樂應現自體不定顯示故、四隨異異顯現自體變動顯示故、五菩薩聲聞天等種種大眾和雜處和雜顯示故、六阿梨耶識及生起識等轉依不相應顯示故，是故受用身非自性身義成。

釋曰：今次顯示由此道理故自性身不成受用身。一色身顯示者，謂佛色身非即法身，由所見色非即法身故，是故受用身不是法身。又此受用身有差別，諸佛大眾輪差別故，法身則無如是差別，由此道理不相應故，受用身不成自性身。又隨其所欲現受用身故，如修多羅說：有人見佛黃色、有人見佛青色。如是等具說受用身，則有如是等體相不定。若言自性身體性有不定，則不應道理。自性身由有如此不相應故，非受用身即自性身。又復受用身，有一眾生初見餘色，後即於彼身復見餘色，若法身自性動異則不相應，是故受用身不成自性身。又復受用身常與天等諸眾和雜，自性身如是和雜則不相應，是故受用身不即自性身。又復由阿梨耶識轉依已即得自性身，若即此自性身是受用身者，生起識轉依已復得何身？是故受用身不即自性身。由此六種不相應故，不得成一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今次顯示由此道理故自性身不成受用身。一色身顯示者，謂佛色身非即法身，由所見色非即法身故，是故受用身不是法身。又此受用身有差別，諸佛大眾輪差別故，法身則無如是差別，由此道理不相應故，受用身不成自性身。又隨其所欲現受用身故，如修多羅說：有人見佛黃色、有人見佛青色。如是等具說受用身，則有如是等體相不定。若言自性身體性有不定，則不應道理。自性身由有如此不相應故，非受用身即自性身。又復受用身，有一眾生初見餘色，後即於彼身復見餘色，若法身自性動異則不相應，是故受用身不成自性身。又復受用身常與天等諸眾和雜，自性身如是和雜則不相應，是故受用身不即自性身。又復由阿梨耶識轉依已即得自性身，若即此自性身是受用身者，生起識轉依已復得何身？是故受用身不即自性身。由此六種不相應故，不得成一。

論曰：何因緣故化身亦非自性身？有八因緣故。一諸菩薩從久遠已來得不退三摩提，於兜率天及人中生，不成故。二於宿命書算數印工巧雜論等及受用欲行中無智，不成故。三已知邪說正說法教而往詣外道所，不成故。四善知三乘道而行苦行，不成故。五捨萬億閻浮洲，於一處證正覺轉法輪，不成故。六若離如是顯示證正覺等方便，其餘皆以化身作佛事者，則應於兜率天中證正覺。七何不於一切閻浮洲中平等佛出？既不如是，以無阿含及道理可證。八與一世界中無二如來出世不相違，以有眾多化佛故。言一世界者，是一四洲世界，如無二轉輪王並出。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何因緣故化身亦非自性身？有八因緣故。一諸菩薩從久遠已來得不退三摩提，於兜率天及人中生，不成故。二於宿命書算數印工巧雜論等及受用欲行中無智，不成故。三已知邪說正說法教而往詣外道所，不成故。四善知三乘道而行苦行，不成故。五捨萬億閻浮洲，於一處證正覺轉法輪，不成故。六若離如是顯示證正覺等方便，其餘皆以化身作佛事者，則應於兜率天中證正覺。七何不於一切閻浮洲中平等佛出？既不如是，以無阿含及道理可證。八與一世界中無二如來出世不相違，以有眾多化佛故。言一世界者，是一四洲世界，如無二轉輪王並出。此中有偈：

諸佛微細化， 平等入多胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛微細化， 平等入多胎，

一切種正覺， 為顯現受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種正覺， 為顯現受生。

釋曰：今次顯自性身即是變化身不相應義。有八種不相應。於中初不相應者，諸菩薩從久遠無量劫來得不退三摩提，尚不生於兜率陀等諸天中，況復人間。是故世間所見是所化身，非自性身。復次諸菩薩已得宿命智而不知書算等事者，無有道理。是故化身，為教化眾生故應作此事。復次菩薩於三阿僧祇劫修行時，不知正說邪說，云何於最後證正覺時乃能知也？是故化身非自性身。復次捨萬億閻浮洲，唯於一處證正覺轉法輪，不應道理。若化身得成，由於一切處同時現化，是故化身非自性身。若言但一處證正覺，餘處顯示化身攝眷屬者，何故不即於兜率陀天中住證正覺，於一切四洲中示現化身也？若言一切四洲中不證正覺者，此義不成，以無有阿含及道理證說，於一佛剎中，隨於一四洲中不證正覺。若汝言若爾者與修多羅相違。何以故？以經說無二佛並出者應知。彼經中所說，以轉輪王為喻。如無二轉輪王並出者，此說於一四洲中無並出，非一佛剎也。二佛不並出亦爾，所言世界者，謂一四洲也。此中有偈顯示正覺，諸佛微細化等即是其義。佛於住兜率陀天宮時，若下入胎，即於彼時若與上座舍利弗等眷屬俱者，應知彼等皆是化所施設。如是施設已，即得顯示於一切相中證正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今次顯自性身即是變化身不相應義。有八種不相應。於中初不相應者，諸菩薩從久遠無量劫來得不退三摩提，尚不生於兜率陀等諸天中，況復人間。是故世間所見是所化身，非自性身。復次諸菩薩已得宿命智而不知書算等事者，無有道理。是故化身，為教化眾生故應作此事。復次菩薩於三阿僧祇劫修行時，不知正說邪說，云何於最後證正覺時乃能知也？是故化身非自性身。復次捨萬億閻浮洲，唯於一處證正覺轉法輪，不應道理。若化身得成，由於一切處同時現化，是故化身非自性身。若言但一處證正覺，餘處顯示化身攝眷屬者，何故不即於兜率陀天中住證正覺，於一切四洲中示現化身也？若言一切四洲中不證正覺者，此義不成，以無有阿含及道理證說，於一佛剎中，隨於一四洲中不證正覺。若汝言若爾者與修多羅相違。何以故？以經說無二佛並出者應知。彼經中所說，以轉輪王為喻。如無二轉輪王並出者，此說於一四洲中無並出，非一佛剎也。二佛不並出亦爾，所言世界者，謂一四洲也。此中有偈顯示正覺，諸佛微細化等即是其義。佛於住兜率陀天宮時，若下入胎，即於彼時若與上座舍利弗等眷屬俱者，應知彼等皆是化所施設。如是施設已，即得顯示於一切相中證正覺。

論曰：為一切眾生故，發願及修行成大菩提，畢竟涅槃不應道理，發願及修行無果報。是過失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：為一切眾生故，發願及修行成大菩提，畢竟涅槃不應道理，發願及修行無果報。是過失故。

釋曰：此中顯示畢竟涅槃不成義。諸佛為一切眾生故發大誓願及修行，既作如是利眾生意已，隨諸眾生利益事作之。若於畢竟涅槃中而般涅槃，彼願及行便為無果。若汝言如來法身常住者，受用身及化身無常，云何名常身？今成就此義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中顯示畢竟涅槃不成義。諸佛為一切眾生故發大誓願及修行，既作如是利眾生意已，隨諸眾生利益事作之。若於畢竟涅槃中而般涅槃，彼願及行便為無果。若汝言如來法身常住者，受用身及化身無常，云何名常身？今成就此義故。

論曰：受用身、化身二身無常，云何言如來身常住？依止常住法身故。受用身、變化身，此二身受報不捨故、數數化現故、如常受樂、如常施食，佛身常住應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：受用身、化身二身無常，云何言如來身常住？依止常住法身故。受用身、變化身，此二身受報不捨故、數數化現故、如常受樂、如常施食，佛身常住應如是知。

釋曰：二身是常，由依止常住法身故，此二身是常。復次受用身者，不捨受用故是常。化身者，常顯示證正覺般涅槃等相續不斷，故是常。於此二身，以譬喻顯示其常。如世間言常受樂，非即得無間樂而得名為常受樂。又如言此人常施食，非即是常施，有時不施故，然得名為常施食者。二身常義亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：二身是常，由依止常住法身故，此二身是常。復次受用身者，不捨受用故是常。化身者，常顯示證正覺般涅槃等相續不斷，故是常。於此二身，以譬喻顯示其常。如世間言常受樂，非即得無間樂而得名為常受樂。又如言此人常施食，非即是常施，有時不施故，然得名為常施食者。二身常義亦爾。

論曰：有六因緣故，諸佛世尊化身不畢竟住。一所作究竟，謂已成熟解脫眾生故。二為轉樂欲涅槃意，令求常住佛身故。三為轉於佛所起修修意，令於甚深法正說中生覺了故。四為生渴仰意，若數見生無厭足故。五為生自精進，由知說者不可得故。六為令得極速成熟，自起精進不捨重軛故。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有六因緣故，諸佛世尊化身不畢竟住。一所作究竟，謂已成熟解脫眾生故。二為轉樂欲涅槃意，令求常住佛身故。三為轉於佛所起修修意，令於甚深法正說中生覺了故。四為生渴仰意，若數見生無厭足故。五為生自精進，由知說者不可得故。六為令得極速成熟，自起精進不捨重軛故。此中有偈：

所作事究竟， 轉彼寂滅欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作事究竟， 轉彼寂滅欲，

為轉輕佛意， 令生渴仰心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉輕佛意， 令生渴仰心，

為發自精進， 令其速成熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為發自精進， 令其速成熟，

是故佛化身， 非畢竟住者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛化身， 非畢竟住者。

諸佛法身雖無始時無量，為得彼故不應不策勤也。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法身雖無始時無量，為得彼故不應不策勤也。此中有偈：

佛得無異無量因， 眾生於此捨精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得無異無量因， 眾生於此捨精進，

此得一切非因果， 如是因斷無道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此得一切非因果， 如是因斷無道理。

阿毘達磨大乘修多羅中攝大乘品解釋竟。阿闍梨阿僧伽造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨大乘修多羅中攝大乘品解釋竟。阿闍梨阿僧伽造。

釋曰：此中有難。若法身無始時無差別無限量，以是故堪能利益眾生者，何須為此故勤精進也？為遮彼難故，以偈顯示。彼諸佛所得無異無量，以此為因應起正勤。是故言諸佛無始時者，一切有過。何以故？此得於一切時不成因過失故。如此斷因，無有道理。諸菩薩大悲在心，憐愍一切眾生猶如一子，於利益眾生事中，餘人自作非我所為，此不應道理。餘人作與不作，我皆為之，應當如是。攝大乘釋論，於大乘部中制述無量勝論者阿闍梨婆藪槃豆造竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中有難。若法身無始時無差別無限量，以是故堪能利益眾生者，何須為此故勤精進也？為遮彼難故，以偈顯示。彼諸佛所得無異無量，以此為因應起正勤。是故言諸佛無始時者，一切有過。何以故？此得於一切時不成因過失故。如此斷因，無有道理。諸菩薩大悲在心，憐愍一切眾生猶如一子，於利益眾生事中，餘人自作非我所為，此不應道理。餘人作與不作，我皆為之，應當如是。攝大乘釋論，於大乘部中制述無量勝論者阿闍梨婆藪槃豆造竟。