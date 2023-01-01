攝大乘論釋論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋論卷第七

世親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世親菩薩造

隋天竺三藏笈多共行矩等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏笈多共行矩等譯

入因果勝相勝語第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入因果勝相勝語第四

因果位章第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果位章第一

論曰：如是已說入應知相，說彼因果云何可見？由布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六波羅蜜。云何由六波羅蜜得入唯識？復云何六波羅蜜得成彼入果？此菩薩不著福報，不破禁戒，於苦不動，修道無懈，此等諸障礙因不行故心得專一，即能如理簡擇諸法故，得入唯識。菩薩依六波羅蜜入唯識已，次第清淨深心所攝六波羅蜜，是故於中雖離六波羅蜜現起方便，由信解正說故起愛味隨喜慶悅意，一切時無間相應熏修，六波羅蜜便得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是已說入應知相，說彼因果云何可見？由布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六波羅蜜。云何由六波羅蜜得入唯識？復云何六波羅蜜得成彼入果？此菩薩不著福報，不破禁戒，於苦不動，修道無懈，此等諸障礙因不行故心得專一，即能如理簡擇諸法故，得入唯識。菩薩依六波羅蜜入唯識已，次第清淨深心所攝六波羅蜜，是故於中雖離六波羅蜜現起方便，由信解正說故起愛味隨喜慶悅意，一切時無間相應熏修，六波羅蜜便得圓滿。

釋曰：若入唯識已，於清淨深心六波羅蜜即得現行相應，與此現行相應故名現行相應。信解正說者，謂與六波羅蜜相應言說，於此甚深正說中起信解故。起愛味意者，於諸波羅蜜中見其功德愛味故。起願得意者，由佛得到此淨心第一彼岸故，我及一切眾生亦應當得，故生願得心。此攝諸波羅蜜清淨深心有何相？故次以偈文顯示此相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若入唯識已，於清淨深心六波羅蜜即得現行相應，與此現行相應故名現行相應。信解正說者，謂與六波羅蜜相應言說，於此甚深正說中起信解故。起愛味意者，於諸波羅蜜中見其功德愛味故。起願得意者，由佛得到此淨心第一彼岸故，我及一切眾生亦應當得，故生願得心。此攝諸波羅蜜清淨深心有何相？故次以偈文顯示此相。

論曰：此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有偈：

圓滿白淨法， 及得利疾忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿白淨法， 及得利疾忍，

菩薩由自乘， 深大正說中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩由自乘， 深大正說中，

覺知唯分別， 得無分別智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知唯分別， 得無分別智，

樂欲信解淨， 名為清淨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂欲信解淨， 名為清淨意。

前及此法流， 皆得見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前及此法流， 皆得見諸佛，

已知菩提近， 得之不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已知菩提近， 得之不為難。

釋曰：於中始從信行地善集資糧故，圓滿白淨法。及得利疾忍者，忍有三品，謂軟、中、上。此中住最上忍，故名疾利。此心由所緣故得清淨，今當顯示。所謂大乘由說甚深寬大故，即是菩薩自乘。於中甚深者，謂法無我。寬大者，謂虛空器等三摩提。如所思惟淨，今當顯示，由知一切法唯是分別故。淨心體相，今當顯示，欲及解此二淨，故名淨心。於中欲者，已得勝悕望故。解者，信故。淨心相今當顯示。前者，在淨心前故。及此者，即此淨心中故。得見諸佛，此是其相。法流者，謂住定心時。今當顯示此定心利益。於住定時見菩提在近，以得此能得方便，故得之不足為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於中始從信行地善集資糧故，圓滿白淨法。及得利疾忍者，忍有三品，謂軟、中、上。此中住最上忍，故名疾利。此心由所緣故得清淨，今當顯示。所謂大乘由說甚深寬大故，即是菩薩自乘。於中甚深者，謂法無我。寬大者，謂虛空器等三摩提。如所思惟淨，今當顯示，由知一切法唯是分別故。淨心體相，今當顯示，欲及解此二淨，故名淨心。於中欲者，已得勝悕望故。解者，信故。淨心相今當顯示。前者，在淨心前故。及此者，即此淨心中故。得見諸佛，此是其相。法流者，謂住定心時。今當顯示此定心利益。於住定時見菩提在近，以得此能得方便，故得之不足為難。

論曰：此等諸偈總顯示淨心有七種相：一資糧、二忍、三所緣、四思惟、五自體、六勝相、七利益。如偈中次第句句說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此等諸偈總顯示淨心有七種相：一資糧、二忍、三所緣、四思惟、五自體、六勝相、七利益。如偈中次第句句說應知。

釋曰：此等偈中顯淨心，有如是資糧、如是忍、如是攀緣、如是思惟、如是體性、如是表相、如是利益。如偈顯示，即是成立淨心體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此等偈中顯淨心，有如是資糧、如是忍、如是攀緣、如是思惟、如是體性、如是表相、如是利益。如偈顯示，即是成立淨心體。

成立六數章第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成立六數章第二

論曰：何故唯有六波羅蜜？成立對治障礙故、一切佛法生起住處故、隨順成熟一切眾生故、對治不發行因緣故，立施、戒二波羅蜜。不發行因緣有二，謂著福報及著室家。對治發行退轉因緣故，立忍、進二波羅蜜。退轉因緣有二，謂於生死眾生違背中生苦故，於長時修善分中疲倦故。對治發行不退中壞失因緣故，立定、智二波羅蜜。壞失因緣有二，謂散亂及惡智故。對治此諸障礙，故立六數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何故唯有六波羅蜜？成立對治障礙故、一切佛法生起住處故、隨順成熟一切眾生故、對治不發行因緣故，立施、戒二波羅蜜。不發行因緣有二，謂著福報及著室家。對治發行退轉因緣故，立忍、進二波羅蜜。退轉因緣有二，謂於生死眾生違背中生苦故，於長時修善分中疲倦故。對治發行不退中壞失因緣故，立定、智二波羅蜜。壞失因緣有二，謂散亂及惡智故。對治此諸障礙，故立六數。

釋曰：於壞失因緣中，惡智者顛倒取故，如諸外道以惡智故有所壞失。餘成立散亂等障礙、對治義皆可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於壞失因緣中，惡智者顛倒取故，如諸外道以惡智故有所壞失。餘成立散亂等障礙、對治義皆可知。

論曰：前四波羅蜜為不散亂因緣故，一波羅蜜不散亂成就。由依止不散亂故，得如理正覺諸法實義故，一切佛法則得生起。如是一切佛法生起處故，成立六數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：前四波羅蜜為不散亂因緣故，一波羅蜜不散亂成就。由依止不散亂故，得如理正覺諸法實義故，一切佛法則得生起。如是一切佛法生起處故，成立六數。

釋曰：一切佛法住處者，一切佛法以此為因故，成立第二六數因緣。波羅蜜唯六不增，由依止不散亂故，得如理正覺。諸法實義故者，由依止禪波羅蜜故，般若波羅蜜得如實覺了諸義。餘諸句義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一切佛法住處者，一切佛法以此為因故，成立第二六數因緣。波羅蜜唯六不增，由依止不散亂故，得如理正覺。諸法實義故者，由依止禪波羅蜜故，般若波羅蜜得如實覺了諸義。餘諸句義可知。

論曰：由施波羅蜜故攝受眾生，由戒波羅蜜故不損害眾生，由忍波羅蜜故能安受他損害，由精進波羅蜜故能作彼所應作事。由此等攝受因緣故，令所成熟眾生得受調伏，彼等未得寂靜心者令得三摩提故，已得寂靜心者令得解脫故。於教化時即得成熟，如是成熟眾生住處故成立六數，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由施波羅蜜故攝受眾生，由戒波羅蜜故不損害眾生，由忍波羅蜜故能安受他損害，由精進波羅蜜故能作彼所應作事。由此等攝受因緣故，令所成熟眾生得受調伏，彼等未得寂靜心者令得三摩提故，已得寂靜心者令得解脫故。於教化時即得成熟，如是成熟眾生住處故成立六數，應如是知。

釋曰：第三成立六數因緣中，一切眾生教化隨順者，一切眾生中作教化成熟事，隨順相應由此得成故唯有六。為成立令出離故，於心未寂靜者以禪波羅蜜令得寂靜心，已寂靜者以般若波羅蜜令得解脫故得成熟。於教化時者，謂教誡教授時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三成立六數因緣中，一切眾生教化隨順者，一切眾生中作教化成熟事，隨順相應由此得成故唯有六。為成立令出離故，於心未寂靜者以禪波羅蜜令得寂靜心，已寂靜者以般若波羅蜜令得解脫故得成熟。於教化時者，謂教誡教授時。

相章第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相章第三

論曰：此六波羅蜜相云何可見？有六種最勝故。一依止最勝，菩提心為依止故。二事最勝，具足修行故。三所為最勝，為欲利益一切眾生故。四方便善巧最勝，無分別智所攝故。五迴向最勝，迴向阿耨多羅三藐三菩提故。六清淨最勝，煩惱障智障等滅平等出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此六波羅蜜相云何可見？有六種最勝故。一依止最勝，菩提心為依止故。二事最勝，具足修行故。三所為最勝，為欲利益一切眾生故。四方便善巧最勝，無分別智所攝故。五迴向最勝，迴向阿耨多羅三藐三菩提故。六清淨最勝，煩惱障智障等滅平等出生故。

釋曰：此布施等以何相故得波羅蜜名？由世間及聲聞等亦有布施等，是故須說其相。波羅蜜相有六種依止最勝者，由一切處一切時依止菩提心故。事最勝者，無有一人於若內若外物具足現行，唯菩薩能具足現行者，謂行布施故。所為最勝者，凡所布施唯為利益安樂一切眾生故。方便善巧最勝者，謂三輪清淨名善巧方便，由無施物及施者、受者等分別故。如是無分別智所攝故，得布施等名。迴向最勝者，由此布施等迴向無上菩提故。清淨最勝者，若至佛果，施等此時得清淨，彼時離煩惱障智障得具足出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此布施等以何相故得波羅蜜名？由世間及聲聞等亦有布施等，是故須說其相。波羅蜜相有六種依止最勝者，由一切處一切時依止菩提心故。事最勝者，無有一人於若內若外物具足現行，唯菩薩能具足現行者，謂行布施故。所為最勝者，凡所布施唯為利益安樂一切眾生故。方便善巧最勝者，謂三輪清淨名善巧方便，由無施物及施者、受者等分別故。如是無分別智所攝故，得布施等名。迴向最勝者，由此布施等迴向無上菩提故。清淨最勝者，若至佛果，施等此時得清淨，彼時離煩惱障智障得具足出生故。

論曰：云何？是施即波羅蜜，波羅蜜即是施耶？自有施非波羅蜜，應作四句。如施，餘波羅蜜作四句亦爾，如所應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何？是施即波羅蜜，波羅蜜即是施耶？自有施非波羅蜜，應作四句。如施，餘波羅蜜作四句亦爾，如所應知。

釋曰：云何是施即是波羅蜜，波羅蜜即是施耶者，此是問分也。答中有布施非波羅蜜，謂遠離六種最勝故。有波羅蜜非布施者，謂戒等波羅蜜，為六種最勝所攝故。有施即波羅蜜者，謂施是六種最勝所攝故。有非施非波羅蜜者，謂離六種最勝行持戒等。如是一切波羅蜜中，四句皆爾應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：云何是施即是波羅蜜，波羅蜜即是施耶者，此是問分也。答中有布施非波羅蜜，謂遠離六種最勝故。有波羅蜜非布施者，謂戒等波羅蜜，為六種最勝所攝故。有施即波羅蜜者，謂施是六種最勝所攝故。有非施非波羅蜜者，謂離六種最勝行持戒等。如是一切波羅蜜中，四句皆爾應知。

次第章第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第章第四

論曰：此諸波羅蜜何故如此次第說？前波羅蜜生後波羅蜜，隨順故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸波羅蜜何故如此次第說？前波羅蜜生後波羅蜜，隨順故。

立名章第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立名章第五

論曰：復次此諸波羅蜜得名云何可見？為出過一切世間聲聞及辟支佛施等，善趣彼岸，故名波羅蜜。能破散慳悋貧窮故名陀，得大果報及福德資糧故名那，是故名陀那。能滅破戒及惡趣故名尸，得善趣及定故名羅，是故名尸羅。能盡瞋忿及怨讐故名羼，得住自及他安隱故名提，是故名羼提。能捨離懈怠及諸惡不善法故名毘，得出生無量善法令增長故名唎耶，是故名毘唎耶。能捨散亂故名地耶，得引心住內故名那，是故名地耶那。能除遣一切見處惡智故名鉢邏，得知真如法及種類法故名腎穰，是名鉢邏腎穰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次此諸波羅蜜得名云何可見？為出過一切世間聲聞及辟支佛施等，善趣彼岸，故名波羅蜜。能破散慳悋貧窮故名陀，得大果報及福德資糧故名那，是故名陀那。能滅破戒及惡趣故名尸，得善趣及定故名羅，是故名尸羅。能盡瞋忿及怨讐故名羼，得住自及他安隱故名提，是故名羼提。能捨離懈怠及諸惡不善法故名毘，得出生無量善法令增長故名唎耶，是故名毘唎耶。能捨散亂故名地耶，得引心住內故名那，是故名地耶那。能除遣一切見處惡智故名鉢邏，得知真如法及種類法故名腎穰，是名鉢邏腎穰。

釋曰：今顯示其名。諸波羅蜜通名，皆以到彼岸故，名波羅蜜。度一切世間及聲聞辟支佛等施等彼岸，故稱波羅蜜。各各名者，因時破慳。何以故？由破慳故則能無礙布施，果時除貧窮故名陀，於果時得大果報及福德資糧故名那，是為陀那。因時息惡戒，果時滅惡趣故名尸，果時得善趣及得現前三摩提故名羅，是為尸羅。如是諸波羅蜜釋名，如其相應。得住自他安隱者，由自身不為瞋恚過失所惱故，又不生他苦故他亦安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今顯示其名。諸波羅蜜通名，皆以到彼岸故，名波羅蜜。度一切世間及聲聞辟支佛等施等彼岸，故稱波羅蜜。各各名者，因時破慳。何以故？由破慳故則能無礙布施，果時除貧窮故名陀，於果時得大果報及福德資糧故名那，是為陀那。因時息惡戒，果時滅惡趣故名尸，果時得善趣及得現前三摩提故名羅，是為尸羅。如是諸波羅蜜釋名，如其相應。得住自他安隱者，由自身不為瞋恚過失所惱故，又不生他苦故他亦安隱。

修習章第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習章第六

論曰：修諸波羅蜜云何應見？略說有五種修應知，一方便起行修、二信解修、三思惟修、四巧便修、五作所應作修。於中四修如前說。復次作所應作修者，諸佛至諸波羅蜜圓滿位已，然以無功用心不捨佛事修諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修諸波羅蜜云何應見？略說有五種修應知，一方便起行修、二信解修、三思惟修、四巧便修、五作所應作修。於中四修如前說。復次作所應作修者，諸佛至諸波羅蜜圓滿位已，然以無功用心不捨佛事修諸波羅蜜。

釋曰：於五種修中，方便起行修者，謂於方便中發起正行故。作所應作修者，諸佛住於法身無復功用，然不捨諸佛事，已離現行諸波羅蜜，但為攝化眾生故。由此修故，得作所應作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於五種修中，方便起行修者，謂於方便中發起正行故。作所應作修者，諸佛住於法身無復功用，然不捨諸佛事，已離現行諸波羅蜜，但為攝化眾生故。由此修故，得作所應作事。

論曰：復次思惟修者，愛味隨喜，願得思惟故。有六種深心所攝修：一寬深心、二牢固深心、三歡喜深心、四荷恩深心、五大志深心、六勝益深心。若菩薩齊爾所阿僧祇劫得正覺阿耨多羅三藐三菩提，於爾所時念念中捨一切身，及以滿恒伽河沙等世界七寶奉諸如來，乃至坐道場已來，菩薩施心無有厭足。亦於爾所時念念中，三千大千世界滿中熾火，於中行四威儀，無有一切資生之具，一心現行持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至坐道場，此菩薩持戒、忍辱、精進、禪定、智慧心無有厭足。此是菩薩寬深心。復次若此菩薩乃至坐道場，不捨此無厭足心，此名牢固深心。若此菩薩以六波羅蜜攝化眾生時，生勝歡喜過於所攝化眾生，是名菩薩歡喜深心。若此菩薩以六波羅蜜攝化時，見眾生於我有勝恩，非我於眾生有恩，是名菩薩荷恩深心。若此菩薩六波羅蜜聚集善根，迴與眾生令得可愛果報，是名菩薩大志深心。若此菩薩以如是六波羅蜜聚集善根，與一切眾生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩勝益深心。此等六種深心所攝，名為愛味思惟。復次若此菩薩於餘無量六種深心修習相應菩薩所有善根而生隨喜，此名菩薩六種深心所攝隨喜思惟修。復次若此菩薩願令一切眾生皆得六種深心所攝六波羅蜜，亦願自身乃至坐道場常不離六種深心所攝修六波羅蜜，是名菩薩六種深心所攝願得思惟修。若但聞此菩薩六種深心所攝思惟修，生一念淨信即得出生無量福德、朽壞一切極惡業障，何況菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次思惟修者，愛味隨喜，願得思惟故。有六種深心所攝修：一寬深心、二牢固深心、三歡喜深心、四荷恩深心、五大志深心、六勝益深心。若菩薩齊爾所阿僧祇劫得正覺阿耨多羅三藐三菩提，於爾所時念念中捨一切身，及以滿恒伽河沙等世界七寶奉諸如來，乃至坐道場已來，菩薩施心無有厭足。亦於爾所時念念中，三千大千世界滿中熾火，於中行四威儀，無有一切資生之具，一心現行持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至坐道場，此菩薩持戒、忍辱、精進、禪定、智慧心無有厭足。此是菩薩寬深心。復次若此菩薩乃至坐道場，不捨此無厭足心，此名牢固深心。若此菩薩以六波羅蜜攝化眾生時，生勝歡喜過於所攝化眾生，是名菩薩歡喜深心。若此菩薩以六波羅蜜攝化時，見眾生於我有勝恩，非我於眾生有恩，是名菩薩荷恩深心。若此菩薩六波羅蜜聚集善根，迴與眾生令得可愛果報，是名菩薩大志深心。若此菩薩以如是六波羅蜜聚集善根，與一切眾生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩勝益深心。此等六種深心所攝，名為愛味思惟。復次若此菩薩於餘無量六種深心修習相應菩薩所有善根而生隨喜，此名菩薩六種深心所攝隨喜思惟修。復次若此菩薩願令一切眾生皆得六種深心所攝六波羅蜜，亦願自身乃至坐道場常不離六種深心所攝修六波羅蜜，是名菩薩六種深心所攝願得思惟修。若但聞此菩薩六種深心所攝思惟修，生一念淨信即得出生無量福德、朽壞一切極惡業障，何況菩薩。

釋曰：於爾所時念念中者，假令三阿僧祇時量為一念，以如是念亦經爾所時得菩提，於爾所時念念中捨自身等，其義論本中次第可解。亦如此次第乃至爾所時得菩提，於爾所時或隨行尸羅等亦爾。三千大千世界滿中熾火無有一切資生具者，此言顯示住處艱難及無供身之具。朽壞一切極惡業障者，此中朽壞者，由善樂欲故，無力能與果報故，又對治趣惡道故是名朽壞。寬大心者，即是此中無厭足心。即此等心長時不捨，即是牢固心。此中牢固者，謂長時故。餘心義可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於爾所時念念中者，假令三阿僧祇時量為一念，以如是念亦經爾所時得菩提，於爾所時念念中捨自身等，其義論本中次第可解。亦如此次第乃至爾所時得菩提，於爾所時或隨行尸羅等亦爾。三千大千世界滿中熾火無有一切資生具者，此言顯示住處艱難及無供身之具。朽壞一切極惡業障者，此中朽壞者，由善樂欲故，無力能與果報故，又對治趣惡道故是名朽壞。寬大心者，即是此中無厭足心。即此等心長時不捨，即是牢固心。此中牢固者，謂長時故。餘心義可解。

差別章第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別章第七

論曰：此諸波羅蜜差別云何可見？各有三種應知。謂法施、財施、無畏施。守護戒、攝善法戒、作利眾生戒。受惡事忍、安苦忍、法思惟忍。被鎧精進、發行精進、不怯弱不退轉無厭足精進。安樂住定、出生定、作所應作定。無分別方便智、無分別智、無分別後得智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸波羅蜜差別云何可見？各有三種應知。謂法施、財施、無畏施。守護戒、攝善法戒、作利眾生戒。受惡事忍、安苦忍、法思惟忍。被鎧精進、發行精進、不怯弱不退轉無厭足精進。安樂住定、出生定、作所應作定。無分別方便智、無分別智、無分別後得智。

釋曰：說諸波羅蜜差別者，顯示其體故。於中何故有法施等三種？由法施故增益他人善根，由財施故增益他身，由無畏施故增益他心。以此因緣故，顯示三種施。戒三種中守護戒者，是依止戒，餘二戒依止此住故。由住守護戒故，攝善法戒得出生佛法及菩提，故名依止。利眾生戒依止住故，得成熟眾生，故名依止。忍三種中受惡事忍者，若他作惡事能忍受之。菩薩作眾生利益事時，由此忍力故，於生死苦不能退轉。安苦忍者，由有忍力故，於生死中病等諸苦不能退轉。法思惟忍者，由此忍故，思惟法時能忍受故。此忍即是前二忍依止處。於精進中有三種體，如世尊修多羅說：是勢力、是精進、是堪能、是牢固超越、是不捨重軛。此等五句即是解釋精進三種體。於中被鎧精進故得勢力，以此為初。由發行精進故得正精進，於發行時不怯弱不動轉無厭足精進等，如其次第即是堪能、牢固超越、不捨重軛等，以此三句釋之。由有人初求無上菩提有勢力，於發行時有精進，但心下劣，為對治此故須堪能，若有堪能則心不退屈。下劣，即是退屈。若人雖心不下劣，然於生死苦中心則擾動，則於佛果生退屈。為對治此故，須不動精進及牢固超越，是故說此牢固超越，由牢固超越故於苦不退。有人雖於苦不退，然於少生足，不能得無上菩提，是故說無厭足精進，於少不生足故，及即顯示不捨重軛精進。由此義故說三種精進。於定中亦三。樂住者，由現見法安樂而住故，名樂住。出生者，由出生六神通故。作所應作者，由依止禪那故，作眾生利益事故，名作所應作。由此等義，故定立三種。般若中成立三體，其義可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：說諸波羅蜜差別者，顯示其體故。於中何故有法施等三種？由法施故增益他人善根，由財施故增益他身，由無畏施故增益他心。以此因緣故，顯示三種施。戒三種中守護戒者，是依止戒，餘二戒依止此住故。由住守護戒故，攝善法戒得出生佛法及菩提，故名依止。利眾生戒依止住故，得成熟眾生，故名依止。忍三種中受惡事忍者，若他作惡事能忍受之。菩薩作眾生利益事時，由此忍力故，於生死苦不能退轉。安苦忍者，由有忍力故，於生死中病等諸苦不能退轉。法思惟忍者，由此忍故，思惟法時能忍受故。此忍即是前二忍依止處。於精進中有三種體，如世尊修多羅說：是勢力、是精進、是堪能、是牢固超越、是不捨重軛。此等五句即是解釋精進三種體。於中被鎧精進故得勢力，以此為初。由發行精進故得正精進，於發行時不怯弱不動轉無厭足精進等，如其次第即是堪能、牢固超越、不捨重軛等，以此三句釋之。由有人初求無上菩提有勢力，於發行時有精進，但心下劣，為對治此故須堪能，若有堪能則心不退屈。下劣，即是退屈。若人雖心不下劣，然於生死苦中心則擾動，則於佛果生退屈。為對治此故，須不動精進及牢固超越，是故說此牢固超越，由牢固超越故於苦不退。有人雖於苦不退，然於少生足，不能得無上菩提，是故說無厭足精進，於少不生足故，及即顯示不捨重軛精進。由此義故說三種精進。於定中亦三。樂住者，由現見法安樂而住故，名樂住。出生者，由出生六神通故。作所應作者，由依止禪那故，作眾生利益事故，名作所應作。由此等義，故定立三種。般若中成立三體，其義可解。

攝章第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝章第八

論曰：此諸波羅蜜攝義云何可見？此等攝一切善法故，彼體相故、彼隨順故、彼津液故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸波羅蜜攝義云何可見？此等攝一切善法故，彼體相故、彼隨順故、彼津液故。

釋曰：此等攝義云何可見者，問此等波羅蜜攝諸善法云何可見？由應知所修善法為波羅蜜所攝，彼所修善法攝波羅蜜亦爾。此等攝一切善法者，此中一切善法即是菩提分法。彼體相故者，是般若體相。彼津液故者，彼六神通十力等諸餘功德皆是此津液。彼隨順故者，謂信猗等與此相隨順故。應如此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此等攝義云何可見者，問此等波羅蜜攝諸善法云何可見？由應知所修善法為波羅蜜所攝，彼所修善法攝波羅蜜亦爾。此等攝一切善法者，此中一切善法即是菩提分法。彼體相故者，是般若體相。彼津液故者，彼六神通十力等諸餘功德皆是此津液。彼隨順故者，謂信猗等與此相隨順故。應如此知。

對治章第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治章第九

論曰：此諸波羅蜜障礙云何可見？攝一切煩惱應知，彼體相故、彼因緣故、彼果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸波羅蜜障礙云何可見？攝一切煩惱應知，彼體相故、彼因緣故、彼果故。

釋曰：如所顯示，諸波羅蜜攝一切善法，如彼所治攝一切染法，今當顯示。於中彼體相故者，是彼欲等體相。彼因緣故者，謂慳等因緣，如不信邪見等故生慳。彼果故者，如慳悋破戒瞋恚故為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如所顯示，諸波羅蜜攝一切善法，如彼所治攝一切染法，今當顯示。於中彼體相故者，是彼欲等體相。彼因緣故者，謂慳等因緣，如不信邪見等故生慳。彼果故者，如慳悋破戒瞋恚故為果。

功德章第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德章第十

論曰：此諸波羅蜜功德云何可見？菩薩於生死流轉中攝取自在故、攝取大生故、攝取大伴助大眷屬故、攝取大事業方便成就故、攝取無惱害少塵垢身故、攝取善知一切工巧等明處論故。此等果報無可譏嫌，乃至坐道場，作一切眾生一切利益事現前功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸波羅蜜功德云何可見？菩薩於生死流轉中攝取自在故、攝取大生故、攝取大伴助大眷屬故、攝取大事業方便成就故、攝取無惱害少塵垢身故、攝取善知一切工巧等明處論故。此等果報無可譏嫌，乃至坐道場，作一切眾生一切利益事現前功德。

釋曰：諸波羅蜜功德菩薩果報無可譏嫌，非如外果報有可譏嫌，以染污故、以無常故。波羅蜜果報則非無常。何以故？由說乃至坐道場故。又彼唯是自為不為於他故，說發起利益一切眾生事波羅蜜果，即是一切波羅蜜果功德，並無譏嫌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸波羅蜜功德菩薩果報無可譏嫌，非如外果報有可譏嫌，以染污故、以無常故。波羅蜜果報則非無常。何以故？由說乃至坐道場故。又彼唯是自為不為於他故，說發起利益一切眾生事波羅蜜果，即是一切波羅蜜果功德，並無譏嫌。

互顯章第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互顯章第十一

論曰：此諸波羅蜜更互相顯云何可見？世尊有處一切六波羅蜜，或以施名說、或以戒名說、或以忍名說、或以精進名說、或以定名說、或以智名說。此中有何意？諸波羅蜜中修一波羅蜜時，諸餘波羅蜜皆來助成，依此意故。此中有攝持偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸波羅蜜更互相顯云何可見？世尊有處一切六波羅蜜，或以施名說、或以戒名說、或以忍名說、或以精進名說、或以定名說、或以智名說。此中有何意？諸波羅蜜中修一波羅蜜時，諸餘波羅蜜皆來助成，依此意故。此中有攝持偈：

數相及次第， 名字修功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數相及次第， 名字修功德，

差別攝所治， 功德更互顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別攝所治， 功德更互顯。

釋曰：於三百偈般若波羅蜜中，說一波羅蜜即說一切波羅蜜。此有何意？行一波羅蜜，一切波羅蜜皆來助成，以此意故。於布施時得守攝身口，即是戒波羅蜜事，乃至知因果智是般若波羅蜜事。餘波羅蜜助成義，如其相應。釋入因果竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於三百偈般若波羅蜜中，說一波羅蜜即說一切波羅蜜。此有何意？行一波羅蜜，一切波羅蜜皆來助成，以此意故。於布施時得守攝身口，即是戒波羅蜜事，乃至知因果智是般若波羅蜜事。餘波羅蜜助成義，如其相應。釋入因果竟。

攝大乘論釋論修差別勝相勝語第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋論修差別勝相勝語第五

對治章第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治章第一

論曰：如是說應知相入因果已，彼修差別云何可見？此修有菩薩十地。何者為十？謂歡喜地、離垢地、照明地、焰地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。此等諸地成立為十，云何可見？對治十種障礙無明故，此等十種應知。法界亦有十種無明為障住。云何應知十種法界？初地遍行義故，二地最勝義故，三地最上津液所流義故，四地無攝義故，五地體無差別義故，六地無染淨義故，七地種種法無差別義故，八地不增減義故，九地相自在依止義故及剎自在依止義故、智自在依止義故，十地業自在依止義故、陀羅尼門三摩提門自在依止義故。此中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是說應知相入因果已，彼修差別云何可見？此修有菩薩十地。何者為十？謂歡喜地、離垢地、照明地、焰地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。此等諸地成立為十，云何可見？對治十種障礙無明故，此等十種應知。法界亦有十種無明為障住。云何應知十種法界？初地遍行義故，二地最勝義故，三地最上津液所流義故，四地無攝義故，五地體無差別義故，六地無染淨義故，七地種種法無差別義故，八地不增減義故，九地相自在依止義故及剎自在依止義故、智自在依止義故，十地業自在依止義故、陀羅尼門三摩提門自在依止義故。此中說偈：

遍行最勝義， 最上津液流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行最勝義， 最上津液流，

如是無攝義， 及體無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無攝義， 及體無差別，

無染無淨義， 無種種差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染無淨義， 無種種差別，

不增不減義， 四自在依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不增不減義， 四自在依止。

法界中無明， 十障非染污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界中無明， 十障非染污，

於十地為障， 對治說諸地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十地為障， 對治說諸地。

復次此無明於聲聞非染污，於菩薩是染污應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此無明於聲聞非染污，於菩薩是染污應知。

釋曰：今顯修差別。云何十種應知？法界謂遍滿義乃至三摩提陀羅尼自在義，此十種應知。法界於地地中各一種應知，然無明力故不能知，為對治彼無明十障故有十地。何者為十？一凡夫性；二邪行於眾生身等；三闇鈍故於聞思修忘失；四微細煩惱現行與身見等共生下品故、意念所緣故、遠去現行微細故，應知此為微細；五下乘般涅槃；六麁相行；七微細相行；八於無相作功用；九不作眾生利益事；十於諸法不得自在。今當釋遍行偈義。法界一切處遍行。何以故？一切法無有一法非無我者故。最勝義者，知此義於一切法中最勝，即是二地所流津液。最勝者，若知所有大乘正說是最勝所流津液，即得三地。於中無有我所取，如欝單越人無有我所，證法界時即得如是無有我所，由此智故即得四地。此即是體無差別，非如眼色等隨諸眾生體異各各差別，由此智得入五地。亦無染，本性不染故，無染即是淨，由此智故得入六地。修多羅等種種義，雖復差別成立，然無有異，由此智得入七地。煩惱滅時不減、淨法長時不增，相自在依止、剎自在依止故，由此智得入八地。於相中得自在，由隨其所欲相即現前故。於剎自在，如欲令剎變為金即得成，故名自在。於中智自在者，依止辯才智自在故得入九地。身等業自在依止故，陀羅尼、三摩提門自在依止義故得入十地。復次此無明於聲聞非染污，由不入是諸地故。若入初地時即通達一切地者，何故復次第安立諸地？為釋此難故。隨所行行，彼行所入成立為地。雖於初地一切通達，然得成立諸地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今顯修差別。云何十種應知？法界謂遍滿義乃至三摩提陀羅尼自在義，此十種應知。法界於地地中各一種應知，然無明力故不能知，為對治彼無明十障故有十地。何者為十？一凡夫性；二邪行於眾生身等；三闇鈍故於聞思修忘失；四微細煩惱現行與身見等共生下品故、意念所緣故、遠去現行微細故，應知此為微細；五下乘般涅槃；六麁相行；七微細相行；八於無相作功用；九不作眾生利益事；十於諸法不得自在。今當釋遍行偈義。法界一切處遍行。何以故？一切法無有一法非無我者故。最勝義者，知此義於一切法中最勝，即是二地所流津液。最勝者，若知所有大乘正說是最勝所流津液，即得三地。於中無有我所取，如欝單越人無有我所，證法界時即得如是無有我所，由此智故即得四地。此即是體無差別，非如眼色等隨諸眾生體異各各差別，由此智得入五地。亦無染，本性不染故，無染即是淨，由此智故得入六地。修多羅等種種義，雖復差別成立，然無有異，由此智得入七地。煩惱滅時不減、淨法長時不增，相自在依止、剎自在依止故，由此智得入八地。於相中得自在，由隨其所欲相即現前故。於剎自在，如欲令剎變為金即得成，故名自在。於中智自在者，依止辯才智自在故得入九地。身等業自在依止故，陀羅尼、三摩提門自在依止義故得入十地。復次此無明於聲聞非染污，由不入是諸地故。若入初地時即通達一切地者，何故復次第安立諸地？為釋此難故。隨所行行，彼行所入成立為地。雖於初地一切通達，然得成立諸地故。

立名章第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立名章第二

論曰：復次何故初地名歡喜？由最初得自他利成就功能故。何故第二地名離垢？由遠離破戒垢故。何故第三地名照明？由不退三摩地三摩鉢底所依止，大法光明所依止故。何故第四地名為焰？以菩提分法焚一切障故。何故五地名為難勝？真俗二智更互相違，極難而相應故。何故六地名為現前？緣生智為依止，令般若波羅蜜行現前故。何故七地名為遠行？至功用行後邊故。何故八地名為不動？一切相行不動故。何故九地名為善慧？辯才智最勝故。何故十地名為法雲？由總相緣一切法智，為一切陀羅尼三摩地門藏故如雲，又麁重障如虛空雲能覆障故，又法身圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次何故初地名歡喜？由最初得自他利成就功能故。何故第二地名離垢？由遠離破戒垢故。何故第三地名照明？由不退三摩地三摩鉢底所依止，大法光明所依止故。何故第四地名為焰？以菩提分法焚一切障故。何故五地名為難勝？真俗二智更互相違，極難而相應故。何故六地名為現前？緣生智為依止，令般若波羅蜜行現前故。何故七地名為遠行？至功用行後邊故。何故八地名為不動？一切相行不動故。何故九地名為善慧？辯才智最勝故。何故十地名為法雲？由總相緣一切法智，為一切陀羅尼三摩地門藏故如雲，又麁重障如虛空雲能覆障故，又法身圓滿故。

釋曰：何故初地名歡喜者，由於此時最初得自他利成就功能。聲聞證真實時唯得自利成就功能非作利他，是故不得如是歡喜同諸菩薩。何故二地名離垢者，由於此地性戒成就，非如初地作意持戒，由遠離破戒垢性戒成就故。何故三地名照明者，由於此中與三摩地三摩鉢底常不相離，以不退故，即於大乘法中得大光明。何故四地名焰者，由於此地得菩提分法行，由此行故一切煩惱及隨煩惱皆為灰燼。何故五地名難勝者，由於此地出世真智是無分別，世智工巧論等是分別，應須具修此二相違，極難然能具此二故名難勝。何故六地名現前者，於此地中得緣生行，由此智力故無分別行般若波羅蜜得現前故，諸法無染無淨，當得七地中有功用行、八地中無功用行。何故七地名遠行者，於此地中由方便行究竟故，由於一切相中得決了、有功用行故。何故八地名不動者，於一切相及一切法功用，此中皆得不動，無分別心自然常流故。何故九地名善慧者，此慧善故名善慧，辯才智說名為慧，由此智故說名善慧。何故十地名法雲者，一切法總相緣智如雲，陀羅尼三摩提等門如水，即以此智為藏，如雲藏水。又如雲障覆虛空，此一切法總相緣智覆諸麁重障亦爾。及圓滿法身故者，如雲普遍虛空，菩薩身中法身圓滿亦爾。圓滿者即是普遍義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：何故初地名歡喜者，由於此時最初得自他利成就功能。聲聞證真實時唯得自利成就功能非作利他，是故不得如是歡喜同諸菩薩。何故二地名離垢者，由於此地性戒成就，非如初地作意持戒，由遠離破戒垢性戒成就故。何故三地名照明者，由於此中與三摩地三摩鉢底常不相離，以不退故，即於大乘法中得大光明。何故四地名焰者，由於此地得菩提分法行，由此行故一切煩惱及隨煩惱皆為灰燼。何故五地名難勝者，由於此地出世真智是無分別，世智工巧論等是分別，應須具修此二相違，極難然能具此二故名難勝。何故六地名現前者，於此地中得緣生行，由此智力故無分別行般若波羅蜜得現前故，諸法無染無淨，當得七地中有功用行、八地中無功用行。何故七地名遠行者，於此地中由方便行究竟故，由於一切相中得決了、有功用行故。何故八地名不動者，於一切相及一切法功用，此中皆得不動，無分別心自然常流故。何故九地名善慧者，此慧善故名善慧，辯才智說名為慧，由此智故說名善慧。何故十地名法雲者，一切法總相緣智如雲，陀羅尼三摩提等門如水，即以此智為藏，如雲藏水。又如雲障覆虛空，此一切法總相緣智覆諸麁重障亦爾。及圓滿法身故者，如雲普遍虛空，菩薩身中法身圓滿亦爾。圓滿者即是普遍義。

得相章第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得相章第三

論曰：得此等諸地云何可見？有四種相：一信解得，謂信解諸地故。二行得，謂得與地相應十種法行故。三通達得，謂於初地中通達法界時，通達一切地故。四成就得，謂修此諸地得究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：得此等諸地云何可見？有四種相：一信解得，謂信解諸地故。二行得，謂得與地相應十種法行故。三通達得，謂於初地中通達法界時，通達一切地故。四成就得，謂修此諸地得究竟故。

釋曰：於中成就得者，若修此諸地至究竟故，是為成就應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於中成就得者，若修此諸地至究竟故，是為成就應知。

修相章第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修相章第四

論曰：修此等諸地云何可見？此諸菩薩於諸地中修奢摩他毘鉢舍那時，有五種修，所謂總集修、無相修、無功用修、熾然修、無厭足修。出生菩薩五種果，所謂一念念中消滅一切染濁依止故、二得出離種種想遊於法樂故、三了知一切處無量無分限相法光明故、四所有清淨分因緣不分別相而現行故法身圓滿成就、五由展轉上上因所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修此等諸地云何可見？此諸菩薩於諸地中修奢摩他毘鉢舍那時，有五種修，所謂總集修、無相修、無功用修、熾然修、無厭足修。出生菩薩五種果，所謂一念念中消滅一切染濁依止故、二得出離種種想遊於法樂故、三了知一切處無量無分限相法光明故、四所有清淨分因緣不分別相而現行故法身圓滿成就、五由展轉上上因所攝故。

釋曰：隨於一地中即有五種修，今當顯示。修奢摩他毘鉢舍那，由五種修故並得成就。念念中消滅一切染濁依止者，何者名染濁？謂煩惱障、智障，無始熏習種子彼障礙聚。由總相緣奢摩他毘鉢舍那智故，得念念損減此聚破散故名消滅，又復損減即是消滅。離種種相得法樂之樂者，於種種體相成立修多羅等，謂法中離種種想，於法樂中得樂非謂餘樂。此中樂者，謂內樂故。復有別釋：奢摩他毘鉢舍那，於法中若受若覺若觀，非顯著麁淺領納順行，然唯以憶念光明細領納細順行。一切處無量無分限相者，無十方分限了知。一切光明者，如善誦經書，心即明了故。於清淨分中無分別相現前者，謂與所應成就相應，此清淨分中無分別相而現前故。佛果即是所應成就及法身圓滿成就。最上上因所攝故者，於中圓滿者謂第十地，成就者第十一佛地。此中所有法身最上上因所攝者，由此一切因出生佛地，是故得為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：隨於一地中即有五種修，今當顯示。修奢摩他毘鉢舍那，由五種修故並得成就。念念中消滅一切染濁依止者，何者名染濁？謂煩惱障、智障，無始熏習種子彼障礙聚。由總相緣奢摩他毘鉢舍那智故，得念念損減此聚破散故名消滅，又復損減即是消滅。離種種相得法樂之樂者，於種種體相成立修多羅等，謂法中離種種想，於法樂中得樂非謂餘樂。此中樂者，謂內樂故。復有別釋：奢摩他毘鉢舍那，於法中若受若覺若觀，非顯著麁淺領納順行，然唯以憶念光明細領納細順行。一切處無量無分限相者，無十方分限了知。一切光明者，如善誦經書，心即明了故。於清淨分中無分別相現前者，謂與所應成就相應，此清淨分中無分別相而現前故。佛果即是所應成就及法身圓滿成就。最上上因所攝故者，於中圓滿者謂第十地，成就者第十一佛地。此中所有法身最上上因所攝者，由此一切因出生佛地，是故得為最勝。

論曰：於十地中修十波羅蜜各有增上。六地中六波羅蜜如前說。後四地中有四波羅蜜：方便善巧波羅蜜，六波羅蜜所聚集善根與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提故。願波羅蜜者，發起未來世種種願，諸波羅蜜因緣此能引攝故。力波羅蜜者，由思量修習等力，六波羅蜜得相續現行故。智波羅蜜者，此成立六波羅蜜智，得自受用法樂及成就眾生故。復次此四波羅蜜是般若波羅蜜中無分別智後所得智攝應知。復次諸十地中一切波羅蜜非不修行。此諸地法門為諸波羅蜜藏所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於十地中修十波羅蜜各有增上。六地中六波羅蜜如前說。後四地中有四波羅蜜：方便善巧波羅蜜，六波羅蜜所聚集善根與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提故。願波羅蜜者，發起未來世種種願，諸波羅蜜因緣此能引攝故。力波羅蜜者，由思量修習等力，六波羅蜜得相續現行故。智波羅蜜者，此成立六波羅蜜智，得自受用法樂及成就眾生故。復次此四波羅蜜是般若波羅蜜中無分別智後所得智攝應知。復次諸十地中一切波羅蜜非不修行。此諸地法門為諸波羅蜜藏所攝。

釋曰：於十地中修十波羅蜜各有增上者，於《十地經》中說初地檀波羅蜜增勝，乃至十地智波羅蜜增勝。是故以增勝故，十地中說十波羅蜜，於一切地中一切波羅蜜亦皆修習。六地中六波羅蜜者，如次第顯示，初檀波羅蜜乃至第六般若波羅蜜，如是等義如《十地經》中說。此中不具足，如前說。後四地中有四波羅蜜者，由隨於何處說六波羅蜜，即彼處方便善巧等四波羅蜜皆在其中。若說十波羅蜜，彼中唯以無分別智為般若波羅蜜，後得智攝餘方便善巧等四波羅蜜，是故於後四地中修四波羅蜜得成。論說善巧方便波羅蜜中與一切眾生共者，於中所有善得與眾生共，今當顯示。諸願求無上菩提者，皆欲作一切眾生利益事，要正覺菩提方得此欲。是故諸有思量所有善根皆迴向為作一切眾生利益事，此名與一切眾生共。又善巧方便者，即顯悲智。六波羅蜜所聚集善根，由悲故與一切眾生共，由智故不迴向釋梵等果報，是故由此智故不起煩惱及不捨生死，於中不染，得成方便善巧，故名方便善巧波羅蜜。由起種種願力故得種種波羅蜜因緣，是名願波羅蜜。未來中者，未來世因相，故名未來中。住此因中，為彼未來故作種種願。有修多羅中說二種力，謂思量力及修習力。雖無修習力，以思量力故與諸波羅蜜相應，故得諸波羅蜜相續現行，此是力波羅蜜業事。如所顯示，諸波羅蜜皆是智所建立，此是智波羅蜜即是無分別般若波羅蜜自性。若為自受用法樂及為成就同法眾生故，名成立諸波羅蜜。此法門為諸波羅蜜藏所攝者，此中波羅蜜藏者，謂一切大乘法。此十地法門是波羅蜜藏所攝，非聲聞藏所攝故。一切波羅蜜於諸地修習得成，此諸地法門最高大故，一切諸佛遍一切佛剎中演說。又此法門勝故，於最初時及於最勝處說、最牢固住處說。以其勝故，故言勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於十地中修十波羅蜜各有增上者，於《十地經》中說初地檀波羅蜜增勝，乃至十地智波羅蜜增勝。是故以增勝故，十地中說十波羅蜜，於一切地中一切波羅蜜亦皆修習。六地中六波羅蜜者，如次第顯示，初檀波羅蜜乃至第六般若波羅蜜，如是等義如《十地經》中說。此中不具足，如前說。後四地中有四波羅蜜者，由隨於何處說六波羅蜜，即彼處方便善巧等四波羅蜜皆在其中。若說十波羅蜜，彼中唯以無分別智為般若波羅蜜，後得智攝餘方便善巧等四波羅蜜，是故於後四地中修四波羅蜜得成。論說善巧方便波羅蜜中與一切眾生共者，於中所有善得與眾生共，今當顯示。諸願求無上菩提者，皆欲作一切眾生利益事，要正覺菩提方得此欲。是故諸有思量所有善根皆迴向為作一切眾生利益事，此名與一切眾生共。又善巧方便者，即顯悲智。六波羅蜜所聚集善根，由悲故與一切眾生共，由智故不迴向釋梵等果報，是故由此智故不起煩惱及不捨生死，於中不染，得成方便善巧，故名方便善巧波羅蜜。由起種種願力故得種種波羅蜜因緣，是名願波羅蜜。未來中者，未來世因相，故名未來中。住此因中，為彼未來故作種種願。有修多羅中說二種力，謂思量力及修習力。雖無修習力，以思量力故與諸波羅蜜相應，故得諸波羅蜜相續現行，此是力波羅蜜業事。如所顯示，諸波羅蜜皆是智所建立，此是智波羅蜜即是無分別般若波羅蜜自性。若為自受用法樂及為成就同法眾生故，名成立諸波羅蜜。此法門為諸波羅蜜藏所攝者，此中波羅蜜藏者，謂一切大乘法。此十地法門是波羅蜜藏所攝，非聲聞藏所攝故。一切波羅蜜於諸地修習得成，此諸地法門最高大故，一切諸佛遍一切佛剎中演說。又此法門勝故，於最初時及於最勝處說、最牢固住處說。以其勝故，故言勝。

修時章第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修時章第五

論曰：復次於幾時修此諸地得圓滿？有五種人於三阿僧祇劫中，謂信行地人初阿僧祇劫淨心行有相行、無相行六種地，及七地第二阿僧祇劫，即此無相中無功用行已上，乃至十地第三阿僧祇劫修行圓滿。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次於幾時修此諸地得圓滿？有五種人於三阿僧祇劫中，謂信行地人初阿僧祇劫淨心行有相行、無相行六種地，及七地第二阿僧祇劫，即此無相中無功用行已上，乃至十地第三阿僧祇劫修行圓滿。此中有偈：

淨妙勝上力， 牢固心轉勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙勝上力， 牢固心轉勝，

菩薩三僧祇， 說名正修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩三僧祇， 說名正修行。

釋曰：五種人三阿僧祇者，於中信行者，謂於彼義中依信而行故，此地初阿僧祇滿。此阿僧祇滿已得淨心地，通達真如故。即此淨心行，於十地中六地已還有相行，第七地無相有功用行。即得第二阿僧祇滿，若入八地得無功用行，然未成就彼無功用行。九地十地得滿此無功用行，此人是第三阿僧祇劫。即此一人成立五種，如須陀洹、斯陀含、阿那含等，隨位處差別故。如所說三阿僧祇滿得菩提，於無始生死中修行施等及逢值諸佛齊何已來，說為三阿僧祇劫，此義偈中顯示。淨妙勝上力者，謂得善根力及願力。於中善根力者，散亂等不能破壞應知。願力者，恒與善友同聚應知。牢固心轉勝者，謂發起牢固心及修行轉勝。於中牢固心者，善友力故不捨菩提心應知。行轉勝者，謂現在及後生生中善根增長無有退減應知。餘句可解釋。因果修差別勝相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：五種人三阿僧祇者，於中信行者，謂於彼義中依信而行故，此地初阿僧祇滿。此阿僧祇滿已得淨心地，通達真如故。即此淨心行，於十地中六地已還有相行，第七地無相有功用行。即得第二阿僧祇滿，若入八地得無功用行，然未成就彼無功用行。九地十地得滿此無功用行，此人是第三阿僧祇劫。即此一人成立五種，如須陀洹、斯陀含、阿那含等，隨位處差別故。如所說三阿僧祇滿得菩提，於無始生死中修行施等及逢值諸佛齊何已來，說為三阿僧祇劫，此義偈中顯示。淨妙勝上力者，謂得善根力及願力。於中善根力者，散亂等不能破壞應知。願力者，恒與善友同聚應知。牢固心轉勝者，謂發起牢固心及修行轉勝。於中牢固心者，善友力故不捨菩提心應知。行轉勝者，謂現在及後生生中善根增長無有退減應知。餘句可解釋。因果修差別勝相竟。