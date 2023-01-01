攝大乘論釋論卷第三世親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋論卷第三世親菩薩造

隋天竺三藏笈多共行矩等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏笈多共行矩等譯

應知依止勝相勝語第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知依止勝相勝語第一之三

世間淨章第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間淨章第十四

論曰：云何世間淨不成？如未離欲界欲、未得色界心，即以欲界善心修行除欲界欲。此欲界修行心與色界心，不得俱生俱滅，故無熏習，種子不成。無有色界心，為過去無量生中餘心隔故，彼靜心種子不得成就。已無有故，是故成就彼色界靜心，由一切種子果報識次第傳來得為因緣，修行善心為增上緣。如是一切離欲地，如其相應知。如是世間淨，離一切種子果報識亦不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何世間淨不成？如未離欲界欲、未得色界心，即以欲界善心修行除欲界欲。此欲界修行心與色界心，不得俱生俱滅，故無熏習，種子不成。無有色界心，為過去無量生中餘心隔故，彼靜心種子不得成就。已無有故，是故成就彼色界靜心，由一切種子果報識次第傳來得為因緣，修行善心為增上緣。如是一切離欲地，如其相應知。如是世間淨，離一切種子果報識亦不成。

釋曰：如世間淨不成，今當顯示。如為離婬欲起修行時，修行欲界善心，於色界心無有熏習，以不同生同滅故，彼色界心即是無種子而生，以彼過去色界心無量生中餘識所隔，已過去無有，不成故。彼靜心種子為因緣者，從阿梨耶識中自種子生故。彼方便善心非無功力，得為增上緣則為功力，但非因緣，由彼增上故色界心得生。如是破色欲時亦爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如世間淨不成，今當顯示。如為離婬欲起修行時，修行欲界善心，於色界心無有熏習，以不同生同滅故，彼色界心即是無種子而生，以彼過去色界心無量生中餘識所隔，已過去無有，不成故。彼靜心種子為因緣者，從阿梨耶識中自種子生故。彼方便善心非無功力，得為增上緣則為功力，但非因緣，由彼增上故色界心得生。如是破色欲時亦爾故。

出世間淨章第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世間淨章第十五

論曰：云何出世淨不成？如世尊說：從他聞音及自正思惟，由此二因正見得生。此他音聲及正思惟，為熏耳識、為熏意識、為熏耳意二識？於彼法中起正思時，耳識不生，意識亦為餘識別攀緣所間。若於正思惟相應心生時，彼意識久滅過去，聞所熏及熏習皆不得有，何處得種子？於後時生正思惟相應心，與正思惟相應者是世間心，與正見相應者是出世間心，無有共生共滅義故，不為彼所熏。既不被熏，則為種子不成。是故出世間淨，離一切種子果報識亦不成，彼中攝持聞熏習種不成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何出世淨不成？如世尊說：從他聞音及自正思惟，由此二因正見得生。此他音聲及正思惟，為熏耳識、為熏意識、為熏耳意二識？於彼法中起正思時，耳識不生，意識亦為餘識別攀緣所間。若於正思惟相應心生時，彼意識久滅過去，聞所熏及熏習皆不得有，何處得種子？於後時生正思惟相應心，與正思惟相應者是世間心，與正見相應者是出世間心，無有共生共滅義故，不為彼所熏。既不被熏，則為種子不成。是故出世間淨，離一切種子果報識亦不成，彼中攝持聞熏習種不成故。

釋曰：如出世淨不成，今當顯示。於他音聲及正思惟者，謂正與聲相應思惟。此意識為餘識別攀緣所間者，謂與正見相應出世心隔絕故。若正思惟相應心生者，謂於後時正思惟。彼久滅過去者，謂前意識已謝滅經無量時，聞所熏及熏習皆不得有，云何得以此為因生後正思惟相應意識？彼中者，謂世間意識中。聞熏習者，由聞他音聲熏習意識中。若作是念，彼攝持種子不成故，謂攝持出世淨種子不成故，若有種子生義可成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如出世淨不成，今當顯示。於他音聲及正思惟者，謂正與聲相應思惟。此意識為餘識別攀緣所間者，謂與正見相應出世心隔絕故。若正思惟相應心生者，謂於後時正思惟。彼久滅過去者，謂前意識已謝滅經無量時，聞所熏及熏習皆不得有，云何得以此為因生後正思惟相應意識？彼中者，謂世間意識中。聞熏習者，由聞他音聲熏習意識中。若作是念，彼攝持種子不成故，謂攝持出世淨種子不成故，若有種子生義可成。

論曰：復次此一切種子果報識既為染法因，云何復成彼對治出世心種子？又此出世心昔未曾有故無熏習，既無熏習從何種子而生？汝今應答：善清淨法界所流津液聞熏習為種子得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次此一切種子果報識既為染法因，云何復成彼對治出世心種子？又此出世心昔未曾有故無熏習，既無熏習從何種子而生？汝今應答：善清淨法界所流津液聞熏習為種子得生。

釋曰：此果報識既為障礙因體，即不成彼對治因體。又此出世心初未曾有者，謂昔來未生故。無熏習者，由昔來未生，彼出世心熏習決定未有故。善清淨法界所流津液聞熏習為種子得生者，為別異聲聞故言善清淨法界所流津液聞熏習。由善清淨法界滅智障煩惱障故，名善清淨法界。所流津液者，即是所說法，謂修多羅等。於此法界所流津液修多羅聽聞故，名法界所流津液聞。即此聞熏習故，名法界所流津液聞熏習。又復聞即是熏習故，名聞熏習。彼聞熏習住阿梨耶識中為因，生起出世心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此果報識既為障礙因體，即不成彼對治因體。又此出世心初未曾有者，謂昔來未生故。無熏習者，由昔來未生，彼出世心熏習決定未有故。善清淨法界所流津液聞熏習為種子得生者，為別異聲聞故言善清淨法界所流津液聞熏習。由善清淨法界滅智障煩惱障故，名善清淨法界。所流津液者，即是所說法，謂修多羅等。於此法界所流津液修多羅聽聞故，名法界所流津液聞。即此聞熏習故，名法界所流津液聞熏習。又復聞即是熏習故，名聞熏習。彼聞熏習住阿梨耶識中為因，生起出世心。

論曰：此聞熏習為是阿梨耶識自性、為非？若是阿梨耶識自性，云何得成對治種子？若非彼識自性，此聞熏習種子依止云何可見？乃至佛菩提位，所有聞熏隨在何身中，與果報識同相而生，猶如水乳，然非阿梨耶識，以成彼對治種子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此聞熏習為是阿梨耶識自性、為非？若是阿梨耶識自性，云何得成對治種子？若非彼識自性，此聞熏習種子依止云何可見？乃至佛菩提位，所有聞熏隨在何身中，與果報識同相而生，猶如水乳，然非阿梨耶識，以成彼對治種子故。

釋曰：所有聞熏習為是阿梨耶識自性為非？設爾何失？若是阿梨耶識自性，云何阿梨耶識還自成對治種子？若非彼識自性，此聞熏習應別有依止。乃至佛菩提位所有聞熏習者，即是善清淨法界所流津液熏習力故。隨在何身中者，隨於何身中同體而生，然非彼自性，猶如水乳雖復一體而生，然此聞熏習非阿梨耶識，以對治阿梨耶識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：所有聞熏習為是阿梨耶識自性為非？設爾何失？若是阿梨耶識自性，云何阿梨耶識還自成對治種子？若非彼識自性，此聞熏習應別有依止。乃至佛菩提位所有聞熏習者，即是善清淨法界所流津液熏習力故。隨在何身中者，隨於何身中同體而生，然非彼自性，猶如水乳雖復一體而生，然此聞熏習非阿梨耶識，以對治阿梨耶識故。

論曰：於中依下熏習成中熏習，依中熏習成上熏習，由聞思修數習故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於中依下熏習成中熏習，依中熏習成上熏習，由聞思修數習故。

釋曰：於中下中上者，應知聞慧、思慧、修慧一一各有三等。復有別義：聞慧為下，思慧為中，修慧為上。聞思修數習者，於聞等中增上修行，以下品為因得中品，中品為因得上品故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於中下中上者，應知聞慧、思慧、修慧一一各有三等。復有別義：聞慧為下，思慧為中，修慧為上。聞思修數習者，於聞等中增上修行，以下品為因得中品，中品為因得上品故。

論曰：彼聞熏習種子，隨下中上，應知皆是法身種子，是阿梨耶識對治故、非阿梨耶識所攝故、出世善清淨法界所流津液故。雖是世間，為出世心種子體，出世心未生時，為現起煩惱對治故、惡趣對治故、一切惡業朽壞對治故、能隨順得親近諸佛菩薩故。雖是世間初修行菩薩所得，應知皆法身攝；聲聞緣覺所得，解脫身攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：彼聞熏習種子，隨下中上，應知皆是法身種子，是阿梨耶識對治故、非阿梨耶識所攝故、出世善清淨法界所流津液故。雖是世間，為出世心種子體，出世心未生時，為現起煩惱對治故、惡趣對治故、一切惡業朽壞對治故、能隨順得親近諸佛菩薩故。雖是世間初修行菩薩所得，應知皆法身攝；聲聞緣覺所得，解脫身攝。

釋曰：現起煩惱對治者，謂欲等出生，為除滅因故。由除滅煩惱故，對治惡趣應受後報惡道業，為彼朽壞因。舉要言之，過去未來現在一切惡業對治故，於未來世自身得親近善友因故。初修行者，謂凡夫。法身攝者，為法身種子體故。解脫身攝者，謂為諸聲聞解脫因體故。何以故？由聲聞唯得解脫身，不得法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：現起煩惱對治者，謂欲等出生，為除滅因故。由除滅煩惱故，對治惡趣應受後報惡道業，為彼朽壞因。舉要言之，過去未來現在一切惡業對治故，於未來世自身得親近善友因故。初修行者，謂凡夫。法身攝者，為法身種子體故。解脫身攝者，謂為諸聲聞解脫因體故。何以故？由聲聞唯得解脫身，不得法身故。

論曰：此非阿梨耶識，法身解脫身所攝。隨下中上次第增，如是果報識漸減依止，即轉依止。一切轉已，此一切種子果報識悉無種子，即一切皆滅。復次非阿梨耶識與阿梨耶識同處而生，猶如水乳，云何一切皆滅？如鵝飲水中乳。又如世間離欲不靜地熏習滅，靜地熏習增依止即轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此非阿梨耶識，法身解脫身所攝。隨下中上次第增，如是果報識漸減依止，即轉依止。一切轉已，此一切種子果報識悉無種子，即一切皆滅。復次非阿梨耶識與阿梨耶識同處而生，猶如水乳，云何一切皆滅？如鵝飲水中乳。又如世間離欲不靜地熏習滅，靜地熏習增依止即轉。

釋曰：如阿梨耶識與非阿梨耶識同處而生，然阿梨耶識盡，非阿梨耶識在。如鵞飲水中乳，乳盡水在，以此顯示應知。又如世間離欲，於一阿梨耶識中不靜地煩惱熏習滅，靜地善法熏習充滿，依止得轉；出世熏習亦爾故應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如阿梨耶識與非阿梨耶識同處而生，然阿梨耶識盡，非阿梨耶識在。如鵞飲水中乳，乳盡水在，以此顯示應知。又如世間離欲，於一阿梨耶識中不靜地煩惱熏習滅，靜地善法熏習充滿，依止得轉；出世熏習亦爾故應知。

順道理章第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順道理章第十六

論曰：如入滅盡定，說識不離身。此成立果報識不離身，以滅盡定不為對治此識故生。亦非出定時此識復生，此果報識斷已非結，餘生不得更生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如入滅盡定，說識不離身。此成立果報識不離身，以滅盡定不為對治此識故生。亦非出定時此識復生，此果報識斷已非結，餘生不得更生。

釋曰：滅盡定說識不離身者，此為成就有阿梨耶識。由世尊說識不離身者，若離果報識餘識不成。何以故？以滅盡定對治生起識故生，見此定寂靜故。若復執言出定時識更生，由此意故名為識不離身者，此義不成。何以故？以出定時識不更生，此果報識相續斷已，若離託生時不得更生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：滅盡定說識不離身者，此為成就有阿梨耶識。由世尊說識不離身者，若離果報識餘識不成。何以故？以滅盡定對治生起識故生，見此定寂靜故。若復執言出定時識更生，由此意故名為識不離身者，此義不成。何以故？以出定時識不更生，此果報識相續斷已，若離託生時不得更生。

論曰：若人執以意識故說滅盡定有心者，彼人所執心不成，定義不成故、攀緣相不可得故、善根相應過故、不善無記不相應故、想受共行過故、則有觸故、三摩提中此有力故、唯滅想是過故、思惟即與信等善根俱起過故、能依離所依不可得故、有譬喻故、非一切行者亦不有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若人執以意識故說滅盡定有心者，彼人所執心不成，定義不成故、攀緣相不可得故、善根相應過故、不善無記不相應故、想受共行過故、則有觸故、三摩提中此有力故、唯滅想是過故、思惟即與信等善根俱起過故、能依離所依不可得故、有譬喻故、非一切行者亦不有故。

釋曰：若人執以意識故說滅盡定中有心，彼人所執不成心，以定義不成故。若欲令離如先所說自相阿梨耶識，於生起識中隨一識滅盡定中有此心者，此義不成。何以故？定義不成故。未曾見心離於心法，如餘心法未曾離心。若想受不滅，不得滅名，則此定不復成定。若存有阿梨耶識，則無此過。為寂靜住故，對治彼怨其餘心及心法，故滅定生；阿梨耶識不分明故，不對治此識故生。是故此定不得有餘心。何以故？攀緣相不可得故。心及心法若相續不斷，必有所緣相。滅定若有心，亦應不離所緣相。此二俱不可得故，此定無有餘心。若立有阿梨耶識則無此過，此識以攝持身得名故。復次若滅定中有餘識生者，餘識必有善等分，謂善不善無記。此心不得為善，若善應與善根相應，此即相違故。亦非識自性是善，以離善根相應，無得善義。故若定心是善，則不許義至與無貪等善根相應。此不可許，即與一切處餘善心不異故。亦不得為不善及無記，與不善無記不相應故。離欲界欲時，一切不善根已滅，不成不善。亦非無記，以此定是善故。又不可以此心為善，與想受共行過故。若離善根不得為善，但善必與善根相應。如與善根相應，必與想受相應，無有別因故。所治現行，復有能治，此義不成。如欲等現行，不得有不淨觀。復次定中若離阿梨耶識有餘心者，則有觸生過。今當以住餘定為例，但有其餘善根，相應定心生時必與觸俱，謂因定生猗為相。若樂受觸、若不苦不樂受觸，以此觸為緣故，則有樂受及不苦不樂受生。何以故？此觸於定中有力故。以見此觸於餘定中生二受有力故，於滅定中亦應爾，無別障礙因故。若爾，觸緣受則至，此義不成。何以故？唯滅想是過患故。若言有觸緣受，修行此定唯為滅想，此不可許，以說受想俱滅故。又復不應有觸，於餘識中若有觸，則有相應共有思惟信等善根共生過故。經說：若有識與觸相應生，則有思惟俱生。是故於定中，思惟現行義得成。若有思惟現行，則是起作善心，此必應與信等善根俱生，此義不可許。若欲離如前所說過失，及離阿含相違過失，故言拔去心法，無有心法唯有心在為是。此亦不成。何以故？從所依中拔除能依，不可得故。心是所依，心法是能依，此能依所依心及心法，無始生死已來更互相依未曾相離，由此相引故必應與無貪等善根相應。若汝言定及定方便並與彼相違故，無貪等不生，唯善生者，餘處未曾見此道理。何以故？若法相應生，必有津液果相應生，是故彼義不成。復次更有不成，如世尊說身行滅乃至言意行滅。於中身行者，謂出入息。語言行者，謂覺觀。意行者，謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若人執以意識故說滅盡定中有心，彼人所執不成心，以定義不成故。若欲令離如先所說自相阿梨耶識，於生起識中隨一識滅盡定中有此心者，此義不成。何以故？定義不成故。未曾見心離於心法，如餘心法未曾離心。若想受不滅，不得滅名，則此定不復成定。若存有阿梨耶識，則無此過。為寂靜住故，對治彼怨其餘心及心法，故滅定生；阿梨耶識不分明故，不對治此識故生。是故此定不得有餘心。何以故？攀緣相不可得故。心及心法若相續不斷，必有所緣相。滅定若有心，亦應不離所緣相。此二俱不可得故，此定無有餘心。若立有阿梨耶識則無此過，此識以攝持身得名故。復次若滅定中有餘識生者，餘識必有善等分，謂善不善無記。此心不得為善，若善應與善根相應，此即相違故。亦非識自性是善，以離善根相應，無得善義。故若定心是善，則不許義至與無貪等善根相應。此不可許，即與一切處餘善心不異故。亦不得為不善及無記，與不善無記不相應故。離欲界欲時，一切不善根已滅，不成不善。亦非無記，以此定是善故。又不可以此心為善，與想受共行過故。若離善根不得為善，但善必與善根相應。如與善根相應，必與想受相應，無有別因故。所治現行，復有能治，此義不成。如欲等現行，不得有不淨觀。復次定中若離阿梨耶識有餘心者，則有觸生過。今當以住餘定為例，但有其餘善根，相應定心生時必與觸俱，謂因定生猗為相。若樂受觸、若不苦不樂受觸，以此觸為緣故，則有樂受及不苦不樂受生。何以故？此觸於定中有力故。以見此觸於餘定中生二受有力故，於滅定中亦應爾，無別障礙因故。若爾，觸緣受則至，此義不成。何以故？唯滅想是過患故。若言有觸緣受，修行此定唯為滅想，此不可許，以說受想俱滅故。又復不應有觸，於餘識中若有觸，則有相應共有思惟信等善根共生過故。經說：若有識與觸相應生，則有思惟俱生。是故於定中，思惟現行義得成。若有思惟現行，則是起作善心，此必應與信等善根俱生，此義不可許。若欲離如前所說過失，及離阿含相違過失，故言拔去心法，無有心法唯有心在為是。此亦不成。何以故？從所依中拔除能依，不可得故。心是所依，心法是能依，此能依所依心及心法，無始生死已來更互相依未曾相離，由此相引故必應與無貪等善根相應。若汝言定及定方便並與彼相違故，無貪等不生，唯善生者，餘處未曾見此道理。何以故？若法相應生，必有津液果相應生，是故彼義不成。復次更有不成，如世尊說身行滅乃至言意行滅。於中身行者，謂出入息。語言行者，謂覺觀。意行者，謂

思惟及想等。如覺觀滅則語不得生，如是意行滅則意不得生。若汝言如身行滅住於定中，身得不滅；如是意行雖滅，意猶得在。此義不然。何以故？有因緣故。更有別身行，為身得住因。如世尊說：由飲食、命根及識等故，雖無出入息身亦得住。意則不爾，更無餘意行所持故，於彼定中不得以意識為心住。如世尊說：識不離身。此說果報識。何以故？由有種子故，後出定時生起識從此而生。此能依所依一切時如是而生，雖加功用不能令其相離。何以故？有譬喻故。此於世間中，從生至終更互不相離，一切時共生，無有能拔其能依令離所依。譬如四大及四大所造，心法亦爾，無有道理令其相離、留心獨在。若言從所依拔除能依不可得，但以想受是過患故，唯此二法不現行非餘。此亦不成。何以故？非一切處行者，此中不有故。經說滅盡定中識不離身者，即是成就阿梨耶識是有，以世尊說識不離身故，若離果報識餘識不成。何以故？由滅盡定對治生起識生，以是寂靜故。若有執從定起已識還從身生，故言不離者，此亦不成，以出定時識無更生義。以彼報識若相續斷已，離結後生無更生義。若復執離阿梨耶識，以意識故言滅盡定中有心者，彼心不得為善、不善、無記，並不成故。由此定善故不可為不善，亦不得為威儀、工巧、變化等無記。若言是果報無記，即是阿梨耶識，以無第五無記故。若言此心是善，即應與無貪等善根相應。又此心在時，染污意已滅，但住善中。此善心即有所依止，及有所緣三事和合，云何不生觸？既生觸，云何不生受等？若爾，則滅盡定義不成，於中心及心法不滅故。若汝執言善心勢力引此定生，由方便善心勢力故，此定雖善，然不與無貪等善根相應。若和合有能，得名和合。是故此定雖善，於三和合無有能故。此不爾，如津液果生故，以彼方便心是善，是故此定即與善根相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟及想等。如覺觀滅則語不得生，如是意行滅則意不得生。若汝言如身行滅住於定中，身得不滅；如是意行雖滅，意猶得在。此義不然。何以故？有因緣故。更有別身行，為身得住因。如世尊說：由飲食、命根及識等故，雖無出入息身亦得住。意則不爾，更無餘意行所持故，於彼定中不得以意識為心住。如世尊說：識不離身。此說果報識。何以故？由有種子故，後出定時生起識從此而生。此能依所依一切時如是而生，雖加功用不能令其相離。何以故？有譬喻故。此於世間中，從生至終更互不相離，一切時共生，無有能拔其能依令離所依。譬如四大及四大所造，心法亦爾，無有道理令其相離、留心獨在。若言從所依拔除能依不可得，但以想受是過患故，唯此二法不現行非餘。此亦不成。何以故？非一切處行者，此中不有故。經說滅盡定中識不離身者，即是成就阿梨耶識是有，以世尊說識不離身故，若離果報識餘識不成。何以故？由滅盡定對治生起識生，以是寂靜故。若有執從定起已識還從身生，故言不離者，此亦不成，以出定時識無更生義。以彼報識若相續斷已，離結後生無更生義。若復執離阿梨耶識，以意識故言滅盡定中有心者，彼心不得為善、不善、無記，並不成故。由此定善故不可為不善，亦不得為威儀、工巧、變化等無記。若言是果報無記，即是阿梨耶識，以無第五無記故。若言此心是善，即應與無貪等善根相應。又此心在時，染污意已滅，但住善中。此善心即有所依止，及有所緣三事和合，云何不生觸？既生觸，云何不生受等？若爾，則滅盡定義不成，於中心及心法不滅故。若汝執言善心勢力引此定生，由方便善心勢力故，此定雖善，然不與無貪等善根相應。若和合有能，得名和合。是故此定雖善，於三和合無有能故。此不爾，如津液果生故，以彼方便心是善，是故此定即與善根相應故。

論曰：若復執色心次第生為諸法種子，此破如前，復有不成。於無色界及無想天退墮，從滅盡定起，此義不成。阿羅漢最後心亦不得成，唯除次第緣義得成。如是若離一切種子果報識，染污清淨皆不得成。是故如前所說相，阿梨耶識成就是有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若復執色心次第生為諸法種子，此破如前，復有不成。於無色界及無想天退墮，從滅盡定起，此義不成。阿羅漢最後心亦不得成，唯除次第緣義得成。如是若離一切種子果報識，染污清淨皆不得成。是故如前所說相，阿梨耶識成就是有。

釋曰：若執色心相續生諸法，前剎那色為後剎那色因，得為種子。初剎那識生後剎那識亦爾。若從無色界退，彼色久已斷絕，云何得種子復生於色？若從無想天退及從滅定起，此心久滅，云何得為後心生因？若如是，阿羅漢無有得無餘涅槃，以色心因不盡故。此前剎那色於後剎那色，前剎那識於後剎那識，應知但得為次第緣，不得為因緣，是故成就阿梨耶識為有。若住生起識中，轉依義不得成。此義今以三偈顯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若執色心相續生諸法，前剎那色為後剎那色因，得為種子。初剎那識生後剎那識亦爾。若從無色界退，彼色久已斷絕，云何得種子復生於色？若從無想天退及從滅定起，此心久滅，云何得為後心生因？若如是，阿羅漢無有得無餘涅槃，以色心因不盡故。此前剎那色於後剎那色，前剎那識於後剎那識，應知但得為次第緣，不得為因緣，是故成就阿梨耶識為有。若住生起識中，轉依義不得成。此義今以三偈顯之。

論曰：此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有偈：

菩薩善心中， 則離於五識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善心中， 則離於五識，

無復有餘識， 轉依何心作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復有餘識， 轉依何心作？

對治為轉依， 未滅故不成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治為轉依， 未滅故不成，

果因無差別， 於滅則有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果因無差別， 於滅則有過。

無種子無體， 許此為轉依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無種子無體， 許此為轉依，

彼無二無故， 轉依則不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無二無故， 轉依則不成。

釋曰：菩薩善心中者，謂善意識中，即是出世對治相應故。則離於五識者，謂離眼識等五識。無餘識者，謂離染污意識及有流善識。為離有流善識故，說善心已復說無餘識。轉依何心作者，謂於阿梨耶識中，一切染污種子無復種子，如此作故。若言對治生為轉依者，對治為轉依，非滅不成故。煩惱滅故名為轉依，非對治即是滅。何以故？對治但是滅因故。若爾則是果因無差別，彼滅即有過故。果者謂滅，名為涅槃。因者謂對治，名為道。彼對治與滅則成一體。又對治生時即是涅槃故。若汝以無種子無體許此為轉依者，於生起識無種子及無體如此為轉依，彼無二無故，轉依則不成故。於住出世定時，諸生起識並不有故，爾時無種子無及無體無，是故轉依義不成。若有阿梨耶識，諸生起識雖不在，彼種子在阿梨耶識中住，則能作無種子及無體。由轉依不成故，應知有阿梨耶識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩善心中者，謂善意識中，即是出世對治相應故。則離於五識者，謂離眼識等五識。無餘識者，謂離染污意識及有流善識。為離有流善識故，說善心已復說無餘識。轉依何心作者，謂於阿梨耶識中，一切染污種子無復種子，如此作故。若言對治生為轉依者，對治為轉依，非滅不成故。煩惱滅故名為轉依，非對治即是滅。何以故？對治但是滅因故。若爾則是果因無差別，彼滅即有過故。果者謂滅，名為涅槃。因者謂對治，名為道。彼對治與滅則成一體。又對治生時即是涅槃故。若汝以無種子無體許此為轉依者，於生起識無種子及無體如此為轉依，彼無二無故，轉依則不成故。於住出世定時，諸生起識並不有故，爾時無種子無及無體無，是故轉依義不成。若有阿梨耶識，諸生起識雖不在，彼種子在阿梨耶識中住，則能作無種子及無體。由轉依不成故，應知有阿梨耶識。

差別章第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別章第十七

論曰：復次此阿梨耶識差別云何？略說或三種或四種。應知於中三種者，由三種熏習差別故，一名言熏習差別、二我見熏習差別、三有分熏習差別。四種者，一引生差別、二果報差別、三緣相差別、四相貌差別。於中引生差別者，謂新生熏習。若無此，行緣識、取緣有不得成。果報差別者，以行有為緣，於諸趣成熟。若無此，則無種子，後有諸法生不得成。緣相差別者，此即是意所取我相。若無此，則我取意念所緣不得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次此阿梨耶識差別云何？略說或三種或四種。應知於中三種者，由三種熏習差別故，一名言熏習差別、二我見熏習差別、三有分熏習差別。四種者，一引生差別、二果報差別、三緣相差別、四相貌差別。於中引生差別者，謂新生熏習。若無此，行緣識、取緣有不得成。果報差別者，以行有為緣，於諸趣成熟。若無此，則無種子，後有諸法生不得成。緣相差別者，此即是意所取我相。若無此，則我取意念所緣不得成。

釋曰：如此成就阿梨耶識已，今當顯示此識品類差別。於此三種熏習差別中，名言熏習分者，所謂如眼名熏習在果報識中，為彼眼生因；後果報眼根生時，由此眼名言說為因故生。耳等諸根一切名言差別亦如是。我見熏習差別者，由染污意中身見力故，取阿梨耶識為我，熏習生已則有此我彼他差別。有分熏習差別者，由善不善不動行力故，於諸趣中受生如此差別，此義如後應知相初廣說。引生差別者，謂攝聚種類差別所有。新生熏習者，謂初起熏習時若無此阿梨耶識引生差別，則諸行生滅所熏習識由取所攝持故生有現起，此有不成。能有後生故名此為有，此有即是善不善取之數習。果報有差別者，由攝聚行有為緣，於諸趣中成熟。若無此阿梨耶引攝分則無有因，於後有中諸法眼等色根生起不成，此即是報果故。緣相差別者，即此阿梨耶識分與彼依止染污意我見為我取緣相。若無此緣相阿梨耶識與染污意意俱身見為因，此我執所緣境不成，此即是津液果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如此成就阿梨耶識已，今當顯示此識品類差別。於此三種熏習差別中，名言熏習分者，所謂如眼名熏習在果報識中，為彼眼生因；後果報眼根生時，由此眼名言說為因故生。耳等諸根一切名言差別亦如是。我見熏習差別者，由染污意中身見力故，取阿梨耶識為我，熏習生已則有此我彼他差別。有分熏習差別者，由善不善不動行力故，於諸趣中受生如此差別，此義如後應知相初廣說。引生差別者，謂攝聚種類差別所有。新生熏習者，謂初起熏習時若無此阿梨耶識引生差別，則諸行生滅所熏習識由取所攝持故生有現起，此有不成。能有後生故名此為有，此有即是善不善取之數習。果報有差別者，由攝聚行有為緣，於諸趣中成熟。若無此阿梨耶引攝分則無有因，於後有中諸法眼等色根生起不成，此即是報果故。緣相差別者，即此阿梨耶識分與彼依止染污意我見為我取緣相。若無此緣相阿梨耶識與染污意意俱身見為因，此我執所緣境不成，此即是津液果。

論曰：於中相貌差別者，此識有共相、有不共相，無受生種子相、有受生種子相。共相者，是器世界種子故。不共相者，是各別內入種子故。此共相是無受生種子，若對治起時不共相障礙滅故。共相者，他分別所持，觀行者於中見清淨，如於一切物中種種樂欲、種種見成故。此中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於中相貌差別者，此識有共相、有不共相，無受生種子相、有受生種子相。共相者，是器世界種子故。不共相者，是各別內入種子故。此共相是無受生種子，若對治起時不共相障礙滅故。共相者，他分別所持，觀行者於中見清淨，如於一切物中種種樂欲、種種見成故。此中有偈：

難滅及難知， 所謂共相結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難滅及難知， 所謂共相結，

觀行者心異， 於外大相中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀行者心異， 於外大相中。

清淨者不滅， 於中見清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨者不滅， 於中見清淨，

諸佛見清淨， 成嚴淨佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛見清淨， 成嚴淨佛剎。

復有別偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別偈：

隨種種欲樂， 種種見得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨種種欲樂， 種種見得成，

觀人於一物， 隨種種欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀人於一物， 隨種種欲樂，

種種見得成， 所取唯有識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種見得成， 所取唯有識。

此不共相，是有受生種子。此等若不有，器世界及眾生世界轉生差別不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不共相，是有受生種子。此等若不有，器世界及眾生世界轉生差別不成。

釋曰：相貌差別者有多種，於中謂共相、不共相，有受生種子相、無受生種子相。此阿梨耶識為一切眾生所共器世界因體，即是無受生種子。不共相阿梨耶識者，即是各各自身色等諸入因體，即是有受生種子。若離如是相類阿梨耶識，則一切眾生所共受用因器世界則不成。如是若離第二阿梨耶識，眾生世界不成，即如枯木無所覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：相貌差別者有多種，於中謂共相、不共相，有受生種子相、無受生種子相。此阿梨耶識為一切眾生所共器世界因體，即是無受生種子。不共相阿梨耶識者，即是各各自身色等諸入因體，即是有受生種子。若離如是相類阿梨耶識，則一切眾生所共受用因器世界則不成。如是若離第二阿梨耶識，眾生世界不成，即如枯木無所覺知。

論曰：復有麁惡相、輕安相。麁惡相者，是煩惱小煩惱種子。輕安相者，是有流善法種子故。若無此，於果報身中有堪能無堪能差別不成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有麁惡相、輕安相。麁惡相者，是煩惱小煩惱種子。輕安相者，是有流善法種子故。若無此，於果報身中有堪能無堪能差別不成故。

釋曰：麁惡相者，謂身無堪能故。輕安相者，謂身有堪能故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：麁惡相者，謂身無堪能故。輕安相者，謂身有堪能故。

論曰：復有受用相、不受用相。受用相者，謂果報已熟善不善種子故。不受用相者，謂言說熏習種子，無始時戲論生起種子故。若無此，數數所作善惡業得果受用此義不成，此新言說熏習出生亦不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有受用相、不受用相。受用相者，謂果報已熟善不善種子故。不受用相者，謂言說熏習種子，無始時戲論生起種子故。若無此，數數所作善惡業得果受用此義不成，此新言說熏習出生亦不成。

釋曰：受用相者，若離此阿梨耶識，數數所作善惡業得果而盡不得成。無受用相謂言說熏習種子者，如言說熏習差別中說。無始時戲論生起種子故者，謂無始已來俗數流布因故。若無此不受用相阿梨耶識，則無本新言說熏習，生起不成。何以故？於世間中無有現在言說離本得成，若本不有今亦不有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：受用相者，若離此阿梨耶識，數數所作善惡業得果而盡不得成。無受用相謂言說熏習種子者，如言說熏習差別中說。無始時戲論生起種子故者，謂無始已來俗數流布因故。若無此不受用相阿梨耶識，則無本新言說熏習，生起不成。何以故？於世間中無有現在言說離本得成，若本不有今亦不有故。

論曰：復有相似相，謂似幻焰夢翳等故。若無此相似相阿梨耶識，由虛妄分別種子故成顛倒相，此義不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有相似相，謂似幻焰夢翳等故。若無此相似相阿梨耶識，由虛妄分別種子故成顛倒相，此義不成。

釋曰：相似相者，如幻事為因故，即得妄見象等相。如是如是由阿梨耶識相似相虛妄分別種子故有顛倒相；若無此，彼顛倒相不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：相似相者，如幻事為因故，即得妄見象等相。如是如是由阿梨耶識相似相虛妄分別種子故有顛倒相；若無此，彼顛倒相不成。

論曰：復有具相、不具相。具縛者是具相；世間離欲者損減相；有學聲聞及諸菩薩一分拔離相；阿羅漢、辟支佛、如來煩惱障具拔離相，煩惱障智障具拔相者，如其所應。若無此，次第滅煩惱義不成。何因緣故善惡法果報唯是無障無記？此果報是無障無記故，與善惡不相違；善惡更互相違，若果報是善惡，無有道理得滅煩惱，是故果報識唯是無障無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有具相、不具相。具縛者是具相；世間離欲者損減相；有學聲聞及諸菩薩一分拔離相；阿羅漢、辟支佛、如來煩惱障具拔離相，煩惱障智障具拔相者，如其所應。若無此，次第滅煩惱義不成。何因緣故善惡法果報唯是無障無記？此果報是無障無記故，與善惡不相違；善惡更互相違，若果報是善惡，無有道理得滅煩惱，是故果報識唯是無障無記。

釋曰：無障無記者，於中無障者謂無染，由無染無記故名為無障無記，非如色界生以煩惱不善為無記。此果報若是善不善，則煩惱滅不得成。何以故？若是善，更生善；若是不善，更生不善，則生死無有盡義。生死者即是煩惱及有流善等。釋應知依止竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無障無記者，於中無障者謂無染，由無染無記故名為無障無記，非如色界生以煩惱不善為無記。此果報若是善不善，則煩惱滅不得成。何以故？若是善，更生善；若是不善，更生不善，則生死無有盡義。生死者即是煩惱及有流善等。釋應知依止竟。