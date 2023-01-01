攝大乘論釋卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋卷第十

世親菩薩釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

釋入因果修差別勝相第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋入因果修差別勝相第五之一

對治章第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治章第一

釋曰：此義有五章，一對治、二立名、三得相、四修相、五修時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此義有五章，一對治、二立名、三得相、四修相、五修時。

論曰：如此已說入因果勝相，云何應知入因果修差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如此已說入因果勝相，云何應知入因果修差別？

釋曰：前已總說六度因果差別，在願行位為因、在清淨位為果，未約地辯修差別故，目前總說為如此。唯識智名入。三無性為勝相。六度即是唯識智。入三無性因果，欲顯諸波羅蜜修習差別，故問云何應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：前已總說六度因果差別，在願行位為因、在清淨位為果，未約地辯修差別故，目前總說為如此。唯識智名入。三無性為勝相。六度即是唯識智。入三無性因果，欲顯諸波羅蜜修習差別，故問云何應知。

論曰：由十種菩薩地。何者為十？一歡喜地、二無垢地、三明焰地、四燒然地、五難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由十種菩薩地。何者為十？一歡喜地、二無垢地、三明焰地、四燒然地、五難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。

釋曰：若欲知修差別，觀十地差別即知因果修差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若欲知修差別，觀十地差別即知因果修差別。

論曰：云何應知以此義成立諸地為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何應知以此義成立諸地為十？

釋曰：此問欲顯何義？若菩薩入初地，見真如即盡。何以故？真如無分數故。若見真如不盡，真如則有分數。若有分數，則同有為法。若見已盡，何故說有十地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此問欲顯何義？若菩薩入初地，見真如即盡。何以故？真如無分數故。若見真如不盡，真如則有分數。若有分數，則同有為法。若見已盡，何故說有十地？

論曰：為對治地障十種無明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：為對治地障十種無明故。

釋曰：真如實無一二分數。若約真如體，不可立有十種差別。真如有十種功德，能生十種正行。由無明覆故不見此功德，由不見功德故正行不成。為所障功德正行有十種故，分別能障無明亦有十種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：真如實無一二分數。若約真如體，不可立有十種差別。真如有十種功德，能生十種正行。由無明覆故不見此功德，由不見功德故正行不成。為所障功德正行有十種故，分別能障無明亦有十種。

論曰：於十相所顯法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於十相所顯法界。

釋曰：十相謂十種功德及十種正行，此相皆能顯法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：十相謂十種功德及十種正行，此相皆能顯法界。

論曰：有十種無明猶在為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有十種無明猶在為障。

釋曰：此十種相雖復實有，由無明所覆不得顯現。故知菩薩初入真如觀障見道，無明即滅。所餘無明猶在未滅故，十無明覆十功德、障十正行。何者為十種無明？一凡夫性無明；二依身業等，於諸眾生起邪行無明；三心遲苦無明，聞思修忘失無明；四微細煩惱行共生身見等無明，此煩惱最下品故、隨思惟起故、已遠離隨順本所行事故，故名微細煩惱；五於下乘般涅槃無明；六麁相行無明；七微細相行無明；八於無相作功用心無明；九於眾生利益事不由功用無明；十於眾法中不得自在無明。凡夫性無明是初地障，此無明即是身見。身見有二種，一因、二果。法我執是因，人我執是果。因即凡夫性迷法無我，故稱無明。二乘但能除果不能斷因，若不斷此無明則不得入初地，故此無明為初地障。依身業等於諸眾生起邪行無明，是二地障。菩薩未入二地生如此想，謂三乘人有三行差別。迷一乘理故稱無明。又釋一切眾生所行之善，無非菩薩大清淨方便。何以故？清淨既一，未至大清淨位，無住義故。若悉應同歸菩薩大道，云何修方便不修正道？未入二地則無此智，由迷此義故稱無明。若不斷此無明，則不得入二地，故此無明為二地障。心遲苦無明，聞思修忘失無明，是三地障。未至智根位為遲，未得菩薩微妙勝定為苦，以障根及修故稱無明障。聞持等陀羅尼不得成就，令所聞思修有忘失，故稱無明。若不斷此無明，不得入三地，故此無明為三地障。微細煩惱行共生身見等無明，為四地障。煩惱行者，法執分別種子為體，生住滅不停故名行。此種子為身見因，此種子體亦即是身見，以是法分別種類故。此煩惱最下品故者，此釋微細義。由是最下品，不能染污菩薩心，故名微細。隨思惟起故者，此釋共生義。雖復不能染菩薩心，隨正思惟起，與正思惟相應，故不可說無，以能障菩薩一切智故。已遠離隨順本所行事故者，此釋離伴義。昔在凡夫共位中及地前，隨順本所行一切煩惱事，今修行四地離之已遠，由不了法我空故稱無明。若不斷此無明，則不得入四地，故此無明為四地障。於下乘般涅槃無明，是五地障。若人依四諦觀修行五地，見生死為無量過失火之所燒然，見涅槃最清涼寂靜功德圓滿，不欲捨生死，此行難行；不欲取涅槃，此行亦難行。若人修行五地，心多求般涅槃，故稱無明。若不斷此無明，不得入五地，故此無明為五地障。麁相行無明，是六地障。若人修行六地，一切諸行相續生如量如理證已，多住厭惡諸行心中，未能多住無相心中，故稱無明。若不斷此無明，不得入六地，故此無明為六地障。微細相行無明為七地障。若人修行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此十種相雖復實有，由無明所覆不得顯現。故知菩薩初入真如觀障見道，無明即滅。所餘無明猶在未滅故，十無明覆十功德、障十正行。何者為十種無明？一凡夫性無明；二依身業等，於諸眾生起邪行無明；三心遲苦無明，聞思修忘失無明；四微細煩惱行共生身見等無明，此煩惱最下品故、隨思惟起故、已遠離隨順本所行事故，故名微細煩惱；五於下乘般涅槃無明；六麁相行無明；七微細相行無明；八於無相作功用心無明；九於眾生利益事不由功用無明；十於眾法中不得自在無明。凡夫性無明是初地障，此無明即是身見。身見有二種，一因、二果。法我執是因，人我執是果。因即凡夫性迷法無我，故稱無明。二乘但能除果不能斷因，若不斷此無明則不得入初地，故此無明為初地障。依身業等於諸眾生起邪行無明，是二地障。菩薩未入二地生如此想，謂三乘人有三行差別。迷一乘理故稱無明。又釋一切眾生所行之善，無非菩薩大清淨方便。何以故？清淨既一，未至大清淨位，無住義故。若悉應同歸菩薩大道，云何修方便不修正道？未入二地則無此智，由迷此義故稱無明。若不斷此無明，則不得入二地，故此無明為二地障。心遲苦無明，聞思修忘失無明，是三地障。未至智根位為遲，未得菩薩微妙勝定為苦，以障根及修故稱無明障。聞持等陀羅尼不得成就，令所聞思修有忘失，故稱無明。若不斷此無明，不得入三地，故此無明為三地障。微細煩惱行共生身見等無明，為四地障。煩惱行者，法執分別種子為體，生住滅不停故名行。此種子為身見因，此種子體亦即是身見，以是法分別種類故。此煩惱最下品故者，此釋微細義。由是最下品，不能染污菩薩心，故名微細。隨思惟起故者，此釋共生義。雖復不能染菩薩心，隨正思惟起，與正思惟相應，故不可說無，以能障菩薩一切智故。已遠離隨順本所行事故者，此釋離伴義。昔在凡夫共位中及地前，隨順本所行一切煩惱事，今修行四地離之已遠，由不了法我空故稱無明。若不斷此無明，則不得入四地，故此無明為四地障。於下乘般涅槃無明，是五地障。若人依四諦觀修行五地，見生死為無量過失火之所燒然，見涅槃最清涼寂靜功德圓滿，不欲捨生死，此行難行；不欲取涅槃，此行亦難行。若人修行五地，心多求般涅槃，故稱無明。若不斷此無明，不得入五地，故此無明為五地障。麁相行無明，是六地障。若人修行六地，一切諸行相續生如量如理證已，多住厭惡諸行心中，未能多住無相心中，故稱無明。若不斷此無明，不得入六地，故此無明為六地障。微細相行無明為七地障。若人修行

七地，由心於百萬大劫中未能離諸行相續相，謂生及滅故，不能通達法界無染淨相。如經言：龍王！十二緣生者，或生或不生。云何生？由俗諦故。云何不生？由真諦故。於十二緣生中未能離生相住無生相，不得入七地，故稱無明。若不斷此無明，不得入七地，故此無明為七地障。於無相作功用心無明，為八地障。若人修行八地，由作功用心，為除微細相行無明及為住無相心中，未能自然恒住無間缺無相心，故稱無明。若不斷此無明，不得入八地，故此無明為八地障。於眾生利益事不由功用無明，是九地障。若人修行九地，心自然恒住無相，但於利益眾生事四種自在中，未能自然恒起利益眾生事，故稱無明。若不斷此無明，不得入九地，故此無明為九地障。於眾法中不得自在無明，是十地障。若人修行十地，於成就三身業及微細祕密陀羅尼三摩提門未得自在，故稱無明。若不斷此無明，不得入十地，故此無明為十地障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地，由心於百萬大劫中未能離諸行相續相，謂生及滅故，不能通達法界無染淨相。如經言：龍王！十二緣生者，或生或不生。云何生？由俗諦故。云何不生？由真諦故。於十二緣生中未能離生相住無生相，不得入七地，故稱無明。若不斷此無明，不得入七地，故此無明為七地障。於無相作功用心無明，為八地障。若人修行八地，由作功用心，為除微細相行無明及為住無相心中，未能自然恒住無間缺無相心，故稱無明。若不斷此無明，不得入八地，故此無明為八地障。於眾生利益事不由功用無明，是九地障。若人修行九地，心自然恒住無相，但於利益眾生事四種自在中，未能自然恒起利益眾生事，故稱無明。若不斷此無明，不得入九地，故此無明為九地障。於眾法中不得自在無明，是十地障。若人修行十地，於成就三身業及微細祕密陀羅尼三摩提門未得自在，故稱無明。若不斷此無明，不得入十地，故此無明為十地障。

論曰：何者能顯法界十相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何者能顯法界十相？

釋曰：此問欲顯真如有十功德相。此十功德能生十正行及十不共果，以顯法界體。十功德是顯法界之本，故先問十功德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此問欲顯真如有十功德相。此十功德能生十正行及十不共果，以顯法界體。十功德是顯法界之本，故先問十功德相。

論曰：於初地由一切遍滿義，應知法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於初地由一切遍滿義，應知法界。

釋曰：真如法界於一切法中遍滿無餘。何以故？諸法中無有一法非無我故。人法二執所起分別，覆藏法界一切遍滿義。由此障故，願行位人不得入初地。若除此障，即見真如遍滿義，人法二執永得清淨。由觀此義得入初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：真如法界於一切法中遍滿無餘。何以故？諸法中無有一法非無我故。人法二執所起分別，覆藏法界一切遍滿義。由此障故，願行位人不得入初地。若除此障，即見真如遍滿義，人法二執永得清淨。由觀此義得入初地。

論曰：於二地由最勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於二地由最勝義。

釋曰：人法二空攝一切法盡是遍滿義，此義於一切法中最勝清淨。由觀此義得入二地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：人法二空攝一切法盡是遍滿義，此義於一切法中最勝清淨。由觀此義得入二地。

論曰：於三地由勝流義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於三地由勝流義。

釋曰：真如於一切法中最勝，由緣真如起無分別智，無分別智是真如所流，此智於諸智中最勝。因此智流出無分別後智所生大悲，此大悲於一切定中最勝。因此大悲，如來欲安立正法救濟眾生，說大乘十二部經。此法是大悲所流，此法於一切說中最勝，菩薩為得此法，一切難行能行、難忍能忍。由觀此法得入三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：真如於一切法中最勝，由緣真如起無分別智，無分別智是真如所流，此智於諸智中最勝。因此智流出無分別後智所生大悲，此大悲於一切定中最勝。因此大悲，如來欲安立正法救濟眾生，說大乘十二部經。此法是大悲所流，此法於一切說中最勝，菩薩為得此法，一切難行能行、難忍能忍。由觀此法得入三地。

論曰：於四地由無攝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於四地由無攝義。

釋曰：於最勝真如及真如所流法，菩薩於中見無攝義，謂此法非我所攝、非他所攝。何以故？自他及法三義不可得故。譬如北鳩婁越人，於外塵不生自他攝想。菩薩於法界亦爾，故法愛不得生。由觀此義得入四地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於最勝真如及真如所流法，菩薩於中見無攝義，謂此法非我所攝、非他所攝。何以故？自他及法三義不可得故。譬如北鳩婁越人，於外塵不生自他攝想。菩薩於法界亦爾，故法愛不得生。由觀此義得入四地。

論曰：於五地由相續不異義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於五地由相續不異義。

釋曰：此法雖復無攝，三世諸佛於中相續不異，不如眼等諸根色等諸塵及六道眾生相續有異。何以故？如此等法分別所作故，相續有異；三世諸佛真如所顯故，相續不異。若觀此義得入五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此法雖復無攝，三世諸佛於中相續不異，不如眼等諸根色等諸塵及六道眾生相續有異。何以故？如此等法分別所作故，相續有異；三世諸佛真如所顯故，相續不異。若觀此義得入五地。

論曰：於六地由無染淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於六地由無染淨義。

釋曰：三世諸佛於此法中雖復相續不異，此法於未來佛無染，以本性淨故；於過去現在佛無淨，以本性無染故，由觀此義得入六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：三世諸佛於此法中雖復相續不異，此法於未來佛無染，以本性淨故；於過去現在佛無淨，以本性無染故，由觀此義得入六地。

論曰：於七地由種種法無別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於七地由種種法無別義。

釋曰：十二部經所顯法門，由種種義成立有異；由一味修行、一味通達、一味至得故不見有異。由觀此義得入七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：十二部經所顯法門，由種種義成立有異；由一味修行、一味通達、一味至得故不見有異。由觀此義得入七地。

論曰：於八地由不增減義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於八地由不增減義。

釋曰：菩薩見一切法，道成時不增，或滅時無減，如此智是相自在及土自在依止。相自在者，如所欲求相，以自在故即得現前。土自在者，若菩薩起分別願，願此土皆成頗梨柯等，以自在故如其所願即成。初自在為成熟佛法，後自在為成熟眾生。此二自在，由不增減智得成，即以不增減智為依止。由觀此義得入八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩見一切法，道成時不增，或滅時無減，如此智是相自在及土自在依止。相自在者，如所欲求相，以自在故即得現前。土自在者，若菩薩起分別願，願此土皆成頗梨柯等，以自在故如其所願即成。初自在為成熟佛法，後自在為成熟眾生。此二自在，由不增減智得成，即以不增減智為依止。由觀此義得入八地。

論曰：於九地由定自在依止義、由土自在依止義、由智自在依止義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於九地由定自在依止義、由土自在依止義、由智自在依止義。

釋曰：初二依止義如前釋。智自在者，四無礙解所顯名智，此智以無分別後智為體。何以故？遍一切法門悉無倒故。由得此智故成大法師，能令無窮大千世界眾生入甚深義。如意能成故名自在，此自在以無分別智為依止，由得此自在故入九地。又釋通達法界為智自在依止，故得四無礙解。由觀此義得入九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：初二依止義如前釋。智自在者，四無礙解所顯名智，此智以無分別後智為體。何以故？遍一切法門悉無倒故。由得此智故成大法師，能令無窮大千世界眾生入甚深義。如意能成故名自在，此自在以無分別智為依止，由得此自在故入九地。又釋通達法界為智自在依止，故得四無礙解。由觀此義得入九地。

論曰：於十地由業自在依止義、由陀羅尼門三摩提門自在依止義，應知法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於十地由業自在依止義、由陀羅尼門三摩提門自在依止義，應知法界。

釋曰：通達法界，為作眾生利益事。若得諸佛三業及得陀羅尼門三摩提門，則能通達如來一切祕密法藏，得入十地。又釋通達法界為業自在依止，通達法界為陀羅尼門三摩提門自在依止，由此通達為化度十方眾生，得三身三業，故名業自在。由得陀羅尼門三摩提門，如來一切祕密法藏如意通達，故名自在。此三自在並以真如為依止。由觀此義得入十地。若通達法界真如十種功德，為得何果？若通達法界遍滿功德，得通達一切障空義，得一切障滅果。若通達法界最勝功德，得於一切眾生最勝無等菩提果。若通達法界勝流文句功德，得無邊法音及能滿一切眾生意欲果。何以故？此法音無邊無倒故。若通達法界無攝功德，得如所應一切眾生利益事果。若通達法界相續不異功德，得與三世諸佛無差別法身果。若通達十二緣生真如無染淨功德，得自相續清淨及能清淨一切眾生染濁果。若通達種種法無別功德，得一切相滅恒住無相果。若通達不增減功德，得共諸佛平等威德智慧業果。若通達四種自在依止功德，得三身果：若通達無分別依止，得法身果；若通達土及智自在依止，得應身果，由此應身於大集中，得共眾生受法樂果；若通達業依止，得化身果，因於此果能作無量眾生無邊利益果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：通達法界，為作眾生利益事。若得諸佛三業及得陀羅尼門三摩提門，則能通達如來一切祕密法藏，得入十地。又釋通達法界為業自在依止，通達法界為陀羅尼門三摩提門自在依止，由此通達為化度十方眾生，得三身三業，故名業自在。由得陀羅尼門三摩提門，如來一切祕密法藏如意通達，故名自在。此三自在並以真如為依止。由觀此義得入十地。若通達法界真如十種功德，為得何果？若通達法界遍滿功德，得通達一切障空義，得一切障滅果。若通達法界最勝功德，得於一切眾生最勝無等菩提果。若通達法界勝流文句功德，得無邊法音及能滿一切眾生意欲果。何以故？此法音無邊無倒故。若通達法界無攝功德，得如所應一切眾生利益事果。若通達法界相續不異功德，得與三世諸佛無差別法身果。若通達十二緣生真如無染淨功德，得自相續清淨及能清淨一切眾生染濁果。若通達種種法無別功德，得一切相滅恒住無相果。若通達不增減功德，得共諸佛平等威德智慧業果。若通達四種自在依止功德，得三身果：若通達無分別依止，得法身果；若通達土及智自在依止，得應身果，由此應身於大集中，得共眾生受法樂果；若通達業依止，得化身果，因於此果能作無量眾生無邊利益果。

論曰：此中說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中說偈。

遍滿最勝義， 勝流及無攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿最勝義， 勝流及無攝，

無異無染淨， 種種法無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異無染淨， 種種法無別。

不增減四種， 自在依止義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不增減四種， 自在依止義，

業自在依止， 總持三摩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業自在依止， 總持三摩提。

如此二偈，依《中邊分別論》應當了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此二偈，依《中邊分別論》應當了知。

復次此無明，應知於二乘非染污，於菩薩是染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此無明，應知於二乘非染污，於菩薩是染污。

釋曰：二乘修行不為入十地，此無明不障二乘。非二乘道所破故，不染污二乘。菩薩修行為入十地，此無明障菩薩十地。為菩薩道所破故，染污菩薩。若菩薩於初地，能通達一切地，云何次第製立諸地差別？由此住故，菩薩修行十度通別二行。因此住修別行故，次第製立十地差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：二乘修行不為入十地，此無明不障二乘。非二乘道所破故，不染污二乘。菩薩修行為入十地，此無明障菩薩十地。為菩薩道所破故，染污菩薩。若菩薩於初地，能通達一切地，云何次第製立諸地差別？由此住故，菩薩修行十度通別二行。因此住修別行故，次第製立十地差別。

立名章第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立名章第二

論曰：云何初地名歡喜？由始得自他利益功能故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何初地名歡喜？由始得自他利益功能故。

釋曰：菩薩於初登地時，即具得自利利他功能，昔所未得此時始得，是故歡喜。聲聞於初證真如時，但得自利功能，無利他功能，聲聞亦有歡喜義，不及菩薩故，唯菩薩初地立歡喜名，聲聞初果不立此名。復次昔所未證出世法，今始得證，無量因緣有大慶悅恒相續生，故稱歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於初登地時，即具得自利利他功能，昔所未得此時始得，是故歡喜。聲聞於初證真如時，但得自利功能，無利他功能，聲聞亦有歡喜義，不及菩薩故，唯菩薩初地立歡喜名，聲聞初果不立此名。復次昔所未證出世法，今始得證，無量因緣有大慶悅恒相續生，故稱歡喜。

論曰：云何二地名無垢？此地遠離犯菩薩戒垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何二地名無垢？此地遠離犯菩薩戒垢故。

釋曰：菩薩於此地中有自性清淨戒，非如初地由正思量所得，故稱無垢。復次於此地中一切細微犯戒過失垢離之已遠，自性清淨戒恒相續流，故稱無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於此地中有自性清淨戒，非如初地由正思量所得，故稱無垢。復次於此地中一切細微犯戒過失垢離之已遠，自性清淨戒恒相續流，故稱無垢。

論曰：云何三地名明焰？由無退三摩提及三摩跋提依止故、大法光明依止故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何三地名明焰？由無退三摩提及三摩跋提依止故、大法光明依止故。

釋曰：菩薩於此地中，未曾離三摩提及三摩跋提，以不退此定故。所說大乘教是此定依止，大法謂大乘法。無分別智及無分別後智名光明，菩薩亦恒不離此智，聞持陀羅尼為此智依止。以定為明，以智為焰，故稱明焰。又釋定為智根，故名依止。智為定根，故亦名依止。復次此地是無量智慧光明、無量三摩提聞持陀羅尼依止，故稱明焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於此地中，未曾離三摩提及三摩跋提，以不退此定故。所說大乘教是此定依止，大法謂大乘法。無分別智及無分別後智名光明，菩薩亦恒不離此智，聞持陀羅尼為此智依止。以定為明，以智為焰，故稱明焰。又釋定為智根，故名依止。智為定根，故亦名依止。復次此地是無量智慧光明、無量三摩提聞持陀羅尼依止，故稱明焰。

論曰：云何四地名燒然？由助菩提法能焚滅一切障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何四地名燒然？由助菩提法能焚滅一切障故。

釋曰：菩薩於此地中恒住助道法，故名然；由住此法，焚滅大小諸惑，故名燒，故稱燒然。復次道火熾盛能燒惑薪，故稱燒然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於此地中恒住助道法，故名然；由住此法，焚滅大小諸惑，故名燒，故稱燒然。復次道火熾盛能燒惑薪，故稱燒然。

論曰：云何五地名難勝？真俗二智更互相違，能合難合令相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何五地名難勝？真俗二智更互相違，能合難合令相應故。

釋曰：真智無分別，俗智如工巧等明處有分別，分別無分別此二互相違，合令相應此事為難。菩薩於此地中能令相應，故稱難勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：真智無分別，俗智如工巧等明處有分別，分別無分別此二互相違，合令相應此事為難。菩薩於此地中能令相應，故稱難勝。

論曰：云何六地名現前？由十二緣生智依止故，能令般若波羅蜜現前住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何六地名現前？由十二緣生智依止故，能令般若波羅蜜現前住故。

釋曰：菩薩於此地中住十二緣生觀，由十二緣生智力得無分別住，無分別住即是般若波羅蜜。此般若波羅蜜恒明了住，故稱現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於此地中住十二緣生觀，由十二緣生智力得無分別住，無分別住即是般若波羅蜜。此般若波羅蜜恒明了住，故稱現前。

論曰：云何七地名遠行？由至有功用行最後邊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何七地名遠行？由至有功用行最後邊故。

釋曰：菩薩於此地中作功用心修行已，究竟思量一切相皆決了。此思量由功用得成，於加行功用心中最在後邊，故稱遠行。復次無間缺思惟諸法相，長久入修行心，與清淨地相隣接，故稱遠行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於此地中作功用心修行已，究竟思量一切相皆決了。此思量由功用得成，於加行功用心中最在後邊，故稱遠行。復次無間缺思惟諸法相，長久入修行心，與清淨地相隣接，故稱遠行。

論曰：云何八地名不動？由一切相及作意功用不能動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何八地名不動？由一切相及作意功用不能動故。

釋曰：於無相及一切相作功用心，及惑不能動故，菩薩於此地有二種境，一真境、二俗境。真境名無相，菩薩住此境，一切相及功用所不能轉。俗境名一切相，即利益眾生事，菩薩於此境一切惑不能染。菩薩心由此二義，故稱不動。復次一切相、一切法、一切功用，不能轉菩薩無分別心。何以故？此無分別心自然相續恒流，故稱不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於無相及一切相作功用心，及惑不能動故，菩薩於此地有二種境，一真境、二俗境。真境名無相，菩薩住此境，一切相及功用所不能轉。俗境名一切相，即利益眾生事，菩薩於此境一切惑不能染。菩薩心由此二義，故稱不動。復次一切相、一切法、一切功用，不能轉菩薩無分別心。何以故？此無分別心自然相續恒流，故稱不動。

論曰：云何九地名善慧？由最勝無礙解智依止故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何九地名善慧？由最勝無礙解智依止故。

釋曰：菩薩於此地中所得四辯名慧，此慧圓滿無退無垢名善，故稱善慧。復次菩薩於此地中能具足說一切法，由得無失廣大智慧有此功能，故稱善慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於此地中所得四辯名慧，此慧圓滿無退無垢名善，故稱善慧。復次菩薩於此地中能具足說一切法，由得無失廣大智慧有此功能，故稱善慧。

論曰：云何十地名法雲？由緣通境知一切法，一切陀羅尼門及三摩提門為藏，故譬雲，能覆如虛空麁障故、能圓滿法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何十地名法雲？由緣通境知一切法，一切陀羅尼門及三摩提門為藏，故譬雲，能覆如虛空麁障故、能圓滿法身故。

釋曰：菩薩於此地中得如此智，能緣一切法通為一境。此智有勝功能，譬雲有三義，謂能藏、能覆、能益。如淨水在雲內為雲所含，即是能藏義。此智亦爾，陀羅尼門及三摩提門如淨水在此智內，為此智所含，故有能藏義。雲能覆空一分。此智亦爾，能覆一切麁大惑障，為能對治故，作自地滅道、作餘地不生道。復次如雲能遍滿虛空。此智亦爾，能圓滿菩薩轉依法身。由此二意，故有能覆義。菩薩由有此智，如大雲於一切眾生，隨根隨性常雨法雨，能除眾生煩惱燋熱，能脫眾生三障塵垢，能生長眾生三乘善種故，有能益義。法目此智，以雲譬智，故稱法雲。通名地者有四義：一住義、二處義、三攝義、四治義。是十一無流勝智住位故，以住為義。是受用現世安樂住成熟佛法、成熟眾生處故，以處為義。總攝一切福德智慧故，以攝為義。能對治惑流故，以治為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於此地中得如此智，能緣一切法通為一境。此智有勝功能，譬雲有三義，謂能藏、能覆、能益。如淨水在雲內為雲所含，即是能藏義。此智亦爾，陀羅尼門及三摩提門如淨水在此智內，為此智所含，故有能藏義。雲能覆空一分。此智亦爾，能覆一切麁大惑障，為能對治故，作自地滅道、作餘地不生道。復次如雲能遍滿虛空。此智亦爾，能圓滿菩薩轉依法身。由此二意，故有能覆義。菩薩由有此智，如大雲於一切眾生，隨根隨性常雨法雨，能除眾生煩惱燋熱，能脫眾生三障塵垢，能生長眾生三乘善種故，有能益義。法目此智，以雲譬智，故稱法雲。通名地者有四義：一住義、二處義、三攝義、四治義。是十一無流勝智住位故，以住為義。是受用現世安樂住成熟佛法、成熟眾生處故，以處為義。總攝一切福德智慧故，以攝為義。能對治惑流故，以治為義。

得相章第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得相章第三

論曰：云何應知得諸地相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何應知得諸地相？

釋曰：若菩薩已得歡喜地所得實相，此相能發起菩薩自精進心，能生眾生信樂心，能令菩薩離增上慢心。須說所得地相，故問云何應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若菩薩已得歡喜地所得實相，此相能發起菩薩自精進心，能生眾生信樂心，能令菩薩離增上慢心。須說所得地相，故問云何應知。

論曰：由四種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由四種相。

釋曰：四種相中隨一相顯現，即驗此人已入菩薩地。何以故？此四相離登地人，於餘處則無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四種相中隨一相顯現，即驗此人已入菩薩地。何以故？此四相離登地人，於餘處則無。

論曰：一由已得信樂相，於一一地決定生信樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一由已得信樂相，於一一地決定生信樂故。

釋曰：有五種信樂，如《地持論》說：一無放逸；二遭苦難眾生無救無依，為作救濟依止之所；三於三寶起極尊重心，窮諸供養；四知所有過不一念覆藏，即皆發露；五於一切事及思修中先發菩提心。於此五中隨一顯現，即驗已入菩薩地。譬如須陀洹人得四不壞信。何以故？此五是菩薩常所行法，是故能顯菩薩已入地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有五種信樂，如《地持論》說：一無放逸；二遭苦難眾生無救無依，為作救濟依止之所；三於三寶起極尊重心，窮諸供養；四知所有過不一念覆藏，即皆發露；五於一切事及思修中先發菩提心。於此五中隨一顯現，即驗已入菩薩地。譬如須陀洹人得四不壞信。何以故？此五是菩薩常所行法，是故能顯菩薩已入地相。

論曰：二由已得行相，得與地相應十種法正行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：二由已得行相，得與地相應十種法正行故。

釋曰：若菩薩修行十地不出十種正行，此十種正行是十地依止。十種法正行，如《十七地論》說：諸菩薩於大乘中，為成熟眾生有十種善法正行，與大乘相應，十二部方等經菩薩藏所攝。何等為十？一書持、二供養、三施他、四若他正說恭敬聽受、五自讀、六教他令得、七如所說一心習誦、八為他如理廣釋、九獨處空閑正思稱量簡擇、十由修相入意。如此十種正行，幾是大福德道？幾是加行道？幾是淨障道。一切是大福德道，第九是加行道，第十是淨障道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若菩薩修行十地不出十種正行，此十種正行是十地依止。十種法正行，如《十七地論》說：諸菩薩於大乘中，為成熟眾生有十種善法正行，與大乘相應，十二部方等經菩薩藏所攝。何等為十？一書持、二供養、三施他、四若他正說恭敬聽受、五自讀、六教他令得、七如所說一心習誦、八為他如理廣釋、九獨處空閑正思稱量簡擇、十由修相入意。如此十種正行，幾是大福德道？幾是加行道？幾是淨障道。一切是大福德道，第九是加行道，第十是淨障道。

論曰：三由已得通達相，先於初地通達真如法界時皆能通達一切地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：三由已得通達相，先於初地通達真如法界時皆能通達一切地故。

釋曰：由四尋思、四如實智所得真如，地地不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由四尋思、四如實智所得真如，地地不異。

論曰：四由已得成就相，此十地皆已至究竟修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四由已得成就相，此十地皆已至究竟修行故。

釋曰：成就心有四種，所緣境亦有四種。菩薩於願樂地中善增長善根已，依菩提道出離二執，是菩薩心緣四種境起。何者為四？一緣未來世菩提資糧速疾圓滿、二緣作眾生利益事圓滿、三緣無上菩提果、四緣諸如來具相佛事圓滿。緣此四境即有四心，一精進心、二大悲心、三善願心、四善行心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：成就心有四種，所緣境亦有四種。菩薩於願樂地中善增長善根已，依菩提道出離二執，是菩薩心緣四種境起。何者為四？一緣未來世菩提資糧速疾圓滿、二緣作眾生利益事圓滿、三緣無上菩提果、四緣諸如來具相佛事圓滿。緣此四境即有四心，一精進心、二大悲心、三善願心、四善行心。

修相章第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修相章第四

論曰：云何應知修諸地相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何應知修諸地相？

釋曰：已說得諸地相，復以何方便修能得諸地？故問云何應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說得諸地相，復以何方便修能得諸地？故問云何應知。

論曰：諸菩薩先於地地中修習奢摩他毘鉢舍那，各有五相修習得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸菩薩先於地地中修習奢摩他毘鉢舍那，各有五相修習得成。

釋曰：三世菩薩修行悉同，為得未曾得為先。此顯修時在清淨意位，故言於地地中。所修十波羅蜜通有二體，一不散亂為體、二不顛倒為體。不散亂屬奢摩他，不顛倒屬毘鉢舍那。諸地各各具五相修習，得成菩薩地。若無此五修，不得入菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：三世菩薩修行悉同，為得未曾得為先。此顯修時在清淨意位，故言於地地中。所修十波羅蜜通有二體，一不散亂為體、二不顛倒為體。不散亂屬奢摩他，不顛倒屬毘鉢舍那。諸地各各具五相修習，得成菩薩地。若無此五修，不得入菩薩地。

論曰：何者為五？一集總修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何者為五？一集總修。

釋曰：依佛所說大乘正教種種文句、種種義理、種種法門，由四尋思及四如實智觀察名義法門，自性及差別皆不可得。此不可得不可說有，離三性故；不可說無，是清淨梵行果故。如來所說通是一味，故名總修。此修依智慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依佛所說大乘正教種種文句、種種義理、種種法門，由四尋思及四如實智觀察名義法門，自性及差別皆不可得。此不可得不可說有，離三性故；不可說無，是清淨梵行果故。如來所說通是一味，故名總修。此修依智慧行。

論曰：二無相修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：二無相修。

釋曰：如前所說無著等五種清淨，故名無相。又於自身報恩果報不著，故名無相。此修依大悲行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如前所說無著等五種清淨，故名無相。又於自身報恩果報不著，故名無相。此修依大悲行。

論曰：三無功用修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：三無功用修。

釋曰：菩薩不由作功用心，自然在菩提行。若於餘事須作功用心，此修依自在及正見行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩不由作功用心，自然在菩提行。若於餘事須作功用心，此修依自在及正見行。

論曰：四熾盛修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四熾盛修。

釋曰：菩薩不以攸攸心修道，捨下中心依止上品心修行之時，於身命財無所悋惜，故名熾盛。此修依精進行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩不以攸攸心修道，捨下中心依止上品心修行之時，於身命財無所悋惜，故名熾盛。此修依精進行。

論曰：五不知足修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：五不知足修。

釋曰：如前所說，於長時修施等行不生疲厭，故名不知足。此修依信行。如經言：若人有信則於善無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如前所說，於長時修施等行不生疲厭，故名不知足。此修依信行。如經言：若人有信則於善無厭。

論曰：應知於諸地皆有此五修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：應知於諸地皆有此五修。

釋曰：諸地皆須五修有二義，一未得令得、二已得令不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸地皆須五修有二義，一未得令得、二已得令不失。

論曰：此五修生五法為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此五修生五法為果。

釋曰：五修是因，五法為果。果有二種，一真實果、二假名果。五法是真實果，地是假名果。以五法成地故，地是假名果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：五修是因，五法為果。果有二種，一真實果、二假名果。五法是真實果，地是假名果。以五法成地故，地是假名果。

論曰：何者為五？一剎那剎那能壞一切麁重依法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何者為五？一剎那剎那能壞一切麁重依法。

釋曰：惑障為麁，智障為重。本識中一切不淨品熏習種子，為此二障依法。初剎那為次第道，第二剎那為解脫道。初剎那壞現在惑令滅，第二剎那遮未來惑令不生。復次由奢摩他毘鉢舍那智緣總法為境，剎那剎那能破壞諸惑聚，是所對治者令滅，非所對治者令羸。此惑滅不生果，是總修所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：惑障為麁，智障為重。本識中一切不淨品熏習種子，為此二障依法。初剎那為次第道，第二剎那為解脫道。初剎那壞現在惑令滅，第二剎那遮未來惑令不生。復次由奢摩他毘鉢舍那智緣總法為境，剎那剎那能破壞諸惑聚，是所對治者令滅，非所對治者令羸。此惑滅不生果，是總修所得。

論曰：二能得出離種種亂想法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：二能得出離種種亂想法樂。

釋曰：能得出離種種立相想現受法樂。何以故？如來隨眾生根性及煩惱行立種種法相，若人如文判義，此種種法前後相違。若執此相不離疑惑，於正法中現世無有得安樂住義。若依無相修，於正法中出離種種立相想，觀此正說同一真如味心無疑厭，於正法中縱任自在故現世得安樂住。此成熟佛法果，是無相修所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：能得出離種種立相想現受法樂。何以故？如來隨眾生根性及煩惱行立種種法相，若人如文判義，此種種法前後相違。若執此相不離疑惑，於正法中現世無有得安樂住義。若依無相修，於正法中出離種種立相想，觀此正說同一真如味心無疑厭，於正法中縱任自在故現世得安樂住。此成熟佛法果，是無相修所得。

論曰：三能見一切處無量無分別相善法光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：三能見一切處無量無分別相善法光明。

釋曰：約三乘法說一切處，又約內外法說一切處，又約真俗說一切處。如此一切處，菩薩能見無量相。如佛所說法相及世間所立法相，菩薩皆能了達，即是如量智。如其數量，菩薩以如理智通達無分別相。此二智能照了真俗境，故名善法光明。此二智果是無功用修所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：約三乘法說一切處，又約內外法說一切處，又約真俗說一切處。如此一切處，菩薩能見無量相。如佛所說法相及世間所立法相，菩薩皆能了達，即是如量智。如其數量，菩薩以如理智通達無分別相。此二智能照了真俗境，故名善法光明。此二智果是無功用修所得。

論曰：四如所分別法相，轉得清淨分恒相續生，為圓滿成就法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四如所分別法相，轉得清淨分恒相續生，為圓滿成就法身。

釋曰：如昔所聞，於思量覺觀中，奢摩他毘鉢舍那未滿未大、未隨緣行，以未有熾盛修故。得此修已，由離障故轉得清淨分，由相續生故得圓滿，由圓滿故得觸法身，至究竟位故得成就，謂起時、圓滿時、究竟時。復次如來有二種身，一解脫身、二法身。由滅惑故解脫身圓滿，由解脫身圓滿故法身成就。此出離果是熾盛修所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如昔所聞，於思量覺觀中，奢摩他毘鉢舍那未滿未大、未隨緣行，以未有熾盛修故。得此修已，由離障故轉得清淨分，由相續生故得圓滿，由圓滿故得觸法身，至究竟位故得成就，謂起時、圓滿時、究竟時。復次如來有二種身，一解脫身、二法身。由滅惑故解脫身圓滿，由解脫身圓滿故法身成就。此出離果是熾盛修所得。

論曰：五於上品中轉增，為最上上品因緣聚集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：五於上品中轉增，為最上上品因緣聚集。

釋曰：菩薩登地已得上品，由於善法不知足故更進修習，從初地轉觸二地，乃至從十地轉觸佛果，成最上上品。先所修福德智慧資糧，無分別智為因，諸助道法為緣，一時滿足故，言因緣聚集。此圓滿果是不知足修所得。所餘諸地義，應知如《十七地論》說，謂有能無能等。於十地中有幾種法，未滅為滅、未得為得故，菩薩修十地行？菩薩先在願行地中，於十種法行修願忍得成，由願忍成過願行地，入菩薩正定位。願者有十大願：一供養願，願供養勝緣福田師法主。二受持願，願受持勝妙正法。三轉法輪願，願於大集中轉未曾有法輪。四修行願，願如說修行一切菩薩正行。五成熟願，願成熟此器世界眾生三乘善根。六承事願，願往諸佛土常見諸佛恒得敬事聽受正法。七淨土願，願清淨自土安立正法及能修行眾生。八不離願，願於一切生處恒不離諸佛菩薩得同意行。九利益願，願於一切時恒作利益眾生事無有空過。十正覺願，願與一切眾生同得無上菩提恒作佛事。此十願至登初地乃得成立。何以故？此願以真如為體，初地能見真如故。忍者即無分別智。由願忍成故有二種勝能，謂能滅、能得。何者是耶？有二十二無明、十一麁重報障十一地。諸地各能滅三障，各得勝功德。初地能滅三障者，一法我分別無明、二惡道業無明。此二無明感方便生死，名麁重報。為滅三障故修正勤，因修正勤滅三障已，得入初地，得十分圓滿。一入菩薩正定位，以入菩薩初無流地故。二生在佛家，如諸菩薩生法王家，具足尊勝故。三種性無可譏嫌，以過二乘及世間種性故。四已轉一切世間行，以決定不作殺生等邪行故。五已至出世行，所得諸地必無流故。六已得菩薩法如，由得自他平等故。七已善立菩薩處，由證真實菩薩法故。八已至三世平等，由覺了一切法無我真如故。九已決定在如來性中，當來必成佛故。十已離壞卵事，由佛道破無明𣫘，於外般涅槃故。菩薩於初地，由見法界遍滿義，得此十分，如聲聞在初果有十分功德，由此分故初地圓滿。菩薩於初地未有勝能，未能了達菩薩戒中微細犯戒過行故。所以未能者，由三障故，一微細犯過無明、二種種相業行無明。此二無明感方便生死故名麁重報。為滅三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第二地得八種清淨功德。一信樂清淨、二心清淨、三慈悲清淨、四波羅蜜清淨、五見佛事佛清淨、六成熟眾生清淨、七生清淨、八威德清淨。於上上地離如來地，此八種功德轉上轉勝，由此分故二地圓滿。菩薩於二地未有勝能，未得世間四定四空三摩跋提，及聞持陀羅尼具足念力。所以未得者，由三障故，一欲愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩登地已得上品，由於善法不知足故更進修習，從初地轉觸二地，乃至從十地轉觸佛果，成最上上品。先所修福德智慧資糧，無分別智為因，諸助道法為緣，一時滿足故，言因緣聚集。此圓滿果是不知足修所得。所餘諸地義，應知如《十七地論》說，謂有能無能等。於十地中有幾種法，未滅為滅、未得為得故，菩薩修十地行？菩薩先在願行地中，於十種法行修願忍得成，由願忍成過願行地，入菩薩正定位。願者有十大願：一供養願，願供養勝緣福田師法主。二受持願，願受持勝妙正法。三轉法輪願，願於大集中轉未曾有法輪。四修行願，願如說修行一切菩薩正行。五成熟願，願成熟此器世界眾生三乘善根。六承事願，願往諸佛土常見諸佛恒得敬事聽受正法。七淨土願，願清淨自土安立正法及能修行眾生。八不離願，願於一切生處恒不離諸佛菩薩得同意行。九利益願，願於一切時恒作利益眾生事無有空過。十正覺願，願與一切眾生同得無上菩提恒作佛事。此十願至登初地乃得成立。何以故？此願以真如為體，初地能見真如故。忍者即無分別智。由願忍成故有二種勝能，謂能滅、能得。何者是耶？有二十二無明、十一麁重報障十一地。諸地各能滅三障，各得勝功德。初地能滅三障者，一法我分別無明、二惡道業無明。此二無明感方便生死，名麁重報。為滅三障故修正勤，因修正勤滅三障已，得入初地，得十分圓滿。一入菩薩正定位，以入菩薩初無流地故。二生在佛家，如諸菩薩生法王家，具足尊勝故。三種性無可譏嫌，以過二乘及世間種性故。四已轉一切世間行，以決定不作殺生等邪行故。五已至出世行，所得諸地必無流故。六已得菩薩法如，由得自他平等故。七已善立菩薩處，由證真實菩薩法故。八已至三世平等，由覺了一切法無我真如故。九已決定在如來性中，當來必成佛故。十已離壞卵事，由佛道破無明𣫘，於外般涅槃故。菩薩於初地，由見法界遍滿義，得此十分，如聲聞在初果有十分功德，由此分故初地圓滿。菩薩於初地未有勝能，未能了達菩薩戒中微細犯戒過行故。所以未能者，由三障故，一微細犯過無明、二種種相業行無明。此二無明感方便生死故名麁重報。為滅三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第二地得八種清淨功德。一信樂清淨、二心清淨、三慈悲清淨、四波羅蜜清淨、五見佛事佛清淨、六成熟眾生清淨、七生清淨、八威德清淨。於上上地離如來地，此八種功德轉上轉勝，由此分故二地圓滿。菩薩於二地未有勝能，未得世間四定四空三摩跋提，及聞持陀羅尼具足念力。所以未得者，由三障故，一欲愛

無明、二具足聞持陀羅尼無明。此二無明所感方便生死名麁重報。為滅三障故修正勤因，修正勤滅三障已，入第三地得八種轉勝清淨及四定等，乃至通達法界勝流義，由此分故三地圓滿。菩薩於三地未有勝能，未能隨自所得助道品法中如意久住，未能捨離三摩跋提法愛心清淨住。所以未能者，由三障故，一三摩跋提愛無明、二行法愛無明。此二無明所感方便生死為麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第四地得八種轉勝清淨，及於助道品法中如意久住等，乃至通達法界無攝義，由此分故四地圓滿。菩薩於四地未有勝能，菩薩正修四諦觀，於生死涅槃未能捨離一向背取心，未能得修四種方便所攝菩薩道品。所以未得者，由三障故，一生死涅槃一向背取思惟無明、二方便所攝修習道品無明。此二無明所感因緣生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第五地得八種轉勝清淨，及得捨離背取心等，乃至通達法界相續不異義，由此分故五地圓滿。菩薩於五地未有勝能，諸行法生起相續如理證故，由多修行厭惡有為法相故，未能長時如意住無相思惟故。所以未能者，由三障故，一證諸行法生起相續無明、二相想數起無明。此二無明感因緣生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，由修正勤滅三障已，入第六地得八種轉勝清淨，及不證諸行生起相續等，乃至通達法界無染淨義，由此分故六地圓滿。菩薩於六地未有勝能，未能離有為法微細諸相行起，未能長時如意住無間無流無相思惟中。所以未能者，由三障故，一微細相行起無明、二一向無相思惟方便無明。此二無明所感因緣生死名麁重報。為滅三障故修正勤，由修正勤滅三障已，入第七地得八種轉勝清淨，及離有為法微細行起諸相，乃至通達法界種種法無差別義，由此分故七地圓滿。菩薩於七地未有勝能，未能離功用心得住無相修中，未能於自利利他相中心得自在。所以未能者，由三障故，一於無相觀作功用無明、二於相行自在無明。此二無明所感有有生死名麁重報。為滅三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第八地得八種轉勝清淨，及離功用心得住無相修中等，乃至通達法界無增減義，由此分故八地圓滿。菩薩於八地未有勝能，未得於正說中具足相別異名言品類等自在，未得善巧說陀羅尼。所以未得者，由三障故，一無量正說法無量名句味難答巧言自在陀羅尼無明、二依四無礙解決疑生解無明。此二無明所感有有生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第九地得八種轉勝清淨，及於正說中得具足相自在等，乃至通達法界智自在依止義，由此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明、二具足聞持陀羅尼無明。此二無明所感方便生死名麁重報。為滅三障故修正勤因，修正勤滅三障已，入第三地得八種轉勝清淨及四定等，乃至通達法界勝流義，由此分故三地圓滿。菩薩於三地未有勝能，未能隨自所得助道品法中如意久住，未能捨離三摩跋提法愛心清淨住。所以未能者，由三障故，一三摩跋提愛無明、二行法愛無明。此二無明所感方便生死為麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第四地得八種轉勝清淨，及於助道品法中如意久住等，乃至通達法界無攝義，由此分故四地圓滿。菩薩於四地未有勝能，菩薩正修四諦觀，於生死涅槃未能捨離一向背取心，未能得修四種方便所攝菩薩道品。所以未得者，由三障故，一生死涅槃一向背取思惟無明、二方便所攝修習道品無明。此二無明所感因緣生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第五地得八種轉勝清淨，及得捨離背取心等，乃至通達法界相續不異義，由此分故五地圓滿。菩薩於五地未有勝能，諸行法生起相續如理證故，由多修行厭惡有為法相故，未能長時如意住無相思惟故。所以未能者，由三障故，一證諸行法生起相續無明、二相想數起無明。此二無明感因緣生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，由修正勤滅三障已，入第六地得八種轉勝清淨，及不證諸行生起相續等，乃至通達法界無染淨義，由此分故六地圓滿。菩薩於六地未有勝能，未能離有為法微細諸相行起，未能長時如意住無間無流無相思惟中。所以未能者，由三障故，一微細相行起無明、二一向無相思惟方便無明。此二無明所感因緣生死名麁重報。為滅三障故修正勤，由修正勤滅三障已，入第七地得八種轉勝清淨，及離有為法微細行起諸相，乃至通達法界種種法無差別義，由此分故七地圓滿。菩薩於七地未有勝能，未能離功用心得住無相修中，未能於自利利他相中心得自在。所以未能者，由三障故，一於無相觀作功用無明、二於相行自在無明。此二無明所感有有生死名麁重報。為滅三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第八地得八種轉勝清淨，及離功用心得住無相修中等，乃至通達法界無增減義，由此分故八地圓滿。菩薩於八地未有勝能，未得於正說中具足相別異名言品類等自在，未得善巧說陀羅尼。所以未得者，由三障故，一無量正說法無量名句味難答巧言自在陀羅尼無明、二依四無礙解決疑生解無明。此二無明所感有有生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第九地得八種轉勝清淨，及於正說中得具足相自在等，乃至通達法界智自在依止義，由此

分故九地圓滿。菩薩於九地未有勝能，未能得正說圓滿法身，未得無著無礙圓滿六通慧。所以未得者，由三障故，一六神通慧無明、二入微細祕密佛法無明。此二無明所感有有生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第十地得八種轉勝清淨，及能得正說圓滿法身等，乃至通達法界業自在依止義，由此分故十地圓滿。菩薩於十地未有勝能，未得清淨圓滿法身，未能於一切應知境得無著無礙見及智。所以未得者，由三障故，一於一切應知境微細著無明、二於一切應知境微細礙無明。此二無明所感無有生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入如來地得七種最勝清淨、離生清淨，及得清淨圓滿法身、無著無礙見智等，由此分故如來地圓滿。十地功德皆是有上，如來地功德悉是無上。諸波羅蜜是菩薩學處，何故或說有六、或說有十？說有六者凡有二義：一、前三成他世間利益；二、後三成他煩惱對治。由菩薩行施，立眾生資生具故，令他離貧窮苦。由菩薩行戒，離逼害損惱眾生故，令他無怖畏。由菩薩行忍，不報眾生逼害損惱惡事故，令他無疑安心故。此三是成他世間利益。菩薩行精進，若他未伏惑及未斷惑，能安立此人於善及助善處。由此精進，諸惑不能令彼退善及助善處。菩薩行定，能伏滅他煩惱。菩薩行般若，能斷除他煩惱。是故後三為成他煩惱對治。或說有十，更立後四波羅蜜數者，為助成前六故立後四。前三波羅蜜所利益，由四攝所顯。方便波羅蜜能安立彼於善處故，方便波羅蜜是前三波羅蜜助伴。若菩薩於現世，或為煩惱多、或由願生下界、或由心羸弱，於恒修習及心住內，無有功能定緣菩薩藏文句生、無有功能引出世般若。菩薩行薄少善根功德，願於未來世煩惱薄少無力等，是菩薩願波羅蜜力。令煩惱薄少等，能起菩薩精進波羅蜜，自為既爾令他亦然，故願波羅蜜是精進波羅蜜助伴。此已得精進菩薩，由事善知識得聞正法，如聞正思惟故，能除羸弱心地，於美妙境得強勝心地，是菩薩力波羅蜜。由此修力菩薩能引心令住內境，故力波羅蜜是定波羅蜜助伴。此已得力菩薩，緣菩薩藏文句所生聞思修慧及緣五明智，此智能如理簡擇真俗境。此智或在無分別智前、或在無分別智後，是菩薩智波羅蜜。由此智能生定及引出般若故，智波羅蜜是般若波羅蜜助伴。復次菩薩十種學處次第云何？前前波羅蜜能攝成後後波羅蜜，為彼依止故。若菩薩不惜六塵及自身樂得受持禁戒，菩薩為護惜戒故忍受他毀辱，由能忍受故精進不懈，由此精進息惡生善故觸三摩提，若定成就則能引出世般若。由般若迴向前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分故九地圓滿。菩薩於九地未有勝能，未能得正說圓滿法身，未得無著無礙圓滿六通慧。所以未得者，由三障故，一六神通慧無明、二入微細祕密佛法無明。此二無明所感有有生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入第十地得八種轉勝清淨，及能得正說圓滿法身等，乃至通達法界業自在依止義，由此分故十地圓滿。菩薩於十地未有勝能，未得清淨圓滿法身，未能於一切應知境得無著無礙見及智。所以未得者，由三障故，一於一切應知境微細著無明、二於一切應知境微細礙無明。此二無明所感無有生死名麁重報。為滅此三障故修正勤，因修正勤滅三障已，入如來地得七種最勝清淨、離生清淨，及得清淨圓滿法身、無著無礙見智等，由此分故如來地圓滿。十地功德皆是有上，如來地功德悉是無上。諸波羅蜜是菩薩學處，何故或說有六、或說有十？說有六者凡有二義：一、前三成他世間利益；二、後三成他煩惱對治。由菩薩行施，立眾生資生具故，令他離貧窮苦。由菩薩行戒，離逼害損惱眾生故，令他無怖畏。由菩薩行忍，不報眾生逼害損惱惡事故，令他無疑安心故。此三是成他世間利益。菩薩行精進，若他未伏惑及未斷惑，能安立此人於善及助善處。由此精進，諸惑不能令彼退善及助善處。菩薩行定，能伏滅他煩惱。菩薩行般若，能斷除他煩惱。是故後三為成他煩惱對治。或說有十，更立後四波羅蜜數者，為助成前六故立後四。前三波羅蜜所利益，由四攝所顯。方便波羅蜜能安立彼於善處故，方便波羅蜜是前三波羅蜜助伴。若菩薩於現世，或為煩惱多、或由願生下界、或由心羸弱，於恒修習及心住內，無有功能定緣菩薩藏文句生、無有功能引出世般若。菩薩行薄少善根功德，願於未來世煩惱薄少無力等，是菩薩願波羅蜜力。令煩惱薄少等，能起菩薩精進波羅蜜，自為既爾令他亦然，故願波羅蜜是精進波羅蜜助伴。此已得精進菩薩，由事善知識得聞正法，如聞正思惟故，能除羸弱心地，於美妙境得強勝心地，是菩薩力波羅蜜。由此修力菩薩能引心令住內境，故力波羅蜜是定波羅蜜助伴。此已得力菩薩，緣菩薩藏文句所生聞思修慧及緣五明智，此智能如理簡擇真俗境。此智或在無分別智前、或在無分別智後，是菩薩智波羅蜜。由此智能生定及引出般若故，智波羅蜜是般若波羅蜜助伴。復次菩薩十種學處次第云何？前前波羅蜜能攝成後後波羅蜜，為彼依止故。若菩薩不惜六塵及自身樂得受持禁戒，菩薩為護惜戒故忍受他毀辱，由能忍受故精進不懈，由此精進息惡生善故觸三摩提，若定成就則能引出世般若。由般若迴向前

六度，為得大菩提故、施等無盡故。般若能引方便因，此方便發諸善願，能攝隨順生處，一切生處恒值如來出世。是故常行施等故，方便能引願。因此願故得二種力，謂思擇力及修習力，破施等對治，決定常能修行施等，是故願能引力。因此力故，如言執義，無明則滅，得受施等增上緣正說法樂，因此法樂能成熟眾生善根故，力能引智。初地通達遍滿義，得出世智，菩薩見見道所攝法界，所謂二空，故能了知自他平等。由得平等不愛自憎他，於自他利益能平等行，是故初地行施圓滿。二地由通達最勝義，謂自性清淨。菩薩作如此意：如經言我等同得此清淨故出離，是故應唯修真道。此經顯二義：一顯法界自性清淨最勝無別、二顯真道歸趣法界。既不見法界有上中下品故，不求二乘果，但求無上菩提。此清淨道即是菩薩戒，是故二地行戒圓滿。三地由通達勝流義故行忍。何以故？如來所說十二部經是法界勝流，從通達法界生故。若人如理依文修行，得證此希有法。菩薩作是思惟：如經言為得此文無有難忍而不能忍。假使三千大千世界滿中盛火，菩薩為求此法能投身火中。是故三地行忍圓滿。四地由通達無攝義，觀法界無所繫屬。以是無分別智境故，如經言：由此通達陀訶那三摩提三摩跋提，及善法愛滅不更生。此地中一切定及三十七道品法極成就，於中愛樂不可捨離。何以故？過失難見故。若無最勝正勤，此愛不可滅。此愛若滅，知正勤已成，是故四地行精進圓滿。五地由通達相續不異義，謂一切諸佛法身自性無別異，菩薩得十種清淨意平等。此意平等即是菩薩定。何以故？菩薩定者境界平等，由緣真如及眾生故。由行平等通攝六度故，由方便平等離高下心故，由道平等離有無二邊故，如此等十種意平等為定體，是故五地行定圓滿。六地由通達無染淨義，菩薩在六地觀十二緣生，此觀中不見一法有淨有染。何以故？法界自性清淨故。無明等十二分唯分別為性，分別既無相為性故不見法有染，染既不成故不見法有淨。如經言：龍王！十二緣生，或生或非生。約世諦說生，約真諦說不生。復次於十二緣生，無法名染、無法名淨，法性無別異故。是故六地行般若圓滿。七地由通達種種法無別異義，謂如來說三乘無量法門同一真如味，十二部經所說種種相想永不復生。由知諸法無別異義，所有真俗諸行一向迴向無上菩提，即是方便迴向勝智為方便體，令他得益為方便用，施等善根不減不盡為方便事。此方便但為利他非為自利，以不盡故利他無窮，是故七地行方便行圓滿。八地由通達不增減義，菩薩觀煩惱滅時無減、道生時無增。法界有兩位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度，為得大菩提故、施等無盡故。般若能引方便因，此方便發諸善願，能攝隨順生處，一切生處恒值如來出世。是故常行施等故，方便能引願。因此願故得二種力，謂思擇力及修習力，破施等對治，決定常能修行施等，是故願能引力。因此力故，如言執義，無明則滅，得受施等增上緣正說法樂，因此法樂能成熟眾生善根故，力能引智。初地通達遍滿義，得出世智，菩薩見見道所攝法界，所謂二空，故能了知自他平等。由得平等不愛自憎他，於自他利益能平等行，是故初地行施圓滿。二地由通達最勝義，謂自性清淨。菩薩作如此意：如經言我等同得此清淨故出離，是故應唯修真道。此經顯二義：一顯法界自性清淨最勝無別、二顯真道歸趣法界。既不見法界有上中下品故，不求二乘果，但求無上菩提。此清淨道即是菩薩戒，是故二地行戒圓滿。三地由通達勝流義故行忍。何以故？如來所說十二部經是法界勝流，從通達法界生故。若人如理依文修行，得證此希有法。菩薩作是思惟：如經言為得此文無有難忍而不能忍。假使三千大千世界滿中盛火，菩薩為求此法能投身火中。是故三地行忍圓滿。四地由通達無攝義，觀法界無所繫屬。以是無分別智境故，如經言：由此通達陀訶那三摩提三摩跋提，及善法愛滅不更生。此地中一切定及三十七道品法極成就，於中愛樂不可捨離。何以故？過失難見故。若無最勝正勤，此愛不可滅。此愛若滅，知正勤已成，是故四地行精進圓滿。五地由通達相續不異義，謂一切諸佛法身自性無別異，菩薩得十種清淨意平等。此意平等即是菩薩定。何以故？菩薩定者境界平等，由緣真如及眾生故。由行平等通攝六度故，由方便平等離高下心故，由道平等離有無二邊故，如此等十種意平等為定體，是故五地行定圓滿。六地由通達無染淨義，菩薩在六地觀十二緣生，此觀中不見一法有淨有染。何以故？法界自性清淨故。無明等十二分唯分別為性，分別既無相為性故不見法有染，染既不成故不見法有淨。如經言：龍王！十二緣生，或生或非生。約世諦說生，約真諦說不生。復次於十二緣生，無法名染、無法名淨，法性無別異故。是故六地行般若圓滿。七地由通達種種法無別異義，謂如來說三乘無量法門同一真如味，十二部經所說種種相想永不復生。由知諸法無別異義，所有真俗諸行一向迴向無上菩提，即是方便迴向勝智為方便體，令他得益為方便用，施等善根不減不盡為方便事。此方便但為利他非為自利，以不盡故利他無窮，是故七地行方便行圓滿。八地由通達不增減義，菩薩觀煩惱滅時無減、道生時無增。法界有兩位

，一有垢位、二無垢位。菩薩不見法界垢位有增、不見法界無垢位有減。又不見無垢位道生為增、有垢位道不生為減。不見一法有增減故，依此法界勝願得成。菩薩於八地緣真俗境兩智相違，若離願力無並成義。何以故？緣真是無分別智自在，以無功用心故；緣俗是淨土自在，以清淨有功用心故。此二自在必依願力得成。此願以何法為體？未得求得是願體，如先所求自然而成是願用，一切生處恒值諸佛常行施等善根成立不斷是願事。此願但為利他非為自利，以不斷故，一切生處利他無窮，是故八地行願圓滿。九地由通達智自在依止義，於九地中得二種力，謂思擇力及修習力。由此力故能伏一切正行對治，能令善行決定。此力以何為體？無邊智能是力體，能伏對治令不起是力用，令所行善決定清淨無雜無礙是力事。此力但為利他非為自利，以決定故利他無窮，是故九地行力圓滿。十地由通達業自在依止義，菩薩觀真如遍滿，是應化身依止故。得隨真如，於十方世界顯現二身作自他利益事，此業是應化二身所顯。此智以何為體？般若及定是智體，不住生死涅槃是智用，利益凡夫及聖人是智事。此智但為利他非為自利，二身所顯故利他無窮，是故十地行智圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，一有垢位、二無垢位。菩薩不見法界垢位有增、不見法界無垢位有減。又不見無垢位道生為增、有垢位道不生為減。不見一法有增減故，依此法界勝願得成。菩薩於八地緣真俗境兩智相違，若離願力無並成義。何以故？緣真是無分別智自在，以無功用心故；緣俗是淨土自在，以清淨有功用心故。此二自在必依願力得成。此願以何法為體？未得求得是願體，如先所求自然而成是願用，一切生處恒值諸佛常行施等善根成立不斷是願事。此願但為利他非為自利，以不斷故，一切生處利他無窮，是故八地行願圓滿。九地由通達智自在依止義，於九地中得二種力，謂思擇力及修習力。由此力故能伏一切正行對治，能令善行決定。此力以何為體？無邊智能是力體，能伏對治令不起是力用，令所行善決定清淨無雜無礙是力事。此力但為利他非為自利，以決定故利他無窮，是故九地行力圓滿。十地由通達業自在依止義，菩薩觀真如遍滿，是應化身依止故。得隨真如，於十方世界顯現二身作自他利益事，此業是應化二身所顯。此智以何為體？般若及定是智體，不住生死涅槃是智用，利益凡夫及聖人是智事。此智但為利他非為自利，二身所顯故利他無窮，是故十地行智圓滿故。

論曰：於十地中修十波羅蜜，隨次第成。於前六地有六波羅蜜，如次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於十地中修十波羅蜜，隨次第成。於前六地有六波羅蜜，如次第說。

釋曰：前六地，通達法界六種功德故，各行一波羅蜜。此義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：前六地，通達法界六種功德故，各行一波羅蜜。此義如前說。

論曰：於後四地有四波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於後四地有四波羅蜜。

釋曰：若說六波羅蜜，方便勝智等四波羅蜜應知攝在六中，攝義如前說。若說十波羅蜜，前六波羅蜜是無分別智攝，後四波羅蜜是無分別後智攝。後四地依無分別後智修行四波羅蜜。云何知方便勝智是無分別後智攝？此波羅蜜復以何法為體？為答此兩問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若說六波羅蜜，方便勝智等四波羅蜜應知攝在六中，攝義如前說。若說十波羅蜜，前六波羅蜜是無分別智攝，後四波羅蜜是無分別後智攝。後四地依無分別後智修行四波羅蜜。云何知方便勝智是無分別後智攝？此波羅蜜復以何法為體？為答此兩問故。

論曰：一漚和拘舍羅波羅蜜，六波羅蜜所生長善根功德，施與一切眾生悉令平等，為一切眾生迴向無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一漚和拘舍羅波羅蜜，六波羅蜜所生長善根功德，施與一切眾生悉令平等，為一切眾生迴向無上菩提。

釋曰：若人求得無上菩提，先自思惟：凡是一切眾生利益事我悉應作。是故求無上菩提一切行菩薩道人，其心皆爾。由為欲利益眾生故，所作善根功德悉迴向無上菩提。因果皆同是名平等，此平等是方便勝智用，般若大悲以為其體。何以故？是六波羅蜜依般若生長，依大悲為眾生迴向無上菩提令平等皆得。由般若故不迴向梵釋等富樂果，由大悲故不迴向二乘果。是故不捨生死，於中不被染污，是名方便勝智波羅蜜。若離分別，此事不成故，是無分別後智攝。復云何知願波羅蜜是無分別後智攝？復以何法為此波羅蜜體？為答此兩問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若人求得無上菩提，先自思惟：凡是一切眾生利益事我悉應作。是故求無上菩提一切行菩薩道人，其心皆爾。由為欲利益眾生故，所作善根功德悉迴向無上菩提。因果皆同是名平等，此平等是方便勝智用，般若大悲以為其體。何以故？是六波羅蜜依般若生長，依大悲為眾生迴向無上菩提令平等皆得。由般若故不迴向梵釋等富樂果，由大悲故不迴向二乘果。是故不捨生死，於中不被染污，是名方便勝智波羅蜜。若離分別，此事不成故，是無分別後智攝。復云何知願波羅蜜是無分別後智攝？復以何法為此波羅蜜體？為答此兩問故。

論曰：二波尼他那波羅蜜，此度能引攝種種善願，於未來世感六度生緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：二波尼他那波羅蜜，此度能引攝種種善願，於未來世感六度生緣故。

釋曰：此願於現在世依諸善行，能引攝種種善願。此願於未來世能感隨六度生緣，謂好道器及外資糧、善知識、正聞等。是名善願因果事。清淨意欲以為其體，依般若故得清淨，依大悲故有意欲。若離分別，此事不成故，是無分別後智攝。云何知力波羅蜜是無分別後智攝？此波羅蜜復以何法為體？為答此兩問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此願於現在世依諸善行，能引攝種種善願。此願於未來世能感隨六度生緣，謂好道器及外資糧、善知識、正聞等。是名善願因果事。清淨意欲以為其體，依般若故得清淨，依大悲故有意欲。若離分別，此事不成故，是無分別後智攝。云何知力波羅蜜是無分別後智攝？此波羅蜜復以何法為體？為答此兩問故。

論曰：三婆羅波羅蜜，由思擇修習力伏諸波羅蜜對治故，能引六波羅蜜相續生，無有間缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：三婆羅波羅蜜，由思擇修習力伏諸波羅蜜對治故，能引六波羅蜜相續生，無有間缺。

釋曰：於餘經中說力有二種，一思擇力、二修習力。思擇力者，正思諸法過失及功德。此思擇若增勝，非自地惑所能動，堅強故名力。修習力者，心緣此法作觀行，令心與法和合成一，猶如水乳亦如熏衣，是名為修。此修若增成上上品，能斷除下地惑，亦以堅強故名力。此中但取思擇力，伏滅諸波羅蜜對治惑。行六波羅蜜令相續無間缺，此即是力波羅蜜事。既但取思擇力故，以思慧為其體。為利益他伏惡行善故，兼屬大悲。若離分別，此事不成，故是無分別後智攝。云何知智波羅蜜是無分別後智攝？復以何法為此波羅蜜體？為答此兩問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於餘經中說力有二種，一思擇力、二修習力。思擇力者，正思諸法過失及功德。此思擇若增勝，非自地惑所能動，堅強故名力。修習力者，心緣此法作觀行，令心與法和合成一，猶如水乳亦如熏衣，是名為修。此修若增成上上品，能斷除下地惑，亦以堅強故名力。此中但取思擇力，伏滅諸波羅蜜對治惑。行六波羅蜜令相續無間缺，此即是力波羅蜜事。既但取思擇力故，以思慧為其體。為利益他伏惡行善故，兼屬大悲。若離分別，此事不成，故是無分別後智攝。云何知智波羅蜜是無分別後智攝？復以何法為此波羅蜜體？為答此兩問故。

論曰：四若那波羅蜜，此度是能成立前六度智，能令菩薩於大集中受法樂及成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四若那波羅蜜，此度是能成立前六度智，能令菩薩於大集中受法樂及成熟眾生。

釋曰：此度謂智波羅蜜。智有二種，一有分別、二無分別。今明有分別智。何以故？以能成立前六波羅蜜故。能成立者，如來依六波羅蜜所說一切正法，菩薩能思量簡擇自得通達及令他得通達，能成立六度故。菩薩於大集中得受法樂，令自他通達，為欲成熟眾生，此即智波羅蜜事。亦以思慧為體。此智既為利物故，兼屬大悲。若離分別，此事不成，故是無分別後智攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此度謂智波羅蜜。智有二種，一有分別、二無分別。今明有分別智。何以故？以能成立前六波羅蜜故。能成立者，如來依六波羅蜜所說一切正法，菩薩能思量簡擇自得通達及令他得通達，能成立六度故。菩薩於大集中得受法樂，令自他通達，為欲成熟眾生，此即智波羅蜜事。亦以思慧為體。此智既為利物故，兼屬大悲。若離分別，此事不成，故是無分別後智攝。

論曰：後四波羅蜜應知是無分別後智，攝一切波羅蜜，於一切地中不同時修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：後四波羅蜜應知是無分別後智，攝一切波羅蜜，於一切地中不同時修習。

釋曰：隨別義，諸地各修一度，故不同時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：隨別義，諸地各修一度，故不同時。

論曰：從波羅蜜藏藏經應知此法門廣顯諸義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從波羅蜜藏藏經應知此法門廣顯諸義。

釋曰：一切大乘法名波羅蜜藏。為利益他故佛說大乘，攝藏諸波羅蜜。非聲聞乘得此藏名，以聲聞乘不為利他說故。若一切大乘皆名波羅蜜藏，此法門為從何出？此法門是十地波羅蜜藏所攝，以文攝義故名藏；部黨類相攝又名藏，故有重藏名。復次佛不為二乘說，於二乘有隱祕義，故名為藏。此經中說一切波羅蜜地地各各修習，得成此地。諸佛於一切土處恒為勝行人說，此正說地義。如來法中為無等說，以無義無行得勝此地，此地能為一切義作依止故。何以故？由如來簡擇於勝處說故。所以勝者，以外塵及能住眾生所住之處皆勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一切大乘法名波羅蜜藏。為利益他故佛說大乘，攝藏諸波羅蜜。非聲聞乘得此藏名，以聲聞乘不為利他說故。若一切大乘皆名波羅蜜藏，此法門為從何出？此法門是十地波羅蜜藏所攝，以文攝義故名藏；部黨類相攝又名藏，故有重藏名。復次佛不為二乘說，於二乘有隱祕義，故名為藏。此經中說一切波羅蜜地地各各修習，得成此地。諸佛於一切土處恒為勝行人說，此正說地義。如來法中為無等說，以無義無行得勝此地，此地能為一切義作依止故。何以故？由如來簡擇於勝處說故。所以勝者，以外塵及能住眾生所住之處皆勝故。