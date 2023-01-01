攝大乘論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論卷下

阿僧伽作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧伽作

後魏世佛陀扇多於洛陽譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏世佛陀扇多於洛陽譯

入智相云何？多聞薰身故，非阿犁耶識所攝，如阿犁耶識種子成。寂靜思惟所攝，諸法義現相所生可取事處有見者意言處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入智相云何？多聞薰身故，非阿犁耶識所攝，如阿犁耶識種子成。寂靜思惟所攝，諸法義現相所生可取事處有見者意言處。

是中誰入智相？大乘所薰多聞相續身，無量諸親近得故、信欲一向故、善集善根故，善助功德智行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中誰入智相？大乘所薰多聞相續身，無量諸親近得故、信欲一向故、善集善根故，善助功德智行菩薩。

何處入還？彼現見法義現相意語處，因大乘法生故；信解地中見道行、修道行，及盡至一切法，唯識爾，隨順聞信因故、如是彼分別證因故、一切障對治及離障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處入還？彼現見法義現相意語處，因大乘法生故；信解地中見道行、修道行，及盡至一切法，唯識爾，隨順聞信因故、如是彼分別證因故、一切障對治及離障故。

從何處入？善根力持故；三種相心轉明，種種莊處滅故；念法義定慧，一切時正行，及不放逸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從何處入？善根力持故；三種相心轉明，種種莊處滅故；念法義定慧，一切時正行，及不放逸故。

諸世界無量，眾生類無量，念念中成阿耨多羅三藐三菩提，初轉心者。隨所心布施等波羅蜜助集行，彼心我已得，是故我不加用諸波羅蜜，修道能滿成，第二轉明者。諸禪法成就已，死後尋得隨所須一切身事得，有障善根者，況我善修善根得無障善根，尋即一切諸勢不成，第三轉明者。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸世界無量，眾生類無量，念念中成阿耨多羅三藐三菩提，初轉心者。隨所心布施等波羅蜜助集行，彼心我已得，是故我不加用諸波羅蜜，修道能滿成，第二轉明者。諸禪法成就已，死後尋得隨所須一切身事得，有障善根者，況我善修善根得無障善根，尋即一切諸勢不成，第三轉明者。是中有偈：

人類得菩提， 於念念中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人類得菩提， 於念念中間，

眾生無量故， 至時應捨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無量故， 至時應捨行。

隨心所行施， 清淨無垢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心所行施， 清淨無垢心，

彼得心止事， 勇健布施成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得心止事， 勇健布施成。

善者滅身已， 自勢隨所心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善者滅身已， 自勢隨所心，

善者滅身已， 彼勢云何不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善者滅身已， 彼勢云何不？

捨聲聞緣覺，心滅念故；於大乘中一切有疑，無疑故滅疑或；聞思諸法，除我相我我所相執故，滅法慢者；前所住及安一切相，不念不分別故，及滅分別者。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨聲聞緣覺，心滅念故；於大乘中一切有疑，無疑故滅疑或；聞思諸法，除我相我我所相執故，滅法慢者；前所住及安一切相，不念不分別故，及滅分別者。是中有偈：

在前隨所除， 相念自住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在前隨所除， 相念自住處，

智盡不分別， 得上菩提爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智盡不分別， 得上菩提爾。

以何云何入彼聞習業？寂靜思惟所攝法義，現見意言四種求，名、義、性、勝安。求等四種如實知故，名、事、性、勝安性勝，如實知彼不覺見故。如是彼菩薩唯入記故順修，彼名義現見意言，彼名意言唯正觀，彼名所依義唯意言正觀，然彼名性勝安唯觀。於後唯意言，不覺已有名、彼義、有性、勝安。有性勝義相不見已，此四種求及四種觀見知已，彼名義現相意言中唯記入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何云何入彼聞習業？寂靜思惟所攝法義，現見意言四種求，名、義、性、勝安。求等四種如實知故，名、事、性、勝安性勝，如實知彼不覺見故。如是彼菩薩唯入記故順修，彼名義現見意言，彼名意言唯正觀，彼名所依義唯意言正觀，然彼名性勝安唯觀。於後唯意言，不覺已有名、彼義、有性、勝安。有性勝義相不見已，此四種求及四種觀見知已，彼名義現相意言中唯記入。

彼記事中入已，為當唯入彼有相見二事及種種事入，名、義、性、勝義，六種相無義故；彼可取能取事現處故；不斷種種相義，現相所生故。闇中如見繩，謂蛇現相故。所謂如繩蛇不實，非眾生故。如是覺義者，非有迴蛇意，唯住繩意，彼亦微思量色香味觸相故。是中依慧，繩慧亦迴成。如是此諸六種相名現相，意言中如繩慧。六種相實義實處唯記慧，亦思量成就性慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼記事中入已，為當唯入彼有相見二事及種種事入，名、義、性、勝義，六種相無義故；彼可取能取事現處故；不斷種種相義，現相所生故。闇中如見繩，謂蛇現相故。所謂如繩蛇不實，非眾生故。如是覺義者，非有迴蛇意，唯住繩意，彼亦微思量色香味觸相故。是中依慧，繩慧亦迴成。如是此諸六種相名現相，意言中如繩慧。六種相實義實處唯記慧，亦思量成就性慧故。

如是此菩薩意言現相義相事入分別性，入成唯主記入故他性。云何成就性入？迴唯記想，彼者是諸意言，聞法習者彼爾時分別義相。菩薩一切義現相生，無有餘成。是故唯記現相亦不生。是故一切義無分別事名住，已於法界如現見隨住。爾時彼菩薩同等念已，生無分別念智，是故此菩薩名為入成就性。於中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是此菩薩意言現相義相事入分別性，入成唯主記入故他性。云何成就性入？迴唯記想，彼者是諸意言，聞法習者彼爾時分別義相。菩薩一切義現相生，無有餘成。是故唯記現相亦不生。是故一切義無分別事名住，已於法界如現見隨住。爾時彼菩薩同等念已，生無分別念智，是故此菩薩名為入成就性。於中有偈：

法眾生法義， 同別有性義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眾生法義， 同別有性義，

不淨淨盡至， 分別名境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨淨盡至， 分別名境界。

如是此菩薩智及相唯記入故，名為入成。彼入已，名為住歡喜地，善達法界，及生如來家，得一切眾生平等心，得一切菩薩等心，是彼菩薩見道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是此菩薩智及相唯記入故，名為入成。彼入已，名為住歡喜地，善達法界，及生如來家，得一切眾生平等心，得一切菩薩等心，是彼菩薩見道行。

佛以何義故，入彼唯記處？離法念彼出世間定慧智，藉得種種相記智同相。一切阿梨耶識因種子滅故，法觸種子增長已轉身，一切佛法集故，入一切智智。藉彼所得智，一切阿犁耶識相處如幻等見故，性不顛倒行。是故彼菩薩如幻師所作，義處相同因果唯有說，一切時不顛倒成。彼以記入中，四種禪定所依四種攢相法云何知？四種求故，非不身無義無忍中得光明三昧，暖相依增。忍中光明增長三昧，上依。四種中如實觀知入唯記中，以無義決定心真實中入一切三昧，依順諦忍。自此後唯記相思量彼，是次第三昧依世間上法見故，此諸三昧近入地應知，如是入地得見諦道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以何義故，入彼唯記處？離法念彼出世間定慧智，藉得種種相記智同相。一切阿梨耶識因種子滅故，法觸種子增長已轉身，一切佛法集故，入一切智智。藉彼所得智，一切阿犁耶識相處如幻等見故，性不顛倒行。是故彼菩薩如幻師所作，義處相同因果唯有說，一切時不顛倒成。彼以記入中，四種禪定所依四種攢相法云何知？四種求故，非不身無義無忍中得光明三昧，暖相依增。忍中光明增長三昧，上依。四種中如實觀知入唯記中，以無義決定心真實中入一切三昧，依順諦忍。自此後唯記相思量彼，是次第三昧依世間上法見故，此諸三昧近入地應知，如是入地得見諦道。

菩薩唯入記，云何行修道？隨所分別說十地，攝一切修多羅現事住故。以雜念出世間，及藉彼得定慧智故、無量百千億習故，如是身轉已。為得三種佛身，為得故修行。所有諸聲聞證道法，及此諸菩薩，此二有何差別。勝聲聞證入中，菩薩證入有十一種勝事應知。一者念勝，念大乘法故。二者淳至勝，大功德助集淳至故。三者證勝，眾生法無我證故。四者涅槃勝，攝取不住涅槃故。五者地勝，十地盡至故。六者淨勝，煩惱習滅，佛世界令清淨故。七者一切眾生同得記心勝，化眾生行不斷絕故。八者生勝，生如來家故。九者取生勝，佛世界會中一切時取生故。十者果勝，十力、四無畏、十八不共佛法無量功德成就故。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩唯入記，云何行修道？隨所分別說十地，攝一切修多羅現事住故。以雜念出世間，及藉彼得定慧智故、無量百千億習故，如是身轉已。為得三種佛身，為得故修行。所有諸聲聞證道法，及此諸菩薩，此二有何差別。勝聲聞證入中，菩薩證入有十一種勝事應知。一者念勝，念大乘法故。二者淳至勝，大功德助集淳至故。三者證勝，眾生法無我證故。四者涅槃勝，攝取不住涅槃故。五者地勝，十地盡至故。六者淨勝，煩惱習滅，佛世界令清淨故。七者一切眾生同得記心勝，化眾生行不斷絕故。八者生勝，生如來家故。九者取生勝，佛世界會中一切時取生故。十者果勝，十力、四無畏、十八不共佛法無量功德成就故。是中有偈：

迭互作客事， 於事名所求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迭互作客事， 於事名所求，

唯求彼諸事， 分別二所安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯求彼諸事， 分別二所安。

如實知見故， 離義分別三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知見故， 離義分別三，

見彼是非事， 彼無二所執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼是非事， 彼無二所執。

喻若順分別， 復有教授偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻若順分別， 復有教授偈，

鏡像意於後， 菩薩在諸定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡像意於後， 菩薩在諸定，

迴彼義想已， 憶持自想事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴彼義想已， 憶持自想事。

住心如是內， 知無所可取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住心如是內， 知無所可取，

於後無能取， 無分別知爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後無能取， 無分別知爾。

更復有證道偈，所謂《大綖莊嚴論》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更復有證道偈，所謂《大綖莊嚴論》中說：

助集無邊行， 功德智菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 助集無邊行， 功德智菩薩，

法思善決定， 語言達義盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法思善決定， 語言達義盡。

彼知正義已， 說住彼定心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼知正義已， 說住彼定心，

法界現意故， 是以離二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界現意故， 是以離二相。

離心無有餘， 善知心亦無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離心無有餘， 善知心亦無，

知二既是無， 正住於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知二既是無， 正住於法界。

不分知力故， 同時常同行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分知力故， 同時常同行，

彼身窟聚患， 如象滅諸毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼身窟聚患， 如象滅諸毒。

牟尼說善法， 善住意思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼說善法， 善住意思量，

根本法界處， 念至知意故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本法界處， 念至知意故，

唯分別正取， 速得功德處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯分別正取， 速得功德處。

如是說入智相已。彼因果說云何知？六種波羅蜜故，謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧故。云何此諸六波羅蜜唯記入成？云何彼入果六波羅蜜成？是中菩薩於施不著、於戒不毀、於苦不瞋、於修不懈怠，如是此諸亂因不行故。因不行故，一向已寂靜思惟諸法入唯記已，依六波羅蜜及入唯記故，菩薩淨深心所攝故，得六波羅蜜。是以中間六波羅蜜行順說信故、樂求隨喜故，得利潤離忍菩薩自大乘中說甚深大，唯分別正覺，得無分別智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說入智相已。彼因果說云何知？六種波羅蜜故，謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧故。云何此諸六波羅蜜唯記入成？云何彼入果六波羅蜜成？是中菩薩於施不著、於戒不毀、於苦不瞋、於修不懈怠，如是此諸亂因不行故。因不行故，一向已寂靜思惟諸法入唯記已，依六波羅蜜及入唯記故，菩薩淨深心所攝故，得六波羅蜜。是以中間六波羅蜜行順說信故、樂求隨喜故，得利潤離忍菩薩自大乘中說甚深大，唯分別正覺，得無分別智。

欲信淨心明， 本彼覺法流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲信淨心明， 本彼覺法流，

十地近菩提， 不假自然得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地近菩提， 不假自然得。

有何義故唯說六波羅蜜？障對治差別安故，一切佛法集句處故，及隨順化一切眾生故。不動相對治故，說檀波羅蜜及尸羅波羅蜜。不動相，謂世不著及家不著。動者迴相，對治故說，謂羼提波羅蜜及毘離耶波羅蜜。迴因相者，世間眾生作惡行長受苦，及於修善行法中生疲倦。以發不迴失相對治故，謂闍那波羅蜜及般若波羅蜜。失相者，亂心及無智。如是障對治數差別故，四波羅蜜不散相，一波羅蜜不散相成。以散依故，如實法正覺集諸佛法，如是集一切佛法。句處故，數差別。以檀波羅蜜益眾生，尸羅波羅蜜不作惡，能忍毘離耶波羅蜜作事盡至故，如是益相化眾生，化以故調伏，於後不入定心為令入定心、已入定心為得解脫故，數勸故得解脫。如是化一切眾生，句處故數差別應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何義故唯說六波羅蜜？障對治差別安故，一切佛法集句處故，及隨順化一切眾生故。不動相對治故，說檀波羅蜜及尸羅波羅蜜。不動相，謂世不著及家不著。動者迴相，對治故說，謂羼提波羅蜜及毘離耶波羅蜜。迴因相者，世間眾生作惡行長受苦，及於修善行法中生疲倦。以發不迴失相對治故，謂闍那波羅蜜及般若波羅蜜。失相者，亂心及無智。如是障對治數差別故，四波羅蜜不散相，一波羅蜜不散相成。以散依故，如實法正覺集諸佛法，如是集一切佛法。句處故，數差別。以檀波羅蜜益眾生，尸羅波羅蜜不作惡，能忍毘離耶波羅蜜作事盡至故，如是益相化眾生，化以故調伏，於後不入定心為令入定心、已入定心為得解脫故，數勸故得解脫。如是化一切眾生，句處故數差別應知。

然此諸波羅蜜相云何知？以六波羅蜜身最依菩薩心故。彼以最故，遍行不斷增上意，一切眾生助樂故。方便善巧最故，所有無分別知攝取故。發願最者，阿耨多羅三藐三菩提作願故。淨最煩惱智障，修集無障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此諸波羅蜜相云何知？以六波羅蜜身最依菩薩心故。彼以最故，遍行不斷增上意，一切眾生助樂故。方便善巧最故，所有無分別知攝取故。發願最者，阿耨多羅三藐三菩提作願故。淨最煩惱智障，修集無障故。

所有布施，彼亦名波羅蜜。所言波羅蜜，布施非波羅蜜。如是四句如布施中，如是諸餘波羅蜜中皆有四句，如順應知。此諸波羅蜜以此何義故有此漸次？說前波羅蜜後波羅蜜，隨順生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有布施，彼亦名波羅蜜。所言波羅蜜，布施非波羅蜜。如是四句如布施中，如是諸餘波羅蜜中皆有四句，如順應知。此諸波羅蜜以此何義故有此漸次？說前波羅蜜後波羅蜜，隨順生故。

彼復釋，云何知？一切世間聲聞緣覺布施等善根中，增上到彼岸故。波羅蜜者，妬悋貧窮破除故、令得大勢功德故。布施持戒滅惡道，令得善道。三昧戒，瞋恨滅除故。他者仿佯住忍，懈怠及諸惡不善法令遠離故，增長無量善法出故。精進破亂想，內心住將來故。禪定一切見無。智滅除真故，及相別故，知諸法故名智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復釋，云何知？一切世間聲聞緣覺布施等善根中，增上到彼岸故。波羅蜜者，妬悋貧窮破除故、令得大勢功德故。布施持戒滅惡道，令得善道。三昧戒，瞋恨滅除故。他者仿佯住忍，懈怠及諸惡不善法令遠離故，增長無量善法出故。精進破亂想，內心住將來故。禪定一切見無。智滅除真故，及相別故，知諸法故名智。

云何此諸波羅蜜有修事可知？略有五種修事應知：習行因行修事、信欲修事、心正念修事、方便善巧修事、所作事憶持修事。是中四種事如前所作。憶持事修事者，所有諸佛自然作佛事，不斷不休息，修諸波羅蜜令滿滿已，心念修喜樂隨喜憶念等心，六種心所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此諸波羅蜜有修事可知？略有五種修事應知：習行因行修事、信欲修事、心正念修事、方便善巧修事、所作事憶持修事。是中四種事如前所作。憶持事修事者，所有諸佛自然作佛事，不斷不休息，修諸波羅蜜令滿滿已，心念修喜樂隨喜憶念等心，六種心所攝故。

修廣心、不斷心、喜心、作益心、大心及真心。所有菩薩隨所阿僧祇劫，得阿耨多羅三藐三菩提。如是等時念念中，捨一切自身及恒河沙等世界七寶令滿已，施諸佛如來，乃至未坐道場，而菩薩行布施心無厭足。如是等時念念中三千大千世界滿中火時，現四種威儀，雖少一切資用而現作持戒、忍辱、精進、禪定、智慧心，乃至坐道場。如是菩薩不厭修持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等心，此是菩薩廣心。所有彼菩薩此無厭足心，乃至坐道場不斷及不捨，是名此身。若彼菩薩喜心故，彼六波羅蜜所作眾生益，非彼眾生以得此益故，此是菩薩喜心。若彼菩薩作益眾生，於六波羅蜜作益攝取，見如己身，自身見如眾生，此是菩薩作益心。若彼菩薩彼如是六波羅蜜所集善根迴發願，令一切眾生得愛果報，此是菩薩大心。若彼菩薩彼如是六波羅蜜修集善根，與一切眾生同，發願向阿耨多羅三藐三菩提，此是菩薩真心。如是六種心所攝故，修樂喜心。若彼菩薩六種修心行行者，彼餘無量諸菩薩彼善根令隨喜，如是菩薩六心所攝隨喜心令修。若彼菩薩一切眾生六種心所攝六波羅蜜修事希求如記，六心所攝六波羅蜜修不離者，乃至坐道場，如是菩薩六種心所攝希求意行修。若此六種心所攝菩薩心修故，聞已發一好心，彼功德量等功德，及一切惡作障消滅，何況菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修廣心、不斷心、喜心、作益心、大心及真心。所有菩薩隨所阿僧祇劫，得阿耨多羅三藐三菩提。如是等時念念中，捨一切自身及恒河沙等世界七寶令滿已，施諸佛如來，乃至未坐道場，而菩薩行布施心無厭足。如是等時念念中三千大千世界滿中火時，現四種威儀，雖少一切資用而現作持戒、忍辱、精進、禪定、智慧心，乃至坐道場。如是菩薩不厭修持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等心，此是菩薩廣心。所有彼菩薩此無厭足心，乃至坐道場不斷及不捨，是名此身。若彼菩薩喜心故，彼六波羅蜜所作眾生益，非彼眾生以得此益故，此是菩薩喜心。若彼菩薩作益眾生，於六波羅蜜作益攝取，見如己身，自身見如眾生，此是菩薩作益心。若彼菩薩彼如是六波羅蜜所集善根迴發願，令一切眾生得愛果報，此是菩薩大心。若彼菩薩彼如是六波羅蜜修集善根，與一切眾生同，發願向阿耨多羅三藐三菩提，此是菩薩真心。如是六種心所攝故，修樂喜心。若彼菩薩六種修心行行者，彼餘無量諸菩薩彼善根令隨喜，如是菩薩六心所攝隨喜心令修。若彼菩薩一切眾生六種心所攝六波羅蜜修事希求如記，六心所攝六波羅蜜修不離者，乃至坐道場，如是菩薩六種心所攝希求意行修。若此六種心所攝菩薩心修故，聞已發一好心，彼功德量等功德，及一切惡作障消滅，何況菩薩。

云何此諸波羅蜜有差別？以三種相應知。法施、財施及無畏施。止戒、攝善法戒、作眾生益戒。作惡忍羼提、忍苦羼提、法思惟忍苦羼提。勇猛精進、行精進、不怯弱不瞋恨喜精進行。現相、作憶持、無分別方便行。無分別及有分別及藉彼得智。云何此諸波羅蜜攝事應知？此諸波羅蜜攝一切善根，彼相、彼隨順及彼因氣故。云何此諸波羅蜜，諸障一切煩惱攝事知？彼相、彼因及彼果。云何此諸波羅蜜有益事可知？世間行時勢力所攝、同生所攝、眷屬所攝、大作事行成吉所攝、不惱少塵所攝、一切工巧諸論呪術處細意所攝。增長是無惡，乃至坐道場，一眾生現一切義作事，是名菩薩益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此諸波羅蜜有差別？以三種相應知。法施、財施及無畏施。止戒、攝善法戒、作眾生益戒。作惡忍羼提、忍苦羼提、法思惟忍苦羼提。勇猛精進、行精進、不怯弱不瞋恨喜精進行。現相、作憶持、無分別方便行。無分別及有分別及藉彼得智。云何此諸波羅蜜攝事應知？此諸波羅蜜攝一切善根，彼相、彼隨順及彼因氣故。云何此諸波羅蜜，諸障一切煩惱攝事知？彼相、彼因及彼果。云何此諸波羅蜜有益事可知？世間行時勢力所攝、同生所攝、眷屬所攝、大作事行成吉所攝、不惱少塵所攝、一切工巧諸論呪術處細意所攝。增長是無惡，乃至坐道場，一眾生現一切義作事，是名菩薩益。

云何此諸波羅蜜迭共決定分別事知？或有處一切六波羅蜜布施聲說、或有持戒聲、或有忍辱聲、或有精進聲、或有禪定聲、或有智慧聲說。是中有何意趣？一切波羅蜜行中，彼一切同助至故。是意如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此諸波羅蜜迭共決定分別事知？或有處一切六波羅蜜布施聲說、或有持戒聲、或有忍辱聲、或有精進聲、或有禪定聲、或有智慧聲說。是中有何意趣？一切波羅蜜行中，彼一切同助至故。是意如是。

說入因相果已。云何彼修差別事知？謂十菩薩地。何等？歡喜、離垢、明作、焰、難勝、現前、遠行、不動、善慧及法雲。云何此諸地十事差別？應知十種無明障對治故。如是十種相智中，及法界十種障住故。云何？十種相智法界？一切處義故。初地中上義故，第二地中因上義故，第三地中無所取義故，第四地中身心無差別義故，第五地中無煩惱淨義故，第六地中種種法無差別義故，第七地中無勝無劣義故，第八地中相自在身義故及世界自在依義故，第九地中依智自在義故，第十地中依業自在義故、依陀羅尼三昧門自在義故。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說入因相果已。云何彼修差別事知？謂十菩薩地。何等？歡喜、離垢、明作、焰、難勝、現前、遠行、不動、善慧及法雲。云何此諸地十事差別？應知十種無明障對治故。如是十種相智中，及法界十種障住故。云何？十種相智法界？一切處義故。初地中上義故，第二地中因上義故，第三地中無所取義故，第四地中身心無差別義故，第五地中無煩惱淨義故，第六地中種種法無差別義故，第七地中無勝無劣義故，第八地中相自在身義故及世界自在依義故，第九地中依智自在義故，第十地中依業自在義故、依陀羅尼三昧門自在義故。是中有偈：

上義及因上義故， 不攝義及身相續， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上義及因上義故， 不攝義及身相續，

無煩惱染淨義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無煩惱染淨義故。

乃至不異義， 不勝無劣義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至不異義， 不勝無劣義，

依第四自在。 法界中無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依第四自在。 法界中無明，

二種及以十， 十地有障故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種及以十， 十地有障故，

對治說諸地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治說諸地。

然此無明，諸聲聞不雜，諸菩薩中雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此無明，諸聲聞不雜，諸菩薩中雜。

何故初地名為歡喜？彼初故自益他益，堪能成德義故。何故第二地名為離垢？破戒垢令遠作故。何故第三地名為明作？不動三昧三摩拔提依故、大法光依故。何故第四地名為焰？菩提分法燒一切障故。何故第五地名為難勝地？超菩提分故，由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。何故第六地名為現前？因緣智依般若波羅蜜行現作故。何故第七地名為遠行？有功用行盡至故。何故第八地名為不動？一切相不動故。何故第九地名為善慧？得上辯才智故。何故第十地名為法雲？雜念一切法智，一切陀羅尼三昧門藏故，如雲、如虛空，上煩惱障滅故、法身滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故初地名為歡喜？彼初故自益他益，堪能成德義故。何故第二地名為離垢？破戒垢令遠作故。何故第三地名為明作？不動三昧三摩拔提依故、大法光依故。何故第四地名為焰？菩提分法燒一切障故。何故第五地名為難勝地？超菩提分故，由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。何故第六地名為現前？因緣智依般若波羅蜜行現作故。何故第七地名為遠行？有功用行盡至故。何故第八地名為不動？一切相不動故。何故第九地名為善慧？得上辯才智故。何故第十地名為法雲？雜念一切法智，一切陀羅尼三昧門藏故，如雲、如虛空，上煩惱障滅故、法身滿故。

云何此諸地得智？有四種相：得信地，信地行。得順地，十種法行得故。證得，初地中證法界，證一切地故。成就得，此諸地修盡至故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此諸地得智？有四種相：得信地，信地行。得順地，十種法行得故。證得，初地中證法界，證一切地故。成就得，此諸地修盡至故。

云何此諸地修事知？此菩薩地地中修舍摩他、毘婆舍那已，有五種相修。何等五種？所謂雜修、無相修、無功用修、轉明修、轉轉修。如是此菩薩此五種修已得五種果，所謂除一切惡，身種種想離得樂法意，一切處無量不作畔在相，法光明現相，知淨分別相。彼諸分別念同行，為滿法身及成就故，上中上因作攝故名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此諸地修事知？此菩薩地地中修舍摩他、毘婆舍那已，有五種相修。何等五種？所謂雜修、無相修、無功用修、轉明修、轉轉修。如是此菩薩此五種修已得五種果，所謂除一切惡，身種種想離得樂法意，一切處無量不作畔在相，法光明現相，知淨分別相。彼諸分別念同行，為滿法身及成就故，上中上因作攝故名。

以十地中十波羅蜜修事成，六中六隨所說有四：方便波羅蜜，六波羅蜜所集善根，彼一切眾生共故，發願願向阿耨多羅三藐三菩提，作願故。願波羅蜜者，未來種種願現相故，波羅蜜緣牽將故。力波羅蜜者，能修力等六波羅蜜，不斷同行故。智波羅蜜者，六波羅蜜差別智，法同受報化眾生故。然此四波羅蜜，般若波羅蜜無分別智藉得智所攝。然復一切諸地，一切波羅蜜非不修成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以十地中十波羅蜜修事成，六中六隨所說有四：方便波羅蜜，六波羅蜜所集善根，彼一切眾生共故，發願願向阿耨多羅三藐三菩提，作願故。願波羅蜜者，未來種種願現相故，波羅蜜緣牽將故。力波羅蜜者，能修力等六波羅蜜，不斷同行故。智波羅蜜者，六波羅蜜差別智，法同受報化眾生故。然此四波羅蜜，般若波羅蜜無分別智藉得智所攝。然復一切諸地，一切波羅蜜非不修成。

波羅蜜藏所攝此法門，幾時此諸地修事滿成？有五種眾生，三阿僧祇劫。信行人，初阿僧祇。淨深心行、無相行及有相行，有六地及七地。第二阿僧祇還，彼不現相人，自此以上乃至十地。第三阿僧祇，修道滿足成。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜藏所攝此法門，幾時此諸地修事滿成？有五種眾生，三阿僧祇劫。信行人，初阿僧祇。淨深心行、無相行及有相行，有六地及七地。第二阿僧祇還，彼不現相人，自此以上乃至十地。第三阿僧祇，修道滿足成。是中有偈：

勝上力故， 堅心勝智， 菩薩三祇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝上力故， 堅心勝智， 菩薩三祇，

發行盡至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發行盡至。

如是說因果修差別已。是中云何增上戒勝事知？如菩薩地持中說。受菩薩戒品中，略復有四種勝故，勝事應知：差別勝、同不同戒勝、上勝及甚深勝。是中差別勝者，謂受戒、攝善法戒、作眾生益戒故。是中上戒者，二種戒住義故知：攝善法戒，集佛法住義故；作眾生益戒者，教化眾生住義故知。聲聞同戒，諸菩薩性重不同行。不同戒者，制重同行故，彼戒中隨所聲聞犯，於中菩薩不犯戒；隨所菩薩犯戒，是中聲聞不犯戒。菩薩防身口心戒，聲聞唯防身口，是故菩薩起心犯戒，非諸聲聞。略說所有一切眾生惡，而有益身口意業，彼一切菩薩應行及彼中學，如是共不共勝應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說因果修差別已。是中云何增上戒勝事知？如菩薩地持中說。受菩薩戒品中，略復有四種勝故，勝事應知：差別勝、同不同戒勝、上勝及甚深勝。是中差別勝者，謂受戒、攝善法戒、作眾生益戒故。是中上戒者，二種戒住義故知：攝善法戒，集佛法住義故；作眾生益戒者，教化眾生住義故知。聲聞同戒，諸菩薩性重不同行。不同戒者，制重同行故，彼戒中隨所聲聞犯，於中菩薩不犯戒；隨所菩薩犯戒，是中聲聞不犯戒。菩薩防身口心戒，聲聞唯防身口，是故菩薩起心犯戒，非諸聲聞。略說所有一切眾生惡，而有益身口意業，彼一切菩薩應行及彼中學，如是共不共勝應知。

上勝復有四種上故：種種無量戒上故；攝取無量功德上故；一切眾生助益樂心眷屬上故；阿耨多羅三藐三菩提住上故，及得無量功德、疾得阿耨多羅三藐三菩提，是中甚深。若菩薩如是方便善巧故，殺生等十種業修行，是以不惡成，得無量功德，速得阿耨多羅三藐三菩提。或應化身業口業，是甚深戒應知。是以作國王，治國計，種種示眾生惱事。是以化眾生安置善處，示種種生惱，餘眾生示餘益，餘者令心以發，發已先化，化已心迴。此是菩薩戒甚深勝事。如是四種勝事，略說菩薩上戒勝事應知。如是分別，復有菩薩戒差別無量，亦如比尼響方廣修多羅中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上勝復有四種上故：種種無量戒上故；攝取無量功德上故；一切眾生助益樂心眷屬上故；阿耨多羅三藐三菩提住上故，及得無量功德、疾得阿耨多羅三藐三菩提，是中甚深。若菩薩如是方便善巧故，殺生等十種業修行，是以不惡成，得無量功德，速得阿耨多羅三藐三菩提。或應化身業口業，是甚深戒應知。是以作國王，治國計，種種示眾生惱事。是以化眾生安置善處，示種種生惱，餘眾生示餘益，餘者令心以發，發已先化，化已心迴。此是菩薩戒甚深勝事。如是四種勝事，略說菩薩上戒勝事應知。如是分別，復有菩薩戒差別無量，亦如比尼響方廣修多羅中。

如是說增上戒勝已。增上心勝事復云何知？略有六種差別應知：念差別、種種差別、業作事差別、現氣差別、業差別。念大乘法故。大乘光明，一切功德積聚三昧，三昧王現護，首楞嚴等三昧無量種種故。一切法雜念智顯順故，阿犁耶識一切障諸惡使令除故。禪定樂行已，隨所生故。處生故，一切世界無障。神通現故，動、放光、遍視、異事作、來往、略廣，一切色身入同行，往上下作，自在隱蔽他，神現念與樂，放光現大神通故。攝一切苦行，現十種苦行故。十種苦者，所謂受許苦行，菩提願許故。不退苦行，世間諸苦不退故。不背向苦行，一切眾生惡行苦行中，彼現現事故。現苦行，作惡眾生中，作一切利益義現故。不染苦行，世間生，以世間法不染故。信苦行，於大乘雖無解，一切甚大事信故。證苦行，眾生法無我證故。順覺知苦行，諸如來甚深密語所說順覺知故。不寂靜不染苦行，不捨世間，彼不染故。行苦行，住一切障解脫諸佛如來乃至世間眾生際，自然作一切眾生一切義行故可者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說增上戒勝已。增上心勝事復云何知？略有六種差別應知：念差別、種種差別、業作事差別、現氣差別、業差別。念大乘法故。大乘光明，一切功德積聚三昧，三昧王現護，首楞嚴等三昧無量種種故。一切法雜念智顯順故，阿犁耶識一切障諸惡使令除故。禪定樂行已，隨所生故。處生故，一切世界無障。神通現故，動、放光、遍視、異事作、來往、略廣，一切色身入同行，往上下作，自在隱蔽他，神現念與樂，放光現大神通故。攝一切苦行，現十種苦行故。十種苦者，所謂受許苦行，菩提願許故。不退苦行，世間諸苦不退故。不背向苦行，一切眾生惡行苦行中，彼現現事故。現苦行，作惡眾生中，作一切利益義現故。不染苦行，世間生，以世間法不染故。信苦行，於大乘雖無解，一切甚大事信故。證苦行，眾生法無我證故。順覺知苦行，諸如來甚深密語所說順覺知故。不寂靜不染苦行，不捨世間，彼不染故。行苦行，住一切障解脫諸佛如來乃至世間眾生際，自然作一切眾生一切義行故可者。

復順覺知苦行，所有諸佛密語說，若隨彼所覺。所謂云何菩薩布施成？若使無所布施，而彼無量十方世界作布施成。云何布施喜心成？若一切布施不喜樂。云何布施信成？若使諸如來信不去。云何布施與意成？若使自身令與布施。云何樂布施成？若使一切時無所布施。云何布施大事成？若於布施起不堅相。云何布施增長成？若使起妬心。云何布施盡意成？若使不住於盡法時。云何布施自在成？云何布施無量成？若不住無盡故。如布施，如是持戒等乃至般若波羅蜜，隨順應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復順覺知苦行，所有諸佛密語說，若隨彼所覺。所謂云何菩薩布施成？若使無所布施，而彼無量十方世界作布施成。云何布施喜心成？若一切布施不喜樂。云何布施信成？若使諸如來信不去。云何布施與意成？若使自身令與布施。云何樂布施成？若使一切時無所布施。云何布施大事成？若於布施起不堅相。云何布施增長成？若使起妬心。云何布施盡意成？若使不住於盡法時。云何布施自在成？云何布施無量成？若不住無盡故。如布施，如是持戒等乃至般若波羅蜜，隨順應知。

云何殺生成？若使眾生世間害。云何偷盜成？若使餘者未與眾生而自取之。云何邪婬成？若使婬邪而行。云何妄語成？若使如妄語作妄語說。云何綺語成？若使常以空門行而行。云何惡口成？若使到智彼岸。云何兩舌成？若使善知諸法而能詮說。云何貪成？若使常與無常禪定法令得故修行。云何瞋心成？若使一切煩惱心中取行。云何邪見成？若使一切處到一切事如實邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何殺生成？若使眾生世間害。云何偷盜成？若使餘者未與眾生而自取之。云何邪婬成？若使婬邪而行。云何妄語成？若使如妄語作妄語說。云何綺語成？若使常以空門行而行。云何惡口成？若使到智彼岸。云何兩舌成？若使善知諸法而能詮說。云何貪成？若使常與無常禪定法令得故修行。云何瞋心成？若使一切煩惱心中取行。云何邪見成？若使一切處到一切事如實邪見。

經明甚深佛法，何等法而說甚深？是中有此說：常法佛法，依法身常故。斷見法佛法，滅一切障故。生法佛法者，能生應身故。有覺法佛法者，八萬四千眾生行有對治故。有貪法佛法者，有貪眾生取如己故。如是有瞋法佛法、有癡法佛法、見有凡夫法佛法、無染法佛法，真如成就已一切障不能染故。離染法佛法者，生世間而世間法不能染故。以是義故名為甚深佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經明甚深佛法，何等法而說甚深？是中有此說：常法佛法，依法身常故。斷見法佛法，滅一切障故。生法佛法者，能生應身故。有覺法佛法者，八萬四千眾生行有對治故。有貪法佛法者，有貪眾生取如己故。如是有瞋法佛法、有癡法佛法、見有凡夫法佛法、無染法佛法，真如成就已一切障不能染故。離染法佛法者，生世間而世間法不能染故。以是義故名為甚深佛法。

修諸波羅蜜化眾生，令佛國清淨，現一切佛法故，諸菩薩三昧作事差別應知。如是說增上勝心已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸波羅蜜化眾生，令佛國清淨，現一切佛法故，諸菩薩三昧作事差別應知。如是說增上勝心已。

增上勝慧復云何知？無分別智中，性處、身處、因處、念處、相處、持處、伴處、報處、因氣處、出處、盡至處，藉彼無分別功用行等處、差別處、藉無分別得處、餘處、持自然作事處、甚深處意，無分別智增上慧勝知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上勝慧復云何知？無分別智中，性處、身處、因處、念處、相處、持處、伴處、報處、因氣處、出處、盡至處，藉彼無分別功用行等處、差別處、藉無分別得處、餘處、持自然作事處、甚深處意，無分別智增上慧勝知。

是中離五種相，無分別性智故，意離念故、果離有覺有觀地故、離想受滅定、捨離色性故、真實處捨種種相故。彼無分別智，離如是五種相應知。此如所說無分別智性差別安立中。說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中離五種相，無分別性智故，意離念故、果離有覺有觀地故、離想受滅定、捨離色性故、真實處捨種種相故。彼無分別智，離如是五種相應知。此如所說無分別智性差別安立中。說偈：

諸菩薩真實， 遠離五種相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩真實， 遠離五種相，

無分別智處， 真中種種名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智處， 真中種種名。

諸菩薩身者， 善心正是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩身者， 善心正是心，

無分別智中， 義心真實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 義心真實說。

諸菩薩因者， 同言聞習故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩因者， 同言聞習故，

無分別智中， 意行同思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 意行同思惟。

諸菩薩念者， 諸法無詮事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩念者， 諸法無詮事，

無分別智中， 無我及真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 無我及真如。

諸菩薩相者， 於彼正念處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩相者， 於彼正念處，

無分別智中， 智處無諸相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 智處無諸相；

隨順真實義， 分別無有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順真實義， 分別無有異，

迭共隨順故， 彼義順和成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迭共隨順故， 彼義順和成；

離智無言說， 說中有所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離智無言說， 說中有所行，

以說相違故， 彼說無有言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以說相違故， 彼說無有言。

諸菩薩持者， 彼智無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩持者， 彼智無分別，

藉彼得彼行， 彼到增長處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藉彼得彼行， 彼到增長處。

諸菩薩伴者， 說為二種行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩伴者， 說為二種行，

無分別智中， 五波羅蜜性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 五波羅蜜性。

諸菩薩報者， 諸佛二界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩報者， 諸佛二界中，

無分別智處， 以得順行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智處， 以得順行故。

諸菩薩因者， 上上諸生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩因者， 上上諸生處，

無分別智中， 勝到故正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 勝到故正說。

諸菩薩出事， 為得順義故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩出事， 為得順義故，

無分別智中， 解知諸十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 解知諸十地。

諸菩薩盡至， 因三淨身得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩盡至， 因三淨身得，

無分別智中， 得上神通故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別智中， 得上神通故。

如空無有染， 彼智無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無有染， 彼智無分別，

眾惡種種上， 唯信欲為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾惡種種上， 唯信欲為正。

如空無所染， 彼智無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無所染， 彼智無分別，

遠離一切障， 得順成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切障， 得順成就故。

如空無有染， 彼智無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無有染， 彼智無分別，

常行世間故， 而世法不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行世間故， 而世法不染。

啞義隨順故， 如啞所覺義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啞義隨順故， 如啞所覺義，

非如不啞用， 說為三種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非如不啞用， 說為三種智。

如癡所用受， 如癡所覺知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如癡所用受， 如癡所覺知，

非如癡所用， 說為三種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非如癡所用， 說為三種智。

解通五種義， 如達五種事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解通五種義， 如達五種事，

如意識所知， 說為三種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意識所知， 說為三種智。

不通論修論， 如通法義解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不通論修論， 如通法義解，

如是漸次知， 知為行創首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是漸次知， 知為行創首。

如人蔽諸目， 彼智無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人蔽諸目， 彼智無分別，

彼後得開目， 彼智藉所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼後得開目， 彼智藉所得。

如空智亦爾， 彼智無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空智亦爾， 彼智無分別，

彼處色現相， 彼智藉所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處色現相， 彼智藉所得。

如珠伎樂等， 作事無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如珠伎樂等， 作事無分別，

如是離住故， 諸佛業莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是離住故， 諸佛業莊嚴。

非彼及餘處， 有智及無智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非彼及餘處， 有智及無智，

彼智無差別， 是智無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智無差別， 是智無分別。

體性無分別， 明識一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性無分別， 明識一切法，

眾生中分別， 彼智無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生中分別， 彼智無分別。

是中無分別功用行有三種，因現、相取、生差別故。無分別智亦有三種：少欲知足、不顛倒、無分別無謗故。藉彼得智亦有五種：證得、憶念、差別、離成就時現分別故。釋成無分別智義故，復說餘偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無分別功用行有三種，因現、相取、生差別故。無分別智亦有三種：少欲知足、不顛倒、無分別無謗故。藉彼得智亦有五種：證得、憶念、差別、離成就時現分別故。釋成無分別智義故，復說餘偈：

餓鬼畜生人， 諸天如羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓鬼畜生人， 諸天如羅漢，

等同意差別， 得成諸塵義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等同意差別， 得成諸塵義。

過去如夢等， 無差亦有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去如夢等， 無差亦有二，

非有而作念， 彼念順義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有而作念， 彼念順義故。

義及成就義， 彼智無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義及成就義， 彼智無分別，

彼無即無佛， 得事即不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無即無佛， 得事即不成。

菩薩得神通， 彼以信力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得神通， 彼以信力故，

地等如是無， 隨善者覺見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地等如是無， 隨善者覺見。

成就此智慧， 勇健得禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就此智慧， 勇健得禪定，

一切法正依， 及見如是義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法正依， 及見如是義。

智行分別中， 及現一切義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智行分別中， 及現一切義，

應知無義事， 彼記永所無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知無義事， 彼記永所無。

般若波羅蜜中無分別智及無優劣，如《大品經》說：菩薩住般若波羅蜜中，以不住故能滿修行。彼云何以不住故能滿諸波羅蜜？捨無種處故、捨離外道我見處見故、捨離未得正諸菩薩妄念分別處故、捨離世間涅槃二邊處故、捨離唯滅煩惱障處喜故、捨離眾生益捨離無餘涅槃界處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜中無分別智及無優劣，如《大品經》說：菩薩住般若波羅蜜中，以不住故能滿修行。彼云何以不住故能滿諸波羅蜜？捨無種處故、捨離外道我見處見故、捨離未得正諸菩薩妄念分別處故、捨離世間涅槃二邊處故、捨離唯滅煩惱障處喜故、捨離眾生益捨離無餘涅槃界處。

聲聞乘及菩薩乘中有何勝？差別有五種相勝故。無分別勝故，唯陰等法無分別故；非有方勝，證正一切相知及依一切眾生方故；不住勝，因不住涅槃故；永勝無餘，涅槃界中住到無量故；及上勝果，此經無乘有上勝故。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞乘及菩薩乘中有何勝？差別有五種相勝故。無分別勝故，唯陰等法無分別故；非有方勝，證正一切相知及依一切眾生方故；不住勝，因不住涅槃故；永勝無餘，涅槃界中住到無量故；及上勝果，此經無乘有上勝故。是中有偈：

五種勝義故， 慈悲以為身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種勝義故， 慈悲以為身，

世間出世勢， 不久當得現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間出世勢， 不久當得現。

若諸菩薩成就如是增上戒、增上心、增上慧功德，得自在於眾生益處；何故復有諸眾生，而復有苦縛者？示彼眾生有彼眾生業障對故，諸善法受彼助得勢；示現於彼生善起障故、示現開現故、示現還受彼受用勢時，現彼不善法益因事故；助受彼勢時還彼餘眾多眾生，示現有障因故，而見眾生眾生眾事有縛。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸菩薩成就如是增上戒、增上心、增上慧功德，得自在於眾生益處；何故復有諸眾生，而復有苦縛者？示彼眾生有彼眾生業障對故，諸善法受彼助得勢；示現於彼生善起障故、示現開現故、示現還受彼受用勢時，現彼不善法益因事故；助受彼勢時還彼餘眾多眾生，示現有障因故，而見眾生眾生眾事有縛。是中說偈：

現煩惱障故， 患目不正視， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現煩惱障故， 患目不正視，

諸眾生菩薩， 不得諸勢義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生菩薩， 不得諸勢義。

如是說增上慧勝事已。滅勝事復云何？菩薩滅者，諸不著不住涅槃，彼相者捨；同諸煩惱染，不捨世間。偈中轉身，是中世間是他相性，是煩惱染分；涅槃彼亦是淨分；身者彼是二分。他相性者，轉身，還彼他相性中得對治，所染分中轉淨分中護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說增上慧勝事已。滅勝事復云何？菩薩滅者，諸不著不住涅槃，彼相者捨；同諸煩惱染，不捨世間。偈中轉身，是中世間是他相性，是煩惱染分；涅槃彼亦是淨分；身者彼是二分。他相性者，轉身，還彼他相性中得對治，所染分中轉淨分中護。

然彼迴略有六種：作微弱益迴，以信力故、住聞習故，依有慚愧煩惱行不行故。得證迴，入地諸菩薩現正不正現處故，乃至六地修轉，不現有障念相，現善淨正意故，乃至十地中。滿果迴，現無障一切相念，得一切相念。自在微小迴，小乘已證眾生無我故，一向背世間故，一向捨世間。上迴，諸菩薩已證法無我故，還彼處見寂靜，滅諸煩惱使等，而不捨彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然彼迴略有六種：作微弱益迴，以信力故、住聞習故，依有慚愧煩惱行不行故。得證迴，入地諸菩薩現正不正現處故，乃至六地修轉，不現有障念相，現善淨正意故，乃至十地中。滿果迴，現無障一切相念，得一切相念。自在微小迴，小乘已證眾生無我故，一向背世間故，一向捨世間。上迴，諸菩薩已證法無我故，還彼處見寂靜，滅諸煩惱使等，而不捨彼故。

諸菩薩於微小迴中有何患？捨眾生益果、菩薩法離已，共諸小乘等同解脫是患。菩薩上迴中有何利益？世間法中自身及他身得自在故，一切道一切眾生視己身故，多以三乘中種種善巧方便化眾生令住故。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩於微小迴中有何患？捨眾生益果、菩薩法離已，共諸小乘等同解脫是患。菩薩上迴中有何利益？世間法中自身及他身得自在故，一切道一切眾生視己身故，多以三乘中種種善巧方便化眾生令住故。是中說偈：

正覆迷凡夫， 不正一切現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覆迷凡夫， 不正一切現，

諸菩薩常正， 不假自然行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩常正， 不假自然行。

不說而說知， 非義正義故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不說而說知， 非義正義故，

彼身有轉事， 正說為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼身有轉事， 正說為解脫。

世間及涅槃， 若生現智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間及涅槃， 若生現智者，

爾時彼世間， 即說為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼世間， 即說為涅槃。

不捨非不捨， 善知世間故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨非不捨， 善知世間故；

無利無有衰， 善知涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無利無有衰， 善知涅槃故。

如是說滅勝已。智勝云何知？以三種佛身故說智勝事，一真身、二報身、三應身。是中諸佛真身者，謂法身，依一切法得自在故。報身，若以種種諸佛眾會中顯明法身，所依佛世界清淨依，受大乘法樂故。所有依法身者，從兜率天中託身生，受欲出家，親近外道，苦行成道，轉法輪，示大涅槃。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說滅勝已。智勝云何知？以三種佛身故說智勝事，一真身、二報身、三應身。是中諸佛真身者，謂法身，依一切法得自在故。報身，若以種種諸佛眾會中顯明法身，所依佛世界清淨依，受大乘法樂故。所有依法身者，從兜率天中託身生，受欲出家，親近外道，苦行成道，轉法輪，示大涅槃。是中說偈：

得相自在事， 以攝受身故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得相自在事， 以攝受身故，

分別甚深德， 諸佛作念事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別甚深德， 諸佛作念事。

諸佛如來法身有何相？略有五種應知。一轉身相，一切煩惱障分他相性迴轉中，一切障得解脫，現法自在處淨分依轉，迴他相性故。白法體相，能滿十波羅蜜，得十自在故。是中命自在、心自在及資用自在者，為滿檀波羅蜜故。業自在及生自在者，為滿尸羅波羅蜜故。信自在者，為滿羼提波羅蜜故。願自在者，為滿毘離耶波羅蜜故。五通所攝如意通者，為滿禪波羅蜜故。智自在及法自在者，為滿般若波羅蜜故。不二相，事非事二相故，依一切法非事故，有為無為不二相。業煩惱無，為有現相時現得自在故。別不別是一不一相，是中一切諸佛不異身故，無量身心故，示現成佛。於中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來法身有何相？略有五種應知。一轉身相，一切煩惱障分他相性迴轉中，一切障得解脫，現法自在處淨分依轉，迴他相性故。白法體相，能滿十波羅蜜，得十自在故。是中命自在、心自在及資用自在者，為滿檀波羅蜜故。業自在及生自在者，為滿尸羅波羅蜜故。信自在者，為滿羼提波羅蜜故。願自在者，為滿毘離耶波羅蜜故。五通所攝如意通者，為滿禪波羅蜜故。智自在及法自在者，為滿般若波羅蜜故。不二相，事非事二相故，依一切法非事故，有為無為不二相。業煩惱無，為有現相時現得自在故。別不別是一不一相，是中一切諸佛不異身故，無量身心故，示現成佛。於中說偈：

自稱無我故， 離別無有身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自稱無我故， 離別無有身，

是彼本順故， 分別得立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是彼本順故， 分別得立名。

性差別無異， 具足及無始， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性差別無異， 具足及無始，

不分別一佛， 或多依久處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別一佛， 或多依久處。

常相，依真如淨相，本願力取作事不盡故。不思議相，彼真如淨中唯內所證知，世間餘未曾有，及非測量境界。云何復此法身？見覺觀故彼初得。暫念大乘無分別、藉彼得智，五種相善修故，一切諸地中善集助道行，微小難壞障能令壞故，如金剛三昧，彼三昧中間壞一切障故，依彼身轉故得。復有幾種自在故法身得名為自在？略說五種：世界、身相好、無分別無邊聲響音、不可觀頂自在故，轉色陰。上妙無量最樂行自在，轉迴受陰故。說一切名身句身字身自在，轉迴想陰故。應身願顯引眾攝取白法自在事，轉迴行陰故。如鏡觀見作事憶持智自在事，轉迴識陰故。有幾處意身法身？應知略說三種身，種種佛身行依故。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常相，依真如淨相，本願力取作事不盡故。不思議相，彼真如淨中唯內所證知，世間餘未曾有，及非測量境界。云何復此法身？見覺觀故彼初得。暫念大乘無分別、藉彼得智，五種相善修故，一切諸地中善集助道行，微小難壞障能令壞故，如金剛三昧，彼三昧中間壞一切障故，依彼身轉故得。復有幾種自在故法身得名為自在？略說五種：世界、身相好、無分別無邊聲響音、不可觀頂自在故，轉色陰。上妙無量最樂行自在，轉迴受陰故。說一切名身句身字身自在，轉迴想陰故。應身願顯引眾攝取白法自在事，轉迴行陰故。如鏡觀見作事憶持智自在事，轉迴識陰故。有幾處意身法身？應知略說三種身，種種佛身行依故。是中說偈：

得五種愛身， 諸佛得自己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得五種愛身， 諸佛得自己，

利愛彼所得， 是彼義求得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利愛彼所得， 是彼義求得。

所作無能障， 法微義通得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作無能障， 法微義通得，

得無非最愛， 佛常不盡見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無非最愛， 佛常不盡見。

受種種報依身，化諸菩薩故。種種應身依故，多以化聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受種種報依身，化諸菩薩故。種種應身依故，多以化聲聞。

法身有幾種佛法所攝應知？一者淨，轉阿犁耶識得法身故；報者，轉色根得報智故；行者，轉行欲得無量智行故；自在者，轉種種業所攝自在，得一切世界無障礙神通智自在故；假用者，一切見聞解知，轉假名，得悅一切眾生，智說自在故；去遣者，轉一切諸難，遣得一切眾生一切難，去遣智故。如是六種佛法故，諸佛法身所攝應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身有幾種佛法所攝應知？一者淨，轉阿犁耶識得法身故；報者，轉色根得報智故；行者，轉行欲得無量智行故；自在者，轉種種業所攝自在，得一切世界無障礙神通智自在故；假用者，一切見聞解知，轉假名，得悅一切眾生，智說自在故；去遣者，轉一切諸難，遣得一切眾生一切難，去遣智故。如是六種佛法故，諸佛法身所攝應知。

所有此諸佛法身，彼為雜、為不雜？身心業差別故不雜，視無量處成正覺故雜。如法身，報身亦爾，心業差別故不雜，非身差別，以轉無量身故。應身者，亦如報身應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有此諸佛法身，彼為雜、為不雜？身心業差別故不雜，視無量處成正覺故雜。如法身，報身亦爾，心業差別故不雜，非身差別，以轉無量身故。應身者，亦如報身應知。

法身具幾種功德應知？善淨四種無量解脫，及諸有退遍、淨處、無諍、願知、四無礙、六通、三十二相八十種好、四種一切相淨、十力、四無所畏、三不護、四念處、滅習、不忘法、大悲、十八不共佛法，及一切相具智故。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身具幾種功德應知？善淨四種無量解脫，及諸有退遍、淨處、無諍、願知、四無礙、六通、三十二相八十種好、四種一切相淨、十力、四無所畏、三不護、四念處、滅習、不忘法、大悲、十八不共佛法，及一切相具智故。是中說偈：

愍念諸眾生， 順利及諸心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍念諸眾生， 順利及諸心，

不利世樂心， 歸命彼益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不利世樂心， 歸命彼益事。

得離一切障， 牟尼退世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得離一切障， 牟尼退世間，

智所知遍處， 歸命心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智所知遍處， 歸命心解脫。

無餘一切眾， 滅一切煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無餘一切眾， 滅一切煩惱，

不雜滅煩惱， 歸命有高處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不雜滅煩惱， 歸命有高處。

自然無有障， 不退常入定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然無有障， 不退常入定，

一切諸難中， 歸命能釋者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸難中， 歸命能釋者。

身及所依處， 言智及說者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身及所依處， 言智及說者，

心常無有退， 歸命善說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常無有退， 歸命善說者。

往知彼語言， 來往知他心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往知彼語言， 來往知他心，

眾生無實中， 歸命善教誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無實中， 歸命善教誨。

讚取丈夫法， 一切生見聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚取丈夫法， 一切生見聖，

見已即生敬， 歸命分別者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見已即生敬， 歸命分別者。

取處及諸勢， 應身并願中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取處及諸勢， 應身并願中，

三昧智自在， 歸命得彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧智自在， 歸命得彼岸。

方便歸依淨， 令利諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便歸依淨， 令利諸眾生，

大乘出世利， 歸命魔降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘出世利， 歸命魔降伏。

智滅及出事， 作障并演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智滅及出事， 作障并演說，

自他及外道， 歸命不可退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他及外道， 歸命不可退。

諸眾善能說， 遠離二種染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾善能說， 遠離二種染，

無護不可忘， 歸命將諸眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無護不可忘， 歸命將諸眾。

修行一切行， 無有聖不知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行一切行， 無有聖不知，

一切時悉知， 歸命真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時悉知， 歸命真實義。

眾生所作中， 聖視不相違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所作中， 聖視不相違，

作事無暫停， 歸命不妄者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作事無暫停， 歸命不妄者。

一日一夜中， 六時觀眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日一夜中， 六時觀眾生，

成就大慈悲， 歸命益心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就大慈悲， 歸命益心者。

行至及與得， 智慧并諸業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行至及與得， 智慧并諸業，

諸聲聞緣覺， 歸命最上者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聲聞緣覺， 歸命最上者。

三身大菩提， 具得一切相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身大菩提， 具得一切相，

遍處一切眾， 歸命決疑者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍處一切眾， 歸命決疑者。

諸佛法身成就如是諸功德，復有餘性、因、果、業、順行、功德，是故諸佛如來法身，名為無上功德應知。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法身成就如是諸功德，復有餘性、因、果、業、順行、功德，是故諸佛如來法身，名為無上功德應知。是中說偈：

成就諸真實， 超過一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸真實， 超過一切地，

到一切眾上， 度脫一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到一切眾上， 度脫一切眾。

具無量無邊， 世間見功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具無量無邊， 世間見功德，

世界不可見， 一切諸人天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界不可見， 一切諸人天。

然復甚深最甚深，諸佛法身彼甚深事云何知？是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然復甚深最甚深，諸佛法身彼甚深事云何知？是中說偈：

無生生諸佛， 不住而善住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生生諸佛， 不住而善住，

一切自然事， 食為四種食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切自然事， 食為四種食。

不破及無量， 無量同一業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不破及無量， 無量同一業，

不見及見業， 諸佛三身成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見及見業， 諸佛三身成。

無有成正覺， 非一切非佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有成正覺， 非一切非佛，

念念不可量， 事非事所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念不可量， 事非事所顯。

不染及至染， 并染有所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染及至染， 并染有所依，

非染非染已， 入真正法體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非染非染已， 入真正法體。

諸佛過諸陰， 住於正陰中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛過諸陰， 住於正陰中，

彼非餘非即， 彼捨中善滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非餘非即， 彼捨中善滅。

一切是雜業， 唯離大海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切是雜業， 唯離大海水，

作事竟復作， 益他無有念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作事竟復作， 益他無有念。

不見眾生過， 如破器中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見眾生過， 如破器中月，

遍一切世間， 彼法光如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍一切世間， 彼法光如日。

或時成正覺， 或涅槃如火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時成正覺， 或涅槃如火，

無時而彼無， 諸佛常住身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無時而彼無， 諸佛常住身。

諸佛非正法， 諸人趣惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛非正法， 諸人趣惡道，

非梵行法中， 真實身處行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非梵行法中， 真實身處行。

彼一切處行， 及以無處行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一切處行， 及以無處行，

見一切身中， 一切根無境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一切身中， 一切根無境。

除滅諸煩惱， 如呪禁毒藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸煩惱， 如呪禁毒藥，

煩惱到及盡， 諸佛一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱到及盡， 諸佛一切智。

煩惱到道處， 世間寂滅處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱到道處， 世間寂滅處，

是故大方便， 諸佛不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故大方便， 諸佛不思議。

然此甚深有十二種應知，所謂生成業住甚深、差別算數業甚深、成正覺甚深、厭離甚深、滅陰甚深、教化甚深、時現甚深、成正覺示現涅槃甚深、行甚深、示現己身甚深、滅煩惱甚深、不思議甚深義法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此甚深有十二種應知，所謂生成業住甚深、差別算數業甚深、成正覺甚深、厭離甚深、滅陰甚深、教化甚深、時現甚深、成正覺示現涅槃甚深、行甚深、示現己身甚深、滅煩惱甚深、不思議甚深義法身。

諸菩薩憶念諸佛時，有何等念所念？略說菩薩以七種相隨念諸佛。一切諸佛是得時法自在故，修念諸佛得一切世界無障礙神通。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩憶念諸佛時，有何等念所念？略說菩薩以七種相隨念諸佛。一切諸佛是得時法自在故，修念諸佛得一切世界無障礙神通。是中說偈：

障中闕少因， 眾生界中遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障中闕少因， 眾生界中遍，

諸佛無自在， 定二隨順者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無自在， 定二隨順者。

諸如來常身者，真如無間垢解脫故。諸佛如來最微惡者，遠離一切煩惱智障故。諸佛自然者，自然作一切佛事無休息故。諸佛大勢者，佛世界清淨受大勢樂故。諸佛無染者，世間生而一切世間法不能染故。諸佛如來大義者，示現成正覺及涅槃，未化眾生令化、已化者為得解脫故。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來常身者，真如無間垢解脫故。諸佛如來最微惡者，遠離一切煩惱智障故。諸佛自然者，自然作一切佛事無休息故。諸佛大勢者，佛世界清淨受大勢樂故。諸佛無染者，世間生而一切世間法不能染故。諸佛如來大義者，示現成正覺及涅槃，未化眾生令化、已化者為得解脫故。是中說偈：

唯在於己心， 常勢淨所顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯在於己心， 常勢淨所顯，

不為而大法， 報身故所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為而大法， 報身故所得。

不急而能行， 現彼復多生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不急而能行， 現彼復多生，

一切一切佛， 智者彼應憶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切一切佛， 智者彼應憶。

諸佛世界清淨事復云何？如佛十萬偈修多羅菩薩藏序分中說：如來最光明七寶莊嚴，遍無量世界放大光明，無量善分別住處中間住故，不可差別界過三界境界，過出世間上善根所生善淨自在識相處。如來加持處，大菩薩住處，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人行處，大法味愛樂所潤處，現一切眾生作一切事處，離一切煩惱所惱處，離一切魔處，過一切莊嚴如來莊嚴加持處，過大念意至處，大奢摩他毘婆舍那乘處，入大空無相無願處，無量劫莊嚴大蓮華王處，大妙堂中住處爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世界清淨事復云何？如佛十萬偈修多羅菩薩藏序分中說：如來最光明七寶莊嚴，遍無量世界放大光明，無量善分別住處中間住故，不可差別界過三界境界，過出世間上善根所生善淨自在識相處。如來加持處，大菩薩住處，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人行處，大法味愛樂所潤處，現一切眾生作一切事處，離一切煩惱所惱處，離一切魔處，過一切莊嚴如來莊嚴加持處，過大念意至處，大奢摩他毘婆舍那乘處，入大空無相無願處，無量劫莊嚴大蓮華王處，大妙堂中住處爾。

是此佛世界清淨中明色世狀勢量，施處施因施果勢，諸勢、伴勢、眷屬勢、益勢、業作勢、潤勢、無畏勢、住處勢、行勢、乘勢、持勢、門勢及說家勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是此佛世界清淨中明色世狀勢量，施處施因施果勢，諸勢、伴勢、眷屬勢、益勢、業作勢、潤勢、無畏勢、住處勢、行勢、乘勢、持勢、門勢及說家勢。

然彼佛世界清淨中色勢，一向清淨、一向樂、一向不惡、一向自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然彼佛世界清淨中色勢，一向清淨、一向樂、一向不惡、一向自在。

然復彼諸佛法界一切時作五種作事應知：防護眾生諸難事，見者離聾盲瘖啞顛狂等諸難作事故。救濟防護諸惡道作事，於不善處勸令安住善處故。無方便防難作事，諸外道無方便行解脫處，毀令住佛法故。親同見防難作事，過三界助道行故。乘防難作事，諸菩薩住異乘，及不定諸聲聞，令修行住大乘故。此諸五種作事中，一切諸佛等作事應知。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然復彼諸佛法界一切時作五種作事應知：防護眾生諸難事，見者離聾盲瘖啞顛狂等諸難作事故。救濟防護諸惡道作事，於不善處勸令安住善處故。無方便防難作事，諸外道無方便行解脫處，毀令住佛法故。親同見防難作事，過三界助道行故。乘防難作事，諸菩薩住異乘，及不定諸聲聞，令修行住大乘故。此諸五種作事中，一切諸佛等作事應知。是中說偈：

因身作事差別故， 及說諸行差別事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因身作事差別故， 及說諸行差別事，

彼差力故諸世間， 非彼無故諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼差力故諸世間， 非彼無故諸如來。

若是不共聲聞緣覺、同諸佛法身成就如是功德勢者，彼以何意故說為一乘？是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是不共聲聞緣覺、同諸佛法身成就如是功德勢者，彼以何意故說為一乘？是中說偈：

別取有餘者， 及持有餘故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別取有餘者， 及持有餘故，

為不定者說， 諸佛一乘理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不定者說， 諸佛一乘理。

信於法無我， 等有性差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信於法無我， 等有性差別，

深心應化故， 盡處唯一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心應化故， 盡處唯一乘。

以何義故，一切諸佛如來等同法身而說多佛事故？於中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故，一切諸佛如來等同法身而說多佛事故？於中說偈：

一界無有二， 常同有作事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一界無有二， 常同有作事，

次行不順故， 釋成多佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次行不順故， 釋成多佛事。

法身諸佛云何不永涅槃？非不永涅槃應知。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身諸佛云何不永涅槃？非不永涅槃應知。是中說偈：

遠離一切障， 及作事不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切障， 及作事不盡，

諸佛永已滅， 亦是不名滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛永已滅， 亦是不名滅。

何故報身不名具真身成？有六種相故，示現色身故；及無量佛世界中分別現故；隨信現故；不定見真實，異種種見故；現同生事，菩薩、聲聞、天等種種眾雜見故；及阿犁耶識等轉身現故，唯成報身不名真身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故報身不名具真身成？有六種相故，示現色身故；及無量佛世界中分別現故；隨信現故；不定見真實，異種種見故；現同生事，菩薩、聲聞、天等種種眾雜見故；及阿犁耶識等轉身現故，唯成報身不名真身。

有何義故，唯是應身不名真身？有八相故。諸菩薩遠時得不動三昧，兜率天中、人中生事不成。宿命知者，書數算印工巧論，受欲行餘事中無知不成。不善說及善說法中知已，往親近外道處不成。善知三乘行故，苦行不成。捨百億閻浮提，一閻浮地中成正覺轉輪不成。中間成正覺示方便，餘處應化身作佛事，彼唯兜率天中成正覺，何故不一切閻浮提中同時成正覺事？知此知中無阿含證，復無餘義可解釋成。復無二佛同時一世界中現，有相違故，彼多化故攝取四方世間，及如無二轉輪聖王同時生故。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何義故，唯是應身不名真身？有八相故。諸菩薩遠時得不動三昧，兜率天中、人中生事不成。宿命知者，書數算印工巧論，受欲行餘事中無知不成。不善說及善說法中知已，往親近外道處不成。善知三乘行故，苦行不成。捨百億閻浮提，一閻浮地中成正覺轉輪不成。中間成正覺示方便，餘處應化身作佛事，彼唯兜率天中成正覺，何故不一切閻浮提中同時成正覺事？知此知中無阿含證，復無餘義可解釋成。復無二佛同時一世界中現，有相違故，彼多化故攝取四方世間，及如無二轉輪聖王同時生故。是中說偈：

諸佛未應化， 同至多藏故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛未應化， 同至多藏故，

一切相成覺， 見故而能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切相成覺， 見故而能行。

一切眾生利益事，萬行修集大菩提，永入涅槃不成願行，徒修無報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生利益事，萬行修集大菩提，永入涅槃不成願行，徒修無報故。

報身、應身無常故，云何諸佛常身？依常法身故，於諸因身應身報不定故。復應身者，視現功德如常受樂，及如常勢故，常事應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報身、應身無常故，云何諸佛常身？依常法身故，於諸因身應身報不定故。復應身者，視現功德如常受樂，及如常勢故，常事應知。

諸佛法身雖無量無邊，時諸佛義處無有假用作事。於中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法身雖無量無邊，時諸佛義處無有假用作事。於中說偈：

諸佛德勝無異無量， 眾生因弱彼不失者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛德勝無異無量， 眾生因弱彼不失者，

得已得彼一切無因， 有斷彼不應順成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得已得彼一切無因， 有斷彼不應順成。