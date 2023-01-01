攝大乘論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論卷上

阿僧伽作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧伽作

後魏世佛陀扇多於洛陽譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏世佛陀扇多於洛陽譯

大乘阿毘曇經中，對如來前，為欲顯發大乘義故，善住菩薩說。所謂依大乘經，明諸佛如來有十種勝妙勝語。何等為十？一者智依勝妙勝語、二者智相勝妙勝語、三者入智相勝妙勝語、四者入彼因果勝妙勝語、五者入彼修因果勝妙勝語、六者還彼行中差別增上戒勝妙勝語、七者增上心勝妙勝語、八者增上慧勝妙勝語、九者滅除勝妙勝語、十者智勝妙勝語。如是此修多羅句顯發，說大乘是佛語。云何顯發？如是此說中，小乘經不說此十種句，唯大乘中明，所謂阿犁耶識，智依事所說。有三種性：一者他性、二者妄分別性、三者成就性，以智相事故唯識說。入智相事者，謂六波羅蜜。入彼因果事者，謂十菩薩地，還彼修彼。差別事中，受菩薩戒謂增上戒。首楞嚴、虛空等諸三昧，增上心事。說無分別智，謂增上心事。說不住涅槃，滅彼果事。有三種佛身：一者真身、二者報身、三者應身，彼果智事。說如是此十種句，非小乘教故，唯大乘中顯勝說及勝上故，是故如來依為諸菩薩說。以是義故，依大乘教故，諸佛如來說有十種勝妙勝語應知。云何復此十種相勝妙如來勝語，明顯大乘是佛語，及遮小乘是非大乘是？以此十句小乘經所不說而大乘有說，及此十句能令得大菩提善許不相違，為得一切智智故。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘曇經中，對如來前，為欲顯發大乘義故，善住菩薩說。所謂依大乘經，明諸佛如來有十種勝妙勝語。何等為十？一者智依勝妙勝語、二者智相勝妙勝語、三者入智相勝妙勝語、四者入彼因果勝妙勝語、五者入彼修因果勝妙勝語、六者還彼行中差別增上戒勝妙勝語、七者增上心勝妙勝語、八者增上慧勝妙勝語、九者滅除勝妙勝語、十者智勝妙勝語。如是此修多羅句顯發，說大乘是佛語。云何顯發？如是此說中，小乘經不說此十種句，唯大乘中明，所謂阿犁耶識，智依事所說。有三種性：一者他性、二者妄分別性、三者成就性，以智相事故唯識說。入智相事者，謂六波羅蜜。入彼因果事者，謂十菩薩地，還彼修彼。差別事中，受菩薩戒謂增上戒。首楞嚴、虛空等諸三昧，增上心事。說無分別智，謂增上心事。說不住涅槃，滅彼果事。有三種佛身：一者真身、二者報身、三者應身，彼果智事。說如是此十種句，非小乘教故，唯大乘中顯勝說及勝上故，是故如來依為諸菩薩說。以是義故，依大乘教故，諸佛如來說有十種勝妙勝語應知。云何復此十種相勝妙如來勝語，明顯大乘是佛語，及遮小乘是非大乘是？以此十句小乘經所不說而大乘有說，及此十句能令得大菩提善許不相違，為得一切智智故。是中說偈：

彼依智相依， 彼因及彼果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼依智相依， 彼因及彼果，

彼三界差別， 彼果及除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼三界差別， 彼果及除滅，

智及上妙乘， 至於勝進修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智及上妙乘， 至於勝進修。

彼說餘處所無有， 此見勝因上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼說餘處所無有， 此見勝因上菩提，

佛語說於大乘中， 十句勝說於此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語說於大乘中， 十句勝說於此經。

有何義故此諸十句如是漸次說是？以菩薩從初學已，先應諸法因果依已，應於因緣善巧成，而有於諸緣生法中應相善巧成，捨離橫安、謗遍，善巧故。菩薩如是善學故，於彼善取相中應令證學，是故令諸障中心得解脫。於後入智相行已前修行中令修得六波羅蜜，已深淨身心故是。以淨心所攝六波羅蜜故，於諸十地中分別修行三阿僧祇劫，於後令滿三種菩薩戒。滿已令彼果涅槃及證阿耨多羅三藐三菩提。此是諸十句漸次說，然此說中一切大乘略盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何義故此諸十句如是漸次說是？以菩薩從初學已，先應諸法因果依已，應於因緣善巧成，而有於諸緣生法中應相善巧成，捨離橫安、謗遍，善巧故。菩薩如是善學故，於彼善取相中應令證學，是故令諸障中心得解脫。於後入智相行已前修行中令修得六波羅蜜，已深淨身心故是。以淨心所攝六波羅蜜故，於諸十地中分別修行三阿僧祇劫，於後令滿三種菩薩戒。滿已令彼果涅槃及證阿耨多羅三藐三菩提。此是諸十句漸次說，然此說中一切大乘略盡。

是中初說智依勝妙勝語，如來經中說，謂阿犁耶識。以阿犁耶識語故，作阿犁耶識語說。如來於《大乘阿毘曇經》偈中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中初說智依勝妙勝語，如來經中說，謂阿犁耶識。以阿犁耶識語故，作阿犁耶識語說。如來於《大乘阿毘曇經》偈中說：

「無始已來性， 一切法所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無始已來性， 一切法所依，

有彼諸道差， 及令得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有彼諸道差， 及令得涅槃。」

還彼經所說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還彼經所說：

「一切諸法家， 彼識一切種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法家， 彼識一切種，

故說為家識， 聰明者乘此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說為家識， 聰明者乘此。」

此是經證。然復彼何故名阿犁耶識？有生法者依，彼一切諸染法作果於彼，彼亦依諸識作因故，說為阿犁耶識。或復眾生依彼為我故，名阿犁耶識，彼亦名阿陀那識。此中有何證？如《相續解脫經》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是經證。然復彼何故名阿犁耶識？有生法者依，彼一切諸染法作果於彼，彼亦依諸識作因故，說為阿犁耶識。或復眾生依彼為我故，名阿犁耶識，彼亦名阿陀那識。此中有何證？如《相續解脫經》中說：

「阿陀那識最微深， 喻如水波於諸子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿陀那識最微深， 喻如水波於諸子，

我不為凡言說此， 莫執取以之為我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不為凡言說此， 莫執取以之為我。」

彼以何義故名阿陀那識？依一切色相故，及取一切依身事故。如是彼依諸色等根不壞者乃至命不盡，隨順故，未來取身。彼能生取身，是故彼名阿陀那識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼以何義故名阿陀那識？依一切色相故，及取一切依身事故。如是彼依諸色等根不壞者乃至命不盡，隨順故，未來取身。彼能生取身，是故彼名阿陀那識。

彼亦名心，如佛所說心、意、識爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦名心，如佛所說心、意、識爾。

是中意有二種：依近作緣事故，近滅識依，與意識作生因。第二意雜四種煩惱，常共同身見、我慢、愛身及無明，彼是依識所染生。若以一身所生識，第二是染境界，識義故、取近義故，及不分別義故，明二意。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中意有二種：依近作緣事故，近滅識依，與意識作生因。第二意雜四種煩惱，常共同身見、我慢、愛身及無明，彼是依識所染生。若以一身所生識，第二是染境界，識義故、取近義故，及不分別義故，明二意。是中有偈：

雜染障無明， 同法及諸五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染障無明， 同法及諸五，

三昧或勝事， 說中應誠患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧或勝事， 說中應誠患。

無想而起我， 生順行無窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想而起我， 生順行無窮，

近順起我相， 一切是不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近順起我相， 一切是不成。

離染無心事， 二三是相違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離染無心事， 二三是相違，

彼無一切處， 執成我等義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無一切處， 執成我等義。

心順正義故， 常順不相違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心順正義故， 常順不相違，

一切是同行， 說無明不離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切是同行， 說無明不離。

心及身、第三，離阿犁耶識更餘處無。以是義故，釋成阿犁耶識是心事。隨種子行彼意及意識。以何義故，說為心？種種法種子習熏聚義故。佛以何義故，小乘經中彼心不說為阿犁耶識及阿陀那識？攝甚微細智義故。彼諸聲聞不修學行一切智人智故，是故彼中間釋說智，復說釋成解脫，故不說。諸菩薩者修行一切智人智故，為彼說此識；若不說者，離彼識不得解行一切智人智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心及身、第三，離阿犁耶識更餘處無。以是義故，釋成阿犁耶識是心事。隨種子行彼意及意識。以何義故，說為心？種種法種子習熏聚義故。佛以何義故，小乘經中彼心不說為阿犁耶識及阿陀那識？攝甚微細智義故。彼諸聲聞不修學行一切智人智故，是故彼中間釋說智，復說釋成解脫，故不說。諸菩薩者修行一切智人智故，為彼說此識；若不說者，離彼識不得解行一切智人智。

然復異名，小乘經說彼識，如《增一阿含》中說：喜樂阿犁耶世間，及著阿犁耶，阿犁耶所成，并求阿犁耶；滅阿犁耶故，說法時親近正聽，起隨順心許，取法及次法。如來出世間時，世間說此希有法故。《如來出思益經》中說，以此義故，小乘經亦異名說此阿犁耶識。大僧祇《增一阿含經》中亦說彼為根本，如樹依根住故。彌沙塞僧中亦說言：乃至世間陰不斷。如是異名亦說彼識。或有時節中色及心斷時，非阿犁耶識有斷義。彼是種子，是故所有彼智所依，阿陀那識事、心事、阿犁耶事、根本識事，乃至世間陰事，說彼阿犁耶識。此阿犁耶識轉明勝，如王大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然復異名，小乘經說彼識，如《增一阿含》中說：喜樂阿犁耶世間，及著阿犁耶，阿犁耶所成，并求阿犁耶；滅阿犁耶故，說法時親近正聽，起隨順心許，取法及次法。如來出世間時，世間說此希有法故。《如來出思益經》中說，以此義故，小乘經亦異名說此阿犁耶識。大僧祇《增一阿含經》中亦說彼為根本，如樹依根住故。彌沙塞僧中亦說言：乃至世間陰不斷。如是異名亦說彼識。或有時節中色及心斷時，非阿犁耶識有斷義。彼是種子，是故所有彼智所依，阿陀那識事、心事、阿犁耶事、根本識事，乃至世間陰事，說彼阿犁耶識。此阿犁耶識轉明勝，如王大道。

餘者復作是言：心、意、識是一義，唯文異。然彼義不成，意及識中義有見異故，是放逸心亦應有異義成。復有餘者言：如來阿含中所說喜樂阿犁耶世間如是等句者，謂五陰是阿犁耶。餘者復言：同貪等樂受是阿犁耶識。或復言：身見是阿犁耶。然彼於阿犁耶識迷癡故，或從聞及解釋故，作如是說，依小乘經教分別安故。然彼者此分別安事不成，彼愚癡故。如是分別已，阿犁耶識轉勝，成如是差別說故。云何轉勝？明如是彼五陰，於惡道生處一向受苦時厭成，彼既是一向厭故，不成有厭樂事，如是彼常求厭離。同貪樂受者，從四禪已上無，復成厭離，如是彼眾生中依止事不成。身見亦同，此法中信無我者厭離成，是故此亦彼者依止不成。然阿犁耶識至內身許事受，一向苦道處，生者及苦陰并求解脫者，阿犁耶識中皆自身相，彼解脫不應有。從第四禪以上生者，雖有同貪樂厭離，阿犁耶識起我相愛等。如是此諸同法，信無我者雖有厭離身見，而阿犁耶識作愛自身相。如是分別阿犁耶識已，轉勝明智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘者復作是言：心、意、識是一義，唯文異。然彼義不成，意及識中義有見異故，是放逸心亦應有異義成。復有餘者言：如來阿含中所說喜樂阿犁耶世間如是等句者，謂五陰是阿犁耶。餘者復言：同貪等樂受是阿犁耶識。或復言：身見是阿犁耶。然彼於阿犁耶識迷癡故，或從聞及解釋故，作如是說，依小乘經教分別安故。然彼者此分別安事不成，彼愚癡故。如是分別已，阿犁耶識轉勝，成如是差別說故。云何轉勝？明如是彼五陰，於惡道生處一向受苦時厭成，彼既是一向厭故，不成有厭樂事，如是彼常求厭離。同貪樂受者，從四禪已上無，復成厭離，如是彼眾生中依止事不成。身見亦同，此法中信無我者厭離成，是故此亦彼者依止不成。然阿犁耶識至內身許事受，一向苦道處，生者及苦陰并求解脫者，阿犁耶識中皆自身相，彼解脫不應有。從第四禪以上生者，雖有同貪樂厭離，阿犁耶識起我相愛等。如是此諸同法，信無我者雖有厭離身見，而阿犁耶識作愛自身相。如是分別阿犁耶識已，轉勝明智。

是阿犁耶說傍名及異名分別安事，然復此相分別事云何得知？彼略有三種：一自相差別處、二因事差別相、三果差別相。是中阿犁耶識自相義者，依一切染等法習故彼有生因相，種子攝取義故。是中因事差別義者，還彼染等諸法中，彼阿犁耶識如是一切種子，一切時作因事現成。是中果差別者，阿犁耶識中所有彼諸染法，依無始以來習生事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是阿犁耶說傍名及異名分別安事，然復此相分別事云何得知？彼略有三種：一自相差別處、二因事差別相、三果差別相。是中阿犁耶識自相義者，依一切染等法習故彼有生因相，種子攝取義故。是中因事差別義者，還彼染等諸法中，彼阿犁耶識如是一切種子，一切時作因事現成。是中果差別者，阿犁耶識中所有彼諸染法，依無始以來習生事。

何者是習？而以習名說？此有何義？依彼法同生滅故，所有彼生相事，此是說。所謂如華薰胡麻同生滅，胡麻故生彼香，因事故生。或多貪欲者有貪習，貪等同生滅，有彼心故，彼因相似生。或復多聞者有多聞習，彼聞憶念已同生滅，心中彼說因相事生故。是以有此習義故，說為法器亦名持法。如是阿犁耶識中亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者是習？而以習名說？此有何義？依彼法同生滅故，所有彼生相事，此是說。所謂如華薰胡麻同生滅，胡麻故生彼香，因事故生。或多貪欲者有貪習，貪等同生滅，有彼心故，彼因相似生。或復多聞者有多聞習，彼聞憶念已同生滅，心中彼說因相事生故。是以有此習義故，說為法器亦名持法。如是阿犁耶識中亦如是。

何者復彼阿犁耶識中染等諸法種子，為當分別住、為不分別？彼非如物分別彼處住，非不分別。然如是生彼阿犁耶識，彼生勝力故，說為一切種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者復彼阿犁耶識中染等諸法種子，為當分別住、為不分別？彼非如物分別彼處住，非不分別。然如是生彼阿犁耶識，彼生勝力故，說為一切種子。

云何彼阿犁耶識及諸染法同時見迭互作因事？所謂如燈，焰及炷生燒因同時，迭互作因。及如葦束迭互人捉故同時，不墮地中。此亦如是迭互作因事應知。亦如阿犁耶識諸染法作因，諸染法與阿犁耶識如是因緣差別事，不見有餘因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何彼阿犁耶識及諸染法同時見迭互作因事？所謂如燈，焰及炷生燒因同時，迭互作因。及如葦束迭互人捉故同時，不墮地中。此亦如是迭互作因事應知。亦如阿犁耶識諸染法作因，諸染法與阿犁耶識如是因緣差別事，不見有餘因緣。

云何無分別種種習而與有分別種種諸法因成？所謂如種種色染衣已，不見種種色。若彼衣浸在器中，爾時彼諸色種種差別見，非一器中故。如是阿犁耶識種種習薰，習薰時雖非種種，能生果時向色器已，無量種種相現諸法種種事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無分別種種習而與有分別種種諸法因成？所謂如種種色染衣已，不見種種色。若彼衣浸在器中，爾時彼諸色種種差別見，非一器中故。如是阿犁耶識種種習薰，習薰時雖非種種，能生果時向色器已，無量種種相現諸法種種事。

此是大乘中甚微最細因緣，有二種：一者性差別、二者愛不愛果差別。是中所有依此阿犁耶識生諸法者，此是性差別，種種性分別現緣故。是中迷初因緣者，於阿犁耶識中或言性因事、或言本作因事、或言自在應化因事、或言自身我因相事、或言無因無緣事。第二因緣迷者，復自身計為作者、食者。譬如眾生盲人彼未曾見象，為彼盲人將示象，諸生盲者或捉象鼻或牙或耳或足或尾或背。彼示已，問象何相？或說言如犁轅、或言如杵、或言如簸箕、或言如碓臼、或言如苕箒、或言如石山。如是不通達，不知此二種因緣故。無明障故如生盲，或計為性、或本因、或自在、或自身、或無因、或作者、或計為食者。阿犁耶識如象，性相自體不知故。略說阿犁耶識因事及果事報識一切種子性已，是故三界中攝一切身及一切道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是大乘中甚微最細因緣，有二種：一者性差別、二者愛不愛果差別。是中所有依此阿犁耶識生諸法者，此是性差別，種種性分別現緣故。是中迷初因緣者，於阿犁耶識中或言性因事、或言本作因事、或言自在應化因事、或言自身我因相事、或言無因無緣事。第二因緣迷者，復自身計為作者、食者。譬如眾生盲人彼未曾見象，為彼盲人將示象，諸生盲者或捉象鼻或牙或耳或足或尾或背。彼示已，問象何相？或說言如犁轅、或言如杵、或言如簸箕、或言如碓臼、或言如苕箒、或言如石山。如是不通達，不知此二種因緣故。無明障故如生盲，或計為性、或本因、或自在、或自身、或無因、或作者、或計為食者。阿犁耶識如象，性相自體不知故。略說阿犁耶識因事及果事報識一切種子性已，是故三界中攝一切身及一切道。

是故說五偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說五偈：

內外不分明， 而說相順事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外不分明， 而說相順事，

彼一切真實。 說為六種子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一切真實。 說為六種子，

空及同諸大， 彼亦說隨順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空及同諸大， 彼亦說隨順，

定而忘諸緣， 及自果將來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定而忘諸緣， 及自果將來。

彼見而無記， 或順彼無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見而無記， 或順彼無餘，

薰彼非餘處， 然彼是習相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薰彼非餘處， 然彼是習相。

六無有順義， 二別相違故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六無有順義， 二別相違故，

諸念無同故， 生餘隨順故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸念無同故， 生餘隨順故。

內外諸種子， 彼說為生因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外諸種子， 彼說為生因，

不續取盡故， 自然壞遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不續取盡故， 自然壞遍故。

所有餘六轉順識，彼一切身道處受果報應知，如《中邊分別論》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有餘六轉順識，彼一切身道處受果報應知，如《中邊分別論》說。

一是作緣識， 第二受果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一是作緣識， 第二受果報，

分別受報者， 同發諸心爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別受報者， 同發諸心爾。

彼諸識迭互作緣故，《大乘阿毘曇修多羅》有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸識迭互作緣故，《大乘阿毘曇修多羅》有偈：

一切諸法依， 如是彼諸識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法依， 如是彼諸識，

迭互作果事， 一切及因事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迭互作果事， 一切及因事。

若此諸識迭互作因緣果者，初因緣及彼第二因緣有何緣？謂增上緣。然此六識有幾緣所生？增上、念、次第等緣生是。此餘三種因緣，世間者、至愛不愛道，及受果報者，四緣成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此諸識迭互作因緣果者，初因緣及彼第二因緣有何緣？謂增上緣。然此六識有幾緣所生？增上、念、次第等緣生是。此餘三種因緣，世間者、至愛不愛道，及受果報者，四緣成。

以分別明此阿犁耶識傍名及相，復云何得知唯是阿犁耶識如是傍名說及如是相，而非是六種轉順識爾？如是中間差別安阿犁耶識已，是故不成染淨事：煩惱事及業事、生染事不成；世間出世間淨事不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以分別明此阿犁耶識傍名及相，復云何得知唯是阿犁耶識如是傍名說及如是相，而非是六種轉順識爾？如是中間差別安阿犁耶識已，是故不成染淨事：煩惱事及業事、生染事不成；世間出世間淨事不成。

云何煩惱染事不成？是以六識身中煩惱染習種子作事不成。如是，彼眼識貪煩惱使等同生滅，彼是彼者薰有子及非與。眼識滅已，餘識中間，以非習及不見習，所依既無、眼識前滅，眼境中間，同貪等生無故，是故過去者不成。如過業果報生，然彼眼識貪等同生故習不成，彼貪所依故及貪不堅。非餘諸識，別體故，諸識同時生滅無故。非自性餘性可有同生滅。如是故，非眼識貪等煩惱及使薰成，非彼識及識所薰。如眼識，如是餘六轉順識等，如順釋應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何煩惱染事不成？是以六識身中煩惱染習種子作事不成。如是，彼眼識貪煩惱使等同生滅，彼是彼者薰有子及非與。眼識滅已，餘識中間，以非習及不見習，所依既無、眼識前滅，眼境中間，同貪等生無故，是故過去者不成。如過業果報生，然彼眼識貪等同生故習不成，彼貪所依故及貪不堅。非餘諸識，別體故，諸識同時生滅無故。非自性餘性可有同生滅。如是故，非眼識貪等煩惱及使薰成，非彼識及識所薰。如眼識，如是餘六轉順識等，如順釋應知。

所有非想以上滅已，此處生煩惱染。彼初生識，彼亦無種子生，同依止彼習過無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有非想以上滅已，此處生煩惱染。彼初生識，彼亦無種子生，同依止彼習過無故。

以生煩惱對治識，彼餘一切世間識滅已，中間阿犁耶識煩惱及使種子，彼對治識中不成於諸煩惱，性解脫故，及同生滅無故。後復更生世間識故，久滅無已同依彼習，應離種子生中間阿犁耶識。是故中間阿犁耶識煩惱染事不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以生煩惱對治識，彼餘一切世間識滅已，中間阿犁耶識煩惱及使種子，彼對治識中不成於諸煩惱，性解脫故，及同生滅無故。後復更生世間識故，久滅無已同依彼習，應離種子生中間阿犁耶識。是故中間阿犁耶識煩惱染事不成。

云何業染不成？行緣識不順義故。彼無，取緣有亦不順故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業染不成？行緣識不順義故。彼無，取緣有亦不順故。

云何生染不成？取後身身不順義故。不入定地中滅，已在中陰，念雜染意識取後身。然彼雜染意識中陰中滅已，彼以歌囉囉故母腹中託。若唯意識託者，託已彼依力故，母腹中應有依識行，是以二種意識從母胎應有，同有故而非彼所託意識。意識事成，上以雜染身故，及隨順意識念，雖有彼意識託；既休託意識，彼為一切種子、為當隨彼身依行者？若隨彼所託彼是一切種子者，是故唯阿犁耶識。是傍名差別，安成依識爾。然若依彼故一切種子者，彼以何依事作因識者？彼非一切種子。若所依作果事者，彼一切種子此義不成。是故此釋成，所有彼託識，彼非意識，是報識。彼一切種子故，以取後身，以認取餘色根。何者報識而認不可？見上意、意識，及不堅牢固。彼諸餘識取色根，無非色可成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何生染不成？取後身身不順義故。不入定地中滅，已在中陰，念雜染意識取後身。然彼雜染意識中陰中滅已，彼以歌囉囉故母腹中託。若唯意識託者，託已彼依力故，母腹中應有依識行，是以二種意識從母胎應有，同有故而非彼所託意識。意識事成，上以雜染身故，及隨順意識念，雖有彼意識託；既休託意識，彼為一切種子、為當隨彼身依行者？若隨彼所託彼是一切種子者，是故唯阿犁耶識。是傍名差別，安成依識爾。然若依彼故一切種子者，彼以何依事作因識者？彼非一切種子。若所依作果事者，彼一切種子此義不成。是故此釋成，所有彼託識，彼非意識，是報識。彼一切種子故，以取後身，以認取餘色根。何者報識而認不可？見上意、意識，及不堅牢固。彼諸餘識取色根，無非色可成。

是識及滅色迭互相依，如葦束順義故行，彼亦不成中間報識。食事義故，不成諸大。眾生非報識，中間諸六識隨所三界中生諸大，眾生作食所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是識及滅色迭互相依，如葦束順義故行，彼亦不成中間報識。食事義故，不成諸大。眾生非報識，中間諸六識隨所三界中生諸大，眾生作食所見。

從此滅已，雖入生定，以雜染不入定，意識取後身。然彼不入定心，彼地中雜中間報識，以種子不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此滅已，雖入生定，以雜染不入定，意識取後身。然彼不入定心，彼地中雜中間報識，以種子不成。

然生在無色界中，中間一切種子報識雜染善根覺者，無有種子，無所可依得雜染善根心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然生在無色界中，中間一切種子報識雜染善根覺者，無有種子，無所可依得雜染善根心。

還彼處現出世間心，諸餘世間心謝已，彼行應得迴生。非有想非無想生者，現不用處出世間心時，應得迴彼二道。彼出世間識非有想非無想至所依，非有用處行所依、涅槃道所依成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還彼處現出世間心，諸餘世間心謝已，彼行應得迴生。非有想非無想生者，現不用處出世間心時，應得迴彼二道。彼出世間識非有想非無想至所依，非有用處行所依、涅槃道所依成。

欲捨身時，或造善不善，若上若下，漸次依跡滅毒得清涼，不應成中間有阿犁耶識。是故生染中間一切種子報識中不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲捨身時，或造善不善，若上若下，漸次依跡滅毒得清涼，不應成中間有阿犁耶識。是故生染中間一切種子報識中不成。

云何世間淨事不成？如是離諸欲者未得色界心，唯得欲界善心，於欲生厭離。然是欲界中心，後用行色界心，不共同生滅，彼不薰此，種子者不成。非彼色界心，過去無量生所隔，彼入定心作種子不成。既無彼，已釋成此所有彼入定色界心一切種子報識久時轉轉來，後因緣故、是彼善行習故，彼心增上緣。如是一切厭離地行中隨順，如義應知。如是世間淨事，中間一切種子報識不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世間淨事不成？如是離諸欲者未得色界心，唯得欲界善心，於欲生厭離。然是欲界中心，後用行色界心，不共同生滅，彼不薰此，種子者不成。非彼色界心，過去無量生所隔，彼入定心作種子不成。既無彼，已釋成此所有彼入定色界心一切種子報識久時轉轉來，後因緣故、是彼善行習故，彼心增上緣。如是一切厭離地行中隨順，如義應知。如是世間淨事，中間一切種子報識不成。

云何出世間淨事不成？如佛所說，外聞他聲音，以內寂靜思量，因彼事故得生正見？以聞彼聲響音念故，或薰耳識、或薰意識、或薰彼二？是中彼諸法寂靜思惟憶念故，耳識爾時不行，意識亦餘識所隔雜故。若寂靜思惟行生時，彼久滅無常意識、聞習所薰，同習既無，何處復彼種子心？後時寂靜思惟行而生所有彼寂靜思惟修行世間心，彼正見同順出世間心，或時同生滅，是故彼不薰。以不薰故，彼種子不成。是故出世間淨，中間一切種子報識不成。是中間習者，彼種子攝不順故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出世間淨事不成？如佛所說，外聞他聲音，以內寂靜思量，因彼事故得生正見？以聞彼聲響音念故，或薰耳識、或薰意識、或薰彼二？是中彼諸法寂靜思惟憶念故，耳識爾時不行，意識亦餘識所隔雜故。若寂靜思惟行生時，彼久滅無常意識、聞習所薰，同習既無，何處復彼種子心？後時寂靜思惟行而生所有彼寂靜思惟修行世間心，彼正見同順出世間心，或時同生滅，是故彼不薰。以不薰故，彼種子不成。是故出世間淨，中間一切種子報識不成。是中間習者，彼種子攝不順故。

復云何一切種子與報識作染因成，彼對治出世間心種子事不成？出世間心是未曾有，是故彼習本無。既無彼習已，有何種子生？彼應說善淨法界盡唯以聞習種子生。彼所有彼聞習，彼為是阿犁耶識性、為不？若是阿犁耶識性者，是中云何彼對治種子成？若是非如是性者，是以彼聞習種子有何依身可見？諸佛得菩提已，所有彼聞習隨心身現彼共同事，報識中行亦如乳水，然非彼阿犁耶識，彼對治種子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復云何一切種子與報識作染因成，彼對治出世間心種子事不成？出世間心是未曾有，是故彼習本無。既無彼習已，有何種子生？彼應說善淨法界盡唯以聞習種子生。彼所有彼聞習，彼為是阿犁耶識性、為不？若是阿犁耶識性者，是中云何彼對治種子成？若是非如是性者，是以彼聞習種子有何依身可見？諸佛得菩提已，所有彼聞習隨心身現彼共同事，報識中行亦如乳水，然非彼阿犁耶識，彼對治種子故。

是中依微習故生中習，依中習故上習生，多以聞思修順義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中依微習故生中習，依中習故上習生，多以聞思修順義故。

然彼聞思修種子雖微中上，然是法身種子，應知阿犁耶識相違，非阿犁耶識所攝，出世間善淨法界因氣事故世間，及出世間心作種子。然彼未得出世間心時，現氣煩惱對治、隨惡道對治，消滅作一切惡對治，隨順親近諸佛菩薩。世間亦諸新學者法身所攝，應知諸菩薩；解脫身所攝，聲聞緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然彼聞思修種子雖微中上，然是法身種子，應知阿犁耶識相違，非阿犁耶識所攝，出世間善淨法界因氣事故世間，及出世間心作種子。然彼未得出世間心時，現氣煩惱對治、隨惡道對治，消滅作一切惡對治，隨順親近諸佛菩薩。世間亦諸新學者法身所攝，應知諸菩薩；解脫身所攝，聲聞緣覺。

彼阿犁耶識，法、解脫身所攝。隨所隨所微中上漸次增長，如是如是，報識亦微劣身亦轉明，一切時身亦轉明。一切時轉身已，彼報識一切種子離種子成。及一切時滅已，彼復云何阿犁耶識如乳水？若爾，非阿犁耶識同事而行一切時壞，如鵝水中飲乳。或入世間厭，或入定習滅故，入定習增長，如轉身。及入諸滅盡定，雖不著識，故彼中唯執不離成，非滅盡定彼對治可取生。非彼起已更復生，報識已斷，非餘處可取順成。若復計言：滅盡定有心，彼亦是心善不善，彼無記事故不生成，彼亦不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼阿犁耶識，法、解脫身所攝。隨所隨所微中上漸次增長，如是如是，報識亦微劣身亦轉明，一切時身亦轉明。一切時轉身已，彼報識一切種子離種子成。及一切時滅已，彼復云何阿犁耶識如乳水？若爾，非阿犁耶識同事而行一切時壞，如鵝水中飲乳。或入世間厭，或入定習滅故，入定習增長，如轉身。及入諸滅盡定，雖不著識，故彼中唯執不離成，非滅盡定彼對治可取生。非彼起已更復生，報識已斷，非餘處可取順成。若復計言：滅盡定有心，彼亦是心善不善，彼無記事故不生成，彼亦不成。

若復言色心後生者，諸法種子事分別前未生，亦不生色無色。滅已及從滅盡定起，彼不成。及阿羅漢後心，亦不成。除唯次第緣事可成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復言色心後生者，諸法種子事分別前未生，亦不生色無色。滅已及從滅盡定起，彼不成。及阿羅漢後心，亦不成。除唯次第緣事可成。

如是一切種子報識中間無染無淨成。是故釋成彼無，及隨所相說。是中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切種子報識中間無染無淨成。是故釋成彼無，及隨所相說。是中說偈：

菩薩淨心， 離諸五識， 離餘轉事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩淨心， 離諸五識， 離餘轉事，

心云何作？ 對治迴轉， 無量不成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心云何作？ 對治迴轉， 無量不成，

因果分別， 彼滅應順。 離子非事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果分別， 彼滅應順。 離子非事，

若取轉事， 彼事二無， 轉事不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取轉事， 彼事二無， 轉事不成。

何者復此阿犁耶識差別事？略有三種及四種應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者復此阿犁耶識差別事？略有三種及四種應知。

是中三種者，以三種習差別故，一言說習差別、二身見習差別、三因緣習差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中三種者，以三種習差別故，一言說習差別、二身見習差別、三因緣習差別。

四種習差別，一取時差別、二報差別、三念事差別、四相差別。是中取時差別者，所有諸習生。彼無故，行緣識及取緣有不成。是中報差別者，所有行有緣故。諸道受報，彼無故無子後生，諸法生事不成。念事差別者，所有彼意我相念事。彼意無，己身念取事不成。是中相差別者，所有彼同相、不同相、離受生種子相、同受生種子相。同，所有器世間種子。不同者，所有內入種子。所有同者，彼離受生種子。對治生，不同者障滅。及同者，他所妄想分別取見淨。諸行人一事中種種信，如種見得。是中偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種習差別，一取時差別、二報差別、三念事差別、四相差別。是中取時差別者，所有諸習生。彼無故，行緣識及取緣有不成。是中報差別者，所有行有緣故。諸道受報，彼無故無子後生，諸法生事不成。念事差別者，所有彼意我相念事。彼意無，己身念取事不成。是中相差別者，所有彼同相、不同相、離受生種子相、同受生種子相。同，所有器世間種子。不同者，所有內入種子。所有同者，彼離受生種子。對治生，不同者障滅。及同者，他所妄想分別取見淨。諸行人一事中種種信，如種見得。是中偈：

難滅證縛， 說為同事， 行人亂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難滅證縛， 說為同事， 行人亂心，

自念外壞。 淨不相違， 真實見淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自念外壞。 淨不相違， 真實見淨，

佛戒清淨， 諸佛見淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛戒清淨， 諸佛見淨。

所有不同，彼同受生種子。彼無故，器世間眾生世間順勝事不成。復麁澁相、安相。麁澁相者，所有煩惱及使種子。安相者，有漏善法種子。彼無故，報作不作勝身中不成。復受、不受相。受相者，所有熟報善不善種子。不受相者，所有言道習種子，無量分別順種子故。彼無者，作不作善惡業得時，不受用義不成；新語言習生事不成。復喻相幻、焰、夢、患目等。彼阿犁耶識彼時無故，虛妄分別種子故相事不成。彼復同相別相，具有縛者同相，世間離欲者壞相。學者聲聞及諸菩薩一義一處除相，阿羅漢、辟支佛、諸如來煩惱障具除相、煩惱障智障及具除相。如順彼無漸次煩惱滅事。以何義故，善不善諸法報中不定無記報？如是無記，善不善不相違。善不善事迭互相違，善不善事煩惱轉事不成。是故唯不定無記是報識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有不同，彼同受生種子。彼無故，器世間眾生世間順勝事不成。復麁澁相、安相。麁澁相者，所有煩惱及使種子。安相者，有漏善法種子。彼無故，報作不作勝身中不成。復受、不受相。受相者，所有熟報善不善種子。不受相者，所有言道習種子，無量分別順種子故。彼無者，作不作善惡業得時，不受用義不成；新語言習生事不成。復喻相幻、焰、夢、患目等。彼阿犁耶識彼時無故，虛妄分別種子故相事不成。彼復同相別相，具有縛者同相，世間離欲者壞相。學者聲聞及諸菩薩一義一處除相，阿羅漢、辟支佛、諸如來煩惱障具除相、煩惱障智障及具除相。如順彼無漸次煩惱滅事。以何義故，善不善諸法報中不定無記報？如是無記，善不善不相違。善不善事迭互相違，善不善事煩惱轉事不成。是故唯不定無記是報識。

已說智依，智相復云何知？彼略有三種：一他性相、二妄想分別相、三成就相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說智依，智相復云何知？彼略有三種：一他性相、二妄想分別相、三成就相。

是中何者他性相？所有阿犁耶識種子中，虛妄分別所攝識。彼復何等？身與受用識、彼所受用識、受用識、時識、數識、方處差別假意識、自他分別善道惡道生滅識。是中所有身與受用識及彼所用識，及受識、所有時、數、分別假識者，彼語言習種子因生故。所有自他分別識，彼身見習種子因故。所有善道惡道生死者，彼為因緣習種子因故。此諸識，一切塵一切道煩惱所攝。說他性相者，虛妄分別現見成，此別現見成。此諸識中所有虛妄分別所攝唯識事，非有妄取義依見，此是他性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中何者他性相？所有阿犁耶識種子中，虛妄分別所攝識。彼復何等？身與受用識、彼所受用識、受用識、時識、數識、方處差別假意識、自他分別善道惡道生滅識。是中所有身與受用識及彼所用識，及受識、所有時、數、分別假識者，彼語言習種子因生故。所有自他分別識，彼身見習種子因故。所有善道惡道生死者，彼為因緣習種子因故。此諸識，一切塵一切道煩惱所攝。說他性相者，虛妄分別現見成，此別現見成。此諸識中所有虛妄分別所攝唯識事，非有妄取義依見，此是他性相。

是中何者妄分別相？若非有塵，唯彼識作塵現取故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中何者妄分別相？若非有塵，唯彼識作塵現取故。

是中何者成就相？若還彼他性相中微塵相永無有事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中何者成就相？若還彼他性相中微塵相永無有事。

是中身與受用識等六內，眼等塵應知。彼所受用識者，六外塵色等應知。彼能受用識者，六種眼識等塵應知。此諸識，餘識差別應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中身與受用識等六內，眼等塵應知。彼所受用識者，六外塵色等應知。彼能受用識者，六種眼識等塵應知。此諸識，餘識差別應知。

復此諸識唯識無義故，餘處有何見？夢等見應知，所謂夢中離塵唯識。如是種種色聲香味觸、屋宅林地風諸山塵，現相事故見，然彼處無塵義。如是見者，一切唯識隨義通達應知。言等者，幻、焰、鹿渴、患目等應知。然彼如夢覺者、一切亦如是識。何以故？如夢中唯識意生，如是彼處亦不行。行真實知覺已，故行真實。未覺者唯識事，云何得知？從阿含及解釋順義中，是《中阿含》如《佛十地經》所說，三界唯心作。《相續解脫經》中彌勒菩薩問佛言：世尊！所有彼三昧境界中見像，彼為於心異、為不異？佛言：彌勒！不異。何以故？彼念唯識。所明識我說。世尊！若是彼三昧境界形像心中不異者，云何以彼心而取彼心？佛言：彌勒！無有法而能取法，然彼心如是生，以如是生故如是見。譬如緣像故唯見像，而言我見像。以是義，中間不離彼像，中間像相似見。如是生彼心，如是中間而言見。如是此阿含將證成，如是入定心時，隨所青等，知所有見像，還見彼心離塵青等。如是順釋已，菩薩於一切識中如是測量取唯識，中無彼青等憶念持識前已，彼念所見聞思修，亦隨所憶事識，彼亦念過去故。彼現相唯識，得以此喻證故。菩薩雖真智未覺已，應思量唯覺事。隨此如夢說種種諸識，彼識順成唯識。眼識等諸識，眼等諸識復有諸色，云何得知唯識事？彼亦有阿含及順釋，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復此諸識唯識無義故，餘處有何見？夢等見應知，所謂夢中離塵唯識。如是種種色聲香味觸、屋宅林地風諸山塵，現相事故見，然彼處無塵義。如是見者，一切唯識隨義通達應知。言等者，幻、焰、鹿渴、患目等應知。然彼如夢覺者、一切亦如是識。何以故？如夢中唯識意生，如是彼處亦不行。行真實知覺已，故行真實。未覺者唯識事，云何得知？從阿含及解釋順義中，是《中阿含》如《佛十地經》所說，三界唯心作。《相續解脫經》中彌勒菩薩問佛言：世尊！所有彼三昧境界中見像，彼為於心異、為不異？佛言：彌勒！不異。何以故？彼念唯識。所明識我說。世尊！若是彼三昧境界形像心中不異者，云何以彼心而取彼心？佛言：彌勒！無有法而能取法，然彼心如是生，以如是生故如是見。譬如緣像故唯見像，而言我見像。以是義，中間不離彼像，中間像相似見。如是生彼心，如是中間而言見。如是此阿含將證成，如是入定心時，隨所青等，知所有見像，還見彼心離塵青等。如是順釋已，菩薩於一切識中如是測量取唯識，中無彼青等憶念持識前已，彼念所見聞思修，亦隨所憶事識，彼亦念過去故。彼現相唯識，得以此喻證故。菩薩雖真智未覺已，應思量唯覺事。隨此如夢說種種諸識，彼識順成唯識。眼識等諸識，眼等諸識復有諸色，云何得知唯識事？彼亦有阿含及順釋，如前說。

若是唯彼諸識者，何故色事及現見相事久住體？行顛倒等煩惱染處因故。餘時非塵，為塵妄不成。既無彼事，煩惱障智障染事不成。彼既無淨事不成，是故如是彼順義成。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是唯彼諸識者，何故色事及現見相事久住體？行顛倒等煩惱染處因故。餘時非塵，為塵妄不成。既無彼事，煩惱障智障染事不成。彼既無淨事不成，是故如是彼順義成。是中有偈：

妄念及妄想， 說為諸色識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄念及妄想， 說為諸色識，

及無非色識， 有彼非餘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無非色識， 有彼非餘者。

何故時等種種如說者行？無時世間流不絕故、無量眾生界因故、無量佛世界因故、無量所作事迭互假名分別因故、無量攝取受用差別因故。無量愛不愛業果報受用差別因故、無量受生死差別因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故時等種種如說者行？無時世間流不絕故、無量眾生界因故、無量佛世界因故、無量所作事迭互假名分別因故、無量攝取受用差別因故。無量愛不愛業果報受用差別因故、無量受生死差別因故。

云何復此諸識唯識作事成？略說有三種相：一者但彼無義因故、二事同念見識因故、種種事畫師所生因故。如是彼一切諸識無塵故，唯如是同見相。眼識等色等念故，及彼識見乃至身識見唯意識。一切眼等法盡識，同念意識識同見分別故，於意識及一切識生現相故。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何復此諸識唯識作事成？略說有三種相：一者但彼無義因故、二事同念見識因故、種種事畫師所生因故。如是彼一切諸識無塵故，唯如是同見相。眼識等色等念故，及彼識見乃至身識見唯意識。一切眼等法盡識，同念意識識同見分別故，於意識及一切識生現相故。是中有偈：

唯彼二種事， 行者入意識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯彼二種事， 行者入意識，

唯入彼心已， 彼力所成此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯入彼心已， 彼力所成此。

唯彼意識，種種行故得彼名，亦如身口等。餘者行一切身中，如畫師二種現相行：唯彼塵現相故，及分別現相故。一切處觸現相故，行色塵身依故，彼意識彼餘色相身依故。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯彼意識，種種行故得彼名，亦如身口等。餘者行一切身中，如畫師二種現相行：唯彼塵現相故，及分別現相故。一切處觸現相故，行色塵身依故，彼意識彼餘色相身依故。是中有偈：

遠至獨行故， 無身窟所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠至獨行故， 無身窟所依，

能調不調心， 我說為淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調不調心， 我說為淨行。

如說此諸五根，意識境界緣受成。然是彼者，意是依止爾。復如說十二入經中，六種識種識是意入爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說此諸五根，意識境界緣受成。然是彼者，意是依止爾。復如說十二入經中，六種識種識是意入爾。

若有阿犁耶識識塵識分別安是中，諸餘一切識彼念想識，唯意識識同身彼見應知，彼如是唯念想諸識彼見生因故，如塵現相見彼生同依作事成。如是此諸識唯識住事成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有阿犁耶識識塵識分別安是中，諸餘一切識彼念想識，唯意識識同身彼見應知，彼如是唯念想諸識彼見生因故，如塵現相見彼生同依作事成。如是此諸識唯識住事成。

云何有見塵而說無有義成？如佛所說：菩薩成就四法，一切諸識解通無義事：相違識相智故，亦如餓鬼畜生人及諸天等，同事中見既別。不念見覺識故，亦如過去未來夢現相念故。加意中間顛倒同順智故，所謂有塵念，彼念識不顛倒，應得不加真智。及隨順三種智知故，如是諸菩薩及得禪定者，得心自在憶持力故，現如是事；及得舍摩他，諸行人觀法順故，唯憶念現見故；及得無分別智，彼處住已現一切義。如是此三種智隨順義故，彼義本四諸相釋成無有義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有見塵而說無有義成？如佛所說：菩薩成就四法，一切諸識解通無義事：相違識相智故，亦如餓鬼畜生人及諸天等，同事中見既別。不念見覺識故，亦如過去未來夢現相念故。加意中間顛倒同順智故，所謂有塵念，彼念識不顛倒，應得不加真智。及隨順三種智知故，如是諸菩薩及得禪定者，得心自在憶持力故，現如是事；及得舍摩他，諸行人觀法順故，唯憶念現見故；及得無分別智，彼處住已現一切義。如是此三種智隨順義故，彼義本四諸相釋成無有義。

若是唯識義現見依者，他性相云何？他性以何義故說為他性？自習種子生故，緣他性生已剎那後自不住，有力故說他性。彼是妄想分別，非性非所依，未曾有塵見故。彼云何妄分別？以何義故彼名為妄分別？無量相妄分別，顛倒相生故。妄分別者，無自相，唯妄見故，說為妄想。若是成就相者，彼永無自性相，彼云何成就？以何義故說為成就？不以義故說為成就，緣淨念一切善根妙義因故，亦是上義故，名為成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是唯識義現見依者，他性相云何？他性以何義故說為他性？自習種子生故，緣他性生已剎那後自不住，有力故說他性。彼是妄想分別，非性非所依，未曾有塵見故。彼云何妄分別？以何義故彼名為妄分別？無量相妄分別，顛倒相生故。妄分別者，無自相，唯妄見故，說為妄想。若是成就相者，彼永無自性相，彼云何成就？以何義故說為成就？不以義故說為成就，緣淨念一切善根妙義因故，亦是上義故，名為成就。

復有分別及無分別，說分別性。是中何者分別？何等分別？何等分別性？意識分別，以能分別。然彼自語言習種子及一切識語言習種子故，是無量諸相分別故，行一切處分別妄想分別故，說為分別。復他性妄想念，隨所有性。他性妄想者，是彼處妄想自性。以何相？以何義故？先已釋。云何復妄分別？以何分別？以何念？以何念取？以何慢？以何假名？以何安義名？以念故，他性中彼念取見，彼慢分別起口業。見等四種世間行故，非有義而言有安故，分別妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有分別及無分別，說分別性。是中何者分別？何等分別？何等分別性？意識分別，以能分別。然彼自語言習種子及一切識語言習種子故，是無量諸相分別故，行一切處分別妄想分別故，說為分別。復他性妄想念，隨所有性。他性妄想者，是彼處妄想自性。以何相？以何義故？先已釋。云何復妄分別？以何分別？以何念？以何念取？以何慢？以何假名？以何安義名？以念故，他性中彼念取見，彼慢分別起口業。見等四種世間行故，非有義而言有安故，分別妄想。

此諸三性，為同行、為別行、為別不別？應說傍義故他性相，他性傍義故。彼亦是妄分別傍義故，彼亦是成就。有何傍名義是以他性？他性習種子，生他性因故。有何傍名義？以是彼如是妄分別，及妄分別，及諸分別因故。有何義故，隨彼如是妄分別？如所分別，如是彼永無義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸三性，為同行、為別行、為別不別？應說傍義故他性相，他性傍義故。彼亦是妄分別傍義故，彼亦是成就。有何傍名義是以他性？他性習種子，生他性因故。有何傍名義？以是彼如是妄分別，及妄分別，及諸分別因故。有何義故，隨彼如是妄分別？如所分別，如是彼永無義故。

有幾種他相？略有二種：一薰種子他相、二染淨性不成他相。如是此二種他相故，說為他相。妄分別性亦有二種：一者性分別、二者勝分別故，以為分別。成就性亦有二種：一者性成就故、二者淨成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有幾種他相？略有二種：一薰種子他相、二染淨性不成他相。如是此二種他相故，說為他相。妄分別性亦有二種：一者性分別、二者勝分別故，以為分別。成就性亦有二種：一者性成就故、二者淨成就故。

分別復有四種：一者性分別、二勝分別、三覺分別、四不覺分別。覺分別者，解義事善巧故。不覺分別者，不解義事不善巧故。復有五種：一名所依義分別，所謂此名有是義爾。二義所依名性分別，所謂此義有此名爾。三名依名性分別者，所謂不決定義名分別故。四所依義性分別者，未決定名義分別故。彼二依彼分別，所謂此義，如是身如是名爾，攝一切義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別復有四種：一者性分別、二勝分別、三覺分別、四不覺分別。覺分別者，解義事善巧故。不覺分別者，不解義事不善巧故。復有五種：一名所依義分別，所謂此名有是義爾。二義所依名性分別，所謂此義有此名爾。三名依名性分別者，所謂不決定義名分別故。四所依義性分別者，未決定名義分別故。彼二依彼分別，所謂此義，如是身如是名爾，攝一切義故。

復有十種分別：一根本分別，所謂阿犁耶識。二相分別，所謂色等識。三念現相分別，所謂同依眼識等識。四念異分別，所謂老等、樂受貪等、他所惱時轉變等、趣及欲界等異故。五念現相異事分別，所謂所說如是等異相，彼異相他所將分別，所謂不聞正法及聞正法者所有分別。六不寂靜思惟，所謂不聞正法者，謂諸外道。七寂靜思惟，所謂聞正法同法者。八妬分別，所謂不正意思量身見，等六十二見，同順彼分別。散分別，謂諸菩薩有十種分別，非事相散故、事相散故、正安散故、毀謗散故、一向事散故、異事散故、性散故、隨名義散故及隨義名散故。此諸十句散事中對治故，說無分別智。一切諸般若波羅蜜中說如是彼障及對治，具足般若波羅蜜應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十種分別：一根本分別，所謂阿犁耶識。二相分別，所謂色等識。三念現相分別，所謂同依眼識等識。四念異分別，所謂老等、樂受貪等、他所惱時轉變等、趣及欲界等異故。五念現相異事分別，所謂所說如是等異相，彼異相他所將分別，所謂不聞正法及聞正法者所有分別。六不寂靜思惟，所謂不聞正法者，謂諸外道。七寂靜思惟，所謂聞正法同法者。八妬分別，所謂不正意思量身見，等六十二見，同順彼分別。散分別，謂諸菩薩有十種分別，非事相散故、事相散故、正安散故、毀謗散故、一向事散故、異事散故、性散故、隨名義散故及隨義名散故。此諸十句散事中對治故，說無分別智。一切諸般若波羅蜜中說如是彼障及對治，具足般若波羅蜜應知。

若是傍名義他性相三種性成，云何三種性無差別不成？隨彼傍義他性者，非彼妄分別、非成就。隨彼傍義妄分別者，非彼他性、非成就。隨彼傍名成就者，如是非彼他性、非妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是傍名義他性相三種性成，云何三種性無差別不成？隨彼傍義他性者，非彼妄分別、非成就。隨彼傍義妄分別者，非彼他性、非成就。隨彼傍名成就者，如是非彼他性、非妄想。

云何復知如他性相，妄分別性事現故，非如是體性爾？本名離慧故，及自滅因故、多名故、多身相違因故、不定名穢身相違因故。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何復知如他性相，妄分別性事現故，非如是體性爾？本名離慧故，及自滅因故、多名故、多身相違因故、不定名穢身相違因故。是中有偈：

本名無慧故， 多及不定故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本名無慧故， 多及不定故，

成彼自多身， 穢身相違故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成彼自多身， 穢身相違故。

覺見諸法事， 及見染淨等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺見諸法事， 及見染淨等，

如幻應當知， 及如虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻應當知， 及如虛空等。

復以何義故，有如是所說事他性相一切事不成？彼無已成就性及無故，如是一切事不成。他性及成就性無故，染淨無事患應見染淨，是故非一切無。是中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何義故，有如是所說事他性相一切事不成？彼無已成就性及無故，如是一切事不成。他性及成就性無故，染淨無事患應見染淨，是故非一切無。是中有偈：

他性既無， 成就一切， 無事常時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他性既無， 成就一切， 無事常時，

於諸染淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸染淨。

所有此諸佛如來大乘方廣中說，彼說中云何妄分別性應知？無傍名義說可知。他性相云何知？幻、焰、夢、鏡像、光明、響、水中月、應化等諸喻應知。成就性云何知？有四種淨法。說中知四種淨法者，性淨故，所謂真如、空、實際、無相、真實義及法界是；離垢淨，所謂如是彼離一切障垢；彼得行淨，所謂一切菩提分法及波羅蜜等；彼生因念淨，所謂說大乘法。如是彼淨因故非妄想，淨法界因氣故非他性。如是此諸四法攝成一切諸淨法。於中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有此諸佛如來大乘方廣中說，彼說中云何妄分別性應知？無傍名義說可知。他性相云何知？幻、焰、夢、鏡像、光明、響、水中月、應化等諸喻應知。成就性云何知？有四種淨法。說中知四種淨法者，性淨故，所謂真如、空、實際、無相、真實義及法界是；離垢淨，所謂如是彼離一切障垢；彼得行淨，所謂一切菩提分法及波羅蜜等；彼生因念淨，所謂說大乘法。如是彼淨因故非妄想，淨法界因氣故非他性。如是此諸四法攝成一切諸淨法。於中有偈：

幻等說故生， 妄計無有說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻等說故生， 妄計無有說，

於諸四淨中， 說為真實淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸四淨中， 說為真實淨。

淨性離垢行念故，彼淨諸攝四種義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨性離垢行念故，彼淨諸攝四種義故。

復以何相故，他性相如所說幻等喻中明？餘者於他性相中迴妄顛倒取意故。云何復餘者於他性相中顛倒疑意成？如是餘者作是意：云何無此義現境界成？為彼除疑迴義，故說為如幻。云何無義諸心心數順義成？迴疑義說如焰喻。云何無此無義而受愛不愛事？迴彼疑義故說如夢。云何無此義而有淨不淨業、愛不愛果、順不順事？迴彼疑故說如鏡像。云何無義而有種種識順事？迴彼疑義故說如光。云何無此義而有種種假名語言順事？迴彼疑義故說如響。云何無此義實能取三昧境界順事？迴彼疑意義故說如水中月。云何無此義而諸菩薩故取意不顛倒、作眾生益義故受生？迴彼疑意義故如應化事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何相故，他性相如所說幻等喻中明？餘者於他性相中迴妄顛倒取意故。云何復餘者於他性相中顛倒疑意成？如是餘者作是意：云何無此義現境界成？為彼除疑迴義，故說為如幻。云何無義諸心心數順義成？迴疑義說如焰喻。云何無此無義而受愛不愛事？迴彼疑義故說如夢。云何無此義而有淨不淨業、愛不愛果、順不順事？迴彼疑故說如鏡像。云何無義而有種種識順事？迴彼疑義故說如光。云何無此義而有種種假名語言順事？迴彼疑義故說如響。云何無此義實能取三昧境界順事？迴彼疑意義故說如水中月。云何無此義而諸菩薩故取意不顛倒、作眾生益義故受生？迴彼疑意義故如應化事。

有何義故，如梵王經中說：我不見世間、不證涅槃。他相性中妄分別，及成就性因故，說世間及涅槃事無異事故。如是彼他性相妄分別分故說為世間，成就分故說為涅槃。如佛阿毘曇中說有三法，是染分、淨分、彼二分。有何義故說？他性中妄想性是煩惱分，成就性是淨分，還彼他性彼二分，以此義故說。此義中何者說金藏土示現？所謂如金藏土中有三事可見：一地塵、二土、三金。是中有地塵故見土及見有金，若入火時不見土唯見金。地塵者，見土時非正見，見金時非如實見，是故地塵有二分。如是此無分別智火未觸彼識時，彼識虛妄分別性事見，成就性事故不見。無分別智火觸彼識已，彼識實成就性事故見，妄分別性事故不見。是故所有妄分別識他性相二分成，如金藏泥地塵爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有何義故，如梵王經中說：我不見世間、不證涅槃。他相性中妄分別，及成就性因故，說世間及涅槃事無異事故。如是彼他性相妄分別分故說為世間，成就分故說為涅槃。如佛阿毘曇中說有三法，是染分、淨分、彼二分。有何義故說？他性中妄想性是煩惱分，成就性是淨分，還彼他性彼二分，以此義故說。此義中何者說金藏土示現？所謂如金藏土中有三事可見：一地塵、二土、三金。是中有地塵故見土及見有金，若入火時不見土唯見金。地塵者，見土時非正見，見金時非如實見，是故地塵有二分。如是此無分別智火未觸彼識時，彼識虛妄分別性事見，成就性事故不見。無分別智火觸彼識已，彼識實成就性事故見，妄分別性事故不見。是故所有妄分別識他性相二分成，如金藏泥地塵爾。

如來或說一切法常、或說一切法無常、或說非常非無常。以何意故說常？他性相成就，分別故說常、妄分別故非常、彼二分故非常非無常，以是意故說。如常無常不二，如是苦樂不二、淨不淨不二、空不空不二、有我無我不二、定不定不二、有性無性不二、有生不生不二、滅不滅不二、永定不永定不二、性滅不性滅不二、世間涅槃不二，如是等句差別，諸佛一切密語，以此三種性句隨順，應知如常等諸句中說。於中有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來或說一切法常、或說一切法無常、或說非常非無常。以何意故說常？他性相成就，分別故說常、妄分別故非常、彼二分故非常非無常，以是意故說。如常無常不二，如是苦樂不二、淨不淨不二、空不空不二、有我無我不二、定不定不二、有性無性不二、有生不生不二、滅不滅不二、永定不永定不二、性滅不性滅不二、世間涅槃不二，如是等句差別，諸佛一切密語，以此三種性句隨順，應知如常等諸句中說。於中有偈：

如諸法所無， 及如見非一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸法所無， 及如見非一，

如是法非法， 不二義所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法非法， 不二義所說。

彼一分事故， 亦說名為事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一分事故， 亦說名為事，

二分不名事， 非事真實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二分不名事， 非事真實說。

如見非如有， 是故說為見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如見非如有， 是故說為見，

如是彼亦見， 是故說為無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼亦見， 是故說為無。

自體自無故， 自事中不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自體自無故， 自事中不住，

取者本亦無， 故說為無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取者本亦無， 故說為無性。

無性義故成， 上上依義故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性義故成， 上上依義故，

無生亦不滅， 永寂性滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦不滅， 永寂性滅故。

然有四種意趣故，及有四種密語漸次，一切佛語隨順解釋應知。一者法同意趣故，所謂我是無量無邊時號曰毘婆尸正真正覺。二者時節意趣，所謂若稱多寶如來名者，即定於阿耨多羅三藐三菩提。如無量壽經說，若有眾生願取無量壽世界即生爾。三者義中間意趣，如經所說，供養若干如許恒沙等，供養親近已得解大乘義爾。四者順眾生心意趣，所謂或有眾生讚行布施，彼者復謗毀說。如是布施，如是持戒，及餘者說修事。是以故說四種意趣。四種密語漸次，一者勸發漸次，所謂或聲聞乘或大乘中眾生法性勝故，順世諦理所說。二者相漸次，隨所法相說中示現。三者對治漸次，隨所說八萬四千眾生行。四者發願漸次，隨所異義言音聲字義餘說隨所。有偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然有四種意趣故，及有四種密語漸次，一切佛語隨順解釋應知。一者法同意趣故，所謂我是無量無邊時號曰毘婆尸正真正覺。二者時節意趣，所謂若稱多寶如來名者，即定於阿耨多羅三藐三菩提。如無量壽經說，若有眾生願取無量壽世界即生爾。三者義中間意趣，如經所說，供養若干如許恒沙等，供養親近已得解大乘義爾。四者順眾生心意趣，所謂或有眾生讚行布施，彼者復謗毀說。如是布施，如是持戒，及餘者說修事。是以故說四種意趣。四種密語漸次，一者勸發漸次，所謂或聲聞乘或大乘中眾生法性勝故，順世諦理所說。二者相漸次，隨所法相說中示現。三者對治漸次，隨所說八萬四千眾生行。四者發願漸次，隨所異義言音聲字義餘說隨所。有偈：

非實而作實， 顛倒中善住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非實而作實， 顛倒中善住，

煩惱善染故， 得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱善染故， 得無上菩提。

欲解釋大乘經者，彼應以三種相差別故，略作解釋：一者因緣說；二者因緣所生諸法相說；三者以說聞義故說。是中因緣集說者，如說言習所生法，彼如是還彼報識，順識中迭互緣故生。彼復順識相諸法，同念見識性。然彼憶持相分別相及法體相，是以此示現三種性相成。如說同念見者，彼知三相爾。云何復彼相解釋分別相者，他性中無，成就性中有，彼二有無。有覺無覺、有見無見，真實同時。彼他性中依非眾生分別眾生成就者，行彼覺故彼不覺，如說分別他性中成就，彼處有不覺及覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲解釋大乘經者，彼應以三種相差別故，略作解釋：一者因緣說；二者因緣所生諸法相說；三者以說聞義故說。是中因緣集說者，如說言習所生法，彼如是還彼報識，順識中迭互緣故生。彼復順識相諸法，同念見識性。然彼憶持相分別相及法體相，是以此示現三種性相成。如說同念見者，彼知三相爾。云何復彼相解釋分別相者，他性中無，成就性中有，彼二有無。有覺無覺、有見無見，真實同時。彼他性中依非眾生分別眾生成就者，行彼覺故彼不覺，如說分別他性中成就，彼處有不覺及覺故。

略說彼二邊所說義解釋，所謂先已說句，餘句示現彼分別，或功德增上故、或義增故。功德增者，所謂說佛功德善覺慧，不二行無相法，究竟佛行行故。得一切佛法，到無障道，不退轉法無障境界，不思住達三世，遍一切世界身，一切法無疑，知一切成就慧無疑，諸法知，無分別知。一切菩薩正受智，不二佛行得最究竟，不離如來解脫智盡，至無邊中佛地，通達法界最虛空界盡爾。善覺佛者，此句餘句所解釋應知。如是善說法體成。善覺慧者，此善覺慧諸佛如來十九種諸佛功德攝成應知。智中一向無障無分別功德，事非事二相真如最淨，說自然佛所作不休息行功德、法身中身心業無分別功德、一切障對治功德、降伏一切外道功德、世間生世間法不能染功德、法住功德、受記功德、一切世界中示現報身應身功德、決疑功德、種種行入功德、未來生法智功德、隨信示現功德、無量身化眾生行功德、同法成波羅蜜功德、異佛世界隨信示功德、三種佛身說法不斷功德，乃至世間際一切眾生助成一切樂及無量功德，因此說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說彼二邊所說義解釋，所謂先已說句，餘句示現彼分別，或功德增上故、或義增故。功德增者，所謂說佛功德善覺慧，不二行無相法，究竟佛行行故。得一切佛法，到無障道，不退轉法無障境界，不思住達三世，遍一切世界身，一切法無疑，知一切成就慧無疑，諸法知，無分別知。一切菩薩正受智，不二佛行得最究竟，不離如來解脫智盡，至無邊中佛地，通達法界最虛空界盡爾。善覺佛者，此句餘句所解釋應知。如是善說法體成。善覺慧者，此善覺慧諸佛如來十九種諸佛功德攝成應知。智中一向無障無分別功德，事非事二相真如最淨，說自然佛所作不休息行功德、法身中身心業無分別功德、一切障對治功德、降伏一切外道功德、世間生世間法不能染功德、法住功德、受記功德、一切世界中示現報身應身功德、決疑功德、種種行入功德、未來生法智功德、隨信示現功德、無量身化眾生行功德、同法成波羅蜜功德、異佛世界隨信示功德、三種佛身說法不斷功德，乃至世間際一切眾生助成一切樂及無量功德，因此說故。

義增上者，復如經所說：菩薩成就三十二法故名為菩薩，助益樂深心故。於一切眾生令入一切智智，稱己智滅慢故；淳厚深心故；不作恩愛，怨及非怨等心故，永親故，盡至涅槃；美言悅目先應故；不斷彼心故；所許之事不休息，不疲倦意故；聞義無厭足故；自過見患故；見他作過不說故；一切威儀行菩薩心業故；布施中不求報故；一切有道處不著修戒故；不瞋一切眾生忍故；聚集一切善根法以精進故；離無色界禪故；順方便智故；四攝法所攝方便故；破戒持戒不二心故；勤劬聞妙法故；樂住阿蘭若故；不樂世間種種事故；不希樂小乘故；於大乘見大利益故；遠離惡知識故；親近善知識故；淨四梵行故；五神通遊戲故；依智故；住有行不住有行眾生不捨故；一向定言故；重實語故；菩薩心為首故。如是等句，初句中差別應知，助樂深心故，於一切眾生此助樂深心故。有十六種作事差別應知。是中十六種作事者，轉轉行作；不退作；他所不勸而自行作；不瞋作；不望報作，三句不望報故，有益無益不瞋喜，乃至後生隨逐故；彼相似口業故，有二句；苦樂中不二等作事；不怯弱作事；不退轉作事；方便攝作事；除障作事，二句；相續不斷念彼心作事；勝至作事，七句，六波羅蜜正修行，及攝取行正事；成就行作正事，六句，親近知識、聽聞正法、樂蘭若、捨惡覺心、正念功德二句、大乘功德二句；成就作事三句，無量清淨、得益力、得證功德；彼令住作事四、將眾功德、除疑教受、財法攝取心故、不雜心故。如是等句，與初句解釋差別應知。如經說：依於初句故，句別有功德；依於初句故，句別義別爾。如是智相釋已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義增上者，復如經所說：菩薩成就三十二法故名為菩薩，助益樂深心故。於一切眾生令入一切智智，稱己智滅慢故；淳厚深心故；不作恩愛，怨及非怨等心故，永親故，盡至涅槃；美言悅目先應故；不斷彼心故；所許之事不休息，不疲倦意故；聞義無厭足故；自過見患故；見他作過不說故；一切威儀行菩薩心業故；布施中不求報故；一切有道處不著修戒故；不瞋一切眾生忍故；聚集一切善根法以精進故；離無色界禪故；順方便智故；四攝法所攝方便故；破戒持戒不二心故；勤劬聞妙法故；樂住阿蘭若故；不樂世間種種事故；不希樂小乘故；於大乘見大利益故；遠離惡知識故；親近善知識故；淨四梵行故；五神通遊戲故；依智故；住有行不住有行眾生不捨故；一向定言故；重實語故；菩薩心為首故。如是等句，初句中差別應知，助樂深心故，於一切眾生此助樂深心故。有十六種作事差別應知。是中十六種作事者，轉轉行作；不退作；他所不勸而自行作；不瞋作；不望報作，三句不望報故，有益無益不瞋喜，乃至後生隨逐故；彼相似口業故，有二句；苦樂中不二等作事；不怯弱作事；不退轉作事；方便攝作事；除障作事，二句；相續不斷念彼心作事；勝至作事，七句，六波羅蜜正修行，及攝取行正事；成就行作正事，六句，親近知識、聽聞正法、樂蘭若、捨惡覺心、正念功德二句、大乘功德二句；成就作事三句，無量清淨、得益力、得證功德；彼令住作事四、將眾功德、除疑教受、財法攝取心故、不雜心故。如是等句，與初句解釋差別應知。如經說：依於初句故，句別有功德；依於初句故，句別義別爾。如是智相釋已。