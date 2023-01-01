決定藏論卷下梁天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定藏論卷下梁天竺三藏真諦譯

心地品之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心地品之三

如經中說六種勝智，謂陰、入、界、四諦、因緣、二十二根。如是勝智云何分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經中說六種勝智，謂陰、入、界、四諦、因緣、二十二根。如是勝智云何分別？

欝陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欝陀南：

相義及分別， 次第攝受依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相義及分別， 次第攝受依，

依此六種法， 了知陰入等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此六種法， 了知陰入等。

何者色相？謂十一種，眼等及觸法入中色。有依四大、有是四大，皆是礙相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者色相？謂十一種，眼等及觸法入中色。有依四大、有是四大，皆是礙相。

何者受相？謂有六種，眼等觸生。又三種受，有二種依，謂色及心，依色身受。何以故？五根色故。若根有色，依眼等受，是名身受。何故五根不名為身？答曰：根自相故、用各異故。若異相故，不同身相，是故根受不名身受。答曰：不離身故有眼等根，依根生受故名身受。此說無過。若說不離言無過者，心不離身，是故心受亦名身受，凡一切受皆名身受。答曰：身與諸根不得相離，心不如是。如有眾生，生無色處離身有心，是故根受得名身受，心得離身故名心受。是一切受得有二名，謂一切受皆是用相三種因緣：一者是塵勝力；二者思惟勝力；三者自在勝力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者受相？謂有六種，眼等觸生。又三種受，有二種依，謂色及心，依色身受。何以故？五根色故。若根有色，依眼等受，是名身受。何故五根不名為身？答曰：根自相故、用各異故。若異相故，不同身相，是故根受不名身受。答曰：不離身故有眼等根，依根生受故名身受。此說無過。若說不離言無過者，心不離身，是故心受亦名身受，凡一切受皆名身受。答曰：身與諸根不得相離，心不如是。如有眾生，生無色處離身有心，是故根受得名身受，心得離身故名心受。是一切受得有二名，謂一切受皆是用相三種因緣：一者是塵勝力；二者思惟勝力；三者自在勝力。

何者想相？六種如前。又六種生有相想、無相想、小想、大想、無量想、無用想。此一切想得二種異：一者世間；二出世間。緣於欲界是名小想。緣於色界是名大想。緣空識處名無量想。緣無所用處是無用想。此欲界等是名有相想。非想非非想是無相想。出世間想，謂諸學人及無學人。是一切相分別想相。何者行相？如前六種，復五種事：一者為與諸塵；二者得共俱故；三者有為遠離；四者起煩惱業；五者心得自在。略說三種：善、不善、無記。一切牽果，是名行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者想相？六種如前。又六種生有相想、無相想、小想、大想、無量想、無用想。此一切想得二種異：一者世間；二出世間。緣於欲界是名小想。緣於色界是名大想。緣空識處名無量想。緣無所用處是無用想。此欲界等是名有相想。非想非非想是無相想。出世間想，謂諸學人及無學人。是一切相分別想相。何者行相？如前六種，復五種事：一者為與諸塵；二者得共俱故；三者有為遠離；四者起煩惱業；五者心得自在。略說三種：善、不善、無記。一切牽果，是名行相。

何者識相？亦有六種，所謂眼識乃至意識。是識相分復有三種：一者用分；二者緣多分境；三者住諸異分。用分有三、境分有六、住分亦三，如此等分，分別十八取塵為相，是五陰相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者識相？亦有六種，所謂眼識乃至意識。是識相分復有三種：一者用分；二者緣多分境；三者住諸異分。用分有三、境分有六、住分亦三，如此等分，分別十八取塵為相，是五陰相。

何者陰義？色者，過去未來現在，乃至近遠一切諸色，總名陰義。如是等色乃至於識，如是總攝一切和合，皆名陰義。何故佛說和合陰義？以此諸陰唯是和合無有實我，是故佛說名為陰義。何者色陰？分別有六：一者隨類；二者隨相；三者識依不依；四者離識不離識；五者想塵；六者色究竟處。此一切色，所謂四大及依四大，是名隨類。色相三種：一者淨色；二者淨塵；三者心塵。共相者皆是質礙，一切諸色皆是共相。何者識依不依？是眾生數，名之為依。復有色處，識初入乃至生受，是名識依。離如是色，名為不依。何者離識不離識？色不離說名自分，共識同用故。又復離識名不自分，相似相續能生於觸名為自分。雖相似相續不生於觸，名不自分。有三種想名為色塵：一者色想；二者礙想；三者種種想。色想者三相：一者顯現色；二者礙色；三者聚色。此三相塵如次第故，取青黑等名為色想；妨人遊行名為礙想；取於男女田宅等相名種種想。塵色色究竟者，略說有二：下界墮、欲界色界業增上緣。若四空處，依於作業則無有色，依自在定有妙光色。何故一切色種得自在智？修現定故是妙定色。何者受陰？分別有五：一者受類；二者自相；三者生處；四者思惟分別；五者滅處。何者受類？用處法。何者自相？苦、樂、不苦不樂。樂受者，生樂住樂壞苦愛著因緣。苦受者，生苦住苦壞樂離愛因緣。不苦不樂者，行苦故苦解脫愛緣。此一切受皆悉是苦，名受共相。何者生處？從十六觸，受陰得生。何者十六？謂六根觸、礙觸、依言觸、苦觸、樂觸、不苦不樂觸、欲觸、瞋觸、無明觸、明觸、非明無明觸。依根取塵，名六根觸。依塵思惟，生於礙觸。依心出言，名依言觸。三種受觸，依縛依解，欲瞋癡觸則依於縛，明非明無明觸依於解脫。何者思惟分別？一切諸佛八種分別：幾種受？何者受集？何者受滅？何者受集行道？何者受滅行道？何者受味？何者受過？何者受滅處？生相分別有三種受，有觸集故則有受集，廣說如經。是八種相分別受陰：一者自相分別；二者現因分別；三者因滅分別；四者現在未來分別；五者受滅道分別；六者濁用分別；七者清淨分別；八者受滅處分別。名分別。何者滅處？初禪滅憂根，二禪滅苦根，三禪滅喜根，四禪滅樂根，滅盡定滅捨根，是名受滅處分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者陰義？色者，過去未來現在，乃至近遠一切諸色，總名陰義。如是等色乃至於識，如是總攝一切和合，皆名陰義。何故佛說和合陰義？以此諸陰唯是和合無有實我，是故佛說名為陰義。何者色陰？分別有六：一者隨類；二者隨相；三者識依不依；四者離識不離識；五者想塵；六者色究竟處。此一切色，所謂四大及依四大，是名隨類。色相三種：一者淨色；二者淨塵；三者心塵。共相者皆是質礙，一切諸色皆是共相。何者識依不依？是眾生數，名之為依。復有色處，識初入乃至生受，是名識依。離如是色，名為不依。何者離識不離識？色不離說名自分，共識同用故。又復離識名不自分，相似相續能生於觸名為自分。雖相似相續不生於觸，名不自分。有三種想名為色塵：一者色想；二者礙想；三者種種想。色想者三相：一者顯現色；二者礙色；三者聚色。此三相塵如次第故，取青黑等名為色想；妨人遊行名為礙想；取於男女田宅等相名種種想。塵色色究竟者，略說有二：下界墮、欲界色界業增上緣。若四空處，依於作業則無有色，依自在定有妙光色。何故一切色種得自在智？修現定故是妙定色。何者受陰？分別有五：一者受類；二者自相；三者生處；四者思惟分別；五者滅處。何者受類？用處法。何者自相？苦、樂、不苦不樂。樂受者，生樂住樂壞苦愛著因緣。苦受者，生苦住苦壞樂離愛因緣。不苦不樂者，行苦故苦解脫愛緣。此一切受皆悉是苦，名受共相。何者生處？從十六觸，受陰得生。何者十六？謂六根觸、礙觸、依言觸、苦觸、樂觸、不苦不樂觸、欲觸、瞋觸、無明觸、明觸、非明無明觸。依根取塵，名六根觸。依塵思惟，生於礙觸。依心出言，名依言觸。三種受觸，依縛依解，欲瞋癡觸則依於縛，明非明無明觸依於解脫。何者思惟分別？一切諸佛八種分別：幾種受？何者受集？何者受滅？何者受集行道？何者受滅行道？何者受味？何者受過？何者受滅處？生相分別有三種受，有觸集故則有受集，廣說如經。是八種相分別受陰：一者自相分別；二者現因分別；三者因滅分別；四者現在未來分別；五者受滅道分別；六者濁用分別；七者清淨分別；八者受滅處分別。名分別。何者滅處？初禪滅憂根，二禪滅苦根，三禪滅喜根，四禪滅樂根，滅盡定滅捨根，是名受滅處分別。

何者想陰？分別有五：一者隨類；二者隨相；三者顛倒；四者不顛倒；五者決定。取境別相能生想法，是名隨類。隨相有六，已如前釋。取境雖異，皆想共相，名為隨相。凡夫無智，無明覆心，起邪思惟，依二見半出四顛倒，依於無常謂以為常，是修常想。為依見取出二顛倒，謂苦中計樂、不淨計淨。依於身見出我顛倒，於無我中取法我相。復有在家名心顛倒，如出家人名見顛倒。分別又有異想顛倒，於四種類生邪修想，名想顛倒。於四種類生決定智起信分別，名見顛倒。何者不顛倒想？諸有智人無有無明，起正思惟，於無常境見於無常、於苦見苦、於不淨境見於不淨、於無我境見於無我，起正修想，名不顛倒想。於此四種能起信樂，是名心不顛倒。於此四種正見正知，名見不顛倒，是名想不顛倒。何者決定？分別有五：一塵決定；二用決定；三者假名決定；四者不實決定；五者實義決定。取塵自相、取似相，是塵決定。於塵生受，取別異相，名用決定。依於自他，是名、是生、是姓等相，隨世俗語作想境界，是名假名決定。顛倒取塵，名不實決定。如實取塵，是名實義決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者想陰？分別有五：一者隨類；二者隨相；三者顛倒；四者不顛倒；五者決定。取境別相能生想法，是名隨類。隨相有六，已如前釋。取境雖異，皆想共相，名為隨相。凡夫無智，無明覆心，起邪思惟，依二見半出四顛倒，依於無常謂以為常，是修常想。為依見取出二顛倒，謂苦中計樂、不淨計淨。依於身見出我顛倒，於無我中取法我相。復有在家名心顛倒，如出家人名見顛倒。分別又有異想顛倒，於四種類生邪修想，名想顛倒。於四種類生決定智起信分別，名見顛倒。何者不顛倒想？諸有智人無有無明，起正思惟，於無常境見於無常、於苦見苦、於不淨境見於不淨、於無我境見於無我，起正修想，名不顛倒想。於此四種能起信樂，是名心不顛倒。於此四種正見正知，名見不顛倒，是名想不顛倒。何者決定？分別有五：一塵決定；二用決定；三者假名決定；四者不實決定；五者實義決定。取塵自相、取似相，是塵決定。於塵生受，取別異相，名用決定。依於自他，是名、是生、是姓等相，隨世俗語作想境界，是名假名決定。顛倒取塵，名不實決定。如實取塵，是名實義決定。

何者行陰？分別有五：一者謂塵；二者別住；三者不淨；四者清淨；五者事。六種思聚勝力牽果，是名行塵。生老住等不相應行和合積聚，名別住行。何以故？各各異故，名別住行。三毒等行，名為不淨。信等善根，名為淨行。如前五種知與塵等，是名為事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者行陰？分別有五：一者謂塵；二者別住；三者不淨；四者清淨；五者事。六種思聚勝力牽果，是名行塵。生老住等不相應行和合積聚，名別住行。何以故？各各異故，名別住行。三毒等行，名為不淨。信等善根，名為淨行。如前五種知與塵等，是名為事。

何者識陰？分別亦五：一者入處；二者不淨；三者依故；四者住故；五者多種。欲界中識依外色入，名為入處。色界淨天依於自陰，是為名色。識入處則有二入，四空處識依自四陰說名入處，是入處分別。此凡夫識依二種樂生於不淨，依現塵用樂故不淨，依於未來生老等苦樂故不淨，名不淨。識依有六種，是生識依，眼等六入識依得生，故得六名。譬如依糠火，牛糞等火亦復如是，是名依故。分別四識住處，如經中說。陰依境界為心住處。有色中識住，廣說如經。乃至我說識不至東，餘方亦爾。於現世中不樂涅槃，自至寂靜清涼得梵自在，我說如是此如來說經中所攝。四識住處後當廣說。復略說三有緣住處、究竟有緣住靜。佛說此三，顯四識住。煩惱境類煩惱依住，是說名為煩惱執著。以此二種名執著境：一者是境；二者取。境者，煩惱緣愛，言是我物，即是執境。我見煩惱，思惟是我。又有四種貪等身結，是業因緣即是取境。如上所執是心住處。何以故諸煩惱境依心得住？猶如濕衣諸塵易住，如肥田中種子增長。諸凡夫人未得厭離，愛欲對治受所牽識，未來世中即得受生悉令具足。乃至未捨凡夫之性，此所受生令具足者是名能住。此相續生，是名生死。所餘如前說於住緣。如此一切名有緣住處。有色界中諸識來去，無色界中說心沒生，此三處住乃至壽遣。如前二處得生增長及於壯大，如是量故，得知諸識住處究竟。若有說言異於此義，唯文字殊，理則無別。何以故？文字義別無分別故。若有問者則不能答，即便思惟：「我云何對？」脫若有答，後更思惟：「我實愚癡，自不知解而答他問。」是故智人從一切色乃至行陰愛等諸結暫伏，故無能生業結，有智慧故根本永盡。何以知之？諸在家人依貪瞋結，則能作業塵味因緣、恐憎因緣。於出家人戒取實結而能生業，戒取煩惱與貪同相願求生天，實結煩惱與瞋同相故謗涅槃。如此諸結，依於心地從思惟生。此諸煩惱對治滅故，欲取色等以為境者即得永滅。以此滅故，諸識有惑於四住處則不復住，諸對治識實清淨故。如是得知住處寂靜。以緣滅故，於未來世當生具足，應得相續不復更生，是名有緣住。靜阿摩羅識對治世識甚深清淨，說名不住。復次此識不為緣生，空解脫門善修習故不能生業，無願解脫門善修習故則能知足，無相解脫門善修習故住於不動。如前四義得正解脫，觀行於塵、於我我所無所取著，是故色等諸塵滅壞，心無渴愛。如此諸相心極清淨，識清淨故不自滅壞，亦復不為他緣所滅，無相續故。於十方處不更入生，於命於死無貪欲故說無求欲。心譬如樹，受喻如影。於時二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者識陰？分別亦五：一者入處；二者不淨；三者依故；四者住故；五者多種。欲界中識依外色入，名為入處。色界淨天依於自陰，是為名色。識入處則有二入，四空處識依自四陰說名入處，是入處分別。此凡夫識依二種樂生於不淨，依現塵用樂故不淨，依於未來生老等苦樂故不淨，名不淨。識依有六種，是生識依，眼等六入識依得生，故得六名。譬如依糠火，牛糞等火亦復如是，是名依故。分別四識住處，如經中說。陰依境界為心住處。有色中識住，廣說如經。乃至我說識不至東，餘方亦爾。於現世中不樂涅槃，自至寂靜清涼得梵自在，我說如是此如來說經中所攝。四識住處後當廣說。復略說三有緣住處、究竟有緣住靜。佛說此三，顯四識住。煩惱境類煩惱依住，是說名為煩惱執著。以此二種名執著境：一者是境；二者取。境者，煩惱緣愛，言是我物，即是執境。我見煩惱，思惟是我。又有四種貪等身結，是業因緣即是取境。如上所執是心住處。何以故諸煩惱境依心得住？猶如濕衣諸塵易住，如肥田中種子增長。諸凡夫人未得厭離，愛欲對治受所牽識，未來世中即得受生悉令具足。乃至未捨凡夫之性，此所受生令具足者是名能住。此相續生，是名生死。所餘如前說於住緣。如此一切名有緣住處。有色界中諸識來去，無色界中說心沒生，此三處住乃至壽遣。如前二處得生增長及於壯大，如是量故，得知諸識住處究竟。若有說言異於此義，唯文字殊，理則無別。何以故？文字義別無分別故。若有問者則不能答，即便思惟：「我云何對？」脫若有答，後更思惟：「我實愚癡，自不知解而答他問。」是故智人從一切色乃至行陰愛等諸結暫伏，故無能生業結，有智慧故根本永盡。何以知之？諸在家人依貪瞋結，則能作業塵味因緣、恐憎因緣。於出家人戒取實結而能生業，戒取煩惱與貪同相願求生天，實結煩惱與瞋同相故謗涅槃。如此諸結，依於心地從思惟生。此諸煩惱對治滅故，欲取色等以為境者即得永滅。以此滅故，諸識有惑於四住處則不復住，諸對治識實清淨故。如是得知住處寂靜。以緣滅故，於未來世當生具足，應得相續不復更生，是名有緣住。靜阿摩羅識對治世識甚深清淨，說名不住。復次此識不為緣生，空解脫門善修習故不能生業，無願解脫門善修習故則能知足，無相解脫門善修習故住於不動。如前四義得正解脫，觀行於塵、於我我所無所取著，是故色等諸塵滅壞，心無渴愛。如此諸相心極清淨，識清淨故不自滅壞，亦復不為他緣所滅，無相續故。於十方處不更入生，於命於死無貪欲故說無求欲。心譬如樹，受喻如影。於時二

無，是故無樹、是故無影。世心滅故，說現盡滅，是無漏心。學解脫故前次第說得寂靜，無學解脫故得清淨，四餘滅故得梵自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無，是故無樹、是故無影。世心滅故，說現盡滅，是無漏心。學解脫故前次第說得寂靜，無學解脫故得清淨，四餘滅故得梵自在。

問：何故不說識識住處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故不說識識住處？

答曰：言不自相故識得不淨。何以故？如來說心自相清淨。四處不爾，一切煩惱極不淨故。知貪欲等微細難見，色等不爾，非煩惱因不如色等。無有眾生於一識處而起愛著，如於色等，是故佛說識非住處，是名識陰住處分別。多種分別者，此說有三：一者有欲心無欲心、有瞋無瞋，廣說如經，乃至未得解脫及正解脫，此如來說，則名第一。是離分別，界分別故於欲界中心有四種：有善不善、染污不染污。於色界中心有三種，除去不善。無色亦爾。無漏有二：謂學、無學。欲界善心分別有二：生得、學得。不染污四：果報、威儀、工巧、變化。欲界變化一種生得，如天龍鬼無修慧果。於色界中無有工巧。無色界中但有果報。善心如下登高，是名第二依界分別。又有異心，多種分別煩惱種故。欲界中五，苦集滅道修道破故。色無色界五種亦爾，則有十五。及無漏心，復有十六。是名第三滅故分別。第一是離，復更分別三品助分為三摩提：一者使動、二不使動；一不得定、二者得定；一不正淨、二者正淨。於第一品，有染心人欲等障心。又於一時有善心人、無記心人欲等不起。如是分別有欲等心、無欲等心。於第二品，或復有時依內於定安心一處，境念滅故而於五塵心生散亂，極令沒故嬾墮覆障。為滅嬾墮，於喜樂境不正安故一時浮動，正取境故心不浮動。沈沒浮動為煩惱障心不寂靜，沈等滅故即得寂靜。正思惟故得根本禪，是名心定。離前定相，是不定心。至究竟道是故正修，至滅究竟故正解脫。離前二相，不正修習、不正解脫。取諸定相知第三品，是名識陰分別。何者說陰？次第有八種陰：一者生作；二者治道；三者染因所作；四者住作；五者分別作；六者如處作；七者如麁作；八者如器等作。何者生作？依根依色生於眼識，依意依法亦皆如是。如次第經，前說色陰心數所依，後說識陰受等心數在於中，說是名生作次第。何者治道次第？除四顛倒、說四念處。於色不淨橫計為淨，說身念處。於受計樂，說受念處。依於想行無我計我，說法念處。依心無常橫計為常，說心念處。何者染因所作次第？男見女色起於愛染。何故受？味愛故。受味愛者依想顛倒，想顛倒者依行煩惱，行煩惱者依於識陰、依於根塵。塵用生受，取多種塵，是名為想。現世塵用生諸煩惱，名之為行。依諸煩惱生不淨識，善不善業，於未來處生等苦故，更得不淨，說識在後。何者住作次第？識住四處：一者色；二者受；三者想；四者行。何以故？欲界中色是色住處，於欲界中具足色故。於色界中說為受住。何以故？受顯現故。於三無色說想住處。何以故？想顯現故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：言不自相故識得不淨。何以故？如來說心自相清淨。四處不爾，一切煩惱極不淨故。知貪欲等微細難見，色等不爾，非煩惱因不如色等。無有眾生於一識處而起愛著，如於色等，是故佛說識非住處，是名識陰住處分別。多種分別者，此說有三：一者有欲心無欲心、有瞋無瞋，廣說如經，乃至未得解脫及正解脫，此如來說，則名第一。是離分別，界分別故於欲界中心有四種：有善不善、染污不染污。於色界中心有三種，除去不善。無色亦爾。無漏有二：謂學、無學。欲界善心分別有二：生得、學得。不染污四：果報、威儀、工巧、變化。欲界變化一種生得，如天龍鬼無修慧果。於色界中無有工巧。無色界中但有果報。善心如下登高，是名第二依界分別。又有異心，多種分別煩惱種故。欲界中五，苦集滅道修道破故。色無色界五種亦爾，則有十五。及無漏心，復有十六。是名第三滅故分別。第一是離，復更分別三品助分為三摩提：一者使動、二不使動；一不得定、二者得定；一不正淨、二者正淨。於第一品，有染心人欲等障心。又於一時有善心人、無記心人欲等不起。如是分別有欲等心、無欲等心。於第二品，或復有時依內於定安心一處，境念滅故而於五塵心生散亂，極令沒故嬾墮覆障。為滅嬾墮，於喜樂境不正安故一時浮動，正取境故心不浮動。沈沒浮動為煩惱障心不寂靜，沈等滅故即得寂靜。正思惟故得根本禪，是名心定。離前定相，是不定心。至究竟道是故正修，至滅究竟故正解脫。離前二相，不正修習、不正解脫。取諸定相知第三品，是名識陰分別。何者說陰？次第有八種陰：一者生作；二者治道；三者染因所作；四者住作；五者分別作；六者如處作；七者如麁作；八者如器等作。何者生作？依根依色生於眼識，依意依法亦皆如是。如次第經，前說色陰心數所依，後說識陰受等心數在於中，說是名生作次第。何者治道次第？除四顛倒、說四念處。於色不淨橫計為淨，說身念處。於受計樂，說受念處。依於想行無我計我，說法念處。依心無常橫計為常，說心念處。何者染因所作次第？男見女色起於愛染。何故受？味愛故。受味愛者依想顛倒，想顛倒者依行煩惱，行煩惱者依於識陰、依於根塵。塵用生受，取多種塵，是名為想。現世塵用生諸煩惱，名之為行。依諸煩惱生不淨識，善不善業，於未來處生等苦故，更得不淨，說識在後。何者住作次第？識住四處：一者色；二者受；三者想；四者行。何以故？欲界中色是色住處，於欲界中具足色故。於色界中說為受住。何以故？受顯現故。於三無色說想住處。何以故？想顯現故

。於第四空說行住處。何以故？大思現故，八萬大劫是思果故，說住四處是名住作次第。分別作次第者，以色陰故見色聽聲則知他人，以受陰故心有高下生於苦樂，以想陰故知名生姓，以行陰故分別愚智，以識陰故陰中計我。是名分別作次第。如處作次第者，如在家人色受因緣起於鬪諍，若出家人想行因緣亦生鬪諍，識於二處並為因緣。如麁作次第者，色最為麁，六識境故。次明受陰，有三受故、男女等相相可知故、貪瞋癡等自可知故、離受想行識難知故。如器等作次第者，色譬如器，盛三受故。受譬飲食，損益身故。想譬鮭𮬃，取異受故。行喻食至，與苦樂故。識譬食者，用受等故。何者攝受？幾陰、幾入、幾界、幾因緣分、幾處非處、幾根攝受？如色陰等乃至識陰，色陰一陰，十入十界、法入法界說於少分，六緣少分，於處非處亦說少分，根則有七。受陰攝受者，一陰法入法界各說少分，一因緣分，三緣少分，處非處分，根中有五。想陰攝受者，一陰法入法界各說少分，三緣少分，處非處分，根則不攝。行陰攝受者，一陰法入法界亦說少分，四因緣分，五緣少分，處非處分，根中具六，三根少分。識陰攝受者，一陰一入七界，二因緣分，三緣少分，處非處分，根中說一，三根少分。如是陰入乃至於根，交互相攝。又異攝有十陰等諸法攝自種子，是名異攝。陰等諸法自共相攝，是名相攝。陰等諸法遍一切處，是名生攝。陰等諸法樂受等住，名別住攝。如陰等一時俱起，名不離攝。諸陰等法在於三世，名為時攝。諸陰等法依處得生，名為處攝。諸陰等法五種等故，名具足攝。諸陰等法分分不具，名少分攝。陰等諸法如如相故，是名真攝。如陰至根合十六攝。又有三種攝一切法，色陰、法界、意入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。於第四空說行住處。何以故？大思現故，八萬大劫是思果故，說住四處是名住作次第。分別作次第者，以色陰故見色聽聲則知他人，以受陰故心有高下生於苦樂，以想陰故知名生姓，以行陰故分別愚智，以識陰故陰中計我。是名分別作次第。如處作次第者，如在家人色受因緣起於鬪諍，若出家人想行因緣亦生鬪諍，識於二處並為因緣。如麁作次第者，色最為麁，六識境故。次明受陰，有三受故、男女等相相可知故、貪瞋癡等自可知故、離受想行識難知故。如器等作次第者，色譬如器，盛三受故。受譬飲食，損益身故。想譬鮭𮬃，取異受故。行喻食至，與苦樂故。識譬食者，用受等故。何者攝受？幾陰、幾入、幾界、幾因緣分、幾處非處、幾根攝受？如色陰等乃至識陰，色陰一陰，十入十界、法入法界說於少分，六緣少分，於處非處亦說少分，根則有七。受陰攝受者，一陰法入法界各說少分，一因緣分，三緣少分，處非處分，根中有五。想陰攝受者，一陰法入法界各說少分，三緣少分，處非處分，根則不攝。行陰攝受者，一陰法入法界亦說少分，四因緣分，五緣少分，處非處分，根中具六，三根少分。識陰攝受者，一陰一入七界，二因緣分，三緣少分，處非處分，根中說一，三根少分。如是陰入乃至於根，交互相攝。又異攝有十陰等諸法攝自種子，是名異攝。陰等諸法自共相攝，是名相攝。陰等諸法遍一切處，是名生攝。陰等諸法樂受等住，名別住攝。如陰等一時俱起，名不離攝。諸陰等法在於三世，名為時攝。諸陰等法依處得生，名為處攝。諸陰等法五種等故，名具足攝。諸陰等法分分不具，名少分攝。陰等諸法如如相故，是名真攝。如陰至根合十六攝。又有三種攝一切法，色陰、法界、意入。

何者陰？依幾種色色陰得生？依幾種處名攝陰生？依於六處色陰得生：一者依處；二者住處；三者臥具處；四者根處；五者根依處；六者如行能故諸定地處。識依七處名攝陰生：一者欲；二者色；三者塵；四者覺；五者觀察；六者淨行方便；七者清淨。欲等四處說在家人；觀察之處則是出家精勤持戒；淨行方便者，得未來禪；七者清淨得根本禪。為四種人，說七為四。色陰分別後當廣說依色分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者陰？依幾種色色陰得生？依幾種處名攝陰生？依於六處色陰得生：一者依處；二者住處；三者臥具處；四者根處；五者根依處；六者如行能故諸定地處。識依七處名攝陰生：一者欲；二者色；三者塵；四者覺；五者觀察；六者淨行方便；七者清淨。欲等四處說在家人；觀察之處則是出家精勤持戒；淨行方便者，得未來禪；七者清淨得根本禪。為四種人，說七為四。色陰分別後當廣說依色分別。

欝陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欝陀南：

物種及隣虛， 生形與相續， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物種及隣虛， 生形與相續，

業等剎那獨， 境雜說有十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業等剎那獨， 境雜說有十。

復有幾物色陰攝眼攝根？一物眼識所依。是色清淨不離攝故，則有七物，謂眼、身、地、色、香、味、觸。三界攝故說有十物，七種如前，及水、火、風。如眼物等，耳鼻及舌亦復如是。離四種根，身根九物。何以故？離四根故身得獨生。復有聲界，不久住故，是故別說有處有聲，則有十一色等塵物分別。如細滑等至健，皆是觸入。依四大地制於別名，依四大淨說於滑觸。依堅生重，不淨不堅生於麁輕，為淨不合生於軟觸，依風水雜則生冷觸，持因不具生於飢渴亦生羸劣，持因具足依大平等力飽觸生，依大不適飲食難消生諸病觸，依身轉變四大不調生於老觸，命根轉變四大不調生於死觸，依血不等生過患故食飲毒惡有暫死觸，地水相雜則生濁觸，去來動轉心起煩惱生疲惓觸，離上因緣生消息觸。四大調和身色不減，生休健觸和合諸觸，四大別住說有六種，謂淨四大共不淨大、堅共不堅、不攝及雜。不等平等一切諸塵色等至觸，以二識知：自識、心識，或同時知、或不同時。於色界中現無香味，非無種本。無有摶食，離食欲故。香味二塵摶食攝故，鼻舌二識無現用故，亦有種本。色陰攝色則有九物：四大、依大五塵。一切他色假名說陰。法入中色得有二種：物有、假有。依定自在、定中觀色，名為物有。是定果化、定共識塵、戒非戒色，皆是假名。又定塵色處果，定處色相應故。依於定大得生世法，依有漏定及無漏定，色是世法非出世法。何以故？有相思惟定因緣故。一切定人有能生色不能生色，猶如化生。若不思惟依前自在無有闇障，得淨光明自然而至現在世生，是名物有思惟。思惟解脫力故得見諸色，色未現前是假名有，非出世定境界之塵。出世定色，不可思惟欲色界色。云何為異色界中色？極大清淨，出光明故；極妙微細，非下根塵；無有苦受，過苦受故；不可思惟，住隣虛塵，無妨礙故；隨於心想，得有麁細。是五種異。略說色陰有六種相：自相、共相、依依者相關相、用相、業相、妙相。地水等大堅潤熱動四大自相，眼等諸根淨是自相，是名自相。皆有障礙，是色共相。四大是依、依者五塵，是相關相。內入有色，用增上故，外塵得生多種。有一色聚得名堅觸，有潤有熱、有動有雜為，內入用，是名用相。地等四大依攝熟牽，是事業相。復有別業後當廣說。隣虛細色是名妙相。妙相三種：分破極細、有生極細、自在極細。分破故隣虛，極微生極細故。風等諸微至中陰色，色界中色、無色界色自在細故，得名極微。如佛經說「人生中住得平等心，修學自心、莊嚴自心、作自在心，共一處住不相妨礙亦無惱害。若於此後生色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有幾物色陰攝眼攝根？一物眼識所依。是色清淨不離攝故，則有七物，謂眼、身、地、色、香、味、觸。三界攝故說有十物，七種如前，及水、火、風。如眼物等，耳鼻及舌亦復如是。離四種根，身根九物。何以故？離四根故身得獨生。復有聲界，不久住故，是故別說有處有聲，則有十一色等塵物分別。如細滑等至健，皆是觸入。依四大地制於別名，依四大淨說於滑觸。依堅生重，不淨不堅生於麁輕，為淨不合生於軟觸，依風水雜則生冷觸，持因不具生於飢渴亦生羸劣，持因具足依大平等力飽觸生，依大不適飲食難消生諸病觸，依身轉變四大不調生於老觸，命根轉變四大不調生於死觸，依血不等生過患故食飲毒惡有暫死觸，地水相雜則生濁觸，去來動轉心起煩惱生疲惓觸，離上因緣生消息觸。四大調和身色不減，生休健觸和合諸觸，四大別住說有六種，謂淨四大共不淨大、堅共不堅、不攝及雜。不等平等一切諸塵色等至觸，以二識知：自識、心識，或同時知、或不同時。於色界中現無香味，非無種本。無有摶食，離食欲故。香味二塵摶食攝故，鼻舌二識無現用故，亦有種本。色陰攝色則有九物：四大、依大五塵。一切他色假名說陰。法入中色得有二種：物有、假有。依定自在、定中觀色，名為物有。是定果化、定共識塵、戒非戒色，皆是假名。又定塵色處果，定處色相應故。依於定大得生世法，依有漏定及無漏定，色是世法非出世法。何以故？有相思惟定因緣故。一切定人有能生色不能生色，猶如化生。若不思惟依前自在無有闇障，得淨光明自然而至現在世生，是名物有思惟。思惟解脫力故得見諸色，色未現前是假名有，非出世定境界之塵。出世定色，不可思惟欲色界色。云何為異色界中色？極大清淨，出光明故；極妙微細，非下根塵；無有苦受，過苦受故；不可思惟，住隣虛塵，無妨礙故；隨於心想，得有麁細。是五種異。略說色陰有六種相：自相、共相、依依者相關相、用相、業相、妙相。地水等大堅潤熱動四大自相，眼等諸根淨是自相，是名自相。皆有障礙，是色共相。四大是依、依者五塵，是相關相。內入有色，用增上故，外塵得生多種。有一色聚得名堅觸，有潤有熱、有動有雜為，內入用，是名用相。地等四大依攝熟牽，是事業相。復有別業後當廣說。隣虛細色是名妙相。妙相三種：分破極細、有生極細、自在極細。分破故隣虛，極微生極細故。風等諸微至中陰色，色界中色、無色界色自在細故，得名極微。如佛經說「人生中住得平等心，修學自心、莊嚴自心、作自在心，共一處住不相妨礙亦無惱害。若於此後生色

究竟大梵自在，是其生處下閻浮提為聽法故，破一毛頭作十六分，地如一分，眾天共住無相妨礙」，名自在極微。如是色陰物種思惟，隣虛色相幾種分別？略說有五，後當廣說。如經本地智分破故、種分別故、獨自分故、共伴分故、無方分故、折色究竟智決定故、是隣虛分非身量故，是故隣虛不生不滅，是故色聚非隣虛生。分別隣虛有十五種，眼等五根、色等五塵、四大、法色。自相分別是名獨分，和合隣虛是共伴分。何以故？地等隣虛不相離故。何故有障礙法？不離一處共伴住故不無障礙。如心大地合，根相似故。諸事用生為相似業，增上緣故諸色和合，共為根用故得生起。若不如是，非諸和合。眼識等塵根塵無用，是故共伴不得相離。有一種色或礙不礙，如中陰等乃至梵色，名共伴分。色究竟故，諸隣虛色無有方分。不和合故，和合諸色隣虛方分，離一方處無隣虛色。如前所說五種隣虛，有五種眼：肉、天、聖慧、法眼、似佛眼。五種隣虛，幾眼境界？肉天二眼所不能見，餘三眼見。何以故？唯色和合，天眼得見內外上下前後明闇，不見隣虛，智分別故、隣虛色相非體別故。何故隣虛不生不滅可知可說？答：具足和合前得生故，未至後時未得別體，於中滅故。譬如水渧五種相故。隣虛思惟得知不正於色和合，以自體故隣虛得住，是為第一。不正思惟隣虛生滅，是為第二。隣虛色住共伴離伴，是名第三。唯隣虛中色和合住，是名第四。隣虛和合能生他色，他色得生異於隣虛，如是隣虛不正思惟，如正心人又取諸相，離前五種不正思惟，隣虛思惟正故，得起五種功德。和合色處隣虛分故，用行修道，於諸境界無疑惑因，所作自在，是一功德。身見滅道漸漸增勝，是二功德。我慢滅道方便得生，是三功德。諸煩惱起，起而暫止，心得清淨，是四功德。為空無相二解脫門便得修慧，是五功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟大梵自在，是其生處下閻浮提為聽法故，破一毛頭作十六分，地如一分，眾天共住無相妨礙」，名自在極微。如是色陰物種思惟，隣虛色相幾種分別？略說有五，後當廣說。如經本地智分破故、種分別故、獨自分故、共伴分故、無方分故、折色究竟智決定故、是隣虛分非身量故，是故隣虛不生不滅，是故色聚非隣虛生。分別隣虛有十五種，眼等五根、色等五塵、四大、法色。自相分別是名獨分，和合隣虛是共伴分。何以故？地等隣虛不相離故。何故有障礙法？不離一處共伴住故不無障礙。如心大地合，根相似故。諸事用生為相似業，增上緣故諸色和合，共為根用故得生起。若不如是，非諸和合。眼識等塵根塵無用，是故共伴不得相離。有一種色或礙不礙，如中陰等乃至梵色，名共伴分。色究竟故，諸隣虛色無有方分。不和合故，和合諸色隣虛方分，離一方處無隣虛色。如前所說五種隣虛，有五種眼：肉、天、聖慧、法眼、似佛眼。五種隣虛，幾眼境界？肉天二眼所不能見，餘三眼見。何以故？唯色和合，天眼得見內外上下前後明闇，不見隣虛，智分別故、隣虛色相非體別故。何故隣虛不生不滅可知可說？答：具足和合前得生故，未至後時未得別體，於中滅故。譬如水渧五種相故。隣虛思惟得知不正於色和合，以自體故隣虛得住，是為第一。不正思惟隣虛生滅，是為第二。隣虛色住共伴離伴，是名第三。唯隣虛中色和合住，是名第四。隣虛和合能生他色，他色得生異於隣虛，如是隣虛不正思惟，如正心人又取諸相，離前五種不正思惟，隣虛思惟正故，得起五種功德。和合色處隣虛分故，用行修道，於諸境界無疑惑因，所作自在，是一功德。身見滅道漸漸增勝，是二功德。我慢滅道方便得生，是三功德。諸煩惱起，起而暫止，心得清淨，是四功德。為空無相二解脫門便得修慧，是五功德。

生者，略說色物有五種生：依生、種生、牽生、長生、壞生。何者依生？於四大依造色得生，是故四大不名造色。是四大虛，造色得生，此色和合是四大依，知色自相，於和合中得知有色復更有虛，不見自相知無別色，略說得知有相非有相。若虛不見而言有者，譬喻得知。若有共依，為得同物、為不同物？義有二種，量故、力故。若不同量，應得小知。小知不得，則無是義。若有力故依物不同，離自相故則無別力，此力不同亦無是義，是名依生。何者種生？從自種生。譬如穀子，至多因緣，芽肉等界地灰等生，遇諸因緣，堅物得軟、軟物得堅，不熱得熱、熱得不熱，不動得動、動得不動。如是好色及不好色，有自相故，為自種子多種得生，是名種生。何者牽生？內入業增，不動外物而能得生。譬如世器，宿業牽故內入得生。譬如為業，五道入生。外諸色物，三種業牽：一者如欝單越，依報自生四天王天至第四天。二者現業自牽外色得生，如第五天。三者依他念業外色得生，如第六天。是名牽生。何者增長生？具足因緣多種得生，謂色增長漸漸具足，水雨溉灌芽等增長，是名長生。離增長生，是名壞生。造色生者，如多種物石磨和合，不可分別知別相故，不如麻豆麥等諸物一處積聚種別可知。何以故？猶如生相能生事用，為因增上造色得生。若一切行從自種本後便得生，何故依四大色說造色生？答：四大增減，造色隨大亦有損益。猶如眼識，離於四大不別生故。譬如大地，四大持故，如綖持衣。三因緣故，大地增減，方便能令造色增減。工用因故、業因緣故、定自在故，地大能造色增減三種力故。何者三種？能破增力、能受器力、能生因力。水大者能潤力故、火能熟故、風能燥故，是功用故，四大增減能令造色增減。前業相似諸四大生而得相似，是故造色似於四大，是名業因緣故。定自在者，前至大地，後時能令造色增減，如能轉變四大造色，以地為水、以水為地，是定自在。又復略說五種因緣，異相四大使生異果，四大力故、功用力故、呪術力故、神通力故、業行力故。從於此後未至生處，於中陰中諸色和合。何因何緣自種子因能牽生業？是增上緣。以何義故有中陰生？云何可信？於後無依心心數法更生他處，不可至故。若如思惟喻於聲響，是義不然。根亂故有，如見二月。若如思惟無中陰者譬鏡中影，是亦不然，面不減故。影譬不然。若復思惟如心取境無中間識，汝喻不然，心不去故。若是等譬破無中陰，是義不然。是故中陰實有可信，是名色陰。生分思惟已生色陰。何者前去取於生處他色處生？答：四大在前向受生處，四大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生者，略說色物有五種生：依生、種生、牽生、長生、壞生。何者依生？於四大依造色得生，是故四大不名造色。是四大虛，造色得生，此色和合是四大依，知色自相，於和合中得知有色復更有虛，不見自相知無別色，略說得知有相非有相。若虛不見而言有者，譬喻得知。若有共依，為得同物、為不同物？義有二種，量故、力故。若不同量，應得小知。小知不得，則無是義。若有力故依物不同，離自相故則無別力，此力不同亦無是義，是名依生。何者種生？從自種生。譬如穀子，至多因緣，芽肉等界地灰等生，遇諸因緣，堅物得軟、軟物得堅，不熱得熱、熱得不熱，不動得動、動得不動。如是好色及不好色，有自相故，為自種子多種得生，是名種生。何者牽生？內入業增，不動外物而能得生。譬如世器，宿業牽故內入得生。譬如為業，五道入生。外諸色物，三種業牽：一者如欝單越，依報自生四天王天至第四天。二者現業自牽外色得生，如第五天。三者依他念業外色得生，如第六天。是名牽生。何者增長生？具足因緣多種得生，謂色增長漸漸具足，水雨溉灌芽等增長，是名長生。離增長生，是名壞生。造色生者，如多種物石磨和合，不可分別知別相故，不如麻豆麥等諸物一處積聚種別可知。何以故？猶如生相能生事用，為因增上造色得生。若一切行從自種本後便得生，何故依四大色說造色生？答：四大增減，造色隨大亦有損益。猶如眼識，離於四大不別生故。譬如大地，四大持故，如綖持衣。三因緣故，大地增減，方便能令造色增減。工用因故、業因緣故、定自在故，地大能造色增減三種力故。何者三種？能破增力、能受器力、能生因力。水大者能潤力故、火能熟故、風能燥故，是功用故，四大增減能令造色增減。前業相似諸四大生而得相似，是故造色似於四大，是名業因緣故。定自在者，前至大地，後時能令造色增減，如能轉變四大造色，以地為水、以水為地，是定自在。又復略說五種因緣，異相四大使生異果，四大力故、功用力故、呪術力故、神通力故、業行力故。從於此後未至生處，於中陰中諸色和合。何因何緣自種子因能牽生業？是增上緣。以何義故有中陰生？云何可信？於後無依心心數法更生他處，不可至故。若如思惟喻於聲響，是義不然。根亂故有，如見二月。若如思惟無中陰者譬鏡中影，是亦不然，面不減故。影譬不然。若復思惟如心取境無中間識，汝喻不然，心不去故。若是等譬破無中陰，是義不然。是故中陰實有可信，是名色陰。生分思惟已生色陰。何者前去取於生處他色處生？答：四大在前向受生處，四大

依故。於處造色與大共生，四大處生處障故生。又復造色自相遍故、不離大故，能障生處。地等四大麁細可知。如次第說，地界持故能作事業得說有果，水火風界流燒吹等是三大業。一切諸聲唯生滅，於色和合不久相續，於內外二處得知，依一時生處處得聞悉皆遍滿。如焰光至，無前後無遲疾故。此風二種，謂動、不動。輪者不動，空行則動。行於物者恒為隨順持於幻化，持幻化者則是不動，異此皆動。虛空界者，明闇所攝皆是造色，是名空界。離明闇等空界別相不可知故，亦是不動。於眾生處有恒光明、有恒闇冥，此中不動；若異此處則名為動。依色和合清淨虛朗光明所攝，不清朗者亦是色攝。形者，謂長短等。為是實法、為假名耶？答：此是假名。何以故？以聚集故。言此是處、言此是形，唯言語故、唯度量故，於八相中無別義故。若以看視於可視者，體性雜故，猶如車等。慧有異故，故說假名。復於法入禪定果色唯得有色。何以故？餘香味觸生因無故、無復用故。如是於空行風，諸香等塵無共生者，以相近故風中有香。復於光中出輪外者，若諸大法及香等塵不復得現。禪定果色於法入中依禪定生，非四大生，似本色故亦說造色，不依四大。從色陰中有幾種法是可見者、有障礙者？答：一者二種，眼識行處離法入色，所餘諸色皆不可見。亦有障礙如是分者，於色陰中是形。思惟相續者，於色陰中有幾種流？答：有三種：一者依；二者報生；三者長養。依者有四：報依、長養依、不等依、體性依。報依者二種：一者前品；二者相續前品，是報等所牽故。次報後生，是名相續。長養有二：滿處長養、相增長養。滿處者，有色增長，飲食眠臥梵行禪定依此增長。復相增者，從依飲食依滿處故恒受樂故、依時熟故而得增長。諸有色法依此二種而得增長。於無色法，唯相增故而得增長。欲界諸色四食長養。何者為四？思、識、摶、觸。前二種食未牽牽故，是生因緣。後二種食是住因緣，觸食是受陰等住緣，所餘眠等亦能增長。於色界色，不依摶食、不依眠臥、不依梵行而得增長。諸有色根而隨二流，離此二種無別依流，果報相續增長壯大有時得見。何故是報所攝不名長養？答：此果報色如安置處，不增不減而得住故。養相續者，依報相續有違從故，有增有減。非根色者皆有三流：心心數法依於依流、依於報流。若依相增而有增長，於法入色無有報生。所餘諸法如心心數而可得知。於欲界中，諸內外色得果報生。於色界中離於香味，餘者是報。復欲界中諸根不具亦是果報。於色界中，諸根具足皆是果報，是聲界者亦是果報，非是聲故是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依故。於處造色與大共生，四大處生處障故生。又復造色自相遍故、不離大故，能障生處。地等四大麁細可知。如次第說，地界持故能作事業得說有果，水火風界流燒吹等是三大業。一切諸聲唯生滅，於色和合不久相續，於內外二處得知，依一時生處處得聞悉皆遍滿。如焰光至，無前後無遲疾故。此風二種，謂動、不動。輪者不動，空行則動。行於物者恒為隨順持於幻化，持幻化者則是不動，異此皆動。虛空界者，明闇所攝皆是造色，是名空界。離明闇等空界別相不可知故，亦是不動。於眾生處有恒光明、有恒闇冥，此中不動；若異此處則名為動。依色和合清淨虛朗光明所攝，不清朗者亦是色攝。形者，謂長短等。為是實法、為假名耶？答：此是假名。何以故？以聚集故。言此是處、言此是形，唯言語故、唯度量故，於八相中無別義故。若以看視於可視者，體性雜故，猶如車等。慧有異故，故說假名。復於法入禪定果色唯得有色。何以故？餘香味觸生因無故、無復用故。如是於空行風，諸香等塵無共生者，以相近故風中有香。復於光中出輪外者，若諸大法及香等塵不復得現。禪定果色於法入中依禪定生，非四大生，似本色故亦說造色，不依四大。從色陰中有幾種法是可見者、有障礙者？答：一者二種，眼識行處離法入色，所餘諸色皆不可見。亦有障礙如是分者，於色陰中是形。思惟相續者，於色陰中有幾種流？答：有三種：一者依；二者報生；三者長養。依者有四：報依、長養依、不等依、體性依。報依者二種：一者前品；二者相續前品，是報等所牽故。次報後生，是名相續。長養有二：滿處長養、相增長養。滿處者，有色增長，飲食眠臥梵行禪定依此增長。復相增者，從依飲食依滿處故恒受樂故、依時熟故而得增長。諸有色法依此二種而得增長。於無色法，唯相增故而得增長。欲界諸色四食長養。何者為四？思、識、摶、觸。前二種食未牽牽故，是生因緣。後二種食是住因緣，觸食是受陰等住緣，所餘眠等亦能增長。於色界色，不依摶食、不依眠臥、不依梵行而得增長。諸有色根而隨二流，離此二種無別依流，果報相續增長壯大有時得見。何故是報所攝不名長養？答：此果報色如安置處，不增不減而得住故。養相續者，依報相續有違從故，有增有減。非根色者皆有三流：心心數法依於依流、依於報流。若依相增而有增長，於法入色無有報生。所餘諸法如心心數而可得知。於欲界中，諸內外色得果報生。於色界中離於香味，餘者是報。復欲界中諸根不具亦是果報。於色界中，諸根具足皆是果報，是聲界者亦是果報，非是聲故是名

色陰相續思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色陰相續思惟。

業者，色陰中攝，持界幾業乃至風界。一切四大有五種業：於此地界開發轉業；處所持業；為作依業；互相違業；平等增業。水界業者，流、攝、濕潤、違及增長，是為五種。火界業者，光、熟、破壞、違及增長，亦有五種。風界業者，輕、動、令慘、違及增長，是名風業。又有四大於造色生，亦有五業。何者為五？一者能生；二者與依；三者住處；四者勝持；五者增長。何以故？於開發生前得至故，是名能生。已得生者不離處故，是名與依。於增壞等相似性故，是名住處。如量不減能勝持故，是名勝持。令增長故，是名增長。何故眼耳塵色有善不善，餘塵不爾？答：略說有三：軟、中、上思。何者為軟？思惟時思、決定時思、作業時思。為善不善身口業生，依極上思二色生故，是故業色有善不善，是故餘塵不得如此。從色和合動搖異相為不異相？答：說不異相。何以故？於此物處已生未生、已壞未壞，動義不然。若動已生而後得動，無有自相。若未生者則無有動，若已壞者不能得動。未生同故。若不壞者，則無行相分明別體至彼因緣，是義不然。是故動搖無別實有。是名色陰業分。思惟剎那者，此具足故、色陰剎那剎那滅故。何以故？行法得生滅無障故。此時生因即是滅因，是義不然。何以故？一因異果不得生故。已生住因，別相不現故。是故行法自滅，不緣於地。行念滅無有障礙，如火等物為破壞因。若是思惟，此義不然，共行火等同生滅故。不似前生，唯因能造。是火等事滅者滅因，是義不然。何以故？滅者與行不共俱故。滅若已有，於行滅中諸行相續已斷滅故，以是義故不得共俱。滅者，滅無為體能作滅因，是故不然。若滅為滅因，不得一時，滅作滅因前後無異故，諸相續法永應不生。若滅異體，從滅異義別有滅相，即不可得，是故不然。復次若與火等滅伴能滅，作是思惟，是故心心數等諸燈焰等有自體滅，即應不有，是故不然。復次若力更互相成，二能滅故。此是所滅、此是能滅則無分別，是故不然。復次若二種法各有能分共滅具足，而此二種各有半能、各有半不能，是故不然。如是等分，於色陰中剎那思惟自體滅故、諸大等法遮滅因故、遮二種滅因故。何以知之？一切諸行心為果故，如心可知皆有剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業者，色陰中攝，持界幾業乃至風界。一切四大有五種業：於此地界開發轉業；處所持業；為作依業；互相違業；平等增業。水界業者，流、攝、濕潤、違及增長，是為五種。火界業者，光、熟、破壞、違及增長，亦有五種。風界業者，輕、動、令慘、違及增長，是名風業。又有四大於造色生，亦有五業。何者為五？一者能生；二者與依；三者住處；四者勝持；五者增長。何以故？於開發生前得至故，是名能生。已得生者不離處故，是名與依。於增壞等相似性故，是名住處。如量不減能勝持故，是名勝持。令增長故，是名增長。何故眼耳塵色有善不善，餘塵不爾？答：略說有三：軟、中、上思。何者為軟？思惟時思、決定時思、作業時思。為善不善身口業生，依極上思二色生故，是故業色有善不善，是故餘塵不得如此。從色和合動搖異相為不異相？答：說不異相。何以故？於此物處已生未生、已壞未壞，動義不然。若動已生而後得動，無有自相。若未生者則無有動，若已壞者不能得動。未生同故。若不壞者，則無行相分明別體至彼因緣，是義不然。是故動搖無別實有。是名色陰業分。思惟剎那者，此具足故、色陰剎那剎那滅故。何以故？行法得生滅無障故。此時生因即是滅因，是義不然。何以故？一因異果不得生故。已生住因，別相不現故。是故行法自滅，不緣於地。行念滅無有障礙，如火等物為破壞因。若是思惟，此義不然，共行火等同生滅故。不似前生，唯因能造。是火等事滅者滅因，是義不然。何以故？滅者與行不共俱故。滅若已有，於行滅中諸行相續已斷滅故，以是義故不得共俱。滅者，滅無為體能作滅因，是故不然。若滅為滅因，不得一時，滅作滅因前後無異故，諸相續法永應不生。若滅異體，從滅異義別有滅相，即不可得，是故不然。復次若與火等滅伴能滅，作是思惟，是故心心數等諸燈焰等有自體滅，即應不有，是故不然。復次若力更互相成，二能滅故。此是所滅、此是能滅則無分別，是故不然。復次若二種法各有能分共滅具足，而此二種各有半能、各有半不能，是故不然。如是等分，於色陰中剎那思惟自體滅故、諸大等法遮滅因故、遮二種滅因故。何以知之？一切諸行心為果故，如心可知皆有剎那。

獨者，從諸四大造色別相，為當不別。答曰：有別。何以故？見別相故。如此別相，謂異根境。餘根大境、餘造色境，度不度故。從諸花香度於麻中等，不度變不變故。如蘇等中煎煮和合色味等變，堅等不然，是故知有別相造色。四大造色有於別相而體是一。譬如見株起於二智，取相有異而體是一。一者疑智境故；二者決智境故。是喻不然，雖有別相而作一體，於四大中亦應如是。何以知之？是諸四大各自別相，若定如是四大一體，不應有四。此義不然。是故造色與大別體，是名獨不獨義。思惟境者，一切諸法，色所攝者幾根幾塵？答：五色是根、六色是塵。云何根者，諸塵成境。根不破者，廣說如經。於初地中幾種因緣，諸根破壞不破壞者？答有二種：一者羸劣；二者皆失。不如此義，皆是成根。略說有四變異因緣：一者從外緣生。云何知之？用諸外塵有逆從故、他損傷故、治損傷故，是名外緣。二者從於內緣，如在於內不善思惟，所生欲等諸根損減，從正思惟三摩提等諸根增益。三者業緣得生，如昔業緣有強弱故，諸可愛及不可愛。四者從自體生，一切諸根依自相故時損時益。復次心根破壞有幾，答曰：有四。一者從蓋所作。於五蓋中隨一覆心，亂心所作。亂心作者，如著鬼等，所求未得，如四空定及六神通，未得之時自謂言得，起邪心故，名求未得。未了所作，如未多聞及諸工巧，依是四義心得破壞。復次云何色等諸塵於根明了？色不至眼於眼明了，不極微細見亦明了，及可見色無覆障者，有光明處又不過遠，對眼前塵於眼明了，有諸眾生於闇室中亦得了色。唯一種不可見色，如前諸塵肉眼不見，皆天眼見。聲者，不至無障。若有至者，若光闇中不過微細，住於境處即得明了。香味及觸至於自根住境處者，是諸天眼可見色者，雖復微細有障及遠至住境處皆得明了，不住境處不能得見。復諸聖人聖慧眼者，一切種色皆悉明了，如初地說六種境界。云何解釋？第一境者，諸色皆得入眾生世及於世器。二者依三種性皆有分別：一者相分別；二者事分別；三者住分別。如是分別青赤白等，乃至廣說。事分別者，作無作色、戒非戒色、非戒非非戒色。住分別者，是如意色及不如意及有捨處，名色分別。聲分別者，眾生數因、非眾生因、眾生非眾生因。事分別者，是口所作。住分別者，如前說。香分別者，謂根莖皮心葉華果，是香分別。香味觸中無事分別。住分別者，如前色說。味相分別者，謂甜苦等。住亦如前。觸有多種，分別如前。第三境者，於十方中即可得知。第四境者，三世分別。第五者，實不實取分別可知。第六境者，於一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨者，從諸四大造色別相，為當不別。答曰：有別。何以故？見別相故。如此別相，謂異根境。餘根大境、餘造色境，度不度故。從諸花香度於麻中等，不度變不變故。如蘇等中煎煮和合色味等變，堅等不然，是故知有別相造色。四大造色有於別相而體是一。譬如見株起於二智，取相有異而體是一。一者疑智境故；二者決智境故。是喻不然，雖有別相而作一體，於四大中亦應如是。何以知之？是諸四大各自別相，若定如是四大一體，不應有四。此義不然。是故造色與大別體，是名獨不獨義。思惟境者，一切諸法，色所攝者幾根幾塵？答：五色是根、六色是塵。云何根者，諸塵成境。根不破者，廣說如經。於初地中幾種因緣，諸根破壞不破壞者？答有二種：一者羸劣；二者皆失。不如此義，皆是成根。略說有四變異因緣：一者從外緣生。云何知之？用諸外塵有逆從故、他損傷故、治損傷故，是名外緣。二者從於內緣，如在於內不善思惟，所生欲等諸根損減，從正思惟三摩提等諸根增益。三者業緣得生，如昔業緣有強弱故，諸可愛及不可愛。四者從自體生，一切諸根依自相故時損時益。復次心根破壞有幾，答曰：有四。一者從蓋所作。於五蓋中隨一覆心，亂心所作。亂心作者，如著鬼等，所求未得，如四空定及六神通，未得之時自謂言得，起邪心故，名求未得。未了所作，如未多聞及諸工巧，依是四義心得破壞。復次云何色等諸塵於根明了？色不至眼於眼明了，不極微細見亦明了，及可見色無覆障者，有光明處又不過遠，對眼前塵於眼明了，有諸眾生於闇室中亦得了色。唯一種不可見色，如前諸塵肉眼不見，皆天眼見。聲者，不至無障。若有至者，若光闇中不過微細，住於境處即得明了。香味及觸至於自根住境處者，是諸天眼可見色者，雖復微細有障及遠至住境處皆得明了，不住境處不能得見。復諸聖人聖慧眼者，一切種色皆悉明了，如初地說六種境界。云何解釋？第一境者，諸色皆得入眾生世及於世器。二者依三種性皆有分別：一者相分別；二者事分別；三者住分別。如是分別青赤白等，乃至廣說。事分別者，作無作色、戒非戒色、非戒非非戒色。住分別者，是如意色及不如意及有捨處，名色分別。聲分別者，眾生數因、非眾生因、眾生非眾生因。事分別者，是口所作。住分別者，如前說。香分別者，謂根莖皮心葉華果，是香分別。香味觸中無事分別。住分別者，如前色說。味相分別者，謂甜苦等。住亦如前。觸有多種，分別如前。第三境者，於十方中即可得知。第四境者，三世分別。第五者，實不實取分別可知。第六境者，於一

邊處得取具足。如是自分諸有色塵明了分別。何者思惟能生識者？於共於諸根不破壞者，與明了塵同興發心，如此思惟能生諸識，是名色陰境分思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊處得取具足。如是自分諸有色塵明了分別。何者思惟能生識者？於共於諸根不破壞者，與明了塵同興發心，如此思惟能生諸識，是名色陰境分思惟。

雜思惟者，於欲界陰入住是處，色界色生於此身。云何上界諸色與下界共別處而住，不別處也？答曰：不別處住猶如沙水，是名色陰雜分思，非色陰分別思惟究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜思惟者，於欲界陰入住是處，色界色生於此身。云何上界諸色與下界共別處而住，不別處也？答曰：不別處住猶如沙水，是名色陰雜分思，非色陰分別思惟究竟。