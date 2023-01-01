決定藏論卷中梁天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定藏論卷中梁天竺三藏真諦譯

心地品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心地品之二

略說生緣所攝自因具足，是名為至。何者為至？似因略故因緣具足，是以得生，故名為至。如是選擇知假名有，至若實有則有二種，謂生因有、不離因有。若生因有，如未得法從前以來，無至為因，豈義得生？若如是者，永不得生。不離法因有，以是善法不善無記一時得至，復故礙法，亦應共生。是故兩因皆悉不然。復法生因各現諸緣所攝自種如之因，即此種子故名為至。餘別因緣在現前故，名離餘緣。在此牽緣，以此自在假名為至。此自在以諸人者，諸法被生被滅，更樂現前速牽生緣，是故名至。略有三義：一者種子成就；二者自在成就；三者現前成就。種子成就者，一切惡法、諸無記法及生得善、無功用生，此諸種子未有定破，聖道拔斷；諸善種子，未為邪見之所破壞，是名種子成就。云何知耶？諸法種子乃至未壞，與不善法若現不現，如此等人悉名成就。以諸善法功力所造，有諸無記生緣所攝諸因具足，是名自在成就。諸現在法在於現前自相故生，是名現前成就。何者命根？依過去業，處處受身，為業所牽有量時住，以此牽命，即名命根。又復命根分別有二，謂定、不定，有隨、不隨，有少有多，有後無後，有得自在有不自在。閻浮提人離其壽命，餘有決定數。閻浮提中或壽無量或復短促，乃至十歲；欝單越人定壽千年。是處隨命無餘緣死，餘處不隨。於閻浮提壽十歲人，是名短促；有諸畜生，於一日中七死七生，乃至一日一夜；非想非非想諸天壽命八萬大劫，羅漢壽命亦復有後。若諸學人於現在世定入涅槃，諸凡夫人最後生身壽命有後，其餘諸人無復有後。自在命根諸阿羅漢、菩薩及佛，能延壽命，其餘壽命不得自在。何者眾生種類似分？略說處處受生諸眾生類，同界同道、同生同類、同年同姓、長短等行，以依此分，是諸相似，是名眾生種類似分。有諸眾生依是界分各有似分，於一界中眾生受生，以依五道各有似分；一一道中諸眾生，有諸眾生依生、分生，一一生生依類分生，一一姓生。有諸眾生色聲高廣事業似分，有諸眾生善惡似分各有似分。如殺生人共諸殺生，乃至邪見共邪見人；如離殺人共諸離殺，乃至正見共正見人；須陀洹人共須陀洹，乃至辟支佛其辟支佛、菩薩共菩薩、佛共佛，名相似分。一切眾生皆是假名，云何眾生似分而是實法？凡夫性者，三界見苦所斷煩惱、種子未斷，名凡夫性。又凡夫性復有四種：一者無涅槃性；二者聲聞性攝；三者辟支佛性攝；四者佛性所攝。離十煩惱無有別性，名凡夫性。何者和合性？因緣具足諸法得生。種種因緣種種法生，名共作因。和合性者，復有六種：受和合；入生和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說生緣所攝自因具足，是名為至。何者為至？似因略故因緣具足，是以得生，故名為至。如是選擇知假名有，至若實有則有二種，謂生因有、不離因有。若生因有，如未得法從前以來，無至為因，豈義得生？若如是者，永不得生。不離法因有，以是善法不善無記一時得至，復故礙法，亦應共生。是故兩因皆悉不然。復法生因各現諸緣所攝自種如之因，即此種子故名為至。餘別因緣在現前故，名離餘緣。在此牽緣，以此自在假名為至。此自在以諸人者，諸法被生被滅，更樂現前速牽生緣，是故名至。略有三義：一者種子成就；二者自在成就；三者現前成就。種子成就者，一切惡法、諸無記法及生得善、無功用生，此諸種子未有定破，聖道拔斷；諸善種子，未為邪見之所破壞，是名種子成就。云何知耶？諸法種子乃至未壞，與不善法若現不現，如此等人悉名成就。以諸善法功力所造，有諸無記生緣所攝諸因具足，是名自在成就。諸現在法在於現前自相故生，是名現前成就。何者命根？依過去業，處處受身，為業所牽有量時住，以此牽命，即名命根。又復命根分別有二，謂定、不定，有隨、不隨，有少有多，有後無後，有得自在有不自在。閻浮提人離其壽命，餘有決定數。閻浮提中或壽無量或復短促，乃至十歲；欝單越人定壽千年。是處隨命無餘緣死，餘處不隨。於閻浮提壽十歲人，是名短促；有諸畜生，於一日中七死七生，乃至一日一夜；非想非非想諸天壽命八萬大劫，羅漢壽命亦復有後。若諸學人於現在世定入涅槃，諸凡夫人最後生身壽命有後，其餘諸人無復有後。自在命根諸阿羅漢、菩薩及佛，能延壽命，其餘壽命不得自在。何者眾生種類似分？略說處處受生諸眾生類，同界同道、同生同類、同年同姓、長短等行，以依此分，是諸相似，是名眾生種類似分。有諸眾生依是界分各有似分，於一界中眾生受生，以依五道各有似分；一一道中諸眾生，有諸眾生依生、分生，一一生生依類分生，一一姓生。有諸眾生色聲高廣事業似分，有諸眾生善惡似分各有似分。如殺生人共諸殺生，乃至邪見共邪見人；如離殺人共諸離殺，乃至正見共正見人；須陀洹人共須陀洹，乃至辟支佛其辟支佛、菩薩共菩薩、佛共佛，名相似分。一切眾生皆是假名，云何眾生似分而是實法？凡夫性者，三界見苦所斷煩惱、種子未斷，名凡夫性。又凡夫性復有四種：一者無涅槃性；二者聲聞性攝；三者辟支佛性攝；四者佛性所攝。離十煩惱無有別性，名凡夫性。何者和合性？因緣具足諸法得生。種種因緣種種法生，名共作因。和合性者，復有六種：受和合；入生和

合；六入住和合；工巧智和合；淨和合；相從和合。受和合者，因內外入及思惟等諸識得生，三種和合故觸得生，因觸和合故得生受。入生和合者，無明緣行乃至老死。六入住和合者，依於四食及以命根。工巧智相應業作具人力，是名工巧和合。淨和合者，十二難得自他功力。相從和合者，如有一人為大國主如法治化，眾生荷賴四海安寧。離如是分無別和合。字和合者，依法性相而立假名，依如是義是名為字。句和合者，已說依自相法、善法惡法、淨法不淨法，選擇分別以名合為句，是句和合。味和合者，名與句合，字義具足，是味和合。於諸略義悉皆是名，於處中義是名為句，於廣說義稱之為味。唯依於名，唯得知名，不知於義。若依於句，知諸法性亦知於鳴，不得知廣選諸法。依於味身，知諸法義。以此名身句味身為五學處得知假名，隨方俗語立名不同。若於鳴中無處不同，耳相聞故。何者五學處？一者內學；二者因學；三者聲學；四者醫方學；五者世工巧學。何者起生？諸行因果相續未斷，是名起生。復次起生有種子生，猶如諸法有種現起。復有起生種子果生，如有種子未滅種本現前起生。如菩薩地有名流生、四非色陰有色流生。如內外十入，於法入中無作色生，有逐流生。如次第法十二因緣，有逆次第十二因緣以此起生，即是相續無別有法。何者齊法？依無始時各各分齊種子因果法不相雜，諸佛出世及不出世，法常然故。有滅分齊，猶如逆順十二因緣。有正法齊，謂如五陰及十二入、十八界等無有增減。有受分齊，如三受法亦無增減。有住分齊，謂一切身乃至壽命諸外法住至一大劫。有變分齊，如諸眾生已生色界，退生欲界有限量齊；如諸眾生生有色處身有限量，外法世界亦有限量。何者應爾？為說諸法、為安諸法、為正知法，此中方便即名為應，分別有四：一者見應；二者因應；三者論義應；四者法爾應，如聲聞地後當廣說。何者迅疾？諸行生滅迅疾不住，有行迅疾即是生滅。有力勢迅疾，謂地行，象馬及以人等。又空行，天鳥諸夜叉等。有鳴迅疾，如聲出時。有水迅疾，如江河流。有火迅疾，如大猛焰焚燒乾草。射迅疾者，如人善射，箭去迅速。智迅疾者，謂諸聖人簡擇修行速知諸義。通迅疾者，謂大神通，運身速疾。意速疾者，依心速疾、神通迅速。何者次第？各相對諸行相續依次第生，是名次第。有生次第，如十二因緣。有滅次第，如逆因緣，無明滅故乃至老死滅，老死滅故憂悲苦惱一切皆滅。又有道俗法用次第，於晨朝起料理身體，著衣營務嬉戲試藝，洗浴塗香著華嚴身，食諸飲食眠臥消息，是俗次第。何者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合；六入住和合；工巧智和合；淨和合；相從和合。受和合者，因內外入及思惟等諸識得生，三種和合故觸得生，因觸和合故得生受。入生和合者，無明緣行乃至老死。六入住和合者，依於四食及以命根。工巧智相應業作具人力，是名工巧和合。淨和合者，十二難得自他功力。相從和合者，如有一人為大國主如法治化，眾生荷賴四海安寧。離如是分無別和合。字和合者，依法性相而立假名，依如是義是名為字。句和合者，已說依自相法、善法惡法、淨法不淨法，選擇分別以名合為句，是句和合。味和合者，名與句合，字義具足，是味和合。於諸略義悉皆是名，於處中義是名為句，於廣說義稱之為味。唯依於名，唯得知名，不知於義。若依於句，知諸法性亦知於鳴，不得知廣選諸法。依於味身，知諸法義。以此名身句味身為五學處得知假名，隨方俗語立名不同。若於鳴中無處不同，耳相聞故。何者五學處？一者內學；二者因學；三者聲學；四者醫方學；五者世工巧學。何者起生？諸行因果相續未斷，是名起生。復次起生有種子生，猶如諸法有種現起。復有起生種子果生，如有種子未滅種本現前起生。如菩薩地有名流生、四非色陰有色流生。如內外十入，於法入中無作色生，有逐流生。如次第法十二因緣，有逆次第十二因緣以此起生，即是相續無別有法。何者齊法？依無始時各各分齊種子因果法不相雜，諸佛出世及不出世，法常然故。有滅分齊，猶如逆順十二因緣。有正法齊，謂如五陰及十二入、十八界等無有增減。有受分齊，如三受法亦無增減。有住分齊，謂一切身乃至壽命諸外法住至一大劫。有變分齊，如諸眾生已生色界，退生欲界有限量齊；如諸眾生生有色處身有限量，外法世界亦有限量。何者應爾？為說諸法、為安諸法、為正知法，此中方便即名為應，分別有四：一者見應；二者因應；三者論義應；四者法爾應，如聲聞地後當廣說。何者迅疾？諸行生滅迅疾不住，有行迅疾即是生滅。有力勢迅疾，謂地行，象馬及以人等。又空行，天鳥諸夜叉等。有鳴迅疾，如聲出時。有水迅疾，如江河流。有火迅疾，如大猛焰焚燒乾草。射迅疾者，如人善射，箭去迅速。智迅疾者，謂諸聖人簡擇修行速知諸義。通迅疾者，謂大神通，運身速疾。意速疾者，依心速疾、神通迅速。何者次第？各相對諸行相續依次第生，是名次第。有生次第，如十二因緣。有滅次第，如逆因緣，無明滅故乃至老死滅，老死滅故憂悲苦惱一切皆滅。又有道俗法用次第，於晨朝起料理身體，著衣營務嬉戲試藝，洗浴塗香著華嚴身，食諸飲食眠臥消息，是俗次第。何者

道法次第？亦晨朝起次第如前，乃至著衣持鉢次第乞食，得飯便還安坐而食，洗手拭鉢淨足坐禪，講說讀誦作善思惟，於晝日中經行立坐，此二種事治心障治法。於夜半時眠臥消息，於後夜分速疾而起著衣等事。於大眾中隨其大小，恭敬問訊依次第坐，如法行籌并受臥具。有生次第，從少至老則有八時。又有見諦次第，先觀苦諦，次集滅道。又九定次第。又學次第，以依戒學生於心學，次生慧學。何者名時？依日出入識時分齊。依諸行法有生滅故，立三世名，以名為時。如年時節、一月半月、日夜剎那、羅婆牟忽多、過去現在未來等法。此名時者，離諸行法無有別時。何者名數？數諸異法令知多少，是名為數。復次數者，從一二法乃至多數，復至數後名阿僧祇，以從此後無復數名。何者種子？離諸行法無別種子，以此行法如是起生、如是進入，是名種子，亦名為果。子果別異，不可雜觀。何故不雜？依現在果知過去因，依現在因知未來果，以此因亦名為果，因果不雜。如穀麥等芽葉枝節未開已開，離此諸法無別種子。如是觀察一切行法是種子相。已說斷壞惡法種子。何者斷壞善法種子？一者恒事惡法，與善相違斷壞善根。二者著邪見故、邪見重故，亦斷善根，如諸外道。三者以邪見故，誹謗一切作五逆罪，亦斷善根。四者已斷不善惡法種子，善根即斷，如阿那含、登地菩薩。復次一切諸法種子以為一聚，與果已竟而至於果，謂軟中上。復更略說諸種子相而得在於阿羅耶識中。一切諸法著妄想習，以此習氣亦名實法亦名假名，從此諸法無別有相、無不別相如真如法。復次習氣遍一切處諸惡罪法，若依此習而攝一切諸法種子，諸出世法何者為本而得生耶？諸惡法種不為其因，此出世法真如境界作緣得生。若不取習為緣得生，何故演說三涅槃性？復說有人無涅槃性？有如此義，一切眾生有真如境，而為緣生障無障故解脫各異。有諸眾生永障種本，不能通達真如境界，說此眾生無涅槃性。有諸眾生不依此義說涅槃性，諸智慧障永依於本，亦非解脫為障種本，明於此義，有聲聞性、辟支佛性；不如前義，是名佛性，是故無失。說出世法所生相續，依阿摩羅識而能得住。以此相續與阿羅耶識而為對治，自無住處是無漏界，無惡作務離諸煩惱。何者為作？略說有三：一不淨法；二者善法；三無記法。不淨作者，是則十不善業道，身口意生受行不離為增上緣，此身口業使他令知，是名不淨。作善法者，離此十惡而不修習，此身口業使他令知，是名善作。無記者，以此威儀如諸工巧，此身口業是無記作。復有諸業不令他知唯自發心，以是心中覺言語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道法次第？亦晨朝起次第如前，乃至著衣持鉢次第乞食，得飯便還安坐而食，洗手拭鉢淨足坐禪，講說讀誦作善思惟，於晝日中經行立坐，此二種事治心障治法。於夜半時眠臥消息，於後夜分速疾而起著衣等事。於大眾中隨其大小，恭敬問訊依次第坐，如法行籌并受臥具。有生次第，從少至老則有八時。又有見諦次第，先觀苦諦，次集滅道。又九定次第。又學次第，以依戒學生於心學，次生慧學。何者名時？依日出入識時分齊。依諸行法有生滅故，立三世名，以名為時。如年時節、一月半月、日夜剎那、羅婆牟忽多、過去現在未來等法。此名時者，離諸行法無有別時。何者名數？數諸異法令知多少，是名為數。復次數者，從一二法乃至多數，復至數後名阿僧祇，以從此後無復數名。何者種子？離諸行法無別種子，以此行法如是起生、如是進入，是名種子，亦名為果。子果別異，不可雜觀。何故不雜？依現在果知過去因，依現在因知未來果，以此因亦名為果，因果不雜。如穀麥等芽葉枝節未開已開，離此諸法無別種子。如是觀察一切行法是種子相。已說斷壞惡法種子。何者斷壞善法種子？一者恒事惡法，與善相違斷壞善根。二者著邪見故、邪見重故，亦斷善根，如諸外道。三者以邪見故，誹謗一切作五逆罪，亦斷善根。四者已斷不善惡法種子，善根即斷，如阿那含、登地菩薩。復次一切諸法種子以為一聚，與果已竟而至於果，謂軟中上。復更略說諸種子相而得在於阿羅耶識中。一切諸法著妄想習，以此習氣亦名實法亦名假名，從此諸法無別有相、無不別相如真如法。復次習氣遍一切處諸惡罪法，若依此習而攝一切諸法種子，諸出世法何者為本而得生耶？諸惡法種不為其因，此出世法真如境界作緣得生。若不取習為緣得生，何故演說三涅槃性？復說有人無涅槃性？有如此義，一切眾生有真如境，而為緣生障無障故解脫各異。有諸眾生永障種本，不能通達真如境界，說此眾生無涅槃性。有諸眾生不依此義說涅槃性，諸智慧障永依於本，亦非解脫為障種本，明於此義，有聲聞性、辟支佛性；不如前義，是名佛性，是故無失。說出世法所生相續，依阿摩羅識而能得住。以此相續與阿羅耶識而為對治，自無住處是無漏界，無惡作務離諸煩惱。何者為作？略說有三：一不淨法；二者善法；三無記法。不淨作者，是則十不善業道，身口意生受行不離為增上緣，此身口業使他令知，是名不淨。作善法者，離此十惡而不修習，此身口業使他令知，是名善作。無記者，以此威儀如諸工巧，此身口業是無記作。復有諸業不令他知唯自發心，以是心中覺言語

，依善不淨無記等法，是名心作。唯身生起此無異法，是名身作，非是動轉。何以故？一切行法剎那滅故，故無至處。唯是言語，是謂口業。如是心行，此思惟法，即是心作。何以故？剎那滅故。從此至彼，是義不然。離行生起更無餘業，眼耳心等亦不能取，是故作者亦假名有。若有諸人隨惡眷屬，彼處得生漸以長大，其自思惟：「依此事業我得壽命，如是業行樂忍而行。」是時得知其無覆護，依不善根無諸覆護。所攝勇猛甚深不正思惟勢力攝故，是人即得大不善根。此人未得殺生不善，餘不善道所生不善亦未得證乃至未作，從作之時隨其有犯，逐業隨時復生不善。猶如前人生惡友處，各隨其類增長惡業亦復如是。乃至不離無護思事則無覆護，以日日中思增長故、作是業故，諸不善根皆得增長。以安邪思、不信、嬾墮、憙忘、攀緣、惡智共行，使習是業、使作是業，從此向後有種本故。以習作故，於相續中是現世者，名不覆護。以依捨因乃至未捨諸不信智，此中惡業不信後世有惡果報，即名不信。嬾墮者，此惡法中隨意而住不能捨離，是名嬾墮。憙忘者，諸有過失，智人所謗，如實不現，是名憙忘。攀緣者，心惱散亂，此心相續恒生不住，是名攣緣。惡智者，以此顛倒謂惡為善、謂善為惡，是名惡智。以作惡戒為增上緣，此不善等諸不善法，惡思為伴而生。不住是惡戒、不依前者，如實道理，則名善法。如此分別，若有諸人堪受戒者，以授善戒，如有諸人從他得戒亦從自得，有得自戒不從他得。唯比丘戒。何以故？諸比丘戒皆不可得一切人受。若比丘戒不從他受，堪受戒者不堪受者，以此一切若自能得出家戒者，如來法制便不得住。法律制戒正說難知，是故比丘戒法非自受得。若有諸戒離比丘戒自能得者，何故從他而受此戒？守護禁戒有二種分：自羞、羞他。欲自犯戒則羞於他，如此禁戒從他而得。自羞者，我自護持無有缺犯，是名得戒。有自羞者則有他羞，有羞他者未必自羞，是故自羞於法力勝。是自受者若善護持，所生功德無有差別，若從他受有此別異。應先發心親覲請師，作禮等事威儀如法，思惟言說令知所作，名身口意業作前方便。若自受得，唯是心作。是思離者則非覆護，信等五根以取思離為增上緣則名覆護。復受持戒有百種相，以從十種不善道法依受遠離，不殺生中唯受一分，乃至邪見亦受片分，是名十種。不殺戒中所受多分，乃至邪見，此別十種。復別十種，不殺生戒而具足受乃至邪見。此更十種，若依少時一日一夜，若半月日乃至一年，受離殺戒乃至邪見，是名十種。若依多時過度不至，壽盡受不殺戒乃至邪見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，依善不淨無記等法，是名心作。唯身生起此無異法，是名身作，非是動轉。何以故？一切行法剎那滅故，故無至處。唯是言語，是謂口業。如是心行，此思惟法，即是心作。何以故？剎那滅故。從此至彼，是義不然。離行生起更無餘業，眼耳心等亦不能取，是故作者亦假名有。若有諸人隨惡眷屬，彼處得生漸以長大，其自思惟：「依此事業我得壽命，如是業行樂忍而行。」是時得知其無覆護，依不善根無諸覆護。所攝勇猛甚深不正思惟勢力攝故，是人即得大不善根。此人未得殺生不善，餘不善道所生不善亦未得證乃至未作，從作之時隨其有犯，逐業隨時復生不善。猶如前人生惡友處，各隨其類增長惡業亦復如是。乃至不離無護思事則無覆護，以日日中思增長故、作是業故，諸不善根皆得增長。以安邪思、不信、嬾墮、憙忘、攀緣、惡智共行，使習是業、使作是業，從此向後有種本故。以習作故，於相續中是現世者，名不覆護。以依捨因乃至未捨諸不信智，此中惡業不信後世有惡果報，即名不信。嬾墮者，此惡法中隨意而住不能捨離，是名嬾墮。憙忘者，諸有過失，智人所謗，如實不現，是名憙忘。攀緣者，心惱散亂，此心相續恒生不住，是名攣緣。惡智者，以此顛倒謂惡為善、謂善為惡，是名惡智。以作惡戒為增上緣，此不善等諸不善法，惡思為伴而生。不住是惡戒、不依前者，如實道理，則名善法。如此分別，若有諸人堪受戒者，以授善戒，如有諸人從他得戒亦從自得，有得自戒不從他得。唯比丘戒。何以故？諸比丘戒皆不可得一切人受。若比丘戒不從他受，堪受戒者不堪受者，以此一切若自能得出家戒者，如來法制便不得住。法律制戒正說難知，是故比丘戒法非自受得。若有諸戒離比丘戒自能得者，何故從他而受此戒？守護禁戒有二種分：自羞、羞他。欲自犯戒則羞於他，如此禁戒從他而得。自羞者，我自護持無有缺犯，是名得戒。有自羞者則有他羞，有羞他者未必自羞，是故自羞於法力勝。是自受者若善護持，所生功德無有差別，若從他受有此別異。應先發心親覲請師，作禮等事威儀如法，思惟言說令知所作，名身口意業作前方便。若自受得，唯是心作。是思離者則非覆護，信等五根以取思離為增上緣則名覆護。復受持戒有百種相，以從十種不善道法依受遠離，不殺生中唯受一分，乃至邪見亦受片分，是名十種。不殺戒中所受多分，乃至邪見，此別十種。復別十種，不殺生戒而具足受乃至邪見。此更十種，若依少時一日一夜，若半月日乃至一年，受離殺戒乃至邪見，是名十種。若依多時過度不至，壽盡受不殺戒乃至邪見

，復是十種。乃至壽盡受不殺戒乃至邪見，更別十種。已受不殺、見生不殺乃至邪見，是名十種。自受善戒更勸他受，此更十種。以善言辭讚歎禁戒，此復十種。已受不殺乃至邪見自生歡喜，是名十種。此十十種受戒相貌合成一百，所生功德隨戒多少。以此覆護復有八種：一者能生覆護；二者攝受覆護；三者守持覆護；四者治犯覆護；五者軟覆護；六者中覆護；七者上覆護；八者清淨覆護。未受先思我今欲受離惡禁戒，是名能生正受之時，是名攝受。已受戒竟，思離諸惡乃增上緣五根所攝，時共種本間間善持，如所受戒守護思惟，近惡友故、若煩惱故生起惡作，即自羞慚則不缺犯，莫令有失應墮惡趣，是名守持。若憙忘失造作諸惡，速疾生念，以此過失發露懺悔，慚愧自改後不更犯，名治犯相。若復善道少分之中少時受持，唯自守護不勸於他，善說言辭不為讚嘆，見同善行不生隨喜亦不喜樂，是名為下。若復多分善持禁戒不至壽盡，己自持戒又勸於他，巧說言辭不為讚嘆，見同行善不生愛樂，是中覆護。若復具足受持禁戒，乃至小罪皆悉不犯，是名為上。若以依此清淨禁戒無恨心故，乃至初禪，破戒根本即永斷除，依舍摩他故，是定覆護。如初禪中，第二第三乃至第四亦復如是。復別有異，此破戒本遠離對治所攝定道甚深斷除，此是第一清淨持戒。依此淨戒依定覆護，得見真諦即證阿那含果，於是時中諸破戒本悉永斷除，依未來禪若得初果，於是時中惡道生本皆悉斷除，此又有戒皆悉清淨聖人所樂，以此第二清淨禁戒，是名無漏持戒覆護。此無漏戒，得羅漢時對治淨，異於滅惑果。此八種戒已合為一，更分為三：一者受行覆護；二者總持覆護；三者清淨覆護。前三種戒是受行覆護；次有二種是總持覆護，下中上戒是方便行；是禪定戒及無漏戒是名清淨覆護。此三覆護次第轉勝。何故如來說此三戒？謂比丘戒、優婆塞戒及以八戒三因緣故。諸受化人，能離惡行復離貪欲，此中佛說是比丘戒；有諸受化，唯離惡行不離貪欲，此中佛說優婆塞戒。何以故？在家迫迮生煩惱處恒被繫鎖，具足戒品難可受持。有諸受化，惡行貪欲皆不能離，是故如來為說八戒。何以故？此受化人二不能故，為前二戒而作因緣，其自思惟不堪重禁。此前三分現離惡行，後有四分現離貪欲，不婬一分現二處離。比丘戒者四分義攝：一者受具足分；二者隨具足戒受制戒律；三者護他心戒；四者具足守戒。受具足分者，白四羯磨，如受大制，從初依此比丘禁戒，是名比丘受具足分。從此向後，隨比丘戒於波羅提木叉謂正命等，此一切處恒持覆護，是名隨具足戒受制戒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，復是十種。乃至壽盡受不殺戒乃至邪見，更別十種。已受不殺、見生不殺乃至邪見，是名十種。自受善戒更勸他受，此更十種。以善言辭讚歎禁戒，此復十種。已受不殺乃至邪見自生歡喜，是名十種。此十十種受戒相貌合成一百，所生功德隨戒多少。以此覆護復有八種：一者能生覆護；二者攝受覆護；三者守持覆護；四者治犯覆護；五者軟覆護；六者中覆護；七者上覆護；八者清淨覆護。未受先思我今欲受離惡禁戒，是名能生正受之時，是名攝受。已受戒竟，思離諸惡乃增上緣五根所攝，時共種本間間善持，如所受戒守護思惟，近惡友故、若煩惱故生起惡作，即自羞慚則不缺犯，莫令有失應墮惡趣，是名守持。若憙忘失造作諸惡，速疾生念，以此過失發露懺悔，慚愧自改後不更犯，名治犯相。若復善道少分之中少時受持，唯自守護不勸於他，善說言辭不為讚嘆，見同善行不生隨喜亦不喜樂，是名為下。若復多分善持禁戒不至壽盡，己自持戒又勸於他，巧說言辭不為讚嘆，見同行善不生愛樂，是中覆護。若復具足受持禁戒，乃至小罪皆悉不犯，是名為上。若以依此清淨禁戒無恨心故，乃至初禪，破戒根本即永斷除，依舍摩他故，是定覆護。如初禪中，第二第三乃至第四亦復如是。復別有異，此破戒本遠離對治所攝定道甚深斷除，此是第一清淨持戒。依此淨戒依定覆護，得見真諦即證阿那含果，於是時中諸破戒本悉永斷除，依未來禪若得初果，於是時中惡道生本皆悉斷除，此又有戒皆悉清淨聖人所樂，以此第二清淨禁戒，是名無漏持戒覆護。此無漏戒，得羅漢時對治淨，異於滅惑果。此八種戒已合為一，更分為三：一者受行覆護；二者總持覆護；三者清淨覆護。前三種戒是受行覆護；次有二種是總持覆護，下中上戒是方便行；是禪定戒及無漏戒是名清淨覆護。此三覆護次第轉勝。何故如來說此三戒？謂比丘戒、優婆塞戒及以八戒三因緣故。諸受化人，能離惡行復離貪欲，此中佛說是比丘戒；有諸受化，唯離惡行不離貪欲，此中佛說優婆塞戒。何以故？在家迫迮生煩惱處恒被繫鎖，具足戒品難可受持。有諸受化，惡行貪欲皆不能離，是故如來為說八戒。何以故？此受化人二不能故，為前二戒而作因緣，其自思惟不堪重禁。此前三分現離惡行，後有四分現離貪欲，不婬一分現二處離。比丘戒者四分義攝：一者受具足分；二者隨具足戒受制戒律；三者護他心戒；四者具足守戒。受具足分者，白四羯磨，如受大制，從初依此比丘禁戒，是名比丘受具足分。從此向後，隨比丘戒於波羅提木叉謂正命等，此一切處恒持覆護，是名隨具足戒受制戒

律。有此二分威儀具足，是名護他心戒。威儀行處如聲聞地，後自當說。於小罪中見畏不犯同於重戒，若有犯者皆悉發露，是則名為具足守戒。依於五力得生四分，為有信力解脫戒滿，依精進力具正命分，依於念力守護諸根，依於慧力因緣分滿，依於定力四分具足。何以故？若無五力則無四分。有三分攝優婆塞戒。何者為三？一者他所貴重離破壞分；二者有犯過失改悔清淨；三者受持不破。不奪他命、不盜他財、不得邪婬，是名初分；遠離妄語是第二分；遠離飲酒是第三分。又五分攝於八戒。何者為五？一者離破壞他；二者離壞自他；三者有犯改悔；四者為不失戒憶念護持；五者念分不散。離於奪命及離偷盜是名初分。離於婬欲是第二分。何以故？遠離婬欲不壞自身，自妻妾故不壞他身，離婬他故。離於妄語名第三分。次離三處是第四分。何以故？當習歌舞華香嚴身高廣床座飲食非時，漸漸習知觀身空無我，受此戒憶念不犯。離於飲酒是第五分。何以故？恒自憶念我今有戒，以依此分醉酒狂逸都不得發。比丘尼戒、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼戒，此等悉屬出家戒故，依比丘戒而得此戒。優婆夷戒者屬在家故、戒相似故，如優婆塞禁戒無異。何故佛制諸比丘戒亦沙彌戒說此二部。比丘尼戒又說三部，謂比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼戒？以諸女人多煩惱故，次第應受比丘尼戒，是故佛制比丘尼戒說為三部。若沙彌尼住於小戒，依次更受式叉摩尼戒；若能得住式叉摩戒，戒品轉多，不得速為受具足戒，決須二歲學行六法；若樂住此，便授具戒。如是多時漸持小戒，次第轉久能持具戒。何故沙彌戒中制捉金寶，八戒不遮？以此沙彌住出家戒，出家之人而此二品極不相應，謂五欲樂、嚴身嬉戲。隨意放逸二者用舉陳宿，遮前品故說離三種，謂歌舞作樂、香華嚴身、高廣床座，及非時食遮第二品。離捉金寶，以此金寶一切陳宿為作根本，從一切物以此為勝。何故沙彌歌舞嚴身分為二戒，於八戒中合而為一？於出家人不相應故，重制為二；於在家人非不相應，輕故作一。脫若有犯，唯一懺悔。若出家人犯此二戒，應二種懺。何故黃門及不能男不得出家受具足戒？此黃門等若作比丘，能作女罪；作比丘尼，摩觸身故能作男罪。此二種處不堪住故，不得出家受具足戒。以此黃門及不能男，多煩惱故、煩惱障故，不能發此正思惟力，依於此力數數思惟，精勤修習清淨梵行，何況能得過人聖法！是故不得出家受戒。何以故？難得善人生於是處不可分別。何故黃門及不能男乃受三歸及於五戒，亦不得名稱優婆塞優婆夷者，親近比丘及比丘尼，名優婆塞及優婆夷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律。有此二分威儀具足，是名護他心戒。威儀行處如聲聞地，後自當說。於小罪中見畏不犯同於重戒，若有犯者皆悉發露，是則名為具足守戒。依於五力得生四分，為有信力解脫戒滿，依精進力具正命分，依於念力守護諸根，依於慧力因緣分滿，依於定力四分具足。何以故？若無五力則無四分。有三分攝優婆塞戒。何者為三？一者他所貴重離破壞分；二者有犯過失改悔清淨；三者受持不破。不奪他命、不盜他財、不得邪婬，是名初分；遠離妄語是第二分；遠離飲酒是第三分。又五分攝於八戒。何者為五？一者離破壞他；二者離壞自他；三者有犯改悔；四者為不失戒憶念護持；五者念分不散。離於奪命及離偷盜是名初分。離於婬欲是第二分。何以故？遠離婬欲不壞自身，自妻妾故不壞他身，離婬他故。離於妄語名第三分。次離三處是第四分。何以故？當習歌舞華香嚴身高廣床座飲食非時，漸漸習知觀身空無我，受此戒憶念不犯。離於飲酒是第五分。何以故？恒自憶念我今有戒，以依此分醉酒狂逸都不得發。比丘尼戒、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼戒，此等悉屬出家戒故，依比丘戒而得此戒。優婆夷戒者屬在家故、戒相似故，如優婆塞禁戒無異。何故佛制諸比丘戒亦沙彌戒說此二部。比丘尼戒又說三部，謂比丘尼、式叉摩尼、沙彌尼戒？以諸女人多煩惱故，次第應受比丘尼戒，是故佛制比丘尼戒說為三部。若沙彌尼住於小戒，依次更受式叉摩尼戒；若能得住式叉摩戒，戒品轉多，不得速為受具足戒，決須二歲學行六法；若樂住此，便授具戒。如是多時漸持小戒，次第轉久能持具戒。何故沙彌戒中制捉金寶，八戒不遮？以此沙彌住出家戒，出家之人而此二品極不相應，謂五欲樂、嚴身嬉戲。隨意放逸二者用舉陳宿，遮前品故說離三種，謂歌舞作樂、香華嚴身、高廣床座，及非時食遮第二品。離捉金寶，以此金寶一切陳宿為作根本，從一切物以此為勝。何故沙彌歌舞嚴身分為二戒，於八戒中合而為一？於出家人不相應故，重制為二；於在家人非不相應，輕故作一。脫若有犯，唯一懺悔。若出家人犯此二戒，應二種懺。何故黃門及不能男不得出家受具足戒？此黃門等若作比丘，能作女罪；作比丘尼，摩觸身故能作男罪。此二種處不堪住故，不得出家受具足戒。以此黃門及不能男，多煩惱故、煩惱障故，不能發此正思惟力，依於此力數數思惟，精勤修習清淨梵行，何況能得過人聖法！是故不得出家受戒。何以故？難得善人生於是處不可分別。何故黃門及不能男乃受三歸及於五戒，亦不得名稱優婆塞優婆夷者，親近比丘及比丘尼，名優婆塞及優婆夷

。此黃門等善攝諸根，若比丘比丘尼等亦不可得常相親近。比丘、比丘尼獨處屏覆不得親近及按摩等，皆不得如優婆塞等親近比丘，故不得稱名優婆塞。此黃門等若善持戒，得福皆同。何者非戒非戒？離前所說戒及非戒，隨所造作善不善業，從身口意以此一切可知非戒及非非戒，以是禁戒自可受、所從他受，此兩種戒所生功德有差別。不受戒之時，若心意同亦同護持，生福無異。幾種因緣不得具足比丘禁？欲得不得略說有六：一者心破壞故；二者身根不具；三者人根不具；四者斷善根故；五者繫屬他故；六者護他心故。若王縛錄怖畏賊難，負他財物畏不得活，作是思惟：「我今苦惱難得活命，為我在家有是等苦。諸出家人安樂得活，是故我今出家入眾，現同行道得活不難。」依此思惟便即出家，為怖畏故受持禁戒。有處律制，莫令比丘知我犯禁，眾僧和合驅逐出眾。其心壞故，故非比丘具足禁戒，是名心破壞故。復更思惟：「在家難活。若其出家，資身為易、求生不難，及至盡壽得修梵行，亦如他人修行不異。」如是思惟即便出家。如此出家非破壞心，雖得具戒而非清淨。若癭癩瘺狂痟等病，如遮法說，是名第二身根不具。是破壞身若得出家，不能敬重供養師長。如是不能供養於他，便復受他清淨梵行師友信施衣食臥具，受此重施不易可銷，復亦不能增長善法，先所修善並皆退失，是故身根不具不得出家受具足戒。若是黃門及不能男，人根壞故不得出家受具足戒，如前所說諸因緣等。不能男人有三種異：一者具足不能；二者有時非時；三者毀傷損害。出生以來本無男根，是名具足不能人。又半月能男，謂前十四日不能，唯第十五日能；又使他摩觸則能，不觸不能；又見他行慾則能，不見不能，是名有時非時。又復刀杖傷損、病壞墮落、值毒觸火、呪術所斷，先有男根後則失壞悉不能男，是名毀傷損害。不能男人，一者本是黃門而不能男；二者本非黃門而不能男；三者本是黃門非不能男。使他觸身則能生樂，是名人根不具。斷善根者，作諸逆罪、污比丘尼、破內外道、賊住、種種不共住無住，壞善根故而不得受具足禁戒。何以故？是人不羞於自他故、不淨染故、無慚愧故，善法損減。繫屬他者，謂是王人、陰謀王家、王所識、將負他債息，及他人奴、他家使人、荷任他債、自身質債、父母不聽，繫屬他故不得出家受具足戒。護他心者，謂諸化人，護他心故不得授戒。何以故？諸龍化身以為人形求欲出家，欲聞正法求受具戒。若得具戒，眠臥之時還復龍身，睡眠逼故。已成比丘言是比丘，諸阿監彌諸優婆塞參承修訊便見龍身，於諸比 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。此黃門等善攝諸根，若比丘比丘尼等亦不可得常相親近。比丘、比丘尼獨處屏覆不得親近及按摩等，皆不得如優婆塞等親近比丘，故不得稱名優婆塞。此黃門等若善持戒，得福皆同。何者非戒非戒？離前所說戒及非戒，隨所造作善不善業，從身口意以此一切可知非戒及非非戒，以是禁戒自可受、所從他受，此兩種戒所生功德有差別。不受戒之時，若心意同亦同護持，生福無異。幾種因緣不得具足比丘禁？欲得不得略說有六：一者心破壞故；二者身根不具；三者人根不具；四者斷善根故；五者繫屬他故；六者護他心故。若王縛錄怖畏賊難，負他財物畏不得活，作是思惟：「我今苦惱難得活命，為我在家有是等苦。諸出家人安樂得活，是故我今出家入眾，現同行道得活不難。」依此思惟便即出家，為怖畏故受持禁戒。有處律制，莫令比丘知我犯禁，眾僧和合驅逐出眾。其心壞故，故非比丘具足禁戒，是名心破壞故。復更思惟：「在家難活。若其出家，資身為易、求生不難，及至盡壽得修梵行，亦如他人修行不異。」如是思惟即便出家。如此出家非破壞心，雖得具戒而非清淨。若癭癩瘺狂痟等病，如遮法說，是名第二身根不具。是破壞身若得出家，不能敬重供養師長。如是不能供養於他，便復受他清淨梵行師友信施衣食臥具，受此重施不易可銷，復亦不能增長善法，先所修善並皆退失，是故身根不具不得出家受具足戒。若是黃門及不能男，人根壞故不得出家受具足戒，如前所說諸因緣等。不能男人有三種異：一者具足不能；二者有時非時；三者毀傷損害。出生以來本無男根，是名具足不能人。又半月能男，謂前十四日不能，唯第十五日能；又使他摩觸則能，不觸不能；又見他行慾則能，不見不能，是名有時非時。又復刀杖傷損、病壞墮落、值毒觸火、呪術所斷，先有男根後則失壞悉不能男，是名毀傷損害。不能男人，一者本是黃門而不能男；二者本非黃門而不能男；三者本是黃門非不能男。使他觸身則能生樂，是名人根不具。斷善根者，作諸逆罪、污比丘尼、破內外道、賊住、種種不共住無住，壞善根故而不得受具足禁戒。何以故？是人不羞於自他故、不淨染故、無慚愧故，善法損減。繫屬他者，謂是王人、陰謀王家、王所識、將負他債息，及他人奴、他家使人、荷任他債、自身質債、父母不聽，繫屬他故不得出家受具足戒。護他心者，謂諸化人，護他心故不得授戒。何以故？諸龍化身以為人形求欲出家，欲聞正法求受具戒。若得具戒，眠臥之時還復龍身，睡眠逼故。已成比丘言是比丘，諸阿監彌諸優婆塞參承修訊便見龍身，於諸比

丘皆生疑心，謂諸比丘並非實人，誰敢供養諸龍諸鬼？護他心故不受具戒。此六因緣不得出家受具足戒。若離諸師及以和上，戒不具足、僧數不滿、界不清淨，亦不得戒。幾種因緣優婆塞戒而不得受？略說有二：一者心破壞故；二者人根不具故。心破壞者，永不得受一切禁戒。不能男者，得受五戒，而不得名為優婆塞，如前所說諸因緣事。復次八戒者，心破壞而不得受，隨從他故、為利養故。心不清淨口說受戒，如前所說有諸因緣不得受戒，離此諸緣得三種戒。復幾種因失比丘戒？一者捨戒；二者犯重；三者失根及二根生；四者斷於善根；五者命終。若已善受諸比丘戒，五緣則失。佛法滅盡，未受戒者欲受不得、已受不失。何以故？於是時中末世已至，無有一人心不破壞而求受戒，何況能得四種道果。優婆塞戒，生悔心故、善根滅故、壽命盡故、佛法滅故。如比丘戒，五戒亦爾。復次八戒，至明晨朝、又心破壞、是日命終，則失八戒。何者無想定？離遍淨欲，未離上欲，作心思惟，謂是解脫，唯斷於心及心數法，如是寂靜名無想定。此是假名，非別有法。略說有三：下中上修。以下修故，於現世退，不能速疾還更修習生無想天，身光狹劣不同諸天，壽命不具中間得退。中修者，若退失時，還習速得生無想天，光明轉勝壽命未盡，亦得中退。上修者，勤修習故不得退失，若得生彼，光明壽命悉皆具足，不得中死。所以者何？生得心滅、數亦滅，名無想生。何者滅盡？離不用處欲，未離非想非非想欲，作心思惟求寂靜處無受無想，於受想中而見過患，即生厭離受體四禪、想體四空，於八禪定悉皆厭離，正滅於心及心數法，即入滅定。滅六識故是名滅定，非滅阿羅耶識故。此亦假名非實有法，亦有三種，下中上修，亦如前說，唯不說生。以諸學人得入滅定，謂阿那含名身證者，無學人得入滅定。二分解脫，於無想定，學無學人並不修。何以故？以諸聖人有所生處不見解脫，聖人知見不生彼處，離於此處別有勝處，以生此處永不能得修習善法，是障難處。何者虛空？唯無色處顯現虛空。何故空處？無一切色說名虛空。是故假名說空，非是實法。何者非數滅？以因緣自得現前故生諸法，離此生因餘法不生，究竟寂滅名非數滅，是時諸法即不得生。過此生時不復更生，未來未起不得言有。若未來法因緣應生，和合則生，為誰所遮而令不生？名之為常。是故無別一法名非數滅。是諸學人已見真諦，卵生濕生、欝單越生、無想天生，女人黃門及不能男、無根、二根，復有愛願不更得生，名非數滅，同一種相。何以故？是諸學人復生愛染能作生業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丘皆生疑心，謂諸比丘並非實人，誰敢供養諸龍諸鬼？護他心故不受具戒。此六因緣不得出家受具足戒。若離諸師及以和上，戒不具足、僧數不滿、界不清淨，亦不得戒。幾種因緣優婆塞戒而不得受？略說有二：一者心破壞故；二者人根不具故。心破壞者，永不得受一切禁戒。不能男者，得受五戒，而不得名為優婆塞，如前所說諸因緣事。復次八戒者，心破壞而不得受，隨從他故、為利養故。心不清淨口說受戒，如前所說有諸因緣不得受戒，離此諸緣得三種戒。復幾種因失比丘戒？一者捨戒；二者犯重；三者失根及二根生；四者斷於善根；五者命終。若已善受諸比丘戒，五緣則失。佛法滅盡，未受戒者欲受不得、已受不失。何以故？於是時中末世已至，無有一人心不破壞而求受戒，何況能得四種道果。優婆塞戒，生悔心故、善根滅故、壽命盡故、佛法滅故。如比丘戒，五戒亦爾。復次八戒，至明晨朝、又心破壞、是日命終，則失八戒。何者無想定？離遍淨欲，未離上欲，作心思惟，謂是解脫，唯斷於心及心數法，如是寂靜名無想定。此是假名，非別有法。略說有三：下中上修。以下修故，於現世退，不能速疾還更修習生無想天，身光狹劣不同諸天，壽命不具中間得退。中修者，若退失時，還習速得生無想天，光明轉勝壽命未盡，亦得中退。上修者，勤修習故不得退失，若得生彼，光明壽命悉皆具足，不得中死。所以者何？生得心滅、數亦滅，名無想生。何者滅盡？離不用處欲，未離非想非非想欲，作心思惟求寂靜處無受無想，於受想中而見過患，即生厭離受體四禪、想體四空，於八禪定悉皆厭離，正滅於心及心數法，即入滅定。滅六識故是名滅定，非滅阿羅耶識故。此亦假名非實有法，亦有三種，下中上修，亦如前說，唯不說生。以諸學人得入滅定，謂阿那含名身證者，無學人得入滅定。二分解脫，於無想定，學無學人並不修。何以故？以諸聖人有所生處不見解脫，聖人知見不生彼處，離於此處別有勝處，以生此處永不能得修習善法，是障難處。何者虛空？唯無色處顯現虛空。何故空處？無一切色說名虛空。是故假名說空，非是實法。何者非數滅？以因緣自得現前故生諸法，離此生因餘法不生，究竟寂滅名非數滅，是時諸法即不得生。過此生時不復更生，未來未起不得言有。若未來法因緣應生，和合則生，為誰所遮而令不生？名之為常。是故無別一法名非數滅。是諸學人已見真諦，卵生濕生、欝單越生、無想天生，女人黃門及不能男、無根、二根，復有愛願不更得生，名非數滅，同一種相。何以故？是諸學人復生愛染能作生業，

無有是處。未拔種本，故業受生。何以故？是諸色心不相應法，從於生相至非數滅，於心法中非是心數，若於色中非是可見非不可見。以是義故，名不相應色。及不如意及有捨處名色分別、聲分別者，眾生數因非眾生因，眾生非眾生因。事分別者，是口所作。住分別者，如前說。香分別者，謂根莖皮心葉華果，是香分別。香味觸中無事分別。住分別者，如前色說。味相分別者，謂甜苦等。住亦如前。觸有多種，分別如前。第三境者，於十方中即可得知。第四境者，三世分別。第五境者，實不實取分別可知。第六境者，於一邊處得取具足。如是自分，諸有色塵明了分別。何者思惟？能生識者。於共於諸根不破壞者，與明了塵同興發心。如此思惟能生諸識，是名色陰境分思惟。雜思惟者，於欲界陰入住是處，色界色生於此身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有是處。未拔種本，故業受生。何以故？是諸色心不相應法，從於生相至非數滅，於心法中非是心數，若於色中非是可見非不可見。以是義故，名不相應色。及不如意及有捨處名色分別、聲分別者，眾生數因非眾生因，眾生非眾生因。事分別者，是口所作。住分別者，如前說。香分別者，謂根莖皮心葉華果，是香分別。香味觸中無事分別。住分別者，如前色說。味相分別者，謂甜苦等。住亦如前。觸有多種，分別如前。第三境者，於十方中即可得知。第四境者，三世分別。第五境者，實不實取分別可知。第六境者，於一邊處得取具足。如是自分，諸有色塵明了分別。何者思惟？能生識者。於共於諸根不破壞者，與明了塵同興發心。如此思惟能生諸識，是名色陰境分思惟。雜思惟者，於欲界陰入住是處，色界色生於此身。

云何上界諸色與下界共別處而住不別處耶？答曰：不別處住，猶如沙水。是名色陰雜分思惟，色陰分別思惟究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何上界諸色與下界共別處而住不別處耶？答曰：不別處住，猶如沙水。是名色陰雜分思惟，色陰分別思惟究竟。