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梁天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁天竺三藏真諦譯

心地品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心地品第一之一

智慧靡不通， 於淨更無治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧靡不通， 於淨更無治，

濟世論世盡， 頂禮最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟世論世盡， 頂禮最勝尊。

法如所說者， 靜地道為道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法如所說者， 靜地道為道，

未解此三法， 世轉如輪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未解此三法， 世轉如輪轉。

聖僧住於法， 過縛過餘眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖僧住於法， 過縛過餘眾，

十分八分八， 果道道果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十分八分八， 果道道果故。

若諸大士夫欲造論，益無知人倒見疑者，所言利益從正智生。言正智者，出《決定藏》。論曰「本已說地，今廣分別解此地義，善答問難五識地」。《心地經》言「阿羅耶識普為種本」。云何知有？此是如來藏說，故《解節經》偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸大士夫欲造論，益無知人倒見疑者，所言利益從正智生。言正智者，出《決定藏》。論曰「本已說地，今廣分別解此地義，善答問難五識地」。《心地經》言「阿羅耶識普為種本」。云何知有？此是如來藏說，故《解節經》偈云：

「盛識普種本， 深細流如溢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盛識普種本， 深細流如溢，

不為凡人說， 恐生我見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為凡人說， 恐生我見故。」

欝陀南(梁言持散)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欝陀南(梁言持散)：

執持本分明， 種本非是事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持本分明， 種本非是事，

身受無識定， 亦非氣絕者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身受無識定， 亦非氣絕者。

以此八種因緣，知有阿羅耶識。若離此識，根有執持，實無此理。執持有五：一者阿羅耶識持先世業，復從現因後諸識生，如佛阿毘曇說「因根塵心業諸識得生」。二者善不善等六識得生。三者於六識中若有一無記識而獨是執所攝持者，無有是處。四者諸識各依根生，隨生一識根有執持，餘根應無。五者諸根數執持，義則不然。以此五義，因阿羅耶識，是故諸根名有。執持本者，從初諸識不得俱生，亦無是處。若人問言：有阿羅耶識，諸識俱生？答曰：如是。汝言無者，則為過失。何以故？有實義故、如阿含故。二識俱生，何以知之？如有一人欲得見聞，乃至於知諸識各各自根塵，心欲無異、根塵無異，一識得生，餘者何妨。此為實義，阿含後說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此八種因緣，知有阿羅耶識。若離此識，根有執持，實無此理。執持有五：一者阿羅耶識持先世業，復從現因後諸識生，如佛阿毘曇說「因根塵心業諸識得生」。二者善不善等六識得生。三者於六識中若有一無記識而獨是執所攝持者，無有是處。四者諸識各依根生，隨生一識根有執持，餘根應無。五者諸根數執持，義則不然。以此五義，因阿羅耶識，是故諸根名有。執持本者，從初諸識不得俱生，亦無是處。若人問言：有阿羅耶識，諸識俱生？答曰：如是。汝言無者，則為過失。何以故？有實義故、如阿含故。二識俱生，何以知之？如有一人欲得見聞，乃至於知諸識各各自根塵，心欲無異、根塵無異，一識得生，餘者何妨。此為實義，阿含後說。

分明者，諸識不俱，取境不了。若以心識與眼識等為伴取境，是則分明。何以故？曾行諸塵，然後追思，多不明了，識識不俱，意獨緣故。不如緣現則易明了，識識俱故，故知俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分明者，諸識不俱，取境不了。若以心識與眼識等為伴取境，是則分明。何以故？曾行諸塵，然後追思，多不明了，識識不俱，意獨緣故。不如緣現則易明了，識識俱故，故知俱生。

種本者，若離阿羅耶識，眼等六識互為本者，則無是處。云何知耶？善識滅時不善心生，不善識滅善心復生，善不善滅無記心生；下界心滅中界識生，中界心滅上識即生，上識亦滅下心還生；有漏識滅無漏心生，無漏心滅有漏還生。故知六識不互為本，如次第心滅，於無數劫還更得生，故知阿羅耶識以為種本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種本者，若離阿羅耶識，眼等六識互為本者，則無是處。云何知耶？善識滅時不善心生，不善識滅善心復生，善不善滅無記心生；下界心滅中界識生，中界心滅上識即生，上識亦滅下心還生；有漏識滅無漏心生，無漏心滅有漏還生。故知六識不互為本，如次第心滅，於無數劫還更得生，故知阿羅耶識以為種本。

非是事者，諸識不俱則無此事。何以故？此有四事：一者器事；二者捉身事；三者言是我事；四者於塵事。如此四事，念念俱生。若言一識於一念中知四事者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是事者，諸識不俱則無此事。何以故？此有四事：一者器事；二者捉身事；三者言是我事；四者於塵事。如此四事，念念俱生。若言一識於一念中知四事者，無有是處。

言身受者，若離阿羅耶識有身受者，則無此義。云何知耶？猶如有人若實心作、不實心作，要先思惟。若定心、不定心諸受，於身種種多生諸受得生，故知有阿羅耶識。有無識定，亦無此義。何以知之？若入無想定、入無識定者，六識皆滅，此人應死。如佛所說「入無心定而識不滅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言身受者，若離阿羅耶識有身受者，則無此義。云何知耶？猶如有人若實心作、不實心作，要先思惟。若定心、不定心諸受，於身種種多生諸受得生，故知有阿羅耶識。有無識定，亦無此義。何以知之？若入無想定、入無識定者，六識皆滅，此人應死。如佛所說「入無心定而識不滅」。

言非氣絕者，若離阿羅耶識有氣絕者，無有是處。云何知耶？如善惡二人臨命終時，善人足冷煖上至頂，頂若冷時人命即滅；惡人死時從頂冷至足，煖氣滅時此人命終。意識常在身，阿羅耶識持身故。阿羅耶識滅，而身即冷，便不覺觸。此冷煖二事，不由意識，故知有阿羅耶識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言非氣絕者，若離阿羅耶識有氣絕者，無有是處。云何知耶？如善惡二人臨命終時，善人足冷煖上至頂，頂若冷時人命即滅；惡人死時從頂冷至足，煖氣滅時此人命終。意識常在身，阿羅耶識持身故。阿羅耶識滅，而身即冷，便不覺觸。此冷煖二事，不由意識，故知有阿羅耶識。

欝陀南： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欝陀南：

境界相賴起， 更互為因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界相賴起， 更互為因緣，

得共相應生， 與煩惱俱滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得共相應生， 與煩惱俱滅。

略說四義，知有阿羅耶識事。一種現有滅境界者，阿羅耶識因二境生：一者在內持事故；二者在外持器，不能分別諸相貌故。此內持者，執著邪我見習勢力，與根色俱時而執持者，即為境界。此欲、色界有，無色界中唯有執著邪我見習勢力。二者在外持器不分像貌者，在內為阿羅耶識所持，即持外界。譬燈持炷油在於內而有外照；阿羅耶識事內外亦爾。此境界者甚深妙細，若以世中多聞智人，亦不能了此境是恒而有異。云何無異？從初一念來被持境，乃至於死生一味事，阿羅耶識於境界中念念生滅，在欲界中取境微小，於色界中取境廣大，於無色界無量空處、無量識處取無量境，於無所有處取微細境，於非有想非無想取境甚深微妙。此兩境故、微妙故、一味故、念念滅故、微小境故、廣大境故、無量境故、微細境故、甚深微妙境故，知有阿羅耶識事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說四義，知有阿羅耶識事。一種現有滅境界者，阿羅耶識因二境生：一者在內持事故；二者在外持器，不能分別諸相貌故。此內持者，執著邪我見習勢力，與根色俱時而執持者，即為境界。此欲、色界有，無色界中唯有執著邪我見習勢力。二者在外持器不分像貌者，在內為阿羅耶識所持，即持外界。譬燈持炷油在於內而有外照；阿羅耶識事內外亦爾。此境界者甚深妙細，若以世中多聞智人，亦不能了此境是恒而有異。云何無異？從初一念來被持境，乃至於死生一味事，阿羅耶識於境界中念念生滅，在欲界中取境微小，於色界中取境廣大，於無色界無量空處、無量識處取無量境，於無所有處取微細境，於非有想非無想取境甚深微妙。此兩境故、微妙故、一味故、念念滅故、微小境故、廣大境故、無量境故、微細境故、甚深微妙境故，知有阿羅耶識事。

相賴起者，阿羅耶識與五心數法相賴得生。思、觸、受、想及於作意，此五大地是報所攝，五法微細，世中智人所不能了。同緣一境無有別異，共不苦不樂無記受俱，餘四亦爾。大地心數法相賴故、同報相賴故、微細相賴故、同緣一境故、非苦非樂相賴故、無記相賴故，知有阿羅耶識相賴而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相賴起者，阿羅耶識與五心數法相賴得生。思、觸、受、想及於作意，此五大地是報所攝，五法微細，世中智人所不能了。同緣一境無有別異，共不苦不樂無記受俱，餘四亦爾。大地心數法相賴故、同報相賴故、微細相賴故、同緣一境故、非苦非樂相賴故、無記相賴故，知有阿羅耶識相賴而起。

更互為因緣者，阿羅耶識與餘諸識互為因緣。此義有二：一者種本；二者依託。云何種本？諸善、不善、無記等識，皆因阿羅耶識以為種本。依託者，阿羅耶識持諸色根五識得生，不持不生；有阿羅耶識時，意識得生六識。二事為阿羅耶識更互因緣：一者現轉增長種本；二者未來欲生之時令受報故。增長種本者，諸識生善不善無記念念熏修，阿羅耶識亦復如是。所以者何？後生諸識漸增長善惡轉勝。令受報者，有識於善不善有力者，未來世令阿羅耶識受果報。種本故、依託故、能增長故、令受報故，知有阿羅耶識與諸識互為作因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更互為因緣者，阿羅耶識與餘諸識互為因緣。此義有二：一者種本；二者依託。云何種本？諸善、不善、無記等識，皆因阿羅耶識以為種本。依託者，阿羅耶識持諸色根五識得生，不持不生；有阿羅耶識時，意識得生六識。二事為阿羅耶識更互因緣：一者現轉增長種本；二者未來欲生之時令受報故。增長種本者，諸識生善不善無記念念熏修，阿羅耶識亦復如是。所以者何？後生諸識漸增長善惡轉勝。令受報者，有識於善不善有力者，未來世令阿羅耶識受果報。種本故、依託故、能增長故、令受報故，知有阿羅耶識與諸識互為作因緣。

得共相應生者，阿羅耶識或共一識相應得生。如說於心，心有我見憍慢為相，於有意識、於無意識，阿羅耶識恒相應生。此我慢心取阿羅耶識為境，言是我、言有我為相。或二識俱生，謂於意、識。或三識共生，謂於意、意識、於五識中隨取一識。或四識相應生，於五識取二識。乃至於五六七識共生，六塵現在前故。此意識依心得立，因心未滅之時，意識不解縛故；因心若滅，意識則解。意識有二境界：他塵境界、自塵境界。他塵者，謂取五識塵為境。自境界者，謂取於法。而此意識於餘七識有異義故。阿羅耶識與六識三受相應共生，謂苦、樂、不苦不樂。於欲界人、天、畜生、餓鬼少分有三受與自不苦不樂受共生，地獄道苦受不離，託阿羅耶受共生。三禪地，唯有樂受託阿羅耶識受共生。四禪乃至非想非非想地，唯有不苦不樂受託阿羅耶識受共生。如是六識中善、不善、無記法與阿羅耶識相應共生。又阿羅耶識與諸識相應共生，與客三受、客善不善無記諸識相應得生，不得相雜。何以故？不同境界生故。猶如眼識俱生不與眼雜；阿羅耶識與諸識俱生不得相雜，亦復如是。如諸心數同是心法，有種種相相應俱生無有妨礙；阿羅耶識而與七識相應俱生，亦復如是。譬如流水與波俱生無有妨礙，又如明鏡諸像俱生不相妨礙；於阿羅耶識而與諸識相應得生無有妨礙，亦復如是。復如眼識，或取一色一種一相，或取多色多種多相。耳識於聲、鼻識於香、舌識於味、身識於觸，亦復如是。意識遍取種種諸相無有妨礙。分別六識，其義如此。心界於前已說。至於滅時與四煩惱共相雜生，我見、憍慢、我欲、無明。此四煩惱，於定不定地、於善不善無記法中無有妨礙，即是穢污無記之法，是故阿羅耶識而與諸識相應生故、復與三受相應生故、亦與善等相應生故，以是義故，是故知有阿羅耶識相應共生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得共相應生者，阿羅耶識或共一識相應得生。如說於心，心有我見憍慢為相，於有意識、於無意識，阿羅耶識恒相應生。此我慢心取阿羅耶識為境，言是我、言有我為相。或二識俱生，謂於意、識。或三識共生，謂於意、意識、於五識中隨取一識。或四識相應生，於五識取二識。乃至於五六七識共生，六塵現在前故。此意識依心得立，因心未滅之時，意識不解縛故；因心若滅，意識則解。意識有二境界：他塵境界、自塵境界。他塵者，謂取五識塵為境。自境界者，謂取於法。而此意識於餘七識有異義故。阿羅耶識與六識三受相應共生，謂苦、樂、不苦不樂。於欲界人、天、畜生、餓鬼少分有三受與自不苦不樂受共生，地獄道苦受不離，託阿羅耶受共生。三禪地，唯有樂受託阿羅耶識受共生。四禪乃至非想非非想地，唯有不苦不樂受託阿羅耶識受共生。如是六識中善、不善、無記法與阿羅耶識相應共生。又阿羅耶識與諸識相應共生，與客三受、客善不善無記諸識相應得生，不得相雜。何以故？不同境界生故。猶如眼識俱生不與眼雜；阿羅耶識與諸識俱生不得相雜，亦復如是。如諸心數同是心法，有種種相相應俱生無有妨礙；阿羅耶識而與七識相應俱生，亦復如是。譬如流水與波俱生無有妨礙，又如明鏡諸像俱生不相妨礙；於阿羅耶識而與諸識相應得生無有妨礙，亦復如是。復如眼識，或取一色一種一相，或取多色多種多相。耳識於聲、鼻識於香、舌識於味、身識於觸，亦復如是。意識遍取種種諸相無有妨礙。分別六識，其義如此。心界於前已說。至於滅時與四煩惱共相雜生，我見、憍慢、我欲、無明。此四煩惱，於定不定地、於善不善無記法中無有妨礙，即是穢污無記之法，是故阿羅耶識而與諸識相應生故、復與三受相應生故、亦與善等相應生故，以是義故，是故知有阿羅耶識相應共生。

與煩惱俱滅者，阿羅耶識即是一切煩惱根本。云何知耶？能起眾生世間根本，能生五根及於六識，亦起國土世界根本一切業，起諸因緣故。亦是交互牽報根本。云何知耶？無有見他眾生不生三受，是故佛說「眾生遞互為增上緣」。是以阿羅耶識為一切本，現在世中是苦諦體，未來世中能生集諦，是為一切煩惱根本。問曰：若言阿羅耶識為一切法而作根本，解脫分善、通達分善，是諸善根以此與集諦應有妨礙。答曰：阿羅耶識不為達分諸善根本。世間諸善得增長，達分善根轉更明勝；達分善根轉明勝故，世間諸善得報亦勝。世尊依阿羅耶識為一切種本，故說此言，謂眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界。阿羅耶識中有種種性故，故說種本、積聚譬喻。如是阿羅耶識而是一切煩惱根本，修善法故此識則滅。言修善者，諸凡夫人起善思惟，而取諸識以為境界，進行安心初觀諸諦。若證四諦得眼智明慧，則能破壞阿羅耶識；未見四諦則不能破。何時能見阿羅耶識如是進行？若諸聲聞入不退地，又諸菩薩入不退地，得通達法界則能得見。於此識中即見一切諸煩惱聚，於內於外即見己身為煩惱縛，於內見身而為三界麁惡煩惱諸苦所縛。一切行種煩惱攝者，聚在阿羅耶識中得真如境智，增上行故、修習行故斷阿羅耶識，即轉凡夫性、捨凡夫法阿羅耶識滅，此識滅故一切煩惱滅。阿羅耶識對治故，證阿摩羅識。阿羅耶識是無常、是有漏法；阿摩羅識是常、是無漏法。得真如境道故證阿摩羅識。阿羅耶識為麁惡苦果之所追逐，阿摩羅識無有一切麁惡苦果。阿羅耶識而是一切煩惱根本，不為聖道而作根本；阿摩羅識亦復不為煩惱根本，但為聖道得道得作根本。阿摩羅識作聖道依因，不作生因；阿羅耶識於善無記不得自在。阿羅耶識滅時有異相貌，謂來世煩惱不善因滅，以因滅故則於來世五盛陰苦不復得生、現在世中一切煩惱惡因滅故，則凡夫陰滅，此身自在即便如化，捨離一切麁惡果報。得阿摩羅識之因緣故，此身壽命便得自在，壽命因緣能滅於身亦能斷命，盡滅無餘，一切諸受皆得清淨，乃至如經廣說。一切煩惱相故、入通達分故、修善思惟故、證阿摩羅識故，知阿羅耶識與煩惱俱滅。如是分別真實解釋心意識義。因此解釋心意識故，於三界中得知一切煩惱之法、諸清淨法。餘處所說心意識者，為欲教化諸眾生故，為諸眾生未有深智易生信解，但說六識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與煩惱俱滅者，阿羅耶識即是一切煩惱根本。云何知耶？能起眾生世間根本，能生五根及於六識，亦起國土世界根本一切業，起諸因緣故。亦是交互牽報根本。云何知耶？無有見他眾生不生三受，是故佛說「眾生遞互為增上緣」。是以阿羅耶識為一切本，現在世中是苦諦體，未來世中能生集諦，是為一切煩惱根本。問曰：若言阿羅耶識為一切法而作根本，解脫分善、通達分善，是諸善根以此與集諦應有妨礙。答曰：阿羅耶識不為達分諸善根本。世間諸善得增長，達分善根轉更明勝；達分善根轉明勝故，世間諸善得報亦勝。世尊依阿羅耶識為一切種本，故說此言，謂眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界。阿羅耶識中有種種性故，故說種本、積聚譬喻。如是阿羅耶識而是一切煩惱根本，修善法故此識則滅。言修善者，諸凡夫人起善思惟，而取諸識以為境界，進行安心初觀諸諦。若證四諦得眼智明慧，則能破壞阿羅耶識；未見四諦則不能破。何時能見阿羅耶識如是進行？若諸聲聞入不退地，又諸菩薩入不退地，得通達法界則能得見。於此識中即見一切諸煩惱聚，於內於外即見己身為煩惱縛，於內見身而為三界麁惡煩惱諸苦所縛。一切行種煩惱攝者，聚在阿羅耶識中得真如境智，增上行故、修習行故斷阿羅耶識，即轉凡夫性、捨凡夫法阿羅耶識滅，此識滅故一切煩惱滅。阿羅耶識對治故，證阿摩羅識。阿羅耶識是無常、是有漏法；阿摩羅識是常、是無漏法。得真如境道故證阿摩羅識。阿羅耶識為麁惡苦果之所追逐，阿摩羅識無有一切麁惡苦果。阿羅耶識而是一切煩惱根本，不為聖道而作根本；阿摩羅識亦復不為煩惱根本，但為聖道得道得作根本。阿摩羅識作聖道依因，不作生因；阿羅耶識於善無記不得自在。阿羅耶識滅時有異相貌，謂來世煩惱不善因滅，以因滅故則於來世五盛陰苦不復得生、現在世中一切煩惱惡因滅故，則凡夫陰滅，此身自在即便如化，捨離一切麁惡果報。得阿摩羅識之因緣故，此身壽命便得自在，壽命因緣能滅於身亦能斷命，盡滅無餘，一切諸受皆得清淨，乃至如經廣說。一切煩惱相故、入通達分故、修善思惟故、證阿摩羅識故，知阿羅耶識與煩惱俱滅。如是分別真實解釋心意識義。因此解釋心意識故，於三界中得知一切煩惱之法、諸清淨法。餘處所說心意識者，為欲教化諸眾生故，為諸眾生未有深智易生信解，但說六識。

問曰：有人有阿羅耶識有六識不？有人有六識無阿羅耶識不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人有阿羅耶識有六識不？有人有六識無阿羅耶識不。

答曰：此有四句。一者如人無心眠時、迷悶心時、入無想定、生無想天、阿那含人入滅盡定，此五種人有阿羅耶識則無六識。二者阿羅漢及辟支佛、不退菩薩、如來世尊，此四種人，以有心處有於六識，無阿羅耶識。三者凡夫之人、須陀洹、斯陀含、阿那含，以有心處有六識，有阿羅耶識。四者諸阿羅漢及辟支佛、菩薩、世尊入滅盡定，又世尊入無餘涅槃，無阿羅耶亦無六識。一切內外法各有定性，於相不動。何故從十八界唯說六識？有定性故。所餘諸界，是根、是塵、是伴侶故。此諸識等，日夜牟㖃羅羅婆剎那過故，種種因緣眼等諸根色等諸塵，心數為伴種種緣生，隨所生處得名不同。如火燒物，隨所燒處得種種名，謂草火木火糞火。因眼因色隨識得生，皆名眼識。乃至心識亦復如是。眼等諸界從始至終，皆是果報無記。有異相識則不爾，是故分別識界、不明餘界。若有比丘欲知識聚，修習此行令心清淨，多種相貌能了心者，略說有三：樂著煩惱故；染心為過故；斷惑方便故。云何比丘知於煩惱？作是思惟：「此心久來樂著煩惱，樂煩惱故縱復拔心置無欲處，為欲所牽不樂暫住，速疾退還更入欲處。」如是貪欲處、瞋恚處、愚癡處、睡眠處乃至放逸之處，縱復拔心置無放逸處，速疾退還入放逸處亦復如是。如是比丘知於煩惱。云何當知染心為過？此心有染，其既自損亦復損他，現世起惡、來世亦爾。從其所作憂悲苦惱諸惡因緣乃至放逸有過患故，受種種苦亦復如是。知於自心有諸過患，云何當知斷惑方便？知於自心有如是過憂悲苦惱，我今不應隨如是心受諸苦惱，應制自心隨逐於我、我不逐心。如是思量知心有欲，拔有欲心置無欲處，即令自心見於福利，乃至拔放逸心亦復如是。如是修行積習善根，是時此心無更餘緣，於諸善法修習增長而得安住。憎惡煩惱見先過患，是故比丘修心清淨。已知樂著煩惱故、已知染心過患故、已知斷惑方便故，即得速證無上清淨無漏之心。又別知心亦說轉心謂為假名，又別知心亦說轉心謂為他因。所治心善有二功德，得功德得果之時心則快樂，修習善法自在無礙。有三種失，染濁於心：一者不正思惟；二者結使未斷；三者現起煩惱。比丘有三處住，因於六行能受佛教。云何三處？一者住於解脫；二者住解脫門；三者住解脫至。因緣法因於六行：一者無有異行；二者攝心一處；三者善根得生；四者思度見諦不甞餘味；五者無增上慢；六者正用信施。施有二種：一受者施；二施者施。施果亦二：一大富果報；二慶悅果報，為應來就故。何者為應來就？為未來法無，以未有故。如是應生行相，云何得住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此有四句。一者如人無心眠時、迷悶心時、入無想定、生無想天、阿那含人入滅盡定，此五種人有阿羅耶識則無六識。二者阿羅漢及辟支佛、不退菩薩、如來世尊，此四種人，以有心處有於六識，無阿羅耶識。三者凡夫之人、須陀洹、斯陀含、阿那含，以有心處有六識，有阿羅耶識。四者諸阿羅漢及辟支佛、菩薩、世尊入滅盡定，又世尊入無餘涅槃，無阿羅耶亦無六識。一切內外法各有定性，於相不動。何故從十八界唯說六識？有定性故。所餘諸界，是根、是塵、是伴侶故。此諸識等，日夜牟㖃羅羅婆剎那過故，種種因緣眼等諸根色等諸塵，心數為伴種種緣生，隨所生處得名不同。如火燒物，隨所燒處得種種名，謂草火木火糞火。因眼因色隨識得生，皆名眼識。乃至心識亦復如是。眼等諸界從始至終，皆是果報無記。有異相識則不爾，是故分別識界、不明餘界。若有比丘欲知識聚，修習此行令心清淨，多種相貌能了心者，略說有三：樂著煩惱故；染心為過故；斷惑方便故。云何比丘知於煩惱？作是思惟：「此心久來樂著煩惱，樂煩惱故縱復拔心置無欲處，為欲所牽不樂暫住，速疾退還更入欲處。」如是貪欲處、瞋恚處、愚癡處、睡眠處乃至放逸之處，縱復拔心置無放逸處，速疾退還入放逸處亦復如是。如是比丘知於煩惱。云何當知染心為過？此心有染，其既自損亦復損他，現世起惡、來世亦爾。從其所作憂悲苦惱諸惡因緣乃至放逸有過患故，受種種苦亦復如是。知於自心有諸過患，云何當知斷惑方便？知於自心有如是過憂悲苦惱，我今不應隨如是心受諸苦惱，應制自心隨逐於我、我不逐心。如是思量知心有欲，拔有欲心置無欲處，即令自心見於福利，乃至拔放逸心亦復如是。如是修行積習善根，是時此心無更餘緣，於諸善法修習增長而得安住。憎惡煩惱見先過患，是故比丘修心清淨。已知樂著煩惱故、已知染心過患故、已知斷惑方便故，即得速證無上清淨無漏之心。又別知心亦說轉心謂為假名，又別知心亦說轉心謂為他因。所治心善有二功德，得功德得果之時心則快樂，修習善法自在無礙。有三種失，染濁於心：一者不正思惟；二者結使未斷；三者現起煩惱。比丘有三處住，因於六行能受佛教。云何三處？一者住於解脫；二者住解脫門；三者住解脫至。因緣法因於六行：一者無有異行；二者攝心一處；三者善根得生；四者思度見諦不甞餘味；五者無增上慢；六者正用信施。施有二種：一受者施；二施者施。施果亦二：一大富果報；二慶悅果報，為應來就故。何者為應來就？為未來法無，以未有故。如是應生行相，云何得住

？若未來法有行相生、若度故生，從未來已度於現在；終此生彼，從未來世終者現世受生。因未來法現世法生，如是住者無有變異。因未來法餘現法生，於未來世現世諸法，而未來世現世諸法而未有業，於現世中即有事生、已生具相。於未來世未有具相，於現世中具相而生、若異相生。於未來世因未來性故、因因性故，此兩性故已生異相。於現世中現世性故、以果性故，異相而生。以此六種未來世法，無義得生。何以故？其未有處，從於此處度於彼處，無有是義。既自未生，豈容有沒？諸現世法若因未來法現世法生，未來諸法不應未生，一切諸法無有動相，離自相故。無有別業。未來現在若同有相，現世中法獨偏有業，無有是處。唯業未生而今得生，諸行不爾。如佛正說諸行無常，是說則破。今演業無常。若如汝說，諸行應常。僧佉所云：是法未有，無義得生；已生諸法，無義得滅。此說應是。如佛所說，是法未生應即受生，生已應滅。若如汝說，此義應非。以此諸法若同一相，云何分別？若可分別，是則無窮。未生得生，豈有於相？未來法性從色等相應，無別異果。未來者，以即未有。現世法者，言即是果。無有此義。為應成就故，有此實說可為證信，未來諸法未有行相。言未有者而即得生。如未來法，過去亦然。何者過去行法？是滅相者從生已過。何者現在行法？是未滅相，從生未過唯生時住。何者未來行法？乃現有因，未生自相、未受己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ？若未來法有行相生、若度故生，從未來已度於現在；終此生彼，從未來世終者現世受生。因未來法現世法生，如是住者無有變異。因未來法餘現法生，於未來世現世諸法，而未來世現世諸法而未有業，於現世中即有事生、已生具相。於未來世未有具相，於現世中具相而生、若異相生。於未來世因未來性故、因因性故，此兩性故已生異相。於現世中現世性故、以果性故，異相而生。以此六種未來世法，無義得生。何以故？其未有處，從於此處度於彼處，無有是義。既自未生，豈容有沒？諸現世法若因未來法現世法生，未來諸法不應未生，一切諸法無有動相，離自相故。無有別業。未來現在若同有相，現世中法獨偏有業，無有是處。唯業未生而今得生，諸行不爾。如佛正說諸行無常，是說則破。今演業無常。若如汝說，諸行應常。僧佉所云：是法未有，無義得生；已生諸法，無義得滅。此說應是。如佛所說，是法未生應即受生，生已應滅。若如汝說，此義應非。以此諸法若同一相，云何分別？若可分別，是則無窮。未生得生，豈有於相？未來法性從色等相應，無別異果。未來者，以即未有。現世法者，言即是果。無有此義。為應成就故，有此實說可為證信，未來諸法未有行相。言未有者而即得生。如未來法，過去亦然。何者過去行法？是滅相者從生已過。何者現在行法？是未滅相，從生未過唯生時住。何者未來行法？乃現有因，未生自相、未受己身。

問曰：未來諸法既本無有能得受生，虛空華等石女兔角云何不生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：未來諸法既本無有能得受生，虛空華等石女兔角云何不生？

答曰：此無生因未來行法，有正生因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此無生因未來行法，有正生因。

問曰：若未來法有正生因，何故不得一時俱生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若未來法有正生因，何故不得一時俱生？

答曰：乃有生因、待緣不同。是諸行法，有近緣者因即能生，是故不俱。何者因緣？佛說有四：一者因緣；二者次第；三者緣緣；四者增上。初一亦因亦緣，餘三但緣非因。何者因緣？根有色者；有依者是，以是識者。此二種法，為一切種。一切色根種、一切色法種、一切心心法種，悉依色根亦依於識，除四大色。此四大色有二種依，一、四大種；二、十一種。是種相續依於諸法，所說者即是因緣。若有色根心心法種而不依耶？若入滅定、入無想定、生無想天，未來世識不應更生；會當有生，是故色根心心法因。若有此識，不隨色種。諸凡夫人生無色界，壽命盡故、以業盡故，從彼沒已來生下界，此色無種不應更生；會應更生，是故諸識是色根本。從世俗道入初禪定生初禪地，欲界不淨及諸淨法已破，種本未悉斷除。何以故？從初禪定後更退還起不淨法，從初禪處退生欲界。斷有四種：一者避斷；二者壞斷；三者定斷；四者本永拔斷。何者避斷？如有一人著於欲樂，為斷欲故受離欲戒，堅持不犯令得增長。以增長故不復著欲，欲因煩惱不更得生，是名避斷。何者壞斷？猶如一人有過失想及不淨想、青瘀等想及善思惟，即壞貪欲。未盡欲者不隨於欲，於塵境界心不貪著，是名壞斷。何者定斷？猶如一人隨世俗道，離於欲染及離色染，得證寂定持心相續，於欲及色不復更著，是名定斷。何者本永拔斷？猶如聖人修出世道，離三界染而即得證，於三界中諸煩惱本不復得生。何以故？於現世中已證無欲畢竟不退，已生上界決不更退還生下界。譬如稻麥及諸種子，種虛空中及乾燥地永不得生，非不是種；若火焚之皆悉燋滅，失於種相。諸煩惱本，於斷於滅亦復如是。聖人若入無餘涅槃，是善無記種本悉伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：乃有生因、待緣不同。是諸行法，有近緣者因即能生，是故不俱。何者因緣？佛說有四：一者因緣；二者次第；三者緣緣；四者增上。初一亦因亦緣，餘三但緣非因。何者因緣？根有色者；有依者是，以是識者。此二種法，為一切種。一切色根種、一切色法種、一切心心法種，悉依色根亦依於識，除四大色。此四大色有二種依，一、四大種；二、十一種。是種相續依於諸法，所說者即是因緣。若有色根心心法種而不依耶？若入滅定、入無想定、生無想天，未來世識不應更生；會當有生，是故色根心心法因。若有此識，不隨色種。諸凡夫人生無色界，壽命盡故、以業盡故，從彼沒已來生下界，此色無種不應更生；會應更生，是故諸識是色根本。從世俗道入初禪定生初禪地，欲界不淨及諸淨法已破，種本未悉斷除。何以故？從初禪定後更退還起不淨法，從初禪處退生欲界。斷有四種：一者避斷；二者壞斷；三者定斷；四者本永拔斷。何者避斷？如有一人著於欲樂，為斷欲故受離欲戒，堅持不犯令得增長。以增長故不復著欲，欲因煩惱不更得生，是名避斷。何者壞斷？猶如一人有過失想及不淨想、青瘀等想及善思惟，即壞貪欲。未盡欲者不隨於欲，於塵境界心不貪著，是名壞斷。何者定斷？猶如一人隨世俗道，離於欲染及離色染，得證寂定持心相續，於欲及色不復更著，是名定斷。何者本永拔斷？猶如聖人修出世道，離三界染而即得證，於三界中諸煩惱本不復得生。何以故？於現世中已證無欲畢竟不退，已生上界決不更退還生下界。譬如稻麥及諸種子，種虛空中及乾燥地永不得生，非不是種；若火焚之皆悉燋滅，失於種相。諸煩惱本，於斷於滅亦復如是。聖人若入無餘涅槃，是善無記種本悉伏。

問曰：若言是伏而不都滅，何不生報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若言是伏而不都滅，何不生報？

答曰：已斷不善種本，於未來世不能生報亦不自生，是名本永拔斷。具縛人者，是心有生，有苦有樂不苦不樂，此一切心為三種本。善與不善無記等法亦為種本。諸學人者，有世善心及染污無記，修道斷惑以為種本，世善心等復為餘法而作根本。無學人者，斷惑已盡，有世善心，若屬世間、若出世間及無記者，以一切諸煩惱惑不作根本，一切善法及無記法即為根本。如是分別諸法根本，是處不說阿羅耶識。有處說者，諸世俗法阿羅耶識悉為根本。一切諸法出世間者無斷道法，阿摩羅識以為種本。如佛所說「比丘！諸阿羅漢為學心法，依於四禪現安樂住；亦從此心，我說退墮還一一處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：已斷不善種本，於未來世不能生報亦不自生，是名本永拔斷。具縛人者，是心有生，有苦有樂不苦不樂，此一切心為三種本。善與不善無記等法亦為種本。諸學人者，有世善心及染污無記，修道斷惑以為種本，世善心等復為餘法而作根本。無學人者，斷惑已盡，有世善心，若屬世間、若出世間及無記者，以一切諸煩惱惑不作根本，一切善法及無記法即為根本。如是分別諸法根本，是處不說阿羅耶識。有處說者，諸世俗法阿羅耶識悉為根本。一切諸法出世間者無斷道法，阿摩羅識以為種本。如佛所說「比丘！諸阿羅漢為學心法，依於四禪現安樂住；亦從此心，我說退墮還一一處」。

問曰：若如此者，諸阿羅漢永斷煩惱，云何下地煩惱更生？若不更生，云何退墮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若如此者，諸阿羅漢永斷煩惱，云何下地煩惱更生？若不更生，云何退墮？

答曰：退有二種：一者失退；二者住退。失退者，是凡夫人。住退者，通於凡聖。依世俗道煩惱已離，後復更起，名退失退亦住退退。依出世道煩惱已斷，心著作務不作心故，以此中間不能更起現安樂住。如前，後亦如是，亦不更起下地諸惑，此住處退，非退失退。諸阿羅漢一切惑盡，若不善法未斷種本，云何羅漢心善解脫諸漏已盡？若不善法種本已斷，云何羅漢於心相續不正思惟豈復更生？云何諸惑而得生耶？是故依出世道已斷惑盡，知無退失。已說因緣，復有二種：一者生因；二方便因。次第緣者，諸心數法以從次第餘法得生。此心數法為生者緣，一是識為識作次第緣，亦名為意、亦名意入、亦名心界。是次第緣復有二種：一者已滅；二者移處。緣緣者，此五種識，色等諸塵是其緣緣。復於心識，內外諸入即是緣緣。是說緣緣，亦有二種：一者猗證；二不猗證。增上緣者，眼等內入俱時生者，與眼識等為增上緣，能使心作。於境界中若俱時生，心心數法更互為緣。過去所造善不善業，於未來世如意不如意所生果報為增上緣。田水糞等為諸種子作增上緣。世間工巧及諸雜業，此等諸智為增上緣。是增上緣復有二種：一者不離；二者有空。此因緣者，能生者是。所餘緣者唯能增長，以是行緣俱時同至。是行種本能生諸行，是故諸行不俱時生。以依四緣了知十因，如菩薩地。如佛所說「緣過去行而心得生，緣未來行亦生於心。」若過去行及未來無，何法為心而作境界？言因此境佛說生心，以是此心即無為境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：退有二種：一者失退；二者住退。失退者，是凡夫人。住退者，通於凡聖。依世俗道煩惱已離，後復更起，名退失退亦住退退。依出世道煩惱已斷，心著作務不作心故，以此中間不能更起現安樂住。如前，後亦如是，亦不更起下地諸惑，此住處退，非退失退。諸阿羅漢一切惑盡，若不善法未斷種本，云何羅漢心善解脫諸漏已盡？若不善法種本已斷，云何羅漢於心相續不正思惟豈復更生？云何諸惑而得生耶？是故依出世道已斷惑盡，知無退失。已說因緣，復有二種：一者生因；二方便因。次第緣者，諸心數法以從次第餘法得生。此心數法為生者緣，一是識為識作次第緣，亦名為意、亦名意入、亦名心界。是次第緣復有二種：一者已滅；二者移處。緣緣者，此五種識，色等諸塵是其緣緣。復於心識，內外諸入即是緣緣。是說緣緣，亦有二種：一者猗證；二不猗證。增上緣者，眼等內入俱時生者，與眼識等為增上緣，能使心作。於境界中若俱時生，心心數法更互為緣。過去所造善不善業，於未來世如意不如意所生果報為增上緣。田水糞等為諸種子作增上緣。世間工巧及諸雜業，此等諸智為增上緣。是增上緣復有二種：一者不離；二者有空。此因緣者，能生者是。所餘緣者唯能增長，以是行緣俱時同至。是行種本能生諸行，是故諸行不俱時生。以依四緣了知十因，如菩薩地。如佛所說「緣過去行而心得生，緣未來行亦生於心。」若過去行及未來無，何法為心而作境界？言因此境佛說生心，以是此心即無為境。

問曰：若心境無，是佛所說。正分明者，因雙雙對諸識得生。雙雙對者，眼色耳聲乃至心法。此正佛說，云何不妨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若心境無，是佛所說。正分明者，因雙雙對諸識得生。雙雙對者，眼色耳聲乃至心法。此正佛說，云何不妨？

答曰：此是法塵，不為五識而作境界。佛說是塵，即名為法，緣心緣法。夫言心識，以方便生。佛說此義復何所為？以此心識不取過去識以為境界，亦不取未來諸識為境，去來諸識法塵不攝。若有法者有法相聚，若無法者無法相聚。以此心識隨有法者有法義取，隨無義者無義法取，以是義故，信知諸識無者為境。若以此識不取有無二種境界，即不能取一切法義。若有說言：心識不取有無為境。是人即妨悉檀多義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是法塵，不為五識而作境界。佛說是塵，即名為法，緣心緣法。夫言心識，以方便生。佛說此義復何所為？以此心識不取過去識以為境界，亦不取未來諸識為境，去來諸識法塵不攝。若有法者有法相聚，若無法者無法相聚。以此心識隨有法者有法義取，隨無義者無義法取，以是義故，信知諸識無者為境。若以此識不取有無二種境界，即不能取一切法義。若有說言：心識不取有無為境。是人即妨悉檀多義。

問曰：此識若取無法為境，識亦應無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此識若取無法為境，識亦應無。

答曰：去來故無識，現在故有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：去來故無識，現在故有。

問曰：眼識不得取無為境，心識云何能取無耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眼識不得取無為境，心識云何能取無耶？

答曰：三世境故。復應廣說有五種義，以現心識取無為境。如佛所說「離內外入無有我義」。是我無者，非有為法非無為法。以是諸識是取無我為境界者，於有智人知總相法則無不信。此是一義。色香味觸，離此四塵了不能得。殿堂輦輿飲食衣服及餘眾具殿堂等法，是其所無，非有為法非無為法。以是諸識取無殿等為境界者，於有智人知總相法則無不信。此是二義。是諸邪見誹謗一切，無因無果、無縛無解，是諸法無。若隨義理有此諸法，則非邪見。此實都無，於邪見人取無為境，無不生識。此是三義。復於諸行無有常住，此無常住亦非有為亦非無為。而此諸識亦非不取無常為境，於有智人知總相法，非不生識，常無境識。若不得生於一切行、不見於常無有義者，依正智慧則不生厭，無染亦爾。亦無解脫，不得涅槃。若以此義，一切眾生諸煩惱惑永縛不脫。此是四義。諸未來行未有生義，豈容言滅？然諸聖人於未來行，亦無不觀生滅之義。此是五義。以是義故，定知諸識取無為境。如佛所說「若過去業了無有者，則無有苦受樂受」。此義何謂？於過去生已作已滅善不善業，為未來世受愛不愛果，是行相續業種所生。為此義故，如佛所說。有過去業，復有二義。是諸人說不正因者，遮其執故。其有說言，有自在天、梵釋諸天、自性神我、時節微塵，言因此法眾生苦樂皆悉得生。復為諸人說無因者，為遮其執故。有眾多人，說言無因亦說無緣。為諸眾生有淨不淨，不從因緣木石等物。或有尊重或有輕慢現此事故。是故佛說有過去行。諸賢聖人不著此處安樂而住，此說何義？過去諸行生果故有，未來諸行為因故有。云何信知？現在諸行三相顯現，過去果故、未來因故、自相相續不斷絕故。復依兩義現此二法，謂於過去及未來行除實執故。若去來行其相實有，則非去來。諸無見人謂去來無，現在亦無。如是見等，斷此執故。如佛所說「有去來界、有現在界」，此義何謂？種子相續已生於果，故說此義，是名過去。欲生之者種子相續，是名未來。現在諸種果未斷者，是現在界，故說此意。「比丘！知於種子相續，是無量法，非一種界，是名知界。何以故？從色等陰生老住滅，無更別法亦非實有，諸未來行遮實有故」。無有生者，斷於實義。云何知耶？於未來生既自未生，云何能生生於他法？現世諸生亦不能生生於現法。此言生相，是諸行成、是諸行生、是諸行起。諸行現在，此明一義而有多名，離此多名復有生相。諸有智人不說此名以為生相，於此諸法各定種因何用別生？此生羸劣而是假名。云何知耶？夫有生者，即行生耶？能生行耶？若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三世境故。復應廣說有五種義，以現心識取無為境。如佛所說「離內外入無有我義」。是我無者，非有為法非無為法。以是諸識是取無我為境界者，於有智人知總相法則無不信。此是一義。色香味觸，離此四塵了不能得。殿堂輦輿飲食衣服及餘眾具殿堂等法，是其所無，非有為法非無為法。以是諸識取無殿等為境界者，於有智人知總相法則無不信。此是二義。是諸邪見誹謗一切，無因無果、無縛無解，是諸法無。若隨義理有此諸法，則非邪見。此實都無，於邪見人取無為境，無不生識。此是三義。復於諸行無有常住，此無常住亦非有為亦非無為。而此諸識亦非不取無常為境，於有智人知總相法，非不生識，常無境識。若不得生於一切行、不見於常無有義者，依正智慧則不生厭，無染亦爾。亦無解脫，不得涅槃。若以此義，一切眾生諸煩惱惑永縛不脫。此是四義。諸未來行未有生義，豈容言滅？然諸聖人於未來行，亦無不觀生滅之義。此是五義。以是義故，定知諸識取無為境。如佛所說「若過去業了無有者，則無有苦受樂受」。此義何謂？於過去生已作已滅善不善業，為未來世受愛不愛果，是行相續業種所生。為此義故，如佛所說。有過去業，復有二義。是諸人說不正因者，遮其執故。其有說言，有自在天、梵釋諸天、自性神我、時節微塵，言因此法眾生苦樂皆悉得生。復為諸人說無因者，為遮其執故。有眾多人，說言無因亦說無緣。為諸眾生有淨不淨，不從因緣木石等物。或有尊重或有輕慢現此事故。是故佛說有過去行。諸賢聖人不著此處安樂而住，此說何義？過去諸行生果故有，未來諸行為因故有。云何信知？現在諸行三相顯現，過去果故、未來因故、自相相續不斷絕故。復依兩義現此二法，謂於過去及未來行除實執故。若去來行其相實有，則非去來。諸無見人謂去來無，現在亦無。如是見等，斷此執故。如佛所說「有去來界、有現在界」，此義何謂？種子相續已生於果，故說此義，是名過去。欲生之者種子相續，是名未來。現在諸種果未斷者，是現在界，故說此意。「比丘！知於種子相續，是無量法，非一種界，是名知界。何以故？從色等陰生老住滅，無更別法亦非實有，諸未來行遮實有故」。無有生者，斷於實義。云何知耶？於未來生既自未生，云何能生生於他法？現世諸生亦不能生生於現法。此言生相，是諸行成、是諸行生、是諸行起。諸行現在，此明一義而有多名，離此多名復有生相。諸有智人不說此名以為生相，於此諸法各定種因何用別生？此生羸劣而是假名。云何知耶？夫有生者，即行生耶？能生行耶？若

生自行能生行法，於有生者行法得起，是義不然。若能起者是名行生，於一行中應有二生。謂能生者諸行自生，此亦不然。如說生義，餘三亦爾。於現在因先所未有諸行起相，是名為生。不以先者是行異相，即名為老。起而未滅，即名為住，是剎那生。諸行壞相，是名為滅。若此四法是有為相，何故佛說唯有三相？謂生、滅、住、異，一切行法三世所現，從未來世未生得生，是故依未來世是生起者是有為相。此未生故不可著處，已生之者於過去世悉皆已滅，依過去世。此言滅者，是有為相亦不可著，已過去故。現世所現是住之者，依於現世，是有為相、是可著處。以此住者亦復有異，多有過失。此是生者，誰敢求之？如於吉祥，不吉相隨，是故住、異合為一相。以是義故。三世所現有為法相，若此三相是諸聖人之所思量，何故佛於諸陰中觀起滅相依法而住，復更不觀於住異相？生及住異，此兩種相是起所現，是故生及住異此二種相合而為一，說於起邊，故言觀起而住。所餘一相，於第二分安置一邊，故說此言觀滅相住。復有別義，依此相故便證無染，為厭患故得證解脫。唯觀二相是所思惟，以見無常於諸行法故生厭患。所云無常，未生者生是名為生，生而即壞是名為滅。是名無常。生復多種，謂剎那生、謂受生生、謂起生生、謂別心生、謂不如意生、謂如意生、謂下中上生、有上生無上生。剎那起者，剎那剎那諸行生起，是名剎那生。受生生者，具縛及不具縛，從處處墮，於處處中諸陰生起，名受生生。起生生者，從於嬰兒乃至壯老，名起生生。別心生者，依種種緣與種種受、種種善等及種種道，若證解脫及未解脫，無量種心，名別心生。不如意生者，地獄、畜生、餓鬼於三惡趣受諸苦惱，是名不如意生。如意生者，於人、天道受快樂報。下生者，生於欲界。中生者，生於色界。上生者，生無色界。又第一受胎是名下生，第二第三是名中生，第四受胎是名上生。又受諸惡果是名下生，諸無記法除起善果是名中生，一切善法一切善果是名上生。有上生者，從欲界處乃至無不用處。無上生者，非想非非想處。又有上生者，謂阿羅漢；從於入胎，未至最後一剎那陰最後一念，名無上生。分別老義復有多種。何者？身老、心老、壽老、變異老、陰老。身老者，髮白齒落、皮緩面皺，乃至如經身有諸相。心老者，與樂受應。變異生者，若以善心轉為不善，於所樂物生愛著處復生變異，是處無果，是名心老。壽老者，日夜剎那羅婆牟㖃羅過故壽轉減少，乃至次第一切轉促，是名壽老。變異老者，一切自在富貴榮華無病色力轉減少失故。陰異老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生自行能生行法，於有生者行法得起，是義不然。若能起者是名行生，於一行中應有二生。謂能生者諸行自生，此亦不然。如說生義，餘三亦爾。於現在因先所未有諸行起相，是名為生。不以先者是行異相，即名為老。起而未滅，即名為住，是剎那生。諸行壞相，是名為滅。若此四法是有為相，何故佛說唯有三相？謂生、滅、住、異，一切行法三世所現，從未來世未生得生，是故依未來世是生起者是有為相。此未生故不可著處，已生之者於過去世悉皆已滅，依過去世。此言滅者，是有為相亦不可著，已過去故。現世所現是住之者，依於現世，是有為相、是可著處。以此住者亦復有異，多有過失。此是生者，誰敢求之？如於吉祥，不吉相隨，是故住、異合為一相。以是義故。三世所現有為法相，若此三相是諸聖人之所思量，何故佛於諸陰中觀起滅相依法而住，復更不觀於住異相？生及住異，此兩種相是起所現，是故生及住異此二種相合而為一，說於起邊，故言觀起而住。所餘一相，於第二分安置一邊，故說此言觀滅相住。復有別義，依此相故便證無染，為厭患故得證解脫。唯觀二相是所思惟，以見無常於諸行法故生厭患。所云無常，未生者生是名為生，生而即壞是名為滅。是名無常。生復多種，謂剎那生、謂受生生、謂起生生、謂別心生、謂不如意生、謂如意生、謂下中上生、有上生無上生。剎那起者，剎那剎那諸行生起，是名剎那生。受生生者，具縛及不具縛，從處處墮，於處處中諸陰生起，名受生生。起生生者，從於嬰兒乃至壯老，名起生生。別心生者，依種種緣與種種受、種種善等及種種道，若證解脫及未解脫，無量種心，名別心生。不如意生者，地獄、畜生、餓鬼於三惡趣受諸苦惱，是名不如意生。如意生者，於人、天道受快樂報。下生者，生於欲界。中生者，生於色界。上生者，生無色界。又第一受胎是名下生，第二第三是名中生，第四受胎是名上生。又受諸惡果是名下生，諸無記法除起善果是名中生，一切善法一切善果是名上生。有上生者，從欲界處乃至無不用處。無上生者，非想非非想處。又有上生者，謂阿羅漢；從於入胎，未至最後一剎那陰最後一念，名無上生。分別老義復有多種。何者？身老、心老、壽老、變異老、陰老。身老者，髮白齒落、皮緩面皺，乃至如經身有諸相。心老者，與樂受應。變異生者，若以善心轉為不善，於所樂物生愛著處復生變異，是處無果，是名心老。壽老者，日夜剎那羅婆牟㖃羅過故壽轉減少，乃至次第一切轉促，是名壽老。變異老者，一切自在富貴榮華無病色力轉減少失故。陰異老

者，以生人天陰轉增長，從此處沒生於惡道下賤之處，名陰異老。又別一老，緣此一老，前所說老而便得生。何者？諸行剎那剎那所生異異，名別一老。分別住義亦復多種：剎那住、相續住、依緣住、一心住、如制法住。剎那住者，唯生時住。相續住者，隨處已生諸陰衣食乃至壽盡，復外世器乃至劫盡，名相續住。依緣住者，苦樂等受、善惡等法，各各緣現隨是持住，名依緣住。一心住者，正定心人住現前定，名一心住。如制法住者，隨處境界王領治化國邑聚落，於四種姓依先制事而立住止，名如制法住。無常義者，復不一種。何者？壞無常、變異無常、別離無常、當生無常、來至無常。壞無常者，諸有已生即便失滅，名壞無常。變異無常者，可愛行生不似前者，名變異無常。別離無常者，於可愛物分散別離。此三無常，於未來世是名當生，起於現世是名來至無常。受五欲樂不能自持，脫有零落愛別離至，思惟是事憂悲苦惱，乃至如經不肯厭患。於行法中諸外道輩，多所思惟是等無常，亦生厭離唯離欲界，於諸行法分生厭離。若諸聲聞具足思惟是等無常，究竟厭離，得證無染乃至解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，以生人天陰轉增長，從此處沒生於惡道下賤之處，名陰異老。又別一老，緣此一老，前所說老而便得生。何者？諸行剎那剎那所生異異，名別一老。分別住義亦復多種：剎那住、相續住、依緣住、一心住、如制法住。剎那住者，唯生時住。相續住者，隨處已生諸陰衣食乃至壽盡，復外世器乃至劫盡，名相續住。依緣住者，苦樂等受、善惡等法，各各緣現隨是持住，名依緣住。一心住者，正定心人住現前定，名一心住。如制法住者，隨處境界王領治化國邑聚落，於四種姓依先制事而立住止，名如制法住。無常義者，復不一種。何者？壞無常、變異無常、別離無常、當生無常、來至無常。壞無常者，諸有已生即便失滅，名壞無常。變異無常者，可愛行生不似前者，名變異無常。別離無常者，於可愛物分散別離。此三無常，於未來世是名當生，起於現世是名來至無常。受五欲樂不能自持，脫有零落愛別離至，思惟是事憂悲苦惱，乃至如經不肯厭患。於行法中諸外道輩，多所思惟是等無常，亦生厭離唯離欲界，於諸行法分生厭離。若諸聲聞具足思惟是等無常，究竟厭離，得證無染乃至解脫。