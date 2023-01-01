瑜伽師地論釋一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽師地論釋一卷

最勝子等諸菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝子等諸菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本地分中五識相應地之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本地分中五識相應地之一

敬禮天人大覺尊， 福德智慧皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮天人大覺尊， 福德智慧皆圓滿，

無上文義真妙法， 正知受學聖賢眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上文義真妙法， 正知受學聖賢眾。

稽首無勝大慈氏， 普為利樂諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首無勝大慈氏， 普為利樂諸有情，

廣採眾經真要義， 略說五分瑜伽者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣採眾經真要義， 略說五分瑜伽者。

歸命法流妙定力， 發起無著功德名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命法流妙定力， 發起無著功德名，

能於聖者無勝海， 引出最極法甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於聖者無勝海， 引出最極法甘露。

飡受美音自滿足， 復為饒益諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飡受美音自滿足， 復為饒益諸世間，

等注無窮字花雨， 榮潤牟尼如意樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等注無窮字花雨， 榮潤牟尼如意樹。

此論殊勝若蓮花， 猶妙寶藏如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此論殊勝若蓮花， 猶妙寶藏如大海，

具顯諸乘廣大義， 善釋其文無有遺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具顯諸乘廣大義， 善釋其文無有遺。

於此瑜伽大論中， 我今隨力釋少分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此瑜伽大論中， 我今隨力釋少分，

為令正法常無盡， 利益安樂諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令正法常無盡， 利益安樂諸含識。

今說此論所為云何？謂有二緣故說此論：一、為如來無上法教久住世故；二、為平等利益安樂諸有情故。復有二緣故說此論：一、為如來甘露聖教已隱沒者，憶念採集重開顯故；未隱沒者，問答決擇倍興盛故。二、為一切有情界中有種姓者，各依自乘修出世善得三乘果，出生死故；無種姓者，依人天乘修世間善得人天果，脫惡趣故。復有二緣故說此論：一者或有於多說空不了義經，如言計著，撥無一切、憎背有教，為令隨悟諸法有相，解經密意捨無見故。二者復有於多說有不了義經，如言計著，執有一切、厭怖空教，為令隨悟諸法無相，解經密意，捨有見故。復有二緣故說此論：一為成就菩薩種姓補特伽羅。唯依大教，遍於諸乘文義行果，生巧便智，斷一切障、修一切善，證佛菩提，窮未來際自他利樂無休廢故。二為成就二乘種姓及無種性補特伽羅。亦依大教，各於自乘文義行果，生巧便智，斷煩惱障、伏諸蓋纏，修自分善、得自乘果，出離三界諸惡趣故。復有二緣故說此論：一者或有宿習無知猶豫顛倒，執着外道小乘邪教，故於大乘不能信解，為善分別大乘法相，令其信解了達決定，離顛倒故。二者復有聞諸契經種種意趣甚深難解，其心迷亂誹毀不信，為善開示令生信解，饒益彼故。復有二緣故說此論：一為攝益樂略言論勤修行者，採集眾經廣要法義略分別故；二為攝益樂廣言論勤說法者，於一一法開示無邊差別義故。復有二緣故說此論：一為開顯諸法實相，問答決擇立正論故；二為滅除一切妄執，問答決擇破邪論故。復有二緣故說此論：一為顯了遍計所執情有理無，依他起性、圓成實性理有情無，令捨增益損減執故；二為顯了世間道理、證得勝義法門差別，令修二諦無倒解故。復有二緣故說此論：一為開闡隨轉、真實二種理門，令知二藏三藏法教不相違故；二為開闡因緣唯識無相真如四種理門，令修觀行有差別故。復有二緣故說此論：一為示現境界差別，令知諸法自性相狀位差別故；二為示現修行差別，令知三乘方便根本果差別故。如是等類所為諸緣，處處經論種種異說，當知皆是此論所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說此論所為云何？謂有二緣故說此論：一、為如來無上法教久住世故；二、為平等利益安樂諸有情故。復有二緣故說此論：一、為如來甘露聖教已隱沒者，憶念採集重開顯故；未隱沒者，問答決擇倍興盛故。二、為一切有情界中有種姓者，各依自乘修出世善得三乘果，出生死故；無種姓者，依人天乘修世間善得人天果，脫惡趣故。復有二緣故說此論：一者或有於多說空不了義經，如言計著，撥無一切、憎背有教，為令隨悟諸法有相，解經密意捨無見故。二者復有於多說有不了義經，如言計著，執有一切、厭怖空教，為令隨悟諸法無相，解經密意，捨有見故。復有二緣故說此論：一為成就菩薩種姓補特伽羅。唯依大教，遍於諸乘文義行果，生巧便智，斷一切障、修一切善，證佛菩提，窮未來際自他利樂無休廢故。二為成就二乘種姓及無種性補特伽羅。亦依大教，各於自乘文義行果，生巧便智，斷煩惱障、伏諸蓋纏，修自分善、得自乘果，出離三界諸惡趣故。復有二緣故說此論：一者或有宿習無知猶豫顛倒，執着外道小乘邪教，故於大乘不能信解，為善分別大乘法相，令其信解了達決定，離顛倒故。二者復有聞諸契經種種意趣甚深難解，其心迷亂誹毀不信，為善開示令生信解，饒益彼故。復有二緣故說此論：一為攝益樂略言論勤修行者，採集眾經廣要法義略分別故；二為攝益樂廣言論勤說法者，於一一法開示無邊差別義故。復有二緣故說此論：一為開顯諸法實相，問答決擇立正論故；二為滅除一切妄執，問答決擇破邪論故。復有二緣故說此論：一為顯了遍計所執情有理無，依他起性、圓成實性理有情無，令捨增益損減執故；二為顯了世間道理、證得勝義法門差別，令修二諦無倒解故。復有二緣故說此論：一為開闡隨轉、真實二種理門，令知二藏三藏法教不相違故；二為開闡因緣唯識無相真如四種理門，令修觀行有差別故。復有二緣故說此論：一為示現境界差別，令知諸法自性相狀位差別故；二為示現修行差別，令知三乘方便根本果差別故。如是等類所為諸緣，處處經論種種異說，當知皆是此論所為。

今說此論所因云何？謂諸有情無始時來，於一切法處中實相，無知疑惑顛倒僻執，起諸煩惱發有漏業，輪迴五趣受三大苦。如來出世，隨其所宜，方便為說種種妙法處中實相，令諸有情知一切法，如是如是空故非有、如是如是有故非空，了達諸法非空非有，遠離疑惑顛倒僻執，隨其種姓起處中行，漸次修滿。隨其所應，永滅諸障、得三菩提，證寂滅樂。佛涅槃後，魔事紛起，部執競興，多著有見。龍猛菩薩證極喜地，採集大乘無相空教造《中論》等，究暢真要，除彼有見。聖提婆等諸大論師，造《百論》等，弘闡大義。由是眾生，復著空見。無著菩薩位登初地，證法光定、得大神通，事大慈尊，請說此論，理無不窮、事無不盡、文無不釋、義無不詮、疑無不遣、執無不破、行無不修、果無不證，正為菩薩，令於諸乘境行果等皆得善巧，勤修大行、證大菩提，廣為有情常無倒說，兼為餘乘，令依自法修自分行、得自果證。如是略說此論所因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說此論所因云何？謂諸有情無始時來，於一切法處中實相，無知疑惑顛倒僻執，起諸煩惱發有漏業，輪迴五趣受三大苦。如來出世，隨其所宜，方便為說種種妙法處中實相，令諸有情知一切法，如是如是空故非有、如是如是有故非空，了達諸法非空非有，遠離疑惑顛倒僻執，隨其種姓起處中行，漸次修滿。隨其所應，永滅諸障、得三菩提，證寂滅樂。佛涅槃後，魔事紛起，部執競興，多著有見。龍猛菩薩證極喜地，採集大乘無相空教造《中論》等，究暢真要，除彼有見。聖提婆等諸大論師，造《百論》等，弘闡大義。由是眾生，復著空見。無著菩薩位登初地，證法光定、得大神通，事大慈尊，請說此論，理無不窮、事無不盡、文無不釋、義無不詮、疑無不遣、執無不破、行無不修、果無不證，正為菩薩，令於諸乘境行果等皆得善巧，勤修大行、證大菩提，廣為有情常無倒說，兼為餘乘，令依自法修自分行、得自果證。如是略說此論所因。

今說《瑜伽師地論》者，名義云何？謂一切乘境、行、果等所有諸法皆名瑜伽，一切並有方便善巧相應義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說《瑜伽師地論》者，名義云何？謂一切乘境、行、果等所有諸法皆名瑜伽，一切並有方便善巧相應義故。

境瑜伽者，謂一切境無顛倒性、不相違性、能隨順性、趣究竟性，與正理教行果相應，故名瑜伽。此境瑜伽雖通一切，然諸經論就相隨機種種異說，或說諸法四種道理名為瑜伽，觀待作用法爾證成，總攝一切正道理故。或說二十四不相應行中一名瑜伽，因果相稱無乖違故。此二並如〈決擇分〉等處處廣說。或說雜染清淨無性名為瑜伽，除違契順最為勝故，如《大梵問》契經等說。諸瑜伽師，觀無少法可令其生及可令滅，亦無少法欲令證得及欲現觀，謂於一切雜染無性瑜伽中行，觀無少法可令其生及可令滅，及於一切清淨無性瑜伽中行，觀無少法欲令證得及欲現觀。或說究竟清淨真如名為瑜伽，理中最極，一切功德共相應故，如《入楞伽》契經中說。若觀真義，除去分別、遠離瑕穢，無有能取亦無所取，無解無縛，爾時在定，當見瑜伽不應疑慮。《大義經》中說從一法增至百法皆名瑜伽，法門雖別義無違故。《廣義經》中說蘊界處、緣起、諦等皆名瑜伽，攝一切境順機宜故。於如是等諸經論中，說一切境皆名瑜伽，總具四性順四法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境瑜伽者，謂一切境無顛倒性、不相違性、能隨順性、趣究竟性，與正理教行果相應，故名瑜伽。此境瑜伽雖通一切，然諸經論就相隨機種種異說，或說諸法四種道理名為瑜伽，觀待作用法爾證成，總攝一切正道理故。或說二十四不相應行中一名瑜伽，因果相稱無乖違故。此二並如〈決擇分〉等處處廣說。或說雜染清淨無性名為瑜伽，除違契順最為勝故，如《大梵問》契經等說。諸瑜伽師，觀無少法可令其生及可令滅，亦無少法欲令證得及欲現觀，謂於一切雜染無性瑜伽中行，觀無少法可令其生及可令滅，及於一切清淨無性瑜伽中行，觀無少法欲令證得及欲現觀。或說究竟清淨真如名為瑜伽，理中最極，一切功德共相應故，如《入楞伽》契經中說。若觀真義，除去分別、遠離瑕穢，無有能取亦無所取，無解無縛，爾時在定，當見瑜伽不應疑慮。《大義經》中說從一法增至百法皆名瑜伽，法門雖別義無違故。《廣義經》中說蘊界處、緣起、諦等皆名瑜伽，攝一切境順機宜故。於如是等諸經論中，說一切境皆名瑜伽，總具四性順四法故。

行瑜伽者，謂一切行，更相順故、稱正理故、順正教故、趣正果故，說名瑜伽。此行瑜伽雖通諸行，然諸經論就相隨機種種異說。如《辯瑜伽師地經》中，正修諸行說名瑜伽，總攝一切相應行故。《月燈經》中，修三十七菩提分法說名瑜伽，此於一切順果行中最為勝故。於《大分別六處經》中，辨奢摩他、毘鉢舍那平等運道說名瑜伽，如是止觀眾行主故。《海慧經》中修三摩地說名瑜伽，住心發行此最強故。《顯揚論》等，信、欲、方便、精進四法說名瑜伽，作意或智說名方便，此四通生一切行故。聞所成地別辨九道說名瑜伽，會理除惑位別勝故。謂世出世加行無間解脫勝進軟中上道修所成地，總辨修習諸對治道說名瑜伽，為樂略者總說修故。有處說緣諸地所攝無顛倒智名為瑜伽，緣諸地法無顛倒智行中勝故。有處復說方便善巧或唯方便名為瑜伽，作意與智發行勝故，或就最初發悟勝故。《功德實性》契經中，說諸緣起觀名為瑜伽，緣起觀智於出生死最為要故。《正行經》中，說正見等八支聖道名為瑜伽，趣涅槃城此為勝故。《毘奈耶經》說修戒等名曰瑜伽，戒定慧學因中勝故。《大義經》中，說修一切世出世行分位差別皆名瑜伽，正行階位相符順故。如是皆說共聲聞行名為瑜伽，通證三乘行中勝故。《慧到彼岸》契經中，說觀空作意名為瑜伽，發起大行此最勝故。如彼經言「菩薩所有大瑜伽者，謂空作意，菩薩由此空作意故，不墮聲聞及獨覺地，乃至能淨諸佛土等」。即彼經中，復說般若波羅蜜多名勝瑜伽，導大乘行此殊勝故。如彼經言「菩薩所有諸瑜伽中，慧度瑜伽最上最勝，廣說乃至是無等等。何以故？如是般若波羅蜜多是為無上瑜伽法故」。餘處說此慧度所攝無分別定名為瑜伽，能發一切勝功德故。餘處復說菩薩所有殊勝慧悲平等雙轉名為瑜伽，能證無住大涅槃故。如是等說諸不共行名為瑜伽，能證無上佛菩提故。於如是等諸經論中，說一切行皆名瑜伽，具上所說四種義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行瑜伽者，謂一切行，更相順故、稱正理故、順正教故、趣正果故，說名瑜伽。此行瑜伽雖通諸行，然諸經論就相隨機種種異說。如《辯瑜伽師地經》中，正修諸行說名瑜伽，總攝一切相應行故。《月燈經》中，修三十七菩提分法說名瑜伽，此於一切順果行中最為勝故。於《大分別六處經》中，辨奢摩他、毘鉢舍那平等運道說名瑜伽，如是止觀眾行主故。《海慧經》中修三摩地說名瑜伽，住心發行此最強故。《顯揚論》等，信、欲、方便、精進四法說名瑜伽，作意或智說名方便，此四通生一切行故。聞所成地別辨九道說名瑜伽，會理除惑位別勝故。謂世出世加行無間解脫勝進軟中上道修所成地，總辨修習諸對治道說名瑜伽，為樂略者總說修故。有處說緣諸地所攝無顛倒智名為瑜伽，緣諸地法無顛倒智行中勝故。有處復說方便善巧或唯方便名為瑜伽，作意與智發行勝故，或就最初發悟勝故。《功德實性》契經中，說諸緣起觀名為瑜伽，緣起觀智於出生死最為要故。《正行經》中，說正見等八支聖道名為瑜伽，趣涅槃城此為勝故。《毘奈耶經》說修戒等名曰瑜伽，戒定慧學因中勝故。《大義經》中，說修一切世出世行分位差別皆名瑜伽，正行階位相符順故。如是皆說共聲聞行名為瑜伽，通證三乘行中勝故。《慧到彼岸》契經中，說觀空作意名為瑜伽，發起大行此最勝故。如彼經言「菩薩所有大瑜伽者，謂空作意，菩薩由此空作意故，不墮聲聞及獨覺地，乃至能淨諸佛土等」。即彼經中，復說般若波羅蜜多名勝瑜伽，導大乘行此殊勝故。如彼經言「菩薩所有諸瑜伽中，慧度瑜伽最上最勝，廣說乃至是無等等。何以故？如是般若波羅蜜多是為無上瑜伽法故」。餘處說此慧度所攝無分別定名為瑜伽，能發一切勝功德故。餘處復說菩薩所有殊勝慧悲平等雙轉名為瑜伽，能證無住大涅槃故。如是等說諸不共行名為瑜伽，能證無上佛菩提故。於如是等諸經論中，說一切行皆名瑜伽，具上所說四種義故。

果瑜伽者，謂一切果，更相順故、合正理故、順正教故、稱正因故，說名瑜伽。此果瑜伽雖通諸果，然諸經論就相隨機種種異說分別義經，說力無畏不共佛法名曰瑜伽，能伏諸魔、制諸異論、勝餘乘故。《殊勝經》中，說佛所證無住涅槃名為瑜伽，盡未來際無所住故。《大義經》中，說如來地無分別智及以大悲名為瑜伽，自利利他常無盡故。《辨說瑜伽師地經》中，佛地功德皆名瑜伽，窮於法界無斷盡故。《分別三乘功德經》中，三乘果德名為瑜伽，皆與正理等相應故。《讚佛論》說，三身三德皆是瑜伽，一切果德不相離故。《集義論》說，果位所攝有為無為諸功德聚皆是瑜伽，等至究竟和合位故。於如是等諸經論中，一切果德皆名瑜伽，具上義故。如是聖教亦名瑜伽，稱正理故、順正行故、引正果故。有義正取三乘觀行說名瑜伽，數數進修、合理順行、得勝果故。境果聖教，瑜伽境故、瑜伽果故、論瑜伽故，亦名瑜伽。如是此論瑜伽兩字，尚遍擾動聖言大海，何況具說瑜伽師地，恐難受持，故且略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果瑜伽者，謂一切果，更相順故、合正理故、順正教故、稱正因故，說名瑜伽。此果瑜伽雖通諸果，然諸經論就相隨機種種異說分別義經，說力無畏不共佛法名曰瑜伽，能伏諸魔、制諸異論、勝餘乘故。《殊勝經》中，說佛所證無住涅槃名為瑜伽，盡未來際無所住故。《大義經》中，說如來地無分別智及以大悲名為瑜伽，自利利他常無盡故。《辨說瑜伽師地經》中，佛地功德皆名瑜伽，窮於法界無斷盡故。《分別三乘功德經》中，三乘果德名為瑜伽，皆與正理等相應故。《讚佛論》說，三身三德皆是瑜伽，一切果德不相離故。《集義論》說，果位所攝有為無為諸功德聚皆是瑜伽，等至究竟和合位故。於如是等諸經論中，一切果德皆名瑜伽，具上義故。如是聖教亦名瑜伽，稱正理故、順正行故、引正果故。有義正取三乘觀行說名瑜伽，數數進修、合理順行、得勝果故。境果聖教，瑜伽境故、瑜伽果故、論瑜伽故，亦名瑜伽。如是此論瑜伽兩字，尚遍擾動聖言大海，何況具說瑜伽師地，恐難受持，故且略說。

三乘行者，由聞思等次第習行如是瑜伽，隨分滿足，展轉調化諸有情故，名瑜伽師。或諸如來，證瑜伽滿，隨其所應持此瑜伽，調化一切聖弟子等，令其次第修正行故，名瑜伽師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘行者，由聞思等次第習行如是瑜伽，隨分滿足，展轉調化諸有情故，名瑜伽師。或諸如來，證瑜伽滿，隨其所應持此瑜伽，調化一切聖弟子等，令其次第修正行故，名瑜伽師。

地謂境界所依所行，或所攝義，是瑜伽師所行境界，故名為地，如龍馬地，唯此中行，不出外故。或瑜伽師依此處所增長白法，故名為地，如稼穡地。或瑜伽師地所攝智，依此現行、依此增長，故名為地，如珍寶地。或瑜伽師行在此中受用白法，故名為地，如牛王地。或諸如來名瑜伽師，平等智等行在一切無戲論界、無住涅槃瑜伽中故，是彼所攝，故名為地。或十七地，攝屬一切瑜伽師故，如國王地。是故說名瑜伽師地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地謂境界所依所行，或所攝義，是瑜伽師所行境界，故名為地，如龍馬地，唯此中行，不出外故。或瑜伽師依此處所增長白法，故名為地，如稼穡地。或瑜伽師地所攝智，依此現行、依此增長，故名為地，如珍寶地。或瑜伽師行在此中受用白法，故名為地，如牛王地。或諸如來名瑜伽師，平等智等行在一切無戲論界、無住涅槃瑜伽中故，是彼所攝，故名為地。或十七地，攝屬一切瑜伽師故，如國王地。是故說名瑜伽師地。

問答決擇諸法性相，故名為論。欲令證得瑜伽師地而說此論，故以為名，如《對法論》。或復此論，無倒辯說瑜伽師地，故以為稱，如《十地經》。或復此論，依止此地故以為號，如水陸花。由是論名瑜伽師地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問答決擇諸法性相，故名為論。欲令證得瑜伽師地而說此論，故以為名，如《對法論》。或復此論，無倒辯說瑜伽師地，故以為稱，如《十地經》。或復此論，依止此地故以為號，如水陸花。由是論名瑜伽師地。

今此論體，總有五分：一、本地分，略廣分別十七地義。二、攝決擇分，略攝決擇十七地中深隱要義。三、攝釋分，略攝解釋諸經儀則。四、攝異門分，略攝經中所有諸法名義差別。五、攝事分，略攝三藏眾要事義。此論既有如是五分，何故但名瑜伽師地？就初立名，故無有失。又一切法無不皆是瑜伽師地，以瑜伽師用一切法為依緣故。此中存略，且說十七。又十七地，具攝一切文義略盡。後之四分，皆為解釋十七地中諸要文義故，亦不離瑜伽師地。由是此論，用十七地以為宗要。雖復通明諸乘境等，然說論者問答決擇諸法性相，意為菩薩，令於一切皆得善巧，修成佛果，利樂無窮。是故此論屬菩薩藏阿毘達磨，欲令菩薩得勝智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此論體，總有五分：一、本地分，略廣分別十七地義。二、攝決擇分，略攝決擇十七地中深隱要義。三、攝釋分，略攝解釋諸經儀則。四、攝異門分，略攝經中所有諸法名義差別。五、攝事分，略攝三藏眾要事義。此論既有如是五分，何故但名瑜伽師地？就初立名，故無有失。又一切法無不皆是瑜伽師地，以瑜伽師用一切法為依緣故。此中存略，且說十七。又十七地，具攝一切文義略盡。後之四分，皆為解釋十七地中諸要文義故，亦不離瑜伽師地。由是此論，用十七地以為宗要。雖復通明諸乘境等，然說論者問答決擇諸法性相，意為菩薩，令於一切皆得善巧，修成佛果，利樂無窮。是故此論屬菩薩藏阿毘達磨，欲令菩薩得勝智故。

論曰：云何瑜伽師地？謂十七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何瑜伽師地？謂十七地。

釋曰：初問云何瑜伽師地者，總問此論一部宗要。問者先聞諸經所說瑜伽師地，其義未了，故為此問。謂《辨瑜伽師地經》中數說正修瑜伽師地，《月燈經》中亦說修習瑜伽師地，如是非一，如前廣說。或作論者先總受請，論體五分盡在心中，欲為學徒分別解說，自假興問為起說因，故問云何瑜伽師地。若不爾者，先無略說，無容欻問此地云何。又發問者，略有五種：一、不解故問；二、疑惑故問；三、試驗故問；四、輕觸故問；五、為欲利樂有情故問。今是第五，專為利樂諸有情類造斯論故。謂十七地者，總集所說瑜伽師地略有十七。若廣安立，地位無邊，一一地中分位差別義無邊故。如是一轉，總問總答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：初問云何瑜伽師地者，總問此論一部宗要。問者先聞諸經所說瑜伽師地，其義未了，故為此問。謂《辨瑜伽師地經》中數說正修瑜伽師地，《月燈經》中亦說修習瑜伽師地，如是非一，如前廣說。或作論者先總受請，論體五分盡在心中，欲為學徒分別解說，自假興問為起說因，故問云何瑜伽師地。若不爾者，先無略說，無容欻問此地云何。又發問者，略有五種：一、不解故問；二、疑惑故問；三、試驗故問；四、輕觸故問；五、為欲利樂有情故問。今是第五，專為利樂諸有情類造斯論故。謂十七地者，總集所說瑜伽師地略有十七。若廣安立，地位無邊，一一地中分位差別義無邊故。如是一轉，總問總答。

論曰：何等十七？嗢拕南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何等十七？嗢拕南曰：

「五識相應意， 有尋伺等三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五識相應意， 有尋伺等三，

三摩地俱非， 有心無心地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地俱非， 有心無心地，

聞思修所立， 如是具三乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞思修所立， 如是具三乘，

有依及無依， 是名十七地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有依及無依， 是名十七地。」

釋曰：何緣更問何等十七？雖聞總數，未了別名，故復為問。嗢拕南者，先略頌答，略集地名施諸學者，名嗢拕南。五識相應者，謂五識身相應地。意謂意地。有尋伺等三者，謂有尋有伺等三地。三摩地俱者，謂三摩地，俱名三摩呬多地。非者，謂非三摩地，俱名非三摩呬多地。此就一相，且別地名非盡理說，如是二名互寬狹故。三摩地名通定不定，唯在有心；三摩呬多通有心位及無心位，唯局在定，如後廣說。如是具三乘者，謂由如是聞等地故，或由如是上諸地故，得具三乘，及有餘依、無餘依地。一一別名，如後廣釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：何緣更問何等十七？雖聞總數，未了別名，故復為問。嗢拕南者，先略頌答，略集地名施諸學者，名嗢拕南。五識相應者，謂五識身相應地。意謂意地。有尋伺等三者，謂有尋有伺等三地。三摩地俱者，謂三摩地，俱名三摩呬多地。非者，謂非三摩地，俱名非三摩呬多地。此就一相，且別地名非盡理說，如是二名互寬狹故。三摩地名通定不定，唯在有心；三摩呬多通有心位及無心位，唯局在定，如後廣說。如是具三乘者，謂由如是聞等地故，或由如是上諸地故，得具三乘，及有餘依、無餘依地。一一別名，如後廣釋。

論曰：一者五識身相應地；二者意地；三者有尋有伺地；四者無尋唯伺地；五者無尋無伺地；六者三摩呬多地；七者非三摩呬多地；八者有心地；九者無心地；十者聞所成地；十一者思所成地；十二者修所成地；十三者聲聞地；十四者獨覺地；十五者菩薩地；十六者有餘依地；十七者無餘依地。如是略說十七，名為瑜伽師地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一者五識身相應地；二者意地；三者有尋有伺地；四者無尋唯伺地；五者無尋無伺地；六者三摩呬多地；七者非三摩呬多地；八者有心地；九者無心地；十者聞所成地；十一者思所成地；十二者修所成地；十三者聲聞地；十四者獨覺地；十五者菩薩地；十六者有餘依地；十七者無餘依地。如是略說十七，名為瑜伽師地。

釋曰：次廣列名，重答前問。言五識身相應地者，謂眼等根，是眼等識不共所依，眼等不為餘識依故。又是親依，眼等利鈍識明昧故。又同時依，必俱有故，非如意等。由是五識用眼等根標別其名，猶如麥芽、如鼓聲等，故名五識。由所依根有形礙故，又必不離所依身故，猶如身受，故名為身。又復身者，依義、體義，如六識身、六思身等，依五識身建立此地，故名相應。如律中說，王相應論、賊相應論，謂依王賊而興言論。此亦如是，雖此地中分別多法，五識為主，是故偏說。又五識身相應心品，總名相應。於此地中雖明多法，以心、心所勝故別說。又相應者，是攝屬義。謂此地中說五識身所攝屬法，即是自性所依所緣、助伴作業，故名相應。地如前說。自後諸地識身相應，隨其所應，亦有通者，略故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：次廣列名，重答前問。言五識身相應地者，謂眼等根，是眼等識不共所依，眼等不為餘識依故。又是親依，眼等利鈍識明昧故。又同時依，必俱有故，非如意等。由是五識用眼等根標別其名，猶如麥芽、如鼓聲等，故名五識。由所依根有形礙故，又必不離所依身故，猶如身受，故名為身。又復身者，依義、體義，如六識身、六思身等，依五識身建立此地，故名相應。如律中說，王相應論、賊相應論，謂依王賊而興言論。此亦如是，雖此地中分別多法，五識為主，是故偏說。又五識身相應心品，總名相應。於此地中雖明多法，以心、心所勝故別說。又相應者，是攝屬義。謂此地中說五識身所攝屬法，即是自性所依所緣、助伴作業，故名相應。地如前說。自後諸地識身相應，隨其所應，亦有通者，略故不說。

言意地者，六、七、八識，同依意根。略去識身相應三語，故但言意。又實義門雖有八識，然隨機門但有六識。六七八識同第六攝，就所依名故但言意。所依非色，或離於身猶如心受，故不言身。相應准前，故略不說。又六、七、八雖皆同有心、意、識義，心法、意處、識蘊攝故，然意義等，故但言意，皆是思量意根攝故。第八持種，心義偏強；第六普遍了別境界，識義偏強，是故不說心地、識地。身及相應，略故不說。地義如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言意地者，六、七、八識，同依意根。略去識身相應三語，故但言意。又實義門雖有八識，然隨機門但有六識。六七八識同第六攝，就所依名故但言意。所依非色，或離於身猶如心受，故不言身。相應准前，故略不說。又六、七、八雖皆同有心、意、識義，心法、意處、識蘊攝故，然意義等，故但言意，皆是思量意根攝故。第八持種，心義偏強；第六普遍了別境界，識義偏強，是故不說心地、識地。身及相應，略故不說。地義如前。

何緣五識合立一地說在最初，餘識立一說在第二？五識同無，當說分別所緣等業，所說事少故合立一，說在最初。意地翻此，故別立一，說在第二。又以五識同依色根、同緣色境，故合立一。餘依無色、所緣不定，故別立一。自性依緣麁細次第，故說先後。又以五識同現量攝，故合立一，說在最初。餘識不定，或現或比、或非量攝，故別立一，說在第二。如是二地，自性、依緣、助伴作業合為體故，攝一切法。應知此中以一切法不離識故、依識起故、識為體故、識最勝故，先依八識建立二地。如是八識，自性、依緣、助伴業等，後當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣五識合立一地說在最初，餘識立一說在第二？五識同無，當說分別所緣等業，所說事少故合立一，說在最初。意地翻此，故別立一，說在第二。又以五識同依色根、同緣色境，故合立一。餘依無色、所緣不定，故別立一。自性依緣麁細次第，故說先後。又以五識同現量攝，故合立一，說在最初。餘識不定，或現或比、或非量攝，故別立一，說在第二。如是二地，自性、依緣、助伴作業合為體故，攝一切法。應知此中以一切法不離識故、依識起故、識為體故、識最勝故，先依八識建立二地。如是八識，自性、依緣、助伴業等，後當廣說。

有尋有伺等三地者，尋謂尋求。伺謂伺察。或思或慧於境推求，麁位名尋。即此二種，於境審察，細位名伺。非一剎那二法相應，一類麁細前後異故。今依此二，建立三地。有義：此三就二前後相應建立，謂欲界地及初靜慮，麁心心所前後相續，可有尋伺共相應故，名有尋有伺地。靜慮中間，麁心心所前後相續，定無有尋，唯可與伺共相應故，名無尋唯伺地。第二靜慮已上諸地，諸心心所前後相續，決定不與尋伺相應，名無尋無伺地。若欲界地及初靜慮，靜慮中間細心心所，不與尋伺共相應者，及一切色不相應行，諸無為法不與尋伺共相應故，亦皆說名無尋無伺地。故後論言「有尋有伺地、無尋唯伺地，一向是有心地。無心睡眠、無心悶絕、無想定、無想生、滅盡定及無餘依涅槃界，名無心地」。有義：此三就二離欲分位建立，謂欲界地及初靜慮諸法假者，於尋及伺並未離欲，名有尋有伺地。靜慮中間諸法假者，尋已離欲、伺未離欲，名無尋唯伺地。第二靜慮已上諸地諸法假者，於尋及伺並已離欲，名無尋無伺地。若在下地並已離欲，亦得說名無尋無伺。故後論言「此中由離尋伺欲故，說名無尋無伺地，不由不現行故。所以者何？未離欲界欲者，由教導作意差別故，於一時間亦有無尋無伺意現行。已離尋伺欲者，亦有尋伺現行，如出彼定及生彼地」。如實義者，此三但就界地建立，謂欲界地及初靜慮有漏無漏諸法，於中尋伺俱可得故，名第一地。靜慮中間有漏無漏諸法，於中無尋唯有伺故，名第二地。第二靜慮已上諸地，有漏無漏諸法於中尋伺俱無有故，名第三地。故後論言「此中欲界及初靜慮，若定若生，名有尋有伺地。靜慮中間若定若生，名無尋唯伺地。第二靜慮已上，色界、無色界，全名無尋無伺地。無漏有為初靜慮定，亦名有尋有伺地。依尋伺處法、緣真如為境，入此定故，不由分別現行故。餘如前說」。若就相應及就離欲建立三地，攝法不盡亦大雜亂。雖言有尋有伺等地唯是有心，此就一門麁辨地相。於此門中，唯說第二靜慮已上無尋無伺地中，無想定、無想生、滅盡定名無心地，餘一切位名有心地。後有四門，復異建立，如後當說。雖言此中由離尋伺欲故說名無尋無伺地，然唯說彼第二靜慮已上諸地必定已離尋伺地欲，不言已離尋伺欲者，下地諸法亦得說名無尋無伺。若如是者，未離下地尋伺欲者，上地諸法亦應說名有尋伺等。如是建立，成大雜亂。是故此三，唯就界地上下建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有尋有伺等三地者，尋謂尋求。伺謂伺察。或思或慧於境推求，麁位名尋。即此二種，於境審察，細位名伺。非一剎那二法相應，一類麁細前後異故。今依此二，建立三地。有義：此三就二前後相應建立，謂欲界地及初靜慮，麁心心所前後相續，可有尋伺共相應故，名有尋有伺地。靜慮中間，麁心心所前後相續，定無有尋，唯可與伺共相應故，名無尋唯伺地。第二靜慮已上諸地，諸心心所前後相續，決定不與尋伺相應，名無尋無伺地。若欲界地及初靜慮，靜慮中間細心心所，不與尋伺共相應者，及一切色不相應行，諸無為法不與尋伺共相應故，亦皆說名無尋無伺地。故後論言「有尋有伺地、無尋唯伺地，一向是有心地。無心睡眠、無心悶絕、無想定、無想生、滅盡定及無餘依涅槃界，名無心地」。有義：此三就二離欲分位建立，謂欲界地及初靜慮諸法假者，於尋及伺並未離欲，名有尋有伺地。靜慮中間諸法假者，尋已離欲、伺未離欲，名無尋唯伺地。第二靜慮已上諸地諸法假者，於尋及伺並已離欲，名無尋無伺地。若在下地並已離欲，亦得說名無尋無伺。故後論言「此中由離尋伺欲故，說名無尋無伺地，不由不現行故。所以者何？未離欲界欲者，由教導作意差別故，於一時間亦有無尋無伺意現行。已離尋伺欲者，亦有尋伺現行，如出彼定及生彼地」。如實義者，此三但就界地建立，謂欲界地及初靜慮有漏無漏諸法，於中尋伺俱可得故，名第一地。靜慮中間有漏無漏諸法，於中無尋唯有伺故，名第二地。第二靜慮已上諸地，有漏無漏諸法於中尋伺俱無有故，名第三地。故後論言「此中欲界及初靜慮，若定若生，名有尋有伺地。靜慮中間若定若生，名無尋唯伺地。第二靜慮已上，色界、無色界，全名無尋無伺地。無漏有為初靜慮定，亦名有尋有伺地。依尋伺處法、緣真如為境，入此定故，不由分別現行故。餘如前說」。若就相應及就離欲建立三地，攝法不盡亦大雜亂。雖言有尋有伺等地唯是有心，此就一門麁辨地相。於此門中，唯說第二靜慮已上無尋無伺地中，無想定、無想生、滅盡定名無心地，餘一切位名有心地。後有四門，復異建立，如後當說。雖言此中由離尋伺欲故說名無尋無伺地，然唯說彼第二靜慮已上諸地必定已離尋伺地欲，不言已離尋伺欲者，下地諸法亦得說名無尋無伺。若如是者，未離下地尋伺欲者，上地諸法亦應說名有尋伺等。如是建立，成大雜亂。是故此三，唯就界地上下建立。

所言三摩呬多地者，謂勝定地。離沈掉等，平等能引、或引平等、或是平等所引發故，名等引地。有義：此名唯攝一切有心諸定，皆能平等引功德故。不通無心，以前頌中言三摩地俱故。三摩地者，是別境中心數法故，二無心定不能等引諸功德故，非等引地。若爾，何故等引地說？此等引地，略有四種，謂靜慮、解脫、等持、等至。言靜慮者，謂四靜慮。言解脫者，謂八解脫。言等持者，謂空等持、無願等持、無相等持。言等至者，謂五現見等至、八勝處等至、十遍處等至、四無色等至、無想等至、滅盡等至。此無有失。二無心定是等引果，故與其名，實非等引。有義：此名通有心位及無心位，所有定體若有心定，平等能引諸功德故，亦引平等根大等故，及離沈掉、戒無悔等，平等方便所引發故，名為等引。若無心定，雖不能引殊勝功德，而引平等根大等故，是平等定所引發故，亦名等引。若爾，何故前頌中言三摩地俱？此無有失。頌中文略且言彼俱，其實等引非俱，亦是後說等引通無心故。如實義者，等引地名有通有局，有心無心兩位俱攝，故名為通。後說無想、滅盡定，亦是等引地體故。唯在有漏無漏勝定，非欲界等一切散心，故名為局。以後說言唯靜慮等名等引地，非於欲界心一境性由此等引。無悔歡喜安樂所引，欲界不爾。准此上界，若在散心亦非等引，同欲界故。由此相對，得作四句。或等持俱非等引地，謂欲界等散心位中，三摩地俱心心所等。或等引地非等持俱。謂定位中三摩地體，及無想定、滅盡定位所有諸法。或等持俱亦等引地，謂諸靜慮，及諸無色有心定位心心所等，除三摩地。或有俱非，謂除上位所有諸法。又三摩地、三摩鉢底、三摩呬多，名有寬狹。三摩地名，目心數中等持一法，通攝一切有心位中心一境性，通定散位。然諸經論，就勝但說空無願等名三摩地。三摩鉢底，通目一切有心無心諸定位中所有定體。諸經論中，就勝唯說五現見等相應諸定名為等至。等引地名，通目一切有心無心定位功德，故此地中通攝一切定位功德。由是總故，偏目地名。言非三摩呬哆地者，翻上易了，無煩廣釋。如是二地，總攝一切定非定位所有諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言三摩呬多地者，謂勝定地。離沈掉等，平等能引、或引平等、或是平等所引發故，名等引地。有義：此名唯攝一切有心諸定，皆能平等引功德故。不通無心，以前頌中言三摩地俱故。三摩地者，是別境中心數法故，二無心定不能等引諸功德故，非等引地。若爾，何故等引地說？此等引地，略有四種，謂靜慮、解脫、等持、等至。言靜慮者，謂四靜慮。言解脫者，謂八解脫。言等持者，謂空等持、無願等持、無相等持。言等至者，謂五現見等至、八勝處等至、十遍處等至、四無色等至、無想等至、滅盡等至。此無有失。二無心定是等引果，故與其名，實非等引。有義：此名通有心位及無心位，所有定體若有心定，平等能引諸功德故，亦引平等根大等故，及離沈掉、戒無悔等，平等方便所引發故，名為等引。若無心定，雖不能引殊勝功德，而引平等根大等故，是平等定所引發故，亦名等引。若爾，何故前頌中言三摩地俱？此無有失。頌中文略且言彼俱，其實等引非俱，亦是後說等引通無心故。如實義者，等引地名有通有局，有心無心兩位俱攝，故名為通。後說無想、滅盡定，亦是等引地體故。唯在有漏無漏勝定，非欲界等一切散心，故名為局。以後說言唯靜慮等名等引地，非於欲界心一境性由此等引。無悔歡喜安樂所引，欲界不爾。准此上界，若在散心亦非等引，同欲界故。由此相對，得作四句。或等持俱非等引地，謂欲界等散心位中，三摩地俱心心所等。或等引地非等持俱。謂定位中三摩地體，及無想定、滅盡定位所有諸法。或等持俱亦等引地，謂諸靜慮，及諸無色有心定位心心所等，除三摩地。或有俱非，謂除上位所有諸法。又三摩地、三摩鉢底、三摩呬多，名有寬狹。三摩地名，目心數中等持一法，通攝一切有心位中心一境性，通定散位。然諸經論，就勝但說空無願等名三摩地。三摩鉢底，通目一切有心無心諸定位中所有定體。諸經論中，就勝唯說五現見等相應諸定名為等至。等引地名，通目一切有心無心定位功德，故此地中通攝一切定位功德。由是總故，偏目地名。言非三摩呬哆地者，翻上易了，無煩廣釋。如是二地，總攝一切定非定位所有諸法。

所言有心無心地者，略就五門建立差別。一、就地總說門，謂五識身相應地、意地、有尋有伺地、無尋唯伺地，此四一向是有心地。無尋無伺地中，除無想定并無想生及滅盡定，所餘一向是有心地。若無想定并無想生及滅盡定是無心地，於此門中，無心睡眠、無心悶絕亦名有心，有七八故，唯無想定等心不相應行與心相違名無心地。二、心亂不亂門，謂四倒等。所倒亂心，名無心地，失本性故。三、心生不生門，謂若緣具此心得生，名有心地。若緣不具彼心不生，名無心地。於此門中，隨此心生名有心地，彼心不生名無心地。四、分位建立門，謂除六位，名有心地。若無心睡眠位、無心悶絕位、無想定位、無想生位、滅盡定位及無餘依涅槃界位，名無心地。五、就真實義門，謂唯無餘依涅槃界中諸心皆滅名無心地，餘位由無諸轉識故假名無心，由第八識未滅盡故名有心地。如是二地，諸門差別進退不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言有心無心地者，略就五門建立差別。一、就地總說門，謂五識身相應地、意地、有尋有伺地、無尋唯伺地，此四一向是有心地。無尋無伺地中，除無想定并無想生及滅盡定，所餘一向是有心地。若無想定并無想生及滅盡定是無心地，於此門中，無心睡眠、無心悶絕亦名有心，有七八故，唯無想定等心不相應行與心相違名無心地。二、心亂不亂門，謂四倒等。所倒亂心，名無心地，失本性故。三、心生不生門，謂若緣具此心得生，名有心地。若緣不具彼心不生，名無心地。於此門中，隨此心生名有心地，彼心不生名無心地。四、分位建立門，謂除六位，名有心地。若無心睡眠位、無心悶絕位、無想定位、無想生位、滅盡定位及無餘依涅槃界位，名無心地。五、就真實義門，謂唯無餘依涅槃界中諸心皆滅名無心地，餘位由無諸轉識故假名無心，由第八識未滅盡故名有心地。如是二地，諸門差別進退不定。

聞所成地者，謂從聞所生解文義，慧及慧相應心心所等。思所成地者，謂從思所生解法相，慧及慧相應心心所等。修所成地者，謂從修所生解理事，慧及慧相應心心所等。聞謂聽聞，即是耳根發生耳識，聞言教故。思謂思慮，即是思數，發生智慧，思擇法故。修謂修習，即是勝定，發生智慧，修對治故。從此三種發生三慧及相應法，等名三地體。三慧廣義，如後分別。如是三地，用三慧品心心所等，及所得果以為自性。故後論言「修所成地，亦是有餘無餘依地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所成地者，謂從聞所生解文義，慧及慧相應心心所等。思所成地者，謂從思所生解法相，慧及慧相應心心所等。修所成地者，謂從修所生解理事，慧及慧相應心心所等。聞謂聽聞，即是耳根發生耳識，聞言教故。思謂思慮，即是思數，發生智慧，思擇法故。修謂修習，即是勝定，發生智慧，修對治故。從此三種發生三慧及相應法，等名三地體。三慧廣義，如後分別。如是三地，用三慧品心心所等，及所得果以為自性。故後論言「修所成地，亦是有餘無餘依地」。

聲聞地者，謂佛聖教，聲為上首。從師友所聞此教聲，展轉修證，永出世間。小行小果，故名聲聞。如是聲聞種性，發心修行得果，一切總說為聲聞地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞地者，謂佛聖教，聲為上首。從師友所聞此教聲，展轉修證，永出世間。小行小果，故名聲聞。如是聲聞種性，發心修行得果，一切總說為聲聞地。

獨覺地者，常樂寂靜，不欲雜居，修加行滿，無師友教自然獨悟，永出世間。中行中果，故名獨覺。或觀待緣而悟聖果，亦名緣覺。如是獨覺種性，發心修行得果，一切總說為獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨覺地者，常樂寂靜，不欲雜居，修加行滿，無師友教自然獨悟，永出世間。中行中果，故名獨覺。或觀待緣而悟聖果，亦名緣覺。如是獨覺種性，發心修行得果，一切總說為獨覺地。

菩薩地者，希求大覺，悲愍有情，或求菩提志願堅猛，長時修證，永出世間。大行大果，故名菩薩。如是菩薩種性，發心修行得果，一切總說為菩薩地。三乘大義，後當廣辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地者，希求大覺，悲愍有情，或求菩提志願堅猛，長時修證，永出世間。大行大果，故名菩薩。如是菩薩種性，發心修行得果，一切總說為菩薩地。三乘大義，後當廣辨。

有餘依地者，謂有餘依涅槃地也。依者即是有漏所依，略有八種：一、施設依，謂五取蘊，由依此故，施設假者名種性等。二、攝受依，謂七攝事，即自父母、妻子、奴婢、作使、僮僕、朋友、眷屬。三、住持依，謂四種食。四、流轉依，謂四識住十二緣起。五、障礙依，謂諸天魔。六、苦惱依，謂諸欲界。七、適悅依，謂諸定樂。八、後邊依，謂阿羅漢相續諸蘊。今全取一最後邊依，除六攝事，流轉障礙取餘一分。又此地中有四寂靜：一苦寂靜，謂當來苦畢竟不生。二惑寂靜，謂諸煩惱畢竟不生。三業寂靜，謂不造惡、修習諸善。四捨寂靜，謂六恒住，於六根門不喜不憂，安住上捨，正念正知。阿羅漢等住無學地、具四寂靜，有少餘依，是故說名有餘依地。此地即是二乘無學身中有漏無漏諸法，總為自性。如來雖無真實身心有漏餘依，而有變化似有漏依，故就化相亦得說名有餘依地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有餘依地者，謂有餘依涅槃地也。依者即是有漏所依，略有八種：一、施設依，謂五取蘊，由依此故，施設假者名種性等。二、攝受依，謂七攝事，即自父母、妻子、奴婢、作使、僮僕、朋友、眷屬。三、住持依，謂四種食。四、流轉依，謂四識住十二緣起。五、障礙依，謂諸天魔。六、苦惱依，謂諸欲界。七、適悅依，謂諸定樂。八、後邊依，謂阿羅漢相續諸蘊。今全取一最後邊依，除六攝事，流轉障礙取餘一分。又此地中有四寂靜：一苦寂靜，謂當來苦畢竟不生。二惑寂靜，謂諸煩惱畢竟不生。三業寂靜，謂不造惡、修習諸善。四捨寂靜，謂六恒住，於六根門不喜不憂，安住上捨，正念正知。阿羅漢等住無學地、具四寂靜，有少餘依，是故說名有餘依地。此地即是二乘無學身中有漏無漏諸法，總為自性。如來雖無真實身心有漏餘依，而有變化似有漏依，故就化相亦得說名有餘依地。

無餘依地者，謂無餘依涅槃地也。一切有漏餘依皆捨，二乘有為無漏亦捨。如來雖有有為無漏，而無一切有漏餘依，故亦說名無餘依地。於此地中，唯有清淨真如所顯甚深功德，離諸分別、絕諸戲論，不可說為蘊界處等及人天等。若即若離、若有若無，所有名相皆是假說。有義：此地正用究竟擇滅真如無為為性，兼以如來有為無漏功德為性。如來功德甚深離相，不可說故，不言亦攝五識地等，理實亦攝。有義：如來有為功德有餘依攝，無為功德無餘依攝。故後論言「無餘依地，五地一分，謂無心地、修所成地、聲聞、獨覺、及菩薩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無餘依地者，謂無餘依涅槃地也。一切有漏餘依皆捨，二乘有為無漏亦捨。如來雖有有為無漏，而無一切有漏餘依，故亦說名無餘依地。於此地中，唯有清淨真如所顯甚深功德，離諸分別、絕諸戲論，不可說為蘊界處等及人天等。若即若離、若有若無，所有名相皆是假說。有義：此地正用究竟擇滅真如無為為性，兼以如來有為無漏功德為性。如來功德甚深離相，不可說故，不言亦攝五識地等，理實亦攝。有義：如來有為功德有餘依攝，無為功德無餘依攝。故後論言「無餘依地，五地一分，謂無心地、修所成地、聲聞、獨覺、及菩薩地。」