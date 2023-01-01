大丈夫論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大丈夫論卷下

提婆羅菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆羅菩薩造

北涼沙門道泰譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼沙門道泰譯

發菩提心品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心品第十五

施事已足為一切眾生親者，未曾一念不與悲心相應。菩薩悲心遍緣一切無不緣者，以悲心遍故，後成佛時得一切種智無有障礙。以悲心故，捨聲聞解脫發菩提心。此初一念之心，唯佛知其邊量，況菩提行解脫樂？方初一念發菩提心，猶如大地金，大地土不相方喻。初發心時以能淨諸結，使招一切功德。菩提是發心果，為一切眾生求樂。菩薩發菩提心竟，未發願者問：「解脫云何？」以何因緣故問？以發心者如從解脫中來，是故問言：「云何為解脫相？為往到解脫故知？為解脫來耶？」已發願者答言：「發菩提心時歡喜快樂猶如解脫，是故得知。」欲供養一切佛者，當發菩提之心；欲報佛恩者，當發堅牢菩提之心。除發菩提心，更無有法能至菩提。若無菩提心則不得佛果，若不得佛果則不能救度眾生。欲與一切眾生無量大樂，當發菩提之心。何以故？菩提心者是一切眾生樂因。一切諸色不離四大，一切樂事不離菩提心。怪哉！云何迺不畏生死之苦，乃畏無畏菩提之心？若欲止息一切眾生苦者，無過發菩提之心。發菩提心者是初止息因，初止息得無上止息。得財寶利不如得功德利，得功德利不如得智慧利，得智慧利不如得菩提心利。若放逸廢忘不念菩提心者，如禽獸無異。汝今云何不發悲心？當知悲心者即是大菩提。欲趣向佛智，應發菩提之心。為結使所障者不能發解脫之心，為業報障者不能發菩提之心。云何邪趣？云何正趣？為有愛所牽，以四空為解脫者，名為邪趣；發菩提心，修八正道，名為正趣。為得富報者修行於施，為得樂報者修行悲心，為欲救濟安樂眾生者當堅發菩提之心。不修福者有三事難得：一者不得親近善友；二者不能悲心厭離；三者不能敬尚佛慧。未發菩提心者應當發心，若發菩提心者得一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施事已足為一切眾生親者，未曾一念不與悲心相應。菩薩悲心遍緣一切無不緣者，以悲心遍故，後成佛時得一切種智無有障礙。以悲心故，捨聲聞解脫發菩提心。此初一念之心，唯佛知其邊量，況菩提行解脫樂？方初一念發菩提心，猶如大地金，大地土不相方喻。初發心時以能淨諸結，使招一切功德。菩提是發心果，為一切眾生求樂。菩薩發菩提心竟，未發願者問：「解脫云何？」以何因緣故問？以發心者如從解脫中來，是故問言：「云何為解脫相？為往到解脫故知？為解脫來耶？」已發願者答言：「發菩提心時歡喜快樂猶如解脫，是故得知。」欲供養一切佛者，當發菩提之心；欲報佛恩者，當發堅牢菩提之心。除發菩提心，更無有法能至菩提。若無菩提心則不得佛果，若不得佛果則不能救度眾生。欲與一切眾生無量大樂，當發菩提之心。何以故？菩提心者是一切眾生樂因。一切諸色不離四大，一切樂事不離菩提心。怪哉！云何迺不畏生死之苦，乃畏無畏菩提之心？若欲止息一切眾生苦者，無過發菩提之心。發菩提心者是初止息因，初止息得無上止息。得財寶利不如得功德利，得功德利不如得智慧利，得智慧利不如得菩提心利。若放逸廢忘不念菩提心者，如禽獸無異。汝今云何不發悲心？當知悲心者即是大菩提。欲趣向佛智，應發菩提之心。為結使所障者不能發解脫之心，為業報障者不能發菩提之心。云何邪趣？云何正趣？為有愛所牽，以四空為解脫者，名為邪趣；發菩提心，修八正道，名為正趣。為得富報者修行於施，為得樂報者修行悲心，為欲救濟安樂眾生者當堅發菩提之心。不修福者有三事難得：一者不得親近善友；二者不能悲心厭離；三者不能敬尚佛慧。未發菩提心者應當發心，若發菩提心者得一切種智。

功德勝品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德勝品第十六

有人等以財物施一福田，心不同故得報有種種——有得三有樂者、有得寂滅樂者、有得利他樂者——思願勝故得報不同。以愛心作福者，受報時愚闇；悲心修福者，受果時得於智慧；不敗壞菩提心為饒益眾生作福者，當知此福為福中最勝；其餘修福，名相似福非第一福。修一味智慧，當知此福為最第一，饒益世間故三寶種不斷，知業知果知歸依佛慈悲。計我行福如行惡者甚可慚愧，善丈夫者見人天世間無救，終不為己修福。生死中苦尚不可聞，況復眼見？眾生受身極可患厭，云何為我修福作業？悲者所不能作。一剎那頃不離悲心為眾生親友，云何為我作福？有嘗功德味者，得自在修福、得他報恩勝氣味，夢中尚不為己修福，況復覺時？以智能見過，終不求有造福，悲心者終不為解脫修福。智者棄求有業，悲者棄解脫業。所以者何？悲者為利益他故，無勝智慧平等造作。因福一果福無與等者，從十力得智。為己得樂捨利他樂，名背恩者。唯我能知，從佛得知，故一切眾生是我修福之伴。設當得果而獨受用，名背恩者。極難得樂，豈得獨受？其如是丈夫為一切所棄。設得千涅槃樂不為饒益，不如救一眾生苦，勝得千涅槃樂。解脫樂尚不獨受。何以故？見世間眾生無歸無救故。尚不獨受解脫樂，況復無上菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人等以財物施一福田，心不同故得報有種種——有得三有樂者、有得寂滅樂者、有得利他樂者——思願勝故得報不同。以愛心作福者，受報時愚闇；悲心修福者，受果時得於智慧；不敗壞菩提心為饒益眾生作福者，當知此福為福中最勝；其餘修福，名相似福非第一福。修一味智慧，當知此福為最第一，饒益世間故三寶種不斷，知業知果知歸依佛慈悲。計我行福如行惡者甚可慚愧，善丈夫者見人天世間無救，終不為己修福。生死中苦尚不可聞，況復眼見？眾生受身極可患厭，云何為我修福作業？悲者所不能作。一剎那頃不離悲心為眾生親友，云何為我作福？有嘗功德味者，得自在修福、得他報恩勝氣味，夢中尚不為己修福，況復覺時？以智能見過，終不求有造福，悲心者終不為解脫修福。智者棄求有業，悲者棄解脫業。所以者何？悲者為利益他故，無勝智慧平等造作。因福一果福無與等者，從十力得智。為己得樂捨利他樂，名背恩者。唯我能知，從佛得知，故一切眾生是我修福之伴。設當得果而獨受用，名背恩者。極難得樂，豈得獨受？其如是丈夫為一切所棄。設得千涅槃樂不為饒益，不如救一眾生苦，勝得千涅槃樂。解脫樂尚不獨受。何以故？見世間眾生無歸無救故。尚不獨受解脫樂，況復無上菩提？

勝解脫品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解脫品第十七

更有餘三昧定慧境界眾生皆悉作佛，以有此三昧故不欲取於解脫。頭陀除一切過惡，寂滅如在口中；真濟者為眾生苦故而不證取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更有餘三昧定慧境界眾生皆悉作佛，以有此三昧故不欲取於解脫。頭陀除一切過惡，寂滅如在口中；真濟者為眾生苦故而不證取。

定慧悲自生， 見世間眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧悲自生， 見世間眾苦，

世間真濟者， 終不越度去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間真濟者， 終不越度去。

如海潮終不過限，修悲者百劫苦行，若能度於一人，終不出生死。力能得解脫，為眾生故處於生死。於三種施一切時常如節會，不樂己樂為他作樂，日夜於生死中而不處，歡喜快樂如處涅槃。菩薩常為眾生作利益業歡喜樂味智，菩薩乃於夢中得歡喜樂勝於解脫，菩薩得為他作樂歡喜氣味。諸有眾生不得氣味證於解脫，智人若得解脫知利他樂歡喜氣味者，必當還來利益眾生。畏於生死、為自利益求於解脫以為極樂者，不如菩薩受陰身時歡喜快樂，為利他故。若自一已受逼迫苦者乃可入於涅槃，一切眾生受逼迫苦，云何捨於眾生入於涅槃？見自己苦者入於涅槃，悲者見一切眾生苦皆住己心，云何捨於眾生入於涅槃？若能為他作樂歡喜即是涅槃，若不如是即是生死。於眾生有平等悲者，為他作樂歡喜即是涅槃，佛所讚說。若解脫如利益一人歡喜樂者為智者所愛，若與他重樂不計功者即是解脫。悲者為他作樂不望果報，若能如是即是解脫，若不如是即是生死。若為己求樂者即是苦也，捨於己樂為他求樂即是涅槃。世間眾生以破苦故名為解脫，修悲者能破他苦即是勝解脫也。破他苦者二俱得樂，何有智者捨二解脫取一解脫？世間人言：「有智者得於解脫。」菩薩作是思惟：「我不信是語。何有智人捨救他樂，取於解脫自己得樂？能與他作樂、三有中樂勝解脫樂。」菩薩為眾生受苦，勝於他人為己得解脫樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海潮終不過限，修悲者百劫苦行，若能度於一人，終不出生死。力能得解脫，為眾生故處於生死。於三種施一切時常如節會，不樂己樂為他作樂，日夜於生死中而不處，歡喜快樂如處涅槃。菩薩常為眾生作利益業歡喜樂味智，菩薩乃於夢中得歡喜樂勝於解脫，菩薩得為他作樂歡喜氣味。諸有眾生不得氣味證於解脫，智人若得解脫知利他樂歡喜氣味者，必當還來利益眾生。畏於生死、為自利益求於解脫以為極樂者，不如菩薩受陰身時歡喜快樂，為利他故。若自一已受逼迫苦者乃可入於涅槃，一切眾生受逼迫苦，云何捨於眾生入於涅槃？見自己苦者入於涅槃，悲者見一切眾生苦皆住己心，云何捨於眾生入於涅槃？若能為他作樂歡喜即是涅槃，若不如是即是生死。於眾生有平等悲者，為他作樂歡喜即是涅槃，佛所讚說。若解脫如利益一人歡喜樂者為智者所愛，若與他重樂不計功者即是解脫。悲者為他作樂不望果報，若能如是即是解脫，若不如是即是生死。若為己求樂者即是苦也，捨於己樂為他求樂即是涅槃。世間眾生以破苦故名為解脫，修悲者能破他苦即是勝解脫也。破他苦者二俱得樂，何有智者捨二解脫取一解脫？世間人言：「有智者得於解脫。」菩薩作是思惟：「我不信是語。何有智人捨救他樂，取於解脫自己得樂？能與他作樂、三有中樂勝解脫樂。」菩薩為眾生受苦，勝於他人為己得解脫樂。

饒益他品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒益他品第十八

世間眾生為己樂故，於生死中身心疲勞；菩薩心得休息，悲心作饒益他生死中除對治法，更無有樂，菩薩除利益他更無有樂。菩薩得作利他歡喜樂，知利他者即是自利，捨自己利愛利他樂，知利己樂即是利他樂，知利他樂即是利己樂，知利他樂時即自己樂故。人有上中下：愚人者見他得樂心生苦惱；中人者己自苦時知他苦；上人者見他樂時心生快樂、見他苦時如自己苦。菩薩四攝法中與他同利。云何同利？他苦則苦、他樂則樂，是名同利。悲心平等無有他想，菩薩與眾生同苦同樂，菩薩自己身特生苦惱。何以故？不能救眾生苦故。不觀過去、不觀未來，隨眾生意作滅苦對治，菩薩自意亦如他意。世間眾生與他利樂還望返報，菩薩與他利樂不望其報。菩薩雖悲心平等愛一切眾生，然於怨憎中倍與利樂，於怨憎邊與利樂時心中歡喜。如捨身命時歡喜者名為平等，若不如是名不平等。於怨憎中倍與利樂者，名稱悲心所作。菩薩於一切眾生等生悲心，然於惡行眾生倍生怜愍。譬如大富長者唯有一子，愛念之心徹於骨髓；菩薩愛念一切眾生亦復如是。如有惡子不欲父得勝己事者是名背恩，一切怨憎眾生於菩薩所同一味惡，菩薩於怨憎人生同一味悲心。世間眾生得報恩者生其歡喜，若菩薩於怨憎人所與其利樂心生歡喜倍過於是。世間眾生若罵時，他不還報便大歡喜；菩薩得他罵時心大歡喜。有愛心者於三界中悉皆普遍，菩薩悲心亦普遍三界。菩薩悲地獄眾生，不如悲愛著三界愚癡眾生。眾生樂於己樂為無量大苦之所繫縛，菩薩為利他樂故為無量大苦之所繫縛。一切眾生皆同一事，皆欲離苦得樂，與他利樂為勝有為。利向己者亦是悲因亦是喜因，為利向他者見之生於悲喜，自為己利所以生悲，見其得樂所以歡喜。四無量心者內心欲修緣，四攝法者為眾生利樂名為最勝。修四無量者能與世法及出世法，因世法出世法及四無量心都是同一境界。何以故？同一利益眾生、同得一無上菩提果故。悲者能利他，智者能捨，不生希有心、不生高下心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間眾生為己樂故，於生死中身心疲勞；菩薩心得休息，悲心作饒益他生死中除對治法，更無有樂，菩薩除利益他更無有樂。菩薩得作利他歡喜樂，知利他者即是自利，捨自己利愛利他樂，知利己樂即是利他樂，知利他樂即是利己樂，知利他樂時即自己樂故。人有上中下：愚人者見他得樂心生苦惱；中人者己自苦時知他苦；上人者見他樂時心生快樂、見他苦時如自己苦。菩薩四攝法中與他同利。云何同利？他苦則苦、他樂則樂，是名同利。悲心平等無有他想，菩薩與眾生同苦同樂，菩薩自己身特生苦惱。何以故？不能救眾生苦故。不觀過去、不觀未來，隨眾生意作滅苦對治，菩薩自意亦如他意。世間眾生與他利樂還望返報，菩薩與他利樂不望其報。菩薩雖悲心平等愛一切眾生，然於怨憎中倍與利樂，於怨憎邊與利樂時心中歡喜。如捨身命時歡喜者名為平等，若不如是名不平等。於怨憎中倍與利樂者，名稱悲心所作。菩薩於一切眾生等生悲心，然於惡行眾生倍生怜愍。譬如大富長者唯有一子，愛念之心徹於骨髓；菩薩愛念一切眾生亦復如是。如有惡子不欲父得勝己事者是名背恩，一切怨憎眾生於菩薩所同一味惡，菩薩於怨憎人生同一味悲心。世間眾生得報恩者生其歡喜，若菩薩於怨憎人所與其利樂心生歡喜倍過於是。世間眾生若罵時，他不還報便大歡喜；菩薩得他罵時心大歡喜。有愛心者於三界中悉皆普遍，菩薩悲心亦普遍三界。菩薩悲地獄眾生，不如悲愛著三界愚癡眾生。眾生樂於己樂為無量大苦之所繫縛，菩薩為利他樂故為無量大苦之所繫縛。一切眾生皆同一事，皆欲離苦得樂，與他利樂為勝有為。利向己者亦是悲因亦是喜因，為利向他者見之生於悲喜，自為己利所以生悲，見其得樂所以歡喜。四無量心者內心欲修緣，四攝法者為眾生利樂名為最勝。修四無量者能與世法及出世法，因世法出世法及四無量心都是同一境界。何以故？同一利益眾生、同得一無上菩提果故。悲者能利他，智者能捨，不生希有心、不生高下心。

勝施他苦品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝施他苦品第十九

菩薩見他苦時即是菩薩極苦，見他樂時即是菩薩大樂，以是故菩薩恒為利他。凡愚眾生見他苦時自己為樂，見他苦不以為苦；賢人者自苦以樂樂他，不以己苦。凡愚眾生為己少樂而大苦他；賢人者為與他少樂，自受大苦。惡行者修少樂因，得大樂時雖生歡喜，不及菩薩以少樂利他人時心大歡喜，倍過於是。菩薩見他受苦以身代之，身雖受苦不以為苦，心中快樂生大歡喜。菩薩悲心得自在樂，不為三有諸苦之所逼惱。菩薩飲悲甘露故不為諸苦所苦，不為苦所苦故能為他受苦。凡愚眾生見他苦時心中生樂，見他樂時心中生苦；菩薩見他苦時則苦、樂時則樂。無悲心者見他苦時如月極冷，有悲心者見他受苦如夏盛日。不問愚智見他苦時，皆生厭離生憂惱因；有悲心者深生憐愍作決定心，一切眾生苦即是我苦。菩薩作念：「若不能發大精進者，何由能壞此大苦？」菩薩與一切眾生同利苦樂皆同，須勤勞得成菩提。菩薩作念：「我得菩提已捨與一切眾生，還於生死之中。」從初發心還至菩提，復捨與眾生，然不可得。菩薩為利他故，行四攝法終不疲厭，猶如大地持一切物終不疲厭。為己身者自受其樂尚生疲厭，菩薩為他作樂不生疲厭。菩薩為他作樂，見阿鼻苦如涅槃樂，於餘苦邊有何疲厭？若為一眾生受樂、自受無量地獄，常作勇猛與他作樂不生疲厭。以何因緣為他作樂不生疲厭？菩薩觀一切眾生，不見他想都如自己。眾生為結使所著，於一切處皆欲害他；為悲所持者，於一切苦無不欲受。菩薩為他受逼迫苦，如苦者樂解脫樂。菩薩樂代他受逼迫苦時即大悲心淨，智慧觀他受苦，悲心即在中住，悲心住處則苦不得住。雖復悲者為一切眾生苦之所纏，如是為他利樂心生歡喜，勝解脫樂。菩薩見他受苦如自己苦，自己得樂欲與他人，自覺勝於涅槃。悲者常欲自受其苦、與他樂，悲之與苦不得一剎那頃而得共住。行惡者見他苦時欲得遠避，見他得樂心不憙悅；菩薩見他苦時不欲遠離，無愛者無一切苦業。何以故？除他人苦生大歡喜故。菩薩與他大樂不必歡喜，見他與人少樂心大歡喜。何以故？體性爾故。菩薩見他得樂自己亦樂，菩薩見人與他少樂，云何不生歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見他苦時即是菩薩極苦，見他樂時即是菩薩大樂，以是故菩薩恒為利他。凡愚眾生見他苦時自己為樂，見他苦不以為苦；賢人者自苦以樂樂他，不以己苦。凡愚眾生為己少樂而大苦他；賢人者為與他少樂，自受大苦。惡行者修少樂因，得大樂時雖生歡喜，不及菩薩以少樂利他人時心大歡喜，倍過於是。菩薩見他受苦以身代之，身雖受苦不以為苦，心中快樂生大歡喜。菩薩悲心得自在樂，不為三有諸苦之所逼惱。菩薩飲悲甘露故不為諸苦所苦，不為苦所苦故能為他受苦。凡愚眾生見他苦時心中生樂，見他樂時心中生苦；菩薩見他苦時則苦、樂時則樂。無悲心者見他苦時如月極冷，有悲心者見他受苦如夏盛日。不問愚智見他苦時，皆生厭離生憂惱因；有悲心者深生憐愍作決定心，一切眾生苦即是我苦。菩薩作念：「若不能發大精進者，何由能壞此大苦？」菩薩與一切眾生同利苦樂皆同，須勤勞得成菩提。菩薩作念：「我得菩提已捨與一切眾生，還於生死之中。」從初發心還至菩提，復捨與眾生，然不可得。菩薩為利他故，行四攝法終不疲厭，猶如大地持一切物終不疲厭。為己身者自受其樂尚生疲厭，菩薩為他作樂不生疲厭。菩薩為他作樂，見阿鼻苦如涅槃樂，於餘苦邊有何疲厭？若為一眾生受樂、自受無量地獄，常作勇猛與他作樂不生疲厭。以何因緣為他作樂不生疲厭？菩薩觀一切眾生，不見他想都如自己。眾生為結使所著，於一切處皆欲害他；為悲所持者，於一切苦無不欲受。菩薩為他受逼迫苦，如苦者樂解脫樂。菩薩樂代他受逼迫苦時即大悲心淨，智慧觀他受苦，悲心即在中住，悲心住處則苦不得住。雖復悲者為一切眾生苦之所纏，如是為他利樂心生歡喜，勝解脫樂。菩薩見他受苦如自己苦，自己得樂欲與他人，自覺勝於涅槃。悲者常欲自受其苦、與他樂，悲之與苦不得一剎那頃而得共住。行惡者見他苦時欲得遠避，見他得樂心不憙悅；菩薩見他苦時不欲遠離，無愛者無一切苦業。何以故？除他人苦生大歡喜故。菩薩與他大樂不必歡喜，見他與人少樂心大歡喜。何以故？體性爾故。菩薩見他得樂自己亦樂，菩薩見人與他少樂，云何不生歡喜？

愛悲品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛悲品第二十

若人不知身心常為極苦所縛，則不能知他心中苦。無悲者無惡不作，若見他衰禍心不調軟，此人名為極惡行者，若有重恩者何時能念？臨死之人雖有美藥以為極苦，為極行惡；無福德者得慈悲甘藥作極苦想。若人巨富多饒財寶，但自食噉不與他人，為人所呵；雖有智慧多聞，若無悲心亦為人之所譏呵。若見苦惱眾生難得悲心者非功德器，猶如破器不任盛水；有悲心者見苦眾生，雖不能救濟，可不能歎言苦哉眾生，見眾生為貪欲瞋恚愚癡所病生老病死之苦，常為眾苦之所惱逼。怪哉眾生墮是大苦！世間眾生身苦心苦，常為結業之所破壞。嗚呼怪哉！世間眾生逼迫之苦，何有菩薩而不生悲？身住於駛流，沒生死無窮可畏大苦海。眾生常為苦苦所苦、行苦所苦、壞苦所苦，若見一苦足生悲因，況復具足三苦？愚癡眾生常為百千諸苦所苦，若見一苦應生悲心，況復百千諸苦？應當了知世間諸苦，於一一苦中未生悲心者應當生悲，已生悲心應當增長，況復無量？若聞世間種種無量諸苦，石尚應軟，況有心者而不生悲？若聞世間悲呼之聲，枯樹猶應生華，況有心者而不生悲？世間苦一味，心柔軟者易生悲心，有悲心者菩提之果便在掌中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不知身心常為極苦所縛，則不能知他心中苦。無悲者無惡不作，若見他衰禍心不調軟，此人名為極惡行者，若有重恩者何時能念？臨死之人雖有美藥以為極苦，為極行惡；無福德者得慈悲甘藥作極苦想。若人巨富多饒財寶，但自食噉不與他人，為人所呵；雖有智慧多聞，若無悲心亦為人之所譏呵。若見苦惱眾生難得悲心者非功德器，猶如破器不任盛水；有悲心者見苦眾生，雖不能救濟，可不能歎言苦哉眾生，見眾生為貪欲瞋恚愚癡所病生老病死之苦，常為眾苦之所惱逼。怪哉眾生墮是大苦！世間眾生身苦心苦，常為結業之所破壞。嗚呼怪哉！世間眾生逼迫之苦，何有菩薩而不生悲？身住於駛流，沒生死無窮可畏大苦海。眾生常為苦苦所苦、行苦所苦、壞苦所苦，若見一苦足生悲因，況復具足三苦？愚癡眾生常為百千諸苦所苦，若見一苦應生悲心，況復百千諸苦？應當了知世間諸苦，於一一苦中未生悲心者應當生悲，已生悲心應當增長，況復無量？若聞世間種種無量諸苦，石尚應軟，況有心者而不生悲？若聞世間悲呼之聲，枯樹猶應生華，況有心者而不生悲？世間苦一味，心柔軟者易生悲心，有悲心者菩提之果便在掌中。

覺悟儜丈夫品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟儜丈夫品第二十一

悲心極豐富， 利他已生樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心極豐富， 利他已生樂，

貧窮悲心人， 不能貪此樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧窮悲心人， 不能貪此樂。

嬰愚愛自在， 悲心則背去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嬰愚愛自在， 悲心則背去，

悲心已背去， 眾苦皆來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心已背去， 眾苦皆來集。

愛自在者，處生死中欲分苦與他共迴流生死；悲心者，於世間眾生分寂滅樂共之而去。有愛心者樂於三有，知愛過者則樂涅槃，作利益他者則樂悲心。愛自在者常樂世間，受身為己樂故；悲自在者常樂受身，為樂他故。愛自在者常樂己樂以為自縛，悲心者恒為欲與他樂而為自縛，愛自在者常為己樂無有疲厭，悲心者為與他樂而無疲厭。愚愛小者不愛自己亦不愛他，菩薩亦愛自己。愚癡眾生常為我者，實是為他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛自在者，處生死中欲分苦與他共迴流生死；悲心者，於世間眾生分寂滅樂共之而去。有愛心者樂於三有，知愛過者則樂涅槃，作利益他者則樂悲心。愛自在者常樂世間，受身為己樂故；悲自在者常樂受身，為樂他故。愛自在者常樂己樂以為自縛，悲心者恒為欲與他樂而為自縛，愛自在者常為己樂無有疲厭，悲心者為與他樂而無疲厭。愚愛小者不愛自己亦不愛他，菩薩亦愛自己。愚癡眾生常為我者，實是為他。

大丈夫品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大丈夫品第二十二

菩薩悲心唯有一事之所逼迫，常為他事苦來逼迫，更無餘事，是名成就悲聚。棄於涅槃如棄其苦，受於有身如取解脫，與世間利樂者名此為悲。知涅槃功德生死過患然不捨有為，如是一切盡是大悲功德。一切處離欲，以涅槃為體而不取涅槃，名勇健者。大悲因緣故，能入生死周旋往返，觀諸有盡滅，知眾生是苦，為救為依，心持大悲，厭惡己身求十力身，大悲之處得處悲處功德。如轉輪聖王雖有千子，然愛相好具者；佛亦如是，於一切眾生愛有悲心者。唯能作福無智無悲名為丈夫，有福有智名善丈夫，若修福修悲修智名大丈夫。應看悲者，有悲者應共語說，敬禮悲者具一切功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悲心唯有一事之所逼迫，常為他事苦來逼迫，更無餘事，是名成就悲聚。棄於涅槃如棄其苦，受於有身如取解脫，與世間利樂者名此為悲。知涅槃功德生死過患然不捨有為，如是一切盡是大悲功德。一切處離欲，以涅槃為體而不取涅槃，名勇健者。大悲因緣故，能入生死周旋往返，觀諸有盡滅，知眾生是苦，為救為依，心持大悲，厭惡己身求十力身，大悲之處得處悲處功德。如轉輪聖王雖有千子，然愛相好具者；佛亦如是，於一切眾生愛有悲心者。唯能作福無智無悲名為丈夫，有福有智名善丈夫，若修福修悲修智名大丈夫。應看悲者，有悲者應共語說，敬禮悲者具一切功德。

說悲品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說悲品第二十三

世間人天阿修羅等，受身有種種苦。唯有菩薩徹髓悲者，知一切善法以悲為首。智人當知，如似一切諸字悉曇為首，一切善法皆入悲中。如似一舍眾色皆入，若見虛空淨即見大悲淨，見虛空無邊大悲亦無邊。佛說：「若欲現前見我，當恭敬大悲；若欲見我，當觀三界皆悉受苦。」苦無邊故大悲亦無邊，苦住故大悲亦住。大悲住在何處？住在一切眾生貪欲、瞋恚、愚癡、生老病死種種苦聚，與諸眷屬在中而住。有大悲心能知他苦，此名與佛共住。有三種施一切功德養身，猶如乳母，是名大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間人天阿修羅等，受身有種種苦。唯有菩薩徹髓悲者，知一切善法以悲為首。智人當知，如似一切諸字悉曇為首，一切善法皆入悲中。如似一舍眾色皆入，若見虛空淨即見大悲淨，見虛空無邊大悲亦無邊。佛說：「若欲現前見我，當恭敬大悲；若欲見我，當觀三界皆悉受苦。」苦無邊故大悲亦無邊，苦住故大悲亦住。大悲住在何處？住在一切眾生貪欲、瞋恚、愚癡、生老病死種種苦聚，與諸眷屬在中而住。有大悲心能知他苦，此名與佛共住。有三種施一切功德養身，猶如乳母，是名大悲。

施悲淨品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施悲淨品第二十四

猶如雪山生一切藥，大悲雪山生三種施。一切功德除悲，更無有法能與世間作樂；施作悲體，能為世間作種種樂。無上果報為三施所成，悲是三施之因。眾生祖母能生如來，一切眾生無上最勝歸依誰不恭敬？能生三施是名大悲。菩薩大悲功德極多在心中住，唯有一事而不遠離無有染著，常作利益他事無有疲厭。世間出世間樂及利他樂，皆從悲生，是以我今恭敬於悲、能利益世間大悲者。我亦恭敬種種功德，實如所說有二功德最勝：能利益他及自淨悲。悲能淨於施，是以我今愛敬；施能莊嚴於悲，我亦愛敬；悲諸有同悲音者，亦復愛敬。悲能淨心體、施能淨業道，能淨心體、能淨業道，即能淨涅槃道、能淨無上菩提道。悲能淨捨，無悲者垢污於捨。施能淨悲、悲能淨施，是名世間端正。悲能生信敬，猶如大地為眾華莊嚴；大悲亦復如是。世間眾生為煩惱日之所燒逼，得悲心者皆生涼樂，猶如夏熱之時得清涼風皆得止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如雪山生一切藥，大悲雪山生三種施。一切功德除悲，更無有法能與世間作樂；施作悲體，能為世間作種種樂。無上果報為三施所成，悲是三施之因。眾生祖母能生如來，一切眾生無上最勝歸依誰不恭敬？能生三施是名大悲。菩薩大悲功德極多在心中住，唯有一事而不遠離無有染著，常作利益他事無有疲厭。世間出世間樂及利他樂，皆從悲生，是以我今恭敬於悲、能利益世間大悲者。我亦恭敬種種功德，實如所說有二功德最勝：能利益他及自淨悲。悲能淨於施，是以我今愛敬；施能莊嚴於悲，我亦愛敬；悲諸有同悲音者，亦復愛敬。悲能淨心體、施能淨業道，能淨心體、能淨業道，即能淨涅槃道、能淨無上菩提道。悲能淨捨，無悲者垢污於捨。施能淨悲、悲能淨施，是名世間端正。悲能生信敬，猶如大地為眾華莊嚴；大悲亦復如是。世間眾生為煩惱日之所燒逼，得悲心者皆生涼樂，猶如夏熱之時得清涼風皆得止息。

愛悲勝品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛悲勝品第二十五

施緣取、取緣愛，有愛則有取、無愛則無取；有悲必有捨、無悲亦無捨。愛故取增長，捨故悲增長。愛恩者生愛，是過患怨則增長悲心。愛增長為自己樂則害他，悲增長能與他樂自己則苦；愛增長而害他者則非希有，悲心者捨己身命而與他人是為希有。愛著者名愚賤人，常在貧窮受諸苦惱；有悲功德者常處富貴。貪愛者可得斷絕，有止足時得智慧則能斷絕止足；得悲心者無有止足，常施他故。愛心者能招集一切諸苦成大苦聚，悲心者能生一切功德。若悲不捨不淨業者，我所不欲；設悲不能救濟，我亦不欲；若悲不樂求菩提，亦非我所欲。愛心者能生一切苦，悲心者能生一切樂。從悲起身口業者名為勝業，悲心者能為一切眾生作無盡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施緣取、取緣愛，有愛則有取、無愛則無取；有悲必有捨、無悲亦無捨。愛故取增長，捨故悲增長。愛恩者生愛，是過患怨則增長悲心。愛增長為自己樂則害他，悲增長能與他樂自己則苦；愛增長而害他者則非希有，悲心者捨己身命而與他人是為希有。愛著者名愚賤人，常在貧窮受諸苦惱；有悲功德者常處富貴。貪愛者可得斷絕，有止足時得智慧則能斷絕止足；得悲心者無有止足，常施他故。愛心者能招集一切諸苦成大苦聚，悲心者能生一切功德。若悲不捨不淨業者，我所不欲；設悲不能救濟，我亦不欲；若悲不樂求菩提，亦非我所欲。愛心者能生一切苦，悲心者能生一切樂。從悲起身口業者名為勝業，悲心者能為一切眾生作無盡樂。

智悲解脫品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智悲解脫品第二十六

智、悲二事何者為勝？智者唯能自歸依，悲者能使他人歸依無上之道。有悲無智非智者所愛，有智無悲亦非智者所愛，能障無上道。智不與悲心相應，能障無上道智，菩薩以為無智。一念不樂生死，悲不欲解脫。解脫味如甘露，悲者以為無味，如美食無鹽以為無味，解脫雖甘，若無悲心菩薩以為無味。若大悲與解脫別解脫皆應敬禮，以大悲是諸佛母故。解脫者名永無餘，滅一切事；悲心如善呪，能呪死者還活。若受有相續不斷身者是常過，若取解脫是斷過，離二邊故名之為佛救一切眾生。若無佛者則無解脫，若無悲者亦無得佛。悲能生解脫，以是事故菩薩取悲。悲體一事能作二事：一能救眾生；二能生佛種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智、悲二事何者為勝？智者唯能自歸依，悲者能使他人歸依無上之道。有悲無智非智者所愛，有智無悲亦非智者所愛，能障無上道。智不與悲心相應，能障無上道智，菩薩以為無智。一念不樂生死，悲不欲解脫。解脫味如甘露，悲者以為無味，如美食無鹽以為無味，解脫雖甘，若無悲心菩薩以為無味。若大悲與解脫別解脫皆應敬禮，以大悲是諸佛母故。解脫者名永無餘，滅一切事；悲心如善呪，能呪死者還活。若受有相續不斷身者是常過，若取解脫是斷過，離二邊故名之為佛救一切眾生。若無佛者則無解脫，若無悲者亦無得佛。悲能生解脫，以是事故菩薩取悲。悲體一事能作二事：一能救眾生；二能生佛種智。

發願品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願品第二十七

菩薩思惟：「一切眾生共有無量種苦。我當發於悲心成一切種智，滅一切眾生無量種共有之苦。」菩薩見一切眾生沈沒無量無邊生死苦海，得平等悲心。嬰愚無知，樂解脫者生放捨心。「世間大苦聚，生我勝悲心。」菩薩思惟，「我有悲心觀苦眾生未得菩提道，我云何使眾生得解脫道？」菩薩思惟：「一切世間我最少福，我今不能救濟眾生。」菩薩思惟：「我於三界眾生作大親友，而眾生常為身苦心苦逼惱，我今名為空惡活者。」菩薩思惟：「我生不能破世間苦、不能利益眾生，我用受是身為？」菩薩思惟：「我是一切眾生親友，我當養育於怨家作大利益。」菩薩思惟：「一切眾生能為我作端嚴業，不使一眾生作不端嚴意。」菩薩作是思惟：「言利他者，求他人之相都不可得，都如自己。何者？為他即是利己。」菩薩思惟：「若有可願處，使一切眾生身心之苦，一時俱集我身常為受之，使眾生得樂不以為苦。」菩薩思惟：「我菩提道中住一切所有諸苦，我皆能堪忍。所以者何？眾生沒溺生死苦海我不能度脫。」菩薩思惟：「雖有重結使，然菩提道難得。如是但有悲智二事為伴，心終不疲厭。」菩薩思惟：「善逝所行道，我今從中去；我今於世間，悲心施眾生。當思惟，我如彼無異。」菩薩思惟：「我今為世間依救，當發弘誓願，修大莊嚴智慧為善伴，我今佛慧牙將生。」菩薩思惟：「我欲滅眾生苦，使一切眾生得樂，欲作一切眾生事，我常為悲心之所教詔。」菩薩思惟：「生死之苦聞尚疲厭，悲者能得堪忍世間苦故，為悲心尚向生死門。」菩薩思惟：「生死苦極可厭惡，欲入涅槃。」大悲語言：「苦惱眾生未度，云何捨棄而去？」菩薩思惟：「有為苦具足，涅槃出世樂。我今知生死有為苦、涅槃無為樂，悲心常樂三種施。」菩薩思惟：「我甚畏諸有，以悲心救眾生故樂處諸有。」悲心語菩薩言：「我使汝處生死，終不放汝。何以故？為報恩故。」菩薩思惟：「解脫樂，為度眾生尚不欲食，悲心遮我使不得食，況生死不堅牢樂？」菩薩思惟：「一切樂中第一，佛說涅槃。是涅槃雖樂，我智不欲去。所以智不欲去者，悲和合故。」菩薩思惟：「我今敬尚涅槃。所以者何？涅槃中無生老病死故。涅槃雖樂，悲心所牽，為眾生故而不得去。悲心是諸佛之母，是以不捨向於涅槃。若涅槃就我猶尚不證，況棄眾生而向涅槃？」菩薩思惟：「我欲向涅槃，悲是佛母，就我與乳。云何捨去無上菩提？設當不與眾生利樂，我亦不求，況復涅槃？」菩薩思惟：「不應向涅槃，捨無歸依眾生故。悲心故，使我不證涅槃。涅槃是盡生邊，若無生者何能救拔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩思惟：「一切眾生共有無量種苦。我當發於悲心成一切種智，滅一切眾生無量種共有之苦。」菩薩見一切眾生沈沒無量無邊生死苦海，得平等悲心。嬰愚無知，樂解脫者生放捨心。「世間大苦聚，生我勝悲心。」菩薩思惟，「我有悲心觀苦眾生未得菩提道，我云何使眾生得解脫道？」菩薩思惟：「一切世間我最少福，我今不能救濟眾生。」菩薩思惟：「我於三界眾生作大親友，而眾生常為身苦心苦逼惱，我今名為空惡活者。」菩薩思惟：「我生不能破世間苦、不能利益眾生，我用受是身為？」菩薩思惟：「我是一切眾生親友，我當養育於怨家作大利益。」菩薩思惟：「一切眾生能為我作端嚴業，不使一眾生作不端嚴意。」菩薩作是思惟：「言利他者，求他人之相都不可得，都如自己。何者？為他即是利己。」菩薩思惟：「若有可願處，使一切眾生身心之苦，一時俱集我身常為受之，使眾生得樂不以為苦。」菩薩思惟：「我菩提道中住一切所有諸苦，我皆能堪忍。所以者何？眾生沒溺生死苦海我不能度脫。」菩薩思惟：「雖有重結使，然菩提道難得。如是但有悲智二事為伴，心終不疲厭。」菩薩思惟：「善逝所行道，我今從中去；我今於世間，悲心施眾生。當思惟，我如彼無異。」菩薩思惟：「我今為世間依救，當發弘誓願，修大莊嚴智慧為善伴，我今佛慧牙將生。」菩薩思惟：「我欲滅眾生苦，使一切眾生得樂，欲作一切眾生事，我常為悲心之所教詔。」菩薩思惟：「生死之苦聞尚疲厭，悲者能得堪忍世間苦故，為悲心尚向生死門。」菩薩思惟：「生死苦極可厭惡，欲入涅槃。」大悲語言：「苦惱眾生未度，云何捨棄而去？」菩薩思惟：「有為苦具足，涅槃出世樂。我今知生死有為苦、涅槃無為樂，悲心常樂三種施。」菩薩思惟：「我甚畏諸有，以悲心救眾生故樂處諸有。」悲心語菩薩言：「我使汝處生死，終不放汝。何以故？為報恩故。」菩薩思惟：「解脫樂，為度眾生尚不欲食，悲心遮我使不得食，況生死不堅牢樂？」菩薩思惟：「一切樂中第一，佛說涅槃。是涅槃雖樂，我智不欲去。所以智不欲去者，悲和合故。」菩薩思惟：「我今敬尚涅槃。所以者何？涅槃中無生老病死故。涅槃雖樂，悲心所牽，為眾生故而不得去。悲心是諸佛之母，是以不捨向於涅槃。若涅槃就我猶尚不證，況棄眾生而向涅槃？」菩薩思惟：「我欲向涅槃，悲是佛母，就我與乳。云何捨去無上菩提？設當不與眾生利樂，我亦不求，況復涅槃？」菩薩思惟：「不應向涅槃，捨無歸依眾生故。悲心故，使我不證涅槃。涅槃是盡生邊，若無生者何能救拔

眾生？」菩薩思惟：「受生者有二種樂：一者救眾生樂、二者解脫樂。我云何捨二種樂取一種樂？」菩薩思惟：「一切凡夫盡共有一切種智性，一切種智凡夫易得。以是故，我愛凡夫不愛解脫。」菩薩思惟：「隨有苦眾生處，悲心得生、悲得增長。以是故，我愛有中。」菩薩語悲心言：「汝使我得清淨增長，使一切眾生盡得清淨、盡得增長。」菩薩語悲心言：「眾生在苦，為百千眾苦之所逼迫。今日使眾生必得安樂，與我成辦此事。」菩薩語悲心言：「眾生為愛所縛，為死所攝。見世間無歸無依，為救眾生故受種種苦。」菩薩思惟：「我愛大丈夫，見有眾生墮在苦中，捨涅槃樂，為安樂眾生自勉勵此事。」菩薩思惟：「向救眾生得無生忍、決定智得授記別，得授記別者我今供養恭敬。」菩薩思惟：「佛得遍淨眼，使我現前合掌請佛，願授我記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生？」菩薩思惟：「受生者有二種樂：一者救眾生樂、二者解脫樂。我云何捨二種樂取一種樂？」菩薩思惟：「一切凡夫盡共有一切種智性，一切種智凡夫易得。以是故，我愛凡夫不愛解脫。」菩薩思惟：「隨有苦眾生處，悲心得生、悲得增長。以是故，我愛有中。」菩薩語悲心言：「汝使我得清淨增長，使一切眾生盡得清淨、盡得增長。」菩薩語悲心言：「眾生在苦，為百千眾苦之所逼迫。今日使眾生必得安樂，與我成辦此事。」菩薩語悲心言：「眾生為愛所縛，為死所攝。見世間無歸無依，為救眾生故受種種苦。」菩薩思惟：「我愛大丈夫，見有眾生墮在苦中，捨涅槃樂，為安樂眾生自勉勵此事。」菩薩思惟：「向救眾生得無生忍、決定智得授記別，得授記別者我今供養恭敬。」菩薩思惟：「佛得遍淨眼，使我現前合掌請佛，願授我記。」

等同發願品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等同發願品第二十八

十方諸佛現在前者為救眾生事，我今作發菩提願：「一切眾生所作事，我已堪任為作。諸佛大悲皆稱我等善哉。我所有若智若福，使我一切無歸依為作解脫。世尊使我常莫樂小智之心，世尊使我如世尊具足十力。若眾生結使熾火燒心，使我以法水滅眾生結使熾火、摧破魔怨，得賢智、得轉法輪，壞一切眾生衰惱。隨有一切眾生，我皆一時為轉法輪，一切所作福皆用為是。以此福德使我得最勝法身，猶如虛空遍一切處，得二種身教化世間；以我此福與諸佛和合，無救眾生使得解脫。種種煩惱異相作苦、能為苦因，我所有福以智慧力滅眾生苦，使我以此福一切眾生滿虛空界為作一味樂，使我常滿所願。陰蓋賊眾能劫功德，世間畏死，使我以此福救藏一切眾生。隨世間幾時而住，我善法亦住，以我善故，一切世間出世間悉皆離苦得樂，常一時和合一切眾生。」菩薩思惟：「自今已去，常從乞者請受教令；從今以往，常於我身所深生體信，莫生他想，種種所欲，隨其給使滿足。」菩薩思惟：「使我從今乃至菩提，無有一身不見佛時。」菩薩思惟：「使我從今生死長遠設我不見佛時，莫一剎那頃離於悲心。」菩薩思惟：「使我迫至成佛，見外眾生所受諸苦極逼惱我身，我皆代受，使我身得徹髓悲心，使我身身得使佛智解脫。」菩薩思惟：「使我悲心猶如虛空。一切山河樹木、飛鳥走獸皆依空住，一切眾生一切時皆入我悲中。我依一切眾生得立善根，以我此善迴與一切眾生得解脫果。一切道路、橋、船、方所皆是眾生共有，使我一切諸善亦一切眾生共有。」菩薩思惟：「地水火風一切眾生共有，使我所修諸善亦一切眾生共有。我因一切眾生所得善根，迴與一切眾生得無礙智。」菩薩思惟：「我所作諸善，使一切眾生得離魔界入於佛界，使我得智恒十波羅蜜佛智現前，使一切眾生得安隱樂、得不動心。一切眾生所有衰惱，使互相救濟。」菩薩語福德言：「一切眾生為無明所障，不知自苦他苦，汝當開解。菩薩布施行淨水時，使一切眾生除有愛結渴得無上道悲。我施水時，願使一切眾生免恩愛僮僕，恒得自在、得法財富。使我福如河、慈心無垢花、持戒以為底、施如駛流水，除眾生渴苦。使我悲心恒如大河。」菩薩思惟：「我悲心如海、淨戒如海潮、忍辱如波浪、智如海虫動、慈心如一味水。凡我所施者，使成慈心海，使施福得悲甘露，除眾生生老病死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛現在前者為救眾生事，我今作發菩提願：「一切眾生所作事，我已堪任為作。諸佛大悲皆稱我等善哉。我所有若智若福，使我一切無歸依為作解脫。世尊使我常莫樂小智之心，世尊使我如世尊具足十力。若眾生結使熾火燒心，使我以法水滅眾生結使熾火、摧破魔怨，得賢智、得轉法輪，壞一切眾生衰惱。隨有一切眾生，我皆一時為轉法輪，一切所作福皆用為是。以此福德使我得最勝法身，猶如虛空遍一切處，得二種身教化世間；以我此福與諸佛和合，無救眾生使得解脫。種種煩惱異相作苦、能為苦因，我所有福以智慧力滅眾生苦，使我以此福一切眾生滿虛空界為作一味樂，使我常滿所願。陰蓋賊眾能劫功德，世間畏死，使我以此福救藏一切眾生。隨世間幾時而住，我善法亦住，以我善故，一切世間出世間悉皆離苦得樂，常一時和合一切眾生。」菩薩思惟：「自今已去，常從乞者請受教令；從今以往，常於我身所深生體信，莫生他想，種種所欲，隨其給使滿足。」菩薩思惟：「使我從今乃至菩提，無有一身不見佛時。」菩薩思惟：「使我從今生死長遠設我不見佛時，莫一剎那頃離於悲心。」菩薩思惟：「使我迫至成佛，見外眾生所受諸苦極逼惱我身，我皆代受，使我身得徹髓悲心，使我身身得使佛智解脫。」菩薩思惟：「使我悲心猶如虛空。一切山河樹木、飛鳥走獸皆依空住，一切眾生一切時皆入我悲中。我依一切眾生得立善根，以我此善迴與一切眾生得解脫果。一切道路、橋、船、方所皆是眾生共有，使我一切諸善亦一切眾生共有。」菩薩思惟：「地水火風一切眾生共有，使我所修諸善亦一切眾生共有。我因一切眾生所得善根，迴與一切眾生得無礙智。」菩薩思惟：「我所作諸善，使一切眾生得離魔界入於佛界，使我得智恒十波羅蜜佛智現前，使一切眾生得安隱樂、得不動心。一切眾生所有衰惱，使互相救濟。」菩薩語福德言：「一切眾生為無明所障，不知自苦他苦，汝當開解。菩薩布施行淨水時，使一切眾生除有愛結渴得無上道悲。我施水時，願使一切眾生免恩愛僮僕，恒得自在、得法財富。使我福如河、慈心無垢花、持戒以為底、施如駛流水，除眾生渴苦。使我悲心恒如大河。」菩薩思惟：「我悲心如海、淨戒如海潮、忍辱如波浪、智如海虫動、慈心如一味水。凡我所施者，使成慈心海，使施福得悲甘露，除眾生生老病死。」

勝發願品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝發願品第二十九

「若我於一切眾生起於悲心與利樂時，願使大悲堅固，以悲滅眾生苦。使一切眾生苦皆來逼我。我今以此無畏施福，使一切眾生皆得大悲。我今所有忍辱功德，於將來世刀兵劫時，以我悲心滅一切眾生瞋。以施食功德飢饉劫時，使得飲食充足一切眾生；以水施眾生功德，使成就悲心，住一切眾生心中；以衣施眾生功德，使一切眾生得慚愧心；以燈明施佛因緣功德，使我將來得於佛日滅一切闇；以施眼功德，使我將來世，願一切眾生速得佛眼；以我捨頭功德，使一切眾生向菩提心；以我藥施因緣功德，使一切眾生除生老病死；以我走使供給眾生功德因緣，使一切眾生得無上無漏成菩提道；以我華幢蓋供養佛塔因緣功德，使一切眾生得高勝福；以我旛供養舍利功德因緣，使一切眾生除闇得明；以鈴聲供養因緣，使一切眾生得梵音聲；以香華瓔珞供養因緣功德，使一切眾生除諸結使垢煩惱臭穢；以供養三寶因緣功德，使一切眾生常值三寶不曾空缺；以我於嶮道中為諸商賈除嶮道畏功德因緣，使一切眾生出生死畏；以我度眾生海難功德因緣，使一切眾生度生死海；以我所有淨善因緣功德，使一切眾生摧破四魔得成正覺。我當得三菩提，我於眾生雖道是語，為欲安慰眾生故說是語，以此功德使一切眾生得無上菩提，一切眾生菩提即是我菩提。一切眾生為癡所障，使得無上菩提，以此因緣功德，使一切眾生於前成佛，我最後成。以我於生死中往返因緣功德，使一切眾生皆得作佛；以我發善心功德因緣，使一切眾生皆得佛智。若有見聞受持讀誦者，皆作無上菩提之因。我欲滿一切眾生欲願，我願故未滿，若我見苦眾生悲吟之聲，以此功德，使一切眾生皆得作佛歡喜瞻覩。設我修諸善行不使一切眾生作佛者，我尚不喜聞，況復履行？」菩薩語功德言：「汝若不能擁護眾生作依止者，我亦不欲於汝及以果報。何以故？為眾生修福不自為己故。若眾生盡，我善如虛空，於三時中與眾生樂，施以菩提心。」勝丈夫悲發願，此名說悲心，亦名五種說，亦名救眾生，總名大丈夫行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我於一切眾生起於悲心與利樂時，願使大悲堅固，以悲滅眾生苦。使一切眾生苦皆來逼我。我今以此無畏施福，使一切眾生皆得大悲。我今所有忍辱功德，於將來世刀兵劫時，以我悲心滅一切眾生瞋。以施食功德飢饉劫時，使得飲食充足一切眾生；以水施眾生功德，使成就悲心，住一切眾生心中；以衣施眾生功德，使一切眾生得慚愧心；以燈明施佛因緣功德，使我將來得於佛日滅一切闇；以施眼功德，使我將來世，願一切眾生速得佛眼；以我捨頭功德，使一切眾生向菩提心；以我藥施因緣功德，使一切眾生除生老病死；以我走使供給眾生功德因緣，使一切眾生得無上無漏成菩提道；以我華幢蓋供養佛塔因緣功德，使一切眾生得高勝福；以我旛供養舍利功德因緣，使一切眾生除闇得明；以鈴聲供養因緣，使一切眾生得梵音聲；以香華瓔珞供養因緣功德，使一切眾生除諸結使垢煩惱臭穢；以供養三寶因緣功德，使一切眾生常值三寶不曾空缺；以我於嶮道中為諸商賈除嶮道畏功德因緣，使一切眾生出生死畏；以我度眾生海難功德因緣，使一切眾生度生死海；以我所有淨善因緣功德，使一切眾生摧破四魔得成正覺。我當得三菩提，我於眾生雖道是語，為欲安慰眾生故說是語，以此功德使一切眾生得無上菩提，一切眾生菩提即是我菩提。一切眾生為癡所障，使得無上菩提，以此因緣功德，使一切眾生於前成佛，我最後成。以我於生死中往返因緣功德，使一切眾生皆得作佛；以我發善心功德因緣，使一切眾生皆得佛智。若有見聞受持讀誦者，皆作無上菩提之因。我欲滿一切眾生欲願，我願故未滿，若我見苦眾生悲吟之聲，以此功德，使一切眾生皆得作佛歡喜瞻覩。設我修諸善行不使一切眾生作佛者，我尚不喜聞，況復履行？」菩薩語功德言：「汝若不能擁護眾生作依止者，我亦不欲於汝及以果報。何以故？為眾生修福不自為己故。若眾生盡，我善如虛空，於三時中與眾生樂，施以菩提心。」勝丈夫悲發願，此名說悲心，亦名五種說，亦名救眾生，總名大丈夫行。

（賢偈有五百，古書有八百。阿闍梨犢子部提波羅大菩薩生在南方，是所作竟。） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （賢偈有五百，古書有八百。阿闍梨犢子部提波羅大菩薩生在南方，是所作竟。）