壹輸盧迦論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壹輸盧迦論一卷

龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩造

後魏瞿曇留支雒陽譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏瞿曇留支雒陽譯

體自體無常， 如是體無體； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體自體無常， 如是體無體；

自體性無體， 故說空無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自體性無體， 故說空無常。

問曰：以何義故造此一偈論？說何等義破何等人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何義故造此一偈論？說何等義破何等人？

答曰：為讀誦者於廣大部生懈倦心，又為聰叡先已廣習無量諸論於如來法海義中思惟而生懈倦，於無常自體空不異義中生異相疑，為斷此疑故造斯論。說何義者，今當說。謂一切法無常自體空，自體空不離無常。一切法自性自體空，是故無有常。一切諸佛緣覺聲聞於空法中而得出離，非於諸行斷常法中而得解脫。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為讀誦者於廣大部生懈倦心，又為聰叡先已廣習無量諸論於如來法海義中思惟而生懈倦，於無常自體空不異義中生異相疑，為斷此疑故造斯論。說何義者，今當說。謂一切法無常自體空，自體空不離無常。一切法自性自體空，是故無有常。一切諸佛緣覺聲聞於空法中而得出離，非於諸行斷常法中而得解脫。偈言：

「滅空住有體， 則成於常見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滅空住有體， 則成於常見；

若謂後時滅， 則成於斷見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂後時滅， 則成於斷見。」

以此義故，說一切法自體空。諸佛緣覺聲聞羅漢，於此義中得利益故。破何等人者，今當說。若有所得人離於諸行說有無常，則非正見。若無常離有為，無常則常，猶如虛空。若如是者，則有為無為體無差別。若有為與無為合，無為合故則瓶不可破。若無為與有為合，有為合故則涅槃可壞。若不異者，則一切法不可破壞，如涅槃常，非緣生故。若諸行非因緣生，不異虛空涅槃者，則有為法不名無常。若諸行非因緣生、是無常者，則虛空涅槃不名為常。若如是者，則有為無為無有勝法。若無常離有為猶名無常者，則有為離常應名為常；但是事不然。若如是者，何等修多羅中作如是說？以何義說？汝今所說以何義說？汝今所說義不相應，非汝邪思之所能量，是故汝說非為正見。若人有所得，謂過去未來現在法自體成者，當知是人則非正見。何以故？無因生見故。若言未來體非因緣生自體成者，則現在法亦非因緣生自性體成，以未來現在自性平等無差別故。若性平等者，現在有法皆從緣生，未來法何故非緣生？汝今此義為以修多羅說？為依義說？說不相應則無理趣，若無理趣則不可信。若未來法無因緣生自性成者，未來之法猶如虛空無有因緣，離因緣故非因緣生則無實未來體，無未來故現在過去亦無，現在過去無故三世無體。若有體者，則是常見，無因生故。若佛弟子有所得見，則與外道迦毘羅等無差別。此論非為迦毘羅、憂樓迦諸外道等，為汝等輩同見之人故造斯論。向說破何等人？為令汝等有所得人斷除邪見故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此義故，說一切法自體空。諸佛緣覺聲聞羅漢，於此義中得利益故。破何等人者，今當說。若有所得人離於諸行說有無常，則非正見。若無常離有為，無常則常，猶如虛空。若如是者，則有為無為體無差別。若有為與無為合，無為合故則瓶不可破。若無為與有為合，有為合故則涅槃可壞。若不異者，則一切法不可破壞，如涅槃常，非緣生故。若諸行非因緣生，不異虛空涅槃者，則有為法不名無常。若諸行非因緣生、是無常者，則虛空涅槃不名為常。若如是者，則有為無為無有勝法。若無常離有為猶名無常者，則有為離常應名為常；但是事不然。若如是者，何等修多羅中作如是說？以何義說？汝今所說以何義說？汝今所說義不相應，非汝邪思之所能量，是故汝說非為正見。若人有所得，謂過去未來現在法自體成者，當知是人則非正見。何以故？無因生見故。若言未來體非因緣生自體成者，則現在法亦非因緣生自性體成，以未來現在自性平等無差別故。若性平等者，現在有法皆從緣生，未來法何故非緣生？汝今此義為以修多羅說？為依義說？說不相應則無理趣，若無理趣則不可信。若未來法無因緣生自性成者，未來之法猶如虛空無有因緣，離因緣故非因緣生則無實未來體，無未來故現在過去亦無，現在過去無故三世無體。若有體者，則是常見，無因生故。若佛弟子有所得見，則與外道迦毘羅等無差別。此論非為迦毘羅、憂樓迦諸外道等，為汝等輩同見之人故造斯論。向說破何等人？為令汝等有所得人斷除邪見故作斯論。

一輸盧迦偈句義今當釋。偈言自體性無常者，自體名有生，有法故名為體。有所得人於此法中心取為體，此法於陰界入中有聲緣轉，如說一體二體多體，如彼此人一二眾多各有自體故名自體。如地水火風堅濕熱動各有自性，如是各各自相自體，故言自體。有所得人謂生住滅同相者，是義不然，自體性無常故。彼體名有所得人分別故生，是故離諸法無無常體，以自相無常故。如佛告比丘：「一切諸行皆悉無常。」以此說故，離法有無常自相者，是事不然。若汝不了云何無常？我今當說。偈言如是體無體故，體無體者，汝所分別無常者，彼無常無體，是故體無體。自性無體，故言無體。偈言自體性無體者，離無體更無別體，故言自體無體。若汝意謂離無體而有體者，是義不然，以汝此法非修多羅說故。若謂無體是自體者，是亦不然，以修多羅所不說故。世尊於何等修多羅中說如此法？於佛世尊修多羅中都無此義，以非經說故不成就。非大聖修多羅所說之義則不應信，是故非唯言說而得取證。偈言故說空無常者，如《調伏三蜜提經》中說，佛告三蜜提：「眼空、無常、無不動、無不壞、無不變。何以故？性如是故。耳鼻舌身意亦復如是。」世尊於此修多羅中說空、說無常，以是義故，知諸法空無常。無常無體，是故諸法性自無體，則無體義成。若能如是入修多羅義，其義則成；若不入修多羅，其義則壞。以我所說入修多羅，其義則成。是故性自無體，其義成就。一輸盧迦論一卷，凡諸法體性法物事有名異義同，是故或言體、或言性、或言法、或言有、或言物，莫不皆是有之差別。正音云私婆婆，或譯為自體體，或譯為無法有法。或譯為無自性性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一輸盧迦偈句義今當釋。偈言自體性無常者，自體名有生，有法故名為體。有所得人於此法中心取為體，此法於陰界入中有聲緣轉，如說一體二體多體，如彼此人一二眾多各有自體故名自體。如地水火風堅濕熱動各有自性，如是各各自相自體，故言自體。有所得人謂生住滅同相者，是義不然，自體性無常故。彼體名有所得人分別故生，是故離諸法無無常體，以自相無常故。如佛告比丘：「一切諸行皆悉無常。」以此說故，離法有無常自相者，是事不然。若汝不了云何無常？我今當說。偈言如是體無體故，體無體者，汝所分別無常者，彼無常無體，是故體無體。自性無體，故言無體。偈言自體性無體者，離無體更無別體，故言自體無體。若汝意謂離無體而有體者，是義不然，以汝此法非修多羅說故。若謂無體是自體者，是亦不然，以修多羅所不說故。世尊於何等修多羅中說如此法？於佛世尊修多羅中都無此義，以非經說故不成就。非大聖修多羅所說之義則不應信，是故非唯言說而得取證。偈言故說空無常者，如《調伏三蜜提經》中說，佛告三蜜提：「眼空、無常、無不動、無不壞、無不變。何以故？性如是故。耳鼻舌身意亦復如是。」世尊於此修多羅中說空、說無常，以是義故，知諸法空無常。無常無體，是故諸法性自無體，則無體義成。若能如是入修多羅義，其義則成；若不入修多羅，其義則壞。以我所說入修多羅，其義則成。是故性自無體，其義成就。一輸盧迦論一卷，凡諸法體性法物事有名異義同，是故或言體、或言性、或言法、或言有、或言物，莫不皆是有之差別。正音云私婆婆，或譯為自體體，或譯為無法有法。或譯為無自性性。