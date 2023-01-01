壹輸盧迦論
龍樹菩薩造 後魏 瞿曇般若留支譯1卷CBETA T1573少于一万字 13 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
壹輸盧迦論一卷
壹輸盧迦論一卷
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龍樹菩薩造
龍樹菩薩造
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後魏瞿曇留支雒陽譯
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體自體無常， 如是體無體；
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自體性無體， 故說空無常。
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問曰：以何義故造此一偈論？說何等義破何等人？
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答曰：為讀誦者於廣大部生懈倦心，又為聰叡先已廣習無量諸論於如來法海義中思惟而生懈倦，於無常自體空不異義中生異相疑，為斷此疑故造斯論。說何義者，今當說。謂一切法無常自體空，自體空不離無常。一切法自性自體空，是故無有常。一切諸佛緣覺聲聞於空法中而得出離，非於諸行斷常法中而得解脫。偈言：
答曰：為讀誦者於廣大部生懈倦心，又為聰叡先已廣習無量諸論於如來法海義中思惟而生懈倦，於無常自體空不異義中生異相疑，為斷此疑故造斯論。說何義者，今當說。謂一切法無常自體空，自體空不離無常。一切法自性自體空，是故無有常。一切諸佛緣覺聲聞於空法中而得出離，非於諸行斷常法中而得解脫。偈言：
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「滅空住有體， 則成於常見；
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若謂後時滅， 則成於斷見。」
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以此義故，說一切法自體空。諸佛緣覺聲聞羅漢，於此義中得利益故。破何等人者，今當說。若有所得人離於諸行說有無常，則非正見。若無常離有為，無常則常，猶如虛空。若如是者，則有為無為體無差別。若有為與無為合，無為合故則瓶不可破。若無為與有為合，有為合故則涅槃可壞。若不異者，則一切法不可破壞，如涅槃常，非緣生故。若諸行非因緣生，不異虛空涅槃者，則有為法不名無常。若諸行非因緣生、是無常者，則虛空涅槃不名為常。若如是者，則有為無為無有勝法。若無常離有為猶名無常者，則有為離常應名為常；但是事不然。若如是者，何等修多羅中作如是說？以何義說？汝今所說以何義說？汝今所說義不相應，非汝邪思之所能量，是故汝說非為正見。若人有所得，謂過去未來現在法自體成者，當知是人則非正見。何以故？無因生見故。若言未來體非因緣生自體成者，則現在法亦非因緣生自性體成，以未來現在自性平等無差別故。若性平等者，現在有法皆從緣生，未來法何故非緣生？汝今此義為以修多羅說？為依義說？說不相應則無理趣，若無理趣則不可信。若未來法無因緣生自性成者，未來之法猶如虛空無有因緣，離因緣故非因緣生則無實未來體，無未來故現在過去亦無，現在過去無故三世無體。若有體者，則是常見，無因生故。若佛弟子有所得見，則與外道迦毘羅等無差別。此論非為迦毘羅、憂樓迦諸外道等，為汝等輩同見之人故造斯論。向說破何等人？為令汝等有所得人斷除邪見故作斯論。
以此義故，說一切法自體空。諸佛緣覺聲聞羅漢，於此義中得利益故。破何等人者，今當說。若有所得人離於諸行說有無常，則非正見。若無常離有為，無常則常，猶如虛空。若如是者，則有為無為體無差別。若有為與無為合，無為合故則瓶不可破。若無為與有為合，有為合故則涅槃可壞。若不異者，則一切法不可破壞，如涅槃常，非緣生故。若諸行非因緣生，不異虛空涅槃者，則有為法不名無常。若諸行非因緣生、是無常者，則虛空涅槃不名為常。若如是者，則有為無為無有勝法。若無常離有為猶名無常者，則有為離常應名為常；但是事不然。若如是者，何等修多羅中作如是說？以何義說？汝今所說以何義說？汝今所說義不相應，非汝邪思之所能量，是故汝說非為正見。若人有所得，謂過去未來現在法自體成者，當知是人則非正見。何以故？無因生見故。若言未來體非因緣生自體成者，則現在法亦非因緣生自性體成，以未來現在自性平等無差別故。若性平等者，現在有法皆從緣生，未來法何故非緣生？汝今此義為以修多羅說？為依義說？說不相應則無理趣，若無理趣則不可信。若未來法無因緣生自性成者，未來之法猶如虛空無有因緣，離因緣故非因緣生則無實未來體，無未來故現在過去亦無，現在過去無故三世無體。若有體者，則是常見，無因生故。若佛弟子有所得見，則與外道迦毘羅等無差別。此論非為迦毘羅、憂樓迦諸外道等，為汝等輩同見之人故造斯論。向說破何等人？為令汝等有所得人斷除邪見故作斯論。
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一輸盧迦偈句義今當釋。偈言自體性無常者，自體名有生，有法故名為體。有所得人於此法中心取為體，此法於陰界入中有聲緣轉，如說一體二體多體，如彼此人一二眾多各有自體故名自體。如地水火風堅濕熱動各有自性，如是各各自相自體，故言自體。有所得人謂生住滅同相者，是義不然，自體性無常故。彼體名有所得人分別故生，是故離諸法無無常體，以自相無常故。如佛告比丘：「一切諸行皆悉無常。」以此說故，離法有無常自相者，是事不然。若汝不了云何無常？我今當說。偈言如是體無體故，體無體者，汝所分別無常者，彼無常無體，是故體無體。自性無體，故言無體。偈言自體性無體者，離無體更無別體，故言自體無體。若汝意謂離無體而有體者，是義不然，以汝此法非修多羅說故。若謂無體是自體者，是亦不然，以修多羅所不說故。世尊於何等修多羅中說如此法？於佛世尊修多羅中都無此義，以非經說故不成就。非大聖修多羅所說之義則不應信，是故非唯言說而得取證。偈言故說空無常者，如《調伏三蜜提經》中說，佛告三蜜提：「眼空、無常、無不動、無不壞、無不變。何以故？性如是故。耳鼻舌身意亦復如是。」世尊於此修多羅中說空、說無常，以是義故，知諸法空無常。無常無體，是故諸法性自無體，則無體義成。若能如是入修多羅義，其義則成；若不入修多羅，其義則壞。以我所說入修多羅，其義則成。是故性自無體，其義成就。一輸盧迦論一卷，凡諸法體性法物事有名異義同，是故或言體、或言性、或言法、或言有、或言物，莫不皆是有之差別。正音云私婆婆，或譯為自體體，或譯為無法有法。或譯為無自性性。
一輸盧迦偈句義今當釋。偈言自體性無常者，自體名有生，有法故名為體。有所得人於此法中心取為體，此法於陰界入中有聲緣轉，如說一體二體多體，如彼此人一二眾多各有自體故名自體。如地水火風堅濕熱動各有自性，如是各各自相自體，故言自體。有所得人謂生住滅同相者，是義不然，自體性無常故。彼體名有所得人分別故生，是故離諸法無無常體，以自相無常故。如佛告比丘：「一切諸行皆悉無常。」以此說故，離法有無常自相者，是事不然。若汝不了云何無常？我今當說。偈言如是體無體故，體無體者，汝所分別無常者，彼無常無體，是故體無體。自性無體，故言無體。偈言自體性無體者，離無體更無別體，故言自體無體。若汝意謂離無體而有體者，是義不然，以汝此法非修多羅說故。若謂無體是自體者，是亦不然，以修多羅所不說故。世尊於何等修多羅中說如此法？於佛世尊修多羅中都無此義，以非經說故不成就。非大聖修多羅所說之義則不應信，是故非唯言說而得取證。偈言故說空無常者，如《調伏三蜜提經》中說，佛告三蜜提：「眼空、無常、無不動、無不壞、無不變。何以故？性如是故。耳鼻舌身意亦復如是。」世尊於此修多羅中說空、說無常，以是義故，知諸法空無常。無常無體，是故諸法性自無體，則無體義成。若能如是入修多羅義，其義則成；若不入修多羅，其義則壞。以我所說入修多羅，其義則成。是故性自無體，其義成就。一輸盧迦論一卷，凡諸法體性法物事有名異義同，是故或言體、或言性、或言法、或言有、或言物，莫不皆是有之差別。正音云私婆婆，或譯為自體體，或譯為無法有法。或譯為無自性性。
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