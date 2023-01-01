大乘中觀釋論卷第九安慧菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘中觀釋論卷第九安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

觀薪火品第十之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀薪火品第十之餘

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「即薪而無火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即薪而無火。」

釋曰：遣一性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：遣一性故。

「異薪亦無火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「異薪亦無火。」

釋曰：薪火二法遣異性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：薪火二法遣異性故。

「火中亦無薪， 薪中亦無火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火中亦無薪， 薪中亦無火。」

釋曰：總遣異性故。此中薪火二法，一性異性俱不可見，如瓶非木。又如水中蓮花，異性不成故。是故勝義諦中薪火二法非相因有，而彼二法畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：總遣異性故。此中薪火二法，一性異性俱不可見，如瓶非木。又如水中蓮花，異性不成故。是故勝義諦中薪火二法非相因有，而彼二法畢竟空故。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「如說薪火法， 能所取亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如說薪火法， 能所取亦然。」

釋曰：一性異性互相因待次第不成。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一性異性互相因待次第不成。復次頌言：

「餘諸法皆同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餘諸法皆同。」

釋曰：彼能取所取非作者作業一性可著，亦非異性所取，離亦不生。若異性所取，即互不到，不到即不燒，不燒即不滅，不滅即是常。若法常住，彼即互相因待不成。若成不成，二法相因畢竟無體。若人計火從餘方來，有其能取及所取者，此義不成。故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼能取所取非作者作業一性可著，亦非異性所取，離亦不生。若異性所取，即互不到，不到即不燒，不燒即不滅，不滅即是常。若法常住，彼即互相因待不成。若成不成，二法相因畢竟無體。若人計火從餘方來，有其能取及所取者，此義不成。故下頌言：

「及彼瓶衣等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「及彼瓶衣等。」

釋曰：彼瓶衣等因果二法，同生不同生、能相所相，彼等所成，如非泥團即是其瓶，彼瓶果法有作用故。亦非異瓶別有果法作用所成，非彼二法互相因待，若成不成相因無體。此如是故，餘處隨應所說亦然。若勝義諦中無一異性，是故不應取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼瓶衣等因果二法，同生不同生、能相所相，彼等所成，如非泥團即是其瓶，彼瓶果法有作用故。亦非異瓶別有果法作用所成，非彼二法互相因待，若成不成相因無體。此如是故，餘處隨應所說亦然。若勝義諦中無一異性，是故不應取著。

如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有頌言：

「非受非不受， 異復云何有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非受非不受， 異復云何有？

如能取所取， 諸所說亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如能取所取， 諸所說亦然。」

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若人執有我， 諸法有實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人執有我， 諸法有實性，

各各差別說， 彼不解佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各差別說， 彼不解佛法。」

觀生死品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀生死品第十一

復有人言：勝義諦中亦有生死。何以故？如佛所言：「生死長遠，眾生愚迷不知正法。我欲令彼如理修行得盡生死，乃作是言：『汝諸苾芻，應如是學。』」以此證知勝義諦中有其生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：勝義諦中亦有生死。何以故？如佛所言：「生死長遠，眾生愚迷不知正法。我欲令彼如理修行得盡生死，乃作是言：『汝諸苾芻，應如是學。』」以此證知勝義諦中有其生死。

論者言：如佛所說，皆是方便世俗施設，非勝義諦，亦非不有生死而說。長時有法可盡，彼生死者眾生所受。若如理修行，即能盡彼生死有性。此中先說薪火二法能取所取彼等次第，此非道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：如佛所說，皆是方便世俗施設，非勝義諦，亦非不有生死而說。長時有法可盡，彼生死者眾生所受。若如理修行，即能盡彼生死有性。此中先說薪火二法能取所取彼等次第，此非道理。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「大牟尼所說， 生死無先際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大牟尼所說， 生死無先際。」

釋曰：此義云何？所言生死者即是無際，無際即無始。今此義者，無最上、無先際，故言無際。又非有彼先際，故名無際。故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此義云何？所言生死者即是無際，無際即無始。今此義者，無最上、無先際，故言無際。又非有彼先際，故名無際。故下頌言：

「今此如是說， 無先亦無後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此如是說， 無先亦無後。」

釋曰：先後義無體，無自性故，如兔角等，應如是見。由如是故，中亦不可得說，非不有故，如兔角等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：先後義無體，無自性故，如兔角等，應如是見。由如是故，中亦不可得說，非不有故，如兔角等。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若無有先後， 中復云何有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無有先後， 中復云何有？」

釋曰：生死無自性，彼云何有？故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：生死無自性，彼云何有？故下頌言：

「是故此中無， 先後共次第。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故此中無， 先後共次第。」

釋曰：此中應問：如所表示無先後共，即次第不生，而何有眾生受生老死？又云何修行盡生死有性？此即不成。故頌答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中應問：如所表示無先後共，即次第不生，而何有眾生受生老死？又云何修行盡生死有性？此即不成。故頌答言：

「若使先有生， 後有老死者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若使先有生， 後有老死者，

不老死有生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不老死有生。」

釋曰：若不離老死而有生者、應不離老而有死邪？故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若不離老死而有生者、應不離老而有死邪？故下頌言：

「後老死非理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後老死非理。」

釋曰：若或異法有所成者，譬如牛馬，異體應可同生。云何生不有死？又何不死有生？若生老死先有體者，即彼本來有其生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若或異法有所成者，譬如牛馬，異體應可同生。云何生不有死？又何不死有生？若生老死先有體者，即彼本來有其生死。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若使後有生， 先有老死者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若使後有生， 先有老死者；

彼所有老死， 無生即無因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所有老死， 無生即無因。」

釋曰：無因即無所依，無依即無生，無生即無相續有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無因即無所依，無依即無生，無生即無相續有性。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「無此生老死， 亦無有先後； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無此生老死， 亦無有先後；

老死亦復然， 亦應與生共。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老死亦復然， 亦應與生共。」

釋曰：此義云何？若言生時有其死者，以彼生滅二法無同時性。又復無因二俱不生，彼無性故。若或同生，又生老死無相待因性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此義云何？若言生時有其死者，以彼生滅二法無同時性。又復無因二俱不生，彼無性故。若或同生，又生老死無相待因性。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若不生即無， 先後共次第； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不生即無， 先後共次第；

云何戲論言， 有生老死合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何戲論言， 有生老死合？」

釋曰：勝義諦中戲論不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：勝義諦中戲論不生故。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若諸法因果， 能相及所相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸法因果， 能相及所相，

所受及受者， 真實義如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所受及受者， 真實義如是。」

釋曰：能知所知等一切法，先後共次第皆不和合。若先有果後有其因，果即無因，此即因有相違。若先有因後無果者，即因果不和合。若因果二法同時有者，如是決定彼因果性亦復無體。若已生若未生，二法相因俱無體故。能相所相，所說亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：能知所知等一切法，先後共次第皆不和合。若先有果後有其因，果即無因，此即因有相違。若先有因後無果者，即因果不和合。若因果二法同時有者，如是決定彼因果性亦復無體。若已生若未生，二法相因俱無體故。能相所相，所說亦然。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「非但說生死， 先際不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非但說生死， 先際不可得；

諸法亦復然， 先際不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦復然， 先際不可得。」

觀苦品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀苦品第十二

復有人言：勝義諦中有彼諸蘊苦所成性。如佛所言：略說五取蘊，由苦所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：勝義諦中有彼諸蘊苦所成性。如佛所言：略說五取蘊，由苦所得故。

論者言：此等所說皆世俗諦，非勝義諦。何以故？此苦果故。此苦果者，多種分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：此等所說皆世俗諦，非勝義諦。何以故？此苦果故。此苦果者，多種分別。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「自作及他作， 共作無因作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自作及他作， 共作無因作。」

釋曰：有一類人欲令此苦各別繫屬。故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有一類人欲令此苦各別繫屬。故下頌言：

「彼等於諸果， 所作非道理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼等於諸果， 所作非道理。」

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「苦若自作者， 即不從緣成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦若自作者， 即不從緣成。」

釋曰：若自作者，而彼諸法皆自體所成，非同生性故。若離自體，即無對待因性。亦非同生可有，故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若自作者，而彼諸法皆自體所成，非同生性故。若離自體，即無對待因性。亦非同生可有，故下頌言：

「以有此蘊故， 有未來五蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有此蘊故， 有未來五蘊。」

釋曰：緣所成故。此中若法緣所成性，即無自作，此遣法自相。又復亦非他作道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：緣所成故。此中若法緣所成性，即無自作，此遣法自相。又復亦非他作道理。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若有此五蘊， 與未來蘊異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有此五蘊， 與未來蘊異；

於此彼蘊中， 應有他作苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此彼蘊中， 應有他作苦。」

釋曰：今此五蘊與未來五蘊諸有所作，非此二法互有他性。何以故？滅與未生二無性故。此中亦非苦能作苦，自作他作云何可成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今此五蘊與未來五蘊諸有所作，非此二法互有他性。何以故？滅與未生二無性故。此中亦非苦能作苦，自作他作云何可成？

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若人自作苦， 離苦何有人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人自作苦， 離苦何有人？

云何自作中， 離人而有苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何自作中， 離人而有苦？」

釋曰：若復離蘊無所施設，彼復云何有苦可作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若復離蘊無所施設，彼復云何有苦可作？

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若苦他人成， 授與此人者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若苦他人成， 授與此人者；

他亦名自作， 離苦何有苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他亦名自作， 離苦何有苦？」

釋曰：此非離苦而復有苦，苦無異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此非離苦而復有苦，苦無異故。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若他人作苦， 離他何有苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若他人作苦， 離他何有苦？

亦非有作已， 他能授於此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非有作已， 他能授於此。」

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「自作若不成， 復何有他作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自作若不成， 復何有他作？

若他人作苦， 即亦名自作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若他人作苦， 即亦名自作。」

釋曰：或有人言：若人自作苦，即非他所成，應有他作邪？對此異意，故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：或有人言：若人自作苦，即非他所成，應有他作邪？對此異意，故下頌言：

「苦不名自作， 亦非他人作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦不名自作， 亦非他人作，

是故所作中， 離苦人無體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故所作中， 離苦人無體。」

釋曰：今此如是，非有所作，亦非有苦。若以彼苦自作苦者，即自所作，道理相違。是故此說以無有人何有他作？彼無性故。若復他無自體，是中云何他能作苦？若人自體不生，即無所有。他體不生，即無他作，是故無有他能作苦。若或自他二法共作苦者，亦非道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今此如是，非有所作，亦非有苦。若以彼苦自作苦者，即自所作，道理相違。是故此說以無有人何有他作？彼無性故。若復他無自體，是中云何他能作苦？若人自體不生，即無所有。他體不生，即無他作，是故無有他能作苦。若或自他二法共作苦者，亦非道理。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若有自他作， 即有共作苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有自他作， 即有共作苦；

今無自他共， 無因亦非理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今無自他共， 無因亦非理。」

如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有頌言：

「他相若自作， 他相此無因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「他相若自作， 他相此無因；

此若有自因， 何有無因作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此若有自因， 何有無因作？」

釋曰：勝義諦中苦無體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：勝義諦中苦無體故。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「非但說於苦， 四種俱不有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非但說於苦， 四種俱不有。」

釋曰：此復云何？色等亦然。故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此復云何？色等亦然。故下頌言：

「外諸法皆同， 四種俱不有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外諸法皆同， 四種俱不有。」

釋曰：色非自體作故。彼能作所作，若有若無，皆非所作。若有能作，即所作無體。無即非能作，云何無中計有我作？此即著於能作。亦非他法成已復成色法作用，是中亦非他性可成。今此所說，若從緣生，彼即無有異法可得，亦非自他緣法不生，又一切法非無因故。由是勝義諦中色等諸法體不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：色非自體作故。彼能作所作，若有若無，皆非所作。若有能作，即所作無體。無即非能作，云何無中計有我作？此即著於能作。亦非他法成已復成色法作用，是中亦非他性可成。今此所說，若從緣生，彼即無有異法可得，亦非自他緣法不生，又一切法非無因故。由是勝義諦中色等諸法體不可得。

觀行品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀行品第十三

前品所說破色等蘊，此即亦有對治相違。何以故？如佛所言：「諸苾芻！汝等應當如實了知色是無常，乃至識法亦是無常。」以此文證，有色等蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前品所說破色等蘊，此即亦有對治相違。何以故？如佛所言：「諸苾芻！汝等應當如實了知色是無常，乃至識法亦是無常。」以此文證，有色等蘊。

論者言：此世俗諦增上所說，非勝義諦。故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：此世俗諦增上所說，非勝義諦。故有頌言：

「若彼虛妄法， 是世俗有為； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼虛妄法， 是世俗有為；

無妄涅槃法， 即是勝義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無妄涅槃法， 即是勝義諦。」

釋曰：此虛妄者，是邪智境界。愚人不實，於虛誑法無分位中計色有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此虛妄者，是邪智境界。愚人不實，於虛誑法無分位中計色有性。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「彼虛妄法者， 諸行妄取故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼虛妄法者， 諸行妄取故。」

釋曰：此即無所得相違。故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此即無所得相違。故下頌言：

「即彼虛妄法， 是中何所取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即彼虛妄法， 是中何所取？」

釋曰：無所有故，譬如兔角，虛妄之法而不和合。是故虛妄法者，雖有所說皆是虛妄。故佛世尊廣為開示，普盡一切若根若隨煩惱、所知二障等法皆悉是空，使令除斷，即彼空性離二邊故。此中所說諸虛妄法，決定皆是世俗諦有。若虛妄法，於勝義諦中如乾闥婆城。又或虛妄法者，雖復所說，是中亦非妄法可有，故佛世尊諸有所說悉無相違。若言諸法不有，即是證成自性空義，遣妄執故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無所有故，譬如兔角，虛妄之法而不和合。是故虛妄法者，雖有所說皆是虛妄。故佛世尊廣為開示，普盡一切若根若隨煩惱、所知二障等法皆悉是空，使令除斷，即彼空性離二邊故。此中所說諸虛妄法，決定皆是世俗諦有。若虛妄法，於勝義諦中如乾闥婆城。又或虛妄法者，雖復所說，是中亦非妄法可有，故佛世尊諸有所說悉無相違。若言諸法不有，即是證成自性空義，遣妄執故。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「諸法無自性， 見有異性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無自性， 見有異性故。」

釋曰：若見有法變異之性，彼即無我。無我即無常，無常即不有。如是所說，是為虛妄。此法如是。故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若見有法變異之性，彼即無我。無我即無常，無常即不有。如是所說，是為虛妄。此法如是。故下頌言：

「無性法亦無， 一切法空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無性法亦無， 一切法空故。」

釋曰：雖說諸法皆空，即彼諸法猶如空花，亦非有彼無自性法，又或無所成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：雖說諸法皆空，即彼諸法猶如空花，亦非有彼無自性法，又或無所成故。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若法無自性， 法云何有異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法無自性， 法云何有異？」

釋曰：若法有異，自性亦異。若彼諸法無自性者，即不和合。是故若見諸法各各自性有別異者，云何不說此為虛妄？故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若法有異，自性亦異。若彼諸法無自性者，即不和合。是故若見諸法各各自性有別異者，云何不說此為虛妄？故下頌言：

「若法有自性， 亦復何有異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法有自性， 亦復何有異？」

釋曰：若其無者，即無法可有異性和合。計有性者，即墮過失。此復云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若其無者，即無法可有異性和合。計有性者，即墮過失。此復云何？

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若諸法即異， 無異法可有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸法即異， 無異法可有；

現住法若異， 後變異不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現住法若異， 後變異不成。」

釋曰：若後異者，譬如老作老相，此即自比量相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若後異者，譬如老作老相，此即自比量相違。

或有人言：若不離自體有法可異者，乳應即成酪。若爾，即有因一向過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人言：若不離自體有法可異者，乳應即成酪。若爾，即有因一向過失。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若法即有異， 乳應即成酪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法即有異， 乳應即成酪。」

釋曰：亦非離彼滋味氣勢報體等法乳即成酪，以緣性故。又復亦非異乳有酪，此即於第二時有一向過失。故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：亦非離彼滋味氣勢報體等法乳即成酪，以緣性故。又復亦非異乳有酪，此即於第二時有一向過失。故下頌言：

「若或異於乳， 云何得成酪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若或異於乳， 云何得成酪？」

釋曰：亦非異乳有酪可得，此即不墮一向過失。是故無有異法可見，有即虛妄。何以故？自性空故。勝義諦中亦無少分不空之法，對待空法而有所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：亦非異乳有酪可得，此即不墮一向過失。是故無有異法可見，有即虛妄。何以故？自性空故。勝義諦中亦無少分不空之法，對待空法而有所成。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「若有不空法， 即應有空法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有不空法， 即應有空法；

無少不空法， 何得有其空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無少不空法， 何得有其空？」

釋曰：因不成故，此中非有空法可說。今此如是證成世尊所說空義。如其所說，此復云何？故下頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：因不成故，此中非有空法可說。今此如是證成世尊所說空義。如其所說，此復云何？故下頌言：

「遣有故說空， 令出離諸見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遣有故說空， 令出離諸見；

若或見有空， 諸佛所不化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若或見有空， 諸佛所不化。」

釋曰：此即遣諸空執。諸佛世尊所說無疑，何況有異？若欲有其空者，此乃於法自性有所取著。此中亦非有性可取，應當捨離。若或於空有所取者，此即邊執。彼有執者無異方便，應知此等佛所不化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此即遣諸空執。諸佛世尊所說無疑，何況有異？若欲有其空者，此乃於法自性有所取著。此中亦非有性可取，應當捨離。若或於空有所取者，此即邊執。彼有執者無異方便，應知此等佛所不化。