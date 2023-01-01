大乘中觀釋論卷第三安慧菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘中觀釋論卷第三安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

觀去來品第二之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀去來品第二之餘

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「去者即不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去者即不住。」

釋曰：於一同生法中，相違所作叢雜無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於一同生法中，相違所作叢雜無性。

「不去者不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不去者不住。」

釋曰：去法止息名之為住。今不去者，去法無性不應止息。若或本有住法可得者，然亦住法無二和合。若有二和合，今應如實觀。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：去法止息名之為住。今不去者，去法無性不應止息。若或本有住法可得者，然亦住法無二和合。若有二和合，今應如實觀。是故頌言：

「離去不去者， 何有第三住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離去不去者， 何有第三住？」

釋曰：去不去者是二不住，此如是義即如前說。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：去不去者是二不住，此如是義即如前說。復次頌言：

「去者若當住， 云何有此義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去者若當住， 云何有此義？

以離於去法， 去者不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離於去法， 去者不可得。」

釋曰：總止住法。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：總止住法。復次頌言：

「去未去去時， 止息諸分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去未去去時， 止息諸分別。」

釋曰：若彼去時不住可爾，彼已去者應可住邪？此亦不然。已去者無別去法，去法已壞是故無住，此中無有已去者住。今此住法如是止已，餘諸過失所說亦然。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若彼去時不住可爾，彼已去者應可住邪？此亦不然。已去者無別去法，去法已壞是故無住，此中無有已去者住。今此住法如是止已，餘諸過失所說亦然。復次頌言：

「所有行止法， 皆同去義說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有行止法， 皆同去義說。」

釋曰：此所說已，餘法皆同。已去未去去時去法不生，已去未去去時去法初發，已去未去去時去法止息。住法亦然，已住未住住時住法不生，已住未住住時住法初發，已住未住住時住法止息。此中法自相等，若止遣者則生過失。此中所有去者去法二種，於勝義諦中欲求實性者，如理應知。一性異性諸有物體皆法性故，是中若有所生皆客塵事，世俗所行世俗所成。然無異性，是故去者去法二無異性。此應思擇。此中應知，風界動轉即有去者，身等動發往方處相此乃名去，非去者去法二性別異。於自類中有異說者，皆止是義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此所說已，餘法皆同。已去未去去時去法不生，已去未去去時去法初發，已去未去去時去法止息。住法亦然，已住未住住時住法不生，已住未住住時住法初發，已住未住住時住法止息。此中法自相等，若止遣者則生過失。此中所有去者去法二種，於勝義諦中欲求實性者，如理應知。一性異性諸有物體皆法性故，是中若有所生皆客塵事，世俗所行世俗所成。然無異性，是故去者去法二無異性。此應思擇。此中應知，風界動轉即有去者，身等動發往方處相此乃名去，非去者去法二性別異。於自類中有異說者，皆止是義。

復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌言：

「去法即去者， 是事則不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去法即去者， 是事則不然。」

此復云何？頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復云何？頌言：

「若謂於去法， 即為是去者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若謂於去法， 即為是去者；

作者及作業， 即一性可立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作者及作業， 即一性可立。」

釋曰：雖有作者、作業二相，然彼作者、作業互無異性，以彼作者、作業自相息故。或可一性和合，即體用有相，世俗所成、世俗有性。以彼實無所成，於世俗所作決定可得，是故非無性、非一性。此中若有所止，還成過失。生法顯明，若止遣者，即無果體，亦無往去方處動發等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：雖有作者、作業二相，然彼作者、作業互無異性，以彼作者、作業自相息故。或可一性和合，即體用有相，世俗所成、世俗有性。以彼實無所成，於世俗所作決定可得，是故非無性、非一性。此中若有所止，還成過失。生法顯明，若止遣者，即無果體，亦無往去方處動發等相。

復次毘婆沙人及吠夜迦囉拏人言：去者去法有別異故。彼謂去者能去，非物體去，物體由去者故說有所得。所作如是，能作亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次毘婆沙人及吠夜迦囉拏人言：去者去法有別異故。彼謂去者能去，非物體去，物體由去者故說有所得。所作如是，能作亦然。

復次勝論者言：如是能於物中有性故有去者，用彼去法動發行往方處等相。此如是說，餘皆亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次勝論者言：如是能於物中有性故有去者，用彼去法動發行往方處等相。此如是說，餘皆亦然。

釋者言：不然。去法若爾，作者功能於物體中為有差別邪？無差別邪？此復云何？若有差別者，諸異力能或復別有齊等力能，於一能作中若成體性，此即是為作者力能，非所作等功能。此若所作等力能，即非作者功能，是中云何如實決定？或言自相差別，此即還成不定。若或自相無差別者，即一切處應無差別性。今以物體如是增上所依，火不能作地等事業，亦非無其事用作者和合力能相應，故知物體如是非作者功能。此說義成，由如是故。所有物體如是能作、如是所作及此如是增上作用，是中作者即得和合，是故非彼功能差別，亦非自體差別所成。若或物體無有差別，即功能可成，如是亦然，諸力能者互無差別一無異性。故知物體若一性，是中亦無多法所成。若異性，是中亦無多法所成。云何二種功能而可成邪？或離所得。即彼如是此之所作是善功能緣法差別，作者物體緣差別有，此名勝上差別長養，是故非作者力能和合，若或分位差別。如是作者分別，是故此說名為作者。若因果轉時，彼能作所作性分位差別即不可得，彼非物體差別性故。若或施設彼有性等，此不和合，故名去者。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋者言：不然。去法若爾，作者功能於物體中為有差別邪？無差別邪？此復云何？若有差別者，諸異力能或復別有齊等力能，於一能作中若成體性，此即是為作者力能，非所作等功能。此若所作等力能，即非作者功能，是中云何如實決定？或言自相差別，此即還成不定。若或自相無差別者，即一切處應無差別性。今以物體如是增上所依，火不能作地等事業，亦非無其事用作者和合力能相應，故知物體如是非作者功能。此說義成，由如是故。所有物體如是能作、如是所作及此如是增上作用，是中作者即得和合，是故非彼功能差別，亦非自體差別所成。若或物體無有差別，即功能可成，如是亦然，諸力能者互無差別一無異性。故知物體若一性，是中亦無多法所成。若異性，是中亦無多法所成。云何二種功能而可成邪？或離所得。即彼如是此之所作是善功能緣法差別，作者物體緣差別有，此名勝上差別長養，是故非作者力能和合，若或分位差別。如是作者分別，是故此說名為作者。若因果轉時，彼能作所作性分位差別即不可得，彼非物體差別性故。若或施設彼有性等，此不和合，故名去者。復次頌言：

「去法異去者， 是事亦不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去法異去者， 是事亦不然。」

釋曰：若離去法，而彼去者即不決定。若離去法不決定時，無復別異去者可去。此所分別，若有去者去法二種可得，即去者去法有二可成。所以有去法，故即有去者；有去者故，即有去法。如因果二不相離性，此說義成。若因果同生，即無性可得，如種生芽。是故有去法故即有去者，有去者故即有去法。若一性所成、若異性所成，然去者去法二俱無有，勝義諦中此說成就。云何無所有？此義文廣，恐繁且止。此中遮遣非復引證，為遮遣故如是表示。此所說已，餘處應知。此後復當止遣何義？若因去法即知去者，彼如是去，云何二種有其別異？若然，云何和合？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若離去法，而彼去者即不決定。若離去法不決定時，無復別異去者可去。此所分別，若有去者去法二種可得，即去者去法有二可成。所以有去法，故即有去者；有去者故，即有去法。如因果二不相離性，此說義成。若因果同生，即無性可得，如種生芽。是故有去法故即有去者，有去者故即有去法。若一性所成、若異性所成，然去者去法二俱無有，勝義諦中此說成就。云何無所有？此義文廣，恐繁且止。此中遮遣非復引證，為遮遣故如是表示。此所說已，餘處應知。此後復當止遣何義？若因去法即知去者，彼如是去，云何二種有其別異？若然，云何和合？復次頌言：

「因去知去者， 不能用是去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因去知去者， 不能用是去。」

釋曰：不作是義。此中應問：無數義門從義界中出，皆轉是義，今云何言不作是義？故頌答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：不作是義。此中應問：無數義門從義界中出，皆轉是義，今云何言不作是義？故頌答言：

「先無有去法， 故無去者去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先無有去法， 故無去者去。」

釋曰：為彼如是去者所作，何有少法而可去邪？由如是故，世間所見何等法是先來已生有所去邪？何等法是後來生時有所去邪？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：為彼如是去者所作，何有少法而可去邪？由如是故，世間所見何等法是先來已生有所去邪？何等法是後來生時有所去邪？復次頌言：

「因去知去者， 不能用異去； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因去知去者， 不能用異去；

於一去者中， 不有二去故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一去者中， 不有二去故。」

釋曰：云何二去？一謂因去知去者故；二謂若有去者復用去法。此中止遣，復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：云何二去？一謂因去知去者故；二謂若有去者復用去法。此中止遣，復次頌言：

「若實有去法， 去者不用三； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若實有去法， 去者不用三；

不實有去法， 去者不用三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不實有去法， 去者不用三。」

此中云何？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中云何？復次頌言：

「去法有不有， 去者不用三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去法有不有， 去者不用三。」

釋曰：若或實有、若不實有，此中去者去法不用三去。若實有者，即去者去法和合。若不實有者，即去者離去法。若亦有亦不有者，二俱無性。或可實有者，去者有故。不實有者，去者不有故。亦有亦不有者，二無去法故。是故去者不用三去，所以不作是義。若彼實有去者、實有去法，即所作不有、能作不和合。以不實有故，即無所作。不有者，為去不生故。亦有亦不有者，亦無所作，彼無性故。以不有故，是故去者不用三去。何以故？如是去者自無性故。若有不有悉無所作，彼皆無性。若說去法，此中皆是隨順所說。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若或實有、若不實有，此中去者去法不用三去。若實有者，即去者去法和合。若不實有者，即去者離去法。若亦有亦不有者，二俱無性。或可實有者，去者有故。不實有者，去者不有故。亦有亦不有者，二無去法故。是故去者不用三去，所以不作是義。若彼實有去者、實有去法，即所作不有、能作不和合。以不實有故，即無所作。不有者，為去不生故。亦有亦不有者，亦無所作，彼無性故。以不有故，是故去者不用三去。何以故？如是去者自無性故。若有不有悉無所作，彼皆無性。若說去法，此中皆是隨順所說。復次頌言：

「是故去去者、 所去處皆無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故去去者、 所去處皆無。」

釋曰：此說勝義諦中成就。如是別異說有能作所作作法，此中止遣。此中或說去之作用，如理應思。是故當知，此中所說作者、作業、作法，諸有分別皆無實體。為證成是義，故此品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此說勝義諦中成就。如是別異說有能作所作作法，此中止遣。此中或說去之作用，如理應思。是故當知，此中所說作者、作業、作法，諸有分別皆無實體。為證成是義，故此品生。

觀六根品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀六根品第三

前品止遣一切作者、作業、作法諸所造作相違行相已。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前品止遣一切作者、作業、作法諸所造作相違行相已。復次頌言：

「見聞及嗅嘗， 觸知等六根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見聞及嗅嘗， 觸知等六根，

此見等六根， 說能取諸境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此見等六根， 說能取諸境。」

釋曰：此論所說如是見等六根行諸境界，謂眼見色乃至意知法。此有所說，當知皆是世俗道理，增上所作此無相違。若於勝義諦中，色等眼等所取能取性不可得。此復云何？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此論所說如是見等六根行諸境界，謂眼見色乃至意知法。此有所說，當知皆是世俗道理，增上所作此無相違。若於勝義諦中，色等眼等所取能取性不可得。此復云何？復次頌言：

「是眼即不能， 自見於己體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是眼即不能， 自見於己體。」

釋曰：若眼能見自性者，彼眼即應如是同前自見己體。以諸法自性不能自見，無異性故，如火熱性，亦復不能自見己體。是中亦無能見自性。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若眼能見自性者，彼眼即應如是同前自見己體。以諸法自性不能自見，無異性故，如火熱性，亦復不能自見己體。是中亦無能見自性。復次頌言：

「若不能自見， 云何能見他？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不能自見， 云何能見他？」

釋曰：無能見自性故，譬如耳等，亦無能見自性可得。彼眼若以能取自性於色境中有所見者，此說還成眼為能見，譬如薪火變異即說名燒，非火自體能燒。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無能見自性故，譬如耳等，亦無能見自性可得。彼眼若以能取自性於色境中有所見者，此說還成眼為能見，譬如薪火變異即說名燒，非火自體能燒。復次頌言：

「火喻即不能， 成於眼見法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火喻即不能， 成於眼見法。」

釋曰：何所以邪？若彼熱性能然火者，彼不熱之性何不能然？是故若無彼薪，此火不有，熱性不應能自燒故。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：何所以邪？若彼熱性能然火者，彼不熱之性何不能然？是故若無彼薪，此火不有，熱性不應能自燒故。復次頌言：

「去未去去時， 前已答是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去未去去時， 前已答是事。」

釋曰：如前已去未去去時不去中已說是事，今此亦然，已燒未燒燒時無燒，已見未見見時無見。是故無已燒無未燒，不離所燒；無已見無未見，不離所見。如前所說，如其次第隨應止遣。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如前已去未去去時不去中已說是事，今此亦然，已燒未燒燒時無燒，已見未見見時無見。是故無已燒無未燒，不離所燒；無已見無未見，不離所見。如前所說，如其次第隨應止遣。復次頌言：

「見若未見時， 即不名為見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見若未見時， 即不名為見。」

釋曰：若或為常，如瓶衣等。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若或為常，如瓶衣等。復次頌言：

「若言能所見， 此云何和合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若言能所見， 此云何和合？」

釋曰：以不和合，而彼見法亦復止遣。或可能見所見二法和合，彼即可說有能所見。然彼二法不和合故。何所以邪？於一見法中而彼所見不得和合，無別異故。若有能見即非無所見，若有所見即能見應成。又若決定有彼見法，即彼能見亦復應成。能見若成，所見亦然。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：以不和合，而彼見法亦復止遣。或可能見所見二法和合，彼即可說有能所見。然彼二法不和合故。何所以邪？於一見法中而彼所見不得和合，無別異故。若有能見即非無所見，若有所見即能見應成。又若決定有彼見法，即彼能見亦復應成。能見若成，所見亦然。復次頌言：

「能見亦不見， 見法無性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能見亦不見， 見法無性故。」

釋曰：若或離眼別有見相，可說所見或說能見。以無能見及所見故，復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若或離眼別有見相，可說所見或說能見。以無能見及所見故，復次頌言：

「所見亦不見， 見法離性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所見亦不見， 見法離性故。」

釋曰：此中若或諸緣止息，亦無能見所見可說。何以故？此所見中非能見故。若有造作，彼即有見，說名所見。此中亦然。同上所說，於能見中無見可得。何以故？此中若有諸差別法體性可見，而悉止遣。若有如是能見所見見法發起，即非無作者作業作法和合，見及見法亦有所起。此復云何？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中若或諸緣止息，亦無能見所見可說。何以故？此所見中非能見故。若有造作，彼即有見，說名所見。此中亦然。同上所說，於能見中無見可得。何以故？此中若有諸差別法體性可見，而悉止遣。若有如是能見所見見法發起，即非無作者作業作法和合，見及見法亦有所起。此復云何？復次頌言：

「離見不離見， 見者不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離見不離見， 見者不可得。」

釋曰：以無見法發起和合，第二見法本無性故。亦無決定而可發起，以彼見法離所見性不和合故，或可所見能見二俱無故。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：以無見法發起和合，第二見法本無性故。亦無決定而可發起，以彼見法離所見性不和合故，或可所見能見二俱無故。復次頌言：

「以無見者故， 云何有所見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無見者故， 云何有所見？」

釋曰：能所見性作用相違，若離和合性即無見者，若無見者即所見性不得和合。此中能見所見決定無見，云何可說能所見邪？以見離性故，見無性故。或有人言：若謂諸行是空、諸法無我，有此理故，如眼所見即無別異能所見者，彼即無其實果可得。云何乃有識等四法而發起邪？故頌遣言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：能所見性作用相違，若離和合性即無見者，若無見者即所見性不得和合。此中能見所見決定無見，云何可說能所見邪？以見離性故，見無性故。或有人言：若謂諸行是空、諸法無我，有此理故，如眼所見即無別異能所見者，彼即無其實果可得。云何乃有識等四法而發起邪？故頌遣言：

「見可見無故， 識等四法無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見可見無故， 識等四法無。」

釋曰：如所說理，此能見所見皆不成就，彼果生起識觸受愛，如是四法云何和合？若決定有識等四法，即有彼果取法可生。以實無故，次頌遣言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如所說理，此能見所見皆不成就，彼果生起識觸受愛，如是四法云何和合？若決定有識等四法，即有彼果取法可生。以實無故，次頌遣言：

「四取等諸緣， 云何當得有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四取等諸緣， 云何當得有？」

釋曰：謂以識等及取緣有生緣老死，此等諸法無所成故，無所有故。今此品初，他所建立聞等聲等諸說皆止，此中見者悉無所作。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：謂以識等及取緣有生緣老死，此等諸法無所成故，無所有故。今此品初，他所建立聞等聲等諸說皆止，此中見者悉無所作。是故頌言：

「聞嗅味觸知， 如是等諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞嗅味觸知， 如是等諸根，

而悉同於上， 眼見法中說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而悉同於上， 眼見法中說。」

釋曰：此中應知，如眼見說能聞所聞等，譬如能見所有聞等，如應廣說此中且止，已遣一切不和合對治故，此說成就。此中能見所見見法，諸有分別物體無性，今此品中悉為證成，如是義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中應知，如眼見說能聞所聞等，譬如能見所有聞等，如應廣說此中且止，已遣一切不和合對治故，此說成就。此中能見所見見法，諸有分別物體無性，今此品中悉為證成，如是義故。