大乘中觀釋論卷第二安慧菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘中觀釋論卷第二安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

觀緣品第一之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀緣品第一之餘

復次此中或有異意，謂以剎那如是緣性可成於果，雖非相續，此無過失。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此中或有異意，謂以剎那如是緣性可成於果，雖非相續，此無過失。是故頌言：

「非有亦非無， 緣義和合爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非有亦非無， 緣義和合爾。」

釋曰：所言無者，如兔角等，緣亦何無？此中意者，如前說性，此不可說不可伺察，謂以彼因於分位中不能取故。所言有者，諸緣於何性而有所說？是中無有少法而可施作。若有彼因及作用事，如上所說，此即為有如是果緣。其義顯明，如瓶燈等，此應思擇。此中決定若有所離，即無所有亦非無有，緣不和合故。如所說果或果分位，彼三種功用能所性極成，彼若緣異即無功用所施作故，此說顯明。彼有所生、此無所離，此說義成。此中無有少法不生及非有性，如量增廣體不生故，以無生法而可增故。若諸緣有體性即不和合生，此中無功用體性止遣其有如是有性者。有人謂於彼無功用不和合體性中亦有所成，如癡等體性，或量中減少、或生中減少，非壞因而有、非常因而有，如瓶決定離別異性，或彼境界智生。其理應思。若對治法起，即能遣除冥暗。若彼二種決定為有者，於境界智中即不成就，以世俗諦中譬如燈等及瓶生因有所成故。是故應知，亦無所離。或有人言非有非非有，生時緣成故，謂以生時有作用性所發起故。此中雖有亦復不成決定生性，彼有即是增上所作。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：所言無者，如兔角等，緣亦何無？此中意者，如前說性，此不可說不可伺察，謂以彼因於分位中不能取故。所言有者，諸緣於何性而有所說？是中無有少法而可施作。若有彼因及作用事，如上所說，此即為有如是果緣。其義顯明，如瓶燈等，此應思擇。此中決定若有所離，即無所有亦非無有，緣不和合故。如所說果或果分位，彼三種功用能所性極成，彼若緣異即無功用所施作故，此說顯明。彼有所生、此無所離，此說義成。此中無有少法不生及非有性，如量增廣體不生故，以無生法而可增故。若諸緣有體性即不和合生，此中無功用體性止遣其有如是有性者。有人謂於彼無功用不和合體性中亦有所成，如癡等體性，或量中減少、或生中減少，非壞因而有、非常因而有，如瓶決定離別異性，或彼境界智生。其理應思。若對治法起，即能遣除冥暗。若彼二種決定為有者，於境界智中即不成就，以世俗諦中譬如燈等及瓶生因有所成故。是故應知，亦無所離。或有人言非有非非有，生時緣成故，謂以生時有作用性所發起故。此中雖有亦復不成決定生性，彼有即是增上所作。是故頌言：

「諸法無自性， 非有亦非無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無自性， 非有亦非無。」

釋曰：謂以生時種類所作或有或無，後亦如是，不離有性無性或有所得。如是有諸緣論中說是相，非不有故，如兔角等亦有說相。此有說相即世俗諦，非勝義諦。能成彼果說名因緣，然彼亦無。諸法不有亦非不有。若其不有，即無法可成，若爾云何有此能成之因而得和合？有若不成，與成相違。無即決定不成，無彼有性生故，譬如兔角。亦有亦無決定不成，於一法中相違自性本不生故，二俱有過，以如是因成如是果，豈得和合？若或於彼心心所法而有取著，此即說為所緣緣法，如是決定彼不和合。若勝義諦中如是眼識等有法可說，彼法生時無言說性，是故此中非所緣法而得和合，若有所說彼即相違。無亦相違。若有所緣，應知皆是世俗諦故，非勝義諦。勝義諦者，此中止遣，若有法轉時，即諸相隨轉，是即所緣，此說是為所緣緣法。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：謂以生時種類所作或有或無，後亦如是，不離有性無性或有所得。如是有諸緣論中說是相，非不有故，如兔角等亦有說相。此有說相即世俗諦，非勝義諦。能成彼果說名因緣，然彼亦無。諸法不有亦非不有。若其不有，即無法可成，若爾云何有此能成之因而得和合？有若不成，與成相違。無即決定不成，無彼有性生故，譬如兔角。亦有亦無決定不成，於一法中相違自性本不生故，二俱有過，以如是因成如是果，豈得和合？若或於彼心心所法而有取著，此即說為所緣緣法，如是決定彼不和合。若勝義諦中如是眼識等有法可說，彼法生時無言說性，是故此中非所緣法而得和合，若有所說彼即相違。無亦相違。若有所緣，應知皆是世俗諦故，非勝義諦。勝義諦者，此中止遣，若有法轉時，即諸相隨轉，是即所緣，此說是為所緣緣法。是故頌言：

「於此無緣法， 云何有緣緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此無緣法， 云何有緣緣？」

釋曰：若無緣之法生時，云何復有所緣法生？彼體無成故。又若等無間滅法，彼即容受所作為等無間緣，此中決定如是分別。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若無緣之法生時，云何復有所緣法生？彼體無成故。又若等無間滅法，彼即容受所作為等無間緣，此中決定如是分別。是故頌言：

「若法未生時， 即不應有滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法未生時， 即不應有滅。

滅法何能緣？ 故無次第緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅法何能緣？ 故無次第緣。」

釋曰：若法未生，如石女兒死；若法已生，諸法皆滅。是故無彼次第緣法而得和合，以生滅性不和合故。即滅即生，而彼滅緣當云何有？是故緣滅無說性可轉。如是則應生時為緣。若生時為緣者，生時已生又何用緣？生者起義，此不有故彼何有緣？若有所成即是增上緣法。此若決定，起伺察時即無所有，故此諸法皆無自性。若起言說及伺察時，實無自性可得成就。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若法未生，如石女兒死；若法已生，諸法皆滅。是故無彼次第緣法而得和合，以生滅性不和合故。即滅即生，而彼滅緣當云何有？是故緣滅無說性可轉。如是則應生時為緣。若生時為緣者，生時已生又何用緣？生者起義，此不有故彼何有緣？若有所成即是增上緣法。此若決定，起伺察時即無所有，故此諸法皆無自性。若起言說及伺察時，實無自性可得成就。是故頌言：

「諸法無自性， 非有亦非無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法無自性， 非有亦非無；

此有彼法起， 如是無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有彼法起， 如是無所有。」

釋曰：彼如是性，非有性故，乃有是緣。論中所說緣者，說有彼果故。如佛所說諸緣法者，謂有士夫所作果、增上果、勝報果、平等果，非無體性故，如兔角等，或說有果。若如實所說，非勝義諦。何所以邪？果若有若無，緣中皆止遣。若如實觀察，不即緣有果、不離緣有果。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼如是性，非有性故，乃有是緣。論中所說緣者，說有彼果故。如佛所說諸緣法者，謂有士夫所作果、增上果、勝報果、平等果，非無體性故，如兔角等，或說有果。若如實所說，非勝義諦。何所以邪？果若有若無，緣中皆止遣。若如實觀察，不即緣有果、不離緣有果。是故頌言：

「若謂緣無果， 果從緣中出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若謂緣無果， 果從緣中出；

是果何不從， 非緣中而出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是果何不從， 非緣中而出？」

釋曰：非緣中出者，如砂出油。若或止遣緣生，定知有過。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：非緣中出者，如砂出油。若或止遣緣生，定知有過。復次頌言：

「若果從緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若果從緣生。」

釋曰：有異意樂若言有果從緣可生，亦何不從非緣所成？以相似無性故。若正緣有成，非緣亦應成。若止其不生，又定知有過。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有異意樂若言有果從緣可生，亦何不從非緣所成？以相似無性故。若正緣有成，非緣亦應成。若止其不生，又定知有過。復次頌言：

「是緣無自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是緣無自性。」

釋曰：意謂若無自性，彼云何能所作差別？此中謂顯果非自成故。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：意謂若無自性，彼云何能所作差別？此中謂顯果非自成故。復次頌言：

「從無自性生， 何得從緣生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從無自性生， 何得從緣生？」

釋曰：此中意者，如尊者提婆所說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中意者，如尊者提婆所說頌言：

「如衣因所成， 能成因別異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如衣因所成， 能成因別異；

成法若自無， 別異因何有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成法若自無， 別異因何有？」

今此品中皆為止遣如是義故。或有人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此品中皆為止遣如是義故。或有人言：

「果不從緣生， 不從非緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果不從緣生， 不從非緣生，

以果無有故， 緣非緣亦無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以果無有故， 緣非緣亦無。」

釋曰：彼生不能無性故。此中有言果由緣成，緣法者是果之種類，果無自成無自種類，彼果決定從他性生而有所得。然為止其定生性故，無有緣成、亦無非緣成，無緣種類、無非緣種類。無非緣種類果可有，果生無性。謂因等及緣有果圓成，彼緣所成此果無性。果無性故，緣與非緣復云何有？此中意者，若說生、若說緣、若說果，應知唯是世俗分別，如是皆非勝義諦境。今此品中皆為證成如是義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼生不能無性故。此中有言果由緣成，緣法者是果之種類，果無自成無自種類，彼果決定從他性生而有所得。然為止其定生性故，無有緣成、亦無非緣成，無緣種類、無非緣種類。無非緣種類果可有，果生無性。謂因等及緣有果圓成，彼緣所成此果無性。果無性故，緣與非緣復云何有？此中意者，若說生、若說緣、若說果，應知唯是世俗分別，如是皆非勝義諦境。今此品中皆為證成如是義故。

觀去來品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀去來品第二之一

前品已止生義。今當次第勝義諦中諸有物體，如是總聚差別之義而悉止遣，餘有所觀次應發起。如前品餘所分別說，諸有物體皆悉無性，謂先止遣彼生義已，餘諸句義亦然止遣。諸有所作雖復如是多種止已，然善巧智中有所生義還復發起，此無過失。有人言去。此中去者，去法勝義諦有彼果，此法有實性故，能作、所作、作法非不和合。今為止遣彼有能作、所作及作法故，有此品起。此中應問：為已去名去？為未去名去？故頌答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前品已止生義。今當次第勝義諦中諸有物體，如是總聚差別之義而悉止遣，餘有所觀次應發起。如前品餘所分別說，諸有物體皆悉無性，謂先止遣彼生義已，餘諸句義亦然止遣。諸有所作雖復如是多種止已，然善巧智中有所生義還復發起，此無過失。有人言去。此中去者，去法勝義諦有彼果，此法有實性故，能作、所作、作法非不和合。今為止遣彼有能作、所作及作法故，有此品起。此中應問：為已去名去？為未去名去？故頌答言：

「已去無有去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已去無有去。」

釋曰：已去名謝滅，若有去法可去，即彼去法為不極成，即不和合，自語相違。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已去名謝滅，若有去法可去，即彼去法為不極成，即不和合，自語相違。復次頌言：

「未去亦無去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未去亦無去。」

釋曰：未去未生，若有去法可去，即如前所說自語相違、不和合對治。復有人言：此言去者，總攝作用諸差別等。如所意樂，去時有去。為對彼異意，故頌遣言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：未去未生，若有去法可去，即如前所說自語相違、不和合對治。復有人言：此言去者，總攝作用諸差別等。如所意樂，去時有去。為對彼異意，故頌遣言：

「離已去未去， 去時亦無去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離已去未去， 去時亦無去。」

釋曰：而彼去時或有所去，即不離已去、未去二種法中。何以故？於一法中互相違性，彼不生故。此中若說諸法無性，是義成就。若以是法於非法中有所成者，即去時去又何不成？是故亦無去時可去。復有人言：現見世間舉足下足有行動相，此往彼方不離所觀有可去相。彼復謂言：世所作事，先由作者後有所作，作事方成，去相亦爾。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：而彼去時或有所去，即不離已去、未去二種法中。何以故？於一法中互相違性，彼不生故。此中若說諸法無性，是義成就。若以是法於非法中有所成者，即去時去又何不成？是故亦無去時可去。復有人言：現見世間舉足下足有行動相，此往彼方不離所觀有可去相。彼復謂言：世所作事，先由作者後有所作，作事方成，去相亦爾。復次頌言：

「動處則有去， 此中有去時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「動處則有去， 此中有去時。」

釋曰：若復別異，此云何有？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若復別異，此云何有？復次頌言：

「非已去未去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非已去未去。」

釋曰：彼異意者謂以去時有行動相，乃說去時以成去義。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼異意者謂以去時有行動相，乃說去時以成去義。復次頌言：

「是故去時去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故去時去。」

釋曰：異意謂離已去、未去、去時有去。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：異意謂離已去、未去、去時有去。復次頌言：

「云何於去時， 而當有去法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何於去時， 而當有去法？

以離於去法， 去時不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離於去法， 去時不可得。」

釋曰：於一去法中若有去時可和合者，即應二種去法有性。而此去法不可得故，如是決定法止遣相離者，此有過失。若此去法有去可和合者，即非去時如是決定。若言去時去法彼和合者，云何去時而有去邪？何所以邪？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於一去法中若有去時可和合者，即應二種去法有性。而此去法不可得故，如是決定法止遣相離者，此有過失。若此去法有去可和合者，即非去時如是決定。若言去時去法彼和合者，云何去時而有去邪？何所以邪？復次頌言：

「若去時有去， 則有二種去： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若去時有去， 則有二種去：

一謂有去時， 二謂去時去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一謂有去時， 二謂去時去。」

釋曰：若言去時得有去者，此義不然，離已去、未去，無去時和合可去。是故若見有是法，還成過失。如所說過失者，謂去時有去。若此二種決定有去理可成者，即彼去法應於去時去可得邪？若爾即有二法可得：一謂去法去，二謂去時去。若爾此說還成去法可去。若有二去法者，此無道理。何以故？若去法去時有所成者，彼何決定？或有所得，此復云何？若或無所有，彼決定說，云何有此去時可去？諸法亦然，皆如是止。若法決定，應有如是去時可去，非已去未去。無如是見，是故此中無二去法。若有，即成別異過失。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若言去時得有去者，此義不然，離已去、未去，無去時和合可去。是故若見有是法，還成過失。如所說過失者，謂去時有去。若此二種決定有去理可成者，即彼去法應於去時去可得邪？若爾即有二法可得：一謂去法去，二謂去時去。若爾此說還成去法可去。若有二去法者，此無道理。何以故？若去法去時有所成者，彼何決定？或有所得，此復云何？若或無所有，彼決定說，云何有此去時可去？諸法亦然，皆如是止。若法決定，應有如是去時可去，非已去未去。無如是見，是故此中無二去法。若有，即成別異過失。復次頌言：

「若有二去法， 即有二去者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有二去法， 即有二去者。」

釋曰：此何所以？如頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此何所以？如頌言：

「以離於去者， 去法不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以離於去者， 去法不可得。」

釋曰：若如此說已，餘皆亦然。無二去者可見，亦非所樂。此復云何？此中如是無去者、去時、去法可去。若有去時可去者，非彼亦無去法可得，是故於其一去者中無二去法。若有，即成過失。或有人言：於一去法中去者相離，即無所得。若有所作，即有去者。此中若有所依，即去時、去法或有可說，是故無二去法和合。如是若於如前所說過失遣除，即無有少法可作。若有別異，還成過失。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若如此說已，餘皆亦然。無二去者可見，亦非所樂。此復云何？此中如是無去者、去時、去法可去。若有去時可去者，非彼亦無去法可得，是故於其一去者中無二去法。若有，即成過失。或有人言：於一去法中去者相離，即無所得。若有所作，即有去者。此中若有所依，即去時、去法或有可說，是故無二去法和合。如是若於如前所說過失遣除，即無有少法可作。若有別異，還成過失。復次頌言：

「若離於去者， 去法不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離於去者， 去法不可得。」

釋曰：去法若離，即俱時所起彼去作用即當破散，是中何有去者可得？若無去者，彼去者性所作無性。此中去者若不相離，而彼去法亦云何有？今此去者去法如實伺察，云何可說有去相邪？此去者中云何實有去者去法而可施作？又或去者若有別異，此復云何？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：去法若離，即俱時所起彼去作用即當破散，是中何有去者可得？若無去者，彼去者性所作無性。此中去者若不相離，而彼去法亦云何有？今此去者去法如實伺察，云何可說有去相邪？此去者中云何實有去者去法而可施作？又或去者若有別異，此復云何？復次頌言：

「去者即不去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去者即不去。」

釋曰：何所以邪？謂法自相止遣。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：何所以邪？謂法自相止遣。復次頌言：

「不去者不去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不去者不去。」

釋曰：謂如前所有相違法故。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：謂如前所有相違法故。復次頌言：

「離去不去者， 無第三去者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離去不去者， 無第三去者。」

釋曰：以彼如是第三無性，是故此中無有去義。前言去者不去，如其所說，止法自相為證成此義。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：以彼如是第三無性，是故此中無有去義。前言去者不去，如其所說，止法自相為證成此義。復次頌言：

「若言去者去， 云何有此義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若言去者去， 云何有此義？」

釋曰：無有是義。此復云何？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無有是義。此復云何？復次頌言：

「若離於去法， 去者不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離於去法， 去者不可得。」

釋曰：以離去法，去者不和合。若有如是去法與彼去者此中和合，亦無別異去法可有。若或決定去有所作，即彼去法有去和合。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：以離去法，去者不和合。若有如是去法與彼去者此中和合，亦無別異去法可有。若或決定去有所作，即彼去法有去和合。復次頌言：

「去法若欲去， 非無去者去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去法若欲去， 非無去者去。」

釋曰：若言如是異法有著，即離去法去者可見，去法不離去者體故，彼皆無性。若復止遣法自相者，還成過失。若定有彼去法可成，如是即有二去法可立，乃成去者有去。何等為二？一者有動，二即去者有異法可去。如是去法即成差別，此中無有去法可取道理。若爾即有別異去者別異去法。若無去者去法可立，此無過失。有人謂：去有發起可說有去。此中若或去者已去有發起邪？或別異邪？如是分位有所著故。所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若言如是異法有著，即離去法去者可見，去法不離去者體故，彼皆無性。若復止遣法自相者，還成過失。若定有彼去法可成，如是即有二去法可立，乃成去者有去。何等為二？一者有動，二即去者有異法可去。如是去法即成差別，此中無有去法可取道理。若爾即有別異去者別異去法。若無去者去法可立，此無過失。有人謂：去有發起可說有去。此中若或去者已去有發起邪？或別異邪？如是分位有所著故。所以頌言：

「已去中無發。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已去中無發。」

釋曰：已去者去，彼去作用而已謝故，此中何有去法發起？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已去者去，彼去作用而已謝故，此中何有去法發起？復次頌言：

「未去中無發。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未去中無發。」

釋曰：未去者，彼去作用未有生故。若離已去未去性，亦無發起。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：未去者，彼去作用未有生故。若離已去未去性，亦無發起。復次頌言：

「離已去未去， 去時中無發。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離已去未去， 去時中無發。」

釋曰：是故今時云何有去而得發起？所以去法發起無性，去者無性其義亦然。由是當知勝義諦中去者去法分別悉無。或有人言：此中應有如是去法，已去、未去、去時分位因性可成。彼說不然。若或先有去法發起即有去時，後亦復有去者發起，此中無去法故，即無去作用，去時作用已謝滅故。如前所說，去法發起即無分位，亦無去時可有。若彼去時有所發者，又離去法去時不有，云何當有已去未去？彼皆無性，如是無去故。云何如前去法有所發起？以彼去法發起無故，去中皆止諸有體性。去無性故，即不和合。此中決定說者，若無去故何有去法？以無去無去法故，亦無彼去作用發起，去云何有？復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：是故今時云何有去而得發起？所以去法發起無性，去者無性其義亦然。由是當知勝義諦中去者去法分別悉無。或有人言：此中應有如是去法，已去、未去、去時分位因性可成。彼說不然。若或先有去法發起即有去時，後亦復有去者發起，此中無去法故，即無去作用，去時作用已謝滅故。如前所說，去法發起即無分位，亦無去時可有。若彼去時有所發者，又離去法去時不有，云何當有已去未去？彼皆無性，如是無去故。云何如前去法有所發起？以彼去法發起無故，去中皆止諸有體性。去無性故，即不和合。此中決定說者，若無去故何有去法？以無去無去法故，亦無彼去作用發起，去云何有？復次頌言：

「去未去去時， 云何有分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去未去去時， 云何有分別？」

釋曰：若不見有如是去法所發起故，餘一切處其義亦然。已去未去去時分位因性所成，一切皆無去法可得，以彼如是發無性故。若有如是去法，於勝義諦中如理思擇，分位對治悉無所有，云何當有已去未去去時分位？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若不見有如是去法所發起故，餘一切處其義亦然。已去未去去時分位因性所成，一切皆無去法可得，以彼如是發無性故。若有如是去法，於勝義諦中如理思擇，分位對治悉無所有，云何當有已去未去去時分位？