阿毘曇五法行經
後漢 安世高譯1卷CBETA T1557少于一万字 44 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
阿毘曇五法行經
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後漢安息三藏安世高譯
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苦法黠可苦法黠，習法黠可習法黠，盡法黠可盡法黠，道法黠可道法黠。苦法者，謂形體萬物皆當衰老死亡，是為苦。癡人謂可常保持，是為樂黠可。知是為苦，便不復向生死，是為苦法黠可。
苦法黠可苦法黠，習法黠可習法黠，盡法黠可盡法黠，道法黠可道法黠。苦法者，謂形體萬物皆當衰老死亡，是為苦。癡人謂可常保持，是為樂黠可。知是為苦，便不復向生死，是為苦法黠可。
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習法者，謂習欲、習得、習婬、習怒、習癡、習好、習美黠可者，如是為習。從習得盡便不欲，是為習法黠可。盡法者，謂人物會當消散滅盡，便得亦不喜、失亦不憂，是為盡法黠可。道法者，行道得道，作善上天、作惡入惡。道黠可者，知去惡就善，是為道法黠可。黠者覺，可者知。本不知，是為苦。苦為一意，知為苦是為二意。習為一意，知為習是為二意。盡為一意，知為盡是為二意。道為一意，知為道是為二意。此八意在外。
習法者，謂習欲、習得、習婬、習怒、習癡、習好、習美黠可者，如是為習。從習得盡便不欲，是為習法黠可。盡法者，謂人物會當消散滅盡，便得亦不喜、失亦不憂，是為盡法黠可。道法者，行道得道，作善上天、作惡入惡。道黠可者，知去惡就善，是為道法黠可。黠者覺，可者知。本不知，是為苦。苦為一意，知為苦是為二意。習為一意，知為習是為二意。盡為一意，知為盡是為二意。道為一意，知為道是為二意。此八意在外。
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非常、苦、空、非身，本習生因緣盡，止如意要道處受觀。
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盡，苦空非身何緣得盡？盡從苦來，從苦得盡。因盡便得空，得空便知非我身。是四意為隨苦諦。
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何等為苦？一切在生死皆為苦。會欲亦不欲會欲，謂人諸所欲得亦不欲，謂人意諸所不欲是皆為苦。貪從習出，隨非常意，求滅苦從習得。
何等為苦？一切在生死皆為苦。會欲亦不欲會欲，謂人諸所欲得亦不欲，謂人意諸所不欲是皆為苦。貪從習出，隨非常意，求滅苦從習得。
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何等為法？謂因緣作是、得是，是為法，當為識已識。為却意，當為斷。從四諦中苦諦、習諦為證有道。見苦知從習起，見習知苦，見盡諦知非常。
何等為法？謂因緣作是、得是，是為法，當為識已識。為却意，當為斷。從四諦中苦諦、習諦為證有道。見苦知從習起，見習知苦，見盡諦知非常。
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何等為可？謂憙道不忘道，常求道以道為可。何等為黠？常問道為黠。已問能受能行是為黠。習亦如是，盡滅亦如是，道亦如是。
何等為可？謂憙道不忘道，常求道以道為可。何等為黠？常問道為黠。已問能受能行是為黠。習亦如是，盡滅亦如是，道亦如是。
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苦為罪法為行結，黠為三十七品經，可為行，行者為行道。如是為習，如是為盡，如是為道，皆為增上。
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第一為苦。何等為苦？一切惡不可意為苦。已識苦不欲者，便行道不離為可。苦生有本。苦為何等？本從萬物。萬物無有，亦不盡己、不盡人，亦不憂己、不憂人，亦無有苦。
第一為苦。何等為苦？一切惡不可意為苦。已識苦不欲者，便行道不離為可。苦生有本。苦為何等？本從萬物。萬物無有，亦不盡己、不盡人，亦不憂己、不憂人，亦無有苦。
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第二為習。何等為習？意隨愛為習。斷愛無有習。持何等行為斷愛？萬物皆從因緣生，斷因緣不復生。當那得斷因緣？持意念道，已持意念道，意不得兩念，便在道。是為習。
第二為習。何等為習？意隨愛為習。斷愛無有習。持何等行為斷愛？萬物皆從因緣生，斷因緣不復生。當那得斷因緣？持意念道，已持意念道，意不得兩念，便在道。是為習。
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第三為盡。苦法為萬物，以敗便得憂，已得憂便老，已老便得病瘦死，是名為外盡苦法。何以故為外盡苦法？為自罪未除。何以故為自罪未除？為生死未滅。何以故生死未滅？為非一意。何以故非一意？為不墮禪棄故。何以故不墮禪棄？不受行如佛語。是名為外盡。內盡為何等？意墮守，已墮守餘意不得生，已餘意不得生便滅結，已滅結便罪盡，已罪盡便盡無有，是名為內盡。
第三為盡。苦法為萬物，以敗便得憂，已得憂便老，已老便得病瘦死，是名為外盡苦法。何以故為外盡苦法？為自罪未除。何以故為自罪未除？為生死未滅。何以故生死未滅？為非一意。何以故非一意？為不墮禪棄故。何以故不墮禪棄？不受行如佛語。是名為外盡。內盡為何等？意墮守，已墮守餘意不得生，已餘意不得生便滅結，已滅結便罪盡，已罪盡便盡無有，是名為內盡。
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第四為道。何等為道？苦可意道名為八種。何等為八種？如是安般守意說八行意，不墮生死但有墮道，已墮道便斷上頭三事。何等三事？苦習盡，已斷苦習盡便定，已定所向便得道。何等為得道？已苦滅不復生是為得。有五法行。何等五？一者色；二者意；三者所念；四者別離意行；五者無為。
第四為道。何等為道？苦可意道名為八種。何等為八種？如是安般守意說八行意，不墮生死但有墮道，已墮道便斷上頭三事。何等三事？苦習盡，已斷苦習盡便定，已定所向便得道。何等為得道？已苦滅不復生是為得。有五法行。何等五？一者色；二者意；三者所念；四者別離意行；五者無為。
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色為何等？所色一切在四行，亦從四行所。四行為何等？地種、水種、火種、風種，亦從四行因。所色為何等？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，色、聲、香、味、細滑亦一處不更。
色為何等？所色一切在四行，亦從四行所。四行為何等？地種、水種、火種、風種，亦從四行因。所色為何等？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，色、聲、香、味、細滑亦一處不更。
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意為何等？所意心識。是為何等？六識身。六識為何等？眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、心識。
意為何等？所意心識。是為何等？六識身。六識為何等？眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、心識。
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所念法為何等？若所念法意共俱。是為何等？痛、想、行、痒、念、欲，是意定黠。信、進、計念、貪、不貪、善本、惡本、不分別本、一切結縛便勞、從起所黠所見所要，亦所有如是法意共俱，是名為意所念法。
所念法為何等？若所念法意共俱。是為何等？痛、想、行、痒、念、欲，是意定黠。信、進、計念、貪、不貪、善本、惡本、不分別本、一切結縛便勞、從起所黠所見所要，亦所有如是法意共俱，是名為意所念法。
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別離意行為何等？所別離意不共。是為何等？得、不思想政盡、政不思想念想、下輩苦得、處得、種得、入生老止、非常、名、字、絕具如應，亦餘如是法分別意行，是名分別意行。
別離意行為何等？所別離意不共。是為何等？得、不思想政盡、政不思想念想、下輩苦得、處得、種得、入生老止、非常、名、字、絕具如應，亦餘如是法分別意行，是名分別意行。
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無為何等？空、滅未離、滅不須受。
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地種為何等？堅者。水種何等？濕者。火種何等？熱者。風種何等？起者。眼根何等？眼識相著可色。耳根何等？耳識相著可色。鼻根何等？鼻識相著可色。舌根何等？舌識相著可色。身根何等？身根相著可色。色為何等？若色端正、不端正、等色俱中央。色想像上頭一識更，眼識色更為心識更。是色，兩識更知。何等兩？眼識、心識。聲為何等？從受行出聲亦不從受行出聲，從受行本聲亦不從受行本受聲。若上頭一識更知，耳識已更心識便知。是聲，兩識更知：耳識、心識。香為何等？若根香、若莖香、若花香、若實香、香香、臭香、等香所香，是名為香。若上頭一識，一識更知，鼻識已更心識便知。是香，兩識更知：鼻識、心識。味為何等？若酢味、甜味、鹽味、苦味、醎味、辛味、澁味，亦所噉覺味。若上頭一識知舌識，舌識已更心識便知。是味，兩識更知：舌識、心識。細滑更為何等？若滑、若麁、若輕、若重、若寒、若熱、若飢、若渴。為上頭一識知，身識。身識已更心識便知。是一處樂為兩識更知：身識、心識。心識一處不更色，為何等？若色法識想著。是為何等？若身善者不善者不更，若常一識知，心識。
地種為何等？堅者。水種何等？濕者。火種何等？熱者。風種何等？起者。眼根何等？眼識相著可色。耳根何等？耳識相著可色。鼻根何等？鼻識相著可色。舌根何等？舌識相著可色。身根何等？身根相著可色。色為何等？若色端正、不端正、等色俱中央。色想像上頭一識更，眼識色更為心識更。是色，兩識更知。何等兩？眼識、心識。聲為何等？從受行出聲亦不從受行出聲，從受行本聲亦不從受行本受聲。若上頭一識更知，耳識已更心識便知。是聲，兩識更知：耳識、心識。香為何等？若根香、若莖香、若花香、若實香、香香、臭香、等香所香，是名為香。若上頭一識，一識更知，鼻識已更心識便知。是香，兩識更知：鼻識、心識。味為何等？若酢味、甜味、鹽味、苦味、醎味、辛味、澁味，亦所噉覺味。若上頭一識知舌識，舌識已更心識便知。是味，兩識更知：舌識、心識。細滑更為何等？若滑、若麁、若輕、若重、若寒、若熱、若飢、若渴。為上頭一識知，身識。身識已更心識便知。是一處樂為兩識更知：身識、心識。心識一處不更色，為何等？若色法識想著。是為何等？若身善者不善者不更，若常一識知，心識。
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眼識為何等？眼相依色因知。耳識為何等？故耳根相依聲因知。鼻為何等？鼻根相依香因知。舌識為何等？舌根相依味因知。身識為何等？身根相依樂著因知。心識為何等？心根相依法因知。痛為何等？為樂。是亦為三輩：少、多、無有量。想為何等？所對。行為何等？所作。是亦為三輩：善、惡、不分別福殃度。願樂為何等？三會。是亦為三輩：善樂、惡樂、亦不善亦不惡樂。意念，何等為意念？是亦為三輩：善、惡、不分別。欲為何等？欲。作是何等？意。可意為何等？念。思惟何等？為一意。黠為何等？為觀法。信為何等？可意。進為何等？觀念。計為何等？所念使求增望念願，願是名為計。分別念為何等？所觀觀隨不絕相隨，是名為念。計念為何等？異意大為計，意微為念，計念是為異。貪為何等？不隨善法、不信至誠、不行、不應行，是名為貪。不貪為何等？隨善法、信、至誠、行、應行，是名為不貪。善本何等？有三善本：無有貪善本、無有瞋恚善本、無有愚癡善本，是名為善本。不善本為何等？不善本有三：貪為不善本、瞋恚為不善本、愚癡為不善本，是名為不善本。不分別本為何等？有五不分別：愛不分別、憍慢不分別、癡不分別、疑不分別，行是名為不分別本。
眼識為何等？眼相依色因知。耳識為何等？故耳根相依聲因知。鼻為何等？鼻根相依香因知。舌識為何等？舌根相依味因知。身識為何等？身根相依樂著因知。心識為何等？心根相依法因知。痛為何等？為樂。是亦為三輩：少、多、無有量。想為何等？所對。行為何等？所作。是亦為三輩：善、惡、不分別福殃度。願樂為何等？三會。是亦為三輩：善樂、惡樂、亦不善亦不惡樂。意念，何等為意念？是亦為三輩：善、惡、不分別。欲為何等？欲。作是何等？意。可意為何等？念。思惟何等？為一意。黠為何等？為觀法。信為何等？可意。進為何等？觀念。計為何等？所念使求增望念願，願是名為計。分別念為何等？所觀觀隨不絕相隨，是名為念。計念為何等？異意大為計，意微為念，計念是為異。貪為何等？不隨善法、不信至誠、不行、不應行，是名為貪。不貪為何等？隨善法、信、至誠、行、應行，是名為不貪。善本何等？有三善本：無有貪善本、無有瞋恚善本、無有愚癡善本，是名為善本。不善本為何等？不善本有三：貪為不善本、瞋恚為不善本、愚癡為不善本，是名為不善本。不分別本為何等？有五不分別：愛不分別、憍慢不分別、癡不分別、疑不分別，行是名為不分別本。
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結為何等？有九結：一為持念結；二為憎結；三為憍慢結；四為癡結；五為邪結；六為失願結；七為疑結；八為嫉結；九為慳結。
結為何等？有九結：一為持念結；二為憎結；三為憍慢結；四為癡結；五為邪結；六為失願結；七為疑結；八為嫉結；九為慳結。
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持念結為何等？三界中貪。增結為何等？為人間不可息。憍慢結為何等？憍慢結名為七輩。何等七？一為憍慢；二為憍；三為自慢；四為自計慢；五為欺慢；六為不如慢；七為邪慢。憍慢為何等？不如者我為勝、如者等，從是憍慢自計意起，意識合意，是名為憍慢。慢為何等？輩中勝、勝中等，從是所慢亦自計，自計勝者勝，是名為自慢。亦說者：憍慢慢當為一切合會，是名為自慢。自計慢為何等？為五陰自身是我身計自念，從是慢慢自知意生意起合意，是名為自計慢。欺慢為何等？未得計得、未知計知、未盡計盡，從是憍慢自計意觀意起合意，是名欺慢。不如慢為何等？遠不如自計少不如，若豪若業、若業若何、若罪若病不及十倍百倍，自計如是為不如，從是憍慢自計自見意生意起合念，自為是名為不如慢。邪慢為何等？不賢者自計賢者，從是有憍慢自念自計意生意起合念，是名為邪慢。是為七慢。慢名為憍慢結。
持念結為何等？三界中貪。增結為何等？為人間不可息。憍慢結為何等？憍慢結名為七輩。何等七？一為憍慢；二為憍；三為自慢；四為自計慢；五為欺慢；六為不如慢；七為邪慢。憍慢為何等？不如者我為勝、如者等，從是憍慢自計意起，意識合意，是名為憍慢。慢為何等？輩中勝、勝中等，從是所慢亦自計，自計勝者勝，是名為自慢。亦說者：憍慢慢當為一切合會，是名為自慢。自計慢為何等？為五陰自身是我身計自念，從是慢慢自知意生意起合意，是名為自計慢。欺慢為何等？未得計得、未知計知、未盡計盡，從是憍慢自計意觀意起合意，是名欺慢。不如慢為何等？遠不如自計少不如，若豪若業、若業若何、若罪若病不及十倍百倍，自計如是為不如，從是憍慢自計自見意生意起合念，自為是名為不如慢。邪慢為何等？不賢者自計賢者，從是有憍慢自念自計意生意起合念，是名為邪慢。是為七慢。慢名為憍慢結。
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癡結為何等？三界中所有癡，是名為癡結。
癡結為何等？三界中所有癡，是名為癡結。
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邪結為何等？邪結有三輩名為邪結：一為身邪；二為邊邪；三為邪邪。身邪為何等？是身是我身，是名為身邪。邊邪為何等？一者斷滅；二者常在，是名為邊邪。邪邪為何等？邪邪為諍本壞福。是為三邪。
邪結為何等？邪結有三輩名為邪結：一為身邪；二為邊邪；三為邪邪。身邪為何等？是身是我身，是名為身邪。邊邪為何等？一者斷滅；二者常在，是名為邊邪。邪邪為何等？邪邪為諍本壞福。是為三邪。
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失願結為何等？失本不受功挍恩，是名失願結。是兩失名為失願結。盜結為何等？兩盜名為盜結：一為受盜；二為戒盜。受盜為何等？為五陰念尊、大、最、無有極，從是所欲所意，所可所用，是名為盜結。盜戒為何等？從是淨、從是離、從是解、從是要出用，是故所人所意所可所願，是名為盜戒。是兩盜名為盜結。
失願結為何等？失本不受功挍恩，是名失願結。是兩失名為失願結。盜結為何等？兩盜名為盜結：一為受盜；二為戒盜。受盜為何等？為五陰念尊、大、最、無有極，從是所欲所意，所可所用，是名為盜結。盜戒為何等？從是淨、從是離、從是解、從是要出用，是故所人所意所可所願，是名為盜戒。是兩盜名為盜結。
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疑結為何等？為疑四諦，是名為疑結。嫉結為何等？亂意為嫉結。
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慳結為何等？不能制意，是名為慳結。故一切結。
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縛者為何等？所結者名為縛，故說縛。
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使者為何等？使者為七。何等為七？一為欲使；二為不可使；三為欲世間使；四為憍慢使；五為癡使；六為邪使；七為疑使。
使者為何等？使者為七。何等為七？一為欲使；二為不可使；三為欲世間使；四為憍慢使；五為癡使；六為邪使；七為疑使。
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欲使為何等？欲使名為五使。何等為五？著欲從苦見斷欲，著欲從習見斷欲，著欲從盡見斷欲，著欲從道見斷欲，著欲從思惟見斷欲。是名為五使，名為欲使。
欲使為何等？欲使名為五使。何等為五？著欲從苦見斷欲，著欲從習見斷欲，著欲從盡見斷欲，著欲從道見斷欲，著欲從思惟見斷欲。是名為五使，名為欲使。
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不可使名為何等？五使名為不可使。何等為五？從苦見不可斷，從習見不可斷，從盡見不可斷，從道見不可斷，從思惟見不可斷。是五使名為不可使。世間欲可使為何等？十使名為世間可欲使。何等為十？著色見苦斷欲，著色見習斷欲，著色見盡斷欲，著色見行道斷欲，從色因著思惟斷欲。從無有色因著見苦斷欲，從無有色因著見習斷欲，從無有色因著見盡斷欲，從無有色因著見道斷欲，從無有色因著思惟斷欲。是十使名為欲世間使。憍慢使為何等？憍慢使有十五。何等為十五？著欲見苦憍慢斷，著欲見習憍慢斷，著欲見盡憍慢斷，著欲見道憍慢斷，著欲思惟見憍慢斷，著色見苦憍慢斷，著色見習憍慢斷，著色見盡憍慢斷，著色見道憍慢斷，著色思惟憍慢斷，著無有色見苦憍慢斷，著無有色見習憍慢斷，著無有色見盡憍慢斷，著無有色見道憍慢斷，著無有色思惟憍慢斷。是十五使名為憍慢使。
不可使名為何等？五使名為不可使。何等為五？從苦見不可斷，從習見不可斷，從盡見不可斷，從道見不可斷，從思惟見不可斷。是五使名為不可使。世間欲可使為何等？十使名為世間可欲使。何等為十？著色見苦斷欲，著色見習斷欲，著色見盡斷欲，著色見行道斷欲，從色因著思惟斷欲。從無有色因著見苦斷欲，從無有色因著見習斷欲，從無有色因著見盡斷欲，從無有色因著見道斷欲，從無有色因著思惟斷欲。是十使名為欲世間使。憍慢使為何等？憍慢使有十五。何等為十五？著欲見苦憍慢斷，著欲見習憍慢斷，著欲見盡憍慢斷，著欲見道憍慢斷，著欲思惟見憍慢斷，著色見苦憍慢斷，著色見習憍慢斷，著色見盡憍慢斷，著色見道憍慢斷，著色思惟憍慢斷，著無有色見苦憍慢斷，著無有色見習憍慢斷，著無有色見盡憍慢斷，著無有色見道憍慢斷，著無有色思惟憍慢斷。是十五使名為憍慢使。
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癡使為何等？十五使名為癡使。何等為十五？著欲見苦癡斷，著欲見習癡斷，著欲見盡癡斷，著欲見道癡斷，著欲思惟癡斷，著色見苦癡斷，著色見習癡斷，著色見盡癡斷，著色見道癡斷，著色思惟癡斷，著無有色見苦癡斷，著無有色見習癡斷，著無有色見盡癡斷，著無有色見道癡斷，著無有色思惟癡斷。是十五使名為癡使。
癡使為何等？十五使名為癡使。何等為十五？著欲見苦癡斷，著欲見習癡斷，著欲見盡癡斷，著欲見道癡斷，著欲思惟癡斷，著色見苦癡斷，著色見習癡斷，著色見盡癡斷，著色見道癡斷，著色思惟癡斷，著無有色見苦癡斷，著無有色見習癡斷，著無有色見盡癡斷，著無有色見道癡斷，著無有色思惟癡斷。是十五使名為癡使。
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邪使為何等？三十六使為邪使。何等為三十六？十二使著欲、十二使著色、十二使著無有色，是名為三十六使。十二使著欲為何等？著欲見苦斷身邪，著欲見苦斷要邪，著欲見苦斷邪邪，著欲見習斷邪邪，著欲見盡斷邪邪，著欲見道斷邪邪，著欲見苦斷見盜，著欲見習斷見盜，著欲見盡斷見盜，著欲見道斷見盜，著欲見苦斷戒盜，著欲見道斷戒盜。是名為十二使著欲使。
邪使為何等？三十六使為邪使。何等為三十六？十二使著欲、十二使著色、十二使著無有色，是名為三十六使。十二使著欲為何等？著欲見苦斷身邪，著欲見苦斷要邪，著欲見苦斷邪邪，著欲見習斷邪邪，著欲見盡斷邪邪，著欲見道斷邪邪，著欲見苦斷見盜，著欲見習斷見盜，著欲見盡斷見盜，著欲見道斷見盜，著欲見苦斷戒盜，著欲見道斷戒盜。是名為十二使著欲使。
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十二使著色為何等？著色見苦斷身邪，著色見苦斷要邪，著色見苦斷邪邪，著色見習斷邪邪，著色見盡斷邪邪，著色見道斷邪邪，著色見苦斷見盜，著色見習斷見盜，著色見盡斷見盜，著色見道斷見盜，著色見苦斷戒盜，著色見道斷戒盜。是名為十二使著色使。
十二使著色為何等？著色見苦斷身邪，著色見苦斷要邪，著色見苦斷邪邪，著色見習斷邪邪，著色見盡斷邪邪，著色見道斷邪邪，著色見苦斷見盜，著色見習斷見盜，著色見盡斷見盜，著色見道斷見盜，著色見苦斷戒盜，著色見道斷戒盜。是名為十二使著色使。
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十二使著無有色為何等？著無有色見苦斷身邪，著無有色見苦斷要邪，著無有色見苦斷邪邪，著無有色見習斷邪邪，著無有色見習斷邪邪，著無有色見道斷邪邪，著無有色見苦斷見盜，著無有色見習斷見盜，著無有色見盡斷見盜，著無有色見道斷見盜，著無有色見苦斷戒盜，著無有色見道斷戒盜。是名為十二使著無有色使。是為三十六使，名為三十六邪使。
十二使著無有色為何等？著無有色見苦斷身邪，著無有色見苦斷要邪，著無有色見苦斷邪邪，著無有色見習斷邪邪，著無有色見習斷邪邪，著無有色見道斷邪邪，著無有色見苦斷見盜，著無有色見習斷見盜，著無有色見盡斷見盜，著無有色見道斷見盜，著無有色見苦斷戒盜，著無有色見道斷戒盜。是名為十二使著無有色使。是為三十六使，名為三十六邪使。
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疑使為何等？十二使名為疑使。何等十二？著欲見苦斷疑，著欲見習斷疑，著欲見盡斷疑，著欲見道斷疑，著色見苦斷疑，著色見習斷疑，著色見盡斷疑，著色見道斷疑，著無有色見苦斷疑，著無有色見習斷疑，著無有色見盡斷疑，著無有色見道斷疑。是名為十二疑使，是為塵、是為塵腦。有時塵無有腦者，除塵所餘亂意念法，是為腦非塵。從起為八：一為睡；二為瞑；三為樂；四為疑；五為猗；六為恣態；七為不愧；八為不慚。是故說從起八。
疑使為何等？十二使名為疑使。何等十二？著欲見苦斷疑，著欲見習斷疑，著欲見盡斷疑，著欲見道斷疑，著色見苦斷疑，著色見習斷疑，著色見盡斷疑，著色見道斷疑，著無有色見苦斷疑，著無有色見習斷疑，著無有色見盡斷疑，著無有色見道斷疑。是名為十二疑使，是為塵、是為塵腦。有時塵無有腦者，除塵所餘亂意念法，是為腦非塵。從起為八：一為睡；二為瞑；三為樂；四為疑；五為猗；六為恣態；七為不愧；八為不慚。是故說從起八。
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所黠為何等？十黠。何等為十？一為法黠；二為比黠；三為知人心黠；四為巧黠；五為苦黠；六為習黠；七為滅黠；八為道黠；九為盡黠；十為無為黠。
所黠為何等？十黠。何等為十？一為法黠；二為比黠；三為知人心黠；四為巧黠；五為苦黠；六為習黠；七為滅黠；八為道黠；九為盡黠；十為無為黠。
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法黠為何等？在生死欲所無有結黠，在生死欲本所無有結黠，在生死欲滅無有結黠，在生死欲壞道行無有結黠，亦在法黠亦在法地所無有結黠，是名為法黠。
法黠為何等？在生死欲所無有結黠，在生死欲本所無有結黠，在生死欲滅無有結黠，在生死欲壞道行無有結黠，亦在法黠亦在法地所無有結黠，是名為法黠。
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比黠為何等？在色無有色行無有結黠，在色無有色本無有結黠，在色無有色行滅無有結黠，在色無有色行斷為道無有結黠，亦在比黠亦在比地無有結黠，是名為比黠。
比黠為何等？在色無有色行無有結黠，在色無有色本無有結黠，在色無有色行滅無有結黠，在色無有色行斷為道無有結黠，亦在比黠亦在比地無有結黠，是名為比黠。
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知人心黠為何等？所黠行所黠福所黠合，已得不舍、常在前、常念不忘，為人故、為他眾故恩行，是故意念知，是名為知人心黠。
知人心黠為何等？所黠行所黠福所黠合，已得不舍、常在前、常念不忘，為人故、為他眾故恩行，是故意念知，是名為知人心黠。
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巧黠為何等？世間所行黠，是名巧黠。苦黠為何等？受五陰非常、苦、空、非身，念所無有結黠，是名為苦黠。
巧黠為何等？世間所行黠，是名巧黠。苦黠為何等？受五陰非常、苦、空、非身，念所無有結黠，是名為苦黠。
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習黠為何等？世間本亦本習、生、因、緣，思念無有結黠，是名為習黠。
習黠為何等？世間本亦本習、生、因、緣，思念無有結黠，是名為習黠。
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滅黠為何等？滅滅為黠，最要念不結黠，是名為滅黠。
滅黠為何等？滅滅為黠，最要念不結黠，是名為滅黠。
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道黠為何等？道為道如應受，觀者欲出念無有結黠，是名為道黠。
道黠為何等？道為道如應受，觀者欲出念無有結黠，是名為道黠。
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盡黠為何等？已識苦、已舍習盡、已有證、道已行，從是黠見知意得應，是名為盡黠。
盡黠為何等？已識苦、已舍習盡、已有證、道已行，從是黠見知意得應，是名為盡黠。
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無為黠為何等？苦已更不復更、習已畢不復畢、盡已有證不復用證、道已行不復行，從是所黠所見所知所意得，是名為無為黠。故說所黠。
無為黠為何等？苦已更不復更、習已畢不復畢、盡已有證不復用證、道已行不復行，從是所黠所見所知所意得，是名為無為黠。故說所黠。
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所有見為何等？所有黠見為見。有時見非黠，為何等？八更者可。八更者可為何等？苦法黠可、苦譬黠可、習法黠可、習譬黠可、盡法黠可、盡譬黠可、道法黠可、道譬黠可，故說所見。若得是為黠，不有時得。非黠八更可如上說，故說所更。
所有見為何等？所有黠見為見。有時見非黠，為何等？八更者可。八更者可為何等？苦法黠可、苦譬黠可、習法黠可、習譬黠可、盡法黠可、盡譬黠可、道法黠可、道譬黠可，故說所見。若得是為黠，不有時得。非黠八更可如上說，故說所更。
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德為何等？得法為德。無有思想思惟為何等？天上一處名為一切淨，在有無有欲前，有思想出所意念法滅不隨，是名為不思想思惟。滅思惟為何等？二十六天上名為不欲，中得道者，上頭行要出所意念法滅倒，是名為滅思惟。不思想為何等？無有思想人化生天上，上頭意亦墮天上時意，除是中間，乃從是若意念法滅倒，是名為不思想。
德為何等？得法為德。無有思想思惟為何等？天上一處名為一切淨，在有無有欲前，有思想出所意念法滅不隨，是名為不思想思惟。滅思惟為何等？二十六天上名為不欲，中得道者，上頭行要出所意念法滅倒，是名為滅思惟。不思想為何等？無有思想人化生天上，上頭意亦墮天上時意，除是中間，乃從是若意念法滅倒，是名為不思想。
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念根為何等？三界中命。會為何等？人同居。得處為何等？同郡縣。種得為何等？為五陰。入得為何等？所內外得入，是名為入得。生為何等？得陰。老為何等？陰熟。止行何等？宿命行來望。非常為何等？已生復亡。名字為何等？知分別。絕為何等？字為具。政用為何等？字會。
念根為何等？三界中命。會為何等？人同居。得處為何等？同郡縣。種得為何等？為五陰。入得為何等？所內外得入，是名為入得。生為何等？得陰。老為何等？陰熟。止行何等？宿命行來望。非常為何等？已生復亡。名字為何等？知分別。絕為何等？字為具。政用為何等？字會。
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空為何等？虛空、無所有、無所著、無所色，是名為空。盡尚未離為何等？已盡不復更、不復著。盡為何等？度世無為。是名為五法五行行說具。
空為何等？虛空、無所有、無所著、無所色，是名為空。盡尚未離為何等？已盡不復更、不復著。盡為何等？度世無為。是名為五法五行行說具。
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阿毘曇五法行經
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