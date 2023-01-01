薩婆多宗五事論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩婆多宗五事論

大番國大德三藏法師沙門法成於甘州修多寺道場 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大番國大德三藏法師沙門法成於甘州修多寺道場

法有五種：一者色法；二者心法；三者心所有法；四者心不相應行法；五者無為法。何名色法？謂彼一切從四大種、四大所造所生諸色。何謂四大？地界、水界、火界、風界。何名造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，諸色、諸聲、諸香、諸味，及觸一分兼無表色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法有五種：一者色法；二者心法；三者心所有法；四者心不相應行法；五者無為法。何名色法？謂彼一切從四大種、四大所造所生諸色。何謂四大？地界、水界、火界、風界。何名造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，諸色、諸聲、諸香、諸味，及觸一分兼無表色。

何名心法？謂心、意、識。彼復云何謂眼識、耳鼻舌身意識六識之身？何名心所有法？謂與心相應諸法。彼復云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、信、精進、念、定、慧、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根、諸結、繫縛、微廣、諸隨煩惱、纏繞安住、知、見、所有現觀，復有餘法與心相應，如是等類名為心所有法。何名心不相應行法？謂有諸法與心不相應。彼復云何？謂得、無相等至、滅盡等至、無相所有、命根、眾同分、得處所、得事、得處、生、老、住、無常性、名身、句身及以文身，復有餘法與心不相應，如是等類名為心不相應行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名心法？謂心、意、識。彼復云何謂眼識、耳鼻舌身意識六識之身？何名心所有法？謂與心相應諸法。彼復云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、信、精進、念、定、慧、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根、諸結、繫縛、微廣、諸隨煩惱、纏繞安住、知、見、所有現觀，復有餘法與心相應，如是等類名為心所有法。何名心不相應行法？謂有諸法與心不相應。彼復云何？謂得、無相等至、滅盡等至、無相所有、命根、眾同分、得處所、得事、得處、生、老、住、無常性、名身、句身及以文身，復有餘法與心不相應，如是等類名為心不相應行法。

何名無為法？謂三種無為：虛空、非擇滅及以擇滅，此名無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名無為法？謂三種無為：虛空、非擇滅及以擇滅，此名無為法。

云何地界？謂堅硬性。云何水界？謂薄潤性。云何火界？謂熱瞹性。云何風界？謂輕動性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何地界？謂堅硬性。云何水界？謂薄潤性。云何火界？謂熱瞹性。云何風界？謂輕動性。

云何眼根？謂眼識依清淨色。云何耳根？謂耳識依清淨色。云何鼻根？謂鼻識依清淨色。云何舌根？謂舌識依清淨色。云何身根？謂身識依清淨色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼根？謂眼識依清淨色。云何耳根？謂耳識依清淨色。云何鼻根？謂鼻識依清淨色。云何舌根？謂舌識依清淨色。云何身根？謂身識依清淨色。

云何諸色？謂諸好色及非好色，彼二中間所住諸色及顯色等，最初一識眼識所知、眼識所受、意識能知。是故諸色，眼識、意識二識了知。云何諸聲？聲有二種，謂執受大種因所生，及非執受大種因所生。最初一識耳識所知、耳識所受、意識能知。是故諸聲，耳識、意識二識了知。云何諸香？謂好香、惡香、平等了香。最初一識鼻識所知、鼻識所受、意識能知，是故諸香，鼻識，意識二識了知。云何諸味？謂可意及非可意、平等甞味。最初一識舌識所知、舌識所受、意識能知。是故諸味，舌識、意識二識了知。云何所觸一分？謂滑性、澁性、輕性、重性、冷飢渴等。最初一識身識所知、身識所受、意識能知。是故諸觸一分，身識、意識二識了知。何等名為諸無表色？謂法處所攝色，於一切時唯一意識之所了知知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸色？謂諸好色及非好色，彼二中間所住諸色及顯色等，最初一識眼識所知、眼識所受、意識能知。是故諸色，眼識、意識二識了知。云何諸聲？聲有二種，謂執受大種因所生，及非執受大種因所生。最初一識耳識所知、耳識所受、意識能知。是故諸聲，耳識、意識二識了知。云何諸香？謂好香、惡香、平等了香。最初一識鼻識所知、鼻識所受、意識能知，是故諸香，鼻識，意識二識了知。云何諸味？謂可意及非可意、平等甞味。最初一識舌識所知、舌識所受、意識能知。是故諸味，舌識、意識二識了知。云何所觸一分？謂滑性、澁性、輕性、重性、冷飢渴等。最初一識身識所知、身識所受、意識能知。是故諸觸一分，身識、意識二識了知。何等名為諸無表色？謂法處所攝色，於一切時唯一意識之所了知知。

云何眼識？依於眼根，各別了色。云何耳識？依於耳根，各別了聲。云何鼻識？依於鼻根，各別了香。云何舌識？依於舌根，各別了味。云何身識？依於身根，各別了觸。云何意識？依於意根，各別了法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼識？依於眼根，各別了色。云何耳識？依於耳根，各別了聲。云何鼻識？依於鼻根，各別了香。云何舌識？依於舌根，各別了味。云何身識？依於身根，各別了觸。云何意識？依於意根，各別了法。

云何為受？謂領納性。此復三種，謂苦、樂、不苦不樂。云何為想？謂遍知性。此復三種：小、大、無量。云何為思？謂心造行，意所作業。此復三種，謂善、不善及以無記。云何為觸？謂三和合。此復三種：受樂、受苦及受不苦不樂。云何作意？謂心所轉。此復三種，謂學、無學、非學非無學。云何為欲？謂樂作性。云何勝解？謂心所樂、樂性、樂作。云何為信？謂心極淨。云何精進？謂心欣樂。云何為念？心明記性。云何為定？心一境性。云何為慧？謂決擇法。云何為尋？心廉為性。云何為伺？心細為性。云何放逸？不修諸善。云何不放逸？謂修諸善。諸善根者，謂三善根：無貪善根、無瞋善根、無癡善根。不善根者，三不善根：貪不善根、瞋不善根、癡不善根。無記根者，四無記根，謂無記愛、見、慢、無明。云何無記愛？謂色無色五種所作。云何無記見？謂欲界中所行身見及以邊見，色無色中所行五見。云何無記慢？謂色無色五種所行。云何無記無明？謂欲界中所行身見及以邊見相應無明，色無色中五種所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為受？謂領納性。此復三種，謂苦、樂、不苦不樂。云何為想？謂遍知性。此復三種：小、大、無量。云何為思？謂心造行，意所作業。此復三種，謂善、不善及以無記。云何為觸？謂三和合。此復三種：受樂、受苦及受不苦不樂。云何作意？謂心所轉。此復三種，謂學、無學、非學非無學。云何為欲？謂樂作性。云何勝解？謂心所樂、樂性、樂作。云何為信？謂心極淨。云何精進？謂心欣樂。云何為念？心明記性。云何為定？心一境性。云何為慧？謂決擇法。云何為尋？心廉為性。云何為伺？心細為性。云何放逸？不修諸善。云何不放逸？謂修諸善。諸善根者，謂三善根：無貪善根、無瞋善根、無癡善根。不善根者，三不善根：貪不善根、瞋不善根、癡不善根。無記根者，四無記根，謂無記愛、見、慢、無明。云何無記愛？謂色無色五種所作。云何無記見？謂欲界中所行身見及以邊見，色無色中所行五見。云何無記慢？謂色無色五種所行。云何無記無明？謂欲界中所行身見及以邊見相應無明，色無色中五種所行。

言諸結者，謂九種結：貪結、恚結、慢結、無明結、見結、勝執結、疑結、疾結、慳結。云何貪結？謂三界貪。云何恚結？依諸有情忿恨為性。云何慢結？謂七種慢名為慢結，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。云何為慢？於劣計勝？於等計等，彼以為因，慢持慢性，心之高舉、心之所慠、心之所執，此名為慢。云何過慢？於等計己勝、或於勝計己等，彼以為因。慢特慢性，心之高舉、心之所傲、心之所執，此名慢過慢。云何我慢？謂於五取蘊隨觀為我或為我所，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所慠、心之所執，此名我慢。云何增上慢？謂於未得上之殊勝計己謂得上之殊勝，或未證觸亦未現前上之殊勝計己證明，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所傲、心之所執，此名增上慢。云何卑慢？謂於多分殊勝計己少分下劣，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所傲、心之所執，此名卑慢。云何邪慢？謂具非德計己具德，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所慠、心之所執，此名邪慢。此七種慢名為慢結。云何無明結？謂三界無知，此名無明結。云何見結？謂三種結名為見結。云何為三？一、身見；二、邊執見；三、邪見。云何身見？謂於五取蘊隨觀為我或為我所，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名身見。云何邊執見？謂於五取蘊隨觀斷常，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名邊執見。云何邪見？謂謗因果及以作用壞有之事，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名邪見。此三種見名為見結。云何勝執結？二種勝執，名勝執結。云何為二？一、見勝執；二、戒禁勝執。云何見勝執？謂於五取蘊隨觀為最、為上、為勝、為極，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名勝執見。云何戒禁勝取？謂於五取蘊隨觀為淨、為解脫、為出離，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名戒禁勝取。此二種勝取，名勝執結。云何疑結？謂於諸諦猶豫為性。云何疾結？心亂為性。云何慳結？心執為性。是故說為諸結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸結者，謂九種結：貪結、恚結、慢結、無明結、見結、勝執結、疑結、疾結、慳結。云何貪結？謂三界貪。云何恚結？依諸有情忿恨為性。云何慢結？謂七種慢名為慢結，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。云何為慢？於劣計勝？於等計等，彼以為因，慢持慢性，心之高舉、心之所慠、心之所執，此名為慢。云何過慢？於等計己勝、或於勝計己等，彼以為因。慢特慢性，心之高舉、心之所傲、心之所執，此名慢過慢。云何我慢？謂於五取蘊隨觀為我或為我所，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所慠、心之所執，此名我慢。云何增上慢？謂於未得上之殊勝計己謂得上之殊勝，或未證觸亦未現前上之殊勝計己證明，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所傲、心之所執，此名增上慢。云何卑慢？謂於多分殊勝計己少分下劣，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所傲、心之所執，此名卑慢。云何邪慢？謂具非德計己具德，彼以為因，慢恃慢性，心之高舉、心之所慠、心之所執，此名邪慢。此七種慢名為慢結。云何無明結？謂三界無知，此名無明結。云何見結？謂三種結名為見結。云何為三？一、身見；二、邊執見；三、邪見。云何身見？謂於五取蘊隨觀為我或為我所，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名身見。云何邊執見？謂於五取蘊隨觀斷常，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名邊執見。云何邪見？謂謗因果及以作用壞有之事，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名邪見。此三種見名為見結。云何勝執結？二種勝執，名勝執結。云何為二？一、見勝執；二、戒禁勝執。云何見勝執？謂於五取蘊隨觀為最、為上、為勝、為極，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名勝執見。云何戒禁勝取？謂於五取蘊隨觀為淨、為解脫、為出離，彼以為因，忍樂慧觀及以所見，此名戒禁勝取。此二種勝取，名勝執結。云何疑結？謂於諸諦猶豫為性。云何疾結？心亂為性。云何慳結？心執為性。是故說為諸結。

言繫縛者，所說諸結彼亦名縛。然縛有三種，謂貪縛、瞋縛、癡縛，故說為縛。言微廣者，謂七微廣。云何為七？一、貪微廣；二、瞋微廣；三、有欲微廣；四、慢微廣；五、無明微廣；六、見微廣；七、疑微廣。云何貪微廣？五種微廣名貪微廣。云何為五？謂欲界所繫見苦所斷所有貪欲，欲界所繫見集、滅、道及修所斷所有貪欲。此五微廣名貪微廣。云何瞋微廣？此五種微廣名瞋微廣。云何為五？謂見苦所斷所有瞋恚，見集、滅、道及修所斷所有瞋恚。此五微廣名瞋微廣。云何有欲微廣？此十微廣名有欲微廣。云何為十？謂色繫五、無色繫五。云何名為有貪微廣色界繫五？謂色界繫見苦所斷所有貪欲，及色界繫見集、滅、道及修所斷所有貪欲。如色繫五，無色繫五亦復如是。此十微廣名有欲微廣。云何慢微廣？此十五種微廣名慢微廣。云何為十五？謂欲繫五、色界繫五、無色界繫五。何等名為欲界所繫五種慢微廣？謂欲界繫見苦所斷所有諸慢，欲界所繫見集、滅、道及修所斷所有諸慢。如欲繫五，色界繫五、無色繫五亦復如是。此十五種微廣名慢微廣。云何無明微廣？此十五種微廣為無明微廣。何等十五？謂欲繫五、色界繫五、無色繫五。云何名為欲界所繫五種慢微廣？謂欲所繫見苦所斷所有光明，欲界所繫見集、滅、道及修所斷所有光明。如欲繫五，色界繫五、無色繫五亦復如是。此十五種微廣名無明微廣。云何見微廣？謂三十六微廣名見微廣。何等為三十六？謂欲繫十二、色繫十二、無色繫十二。何等名為欲界所繫十二見微廣？謂欲界繫身見、邊見，欲界所繫見苦所斷所有邪見及以見取，欲界所繫見滅所斷所有邪見及以見取，欲界所繫見道所斷所有邪見及以見取執、禁戒取。如欲界所繫十二，色繫十二、無色繫十二亦復如是。此三十六微廣名見微廣。云何疑微廣？十二種微廣名疑微廣。何等十二？謂欲繫四、色界繫四、無色繫四。云何名為欲界所繫四疑微廣？謂欲界繫見苦斷疑，欲界所繫見集、滅、道所斷諸疑。如欲界繫，色界繫四、無色繫四亦復如是。此十二種微廣名疑微廣。故說名微廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言繫縛者，所說諸結彼亦名縛。然縛有三種，謂貪縛、瞋縛、癡縛，故說為縛。言微廣者，謂七微廣。云何為七？一、貪微廣；二、瞋微廣；三、有欲微廣；四、慢微廣；五、無明微廣；六、見微廣；七、疑微廣。云何貪微廣？五種微廣名貪微廣。云何為五？謂欲界所繫見苦所斷所有貪欲，欲界所繫見集、滅、道及修所斷所有貪欲。此五微廣名貪微廣。云何瞋微廣？此五種微廣名瞋微廣。云何為五？謂見苦所斷所有瞋恚，見集、滅、道及修所斷所有瞋恚。此五微廣名瞋微廣。云何有欲微廣？此十微廣名有欲微廣。云何為十？謂色繫五、無色繫五。云何名為有貪微廣色界繫五？謂色界繫見苦所斷所有貪欲，及色界繫見集、滅、道及修所斷所有貪欲。如色繫五，無色繫五亦復如是。此十微廣名有欲微廣。云何慢微廣？此十五種微廣名慢微廣。云何為十五？謂欲繫五、色界繫五、無色界繫五。何等名為欲界所繫五種慢微廣？謂欲界繫見苦所斷所有諸慢，欲界所繫見集、滅、道及修所斷所有諸慢。如欲繫五，色界繫五、無色繫五亦復如是。此十五種微廣名慢微廣。云何無明微廣？此十五種微廣為無明微廣。何等十五？謂欲繫五、色界繫五、無色繫五。云何名為欲界所繫五種慢微廣？謂欲所繫見苦所斷所有光明，欲界所繫見集、滅、道及修所斷所有光明。如欲繫五，色界繫五、無色繫五亦復如是。此十五種微廣名無明微廣。云何見微廣？謂三十六微廣名見微廣。何等為三十六？謂欲繫十二、色繫十二、無色繫十二。何等名為欲界所繫十二見微廣？謂欲界繫身見、邊見，欲界所繫見苦所斷所有邪見及以見取，欲界所繫見滅所斷所有邪見及以見取，欲界所繫見道所斷所有邪見及以見取執、禁戒取。如欲界所繫十二，色繫十二、無色繫十二亦復如是。此三十六微廣名見微廣。云何疑微廣？十二種微廣名疑微廣。何等十二？謂欲繫四、色界繫四、無色繫四。云何名為欲界所繫四疑微廣？謂欲界繫見苦斷疑，欲界所繫見集、滅、道所斷諸疑。如欲界繫，色界繫四、無色繫四亦復如是。此十二種微廣名疑微廣。故說名微廣。

言諸隨煩惱者，所有微廣彼則名為諸隨煩惱。有是隨煩惱非微廣，謂除微廣，餘心所生染污行蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸隨煩惱者，所有微廣彼則名為諸隨煩惱。有是隨煩惱非微廣，謂除微廣，餘心所生染污行蘊。

纏繞安住者，謂八種纏繞安住。云何為八？一、惛沈；二、睡眠；三、掉舉；四、惡作；五、疾妬；六、慳悋；七、無慚；八？無愧。是故說名纏繞安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏繞安住者，謂八種纏繞安住。云何為八？一、惛沈；二、睡眠；三、掉舉；四、惡作；五、疾妬；六、慳悋；七、無慚；八？無愧。是故說名纏繞安住。

言知者，謂十種智。何等為十？一、法智；二、隨類智；三、他心智；四、世俗智；五、苦智；六、集智；七、滅智；八、道智；九、盡智；十、無生智。云何法智？謂欲繫諸行了無漏智、欲繫行因無漏諸智、欲繫行滅無漏諸智、欲界繫行斷道之中無漏諸智。復次法智，法智地中無漏諸智，此名法智。云何隨類智？色無色繫諸行之中無漏諸智、色無色繫諸行之中無漏諸智、色無色繫行滅之中無漏諸智、色無色繫行斷道中無漏諸智。復次隨所了智、隨了地中無漏諸智，此等名為隨類智。云何他心智？從修生智，所修之果依於所修所得無退，以其智慧了欲所行及色所行似他心心法，證得現前了無漏法一分，此等名為了他心智。云何世俗智？謂有漏智，此名世俗智。云何苦智？於五取蘊了無常性、苦性、空性、無我之性，作意所生無漏之智，此名苦智。云何集智？於有漏因而起因、集、生、緣作意無漏之智，此名集智。云何滅智？謂於滅中起滅、靜、妙、出離作意無漏之智，此名滅智。云何道智？謂於道中起於道、如、行、出作意無漏之智，此名道智。云何盡智？謂自遍了知苦、自知斷集、自知證滅、自知修道，以為其因，知見覺慧了知分明，現前證得，此名盡智。云何無生智？謂自遍了知諸苦故，更無可知之智；自斷集故，更無可斷之智；自證滅故，更無可證之智；自修道故，更無可修之智。以為其因，知見覺慧了知分明，現前證得，此名無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言知者，謂十種智。何等為十？一、法智；二、隨類智；三、他心智；四、世俗智；五、苦智；六、集智；七、滅智；八、道智；九、盡智；十、無生智。云何法智？謂欲繫諸行了無漏智、欲繫行因無漏諸智、欲繫行滅無漏諸智、欲界繫行斷道之中無漏諸智。復次法智，法智地中無漏諸智，此名法智。云何隨類智？色無色繫諸行之中無漏諸智、色無色繫諸行之中無漏諸智、色無色繫行滅之中無漏諸智、色無色繫行斷道中無漏諸智。復次隨所了智、隨了地中無漏諸智，此等名為隨類智。云何他心智？從修生智，所修之果依於所修所得無退，以其智慧了欲所行及色所行似他心心法，證得現前了無漏法一分，此等名為了他心智。云何世俗智？謂有漏智，此名世俗智。云何苦智？於五取蘊了無常性、苦性、空性、無我之性，作意所生無漏之智，此名苦智。云何集智？於有漏因而起因、集、生、緣作意無漏之智，此名集智。云何滅智？謂於滅中起滅、靜、妙、出離作意無漏之智，此名滅智。云何道智？謂於道中起於道、如、行、出作意無漏之智，此名道智。云何盡智？謂自遍了知苦、自知斷集、自知證滅、自知修道，以為其因，知見覺慧了知分明，現前證得，此名盡智。云何無生智？謂自遍了知諸苦故，更無可知之智；自斷集故，更無可斷之智；自證滅故，更無可證之智；自修道故，更無可修之智。以為其因，知見覺慧了知分明，現前證得，此名無生智。

言見者，雖則彼智亦是其見，亦復有見非即是智。從現觀邊所生八忍，謂知苦法忍、知苦隨類忍、知集法忍、知集隨類忍、知滅法忍、知滅隨類忍、知道法忍、知道隨類忍，故說名見。言所有現觀者，即彼知見亦是現觀，是故說為現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言見者，雖則彼智亦是其見，亦復有見非即是智。從現觀邊所生八忍，謂知苦法忍、知苦隨類忍、知集法忍、知集隨類忍、知滅法忍、知滅隨類忍、知道法忍、知道隨類忍，故說名見。言所有現觀者，即彼知見亦是現觀，是故說為現觀。

云何為得？謂諸法所獲。云何無想等至？謂已離遍淨貪、未離上貪，由出離想作意為先，心心法滅為性。云何滅盡等至？謂已離無所有處貪，由止息想作意為先，心心法滅為性。云何無想所有？謂生無想有情天中，心心法滅為性。云何命根？謂三界壽。云何眾同分？謂諸有情自類相似。云何得處所？謂獲諸境。云何得事？謂獲諸蘊。云何得處？謂獲內外處。云何為生？謂成就蘊。云何為老？謂諸蘊熟。云何為住？謂諸行不壞。云何無常性？謂諸行壞。云何名身？即彼增語。云何句身？謂文圓滿。云何文身？即彼字身名為文身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為得？謂諸法所獲。云何無想等至？謂已離遍淨貪、未離上貪，由出離想作意為先，心心法滅為性。云何滅盡等至？謂已離無所有處貪，由止息想作意為先，心心法滅為性。云何無想所有？謂生無想有情天中，心心法滅為性。云何命根？謂三界壽。云何眾同分？謂諸有情自類相似。云何得處所？謂獲諸境。云何得事？謂獲諸蘊。云何得處？謂獲內外處。云何為生？謂成就蘊。云何為老？謂諸蘊熟。云何為住？謂諸行不壞。云何無常性？謂諸行壞。云何名身？即彼增語。云何句身？謂文圓滿。云何文身？即彼字身名為文身。

云何虛空？所行之因即是虛空，非有障礙，諸色種類不能遍覆，此名虛空。云何非擇滅？謂滅非離。云何擇滅？謂滅亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何虛空？所行之因即是虛空，非有障礙，諸色種類不能遍覆，此名虛空。云何非擇滅？謂滅非離。云何擇滅？謂滅亦離。

是故說為法有五種：一者色法；二者心法；三者心所有法；四者心不相應行法；五者無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說為法有五種：一者色法；二者心法；三者心所有法；四者心不相應行法；五者無為法。