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塞建陀羅阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塞建陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

取有四種，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。即欲瀑流加無明名欲取，有三十四物，謂貪、瞋、慢、無明各五，疑四，纏十。即有瀑流加無明，名我語取，有四十物，謂貪、慢、無明各十，疑八及惛沈、掉舉。諸見中除戒禁取，餘名見取，有三十物。戒禁取名戒禁取，有六物，由此獨處聖道怨故、雙誑在家出家眾故。於五見中此別立取，謂在家眾由此誑惑，計自餓、服氣及墜山巖等為天道故。諸出家眾由此誑惑，計捨可愛境受杜多功德為淨道故。薪義是取義，能令業火熾然相續而生長故，如有薪故火得熾然，如是有煩惱故有情業得生長。又猛利義是取義，或纏裹義是取義，如蠶處繭自纏而死。如是有情四取所纏，流轉生死喪失慧命。身繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、此實執身繫。欲界五部貪名初身繫，五部瞋名第二身繫，六戒禁取名第三身繫，十二見取名第四身繫。種種纏縛有情自纏故名身繫，是等羂網有情身義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取有四種，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。即欲瀑流加無明名欲取，有三十四物，謂貪、瞋、慢、無明各五，疑四，纏十。即有瀑流加無明，名我語取，有四十物，謂貪、慢、無明各十，疑八及惛沈、掉舉。諸見中除戒禁取，餘名見取，有三十物。戒禁取名戒禁取，有六物，由此獨處聖道怨故、雙誑在家出家眾故。於五見中此別立取，謂在家眾由此誑惑，計自餓、服氣及墜山巖等為天道故。諸出家眾由此誑惑，計捨可愛境受杜多功德為淨道故。薪義是取義，能令業火熾然相續而生長故，如有薪故火得熾然，如是有煩惱故有情業得生長。又猛利義是取義，或纏裹義是取義，如蠶處繭自纏而死。如是有情四取所纏，流轉生死喪失慧命。身繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫、此實執身繫。欲界五部貪名初身繫，五部瞋名第二身繫，六戒禁取名第三身繫，十二見取名第四身繫。種種纏縛有情自纏故名身繫，是等羂網有情身義。

蓋有五種，謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。欲界五部貪名初蓋，五部瞋名第二蓋，欲界惛沈及不善睡眠名第三蓋，欲界掉舉及不善惡作名第四蓋，欲界四部疑名第五蓋。覆障聖道及離欲染并此二種加行善根，故名為蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋有五種，謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。欲界五部貪名初蓋，五部瞋名第二蓋，欲界惛沈及不善睡眠名第三蓋，欲界掉舉及不善惡作名第四蓋，欲界四部疑名第五蓋。覆障聖道及離欲染并此二種加行善根，故名為蓋。

前說諸界諸趣、諸生諸地，受苦應說。云何界、趣、生、地？界有三種，謂欲界、色界、無色界。欲界有二十處，謂八大地獄：一、等活；二、黑繩；三、眾合；四、號叫；五、大號叫；六、炎熱；七、極炎熱；八、無間，并傍生、鬼界為十。有四洲人：一、贍部洲；二、勝身洲；三、牛貨洲；四、俱盧洲。有六欲天：一、四大王眾天；二、三十三天；三、夜摩天；四、覩史多天；五、樂變化天；六、他化自在天。合二十處。色界有十六處，謂初靜慮有二處：一、梵眾天；二、梵輔天。第二靜慮有三天：一、少光天；二、無量光天；三、極光淨天。第三靜慮有三天：一、少淨天；二、無量淨天；三、遍淨天。第四靜慮有八天：一、無雲天；二、福生天；三、廣果天；四、無煩天；五、無熱天；六、善現天；七、善見天；八、色究竟天。合十六處。大梵無想無別處所，故非十八。無色界雖無上下處所，而有四種生處差別：一、空無邊處；二、識無邊處；三、無所有處；四、非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說諸界諸趣、諸生諸地，受苦應說。云何界、趣、生、地？界有三種，謂欲界、色界、無色界。欲界有二十處，謂八大地獄：一、等活；二、黑繩；三、眾合；四、號叫；五、大號叫；六、炎熱；七、極炎熱；八、無間，并傍生、鬼界為十。有四洲人：一、贍部洲；二、勝身洲；三、牛貨洲；四、俱盧洲。有六欲天：一、四大王眾天；二、三十三天；三、夜摩天；四、覩史多天；五、樂變化天；六、他化自在天。合二十處。色界有十六處，謂初靜慮有二處：一、梵眾天；二、梵輔天。第二靜慮有三天：一、少光天；二、無量光天；三、極光淨天。第三靜慮有三天：一、少淨天；二、無量淨天；三、遍淨天。第四靜慮有八天：一、無雲天；二、福生天；三、廣果天；四、無煩天；五、無熱天；六、善現天；七、善見天；八、色究竟天。合十六處。大梵無想無別處所，故非十八。無色界雖無上下處所，而有四種生處差別：一、空無邊處；二、識無邊處；三、無所有處；四、非想非非想處。

趣有五種：一、㮈洛迦；二、傍生；三、鬼界；四、天；五、人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣有五種：一、㮈洛迦；二、傍生；三、鬼界；四、天；五、人。

生有四種，謂卵、胎、濕、化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生有四種，謂卵、胎、濕、化。

地有十一，謂欲界、未至、靜慮中間、四靜慮、四無色，為十一地。欲界有頂一向有漏，餘九地通有漏及無漏前。界、趣、生一向有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地有十一，謂欲界、未至、靜慮中間、四靜慮、四無色，為十一地。欲界有頂一向有漏，餘九地通有漏及無漏前。界、趣、生一向有漏。

智有十種，謂法智、類智、世俗智、他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。於欲界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道，并法智地中所有無漏智，名法智。無始時來常懷我執，今創見法故名法智。於色無色界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道，并類智地中所有無漏智，名類智。隨法智生，故名類智。諸有漏慧名世俗智，此智多於瓶衣等世俗事轉，故名世俗智。此有二種：一、染污；二、不染污。染污者復有二種：一、見性；二、非見性。見性有五，謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。非見者，謂疑、貪、瞋、慢、無明、忿、害等相應慧。不染污者亦有二種：一、善；二、無覆無記。無覆無記者，非見不推度故。是慧及智，善者，若五識俱，亦非見，是慧及智。若意識俱，是世俗正見，亦慧亦智。諸定生智能了知他欲色界繫一分無漏現在相似心心所法，名他心智。此有二種：一、有漏；二、無漏。有漏者，能了知他欲色界繫心心所法。無漏者有二種：一、法智品；二、類智品。法智品者，知法智品心心所法。類智品者，知類智品心心所法。此智不知色、無為、心不相應行，及過去未來無色界繫一切根地補特伽羅勝心心所皆不能知。於五取蘊果分有無漏智，作非常、苦、空、非我行相轉，名苦智。於五取蘊因分有無漏智，作因、集、生、緣行相轉，名集智。於彼滅有無漏智，作滅、靜、妙、離行相轉，名滅智。於彼對治得涅槃道有無漏智，作道、如、行、出行相轉，名道智。有無漏智作是思惟：苦我已知、集我已斷、滅我已證、道我已修，盡行相轉，名盡智。有無漏智作是思惟：苦我已知不復更知，乃至道我已修不復更修，無生行相轉，名無生智。此後二智，不推度故非見性。他心智唯見性，餘六智通見性非見性。世俗智唯有漏，他心智通有漏及無漏，餘八智唯無漏。滅智唯無為緣，他心、苦、集、道智唯有為緣，餘五智通有為無為緣。苦、集智唯有漏緣，滅、道智唯無漏緣，餘六智通有漏無漏緣。法智在六地，謂四靜慮、未至、中間。類智在九地，謂前六地、下三無色。他心智在四地，謂四靜慮。世俗智在一切地，餘六智，法智品者在六地，類智品者在九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智有十種，謂法智、類智、世俗智、他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。於欲界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道，并法智地中所有無漏智，名法智。無始時來常懷我執，今創見法故名法智。於色無色界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道，并類智地中所有無漏智，名類智。隨法智生，故名類智。諸有漏慧名世俗智，此智多於瓶衣等世俗事轉，故名世俗智。此有二種：一、染污；二、不染污。染污者復有二種：一、見性；二、非見性。見性有五，謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。非見者，謂疑、貪、瞋、慢、無明、忿、害等相應慧。不染污者亦有二種：一、善；二、無覆無記。無覆無記者，非見不推度故。是慧及智，善者，若五識俱，亦非見，是慧及智。若意識俱，是世俗正見，亦慧亦智。諸定生智能了知他欲色界繫一分無漏現在相似心心所法，名他心智。此有二種：一、有漏；二、無漏。有漏者，能了知他欲色界繫心心所法。無漏者有二種：一、法智品；二、類智品。法智品者，知法智品心心所法。類智品者，知類智品心心所法。此智不知色、無為、心不相應行，及過去未來無色界繫一切根地補特伽羅勝心心所皆不能知。於五取蘊果分有無漏智，作非常、苦、空、非我行相轉，名苦智。於五取蘊因分有無漏智，作因、集、生、緣行相轉，名集智。於彼滅有無漏智，作滅、靜、妙、離行相轉，名滅智。於彼對治得涅槃道有無漏智，作道、如、行、出行相轉，名道智。有無漏智作是思惟：苦我已知、集我已斷、滅我已證、道我已修，盡行相轉，名盡智。有無漏智作是思惟：苦我已知不復更知，乃至道我已修不復更修，無生行相轉，名無生智。此後二智，不推度故非見性。他心智唯見性，餘六智通見性非見性。世俗智唯有漏，他心智通有漏及無漏，餘八智唯無漏。滅智唯無為緣，他心、苦、集、道智唯有為緣，餘五智通有為無為緣。苦、集智唯有漏緣，滅、道智唯無漏緣，餘六智通有漏無漏緣。法智在六地，謂四靜慮、未至、中間。類智在九地，謂前六地、下三無色。他心智在四地，謂四靜慮。世俗智在一切地，餘六智，法智品者在六地，類智品者在九地。

忍有八種，謂苦集滅道法智忍及苦集滅道類智忍，此八是能引決定智勝慧。忍可苦等四聖諦理，故名為忍。於諸忍中，此八唯是觀察法忍，是見及慧、非智自性。決定義是智義。此八推度意樂未息，未能審決，故不名智。苦法智忍與欲界見苦所斷十隨眠得俱滅，苦法智與彼斷得俱生。忍為無間道，智為解脫道，對治欲界見苦所斷十種隨眠。如有二人，一在舍內驅賊令出，一關閉門不令復入。苦類智忍與色無色界見苦所斷十八隨眠得俱滅，苦類智與彼斷得俱生，餘如前說。如是四心，能於三界苦諦現觀；於集滅道各有四心，應知亦爾。此十六心，能於三界四諦現觀，斷見所斷八十八結得預流果。餘修所斷十種隨眠，謂欲界四、色無色界各三，為十。欲界四種譬如束蘆，總分為九，謂從上上乃至下下。彼對治道無間解脫亦有九品，謂下下品道能對治上上品隨眠，乃至上上品道能對治下下品隨眠。六品盡時得一來果，九品盡時得不還果。如欲界四，總分為九，亦有九品無間解脫能對治道；色無色界各有四地，一一地中能治所治各有九品，應知亦然。漸次斷彼八地隨眠，乃至有頂下下品盡時得阿羅漢果。四果中間所有諸道，及前見道名為四向。隨在彼果前，即名彼果向。如是有八補特伽羅，謂行四向及住四果。如是向、果，由種性別分為六種，謂鈍利根種性異生。若入見道十五心須名隨信行及隨法行。即此二種至修道位，謂從第十六心乃至金剛喻定，名信勝解及名見至。即此二種至無學位，謂從初盡智乃至最後心，名時解脫及不時解脫。等，謂心所種類差別有無量種，依心有故名心所法，猶如我所。如是心所名相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍有八種，謂苦集滅道法智忍及苦集滅道類智忍，此八是能引決定智勝慧。忍可苦等四聖諦理，故名為忍。於諸忍中，此八唯是觀察法忍，是見及慧、非智自性。決定義是智義。此八推度意樂未息，未能審決，故不名智。苦法智忍與欲界見苦所斷十隨眠得俱滅，苦法智與彼斷得俱生。忍為無間道，智為解脫道，對治欲界見苦所斷十種隨眠。如有二人，一在舍內驅賊令出，一關閉門不令復入。苦類智忍與色無色界見苦所斷十八隨眠得俱滅，苦類智與彼斷得俱生，餘如前說。如是四心，能於三界苦諦現觀；於集滅道各有四心，應知亦爾。此十六心，能於三界四諦現觀，斷見所斷八十八結得預流果。餘修所斷十種隨眠，謂欲界四、色無色界各三，為十。欲界四種譬如束蘆，總分為九，謂從上上乃至下下。彼對治道無間解脫亦有九品，謂下下品道能對治上上品隨眠，乃至上上品道能對治下下品隨眠。六品盡時得一來果，九品盡時得不還果。如欲界四，總分為九，亦有九品無間解脫能對治道；色無色界各有四地，一一地中能治所治各有九品，應知亦然。漸次斷彼八地隨眠，乃至有頂下下品盡時得阿羅漢果。四果中間所有諸道，及前見道名為四向。隨在彼果前，即名彼果向。如是有八補特伽羅，謂行四向及住四果。如是向、果，由種性別分為六種，謂鈍利根種性異生。若入見道十五心須名隨信行及隨法行。即此二種至修道位，謂從第十六心乃至金剛喻定，名信勝解及名見至。即此二種至無學位，謂從初盡智乃至最後心，名時解脫及不時解脫。等，謂心所種類差別有無量種，依心有故名心所法，猶如我所。如是心所名相應行。

不相應行與此相違，謂諸得等。得謂稱說有法者因。法有三種：一、淨；二、不淨；三、無記。淨謂信等，不淨謂貪等，無記謂化心等。若成此法，名有法者。稱說此定因，名得獲成就。得若無者，貪等煩惱現在前時，有學既無無漏心故，應非聖者。異生若起善無記心，爾時應名已離染者。又諸聖者與諸異生無涅槃得，互相似故，應俱名異生、或俱名聖者。如法王說：起得成就十無學法故名聖者，永斷五支，乃至廣說。又世尊說：苾芻當知，若有成就善不善法，我見如是諸有情類，心相續中善不善得增長無邊。作如是說：汝等苾芻，不應校量有情勝劣，不應妄取補特伽羅德量淺深，乃至廣說。故知法外定有實得。此有二種：一者未得、已失今獲，二者得已不失成就。應知非得與此相違。於何法中有得、非得？於自相續及二滅中有得非得。非他相續，無有成就他身法故。非非相續，無有成就非情法故。亦非虛空，無有成就虛空者故。彼得無故，非得亦無。得有三種：一者如影隨形得，二者如牛王引前得，三者如犢子隨後得。初得多分如無覆無記法，第二得多分如上地沒生欲界結生時欲界善法得，第三得多分如聞思所成慧等，除俱生所餘得。此中應作略毘婆娑，謂欲界繫善不善色無前生得，但有俱生及隨後得，除眼耳通慧及能變化心，并除少分若威儀路若工巧處極數習者，諸餘一切無覆無記法及有覆無記。表色唯有俱生得，勢力劣故無前後得；所餘諸法一一容有前後俱得。善法得唯善，不善法得唯不善，無記法得唯無記。欲界法得唯欲界，色界法得唯色界，無色界法得唯無色界。無漏法得通三界及無漏法。無漏法者，謂道諦、三無為，俱不繫故。道諦得唯無漏，非擇滅得通三界，擇滅得色無色界。道力起者即墮彼界，無漏道力起者是無漏故。無漏法得總說有四種：學法得唯學，無學法得唯無學，非學非無學法得有三種。非學非無學法者，謂諸有漏及無為有漏，及非擇滅得，唯非學非無學。擇滅得學，道力起者唯學，無學道力起者唯無學。世間道力起者，唯非學非無學。見所斷法得唯見所斷，修所斷法得唯修所斷。非所斷法得有三種，謂修所斷及非所斷。非所斷法者，謂道諦及無為。道諦得唯非所斷，非擇滅得唯修所斷，不染污故、是有漏故，故擇滅得。世間道力起者唯修所斷，無漏道力起者唯非所斷。一切非得皆唯無覆無記性攝，非如前得有差別義。然過去未來法一一各有三世非得，現在法無現在非得，得與非得性相違故。無有現在可成就法，不成就故。然有過去未來非得。欲色無色界及無漏法，一一皆有三界非得。無有非得是無漏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不相應行與此相違，謂諸得等。得謂稱說有法者因。法有三種：一、淨；二、不淨；三、無記。淨謂信等，不淨謂貪等，無記謂化心等。若成此法，名有法者。稱說此定因，名得獲成就。得若無者，貪等煩惱現在前時，有學既無無漏心故，應非聖者。異生若起善無記心，爾時應名已離染者。又諸聖者與諸異生無涅槃得，互相似故，應俱名異生、或俱名聖者。如法王說：起得成就十無學法故名聖者，永斷五支，乃至廣說。又世尊說：苾芻當知，若有成就善不善法，我見如是諸有情類，心相續中善不善得增長無邊。作如是說：汝等苾芻，不應校量有情勝劣，不應妄取補特伽羅德量淺深，乃至廣說。故知法外定有實得。此有二種：一者未得、已失今獲，二者得已不失成就。應知非得與此相違。於何法中有得、非得？於自相續及二滅中有得非得。非他相續，無有成就他身法故。非非相續，無有成就非情法故。亦非虛空，無有成就虛空者故。彼得無故，非得亦無。得有三種：一者如影隨形得，二者如牛王引前得，三者如犢子隨後得。初得多分如無覆無記法，第二得多分如上地沒生欲界結生時欲界善法得，第三得多分如聞思所成慧等，除俱生所餘得。此中應作略毘婆娑，謂欲界繫善不善色無前生得，但有俱生及隨後得，除眼耳通慧及能變化心，并除少分若威儀路若工巧處極數習者，諸餘一切無覆無記法及有覆無記。表色唯有俱生得，勢力劣故無前後得；所餘諸法一一容有前後俱得。善法得唯善，不善法得唯不善，無記法得唯無記。欲界法得唯欲界，色界法得唯色界，無色界法得唯無色界。無漏法得通三界及無漏法。無漏法者，謂道諦、三無為，俱不繫故。道諦得唯無漏，非擇滅得通三界，擇滅得色無色界。道力起者即墮彼界，無漏道力起者是無漏故。無漏法得總說有四種：學法得唯學，無學法得唯無學，非學非無學法得有三種。非學非無學法者，謂諸有漏及無為有漏，及非擇滅得，唯非學非無學。擇滅得學，道力起者唯學，無學道力起者唯無學。世間道力起者，唯非學非無學。見所斷法得唯見所斷，修所斷法得唯修所斷。非所斷法得有三種，謂修所斷及非所斷。非所斷法者，謂道諦及無為。道諦得唯非所斷，非擇滅得唯修所斷，不染污故、是有漏故，故擇滅得。世間道力起者唯修所斷，無漏道力起者唯非所斷。一切非得皆唯無覆無記性攝，非如前得有差別義。然過去未來法一一各有三世非得，現在法無現在非得，得與非得性相違故。無有現在可成就法，不成就故。然有過去未來非得。欲色無色界及無漏法，一一皆有三界非得。無有非得是無漏

者，非得中有異生性故。如說：云何異生性？謂不獲聖法。不獲即是非得異名。又諸非得唯無記性，故非無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，非得中有異生性故。如說：云何異生性？謂不獲聖法。不獲即是非得異名。又諸非得唯無記性，故非無漏。

已離第三靜慮染、未離第四靜慮染，第四靜慮地心心所滅，有不相應法名無想定，雖滅一切心心所法而起此定，專為除想，故名無想。如他心智，此無想定是善第四靜慮所攝，唯非聖者相續中起求解脫想，起此定故。聖者於此如惡趣想深心厭離，此唯順定受，謂順次生受。是加行得非離染得滅定者，謂已離無所有處染，有頂心心所法滅，有不相應法能令大種平等相續，故名為定滅。是有頂地加行善攝，或順次生受、或順後次受、或順不定受。起此定已未得異熟便般涅槃，故不定受。此定能感有頂地中四蘊異熟，彼無色故。聖者能起非諸異生，由聖道力起此定故。聖者為得現法樂住求起此定，異生於此怖畏斷滅，無聖道力故不能起。聖者於此由加行得非離染得，唯佛世尊於此滅定名離染得。初盡智時已於此定能自在起，故名為得。諸佛功德不由加行，隨欲即起現在前故。若生無想有情天中，有法能令心心所滅，名無想事。是實有物，是無想定異熟果故，名異熟生，無記性攝。即廣果天中有一勝處，如中間靜慮名無想天，生時死時俱有心想、中間無故，立無想名。彼將死時，如久睡覺還起心想，起已不久即便命終，生於欲界。將生彼者，必有欲界順後次受，決定業故。如將生彼北俱盧洲，必有能感生天之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離第三靜慮染、未離第四靜慮染，第四靜慮地心心所滅，有不相應法名無想定，雖滅一切心心所法而起此定，專為除想，故名無想。如他心智，此無想定是善第四靜慮所攝，唯非聖者相續中起求解脫想，起此定故。聖者於此如惡趣想深心厭離，此唯順定受，謂順次生受。是加行得非離染得滅定者，謂已離無所有處染，有頂心心所法滅，有不相應法能令大種平等相續，故名為定滅。是有頂地加行善攝，或順次生受、或順後次受、或順不定受。起此定已未得異熟便般涅槃，故不定受。此定能感有頂地中四蘊異熟，彼無色故。聖者能起非諸異生，由聖道力起此定故。聖者為得現法樂住求起此定，異生於此怖畏斷滅，無聖道力故不能起。聖者於此由加行得非離染得，唯佛世尊於此滅定名離染得。初盡智時已於此定能自在起，故名為得。諸佛功德不由加行，隨欲即起現在前故。若生無想有情天中，有法能令心心所滅，名無想事。是實有物，是無想定異熟果故，名異熟生，無記性攝。即廣果天中有一勝處，如中間靜慮名無想天，生時死時俱有心想、中間無故，立無想名。彼將死時，如久睡覺還起心想，起已不久即便命終，生於欲界。將生彼者，必有欲界順後次受，決定業故。如將生彼北俱盧洲，必有能感生天之業。

先業所引六處相續無間斷因，依之施設四生五趣，是名命根，亦名為壽。故對法說：云何命根？謂三界壽。此有實體能持煖識。如伽他言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先業所引六處相續無間斷因，依之施設四生五趣，是名命根，亦名為壽。故對法說：云何命根？謂三界壽。此有實體能持煖識。如伽他言：

壽煖及與識， 三法捨身時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽煖及與識， 三法捨身時，

所捨身僵仆， 如木無思覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所捨身僵仆， 如木無思覺。

契經亦說：受異熟已名那落迦，乃至非想非非想處應知亦爾。若異命根無別有法，是根性攝，遍在三界。一期相續無間斷時，可依施設四生五趣。生無色界，起自上地善染污心，或起下地無漏心時依何施設，化生天趣起善染時應名為死，若起無記應復名生。撥無命根有斯大過。諸有情類同作事業、同樂欲因，名眾同分。此復二種：一、無差別；二、有差別。無差別者，謂諸有情皆有我愛，同資於食、樂欲相似。此平等因，名眾同分，一一身內各別有一。有差別者，謂諸有情界地趣生，種姓、男女、近事、苾芻、學無學等種類差別。一一身內有同事業樂欲定因，名眾同分。此若無者，聖非聖等世俗言說應皆雜亂。諸異生性異生同分有何差別？同樂欲等因，說名彼同分。異生性者，能為一切無義利因。如契經說：苾芻當知，我說愚夫無聞異生，無有少分惡不善業彼不能造。又世尊說：若來人中得人同分，異生性於死生時有捨得義。故異生性與同分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契經亦說：受異熟已名那落迦，乃至非想非非想處應知亦爾。若異命根無別有法，是根性攝，遍在三界。一期相續無間斷時，可依施設四生五趣。生無色界，起自上地善染污心，或起下地無漏心時依何施設，化生天趣起善染時應名為死，若起無記應復名生。撥無命根有斯大過。諸有情類同作事業、同樂欲因，名眾同分。此復二種：一、無差別；二、有差別。無差別者，謂諸有情皆有我愛，同資於食、樂欲相似。此平等因，名眾同分，一一身內各別有一。有差別者，謂諸有情界地趣生，種姓、男女、近事、苾芻、學無學等種類差別。一一身內有同事業樂欲定因，名眾同分。此若無者，聖非聖等世俗言說應皆雜亂。諸異生性異生同分有何差別？同樂欲等因，說名彼同分。異生性者，能為一切無義利因。如契經說：苾芻當知，我說愚夫無聞異生，無有少分惡不善業彼不能造。又世尊說：若來人中得人同分，異生性於死生時有捨得義。故異生性與同分別。

諸法生時有內因力，令彼獲得各別功能，即此內因說名生相。謂法生因總有二種：一、內；二、外。內謂生相，外謂六因或四緣性。若無生相，諸有為法應如虛空等，雖具外因緣亦無生義。或應虛空等亦有可生義成有為性。是大過失。由此故知別有生相。能引別果暫時住因，說名住相。謂有為法於暫住時各有勢力，能引別果令暫時住。此引別果勢力內因，說名住相。若無住相，諸有為法於暫住時，應更不能引於別果。由此故知有別住相。老謂衰損引果功能，令其不能重引別果。謂有為法若無異相衰損功能，何緣不能引別果？已更不重引，引而復引應成無窮。若爾，又應非剎那性。由此故知別有異相。無常者謂功能損已，令現在法入過去因。謂有別法名為滅相，令從現在墮過去世。此若無者法應不滅，或虛空等亦有滅義。此四有為之有為相。若有此四有為相者，便名有為，非虛空等。然世尊說：有三有為之有為相，有為之起亦可了知，盡及住異亦可了知，為所化生厭有為故。如示黑耳與吉祥俱，住異二相合說為一，是故定有四有為相，非即所相有為法體。若即所相有為體者，如所相體與能相一，能相亦應展轉無異。若爾諸法滅時應生、生時應滅、或全不生，此四本相是有為故。如所相法有四隨相，謂名生生乃至滅滅。然非無窮，以四本相各相八法，隨相唯能各相一故。謂法生時并其自體九法俱起，自體為一，相隨相八，本相中生，除其自體生餘八法。隨相中生於九法內唯生本生，勢力劣故。住異滅相應知亦爾。本相依法，隨相依隨相。法因相故得有作因，相因隨相得有作用。作用者何？謂生住異滅。所生等者，謂引果功能。故有為法，體雖恒有而用非常。假茲四相內外因力，用得成故。名身、句身、文身等者，謂依語生，如智帶義影像而現。能詮自義名名句文。即是想章字之異目。如眼識等依眼等生，帶色等義影像而現，能了自境名等亦爾。非即語音親能詮義，勿說火時便燒於口，要依語故火等名生，由火等名詮火等義。詮者謂能於所顯義生他覺慧，非與義合，聲有礙故。諸記論者所執常聲，理不成故。不應離此名句文三，可執有法能詮於義。然四種法似同一相：一、聲；二、名；三、義；四、智。此中名者謂色等想。句者謂能詮義究竟，如說諸惡莫作等頌，世間亦說提婆達多驅白牛來搆取乳等。文者即是𧙃壹等字。此三各別，合集同類說之為身。如大仙說：苾芻當知，如來出世便有名身句身文身可了知者，意說諦實蘊處界、沙門果、緣起等法名句文身。又世尊說：如來得彼彼名句文身者，意說如來獲得彼彼不共佛法名句文身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法生時有內因力，令彼獲得各別功能，即此內因說名生相。謂法生因總有二種：一、內；二、外。內謂生相，外謂六因或四緣性。若無生相，諸有為法應如虛空等，雖具外因緣亦無生義。或應虛空等亦有可生義成有為性。是大過失。由此故知別有生相。能引別果暫時住因，說名住相。謂有為法於暫住時各有勢力，能引別果令暫時住。此引別果勢力內因，說名住相。若無住相，諸有為法於暫住時，應更不能引於別果。由此故知有別住相。老謂衰損引果功能，令其不能重引別果。謂有為法若無異相衰損功能，何緣不能引別果？已更不重引，引而復引應成無窮。若爾，又應非剎那性。由此故知別有異相。無常者謂功能損已，令現在法入過去因。謂有別法名為滅相，令從現在墮過去世。此若無者法應不滅，或虛空等亦有滅義。此四有為之有為相。若有此四有為相者，便名有為，非虛空等。然世尊說：有三有為之有為相，有為之起亦可了知，盡及住異亦可了知，為所化生厭有為故。如示黑耳與吉祥俱，住異二相合說為一，是故定有四有為相，非即所相有為法體。若即所相有為體者，如所相體與能相一，能相亦應展轉無異。若爾諸法滅時應生、生時應滅、或全不生，此四本相是有為故。如所相法有四隨相，謂名生生乃至滅滅。然非無窮，以四本相各相八法，隨相唯能各相一故。謂法生時并其自體九法俱起，自體為一，相隨相八，本相中生，除其自體生餘八法。隨相中生於九法內唯生本生，勢力劣故。住異滅相應知亦爾。本相依法，隨相依隨相。法因相故得有作因，相因隨相得有作用。作用者何？謂生住異滅。所生等者，謂引果功能。故有為法，體雖恒有而用非常。假茲四相內外因力，用得成故。名身、句身、文身等者，謂依語生，如智帶義影像而現。能詮自義名名句文。即是想章字之異目。如眼識等依眼等生，帶色等義影像而現，能了自境名等亦爾。非即語音親能詮義，勿說火時便燒於口，要依語故火等名生，由火等名詮火等義。詮者謂能於所顯義生他覺慧，非與義合，聲有礙故。諸記論者所執常聲，理不成故。不應離此名句文三，可執有法能詮於義。然四種法似同一相：一、聲；二、名；三、義；四、智。此中名者謂色等想。句者謂能詮義究竟，如說諸惡莫作等頌，世間亦說提婆達多驅白牛來搆取乳等。文者即是𧙃壹等字。此三各別，合集同類說之為身。如大仙說：苾芻當知，如來出世便有名身句身文身可了知者，意說諦實蘊處界、沙門果、緣起等法名句文身。又世尊說：如來得彼彼名句文身者，意說如來獲得彼彼不共佛法名句文身。

等，謂此中義類差別。諸行句義，齊此應知。識句義者，謂總了別色等境事，故名為識。即於色等六種境中，由眼等根伴助而起現在作用，唯總分別色等境事說名為識。若能分別差別相者，即名受等諸心所法，識無彼用但作所依。識用但於現在世有一剎那頃能有了別，此亦名意，亦名為心。亦是施設有情本事，於色等境了別為用。由根境別說有六種，謂名眼識乃至意識。佛於經中自說彼相，謂能了別故立識名。由此故知了別為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等，謂此中義類差別。諸行句義，齊此應知。識句義者，謂總了別色等境事，故名為識。即於色等六種境中，由眼等根伴助而起現在作用，唯總分別色等境事說名為識。若能分別差別相者，即名受等諸心所法，識無彼用但作所依。識用但於現在世有一剎那頃能有了別，此亦名意，亦名為心。亦是施設有情本事，於色等境了別為用。由根境別說有六種，謂名眼識乃至意識。佛於經中自說彼相，謂能了別故立識名。由此故知了別為相。

前於思擇有為相中，說法生因總有二種：一、內；二、外。內謂生相，外謂六因或四緣性。今應思擇因緣者何？因有六種：一、相應因；二、俱有因；三、同類因；四、遍行因；五、異熟因；六、能作因。心心所法展轉相應同取一境，名相應因。如心與受等、受等與受等、受等復與心，各除其自性。諸有為法更互為果或同一果，名俱有因。如諸大種所相能相，心心隨轉更互相望。二因別者，如諸商人更相助力能過嶮路，是俱有因。諸所飲食展轉同義，是相應因。心隨轉者，謂諸心所及諸靜慮無漏律儀諸有為相，以彼與心俱墮一世、一起、一住、一滅、一果、一等流、一異熟、因善、因不善、因無記，由此十因名心隨轉。自地自部前生諸法，如種子法，與後相似為同類因。自地前生諸遍行法，與後染法為遍行因。一切不善有漏善法，與自異熟為異熟因。諸法生時除其自性，以一切法為能作因，或唯無障、或能生故。如是六因，總以一切有為果為是所生故，謂相應、俱有因得士用果。由此勢力彼得生故，此名士用，彼名為果。同類、遍行因得等流果，果似因故說名為等，從因生故復說為流，果即等流名等流果。異熟因得異熟果，果不似因故說為異，熟謂成熟堪受用故，果即異熟名異熟果，唯有情數攝無覆無記性。能作因得增上果，此增上力，彼得生故。如眼根等於眼識等，及田夫等於稼穡等，由前增上後法得生，增上之果名增上果。擇滅無為名離繫果，此由道得非道所生，果即離繫名離繫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前於思擇有為相中，說法生因總有二種：一、內；二、外。內謂生相，外謂六因或四緣性。今應思擇因緣者何？因有六種：一、相應因；二、俱有因；三、同類因；四、遍行因；五、異熟因；六、能作因。心心所法展轉相應同取一境，名相應因。如心與受等、受等與受等、受等復與心，各除其自性。諸有為法更互為果或同一果，名俱有因。如諸大種所相能相，心心隨轉更互相望。二因別者，如諸商人更相助力能過嶮路，是俱有因。諸所飲食展轉同義，是相應因。心隨轉者，謂諸心所及諸靜慮無漏律儀諸有為相，以彼與心俱墮一世、一起、一住、一滅、一果、一等流、一異熟、因善、因不善、因無記，由此十因名心隨轉。自地自部前生諸法，如種子法，與後相似為同類因。自地前生諸遍行法，與後染法為遍行因。一切不善有漏善法，與自異熟為異熟因。諸法生時除其自性，以一切法為能作因，或唯無障、或能生故。如是六因，總以一切有為果為是所生故，謂相應、俱有因得士用果。由此勢力彼得生故，此名士用，彼名為果。同類、遍行因得等流果，果似因故說名為等，從因生故復說為流，果即等流名等流果。異熟因得異熟果，果不似因故說為異，熟謂成熟堪受用故，果即異熟名異熟果，唯有情數攝無覆無記性。能作因得增上果，此增上力，彼得生故。如眼根等於眼識等，及田夫等於稼穡等，由前增上後法得生，增上之果名增上果。擇滅無為名離繫果，此由道得非道所生，果即離繫名離繫果。

緣有四種，謂因、等無間、所緣、增上緣。除能作，餘五因名因緣。過去現在心心所法，除阿羅漢最後心等，名等無間緣。一切法名所緣緣。能作因性名增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣有四種，謂因、等無間、所緣、增上緣。除能作，餘五因名因緣。過去現在心心所法，除阿羅漢最後心等，名等無間緣。一切法名所緣緣。能作因性名增上緣。

容有礙物是虛空相，此增上力彼得生故、能有所容受是虛空性故。此若無者，諸有礙物應不得生，無容者故。如世尊說：梵志當知，風依虛空。婆羅門曰：虛空依何？佛復告言：汝問非理。虛空無色無見無對，當何所依，然有光明，虛空可了。故知實有虛空無為。此體若無，風何依住？說無色等，言何所依？因有光明，何所了別？了龜毛等，不因此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 容有礙物是虛空相，此增上力彼得生故、能有所容受是虛空性故。此若無者，諸有礙物應不得生，無容者故。如世尊說：梵志當知，風依虛空。婆羅門曰：虛空依何？佛復告言：汝問非理。虛空無色無見無對，當何所依，然有光明，虛空可了。故知實有虛空無為。此體若無，風何依住？說無色等，言何所依？因有光明，何所了別？了龜毛等，不因此故。

眾苦永斷說名擇滅。眾苦者何？謂諸生死。如世尊說：苾芻當知，諸有若生即說為苦，諸有即是生死別名。有若不生，名苦永斷，如堤堰水、如壁障風，令苦不生，名為擇滅。擇謂揀擇，即勝善慧。於四聖諦數數簡擇，彼所得滅，立擇滅名。此隨所斷體有無量，以所斷法量無邊故。若體一者初道已得，修後諸道便應無用。若言初證少分非全，即一滅體應有多分，一體多分與理相違。隨有漏法有爾所量，擇滅無為應知亦爾。此說為善，應正理故。此隨道別立八十九，隨斷遍知立有九種，若隨五部立有五種。又隨果別總立為四，謂預流等。由斷離滅界別立三。由斷苦集及有餘依、無餘依別，總立二種，約生死斷總立為一。如是擇滅有多異名，謂名盡、離、滅、涅槃等。如人經說：苾芻當知，四無色蘊及眼色等總名為人，於中假想說名有情，亦名意生，亦名為人、摩納婆等。此中自謂我眼等、見色等，發起種種世俗言論，謂此具壽有如是名、如是族姓，乃至廣說。苾芻當知，此唯有想、唯有言說，如是諸法皆是無常。有為緣生，由此故苦，謂生時苦、住等亦苦。於此眾苦永斷無餘，除、棄、變、吐、盡、離染、滅、寂靜、隱沒，餘不續起名永不生。此極靜妙，謂一切依除棄、愛盡、離、滅、涅槃。所言一切依除棄者，謂此滅中永捨一切五取蘊苦。言愛盡者，謂此滅中現盡諸愛。得此滅已永離染法，故名為離。獲此滅已眾苦皆息，故名為滅。證此滅已一切災患煩惱火滅，故名涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾苦永斷說名擇滅。眾苦者何？謂諸生死。如世尊說：苾芻當知，諸有若生即說為苦，諸有即是生死別名。有若不生，名苦永斷，如堤堰水、如壁障風，令苦不生，名為擇滅。擇謂揀擇，即勝善慧。於四聖諦數數簡擇，彼所得滅，立擇滅名。此隨所斷體有無量，以所斷法量無邊故。若體一者初道已得，修後諸道便應無用。若言初證少分非全，即一滅體應有多分，一體多分與理相違。隨有漏法有爾所量，擇滅無為應知亦爾。此說為善，應正理故。此隨道別立八十九，隨斷遍知立有九種，若隨五部立有五種。又隨果別總立為四，謂預流等。由斷離滅界別立三。由斷苦集及有餘依、無餘依別，總立二種，約生死斷總立為一。如是擇滅有多異名，謂名盡、離、滅、涅槃等。如人經說：苾芻當知，四無色蘊及眼色等總名為人，於中假想說名有情，亦名意生，亦名為人、摩納婆等。此中自謂我眼等、見色等，發起種種世俗言論，謂此具壽有如是名、如是族姓，乃至廣說。苾芻當知，此唯有想、唯有言說，如是諸法皆是無常。有為緣生，由此故苦，謂生時苦、住等亦苦。於此眾苦永斷無餘，除、棄、變、吐、盡、離染、滅、寂靜、隱沒，餘不續起名永不生。此極靜妙，謂一切依除棄、愛盡、離、滅、涅槃。所言一切依除棄者，謂此滅中永捨一切五取蘊苦。言愛盡者，謂此滅中現盡諸愛。得此滅已永離染法，故名為離。獲此滅已眾苦皆息，故名為滅。證此滅已一切災患煩惱火滅，故名涅槃。

非擇滅者，謂有別法畢竟障礙未來法生，但由闕緣非由擇得。如眼與意專一色時，餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等，由得此滅能永障故，住未來世畢竟不生。緣闕亦由此滅勢力，故非擇滅決定實有。如世尊說：若於爾時樂受現前，二受便滅。彼言滅者，除此是何？定非無常及擇滅故。又契經說：苾芻當知，若得預流，已盡地獄、已盡鬼界、已盡傍生。此言盡者是非擇滅，爾時異熟法未得擇滅故。為初業者愛樂勤學，離諸問答略制斯論。諸未遍知阿毘達磨深密相者，隨自意集諸戲論聚置於現前，妄搆邪難欲相誹毀，彼即謗佛所說至教。如世尊說：有二種人謗佛至教，一者不信生於憎嫉，二者雖信而惡受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非擇滅者，謂有別法畢竟障礙未來法生，但由闕緣非由擇得。如眼與意專一色時，餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等，由得此滅能永障故，住未來世畢竟不生。緣闕亦由此滅勢力，故非擇滅決定實有。如世尊說：若於爾時樂受現前，二受便滅。彼言滅者，除此是何？定非無常及擇滅故。又契經說：苾芻當知，若得預流，已盡地獄、已盡鬼界、已盡傍生。此言盡者是非擇滅，爾時異熟法未得擇滅故。為初業者愛樂勤學，離諸問答略制斯論。諸未遍知阿毘達磨深密相者，隨自意集諸戲論聚置於現前，妄搆邪難欲相誹毀，彼即謗佛所說至教。如世尊說：有二種人謗佛至教，一者不信生於憎嫉，二者雖信而惡受持。