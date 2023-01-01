入阿毘達磨論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入阿毘達磨論卷上

塞建陀羅阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塞建陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

敬禮一切智， 佛日無垢輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮一切智， 佛日無垢輪，

言光破人天， 惡趣本心闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言光破人天， 惡趣本心闇。

諸以對法理， 拔除法相愚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸以對法理， 拔除法相愚，

我頂禮如斯， 一切智言藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我頂禮如斯， 一切智言藏。

劣慧妄說闇， 覆蔽牟尼言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劣慧妄說闇， 覆蔽牟尼言，

照了由明燈， 稽首然燈者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照了由明燈， 稽首然燈者。

有聰慧者，能具受持諸牟尼尊教之文義，由拘事業有未得退。有劣慧者，聞對法中名義稠林便生怖畏，然俱恒有求解了心，欲令彼於阿毘達磨法相海中深洄復處欣樂易入，故作斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有聰慧者，能具受持諸牟尼尊教之文義，由拘事業有未得退。有劣慧者，聞對法中名義稠林便生怖畏，然俱恒有求解了心，欲令彼於阿毘達磨法相海中深洄復處欣樂易入，故作斯論。

謂善逝宗有八句義：一、色；二、受；三、想；四、行；五、識；六、虛空；七、擇滅；八、非擇滅，此總攝一切義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂善逝宗有八句義：一、色；二、受；三、想；四、行；五、識；六、虛空；七、擇滅；八、非擇滅，此總攝一切義。

色有二種，謂大種及所造色。大種有四，謂地、水、火、風。界能持自共相或諸所造色，故名為界。此四大種，如其次第，以堅、濕、煖、動為自性，以持、攝、熟、長為業，大而是種故名大種。由此虛空非大種攝，能生自果是種義故，遍所造色故名為大。如是大種唯有四者，更無用故、無堪能故，如床座足。所造色有十一種：一、眼；二、耳；三、鼻；四、舌；五、身；六、色；七、聲；八、香；九、味；十、觸一分；十一、無表色。於大種有，故名所造，即是依止大種起義。此中眼者，謂眼識所依，以見色為用，淨色為體。耳、鼻、舌、身准此應說。色有二種，謂顯及形。如世尊說：惡顯惡形。此中顯色有十二種，謂青、黃、赤、白、煙、雲、塵、霧、影、光、明、闇。形色有八種，謂長、短、方、圓、高、下、正、不正。此中霧者，謂地水氣。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明。障光明生於中。餘色可見名影，翻此名闇。方謂畟方。圓謂團圓。形平等名正。形不平等名不正。餘色易了，故今不釋。此二十種，皆是眼識及所引意識所了別境。聲有二種，謂有執受及無執受。大種為因有差別故，墮自體者名有執受，是有覺義；與此相違名無執受。前所生者名有執受大種為因，謂語手等聲。後所生者名無執受大種為因，謂風林等聲。此有情名、非有情名差別為四，謂前聲中語聲名有情名，餘聲名非有情名；後聲中化語聲名有情名，餘聲名非有情名。此復可意及不可意，差別成八。如是八種，皆是耳識及所引意識所了別境。香有三種：一、好香；二、惡香；三、平等香。謂能長養諸根大種名好香；若能損害諸根大種名惡香；若俱相違名平等香。如是三種，皆是鼻識及所引意識所了別境。味有六種，謂甘、酢、醎、辛、苦、淡別故。如是六種，皆是舌識及所引意識所了別境。觸一分有七種，謂滑性、澁性、重性、輕性，及冷、飢、渴。柔軟名滑，是意觸義。麁強名澁。可稱名重，翻此名輕。由此所逼煖欲因名冷，食欲因名飢，飲欲因名渴。此皆於因立果名，故作如是說，如說諸佛出現樂等。大種聚中水、火增故有滑性；地、風增故有澁性；地、水增故有重性；火、風增故有輕性；水、風增故有冷；風增故有飢；火增故有渴。無表色者，謂能自表諸心、心所轉變差別，故名為表。與彼同類而不能表，故名無表。此於相似立遮止言，如於剎帝利等說非婆羅門等。無表相者，謂由表心大種差別。於睡眠覺、亂不亂心，及無心位有善不善色相續轉不可積集，是能建立苾芻等因，是無表相。此若無者，不應建立有苾芻等。如世尊說，於有依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色有二種，謂大種及所造色。大種有四，謂地、水、火、風。界能持自共相或諸所造色，故名為界。此四大種，如其次第，以堅、濕、煖、動為自性，以持、攝、熟、長為業，大而是種故名大種。由此虛空非大種攝，能生自果是種義故，遍所造色故名為大。如是大種唯有四者，更無用故、無堪能故，如床座足。所造色有十一種：一、眼；二、耳；三、鼻；四、舌；五、身；六、色；七、聲；八、香；九、味；十、觸一分；十一、無表色。於大種有，故名所造，即是依止大種起義。此中眼者，謂眼識所依，以見色為用，淨色為體。耳、鼻、舌、身准此應說。色有二種，謂顯及形。如世尊說：惡顯惡形。此中顯色有十二種，謂青、黃、赤、白、煙、雲、塵、霧、影、光、明、闇。形色有八種，謂長、短、方、圓、高、下、正、不正。此中霧者，謂地水氣。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明。障光明生於中。餘色可見名影，翻此名闇。方謂畟方。圓謂團圓。形平等名正。形不平等名不正。餘色易了，故今不釋。此二十種，皆是眼識及所引意識所了別境。聲有二種，謂有執受及無執受。大種為因有差別故，墮自體者名有執受，是有覺義；與此相違名無執受。前所生者名有執受大種為因，謂語手等聲。後所生者名無執受大種為因，謂風林等聲。此有情名、非有情名差別為四，謂前聲中語聲名有情名，餘聲名非有情名；後聲中化語聲名有情名，餘聲名非有情名。此復可意及不可意，差別成八。如是八種，皆是耳識及所引意識所了別境。香有三種：一、好香；二、惡香；三、平等香。謂能長養諸根大種名好香；若能損害諸根大種名惡香；若俱相違名平等香。如是三種，皆是鼻識及所引意識所了別境。味有六種，謂甘、酢、醎、辛、苦、淡別故。如是六種，皆是舌識及所引意識所了別境。觸一分有七種，謂滑性、澁性、重性、輕性，及冷、飢、渴。柔軟名滑，是意觸義。麁強名澁。可稱名重，翻此名輕。由此所逼煖欲因名冷，食欲因名飢，飲欲因名渴。此皆於因立果名，故作如是說，如說諸佛出現樂等。大種聚中水、火增故有滑性；地、風增故有澁性；地、水增故有重性；火、風增故有輕性；水、風增故有冷；風增故有飢；火增故有渴。無表色者，謂能自表諸心、心所轉變差別，故名為表。與彼同類而不能表，故名無表。此於相似立遮止言，如於剎帝利等說非婆羅門等。無表相者，謂由表心大種差別。於睡眠覺、亂不亂心，及無心位有善不善色相續轉不可積集，是能建立苾芻等因，是無表相。此若無者，不應建立有苾芻等。如世尊說，於有依

福業事，彼恒常福增長。如是無表總有三種，謂律儀、不律儀、俱相違所攝故。律儀有三種，謂別解脫、靜慮、無漏，律儀別故。別解脫律儀復有八種：一、苾芻律儀；二、苾芻尼律儀；三、勤策律儀；四、正學律儀；五、勤策女律儀；六、近事男律儀；七、近事女律儀；八、近住律儀。如是八種唯欲界繫。靜慮律儀，謂色界三摩地隨轉色，此唯色界繫。無漏律儀，謂無漏三摩地隨轉色，此唯不繫。不律儀者，謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕魚、劫盜典獄、縛龍煮狗、罝弶魁膾。此等身中不善無表色相續轉。非律儀非不律儀者，謂造毘訶羅、窣堵波、僧伽邏摩等，及禮制多、燒香散華、讚誦願等，并捶打等，所起種種善不善無表色相續轉。亦有無表唯一剎那，依總種類故說相續。別解脫律儀由誓願受得，前七至命盡，第八一晝夜。又前七種，捨由四緣：一、捨所學故；二、命盡故；三、善根斷故；四、二形生故。第八律儀，即由前四及夜盡捨。靜慮律儀由得色界善心故得，由捨色界善心故捨，屬彼心故。無漏律儀得捨亦爾，隨無漏心而得捨故。得不律儀由作及受，由四緣故捨不律儀：一、受律儀故；二、命盡故；三、二形生故；四、法爾得色界善心。處中無表，或由作故得。謂殷淨心猛利煩惱，禮讚制多及捶打等。或由受故得，謂作是念：若不為佛造曼茶羅終不先食。如是等願。或由捨故得，謂造寺舍敷具園林施苾芻等。捨此無表，由等起心及所作事俱斷壞故。如是無表及前所說眼等五根，唯是意識所了別境，齊此名為初色句義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福業事，彼恒常福增長。如是無表總有三種，謂律儀、不律儀、俱相違所攝故。律儀有三種，謂別解脫、靜慮、無漏，律儀別故。別解脫律儀復有八種：一、苾芻律儀；二、苾芻尼律儀；三、勤策律儀；四、正學律儀；五、勤策女律儀；六、近事男律儀；七、近事女律儀；八、近住律儀。如是八種唯欲界繫。靜慮律儀，謂色界三摩地隨轉色，此唯色界繫。無漏律儀，謂無漏三摩地隨轉色，此唯不繫。不律儀者，謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕魚、劫盜典獄、縛龍煮狗、罝弶魁膾。此等身中不善無表色相續轉。非律儀非不律儀者，謂造毘訶羅、窣堵波、僧伽邏摩等，及禮制多、燒香散華、讚誦願等，并捶打等，所起種種善不善無表色相續轉。亦有無表唯一剎那，依總種類故說相續。別解脫律儀由誓願受得，前七至命盡，第八一晝夜。又前七種，捨由四緣：一、捨所學故；二、命盡故；三、善根斷故；四、二形生故。第八律儀，即由前四及夜盡捨。靜慮律儀由得色界善心故得，由捨色界善心故捨，屬彼心故。無漏律儀得捨亦爾，隨無漏心而得捨故。得不律儀由作及受，由四緣故捨不律儀：一、受律儀故；二、命盡故；三、二形生故；四、法爾得色界善心。處中無表，或由作故得。謂殷淨心猛利煩惱，禮讚制多及捶打等。或由受故得，謂作是念：若不為佛造曼茶羅終不先食。如是等願。或由捨故得，謂造寺舍敷具園林施苾芻等。捨此無表，由等起心及所作事俱斷壞故。如是無表及前所說眼等五根，唯是意識所了別境，齊此名為初色句義。

然諸法相略有三種：一、自共相；二、分共相；三、遍共相。自共相者，如變壞故、或變礙故，說名為色。如是即說可惱壞義，如法王說：苾芻當知，由變壞故名色取蘊。誰能變壞？謂手觸故即便變壞，乃至廣說。如能疾行故名為馬，以能行故說名牛等。分共相者，如非常性及苦性等。遍共相者，如非我性及空性等。由此方隅，於一切法應知三相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然諸法相略有三種：一、自共相；二、分共相；三、遍共相。自共相者，如變壞故、或變礙故，說名為色。如是即說可惱壞義，如法王說：苾芻當知，由變壞故名色取蘊。誰能變壞？謂手觸故即便變壞，乃至廣說。如能疾行故名為馬，以能行故說名牛等。分共相者，如非常性及苦性等。遍共相者，如非我性及空性等。由此方隅，於一切法應知三相。

受句義者，謂三種領納：一、樂；二、苦；三、不苦不樂，即是領納三隨觸義。從愛非愛非二觸生。身心分位差別所起，於境歡慼非二為相，能為愛因故名受。如世尊說：觸緣受、受緣愛。此復隨識差別有六，謂眼觸所生受，乃至意觸所生受。五識俱生名身受，意識俱生名心受。由根差別建立五種，謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。諸身悅受及第三靜慮心悅受，名樂根。悅是攝益義。諸身不悅受，名苦根。不悅是損惱義。除第三靜慮，餘心悅受，名喜根。諸心不悅受，名憂根。諸身及心非悅非不悅受，名捨根。此廣分別，如根等處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受句義者，謂三種領納：一、樂；二、苦；三、不苦不樂，即是領納三隨觸義。從愛非愛非二觸生。身心分位差別所起，於境歡慼非二為相，能為愛因故名受。如世尊說：觸緣受、受緣愛。此復隨識差別有六，謂眼觸所生受，乃至意觸所生受。五識俱生名身受，意識俱生名心受。由根差別建立五種，謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。諸身悅受及第三靜慮心悅受，名樂根。悅是攝益義。諸身不悅受，名苦根。不悅是損惱義。除第三靜慮，餘心悅受，名喜根。諸心不悅受，名憂根。諸身及心非悅非不悅受，名捨根。此廣分別，如根等處。

想句義者，謂能假合相名義解。即於青黃長短等色、螺鼓等聲、沈麝等香、醎苦等味、堅軟等觸、男女等法相名義中假合而解，為尋伺因故名為想。此隨識別有六，如受。小大無量差別有三，謂緣少境故名小想；緣妙高等諸大法境故名大想；隨空無邊處等名無量想。或隨三界立此三名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想句義者，謂能假合相名義解。即於青黃長短等色、螺鼓等聲、沈麝等香、醎苦等味、堅軟等觸、男女等法相名義中假合而解，為尋伺因故名為想。此隨識別有六，如受。小大無量差別有三，謂緣少境故名小想；緣妙高等諸大法境故名大想；隨空無邊處等名無量想。或隨三界立此三名。

行有二種，謂相應行、不相應行。相應行者，謂思、觸、欲、作意、勝解、念、定、慧、尋、伺、信、精進、慚、愧、不放逸、輕安、不害、捨、欣、厭、不信、懈怠、放逸、善根、不善根、無記根、結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、漏、瀑流、軛、取身繫蓋及智忍等諸心所法，此皆與心所依、所緣、行相、時、事五義等故，說名相應。與此相違名不相應，謂得、非得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、生、住、老、無常、名身、句身、文身等。如是相應、不相應行，總名行蘊。故大仙說：行蘊聚集如芭蕉莖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行有二種，謂相應行、不相應行。相應行者，謂思、觸、欲、作意、勝解、念、定、慧、尋、伺、信、精進、慚、愧、不放逸、輕安、不害、捨、欣、厭、不信、懈怠、放逸、善根、不善根、無記根、結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、漏、瀑流、軛、取身繫蓋及智忍等諸心所法，此皆與心所依、所緣、行相、時、事五義等故，說名相應。與此相違名不相應，謂得、非得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、生、住、老、無常、名身、句身、文身等。如是相應、不相應行，總名行蘊。故大仙說：行蘊聚集如芭蕉莖。

思謂能令心有造作，即是意業，亦是令心運動為義。此善、不善、無記異故，有三種別。觸謂根境識和合生，令心觸境，以能養活心所為相，順樂受等差別有三。欲謂希求作事業，隨順精進，謂我當作如是事業。作意謂能令心警覺，即是引心趣境為義，亦是憶持曾受等，此有三種，謂學、無學、非學非無學。七有學身中無漏作意名學，阿羅漢身中無漏作意名無學，一切有漏作意名非學非無學。勝解謂能於境印可，即是令心於所緣境無怯弱義。念謂令心於境明記，即是不忘。已、正、當作謂事業義。定謂令心專注一境，即是制如猨猴心，唯於一境而轉義。毘婆沙者作如是說，如蛇在筒行便不曲，心若在定正直而轉。慧謂於法能有簡擇，即是於攝相應成就諸因緣果；自相共相八種法中，隨其所應觀察為義。尋謂於境令心麁為相，亦名分別思惟。想風所繫麁動而轉，此法即是五識轉因。伺謂於境令心細為相，此法即是隨順意識於境轉因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思謂能令心有造作，即是意業，亦是令心運動為義。此善、不善、無記異故，有三種別。觸謂根境識和合生，令心觸境，以能養活心所為相，順樂受等差別有三。欲謂希求作事業，隨順精進，謂我當作如是事業。作意謂能令心警覺，即是引心趣境為義，亦是憶持曾受等，此有三種，謂學、無學、非學非無學。七有學身中無漏作意名學，阿羅漢身中無漏作意名無學，一切有漏作意名非學非無學。勝解謂能於境印可，即是令心於所緣境無怯弱義。念謂令心於境明記，即是不忘。已、正、當作謂事業義。定謂令心專注一境，即是制如猨猴心，唯於一境而轉義。毘婆沙者作如是說，如蛇在筒行便不曲，心若在定正直而轉。慧謂於法能有簡擇，即是於攝相應成就諸因緣果；自相共相八種法中，隨其所應觀察為義。尋謂於境令心麁為相，亦名分別思惟。想風所繫麁動而轉，此法即是五識轉因。伺謂於境令心細為相，此法即是隨順意識於境轉因。

信謂令心於境澄淨，謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許，故名為信。是能除遣心濁穢法，如清水珠置於池內，令濁穢水皆即澄清。如是信珠在心池內，心諸濁穢皆即除遣。信佛證菩提、信法是善說、信僧具妙行，亦信一切外道所迷緣起法性，是信事業。精進謂於善不善法生滅事中勇悍為性，即是沈溺生死泥者能策勵心令速出義。慚謂隨順正理白法，增上所生違愛等流心自在性，由此勢力於諸功德及有德者恭敬而住。愧謂修習功德為先，違癡等流訶毀劣法，由此勢力於罪見怖。不放逸謂修諸善法，違害放逸守護心性。心堪任性說名輕安，違害惛沈隨順善法。心堅善性說名不害，由此勢力不損惱他，能違於他樂為損事。心平等性說名為捨，捨背非理及向理故，由此勢力令心於理，及於非理無向無背，平等而住如持秤縷。欣謂欣尚於還滅品，見功德已令心欣慕隨順修善，心有此故欣樂涅槃，與此相應名欣作意。厭謂厭患於流轉品，見過失已令心厭離，隨順離染，心有此故厭惡生死，與此相應名厭作意。心不澄淨名為不信，是前所說信相違法。心心不勇悍名為懈怠，與前所說精進相違。不修善法為放逸，違前所說不放逸性，即是不能守護心義。如是所說不信等三，不立隨眠及纏垢者，過失輕故、易除遣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信謂令心於境澄淨，謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許，故名為信。是能除遣心濁穢法，如清水珠置於池內，令濁穢水皆即澄清。如是信珠在心池內，心諸濁穢皆即除遣。信佛證菩提、信法是善說、信僧具妙行，亦信一切外道所迷緣起法性，是信事業。精進謂於善不善法生滅事中勇悍為性，即是沈溺生死泥者能策勵心令速出義。慚謂隨順正理白法，增上所生違愛等流心自在性，由此勢力於諸功德及有德者恭敬而住。愧謂修習功德為先，違癡等流訶毀劣法，由此勢力於罪見怖。不放逸謂修諸善法，違害放逸守護心性。心堪任性說名輕安，違害惛沈隨順善法。心堅善性說名不害，由此勢力不損惱他，能違於他樂為損事。心平等性說名為捨，捨背非理及向理故，由此勢力令心於理，及於非理無向無背，平等而住如持秤縷。欣謂欣尚於還滅品，見功德已令心欣慕隨順修善，心有此故欣樂涅槃，與此相應名欣作意。厭謂厭患於流轉品，見過失已令心厭離，隨順離染，心有此故厭惡生死，與此相應名厭作意。心不澄淨名為不信，是前所說信相違法。心心不勇悍名為懈怠，與前所說精進相違。不修善法為放逸，違前所說不放逸性，即是不能守護心義。如是所說不信等三，不立隨眠及纏垢者，過失輕故、易除遣故。

善根有三種：一、無貪，是違貪法；二、無瞋，是違瞋法；三、無癡，是違癡法，即前所說慧為自性。如是三法是善自性，亦能為根生餘善法，故名善根。安隱義是善義，能引可愛有及解脫牙故，或已習學成巧便義是善義，由此能辨妙色像故，如彩畫師造妙色像世稱為善。不善根有三種，即前所治貪、瞋、癡三。貪謂欲界五部貪，瞋謂五部瞋，癡謂欲界三十四無明，除有身見及邊執見相應無明。如是三法是不善自性，亦能為根生餘不善，故名不善根。不安隱義是不善義，能引非愛諸有牙故，或未習學非巧便義是不善義，由此能辦惡色像故，如彩畫師所造不妙世稱不善。無記根有四種，謂愛、見、慢、無明。愛謂色無色界各五部貪。見謂色無色界各十二見，及欲界有身見邊執見。慢謂色無色界各五部慢。無明謂色無色界一切無明，及欲界有身見、邊執見相應無明。此四無記根，是自所許修靜慮者有三種異故：一、愛上靜慮者，二、見上靜慮者，三、慢上靜慮者，此三皆因無明力起。毘婆沙者立無記根唯有三種，謂無記愛、無明、慧三。疑不堅住、慢性高舉，非根法故，於善不善義俱不記，故名無記。又不能記愛非愛果，故名無記。以不能招異熟果故，是無記性亦能生餘無記染法或諸無記法，故名無記根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根有三種：一、無貪，是違貪法；二、無瞋，是違瞋法；三、無癡，是違癡法，即前所說慧為自性。如是三法是善自性，亦能為根生餘善法，故名善根。安隱義是善義，能引可愛有及解脫牙故，或已習學成巧便義是善義，由此能辨妙色像故，如彩畫師造妙色像世稱為善。不善根有三種，即前所治貪、瞋、癡三。貪謂欲界五部貪，瞋謂五部瞋，癡謂欲界三十四無明，除有身見及邊執見相應無明。如是三法是不善自性，亦能為根生餘不善，故名不善根。不安隱義是不善義，能引非愛諸有牙故，或未習學非巧便義是不善義，由此能辦惡色像故，如彩畫師所造不妙世稱不善。無記根有四種，謂愛、見、慢、無明。愛謂色無色界各五部貪。見謂色無色界各十二見，及欲界有身見邊執見。慢謂色無色界各五部慢。無明謂色無色界一切無明，及欲界有身見、邊執見相應無明。此四無記根，是自所許修靜慮者有三種異故：一、愛上靜慮者，二、見上靜慮者，三、慢上靜慮者，此三皆因無明力起。毘婆沙者立無記根唯有三種，謂無記愛、無明、慧三。疑不堅住、慢性高舉，非根法故，於善不善義俱不記，故名無記。又不能記愛非愛果，故名無記。以不能招異熟果故，是無記性亦能生餘無記染法或諸無記法，故名無記根。

結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。愛結者，謂三界貪，是染著相，如融膠漆，故名為愛。愛即是結，故名愛結。恚結者，謂五部瞋，於有情等樂為損苦，不饒益相如辛苦種，故名為恚。恚即是結，故是名恚結。慢結者，謂三界慢，以自方他德類差別，心恃舉相說名為慢，如傲逸者凌篾於他。此復七種：一、慢；二、過慢；三、慢過慢；四、我慢；五、增上慢；六、卑慢；七、邪慢。謂因族姓財位色力持戒多聞工巧等事，若於劣謂已勝、或於等謂己等，由此令心高舉名慢。若於等謂己勝、或於勝謂己等，由此令心高舉名過慢。若於勝謂己勝，由此令心高舉名慢過慢。若於五取蘊執我我所，由此令心高舉名我慢。若於未證得預流果等殊勝德中謂已證得，由此令心高舉名增上慢。若於多分族姓等勝中謂己少劣，由此令心高舉名卑慢。若實無德謂己有德，由此令心高舉名邪慢。如是七慢總名慢結。無明結者，謂三界無知，以不解了為相，如盲瞽者違害明故，說名無明。此遮止言，依對治義，如非親友、不實等言，即說怨家、虛誑語等。無明即是結，故名無明結。見結者，謂三見，即有身見、邊執見、邪見。五取蘊中無我我所，而執實有我我所相，此染污慧名有身見。身是聚義，有而是身故名有身。即五取蘊，於此起見名有身見。即五取蘊非斷非常，於中執有斷常二相，此染污慧名邊執見，執二邊故。若決定執無業無業果、無解脫無得解脫道，撥無實事，此染污慧名邪見。如是三見名見結。取結者謂二取，即見取、戒禁取。謂前三見及五取蘊，實非是勝而取為勝，此染污慧名見取。取是推求及堅執義。戒謂遠離諸破戒惡禁，謂受持烏雞鹿狗、露形拔髮、斷食臥灰，或於妄執生福滅罪，諸河池中數數澡浴，或食根果草菜藥物以自活命，或復塗灰拔頭髮等，皆名為禁。此二俱非能清淨道，而妄取為能清淨道，此染污慧名戒禁取。諸婆羅門有多聞者，多執此法以為淨道，而彼不能得畢竟淨，如是二取名為取結。疑結者，謂於四聖諦令心猶豫，如臨岐路見結草人躊躇不決，如是於苦心生猶豫為是為非，乃至廣說。疑即是結，故名疑結。嫉結者，謂於他勝事令心不忍，謂於他得恭敬供養財位多聞及餘勝法心生妬忌，是不忍義。嫉即是結，故名嫉結。慳結者，謂於己法財令心悋惜，謂我所有勿至於他。慳即是結，故名慳結。結義是縛義，如世尊說：非眼結色、非色結眼，此中欲貪說名為結。如非黑牛結白牛、亦非白牛結黑牛，乃至廣說。先所說結亦即是縛，以即結義是縛義故。然契經中復說三縛：一、貪縛，謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。愛結者，謂三界貪，是染著相，如融膠漆，故名為愛。愛即是結，故名愛結。恚結者，謂五部瞋，於有情等樂為損苦，不饒益相如辛苦種，故名為恚。恚即是結，故是名恚結。慢結者，謂三界慢，以自方他德類差別，心恃舉相說名為慢，如傲逸者凌篾於他。此復七種：一、慢；二、過慢；三、慢過慢；四、我慢；五、增上慢；六、卑慢；七、邪慢。謂因族姓財位色力持戒多聞工巧等事，若於劣謂已勝、或於等謂己等，由此令心高舉名慢。若於等謂己勝、或於勝謂己等，由此令心高舉名過慢。若於勝謂己勝，由此令心高舉名慢過慢。若於五取蘊執我我所，由此令心高舉名我慢。若於未證得預流果等殊勝德中謂已證得，由此令心高舉名增上慢。若於多分族姓等勝中謂己少劣，由此令心高舉名卑慢。若實無德謂己有德，由此令心高舉名邪慢。如是七慢總名慢結。無明結者，謂三界無知，以不解了為相，如盲瞽者違害明故，說名無明。此遮止言，依對治義，如非親友、不實等言，即說怨家、虛誑語等。無明即是結，故名無明結。見結者，謂三見，即有身見、邊執見、邪見。五取蘊中無我我所，而執實有我我所相，此染污慧名有身見。身是聚義，有而是身故名有身。即五取蘊，於此起見名有身見。即五取蘊非斷非常，於中執有斷常二相，此染污慧名邊執見，執二邊故。若決定執無業無業果、無解脫無得解脫道，撥無實事，此染污慧名邪見。如是三見名見結。取結者謂二取，即見取、戒禁取。謂前三見及五取蘊，實非是勝而取為勝，此染污慧名見取。取是推求及堅執義。戒謂遠離諸破戒惡禁，謂受持烏雞鹿狗、露形拔髮、斷食臥灰，或於妄執生福滅罪，諸河池中數數澡浴，或食根果草菜藥物以自活命，或復塗灰拔頭髮等，皆名為禁。此二俱非能清淨道，而妄取為能清淨道，此染污慧名戒禁取。諸婆羅門有多聞者，多執此法以為淨道，而彼不能得畢竟淨，如是二取名為取結。疑結者，謂於四聖諦令心猶豫，如臨岐路見結草人躊躇不決，如是於苦心生猶豫為是為非，乃至廣說。疑即是結，故名疑結。嫉結者，謂於他勝事令心不忍，謂於他得恭敬供養財位多聞及餘勝法心生妬忌，是不忍義。嫉即是結，故名嫉結。慳結者，謂於己法財令心悋惜，謂我所有勿至於他。慳即是結，故名慳結。結義是縛義，如世尊說：非眼結色、非色結眼，此中欲貪說名為結。如非黑牛結白牛、亦非白牛結黑牛，乃至廣說。先所說結亦即是縛，以即結義是縛義故。然契經中復說三縛：一、貪縛，謂

一切貪，如愛結相說。二、瞋縛，謂一切瞋，如恚結相說。三、癡縛，謂一切癡，如無明結相說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切貪，如愛結相說。二、瞋縛，謂一切瞋，如恚結相說。三、癡縛，謂一切癡，如無明結相說。

隨眠有七種：一、欲貪隨眠；二、瞋隨眠；三、有貪隨眠；四、慢隨眠；五、無明隨眠；六、見隨眠；七、疑隨眠。此七別相，結中已說。然應依界行相部別，分別如是七種隨眠，謂貪諸欲故名欲貪。此貪即隨眠，故名欲貪隨眠。此唯欲界五部為五，謂見苦所斷乃至修所斷。瞋隨眠亦唯欲界五部為五。有貪隨眠唯色無色界各五部為十，內門轉故。為遮於靜慮無色解脫想，故說二界貪名有貪。慢隨眠通三界各五部為十五。無明隨眠亦爾。見隨眠通三界各十二為三十六，謂欲界見苦所斷具五見，見集滅所斷唯有邪見及見取二，見道所斷唯有邪見、見取、戒禁取三，總為十二，上二界亦爾為三十六。疑隨眠通三界各四部為十二，謂見苦集滅道所斷。此中欲貪及瞋隨眠，唯有部別、無界行相別。有貪、疑、慢、無明隨眠，有界部別、無行相別。見隨眠具有界、行相部別。行相別者謂我我所，行相轉者名有身見。斷常行相轉者名邊執見，無行相轉者名邪見，勝行相轉者名見取，淨行相轉者名戒禁取。微細義是隨眠義，彼現起時難覺知故。或隨縛義是隨眠義，謂隨身心相縛而轉，如空行影水行隨故。或隨逐義是隨眠義，如油在麻、膩在摶故。或隨增義是隨眠義，謂於五取蘊由所緣相應而隨增故。言隨增者，謂隨所緣及相應門而增長故。如是七種隨眠，由界、行相部差別故，成九十八隨眠。謂欲界見苦所斷具十隨眠，即有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。見集所斷有七隨眠，於前十中除有身見、邊執見、戒禁取。見滅所滅所斷有七隨眠亦爾。見道所斷有八隨眠，謂即前七加戒禁取。修所斷有四隨眠，謂貪、瞋、慢、無明。如是欲界有三十六隨眠。色界有三十一隨眠，謂於欲界三十六中除五部瞋，無色界亦爾，故有九十八隨眠。於中八十八見所斷，十修所斷。三十三是遍行，謂界界中見苦、集所斷諸見疑，及彼相應不共無明，餘皆非遍行。十八是無漏緣，謂界界中見滅、道所斷邪見、疑，及彼相應不共無明。此十八種緣滅、道，故名無漏緣，餘皆有漏緣。此中有漏緣者，由所緣相應故隨增。無漏緣者，但於自聚由相應故隨增。九是無為緣，謂界中見滅所斷邪見、疑，及彼相應不共無明。緣滅諦故名無為緣，餘皆有為緣。十種隨眠次第生者，先由無明於諦不了，謂苦於不欲乃至於道不欲。由不了故次引生疑，謂聞邪正二品便懷猶豫，為苦非苦乃至為道非道。從此猶豫引生邪見，謂惡友由邪聞思生邪決定，無施與、無愛樂、無祠祀，乃至廣說。從此邪見有身見生，謂取蘊中撥無苦理，便執有我或有我所。從有身見邊執見生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眠有七種：一、欲貪隨眠；二、瞋隨眠；三、有貪隨眠；四、慢隨眠；五、無明隨眠；六、見隨眠；七、疑隨眠。此七別相，結中已說。然應依界行相部別，分別如是七種隨眠，謂貪諸欲故名欲貪。此貪即隨眠，故名欲貪隨眠。此唯欲界五部為五，謂見苦所斷乃至修所斷。瞋隨眠亦唯欲界五部為五。有貪隨眠唯色無色界各五部為十，內門轉故。為遮於靜慮無色解脫想，故說二界貪名有貪。慢隨眠通三界各五部為十五。無明隨眠亦爾。見隨眠通三界各十二為三十六，謂欲界見苦所斷具五見，見集滅所斷唯有邪見及見取二，見道所斷唯有邪見、見取、戒禁取三，總為十二，上二界亦爾為三十六。疑隨眠通三界各四部為十二，謂見苦集滅道所斷。此中欲貪及瞋隨眠，唯有部別、無界行相別。有貪、疑、慢、無明隨眠，有界部別、無行相別。見隨眠具有界、行相部別。行相別者謂我我所，行相轉者名有身見。斷常行相轉者名邊執見，無行相轉者名邪見，勝行相轉者名見取，淨行相轉者名戒禁取。微細義是隨眠義，彼現起時難覺知故。或隨縛義是隨眠義，謂隨身心相縛而轉，如空行影水行隨故。或隨逐義是隨眠義，如油在麻、膩在摶故。或隨增義是隨眠義，謂於五取蘊由所緣相應而隨增故。言隨增者，謂隨所緣及相應門而增長故。如是七種隨眠，由界、行相部差別故，成九十八隨眠。謂欲界見苦所斷具十隨眠，即有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。見集所斷有七隨眠，於前十中除有身見、邊執見、戒禁取。見滅所滅所斷有七隨眠亦爾。見道所斷有八隨眠，謂即前七加戒禁取。修所斷有四隨眠，謂貪、瞋、慢、無明。如是欲界有三十六隨眠。色界有三十一隨眠，謂於欲界三十六中除五部瞋，無色界亦爾，故有九十八隨眠。於中八十八見所斷，十修所斷。三十三是遍行，謂界界中見苦、集所斷諸見疑，及彼相應不共無明，餘皆非遍行。十八是無漏緣，謂界界中見滅、道所斷邪見、疑，及彼相應不共無明。此十八種緣滅、道，故名無漏緣，餘皆有漏緣。此中有漏緣者，由所緣相應故隨增。無漏緣者，但於自聚由相應故隨增。九是無為緣，謂界中見滅所斷邪見、疑，及彼相應不共無明。緣滅諦故名無為緣，餘皆有為緣。十種隨眠次第生者，先由無明於諦不了，謂苦於不欲乃至於道不欲。由不了故次引生疑，謂聞邪正二品便懷猶豫，為苦非苦乃至為道非道。從此猶豫引生邪見，謂惡友由邪聞思生邪決定，無施與、無愛樂、無祠祀，乃至廣說。從此邪見有身見生，謂取蘊中撥無苦理，便執有我或有我所。從有身見邊執見生

，謂執我有斷常邊故。從邊執見戒禁取生，謂此邊執為能淨故。從戒禁取引見取生，謂能淨者是最勝故。從此見取次引貪生，謂自見中情深愛故。從此貪後次引慢生，謂自見中深著已，恃生高舉凌篾他故。從此慢後次引瞋生，謂恃己見於他見中情不能忍必憎嫌故，或於自見取捨位中起憎嫌故。十種隨眠次第如是。由三因緣起諸煩惱：一、未斷隨眠故；二、非理作意故；三、境界現前故。由因加行境界三力煩惱現前，此說具者。亦有唯依境界力起，煩亂遍惱身心相續，故名煩惱。此即隨眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，謂執我有斷常邊故。從邊執見戒禁取生，謂此邊執為能淨故。從戒禁取引見取生，謂能淨者是最勝故。從此見取次引貪生，謂自見中情深愛故。從此貪後次引慢生，謂自見中深著已，恃生高舉凌篾他故。從此慢後次引瞋生，謂恃己見於他見中情不能忍必憎嫌故，或於自見取捨位中起憎嫌故。十種隨眠次第如是。由三因緣起諸煩惱：一、未斷隨眠故；二、非理作意故；三、境界現前故。由因加行境界三力煩惱現前，此說具者。亦有唯依境界力起，煩亂遍惱身心相續，故名煩惱。此即隨眠。

隨煩惱者，即諸煩惱亦名隨煩惱。復有隨煩惱，謂餘一切行蘊所攝染污心所，與諸煩惱同蘊攝故。此復云何？謂誑、憍、害、惱、恨、諂等，有無量種，如聖教說。誑謂惑他。憍謂染著自身所有色力族姓淨戒多聞巧辯等已，令心傲逸無所顧性。害謂於他能為逼迫，由此能行打罵等事。惱謂堅執諸有罪事，由此不受如理諫誨。恨謂於忿所緣事中，數數尋思結怨不捨。諂謂心曲。如是六種從煩惱生。穢污相麁名煩惱垢。於此六種煩惱垢中，誑、憍二種是貪等流，貪種類故。害、恨二種是瞋等流，瞋種類故。惱垢即是見取等流，執已見勝者惱亂自他故。諂垢即是諸見等流，諸見增多諂曲故。如說諂曲謂諸惡見，此垢及纏并餘染污行蘊所攝。諸心所法從煩惱生，故皆名隨煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨煩惱者，即諸煩惱亦名隨煩惱。復有隨煩惱，謂餘一切行蘊所攝染污心所，與諸煩惱同蘊攝故。此復云何？謂誑、憍、害、惱、恨、諂等，有無量種，如聖教說。誑謂惑他。憍謂染著自身所有色力族姓淨戒多聞巧辯等已，令心傲逸無所顧性。害謂於他能為逼迫，由此能行打罵等事。惱謂堅執諸有罪事，由此不受如理諫誨。恨謂於忿所緣事中，數數尋思結怨不捨。諂謂心曲。如是六種從煩惱生。穢污相麁名煩惱垢。於此六種煩惱垢中，誑、憍二種是貪等流，貪種類故。害、恨二種是瞋等流，瞋種類故。惱垢即是見取等流，執已見勝者惱亂自他故。諂垢即是諸見等流，諸見增多諂曲故。如說諂曲謂諸惡見，此垢及纏并餘染污行蘊所攝。諸心所法從煩惱生，故皆名隨煩惱。

纏有十種，謂惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳、無慚、無愧、忿、覆。身心相續無堪任性名為惛沈，是昧重義，不能任持身心相續，令心昧略，名為睡眠。此得纏名，唯依染污。掉舉謂令心不寂靜。惡所作體名為惡作。有別心所緣惡作生，立惡作名，是追悔義，此於果體假立因名，如緣空名空、緣不淨名不淨。世間亦以處而說依處者，如言一切村邑來等。此立纏名，亦唯依染。嫉、慳二相，結中已說。於諸功德及有德者令心不敬，說名無慚，即是恭敬所敵對法。於諸罪中不見怖畏，說名無愧，能招惡趣，善士所訶說名為罪。除瞋及害，於情非情令心憤發，說名為忿。隱藏自罪說名為覆。此十纏縛身心相續，故名為纏。此中惛沈、睡眠、無愧是無明等流。惡作是疑等流。無慚、慳、掉舉是貪等流。嫉、忿是瞋等流。覆是貪無明等流。諸心所法行相微細，一一相續分別尚難，況一剎那俱時而有。微密智者依佛所說，觀果差別知其性異，為諸學者無倒宣說。有劣慧者未親承事無倒解釋佛語諸師，故於心所迷謬誹撥，或說唯三或全非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏有十種，謂惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳、無慚、無愧、忿、覆。身心相續無堪任性名為惛沈，是昧重義，不能任持身心相續，令心昧略，名為睡眠。此得纏名，唯依染污。掉舉謂令心不寂靜。惡所作體名為惡作。有別心所緣惡作生，立惡作名，是追悔義，此於果體假立因名，如緣空名空、緣不淨名不淨。世間亦以處而說依處者，如言一切村邑來等。此立纏名，亦唯依染。嫉、慳二相，結中已說。於諸功德及有德者令心不敬，說名無慚，即是恭敬所敵對法。於諸罪中不見怖畏，說名無愧，能招惡趣，善士所訶說名為罪。除瞋及害，於情非情令心憤發，說名為忿。隱藏自罪說名為覆。此十纏縛身心相續，故名為纏。此中惛沈、睡眠、無愧是無明等流。惡作是疑等流。無慚、慳、掉舉是貪等流。嫉、忿是瞋等流。覆是貪無明等流。諸心所法行相微細，一一相續分別尚難，況一剎那俱時而有。微密智者依佛所說，觀果差別知其性異，為諸學者無倒宣說。有劣慧者未親承事無倒解釋佛語諸師，故於心所迷謬誹撥，或說唯三或全非有。

漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。欲界煩惱并纏，除無明，名欲漏。有四十一物，謂三十一隨眠并十纏。色無色界煩惱并纏，除無明，名有漏。有五十四物，謂上二界各二十六隨眠，并惛沈、掉舉，同無記故、內門轉故、依定地故，二界合立一有漏名。三界無明名無明漏，有十五物，以無明是諸有本故，別立漏等。稽留有情久住三界，障趣解脫故名為漏。或令流轉從有頂天至無間獄，故名為漏。或彼相續於六瘡門泄過無窮，故名為漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。欲界煩惱并纏，除無明，名欲漏。有四十一物，謂三十一隨眠并十纏。色無色界煩惱并纏，除無明，名有漏。有五十四物，謂上二界各二十六隨眠，并惛沈、掉舉，同無記故、內門轉故、依定地故，二界合立一有漏名。三界無明名無明漏，有十五物，以無明是諸有本故，別立漏等。稽留有情久住三界，障趣解脫故名為漏。或令流轉從有頂天至無間獄，故名為漏。或彼相續於六瘡門泄過無窮，故名為漏。

瀑流有四，謂欲、有、見、無明瀑流。欲漏中除見，名欲瀑流，有二十九物。有漏中除見，名有瀑流，有三十物。三界諸見名見瀑流，有三十六物。三界相應不共無明，名無明瀑流，有十五物。漂奪一切有情勝事，故名瀑流，如水瀑流。軛有四種，如瀑流說。和合有情令於諸趣諸生諸地受苦，故名為軛。即是和合令受種種輕重苦義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瀑流有四，謂欲、有、見、無明瀑流。欲漏中除見，名欲瀑流，有二十九物。有漏中除見，名有瀑流，有三十物。三界諸見名見瀑流，有三十六物。三界相應不共無明，名無明瀑流，有十五物。漂奪一切有情勝事，故名瀑流，如水瀑流。軛有四種，如瀑流說。和合有情令於諸趣諸生諸地受苦，故名為軛。即是和合令受種種輕重苦義。