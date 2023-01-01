阿毘曇甘露味論
尊者瞿沙造 失譯2卷CBETA T1553大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
阿毘曇甘露味論卷下
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尊者瞿沙造
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曹魏代譯失三藏名
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智品第十一
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十智：法智、未知智、等智、知他人心智、苦智、習智、盡智、道智、滅智、無生智。云何法智？欲界繫諸行苦中無漏智、欲界繫諸行習中無漏智、欲界繫諸行盡中無漏智，欲界繫諸行道斷故，道中無漏智及法智地中無漏智，是謂法智。云何未知智？色無色界繫諸行苦中無漏智、色無色界繫諸行習中無漏智、色無色界繫諸行盡中無漏智，色無色界繫諸行道斷故，道中無漏智及未知智，未知智地中無漏智，是謂未知智。云何等智？一切有漏智慧若善不善無記，是謂等智。云何知他人心智？禪中思惟力得欲界中知他心心數法，是謂知他心智。云何苦智？五受陰中無常、苦、空、非我無漏智觀，是謂苦智。云何習智？五受陰習、因、有、緣無漏智觀，是謂習智。云何盡智？盡、止、妙、出無漏智觀。是謂盡智。云何道智。八直道應住出無漏智觀，是謂道智。云何滅智？見苦斷習盡證思惟道，是四法中無漏智觀，是謂滅智。云何無生智？我已見苦不復更見、我已斷習不復更斷、已盡作證不復更作證、已思惟道不復更思惟道，是四法中無漏智觀，是謂無生智。是十智中，二智十六行：法智、未知智。煖頂忍法中等智十六行，世間第一法中等智四行，餘殘無行。無漏他心智四行，如道智，有漏知他心智無行。苦智四行、習智四行、盡智四行、道智四行，滅智、無生智各十四行，除空、無我行。未到禪及中禪地有九智，除知他心智，餘四禪中十智。無色定八智，除法智、知他人心智。第一無漏心成就一：等智；第二無漏心成就三智：等智、法智、苦智；第三無漏心過；第四無漏心成就四智：等智、法智、苦智、未知智；第五無漏心過；第六無漏心成就五智：等智、法智、苦智、未知智、習法智；第七無漏心過；第八無漏心亦過；第九無漏心成就六智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智；第十、第十一無漏心過；十二無漏心成就七智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智、道智。若已離欲，增知他人心智。二種修智得修、行修：先未得功德今得是謂得修，先得功德現在前入是謂行修。見諦道中現在前修，彼即當來修；如是諸忍現在前修亦當來修。苦未知智、習未知智、盡未知智，是三未知智中修等智。道未知智中或修六或修七：若未離欲修六智，已離欲修七智。知他人心智過須陀洹果。十七心中修七智，除滅智、無生智、知他心智。是十七心中信解脫得利根時，無礙解脫兩道中修六智，除他心智、等智、滅智、無生智。得阿那含果，解脫道中修八智，除滅智、無生智。如是七地離欲時，解脫道中修八智，除滅智、無生智。是謂無礙道中
十智：法智、未知智、等智、知他人心智、苦智、習智、盡智、道智、滅智、無生智。云何法智？欲界繫諸行苦中無漏智、欲界繫諸行習中無漏智、欲界繫諸行盡中無漏智，欲界繫諸行道斷故，道中無漏智及法智地中無漏智，是謂法智。云何未知智？色無色界繫諸行苦中無漏智、色無色界繫諸行習中無漏智、色無色界繫諸行盡中無漏智，色無色界繫諸行道斷故，道中無漏智及未知智，未知智地中無漏智，是謂未知智。云何等智？一切有漏智慧若善不善無記，是謂等智。云何知他人心智？禪中思惟力得欲界中知他心心數法，是謂知他心智。云何苦智？五受陰中無常、苦、空、非我無漏智觀，是謂苦智。云何習智？五受陰習、因、有、緣無漏智觀，是謂習智。云何盡智？盡、止、妙、出無漏智觀。是謂盡智。云何道智。八直道應住出無漏智觀，是謂道智。云何滅智？見苦斷習盡證思惟道，是四法中無漏智觀，是謂滅智。云何無生智？我已見苦不復更見、我已斷習不復更斷、已盡作證不復更作證、已思惟道不復更思惟道，是四法中無漏智觀，是謂無生智。是十智中，二智十六行：法智、未知智。煖頂忍法中等智十六行，世間第一法中等智四行，餘殘無行。無漏他心智四行，如道智，有漏知他心智無行。苦智四行、習智四行、盡智四行、道智四行，滅智、無生智各十四行，除空、無我行。未到禪及中禪地有九智，除知他心智，餘四禪中十智。無色定八智，除法智、知他人心智。第一無漏心成就一：等智；第二無漏心成就三智：等智、法智、苦智；第三無漏心過；第四無漏心成就四智：等智、法智、苦智、未知智；第五無漏心過；第六無漏心成就五智：等智、法智、苦智、未知智、習法智；第七無漏心過；第八無漏心亦過；第九無漏心成就六智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智；第十、第十一無漏心過；十二無漏心成就七智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智、道智。若已離欲，增知他人心智。二種修智得修、行修：先未得功德今得是謂得修，先得功德現在前入是謂行修。見諦道中現在前修，彼即當來修；如是諸忍現在前修亦當來修。苦未知智、習未知智、盡未知智，是三未知智中修等智。道未知智中或修六或修七：若未離欲修六智，已離欲修七智。知他人心智過須陀洹果。十七心中修七智，除滅智、無生智、知他心智。是十七心中信解脫得利根時，無礙解脫兩道中修六智，除他心智、等智、滅智、無生智。得阿那含果，解脫道中修八智，除滅智、無生智。如是七地離欲時，解脫道中修八智，除滅智、無生智。是謂無礙道中
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修七智，除他人心智、滅智、無生智。有想無想離欲時，八解脫道中修七智，除等智、滅智、無生智。九無礙道中修六智，除等智、知他心智、滅智、無生智。初無學心中修有漏無漏諸善根，初無學心苦未知智相應。有言習未知智相應。何以故？有想無想處生緣相應。初無學心見諦八忍求覓，故名見非智，滅智、無生智是智非見。餘殘無漏慧亦慧亦見亦智，除意識相應善有漏慧及五邪見。餘殘有漏慧，亦智亦慧非見。法智九智緣，除未知智。未知智九智緣，除法智。道智九智緣，除等智。苦智、習智一切有漏法緣，餘殘智十智緣。等智、他心智、滅智、無生智，二智：盡、法智。道法智能滅三界結，六通四通。等智，身通、耳通、眼通、宿命通、他心通。五智：法智、未知智、道智、等智、他心智，漏盡通。無漏九智，除等智。四意止，身意止八智，除他心智、盡智。痛意止、心意止九智，除盡智。法意止，十智。四辯：法辯、辭辯，等智。應辯、義辯，各十智。願智，七智，除他心智、滅智、無生智。十力，第一力，十智知。二力三力四力五力六力，九智，除盡智。七力，十智。八力九力，一智等智。十力，九智，除等智。第一無畏，十智知。二無畏，九智知，除等智。三無畏，八智知，除道智、盡智。四無畏，八智知，除苦智、習智。
修七智，除他人心智、滅智、無生智。有想無想離欲時，八解脫道中修七智，除等智、滅智、無生智。九無礙道中修六智，除等智、知他心智、滅智、無生智。初無學心中修有漏無漏諸善根，初無學心苦未知智相應。有言習未知智相應。何以故？有想無想處生緣相應。初無學心見諦八忍求覓，故名見非智，滅智、無生智是智非見。餘殘無漏慧亦慧亦見亦智，除意識相應善有漏慧及五邪見。餘殘有漏慧，亦智亦慧非見。法智九智緣，除未知智。未知智九智緣，除法智。道智九智緣，除等智。苦智、習智一切有漏法緣，餘殘智十智緣。等智、他心智、滅智、無生智，二智：盡、法智。道法智能滅三界結，六通四通。等智，身通、耳通、眼通、宿命通、他心通。五智：法智、未知智、道智、等智、他心智，漏盡通。無漏九智，除等智。四意止，身意止八智，除他心智、盡智。痛意止、心意止九智，除盡智。法意止，十智。四辯：法辯、辭辯，等智。應辯、義辯，各十智。願智，七智，除他心智、滅智、無生智。十力，第一力，十智知。二力三力四力五力六力，九智，除盡智。七力，十智。八力九力，一智等智。十力，九智，除等智。第一無畏，十智知。二無畏，九智知，除等智。三無畏，八智知，除道智、盡智。四無畏，八智知，除苦智、習智。
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阿毘曇甘露味禪定品第十二
阿毘曇甘露味禪定品第十二
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得禪定一心，心不分散、智慧清淨，譬如油燈離風處明清淨。云何禪定？八禪定：四禪、四無色定。四禪：初禪、二三四禪。是諸禪定三禪味淨。無漏愛相應是謂有味，善有漏禪是謂淨，無煩惱是謂無漏。有頂中二種定，有味及淨，無無漏定善法。空閑靜處坐，若立若臥若行若步，定意智巧心中軟信，如是心應入禪定。禪相應欲、精進、念、慧、一心，是諸善法趣初禪定，離欲離惡不善法，有覺有觀離欲生得喜樂，是謂初禪。染著外入是謂貪欲，瞋恚、睡、眠、調、戲、疑，此諸蓋是謂惡不善法。是二內外惡法斷是謂離。心迴轉緣是謂覺、心受行思惟是謂觀，惡不善法斷力得禪是謂離欲，心生悅是謂喜，身心安隱是謂樂，心繫緣中是謂一心，是初禪五支。婬欲大苦罪不樂，離力安隱出，如是思惟欲等，諸善法心中生，是謂得初禪道。是三痛根相應：喜、樂、護根。樂根三識身相應：眼、耳、身識，喜根意識相應，護根四識相應。是初禪有別身別想、有別身一想。四心：初禪眼、耳、身、意，是謂初禪諸覺觀滅，內淨一心無覺無觀定生得喜樂相應，是謂二禪。覺觀如前說。斷却是謂滅。諸地信無垢是謂內清淨。意識繫緣不散是謂一心。喜樂支如前說。是二痛根相應：喜根、護根。別身一想，喜相應。根本近地，護根相應。除滅覺觀垢、除滅思惟功德，是道趣二禪，離喜垢故。護行下受身樂無漏人，是說樂護念下樂入三禪。離喜如前說。護心、放捨樂，二種痛樂不煩惱，是樂身中行念守看，是樂難知實法，是故無漏說樂。亦行護欲等諸善法，是道趣三禪。觀喜惡罪不喜，樂觀禪。止、樂、護念、智、一心，是謂五支，如前說。是謂三禪。斷樂苦先滅憂喜根，護念淨入四禪，欲等諸善法。亦復觀樂苦垢不苦不樂，善止是道入四禪。四支：護念、善、智、一心，禪力滅喘息，是謂四禪。一切禪支善。未到禪地有覺有觀，中間禪無覺有觀，是二地護根相應。未到禪地，二種：淨、無漏，非味。四禪中三種：味、淨、無漏。是謂禪法。離色憶亦觀無量空，入空定觀色垢、空處善止，觀是道趣空定。憶無量識入識處，觀空處垢、識處善止，觀是道趣識定。無量識行是為苦，憶不用處行入不用定，觀無量識處垢、不用處善止，觀是道趣不用定。有想處病、無想處癡，如是思惟入有想無想定，觀不用處垢、有想無想善止，觀是道趣有想無想定，是謂有想無想定。趣涅槃道二種：一、觀身不淨；二、念數息。身意止中第一二解脫，四除入中廣說不淨法，入定數息一二乃到十念，守出入息如守門人，觀一切法起滅，是二相自相六種分別。觀身無常苦空非
得禪定一心，心不分散、智慧清淨，譬如油燈離風處明清淨。云何禪定？八禪定：四禪、四無色定。四禪：初禪、二三四禪。是諸禪定三禪味淨。無漏愛相應是謂有味，善有漏禪是謂淨，無煩惱是謂無漏。有頂中二種定，有味及淨，無無漏定善法。空閑靜處坐，若立若臥若行若步，定意智巧心中軟信，如是心應入禪定。禪相應欲、精進、念、慧、一心，是諸善法趣初禪定，離欲離惡不善法，有覺有觀離欲生得喜樂，是謂初禪。染著外入是謂貪欲，瞋恚、睡、眠、調、戲、疑，此諸蓋是謂惡不善法。是二內外惡法斷是謂離。心迴轉緣是謂覺、心受行思惟是謂觀，惡不善法斷力得禪是謂離欲，心生悅是謂喜，身心安隱是謂樂，心繫緣中是謂一心，是初禪五支。婬欲大苦罪不樂，離力安隱出，如是思惟欲等，諸善法心中生，是謂得初禪道。是三痛根相應：喜、樂、護根。樂根三識身相應：眼、耳、身識，喜根意識相應，護根四識相應。是初禪有別身別想、有別身一想。四心：初禪眼、耳、身、意，是謂初禪諸覺觀滅，內淨一心無覺無觀定生得喜樂相應，是謂二禪。覺觀如前說。斷却是謂滅。諸地信無垢是謂內清淨。意識繫緣不散是謂一心。喜樂支如前說。是二痛根相應：喜根、護根。別身一想，喜相應。根本近地，護根相應。除滅覺觀垢、除滅思惟功德，是道趣二禪，離喜垢故。護行下受身樂無漏人，是說樂護念下樂入三禪。離喜如前說。護心、放捨樂，二種痛樂不煩惱，是樂身中行念守看，是樂難知實法，是故無漏說樂。亦行護欲等諸善法，是道趣三禪。觀喜惡罪不喜，樂觀禪。止、樂、護念、智、一心，是謂五支，如前說。是謂三禪。斷樂苦先滅憂喜根，護念淨入四禪，欲等諸善法。亦復觀樂苦垢不苦不樂，善止是道入四禪。四支：護念、善、智、一心，禪力滅喘息，是謂四禪。一切禪支善。未到禪地有覺有觀，中間禪無覺有觀，是二地護根相應。未到禪地，二種：淨、無漏，非味。四禪中三種：味、淨、無漏。是謂禪法。離色憶亦觀無量空，入空定觀色垢、空處善止，觀是道趣空定。憶無量識入識處，觀空處垢、識處善止，觀是道趣識定。無量識行是為苦，憶不用處行入不用定，觀無量識處垢、不用處善止，觀是道趣不用定。有想處病、無想處癡，如是思惟入有想無想定，觀不用處垢、有想無想善止，觀是道趣有想無想定，是謂有想無想定。趣涅槃道二種：一、觀身不淨；二、念數息。身意止中第一二解脫，四除入中廣說不淨法，入定數息一二乃到十念，守出入息如守門人，觀一切法起滅，是二相自相六種分別。觀身無常苦空非
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我，如是一切諸法觀，恐畏世界漸漸滅垢，行善法起至涅槃。未到禪地、中間禪地、四禪地、三無色地有二種：有漏、無漏。有頂一切有漏十想：無常、苦、苦無我、觀食、一切世間不可樂、不淨、死、斷、無欲、盡想。憶念諸行無常，是謂無常想。憶念生等苦滿世間，是謂苦想。憶念內外無常苦不自在空，是謂苦無我想。憶念多勤苦得食、噉時不淨，是謂觀食想。憶念生老病死等怖畏種種煩惱滿世界，是謂一切世間不可樂想。自身內實觀，是謂不淨想。憶念一切生必得死，是謂死想。憶念滅一切煩惱善止，是謂斷想。憶念非常離欲，是謂無欲想。憶念五受陰更不生、盡、止、妙、離、涅槃，是謂盡想。是十想常憶念，得盡苦際。
我，如是一切諸法觀，恐畏世界漸漸滅垢，行善法起至涅槃。未到禪地、中間禪地、四禪地、三無色地有二種：有漏、無漏。有頂一切有漏十想：無常、苦、苦無我、觀食、一切世間不可樂、不淨、死、斷、無欲、盡想。憶念諸行無常，是謂無常想。憶念生等苦滿世間，是謂苦想。憶念內外無常苦不自在空，是謂苦無我想。憶念多勤苦得食、噉時不淨，是謂觀食想。憶念生老病死等怖畏種種煩惱滿世界，是謂一切世間不可樂想。自身內實觀，是謂不淨想。憶念一切生必得死，是謂死想。憶念滅一切煩惱善止，是謂斷想。憶念非常離欲，是謂無欲想。憶念五受陰更不生、盡、止、妙、離、涅槃，是謂盡想。是十想常憶念，得盡苦際。
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阿毘曇甘露味雜定品第十三
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三昧等通一切入，除入智解脫禪。三三昧：空三昧、無願三昧、無想三昧。心繫緣無漏故，是謂三昧。一心觀五受陰空、無我、非我，是謂空三昧。入是三昧，不願婬怒癡更有生，是謂無願三昧。是三昧緣離十想法。云何十想？色等五塵、男、女、生、老、無常。是謂無想三昧。空三昧二行：空行、無我行。無願三昧十行，無常苦行亦習道行。無想三昧盡四行。四等：慈、悲、喜、護。自得快樂事，念與一切眾生。是有三種心：先所親眷屬、次及中人、後怨家賊。一心思惟，一切三界眾生身及怨家等無異，除內瞋恚，是慈等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂慈等。一心思惟三界眾生身心種辛苦欲拔濟，如是思惟能除外惱，是悲等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂悲等。一心思惟三界眾生歡喜得樂能除憂苦，喜等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂喜等。一心思惟三界眾生樂苦喜放護能除欲瞋，護等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂護等。六通：神足、天眼、天耳、識宿命、他心智、漏盡通。除第六通，餘殘凡夫亦得。云何神足通？是有三種：一者飛行、二變化、三聖人通。有三種飛行：一、自身去譬如飛鳥；二、於此土忽然不現到他方；三、心力自在如屈申臂。是謂諸佛神通非餘道。常觀身空學輕舉，是道趣神通。能大能小、能多少能少多、能轉作種種物，是謂變化神通。凡夫人變化至七日，不過七日滅；佛佛弟子自在變化，變化時觀世間淨作不淨、不淨作淨，除淨不淨念心念護，是謂聖人神通。是三種通，從四神足力生，一切色緣漸漸得輕舉；諸佛一時得。天眼通，自眼邊色界四大造淨生得天眼，自地下地近遠徹視，見一切細微色，憶念日月星宿火明珠，是道得天眼通。天耳通，自耳邊色界四大造淨生得天耳，天人地獄餓鬼畜生種種聲憶念識知，是道趣天耳通。識宿命通，念先世事所來生處，是道趣宿命通。知他人心通，常念他染污心及他清淨心悉知，自心生滅能分別知，是道趣知他心通。三界漏一切我盡，如是知五受陰無常等憶念，是道得漏盡通。宿命通及天眼、漏盡，是謂明：宿命通知因緣世次第是謂明；天眼通知因緣如行業得報是謂明；漏盡通欲界色無色界漏盡我盡諸漏是謂明。十一切入，憶念一切地不念餘。是謂地一切入；乃至識一切入亦如是。八解脫：內有色想外觀色、內無色想外觀色、淨解脫作證、四無色定、滅盡定，是謂八解脫。緣觀轉心得解脫，是謂解脫。觀內色不淨及觀外色，是謂初解脫。不觀內色、觀外色不淨，是第二解脫。分別觀內
三昧等通一切入，除入智解脫禪。三三昧：空三昧、無願三昧、無想三昧。心繫緣無漏故，是謂三昧。一心觀五受陰空、無我、非我，是謂空三昧。入是三昧，不願婬怒癡更有生，是謂無願三昧。是三昧緣離十想法。云何十想？色等五塵、男、女、生、老、無常。是謂無想三昧。空三昧二行：空行、無我行。無願三昧十行，無常苦行亦習道行。無想三昧盡四行。四等：慈、悲、喜、護。自得快樂事，念與一切眾生。是有三種心：先所親眷屬、次及中人、後怨家賊。一心思惟，一切三界眾生身及怨家等無異，除內瞋恚，是慈等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂慈等。一心思惟三界眾生身心種辛苦欲拔濟，如是思惟能除外惱，是悲等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂悲等。一心思惟三界眾生歡喜得樂能除憂苦，喜等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂喜等。一心思惟三界眾生樂苦喜放護能除欲瞋，護等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂護等。六通：神足、天眼、天耳、識宿命、他心智、漏盡通。除第六通，餘殘凡夫亦得。云何神足通？是有三種：一者飛行、二變化、三聖人通。有三種飛行：一、自身去譬如飛鳥；二、於此土忽然不現到他方；三、心力自在如屈申臂。是謂諸佛神通非餘道。常觀身空學輕舉，是道趣神通。能大能小、能多少能少多、能轉作種種物，是謂變化神通。凡夫人變化至七日，不過七日滅；佛佛弟子自在變化，變化時觀世間淨作不淨、不淨作淨，除淨不淨念心念護，是謂聖人神通。是三種通，從四神足力生，一切色緣漸漸得輕舉；諸佛一時得。天眼通，自眼邊色界四大造淨生得天眼，自地下地近遠徹視，見一切細微色，憶念日月星宿火明珠，是道得天眼通。天耳通，自耳邊色界四大造淨生得天耳，天人地獄餓鬼畜生種種聲憶念識知，是道趣天耳通。識宿命通，念先世事所來生處，是道趣宿命通。知他人心通，常念他染污心及他清淨心悉知，自心生滅能分別知，是道趣知他心通。三界漏一切我盡，如是知五受陰無常等憶念，是道得漏盡通。宿命通及天眼、漏盡，是謂明：宿命通知因緣世次第是謂明；天眼通知因緣如行業得報是謂明；漏盡通欲界色無色界漏盡我盡諸漏是謂明。十一切入，憶念一切地不念餘。是謂地一切入；乃至識一切入亦如是。八解脫：內有色想外觀色、內無色想外觀色、淨解脫作證、四無色定、滅盡定，是謂八解脫。緣觀轉心得解脫，是謂解脫。觀內色不淨及觀外色，是謂初解脫。不觀內色、觀外色不淨，是第二解脫。分別觀內
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外色一切淨色，是第三解脫。四無色定，四解脫。滅盡解脫。內有色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第一除入。內有色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第二除入。內無色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第三除入。內無色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第四除入。內無色想、外觀色青，是緣勝知見第五除入。黃、赤、白亦如是。內不除色想、外淨少色觀，一無量緣。二內除色想、外淨少色觀，三無量緣。四餘青黃赤白憶念。四除入淨緣勝，是故說除入。好色形像端正，除垢故解脫，是謂除入。名別。三解脫、四除入、八一切入，淨解脫攝。十智，如前說。三等慈悲護及五通，根本四禪中有。六地中法智。未到禪、中間禪、根本四禪、喜等，第一第二解脫。初四除入、禪初禪二禪中有餘殘除入。淨解脫、八一切入，第四禪中有，餘殘解脫二、一切入自名攝。滅盡解脫，有頂中攝。三三昧、七智、漏盡通，九地中攝，除有頂中等智。十地中有無色界三解脫，或有漏或無漏，餘三解脫、八除入、十一切入有漏。有頂中一切有漏，鈍不捷疾，是故有漏。滅盡定，無智慧，是故有漏。五通中多無記心，四等緣眾生，是故有漏。欲愛未盡，三界結使成就；欲愛已盡，色無色界結使成就。色愛盡，無色界結使成就。無色界愛盡，三界結使不成就。欲界愛盡淨，無漏初禪成就。如是一切地中，聖人無漏成就。聖人生上下地，無漏成就。求得五通四等，下地結垢不成就。世俗道依未到禪地離下地欲。如是一切地無漏道依根本禪地，自地亦上地離欲。如是一切地。是故凡夫有頂中不能離欲，煖法、頂法、忍法、世間第一法離欲。人修有漏禪定二時：現在、未來。見諦道中苦習盡，未知智中現在前修無漏智。未來二種：有漏、無漏智。餘殘心中現前無漏、未來無漏。世尊弟子若離欲愛，依未到禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道現在修有漏道，未來修有漏無漏初禪及修無漏未到禪。若依未到禪，現在修無漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修有漏無漏道。初禪世尊弟子若離初禪愛欲，依未到二禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修有漏道，未來修無漏。三種初禪及修淨無漏第二禪，若離初禪愛，依無漏道趣二禪，自地修無漏，他地修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏。三種初禪及淨無漏第二禪，乃至不用處。離欲亦復如是。有頂中離欲時，修一切無漏禪定。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏，及修三界繫善根二十三種定。有味八淨、八無漏、七一切
外色一切淨色，是第三解脫。四無色定，四解脫。滅盡解脫。內有色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第一除入。內有色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第二除入。內無色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第三除入。內無色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第四除入。內無色想、外觀色青，是緣勝知見第五除入。黃、赤、白亦如是。內不除色想、外淨少色觀，一無量緣。二內除色想、外淨少色觀，三無量緣。四餘青黃赤白憶念。四除入淨緣勝，是故說除入。好色形像端正，除垢故解脫，是謂除入。名別。三解脫、四除入、八一切入，淨解脫攝。十智，如前說。三等慈悲護及五通，根本四禪中有。六地中法智。未到禪、中間禪、根本四禪、喜等，第一第二解脫。初四除入、禪初禪二禪中有餘殘除入。淨解脫、八一切入，第四禪中有，餘殘解脫二、一切入自名攝。滅盡解脫，有頂中攝。三三昧、七智、漏盡通，九地中攝，除有頂中等智。十地中有無色界三解脫，或有漏或無漏，餘三解脫、八除入、十一切入有漏。有頂中一切有漏，鈍不捷疾，是故有漏。滅盡定，無智慧，是故有漏。五通中多無記心，四等緣眾生，是故有漏。欲愛未盡，三界結使成就；欲愛已盡，色無色界結使成就。色愛盡，無色界結使成就。無色界愛盡，三界結使不成就。欲界愛盡淨，無漏初禪成就。如是一切地中，聖人無漏成就。聖人生上下地，無漏成就。求得五通四等，下地結垢不成就。世俗道依未到禪地離下地欲。如是一切地無漏道依根本禪地，自地亦上地離欲。如是一切地。是故凡夫有頂中不能離欲，煖法、頂法、忍法、世間第一法離欲。人修有漏禪定二時：現在、未來。見諦道中苦習盡，未知智中現在前修無漏智。未來二種：有漏、無漏智。餘殘心中現前無漏、未來無漏。世尊弟子若離欲愛，依未到禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道現在修有漏道，未來修有漏無漏初禪及修無漏未到禪。若依未到禪，現在修無漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修有漏無漏道。初禪世尊弟子若離初禪愛欲，依未到二禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修有漏道，未來修無漏。三種初禪及修淨無漏第二禪，若離初禪愛，依無漏道趣二禪，自地修無漏，他地修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏。三種初禪及淨無漏第二禪，乃至不用處。離欲亦復如是。有頂中離欲時，修一切無漏禪定。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏，及修三界繫善根二十三種定。有味八淨、八無漏、七一切
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無漏、七地無漏自然因，自地無漏。自地無漏三種因：相應因、共有因、自然因。第一有味定，第一有味定因非他因。第一淨定，第一淨定因非他因。第一無漏定，次第起六種定。第一禪二種淨無漏，如是第二第三禪。無漏第二禪次第生八地，自地二、上地四、下地二。無漏第三禪、第四禪、空處定，次第生十，上地四、下地四、自地二。無漏識處，次第生九，上地三、下地四、自地二。無漏不用處定，次第生七，上地一、下地四、自地二。第四無色定，次第生六，下地四、自地二。淨禪亦如是。有味次第生二，自地有味亦復淨。如是一切地諸禪定淨無漏。一切緣，一切法緣有味自地，自地有味緣亦復淨。緣有味不能無漏緣諸淨。無漏無色定不緣有漏地，有味無色定自地有味緣，及緣淨不能緣無漏。四等、八除入、三解脫、八一切入，是諸法一切欲界緣。五通，欲色界緣。一切薰禪，無漏禪薰有漏禪。得四禪人先薰第四禪，後薰下三禪，得五淨居報。不動法阿羅漢，得一切禪定，是能得頂禪、能住壽亦能捨壽。願智從心所願，盡知去來今諸法，多知未來法。四辯：法辯、辭辯、應辯、義辯。令他心不起恚，是謂無諍，四禪中攝，亦復欲界。願智第四禪攝，亦復欲界。法辯辭辯欲界攝，及梵天中餘二辯九地攝。欲界四禪四無色淨禪二時：得離欲時、得生時。得有味禪二時：得退時、得生時。得無漏禪二種得：若退時得、若離欲得。九地攝無漏能斷結使。變化有十四心：色界十心、欲界四心。初禪有二變化心：初禪一、欲界一。二禪有三變化心：二禪一、初禪一、欲界一。三禪有四變化心：三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。四禪有五變化心：四禪一、三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。何等禪成就，是果下地變化心，成就三禪地住，梵天識現在前能見聞，爾時成就，即滅爾時不成就。
無漏、七地無漏自然因，自地無漏。自地無漏三種因：相應因、共有因、自然因。第一有味定，第一有味定因非他因。第一淨定，第一淨定因非他因。第一無漏定，次第起六種定。第一禪二種淨無漏，如是第二第三禪。無漏第二禪次第生八地，自地二、上地四、下地二。無漏第三禪、第四禪、空處定，次第生十，上地四、下地四、自地二。無漏識處，次第生九，上地三、下地四、自地二。無漏不用處定，次第生七，上地一、下地四、自地二。第四無色定，次第生六，下地四、自地二。淨禪亦如是。有味次第生二，自地有味亦復淨。如是一切地諸禪定淨無漏。一切緣，一切法緣有味自地，自地有味緣亦復淨。緣有味不能無漏緣諸淨。無漏無色定不緣有漏地，有味無色定自地有味緣，及緣淨不能緣無漏。四等、八除入、三解脫、八一切入，是諸法一切欲界緣。五通，欲色界緣。一切薰禪，無漏禪薰有漏禪。得四禪人先薰第四禪，後薰下三禪，得五淨居報。不動法阿羅漢，得一切禪定，是能得頂禪、能住壽亦能捨壽。願智從心所願，盡知去來今諸法，多知未來法。四辯：法辯、辭辯、應辯、義辯。令他心不起恚，是謂無諍，四禪中攝，亦復欲界。願智第四禪攝，亦復欲界。法辯辭辯欲界攝，及梵天中餘二辯九地攝。欲界四禪四無色淨禪二時：得離欲時、得生時。得有味禪二時：得退時、得生時。得無漏禪二種得：若退時得、若離欲得。九地攝無漏能斷結使。變化有十四心：色界十心、欲界四心。初禪有二變化心：初禪一、欲界一。二禪有三變化心：二禪一、初禪一、欲界一。三禪有四變化心：三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。四禪有五變化心：四禪一、三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。何等禪成就，是果下地變化心，成就三禪地住，梵天識現在前能見聞，爾時成就，即滅爾時不成就。
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阿毘曇甘露味三十七品第十四
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意止、意斷、神足、根、力、覺、道，是七法到涅槃。是中七覺無漏，六當分別或有漏或無漏。有言：七覺意、八直道一切無漏，餘殘當分別。
意止、意斷、神足、根、力、覺、道，是七法到涅槃。是中七覺無漏，六當分別或有漏或無漏。有言：七覺意、八直道一切無漏，餘殘當分別。
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四意止，一切地禪定中有攝。四種智常念守，是謂念止。三種念，身中行智慧，是謂身念止。如是痛、心、法念止，是謂四念止。以何等故不說三念止、若五念止？以破四顛倒故說四念止。云何身念止？淨想顛倒壞故。身實相觀三十六不淨，若死蟲生臭爛骨在等。如是觀身，淨想顛倒壞。云何痛念止？觀諸有痛生住滅苦，樂痛中婬欲使、苦痛中瞋恚使、不苦不樂痛中無明使，觀無常苦空無我，是謂痛念止。云何心念止？觀染污心、不染污心，若一心、若散心，苦無常等觀，是謂心念止。云何法念止？觀內法、觀外法、觀內外法，若觀去來法，若觀諸結使幾斷、幾不斷，若觀苦無常，觀習因緣，觀盡止，是謂法念止。
四意止，一切地禪定中有攝。四種智常念守，是謂念止。三種念，身中行智慧，是謂身念止。如是痛、心、法念止，是謂四念止。以何等故不說三念止、若五念止？以破四顛倒故說四念止。云何身念止？淨想顛倒壞故。身實相觀三十六不淨，若死蟲生臭爛骨在等。如是觀身，淨想顛倒壞。云何痛念止？觀諸有痛生住滅苦，樂痛中婬欲使、苦痛中瞋恚使、不苦不樂痛中無明使，觀無常苦空無我，是謂痛念止。云何心念止？觀染污心、不染污心，若一心、若散心，苦無常等觀，是謂心念止。云何法念止？觀內法、觀外法、觀內外法，若觀去來法，若觀諸結使幾斷、幾不斷，若觀苦無常，觀習因緣，觀盡止，是謂法念止。
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云何四意斷？心中生惡不善法欲除却，欲勤精進制心住善法；未生惡不善法莫令生，勤精進制心住善法；未生善法欲使生，勤精進住善法；已生善法念住莫失，增長廣大勤精進住善法，是謂四意斷。
云何四意斷？心中生惡不善法欲除却，欲勤精進制心住善法；未生惡不善法莫令生，勤精進制心住善法；未生善法欲使生，勤精進住善法；已生善法念住莫失，增長廣大勤精進住善法，是謂四意斷。
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云何四神足？欲定、精進定、心定、勤慧定，從是得一切功德，是謂四神足。欲定斷諸行，成就第一神足。欲作是謂欲，心不分散是謂定。欲精進念慧喜猗，是謂諸行合欲定，如是精進心慧欲大欲得定故，是謂欲定。如是精進心慧，是謂四神足。
云何四神足？欲定、精進定、心定、勤慧定，從是得一切功德，是謂四神足。欲定斷諸行，成就第一神足。欲作是謂欲，心不分散是謂定。欲精進念慧喜猗，是謂諸行合欲定，如是精進心慧欲大欲得定故，是謂欲定。如是精進心慧，是謂四神足。
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信、精進、念、定、慧，是謂五根。四不壞信中有信，是謂信根。四意精進，是謂精進根。四念止中念不忘，是謂念根。四禪定中一心，是謂定根。四諦中慧，是謂慧根。根、利、疾、第一，是謂根義。
信、精進、念、定、慧，是謂五根。四不壞信中有信，是謂信根。四意精進，是謂精進根。四念止中念不忘，是謂念根。四禪定中一心，是謂定根。四諦中慧，是謂慧根。根、利、疾、第一，是謂根義。
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信等五力，惡不善法不能壞，是謂力。小是根、大是力。
信等五力，惡不善法不能壞，是謂力。小是根、大是力。
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念、擇法、精進、喜、猗、定、護，是謂七覺。云何念？念有為法生滅種種罪、涅槃至妙，是謂念覺。是中分別思惟，是謂擇法覺。是中思惟勤精進，是謂精進覺。是中得善法味歡悅，是謂喜覺。是中思惟身心輕軟安隱隨定，是謂猗覺。是中因緣攝心住不亂，是謂定覺。是中放心息不念不欲，是謂護覺。種種智慧得禪定力，除一切煩惱，是謂七覺果。一切煩惱斷念等七法是名覺。
念、擇法、精進、喜、猗、定、護，是謂七覺。云何念？念有為法生滅種種罪、涅槃至妙，是謂念覺。是中分別思惟，是謂擇法覺。是中思惟勤精進，是謂精進覺。是中得善法味歡悅，是謂喜覺。是中思惟身心輕軟安隱隨定，是謂猗覺。是中因緣攝心住不亂，是謂定覺。是中放心息不念不欲，是謂護覺。種種智慧得禪定力，除一切煩惱，是謂七覺果。一切煩惱斷念等七法是名覺。
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直見、直思、直語、直業、直命、直念、直方便、直定，是謂八直道。四諦中實智慧，是謂直見。是中善、不瞋、不惱三種覺觀，是謂直思。四種邪語斷，是謂直語。三種邪業斷，是謂直業。不善邪命斷，是謂直命。是中思惟勤精進，是謂直方便。是中思惟念不忘，是謂直念。是中一心住，是謂直定。是謂八直道趣涅槃。
直見、直思、直語、直業、直命、直念、直方便、直定，是謂八直道。四諦中實智慧，是謂直見。是中善、不瞋、不惱三種覺觀，是謂直思。四種邪語斷，是謂直語。三種邪業斷，是謂直業。不善邪命斷，是謂直命。是中思惟勤精進，是謂直方便。是中思惟念不忘，是謂直念。是中一心住，是謂直定。是謂八直道趣涅槃。
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信、精進、念、定、慧、喜、猗、護、思、戒，是十法分別說三十七。信法，是謂信根、信力；精進，精進根、精進力、四意斷、精進覺意、直方便；念根，念力，念覺意，直念，喜喜覺；慧，慧根、慧力、四念止、擇法覺、直見；猗，猗覺；定，定根、定力、四神足、定覺、直定；護，護覺；思，直思；戒，直語、直業、直命、直因緣。四種智慧住，是名念止。直精進，是名意斷。緣中一心住不散，是名四神足。鈍根人心中生，是名五根。利根人心中生，是名五力。見諦道中，是名八直道。思惟道中，是名七覺。是十法攝三十七品。未到禪地三十六，除喜覺。二禪地亦三十六，除直思。三禪、四禪、中間禪三十五，除喜覺、直思。初禪三十七。三空定三十二，除喜覺、直思、直語、直業、直命。有頂中二十二，除七覺、八道。欲界亦二十二，除七覺、八道。
信、精進、念、定、慧、喜、猗、護、思、戒，是十法分別說三十七。信法，是謂信根、信力；精進，精進根、精進力、四意斷、精進覺意、直方便；念根，念力，念覺意，直念，喜喜覺；慧，慧根、慧力、四念止、擇法覺、直見；猗，猗覺；定，定根、定力、四神足、定覺、直定；護，護覺；思，直思；戒，直語、直業、直命、直因緣。四種智慧住，是名念止。直精進，是名意斷。緣中一心住不散，是名四神足。鈍根人心中生，是名五根。利根人心中生，是名五力。見諦道中，是名八直道。思惟道中，是名七覺。是十法攝三十七品。未到禪地三十六，除喜覺。二禪地亦三十六，除直思。三禪、四禪、中間禪三十五，除喜覺、直思。初禪三十七。三空定三十二，除喜覺、直思、直語、直業、直命。有頂中二十二，除七覺、八道。欲界亦二十二，除七覺、八道。
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阿毘曇甘露味四諦品第十五
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四諦：苦諦、習盡道諦。云何苦諦？一種：惱相為苦。二種：身苦、心苦。三種：苦苦、別離苦、行無常苦。四種：身內外苦、心內外苦。五種：五盛陰苦。六種：三界苦、三毒苦。七種：七識處苦。八種苦：生、老、病、死、怨憎會、恩愛別離、所求不得苦、一切種種苦。是謂苦諦。云何習諦？是種種苦因五受陰，是謂習諦。云何盡諦？苦習盡無餘，智緣盡，是謂盡諦。行八直道，是謂道諦。是四諦，次第應知斷證。自思惟實相，實得果、得行人，不欺誑，是謂諦。麁識故次第。苦諦麁易識，以是先苦諦。識苦推苦因從習中生，以是習諦第二。是苦諦何處滅盡得解脫？思惟涅槃中，以是故盡諦第三。是盡云何得？思惟行八直道斷結使得盡諦，以是故道諦第四。五受陰報果時，是謂苦諦。五受陰因緣時，是謂習諦，亦謂苦諦，譬如人亦名子亦名父。習諦多是結使。何等結使？九結：愛結、瞋恚、憍慢、無明、疑、見、失願、慳、嫉結。三界欲是愛結。眾生中心忿動惡利是瞋恚結。七種慢是慢結。三界繫愚癡是無明結。三見是見結。二見是失願結。四諦中不定了是疑結。心惜愛悋是慳結。妬他含恚是嫉結。盡諦二種：有漏斷結使盡是一種，無漏道斷結使盡是二種。種種諸淨法，若四辯：法、辭、應、義。一切名字知實相，是謂法辯。一切語言談論智，是謂辭辯。一切法知實相，是謂應辯。一切智慧語言禪定通智，是謂義辯。須陀洹四不壞信：佛不壞信、法不壞信、僧不壞信、淨戒中不壞信。阿羅漢果攝諸無學法。種種佛大功德中無漏信，是謂佛不壞信。涅槃中無漏，及無漏諦中學無學法中，及菩薩實功德中無漏信淨，是謂法不壞信。得無漏道果，信有四雙八輩一切功德，佛弟子眾中信非餘處，是謂僧不壞信。無教無漏戒是中無漏信，是謂戒不壞信。淨實智慧共合信，以是故無能勝是無漏戒，是故不壞信。是謂四不壞信。有四事修定：修定於現法中得樂居、修定得智見、修定分別慧、修定得漏盡諸善。初禪能得現在樂居。生死智通是謂智見。方便求功德，是欲界無教戒聞思修功德。一切色無色界法、一切無漏有為法，是謂分別慧。金剛喻四禪是最後學心共相應漏盡，是謂修定得漏盡。第四禪所攝，四道苦難知、苦易知，樂難知、樂易知。隨信行無漏法鈍根是苦難知，隨法行無漏法利根苦易知，根本四禪中利根及鈍根法說樂道。何以故？止觀道等故。他地中止觀多少，故是說苦。未到禪、中間禪二處止道少觀道多。無色中觀道少止道多，是謂苦，道難得故。
四諦：苦諦、習盡道諦。云何苦諦？一種：惱相為苦。二種：身苦、心苦。三種：苦苦、別離苦、行無常苦。四種：身內外苦、心內外苦。五種：五盛陰苦。六種：三界苦、三毒苦。七種：七識處苦。八種苦：生、老、病、死、怨憎會、恩愛別離、所求不得苦、一切種種苦。是謂苦諦。云何習諦？是種種苦因五受陰，是謂習諦。云何盡諦？苦習盡無餘，智緣盡，是謂盡諦。行八直道，是謂道諦。是四諦，次第應知斷證。自思惟實相，實得果、得行人，不欺誑，是謂諦。麁識故次第。苦諦麁易識，以是先苦諦。識苦推苦因從習中生，以是習諦第二。是苦諦何處滅盡得解脫？思惟涅槃中，以是故盡諦第三。是盡云何得？思惟行八直道斷結使得盡諦，以是故道諦第四。五受陰報果時，是謂苦諦。五受陰因緣時，是謂習諦，亦謂苦諦，譬如人亦名子亦名父。習諦多是結使。何等結使？九結：愛結、瞋恚、憍慢、無明、疑、見、失願、慳、嫉結。三界欲是愛結。眾生中心忿動惡利是瞋恚結。七種慢是慢結。三界繫愚癡是無明結。三見是見結。二見是失願結。四諦中不定了是疑結。心惜愛悋是慳結。妬他含恚是嫉結。盡諦二種：有漏斷結使盡是一種，無漏道斷結使盡是二種。種種諸淨法，若四辯：法、辭、應、義。一切名字知實相，是謂法辯。一切語言談論智，是謂辭辯。一切法知實相，是謂應辯。一切智慧語言禪定通智，是謂義辯。須陀洹四不壞信：佛不壞信、法不壞信、僧不壞信、淨戒中不壞信。阿羅漢果攝諸無學法。種種佛大功德中無漏信，是謂佛不壞信。涅槃中無漏，及無漏諦中學無學法中，及菩薩實功德中無漏信淨，是謂法不壞信。得無漏道果，信有四雙八輩一切功德，佛弟子眾中信非餘處，是謂僧不壞信。無教無漏戒是中無漏信，是謂戒不壞信。淨實智慧共合信，以是故無能勝是無漏戒，是故不壞信。是謂四不壞信。有四事修定：修定於現法中得樂居、修定得智見、修定分別慧、修定得漏盡諸善。初禪能得現在樂居。生死智通是謂智見。方便求功德，是欲界無教戒聞思修功德。一切色無色界法、一切無漏有為法，是謂分別慧。金剛喻四禪是最後學心共相應漏盡，是謂修定得漏盡。第四禪所攝，四道苦難知、苦易知，樂難知、樂易知。隨信行無漏法鈍根是苦難知，隨法行無漏法利根苦易知，根本四禪中利根及鈍根法說樂道。何以故？止觀道等故。他地中止觀多少，故是說苦。未到禪、中間禪二處止道少觀道多。無色中觀道少止道多，是謂苦，道難得故。
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七識住：一、欲界中諸天及人，色界梵眾天除初生天，是異身異想。二、梵眾天初生，異身一想。三、二禪生天，一身異想。四、三禪生天，一身一想。五、空處生天，六、識處生天，七、不用處生天，是謂七識住。何以故？不壞識故。惡趣中苦痛壞識故，不立識住。第四禪無想定壞識故，亦不立識住。非想非非想處、滅盡定壞識故，亦不得立識住。九眾生居：此七識住及無想眾生、非想非非想處，是謂九眾生居，於中居止故。
七識住：一、欲界中諸天及人，色界梵眾天除初生天，是異身異想。二、梵眾天初生，異身一想。三、二禪生天，一身異想。四、三禪生天，一身一想。五、空處生天，六、識處生天，七、不用處生天，是謂七識住。何以故？不壞識故。惡趣中苦痛壞識故，不立識住。第四禪無想定壞識故，亦不立識住。非想非非想處、滅盡定壞識故，亦不得立識住。九眾生居：此七識住及無想眾生、非想非非想處，是謂九眾生居，於中居止故。
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衣被、飲食、臥具，憙斷結使，思惟緣力得道，是說四聖種。若好若不好衣被、飲食、臥具知足，三聖種。求守失苦，是三苦，失善道。不食命不活，以是故趣得知足。三苦失、離欲，心中得樂歡喜，是謂第四。百八種痛眼耳鼻舌身意更樂生，是謂六更。有三種：眼見色憂、喜、護，乃至意念法憂、喜、護。是中有善、不善。善十八、不善十八，是謂三十六。三種是謂百八：三十六過去、三十六未來、三十六現在。五識不能分別，是故無憂喜。意行中心數法相續不斷常憶，是謂念。憶因緣隨順是法，因緣重憶識念力強，是故不忘過去法。眼人心心數法，因緣夢見有，無因無緣夢見。是夢若過去世、若未來世。若夢見人生角，是先牛角，是強思惟：人何以不生角？如是念已，夢見人生角。心散心亂是謂癡。若身病故癡、若鬼魅故癡、若先世因緣故癡。
衣被、飲食、臥具，憙斷結使，思惟緣力得道，是說四聖種。若好若不好衣被、飲食、臥具知足，三聖種。求守失苦，是三苦，失善道。不食命不活，以是故趣得知足。三苦失、離欲，心中得樂歡喜，是謂第四。百八種痛眼耳鼻舌身意更樂生，是謂六更。有三種：眼見色憂、喜、護，乃至意念法憂、喜、護。是中有善、不善。善十八、不善十八，是謂三十六。三種是謂百八：三十六過去、三十六未來、三十六現在。五識不能分別，是故無憂喜。意行中心數法相續不斷常憶，是謂念。憶因緣隨順是法，因緣重憶識念力強，是故不忘過去法。眼人心心數法，因緣夢見有，無因無緣夢見。是夢若過去世、若未來世。若夢見人生角，是先牛角，是強思惟：人何以不生角？如是念已，夢見人生角。心散心亂是謂癡。若身病故癡、若鬼魅故癡、若先世因緣故癡。
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三支：戒支、定支、慧支。云何戒支？欲界有教無教戒、色界中無教戒。云何定支？修十四定。云何慧支？三種慧：聞、思、惟修。欲界二種：聞、思惟。色界二種：聞、思惟。無色界一種：思惟。
三支：戒支、定支、慧支。云何戒支？欲界有教無教戒、色界中無教戒。云何定支？修十四定。云何慧支？三種慧：聞、思、惟修。欲界二種：聞、思惟。色界二種：聞、思惟。無色界一種：思惟。
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二種律儀：一、情律儀；二、戒律儀。云何情律儀？不得起婬，母等想、若姊妹女想；見女人不應憶，不生念女根想，從是多罪惱。觀心身離是，謂情律儀。除却婬欲種種不善法，不毀戒行無玷污，心無瑕穢淨却七婬欲，是謂戒律儀。煩惱惡業惡業報，是有三障。逆業極重煩惱，三惡道報。是三事若一事，不受聖法，是故說障。
二種律儀：一、情律儀；二、戒律儀。云何情律儀？不得起婬，母等想、若姊妹女想；見女人不應憶，不生念女根想，從是多罪惱。觀心身離是，謂情律儀。除却婬欲種種不善法，不毀戒行無玷污，心無瑕穢淨却七婬欲，是謂戒律儀。煩惱惡業惡業報，是有三障。逆業極重煩惱，三惡道報。是三事若一事，不受聖法，是故說障。
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不善覺觀有三種：婬欲、恚、惱。是破三種善覺觀：不婬、不恚、不惱。三種病：婬、怒、癡。是病有三種藥：身不淨觀、慈念眾生、觀十二因緣，是謂三種藥。
不善覺觀有三種：婬欲、恚、惱。是破三種善覺觀：不婬、不恚、不惱。三種病：婬、怒、癡。是病有三種藥：身不淨觀、慈念眾生、觀十二因緣，是謂三種藥。
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修身、修戒、修心、修慧，是法不受一切惡報，或少少受報，或今世或後世少受報。云何修身？種種觀無常等。云何修戒？持戒不犯常守護。云何修心？除惡覺觀，行善覺觀。云何修慧？種種分別善法增益智慧。行善人易得好道，行不善人易得惡道。或有善人墮惡道，或有惡人生好道。先世大力因緣餘報未盡，若死時最後心善不善，是故善墮惡道、不善人生好道。
修身、修戒、修心、修慧，是法不受一切惡報，或少少受報，或今世或後世少受報。云何修身？種種觀無常等。云何修戒？持戒不犯常守護。云何修心？除惡覺觀，行善覺觀。云何修慧？種種分別善法增益智慧。行善人易得好道，行不善人易得惡道。或有善人墮惡道，或有惡人生好道。先世大力因緣餘報未盡，若死時最後心善不善，是故善墮惡道、不善人生好道。
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阿毘曇甘露味雜品第十六
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四沙門果：六法五陰智緣盡，是謂分別四果。阿羅漢果九地所攝，除有頂中。第三果六地所攝，除四無色，以無法智故。須陀洹、斯陀含，未到禪地所攝，以未離欲人身故。有四顛倒：無常有常想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。苦有樂想、不淨有淨想、非我有我想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。一切顛倒，見苦諦斷。何以故？行緣苦處三見攝顛倒：身見、邊見、見盜。一切六十二見，五邪見所攝：五陰中不實我見有實我，是身見；常斷依止因緣果報不識，是邊見；諦真實法無今世後世、無涅槃及四諦等，是邪見；非真實樂淨觀有樂淨，譬如斷樹木竪立，夜中遙看謂是人，是見盜。非因見因、非道見道，是戒盜。身見苦諦斷，五陰中計我故。常想斷想苦諦斷，緣現在五陰故邪見。若諦苦，見苦斷，如是諦習盡道見習盡道斷見盜。若苦諦中計有樂淨等，見苦斷，如是習盡道中計有樂淨等見習盡道斷。戒盜非道求涅槃，及非因見因是戒盜，見苦見道斷。
四沙門果：六法五陰智緣盡，是謂分別四果。阿羅漢果九地所攝，除有頂中。第三果六地所攝，除四無色，以無法智故。須陀洹、斯陀含，未到禪地所攝，以未離欲人身故。有四顛倒：無常有常想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。苦有樂想、不淨有淨想、非我有我想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。一切顛倒，見苦諦斷。何以故？行緣苦處三見攝顛倒：身見、邊見、見盜。一切六十二見，五邪見所攝：五陰中不實我見有實我，是身見；常斷依止因緣果報不識，是邊見；諦真實法無今世後世、無涅槃及四諦等，是邪見；非真實樂淨觀有樂淨，譬如斷樹木竪立，夜中遙看謂是人，是見盜。非因見因、非道見道，是戒盜。身見苦諦斷，五陰中計我故。常想斷想苦諦斷，緣現在五陰故邪見。若諦苦，見苦斷，如是諦習盡道見習盡道斷見盜。若苦諦中計有樂淨等，見苦斷，如是習盡道中計有樂淨等見習盡道斷。戒盜非道求涅槃，及非因見因是戒盜，見苦見道斷。
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六修：得修、行修、斷修、除修、分別修、律儀修。云何得修？未曾得善法功德而得，得已諸餘功德亦得。云何修行？曾得諸功德今現在行。云何斷修？善法斷諸結使。云何除修？能却諸不善法。云何分別修？分別觀身實相。云何律儀修？六情染污塵緣勝故。五根，憂根初禪滅無餘，苦根二禪滅無餘，喜根三禪滅無餘，樂根四禪滅無餘，護根無想三昧滅無餘。
六修：得修、行修、斷修、除修、分別修、律儀修。云何得修？未曾得善法功德而得，得已諸餘功德亦得。云何修行？曾得諸功德今現在行。云何斷修？善法斷諸結使。云何除修？能却諸不善法。云何分別修？分別觀身實相。云何律儀修？六情染污塵緣勝故。五根，憂根初禪滅無餘，苦根二禪滅無餘，喜根三禪滅無餘，樂根四禪滅無餘，護根無想三昧滅無餘。
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三界：斷界、無欲界、盡界。除愛結諸餘煩惱斷，是謂斷界。愛結斷，是謂無欲界。諸餘法斷，是謂盡界。滅婬欲得心解脫，滅愚癡得慧解脫。內外入不相繫，婬欲是能繫。譬兩牛為軛所繫，以是故愛不愛塵中應護心，不應有愛瞋恚心。
三界：斷界、無欲界、盡界。除愛結諸餘煩惱斷，是謂斷界。愛結斷，是謂無欲界。諸餘法斷，是謂盡界。滅婬欲得心解脫，滅愚癡得慧解脫。內外入不相繫，婬欲是能繫。譬兩牛為軛所繫，以是故愛不愛塵中應護心，不應有愛瞋恚心。
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十法：欲界、色界、無色界、無漏、相應、不相應、善無為、無記無為。是謂十法。
十法：欲界、色界、無色界、無漏、相應、不相應、善無為、無記無為。是謂十法。
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五法，法智緣。云何五？欲界繫相應不相應法、無漏相應不相應法、善無為法。是為五法。未知智，緣七法。何等七？色界繫相應不相應法、無色界繫相應不相應法、無漏相應法不相應法、善無為法。他心智，緣三法：欲界繫相應法、色界繫相應法、無漏相應法。等智，緣十法：欲界繫相應法不相應法、色界繫相應法不相應法、無色界繫相應法不相應法、無漏相應不相應法、善無為法、無記無為。苦智、習智各各六法緣：三界繫相應法、不相應法，是謂六法。盡智，緣一法，善無為法。道智，緣二法：無漏相應法、不相應法。滅智、無生智，緣九法，除無記無為法。
五法，法智緣。云何五？欲界繫相應不相應法、無漏相應不相應法、善無為法。是為五法。未知智，緣七法。何等七？色界繫相應不相應法、無色界繫相應不相應法、無漏相應法不相應法、善無為法。他心智，緣三法：欲界繫相應法、色界繫相應法、無漏相應法。等智，緣十法：欲界繫相應法不相應法、色界繫相應法不相應法、無色界繫相應法不相應法、無漏相應不相應法、善無為法、無記無為。苦智、習智各各六法緣：三界繫相應法、不相應法，是謂六法。盡智，緣一法，善無為法。道智，緣二法：無漏相應法、不相應法。滅智、無生智，緣九法，除無記無為法。
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自地煩惱自地使所使，一切遍使自地他地中一切遍，餘各自地使所使。
自地煩惱自地使所使，一切遍使自地他地中一切遍，餘各自地使所使。
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有二種法：相應、不相應法。云何相應法？諸心、心數法。云何不相應法？得等十七法。十七法者：一、成就；二、無想定；三、滅盡定；四、無想處；五、命根；六、種類；七、處得；八、物得；九、入得；十、生；十一、老；十二、住；十三、無常；十四、名眾；十五、字眾；十六、味眾；十七、凡夫性。得諸法時心不相應法俱得，是謂成就。厭生死、涅槃想，四禪力多少時滅心心數法，是謂無想定。厭於勞辱息止想，有想無想定力多少時滅心心數法，是謂滅盡定。生無想天中心心數法不行斷止，是謂無想處。四大諸根等相續不壞，是謂命根。種種生處他眾生身心語言相似，是謂眾生種類。到異方土所得，是謂處得。諸行雜物，是謂物得。得諸內外入，是謂入得。諸行起是生，行熟是老，是行未滅是住，行滅是無常。合字義是名眾，合名說事是句眾，合廣說是語眾。未得聖無漏道，是凡夫性。是謂十七。心不相應法，是中幾善、幾不善、幾無記？二善、七無記、八當分別。無想定、滅盡定，是謂善。無想處、種類、名眾、句眾、語眾、命根、凡夫性，是謂無記。成就、生、老、住、無常，善中善、不善中不善、無記中無記。處得、物得、入得，有善、不善、無記。幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？三欲界繫、二色界繫、一無色界繫，十一當分別，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、有不繫。名眾、句眾、語眾，是欲色界繫。無想定、無想處，是色界繫。滅盡定，是無色界繫。成就、命根、種類、處得、物得、入得、凡夫性，是三界繫。生、老、住、無常，欲界繫法中欲界繫，色界繫法中色界繫，無色界繫法中無色界繫，不繫法中是不繫。是中幾有漏、幾無漏？十三有漏、四當分別。生、老、住、無常，有漏中有漏、無漏中無漏。得，初無漏心，是時捨凡夫性；生他界時亦捨凡夫性，得他界凡夫性；離欲時第九解脫道中斷。
有二種法：相應、不相應法。云何相應法？諸心、心數法。云何不相應法？得等十七法。十七法者：一、成就；二、無想定；三、滅盡定；四、無想處；五、命根；六、種類；七、處得；八、物得；九、入得；十、生；十一、老；十二、住；十三、無常；十四、名眾；十五、字眾；十六、味眾；十七、凡夫性。得諸法時心不相應法俱得，是謂成就。厭生死、涅槃想，四禪力多少時滅心心數法，是謂無想定。厭於勞辱息止想，有想無想定力多少時滅心心數法，是謂滅盡定。生無想天中心心數法不行斷止，是謂無想處。四大諸根等相續不壞，是謂命根。種種生處他眾生身心語言相似，是謂眾生種類。到異方土所得，是謂處得。諸行雜物，是謂物得。得諸內外入，是謂入得。諸行起是生，行熟是老，是行未滅是住，行滅是無常。合字義是名眾，合名說事是句眾，合廣說是語眾。未得聖無漏道，是凡夫性。是謂十七。心不相應法，是中幾善、幾不善、幾無記？二善、七無記、八當分別。無想定、滅盡定，是謂善。無想處、種類、名眾、句眾、語眾、命根、凡夫性，是謂無記。成就、生、老、住、無常，善中善、不善中不善、無記中無記。處得、物得、入得，有善、不善、無記。幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？三欲界繫、二色界繫、一無色界繫，十一當分別，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、有不繫。名眾、句眾、語眾，是欲色界繫。無想定、無想處，是色界繫。滅盡定，是無色界繫。成就、命根、種類、處得、物得、入得、凡夫性，是三界繫。生、老、住、無常，欲界繫法中欲界繫，色界繫法中色界繫，無色界繫法中無色界繫，不繫法中是不繫。是中幾有漏、幾無漏？十三有漏、四當分別。生、老、住、無常，有漏中有漏、無漏中無漏。得，初無漏心，是時捨凡夫性；生他界時亦捨凡夫性，得他界凡夫性；離欲時第九解脫道中斷。
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云何三無為？智緣盡、非智緣盡、虛空。云何智緣盡？有漏無漏智慧力，諸結使斷，得解脫，是謂智緣盡。云何非智緣盡？未來因應生不生，是謂非智緣盡。云何虛空？無色處無對不可見，是謂虛空。共依因、相應因、共有因先生，自似因未生，後諸法因。如是遍因亦次第緣。眾生中報因、一切有為法有為法果亦涅槃果。何以故？一切有為法因緣生，涅槃道果諸相應法一緣中一時共行。他相中非自相中，心心數法無處無方土。所以者何？緣一切處故。道生時諸結使欲滅，是故欲生道得解脫。不滅道時欲滅，無礙道斷結使，欲生解脫得解脫。
云何三無為？智緣盡、非智緣盡、虛空。云何智緣盡？有漏無漏智慧力，諸結使斷，得解脫，是謂智緣盡。云何非智緣盡？未來因應生不生，是謂非智緣盡。云何虛空？無色處無對不可見，是謂虛空。共依因、相應因、共有因先生，自似因未生，後諸法因。如是遍因亦次第緣。眾生中報因、一切有為法有為法果亦涅槃果。何以故？一切有為法因緣生，涅槃道果諸相應法一緣中一時共行。他相中非自相中，心心數法無處無方土。所以者何？緣一切處故。道生時諸結使欲滅，是故欲生道得解脫。不滅道時欲滅，無礙道斷結使，欲生解脫得解脫。
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三愛：欲愛、有愛、不有愛。諸物求索，是謂欲愛。得時貪惜，是謂有愛。見斷求斷，是謂不有愛。思惟所斷三十七品，除直思、直語、直業、直命、猗、護，餘殘是根法。四念止一一現在前。何以故？分別緣諸法。諸法他相應、自不相應，緣諸法中結使應離，是為斷。有斷未離。云何斷未離？得苦智未得習智，習諦所斷、苦諦所斷。緣三諦中得二不壞信，苦諦、習諦、盡諦，法、戒不壞信。道諦中得四不壞信，一切心數法隨心行，共一緣故。如是無教戒生住老壞隨心行，一切有漏法應斷。何以故？罪垢故。一切有漏無漏法應知。何以故？智緣一切法。過去未來諸法遠。何以故？不辦事故。現在諸法近。何以故？辦事故。無為亦近。何以故？疾得故。一切有漏法見處，五見緣故。極多少成就十九根，情不壞、有二根，亦復見諦人不壞情未離欲，是謂十九。最少八根斷善根。漸命終有殘身根。亦復無色界凡夫更樂，三事合情緣識。是更樂五種：有對、增語、明、無明、非明非無明。五識相應，是謂有對。意識相應，是謂增語。染污更樂，是謂無明。無漏更樂，是謂明。不染污有漏更樂，是謂非明非無明。
三愛：欲愛、有愛、不有愛。諸物求索，是謂欲愛。得時貪惜，是謂有愛。見斷求斷，是謂不有愛。思惟所斷三十七品，除直思、直語、直業、直命、猗、護，餘殘是根法。四念止一一現在前。何以故？分別緣諸法。諸法他相應、自不相應，緣諸法中結使應離，是為斷。有斷未離。云何斷未離？得苦智未得習智，習諦所斷、苦諦所斷。緣三諦中得二不壞信，苦諦、習諦、盡諦，法、戒不壞信。道諦中得四不壞信，一切心數法隨心行，共一緣故。如是無教戒生住老壞隨心行，一切有漏法應斷。何以故？罪垢故。一切有漏無漏法應知。何以故？智緣一切法。過去未來諸法遠。何以故？不辦事故。現在諸法近。何以故？辦事故。無為亦近。何以故？疾得故。一切有漏法見處，五見緣故。極多少成就十九根，情不壞、有二根，亦復見諦人不壞情未離欲，是謂十九。最少八根斷善根。漸命終有殘身根。亦復無色界凡夫更樂，三事合情緣識。是更樂五種：有對、增語、明、無明、非明非無明。五識相應，是謂有對。意識相應，是謂增語。染污更樂，是謂無明。無漏更樂，是謂明。不染污有漏更樂，是謂非明非無明。
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兩道得果：一、斷結使；二、得解脫。阿羅漢報心般涅槃，一切法放捨故。四有：生有、死有、本有、中有。初生得五陰，是謂生有。死時五陰，是謂死有。除生死，五陰中間是謂本有。死已能到諸趣五陰，是謂中有。苦習諦智忍，緣諸法是謂厭，厭物緣故。四諦中諸智忍是為離欲，欲滅故。三有漏：欲、有、無明。欲界除無明，餘殘煩惱是謂欲有漏。色無色界除無明，餘殘煩惱是有有漏。三界繫癡是無明漏。是諸漏一切盡，是時得一切苦盡。得一切智甘露味，得道聖人名瞿沙造。
兩道得果：一、斷結使；二、得解脫。阿羅漢報心般涅槃，一切法放捨故。四有：生有、死有、本有、中有。初生得五陰，是謂生有。死時五陰，是謂死有。除生死，五陰中間是謂本有。死已能到諸趣五陰，是謂中有。苦習諦智忍，緣諸法是謂厭，厭物緣故。四諦中諸智忍是為離欲，欲滅故。三有漏：欲、有、無明。欲界除無明，餘殘煩惱是謂欲有漏。色無色界除無明，餘殘煩惱是有有漏。三界繫癡是無明漏。是諸漏一切盡，是時得一切苦盡。得一切智甘露味，得道聖人名瞿沙造。
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阿毘曇甘露味論卷下
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