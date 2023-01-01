阿毘曇甘露味論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味論卷下

尊者瞿沙造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者瞿沙造

曹魏代譯失三藏名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹魏代譯失三藏名

智品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智品第十一

十智：法智、未知智、等智、知他人心智、苦智、習智、盡智、道智、滅智、無生智。云何法智？欲界繫諸行苦中無漏智、欲界繫諸行習中無漏智、欲界繫諸行盡中無漏智，欲界繫諸行道斷故，道中無漏智及法智地中無漏智，是謂法智。云何未知智？色無色界繫諸行苦中無漏智、色無色界繫諸行習中無漏智、色無色界繫諸行盡中無漏智，色無色界繫諸行道斷故，道中無漏智及未知智，未知智地中無漏智，是謂未知智。云何等智？一切有漏智慧若善不善無記，是謂等智。云何知他人心智？禪中思惟力得欲界中知他心心數法，是謂知他心智。云何苦智？五受陰中無常、苦、空、非我無漏智觀，是謂苦智。云何習智？五受陰習、因、有、緣無漏智觀，是謂習智。云何盡智？盡、止、妙、出無漏智觀。是謂盡智。云何道智。八直道應住出無漏智觀，是謂道智。云何滅智？見苦斷習盡證思惟道，是四法中無漏智觀，是謂滅智。云何無生智？我已見苦不復更見、我已斷習不復更斷、已盡作證不復更作證、已思惟道不復更思惟道，是四法中無漏智觀，是謂無生智。是十智中，二智十六行：法智、未知智。煖頂忍法中等智十六行，世間第一法中等智四行，餘殘無行。無漏他心智四行，如道智，有漏知他心智無行。苦智四行、習智四行、盡智四行、道智四行，滅智、無生智各十四行，除空、無我行。未到禪及中禪地有九智，除知他心智，餘四禪中十智。無色定八智，除法智、知他人心智。第一無漏心成就一：等智；第二無漏心成就三智：等智、法智、苦智；第三無漏心過；第四無漏心成就四智：等智、法智、苦智、未知智；第五無漏心過；第六無漏心成就五智：等智、法智、苦智、未知智、習法智；第七無漏心過；第八無漏心亦過；第九無漏心成就六智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智；第十、第十一無漏心過；十二無漏心成就七智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智、道智。若已離欲，增知他人心智。二種修智得修、行修：先未得功德今得是謂得修，先得功德現在前入是謂行修。見諦道中現在前修，彼即當來修；如是諸忍現在前修亦當來修。苦未知智、習未知智、盡未知智，是三未知智中修等智。道未知智中或修六或修七：若未離欲修六智，已離欲修七智。知他人心智過須陀洹果。十七心中修七智，除滅智、無生智、知他心智。是十七心中信解脫得利根時，無礙解脫兩道中修六智，除他心智、等智、滅智、無生智。得阿那含果，解脫道中修八智，除滅智、無生智。如是七地離欲時，解脫道中修八智，除滅智、無生智。是謂無礙道中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十智：法智、未知智、等智、知他人心智、苦智、習智、盡智、道智、滅智、無生智。云何法智？欲界繫諸行苦中無漏智、欲界繫諸行習中無漏智、欲界繫諸行盡中無漏智，欲界繫諸行道斷故，道中無漏智及法智地中無漏智，是謂法智。云何未知智？色無色界繫諸行苦中無漏智、色無色界繫諸行習中無漏智、色無色界繫諸行盡中無漏智，色無色界繫諸行道斷故，道中無漏智及未知智，未知智地中無漏智，是謂未知智。云何等智？一切有漏智慧若善不善無記，是謂等智。云何知他人心智？禪中思惟力得欲界中知他心心數法，是謂知他心智。云何苦智？五受陰中無常、苦、空、非我無漏智觀，是謂苦智。云何習智？五受陰習、因、有、緣無漏智觀，是謂習智。云何盡智？盡、止、妙、出無漏智觀。是謂盡智。云何道智。八直道應住出無漏智觀，是謂道智。云何滅智？見苦斷習盡證思惟道，是四法中無漏智觀，是謂滅智。云何無生智？我已見苦不復更見、我已斷習不復更斷、已盡作證不復更作證、已思惟道不復更思惟道，是四法中無漏智觀，是謂無生智。是十智中，二智十六行：法智、未知智。煖頂忍法中等智十六行，世間第一法中等智四行，餘殘無行。無漏他心智四行，如道智，有漏知他心智無行。苦智四行、習智四行、盡智四行、道智四行，滅智、無生智各十四行，除空、無我行。未到禪及中禪地有九智，除知他心智，餘四禪中十智。無色定八智，除法智、知他人心智。第一無漏心成就一：等智；第二無漏心成就三智：等智、法智、苦智；第三無漏心過；第四無漏心成就四智：等智、法智、苦智、未知智；第五無漏心過；第六無漏心成就五智：等智、法智、苦智、未知智、習法智；第七無漏心過；第八無漏心亦過；第九無漏心成就六智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智；第十、第十一無漏心過；十二無漏心成就七智：等智、法智、苦智、未知智、習智、盡智、道智。若已離欲，增知他人心智。二種修智得修、行修：先未得功德今得是謂得修，先得功德現在前入是謂行修。見諦道中現在前修，彼即當來修；如是諸忍現在前修亦當來修。苦未知智、習未知智、盡未知智，是三未知智中修等智。道未知智中或修六或修七：若未離欲修六智，已離欲修七智。知他人心智過須陀洹果。十七心中修七智，除滅智、無生智、知他心智。是十七心中信解脫得利根時，無礙解脫兩道中修六智，除他心智、等智、滅智、無生智。得阿那含果，解脫道中修八智，除滅智、無生智。如是七地離欲時，解脫道中修八智，除滅智、無生智。是謂無礙道中

修七智，除他人心智、滅智、無生智。有想無想離欲時，八解脫道中修七智，除等智、滅智、無生智。九無礙道中修六智，除等智、知他心智、滅智、無生智。初無學心中修有漏無漏諸善根，初無學心苦未知智相應。有言習未知智相應。何以故？有想無想處生緣相應。初無學心見諦八忍求覓，故名見非智，滅智、無生智是智非見。餘殘無漏慧亦慧亦見亦智，除意識相應善有漏慧及五邪見。餘殘有漏慧，亦智亦慧非見。法智九智緣，除未知智。未知智九智緣，除法智。道智九智緣，除等智。苦智、習智一切有漏法緣，餘殘智十智緣。等智、他心智、滅智、無生智，二智：盡、法智。道法智能滅三界結，六通四通。等智，身通、耳通、眼通、宿命通、他心通。五智：法智、未知智、道智、等智、他心智，漏盡通。無漏九智，除等智。四意止，身意止八智，除他心智、盡智。痛意止、心意止九智，除盡智。法意止，十智。四辯：法辯、辭辯，等智。應辯、義辯，各十智。願智，七智，除他心智、滅智、無生智。十力，第一力，十智知。二力三力四力五力六力，九智，除盡智。七力，十智。八力九力，一智等智。十力，九智，除等智。第一無畏，十智知。二無畏，九智知，除等智。三無畏，八智知，除道智、盡智。四無畏，八智知，除苦智、習智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修七智，除他人心智、滅智、無生智。有想無想離欲時，八解脫道中修七智，除等智、滅智、無生智。九無礙道中修六智，除等智、知他心智、滅智、無生智。初無學心中修有漏無漏諸善根，初無學心苦未知智相應。有言習未知智相應。何以故？有想無想處生緣相應。初無學心見諦八忍求覓，故名見非智，滅智、無生智是智非見。餘殘無漏慧亦慧亦見亦智，除意識相應善有漏慧及五邪見。餘殘有漏慧，亦智亦慧非見。法智九智緣，除未知智。未知智九智緣，除法智。道智九智緣，除等智。苦智、習智一切有漏法緣，餘殘智十智緣。等智、他心智、滅智、無生智，二智：盡、法智。道法智能滅三界結，六通四通。等智，身通、耳通、眼通、宿命通、他心通。五智：法智、未知智、道智、等智、他心智，漏盡通。無漏九智，除等智。四意止，身意止八智，除他心智、盡智。痛意止、心意止九智，除盡智。法意止，十智。四辯：法辯、辭辯，等智。應辯、義辯，各十智。願智，七智，除他心智、滅智、無生智。十力，第一力，十智知。二力三力四力五力六力，九智，除盡智。七力，十智。八力九力，一智等智。十力，九智，除等智。第一無畏，十智知。二無畏，九智知，除等智。三無畏，八智知，除道智、盡智。四無畏，八智知，除苦智、習智。

阿毘曇甘露味禪定品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味禪定品第十二

得禪定一心，心不分散、智慧清淨，譬如油燈離風處明清淨。云何禪定？八禪定：四禪、四無色定。四禪：初禪、二三四禪。是諸禪定三禪味淨。無漏愛相應是謂有味，善有漏禪是謂淨，無煩惱是謂無漏。有頂中二種定，有味及淨，無無漏定善法。空閑靜處坐，若立若臥若行若步，定意智巧心中軟信，如是心應入禪定。禪相應欲、精進、念、慧、一心，是諸善法趣初禪定，離欲離惡不善法，有覺有觀離欲生得喜樂，是謂初禪。染著外入是謂貪欲，瞋恚、睡、眠、調、戲、疑，此諸蓋是謂惡不善法。是二內外惡法斷是謂離。心迴轉緣是謂覺、心受行思惟是謂觀，惡不善法斷力得禪是謂離欲，心生悅是謂喜，身心安隱是謂樂，心繫緣中是謂一心，是初禪五支。婬欲大苦罪不樂，離力安隱出，如是思惟欲等，諸善法心中生，是謂得初禪道。是三痛根相應：喜、樂、護根。樂根三識身相應：眼、耳、身識，喜根意識相應，護根四識相應。是初禪有別身別想、有別身一想。四心：初禪眼、耳、身、意，是謂初禪諸覺觀滅，內淨一心無覺無觀定生得喜樂相應，是謂二禪。覺觀如前說。斷却是謂滅。諸地信無垢是謂內清淨。意識繫緣不散是謂一心。喜樂支如前說。是二痛根相應：喜根、護根。別身一想，喜相應。根本近地，護根相應。除滅覺觀垢、除滅思惟功德，是道趣二禪，離喜垢故。護行下受身樂無漏人，是說樂護念下樂入三禪。離喜如前說。護心、放捨樂，二種痛樂不煩惱，是樂身中行念守看，是樂難知實法，是故無漏說樂。亦行護欲等諸善法，是道趣三禪。觀喜惡罪不喜，樂觀禪。止、樂、護念、智、一心，是謂五支，如前說。是謂三禪。斷樂苦先滅憂喜根，護念淨入四禪，欲等諸善法。亦復觀樂苦垢不苦不樂，善止是道入四禪。四支：護念、善、智、一心，禪力滅喘息，是謂四禪。一切禪支善。未到禪地有覺有觀，中間禪無覺有觀，是二地護根相應。未到禪地，二種：淨、無漏，非味。四禪中三種：味、淨、無漏。是謂禪法。離色憶亦觀無量空，入空定觀色垢、空處善止，觀是道趣空定。憶無量識入識處，觀空處垢、識處善止，觀是道趣識定。無量識行是為苦，憶不用處行入不用定，觀無量識處垢、不用處善止，觀是道趣不用定。有想處病、無想處癡，如是思惟入有想無想定，觀不用處垢、有想無想善止，觀是道趣有想無想定，是謂有想無想定。趣涅槃道二種：一、觀身不淨；二、念數息。身意止中第一二解脫，四除入中廣說不淨法，入定數息一二乃到十念，守出入息如守門人，觀一切法起滅，是二相自相六種分別。觀身無常苦空非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得禪定一心，心不分散、智慧清淨，譬如油燈離風處明清淨。云何禪定？八禪定：四禪、四無色定。四禪：初禪、二三四禪。是諸禪定三禪味淨。無漏愛相應是謂有味，善有漏禪是謂淨，無煩惱是謂無漏。有頂中二種定，有味及淨，無無漏定善法。空閑靜處坐，若立若臥若行若步，定意智巧心中軟信，如是心應入禪定。禪相應欲、精進、念、慧、一心，是諸善法趣初禪定，離欲離惡不善法，有覺有觀離欲生得喜樂，是謂初禪。染著外入是謂貪欲，瞋恚、睡、眠、調、戲、疑，此諸蓋是謂惡不善法。是二內外惡法斷是謂離。心迴轉緣是謂覺、心受行思惟是謂觀，惡不善法斷力得禪是謂離欲，心生悅是謂喜，身心安隱是謂樂，心繫緣中是謂一心，是初禪五支。婬欲大苦罪不樂，離力安隱出，如是思惟欲等，諸善法心中生，是謂得初禪道。是三痛根相應：喜、樂、護根。樂根三識身相應：眼、耳、身識，喜根意識相應，護根四識相應。是初禪有別身別想、有別身一想。四心：初禪眼、耳、身、意，是謂初禪諸覺觀滅，內淨一心無覺無觀定生得喜樂相應，是謂二禪。覺觀如前說。斷却是謂滅。諸地信無垢是謂內清淨。意識繫緣不散是謂一心。喜樂支如前說。是二痛根相應：喜根、護根。別身一想，喜相應。根本近地，護根相應。除滅覺觀垢、除滅思惟功德，是道趣二禪，離喜垢故。護行下受身樂無漏人，是說樂護念下樂入三禪。離喜如前說。護心、放捨樂，二種痛樂不煩惱，是樂身中行念守看，是樂難知實法，是故無漏說樂。亦行護欲等諸善法，是道趣三禪。觀喜惡罪不喜，樂觀禪。止、樂、護念、智、一心，是謂五支，如前說。是謂三禪。斷樂苦先滅憂喜根，護念淨入四禪，欲等諸善法。亦復觀樂苦垢不苦不樂，善止是道入四禪。四支：護念、善、智、一心，禪力滅喘息，是謂四禪。一切禪支善。未到禪地有覺有觀，中間禪無覺有觀，是二地護根相應。未到禪地，二種：淨、無漏，非味。四禪中三種：味、淨、無漏。是謂禪法。離色憶亦觀無量空，入空定觀色垢、空處善止，觀是道趣空定。憶無量識入識處，觀空處垢、識處善止，觀是道趣識定。無量識行是為苦，憶不用處行入不用定，觀無量識處垢、不用處善止，觀是道趣不用定。有想處病、無想處癡，如是思惟入有想無想定，觀不用處垢、有想無想善止，觀是道趣有想無想定，是謂有想無想定。趣涅槃道二種：一、觀身不淨；二、念數息。身意止中第一二解脫，四除入中廣說不淨法，入定數息一二乃到十念，守出入息如守門人，觀一切法起滅，是二相自相六種分別。觀身無常苦空非

我，如是一切諸法觀，恐畏世界漸漸滅垢，行善法起至涅槃。未到禪地、中間禪地、四禪地、三無色地有二種：有漏、無漏。有頂一切有漏十想：無常、苦、苦無我、觀食、一切世間不可樂、不淨、死、斷、無欲、盡想。憶念諸行無常，是謂無常想。憶念生等苦滿世間，是謂苦想。憶念內外無常苦不自在空，是謂苦無我想。憶念多勤苦得食、噉時不淨，是謂觀食想。憶念生老病死等怖畏種種煩惱滿世界，是謂一切世間不可樂想。自身內實觀，是謂不淨想。憶念一切生必得死，是謂死想。憶念滅一切煩惱善止，是謂斷想。憶念非常離欲，是謂無欲想。憶念五受陰更不生、盡、止、妙、離、涅槃，是謂盡想。是十想常憶念，得盡苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我，如是一切諸法觀，恐畏世界漸漸滅垢，行善法起至涅槃。未到禪地、中間禪地、四禪地、三無色地有二種：有漏、無漏。有頂一切有漏十想：無常、苦、苦無我、觀食、一切世間不可樂、不淨、死、斷、無欲、盡想。憶念諸行無常，是謂無常想。憶念生等苦滿世間，是謂苦想。憶念內外無常苦不自在空，是謂苦無我想。憶念多勤苦得食、噉時不淨，是謂觀食想。憶念生老病死等怖畏種種煩惱滿世界，是謂一切世間不可樂想。自身內實觀，是謂不淨想。憶念一切生必得死，是謂死想。憶念滅一切煩惱善止，是謂斷想。憶念非常離欲，是謂無欲想。憶念五受陰更不生、盡、止、妙、離、涅槃，是謂盡想。是十想常憶念，得盡苦際。

阿毘曇甘露味雜定品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味雜定品第十三

三昧等通一切入，除入智解脫禪。三三昧：空三昧、無願三昧、無想三昧。心繫緣無漏故，是謂三昧。一心觀五受陰空、無我、非我，是謂空三昧。入是三昧，不願婬怒癡更有生，是謂無願三昧。是三昧緣離十想法。云何十想？色等五塵、男、女、生、老、無常。是謂無想三昧。空三昧二行：空行、無我行。無願三昧十行，無常苦行亦習道行。無想三昧盡四行。四等：慈、悲、喜、護。自得快樂事，念與一切眾生。是有三種心：先所親眷屬、次及中人、後怨家賊。一心思惟，一切三界眾生身及怨家等無異，除內瞋恚，是慈等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂慈等。一心思惟三界眾生身心種辛苦欲拔濟，如是思惟能除外惱，是悲等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂悲等。一心思惟三界眾生歡喜得樂能除憂苦，喜等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂喜等。一心思惟三界眾生樂苦喜放護能除欲瞋，護等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂護等。六通：神足、天眼、天耳、識宿命、他心智、漏盡通。除第六通，餘殘凡夫亦得。云何神足通？是有三種：一者飛行、二變化、三聖人通。有三種飛行：一、自身去譬如飛鳥；二、於此土忽然不現到他方；三、心力自在如屈申臂。是謂諸佛神通非餘道。常觀身空學輕舉，是道趣神通。能大能小、能多少能少多、能轉作種種物，是謂變化神通。凡夫人變化至七日，不過七日滅；佛佛弟子自在變化，變化時觀世間淨作不淨、不淨作淨，除淨不淨念心念護，是謂聖人神通。是三種通，從四神足力生，一切色緣漸漸得輕舉；諸佛一時得。天眼通，自眼邊色界四大造淨生得天眼，自地下地近遠徹視，見一切細微色，憶念日月星宿火明珠，是道得天眼通。天耳通，自耳邊色界四大造淨生得天耳，天人地獄餓鬼畜生種種聲憶念識知，是道趣天耳通。識宿命通，念先世事所來生處，是道趣宿命通。知他人心通，常念他染污心及他清淨心悉知，自心生滅能分別知，是道趣知他心通。三界漏一切我盡，如是知五受陰無常等憶念，是道得漏盡通。宿命通及天眼、漏盡，是謂明：宿命通知因緣世次第是謂明；天眼通知因緣如行業得報是謂明；漏盡通欲界色無色界漏盡我盡諸漏是謂明。十一切入，憶念一切地不念餘。是謂地一切入；乃至識一切入亦如是。八解脫：內有色想外觀色、內無色想外觀色、淨解脫作證、四無色定、滅盡定，是謂八解脫。緣觀轉心得解脫，是謂解脫。觀內色不淨及觀外色，是謂初解脫。不觀內色、觀外色不淨，是第二解脫。分別觀內 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧等通一切入，除入智解脫禪。三三昧：空三昧、無願三昧、無想三昧。心繫緣無漏故，是謂三昧。一心觀五受陰空、無我、非我，是謂空三昧。入是三昧，不願婬怒癡更有生，是謂無願三昧。是三昧緣離十想法。云何十想？色等五塵、男、女、生、老、無常。是謂無想三昧。空三昧二行：空行、無我行。無願三昧十行，無常苦行亦習道行。無想三昧盡四行。四等：慈、悲、喜、護。自得快樂事，念與一切眾生。是有三種心：先所親眷屬、次及中人、後怨家賊。一心思惟，一切三界眾生身及怨家等無異，除內瞋恚，是慈等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂慈等。一心思惟三界眾生身心種辛苦欲拔濟，如是思惟能除外惱，是悲等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂悲等。一心思惟三界眾生歡喜得樂能除憂苦，喜等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂喜等。一心思惟三界眾生樂苦喜放護能除欲瞋，護等相應痛想行識，能起正語正業，亦不相應諸行，是謂護等。六通：神足、天眼、天耳、識宿命、他心智、漏盡通。除第六通，餘殘凡夫亦得。云何神足通？是有三種：一者飛行、二變化、三聖人通。有三種飛行：一、自身去譬如飛鳥；二、於此土忽然不現到他方；三、心力自在如屈申臂。是謂諸佛神通非餘道。常觀身空學輕舉，是道趣神通。能大能小、能多少能少多、能轉作種種物，是謂變化神通。凡夫人變化至七日，不過七日滅；佛佛弟子自在變化，變化時觀世間淨作不淨、不淨作淨，除淨不淨念心念護，是謂聖人神通。是三種通，從四神足力生，一切色緣漸漸得輕舉；諸佛一時得。天眼通，自眼邊色界四大造淨生得天眼，自地下地近遠徹視，見一切細微色，憶念日月星宿火明珠，是道得天眼通。天耳通，自耳邊色界四大造淨生得天耳，天人地獄餓鬼畜生種種聲憶念識知，是道趣天耳通。識宿命通，念先世事所來生處，是道趣宿命通。知他人心通，常念他染污心及他清淨心悉知，自心生滅能分別知，是道趣知他心通。三界漏一切我盡，如是知五受陰無常等憶念，是道得漏盡通。宿命通及天眼、漏盡，是謂明：宿命通知因緣世次第是謂明；天眼通知因緣如行業得報是謂明；漏盡通欲界色無色界漏盡我盡諸漏是謂明。十一切入，憶念一切地不念餘。是謂地一切入；乃至識一切入亦如是。八解脫：內有色想外觀色、內無色想外觀色、淨解脫作證、四無色定、滅盡定，是謂八解脫。緣觀轉心得解脫，是謂解脫。觀內色不淨及觀外色，是謂初解脫。不觀內色、觀外色不淨，是第二解脫。分別觀內

外色一切淨色，是第三解脫。四無色定，四解脫。滅盡解脫。內有色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第一除入。內有色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第二除入。內無色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第三除入。內無色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第四除入。內無色想、外觀色青，是緣勝知見第五除入。黃、赤、白亦如是。內不除色想、外淨少色觀，一無量緣。二內除色想、外淨少色觀，三無量緣。四餘青黃赤白憶念。四除入淨緣勝，是故說除入。好色形像端正，除垢故解脫，是謂除入。名別。三解脫、四除入、八一切入，淨解脫攝。十智，如前說。三等慈悲護及五通，根本四禪中有。六地中法智。未到禪、中間禪、根本四禪、喜等，第一第二解脫。初四除入、禪初禪二禪中有餘殘除入。淨解脫、八一切入，第四禪中有，餘殘解脫二、一切入自名攝。滅盡解脫，有頂中攝。三三昧、七智、漏盡通，九地中攝，除有頂中等智。十地中有無色界三解脫，或有漏或無漏，餘三解脫、八除入、十一切入有漏。有頂中一切有漏，鈍不捷疾，是故有漏。滅盡定，無智慧，是故有漏。五通中多無記心，四等緣眾生，是故有漏。欲愛未盡，三界結使成就；欲愛已盡，色無色界結使成就。色愛盡，無色界結使成就。無色界愛盡，三界結使不成就。欲界愛盡淨，無漏初禪成就。如是一切地中，聖人無漏成就。聖人生上下地，無漏成就。求得五通四等，下地結垢不成就。世俗道依未到禪地離下地欲。如是一切地無漏道依根本禪地，自地亦上地離欲。如是一切地。是故凡夫有頂中不能離欲，煖法、頂法、忍法、世間第一法離欲。人修有漏禪定二時：現在、未來。見諦道中苦習盡，未知智中現在前修無漏智。未來二種：有漏、無漏智。餘殘心中現前無漏、未來無漏。世尊弟子若離欲愛，依未到禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道現在修有漏道，未來修有漏無漏初禪及修無漏未到禪。若依未到禪，現在修無漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修有漏無漏道。初禪世尊弟子若離初禪愛欲，依未到二禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修有漏道，未來修無漏。三種初禪及修淨無漏第二禪，若離初禪愛，依無漏道趣二禪，自地修無漏，他地修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏。三種初禪及淨無漏第二禪，乃至不用處。離欲亦復如是。有頂中離欲時，修一切無漏禪定。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏，及修三界繫善根二十三種定。有味八淨、八無漏、七一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外色一切淨色，是第三解脫。四無色定，四解脫。滅盡解脫。內有色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第一除入。內有色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第二除入。內無色想、外觀色少好醜，是緣勝知見第三除入。內無色想、外觀色無量好醜，是緣勝知見第四除入。內無色想、外觀色青，是緣勝知見第五除入。黃、赤、白亦如是。內不除色想、外淨少色觀，一無量緣。二內除色想、外淨少色觀，三無量緣。四餘青黃赤白憶念。四除入淨緣勝，是故說除入。好色形像端正，除垢故解脫，是謂除入。名別。三解脫、四除入、八一切入，淨解脫攝。十智，如前說。三等慈悲護及五通，根本四禪中有。六地中法智。未到禪、中間禪、根本四禪、喜等，第一第二解脫。初四除入、禪初禪二禪中有餘殘除入。淨解脫、八一切入，第四禪中有，餘殘解脫二、一切入自名攝。滅盡解脫，有頂中攝。三三昧、七智、漏盡通，九地中攝，除有頂中等智。十地中有無色界三解脫，或有漏或無漏，餘三解脫、八除入、十一切入有漏。有頂中一切有漏，鈍不捷疾，是故有漏。滅盡定，無智慧，是故有漏。五通中多無記心，四等緣眾生，是故有漏。欲愛未盡，三界結使成就；欲愛已盡，色無色界結使成就。色愛盡，無色界結使成就。無色界愛盡，三界結使不成就。欲界愛盡淨，無漏初禪成就。如是一切地中，聖人無漏成就。聖人生上下地，無漏成就。求得五通四等，下地結垢不成就。世俗道依未到禪地離下地欲。如是一切地無漏道依根本禪地，自地亦上地離欲。如是一切地。是故凡夫有頂中不能離欲，煖法、頂法、忍法、世間第一法離欲。人修有漏禪定二時：現在、未來。見諦道中苦習盡，未知智中現在前修無漏智。未來二種：有漏、無漏智。餘殘心中現前無漏、未來無漏。世尊弟子若離欲愛，依未到禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道現在修有漏道，未來修有漏無漏初禪及修無漏未到禪。若依未到禪，現在修無漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修有漏無漏道。初禪世尊弟子若離初禪愛欲，依未到二禪地現在前修有漏道，未來修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修有漏道，未來修無漏。三種初禪及修淨無漏第二禪，若離初禪愛，依無漏道趣二禪，自地修無漏，他地修有漏無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏。三種初禪及淨無漏第二禪，乃至不用處。離欲亦復如是。有頂中離欲時，修一切無漏禪定。第九解脫道中現在前修無漏道，未來修無漏，及修三界繫善根二十三種定。有味八淨、八無漏、七一切

無漏、七地無漏自然因，自地無漏。自地無漏三種因：相應因、共有因、自然因。第一有味定，第一有味定因非他因。第一淨定，第一淨定因非他因。第一無漏定，次第起六種定。第一禪二種淨無漏，如是第二第三禪。無漏第二禪次第生八地，自地二、上地四、下地二。無漏第三禪、第四禪、空處定，次第生十，上地四、下地四、自地二。無漏識處，次第生九，上地三、下地四、自地二。無漏不用處定，次第生七，上地一、下地四、自地二。第四無色定，次第生六，下地四、自地二。淨禪亦如是。有味次第生二，自地有味亦復淨。如是一切地諸禪定淨無漏。一切緣，一切法緣有味自地，自地有味緣亦復淨。緣有味不能無漏緣諸淨。無漏無色定不緣有漏地，有味無色定自地有味緣，及緣淨不能緣無漏。四等、八除入、三解脫、八一切入，是諸法一切欲界緣。五通，欲色界緣。一切薰禪，無漏禪薰有漏禪。得四禪人先薰第四禪，後薰下三禪，得五淨居報。不動法阿羅漢，得一切禪定，是能得頂禪、能住壽亦能捨壽。願智從心所願，盡知去來今諸法，多知未來法。四辯：法辯、辭辯、應辯、義辯。令他心不起恚，是謂無諍，四禪中攝，亦復欲界。願智第四禪攝，亦復欲界。法辯辭辯欲界攝，及梵天中餘二辯九地攝。欲界四禪四無色淨禪二時：得離欲時、得生時。得有味禪二時：得退時、得生時。得無漏禪二種得：若退時得、若離欲得。九地攝無漏能斷結使。變化有十四心：色界十心、欲界四心。初禪有二變化心：初禪一、欲界一。二禪有三變化心：二禪一、初禪一、欲界一。三禪有四變化心：三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。四禪有五變化心：四禪一、三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。何等禪成就，是果下地變化心，成就三禪地住，梵天識現在前能見聞，爾時成就，即滅爾時不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏、七地無漏自然因，自地無漏。自地無漏三種因：相應因、共有因、自然因。第一有味定，第一有味定因非他因。第一淨定，第一淨定因非他因。第一無漏定，次第起六種定。第一禪二種淨無漏，如是第二第三禪。無漏第二禪次第生八地，自地二、上地四、下地二。無漏第三禪、第四禪、空處定，次第生十，上地四、下地四、自地二。無漏識處，次第生九，上地三、下地四、自地二。無漏不用處定，次第生七，上地一、下地四、自地二。第四無色定，次第生六，下地四、自地二。淨禪亦如是。有味次第生二，自地有味亦復淨。如是一切地諸禪定淨無漏。一切緣，一切法緣有味自地，自地有味緣亦復淨。緣有味不能無漏緣諸淨。無漏無色定不緣有漏地，有味無色定自地有味緣，及緣淨不能緣無漏。四等、八除入、三解脫、八一切入，是諸法一切欲界緣。五通，欲色界緣。一切薰禪，無漏禪薰有漏禪。得四禪人先薰第四禪，後薰下三禪，得五淨居報。不動法阿羅漢，得一切禪定，是能得頂禪、能住壽亦能捨壽。願智從心所願，盡知去來今諸法，多知未來法。四辯：法辯、辭辯、應辯、義辯。令他心不起恚，是謂無諍，四禪中攝，亦復欲界。願智第四禪攝，亦復欲界。法辯辭辯欲界攝，及梵天中餘二辯九地攝。欲界四禪四無色淨禪二時：得離欲時、得生時。得有味禪二時：得退時、得生時。得無漏禪二種得：若退時得、若離欲得。九地攝無漏能斷結使。變化有十四心：色界十心、欲界四心。初禪有二變化心：初禪一、欲界一。二禪有三變化心：二禪一、初禪一、欲界一。三禪有四變化心：三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。四禪有五變化心：四禪一、三禪一、二禪一、初禪一、欲界一。何等禪成就，是果下地變化心，成就三禪地住，梵天識現在前能見聞，爾時成就，即滅爾時不成就。

阿毘曇甘露味三十七品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味三十七品第十四

意止、意斷、神足、根、力、覺、道，是七法到涅槃。是中七覺無漏，六當分別或有漏或無漏。有言：七覺意、八直道一切無漏，餘殘當分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意止、意斷、神足、根、力、覺、道，是七法到涅槃。是中七覺無漏，六當分別或有漏或無漏。有言：七覺意、八直道一切無漏，餘殘當分別。

四意止，一切地禪定中有攝。四種智常念守，是謂念止。三種念，身中行智慧，是謂身念止。如是痛、心、法念止，是謂四念止。以何等故不說三念止、若五念止？以破四顛倒故說四念止。云何身念止？淨想顛倒壞故。身實相觀三十六不淨，若死蟲生臭爛骨在等。如是觀身，淨想顛倒壞。云何痛念止？觀諸有痛生住滅苦，樂痛中婬欲使、苦痛中瞋恚使、不苦不樂痛中無明使，觀無常苦空無我，是謂痛念止。云何心念止？觀染污心、不染污心，若一心、若散心，苦無常等觀，是謂心念止。云何法念止？觀內法、觀外法、觀內外法，若觀去來法，若觀諸結使幾斷、幾不斷，若觀苦無常，觀習因緣，觀盡止，是謂法念止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四意止，一切地禪定中有攝。四種智常念守，是謂念止。三種念，身中行智慧，是謂身念止。如是痛、心、法念止，是謂四念止。以何等故不說三念止、若五念止？以破四顛倒故說四念止。云何身念止？淨想顛倒壞故。身實相觀三十六不淨，若死蟲生臭爛骨在等。如是觀身，淨想顛倒壞。云何痛念止？觀諸有痛生住滅苦，樂痛中婬欲使、苦痛中瞋恚使、不苦不樂痛中無明使，觀無常苦空無我，是謂痛念止。云何心念止？觀染污心、不染污心，若一心、若散心，苦無常等觀，是謂心念止。云何法念止？觀內法、觀外法、觀內外法，若觀去來法，若觀諸結使幾斷、幾不斷，若觀苦無常，觀習因緣，觀盡止，是謂法念止。

云何四意斷？心中生惡不善法欲除却，欲勤精進制心住善法；未生惡不善法莫令生，勤精進制心住善法；未生善法欲使生，勤精進住善法；已生善法念住莫失，增長廣大勤精進住善法，是謂四意斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四意斷？心中生惡不善法欲除却，欲勤精進制心住善法；未生惡不善法莫令生，勤精進制心住善法；未生善法欲使生，勤精進住善法；已生善法念住莫失，增長廣大勤精進住善法，是謂四意斷。

云何四神足？欲定、精進定、心定、勤慧定，從是得一切功德，是謂四神足。欲定斷諸行，成就第一神足。欲作是謂欲，心不分散是謂定。欲精進念慧喜猗，是謂諸行合欲定，如是精進心慧欲大欲得定故，是謂欲定。如是精進心慧，是謂四神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四神足？欲定、精進定、心定、勤慧定，從是得一切功德，是謂四神足。欲定斷諸行，成就第一神足。欲作是謂欲，心不分散是謂定。欲精進念慧喜猗，是謂諸行合欲定，如是精進心慧欲大欲得定故，是謂欲定。如是精進心慧，是謂四神足。

信、精進、念、定、慧，是謂五根。四不壞信中有信，是謂信根。四意精進，是謂精進根。四念止中念不忘，是謂念根。四禪定中一心，是謂定根。四諦中慧，是謂慧根。根、利、疾、第一，是謂根義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信、精進、念、定、慧，是謂五根。四不壞信中有信，是謂信根。四意精進，是謂精進根。四念止中念不忘，是謂念根。四禪定中一心，是謂定根。四諦中慧，是謂慧根。根、利、疾、第一，是謂根義。

信等五力，惡不善法不能壞，是謂力。小是根、大是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信等五力，惡不善法不能壞，是謂力。小是根、大是力。

念、擇法、精進、喜、猗、定、護，是謂七覺。云何念？念有為法生滅種種罪、涅槃至妙，是謂念覺。是中分別思惟，是謂擇法覺。是中思惟勤精進，是謂精進覺。是中得善法味歡悅，是謂喜覺。是中思惟身心輕軟安隱隨定，是謂猗覺。是中因緣攝心住不亂，是謂定覺。是中放心息不念不欲，是謂護覺。種種智慧得禪定力，除一切煩惱，是謂七覺果。一切煩惱斷念等七法是名覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念、擇法、精進、喜、猗、定、護，是謂七覺。云何念？念有為法生滅種種罪、涅槃至妙，是謂念覺。是中分別思惟，是謂擇法覺。是中思惟勤精進，是謂精進覺。是中得善法味歡悅，是謂喜覺。是中思惟身心輕軟安隱隨定，是謂猗覺。是中因緣攝心住不亂，是謂定覺。是中放心息不念不欲，是謂護覺。種種智慧得禪定力，除一切煩惱，是謂七覺果。一切煩惱斷念等七法是名覺。

直見、直思、直語、直業、直命、直念、直方便、直定，是謂八直道。四諦中實智慧，是謂直見。是中善、不瞋、不惱三種覺觀，是謂直思。四種邪語斷，是謂直語。三種邪業斷，是謂直業。不善邪命斷，是謂直命。是中思惟勤精進，是謂直方便。是中思惟念不忘，是謂直念。是中一心住，是謂直定。是謂八直道趣涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直見、直思、直語、直業、直命、直念、直方便、直定，是謂八直道。四諦中實智慧，是謂直見。是中善、不瞋、不惱三種覺觀，是謂直思。四種邪語斷，是謂直語。三種邪業斷，是謂直業。不善邪命斷，是謂直命。是中思惟勤精進，是謂直方便。是中思惟念不忘，是謂直念。是中一心住，是謂直定。是謂八直道趣涅槃。

信、精進、念、定、慧、喜、猗、護、思、戒，是十法分別說三十七。信法，是謂信根、信力；精進，精進根、精進力、四意斷、精進覺意、直方便；念根，念力，念覺意，直念，喜喜覺；慧，慧根、慧力、四念止、擇法覺、直見；猗，猗覺；定，定根、定力、四神足、定覺、直定；護，護覺；思，直思；戒，直語、直業、直命、直因緣。四種智慧住，是名念止。直精進，是名意斷。緣中一心住不散，是名四神足。鈍根人心中生，是名五根。利根人心中生，是名五力。見諦道中，是名八直道。思惟道中，是名七覺。是十法攝三十七品。未到禪地三十六，除喜覺。二禪地亦三十六，除直思。三禪、四禪、中間禪三十五，除喜覺、直思。初禪三十七。三空定三十二，除喜覺、直思、直語、直業、直命。有頂中二十二，除七覺、八道。欲界亦二十二，除七覺、八道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信、精進、念、定、慧、喜、猗、護、思、戒，是十法分別說三十七。信法，是謂信根、信力；精進，精進根、精進力、四意斷、精進覺意、直方便；念根，念力，念覺意，直念，喜喜覺；慧，慧根、慧力、四念止、擇法覺、直見；猗，猗覺；定，定根、定力、四神足、定覺、直定；護，護覺；思，直思；戒，直語、直業、直命、直因緣。四種智慧住，是名念止。直精進，是名意斷。緣中一心住不散，是名四神足。鈍根人心中生，是名五根。利根人心中生，是名五力。見諦道中，是名八直道。思惟道中，是名七覺。是十法攝三十七品。未到禪地三十六，除喜覺。二禪地亦三十六，除直思。三禪、四禪、中間禪三十五，除喜覺、直思。初禪三十七。三空定三十二，除喜覺、直思、直語、直業、直命。有頂中二十二，除七覺、八道。欲界亦二十二，除七覺、八道。

阿毘曇甘露味四諦品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味四諦品第十五

四諦：苦諦、習盡道諦。云何苦諦？一種：惱相為苦。二種：身苦、心苦。三種：苦苦、別離苦、行無常苦。四種：身內外苦、心內外苦。五種：五盛陰苦。六種：三界苦、三毒苦。七種：七識處苦。八種苦：生、老、病、死、怨憎會、恩愛別離、所求不得苦、一切種種苦。是謂苦諦。云何習諦？是種種苦因五受陰，是謂習諦。云何盡諦？苦習盡無餘，智緣盡，是謂盡諦。行八直道，是謂道諦。是四諦，次第應知斷證。自思惟實相，實得果、得行人，不欺誑，是謂諦。麁識故次第。苦諦麁易識，以是先苦諦。識苦推苦因從習中生，以是習諦第二。是苦諦何處滅盡得解脫？思惟涅槃中，以是故盡諦第三。是盡云何得？思惟行八直道斷結使得盡諦，以是故道諦第四。五受陰報果時，是謂苦諦。五受陰因緣時，是謂習諦，亦謂苦諦，譬如人亦名子亦名父。習諦多是結使。何等結使？九結：愛結、瞋恚、憍慢、無明、疑、見、失願、慳、嫉結。三界欲是愛結。眾生中心忿動惡利是瞋恚結。七種慢是慢結。三界繫愚癡是無明結。三見是見結。二見是失願結。四諦中不定了是疑結。心惜愛悋是慳結。妬他含恚是嫉結。盡諦二種：有漏斷結使盡是一種，無漏道斷結使盡是二種。種種諸淨法，若四辯：法、辭、應、義。一切名字知實相，是謂法辯。一切語言談論智，是謂辭辯。一切法知實相，是謂應辯。一切智慧語言禪定通智，是謂義辯。須陀洹四不壞信：佛不壞信、法不壞信、僧不壞信、淨戒中不壞信。阿羅漢果攝諸無學法。種種佛大功德中無漏信，是謂佛不壞信。涅槃中無漏，及無漏諦中學無學法中，及菩薩實功德中無漏信淨，是謂法不壞信。得無漏道果，信有四雙八輩一切功德，佛弟子眾中信非餘處，是謂僧不壞信。無教無漏戒是中無漏信，是謂戒不壞信。淨實智慧共合信，以是故無能勝是無漏戒，是故不壞信。是謂四不壞信。有四事修定：修定於現法中得樂居、修定得智見、修定分別慧、修定得漏盡諸善。初禪能得現在樂居。生死智通是謂智見。方便求功德，是欲界無教戒聞思修功德。一切色無色界法、一切無漏有為法，是謂分別慧。金剛喻四禪是最後學心共相應漏盡，是謂修定得漏盡。第四禪所攝，四道苦難知、苦易知，樂難知、樂易知。隨信行無漏法鈍根是苦難知，隨法行無漏法利根苦易知，根本四禪中利根及鈍根法說樂道。何以故？止觀道等故。他地中止觀多少，故是說苦。未到禪、中間禪二處止道少觀道多。無色中觀道少止道多，是謂苦，道難得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦：苦諦、習盡道諦。云何苦諦？一種：惱相為苦。二種：身苦、心苦。三種：苦苦、別離苦、行無常苦。四種：身內外苦、心內外苦。五種：五盛陰苦。六種：三界苦、三毒苦。七種：七識處苦。八種苦：生、老、病、死、怨憎會、恩愛別離、所求不得苦、一切種種苦。是謂苦諦。云何習諦？是種種苦因五受陰，是謂習諦。云何盡諦？苦習盡無餘，智緣盡，是謂盡諦。行八直道，是謂道諦。是四諦，次第應知斷證。自思惟實相，實得果、得行人，不欺誑，是謂諦。麁識故次第。苦諦麁易識，以是先苦諦。識苦推苦因從習中生，以是習諦第二。是苦諦何處滅盡得解脫？思惟涅槃中，以是故盡諦第三。是盡云何得？思惟行八直道斷結使得盡諦，以是故道諦第四。五受陰報果時，是謂苦諦。五受陰因緣時，是謂習諦，亦謂苦諦，譬如人亦名子亦名父。習諦多是結使。何等結使？九結：愛結、瞋恚、憍慢、無明、疑、見、失願、慳、嫉結。三界欲是愛結。眾生中心忿動惡利是瞋恚結。七種慢是慢結。三界繫愚癡是無明結。三見是見結。二見是失願結。四諦中不定了是疑結。心惜愛悋是慳結。妬他含恚是嫉結。盡諦二種：有漏斷結使盡是一種，無漏道斷結使盡是二種。種種諸淨法，若四辯：法、辭、應、義。一切名字知實相，是謂法辯。一切語言談論智，是謂辭辯。一切法知實相，是謂應辯。一切智慧語言禪定通智，是謂義辯。須陀洹四不壞信：佛不壞信、法不壞信、僧不壞信、淨戒中不壞信。阿羅漢果攝諸無學法。種種佛大功德中無漏信，是謂佛不壞信。涅槃中無漏，及無漏諦中學無學法中，及菩薩實功德中無漏信淨，是謂法不壞信。得無漏道果，信有四雙八輩一切功德，佛弟子眾中信非餘處，是謂僧不壞信。無教無漏戒是中無漏信，是謂戒不壞信。淨實智慧共合信，以是故無能勝是無漏戒，是故不壞信。是謂四不壞信。有四事修定：修定於現法中得樂居、修定得智見、修定分別慧、修定得漏盡諸善。初禪能得現在樂居。生死智通是謂智見。方便求功德，是欲界無教戒聞思修功德。一切色無色界法、一切無漏有為法，是謂分別慧。金剛喻四禪是最後學心共相應漏盡，是謂修定得漏盡。第四禪所攝，四道苦難知、苦易知，樂難知、樂易知。隨信行無漏法鈍根是苦難知，隨法行無漏法利根苦易知，根本四禪中利根及鈍根法說樂道。何以故？止觀道等故。他地中止觀多少，故是說苦。未到禪、中間禪二處止道少觀道多。無色中觀道少止道多，是謂苦，道難得故。

七識住：一、欲界中諸天及人，色界梵眾天除初生天，是異身異想。二、梵眾天初生，異身一想。三、二禪生天，一身異想。四、三禪生天，一身一想。五、空處生天，六、識處生天，七、不用處生天，是謂七識住。何以故？不壞識故。惡趣中苦痛壞識故，不立識住。第四禪無想定壞識故，亦不立識住。非想非非想處、滅盡定壞識故，亦不得立識住。九眾生居：此七識住及無想眾生、非想非非想處，是謂九眾生居，於中居止故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七識住：一、欲界中諸天及人，色界梵眾天除初生天，是異身異想。二、梵眾天初生，異身一想。三、二禪生天，一身異想。四、三禪生天，一身一想。五、空處生天，六、識處生天，七、不用處生天，是謂七識住。何以故？不壞識故。惡趣中苦痛壞識故，不立識住。第四禪無想定壞識故，亦不立識住。非想非非想處、滅盡定壞識故，亦不得立識住。九眾生居：此七識住及無想眾生、非想非非想處，是謂九眾生居，於中居止故。

衣被、飲食、臥具，憙斷結使，思惟緣力得道，是說四聖種。若好若不好衣被、飲食、臥具知足，三聖種。求守失苦，是三苦，失善道。不食命不活，以是故趣得知足。三苦失、離欲，心中得樂歡喜，是謂第四。百八種痛眼耳鼻舌身意更樂生，是謂六更。有三種：眼見色憂、喜、護，乃至意念法憂、喜、護。是中有善、不善。善十八、不善十八，是謂三十六。三種是謂百八：三十六過去、三十六未來、三十六現在。五識不能分別，是故無憂喜。意行中心數法相續不斷常憶，是謂念。憶因緣隨順是法，因緣重憶識念力強，是故不忘過去法。眼人心心數法，因緣夢見有，無因無緣夢見。是夢若過去世、若未來世。若夢見人生角，是先牛角，是強思惟：人何以不生角？如是念已，夢見人生角。心散心亂是謂癡。若身病故癡、若鬼魅故癡、若先世因緣故癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣被、飲食、臥具，憙斷結使，思惟緣力得道，是說四聖種。若好若不好衣被、飲食、臥具知足，三聖種。求守失苦，是三苦，失善道。不食命不活，以是故趣得知足。三苦失、離欲，心中得樂歡喜，是謂第四。百八種痛眼耳鼻舌身意更樂生，是謂六更。有三種：眼見色憂、喜、護，乃至意念法憂、喜、護。是中有善、不善。善十八、不善十八，是謂三十六。三種是謂百八：三十六過去、三十六未來、三十六現在。五識不能分別，是故無憂喜。意行中心數法相續不斷常憶，是謂念。憶因緣隨順是法，因緣重憶識念力強，是故不忘過去法。眼人心心數法，因緣夢見有，無因無緣夢見。是夢若過去世、若未來世。若夢見人生角，是先牛角，是強思惟：人何以不生角？如是念已，夢見人生角。心散心亂是謂癡。若身病故癡、若鬼魅故癡、若先世因緣故癡。

三支：戒支、定支、慧支。云何戒支？欲界有教無教戒、色界中無教戒。云何定支？修十四定。云何慧支？三種慧：聞、思、惟修。欲界二種：聞、思惟。色界二種：聞、思惟。無色界一種：思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三支：戒支、定支、慧支。云何戒支？欲界有教無教戒、色界中無教戒。云何定支？修十四定。云何慧支？三種慧：聞、思、惟修。欲界二種：聞、思惟。色界二種：聞、思惟。無色界一種：思惟。

二種律儀：一、情律儀；二、戒律儀。云何情律儀？不得起婬，母等想、若姊妹女想；見女人不應憶，不生念女根想，從是多罪惱。觀心身離是，謂情律儀。除却婬欲種種不善法，不毀戒行無玷污，心無瑕穢淨却七婬欲，是謂戒律儀。煩惱惡業惡業報，是有三障。逆業極重煩惱，三惡道報。是三事若一事，不受聖法，是故說障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種律儀：一、情律儀；二、戒律儀。云何情律儀？不得起婬，母等想、若姊妹女想；見女人不應憶，不生念女根想，從是多罪惱。觀心身離是，謂情律儀。除却婬欲種種不善法，不毀戒行無玷污，心無瑕穢淨却七婬欲，是謂戒律儀。煩惱惡業惡業報，是有三障。逆業極重煩惱，三惡道報。是三事若一事，不受聖法，是故說障。

不善覺觀有三種：婬欲、恚、惱。是破三種善覺觀：不婬、不恚、不惱。三種病：婬、怒、癡。是病有三種藥：身不淨觀、慈念眾生、觀十二因緣，是謂三種藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善覺觀有三種：婬欲、恚、惱。是破三種善覺觀：不婬、不恚、不惱。三種病：婬、怒、癡。是病有三種藥：身不淨觀、慈念眾生、觀十二因緣，是謂三種藥。

修身、修戒、修心、修慧，是法不受一切惡報，或少少受報，或今世或後世少受報。云何修身？種種觀無常等。云何修戒？持戒不犯常守護。云何修心？除惡覺觀，行善覺觀。云何修慧？種種分別善法增益智慧。行善人易得好道，行不善人易得惡道。或有善人墮惡道，或有惡人生好道。先世大力因緣餘報未盡，若死時最後心善不善，是故善墮惡道、不善人生好道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修身、修戒、修心、修慧，是法不受一切惡報，或少少受報，或今世或後世少受報。云何修身？種種觀無常等。云何修戒？持戒不犯常守護。云何修心？除惡覺觀，行善覺觀。云何修慧？種種分別善法增益智慧。行善人易得好道，行不善人易得惡道。或有善人墮惡道，或有惡人生好道。先世大力因緣餘報未盡，若死時最後心善不善，是故善墮惡道、不善人生好道。

阿毘曇甘露味雜品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味雜品第十六

四沙門果：六法五陰智緣盡，是謂分別四果。阿羅漢果九地所攝，除有頂中。第三果六地所攝，除四無色，以無法智故。須陀洹、斯陀含，未到禪地所攝，以未離欲人身故。有四顛倒：無常有常想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。苦有樂想、不淨有淨想、非我有我想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。一切顛倒，見苦諦斷。何以故？行緣苦處三見攝顛倒：身見、邊見、見盜。一切六十二見，五邪見所攝：五陰中不實我見有實我，是身見；常斷依止因緣果報不識，是邊見；諦真實法無今世後世、無涅槃及四諦等，是邪見；非真實樂淨觀有樂淨，譬如斷樹木竪立，夜中遙看謂是人，是見盜。非因見因、非道見道，是戒盜。身見苦諦斷，五陰中計我故。常想斷想苦諦斷，緣現在五陰故邪見。若諦苦，見苦斷，如是諦習盡道見習盡道斷見盜。若苦諦中計有樂淨等，見苦斷，如是習盡道中計有樂淨等見習盡道斷。戒盜非道求涅槃，及非因見因是戒盜，見苦見道斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四沙門果：六法五陰智緣盡，是謂分別四果。阿羅漢果九地所攝，除有頂中。第三果六地所攝，除四無色，以無法智故。須陀洹、斯陀含，未到禪地所攝，以未離欲人身故。有四顛倒：無常有常想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。苦有樂想、不淨有淨想、非我有我想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。一切顛倒，見苦諦斷。何以故？行緣苦處三見攝顛倒：身見、邊見、見盜。一切六十二見，五邪見所攝：五陰中不實我見有實我，是身見；常斷依止因緣果報不識，是邊見；諦真實法無今世後世、無涅槃及四諦等，是邪見；非真實樂淨觀有樂淨，譬如斷樹木竪立，夜中遙看謂是人，是見盜。非因見因、非道見道，是戒盜。身見苦諦斷，五陰中計我故。常想斷想苦諦斷，緣現在五陰故邪見。若諦苦，見苦斷，如是諦習盡道見習盡道斷見盜。若苦諦中計有樂淨等，見苦斷，如是習盡道中計有樂淨等見習盡道斷。戒盜非道求涅槃，及非因見因是戒盜，見苦見道斷。

六修：得修、行修、斷修、除修、分別修、律儀修。云何得修？未曾得善法功德而得，得已諸餘功德亦得。云何修行？曾得諸功德今現在行。云何斷修？善法斷諸結使。云何除修？能却諸不善法。云何分別修？分別觀身實相。云何律儀修？六情染污塵緣勝故。五根，憂根初禪滅無餘，苦根二禪滅無餘，喜根三禪滅無餘，樂根四禪滅無餘，護根無想三昧滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六修：得修、行修、斷修、除修、分別修、律儀修。云何得修？未曾得善法功德而得，得已諸餘功德亦得。云何修行？曾得諸功德今現在行。云何斷修？善法斷諸結使。云何除修？能却諸不善法。云何分別修？分別觀身實相。云何律儀修？六情染污塵緣勝故。五根，憂根初禪滅無餘，苦根二禪滅無餘，喜根三禪滅無餘，樂根四禪滅無餘，護根無想三昧滅無餘。

三界：斷界、無欲界、盡界。除愛結諸餘煩惱斷，是謂斷界。愛結斷，是謂無欲界。諸餘法斷，是謂盡界。滅婬欲得心解脫，滅愚癡得慧解脫。內外入不相繫，婬欲是能繫。譬兩牛為軛所繫，以是故愛不愛塵中應護心，不應有愛瞋恚心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界：斷界、無欲界、盡界。除愛結諸餘煩惱斷，是謂斷界。愛結斷，是謂無欲界。諸餘法斷，是謂盡界。滅婬欲得心解脫，滅愚癡得慧解脫。內外入不相繫，婬欲是能繫。譬兩牛為軛所繫，以是故愛不愛塵中應護心，不應有愛瞋恚心。

十法：欲界、色界、無色界、無漏、相應、不相應、善無為、無記無為。是謂十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十法：欲界、色界、無色界、無漏、相應、不相應、善無為、無記無為。是謂十法。

五法，法智緣。云何五？欲界繫相應不相應法、無漏相應不相應法、善無為法。是為五法。未知智，緣七法。何等七？色界繫相應不相應法、無色界繫相應不相應法、無漏相應法不相應法、善無為法。他心智，緣三法：欲界繫相應法、色界繫相應法、無漏相應法。等智，緣十法：欲界繫相應法不相應法、色界繫相應法不相應法、無色界繫相應法不相應法、無漏相應不相應法、善無為法、無記無為。苦智、習智各各六法緣：三界繫相應法、不相應法，是謂六法。盡智，緣一法，善無為法。道智，緣二法：無漏相應法、不相應法。滅智、無生智，緣九法，除無記無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法，法智緣。云何五？欲界繫相應不相應法、無漏相應不相應法、善無為法。是為五法。未知智，緣七法。何等七？色界繫相應不相應法、無色界繫相應不相應法、無漏相應法不相應法、善無為法。他心智，緣三法：欲界繫相應法、色界繫相應法、無漏相應法。等智，緣十法：欲界繫相應法不相應法、色界繫相應法不相應法、無色界繫相應法不相應法、無漏相應不相應法、善無為法、無記無為。苦智、習智各各六法緣：三界繫相應法、不相應法，是謂六法。盡智，緣一法，善無為法。道智，緣二法：無漏相應法、不相應法。滅智、無生智，緣九法，除無記無為法。

自地煩惱自地使所使，一切遍使自地他地中一切遍，餘各自地使所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地煩惱自地使所使，一切遍使自地他地中一切遍，餘各自地使所使。

有二種法：相應、不相應法。云何相應法？諸心、心數法。云何不相應法？得等十七法。十七法者：一、成就；二、無想定；三、滅盡定；四、無想處；五、命根；六、種類；七、處得；八、物得；九、入得；十、生；十一、老；十二、住；十三、無常；十四、名眾；十五、字眾；十六、味眾；十七、凡夫性。得諸法時心不相應法俱得，是謂成就。厭生死、涅槃想，四禪力多少時滅心心數法，是謂無想定。厭於勞辱息止想，有想無想定力多少時滅心心數法，是謂滅盡定。生無想天中心心數法不行斷止，是謂無想處。四大諸根等相續不壞，是謂命根。種種生處他眾生身心語言相似，是謂眾生種類。到異方土所得，是謂處得。諸行雜物，是謂物得。得諸內外入，是謂入得。諸行起是生，行熟是老，是行未滅是住，行滅是無常。合字義是名眾，合名說事是句眾，合廣說是語眾。未得聖無漏道，是凡夫性。是謂十七。心不相應法，是中幾善、幾不善、幾無記？二善、七無記、八當分別。無想定、滅盡定，是謂善。無想處、種類、名眾、句眾、語眾、命根、凡夫性，是謂無記。成就、生、老、住、無常，善中善、不善中不善、無記中無記。處得、物得、入得，有善、不善、無記。幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？三欲界繫、二色界繫、一無色界繫，十一當分別，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、有不繫。名眾、句眾、語眾，是欲色界繫。無想定、無想處，是色界繫。滅盡定，是無色界繫。成就、命根、種類、處得、物得、入得、凡夫性，是三界繫。生、老、住、無常，欲界繫法中欲界繫，色界繫法中色界繫，無色界繫法中無色界繫，不繫法中是不繫。是中幾有漏、幾無漏？十三有漏、四當分別。生、老、住、無常，有漏中有漏、無漏中無漏。得，初無漏心，是時捨凡夫性；生他界時亦捨凡夫性，得他界凡夫性；離欲時第九解脫道中斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二種法：相應、不相應法。云何相應法？諸心、心數法。云何不相應法？得等十七法。十七法者：一、成就；二、無想定；三、滅盡定；四、無想處；五、命根；六、種類；七、處得；八、物得；九、入得；十、生；十一、老；十二、住；十三、無常；十四、名眾；十五、字眾；十六、味眾；十七、凡夫性。得諸法時心不相應法俱得，是謂成就。厭生死、涅槃想，四禪力多少時滅心心數法，是謂無想定。厭於勞辱息止想，有想無想定力多少時滅心心數法，是謂滅盡定。生無想天中心心數法不行斷止，是謂無想處。四大諸根等相續不壞，是謂命根。種種生處他眾生身心語言相似，是謂眾生種類。到異方土所得，是謂處得。諸行雜物，是謂物得。得諸內外入，是謂入得。諸行起是生，行熟是老，是行未滅是住，行滅是無常。合字義是名眾，合名說事是句眾，合廣說是語眾。未得聖無漏道，是凡夫性。是謂十七。心不相應法，是中幾善、幾不善、幾無記？二善、七無記、八當分別。無想定、滅盡定，是謂善。無想處、種類、名眾、句眾、語眾、命根、凡夫性，是謂無記。成就、生、老、住、無常，善中善、不善中不善、無記中無記。處得、物得、入得，有善、不善、無記。幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？三欲界繫、二色界繫、一無色界繫，十一當分別，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、有不繫。名眾、句眾、語眾，是欲色界繫。無想定、無想處，是色界繫。滅盡定，是無色界繫。成就、命根、種類、處得、物得、入得、凡夫性，是三界繫。生、老、住、無常，欲界繫法中欲界繫，色界繫法中色界繫，無色界繫法中無色界繫，不繫法中是不繫。是中幾有漏、幾無漏？十三有漏、四當分別。生、老、住、無常，有漏中有漏、無漏中無漏。得，初無漏心，是時捨凡夫性；生他界時亦捨凡夫性，得他界凡夫性；離欲時第九解脫道中斷。

云何三無為？智緣盡、非智緣盡、虛空。云何智緣盡？有漏無漏智慧力，諸結使斷，得解脫，是謂智緣盡。云何非智緣盡？未來因應生不生，是謂非智緣盡。云何虛空？無色處無對不可見，是謂虛空。共依因、相應因、共有因先生，自似因未生，後諸法因。如是遍因亦次第緣。眾生中報因、一切有為法有為法果亦涅槃果。何以故？一切有為法因緣生，涅槃道果諸相應法一緣中一時共行。他相中非自相中，心心數法無處無方土。所以者何？緣一切處故。道生時諸結使欲滅，是故欲生道得解脫。不滅道時欲滅，無礙道斷結使，欲生解脫得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三無為？智緣盡、非智緣盡、虛空。云何智緣盡？有漏無漏智慧力，諸結使斷，得解脫，是謂智緣盡。云何非智緣盡？未來因應生不生，是謂非智緣盡。云何虛空？無色處無對不可見，是謂虛空。共依因、相應因、共有因先生，自似因未生，後諸法因。如是遍因亦次第緣。眾生中報因、一切有為法有為法果亦涅槃果。何以故？一切有為法因緣生，涅槃道果諸相應法一緣中一時共行。他相中非自相中，心心數法無處無方土。所以者何？緣一切處故。道生時諸結使欲滅，是故欲生道得解脫。不滅道時欲滅，無礙道斷結使，欲生解脫得解脫。

三愛：欲愛、有愛、不有愛。諸物求索，是謂欲愛。得時貪惜，是謂有愛。見斷求斷，是謂不有愛。思惟所斷三十七品，除直思、直語、直業、直命、猗、護，餘殘是根法。四念止一一現在前。何以故？分別緣諸法。諸法他相應、自不相應，緣諸法中結使應離，是為斷。有斷未離。云何斷未離？得苦智未得習智，習諦所斷、苦諦所斷。緣三諦中得二不壞信，苦諦、習諦、盡諦，法、戒不壞信。道諦中得四不壞信，一切心數法隨心行，共一緣故。如是無教戒生住老壞隨心行，一切有漏法應斷。何以故？罪垢故。一切有漏無漏法應知。何以故？智緣一切法。過去未來諸法遠。何以故？不辦事故。現在諸法近。何以故？辦事故。無為亦近。何以故？疾得故。一切有漏法見處，五見緣故。極多少成就十九根，情不壞、有二根，亦復見諦人不壞情未離欲，是謂十九。最少八根斷善根。漸命終有殘身根。亦復無色界凡夫更樂，三事合情緣識。是更樂五種：有對、增語、明、無明、非明非無明。五識相應，是謂有對。意識相應，是謂增語。染污更樂，是謂無明。無漏更樂，是謂明。不染污有漏更樂，是謂非明非無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三愛：欲愛、有愛、不有愛。諸物求索，是謂欲愛。得時貪惜，是謂有愛。見斷求斷，是謂不有愛。思惟所斷三十七品，除直思、直語、直業、直命、猗、護，餘殘是根法。四念止一一現在前。何以故？分別緣諸法。諸法他相應、自不相應，緣諸法中結使應離，是為斷。有斷未離。云何斷未離？得苦智未得習智，習諦所斷、苦諦所斷。緣三諦中得二不壞信，苦諦、習諦、盡諦，法、戒不壞信。道諦中得四不壞信，一切心數法隨心行，共一緣故。如是無教戒生住老壞隨心行，一切有漏法應斷。何以故？罪垢故。一切有漏無漏法應知。何以故？智緣一切法。過去未來諸法遠。何以故？不辦事故。現在諸法近。何以故？辦事故。無為亦近。何以故？疾得故。一切有漏法見處，五見緣故。極多少成就十九根，情不壞、有二根，亦復見諦人不壞情未離欲，是謂十九。最少八根斷善根。漸命終有殘身根。亦復無色界凡夫更樂，三事合情緣識。是更樂五種：有對、增語、明、無明、非明非無明。五識相應，是謂有對。意識相應，是謂增語。染污更樂，是謂無明。無漏更樂，是謂明。不染污有漏更樂，是謂非明非無明。

兩道得果：一、斷結使；二、得解脫。阿羅漢報心般涅槃，一切法放捨故。四有：生有、死有、本有、中有。初生得五陰，是謂生有。死時五陰，是謂死有。除生死，五陰中間是謂本有。死已能到諸趣五陰，是謂中有。苦習諦智忍，緣諸法是謂厭，厭物緣故。四諦中諸智忍是為離欲，欲滅故。三有漏：欲、有、無明。欲界除無明，餘殘煩惱是謂欲有漏。色無色界除無明，餘殘煩惱是有有漏。三界繫癡是無明漏。是諸漏一切盡，是時得一切苦盡。得一切智甘露味，得道聖人名瞿沙造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩道得果：一、斷結使；二、得解脫。阿羅漢報心般涅槃，一切法放捨故。四有：生有、死有、本有、中有。初生得五陰，是謂生有。死時五陰，是謂死有。除生死，五陰中間是謂本有。死已能到諸趣五陰，是謂中有。苦習諦智忍，緣諸法是謂厭，厭物緣故。四諦中諸智忍是為離欲，欲滅故。三有漏：欲、有、無明。欲界除無明，餘殘煩惱是謂欲有漏。色無色界除無明，餘殘煩惱是有有漏。三界繫癡是無明漏。是諸漏一切盡，是時得一切苦盡。得一切智甘露味，得道聖人名瞿沙造。