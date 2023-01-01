阿毘曇甘露味論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味論卷上

尊者瞿沙造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者瞿沙造

曹魏代譯失三藏名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹魏代譯失三藏名

布施持戒品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施持戒品第一

云何布施？自持財物施與。為三種故：自為身故、為他人故、為彼我故。供養塔寺、佛、辟支佛、阿羅漢，自為身故；施與眾生，為他人故；布施與人，為彼我故。思、田、物好，得好報。云何思好？信淨與供養。云何田好？有三種田：有大德、有貧苦、有大德貧苦。云何大德？佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹。云何貧苦？畜生、老病聾盲瘖瘂，如是種種貧苦。云何大德貧苦？有佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，老病聾盲瘖瘂貧苦。大德田者，恭敬心得大報。貧苦田者，憐愍心得大報。大德貧苦田者，恭敬憐愍心得大報。是為福田好。云何物好？不殺他、不偷不奪、不繫不鞭、不欺不誑，淨物隨多少隨時布施，是為物好。信云何？知後世果，若涅槃一心不動，是謂信。淨云何？自除慳貪、恭敬於人，是謂淨。供養云何？奉迎禮拜、自手施與等，是謂供養。云何田異？行善、持戒、禪定、智慧、解脫、得果等功德，若有是，是謂田異。救濟危厄異、因緣得異，苦有無苦，發心供給得妙果報。布施佛，即時一切得福。布施眾僧，若受用得一切福；未受用不得一切福。供養法故得大報。若學人聰明大智慧，以法故供養，是謂供養法。布施得富，受施竟得樂力壽等功德，除結勝，得大果報。若施畜生受百世報，若施不善人受千世報，若施善人受千萬世報，若施離欲凡夫受千萬億世報，若施得道人得無數世報，若施佛至涅槃受報。布施有六難：一者憍慢施；二者求名施；三者為力施；四者強與施；五者因緣施；六者求報施，眾僧中分別施，是謂布施六難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何布施？自持財物施與。為三種故：自為身故、為他人故、為彼我故。供養塔寺、佛、辟支佛、阿羅漢，自為身故；施與眾生，為他人故；布施與人，為彼我故。思、田、物好，得好報。云何思好？信淨與供養。云何田好？有三種田：有大德、有貧苦、有大德貧苦。云何大德？佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹。云何貧苦？畜生、老病聾盲瘖瘂，如是種種貧苦。云何大德貧苦？有佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，老病聾盲瘖瘂貧苦。大德田者，恭敬心得大報。貧苦田者，憐愍心得大報。大德貧苦田者，恭敬憐愍心得大報。是為福田好。云何物好？不殺他、不偷不奪、不繫不鞭、不欺不誑，淨物隨多少隨時布施，是為物好。信云何？知後世果，若涅槃一心不動，是謂信。淨云何？自除慳貪、恭敬於人，是謂淨。供養云何？奉迎禮拜、自手施與等，是謂供養。云何田異？行善、持戒、禪定、智慧、解脫、得果等功德，若有是，是謂田異。救濟危厄異、因緣得異，苦有無苦，發心供給得妙果報。布施佛，即時一切得福。布施眾僧，若受用得一切福；未受用不得一切福。供養法故得大報。若學人聰明大智慧，以法故供養，是謂供養法。布施得富，受施竟得樂力壽等功德，除結勝，得大果報。若施畜生受百世報，若施不善人受千世報，若施善人受千萬世報，若施離欲凡夫受千萬億世報，若施得道人得無數世報，若施佛至涅槃受報。布施有六難：一者憍慢施；二者求名施；三者為力施；四者強與施；五者因緣施；六者求報施，眾僧中分別施，是謂布施六難。

云何持戒？有二種律儀：不善、善律儀。云何不善？殺生、偷盜、婬妷，是謂身三惡律儀。兩舌、惡口、妄言、綺語，是謂口四惡律儀。貪、恚、惡邪，是謂意三惡律儀。云何殺生？有他生，知是生，故奪命，如是殺生。有他受物，知是他受物，故盜心偷奪，如是盜。有婦女，他所有，知他婦女，故欲共婬，若道非道中；自有婦犯非道，如是婬妷。若知言不知、不知言知，若疑言不疑、不疑言疑，如是妄語。若有實，欲別離故異說，是謂兩舌。染污心，他人不愛言，如是惡口。不知時、無義言，如是綺語。財物他有，貪愛應我有，如是貪。見彼不喜、欲令苦痛，如是恚。惡邪有二種：實有物而言無、顛倒見聞。云何實有物而言無？無罪無福報、無今世後世、無父母、無佛辟支佛阿羅漢餘得道等，如是實有而言無。云何顛倒見聞？善惡天作非行報果，如是惡邪。是謂三種不善業。悔是三事，除却不作，是謂三種善業。常遠三種惡、行三種善，是謂持戒堅固。布施、持戒、禪定思惟，必得三果：得財富、得生天、得解脫。世三十種福田。父母、老病、善人、離欲凡夫、有漏七人、四道向、四道果、從滅禪入起、辟支佛、菩薩、佛、比丘僧、有去來人飢渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何持戒？有二種律儀：不善、善律儀。云何不善？殺生、偷盜、婬妷，是謂身三惡律儀。兩舌、惡口、妄言、綺語，是謂口四惡律儀。貪、恚、惡邪，是謂意三惡律儀。云何殺生？有他生，知是生，故奪命，如是殺生。有他受物，知是他受物，故盜心偷奪，如是盜。有婦女，他所有，知他婦女，故欲共婬，若道非道中；自有婦犯非道，如是婬妷。若知言不知、不知言知，若疑言不疑、不疑言疑，如是妄語。若有實，欲別離故異說，是謂兩舌。染污心，他人不愛言，如是惡口。不知時、無義言，如是綺語。財物他有，貪愛應我有，如是貪。見彼不喜、欲令苦痛，如是恚。惡邪有二種：實有物而言無、顛倒見聞。云何實有物而言無？無罪無福報、無今世後世、無父母、無佛辟支佛阿羅漢餘得道等，如是實有而言無。云何顛倒見聞？善惡天作非行報果，如是惡邪。是謂三種不善業。悔是三事，除却不作，是謂三種善業。常遠三種惡、行三種善，是謂持戒堅固。布施、持戒、禪定思惟，必得三果：得財富、得生天、得解脫。世三十種福田。父母、老病、善人、離欲凡夫、有漏七人、四道向、四道果、從滅禪入起、辟支佛、菩薩、佛、比丘僧、有去來人飢渴。

阿毘曇甘露味界道品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味界道品第二

三界：欲界、色界、無色界。是三界中有五種道：地獄、畜生、鬼神、人天及中陰道。云何地獄？大地獄八種：第一僧時披；第二黑繩；第三合會；第四魯臘；第五摩呵魯臘；第六般那；第七波多般；第八阿鼻，一一大地獄各有十六地獄眷屬。云何畜生？無脚、兩脚、四脚、多脚，水行、陸行、空行。云何鬼神道？種種身，欲界不善行三種：上、中、下，上報地獄、中報畜生、下報餓鬼。云何人道？四種人：東弗于逮人、西瞿耶尼人、南閻浮提人、北欝單曰人，欲界四種善行報生。云何天道？欲界有六天：第一四天王天；第二忉利天；第三鹽天；第四兜術天；第五尼摩羅天；第六他化自在天，欲界中六種善報生。色界十七處：梵富樓、梵迦夷、摩呵梵、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、果實、得德、大果、不煩、不惱、善觀、快見、阿迦尼吒。四禪三種：上、中、下，報十二處生四禪有漏無漏雜報。五淨居聖人生三處，聖人凡夫共生大果處。凡夫得無想定生無想天。無色界空處、識處、不用處、有想無想處，得無色定是，次第生無色處。隨定力得生處，是為天道。欲受、欲用、欲畜，以是因緣說欲界。無欲有色，以是因緣說色界。無色界四陰，以是因緣說無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界：欲界、色界、無色界。是三界中有五種道：地獄、畜生、鬼神、人天及中陰道。云何地獄？大地獄八種：第一僧時披；第二黑繩；第三合會；第四魯臘；第五摩呵魯臘；第六般那；第七波多般；第八阿鼻，一一大地獄各有十六地獄眷屬。云何畜生？無脚、兩脚、四脚、多脚，水行、陸行、空行。云何鬼神道？種種身，欲界不善行三種：上、中、下，上報地獄、中報畜生、下報餓鬼。云何人道？四種人：東弗于逮人、西瞿耶尼人、南閻浮提人、北欝單曰人，欲界四種善行報生。云何天道？欲界有六天：第一四天王天；第二忉利天；第三鹽天；第四兜術天；第五尼摩羅天；第六他化自在天，欲界中六種善報生。色界十七處：梵富樓、梵迦夷、摩呵梵、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、果實、得德、大果、不煩、不惱、善觀、快見、阿迦尼吒。四禪三種：上、中、下，報十二處生四禪有漏無漏雜報。五淨居聖人生三處，聖人凡夫共生大果處。凡夫得無想定生無想天。無色界空處、識處、不用處、有想無想處，得無色定是，次第生無色處。隨定力得生處，是為天道。欲受、欲用、欲畜，以是因緣說欲界。無欲有色，以是因緣說色界。無色界四陰，以是因緣說無色界。

人中五十歲是四王天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，四天王壽天上五百歲，當人間一萬歲是。僧時泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，僧時泥犁壽五百歲。復次人中百歲是忉利天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，忉利天壽天上千歲，當人間三億六萬歲是。黑繩泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，黑繩泥犁壽千歲。復次人中二百歲是鹽天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，鹽天壽天上二千歲，當人間數十四億四萬歲是。魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，魯臘泥犁壽二千歲。復次人中四百歲是兜術天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，兜術天上壽四千歲，當人間數五十七億六萬歲是。摩呵魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，摩呵魯臘泥犁壽四千歲。復次人中八百歲是化應聲天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，化應聲天上壽八千歲，當人間數二百三十億四萬歲是。多般泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，多般泥犁中壽八千歲。復次人中千六百歲是他化自在天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，他化自在天上壽萬六千歲，當人間數九百二十一億六萬歲是。般多槃泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，般多槃泥犁中壽萬六千歲。僧渴半劫壽，阿鼻泥犁壽一劫。畜生中壽有彈指頃、半日、一日、一月、一歲、十歲、一百千萬億歲乃至一劫壽。餓鬼中壽乃至七萬歲。人中閻浮提人壽或無數歲，或至十歲，今時壽百歲多少過。瞿耶尼人壽二百五十歲。東弗于逮人壽五百歲。北欝單曰人壽千歲不增減，餘處眾生壽有增減。是謂欲界中眾生壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中五十歲是四王天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，四天王壽天上五百歲，當人間一萬歲是。僧時泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，僧時泥犁壽五百歲。復次人中百歲是忉利天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，忉利天壽天上千歲，當人間三億六萬歲是。黑繩泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，黑繩泥犁壽千歲。復次人中二百歲是鹽天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，鹽天壽天上二千歲，當人間數十四億四萬歲是。魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，魯臘泥犁壽二千歲。復次人中四百歲是兜術天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，兜術天上壽四千歲，當人間數五十七億六萬歲是。摩呵魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，摩呵魯臘泥犁壽四千歲。復次人中八百歲是化應聲天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，化應聲天上壽八千歲，當人間數二百三十億四萬歲是。多般泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，多般泥犁中壽八千歲。復次人中千六百歲是他化自在天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，他化自在天上壽萬六千歲，當人間數九百二十一億六萬歲是。般多槃泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，般多槃泥犁中壽萬六千歲。僧渴半劫壽，阿鼻泥犁壽一劫。畜生中壽有彈指頃、半日、一日、一月、一歲、十歲、一百千萬億歲乃至一劫壽。餓鬼中壽乃至七萬歲。人中閻浮提人壽或無數歲，或至十歲，今時壽百歲多少過。瞿耶尼人壽二百五十歲。東弗于逮人壽五百歲。北欝單曰人壽千歲不增減，餘處眾生壽有增減。是謂欲界中眾生壽。

云何色界中壽？梵迦夷天壽半劫，梵富樓天壽一劫，摩呵梵天壽一劫半，是謂初禪壽。少光天壽二劫，無量光天壽四劫，光曜天壽八劫，是謂二禪壽。約淨天壽十六劫，無量淨天壽三十二劫，遍淨天壽六十四劫，是謂三禪壽。果實天壽一百二十五劫，得德天壽二百五十劫，大果天壽五百劫，無急天壽千劫，無惱天壽二千劫，善觀天壽四千劫，快見天壽八千劫，阿迦膩吒天壽萬六千劫，是謂四禪壽。空處壽二萬劫，識處壽四萬劫，不用處壽六萬劫，有想無想處壽八萬劫，是謂無色界壽。如是三界眾生壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色界中壽？梵迦夷天壽半劫，梵富樓天壽一劫，摩呵梵天壽一劫半，是謂初禪壽。少光天壽二劫，無量光天壽四劫，光曜天壽八劫，是謂二禪壽。約淨天壽十六劫，無量淨天壽三十二劫，遍淨天壽六十四劫，是謂三禪壽。果實天壽一百二十五劫，得德天壽二百五十劫，大果天壽五百劫，無急天壽千劫，無惱天壽二千劫，善觀天壽四千劫，快見天壽八千劫，阿迦膩吒天壽萬六千劫，是謂四禪壽。空處壽二萬劫，識處壽四萬劫，不用處壽六萬劫，有想無想處壽八萬劫，是謂無色界壽。如是三界眾生壽。

阿毘曇甘露味住食生品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味住食生品第三

有四識住。云何四？色、痛、想、行。欲界、色界中識，多緣色住；空處、識處識，多緣痛住；不用處識，多緣想住；有想無想識，多緣行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四識住。云何四？色、痛、想、行。欲界、色界中識，多緣色住；空處、識處識，多緣痛住；不用處識，多緣想住；有想無想識，多緣行住。

有四種食，情命根大長故。云何四食？一者摶食；二者樂食；三者意思食；四者識食。揣食三入攝：香、味、細滑入。以何等故色入不攝揣食？眼見食，情命根大不長故。揣食有二種：有麁、有細。云何麁？飯、餅，如是一切。云何細？飲消、香塗身。云何樂食？眼更樂、耳鼻舌身更樂。有漏意更樂，能後世生相續不斷。樂食多，鳥卵鵝雁，如是一切。意思食多，水蟲卵魚，如是一切。識食多，有想無想處及中陰眾生。揣食多，欲界中；餘三食多，色無色界中。揣食第一麁，樂食細，意思食次細，識食最細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種食，情命根大長故。云何四食？一者摶食；二者樂食；三者意思食；四者識食。揣食三入攝：香、味、細滑入。以何等故色入不攝揣食？眼見食，情命根大不長故。揣食有二種：有麁、有細。云何麁？飯、餅，如是一切。云何細？飲消、香塗身。云何樂食？眼更樂、耳鼻舌身更樂。有漏意更樂，能後世生相續不斷。樂食多，鳥卵鵝雁，如是一切。意思食多，水蟲卵魚，如是一切。識食多，有想無想處及中陰眾生。揣食多，欲界中；餘三食多，色無色界中。揣食第一麁，樂食細，意思食次細，識食最細。

四種生：卵生、胎生、濕生、化生。泥犁、天、中陰，一切化生。鬼神，二種生：胎生及化生。餘眾生，四種生。化中眾生，一時得六情根；餘殘生，最初得身根、命根，諸餘根次第得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種生：卵生、胎生、濕生、化生。泥犁、天、中陰，一切化生。鬼神，二種生：胎生及化生。餘眾生，四種生。化中眾生，一時得六情根；餘殘生，最初得身根、命根，諸餘根次第得。

四有：生有、死有、本有、中有。死生中間細五陰，是謂中有。中有、生有，譬如印作字，如父子相似。除無色界，餘一切受中陰。無色界終，生欲色界受中陰，譬如中阿那含有中陰，餘生中有、生有亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四有：生有、死有、本有、中有。死生中間細五陰，是謂中有。中有、生有，譬如印作字，如父子相似。除無色界，餘一切受中陰。無色界終，生欲色界受中陰，譬如中阿那含有中陰，餘生中有、生有亦如是。

阿毘曇甘露味業品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味業品第四

雜心中緣雜垢起雜行，雜行中雜受報。云何雜行？有三種行：身行、口行、意行；善行、不善行、無記行；學行、無學行、非學非無學行；見諦斷行、思惟斷行、無斷行。現世報、生報、後報；樂報、苦報、不樂不苦報；黑報、白報、雜報；不黑不白無報行、行盡必受報行、不必受報行。云何身行？身動身作。云何口行？口動口作。云何意行？意動意思。云何善行？善身作、善口作、善意思。云何不善行？不善身作、不善口作、不善意思。云何無記行？無記身動、無記口動、無記意思。云何學行？學身無教、學口無教、學意思。云何無學行？無學身無教、無學口無教、無學意思。云何非學非無學行？有漏身動、口動、意思。云何見諦斷行？堅信、堅法、見、忍、斷八十八結相應思。云何思惟斷行？信解脫、見到、思惟斷十使相應思，及染污身行、口行善有漏行、無記行。云何無斷行？諸無漏行。云何現世報？若作善惡行，今世得非後世得。云何生報？隨善惡後行第一生得非餘生。云何後法報？隨行善惡後第二生得，若第三第四，若過得報。云何樂報？欲界善行，色界乃至三禪善行，是受樂報。云何苦報？不善行受報。云何不苦不樂報？第四禪善有漏行，及無色界善有漏行。云何黑黑報？不善行黑黑報。云何白白報？善有漏行白白報。云何雜報？欲界善惡雜行雜受報。云何不黑不白無報行？行盡三界漏盡時，無礙道攝無漏思也。云何必受報行？五逆行必受惡報，現世報、生報、後報；餘殘，有緣有人必受報，無緣無人不必受報。一切有漏行、故作，熟得報；不故作、不熟，不得報；故作、不熟，不得報。三種行：身業教無教、口業教無教、意業有教。云何教行？若身口意作。云何無教行？身口作意起餘心時常在不失無教色，善不善心不生無記心不生無教色。所以者何？無記心力劣故。無記有二種：有隱沒、不隱沒。結使所覆是隱沒，不覆是不隱沒。云何隱沒無記法？欲界中身耶邊耶及彼相應無明共有法，色無色界一切結使及色界身口行，是謂隱沒無記法。云何不隱沒無記法？坐臥立行伎巧報法變化心虛空非智緣盡，是謂不隱沒無記法。無教三種：一、無漏；二、定共；三、戒律儀。云何無漏戒？正語、正業、正命。云何定共戒？得禪離欲惡法。云何戒律儀？受戒時得善有漏身口行。云何得三種律儀？一切得道無漏律儀成就、一切得禪定共律儀成就、欲界人受戒戒律儀成就。戒律儀人，最初教作時現前無教成就，若盡不失。成就過去得禪人，一切過去未來定共律儀成就。若入定，過去未來現在成就。無漏律儀，未來一切成就。若入道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜心中緣雜垢起雜行，雜行中雜受報。云何雜行？有三種行：身行、口行、意行；善行、不善行、無記行；學行、無學行、非學非無學行；見諦斷行、思惟斷行、無斷行。現世報、生報、後報；樂報、苦報、不樂不苦報；黑報、白報、雜報；不黑不白無報行、行盡必受報行、不必受報行。云何身行？身動身作。云何口行？口動口作。云何意行？意動意思。云何善行？善身作、善口作、善意思。云何不善行？不善身作、不善口作、不善意思。云何無記行？無記身動、無記口動、無記意思。云何學行？學身無教、學口無教、學意思。云何無學行？無學身無教、無學口無教、無學意思。云何非學非無學行？有漏身動、口動、意思。云何見諦斷行？堅信、堅法、見、忍、斷八十八結相應思。云何思惟斷行？信解脫、見到、思惟斷十使相應思，及染污身行、口行善有漏行、無記行。云何無斷行？諸無漏行。云何現世報？若作善惡行，今世得非後世得。云何生報？隨善惡後行第一生得非餘生。云何後法報？隨行善惡後第二生得，若第三第四，若過得報。云何樂報？欲界善行，色界乃至三禪善行，是受樂報。云何苦報？不善行受報。云何不苦不樂報？第四禪善有漏行，及無色界善有漏行。云何黑黑報？不善行黑黑報。云何白白報？善有漏行白白報。云何雜報？欲界善惡雜行雜受報。云何不黑不白無報行？行盡三界漏盡時，無礙道攝無漏思也。云何必受報行？五逆行必受惡報，現世報、生報、後報；餘殘，有緣有人必受報，無緣無人不必受報。一切有漏行、故作，熟得報；不故作、不熟，不得報；故作、不熟，不得報。三種行：身業教無教、口業教無教、意業有教。云何教行？若身口意作。云何無教行？身口作意起餘心時常在不失無教色，善不善心不生無記心不生無教色。所以者何？無記心力劣故。無記有二種：有隱沒、不隱沒。結使所覆是隱沒，不覆是不隱沒。云何隱沒無記法？欲界中身耶邊耶及彼相應無明共有法，色無色界一切結使及色界身口行，是謂隱沒無記法。云何不隱沒無記法？坐臥立行伎巧報法變化心虛空非智緣盡，是謂不隱沒無記法。無教三種：一、無漏；二、定共；三、戒律儀。云何無漏戒？正語、正業、正命。云何定共戒？得禪離欲惡法。云何戒律儀？受戒時得善有漏身口行。云何得三種律儀？一切得道無漏律儀成就、一切得禪定共律儀成就、欲界人受戒戒律儀成就。戒律儀人，最初教作時現前無教成就，若盡不失。成就過去得禪人，一切過去未來定共律儀成就。若入定，過去未來現在成就。無漏律儀，未來一切成就。若入道

，現在前成就，若盡不失。成就過去律儀人，若作重惡，不善成就，不善教無教；若不重惡，成就不善教無無教；若惡心滅，不成就教無教。不律儀人，現在成就不善無教；若盡不失，成就過去不善無教；若作重善，成就善教無教；若不重善，成就善教無無教；若善心滅，不成就教無教。若中間人，若作重善若不善，成就善不善教無教；若作不重善不善，成就教無無教；若善不善心滅，不成就教無教。得色界善心，成就禪律儀；若心退，不成就禪律儀。一切色界善心中律儀心相應，除眼心、耳身心、聞慧死時心。六地無漏心力，成就無漏律儀。云何六地？未到禪地、初禪、中禪、二禪、三禪、四禪。退六地心，不成就無漏律儀。有二事失無漏律儀：若退、若得道果。有二事失禪律儀：若退、若命終。有三事失戒律儀：一、犯戒；二、捨戒；三、惡邪起。若法滅盡時，有人言失戒律儀、有言不失，實不失。有四事失不律儀：一、受戒；二、不更作；三、一心息求；四、得道善色。云何失？若斷善根、若命終。餘殘染污心數法，斷結時斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，現在前成就，若盡不失。成就過去律儀人，若作重惡，不善成就，不善教無教；若不重惡，成就不善教無無教；若惡心滅，不成就教無教。不律儀人，現在成就不善無教；若盡不失，成就過去不善無教；若作重善，成就善教無教；若不重善，成就善教無無教；若善心滅，不成就教無教。若中間人，若作重善若不善，成就善不善教無教；若作不重善不善，成就教無無教；若善不善心滅，不成就教無教。得色界善心，成就禪律儀；若心退，不成就禪律儀。一切色界善心中律儀心相應，除眼心、耳身心、聞慧死時心。六地無漏心力，成就無漏律儀。云何六地？未到禪地、初禪、中禪、二禪、三禪、四禪。退六地心，不成就無漏律儀。有二事失無漏律儀：若退、若得道果。有二事失禪律儀：若退、若命終。有三事失戒律儀：一、犯戒；二、捨戒；三、惡邪起。若法滅盡時，有人言失戒律儀、有言不失，實不失。有四事失不律儀：一、受戒；二、不更作；三、一心息求；四、得道善色。云何失？若斷善根、若命終。餘殘染污心數法，斷結時斷。

有五種果：一、報果；二、所依果；三、增上果；四、身力果；五、解脫果。善有漏法，或四果或五果。能斷結使是謂五果，不能斷結是謂四果，除解脫果。不善法有四果，除解脫果。無漏法或四果或三果，若斷結四果，除報果；若不斷結三果，除報果、解脫果。無記法三果，除報果、解脫果。云何報果？不善法、善有漏法得報果。云何所依果？善、不善、無記法，常行增長益至竟得，是謂所依果。云何增上果？若好、若不好、共俱受、最上受，是謂增上果。云何身力果？身行為作等，是謂身力果。云何解脫果？智滅結，是謂解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五種果：一、報果；二、所依果；三、增上果；四、身力果；五、解脫果。善有漏法，或四果或五果。能斷結使是謂五果，不能斷結是謂四果，除解脫果。不善法有四果，除解脫果。無漏法或四果或三果，若斷結四果，除報果；若不斷結三果，除報果、解脫果。無記法三果，除報果、解脫果。云何報果？不善法、善有漏法得報果。云何所依果？善、不善、無記法，常行增長益至竟得，是謂所依果。云何增上果？若好、若不好、共俱受、最上受，是謂增上果。云何身力果？身行為作等，是謂身力果。云何解脫果？智滅結，是謂解脫果。

善根、不善根、無記根。三種善根：不貪、不恚、無癡善根。三種不善根：貪欲、瞋恚、愚癡。四種無記根：無記愛、無記無明、無記見、無記慢。三種法：善法、不善法、無記法。云何善法？善身口業、善心心相應法及心不相應行，及智緣盡，是為善法。云何不善法？不善身口業、不善心心相應法及心不相應行，是為不善法。云何無記法？無記身口業、無記心心相應法及心不相應行，虛空、非智緣盡，是謂無記法。不飲酒、布施、供養尊重等，是謂善身口業攝。飲酒、撾打、憍慢尊重等，是不善身口業攝。是為十業道不攝。欲界身口業，欲界四大造；如是色界無漏身口業，何四大造？若依六種地，即彼地四大造；若生無色界，如是本得無漏身口業，即彼地四大造。三種命終：有命盡福不盡、有福盡命不盡、有福盡命盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根、不善根、無記根。三種善根：不貪、不恚、無癡善根。三種不善根：貪欲、瞋恚、愚癡。四種無記根：無記愛、無記無明、無記見、無記慢。三種法：善法、不善法、無記法。云何善法？善身口業、善心心相應法及心不相應行，及智緣盡，是為善法。云何不善法？不善身口業、不善心心相應法及心不相應行，是為不善法。云何無記法？無記身口業、無記心心相應法及心不相應行，虛空、非智緣盡，是謂無記法。不飲酒、布施、供養尊重等，是謂善身口業攝。飲酒、撾打、憍慢尊重等，是不善身口業攝。是為十業道不攝。欲界身口業，欲界四大造；如是色界無漏身口業，何四大造？若依六種地，即彼地四大造；若生無色界，如是本得無漏身口業，即彼地四大造。三種命終：有命盡福不盡、有福盡命不盡、有福盡命盡也。

阿毘曇甘露味陰持入品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味陰持入品第五

諸有漏法四事離。云何四？無常、無我、無樂、無淨煩惱諸漏。何以故？趣一切生處，心漏連注，隨世界故，是謂有漏。三界有百八煩惱：九十八結、十纏是煩惱。何處生是？說有漏法，亦名受陰及煩惱處。從是中有二種五陰：有漏、無漏。受陰，一切有漏。云何色陰？諸四大造十二入，除意入，諸餘入及法入攝無教色，是謂色陰。是色陰二種：可見、不可見。云何可見？一入，色入。云何不可見？九入及法入攝無教色。復有三種色：有可見有對、有不可見有對、有不可見無對。色入，可見有對；餘九入，不可見有對；法入無教色，不可見無對。是謂色陰。云何痛陰？受痛，六更樂生是。有二種痛：身痛、心痛。三種痛：苦痛、樂痛、不苦不樂痛。四種痛：身記無記、心記無記。五種痛：五痛根是。六種痛：眼更痛、耳鼻舌身意更痛。十八種痛：眼有喜、樂、護。三十六種痛：十八痛中有善、不善。百八種痛：過去、未來、現在各三十六。一一眾生須臾起無數痛，是謂痛陰。云何想陰？意種種緣一切法想。是三種：小、大、無數種種收入攝。以是因緣想，是謂想陰。云何行陰？有為法中行作種種諸法。是行陰二種：心相應、心不相應。云何心相應？一思、二更樂、三憶等諸法，是名心相應。云何心不相應？一得、二無想、三滅盡定等心不相應，是謂行陰。云何識陰？青黃赤白等諸法分別識。是識有六種：眼識、耳鼻舌身意識。云何眼識？眼情依止識色，是謂眼識。如是耳鼻舌身意，意情依止識法，是謂意識。是謂識陰。十二入：眼入、耳鼻舌身意入，是內六入；色入、聲香味細滑法入，是外六入。亦復眼識乃至意識合十八。持四大淨造色識因緣是謂眼，如是四大淨造聲香味細滑識因緣是謂耳鼻舌身。一切眼識塵色十二種：長短、明闇、青黃赤白、麁細、色邊空色、身教色。一切耳識塵聲：眾生數聲、非眾生數聲。一切鼻識塵香：好香、臭香、等香。一切舌識塵味：辛、酸、醎、苦、甘等六十三種味。一切身識塵細滑：輕重、堅軟、寒熱、飢渴、四大等。一切意識塵法，是謂一切法。五識不能分別，意識分別。心意識無差別，說有差別。情塵識合，是生更樂共生痛等。十大地、十煩惱大地、十小煩惱地，是諸法共心生，共緣共住共起共滅。譬如燈明熱共起共住共盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有漏法四事離。云何四？無常、無我、無樂、無淨煩惱諸漏。何以故？趣一切生處，心漏連注，隨世界故，是謂有漏。三界有百八煩惱：九十八結、十纏是煩惱。何處生是？說有漏法，亦名受陰及煩惱處。從是中有二種五陰：有漏、無漏。受陰，一切有漏。云何色陰？諸四大造十二入，除意入，諸餘入及法入攝無教色，是謂色陰。是色陰二種：可見、不可見。云何可見？一入，色入。云何不可見？九入及法入攝無教色。復有三種色：有可見有對、有不可見有對、有不可見無對。色入，可見有對；餘九入，不可見有對；法入無教色，不可見無對。是謂色陰。云何痛陰？受痛，六更樂生是。有二種痛：身痛、心痛。三種痛：苦痛、樂痛、不苦不樂痛。四種痛：身記無記、心記無記。五種痛：五痛根是。六種痛：眼更痛、耳鼻舌身意更痛。十八種痛：眼有喜、樂、護。三十六種痛：十八痛中有善、不善。百八種痛：過去、未來、現在各三十六。一一眾生須臾起無數痛，是謂痛陰。云何想陰？意種種緣一切法想。是三種：小、大、無數種種收入攝。以是因緣想，是謂想陰。云何行陰？有為法中行作種種諸法。是行陰二種：心相應、心不相應。云何心相應？一思、二更樂、三憶等諸法，是名心相應。云何心不相應？一得、二無想、三滅盡定等心不相應，是謂行陰。云何識陰？青黃赤白等諸法分別識。是識有六種：眼識、耳鼻舌身意識。云何眼識？眼情依止識色，是謂眼識。如是耳鼻舌身意，意情依止識法，是謂意識。是謂識陰。十二入：眼入、耳鼻舌身意入，是內六入；色入、聲香味細滑法入，是外六入。亦復眼識乃至意識合十八。持四大淨造色識因緣是謂眼，如是四大淨造聲香味細滑識因緣是謂耳鼻舌身。一切眼識塵色十二種：長短、明闇、青黃赤白、麁細、色邊空色、身教色。一切耳識塵聲：眾生數聲、非眾生數聲。一切鼻識塵香：好香、臭香、等香。一切舌識塵味：辛、酸、醎、苦、甘等六十三種味。一切身識塵細滑：輕重、堅軟、寒熱、飢渴、四大等。一切意識塵法，是謂一切法。五識不能分別，意識分別。心意識無差別，說有差別。情塵識合，是生更樂共生痛等。十大地、十煩惱大地、十小煩惱地，是諸法共心生，共緣共住共起共滅。譬如燈明熱共起共住共盡。

問：十八持，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，十當分別。色持、聲持、七識持、法持，有善、不善、無記。云何善色？善身教。云何不善色？不善身教。云何無記色？除善、不善身教，諸餘色持，是謂無記。如是聲塵眼識有善、不善、無記。云何善？善憶相應眼識。云何不善？不善憶相應眼識。云何無記？無記憶相應眼識。如是耳鼻舌身意、意識持、法持，或善、不善、無記。云何善？法持攝善身口業、善痛想行陰及智緣盡。云何不善？法持攝不善身口業、不善痛想行陰。云何無記？法持攝無記痛想行陰，及虛空、非智緣盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八持，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，十當分別。色持、聲持、七識持、法持，有善、不善、無記。云何善色？善身教。云何不善色？不善身教。云何無記色？除善、不善身教，諸餘色持，是謂無記。如是聲塵眼識有善、不善、無記。云何善？善憶相應眼識。云何不善？不善憶相應眼識。云何無記？無記憶相應眼識。如是耳鼻舌身意、意識持、法持，或善、不善、無記。云何善？法持攝善身口業、善痛想行陰及智緣盡。云何不善？法持攝不善身口業、不善痛想行陰。云何無記？法持攝無記痛想行陰，及虛空、非智緣盡。

問：十八持，幾有漏、幾無漏？答：十八持，十五持有漏，三當分別。云何三？意持、法持、意識持。有漏憶相應意持，是謂有漏。無漏憶相應意持，是謂無漏。意識亦如是。法持中攝有漏身口業、有漏痛想行陰，是謂有漏。法持攝無漏身口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八持，幾有漏、幾無漏？答：十八持，十五持有漏，三當分別。云何三？意持、法持、意識持。有漏憶相應意持，是謂有漏。無漏憶相應意持，是謂無漏。意識亦如是。法持中攝有漏身口業、有漏痛想行陰，是謂有漏。法持攝無漏身口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂無漏。

問：十八持，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：四持欲界繫：香味鼻識、舌識，以揣食處故；十四當分別。眼持欲色界繫。云何欲界繫？欲界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持欲界繫，欲界繫四大造。云何色界繫眼持？色界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持色界繫，色界繫四大造。眼識，欲色界繫。云何欲界？欲界憶相應眼識；耳身識持亦如是。云何色界？色界憶相應眼識；耳身亦如是。意持，欲界繫、色無色界繫、或不繫。云何欲界繫？欲界憶相應意持。云何色界繫？色界憶相應意持。云何無色界繫？無色界憶相應意持。云何不繫？無漏憶相應意持。意識持亦如是。法持，或欲界繫、或色無色界繫、或不繫。法持攝欲界繫身口業，及痛想行陰，是謂欲界繫。云何色界繫？法持攝色界繫身口業，及痛想行陰，是謂色界繫。云何無色界繫？法持攝無色界痛想行陰，是謂無色界繫。云何不繫？法持攝無漏身口口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八持，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：四持欲界繫：香味鼻識、舌識，以揣食處故；十四當分別。眼持欲色界繫。云何欲界繫？欲界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持欲界繫，欲界繫四大造。云何色界繫眼持？色界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持色界繫，色界繫四大造。眼識，欲色界繫。云何欲界？欲界憶相應眼識；耳身識持亦如是。云何色界？色界憶相應眼識；耳身亦如是。意持，欲界繫、色無色界繫、或不繫。云何欲界繫？欲界憶相應意持。云何色界繫？色界憶相應意持。云何無色界繫？無色界憶相應意持。云何不繫？無漏憶相應意持。意識持亦如是。法持，或欲界繫、或色無色界繫、或不繫。法持攝欲界繫身口業，及痛想行陰，是謂欲界繫。云何色界繫？法持攝色界繫身口業，及痛想行陰，是謂色界繫。云何無色界繫？法持攝無色界痛想行陰，是謂無色界繫。云何不繫？法持攝無漏身口口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂不繫。

問：十八持，幾內入攝、幾外入攝？答：十二持內入攝，眼耳鼻舌身意、眼識持耳鼻舌身意識持；六外入攝，色持聲香味細滑法持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八持，幾內入攝、幾外入攝？答：十二持內入攝，眼耳鼻舌身意、眼識持耳鼻舌身意識持；六外入攝，色持聲香味細滑法持。

問：幾有覺有觀、幾有覺無觀、幾無覺無觀？答：十無覺無觀，五情、五塵；五識有覺有觀；三當分別。意持，或有覺有觀、有覺無觀、無覺無觀。云何有覺有觀？欲界初禪有覺有觀，中間禪有覺無觀，上地無覺無觀。意識亦如是。法持攝身口業諸不相應行、無為，無覺無觀。餘殘如意持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：幾有覺有觀、幾有覺無觀、幾無覺無觀？答：十無覺無觀，五情、五塵；五識有覺有觀；三當分別。意持，或有覺有觀、有覺無觀、無覺無觀。云何有覺有觀？欲界初禪有覺有觀，中間禪有覺無觀，上地無覺無觀。意識亦如是。法持攝身口業諸不相應行、無為，無覺無觀。餘殘如意持。

問：幾共緣、幾不共緣？答：七心持共緣。何以故？自塵緣故。十持不共緣，五情、五塵。法持當分別。法持攝身口業識心不相應行、無為，不共緣；餘殘共緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：幾共緣、幾不共緣？答：七心持共緣。何以故？自塵緣故。十持不共緣，五情、五塵。法持當分別。法持攝身口業識心不相應行、無為，不共緣；餘殘共緣。

問：十八持，幾受、幾不受？答：九持情根合若現在是受，於中心心數法止住，過去未來不受，非彼心心數法止住；聲持、七識持、法持是不受，非彼心心數法止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八持，幾受、幾不受？答：九持情根合若現在是受，於中心心數法止住，過去未來不受，非彼心心數法止住；聲持、七識持、法持是不受，非彼心心數法止住。

問：十八持，幾有為、幾無為？答：十七持有為，法持當分別，或有為、或無為。云何有為？法持攝身口業痛想行陰，是謂有為；智緣盡、非智緣盡、虛空，是謂無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八持，幾有為、幾無為？答：十七持有為，法持當分別，或有為、或無為。云何有為？法持攝身口業痛想行陰，是謂有為；智緣盡、非智緣盡、虛空，是謂無為。

阿毘曇甘露味行品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味行品第六

一切有為法無勢力起，因他力共生。是諸法有四相：起、住、老、無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為法無勢力起，因他力共生。是諸法有四相：起、住、老、無常。

問：若有四相，是應更復有相。答：更有四相，彼相中餘四相俱生，生為生、住為住、老為老、無常為無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若有四相，是應更復有相。答：更有四相，彼相中餘四相俱生，生為生、住為住、老為老、無常為無常。

問：若爾者不可盡。答：展轉自相為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾者不可盡。答：展轉自相為。

諸行法二種：有心相應、有心不相應。云何心相應？痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、覺觀、邪行不邪行、善根不善根無記根、一切使惱結縛纏、一切智慧，如是種種心相應法，是謂心相應行。云何心不相應行？得、生、住、老、無常、無想定、滅盡定、無想處、種種方得物得入得、名眾句眾味眾、凡夫性，如是種種法，是謂心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行法二種：有心相應、有心不相應。云何心相應？痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、覺觀、邪行不邪行、善根不善根無記根、一切使惱結縛纏、一切智慧，如是種種心相應法，是謂心相應行。云何心不相應行？得、生、住、老、無常、無想定、滅盡定、無想處、種種方得物得入得、名眾句眾味眾、凡夫性，如是種種法，是謂心不相應行。

因緣、次第緣、緣緣、增上緣，一切有為法從是四緣生。云何因緣？五因：相應、共有、自然、遍、報因，是謂因緣。云何次第緣？諸法中心心數是，是法滅、是法起，是為次第緣。云何緣緣？緣塵故心心數法生，是謂緣緣。云何增上緣？一切萬物不相障礙，是謂增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣、次第緣、緣緣、增上緣，一切有為法從是四緣生。云何因緣？五因：相應、共有、自然、遍、報因，是謂因緣。云何次第緣？諸法中心心數是，是法滅、是法起，是為次第緣。云何緣緣？緣塵故心心數法生，是謂緣緣。云何增上緣？一切萬物不相障礙，是謂增上緣。

六因：相應因、共有、自然、遍、報、所作因。云何相應因？心諸數法因、諸心數法心因，是謂相應。云何共有因？諸法各各相伴，心諸心數法因、諸心數法心因。復次共生四大共有因造色，心不相應行心心數法，心不相應行因。云何自然因？謂彼前生善後生善、前生不善後生不善、前無記後無記。云何遍因？謂身見計我我有常，諸陰受有常我樂淨等，生諸煩惱。云何報因？謂善生樂報、不善生苦報。云何所作因？一切諸法各各不相障礙、不留不住。報心有五因，除遍因。如是心數法、一切煩惱有五因，除報因。報生色及不相應行有四因，除相應因、遍因。染污色及不相應行有四因，除相應因、報因。餘殘心心數法有四因，除報因、遍因。餘殘心不相應行，或二因或三因，除相應因、遍因、報因，或除自然因，或不無初。無漏心相應法有三因，除自然因、報因、遍因。是無漏心心中生色及心不相應行有二因，共因、所作因。心、心數法是從四緣生。無想定、滅盡定是從三緣生，除緣緣。心不相應行及諸色法是從二緣生，除次第緣、緣緣。無有法一緣生，餘法力故生。一法三事：會、更樂、共生。痛、想、思、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、護，共心起合成就，是諸法共心俱三法會更樂身心受痛，緣分別識想，動思心，不忘憶，欲作欲，心無礙解脫，信種種事，勤精進，緣勝不忘念，心不動定，分別法慧，心不著護，事緣起、心法相應得諸法成就。痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、念、定、慧是十大地法。何以故。一切心共生。云何相應？共一緣行不增不減，是謂相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六因：相應因、共有、自然、遍、報、所作因。云何相應因？心諸數法因、諸心數法心因，是謂相應。云何共有因？諸法各各相伴，心諸心數法因、諸心數法心因。復次共生四大共有因造色，心不相應行心心數法，心不相應行因。云何自然因？謂彼前生善後生善、前生不善後生不善、前無記後無記。云何遍因？謂身見計我我有常，諸陰受有常我樂淨等，生諸煩惱。云何報因？謂善生樂報、不善生苦報。云何所作因？一切諸法各各不相障礙、不留不住。報心有五因，除遍因。如是心數法、一切煩惱有五因，除報因。報生色及不相應行有四因，除相應因、遍因。染污色及不相應行有四因，除相應因、報因。餘殘心心數法有四因，除報因、遍因。餘殘心不相應行，或二因或三因，除相應因、遍因、報因，或除自然因，或不無初。無漏心相應法有三因，除自然因、報因、遍因。是無漏心心中生色及心不相應行有二因，共因、所作因。心、心數法是從四緣生。無想定、滅盡定是從三緣生，除緣緣。心不相應行及諸色法是從二緣生，除次第緣、緣緣。無有法一緣生，餘法力故生。一法三事：會、更樂、共生。痛、想、思、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、護，共心起合成就，是諸法共心俱三法會更樂身心受痛，緣分別識想，動思心，不忘憶，欲作欲，心無礙解脫，信種種事，勤精進，緣勝不忘念，心不動定，分別法慧，心不著護，事緣起、心法相應得諸法成就。痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、念、定、慧是十大地法。何以故。一切心共生。云何相應？共一緣行不增不減，是謂相應。

十煩惱大地，一切不善心中共生：不信、懈怠、忘、心亂、闇鈍、邪憶、邪解脫、調、無明、邪行。云何不信？心不入法。云何懈怠？心寇在作。云何忘？不念。云何心亂？不一心。云何闇鈍？不曉事。云何邪憶？非道念。云何邪解脫？不捨顛倒。云何調？心走不息。云何無明？三界中無智。云何邪行？不住善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十煩惱大地，一切不善心中共生：不信、懈怠、忘、心亂、闇鈍、邪憶、邪解脫、調、無明、邪行。云何不信？心不入法。云何懈怠？心寇在作。云何忘？不念。云何心亂？不一心。云何闇鈍？不曉事。云何邪憶？非道念。云何邪解脫？不捨顛倒。云何調？心走不息。云何無明？三界中無智。云何邪行？不住善法。

十小煩惱地：瞋、優波那、不語、波陀舍、摩夜、舍恥、慳、嫉、慢、大慢。云何瞋？心忿動。云何優波那？心含毒住。云何不語？覆藏罪事。云何波陀舍？非法事急持不捨。云何摩夜？身口欺人。云何舍恥？心忮收。云何慳？心惜畏盡。云何嫉？見他好事瞋。云何慢？於卑賤我勝、於上我等。云何大慢？等中我大、於大中我勝大。此十煩惱地意識相應，非五識，故言小也。於中七煩惱欲界繫，舍恥欲界及梵天，慢、大慢三界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十小煩惱地：瞋、優波那、不語、波陀舍、摩夜、舍恥、慳、嫉、慢、大慢。云何瞋？心忿動。云何優波那？心含毒住。云何不語？覆藏罪事。云何波陀舍？非法事急持不捨。云何摩夜？身口欺人。云何舍恥？心忮收。云何慳？心惜畏盡。云何嫉？見他好事瞋。云何慢？於卑賤我勝、於上我等。云何大慢？等中我大、於大中我勝大。此十煩惱地意識相應，非五識，故言小也。於中七煩惱欲界繫，舍恥欲界及梵天，慢、大慢三界繫。

十善大地：不貪、不恚、信、猗、不放逸、精進、護、不嬈惱。云何不貪？自身他身財物不欲不利。云何不恚？若眾生邊非眾生邊心不起恚。云何信？知實事心清淨。云何猗？心善離重得輕冷。云何不放逸？心繫善法。云何精進？習近善法。云何護？於諸法離住。云何不嬈惱？一切眾生中身口意不犯惡。云何慚？自作惡事羞。云何愧？於人中作不可事愧。是十法一切善心相應，是故說大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善大地：不貪、不恚、信、猗、不放逸、精進、護、不嬈惱。云何不貪？自身他身財物不欲不利。云何不恚？若眾生邊非眾生邊心不起恚。云何信？知實事心清淨。云何猗？心善離重得輕冷。云何不放逸？心繫善法。云何精進？習近善法。云何護？於諸法離住。云何不嬈惱？一切眾生中身口意不犯惡。云何慚？自作惡事羞。云何愧？於人中作不可事愧。是十法一切善心相應，是故說大地。

三處：愛處、不愛處、中處。愛處者，婬欲慳貪惜等諸煩惱生。不愛處者，瞋恚鬪諍嫉妬等諸煩惱生。中處者，愚癡憍慢等諸煩惱生。一切結使煩惱三毒所攝。所以者何？有三不善根。一切結使煩惱，此三毒生，能斷三善根、能惱亂三界眾生，是故三毒所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三處：愛處、不愛處、中處。愛處者，婬欲慳貪惜等諸煩惱生。不愛處者，瞋恚鬪諍嫉妬等諸煩惱生。中處者，愚癡憍慢等諸煩惱生。一切結使煩惱三毒所攝。所以者何？有三不善根。一切結使煩惱，此三毒生，能斷三善根、能惱亂三界眾生，是故三毒所攝。

阿毘曇甘露味因緣種品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味因緣種品第七

十二因緣者，無明、行、識、名色、六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老死。是十二因緣有三種：一、煩惱；二、業；三、苦。三種煩惱：無明、愛、受。二種業：行及有。七種苦：識、名色、六入、更樂、痛、生、老死。二種過去攝，二種未來攝，八現在攝。諸煩惱業因、業苦因、苦煩惱因、煩惱煩惱因、煩惱業因、業苦因、苦苦因，彼種次第起。過去無明與一切煩惱相應是無明；緣此造業，造業造世間果，是名行；彼行因緣染污心，得身根分別識，譬如犢子識母是識；是識共生四無色陰亦相續生色是名色；依眼等根境界是六入；情塵心和是更樂；更樂生受是痛；痛所著是愛；渴具所煩勞是受；勞造業是有；未來果是生；生起無量苦是老死。復次無明，不知四諦、內外法、去來今佛法眾因緣，如是種種實法不知，是謂無明。癡人作三種行：有德行、無德行、不動行。云何有德行？得好報。云何無德行？得惡報。云何不動行？生色、無色界。復次布施、持戒、禪。云何布施？二種布施：一者財施；二者法施。五種持戒：若受戒至竟、淨除惡心垢、常念守護、不求世間報。禪者，不淨觀、數息等意一切有漏善定法，是有德行。云何無德行？三不善根、十不善道等種種罪，是謂無德行。云何不動行？初禪乃至有想無想定，是謂不動行。三因緣有漏識受第一七有，是謂識。從識有名色痛想行識陰，是謂名；四大及造色，是謂色。二事俱說名色。名色生六入。六入生更樂。更樂有六種：二種身意起有對增語，六識分別，故六種更樂。更樂生愛、不愛、不愛不不愛。有三種痛：苦、樂、不苦不樂。云何苦痛？瞋恚使所使。云何樂痛？欲使所使。云何不苦不樂痛？無明使所使。起樂住，樂盡不樂，是謂樂痛。起苦住，苦盡不苦，是謂苦痛。不智不樂，智時樂，是謂不苦不樂痛。生三種渴：欲渴、色渴、無色渴。求無厭足想。渴生四種受：欲受、見受、戒受、我受。欲界繫，除十二見，諸餘煩惱，是謂欲受。四邪見，是謂見受。外持戒求索道，是謂戒受。色無色界繫，除二十四見，諸餘煩惱，是謂我受。四受生諸結使業處，三種有：欲有、色有、無色有。有生得五陰，是謂生。行衰古，是老。二種老：一、漸消漸消老；二、年熟老。二種死：有自死、他殺死。得愁憂悲惱苦。云何愁？心不用不欲，事來心熱，是謂愁。云何悲？哭，種種說哭，是謂悲。云何苦？身惱苦，是謂苦。云何憂？心惱，是謂憂。云何惱？縣官、水、火、盜賊等種種急，及餘事，是謂惱。如是無量苦聚，是無明等因緣。是因緣盡，諸報果盡，如是無量苦聚盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二因緣者，無明、行、識、名色、六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老死。是十二因緣有三種：一、煩惱；二、業；三、苦。三種煩惱：無明、愛、受。二種業：行及有。七種苦：識、名色、六入、更樂、痛、生、老死。二種過去攝，二種未來攝，八現在攝。諸煩惱業因、業苦因、苦煩惱因、煩惱煩惱因、煩惱業因、業苦因、苦苦因，彼種次第起。過去無明與一切煩惱相應是無明；緣此造業，造業造世間果，是名行；彼行因緣染污心，得身根分別識，譬如犢子識母是識；是識共生四無色陰亦相續生色是名色；依眼等根境界是六入；情塵心和是更樂；更樂生受是痛；痛所著是愛；渴具所煩勞是受；勞造業是有；未來果是生；生起無量苦是老死。復次無明，不知四諦、內外法、去來今佛法眾因緣，如是種種實法不知，是謂無明。癡人作三種行：有德行、無德行、不動行。云何有德行？得好報。云何無德行？得惡報。云何不動行？生色、無色界。復次布施、持戒、禪。云何布施？二種布施：一者財施；二者法施。五種持戒：若受戒至竟、淨除惡心垢、常念守護、不求世間報。禪者，不淨觀、數息等意一切有漏善定法，是有德行。云何無德行？三不善根、十不善道等種種罪，是謂無德行。云何不動行？初禪乃至有想無想定，是謂不動行。三因緣有漏識受第一七有，是謂識。從識有名色痛想行識陰，是謂名；四大及造色，是謂色。二事俱說名色。名色生六入。六入生更樂。更樂有六種：二種身意起有對增語，六識分別，故六種更樂。更樂生愛、不愛、不愛不不愛。有三種痛：苦、樂、不苦不樂。云何苦痛？瞋恚使所使。云何樂痛？欲使所使。云何不苦不樂痛？無明使所使。起樂住，樂盡不樂，是謂樂痛。起苦住，苦盡不苦，是謂苦痛。不智不樂，智時樂，是謂不苦不樂痛。生三種渴：欲渴、色渴、無色渴。求無厭足想。渴生四種受：欲受、見受、戒受、我受。欲界繫，除十二見，諸餘煩惱，是謂欲受。四邪見，是謂見受。外持戒求索道，是謂戒受。色無色界繫，除二十四見，諸餘煩惱，是謂我受。四受生諸結使業處，三種有：欲有、色有、無色有。有生得五陰，是謂生。行衰古，是老。二種老：一、漸消漸消老；二、年熟老。二種死：有自死、他殺死。得愁憂悲惱苦。云何愁？心不用不欲，事來心熱，是謂愁。云何悲？哭，種種說哭，是謂悲。云何苦？身惱苦，是謂苦。云何憂？心惱，是謂憂。云何惱？縣官、水、火、盜賊等種種急，及餘事，是謂惱。如是無量苦聚，是無明等因緣。是因緣盡，諸報果盡，如是無量苦聚盡。

六種合得人身。云何六種？四大、空、識。地水火風，三大有色：地、水、火，量度長短麁細。風，風種一種。四大常合無差別，堅相地、濕相水、熱相火、動相風。外四大成就內四大種。色中空，眼識緣，有內外，是謂空種。五識及有漏意識，是謂識種，生卅六種。堅高地、水潤合、火煮除爛臭、風動坐起動作、生長因空、餘食消化風持去，識力有命，是謂人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種合得人身。云何六種？四大、空、識。地水火風，三大有色：地、水、火，量度長短麁細。風，風種一種。四大常合無差別，堅相地、濕相水、熱相火、動相風。外四大成就內四大種。色中空，眼識緣，有內外，是謂空種。五識及有漏意識，是謂識種，生卅六種。堅高地、水潤合、火煮除爛臭、風動坐起動作、生長因空、餘食消化風持去，識力有命，是謂人。

阿毘曇甘露味淨根品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味淨根品第八

婬怒癡心相應，是謂煩惱、是謂結縛。欲除是三種者，一、制；二、除；三、智斷。云何制？若未得無漏心，持戒思惟却婬怒癡心不受，是謂制。云何除？得禪定離婬惡不善法，是謂除。云何智斷？覺意緣苦習斷，是謂斷。若制、若除，或時淨或不淨；無漏智斷，是謂清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬怒癡心相應，是謂煩惱、是謂結縛。欲除是三種者，一、制；二、除；三、智斷。云何制？若未得無漏心，持戒思惟却婬怒癡心不受，是謂制。云何除？得禪定離婬惡不善法，是謂除。云何智斷？覺意緣苦習斷，是謂斷。若制、若除，或時淨或不淨；無漏智斷，是謂清淨。

二十二根：諸外入男、女、命、苦、樂、憂、喜、護、信、精進、念、定、慧、未知、已知、大知根、內六根如前說。男相男識，是謂男根。女相女識，是謂女根。三界中活相，是謂命根。六識相應樂痛，是謂樂根。五識相應苦痛，是謂苦根。意識相應樂痛，是謂喜根。意識相應苦痛，是謂憂根。六識相應不苦不樂痛，是謂護根。諸善法中信，是謂信根。如是精進、念、定、慧根。堅信、堅法道攝無漏九根，是未知根。信、解脫、見、到道攝無漏九根，是已知根。無學道攝無漏九根，是大知根。云何根義？有力有利是謂根。六情、男、女、命九根，世界中有力有利。五痛根，煩惱生有力有利。信等五根，善法中有力有利。三無漏根，道中有力有利，得道故。諸根各自有力有利。二十二根，幾欲界繫、幾色無色界繫、幾不繫？四根欲界繫：男、女、憂、苦根。五根欲色界繫：眼、耳、鼻、舌、身根；有漏喜樂根，欲色界繫；有漏護、意、命根，信等五根，一切三界繫。無漏意根、護根、喜樂根、信等五根，是不繫。是九根合是三無漏根：未知根、已知根、大知根。二十二根，幾受、幾不受？樂等五根、信等五根、一切無漏根，是不受；餘殘根或受或不受。二十二根，幾善、幾不善、幾無記？八根善：信等五、三無漏，八無記根：眼等五根，男、女、命根，六當分別：意根、樂等五痛根，或善或不善或無記。二十二根，幾有漏、幾無漏？信等五、樂、喜、護、意，或有漏或無漏；後三根，一向無漏。十根有漏：眼、耳、鼻、舌、身、男、女、命、憂、苦。三種生，最初得二根：身根及命根。化生，或六七八，無形六；一形七；二形八，眼等五及命、男、女根；餘殘根次第得。色界中最初得六根：五情、命根。無色界最初得一命根。欲界無記心漸命終四，或八或九或十；若善心死九，若十三若十四若十五。二十二根，幾見諦斷、幾思惟斷、幾不斷？四根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷：意、樂、喜、護根。憂根，或見諦斷、或思惟斷。信等五根、或思惟斷、或不斷。三無漏根，不斷。餘殘根，思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根：諸外入男、女、命、苦、樂、憂、喜、護、信、精進、念、定、慧、未知、已知、大知根、內六根如前說。男相男識，是謂男根。女相女識，是謂女根。三界中活相，是謂命根。六識相應樂痛，是謂樂根。五識相應苦痛，是謂苦根。意識相應樂痛，是謂喜根。意識相應苦痛，是謂憂根。六識相應不苦不樂痛，是謂護根。諸善法中信，是謂信根。如是精進、念、定、慧根。堅信、堅法道攝無漏九根，是未知根。信、解脫、見、到道攝無漏九根，是已知根。無學道攝無漏九根，是大知根。云何根義？有力有利是謂根。六情、男、女、命九根，世界中有力有利。五痛根，煩惱生有力有利。信等五根，善法中有力有利。三無漏根，道中有力有利，得道故。諸根各自有力有利。二十二根，幾欲界繫、幾色無色界繫、幾不繫？四根欲界繫：男、女、憂、苦根。五根欲色界繫：眼、耳、鼻、舌、身根；有漏喜樂根，欲色界繫；有漏護、意、命根，信等五根，一切三界繫。無漏意根、護根、喜樂根、信等五根，是不繫。是九根合是三無漏根：未知根、已知根、大知根。二十二根，幾受、幾不受？樂等五根、信等五根、一切無漏根，是不受；餘殘根或受或不受。二十二根，幾善、幾不善、幾無記？八根善：信等五、三無漏，八無記根：眼等五根，男、女、命根，六當分別：意根、樂等五痛根，或善或不善或無記。二十二根，幾有漏、幾無漏？信等五、樂、喜、護、意，或有漏或無漏；後三根，一向無漏。十根有漏：眼、耳、鼻、舌、身、男、女、命、憂、苦。三種生，最初得二根：身根及命根。化生，或六七八，無形六；一形七；二形八，眼等五及命、男、女根；餘殘根次第得。色界中最初得六根：五情、命根。無色界最初得一命根。欲界無記心漸命終四，或八或九或十；若善心死九，若十三若十四若十五。二十二根，幾見諦斷、幾思惟斷、幾不斷？四根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷：意、樂、喜、護根。憂根，或見諦斷、或思惟斷。信等五根、或思惟斷、或不斷。三無漏根，不斷。餘殘根，思惟斷。

阿毘曇甘露味結使禪智品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味結使禪智品第九

九十八使二種斷：見諦斷、思惟斷。二十八見苦斷，十九見習斷，十九見盡斷，二十二見道斷，十思惟斷。欲界繫見苦斷，十使見習斷，七使見盡斷，七使見道斷，八使思惟斷。四是三十六使欲界繫，除瞋恚，餘殘結使色無色中各斷三十一。略言實十使：身邪、邊邪、邪見、盜、戒盜、疑、愛、恚、慢、無明。云何身邪？五陰中計我，如是見謂身邪。世界有邊無邊，如是見謂邊邪。無四諦因緣果報，如是見謂邪見。有漏法中計常第一，如是見謂見盜。非淨因緣中求淨道，如是見謂戒盜。未得道心癡，不了是不是、有不有，是謂疑癡心。諸法中欲著，是謂愛。癡心中不欲，對來心忿動，是謂瞋。自大心貢高，是謂慢。諸法實相不知，是謂無明。是諸使，欲界苦諦，一切習諦七，盡諦亦爾，道諦八。諸邪、疑，見諦斷。欲界四，思惟斷。色無色界六，思惟所斷。貪、恚、慢、無明五，行斷。疑、邪、邪、見盜，四諦斷。身邪、邊邪，苦諦斷。戒盜，苦諦、道諦斷。欲界苦諦斷六。五邪疑，習諦斷三。二邪疑、無明二種，苦諦斷。無明或遍或不遍。云何遍？六使相應及不共無明是謂遍。云何不遍？三使相應無明是不遍。如是習三使相應及不共無明是謂遍，餘殘不遍。諸使除愛、恚、慢，餘殘一切遍。何以故？是諸使五緣是一切遍。使中二邪及彼相應無明，自界一切遍非他界；色界亦如是；無色界一切遍。使自界一切遍，餘殘一切遍。使自界一切遍亦緣他界。無明一切使相應因及不共無明，三界盡諦、道諦所斷。邪、邪、疑、無明，是十八使無漏緣，餘有漏緣。諸有漏緣使及彼相應無明有漏緣，餘殘無明無漏緣。一切三界結使，護根相應。梵天、光耀天中諸使，護根相應及喜根。遍淨天諸使，護根、樂根相應。欲界繫邪、邪見、無明，三根相應：喜根、憂根、護根。疑，二根相應：憂根、護根。瞋恚，三根相應：憂根、苦根、護根。餘殘，欲界見諦斷，二根相應：喜根、護根。欲界中思惟所斷，六識相應，除慢慢意識相應。一切見諦所斷，意識相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八使二種斷：見諦斷、思惟斷。二十八見苦斷，十九見習斷，十九見盡斷，二十二見道斷，十思惟斷。欲界繫見苦斷，十使見習斷，七使見盡斷，七使見道斷，八使思惟斷。四是三十六使欲界繫，除瞋恚，餘殘結使色無色中各斷三十一。略言實十使：身邪、邊邪、邪見、盜、戒盜、疑、愛、恚、慢、無明。云何身邪？五陰中計我，如是見謂身邪。世界有邊無邊，如是見謂邊邪。無四諦因緣果報，如是見謂邪見。有漏法中計常第一，如是見謂見盜。非淨因緣中求淨道，如是見謂戒盜。未得道心癡，不了是不是、有不有，是謂疑癡心。諸法中欲著，是謂愛。癡心中不欲，對來心忿動，是謂瞋。自大心貢高，是謂慢。諸法實相不知，是謂無明。是諸使，欲界苦諦，一切習諦七，盡諦亦爾，道諦八。諸邪、疑，見諦斷。欲界四，思惟斷。色無色界六，思惟所斷。貪、恚、慢、無明五，行斷。疑、邪、邪、見盜，四諦斷。身邪、邊邪，苦諦斷。戒盜，苦諦、道諦斷。欲界苦諦斷六。五邪疑，習諦斷三。二邪疑、無明二種，苦諦斷。無明或遍或不遍。云何遍？六使相應及不共無明是謂遍。云何不遍？三使相應無明是不遍。如是習三使相應及不共無明是謂遍，餘殘不遍。諸使除愛、恚、慢，餘殘一切遍。何以故？是諸使五緣是一切遍。使中二邪及彼相應無明，自界一切遍非他界；色界亦如是；無色界一切遍。使自界一切遍，餘殘一切遍。使自界一切遍亦緣他界。無明一切使相應因及不共無明，三界盡諦、道諦所斷。邪、邪、疑、無明，是十八使無漏緣，餘有漏緣。諸有漏緣使及彼相應無明有漏緣，餘殘無明無漏緣。一切三界結使，護根相應。梵天、光耀天中諸使，護根相應及喜根。遍淨天諸使，護根、樂根相應。欲界繫邪、邪見、無明，三根相應：喜根、憂根、護根。疑，二根相應：憂根、護根。瞋恚，三根相應：憂根、苦根、護根。餘殘，欲界見諦斷，二根相應：喜根、護根。欲界中思惟所斷，六識相應，除慢慢意識相應。一切見諦所斷，意識相應。

十小煩惱是說纏：一瞋、二自罪怖、三睡、四眠、五調、六戲、七慳、八嫉、九無慚、十無愧。云何瞋？心惡利動。云何自罪怖？畏人見聞。云何睡？心沈心重身重，一切結使相應。云何眠？心合臥出不自在眠，欲界繫意識相應。云何調？心不善不自，與一切結使相應。云何戲？作善不善後悔，與憂根相應。云何慳？愛惜心悋。云何嫉？見他得好事不歡喜，欲使得苦。是二結欲界繫，思惟所斷。云何無慚？自作惡不羞。云何無愧？作惡不愧他。是二，一切不善法相應。三結：愛、恚、無明，六識相應。色界二愛、無明，四識相應；餘殘結使，意識相應，一時無礙道斷。結使，作證時重作證。斷欲界結，得三斷智。欲界苦諦習諦所斷，一斷智。盡諦所斷，二斷智。道諦所斷，三斷智。色無色界四諦所斷結盡，三斷智。欲界中五下分結盡，七斷智。色界思惟所斷，八斷智。一切結使煩惱盡，九斷智。滅結無餘，是謂斷智。有如是諸結使心不相應、纏心相應。是事不然，一切心相應。何以故？起結使煩惱壞善法。見結使是時善法生，是故知一切結使心相應。是諸一切結使，二事斷：禪、智相應心。云何禪斷？初柔軟心。云何智？分別諸法。入定一心諸法無常等觀思惟，是謂智。禪智俱行共思惟得解脫。三時：善精進、一心護、坐禪時。若心柔軟，是時應思惟精進。若心調，是時應一心思惟善。若是二事俱不柔軟不調，是時放心去。譬如鍛金師，持金著火中，時時囊吹、時時持水澆、時時放休。何以故？若常吹金便燋融，常水澆冷不熱，若常放不調熟。坐禪亦如是，囊吹如精進、著水澆如禪、放捨如護。何以故？常精進心調，常定一心心柔軟，常護不受諸心。是故時時勤精進、時時一心定、時時護，如是心和調，一切結使中得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十小煩惱是說纏：一瞋、二自罪怖、三睡、四眠、五調、六戲、七慳、八嫉、九無慚、十無愧。云何瞋？心惡利動。云何自罪怖？畏人見聞。云何睡？心沈心重身重，一切結使相應。云何眠？心合臥出不自在眠，欲界繫意識相應。云何調？心不善不自，與一切結使相應。云何戲？作善不善後悔，與憂根相應。云何慳？愛惜心悋。云何嫉？見他得好事不歡喜，欲使得苦。是二結欲界繫，思惟所斷。云何無慚？自作惡不羞。云何無愧？作惡不愧他。是二，一切不善法相應。三結：愛、恚、無明，六識相應。色界二愛、無明，四識相應；餘殘結使，意識相應，一時無礙道斷。結使，作證時重作證。斷欲界結，得三斷智。欲界苦諦習諦所斷，一斷智。盡諦所斷，二斷智。道諦所斷，三斷智。色無色界四諦所斷結盡，三斷智。欲界中五下分結盡，七斷智。色界思惟所斷，八斷智。一切結使煩惱盡，九斷智。滅結無餘，是謂斷智。有如是諸結使心不相應、纏心相應。是事不然，一切心相應。何以故？起結使煩惱壞善法。見結使是時善法生，是故知一切結使心相應。是諸一切結使，二事斷：禪、智相應心。云何禪斷？初柔軟心。云何智？分別諸法。入定一心諸法無常等觀思惟，是謂智。禪智俱行共思惟得解脫。三時：善精進、一心護、坐禪時。若心柔軟，是時應思惟精進。若心調，是時應一心思惟善。若是二事俱不柔軟不調，是時放心去。譬如鍛金師，持金著火中，時時囊吹、時時持水澆、時時放休。何以故？若常吹金便燋融，常水澆冷不熱，若常放不調熟。坐禪亦如是，囊吹如精進、著水澆如禪、放捨如護。何以故？常精進心調，常定一心心柔軟，常護不受諸心。是故時時勤精進、時時一心定、時時護，如是心和調，一切結使中得解脫。

阿毘曇甘露味三十七無漏人品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇甘露味三十七無漏人品第十

坐禪法，先繫心一處，若頂上、若額端、若眉間、若鼻頭、若心中，令心一處住。若念走，攝來還著處處。是心者譬如獼猴，繫頸著柱，繞柱走不得去，極便住。心走亦如是，繫心著法便不去，極便住，漸漸觀身痛意法。是入法意止中淳淑一心得實智慧，觀一切行實相，生滅不住故無常、積災患故苦、內無人故空、不自在故非我，從是得煖法意中起。譬如鑽火木中生，佛法中生信淨善根。四緣觀十六行。四行觀苦諦：從因緣生不住故無常，無常力壞故苦，無人故空，不自在故非我。四行觀習諦：生相似果故習因，生死不絕故習，不可盡故有，不相似相續故緣。四行觀盡諦：一切苦患閉故盡，除一切結使火故止，勝一切法故妙，出三界故度。四行觀道諦：能到涅槃故道，非顛倒故應，聖人所行故住，能離世間惱故出。觀十六行善法常勤精進，是謂煖法。從是煖善根增勝長，是謂頂善根，信三寶、若信五陰無常若苦空非我。如是緣四諦十六行勝煖法，故說頂已增上。頂隨諦忍，名忍善根。是有三種：上、中、下。緣四諦觀，觀十六行，順諦增上善根，是名世間第一法。一心時心心數法，是謂世間第一善根。有言信等五根是世間第一法，如實義一心時心心數法，是世間第一善根，能開涅槃門，是凡夫法中第一，緣觀一諦四行：無常、苦、空、非我。何以故？第一無漏心緣苦諦，世間第一法亦如是。六禪地：未到禪、中間禪、四禪。是忍、頂、煖善根，六地中有世間第一法。次第起無漏人，是名苦法忍。未曾見始見能忍，故說忍是初。忍無礙道次第苦法智生，實知苦相。苦法智解脫道是二。心緣欲界繫苦，未知忍無礙道、未知智解脫道，是二心緣色無色界繫。苦習、盡、道諦亦如是。是正觀諸法十六淨心，十五心中利根是說隨法行，鈍根是說隨信行。是二人未離欲界結向第一果，欲界結使六種斷向第二果，若九種結盡向第三果。向第一果欲到十五心中行人、亦復果中間行人，是二人隨法行、隨信行到十六心中得果住。是二人先未斷結，滿十六心俱須陀洹。若斷六種結，滿十六心俱斯陀含。若斷九種結，滿十六心俱阿那含，得第三果。八十八結盡，是人無漏戒善根成就，故說須陀洹。利根得果名見到，鈍根得果名信解脫。是二人若欲界繫思惟斷結不盡，七死七生。若先盡三品，是名家家，三死三生。八直道水流到涅槃，是中行須陀洹。六種結盡是說斯陀含。八種結盡是說一種，生欲界天還生人中便般涅槃，是名一種及斯陀含。五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流阿迦尼到阿那含。復有無色界生阿那含，色無色界苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪法，先繫心一處，若頂上、若額端、若眉間、若鼻頭、若心中，令心一處住。若念走，攝來還著處處。是心者譬如獼猴，繫頸著柱，繞柱走不得去，極便住。心走亦如是，繫心著法便不去，極便住，漸漸觀身痛意法。是入法意止中淳淑一心得實智慧，觀一切行實相，生滅不住故無常、積災患故苦、內無人故空、不自在故非我，從是得煖法意中起。譬如鑽火木中生，佛法中生信淨善根。四緣觀十六行。四行觀苦諦：從因緣生不住故無常，無常力壞故苦，無人故空，不自在故非我。四行觀習諦：生相似果故習因，生死不絕故習，不可盡故有，不相似相續故緣。四行觀盡諦：一切苦患閉故盡，除一切結使火故止，勝一切法故妙，出三界故度。四行觀道諦：能到涅槃故道，非顛倒故應，聖人所行故住，能離世間惱故出。觀十六行善法常勤精進，是謂煖法。從是煖善根增勝長，是謂頂善根，信三寶、若信五陰無常若苦空非我。如是緣四諦十六行勝煖法，故說頂已增上。頂隨諦忍，名忍善根。是有三種：上、中、下。緣四諦觀，觀十六行，順諦增上善根，是名世間第一法。一心時心心數法，是謂世間第一善根。有言信等五根是世間第一法，如實義一心時心心數法，是世間第一善根，能開涅槃門，是凡夫法中第一，緣觀一諦四行：無常、苦、空、非我。何以故？第一無漏心緣苦諦，世間第一法亦如是。六禪地：未到禪、中間禪、四禪。是忍、頂、煖善根，六地中有世間第一法。次第起無漏人，是名苦法忍。未曾見始見能忍，故說忍是初。忍無礙道次第苦法智生，實知苦相。苦法智解脫道是二。心緣欲界繫苦，未知忍無礙道、未知智解脫道，是二心緣色無色界繫。苦習、盡、道諦亦如是。是正觀諸法十六淨心，十五心中利根是說隨法行，鈍根是說隨信行。是二人未離欲界結向第一果，欲界結使六種斷向第二果，若九種結盡向第三果。向第一果欲到十五心中行人、亦復果中間行人，是二人隨法行、隨信行到十六心中得果住。是二人先未斷結，滿十六心俱須陀洹。若斷六種結，滿十六心俱斯陀含。若斷九種結，滿十六心俱阿那含，得第三果。八十八結盡，是人無漏戒善根成就，故說須陀洹。利根得果名見到，鈍根得果名信解脫。是二人若欲界繫思惟斷結不盡，七死七生。若先盡三品，是名家家，三死三生。八直道水流到涅槃，是中行須陀洹。六種結盡是說斯陀含。八種結盡是說一種，生欲界天還生人中便般涅槃，是名一種及斯陀含。五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流阿迦尼到阿那含。復有無色界生阿那含，色無色界苦

盡得般涅槃不生下界，是說阿那含。欲界結使九種，色無色界亦如是，是諸結使兩道斷：無礙道、解脫道。先無礙斷解脫道成就，譬如得毒蛇著瓶中蓋口。世俗道、出世出世界道、界道，斷欲界色無色界繫諸結使，世俗道亦能斷除世界上繫。八地離欲得滅盡定，是說身證阿那含。若俱解脫阿羅漢，法似涅槃身中著。五下分結盡得阿那含，五上分結盡得阿羅漢。是色無色界中諸餘結使纏縛，是說心調。如金剛定次第滅智生，是時得阿羅漢果，是最上有離欲無礙道，亦最後學心。是金剛定次第，初無學滅智生：我諸生盡滅，我得阿羅漢。一切結盡、大小煩惱斷滅，是說阿羅漢。一切人天中應受供養，是名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡得般涅槃不生下界，是說阿那含。欲界結使九種，色無色界亦如是，是諸結使兩道斷：無礙道、解脫道。先無礙斷解脫道成就，譬如得毒蛇著瓶中蓋口。世俗道、出世出世界道、界道，斷欲界色無色界繫諸結使，世俗道亦能斷除世界上繫。八地離欲得滅盡定，是說身證阿那含。若俱解脫阿羅漢，法似涅槃身中著。五下分結盡得阿那含，五上分結盡得阿羅漢。是色無色界中諸餘結使纏縛，是說心調。如金剛定次第滅智生，是時得阿羅漢果，是最上有離欲無礙道，亦最後學心。是金剛定次第，初無學滅智生：我諸生盡滅，我得阿羅漢。一切結盡、大小煩惱斷滅，是說阿羅漢。一切人天中應受供養，是名阿羅漢。

是無學九種：一、退法；二、不退法；三、思法；四、守法；五、住法；六、能進法；七、不動法；八、慧解脫；九、俱解脫。云何退法？軟智、軟精進，五退具中行，退道果，是謂退法。云何不退法？利智、勤精進，五退具中不行，不退道果，是謂不退法。云何思法？軟智、軟精進，勤觀身不淨可惡，思惟自滅身，是思法。云何守法？軟智、勤精進，自守身，是守法。云何住法？中智、中精進，中道行不增減，是住法。云何能進法，少利智、勤精進，能得不動善，是能進法。云何不動法？利根、大勤精進，先時得不動善，是不動法。云何慧解脫？不得滅盡定，是慧解脫。云何俱解脫？能得滅盡定，是俱解脫。隨信行五種阿羅漢，名時解脫。是諸阿羅漢二智：滅智、無學直見。隨法行一種阿羅漢利根，是名不時解脫。是阿羅漢三智：滅智、無生智、無學直見。八阿羅漢愛，時解脫，成就不動法，成就隨信行。見諦道十五心中，無漏九根，是名未知根。十六心得果，是無漏九根，是名已知根。是九根俱無學法，是名大知根。得果時失向道，道中斷結使盡，二種成就：有為、無為。得大果時，一切失本二種，得一種成就。九種斷結使諸不隱沒法，第九心一切得斷，能進法阿羅漢得不動善非餘，信解脫學得利根，名見到非餘。見諦道中結使各各異，無漏法各各異，以是故漸漸見諦，不一時見無礙道力得果，以是故二種果：有為果、無為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無學九種：一、退法；二、不退法；三、思法；四、守法；五、住法；六、能進法；七、不動法；八、慧解脫；九、俱解脫。云何退法？軟智、軟精進，五退具中行，退道果，是謂退法。云何不退法？利智、勤精進，五退具中不行，不退道果，是謂不退法。云何思法？軟智、軟精進，勤觀身不淨可惡，思惟自滅身，是思法。云何守法？軟智、勤精進，自守身，是守法。云何住法？中智、中精進，中道行不增減，是住法。云何能進法，少利智、勤精進，能得不動善，是能進法。云何不動法？利根、大勤精進，先時得不動善，是不動法。云何慧解脫？不得滅盡定，是慧解脫。云何俱解脫？能得滅盡定，是俱解脫。隨信行五種阿羅漢，名時解脫。是諸阿羅漢二智：滅智、無學直見。隨法行一種阿羅漢利根，是名不時解脫。是阿羅漢三智：滅智、無生智、無學直見。八阿羅漢愛，時解脫，成就不動法，成就隨信行。見諦道十五心中，無漏九根，是名未知根。十六心得果，是無漏九根，是名已知根。是九根俱無學法，是名大知根。得果時失向道，道中斷結使盡，二種成就：有為、無為。得大果時，一切失本二種，得一種成就。九種斷結使諸不隱沒法，第九心一切得斷，能進法阿羅漢得不動善非餘，信解脫學得利根，名見到非餘。見諦道中結使各各異，無漏法各各異，以是故漸漸見諦，不一時見無礙道力得果，以是故二種果：有為果、無為果。