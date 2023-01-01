阿毘曇甘露味論
尊者瞿沙造 失譯2卷CBETA T1553大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
阿毘曇甘露味論卷上
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尊者瞿沙造
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曹魏代譯失三藏名
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布施持戒品第一
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云何布施？自持財物施與。為三種故：自為身故、為他人故、為彼我故。供養塔寺、佛、辟支佛、阿羅漢，自為身故；施與眾生，為他人故；布施與人，為彼我故。思、田、物好，得好報。云何思好？信淨與供養。云何田好？有三種田：有大德、有貧苦、有大德貧苦。云何大德？佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹。云何貧苦？畜生、老病聾盲瘖瘂，如是種種貧苦。云何大德貧苦？有佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，老病聾盲瘖瘂貧苦。大德田者，恭敬心得大報。貧苦田者，憐愍心得大報。大德貧苦田者，恭敬憐愍心得大報。是為福田好。云何物好？不殺他、不偷不奪、不繫不鞭、不欺不誑，淨物隨多少隨時布施，是為物好。信云何？知後世果，若涅槃一心不動，是謂信。淨云何？自除慳貪、恭敬於人，是謂淨。供養云何？奉迎禮拜、自手施與等，是謂供養。云何田異？行善、持戒、禪定、智慧、解脫、得果等功德，若有是，是謂田異。救濟危厄異、因緣得異，苦有無苦，發心供給得妙果報。布施佛，即時一切得福。布施眾僧，若受用得一切福；未受用不得一切福。供養法故得大報。若學人聰明大智慧，以法故供養，是謂供養法。布施得富，受施竟得樂力壽等功德，除結勝，得大果報。若施畜生受百世報，若施不善人受千世報，若施善人受千萬世報，若施離欲凡夫受千萬億世報，若施得道人得無數世報，若施佛至涅槃受報。布施有六難：一者憍慢施；二者求名施；三者為力施；四者強與施；五者因緣施；六者求報施，眾僧中分別施，是謂布施六難。
云何布施？自持財物施與。為三種故：自為身故、為他人故、為彼我故。供養塔寺、佛、辟支佛、阿羅漢，自為身故；施與眾生，為他人故；布施與人，為彼我故。思、田、物好，得好報。云何思好？信淨與供養。云何田好？有三種田：有大德、有貧苦、有大德貧苦。云何大德？佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹。云何貧苦？畜生、老病聾盲瘖瘂，如是種種貧苦。云何大德貧苦？有佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，老病聾盲瘖瘂貧苦。大德田者，恭敬心得大報。貧苦田者，憐愍心得大報。大德貧苦田者，恭敬憐愍心得大報。是為福田好。云何物好？不殺他、不偷不奪、不繫不鞭、不欺不誑，淨物隨多少隨時布施，是為物好。信云何？知後世果，若涅槃一心不動，是謂信。淨云何？自除慳貪、恭敬於人，是謂淨。供養云何？奉迎禮拜、自手施與等，是謂供養。云何田異？行善、持戒、禪定、智慧、解脫、得果等功德，若有是，是謂田異。救濟危厄異、因緣得異，苦有無苦，發心供給得妙果報。布施佛，即時一切得福。布施眾僧，若受用得一切福；未受用不得一切福。供養法故得大報。若學人聰明大智慧，以法故供養，是謂供養法。布施得富，受施竟得樂力壽等功德，除結勝，得大果報。若施畜生受百世報，若施不善人受千世報，若施善人受千萬世報，若施離欲凡夫受千萬億世報，若施得道人得無數世報，若施佛至涅槃受報。布施有六難：一者憍慢施；二者求名施；三者為力施；四者強與施；五者因緣施；六者求報施，眾僧中分別施，是謂布施六難。
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云何持戒？有二種律儀：不善、善律儀。云何不善？殺生、偷盜、婬妷，是謂身三惡律儀。兩舌、惡口、妄言、綺語，是謂口四惡律儀。貪、恚、惡邪，是謂意三惡律儀。云何殺生？有他生，知是生，故奪命，如是殺生。有他受物，知是他受物，故盜心偷奪，如是盜。有婦女，他所有，知他婦女，故欲共婬，若道非道中；自有婦犯非道，如是婬妷。若知言不知、不知言知，若疑言不疑、不疑言疑，如是妄語。若有實，欲別離故異說，是謂兩舌。染污心，他人不愛言，如是惡口。不知時、無義言，如是綺語。財物他有，貪愛應我有，如是貪。見彼不喜、欲令苦痛，如是恚。惡邪有二種：實有物而言無、顛倒見聞。云何實有物而言無？無罪無福報、無今世後世、無父母、無佛辟支佛阿羅漢餘得道等，如是實有而言無。云何顛倒見聞？善惡天作非行報果，如是惡邪。是謂三種不善業。悔是三事，除却不作，是謂三種善業。常遠三種惡、行三種善，是謂持戒堅固。布施、持戒、禪定思惟，必得三果：得財富、得生天、得解脫。世三十種福田。父母、老病、善人、離欲凡夫、有漏七人、四道向、四道果、從滅禪入起、辟支佛、菩薩、佛、比丘僧、有去來人飢渴。
云何持戒？有二種律儀：不善、善律儀。云何不善？殺生、偷盜、婬妷，是謂身三惡律儀。兩舌、惡口、妄言、綺語，是謂口四惡律儀。貪、恚、惡邪，是謂意三惡律儀。云何殺生？有他生，知是生，故奪命，如是殺生。有他受物，知是他受物，故盜心偷奪，如是盜。有婦女，他所有，知他婦女，故欲共婬，若道非道中；自有婦犯非道，如是婬妷。若知言不知、不知言知，若疑言不疑、不疑言疑，如是妄語。若有實，欲別離故異說，是謂兩舌。染污心，他人不愛言，如是惡口。不知時、無義言，如是綺語。財物他有，貪愛應我有，如是貪。見彼不喜、欲令苦痛，如是恚。惡邪有二種：實有物而言無、顛倒見聞。云何實有物而言無？無罪無福報、無今世後世、無父母、無佛辟支佛阿羅漢餘得道等，如是實有而言無。云何顛倒見聞？善惡天作非行報果，如是惡邪。是謂三種不善業。悔是三事，除却不作，是謂三種善業。常遠三種惡、行三種善，是謂持戒堅固。布施、持戒、禪定思惟，必得三果：得財富、得生天、得解脫。世三十種福田。父母、老病、善人、離欲凡夫、有漏七人、四道向、四道果、從滅禪入起、辟支佛、菩薩、佛、比丘僧、有去來人飢渴。
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阿毘曇甘露味界道品第二
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三界：欲界、色界、無色界。是三界中有五種道：地獄、畜生、鬼神、人天及中陰道。云何地獄？大地獄八種：第一僧時披；第二黑繩；第三合會；第四魯臘；第五摩呵魯臘；第六般那；第七波多般；第八阿鼻，一一大地獄各有十六地獄眷屬。云何畜生？無脚、兩脚、四脚、多脚，水行、陸行、空行。云何鬼神道？種種身，欲界不善行三種：上、中、下，上報地獄、中報畜生、下報餓鬼。云何人道？四種人：東弗于逮人、西瞿耶尼人、南閻浮提人、北欝單曰人，欲界四種善行報生。云何天道？欲界有六天：第一四天王天；第二忉利天；第三鹽天；第四兜術天；第五尼摩羅天；第六他化自在天，欲界中六種善報生。色界十七處：梵富樓、梵迦夷、摩呵梵、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、果實、得德、大果、不煩、不惱、善觀、快見、阿迦尼吒。四禪三種：上、中、下，報十二處生四禪有漏無漏雜報。五淨居聖人生三處，聖人凡夫共生大果處。凡夫得無想定生無想天。無色界空處、識處、不用處、有想無想處，得無色定是，次第生無色處。隨定力得生處，是為天道。欲受、欲用、欲畜，以是因緣說欲界。無欲有色，以是因緣說色界。無色界四陰，以是因緣說無色界。
三界：欲界、色界、無色界。是三界中有五種道：地獄、畜生、鬼神、人天及中陰道。云何地獄？大地獄八種：第一僧時披；第二黑繩；第三合會；第四魯臘；第五摩呵魯臘；第六般那；第七波多般；第八阿鼻，一一大地獄各有十六地獄眷屬。云何畜生？無脚、兩脚、四脚、多脚，水行、陸行、空行。云何鬼神道？種種身，欲界不善行三種：上、中、下，上報地獄、中報畜生、下報餓鬼。云何人道？四種人：東弗于逮人、西瞿耶尼人、南閻浮提人、北欝單曰人，欲界四種善行報生。云何天道？欲界有六天：第一四天王天；第二忉利天；第三鹽天；第四兜術天；第五尼摩羅天；第六他化自在天，欲界中六種善報生。色界十七處：梵富樓、梵迦夷、摩呵梵、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、果實、得德、大果、不煩、不惱、善觀、快見、阿迦尼吒。四禪三種：上、中、下，報十二處生四禪有漏無漏雜報。五淨居聖人生三處，聖人凡夫共生大果處。凡夫得無想定生無想天。無色界空處、識處、不用處、有想無想處，得無色定是，次第生無色處。隨定力得生處，是為天道。欲受、欲用、欲畜，以是因緣說欲界。無欲有色，以是因緣說色界。無色界四陰，以是因緣說無色界。
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人中五十歲是四王天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，四天王壽天上五百歲，當人間一萬歲是。僧時泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，僧時泥犁壽五百歲。復次人中百歲是忉利天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，忉利天壽天上千歲，當人間三億六萬歲是。黑繩泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，黑繩泥犁壽千歲。復次人中二百歲是鹽天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，鹽天壽天上二千歲，當人間數十四億四萬歲是。魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，魯臘泥犁壽二千歲。復次人中四百歲是兜術天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，兜術天上壽四千歲，當人間數五十七億六萬歲是。摩呵魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，摩呵魯臘泥犁壽四千歲。復次人中八百歲是化應聲天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，化應聲天上壽八千歲，當人間數二百三十億四萬歲是。多般泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，多般泥犁中壽八千歲。復次人中千六百歲是他化自在天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，他化自在天上壽萬六千歲，當人間數九百二十一億六萬歲是。般多槃泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，般多槃泥犁中壽萬六千歲。僧渴半劫壽，阿鼻泥犁壽一劫。畜生中壽有彈指頃、半日、一日、一月、一歲、十歲、一百千萬億歲乃至一劫壽。餓鬼中壽乃至七萬歲。人中閻浮提人壽或無數歲，或至十歲，今時壽百歲多少過。瞿耶尼人壽二百五十歲。東弗于逮人壽五百歲。北欝單曰人壽千歲不增減，餘處眾生壽有增減。是謂欲界中眾生壽。
人中五十歲是四王天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，四天王壽天上五百歲，當人間一萬歲是。僧時泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，僧時泥犁壽五百歲。復次人中百歲是忉利天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，忉利天壽天上千歲，當人間三億六萬歲是。黑繩泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，黑繩泥犁壽千歲。復次人中二百歲是鹽天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，鹽天壽天上二千歲，當人間數十四億四萬歲是。魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，魯臘泥犁壽二千歲。復次人中四百歲是兜術天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，兜術天上壽四千歲，當人間數五十七億六萬歲是。摩呵魯臘泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，摩呵魯臘泥犁壽四千歲。復次人中八百歲是化應聲天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，化應聲天上壽八千歲，當人間數二百三十億四萬歲是。多般泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，多般泥犁中壽八千歲。復次人中千六百歲是他化自在天一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，他化自在天上壽萬六千歲，當人間數九百二十一億六萬歲是。般多槃泥犁中一日一夜，如是三十日為一月，十二月為一歲，般多槃泥犁中壽萬六千歲。僧渴半劫壽，阿鼻泥犁壽一劫。畜生中壽有彈指頃、半日、一日、一月、一歲、十歲、一百千萬億歲乃至一劫壽。餓鬼中壽乃至七萬歲。人中閻浮提人壽或無數歲，或至十歲，今時壽百歲多少過。瞿耶尼人壽二百五十歲。東弗于逮人壽五百歲。北欝單曰人壽千歲不增減，餘處眾生壽有增減。是謂欲界中眾生壽。
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云何色界中壽？梵迦夷天壽半劫，梵富樓天壽一劫，摩呵梵天壽一劫半，是謂初禪壽。少光天壽二劫，無量光天壽四劫，光曜天壽八劫，是謂二禪壽。約淨天壽十六劫，無量淨天壽三十二劫，遍淨天壽六十四劫，是謂三禪壽。果實天壽一百二十五劫，得德天壽二百五十劫，大果天壽五百劫，無急天壽千劫，無惱天壽二千劫，善觀天壽四千劫，快見天壽八千劫，阿迦膩吒天壽萬六千劫，是謂四禪壽。空處壽二萬劫，識處壽四萬劫，不用處壽六萬劫，有想無想處壽八萬劫，是謂無色界壽。如是三界眾生壽。
云何色界中壽？梵迦夷天壽半劫，梵富樓天壽一劫，摩呵梵天壽一劫半，是謂初禪壽。少光天壽二劫，無量光天壽四劫，光曜天壽八劫，是謂二禪壽。約淨天壽十六劫，無量淨天壽三十二劫，遍淨天壽六十四劫，是謂三禪壽。果實天壽一百二十五劫，得德天壽二百五十劫，大果天壽五百劫，無急天壽千劫，無惱天壽二千劫，善觀天壽四千劫，快見天壽八千劫，阿迦膩吒天壽萬六千劫，是謂四禪壽。空處壽二萬劫，識處壽四萬劫，不用處壽六萬劫，有想無想處壽八萬劫，是謂無色界壽。如是三界眾生壽。
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阿毘曇甘露味住食生品第三
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有四識住。云何四？色、痛、想、行。欲界、色界中識，多緣色住；空處、識處識，多緣痛住；不用處識，多緣想住；有想無想識，多緣行住。
有四識住。云何四？色、痛、想、行。欲界、色界中識，多緣色住；空處、識處識，多緣痛住；不用處識，多緣想住；有想無想識，多緣行住。
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有四種食，情命根大長故。云何四食？一者摶食；二者樂食；三者意思食；四者識食。揣食三入攝：香、味、細滑入。以何等故色入不攝揣食？眼見食，情命根大不長故。揣食有二種：有麁、有細。云何麁？飯、餅，如是一切。云何細？飲消、香塗身。云何樂食？眼更樂、耳鼻舌身更樂。有漏意更樂，能後世生相續不斷。樂食多，鳥卵鵝雁，如是一切。意思食多，水蟲卵魚，如是一切。識食多，有想無想處及中陰眾生。揣食多，欲界中；餘三食多，色無色界中。揣食第一麁，樂食細，意思食次細，識食最細。
有四種食，情命根大長故。云何四食？一者摶食；二者樂食；三者意思食；四者識食。揣食三入攝：香、味、細滑入。以何等故色入不攝揣食？眼見食，情命根大不長故。揣食有二種：有麁、有細。云何麁？飯、餅，如是一切。云何細？飲消、香塗身。云何樂食？眼更樂、耳鼻舌身更樂。有漏意更樂，能後世生相續不斷。樂食多，鳥卵鵝雁，如是一切。意思食多，水蟲卵魚，如是一切。識食多，有想無想處及中陰眾生。揣食多，欲界中；餘三食多，色無色界中。揣食第一麁，樂食細，意思食次細，識食最細。
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四種生：卵生、胎生、濕生、化生。泥犁、天、中陰，一切化生。鬼神，二種生：胎生及化生。餘眾生，四種生。化中眾生，一時得六情根；餘殘生，最初得身根、命根，諸餘根次第得。
四種生：卵生、胎生、濕生、化生。泥犁、天、中陰，一切化生。鬼神，二種生：胎生及化生。餘眾生，四種生。化中眾生，一時得六情根；餘殘生，最初得身根、命根，諸餘根次第得。
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四有：生有、死有、本有、中有。死生中間細五陰，是謂中有。中有、生有，譬如印作字，如父子相似。除無色界，餘一切受中陰。無色界終，生欲色界受中陰，譬如中阿那含有中陰，餘生中有、生有亦如是。
四有：生有、死有、本有、中有。死生中間細五陰，是謂中有。中有、生有，譬如印作字，如父子相似。除無色界，餘一切受中陰。無色界終，生欲色界受中陰，譬如中阿那含有中陰，餘生中有、生有亦如是。
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阿毘曇甘露味業品第四
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雜心中緣雜垢起雜行，雜行中雜受報。云何雜行？有三種行：身行、口行、意行；善行、不善行、無記行；學行、無學行、非學非無學行；見諦斷行、思惟斷行、無斷行。現世報、生報、後報；樂報、苦報、不樂不苦報；黑報、白報、雜報；不黑不白無報行、行盡必受報行、不必受報行。云何身行？身動身作。云何口行？口動口作。云何意行？意動意思。云何善行？善身作、善口作、善意思。云何不善行？不善身作、不善口作、不善意思。云何無記行？無記身動、無記口動、無記意思。云何學行？學身無教、學口無教、學意思。云何無學行？無學身無教、無學口無教、無學意思。云何非學非無學行？有漏身動、口動、意思。云何見諦斷行？堅信、堅法、見、忍、斷八十八結相應思。云何思惟斷行？信解脫、見到、思惟斷十使相應思，及染污身行、口行善有漏行、無記行。云何無斷行？諸無漏行。云何現世報？若作善惡行，今世得非後世得。云何生報？隨善惡後行第一生得非餘生。云何後法報？隨行善惡後第二生得，若第三第四，若過得報。云何樂報？欲界善行，色界乃至三禪善行，是受樂報。云何苦報？不善行受報。云何不苦不樂報？第四禪善有漏行，及無色界善有漏行。云何黑黑報？不善行黑黑報。云何白白報？善有漏行白白報。云何雜報？欲界善惡雜行雜受報。云何不黑不白無報行？行盡三界漏盡時，無礙道攝無漏思也。云何必受報行？五逆行必受惡報，現世報、生報、後報；餘殘，有緣有人必受報，無緣無人不必受報。一切有漏行、故作，熟得報；不故作、不熟，不得報；故作、不熟，不得報。三種行：身業教無教、口業教無教、意業有教。云何教行？若身口意作。云何無教行？身口作意起餘心時常在不失無教色，善不善心不生無記心不生無教色。所以者何？無記心力劣故。無記有二種：有隱沒、不隱沒。結使所覆是隱沒，不覆是不隱沒。云何隱沒無記法？欲界中身耶邊耶及彼相應無明共有法，色無色界一切結使及色界身口行，是謂隱沒無記法。云何不隱沒無記法？坐臥立行伎巧報法變化心虛空非智緣盡，是謂不隱沒無記法。無教三種：一、無漏；二、定共；三、戒律儀。云何無漏戒？正語、正業、正命。云何定共戒？得禪離欲惡法。云何戒律儀？受戒時得善有漏身口行。云何得三種律儀？一切得道無漏律儀成就、一切得禪定共律儀成就、欲界人受戒戒律儀成就。戒律儀人，最初教作時現前無教成就，若盡不失。成就過去得禪人，一切過去未來定共律儀成就。若入定，過去未來現在成就。無漏律儀，未來一切成就。若入道
雜心中緣雜垢起雜行，雜行中雜受報。云何雜行？有三種行：身行、口行、意行；善行、不善行、無記行；學行、無學行、非學非無學行；見諦斷行、思惟斷行、無斷行。現世報、生報、後報；樂報、苦報、不樂不苦報；黑報、白報、雜報；不黑不白無報行、行盡必受報行、不必受報行。云何身行？身動身作。云何口行？口動口作。云何意行？意動意思。云何善行？善身作、善口作、善意思。云何不善行？不善身作、不善口作、不善意思。云何無記行？無記身動、無記口動、無記意思。云何學行？學身無教、學口無教、學意思。云何無學行？無學身無教、無學口無教、無學意思。云何非學非無學行？有漏身動、口動、意思。云何見諦斷行？堅信、堅法、見、忍、斷八十八結相應思。云何思惟斷行？信解脫、見到、思惟斷十使相應思，及染污身行、口行善有漏行、無記行。云何無斷行？諸無漏行。云何現世報？若作善惡行，今世得非後世得。云何生報？隨善惡後行第一生得非餘生。云何後法報？隨行善惡後第二生得，若第三第四，若過得報。云何樂報？欲界善行，色界乃至三禪善行，是受樂報。云何苦報？不善行受報。云何不苦不樂報？第四禪善有漏行，及無色界善有漏行。云何黑黑報？不善行黑黑報。云何白白報？善有漏行白白報。云何雜報？欲界善惡雜行雜受報。云何不黑不白無報行？行盡三界漏盡時，無礙道攝無漏思也。云何必受報行？五逆行必受惡報，現世報、生報、後報；餘殘，有緣有人必受報，無緣無人不必受報。一切有漏行、故作，熟得報；不故作、不熟，不得報；故作、不熟，不得報。三種行：身業教無教、口業教無教、意業有教。云何教行？若身口意作。云何無教行？身口作意起餘心時常在不失無教色，善不善心不生無記心不生無教色。所以者何？無記心力劣故。無記有二種：有隱沒、不隱沒。結使所覆是隱沒，不覆是不隱沒。云何隱沒無記法？欲界中身耶邊耶及彼相應無明共有法，色無色界一切結使及色界身口行，是謂隱沒無記法。云何不隱沒無記法？坐臥立行伎巧報法變化心虛空非智緣盡，是謂不隱沒無記法。無教三種：一、無漏；二、定共；三、戒律儀。云何無漏戒？正語、正業、正命。云何定共戒？得禪離欲惡法。云何戒律儀？受戒時得善有漏身口行。云何得三種律儀？一切得道無漏律儀成就、一切得禪定共律儀成就、欲界人受戒戒律儀成就。戒律儀人，最初教作時現前無教成就，若盡不失。成就過去得禪人，一切過去未來定共律儀成就。若入定，過去未來現在成就。無漏律儀，未來一切成就。若入道
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，現在前成就，若盡不失。成就過去律儀人，若作重惡，不善成就，不善教無教；若不重惡，成就不善教無無教；若惡心滅，不成就教無教。不律儀人，現在成就不善無教；若盡不失，成就過去不善無教；若作重善，成就善教無教；若不重善，成就善教無無教；若善心滅，不成就教無教。若中間人，若作重善若不善，成就善不善教無教；若作不重善不善，成就教無無教；若善不善心滅，不成就教無教。得色界善心，成就禪律儀；若心退，不成就禪律儀。一切色界善心中律儀心相應，除眼心、耳身心、聞慧死時心。六地無漏心力，成就無漏律儀。云何六地？未到禪地、初禪、中禪、二禪、三禪、四禪。退六地心，不成就無漏律儀。有二事失無漏律儀：若退、若得道果。有二事失禪律儀：若退、若命終。有三事失戒律儀：一、犯戒；二、捨戒；三、惡邪起。若法滅盡時，有人言失戒律儀、有言不失，實不失。有四事失不律儀：一、受戒；二、不更作；三、一心息求；四、得道善色。云何失？若斷善根、若命終。餘殘染污心數法，斷結時斷。
，現在前成就，若盡不失。成就過去律儀人，若作重惡，不善成就，不善教無教；若不重惡，成就不善教無無教；若惡心滅，不成就教無教。不律儀人，現在成就不善無教；若盡不失，成就過去不善無教；若作重善，成就善教無教；若不重善，成就善教無無教；若善心滅，不成就教無教。若中間人，若作重善若不善，成就善不善教無教；若作不重善不善，成就教無無教；若善不善心滅，不成就教無教。得色界善心，成就禪律儀；若心退，不成就禪律儀。一切色界善心中律儀心相應，除眼心、耳身心、聞慧死時心。六地無漏心力，成就無漏律儀。云何六地？未到禪地、初禪、中禪、二禪、三禪、四禪。退六地心，不成就無漏律儀。有二事失無漏律儀：若退、若得道果。有二事失禪律儀：若退、若命終。有三事失戒律儀：一、犯戒；二、捨戒；三、惡邪起。若法滅盡時，有人言失戒律儀、有言不失，實不失。有四事失不律儀：一、受戒；二、不更作；三、一心息求；四、得道善色。云何失？若斷善根、若命終。餘殘染污心數法，斷結時斷。
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有五種果：一、報果；二、所依果；三、增上果；四、身力果；五、解脫果。善有漏法，或四果或五果。能斷結使是謂五果，不能斷結是謂四果，除解脫果。不善法有四果，除解脫果。無漏法或四果或三果，若斷結四果，除報果；若不斷結三果，除報果、解脫果。無記法三果，除報果、解脫果。云何報果？不善法、善有漏法得報果。云何所依果？善、不善、無記法，常行增長益至竟得，是謂所依果。云何增上果？若好、若不好、共俱受、最上受，是謂增上果。云何身力果？身行為作等，是謂身力果。云何解脫果？智滅結，是謂解脫果。
有五種果：一、報果；二、所依果；三、增上果；四、身力果；五、解脫果。善有漏法，或四果或五果。能斷結使是謂五果，不能斷結是謂四果，除解脫果。不善法有四果，除解脫果。無漏法或四果或三果，若斷結四果，除報果；若不斷結三果，除報果、解脫果。無記法三果，除報果、解脫果。云何報果？不善法、善有漏法得報果。云何所依果？善、不善、無記法，常行增長益至竟得，是謂所依果。云何增上果？若好、若不好、共俱受、最上受，是謂增上果。云何身力果？身行為作等，是謂身力果。云何解脫果？智滅結，是謂解脫果。
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善根、不善根、無記根。三種善根：不貪、不恚、無癡善根。三種不善根：貪欲、瞋恚、愚癡。四種無記根：無記愛、無記無明、無記見、無記慢。三種法：善法、不善法、無記法。云何善法？善身口業、善心心相應法及心不相應行，及智緣盡，是為善法。云何不善法？不善身口業、不善心心相應法及心不相應行，是為不善法。云何無記法？無記身口業、無記心心相應法及心不相應行，虛空、非智緣盡，是謂無記法。不飲酒、布施、供養尊重等，是謂善身口業攝。飲酒、撾打、憍慢尊重等，是不善身口業攝。是為十業道不攝。欲界身口業，欲界四大造；如是色界無漏身口業，何四大造？若依六種地，即彼地四大造；若生無色界，如是本得無漏身口業，即彼地四大造。三種命終：有命盡福不盡、有福盡命不盡、有福盡命盡也。
善根、不善根、無記根。三種善根：不貪、不恚、無癡善根。三種不善根：貪欲、瞋恚、愚癡。四種無記根：無記愛、無記無明、無記見、無記慢。三種法：善法、不善法、無記法。云何善法？善身口業、善心心相應法及心不相應行，及智緣盡，是為善法。云何不善法？不善身口業、不善心心相應法及心不相應行，是為不善法。云何無記法？無記身口業、無記心心相應法及心不相應行，虛空、非智緣盡，是謂無記法。不飲酒、布施、供養尊重等，是謂善身口業攝。飲酒、撾打、憍慢尊重等，是不善身口業攝。是為十業道不攝。欲界身口業，欲界四大造；如是色界無漏身口業，何四大造？若依六種地，即彼地四大造；若生無色界，如是本得無漏身口業，即彼地四大造。三種命終：有命盡福不盡、有福盡命不盡、有福盡命盡也。
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阿毘曇甘露味陰持入品第五
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諸有漏法四事離。云何四？無常、無我、無樂、無淨煩惱諸漏。何以故？趣一切生處，心漏連注，隨世界故，是謂有漏。三界有百八煩惱：九十八結、十纏是煩惱。何處生是？說有漏法，亦名受陰及煩惱處。從是中有二種五陰：有漏、無漏。受陰，一切有漏。云何色陰？諸四大造十二入，除意入，諸餘入及法入攝無教色，是謂色陰。是色陰二種：可見、不可見。云何可見？一入，色入。云何不可見？九入及法入攝無教色。復有三種色：有可見有對、有不可見有對、有不可見無對。色入，可見有對；餘九入，不可見有對；法入無教色，不可見無對。是謂色陰。云何痛陰？受痛，六更樂生是。有二種痛：身痛、心痛。三種痛：苦痛、樂痛、不苦不樂痛。四種痛：身記無記、心記無記。五種痛：五痛根是。六種痛：眼更痛、耳鼻舌身意更痛。十八種痛：眼有喜、樂、護。三十六種痛：十八痛中有善、不善。百八種痛：過去、未來、現在各三十六。一一眾生須臾起無數痛，是謂痛陰。云何想陰？意種種緣一切法想。是三種：小、大、無數種種收入攝。以是因緣想，是謂想陰。云何行陰？有為法中行作種種諸法。是行陰二種：心相應、心不相應。云何心相應？一思、二更樂、三憶等諸法，是名心相應。云何心不相應？一得、二無想、三滅盡定等心不相應，是謂行陰。云何識陰？青黃赤白等諸法分別識。是識有六種：眼識、耳鼻舌身意識。云何眼識？眼情依止識色，是謂眼識。如是耳鼻舌身意，意情依止識法，是謂意識。是謂識陰。十二入：眼入、耳鼻舌身意入，是內六入；色入、聲香味細滑法入，是外六入。亦復眼識乃至意識合十八。持四大淨造色識因緣是謂眼，如是四大淨造聲香味細滑識因緣是謂耳鼻舌身。一切眼識塵色十二種：長短、明闇、青黃赤白、麁細、色邊空色、身教色。一切耳識塵聲：眾生數聲、非眾生數聲。一切鼻識塵香：好香、臭香、等香。一切舌識塵味：辛、酸、醎、苦、甘等六十三種味。一切身識塵細滑：輕重、堅軟、寒熱、飢渴、四大等。一切意識塵法，是謂一切法。五識不能分別，意識分別。心意識無差別，說有差別。情塵識合，是生更樂共生痛等。十大地、十煩惱大地、十小煩惱地，是諸法共心生，共緣共住共起共滅。譬如燈明熱共起共住共盡。
諸有漏法四事離。云何四？無常、無我、無樂、無淨煩惱諸漏。何以故？趣一切生處，心漏連注，隨世界故，是謂有漏。三界有百八煩惱：九十八結、十纏是煩惱。何處生是？說有漏法，亦名受陰及煩惱處。從是中有二種五陰：有漏、無漏。受陰，一切有漏。云何色陰？諸四大造十二入，除意入，諸餘入及法入攝無教色，是謂色陰。是色陰二種：可見、不可見。云何可見？一入，色入。云何不可見？九入及法入攝無教色。復有三種色：有可見有對、有不可見有對、有不可見無對。色入，可見有對；餘九入，不可見有對；法入無教色，不可見無對。是謂色陰。云何痛陰？受痛，六更樂生是。有二種痛：身痛、心痛。三種痛：苦痛、樂痛、不苦不樂痛。四種痛：身記無記、心記無記。五種痛：五痛根是。六種痛：眼更痛、耳鼻舌身意更痛。十八種痛：眼有喜、樂、護。三十六種痛：十八痛中有善、不善。百八種痛：過去、未來、現在各三十六。一一眾生須臾起無數痛，是謂痛陰。云何想陰？意種種緣一切法想。是三種：小、大、無數種種收入攝。以是因緣想，是謂想陰。云何行陰？有為法中行作種種諸法。是行陰二種：心相應、心不相應。云何心相應？一思、二更樂、三憶等諸法，是名心相應。云何心不相應？一得、二無想、三滅盡定等心不相應，是謂行陰。云何識陰？青黃赤白等諸法分別識。是識有六種：眼識、耳鼻舌身意識。云何眼識？眼情依止識色，是謂眼識。如是耳鼻舌身意，意情依止識法，是謂意識。是謂識陰。十二入：眼入、耳鼻舌身意入，是內六入；色入、聲香味細滑法入，是外六入。亦復眼識乃至意識合十八。持四大淨造色識因緣是謂眼，如是四大淨造聲香味細滑識因緣是謂耳鼻舌身。一切眼識塵色十二種：長短、明闇、青黃赤白、麁細、色邊空色、身教色。一切耳識塵聲：眾生數聲、非眾生數聲。一切鼻識塵香：好香、臭香、等香。一切舌識塵味：辛、酸、醎、苦、甘等六十三種味。一切身識塵細滑：輕重、堅軟、寒熱、飢渴、四大等。一切意識塵法，是謂一切法。五識不能分別，意識分別。心意識無差別，說有差別。情塵識合，是生更樂共生痛等。十大地、十煩惱大地、十小煩惱地，是諸法共心生，共緣共住共起共滅。譬如燈明熱共起共住共盡。
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問：十八持，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，十當分別。色持、聲持、七識持、法持，有善、不善、無記。云何善色？善身教。云何不善色？不善身教。云何無記色？除善、不善身教，諸餘色持，是謂無記。如是聲塵眼識有善、不善、無記。云何善？善憶相應眼識。云何不善？不善憶相應眼識。云何無記？無記憶相應眼識。如是耳鼻舌身意、意識持、法持，或善、不善、無記。云何善？法持攝善身口業、善痛想行陰及智緣盡。云何不善？法持攝不善身口業、不善痛想行陰。云何無記？法持攝無記痛想行陰，及虛空、非智緣盡。
問：十八持，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，十當分別。色持、聲持、七識持、法持，有善、不善、無記。云何善色？善身教。云何不善色？不善身教。云何無記色？除善、不善身教，諸餘色持，是謂無記。如是聲塵眼識有善、不善、無記。云何善？善憶相應眼識。云何不善？不善憶相應眼識。云何無記？無記憶相應眼識。如是耳鼻舌身意、意識持、法持，或善、不善、無記。云何善？法持攝善身口業、善痛想行陰及智緣盡。云何不善？法持攝不善身口業、不善痛想行陰。云何無記？法持攝無記痛想行陰，及虛空、非智緣盡。
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問：十八持，幾有漏、幾無漏？答：十八持，十五持有漏，三當分別。云何三？意持、法持、意識持。有漏憶相應意持，是謂有漏。無漏憶相應意持，是謂無漏。意識亦如是。法持中攝有漏身口業、有漏痛想行陰，是謂有漏。法持攝無漏身口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂無漏。
問：十八持，幾有漏、幾無漏？答：十八持，十五持有漏，三當分別。云何三？意持、法持、意識持。有漏憶相應意持，是謂有漏。無漏憶相應意持，是謂無漏。意識亦如是。法持中攝有漏身口業、有漏痛想行陰，是謂有漏。法持攝無漏身口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂無漏。
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問：十八持，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：四持欲界繫：香味鼻識、舌識，以揣食處故；十四當分別。眼持欲色界繫。云何欲界繫？欲界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持欲界繫，欲界繫四大造。云何色界繫眼持？色界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持色界繫，色界繫四大造。眼識，欲色界繫。云何欲界？欲界憶相應眼識；耳身識持亦如是。云何色界？色界憶相應眼識；耳身亦如是。意持，欲界繫、色無色界繫、或不繫。云何欲界繫？欲界憶相應意持。云何色界繫？色界憶相應意持。云何無色界繫？無色界憶相應意持。云何不繫？無漏憶相應意持。意識持亦如是。法持，或欲界繫、或色無色界繫、或不繫。法持攝欲界繫身口業，及痛想行陰，是謂欲界繫。云何色界繫？法持攝色界繫身口業，及痛想行陰，是謂色界繫。云何無色界繫？法持攝無色界痛想行陰，是謂無色界繫。云何不繫？法持攝無漏身口口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂不繫。
問：十八持，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：四持欲界繫：香味鼻識、舌識，以揣食處故；十四當分別。眼持欲色界繫。云何欲界繫？欲界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持欲界繫，欲界繫四大造。云何色界繫眼持？色界繫四大造。如是耳鼻舌身色聲細滑持色界繫，色界繫四大造。眼識，欲色界繫。云何欲界？欲界憶相應眼識；耳身識持亦如是。云何色界？色界憶相應眼識；耳身亦如是。意持，欲界繫、色無色界繫、或不繫。云何欲界繫？欲界憶相應意持。云何色界繫？色界憶相應意持。云何無色界繫？無色界憶相應意持。云何不繫？無漏憶相應意持。意識持亦如是。法持，或欲界繫、或色無色界繫、或不繫。法持攝欲界繫身口業，及痛想行陰，是謂欲界繫。云何色界繫？法持攝色界繫身口業，及痛想行陰，是謂色界繫。云何無色界繫？法持攝無色界痛想行陰，是謂無色界繫。云何不繫？法持攝無漏身口口業、無漏痛想行陰及無為法，是謂不繫。
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問：十八持，幾內入攝、幾外入攝？答：十二持內入攝，眼耳鼻舌身意、眼識持耳鼻舌身意識持；六外入攝，色持聲香味細滑法持。
問：十八持，幾內入攝、幾外入攝？答：十二持內入攝，眼耳鼻舌身意、眼識持耳鼻舌身意識持；六外入攝，色持聲香味細滑法持。
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問：幾有覺有觀、幾有覺無觀、幾無覺無觀？答：十無覺無觀，五情、五塵；五識有覺有觀；三當分別。意持，或有覺有觀、有覺無觀、無覺無觀。云何有覺有觀？欲界初禪有覺有觀，中間禪有覺無觀，上地無覺無觀。意識亦如是。法持攝身口業諸不相應行、無為，無覺無觀。餘殘如意持。
問：幾有覺有觀、幾有覺無觀、幾無覺無觀？答：十無覺無觀，五情、五塵；五識有覺有觀；三當分別。意持，或有覺有觀、有覺無觀、無覺無觀。云何有覺有觀？欲界初禪有覺有觀，中間禪有覺無觀，上地無覺無觀。意識亦如是。法持攝身口業諸不相應行、無為，無覺無觀。餘殘如意持。
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問：幾共緣、幾不共緣？答：七心持共緣。何以故？自塵緣故。十持不共緣，五情、五塵。法持當分別。法持攝身口業識心不相應行、無為，不共緣；餘殘共緣。
問：幾共緣、幾不共緣？答：七心持共緣。何以故？自塵緣故。十持不共緣，五情、五塵。法持當分別。法持攝身口業識心不相應行、無為，不共緣；餘殘共緣。
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問：十八持，幾受、幾不受？答：九持情根合若現在是受，於中心心數法止住，過去未來不受，非彼心心數法止住；聲持、七識持、法持是不受，非彼心心數法止住。
問：十八持，幾受、幾不受？答：九持情根合若現在是受，於中心心數法止住，過去未來不受，非彼心心數法止住；聲持、七識持、法持是不受，非彼心心數法止住。
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問：十八持，幾有為、幾無為？答：十七持有為，法持當分別，或有為、或無為。云何有為？法持攝身口業痛想行陰，是謂有為；智緣盡、非智緣盡、虛空，是謂無為。
問：十八持，幾有為、幾無為？答：十七持有為，法持當分別，或有為、或無為。云何有為？法持攝身口業痛想行陰，是謂有為；智緣盡、非智緣盡、虛空，是謂無為。
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阿毘曇甘露味行品第六
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一切有為法無勢力起，因他力共生。是諸法有四相：起、住、老、無常。
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問：若有四相，是應更復有相。答：更有四相，彼相中餘四相俱生，生為生、住為住、老為老、無常為無常。
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問：若爾者不可盡。答：展轉自相為。
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諸行法二種：有心相應、有心不相應。云何心相應？痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、覺觀、邪行不邪行、善根不善根無記根、一切使惱結縛纏、一切智慧，如是種種心相應法，是謂心相應行。云何心不相應行？得、生、住、老、無常、無想定、滅盡定、無想處、種種方得物得入得、名眾句眾味眾、凡夫性，如是種種法，是謂心不相應行。
諸行法二種：有心相應、有心不相應。云何心相應？痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、覺觀、邪行不邪行、善根不善根無記根、一切使惱結縛纏、一切智慧，如是種種心相應法，是謂心相應行。云何心不相應行？得、生、住、老、無常、無想定、滅盡定、無想處、種種方得物得入得、名眾句眾味眾、凡夫性，如是種種法，是謂心不相應行。
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因緣、次第緣、緣緣、增上緣，一切有為法從是四緣生。云何因緣？五因：相應、共有、自然、遍、報因，是謂因緣。云何次第緣？諸法中心心數是，是法滅、是法起，是為次第緣。云何緣緣？緣塵故心心數法生，是謂緣緣。云何增上緣？一切萬物不相障礙，是謂增上緣。
因緣、次第緣、緣緣、增上緣，一切有為法從是四緣生。云何因緣？五因：相應、共有、自然、遍、報因，是謂因緣。云何次第緣？諸法中心心數是，是法滅、是法起，是為次第緣。云何緣緣？緣塵故心心數法生，是謂緣緣。云何增上緣？一切萬物不相障礙，是謂增上緣。
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六因：相應因、共有、自然、遍、報、所作因。云何相應因？心諸數法因、諸心數法心因，是謂相應。云何共有因？諸法各各相伴，心諸心數法因、諸心數法心因。復次共生四大共有因造色，心不相應行心心數法，心不相應行因。云何自然因？謂彼前生善後生善、前生不善後生不善、前無記後無記。云何遍因？謂身見計我我有常，諸陰受有常我樂淨等，生諸煩惱。云何報因？謂善生樂報、不善生苦報。云何所作因？一切諸法各各不相障礙、不留不住。報心有五因，除遍因。如是心數法、一切煩惱有五因，除報因。報生色及不相應行有四因，除相應因、遍因。染污色及不相應行有四因，除相應因、報因。餘殘心心數法有四因，除報因、遍因。餘殘心不相應行，或二因或三因，除相應因、遍因、報因，或除自然因，或不無初。無漏心相應法有三因，除自然因、報因、遍因。是無漏心心中生色及心不相應行有二因，共因、所作因。心、心數法是從四緣生。無想定、滅盡定是從三緣生，除緣緣。心不相應行及諸色法是從二緣生，除次第緣、緣緣。無有法一緣生，餘法力故生。一法三事：會、更樂、共生。痛、想、思、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、護，共心起合成就，是諸法共心俱三法會更樂身心受痛，緣分別識想，動思心，不忘憶，欲作欲，心無礙解脫，信種種事，勤精進，緣勝不忘念，心不動定，分別法慧，心不著護，事緣起、心法相應得諸法成就。痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、念、定、慧是十大地法。何以故。一切心共生。云何相應？共一緣行不增不減，是謂相應。
六因：相應因、共有、自然、遍、報、所作因。云何相應因？心諸數法因、諸心數法心因，是謂相應。云何共有因？諸法各各相伴，心諸心數法因、諸心數法心因。復次共生四大共有因造色，心不相應行心心數法，心不相應行因。云何自然因？謂彼前生善後生善、前生不善後生不善、前無記後無記。云何遍因？謂身見計我我有常，諸陰受有常我樂淨等，生諸煩惱。云何報因？謂善生樂報、不善生苦報。云何所作因？一切諸法各各不相障礙、不留不住。報心有五因，除遍因。如是心數法、一切煩惱有五因，除報因。報生色及不相應行有四因，除相應因、遍因。染污色及不相應行有四因，除相應因、報因。餘殘心心數法有四因，除報因、遍因。餘殘心不相應行，或二因或三因，除相應因、遍因、報因，或除自然因，或不無初。無漏心相應法有三因，除自然因、報因、遍因。是無漏心心中生色及心不相應行有二因，共因、所作因。心、心數法是從四緣生。無想定、滅盡定是從三緣生，除緣緣。心不相應行及諸色法是從二緣生，除次第緣、緣緣。無有法一緣生，餘法力故生。一法三事：會、更樂、共生。痛、想、思、憶、欲、解脫、信、精進、念、定、慧、護，共心起合成就，是諸法共心俱三法會更樂身心受痛，緣分別識想，動思心，不忘憶，欲作欲，心無礙解脫，信種種事，勤精進，緣勝不忘念，心不動定，分別法慧，心不著護，事緣起、心法相應得諸法成就。痛、想、思、更樂、憶、欲、解脫、念、定、慧是十大地法。何以故。一切心共生。云何相應？共一緣行不增不減，是謂相應。
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十煩惱大地，一切不善心中共生：不信、懈怠、忘、心亂、闇鈍、邪憶、邪解脫、調、無明、邪行。云何不信？心不入法。云何懈怠？心寇在作。云何忘？不念。云何心亂？不一心。云何闇鈍？不曉事。云何邪憶？非道念。云何邪解脫？不捨顛倒。云何調？心走不息。云何無明？三界中無智。云何邪行？不住善法。
十煩惱大地，一切不善心中共生：不信、懈怠、忘、心亂、闇鈍、邪憶、邪解脫、調、無明、邪行。云何不信？心不入法。云何懈怠？心寇在作。云何忘？不念。云何心亂？不一心。云何闇鈍？不曉事。云何邪憶？非道念。云何邪解脫？不捨顛倒。云何調？心走不息。云何無明？三界中無智。云何邪行？不住善法。
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十小煩惱地：瞋、優波那、不語、波陀舍、摩夜、舍恥、慳、嫉、慢、大慢。云何瞋？心忿動。云何優波那？心含毒住。云何不語？覆藏罪事。云何波陀舍？非法事急持不捨。云何摩夜？身口欺人。云何舍恥？心忮收。云何慳？心惜畏盡。云何嫉？見他好事瞋。云何慢？於卑賤我勝、於上我等。云何大慢？等中我大、於大中我勝大。此十煩惱地意識相應，非五識，故言小也。於中七煩惱欲界繫，舍恥欲界及梵天，慢、大慢三界繫。
十小煩惱地：瞋、優波那、不語、波陀舍、摩夜、舍恥、慳、嫉、慢、大慢。云何瞋？心忿動。云何優波那？心含毒住。云何不語？覆藏罪事。云何波陀舍？非法事急持不捨。云何摩夜？身口欺人。云何舍恥？心忮收。云何慳？心惜畏盡。云何嫉？見他好事瞋。云何慢？於卑賤我勝、於上我等。云何大慢？等中我大、於大中我勝大。此十煩惱地意識相應，非五識，故言小也。於中七煩惱欲界繫，舍恥欲界及梵天，慢、大慢三界繫。
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十善大地：不貪、不恚、信、猗、不放逸、精進、護、不嬈惱。云何不貪？自身他身財物不欲不利。云何不恚？若眾生邊非眾生邊心不起恚。云何信？知實事心清淨。云何猗？心善離重得輕冷。云何不放逸？心繫善法。云何精進？習近善法。云何護？於諸法離住。云何不嬈惱？一切眾生中身口意不犯惡。云何慚？自作惡事羞。云何愧？於人中作不可事愧。是十法一切善心相應，是故說大地。
十善大地：不貪、不恚、信、猗、不放逸、精進、護、不嬈惱。云何不貪？自身他身財物不欲不利。云何不恚？若眾生邊非眾生邊心不起恚。云何信？知實事心清淨。云何猗？心善離重得輕冷。云何不放逸？心繫善法。云何精進？習近善法。云何護？於諸法離住。云何不嬈惱？一切眾生中身口意不犯惡。云何慚？自作惡事羞。云何愧？於人中作不可事愧。是十法一切善心相應，是故說大地。
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三處：愛處、不愛處、中處。愛處者，婬欲慳貪惜等諸煩惱生。不愛處者，瞋恚鬪諍嫉妬等諸煩惱生。中處者，愚癡憍慢等諸煩惱生。一切結使煩惱三毒所攝。所以者何？有三不善根。一切結使煩惱，此三毒生，能斷三善根、能惱亂三界眾生，是故三毒所攝。
三處：愛處、不愛處、中處。愛處者，婬欲慳貪惜等諸煩惱生。不愛處者，瞋恚鬪諍嫉妬等諸煩惱生。中處者，愚癡憍慢等諸煩惱生。一切結使煩惱三毒所攝。所以者何？有三不善根。一切結使煩惱，此三毒生，能斷三善根、能惱亂三界眾生，是故三毒所攝。
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阿毘曇甘露味因緣種品第七
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十二因緣者，無明、行、識、名色、六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老死。是十二因緣有三種：一、煩惱；二、業；三、苦。三種煩惱：無明、愛、受。二種業：行及有。七種苦：識、名色、六入、更樂、痛、生、老死。二種過去攝，二種未來攝，八現在攝。諸煩惱業因、業苦因、苦煩惱因、煩惱煩惱因、煩惱業因、業苦因、苦苦因，彼種次第起。過去無明與一切煩惱相應是無明；緣此造業，造業造世間果，是名行；彼行因緣染污心，得身根分別識，譬如犢子識母是識；是識共生四無色陰亦相續生色是名色；依眼等根境界是六入；情塵心和是更樂；更樂生受是痛；痛所著是愛；渴具所煩勞是受；勞造業是有；未來果是生；生起無量苦是老死。復次無明，不知四諦、內外法、去來今佛法眾因緣，如是種種實法不知，是謂無明。癡人作三種行：有德行、無德行、不動行。云何有德行？得好報。云何無德行？得惡報。云何不動行？生色、無色界。復次布施、持戒、禪。云何布施？二種布施：一者財施；二者法施。五種持戒：若受戒至竟、淨除惡心垢、常念守護、不求世間報。禪者，不淨觀、數息等意一切有漏善定法，是有德行。云何無德行？三不善根、十不善道等種種罪，是謂無德行。云何不動行？初禪乃至有想無想定，是謂不動行。三因緣有漏識受第一七有，是謂識。從識有名色痛想行識陰，是謂名；四大及造色，是謂色。二事俱說名色。名色生六入。六入生更樂。更樂有六種：二種身意起有對增語，六識分別，故六種更樂。更樂生愛、不愛、不愛不不愛。有三種痛：苦、樂、不苦不樂。云何苦痛？瞋恚使所使。云何樂痛？欲使所使。云何不苦不樂痛？無明使所使。起樂住，樂盡不樂，是謂樂痛。起苦住，苦盡不苦，是謂苦痛。不智不樂，智時樂，是謂不苦不樂痛。生三種渴：欲渴、色渴、無色渴。求無厭足想。渴生四種受：欲受、見受、戒受、我受。欲界繫，除十二見，諸餘煩惱，是謂欲受。四邪見，是謂見受。外持戒求索道，是謂戒受。色無色界繫，除二十四見，諸餘煩惱，是謂我受。四受生諸結使業處，三種有：欲有、色有、無色有。有生得五陰，是謂生。行衰古，是老。二種老：一、漸消漸消老；二、年熟老。二種死：有自死、他殺死。得愁憂悲惱苦。云何愁？心不用不欲，事來心熱，是謂愁。云何悲？哭，種種說哭，是謂悲。云何苦？身惱苦，是謂苦。云何憂？心惱，是謂憂。云何惱？縣官、水、火、盜賊等種種急，及餘事，是謂惱。如是無量苦聚，是無明等因緣。是因緣盡，諸報果盡，如是無量苦聚盡。
十二因緣者，無明、行、識、名色、六入、更樂、痛、愛、受、有、生、老死。是十二因緣有三種：一、煩惱；二、業；三、苦。三種煩惱：無明、愛、受。二種業：行及有。七種苦：識、名色、六入、更樂、痛、生、老死。二種過去攝，二種未來攝，八現在攝。諸煩惱業因、業苦因、苦煩惱因、煩惱煩惱因、煩惱業因、業苦因、苦苦因，彼種次第起。過去無明與一切煩惱相應是無明；緣此造業，造業造世間果，是名行；彼行因緣染污心，得身根分別識，譬如犢子識母是識；是識共生四無色陰亦相續生色是名色；依眼等根境界是六入；情塵心和是更樂；更樂生受是痛；痛所著是愛；渴具所煩勞是受；勞造業是有；未來果是生；生起無量苦是老死。復次無明，不知四諦、內外法、去來今佛法眾因緣，如是種種實法不知，是謂無明。癡人作三種行：有德行、無德行、不動行。云何有德行？得好報。云何無德行？得惡報。云何不動行？生色、無色界。復次布施、持戒、禪。云何布施？二種布施：一者財施；二者法施。五種持戒：若受戒至竟、淨除惡心垢、常念守護、不求世間報。禪者，不淨觀、數息等意一切有漏善定法，是有德行。云何無德行？三不善根、十不善道等種種罪，是謂無德行。云何不動行？初禪乃至有想無想定，是謂不動行。三因緣有漏識受第一七有，是謂識。從識有名色痛想行識陰，是謂名；四大及造色，是謂色。二事俱說名色。名色生六入。六入生更樂。更樂有六種：二種身意起有對增語，六識分別，故六種更樂。更樂生愛、不愛、不愛不不愛。有三種痛：苦、樂、不苦不樂。云何苦痛？瞋恚使所使。云何樂痛？欲使所使。云何不苦不樂痛？無明使所使。起樂住，樂盡不樂，是謂樂痛。起苦住，苦盡不苦，是謂苦痛。不智不樂，智時樂，是謂不苦不樂痛。生三種渴：欲渴、色渴、無色渴。求無厭足想。渴生四種受：欲受、見受、戒受、我受。欲界繫，除十二見，諸餘煩惱，是謂欲受。四邪見，是謂見受。外持戒求索道，是謂戒受。色無色界繫，除二十四見，諸餘煩惱，是謂我受。四受生諸結使業處，三種有：欲有、色有、無色有。有生得五陰，是謂生。行衰古，是老。二種老：一、漸消漸消老；二、年熟老。二種死：有自死、他殺死。得愁憂悲惱苦。云何愁？心不用不欲，事來心熱，是謂愁。云何悲？哭，種種說哭，是謂悲。云何苦？身惱苦，是謂苦。云何憂？心惱，是謂憂。云何惱？縣官、水、火、盜賊等種種急，及餘事，是謂惱。如是無量苦聚，是無明等因緣。是因緣盡，諸報果盡，如是無量苦聚盡。
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六種合得人身。云何六種？四大、空、識。地水火風，三大有色：地、水、火，量度長短麁細。風，風種一種。四大常合無差別，堅相地、濕相水、熱相火、動相風。外四大成就內四大種。色中空，眼識緣，有內外，是謂空種。五識及有漏意識，是謂識種，生卅六種。堅高地、水潤合、火煮除爛臭、風動坐起動作、生長因空、餘食消化風持去，識力有命，是謂人。
六種合得人身。云何六種？四大、空、識。地水火風，三大有色：地、水、火，量度長短麁細。風，風種一種。四大常合無差別，堅相地、濕相水、熱相火、動相風。外四大成就內四大種。色中空，眼識緣，有內外，是謂空種。五識及有漏意識，是謂識種，生卅六種。堅高地、水潤合、火煮除爛臭、風動坐起動作、生長因空、餘食消化風持去，識力有命，是謂人。
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阿毘曇甘露味淨根品第八
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婬怒癡心相應，是謂煩惱、是謂結縛。欲除是三種者，一、制；二、除；三、智斷。云何制？若未得無漏心，持戒思惟却婬怒癡心不受，是謂制。云何除？得禪定離婬惡不善法，是謂除。云何智斷？覺意緣苦習斷，是謂斷。若制、若除，或時淨或不淨；無漏智斷，是謂清淨。
婬怒癡心相應，是謂煩惱、是謂結縛。欲除是三種者，一、制；二、除；三、智斷。云何制？若未得無漏心，持戒思惟却婬怒癡心不受，是謂制。云何除？得禪定離婬惡不善法，是謂除。云何智斷？覺意緣苦習斷，是謂斷。若制、若除，或時淨或不淨；無漏智斷，是謂清淨。
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二十二根：諸外入男、女、命、苦、樂、憂、喜、護、信、精進、念、定、慧、未知、已知、大知根、內六根如前說。男相男識，是謂男根。女相女識，是謂女根。三界中活相，是謂命根。六識相應樂痛，是謂樂根。五識相應苦痛，是謂苦根。意識相應樂痛，是謂喜根。意識相應苦痛，是謂憂根。六識相應不苦不樂痛，是謂護根。諸善法中信，是謂信根。如是精進、念、定、慧根。堅信、堅法道攝無漏九根，是未知根。信、解脫、見、到道攝無漏九根，是已知根。無學道攝無漏九根，是大知根。云何根義？有力有利是謂根。六情、男、女、命九根，世界中有力有利。五痛根，煩惱生有力有利。信等五根，善法中有力有利。三無漏根，道中有力有利，得道故。諸根各自有力有利。二十二根，幾欲界繫、幾色無色界繫、幾不繫？四根欲界繫：男、女、憂、苦根。五根欲色界繫：眼、耳、鼻、舌、身根；有漏喜樂根，欲色界繫；有漏護、意、命根，信等五根，一切三界繫。無漏意根、護根、喜樂根、信等五根，是不繫。是九根合是三無漏根：未知根、已知根、大知根。二十二根，幾受、幾不受？樂等五根、信等五根、一切無漏根，是不受；餘殘根或受或不受。二十二根，幾善、幾不善、幾無記？八根善：信等五、三無漏，八無記根：眼等五根，男、女、命根，六當分別：意根、樂等五痛根，或善或不善或無記。二十二根，幾有漏、幾無漏？信等五、樂、喜、護、意，或有漏或無漏；後三根，一向無漏。十根有漏：眼、耳、鼻、舌、身、男、女、命、憂、苦。三種生，最初得二根：身根及命根。化生，或六七八，無形六；一形七；二形八，眼等五及命、男、女根；餘殘根次第得。色界中最初得六根：五情、命根。無色界最初得一命根。欲界無記心漸命終四，或八或九或十；若善心死九，若十三若十四若十五。二十二根，幾見諦斷、幾思惟斷、幾不斷？四根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷：意、樂、喜、護根。憂根，或見諦斷、或思惟斷。信等五根、或思惟斷、或不斷。三無漏根，不斷。餘殘根，思惟斷。
二十二根：諸外入男、女、命、苦、樂、憂、喜、護、信、精進、念、定、慧、未知、已知、大知根、內六根如前說。男相男識，是謂男根。女相女識，是謂女根。三界中活相，是謂命根。六識相應樂痛，是謂樂根。五識相應苦痛，是謂苦根。意識相應樂痛，是謂喜根。意識相應苦痛，是謂憂根。六識相應不苦不樂痛，是謂護根。諸善法中信，是謂信根。如是精進、念、定、慧根。堅信、堅法道攝無漏九根，是未知根。信、解脫、見、到道攝無漏九根，是已知根。無學道攝無漏九根，是大知根。云何根義？有力有利是謂根。六情、男、女、命九根，世界中有力有利。五痛根，煩惱生有力有利。信等五根，善法中有力有利。三無漏根，道中有力有利，得道故。諸根各自有力有利。二十二根，幾欲界繫、幾色無色界繫、幾不繫？四根欲界繫：男、女、憂、苦根。五根欲色界繫：眼、耳、鼻、舌、身根；有漏喜樂根，欲色界繫；有漏護、意、命根，信等五根，一切三界繫。無漏意根、護根、喜樂根、信等五根，是不繫。是九根合是三無漏根：未知根、已知根、大知根。二十二根，幾受、幾不受？樂等五根、信等五根、一切無漏根，是不受；餘殘根或受或不受。二十二根，幾善、幾不善、幾無記？八根善：信等五、三無漏，八無記根：眼等五根，男、女、命根，六當分別：意根、樂等五痛根，或善或不善或無記。二十二根，幾有漏、幾無漏？信等五、樂、喜、護、意，或有漏或無漏；後三根，一向無漏。十根有漏：眼、耳、鼻、舌、身、男、女、命、憂、苦。三種生，最初得二根：身根及命根。化生，或六七八，無形六；一形七；二形八，眼等五及命、男、女根；餘殘根次第得。色界中最初得六根：五情、命根。無色界最初得一命根。欲界無記心漸命終四，或八或九或十；若善心死九，若十三若十四若十五。二十二根，幾見諦斷、幾思惟斷、幾不斷？四根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷：意、樂、喜、護根。憂根，或見諦斷、或思惟斷。信等五根、或思惟斷、或不斷。三無漏根，不斷。餘殘根，思惟斷。
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阿毘曇甘露味結使禪智品第九
阿毘曇甘露味結使禪智品第九
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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九十八使二種斷：見諦斷、思惟斷。二十八見苦斷，十九見習斷，十九見盡斷，二十二見道斷，十思惟斷。欲界繫見苦斷，十使見習斷，七使見盡斷，七使見道斷，八使思惟斷。四是三十六使欲界繫，除瞋恚，餘殘結使色無色中各斷三十一。略言實十使：身邪、邊邪、邪見、盜、戒盜、疑、愛、恚、慢、無明。云何身邪？五陰中計我，如是見謂身邪。世界有邊無邊，如是見謂邊邪。無四諦因緣果報，如是見謂邪見。有漏法中計常第一，如是見謂見盜。非淨因緣中求淨道，如是見謂戒盜。未得道心癡，不了是不是、有不有，是謂疑癡心。諸法中欲著，是謂愛。癡心中不欲，對來心忿動，是謂瞋。自大心貢高，是謂慢。諸法實相不知，是謂無明。是諸使，欲界苦諦，一切習諦七，盡諦亦爾，道諦八。諸邪、疑，見諦斷。欲界四，思惟斷。色無色界六，思惟所斷。貪、恚、慢、無明五，行斷。疑、邪、邪、見盜，四諦斷。身邪、邊邪，苦諦斷。戒盜，苦諦、道諦斷。欲界苦諦斷六。五邪疑，習諦斷三。二邪疑、無明二種，苦諦斷。無明或遍或不遍。云何遍？六使相應及不共無明是謂遍。云何不遍？三使相應無明是不遍。如是習三使相應及不共無明是謂遍，餘殘不遍。諸使除愛、恚、慢，餘殘一切遍。何以故？是諸使五緣是一切遍。使中二邪及彼相應無明，自界一切遍非他界；色界亦如是；無色界一切遍。使自界一切遍，餘殘一切遍。使自界一切遍亦緣他界。無明一切使相應因及不共無明，三界盡諦、道諦所斷。邪、邪、疑、無明，是十八使無漏緣，餘有漏緣。諸有漏緣使及彼相應無明有漏緣，餘殘無明無漏緣。一切三界結使，護根相應。梵天、光耀天中諸使，護根相應及喜根。遍淨天諸使，護根、樂根相應。欲界繫邪、邪見、無明，三根相應：喜根、憂根、護根。疑，二根相應：憂根、護根。瞋恚，三根相應：憂根、苦根、護根。餘殘，欲界見諦斷，二根相應：喜根、護根。欲界中思惟所斷，六識相應，除慢慢意識相應。一切見諦所斷，意識相應。
九十八使二種斷：見諦斷、思惟斷。二十八見苦斷，十九見習斷，十九見盡斷，二十二見道斷，十思惟斷。欲界繫見苦斷，十使見習斷，七使見盡斷，七使見道斷，八使思惟斷。四是三十六使欲界繫，除瞋恚，餘殘結使色無色中各斷三十一。略言實十使：身邪、邊邪、邪見、盜、戒盜、疑、愛、恚、慢、無明。云何身邪？五陰中計我，如是見謂身邪。世界有邊無邊，如是見謂邊邪。無四諦因緣果報，如是見謂邪見。有漏法中計常第一，如是見謂見盜。非淨因緣中求淨道，如是見謂戒盜。未得道心癡，不了是不是、有不有，是謂疑癡心。諸法中欲著，是謂愛。癡心中不欲，對來心忿動，是謂瞋。自大心貢高，是謂慢。諸法實相不知，是謂無明。是諸使，欲界苦諦，一切習諦七，盡諦亦爾，道諦八。諸邪、疑，見諦斷。欲界四，思惟斷。色無色界六，思惟所斷。貪、恚、慢、無明五，行斷。疑、邪、邪、見盜，四諦斷。身邪、邊邪，苦諦斷。戒盜，苦諦、道諦斷。欲界苦諦斷六。五邪疑，習諦斷三。二邪疑、無明二種，苦諦斷。無明或遍或不遍。云何遍？六使相應及不共無明是謂遍。云何不遍？三使相應無明是不遍。如是習三使相應及不共無明是謂遍，餘殘不遍。諸使除愛、恚、慢，餘殘一切遍。何以故？是諸使五緣是一切遍。使中二邪及彼相應無明，自界一切遍非他界；色界亦如是；無色界一切遍。使自界一切遍，餘殘一切遍。使自界一切遍亦緣他界。無明一切使相應因及不共無明，三界盡諦、道諦所斷。邪、邪、疑、無明，是十八使無漏緣，餘有漏緣。諸有漏緣使及彼相應無明有漏緣，餘殘無明無漏緣。一切三界結使，護根相應。梵天、光耀天中諸使，護根相應及喜根。遍淨天諸使，護根、樂根相應。欲界繫邪、邪見、無明，三根相應：喜根、憂根、護根。疑，二根相應：憂根、護根。瞋恚，三根相應：憂根、苦根、護根。餘殘，欲界見諦斷，二根相應：喜根、護根。欲界中思惟所斷，六識相應，除慢慢意識相應。一切見諦所斷，意識相應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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十小煩惱是說纏：一瞋、二自罪怖、三睡、四眠、五調、六戲、七慳、八嫉、九無慚、十無愧。云何瞋？心惡利動。云何自罪怖？畏人見聞。云何睡？心沈心重身重，一切結使相應。云何眠？心合臥出不自在眠，欲界繫意識相應。云何調？心不善不自，與一切結使相應。云何戲？作善不善後悔，與憂根相應。云何慳？愛惜心悋。云何嫉？見他得好事不歡喜，欲使得苦。是二結欲界繫，思惟所斷。云何無慚？自作惡不羞。云何無愧？作惡不愧他。是二，一切不善法相應。三結：愛、恚、無明，六識相應。色界二愛、無明，四識相應；餘殘結使，意識相應，一時無礙道斷。結使，作證時重作證。斷欲界結，得三斷智。欲界苦諦習諦所斷，一斷智。盡諦所斷，二斷智。道諦所斷，三斷智。色無色界四諦所斷結盡，三斷智。欲界中五下分結盡，七斷智。色界思惟所斷，八斷智。一切結使煩惱盡，九斷智。滅結無餘，是謂斷智。有如是諸結使心不相應、纏心相應。是事不然，一切心相應。何以故？起結使煩惱壞善法。見結使是時善法生，是故知一切結使心相應。是諸一切結使，二事斷：禪、智相應心。云何禪斷？初柔軟心。云何智？分別諸法。入定一心諸法無常等觀思惟，是謂智。禪智俱行共思惟得解脫。三時：善精進、一心護、坐禪時。若心柔軟，是時應思惟精進。若心調，是時應一心思惟善。若是二事俱不柔軟不調，是時放心去。譬如鍛金師，持金著火中，時時囊吹、時時持水澆、時時放休。何以故？若常吹金便燋融，常水澆冷不熱，若常放不調熟。坐禪亦如是，囊吹如精進、著水澆如禪、放捨如護。何以故？常精進心調，常定一心心柔軟，常護不受諸心。是故時時勤精進、時時一心定、時時護，如是心和調，一切結使中得解脫。
十小煩惱是說纏：一瞋、二自罪怖、三睡、四眠、五調、六戲、七慳、八嫉、九無慚、十無愧。云何瞋？心惡利動。云何自罪怖？畏人見聞。云何睡？心沈心重身重，一切結使相應。云何眠？心合臥出不自在眠，欲界繫意識相應。云何調？心不善不自，與一切結使相應。云何戲？作善不善後悔，與憂根相應。云何慳？愛惜心悋。云何嫉？見他得好事不歡喜，欲使得苦。是二結欲界繫，思惟所斷。云何無慚？自作惡不羞。云何無愧？作惡不愧他。是二，一切不善法相應。三結：愛、恚、無明，六識相應。色界二愛、無明，四識相應；餘殘結使，意識相應，一時無礙道斷。結使，作證時重作證。斷欲界結，得三斷智。欲界苦諦習諦所斷，一斷智。盡諦所斷，二斷智。道諦所斷，三斷智。色無色界四諦所斷結盡，三斷智。欲界中五下分結盡，七斷智。色界思惟所斷，八斷智。一切結使煩惱盡，九斷智。滅結無餘，是謂斷智。有如是諸結使心不相應、纏心相應。是事不然，一切心相應。何以故？起結使煩惱壞善法。見結使是時善法生，是故知一切結使心相應。是諸一切結使，二事斷：禪、智相應心。云何禪斷？初柔軟心。云何智？分別諸法。入定一心諸法無常等觀思惟，是謂智。禪智俱行共思惟得解脫。三時：善精進、一心護、坐禪時。若心柔軟，是時應思惟精進。若心調，是時應一心思惟善。若是二事俱不柔軟不調，是時放心去。譬如鍛金師，持金著火中，時時囊吹、時時持水澆、時時放休。何以故？若常吹金便燋融，常水澆冷不熱，若常放不調熟。坐禪亦如是，囊吹如精進、著水澆如禪、放捨如護。何以故？常精進心調，常定一心心柔軟，常護不受諸心。是故時時勤精進、時時一心定、時時護，如是心和調，一切結使中得解脫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿毘曇甘露味三十七無漏人品第十
阿毘曇甘露味三十七無漏人品第十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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坐禪法，先繫心一處，若頂上、若額端、若眉間、若鼻頭、若心中，令心一處住。若念走，攝來還著處處。是心者譬如獼猴，繫頸著柱，繞柱走不得去，極便住。心走亦如是，繫心著法便不去，極便住，漸漸觀身痛意法。是入法意止中淳淑一心得實智慧，觀一切行實相，生滅不住故無常、積災患故苦、內無人故空、不自在故非我，從是得煖法意中起。譬如鑽火木中生，佛法中生信淨善根。四緣觀十六行。四行觀苦諦：從因緣生不住故無常，無常力壞故苦，無人故空，不自在故非我。四行觀習諦：生相似果故習因，生死不絕故習，不可盡故有，不相似相續故緣。四行觀盡諦：一切苦患閉故盡，除一切結使火故止，勝一切法故妙，出三界故度。四行觀道諦：能到涅槃故道，非顛倒故應，聖人所行故住，能離世間惱故出。觀十六行善法常勤精進，是謂煖法。從是煖善根增勝長，是謂頂善根，信三寶、若信五陰無常若苦空非我。如是緣四諦十六行勝煖法，故說頂已增上。頂隨諦忍，名忍善根。是有三種：上、中、下。緣四諦觀，觀十六行，順諦增上善根，是名世間第一法。一心時心心數法，是謂世間第一善根。有言信等五根是世間第一法，如實義一心時心心數法，是世間第一善根，能開涅槃門，是凡夫法中第一，緣觀一諦四行：無常、苦、空、非我。何以故？第一無漏心緣苦諦，世間第一法亦如是。六禪地：未到禪、中間禪、四禪。是忍、頂、煖善根，六地中有世間第一法。次第起無漏人，是名苦法忍。未曾見始見能忍，故說忍是初。忍無礙道次第苦法智生，實知苦相。苦法智解脫道是二。心緣欲界繫苦，未知忍無礙道、未知智解脫道，是二心緣色無色界繫。苦習、盡、道諦亦如是。是正觀諸法十六淨心，十五心中利根是說隨法行，鈍根是說隨信行。是二人未離欲界結向第一果，欲界結使六種斷向第二果，若九種結盡向第三果。向第一果欲到十五心中行人、亦復果中間行人，是二人隨法行、隨信行到十六心中得果住。是二人先未斷結，滿十六心俱須陀洹。若斷六種結，滿十六心俱斯陀含。若斷九種結，滿十六心俱阿那含，得第三果。八十八結盡，是人無漏戒善根成就，故說須陀洹。利根得果名見到，鈍根得果名信解脫。是二人若欲界繫思惟斷結不盡，七死七生。若先盡三品，是名家家，三死三生。八直道水流到涅槃，是中行須陀洹。六種結盡是說斯陀含。八種結盡是說一種，生欲界天還生人中便般涅槃，是名一種及斯陀含。五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流阿迦尼到阿那含。復有無色界生阿那含，色無色界苦
坐禪法，先繫心一處，若頂上、若額端、若眉間、若鼻頭、若心中，令心一處住。若念走，攝來還著處處。是心者譬如獼猴，繫頸著柱，繞柱走不得去，極便住。心走亦如是，繫心著法便不去，極便住，漸漸觀身痛意法。是入法意止中淳淑一心得實智慧，觀一切行實相，生滅不住故無常、積災患故苦、內無人故空、不自在故非我，從是得煖法意中起。譬如鑽火木中生，佛法中生信淨善根。四緣觀十六行。四行觀苦諦：從因緣生不住故無常，無常力壞故苦，無人故空，不自在故非我。四行觀習諦：生相似果故習因，生死不絕故習，不可盡故有，不相似相續故緣。四行觀盡諦：一切苦患閉故盡，除一切結使火故止，勝一切法故妙，出三界故度。四行觀道諦：能到涅槃故道，非顛倒故應，聖人所行故住，能離世間惱故出。觀十六行善法常勤精進，是謂煖法。從是煖善根增勝長，是謂頂善根，信三寶、若信五陰無常若苦空非我。如是緣四諦十六行勝煖法，故說頂已增上。頂隨諦忍，名忍善根。是有三種：上、中、下。緣四諦觀，觀十六行，順諦增上善根，是名世間第一法。一心時心心數法，是謂世間第一善根。有言信等五根是世間第一法，如實義一心時心心數法，是世間第一善根，能開涅槃門，是凡夫法中第一，緣觀一諦四行：無常、苦、空、非我。何以故？第一無漏心緣苦諦，世間第一法亦如是。六禪地：未到禪、中間禪、四禪。是忍、頂、煖善根，六地中有世間第一法。次第起無漏人，是名苦法忍。未曾見始見能忍，故說忍是初。忍無礙道次第苦法智生，實知苦相。苦法智解脫道是二。心緣欲界繫苦，未知忍無礙道、未知智解脫道，是二心緣色無色界繫。苦習、盡、道諦亦如是。是正觀諸法十六淨心，十五心中利根是說隨法行，鈍根是說隨信行。是二人未離欲界結向第一果，欲界結使六種斷向第二果，若九種結盡向第三果。向第一果欲到十五心中行人、亦復果中間行人，是二人隨法行、隨信行到十六心中得果住。是二人先未斷結，滿十六心俱須陀洹。若斷六種結，滿十六心俱斯陀含。若斷九種結，滿十六心俱阿那含，得第三果。八十八結盡，是人無漏戒善根成就，故說須陀洹。利根得果名見到，鈍根得果名信解脫。是二人若欲界繫思惟斷結不盡，七死七生。若先盡三品，是名家家，三死三生。八直道水流到涅槃，是中行須陀洹。六種結盡是說斯陀含。八種結盡是說一種，生欲界天還生人中便般涅槃，是名一種及斯陀含。五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流阿迦尼到阿那含。復有無色界生阿那含，色無色界苦
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盡得般涅槃不生下界，是說阿那含。欲界結使九種，色無色界亦如是，是諸結使兩道斷：無礙道、解脫道。先無礙斷解脫道成就，譬如得毒蛇著瓶中蓋口。世俗道、出世出世界道、界道，斷欲界色無色界繫諸結使，世俗道亦能斷除世界上繫。八地離欲得滅盡定，是說身證阿那含。若俱解脫阿羅漢，法似涅槃身中著。五下分結盡得阿那含，五上分結盡得阿羅漢。是色無色界中諸餘結使纏縛，是說心調。如金剛定次第滅智生，是時得阿羅漢果，是最上有離欲無礙道，亦最後學心。是金剛定次第，初無學滅智生：我諸生盡滅，我得阿羅漢。一切結盡、大小煩惱斷滅，是說阿羅漢。一切人天中應受供養，是名阿羅漢。
盡得般涅槃不生下界，是說阿那含。欲界結使九種，色無色界亦如是，是諸結使兩道斷：無礙道、解脫道。先無礙斷解脫道成就，譬如得毒蛇著瓶中蓋口。世俗道、出世出世界道、界道，斷欲界色無色界繫諸結使，世俗道亦能斷除世界上繫。八地離欲得滅盡定，是說身證阿那含。若俱解脫阿羅漢，法似涅槃身中著。五下分結盡得阿那含，五上分結盡得阿羅漢。是色無色界中諸餘結使纏縛，是說心調。如金剛定次第滅智生，是時得阿羅漢果，是最上有離欲無礙道，亦最後學心。是金剛定次第，初無學滅智生：我諸生盡滅，我得阿羅漢。一切結盡、大小煩惱斷滅，是說阿羅漢。一切人天中應受供養，是名阿羅漢。
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是無學九種：一、退法；二、不退法；三、思法；四、守法；五、住法；六、能進法；七、不動法；八、慧解脫；九、俱解脫。云何退法？軟智、軟精進，五退具中行，退道果，是謂退法。云何不退法？利智、勤精進，五退具中不行，不退道果，是謂不退法。云何思法？軟智、軟精進，勤觀身不淨可惡，思惟自滅身，是思法。云何守法？軟智、勤精進，自守身，是守法。云何住法？中智、中精進，中道行不增減，是住法。云何能進法，少利智、勤精進，能得不動善，是能進法。云何不動法？利根、大勤精進，先時得不動善，是不動法。云何慧解脫？不得滅盡定，是慧解脫。云何俱解脫？能得滅盡定，是俱解脫。隨信行五種阿羅漢，名時解脫。是諸阿羅漢二智：滅智、無學直見。隨法行一種阿羅漢利根，是名不時解脫。是阿羅漢三智：滅智、無生智、無學直見。八阿羅漢愛，時解脫，成就不動法，成就隨信行。見諦道十五心中，無漏九根，是名未知根。十六心得果，是無漏九根，是名已知根。是九根俱無學法，是名大知根。得果時失向道，道中斷結使盡，二種成就：有為、無為。得大果時，一切失本二種，得一種成就。九種斷結使諸不隱沒法，第九心一切得斷，能進法阿羅漢得不動善非餘，信解脫學得利根，名見到非餘。見諦道中結使各各異，無漏法各各異，以是故漸漸見諦，不一時見無礙道力得果，以是故二種果：有為果、無為果。
是無學九種：一、退法；二、不退法；三、思法；四、守法；五、住法；六、能進法；七、不動法；八、慧解脫；九、俱解脫。云何退法？軟智、軟精進，五退具中行，退道果，是謂退法。云何不退法？利智、勤精進，五退具中不行，不退道果，是謂不退法。云何思法？軟智、軟精進，勤觀身不淨可惡，思惟自滅身，是思法。云何守法？軟智、勤精進，自守身，是守法。云何住法？中智、中精進，中道行不增減，是住法。云何能進法，少利智、勤精進，能得不動善，是能進法。云何不動法？利根、大勤精進，先時得不動善，是不動法。云何慧解脫？不得滅盡定，是慧解脫。云何俱解脫？能得滅盡定，是俱解脫。隨信行五種阿羅漢，名時解脫。是諸阿羅漢二智：滅智、無學直見。隨法行一種阿羅漢利根，是名不時解脫。是阿羅漢三智：滅智、無生智、無學直見。八阿羅漢愛，時解脫，成就不動法，成就隨信行。見諦道十五心中，無漏九根，是名未知根。十六心得果，是無漏九根，是名已知根。是九根俱無學法，是名大知根。得果時失向道，道中斷結使盡，二種成就：有為、無為。得大果時，一切失本二種，得一種成就。九種斷結使諸不隱沒法，第九心一切得斷，能進法阿羅漢得不動善非餘，信解脫學得利根，名見到非餘。見諦道中結使各各異，無漏法各各異，以是故漸漸見諦，不一時見無礙道力得果，以是故二種果：有為果、無為果。
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阿毘曇甘露味論卷上
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