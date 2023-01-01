阿毘曇心論經卷第六法勝論大德優波扇多釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論經卷第六法勝論大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部)

修多羅品之二(別譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修多羅品之二(別譯)

問曰：世尊說二十二根，彼云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世尊說二十二根，彼云何？答曰：

謂眼等四根， 身根有三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂眼等四根， 身根有三種，

如意根及命， 此根生死依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意根及命， 此根生死依。

謂眼等四根者，眼、耳、鼻、舌。彼眼根眼識依淨色。於色已見今見，未來或當知此，或復有異彼餘自分。問曰：何謂自分？答曰：彼相似義也，如色不曾見，今不見、當不見，何以故？識空故。如是一切如識自依說。身根有三種者，身根亦如是。彼說三種：身根、男根、女根。如意根，何者意根？若心意識，彼復六識身。若已知法、今知法、當知法。或復是自分彼無生法，如是當來。及命者，命根第九，彼三界壽。此根說生死依，故說根，眾生生死故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂眼等四根者，眼、耳、鼻、舌。彼眼根眼識依淨色。於色已見今見，未來或當知此，或復有異彼餘自分。問曰：何謂自分？答曰：彼相似義也，如色不曾見，今不見、當不見，何以故？識空故。如是一切如識自依說。身根有三種者，身根亦如是。彼說三種：身根、男根、女根。如意根，何者意根？若心意識，彼復六識身。若已知法、今知法、當知法。或復是自分彼無生法，如是當來。及命者，命根第九，彼三界壽。此根說生死依，故說根，眾生生死故。

受是煩惱伴， 信等依涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受是煩惱伴， 信等依涅槃，

九根若無漏， 此三依於道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九根若無漏， 此三依於道。

受是煩惱伴者，苦、樂、憂、喜、捨受雜煩惱，煩惱伴，依地故說根。信等依涅槃者，信精進、念、定、慧，依寂滅伴，故說根。九根若無漏是三依於道者，信等五、喜、樂、捨、意根等，有漏無漏。此中若無漏，彼依於道三根說，如賢聖品說。如是諸根名二十二、事十七。男根、女根、身根少分，三無漏無異。問曰：何者是根義？答曰：彼增上義是根義。如人主、獸王，一切法有增上主，彼最勝增上主名根，彼取六境界增上主。男女二根，眾生差別分別增上主，初時無差別。命根持眾生身增上，受有煩惱增上，信等涅槃增上，無漏道差別增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受是煩惱伴者，苦、樂、憂、喜、捨受雜煩惱，煩惱伴，依地故說根。信等依涅槃者，信精進、念、定、慧，依寂滅伴，故說根。九根若無漏是三依於道者，信等五、喜、樂、捨、意根等，有漏無漏。此中若無漏，彼依於道三根說，如賢聖品說。如是諸根名二十二、事十七。男根、女根、身根少分，三無漏無異。問曰：何者是根義？答曰：彼增上義是根義。如人主、獸王，一切法有增上主，彼最勝增上主名根，彼取六境界增上主。男女二根，眾生差別分別增上主，初時無差別。命根持眾生身增上，受有煩惱增上，信等涅槃增上，無漏道差別增上。

欲界四善八， 色種根有七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界四善八， 色種根有七，

諸心數有十， 一心智者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸心數有十， 一心智者說。

欲界四者，如是根，四在欲界，男、女、憂、苦決定欲界相應。問曰：何故色界無男女根？答曰：無受用事故。鼻舌二根亦應無，為端嚴身故生無妨。又男女二根令身醜惡故無。無苦根，非逼迫果故。彼他不惱，故無憂根。何以故無？知生故，彼智知欲界。餘色根意根，界品已說。捨根、信等五根，三界相應不相應。喜、樂根，色欲相應不相應。無漏三根，決定不相應命根，雜品當說。問曰：幾善？答曰：善八。信等五、三無漏，必定是善非不善。餘憂根受等，善、不善、無記。憂根、命根後當說，餘如界品說。如是取色七者，眼等五及男女根。此等是色，餘非色。問曰：幾心性、幾非心性，如是廣說？答曰：諸心數有十，五受、五信等。一心智者說者，意根一種，心。自性無漏。前已說九根，無漏三，餘非心心數決定。問曰：幾有報、幾無報？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界四者，如是根，四在欲界，男、女、憂、苦決定欲界相應。問曰：何故色界無男女根？答曰：無受用事故。鼻舌二根亦應無，為端嚴身故生無妨。又男女二根令身醜惡故無。無苦根，非逼迫果故。彼他不惱，故無憂根。何以故無？知生故，彼智知欲界。餘色根意根，界品已說。捨根、信等五根，三界相應不相應。喜、樂根，色欲相應不相應。無漏三根，決定不相應命根，雜品當說。問曰：幾善？答曰：善八。信等五、三無漏，必定是善非不善。餘憂根受等，善、不善、無記。憂根、命根後當說，餘如界品說。如是取色七者，眼等五及男女根。此等是色，餘非色。問曰：幾心性、幾非心性，如是廣說？答曰：諸心數有十，五受、五信等。一心智者說者，意根一種，心。自性無漏。前已說九根，無漏三，餘非心心數決定。問曰：幾有報、幾無報？答曰：

一及十有報， 此義應當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一及十有報， 此義應當知，

十三中是報， 見實者所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三中是報， 見實者所說。

一及十有報此義應當知者，憂根一向有報。何以故？善不善故。問曰：何故憂根無記無？答曰：憂根與喜下劣行相違，非身邊見相應故，非隱沒無記；分別轉故，非不隱沒無記。非工巧、報生、威儀等，分別生。若彼分別生，誰在於後？非離欲滅，離欲不斷故。非不隱沒無記，是故非不隱沒無記。憂根信等中，若有漏彼有報，若無漏彼無報。意根及三受，若不善善有漏彼有報，無記無漏無報。苦根善不善有報，無記無報。餘根非有報。問曰：何故不善善有漏有報？答曰：堅固住故資助力。如畦水潤糞覆爛壞堅固種子生，非無漏無資緣故。如在倉中種子，雖堅不生，愛水不潤故。餘煩惱如糞，無故不能爛壞。非無記有報，如爛種子雖置畦中不生。問曰：幾根是報？答曰：十三中是報見實者所說。七色根、意根、命根，除憂根四受是有報。亦有非報色長養非報，餘是報。命根正受果壽行數，彼非報，餘是報。意根及受善穢污非報。威儀、工巧、變化，心數非報。餘是報。餘根決定非報。問曰：幾根最初生時得報？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一及十有報此義應當知者，憂根一向有報。何以故？善不善故。問曰：何故憂根無記無？答曰：憂根與喜下劣行相違，非身邊見相應故，非隱沒無記；分別轉故，非不隱沒無記。非工巧、報生、威儀等，分別生。若彼分別生，誰在於後？非離欲滅，離欲不斷故。非不隱沒無記，是故非不隱沒無記。憂根信等中，若有漏彼有報，若無漏彼無報。意根及三受，若不善善有漏彼有報，無記無漏無報。苦根善不善有報，無記無報。餘根非有報。問曰：何故不善善有漏有報？答曰：堅固住故資助力。如畦水潤糞覆爛壞堅固種子生，非無漏無資緣故。如在倉中種子，雖堅不生，愛水不潤故。餘煩惱如糞，無故不能爛壞。非無記有報，如爛種子雖置畦中不生。問曰：幾根是報？答曰：十三中是報見實者所說。七色根、意根、命根，除憂根四受是有報。亦有非報色長養非報，餘是報。命根正受果壽行數，彼非報，餘是報。意根及受善穢污非報。威儀、工巧、變化，心數非報。餘是報。餘根決定非報。問曰：幾根最初生時得報？答曰：

二或六七八， 初念生時得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二或六七八， 初念生時得，

欲中有報相， 色六及上一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲中有報相， 色六及上一。

若眾生根次第生，卵生、濕生、胎生彼初念二根報：生身根及命根。意根彼是穢污，是故不取。非穢污心為連繫，報非穢污是故非報。捨根亦如是。化生無根六：色根五及命根。一切化生不少眼根等，一根七、二根八，欲中有報根故。此法用欲界眾生當知。色六及上一者，色界得六，無色界一但命根。問曰：死時最後捨幾根？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眾生根次第生，卵生、濕生、胎生彼初念二根報：生身根及命根。意根彼是穢污，是故不取。非穢污心為連繫，報非穢污是故非報。捨根亦如是。化生無根六：色根五及命根。一切化生不少眼根等，一根七、二根八，欲中有報根故。此法用欲界眾生當知。色六及上一者，色界得六，無色界一但命根。問曰：死時最後捨幾根？答曰：

捨四八與九， 亦說捨於十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨四八與九， 亦說捨於十，

漸終及頓沒， 善捨各增五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸終及頓沒， 善捨各增五。

捨四八與九亦說捨於十漸終及頓沒者，無記心漸終捨四：身、意、命、捨根。無根一時無記心死捨八，謂眼等根、命、意、捨根。一根九、二根十。不善心亦爾。問曰：善心捨幾根？答曰：善捨各增五，於是中加信等五根，色無色隨所得亦如是。問曰：幾見斷？如是等應當廣說。答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨四八與九亦說捨於十漸終及頓沒者，無記心漸終捨四：身、意、命、捨根。無根一時無記心死捨八，謂眼等根、命、意、捨根。一根九、二根十。不善心亦爾。問曰：善心捨幾根？答曰：善捨各增五，於是中加信等五根，色無色隨所得亦如是。問曰：幾見斷？如是等應當廣說。答曰：

二斷無斷四， 六根則二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二斷無斷四， 六根則二種，

三無漏不斷， 餘則修道盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三無漏不斷， 餘則修道盡。

二斷無斷四者，意根及三種受，此見斷、修斷。若無漏，無斷。六根則二種者，憂根見、修斷，信等五根修道斷不斷。三無漏不斷者，一向無漏故。餘則修道盡者，餘九根修道斷。彼眼等八不穢污故修道斷，墮生死故非不斷。苦根五識身，是故修道斷。問曰：世尊說六識身，彼取何法？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二斷無斷四者，意根及三種受，此見斷、修斷。若無漏，無斷。六根則二種者，憂根見、修斷，信等五根修道斷不斷。三無漏不斷者，一向無漏故。餘則修道盡者，餘九根修道斷。彼眼等八不穢污故修道斷，墮生死故非不斷。苦根五識身，是故修道斷。問曰：世尊說六識身，彼取何法？答曰：

若取識根義， 五種心境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取識根義， 五種心境界，

若取一切法， 是則意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取一切法， 是則意識界。

若取識根義五種心境界者，色等五境界，五識身取。眼識取色色形相，色者謂青等無量種，形相者長等無量種。彼眼等不到取，眼著藥，捭則不見。耳識聲亦不到取。鼻香、舌味、身觸，此到取。一切五識身，能取現在境界。問曰：意識云何取？答曰：若取一切法，是則意識界。若五識身所取彼若不取，過去未來現在法及無為，一切意識取，除彼剎那自體共生相應法。問曰：初知不壞境界。已說此境界，云何十種差別？答：欲界相應不相應，如是色界無色界，如是無漏、有為、無為、善、無記。問曰：十智一一智幾法境界？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取識根義五種心境界者，色等五境界，五識身取。眼識取色色形相，色者謂青等無量種，形相者長等無量種。彼眼等不到取，眼著藥，捭則不見。耳識聲亦不到取。鼻香、舌味、身觸，此到取。一切五識身，能取現在境界。問曰：意識云何取？答曰：若取一切法，是則意識界。若五識身所取彼若不取，過去未來現在法及無為，一切意識取，除彼剎那自體共生相應法。問曰：初知不壞境界。已說此境界，云何十種差別？答：欲界相應不相應，如是色界無色界，如是無漏、有為、無為、善、無記。問曰：十智一一智幾法境界？答曰：

五法應當知， 法智之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法應當知， 法智之境界，

七種隨順智， 他心境界三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七種隨順智， 他心境界三。

五法應當知法智之境界者，欲界相應不相應及無漏無為善。七種隨順智者，色無色無漏相應不相應善無為。他心境界三者，欲色界無漏相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法應當知法智之境界者，欲界相應不相應及無漏無為善。七種隨順智者，色無色無漏相應不相應善無為。他心境界三者，欲色界無漏相應。

有漏當知十， 因果智有六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏當知十， 因果智有六，

解脫智一法， 道智二餘九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫智一法， 道智二餘九。

有漏當知十者，世俗智一切十種法境界。因果智有六者，苦集智三界相應不相應。解脫智一法者，滅智中一無為善。道智二者，道智有為無漏相應不相應。餘九者，盡智無生智境界九法，除無為。無記使境界如前說。復欲總說故說此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏當知十者，世俗智一切十種法境界。因果智有六者，苦集智三界相應不相應。解脫智一法者，滅智中一無為善。道智二者，道智有為無漏相應不相應。餘九者，盡智無生智境界九法，除無為。無記使境界如前說。復欲總說故說此。

自地諸煩惱， 定使於自地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地諸煩惱， 定使於自地，

自種一切遍， 在彼種類中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自種一切遍， 在彼種類中。

自地諸煩惱定使於自地者，欲界一切使所使。欲界乃至有頂地，彼地亦然。勝故、對治故，下地上地不使。離欲現前，上地下地不使。自種一切遍在彼種類中者，自種類法自種類使所使。一切遍，他類亦使，如身見。見苦斷使所使，見集斷等他類亦使。如是一切遍使說。乃至修道斷，修道斷一切使所使，一切遍使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地諸煩惱定使於自地者，欲界一切使所使。欲界乃至有頂地，彼地亦然。勝故、對治故，下地上地不使。離欲現前，上地下地不使。自種一切遍在彼種類中者，自種類法自種類使所使。一切遍，他類亦使，如身見。見苦斷使所使，見集斷等他類亦使。如是一切遍使說。乃至修道斷，修道斷一切使所使，一切遍使。

三界定煩惱， 如是定三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界定煩惱， 如是定三界，

如是說二界， 一界生亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說二界， 一界生亦然。

三界定煩惱如是定三界者，三界攝煩惱中，三界使所使。隨方便如意根三界，於中一切三界使所使。如是說二界者，二界所攝法，二界使所使，如方便如覺觀欲界及色界，於中欲界色界使所使。一界生亦然者，一界所攝法，一界使所使。如憂根欲界，於中欲界使所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界定煩惱如是定三界者，三界攝煩惱中，三界使所使。隨方便如意根三界，於中一切三界使所使。如是說二界者，二界所攝法，二界使所使，如方便如覺觀欲界及色界，於中欲界色界使所使。一界生亦然者，一界所攝法，一界使所使。如憂根欲界，於中欲界使所使。

此佛所說經， 若事我已說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此佛所說經， 若事我已說，

識智及諸使， 觀察此三門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識智及諸使， 觀察此三門。

此佛所說經中，若我所說法，此三門應宣說：識門、智門、使門。如欲界中根事一切有，是故欲界六識身當知，相應不相應故。七智知，除比智、滅智、道智，五種類攝故，欲界一切使所使。色界三根事，有此四識識、七智知。色無色界一切使所使。無色界無五境界，但一識識、六智知，除他心智、法智、滅智、道智，無色界一切使所使。如是一切應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此佛所說經中，若我所說法，此三門應宣說：識門、智門、使門。如欲界中根事一切有，是故欲界六識身當知，相應不相應故。七智知，除比智、滅智、道智，五種類攝故，欲界一切使所使。色界三根事，有此四識識、七智知。色無色界一切使所使。無色界無五境界，但一識識、六智知，除他心智、法智、滅智、道智，無色界一切使所使。如是一切應當知。

雜品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜品第九

已說定相續， 種種諸餘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說定相續， 種種諸餘法，

於上眾雜義， 我今當略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上眾雜義， 我今當略說。

已說定相續種種諸餘法者，已說諸法彼此相續種種聚。於上眾雜義我今當略說者，於上所說廣義今略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說定相續種種諸餘法者，已說諸法彼此相續種種聚。於上眾雜義我今當略說者，於上所說廣義今略說。

有緣有相應， 有行及有依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有緣有相應， 有行及有依，

心及心數等， 是說總略義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心及心數等， 是說總略義。

此是心心數法名，於種種法中攀緣轉，故名有緣，俱同行同方便名相應，境界行作故名有行，依根轉故名有依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是心心數法名，於種種法中攀緣轉，故名有緣，俱同行同方便名相應，境界行作故名有行，依根轉故名有依。

從緣生亦因， 有因及有為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從緣生亦因， 有因及有為，

說事及世道， 有果此決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說事及世道， 有果此決定。

此是有為法名，彼彼緣和合得生，故名緣生。他法生故、因由因力故，有因諸法和合作，故名有為。多因差別顯示，故名說事。未有有轉自相行，名世。彼有果，名有果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是有為法名，彼彼緣和合得生，故名緣生。他法生故、因由因力故，有因諸法和合作，故名有為。多因差別顯示，故名說事。未有有轉自相行，名世。彼有果，名有果。

有罪亦隱沒， 穢污下賤黑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有罪亦隱沒， 穢污下賤黑，

善有為及習， 亦復名修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有為及習， 亦復名修學。

有罪亦隱沒穢污下賤黑者，此是不善隱沒無記法種種名。可厭惡故，名有罪。煩惱覆蔽故，名隱沒。煩惱垢污故，名穢污。凡鄙故，名下賤。無智闇分，故名黑。善有為及習亦復名修學者，善有為法如此名也。智中有或相續，此法名智，是故善。如世間說，善巧人歌舞、善巧手。或善者，慧名，彼慧善談說，故名善。攝取如是義也。功德增上成就說習，亦說修心。不相應行此中當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有罪亦隱沒穢污下賤黑者，此是不善隱沒無記法種種名。可厭惡故，名有罪。煩惱覆蔽故，名隱沒。煩惱垢污故，名穢污。凡鄙故，名下賤。無智闇分，故名黑。善有為及習亦復名修學者，善有為法如此名也。智中有或相續，此法名智，是故善。如世間說，善巧人歌舞、善巧手。或善者，慧名，彼慧善談說，故名善。攝取如是義也。功德增上成就說習，亦說修心。不相應行此中當說。

無想二正受， 亦眾生種類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想二正受， 亦眾生種類，

句味與名身， 命根與法得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句味與名身， 命根與法得，

謂彼凡夫性， 及諸法四相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼凡夫性， 及諸法四相，

非色不相應， 說是有為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非色不相應， 說是有為行。

無想，名無想眾生生，心心數法不轉。二無心定者，無想定、滅盡定。無想定名厭於生死解脫想，第四禪力心相續次第中間滅。滅盡定名厭散亂心寂滅想，初住想心，思念非想非非想過惡，心心數次第滅。眾生種類，名一趣生眾生，身根長短來去住飲食自共分。句，名字集，隨所欲說義，分齊究竟名句。如婆伽羅那云言說。味者字生，名者隨義名也，如牛馬等，如毘伽羅論言句。命者，隨得根大，心和合事次第相續不壞。因得名得，法到、成就、得，一義也。凡夫性者，未到正決定聚，遠離聖士夫法。四相者，生、老、住、無常，如行品說。非色者，非此法色自性。不相應者，不相應無緣也。說是有為行者，行隱攝故。問曰：此行幾是善，如是等廣說。答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想，名無想眾生生，心心數法不轉。二無心定者，無想定、滅盡定。無想定名厭於生死解脫想，第四禪力心相續次第中間滅。滅盡定名厭散亂心寂滅想，初住想心，思念非想非非想過惡，心心數次第滅。眾生種類，名一趣生眾生，身根長短來去住飲食自共分。句，名字集，隨所欲說義，分齊究竟名句。如婆伽羅那云言說。味者字生，名者隨義名也，如牛馬等，如毘伽羅論言句。命者，隨得根大，心和合事次第相續不壞。因得名得，法到、成就、得，一義也。凡夫性者，未到正決定聚，遠離聖士夫法。四相者，生、老、住、無常，如行品說。非色者，非此法色自性。不相應者，不相應無緣也。說是有為行者，行隱攝故。問曰：此行幾是善，如是等廣說。答曰：

二善五種三， 當知七無記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二善五種三， 當知七無記，

二在於色界， 一在無色地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二在於色界， 一在無色地。

二善者，無想正受、滅盡正受，一向是善有報故。無想正受無想報，滅盡正受除命根、有頂四陰。五種三者，得、生、老、住、無常等。善中善、不善中不善、無記中無記。當知七無記者，無想、種類、句、味、名、命根、凡夫性。問曰：幾欲界？如是等應廣知。答曰：二在於色界，無想正受，廣果地故。一在無色地者，滅盡定，非想非非想處攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二善者，無想正受、滅盡正受，一向是善有報故。無想正受無想報，滅盡正受除命根、有頂四陰。五種三者，得、生、老、住、無常等。善中善、不善中不善、無記中無記。當知七無記者，無想、種類、句、味、名、命根、凡夫性。問曰：幾欲界？如是等應廣知。答曰：二在於色界，無想正受，廣果地故。一在無色地者，滅盡定，非想非非想處攝故。

二界三當知， 餘在於三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二界三當知， 餘在於三界，

有漏無漏五， 其餘定有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏無漏五， 其餘定有漏。

二界三當知者，名、句、味，欲界色界，非無色界，離語言故。餘在於三界者，種類、得、命，凡夫相。問曰：幾有漏、幾無漏如是等？答曰：有漏無漏五，得、生、老、住、無常相等，有漏中有漏、無漏中無漏。得者，有漏中有漏，無漏盡為無漏。數滅聖凡夫，有漏無漏。非數緣無為，唯有漏。其餘定有漏者，當知餘行決定有漏。問曰：離聖法名凡夫，彼云何捨？云何斷？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二界三當知者，名、句、味，欲界色界，非無色界，離語言故。餘在於三界者，種類、得、命，凡夫相。問曰：幾有漏、幾無漏如是等？答曰：有漏無漏五，得、生、老、住、無常相等，有漏中有漏、無漏中無漏。得者，有漏中有漏，無漏盡為無漏。數滅聖凡夫，有漏無漏。非數緣無為，唯有漏。其餘定有漏者，當知餘行決定有漏。問曰：離聖法名凡夫，彼云何捨？云何斷？答曰：

最初無漏心， 是聖不得捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初無漏心， 是聖不得捨，

愚夫流轉界， 離欲時滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫流轉界， 離欲時滅盡。

最初無漏心是聖不得捨者，聖者苦法忍捨凡夫性，是捨凡夫對治。愚夫流轉界者，此凡夫事界流轉捨，隨彼處決捨地生隨地得，不隱沒無記故，如是一剎那得。離欲時滅盡者，隨地離欲若凡或聖，彼地凡夫事斷。問曰：三無為已說，彼有何相？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初無漏心是聖不得捨者，聖者苦法忍捨凡夫性，是捨凡夫對治。愚夫流轉界者，此凡夫事界流轉捨，隨彼處決捨地生隨地得，不隱沒無記故，如是一剎那得。離欲時滅盡者，隨地離欲若凡或聖，彼地凡夫事斷。問曰：三無為已說，彼有何相？答曰：

斷煩惱遠離， 是名數緣滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷煩惱遠離， 是名數緣滅，

無諸障礙相， 是名為虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸障礙相， 是名為虛空。

斷煩惱遠離是名數緣滅者，若身見等煩惱數緣力所滅，彼斷次第斷若遠離欲得，彼數分名數滅。無諸障礙相是名為虛空者，容受色無障礙住來去等事得，是名虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷煩惱遠離是名數緣滅者，若身見等煩惱數緣力所滅，彼斷次第斷若遠離欲得，彼數分名數滅。無諸障礙相是名為虛空者，容受色無障礙住來去等事得，是名虛空。

依於眾緣法， 有依及攀緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依於眾緣法， 有依及攀緣，

若不具不生， 此滅非是智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不具不生， 此滅非是智。

有為法依緣力能生，彼無不生，如眼識，眼、色、明、空，憶彼生和合意，作眼識生餘，闕一則不生。若與餘識相應，念念眼生滅和合，闕此眼識不生。若彼眼依識欲生，彼不生；若彼眼生滅已，彼必定不復生。如是色，彼緣闕，彼眼識未來滅不復生。如是餘識身，如得生說。若彼生滅，彼初非智緣。如是事不數數而滅，名非數滅。略說未來不生法中，緣闕畢竟不生，自然滅，名非數滅。問曰：已說有為法因，彼何法何因？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法依緣力能生，彼無不生，如眼識，眼、色、明、空，憶彼生和合意，作眼識生餘，闕一則不生。若與餘識相應，念念眼生滅和合，闕此眼識不生。若彼眼依識欲生，彼不生；若彼眼生滅已，彼必定不復生。如是色，彼緣闕，彼眼識未來滅不復生。如是餘識身，如得生說。若彼生滅，彼初非智緣。如是事不數數而滅，名非數滅。略說未來不生法中，緣闕畢竟不生，自然滅，名非數滅。問曰：已說有為法因，彼何法何因？答曰：

前因相似增， 或俱依倚生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前因相似增， 或俱依倚生，

二因及一緣， 一向已生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二因及一緣， 一向已生說。

前因相似增者，前前法如是相似未來因，亦增因非滅因。如軟善根、軟中上，自地善根因中增。增增因修習法住增非減，非勝法為下因。或俱依倚生者，如相應、共有因。二因及一緣一向已生說者，自分因已生說非未生，前生後生自分因說，非未生有前後，如是一切遍因。亦說當知次第緣過去現在。阿羅漢最後心心數，除餘過去現在心心數，彼一切名次第緣一種。一種不差別前聚後聚，次第緣故，名次第緣。問曰：何故色心不相應行非次第緣耶？答曰：眾雜事，色雜如是，一時欲界色界不相應現前。如受戒凡夫及聖人亦不相應行，三界不相應一時現前。心心數不雜事，故得名次第緣。問曰：報為眾生數、非眾生數耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前因相似增者，前前法如是相似未來因，亦增因非滅因。如軟善根、軟中上，自地善根因中增。增增因修習法住增非減，非勝法為下因。或俱依倚生者，如相應、共有因。二因及一緣一向已生說者，自分因已生說非未生，前生後生自分因說，非未生有前後，如是一切遍因。亦說當知次第緣過去現在。阿羅漢最後心心數，除餘過去現在心心數，彼一切名次第緣一種。一種不差別前聚後聚，次第緣故，名次第緣。問曰：何故色心不相應行非次第緣耶？答曰：眾雜事，色雜如是，一時欲界色界不相應現前。如受戒凡夫及聖人亦不相應行，三界不相應一時現前。心心數不雜事，故得名次第緣。問曰：報為眾生數、非眾生數耶？答曰：

報是眾生數， 有為解脫果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報是眾生數， 有為解脫果，

有緣說俱轉， 謂於他相轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有緣說俱轉， 謂於他相轉。

報是眾生數者，眾生數法必定得，名為報。何以故？不共故、非非眾生數共故。問曰：報者何義？答曰：不相似受故，如善不善無記。問曰：果法說何者？答曰：有為解脫果。一切有為法善不善無記果，因緣相依故數緣滅。無為者，彼說道果。問曰：有緣法云何緣中轉？答曰：有緣說俱轉。若法有緣，彼一時緣轉不別異。問曰：何處緣轉？答曰：謂於他相轉，他攀緣義也。非自性自性緣。何以故？自性離自性故。一切事中如眼不自見、指端不自觸、刀不自割。相應不緣。何以故？一緣故。俱生亦不緣，太相近故。如眼著藥捭眼眵，眼睫太近故不見。自依不能緣。問曰：彼有住處、無住處耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報是眾生數者，眾生數法必定得，名為報。何以故？不共故、非非眾生數共故。問曰：報者何義？答曰：不相似受故，如善不善無記。問曰：果法說何者？答曰：有為解脫果。一切有為法善不善無記果，因緣相依故數緣滅。無為者，彼說道果。問曰：有緣法云何緣中轉？答曰：有緣說俱轉。若法有緣，彼一時緣轉不別異。問曰：何處緣轉？答曰：謂於他相轉，他攀緣義也。非自性自性緣。何以故？自性離自性故。一切事中如眼不自見、指端不自觸、刀不自割。相應不緣。何以故？一緣故。俱生亦不緣，太相近故。如眼著藥捭眼眵，眼睫太近故不見。自依不能緣。問曰：彼有住處、無住處耶？答曰：

遍因無處所， 欲生時解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍因無處所， 欲生時解脫，

煩惱智心中， 道欲滅時滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱智心中， 道欲滅時滅。

遍因無處所者，此遍因心心數二，眼因生一識。如是耳鼻舌識亦然。若有處所，應一眼中生。若然者，應一眼見，非二眼見，或兩識生。不然，是故無處所。問曰：何心解脫？為過去現在未來耶？答曰：欲生時解脫。欲生時道滅煩惱，是故欲生時得解脫，無學心障中得解脫。問曰：道生時斷煩惱耶？答曰：煩惱智心中，道欲滅時捨、道欲滅時斷。煩惱欲生是未來，未來道不能作事，是故無礙道欲滅時捨煩惱，解脫道欲生時解脫煩惱得。次說煩惱名。問曰：有愛有幾種？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍因無處所者，此遍因心心數二，眼因生一識。如是耳鼻舌識亦然。若有處所，應一眼中生。若然者，應一眼見，非二眼見，或兩識生。不然，是故無處所。問曰：何心解脫？為過去現在未來耶？答曰：欲生時解脫。欲生時道滅煩惱，是故欲生時得解脫，無學心障中得解脫。問曰：道生時斷煩惱耶？答曰：煩惱智心中，道欲滅時捨、道欲滅時斷。煩惱欲生是未來，未來道不能作事，是故無礙道欲滅時捨煩惱，解脫道欲生時解脫煩惱得。次說煩惱名。問曰：有愛有幾種？答曰：

有愛有五種， 無有唯一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有愛有五種， 無有唯一相，

愛事餘煩惱， 斷離是三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛事餘煩惱， 斷離是三界。

有愛有五種者，有愛名有中貪著，彼五種，苦集滅道見修道斷。無有唯一相者，無有愛名斷見，自身斷樂，彼亦修道斷。何以故？見愛見道斷，此亦轉愛是故修道斷。此須陀洹雖不斷亦不共行。何以故？斷見所長養故。彼皆上現前彼須陀洹斷盡，因緣相應知故。問曰：如世尊說斷界、離界、滅界，何者是？答曰：愛事餘煩惱斷，離是三界斷愛。離界，彼愛染著相應事，斷滅界彼亦染亦相應。彼若餘煩惱斷，彼斷界，彼相應非染，近對治故如是建立。如是一切。一相十一心，欲界善不善隱沒無記不隱沒無記；色界三，除不善；無色界三亦如是，及無漏。問曰：此中幾穢污心？得幾善幾無記？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有愛有五種者，有愛名有中貪著，彼五種，苦集滅道見修道斷。無有唯一相者，無有愛名斷見，自身斷樂，彼亦修道斷。何以故？見愛見道斷，此亦轉愛是故修道斷。此須陀洹雖不斷亦不共行。何以故？斷見所長養故。彼皆上現前彼須陀洹斷盡，因緣相應知故。問曰：如世尊說斷界、離界、滅界，何者是？答曰：愛事餘煩惱斷，離是三界斷愛。離界，彼愛染著相應事，斷滅界彼亦染亦相應。彼若餘煩惱斷，彼斷界，彼相應非染，近對治故如是建立。如是一切。一相十一心，欲界善不善隱沒無記不隱沒無記；色界三，除不善；無色界三亦如是，及無漏。問曰：此中幾穢污心？得幾善幾無記？答曰：

穢污心得十， 智者如是說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污心得十， 智者如是說，

善心必得六， 無記即無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善心必得六， 無記即無記。

穢污心得十智者如是說者，界地地來還二界善穢污隱沒無記心得相續心，餘無色界善穢污不隱沒無記，彼現前事得。問曰：欲界色界不隱沒無記云何？答曰：變化心色界欲生時得，彼禪力得非餘，是故非無記。得退非無漏，如無學退學得。如是等如是得，故緣次第說，非一人一剎那中得十。善心必得六者，善心得六，如盡智。欲界善無漏心中，變化心亦無記。如是色界無色界善心及無漏。無記即無記者，不隱沒無記心，唯得無記心非餘。現前亦得，前已說，非彼剎那未得心得。問曰：十法菩提分，彼中幾根性？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污心得十智者如是說者，界地地來還二界善穢污隱沒無記心得相續心，餘無色界善穢污不隱沒無記，彼現前事得。問曰：欲界色界不隱沒無記云何？答曰：變化心色界欲生時得，彼禪力得非餘，是故非無記。得退非無漏，如無學退學得。如是等如是得，故緣次第說，非一人一剎那中得十。善心必得六者，善心得六，如盡智。欲界善無漏心中，變化心亦無記。如是色界無色界善心及無漏。無記即無記者，不隱沒無記心，唯得無記心非餘。現前亦得，前已說，非彼剎那未得心得。問曰：十法菩提分，彼中幾根性？答曰：

菩提分六法， 當知是根性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分六法， 當知是根性，

諸法若相應， 當知是他分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法若相應， 當知是他分。

菩提分六法當知是根性者，信等五及喜覺支，餘者非根自性。問曰：為自性相應法、為他性相應法？答曰：諸法若相應當知是他分，他分相應，當知非自性自性伴，一時無二故。問曰：何處得解脫？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分六法當知是根性者，信等五及喜覺支，餘者非根自性。問曰：為自性相應法、為他性相應法？答曰：諸法若相應當知是他分，他分相應，當知非自性自性伴，一時無二故。問曰：何處得解脫？答曰：

緣中得解脫， 大仙如是說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣中得解脫， 大仙如是說，

亦少斷而縛， 見道及修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦少斷而縛， 見道及修道。

緣中得解脫大仙如是說者，緣中離煩惱不能於相應解脫。何以故？一剎那故。煩惱心一念緣中，眾生愚惑；於緣不愚，故解脫煩惱成就。問曰：若不相應亦斷不斷耶？所斷者相應不相應耶？答曰：若不相應亦斷，亦少斷而縛。見道及修道，有少分斷，亦非解脫。如苦智生集智未生，若見苦斷煩惱斷，彼見集斷一切遍煩惱縛。修道中亦一種斷，彼中八種縛乃至八斷究竟下下縛。問曰：見諦云何得不壞淨？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣中得解脫大仙如是說者，緣中離煩惱不能於相應解脫。何以故？一剎那故。煩惱心一念緣中，眾生愚惑；於緣不愚，故解脫煩惱成就。問曰：若不相應亦斷不斷耶？所斷者相應不相應耶？答曰：若不相應亦斷，亦少斷而縛。見道及修道，有少分斷，亦非解脫。如苦智生集智未生，若見苦斷煩惱斷，彼見集斷一切遍煩惱縛。修道中亦一種斷，彼中八種縛乃至八斷究竟下下縛。問曰：見諦云何得不壞淨？答曰：

二覺於三諦， 四由見正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二覺於三諦， 四由見正道，

能起不壞淨， 修習於二世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能起不壞淨， 修習於二世。

二覺於三諦四由見正道能起不壞淨者，苦集滅無間等，得法不壞淨及聖愛戒，彼三法自性故。見道一切得四種，佛法僧彼中有故。問曰：幾世法修？答曰：修習於二世，現世修行，未來得修。問曰：何法隨心轉？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二覺於三諦四由見正道能起不壞淨者，苦集滅無間等，得法不壞淨及聖愛戒，彼三法自性故。見道一切得四種，佛法僧彼中有故。問曰：幾世法修？答曰：修習於二世，現世修行，未來得修。問曰：何法隨心轉？答曰：

一切心數法， 說與心俱轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心數法， 說與心俱轉，

若心相及餘， 作亦應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心相及餘， 作亦應當知。

一切心數法說與心俱轉者，一切心數法說與心共行。何以故？共心一緣故。若心相及餘者，此心相生等，彼亦隨心轉，共心一生滅故。及餘者，如是餘心數相，亦隨心轉，一種方便安隱故。作亦應當知者，此業名也，彼中說心數處。已說思身口業。未盡今當說。彼禪道無教戒，彼力生故說作，彼隨心轉，心一果故。心作一事，一切隨心轉說。問曰：斷法云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心數法說與心俱轉者，一切心數法說與心共行。何以故？共心一緣故。若心相及餘者，此心相生等，彼亦隨心轉，共心一生滅故。及餘者，如是餘心數相，亦隨心轉，一種方便安隱故。作亦應當知者，此業名也，彼中說心數處。已說思身口業。未盡今當說。彼禪道無教戒，彼力生故說作，彼隨心轉，心一果故。心作一事，一切隨心轉說。問曰：斷法云何？答曰：

斷諸有漏法， 智者亦無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸有漏法， 智者亦無垢，

滅未來說遠， 此餘說則近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅未來說遠， 此餘說則近。

斷諸有漏法者，一切有漏法斷，有過故；是故無漏不斷，彼無垢故。無過去垢，故名斷。如衣有垢浣事。問曰：知法云何？答曰：知者亦無垢。若有漏法及無漏法，是一切知法，一切法智境界故。隨方便智，如智品說。問曰：遠法云何？答曰：滅未來說遠，不辦事故。四種遠：作事遠、處遠、相遠、自分遠。不辦事遠者，過去未來世道。處遠者，海此彼岸。相遠者，如地與虛空、濕與暖異。分遠者，善法不善法。欲色無色雖一相，彼亦是遠。此餘則說近者，餘現在及無為，彼當知近，現在能辦事故近。無為隨處速得，數緣、非數緣滅隨處得。虛空者遍一切處。問曰：決定法云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸有漏法者，一切有漏法斷，有過故；是故無漏不斷，彼無垢故。無過去垢，故名斷。如衣有垢浣事。問曰：知法云何？答曰：知者亦無垢。若有漏法及無漏法，是一切知法，一切法智境界故。隨方便智，如智品說。問曰：遠法云何？答曰：滅未來說遠，不辦事故。四種遠：作事遠、處遠、相遠、自分遠。不辦事遠者，過去未來世道。處遠者，海此彼岸。相遠者，如地與虛空、濕與暖異。分遠者，善法不善法。欲色無色雖一相，彼亦是遠。此餘則說近者，餘現在及無為，彼當知近，現在能辦事故近。無為隨處速得，數緣、非數緣滅隨處得。虛空者遍一切處。問曰：決定法云何？答曰：

所謂無間業， 及諸無垢行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂無間業， 及諸無垢行，

慧者說決定， 見處是有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者說決定， 見處是有漏。

所謂無間業及諸無垢行慧者說決定者，無間業、邪定如是法，決定將向地獄故。餘亦有惡行，決定能趣地獄，彼不定，無間非不定。已說決定，無垢行正決定得解脫果。除五無間業，餘者不定。有漏及無為不定。問曰：見處法云何？答曰：見處是有漏。一切有漏法是見處，五見相應故。若此法穢污見緣，相應使俱生、伴法中住，彼法名見處。問曰：幾根眾生成就？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂無間業及諸無垢行慧者說決定者，無間業、邪定如是法，決定將向地獄故。餘亦有惡行，決定能趣地獄，彼不定，無間非不定。已說決定，無垢行正決定得解脫果。除五無間業，餘者不定。有漏及無為不定。問曰：見處法云何？答曰：見處是有漏。一切有漏法是見處，五見相應故。若此法穢污見緣，相應使俱生、伴法中住，彼法名見處。問曰：幾根眾生成就？答曰：

說有十九根， 謂成就極多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十九根， 謂成就極多，

極少成就八， 曉了根所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極少成就八， 曉了根所說。

說有十九根謂成就極多者，若一切多成就，根彼十九。如不斷善根、不缺根二根故。此凡夫，是故彼無無漏根、不缺根。如是未離欲聖人，彼一根，二無漏無。極少成就八曉了根所說者，若一切少成就但八，如餘身根斷善根。彼有身、意、命根五受等。及生無色界凡夫，彼意、命、捨根、信等五根有。問曰：幾種觸？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十九根謂成就極多者，若一切多成就，根彼十九。如不斷善根、不缺根二根故。此凡夫，是故彼無無漏根、不缺根。如是未離欲聖人，彼一根，二無漏無。極少成就八曉了根所說者，若一切少成就但八，如餘身根斷善根。彼有身、意、命根五受等。及生無色界凡夫，彼意、命、捨根、信等五根有。問曰：幾種觸？答曰：

增語及有對， 明無明處中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增語及有對， 明無明處中，

所謂得果者， 是則雙道事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂得果者， 是則雙道事。

增語及有對明無明處中者，彼意識相應觸增語觸。何以故？增語依轉故。由增語轉，彼名增語。由意識故語轉，是故意識與彼相應觸名增語觸。或增語名彼意識分別境界，非餘五識，是故增語境界相應觸名增語觸，五識身相應觸名有對觸。何以故？有對依緣故。五有對觸：穢污無明觸、無漏明觸、非穢污有漏、非明非無明觸。問曰：云何無礙道得果者？為無礙道解脫道耶？答曰：所謂得果者是則雙道事，雙道俱得果。無礙道斷結得，解脫道得解脫證。如以毒蛇，一手著甕中、一手蔽頭。如怨家，一手推出、一手閉門。問曰：阿羅漢住何心入涅槃？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增語及有對明無明處中者，彼意識相應觸增語觸。何以故？增語依轉故。由增語轉，彼名增語。由意識故語轉，是故意識與彼相應觸名增語觸。或增語名彼意識分別境界，非餘五識，是故增語境界相應觸名增語觸，五識身相應觸名有對觸。何以故？有對依緣故。五有對觸：穢污無明觸、無漏明觸、非穢污有漏、非明非無明觸。問曰：云何無礙道得果者？為無礙道解脫道耶？答曰：所謂得果者是則雙道事，雙道俱得果。無礙道斷結得，解脫道得解脫證。如以毒蛇，一手著甕中、一手蔽頭。如怨家，一手推出、一手閉門。問曰：阿羅漢住何心入涅槃？答曰：

無著住報心， 得入於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著住報心， 得入於涅槃，

生有及壞有， 本有亦復中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生有及壞有， 本有亦復中。

無著住報心得入於涅槃者，一切所作事中平住任運心，阿羅漢住報生心中入涅槃，亦住威儀心入涅槃。何以故？任運行故，說住報心入涅槃。彼自然心斷隨順故，住無記心入涅槃。善心中相續彼次第心自息，不善心身離欲時捨穢污心，有頂離欲時捨善無記現前，彼最後心是故住如是無記心入涅槃。問曰：幾種有？答曰：四種有。生有及壞有本有亦復中。彼生有者，生剎那若陰生。壞有者，死時最後陰。本有，名生有死有中間陰名本有。中間有，名死已乃至未受生有，此中間處所陰名中有。或有不立中有者，彼人處所中間不相續。彼言不相應。何以故？心數依處轉見，此心數依處見非餘，彼何所依共報身？此不存中陰者，欲界處相續見行相違心數轉，是故不生相續。若存中陰者，彼依處如是中有陰生見，法不相違心數轉，相應成就處相續故，是故必有中陰。問曰：如佛說有厭離，云何厭？云何離？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著住報心得入於涅槃者，一切所作事中平住任運心，阿羅漢住報生心中入涅槃，亦住威儀心入涅槃。何以故？任運行故，說住報心入涅槃。彼自然心斷隨順故，住無記心入涅槃。善心中相續彼次第心自息，不善心身離欲時捨穢污心，有頂離欲時捨善無記現前，彼最後心是故住如是無記心入涅槃。問曰：幾種有？答曰：四種有。生有及壞有本有亦復中。彼生有者，生剎那若陰生。壞有者，死時最後陰。本有，名生有死有中間陰名本有。中間有，名死已乃至未受生有，此中間處所陰名中有。或有不立中有者，彼人處所中間不相續。彼言不相應。何以故？心數依處轉見，此心數依處見非餘，彼何所依共報身？此不存中陰者，欲界處相續見行相違心數轉，是故不生相續。若存中陰者，彼依處如是中有陰生見，法不相違心數轉，相應成就處相續故，是故必有中陰。問曰：如佛說有厭離，云何厭？云何離？答曰：

諸智在苦因， 及忍修於厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智在苦因， 及忍修於厭，

離欲得無欲， 說在於四中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲得無欲， 說在於四中。

諸智在苦因及忍修於厭者，苦集緣智及忍說厭，厭事轉故。離欲得無欲說在於四中者，苦集滅道中智及忍說厭離，能壞欲故。彼中忍見道壞智者，修道無礙道斷煩惱，不復見道智。無礙道修道中有四智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智在苦因及忍修於厭者，苦集緣智及忍說厭，厭事轉故。離欲得無欲說在於四中者，苦集滅道中智及忍說厭離，能壞欲故。彼中忍見道壞智者，修道無礙道斷煩惱，不復見道智。無礙道修道中有四智。

問論品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問論品第十

離律不律儀， 而得於律儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離律不律儀， 而得於律儀，

不因彼得勝？ 若能知者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不因彼得勝？ 若能知者說。

答曰：有無色界沒生色界。凡夫法，彼人界流轉時，捨戒繫屬界故。是人生色界時，得彼禪戒退分故，是故不增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有無色界沒生色界。凡夫法，彼人界流轉時，捨戒繫屬界故。是人生色界時，得彼禪戒退分故，是故不增。

頗得沙門果， 聖賢離諸過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗得沙門果， 聖賢離諸過，

得有為善法， 不名為修習？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得有為善法， 不名為修習？

答曰：有，如本得退得過去，彼但得不增，是故名不修習。餘習修不能現前，本所得者更得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，如本得退得過去，彼但得不增，是故名不修習。餘習修不能現前，本所得者更得。

頗道興起時， 未離諸過咎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗道興起時， 未離諸過咎，

解脫時離惡？ 能決定者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫時離惡？ 能決定者說。

答曰：有，如未來修，如前生現前，盡智除。若餘未來盡智，彼欲生時得，彼時未解脫。何以故？本時障解脫。一切未來無學，相續心解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，如未來修，如前生現前，盡智除。若餘未來盡智，彼欲生時得，彼時未解脫。何以故？本時障解脫。一切未來無學，相續心解脫故。

頗光曜煩惱， 起已定相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗光曜煩惱， 起已定相應，

清淨初禪中， 而得於退法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨初禪中， 而得於退法？

答曰：有，光曜纏生，退阿羅漢得盡智者，初清淨禪盡智力得，彼時捨彼學無學，或熏修初禪等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，光曜纏生，退阿羅漢得盡智者，初清淨禪盡智力得，彼時捨彼學無學，或熏修初禪等。

頗有見諦道， 得於諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有見諦道， 得於諸善法，

彼法是有緣， 智者不見緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法是有緣， 智者不見緣？

答曰：有，欲界中無間等邊得世智，欲界陰不見比智，彼無間邊得世智，是故彼時不見欲界陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，欲界中無間等邊得世智，欲界陰不見比智，彼無間邊得世智，是故彼時不見欲界陰。

頗果有漏慧， 相應淨功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗果有漏慧， 相應淨功德，

不相應智慧， 彼時得彼果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不相應智慧， 彼時得彼果？

答曰：有，如欲界離欲，非梵世離欲，彼欲界第四禪果變化心不相應斷故。成就彼於此禪中，彼果彼禪中不相應，慧不斷故。如是色界變化心，說於下上地，離欲不離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，如欲界離欲，非梵世離欲，彼欲界第四禪果變化心不相應斷故。成就彼於此禪中，彼果彼禪中不相應，慧不斷故。如是色界變化心，說於下上地，離欲不離欲。

頗住無礙道， 成就於諸滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗住無礙道， 成就於諸滅，

障礙彼煩惱， 非彼無漏見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障礙彼煩惱， 非彼無漏見？

答曰：有，如有漏通生住無礙道，隨地通能生，彼地離欲。彼有通離欲斷，是故彼住無礙道，彼遠離成就，常相續得遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，如有漏通生住無礙道，隨地通能生，彼地離欲。彼有通離欲斷，是故彼住無礙道，彼遠離成就，常相續得遠離。

頗有煩惱滅， 無垢者獲得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有煩惱滅， 無垢者獲得，

非捨彼煩惱， 於彼無垢盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非捨彼煩惱， 於彼無垢盡？

答曰：有，如光曜中梵世生，欲生時欲界煩惱遠離得。如是彼前已斷，彼遠離得。世俗故彼地繫屬，是故地流轉捨。又復還來得，彼得名遠離得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，如光曜中梵世生，欲生時欲界煩惱遠離得。如是彼前已斷，彼遠離得。世俗故彼地繫屬，是故地流轉捨。又復還來得，彼得名遠離得。

頗無垢淨地， 未曾得而得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗無垢淨地， 未曾得而得，

非離欲非退， 不依於見道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非離欲非退， 不依於見道？

答曰：有，如色離欲證決定無漏，無色修道中方便得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，如色離欲證決定無漏，無色修道中方便得。

頗未得法中， 而得於勝利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗未得法中， 而得於勝利，

不捨彼不利， 若曾學者否？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨彼不利， 若曾學者否？

答曰：有，彼初生無漏品，除餘無漏功德，得時彼不捨凡夫事。苦法忍，彼退一切無漏功德，不得凡夫事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，彼初生無漏品，除餘無漏功德，得時彼不捨凡夫事。苦法忍，彼退一切無漏功德，不得凡夫事。

大德優波扇多，為利益弟子故，造此阿毘曇心論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德優波扇多，為利益弟子故，造此阿毘曇心論。