阿毘曇心論經卷第五法勝論大德優波扇多釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論經卷第五法勝論大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部)

定品之二(別譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定品之二(別譯)

已說功德自性，亦說有漏無漏，成就今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說功德自性，亦說有漏無漏，成就今當說。

當知未離欲， 成就味相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知未離欲， 成就味相應，

離下未至上， 成就淨諸定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離下未至上， 成就淨諸定。

當知未離欲成就味相應者，若人若此地未離欲，成就此地味相應。離下未至上成就淨諸定者，離欲界欲未生第二禪等中梵世，若離欲若不離欲，成就淨初禪及彼地餘善功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知未離欲成就味相應者，若人若此地未離欲，成就此地味相應。離下未至上成就淨諸定者，離欲界欲未生第二禪等中梵世，若離欲若不離欲，成就淨初禪及彼地餘善功德。

住上應當知， 成就下無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住上應當知， 成就下無漏，

方便生功德， 當知非離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便生功德， 當知非離欲。

住上應當知成就下無漏者，聖人生梵世上，成就無漏初禪及餘無漏三昧神通及智等諸功德。彼地有漏功德生處縛，無漏斷縛，是故離生處捨有漏非無漏。如是一切地隨其義說。方便生功德當知非離欲者，已說離下地欲成就諸功德，當知說得成就不現在前。方便現在前者，彼非離欲。方便得者，如天眼耳，彼無記故，無漏、淨、味相應不攝，是故得彼三種禪時不得滅盡，是滅盡定者方便故。彼得現前二十三種正受：八味相應、八淨、七無漏。問曰：彼中一一幾種因？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住上應當知成就下無漏者，聖人生梵世上，成就無漏初禪及餘無漏三昧神通及智等諸功德。彼地有漏功德生處縛，無漏斷縛，是故離生處捨有漏非無漏。如是一切地隨其義說。方便生功德當知非離欲者，已說離下地欲成就諸功德，當知說得成就不現在前。方便現在前者，彼非離欲。方便得者，如天眼耳，彼無記故，無漏、淨、味相應不攝，是故得彼三種禪時不得滅盡，是滅盡定者方便故。彼得現前二十三種正受：八味相應、八淨、七無漏。問曰：彼中一一幾種因？答曰：

所謂無漏定， 一一七種因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂無漏定， 一一七種因，

味淨相應禪， 當知因有一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味淨相應禪， 當知因有一。

所謂無漏定一一七種因者，一一無漏七種，無漏中自分因中因自地者，亦相應共生因。味淨相應禪當知因有一者，味相應初禪。味相應初禪因非餘，初禪因不相似故，非餘地穢污因，行相違故。非穢污行相違，亦非自分。如是淨初禪淨初禪因，非穢污、非無漏。何以故？不相似故。非餘地淨因，自地果報故及自地係縛故。如是一切。問曰：一一次第生幾種？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂無漏定一一七種因者，一一無漏七種，無漏中自分因中因自地者，亦相應共生因。味淨相應禪當知因有一者，味相應初禪。味相應初禪因非餘，初禪因不相似故，非餘地穢污因，行相違故。非穢污行相違，亦非自分。如是淨初禪淨初禪因，非穢污、非無漏。何以故？不相似故。非餘地淨因，自地果報故及自地係縛故。如是一切。問曰：一一次第生幾種？答曰：

無漏禪無色， 逆順超次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏禪無色， 逆順超次第，

次第生六種， 當知乃至十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第生六種， 當知乃至十。

無漏初禪次第生六種自地淨及無漏，如是第二第三禪，如是超越正受。無漏無所有處次第生七：自地二、下地四、上地一。無漏第二禪次第生八：自地二、初禪地二、上地四。無漏無邊識處次第生九：自地二、下地四、上地三。餘無漏次第生十：自地二、下地四、上地四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏初禪次第生六種自地淨及無漏，如是第二第三禪，如是超越正受。無漏無所有處次第生七：自地二、下地四、上地一。無漏第二禪次第生八：自地二、初禪地二、上地四。無漏無邊識處次第生九：自地二、下地四、上地三。餘無漏次第生十：自地二、下地四、上地四。

或六至十一， 謂淨次第生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或六至十一， 謂淨次第生，

從二乃至十， 當知說有味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從二乃至十， 當知說有味。

或六至十一謂淨次第生者，淨非想非非想處次第生六：自地味相應，及淨下地四淨，及無漏，非味相應，離欲故。淨初禪次第生七：自地三、上地四淨及無漏。淨不用處次第生八：自地三、上地一、下地四。淨第二禪次第生九，無邊識處次第生十，餘十一。如是一切當知，正受時如是說，非死時。是故彼中上下地味相應不攝，生得淨次第上下味相應生。從二乃至十當知說有味者，味相應初禪次第生二：自地味相應及淨，彼此不相違故。有頂味相應次第生十：正受味三、自地二、及下地淨，自地煩惱所惱故，依不用處地淨以自救護。如是一切地下地淨三，及死時上地退下地，一切味相應。問曰：前說正受。煩惱今當說。答曰：淨次第正受煩惱說味相應，及受生煩惱。何以故？煩惱力生非定力。是故此中說一切煩惱淨必定定力，是故說共正受煩惱。問曰：彼中一一緣幾種？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或六至十一謂淨次第生者，淨非想非非想處次第生六：自地味相應，及淨下地四淨，及無漏，非味相應，離欲故。淨初禪次第生七：自地三、上地四淨及無漏。淨不用處次第生八：自地三、上地一、下地四。淨第二禪次第生九，無邊識處次第生十，餘十一。如是一切當知，正受時如是說，非死時。是故彼中上下地味相應不攝，生得淨次第上下味相應生。從二乃至十當知說有味者，味相應初禪次第生二：自地味相應及淨，彼此不相違故。有頂味相應次第生十：正受味三、自地二、及下地淨，自地煩惱所惱故，依不用處地淨以自救護。如是一切地下地淨三，及死時上地退下地，一切味相應。問曰：前說正受。煩惱今當說。答曰：淨次第正受煩惱說味相應，及受生煩惱。何以故？煩惱力生非定力。是故此中說一切煩惱淨必定定力，是故說共正受煩惱。問曰：彼中一一緣幾種？答曰：

淨及無漏禪， 一切地中轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨及無漏禪， 一切地中轉，

自地有漏法， 味相應所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地有漏法， 味相應所緣。

淨及無漏禪一切地中轉者，淨及無漏禪緣一切地、一切事。自地有漏法味相應所緣者，味相應禪緣自地味相應及淨，非無漏。何以故？非無漏緣。有愛亦非愛他地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨及無漏禪一切地中轉者，淨及無漏禪緣一切地、一切事。自地有漏法味相應所緣者，味相應禪緣自地味相應及淨，非無漏。何以故？非無漏緣。有愛亦非愛他地。

無色則不行， 於下有漏事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色則不行， 於下有漏事，

若根本彼善， 穢污如味禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若根本彼善， 穢污如味禪。

無色則不行於下有漏事者，無色正受不緣下地有漏法。何以故？下地不寂滅故。亦緣下地無漏，如比智分。問曰：一切有漏不緣下地耶？答曰：不爾，若根本彼善。若根本無色淨及無漏，彼緣自地及上地，不緣下地。未來禪若緣下地，彼於下地麁想緣厭離。穢污如味禪者，如味相應禪說，無色穢污亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色則不行於下有漏事者，無色正受不緣下地有漏法。何以故？下地不寂滅故。亦緣下地無漏，如比智分。問曰：一切有漏不緣下地耶？答曰：不爾，若根本彼善。若根本無色淨及無漏，彼緣自地及上地，不緣下地。未來禪若緣下地，彼於下地麁想緣厭離。穢污如味禪者，如味相應禪說，無色穢污亦如是。

色界若有餘， 無量等功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界若有餘， 無量等功德，

彼欲界境界， 世尊之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼欲界境界， 世尊之所說。

若色界功德，謂四無量、一切處等，彼緣欲界。何以故除神通說無量等？彼五神通緣欲色界。問曰：如前說熏禪中修智，彼云何熏？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若色界功德，謂四無量、一切處等，彼緣欲界。何以故除神通說無量等？彼五神通緣欲色界。問曰：如前說熏禪中修智，彼云何熏？答曰：

若能熏諸禪， 是依第四禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能熏諸禪， 是依第四禪，

三地愛盡故， 淨居唯廣果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地愛盡故， 淨居唯廣果。

若能熏諸禪是依第四禪者，得第四禪能熏禪非餘。彼人數數入無漏四禪，起無漏數數入有漏禪，復還入無漏、還入有漏，漸略乃至住二剎那。如是方便，若一無漏心，若一有漏心，是時一念有漏、一念無漏。二念一有漏、一無漏，是說成就。問曰：此何處得果？答曰：淨居天中。何以故？三地愛盡故，淨居唯廣果。若得第四禪離三地愛，是故此得第四禪人。淨居廣果中凡夫共修熏禪，不與凡夫共五種者，下、中、上、上中、上上。彼如是五種，不廣天、無熱天、善見天、善現天及色究竟天，是故彼中得果。問曰：如前說七種願智，是云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能熏諸禪是依第四禪者，得第四禪能熏禪非餘。彼人數數入無漏四禪，起無漏數數入有漏禪，復還入無漏、還入有漏，漸略乃至住二剎那。如是方便，若一無漏心，若一有漏心，是時一念有漏、一念無漏。二念一有漏、一無漏，是說成就。問曰：此何處得果？答曰：淨居天中。何以故？三地愛盡故，淨居唯廣果。若得第四禪離三地愛，是故此得第四禪人。淨居廣果中凡夫共修熏禪，不與凡夫共五種者，下、中、上、上中、上上。彼如是五種，不廣天、無熱天、善見天、善現天及色究竟天，是故彼中得果。問曰：如前說七種願智，是云何？答曰：

無著不動法， 得一切正受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著不動法， 得一切正受，

彼三昧智力， 能起頂四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼三昧智力， 能起頂四禪。

彼人煩惱不能逼惱，心相續故。一切正受力心相續生故，得三功德：謂願智、無諍及無礙。彼願智者，若欲知過去未來現在及無為，彼時願智邊際住第四禪正受能知。無諍名於他相續中煩惱諍不欲起，此人他相續中不起煩惱諍。無礙名如前說。問曰：願智何地攝？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人煩惱不能逼惱，心相續故。一切正受力心相續生故，得三功德：謂願智、無諍及無礙。彼願智者，若欲知過去未來現在及無為，彼時願智邊際住第四禪正受能知。無諍名於他相續中煩惱諍不欲起，此人他相續中不起煩惱諍。無礙名如前說。問曰：願智何地攝？答曰：

三地有願智， 無諍五地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地有願智， 無諍五地中，

二地法辭辯， 二辯依九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二地法辭辯， 二辯依九地。

三地有願智者，第四禪、初禪及欲界。決定第四禪中得，欲界唯人中能起欲界梵世相應心，記起言說心彼處有，是故說三地。無諍五地中者，根本四禪及欲界。此決定於四禪中得，人中能起非餘處。二地法辭辯者，法辯，欲界、梵世，此五地：根本四禪及欲界。此但名緣，言從名轉，是故起語言道。有覺觀處說辭辯，欲界及梵世。何以故？言語緣故。二辯依九地者，義辯、樂說辯，欲界四禪中及四無色定，未來、中間禪，根本初禪攝。問曰：云何得此正受？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地有願智者，第四禪、初禪及欲界。決定第四禪中得，欲界唯人中能起欲界梵世相應心，記起言說心彼處有，是故說三地。無諍五地中者，根本四禪及欲界。此決定於四禪中得，人中能起非餘處。二地法辭辯者，法辯，欲界、梵世，此五地：根本四禪及欲界。此但名緣，言從名轉，是故起語言道。有覺觀處說辭辯，欲界及梵世。何以故？言語緣故。二辯依九地者，義辯、樂說辯，欲界四禪中及四無色定，未來、中間禪，根本初禪攝。問曰：云何得此正受？答曰：

離欲及受生， 而得於淨禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲及受生， 而得於淨禪，

穢污退及生， 無漏唯離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污退及生， 無漏唯離欲。

離欲及受生而得於淨禪者，淨初禪二時得：離欲時得及上地沒生梵世，彼地過捨，如是一切。穢污退及生者，味相應禪退上得下，或第二禪中若欲界纏、若梵世纏退，爾時得。味相應初禪生得者，如上地沒生欲界及梵世，爾時得味相應初禪，如是一切。無漏唯離欲者，無漏禪離欲得。謂聖人離欲界欲，彼得無漏初禪，昔所未得故得，如是一切。問曰：此功德何者能除煩惱？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲及受生而得於淨禪者，淨初禪二時得：離欲時得及上地沒生梵世，彼地過捨，如是一切。穢污退及生者，味相應禪退上得下，或第二禪中若欲界纏、若梵世纏退，爾時得。味相應初禪生得者，如上地沒生欲界及梵世，爾時得味相應初禪，如是一切。無漏唯離欲者，無漏禪離欲得。謂聖人離欲界欲，彼得無漏初禪，昔所未得故得，如是一切。問曰：此功德何者能除煩惱？答曰：

無漏除煩惱， 正受中間者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏除煩惱， 正受中間者，

一切定中間， 相應於捨根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切定中間， 相應於捨根。

無漏除煩惱者，無漏禪無色除煩惱，非世俗。問曰：何故世俗不斷煩惱？答曰：同一係縛故。世俗共煩惱一縛，是故自地煩惱不能斷。如人被反縛不能自解，若彼對治及斷中生。問曰：一切世俗不能斷煩惱耶？答曰：有世俗能斷煩惱。問曰：何者是？答曰：正受中間者。謂未來禪猶未得根本禪，若作方便得離下地欲。彼初禪未來有漏無漏，餘未來一向有漏。為根本禪無色正受，是故說世俗不斷煩惱。問曰：此近禪何處？答曰：一切定中間相應於捨根。一切正受中捨根相應，未得所求故不生喜。問曰：雖說神足境界智證神通，未說幾種變化心今當說。答曰：十四欲界初禪果。初禪地初禪果，欲界二禪果，初禪地二禪果，二禪地二禪果，乃至第四禪亦如是。問曰：彼誰成就？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏除煩惱者，無漏禪無色除煩惱，非世俗。問曰：何故世俗不斷煩惱？答曰：同一係縛故。世俗共煩惱一縛，是故自地煩惱不能斷。如人被反縛不能自解，若彼對治及斷中生。問曰：一切世俗不能斷煩惱耶？答曰：有世俗能斷煩惱。問曰：何者是？答曰：正受中間者。謂未來禪猶未得根本禪，若作方便得離下地欲。彼初禪未來有漏無漏，餘未來一向有漏。為根本禪無色正受，是故說世俗不斷煩惱。問曰：此近禪何處？答曰：一切定中間相應於捨根。一切正受中捨根相應，未得所求故不生喜。問曰：雖說神足境界智證神通，未說幾種變化心今當說。答曰：十四欲界初禪果。初禪地初禪果，欲界二禪果，初禪地二禪果，二禪地二禪果，乃至第四禪亦如是。問曰：彼誰成就？答曰：

下地變化心， 成就彼種果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下地變化心， 成就彼種果，

隨彼識相應， 彼上地成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼識相應， 彼上地成就。

下地變化心成就彼種果者，若人成就禪，是人成就彼果下地變化心。如得初禪，是初禪地欲界中初禪果成就，如是一切應當知。問曰：汝先說第二禪等無五識身，若生於上若欲見聞，彼云何見聞？答曰：梵世識現前。問曰：何故上地無此識？答曰：無覺觀故。問曰：彼幾時成就？答曰：隨彼識相應，彼上地成就，乃至彼識相應爾時成就，或眼識或耳識或身識，隨爾時現在前爾時成就。此識滅時名捨。何以故？係屬根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下地變化心成就彼種果者，若人成就禪，是人成就彼果下地變化心。如得初禪，是初禪地欲界中初禪果成就，如是一切應當知。問曰：汝先說第二禪等無五識身，若生於上若欲見聞，彼云何見聞？答曰：梵世識現前。問曰：何故上地無此識？答曰：無覺觀故。問曰：彼幾時成就？答曰：隨彼識相應，彼上地成就，乃至彼識相應爾時成就，或眼識或耳識或身識，隨爾時現在前爾時成就。此識滅時名捨。何以故？係屬根故。

修多羅品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修多羅品第八

一切智口所說最深微細義，此餘我今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智口所說最深微細義，此餘我今當說。

一切智口說， 甚深微細義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智口說， 甚深微細義，

我今說少分， 修多羅諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說少分， 修多羅諦聽。

問曰：如佛說三界，彼何者是？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如佛說三界，彼何者是？答曰：

欲界十居處， 色界說十七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界十居處， 色界說十七，

無色界有四， 決定唯彼有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界有四， 決定唯彼有。

欲界十居處者，謂地獄、畜生、餓鬼、人、六欲界天種類。此十居處，當知說欲界，此眾生有欲想轉。若此處，具足彼一切愛欲相應，是故說欲界。色界說十七者，梵身、梵富樓、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、無蔭、福生、大果、無想眾生、不廣、不熱、善見、善現、色究竟，此十七居處說色界。此居處欲想不轉，彼極大色，非男女相，是故說色界。無色界有四者，無色界有四居處：無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非想非非想處。此居處中色不生。何以故？離色欲故。又次第滅故，若無色中生色者，便無次第滅，然有次第滅；若無者，應色中生欲過，是故無色中不生色，是故說無色。問曰：如佛說三有，欲有、色有、無色有。此云何？答曰：決定唯彼有。前所說界，此即是有。問曰：如世尊說七識住，彼何者是？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界十居處者，謂地獄、畜生、餓鬼、人、六欲界天種類。此十居處，當知說欲界，此眾生有欲想轉。若此處，具足彼一切愛欲相應，是故說欲界。色界說十七者，梵身、梵富樓、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、無蔭、福生、大果、無想眾生、不廣、不熱、善見、善現、色究竟，此十七居處說色界。此居處欲想不轉，彼極大色，非男女相，是故說色界。無色界有四者，無色界有四居處：無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非想非非想處。此居處中色不生。何以故？離色欲故。又次第滅故，若無色中生色者，便無次第滅，然有次第滅；若無者，應色中生欲過，是故無色中不生色，是故說無色。問曰：如佛說三有，欲有、色有、無色有。此云何？答曰：決定唯彼有。前所說界，此即是有。問曰：如世尊說七識住，彼何者是？答曰：

善趣是欲界， 及色界三地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善趣是欲界， 及色界三地，

無色亦三地， 當知為識住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色亦三地， 當知為識住。

欲界善趣數，謂人天；色界前三地、無色界前三地，此七地說識住處。問曰：何故三惡道、第四禪、有頂不說識住耶？答曰：若地為見斷、修斷，若不斷生識，彼說識住。三惡趣中無不斷事，第四禪中無想眾生及淨居天，無見斷事，是故第四禪不攝。有頂一向有漏，若識樂住說識住。三惡道中識不樂住。何以故？苦逼迫故。淨居天向涅槃故，識不樂住。無想眾生亦一向無心，是故第四禪不攝。有頂行不捷利，是故彼亦不攝。三種眾生或樂境界樂、樂樂想。彼中樂境界眾生人及欲界天樂、樂三禪地、樂想三無色，是故彼說識住。問曰：九眾生居云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界善趣數，謂人天；色界前三地、無色界前三地，此七地說識住處。問曰：何故三惡道、第四禪、有頂不說識住耶？答曰：若地為見斷、修斷，若不斷生識，彼說識住。三惡趣中無不斷事，第四禪中無想眾生及淨居天，無見斷事，是故第四禪不攝。有頂一向有漏，若識樂住說識住。三惡道中識不樂住。何以故？苦逼迫故。淨居天向涅槃故，識不樂住。無想眾生亦一向無心，是故第四禪不攝。有頂行不捷利，是故彼亦不攝。三種眾生或樂境界樂、樂樂想。彼中樂境界眾生人及欲界天樂、樂三禪地、樂想三無色，是故彼說識住。問曰：九眾生居云何？答曰：

有頂及無想， 是說眾生居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有頂及無想， 是說眾生居，

四種有漏陰， 當知識住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種有漏陰， 當知識住處。

有頂及無想是說眾生居者，前說七識住，及無想天、有頂，此說九眾生居。問曰：何故惡道、無想眾生外，第四禪不說眾生居耶？答曰：隨何處樂住不欲去，彼處名眾生居。惡道中無此二，廣果中雖欲樂住亦欲樂去。問曰：如佛說四識住，彼云何？答曰：四種有漏陰當知識住處。有漏色、受、想、行，是名陰，說識住。取俱識生住執著長養，故名識住。是故無漏非識住，彼壞有故，彼亦非取和合識住處。問曰：何故識非識住處？答曰：彼因由不成。如王道，王非是道。無住分俱生識名住處，三和合名住處，此識非如是。問曰：無有他識現前緣耶？答曰：自和合不生故，彼亦不成就，彼亦眾生數非眾生數。問曰：云何外識住處事作？答曰：和合俱生依緣住多故無過，彼亦緣住彼自分地界非他分地界。問曰：如世尊說十二緣起，彼有何相？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有頂及無想是說眾生居者，前說七識住，及無想天、有頂，此說九眾生居。問曰：何故惡道、無想眾生外，第四禪不說眾生居耶？答曰：隨何處樂住不欲去，彼處名眾生居。惡道中無此二，廣果中雖欲樂住亦欲樂去。問曰：如佛說四識住，彼云何？答曰：四種有漏陰當知識住處。有漏色、受、想、行，是名陰，說識住。取俱識生住執著長養，故名識住。是故無漏非識住，彼壞有故，彼亦非取和合識住處。問曰：何故識非識住處？答曰：彼因由不成。如王道，王非是道。無住分俱生識名住處，三和合名住處，此識非如是。問曰：無有他識現前緣耶？答曰：自和合不生故，彼亦不成就，彼亦眾生數非眾生數。問曰：云何外識住處事作？答曰：和合俱生依緣住多故無過，彼亦緣住彼自分地界非他分地界。問曰：如世尊說十二緣起，彼有何相？答曰：

諸煩惱及業， 有事次第生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱及業， 有事次第生，

當知是有支， 眾生一切生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是有支， 眾生一切生。

無明、愛、取是煩惱，行及有是業，餘支是事。如是此煩惱業事，彼彼生中次第起，故說緣起支。彼中煩惱依事，煩惱作業、業作事。如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明、愛、取是煩惱，行及有是業，餘支是事。如是此煩惱業事，彼彼生中次第起，故說緣起支。彼中煩惱依事，煩惱作業、業作事。如是。

彼諸分建立， 謂眾生受生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸分建立， 謂眾生受生，

過去及未來， 中間當知八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及未來， 中間當知八。

彼諸分建立謂眾生受生者，此分差別說十二支。問曰：此云何？答曰：過去及未來，中間當知八。於中無明者，過去煩惱。行者，過去業。識者，相續心及眷屬。名色者，已受生相續連縛不滅，未生四種色根六入未具，是名名色。六入者，已生四種色根，未能為觸作所依，是時名六入。觸者，此諸根已能為觸作所依，未能分別苦樂，不能分別利衰，是時名觸。受者，能分別苦樂利衰因，能知差別食、分別愛不起婬欲，是時名受。愛者，於欲具中愛求欲不能求、有分別，是時名愛。取者，能取、有分別。有者，此於彼境界求趣向速疾，廣生諸有趣當來生，是時名有。生者，彼死次第相續連節縛，是時名生。老死者，次後名色、受等是名老死。問曰：世尊說六界，此云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸分建立謂眾生受生者，此分差別說十二支。問曰：此云何？答曰：過去及未來，中間當知八。於中無明者，過去煩惱。行者，過去業。識者，相續心及眷屬。名色者，已受生相續連縛不滅，未生四種色根六入未具，是名名色。六入者，已生四種色根，未能為觸作所依，是時名六入。觸者，此諸根已能為觸作所依，未能分別苦樂，不能分別利衰，是時名觸。受者，能分別苦樂利衰因，能知差別食、分別愛不起婬欲，是時名受。愛者，於欲具中愛求欲不能求、有分別，是時名愛。取者，能取、有分別。有者，此於彼境界求趣向速疾，廣生諸有趣當來生，是時名有。生者，彼死次第相續連節縛，是時名生。老死者，次後名色、受等是名老死。問曰：世尊說六界，此云何？答曰：

所謂四大種， 及諸有漏識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂四大種， 及諸有漏識，

亦色中間見， 是界說生本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦色中間見， 是界說生本。

所謂四大種及諸有漏識亦色中間見者，四大及五識身有漏意識，若色孔眼所取虛空數，此說六界。問曰：何故十八界中別說六界耶？答曰：是界說生本。彼法生本，此中丈夫想，地所成立、水和合潤漬、火熟除臭爛、風界推、空中間孔飲食入出、相應識力建立，得名丈夫想。是故此名界想。何以故？是生性故。如世尊說：因六界因緣入母腹胎。修多羅句如是。彼大亦生，是故名大生。如大眾生、如大生，於此中地堅相、水濕相、火熱相、風輕舉相、色邊受色相名虛空界。色者是與思異事也，識者了知相也。問曰：聖諦有何相？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂四大種及諸有漏識亦色中間見者，四大及五識身有漏意識，若色孔眼所取虛空數，此說六界。問曰：何故十八界中別說六界耶？答曰：是界說生本。彼法生本，此中丈夫想，地所成立、水和合潤漬、火熟除臭爛、風界推、空中間孔飲食入出、相應識力建立，得名丈夫想。是故此名界想。何以故？是生性故。如世尊說：因六界因緣入母腹胎。修多羅句如是。彼大亦生，是故名大生。如大眾生、如大生，於此中地堅相、水濕相、火熱相、風輕舉相、色邊受色相名虛空界。色者是與思異事也，識者了知相也。問曰：聖諦有何相？答曰：

果相似諸行， 有漏是說苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果相似諸行， 有漏是說苦，

因相似是集， 滅諦眾苦盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因相似是集， 滅諦眾苦盡。

果相似諸行有漏是說苦者，一切有漏行從因生逼惱相，是故說苦。因相似是集者，一切有漏行他因相似，是故彼說苦集。如一稻種子前後相望故，亦說果亦說因。如是有漏行觀已生當生故，亦說苦說集。滅諦眾苦盡者，一切有漏行究竟盡滅，是說滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果相似諸行有漏是說苦者，一切有漏行從因生逼惱相，是故說苦。因相似是集者，一切有漏行他因相似，是故彼說苦集。如一稻種子前後相望故，亦說果亦說因。如是有漏行觀已生當生故，亦說苦說集。滅諦眾苦盡者，一切有漏行究竟盡滅，是說滅諦。

若無漏諸行， 是說為道諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無漏諸行， 是說為道諦，

彼二種名故， 從麁次第見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二種名故， 從麁次第見。

若無漏諸行是說為道諦者，一切無漏行說道諦，彼一切苦滅故說道。問曰：何故說名諦？答：彼二種名故。二種事故名諦，謂自相不虛及見彼生不顛倒心覺。問：何故虛空、非數滅非諦攝？答曰：非因果故。此觀察苦盡故，觀察聖諦；彼非苦、苦因、非離苦方便，但欲盡苦故觀察。譬如病因、病藥、病差，如觀察病。問曰：聖諦有何義？答曰：聖者如實覺已為他顯示，故名聖諦。是中逼迫相是苦、生相是集、寂靜相是滅、出離相是道。問曰：如見因有果，何故佛先說果後說因耶？答曰：從麁次第見，如是但見無間等，故世尊前說果。行者先得苦無間等、後苦因、先滅後道。何以故？先知果已後斷因，修智生故。彼行者於苦自性無間已，彼時為斷苦因，故決定智生，是過患因故。如是彼行者先見滅相，彼時為欲證滅，故修方便生決定智，是故先說果。如是，先見麁後見細故。苦麁集細，施設推求故、信故。滅麁道細，是故先說滅後說道。如修多羅說：比丘當為說滅，為趣滅故說道。如是等。是故先求滅後修道。如向城道，先覓道已然後得入。一切皆信滅而不信道，是故欲易知故從麁次第說。問曰：世尊說四沙門果，彼幾事？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無漏諸行是說為道諦者，一切無漏行說道諦，彼一切苦滅故說道。問曰：何故說名諦？答：彼二種名故。二種事故名諦，謂自相不虛及見彼生不顛倒心覺。問：何故虛空、非數滅非諦攝？答曰：非因果故。此觀察苦盡故，觀察聖諦；彼非苦、苦因、非離苦方便，但欲盡苦故觀察。譬如病因、病藥、病差，如觀察病。問曰：聖諦有何義？答曰：聖者如實覺已為他顯示，故名聖諦。是中逼迫相是苦、生相是集、寂靜相是滅、出離相是道。問曰：如見因有果，何故佛先說果後說因耶？答曰：從麁次第見，如是但見無間等，故世尊前說果。行者先得苦無間等、後苦因、先滅後道。何以故？先知果已後斷因，修智生故。彼行者於苦自性無間已，彼時為斷苦因，故決定智生，是過患因故。如是彼行者先見滅相，彼時為欲證滅，故修方便生決定智，是故先說果。如是，先見麁後見細故。苦麁集細，施設推求故、信故。滅麁道細，是故先說滅後說道。如修多羅說：比丘當為說滅，為趣滅故說道。如是等。是故先求滅後修道。如向城道，先覓道已然後得入。一切皆信滅而不信道，是故欲易知故從麁次第說。問曰：世尊說四沙門果，彼幾事？答曰：

聖果事有六， 最勝在九地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖果事有六， 最勝在九地，

第三在六地， 二種依未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三在六地， 二種依未來。

聖果事有六者，六事說沙門果：五無漏陰及數緣滅。問曰：沙門果何義？答曰：聖道說沙門，彼精進成就，故名沙門果。問曰：世俗道亦精進丈夫得，彼亦得沙門果？答曰：彼見聖道果差別。問曰：此何果何地攝？答曰：最勝在九地，阿羅漢果九地攝：未來、中間、四禪、三無色。第三在六地，阿那含果六地攝，除無色。二種依未來，須陀洹、斯陀含果未來攝。何以故？未離欲故。問曰：跡有何相？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖果事有六者，六事說沙門果：五無漏陰及數緣滅。問曰：沙門果何義？答曰：聖道說沙門，彼精進成就，故名沙門果。問曰：世俗道亦精進丈夫得，彼亦得沙門果？答曰：彼見聖道果差別。問曰：此何果何地攝？答曰：最勝在九地，阿羅漢果九地攝：未來、中間、四禪、三無色。第三在六地，阿那含果六地攝，除無色。二種依未來，須陀洹、斯陀含果未來攝。何以故？未離欲故。問曰：跡有何相？答曰：

隨信行諸法， 無煩惱鈍根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨信行諸法， 無煩惱鈍根，

隨法行諸法， 無煩惱速相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法行諸法， 無煩惱速相。

隨信行諸法無煩惱鈍根者，隨信行人自身無漏法軟分攝者，當知鈍信行攝故。信解脫時解脫亦攝，當知軟根故。隨法行諸法無煩惱速相者，隨法行自身法利根所攝故，當知速相彼攝故，見到不時解脫法亦攝當知。何以故？利根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨信行諸法無煩惱鈍根者，隨信行人自身無漏法軟分攝者，當知鈍信行攝故。信解脫時解脫亦攝，當知軟根故。隨法行諸法無煩惱速相者，隨法行自身法利根所攝故，當知速相彼攝故，見到不時解脫法亦攝當知。何以故？利根故。

彼禪根本中， 當知是樂通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼禪根本中， 當知是樂通，

小及難得故， 當知餘說苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小及難得故， 當知餘說苦。

彼禪根本中當知是樂通者，根本四禪若軟根法及利根法，當知樂跡，止觀等得道故及樂行故。小及難得故當知餘說苦者，餘者無漏地攝道名苦，以少故，彼未來、中間禪止道少。無色中觀少無漏，未來禪難得。何以故？世間從未來得故，得彼故易修禪。中間禪一地中間心心數斷除現前，謂覺斷觀現前成就，如木斷木。無色界微細難成就五陰轉斷，四陰轉現前，彼難如是，難得故說難。非聖道苦，自性非苦受相應，此中建立勝道故。入涅槃城義，故名跡義。問曰：不壞淨云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼禪根本中當知是樂通者，根本四禪若軟根法及利根法，當知樂跡，止觀等得道故及樂行故。小及難得故當知餘說苦者，餘者無漏地攝道名苦，以少故，彼未來、中間禪止道少。無色中觀少無漏，未來禪難得。何以故？世間從未來得故，得彼故易修禪。中間禪一地中間心心數斷除現前，謂覺斷觀現前成就，如木斷木。無色界微細難成就五陰轉斷，四陰轉現前，彼難如是，難得故說難。非聖道苦，自性非苦受相應，此中建立勝道故。入涅槃城義，故名跡義。問曰：不壞淨云何？答曰：

佛及聲聞法， 解脫亦餘因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及聲聞法， 解脫亦餘因，

清淨無垢信， 聖戒謂決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢信， 聖戒謂決定。

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者，一切種正覺智菩提佛，彼阿羅漢攝功德佛法。當知於彼中若無漏信，彼名佛不壞淨。他教授得正決定聲聞，當知彼中學無學得聲聞法，若彼無漏信，彼是僧不壞信。若於涅槃若無漏信，轉餘有為法中，如苦諦集諦等，信如是無漏，菩薩功德、學無學、辟支佛法，一切法中不壞信，彼苦集中正信清淨、滅道中希求信。無漏戒聖道俱生第四不壞淨。云何名不壞？知已決定清淨信，名不壞信。問曰：何所知不壞？答曰：四聖諦中。問曰：何故無漏不壞信？答曰：決定故。彼實智俱生無漏信及戒決定有漏信者，能障欺呵不信。持戒破戒呵欺障無漏，餘不生能障欺呵，是故決定無漏不壞信差別者。問曰：修定有何相？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者，一切種正覺智菩提佛，彼阿羅漢攝功德佛法。當知於彼中若無漏信，彼名佛不壞淨。他教授得正決定聲聞，當知彼中學無學得聲聞法，若彼無漏信，彼是僧不壞信。若於涅槃若無漏信，轉餘有為法中，如苦諦集諦等，信如是無漏，菩薩功德、學無學、辟支佛法，一切法中不壞信，彼苦集中正信清淨、滅道中希求信。無漏戒聖道俱生第四不壞淨。云何名不壞？知已決定清淨信，名不壞信。問曰：何所知不壞？答曰：四聖諦中。問曰：何故無漏不壞信？答曰：決定故。彼實智俱生無漏信及戒決定有漏信者，能障欺呵不信。持戒破戒呵欺障無漏，餘不生能障欺呵，是故決定無漏不壞信差別者。問曰：修定有何相？答曰：

初禪若有善， 當知現法樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初禪若有善， 當知現法樂，

謂得生死智， 是說名知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂得生死智， 是說名知見。

初禪若有善當知現法樂者，淨及無漏初禪現法樂住，是名修定得現法樂。謂得生死智是說名知見者，生死智通是說修定得知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初禪若有善當知現法樂者，淨及無漏初禪現法樂住，是名修定得現法樂。謂得生死智是說名知見者，生死智通是說修定得知見。

慧分別當知， 方便生功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧分別當知， 方便生功德，

金剛喻四禪， 是名為漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻四禪， 是名為漏盡。

慧分別當知方便生功德者，所有方便生功德，乃至欲界有教戒聞思修功德，三界中隨所有，若有為無漏，彼一切說名修定得分別慧。金剛喻四禪是名為漏盡者，金剛喻定者，最後學心彼共眷屬相應，第四禪地漏盡故，是說修定。此世尊自說己功德，菩薩閻浮提樹影中初禪正受，彼見法樂住。十一起煩惱，清淨天眼智見，如《趺祇羅經》說。彼經說，知受生如是等慧差別，依第四禪無上正真道證漏盡。問曰：如意足何自性？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧分別當知方便生功德者，所有方便生功德，乃至欲界有教戒聞思修功德，三界中隨所有，若有為無漏，彼一切說名修定得分別慧。金剛喻四禪是名為漏盡者，金剛喻定者，最後學心彼共眷屬相應，第四禪地漏盡故，是說修定。此世尊自說己功德，菩薩閻浮提樹影中初禪正受，彼見法樂住。十一起煩惱，清淨天眼智見，如《趺祇羅經》說。彼經說，知受生如是等慧差別，依第四禪無上正真道證漏盡。問曰：如意足何自性？答曰：

善有為諸法， 方便之所起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有為諸法， 方便之所起，

佛說如意足， 是亦說正燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如意足， 是亦說正燒。

善有為諸法方便之所起佛說如意足者，若彼方便所起法已，說彼一切如意器，故說如意足。自心自在起種種功德，成就如意足，名如意足。足、支、具、因，一義也。何者是謂三昧？彼四種增上差別。如欲增上生三昧，名欲三昧。如是精進心增上生，名簡擇三昧。初起欲故欲增上，欲生已欲所求為得，故精進定增上，起精進已不捨精進隨順趣向心，名心定。此欲精進心道理現前，如意足具身中究竟，故名慧三昧。若不簡擇餘，此一心一切成就，一切心中生故。方便差別彼增長故，說餘功德。彼亦說正燒，此如是所說功德，亦說為正燒。依道理能燒煩惱草，故名正燒。或以能斷煩惱故說正斷，入正決定故名正勝。彼捨過惡功德生，守護增長策勤業，名精進正勝。彼四種業差別故。一心建立精進能作四業，現在煩惱得斷、未來不生，於善法容受生故。生已相續不失方便力，彼亦四種差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有為諸法方便之所起佛說如意足者，若彼方便所起法已，說彼一切如意器，故說如意足。自心自在起種種功德，成就如意足，名如意足。足、支、具、因，一義也。何者是謂三昧？彼四種增上差別。如欲增上生三昧，名欲三昧。如是精進心增上生，名簡擇三昧。初起欲故欲增上，欲生已欲所求為得，故精進定增上，起精進已不捨精進隨順趣向心，名心定。此欲精進心道理現前，如意足具身中究竟，故名慧三昧。若不簡擇餘，此一心一切成就，一切心中生故。方便差別彼增長故，說餘功德。彼亦說正燒，此如是所說功德，亦說為正燒。依道理能燒煩惱草，故名正燒。或以能斷煩惱故說正斷，入正決定故名正勝。彼捨過惡功德生，守護增長策勤業，名精進正勝。彼四種業差別故。一心建立精進能作四業，現在煩惱得斷、未來不生，於善法容受生故。生已相續不失方便力，彼亦四種差別。

彼亦說念處， 亦說四聖種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦說念處， 亦說四聖種，

隨其勢力生， 以彼名說彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其勢力生， 以彼名說彼。

彼亦說念處亦說四聖種，彼前所說功德說念處，如修多羅。身、受、心、法內外俱自相共相，是名念處，彼四種緣差別故，彼一切緣分齊差別故。身念處身緣，非餘法。如是受念處說受念處，非餘心念處。說心念處，非餘法念處。二種餘法緣，以想陰、行陰有為緣。及壞緣，以身受、身心受。如是等乃至一切法緣。問曰：云何聖種？答曰：聖種亦如是。彼所說功德亦說聖種，聖以此為種故名聖種，此法自性是聖種，故說聖種，於此種中生故名聖種。四種愛生對治故，說四差別。因衣服故愛生，廣說四種，如修多羅。問曰：云何以此功德為如意足乃至四正斷等耶？答曰：隨彼勢力生，以彼名說彼。此法以定力生，故名如意足；精進力生，故說正斷；念增上生，故說念處；知足增上生，故說聖種。已說助菩提分共，此自相今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦說念處亦說四聖種，彼前所說功德說念處，如修多羅。身、受、心、法內外俱自相共相，是名念處，彼四種緣差別故，彼一切緣分齊差別故。身念處身緣，非餘法。如是受念處說受念處，非餘心念處。說心念處，非餘法念處。二種餘法緣，以想陰、行陰有為緣。及壞緣，以身受、身心受。如是等乃至一切法緣。問曰：云何聖種？答曰：聖種亦如是。彼所說功德亦說聖種，聖以此為種故名聖種，此法自性是聖種，故說聖種，於此種中生故名聖種。四種愛生對治故，說四差別。因衣服故愛生，廣說四種，如修多羅。問曰：云何以此功德為如意足乃至四正斷等耶？答曰：隨彼勢力生，以彼名說彼。此法以定力生，故名如意足；精進力生，故說正斷；念增上生，故說念處；知足增上生，故說聖種。已說助菩提分共，此自相今當說。

淨信精進念， 智慧及憙猗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信精進念， 智慧及憙猗，

覺分及與捨， 思戒三摩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺分及與捨， 思戒三摩提。

如佛所說三十七助菩提分法，彼名有三十七、事有十。於中信等如偈中結集。彼中信根、信力名信。正斷精進、根精進、力精進、覺支正精進，此是精進。念根、念力、念覺支、正念，是名念四念處。慧根、慧力、擇法覺支、正見，是等名慧。喜猗捨覺支、正思惟戒是正語、正業、正命、如意足、定根、定力、定覺支、正定八支，是定支。問曰：何故如是多種說？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說三十七助菩提分法，彼名有三十七、事有十。於中信等如偈中結集。彼中信根、信力名信。正斷精進、根精進、力精進、覺支正精進，此是精進。念根、念力、念覺支、正念，是名念四念處。慧根、慧力、擇法覺支、正見，是等名慧。喜猗捨覺支、正思惟戒是正語、正業、正命、如意足、定根、定力、定覺支、正定八支，是定支。問曰：何故如是多種說？答曰：

處方便一心， 軟及利亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處方便一心， 軟及利亦然，

見道亦修道， 故說三十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見道亦修道， 故說三十七。

處者，正緣處，故說念處。方便者，正方便，說正斷。一心者，一心中住處，是故說如意足。軟根相續見名根利事，此亦是根，利根相續見故名力。彼中增上義是根義，餘不能陵名力。見道得見，故名道分。修道見故，名覺支。說三十七。此十法，如是各各業差別故，佛說三十七。此中覺支一向無漏，餘有漏無漏。問曰：道品云何有漏？菩提是無漏，彼菩提器、菩提眷屬，是故名菩提分。如是此中與菩提遠、有漏，隨順菩提故名菩提分，是故無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處者，正緣處，故說念處。方便者，正方便，說正斷。一心者，一心中住處，是故說如意足。軟根相續見名根利事，此亦是根，利根相續見故名力。彼中增上義是根義，餘不能陵名力。見道得見，故名道分。修道見故，名覺支。說三十七。此十法，如是各各業差別故，佛說三十七。此中覺支一向無漏，餘有漏無漏。問曰：道品云何有漏？菩提是無漏，彼菩提器、菩提眷屬，是故名菩提分。如是此中與菩提遠、有漏，隨順菩提故名菩提分，是故無過。

二禪三十六， 未來禪亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二禪三十六， 未來禪亦然，

三四及中間， 是悉三十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三四及中間， 是悉三十五。

二禪三十六者，除思。何以故？此地無覺觀故。未來禪亦然者，亦三十六，除喜覺支。何以故？未成就是故無喜，我已先說。三四及中間是悉三十五者，第四、第三、中間，三十五，除喜、除正思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二禪三十六者，除思。何以故？此地無覺觀故。未來禪亦然者，亦三十六，除喜覺支。何以故？未成就是故無喜，我已先說。三四及中間是悉三十五者，第四、第三、中間，三十五，除喜、除正思惟。

初禪說一切， 三空三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初禪說一切， 三空三十二，

有頂二十二， 欲界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有頂二十二， 欲界亦如是。

初禪說一切者，初禪中一切三十七。三空三十二，除喜、正思、正語、正業、正命。有頂二十二者，一切無覺支、道支，是故二十二。隨何處覺支次說道分，彼中當知有漏無漏。欲界亦如是者，欲界亦二十二，一向是有漏，二處一向有漏故。問曰：四食何地何性？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初禪說一切者，初禪中一切三十七。三空三十二，除喜、正思、正語、正業、正命。有頂二十二者，一切無覺支、道支，是故二十二。隨何處覺支次說道分，彼中當知有漏無漏。欲界亦如是者，欲界亦二十二，一向是有漏，二處一向有漏故。問曰：四食何地何性？答曰：

諸食中摶食， 欲界說三入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸食中摶食， 欲界說三入，

識食及思觸， 是食說有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識食及思觸， 是食說有漏。

諸食中摶食欲界說三入者，摶食是欲界三入：香、味、觸。事有十三，十一事是觸：四大、七種造色。所謂澁、滑、重、輕、冷、飢、渴及香、味。問曰：何故色聲非食？答曰：見聞非增長。滿足根大資益義是食義。或見或聞妄分別力故生樂受觸生喜，彼喜不能潤益根大，是故觸為食能利益。非色聲香味離分別亦能資益身。識食及思觸是食說有漏者，識、思、觸是有漏，彼持生相續縛能牽有，是故名食。無漏觸等雖利益諸根大，彼不能牽有，故斷除有，是故非食。有三種事故名食：能牽後有、牽已復牽、攝持自身，是故名食。彼意思識牽未來有。摶食、觸食生已，諸有攝持。或復一切諸食皆能牽有，皆能攝持諸根。問曰：先所說諸三昧，何者三昧？幾種轉？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸食中摶食欲界說三入者，摶食是欲界三入：香、味、觸。事有十三，十一事是觸：四大、七種造色。所謂澁、滑、重、輕、冷、飢、渴及香、味。問曰：何故色聲非食？答曰：見聞非增長。滿足根大資益義是食義。或見或聞妄分別力故生樂受觸生喜，彼喜不能潤益根大，是故觸為食能利益。非色聲香味離分別亦能資益身。識食及思觸是食說有漏者，識、思、觸是有漏，彼持生相續縛能牽有，是故名食。無漏觸等雖利益諸根大，彼不能牽有，故斷除有，是故非食。有三種事故名食：能牽後有、牽已復牽、攝持自身，是故名食。彼意思識牽未來有。摶食、觸食生已，諸有攝持。或復一切諸食皆能牽有，皆能攝持諸根。問曰：先所說諸三昧，何者三昧？幾種轉？答曰：

無願有十行， 空二行當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願有十行， 空二行當知，

四行說無相， 是說為聖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四行說無相， 是說為聖行。

無願有十行者，無願三昧總說十行，緣三諦故十行轉：苦中無常苦二行，集中四行如前說，道中四行亦如前說。問曰：何故不緣滅？答曰：不願求故名無願，是不樂求義也。不願何等？謂苦。彼因盡則無，是故彼因亦捨，彼因修道盡，是故緣道。是故此定緣苦因道，不緣滅。或復說於有為不願，是故緣三諦，是中修道如服苦藥。如是如空二行當知，身見近對治故。空三昧有二行。何等為二？空、無我。身見取我我所行見，我對治故，說無我行；我所對治故，說空行。如彼法無我，是故無我。四行說無相者，無相三昧滅四行轉，除有為行，但緣於法。行說無相，此中顯示解脫門，故一向無漏三昧。問曰：顛倒云何斷？何自性？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願有十行者，無願三昧總說十行，緣三諦故十行轉：苦中無常苦二行，集中四行如前說，道中四行亦如前說。問曰：何故不緣滅？答曰：不願求故名無願，是不樂求義也。不願何等？謂苦。彼因盡則無，是故彼因亦捨，彼因修道盡，是故緣道。是故此定緣苦因道，不緣滅。或復說於有為不願，是故緣三諦，是中修道如服苦藥。如是如空二行當知，身見近對治故。空三昧有二行。何等為二？空、無我。身見取我我所行見，我對治故，說無我行；我所對治故，說空行。如彼法無我，是故無我。四行說無相者，無相三昧滅四行轉，除有為行，但緣於法。行說無相，此中顯示解脫門，故一向無漏三昧。問曰：顛倒云何斷？何自性？答曰：

謂彼四顛倒， 當知見苦斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼四顛倒， 當知見苦斷，

於彼增上見， 見實者廢立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼增上見， 見實者廢立。

謂彼四顛倒當知見苦斷者，一切四顛倒依苦轉，是故見苦斷，已說三見中。於彼增上見者，此四顛倒，三見中少分，是見自性。經中想心濁故說想心倒。見實者廢立，何以故？增上見中若得增上如是力，顛倒建立。如我見顛倒非我所見，如是邊見常見顛倒非斷見。見取淨樂見顛倒。問曰：誰增上？答曰：推建立一向顛倒，是故顛倒。彼如是想，是故非一切見是顛倒。邪見斷見雖推及一向倒，壞事轉建立。戒取推建立，非一向顛倒取，少淨非勝見勝取少勝。我見力建立我所，是故我所見不立顛倒。問曰：世尊說多見，如六十二見，彼見何見攝？答曰：五見攝。問曰：此云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼四顛倒當知見苦斷者，一切四顛倒依苦轉，是故見苦斷，已說三見中。於彼增上見者，此四顛倒，三見中少分，是見自性。經中想心濁故說想心倒。見實者廢立，何以故？增上見中若得增上如是力，顛倒建立。如我見顛倒非我所見，如是邊見常見顛倒非斷見。見取淨樂見顛倒。問曰：誰增上？答曰：推建立一向顛倒，是故顛倒。彼如是想，是故非一切見是顛倒。邪見斷見雖推及一向倒，壞事轉建立。戒取推建立，非一向顛倒取，少淨非勝見勝取少勝。我見力建立我所，是故我所見不立顛倒。問曰：世尊說多見，如六十二見，彼見何見攝？答曰：五見攝。問曰：此云何？答曰：

誹謗於真實， 此見說邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗於真實， 此見說邪見，

非實而建立， 二見及是智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非實而建立， 二見及是智。

誹謗於真實此見說邪見者，若見謗真實有義，言無所有，如無施等，是為邪見。非實而建立二見及是智者，於陰中非實我所建立身見，非真實樂淨建立見取。若餘非實建立，如見杌建立人想。邪智非邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗於真實此見說邪見者，若見謗真實有義，言無所有，如無施等，是為邪見。非實而建立二見及是智者，於陰中非實我所建立身見，非真實樂淨建立見取。若餘非實建立，如見杌建立人想。邪智非邪見。

又戒威儀取， 非因而見因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又戒威儀取， 非因而見因，

若攝受邊見， 依常見斷見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若攝受邊見， 依常見斷見。

又戒威儀取非因而見因者，如自在天因、牛戒見等，生天世間流轉解脫。若攝受邊見依常見斷見者，若見諸行常，是名常見。如說常者，彼不知因果連續，是故於事中立斷，是名斷見。是二見名受邊見。除此更無餘見，是故一切見入此見中當知。問曰：此見何斷、何不斷？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又戒威儀取非因而見因者，如自在天因、牛戒見等，生天世間流轉解脫。若攝受邊見依常見斷見者，若見諸行常，是名常見。如說常者，彼不知因果連續，是故於事中立斷，是名斷見。是二見名受邊見。除此更無餘見，是故一切見入此見中當知。問曰：此見何斷、何不斷？答曰：

誹謗而建立， 因見依二邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗而建立， 因見依二邊，

隨於此事轉， 若見彼則斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨於此事轉， 若見彼則斷。

誹謗邪見已說。彼若謗苦，彼說見苦斷，如是集等建立不實，說二見。彼身見於苦建立見苦斷見取，若見苦斷樂等建立，是故見苦斷當知。如是見集斷等戒取，若依於有漏轉彼見苦斷，若依無漏轉彼見道斷當知。斷見常見依苦轉，是故見苦所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗邪見已說。彼若謗苦，彼說見苦斷，如是集等建立不實，說二見。彼身見於苦建立見苦斷見取，若見苦斷樂等建立，是故見苦斷當知。如是見集斷等戒取，若依於有漏轉彼見苦斷，若依無漏轉彼見道斷當知。斷見常見依苦轉，是故見苦所斷。