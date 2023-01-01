阿毘曇心論經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論經卷第四

法勝論大德優波扇多釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法勝論大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部)

智品第六(別譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智品第六(別譯)

今欲分別涅槃分智。何以故？以智能斷諸煩惱故。欲廣釋智，故先說此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今欲分別涅槃分智。何以故？以智能斷諸煩惱故。欲廣釋智，故先說此。

若智性能了， 觀察一切有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智性能了， 觀察一切有，

有無有涅槃， 彼相我當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無有涅槃， 彼相我當說。

有無有者，所謂涅槃，是故智者觀有無有。有者，一切有漏法，謂苦集義。有無有者，謂滅諦也。一切有無有，故名有無有，於彼中無有義也。此說有對治，謂是滅，是故滅非無也。非無物有對治，如滅盡正受，心心數法不行故。對治說滅是有物，如是涅槃一切有對治，是故有。事如除病得無病，彼相謂寂滅。寂滅相等，彼攀緣智，智者觀察於彼，非無境界而有智轉，是故若智觀察此即是道。問曰：彼何者是？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無有者，所謂涅槃，是故智者觀有無有。有者，一切有漏法，謂苦集義。有無有者，謂滅諦也。一切有無有，故名有無有，於彼中無有義也。此說有對治，謂是滅，是故滅非無也。非無物有對治，如滅盡正受，心心數法不行故。對治說滅是有物，如是涅槃一切有對治，是故有。事如除病得無病，彼相謂寂滅。寂滅相等，彼攀緣智，智者觀察於彼，非無境界而有智轉，是故若智觀察此即是道。問曰：彼何者是？答曰：

三智佛所說， 最上第一覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三智佛所說， 最上第一覺，

法智隨順智， 及以世俗智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智隨順智， 及以世俗智。

此三智攝一切智。法智者，若智欲界境界、或欲界滅對治、或境界無漏，彼初取法決定行，故名法智。隨順智者，若智色無色界境界、色無色界滅對治、或境界無漏，次法智後次第隨順，故名隨順智。世俗智者，若有漏智多受俗數，謂男女等，故說世智，如是等名世俗智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三智攝一切智。法智者，若智欲界境界、或欲界滅對治、或境界無漏，彼初取法決定行，故名法智。隨順智者，若智色無色界境界、色無色界滅對治、或境界無漏，次法智後次第隨順，故名隨順智。世俗智者，若有漏智多受俗數，謂男女等，故說世智，如是等名世俗智。

苦集及滅道， 二智而隨生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦集及滅道， 二智而隨生，

如是四種智， 牟尼隨名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四種智， 牟尼隨名說。

法智、隨順智者，隨聖諦轉。世尊隨名說，苦諦境界故說苦智；如是集滅道諦境界，故曰集滅道智。於此苦集二智行差別，苦行轉名苦智、集行轉名集智。緣無差別，同緣五陰，故滅道二智行緣差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智、隨順智者，隨聖諦轉。世尊隨名說，苦諦境界故說苦智；如是集滅道諦境界，故曰集滅道智。於此苦集二智行差別，苦行轉名苦智、集行轉名集智。緣無差別，同緣五陰，故滅道二智行緣差別。

若智觀他心， 是從三中說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智觀他心， 是從三中說，

盡無生智二， 當知在四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡無生智二， 當知在四門。

若智觀他心是從三中說者，三智中他心智有漏是世智，若欲界對治境界彼是法智，若色無色界對治境界是隨順智，心心數境界彼心心數方便成就，故名他心智。盡無生智二者，盡智、無生智是二智，謂法智、隨順智彼所作究竟受是盡智，不復更作受是無生智。問曰：盡智、無生智何諦境界？答曰：當知在四門，此緣四諦義也，除初盡智，彼緣二諦。已分別十智，行分別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智觀他心是從三中說者，三智中他心智有漏是世智，若欲界對治境界彼是法智，若色無色界對治境界是隨順智，心心數境界彼心心數方便成就，故名他心智。盡無生智二者，盡智、無生智是二智，謂法智、隨順智彼所作究竟受是盡智，不復更作受是無生智。問曰：盡智、無生智何諦境界？答曰：當知在四門，此緣四諦義也，除初盡智，彼緣二諦。已分別十智，行分別今當說。

二智十六行， 法智隨順智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智十六行， 法智隨順智，

上已說及餘， 是說世俗智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上已說及餘， 是說世俗智。

世智十六行轉，前後皆有彼十六行，暖、頂、忍攝，餘聞思修慧第一法攝。四行無間等邊十二行，彼外更有行，謂施、戒、慈等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世智十六行轉，前後皆有彼十六行，暖、頂、忍攝，餘聞思修慧第一法攝。四行無間等邊十二行，彼外更有行，謂施、戒、慈等。

四智有四行， 決定行所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有四行， 決定行所說，

若知他心智， 如是行或非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知他心智， 如是行或非。

四智有四行決定行所說者，苦智有四行，集滅道智亦如是。若知他心智如是行或非者，若無漏他心智，彼有四行。如道智是道智少分故，若有漏者行則異，但攝有漏心心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有四行決定行所說者，苦智有四行，集滅道智亦如是。若知他心智如是行或非者，若無漏他心智，彼有四行。如道智是道智少分故，若有漏者行則異，但攝有漏心心數法。

盡智無生智， 離空無我行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智無生智， 離空無我行，

說有十四行， 受相為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十四行， 受相為最上。

盡智無生智離空無我行說有十四行者，盡智無生智第一義轉，亦親近世智作意我生盡，如是等取我眾生相似行。空行、無我行，定是第一義轉，非世俗緣。是故盡智、無生智，空行、無我行不轉故，有十四行。問曰：所有無漏智，一切十六行攝不耶？答曰：不爾。受相為最上。彼十六行是共行，若復取自相無漏智，如身念處等，彼非十六行攝。已說行差別，得今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智無生智離空無我行說有十四行者，盡智無生智第一義轉，亦親近世智作意我生盡，如是等取我眾生相似行。空行、無我行，定是第一義轉，非世俗緣。是故盡智、無生智，空行、無我行不轉故，有十四行。問曰：所有無漏智，一切十六行攝不耶？答曰：不爾。受相為最上。彼十六行是共行，若復取自相無漏智，如身念處等，彼非十六行攝。已說行差別，得今當說。

最初無漏心， 或有成就一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初無漏心， 或有成就一，

二或成就三， 於上四增一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二或成就三， 於上四增一。

最初無漏心或有成就一者，最初苦法忍相應心，未離欲成就一智謂世智；離欲成就他心智，不現在前。非見道次第他心智現在前。何以故？與流轉相違故。二或成就三者，第二無漏苦法智相應心。未離欲成就三：法智、苦智、世智；若離欲成就他心智。於上四增一者，於上四心剎那中，當知一一增苦比智。得比智集法智，得集智滅法智，得滅智道法智，得道智、集滅道比智及忍，不得未曾得智。問曰：在何地？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初無漏心或有成就一者，最初苦法忍相應心，未離欲成就一智謂世智；離欲成就他心智，不現在前。非見道次第他心智現在前。何以故？與流轉相違故。二或成就三者，第二無漏苦法智相應心。未離欲成就三：法智、苦智、世智；若離欲成就他心智。於上四增一者，於上四心剎那中，當知一一增苦比智。得比智集法智，得集智滅法智，得滅智道法智，得道智、集滅道比智及忍，不得未曾得智。問曰：在何地？答曰：

九智聖所說， 此依於二地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智聖所說， 此依於二地，

當知禪有十， 無色地中八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知禪有十， 無色地中八。

九智聖所說此依於二地者，九智依未來禪、中間禪，除他心智。當知禪有十者，根本四禪各有十智。問曰：何故中間禪、未來禪無他心智？答曰：微細境界故。此境界微細，於他身中心心數法，未來禪少道，非少道能取微細義。彼根本禪道止觀雙行，是強力道，故彼能取。無色地中八者，除法智、他心智。法智者欲界境界，無色界於欲界依對治行緣遠，是故無色界無法智。他心智緣色能生，是故於色界轉，非無色中。餘未來有頂有一世智。何以故？有漏故。已說地差別，修差別今當說。修有六種，所謂得修、習修、對治修、出離修、戒修、觀察修。彼得修者，若於善法不得，得現在未來故。習修者，先所得功德現前修習。對治修者，諸有漏法修對治道。出離修者，若修道時捨離穢法。戒修者，若能調伏諸根道。觀察修者，若觀察身等。此中唯取二修，謂得修、習修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智聖所說此依於二地者，九智依未來禪、中間禪，除他心智。當知禪有十者，根本四禪各有十智。問曰：何故中間禪、未來禪無他心智？答曰：微細境界故。此境界微細，於他身中心心數法，未來禪少道，非少道能取微細義。彼根本禪道止觀雙行，是強力道，故彼能取。無色地中八者，除法智、他心智。法智者欲界境界，無色界於欲界依對治行緣遠，是故無色界無法智。他心智緣色能生，是故於色界轉，非無色中。餘未來有頂有一世智。何以故？有漏故。已說地差別，修差別今當說。修有六種，所謂得修、習修、對治修、出離修、戒修、觀察修。彼得修者，若於善法不得，得現在未來故。習修者，先所得功德現前修習。對治修者，諸有漏法修對治道。出離修者，若修道時捨離穢法。戒修者，若能調伏諸根道。觀察修者，若觀察身等。此中唯取二修，謂得修、習修。

若得修諸智， 謂在聖見道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得修諸智， 謂在聖見道，

彼即當來修， 諸忍亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即當來修， 諸忍亦如是。

若得修諸智謂在聖見道彼即當來修者。若見道諸智現前修。彼即當來修。謂苦法智現在修。彼亦未來修。非忍非餘智。如是乃至道法忍。諸忍亦如是者。忍中亦如是。苦法忍現在修。彼亦未來修。非智非餘忍。一切忍亦如是。問曰：何故見道唯修自分道？修道修自分非自分耶？答曰：未修智故，故見道中智未習未練；修道中二種並作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得修諸智謂在聖見道彼即當來修者。若見道諸智現前修。彼即當來修。謂苦法智現在修。彼亦未來修。非忍非餘智。如是乃至道法忍。諸忍亦如是者。忍中亦如是。苦法忍現在修。彼亦未來修。非智非餘忍。一切忍亦如是。問曰：何故見道唯修自分道？修道修自分非自分耶？答曰：未修智故，故見道中智未習未練；修道中二種並作。

於彼三心中， 得修於世智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三心中， 得修於世智，

或修七或六， 當知最後心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或修七或六， 當知最後心。

於彼三心中得修於世智者，彼見道三心中得修世智，謂苦集滅比智。隨彼地見道，即彼地有世智，及欲界世智修。若彼依未來地得決定，彼修未來及欲界世智。如是依第四禪得決定，彼修七地世俗智。問曰：道比智何故不修？答曰：彼無邊故。諦無間等邊成就故，名無間等邊，無能修一切道，於他道不能修，於自身修。乃至未來彼行者自分不現前，於三諦自他俱能知能斷能證，是故隨得邊故能修，是故彼能修非餘。是故法智亦不修。何以故？諦無間等未究竟故。於此諦世俗智本曾作證，是故此智修但有善名，方便猶未得。或修七或六當知最後心者，若離欲界欲道比智，彼修七智，阿那含果所攝，除世俗智、盡智、無生智。若未離欲修六智，除他心智。非想非非想處對治，彼得沙門果，是以不修世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三心中得修於世智者，彼見道三心中得修世智，謂苦集滅比智。隨彼地見道，即彼地有世智，及欲界世智修。若彼依未來地得決定，彼修未來及欲界世智。如是依第四禪得決定，彼修七地世俗智。問曰：道比智何故不修？答曰：彼無邊故。諦無間等邊成就故，名無間等邊，無能修一切道，於他道不能修，於自身修。乃至未來彼行者自分不現前，於三諦自他俱能知能斷能證，是故隨得邊故能修，是故彼能修非餘。是故法智亦不修。何以故？諦無間等未究竟故。於此諦世俗智本曾作證，是故此智修但有善名，方便猶未得。或修七或六當知最後心者，若離欲界欲道比智，彼修七智，阿那含果所攝，除世俗智、盡智、無生智。若未離欲修六智，除他心智。非想非非想處對治，彼得沙門果，是以不修世智。

於彼上修道， 十七無漏心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼上修道， 十七無漏心，

當知修七種， 增益根修六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知修七種， 增益根修六。

於彼上修道十七無漏心當知修七種者，若未離六種欲，從須陀洹果上修道中，十七剎那當知修七智，此道未來禪攝故。無他心智亦無盡智、無生智，以無學故，是故彼中修餘七智。彼若以世俗道進，彼世俗智現在前，七種未來。若出世間道，四種法智一一現在前，餘七智未來。增益根修六者，增益根者，謂或信解脫練治諸根進得見到。彼增進根，一切無礙道解脫道中得修六智，未離欲故無他心智。又復修道精進非斷煩惱，精進是人，未得修進功德，是故不修世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼上修道十七無漏心當知修七種者，若未離六種欲，從須陀洹果上修道中，十七剎那當知修七智，此道未來禪攝故。無他心智亦無盡智、無生智，以無學故，是故彼中修餘七智。彼若以世俗道進，彼世俗智現在前，七種未來。若出世間道，四種法智一一現在前，餘七智未來。增益根修六者，增益根者，謂或信解脫練治諸根進得見到。彼增進根，一切無礙道解脫道中得修六智，未離欲故無他心智。又復修道精進非斷煩惱，精進是人，未得修進功德，是故不修世智。

得不還果時， 出過上七地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不還果時， 出過上七地，

熏修諸神通， 解脫修習八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熏修諸神通， 解脫修習八。

得不還果時者，若得阿那含果時必得根本禪，是故修他心智及前說七種。出過上七地者，彼四禪、三無色離七地欲時，九解脫道中亦修八智。若以世俗道修進，彼世俗智現在前，未來八。若出世間道修進，彼時四比智及滅道法智一一現在前，未來八。熏修諸神通解脫修習八者，熏修起一解脫道，彼中八，法智、比智一一現在前，未來八。起神通境界宿命智解脫道中，世俗智現在前，未來八智。他心智，解脫道法智、比智。若世智中，他心智一一現在前，未來八。天耳、生死通，解脫道無記，故不修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不還果時者，若得阿那含果時必得根本禪，是故修他心智及前說七種。出過上七地者，彼四禪、三無色離七地欲時，九解脫道中亦修八智。若以世俗道修進，彼世俗智現在前，未來八。若出世間道修進，彼時四比智及滅道法智一一現在前，未來八。熏修諸神通解脫修習八者，熏修起一解脫道，彼中八，法智、比智一一現在前，未來八。起神通境界宿命智解脫道中，世俗智現在前，未來八智。他心智，解脫道法智、比智。若世智中，他心智一一現在前，未來八。天耳、生死通，解脫道無記，故不修。

此無礙道中， 及出第一有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無礙道中， 及出第一有，

彼八解脫道， 當知修於七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼八解脫道， 當知修於七。

七地離欲，一切無礙道中修七智。無礙道中修對治智，是故不修他心智，彼非對治故。熏修起二心，無礙道相似，初是無漏、第二世俗。無漏心中八，法智、比智一一現在前，未來七，除他心智。一切無礙道，不修他心智。世俗道，世俗智現在前，未來亦七。起四神通無礙道中，世俗智現在前，未來定七。他心智有漏亦然。無漏他心智，道法比智一一現前，未來定七。有頂離欲八。解脫道，四比智、二法智一一現在前，未來亦七。世俗智於彼中退，非對治故。世俗智未曾至有頂，彼或時作方便，不決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地離欲，一切無礙道中修七智。無礙道中修對治智，是故不修他心智，彼非對治故。熏修起二心，無礙道相似，初是無漏、第二世俗。無漏心中八，法智、比智一一現在前，未來七，除他心智。一切無礙道，不修他心智。世俗道，世俗智現在前，未來亦七。起四神通無礙道中，世俗智現在前，未來定七。他心智有漏亦然。無漏他心智，道法比智一一現前，未來定七。有頂離欲八。解脫道，四比智、二法智一一現在前，未來亦七。世俗智於彼中退，非對治故。世俗智未曾至有頂，彼或時作方便，不決定。

出過第一有， 無礙道修六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過第一有， 無礙道修六，

上乘應當知， 修習於下地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上乘應當知， 修習於下地。

出過第一有無礙道修六者，第一有離欲九無礙道，修六智，除他心智、世俗智，餘現在前。解脫道前已說。六智，謂四比智、二法智。上乘應當知修習於下地者，一切地中當知修自地智及下地智。若初禪進，彼修自地功德，亦修未來禪攝功德。如是乃至不用處，次第亦如是。若人乃至不用處離欲，依初禪乃至有頂離欲，是人九地無漏智修進。如是一切應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過第一有無礙道修六者，第一有離欲九無礙道，修六智，除他心智、世俗智，餘現在前。解脫道前已說。六智，謂四比智、二法智。上乘應當知修習於下地者，一切地中當知修自地智及下地智。若初禪進，彼修自地功德，亦修未來禪攝功德。如是乃至不用處，次第亦如是。若人乃至不用處離欲，依初禪乃至有頂離欲，是人九地無漏智修進。如是一切應當知。

無學初心修， 諸地生功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學初心修， 諸地生功德，

漏無漏一切， 此是隨順智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏無漏一切， 此是隨順智。

無學初心修諸地生功德漏無漏一切者，得阿羅漢果，一切地漏無漏功德一切修進。問曰：何故此地修一切功德？答曰：斷一切縛，得蘇息故。如來解縛法降伏煩惱，力士眾咸慶快心得自在，首繫解脫絹。如王登祚，諸方萬姓貢上珍寶盡難勝。煩惱怨離，殺怨家故，一切國土人皆歸伏。彼先雖得下地功德，有煩惱相續故不明淨，今除煩惱盡故功德明淨。及入出定心成就，是故熏修。若住欲界得阿羅漢果，法或如是。若住色界得阿羅漢者，彼二界功德修進滿足，是故一界生。如是地地應當知。問曰：無學初心何智相應？答曰：此是隨順智。此隨順智相應，彼作如是意：我生已盡。非想非非想處陰取此中生，彼人緣彼。何以故？最後斷故，是故彼苦比智或集比智。問曰：世尊說若見智慧。此為一、為異耶？答曰：彼是慧性，世尊觀因緣故，故如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學初心修諸地生功德漏無漏一切者，得阿羅漢果，一切地漏無漏功德一切修進。問曰：何故此地修一切功德？答曰：斷一切縛，得蘇息故。如來解縛法降伏煩惱，力士眾咸慶快心得自在，首繫解脫絹。如王登祚，諸方萬姓貢上珍寶盡難勝。煩惱怨離，殺怨家故，一切國土人皆歸伏。彼先雖得下地功德，有煩惱相續故不明淨，今除煩惱盡故功德明淨。及入出定心成就，是故熏修。若住欲界得阿羅漢果，法或如是。若住色界得阿羅漢者，彼二界功德修進滿足，是故一界生。如是地地應當知。問曰：無學初心何智相應？答曰：此是隨順智。此隨順智相應，彼作如是意：我生已盡。非想非非想處陰取此中生，彼人緣彼。何以故？最後斷故，是故彼苦比智或集比智。問曰：世尊說若見智慧。此為一、為異耶？答曰：彼是慧性，世尊觀因緣故，故如是說。

諸忍則非智， 盡無生非見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸忍則非智， 盡無生非見，

若餘諸聖慧， 當知三種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若餘諸聖慧， 當知三種性。

諸忍則非智者，八無間等忍非智。何以故？不決定故。決定義是智義，忍不決定，自品對治疑隨生故。忍者求欲轉，智者求欲斷，是故忍非智。盡無生非見者，盡、無生二智，能見示故、慧決定故。智何故非見？無求故、中平故。若餘諸聖慧當知三種性者，餘無漏慧事，見、智、慧性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸忍則非智者，八無間等忍非智。何以故？不決定故。決定義是智義，忍不決定，自品對治疑隨生故。忍者求欲轉，智者求欲斷，是故忍非智。盡無生非見者，盡、無生二智，能見示故、慧決定故。智何故非見？無求故、中平故。若餘諸聖慧當知三種性者，餘無漏慧事，見、智、慧性。

若善有漏智， 在意則是見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若善有漏智， 在意則是見，

煩惱見是智， 此及餘說慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱見是智， 此及餘說慧。

若善有漏智在意則是見者，善有漏意地智能求故，亦說見。煩惱見是智者，若煩惱見自性，謂身見等，彼從測量思覺轉故、推求故名見，彼決定故名智，此及餘說慧者，若已說者，見事、慧事。及餘未說者，如無記意地五見。外穢污意地及五識身相應所有智，一切是慧。當知此中未說者說。彼中若無記，不能測量、不能覺察、不能推求故非見，穢污煩惱所污故。五識身相應不能分別現境界故、一往墮故，諸見不爾。問曰：一一智緣幾智？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若善有漏智在意則是見者，善有漏意地智能求故，亦說見。煩惱見是智者，若煩惱見自性，謂身見等，彼從測量思覺轉故、推求故名見，彼決定故名智，此及餘說慧者，若已說者，見事、慧事。及餘未說者，如無記意地五見。外穢污意地及五識身相應所有智，一切是慧。當知此中未說者說。彼中若無記，不能測量、不能覺察、不能推求故非見，穢污煩惱所污故。五識身相應不能分別現境界故、一往墮故，諸見不爾。問曰：一一智緣幾智？答曰：

法智隨順智， 觀察於九智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智隨順智， 觀察於九智，

因智及果智， 二智境當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因智及果智， 二智境當知。

法智隨順智觀察於九智者，法智緣九智，除比智。比智亦緣九智，除法智。道法智緣一切法智，彼分亦餘智，苦集法智緣欲界世智。如是道比智緣自分比智，苦集比智緣色無色界世智及世俗他心智。問曰：何故法智、比智不更互彼此相緣？答曰：上下緣差別故，如二人觀地、虛空。因智及果智二智境當知者，集智緣有漏他心智及世俗智。何以故？集諦分數故。不緣餘智，餘無漏故。苦智亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智隨順智觀察於九智者，法智緣九智，除比智。比智亦緣九智，除法智。道法智緣一切法智，彼分亦餘智，苦集法智緣欲界世智。如是道比智緣自分比智，苦集比智緣色無色界世智及世俗他心智。問曰：何故法智、比智不更互彼此相緣？答曰：上下緣差別故，如二人觀地、虛空。因智及果智二智境當知者，集智緣有漏他心智及世俗智。何以故？集諦分數故。不緣餘智，餘無漏故。苦智亦爾。

道智緣九智， 滅智無境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道智緣九智， 滅智無境界，

餘一切境界， 決定智所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘一切境界， 決定智所說。

道智緣九智者，道智緣九智，除世俗智。何以故？有漏故。餘九智緣。何以故？道諦分數故。滅智無境界者，滅智不緣智。何以故？緣無為故。餘一切境界決定智所說者，餘四智緣十智。世智緣十智。何以故？一切法境界故。如是他心智，一切他心心數境界故。彼有漏他心智緣有漏智，如是無漏緣無漏。彼中法智法智分、隨順隨順智分，地根人度非緣。盡無生智亦如是，一切有為境界故。問曰：如佛說，隨順智若有頂離欲，得阿羅漢果。不盡是隨順智耶？答曰：彼分對治法智斷故，亦有法智彼分對治。問曰：何者是耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道智緣九智者，道智緣九智，除世俗智。何以故？有漏故。餘九智緣。何以故？道諦分數故。滅智無境界者，滅智不緣智。何以故？緣無為故。餘一切境界決定智所說者，餘四智緣十智。世智緣十智。何以故？一切法境界故。如是他心智，一切他心心數境界故。彼有漏他心智緣有漏智，如是無漏緣無漏。彼中法智法智分、隨順隨順智分，地根人度非緣。盡無生智亦如是，一切有為境界故。問曰：如佛說，隨順智若有頂離欲，得阿羅漢果。不盡是隨順智耶？答曰：彼分對治法智斷故，亦有法智彼分對治。問曰：何者是耶？答曰：

若彼滅道中， 法智之所轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼滅道中， 法智之所轉，

彼三界對治， 非欲隨順智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼三界對治， 非欲隨順智。

若彼滅道中法智之所轉彼三界對治者，諸修道中滅道法智亦色無色界對治。彼人生欲界，捨色無色界結，彼自地陰所逼惱。彼中極見其過故，為離彼故求對治。三界中離欲去，彼有頂離欲。但法智無礙道，彼隨順智解脫道。問曰：何故非苦集法智去？答曰：苦集不等故。欲界苦集下劣，色無色上勝，不應觀察下劣厭離於上。有何過？異處惱、異處厭，離滅道相似。是故觀彼厭，離三界欲。此道理說也。問曰：頗有隨順智亦於欲界為對治耶？答曰：非欲隨順智。無有隨順智為欲界對治，無有一人於彼見增上過。無此道理也。若於色無色離欲，然後於欲界離欲者，無有如是理也。或初難斷自地不能離，譬如國王不能降伏自國而欲降伏他國。如王降伏自國然後降伏他國，法智亦爾。問曰：神通何智性？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼滅道中法智之所轉彼三界對治者，諸修道中滅道法智亦色無色界對治。彼人生欲界，捨色無色界結，彼自地陰所逼惱。彼中極見其過故，為離彼故求對治。三界中離欲去，彼有頂離欲。但法智無礙道，彼隨順智解脫道。問曰：何故非苦集法智去？答曰：苦集不等故。欲界苦集下劣，色無色上勝，不應觀察下劣厭離於上。有何過？異處惱、異處厭，離滅道相似。是故觀彼厭，離三界欲。此道理說也。問曰：頗有隨順智亦於欲界為對治耶？答曰：非欲隨順智。無有隨順智為欲界對治，無有一人於彼見增上過。無此道理也。若於色無色離欲，然後於欲界離欲者，無有如是理也。或初難斷自地不能離，譬如國王不能降伏自國而欲降伏他國。如王降伏自國然後降伏他國，法智亦爾。問曰：神通何智性？答曰：

神足天眼耳， 當知一世智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足天眼耳， 當知一世智，

六智憶宿命， 五說他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六智憶宿命， 五說他心智。

神足天眼耳當知一世智者，神足、天眼、天耳是一世智，非無漏智如是轉。彼神足通智能示現種種事，示現種種事是智慧。能天耳通者，天耳識相應慧。生死智通者，天眼識相應慧。六智憶宿命者，憶念過去處神通六智，謂法智憶法智分、隨順智憶隨順智分、世智憶世智分、苦智憶過去苦、集智亦如是、道智出世間行。罽賓論師說但一世智。五說他心智者，他心智通五智，謂法智、隨順智、世智、道智及他心智等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足天眼耳當知一世智者，神足、天眼、天耳是一世智，非無漏智如是轉。彼神足通智能示現種種事，示現種種事是智慧。能天耳通者，天耳識相應慧。生死智通者，天眼識相應慧。六智憶宿命者，憶念過去處神通六智，謂法智憶法智分、隨順智憶隨順智分、世智憶世智分、苦智憶過去苦、集智亦如是、道智出世間行。罽賓論師說但一世智。五說他心智者，他心智通五智，謂法智、隨順智、世智、道智及他心智等。

九智漏盡通， 決定智所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智漏盡通， 決定智所說，

八智身中轉， 法十九智二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八智身中轉， 法十九智二。

九智漏盡通決定智所說者，漏盡通無漏，九智漏盡智攝故。問曰：如他心智，盡、無生智不攝。云何言攝耶？答曰：無學正見攝故，彼一切三種智說漏盡通。問曰：念處何智性？答曰：八智身中轉。苦有色身名，彼中八智轉，除他心智及滅智。法十者，除色受心，餘法名法念處，彼中十智轉如前說。九智二者，受心中除滅智，九智轉。問曰：如來十力、四無所畏是智性，彼智云何差別？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智漏盡通決定智所說者，漏盡通無漏，九智漏盡智攝故。問曰：如他心智，盡、無生智不攝。云何言攝耶？答曰：無學正見攝故，彼一切三種智說漏盡通。問曰：念處何智性？答曰：八智身中轉。苦有色身名，彼中八智轉，除他心智及滅智。法十者，除色受心，餘法名法念處，彼中十智轉如前說。九智二者，受心中除滅智，九智轉。問曰：如來十力、四無所畏是智性，彼智云何差別？答曰：

是處非處力， 及以初無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處非處力， 及以初無畏，

當知佛十智， 餘此中差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知佛十智， 餘此中差別。

是處非處力及以初無畏當知佛十智者，若彼是處非處力十智，如是初無畏我正遍知，如是廣說彼亦十智。何以故？正取故。餘此中差別者，處非處力差別餘力，初無畏差別餘無畏。問曰：佛何故差別作多種？答曰：佛隨處化，眾生欲故，差別多種。有人信樂廣說不樂總說，有人樂於略說。力義者，隨自樂欲，能成就義是力義、無障礙義是力義、能制義是力義、無能侵欺義是力義、能映奪他義是力義。彼處非處力者，因果中決定無礙者，是名處非處力。自業智力者，善不善業處事因報，若多若少、若定不定，如是等義中若無礙智，是名自業智力。彼禪解脫三昧正受智力者，此禪等自性名字得方便攝有味淨無漏退住勝達分，如是等義中若無礙智，是名定力。根差別智力者，於眾生下中上根能知，若無礙智，是名根差別智力。種種解智力者，眾生下中上自解知無障礙，是名種種解智力。種種性智力，知眾生性、知法差別性，若無礙智，是名種種性智力。一切至處道力者，一切生死轉業能盡一切生法，知無障礙智，是名至處道智力。憶宿命智力者，自他過去生死展轉，憶知無障礙智，是名憶宿命智力。生死智力者，眾生未來有相續，見無障礙智，是名生死智力。漏盡智力者，若漏盡、漏盡方便，若無礙智，是名漏盡智力。如來十力無畏，如經中廣說。不怯弱義是無畏義，無恐怖義是無畏義，無逃避義是無畏義，不下劣義是無畏義。如師子自力雄猛滿足不假於伴，如師子無畏是無畏義。問曰：無礙現見亦是智性，彼云何差別？答曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處非處力及以初無畏當知佛十智者，若彼是處非處力十智，如是初無畏我正遍知，如是廣說彼亦十智。何以故？正取故。餘此中差別者，處非處力差別餘力，初無畏差別餘無畏。問曰：佛何故差別作多種？答曰：佛隨處化，眾生欲故，差別多種。有人信樂廣說不樂總說，有人樂於略說。力義者，隨自樂欲，能成就義是力義、無障礙義是力義、能制義是力義、無能侵欺義是力義、能映奪他義是力義。彼處非處力者，因果中決定無礙者，是名處非處力。自業智力者，善不善業處事因報，若多若少、若定不定，如是等義中若無礙智，是名自業智力。彼禪解脫三昧正受智力者，此禪等自性名字得方便攝有味淨無漏退住勝達分，如是等義中若無礙智，是名定力。根差別智力者，於眾生下中上根能知，若無礙智，是名根差別智力。種種解智力者，眾生下中上自解知無障礙，是名種種解智力。種種性智力，知眾生性、知法差別性，若無礙智，是名種種性智力。一切至處道力者，一切生死轉業能盡一切生法，知無障礙智，是名至處道智力。憶宿命智力者，自他過去生死展轉，憶知無障礙智，是名憶宿命智力。生死智力者，眾生未來有相續，見無障礙智，是名生死智力。漏盡智力者，若漏盡、漏盡方便，若無礙智，是名漏盡智力。如來十力無畏，如經中廣說。不怯弱義是無畏義，無恐怖義是無畏義，無逃避義是無畏義，不下劣義是無畏義。如師子自力雄猛滿足不假於伴，如師子無畏是無畏義。問曰：無礙現見亦是智性，彼云何差別？答曰。

法辯辭辯一， 樂義辯俱十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辯辭辯一， 樂義辯俱十，

七智是願智， 智者之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七智是願智， 智者之所說。

法辯辭辯一者，彼法無礙者，句味現前，若無礙智，是名法無礙，是世智。辭無礙者，言音正不正方便隨方俗語，若無礙智，是名辭無礙，彼亦世智。樂義辯俱十者，樂說無礙者，法辭義相應，任放不怯弱說、種種說，若無礙智，是名樂說無礙，此有十智。義無礙者，於法自相共相，若無礙智，是名義無礙，是亦十智，能受真實相故。問曰：願智有幾智？答曰：願智是七智，智者之所說。願初轉樂欲義轉，故名願智，彼七智。罽賓論師說，除他心智、盡智、無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辯辭辯一者，彼法無礙者，句味現前，若無礙智，是名法無礙，是世智。辭無礙者，言音正不正方便隨方俗語，若無礙智，是名辭無礙，彼亦世智。樂義辯俱十者，樂說無礙者，法辭義相應，任放不怯弱說、種種說，若無礙智，是名樂說無礙，此有十智。義無礙者，於法自相共相，若無礙智，是名義無礙，是亦十智，能受真實相故。問曰：願智有幾智？答曰：願智是七智，智者之所說。願初轉樂欲義轉，故名願智，彼七智。罽賓論師說，除他心智、盡智、無生智。

定品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定品第七之一

如是知諸智，智依義今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知諸智，智依義今當說。

智依於三昧， 無罣礙而轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智依於三昧， 無罣礙而轉，

是故思惟定， 求於真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故思惟定， 求於真實相。

智依於三昧無罣礙而轉者，如燈依淨油炷，離風動處光焰不動而甚明淨。如是三昧依智，離諸亂風無障礙轉，其心不動。如是義也，轉行於緣無有疑惑。是故思惟定求於真實相者，若無定不能生真實智，無有離真實智能趣涅槃，是故求真實相者必定須知三昧。彼三昧者何？謂善一心，是最勝根義也。如是一根轉自善心相續名一心。最勝者，或云境界名也。如是一緣轉是善心相續名一心。問曰：何者是三昧？云何知耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智依於三昧無罣礙而轉者，如燈依淨油炷，離風動處光焰不動而甚明淨。如是三昧依智，離諸亂風無障礙轉，其心不動。如是義也，轉行於緣無有疑惑。是故思惟定求於真實相者，若無定不能生真實智，無有離真實智能趣涅槃，是故求真實相者必定須知三昧。彼三昧者何？謂善一心，是最勝根義也。如是一根轉自善心相續名一心。最勝者，或云境界名也。如是一緣轉是善心相續名一心。問曰：何者是三昧？云何知耶？答曰：

決定說四禪， 及與無色定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定說四禪， 及與無色定，

是中一一說， 有味淨無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中一一說， 有味淨無漏。

決定說四禪及與無色定者，略說八種三昧攝一切三昧。是中一一說有味淨無漏者，是中一一三昧有三種：味相應、淨、無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定說四禪及與無色定者，略說八種三昧攝一切三昧。是中一一說有味淨無漏者，是中一一三昧有三種：味相應、淨、無漏。

善有漏名淨， 無熱說無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有漏名淨， 無熱說無漏，

有味愛相應， 有頂無無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有味愛相應， 有頂無無漏。

善有漏名淨者，彼中若有漏善，當知名淨。無熱說無漏者，若離煩惱者，當知是無漏。問曰：若無漏第一義淨，何故世間煩惱相續說名為淨，不說無漏為淨？答曰：無漏不待言說自知是淨；世間法淨不障，他人不知，為欲成彼故說，離煩惱是名。彼非相違，能牽無漏故，是故說淨。有味愛相應者，若三昧愛相應者是味相應，亦有與餘煩惱相應禪等。見疑增上慢修定者，緣縛力禪等愛相應，非餘煩惱共相應。非餘煩惱能如是緣縛心，如愛為三昧緣縛。有頂無無漏者，有頂有淨、味相應，非無漏，不捷利故；聖道捷利。問曰：此禪何等性耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有漏名淨者，彼中若有漏善，當知名淨。無熱說無漏者，若離煩惱者，當知是無漏。問曰：若無漏第一義淨，何故世間煩惱相續說名為淨，不說無漏為淨？答曰：無漏不待言說自知是淨；世間法淨不障，他人不知，為欲成彼故說，離煩惱是名。彼非相違，能牽無漏故，是故說淨。有味愛相應者，若三昧愛相應者是味相應，亦有與餘煩惱相應禪等。見疑增上慢修定者，緣縛力禪等愛相應，非餘煩惱共相應。非餘煩惱能如是緣縛心，如愛為三昧緣縛。有頂無無漏者，有頂有淨、味相應，非無漏，不捷利故；聖道捷利。問曰：此禪何等性耶？答曰：

五支有覺觀， 亦復有三受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五支有覺觀， 亦復有三受，

彼種種四心， 是說為初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼種種四心， 是說為初禪。

五支者，除五支故名五支。問曰：除支更有禪耶？答曰：不然。彼支一一是禪、各各相支，義須分別。分義是支義，如車支、如王支。問曰：何者是支？答曰：覺、觀、喜、樂及一心。彼覺者，正受初分別麁心利義。觀者，麁心隨順相續法說細。心微細，少義也。喜者，入定心悅。樂者，身心樂離麁重，猗息心調柔方便。一心者，心繫一緣有覺有觀。問曰：初說五支，今何故說有覺有觀？答曰：支者善，有覺有觀此說穢污。三受者，此中有三受：三識身樂根、意地喜根、四識身捨根。彼種種者，梵世種種身，彼上下身以覺觀力故生。四心者，彼有四心：眼、耳、身、意識。是說為初禪者，此諸法是說初禪，俱生正受此禪中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五支者，除五支故名五支。問曰：除支更有禪耶？答曰：不然。彼支一一是禪、各各相支，義須分別。分義是支義，如車支、如王支。問曰：何者是支？答曰：覺、觀、喜、樂及一心。彼覺者，正受初分別麁心利義。觀者，麁心隨順相續法說細。心微細，少義也。喜者，入定心悅。樂者，身心樂離麁重，猗息心調柔方便。一心者，心繫一緣有覺有觀。問曰：初說五支，今何故說有覺有觀？答曰：支者善，有覺有觀此說穢污。三受者，此中有三受：三識身樂根、意地喜根、四識身捨根。彼種種者，梵世種種身，彼上下身以覺觀力故生。四心者，彼有四心：眼、耳、身、意識。是說為初禪者，此諸法是說初禪，俱生正受此禪中攝。

第二有四支， 種種及二受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二有四支， 種種及二受，

第三有五支， 此禪說二受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三有五支， 此禪說二受。

第二有四支者，內淨是信義也，離初禪欲決定界地過故，正信、喜、樂、一心。彼無共種種身。何以故？無覺觀故。成就種種心，或時喜根現在前、有時捨根現在前，彼根本喜根、未來捨根。二受者，喜根、捨根必定意地。如是等事說第二禪。第三有五支此禪說二受者，第三禪五支：捨、念、安慧、樂、一心。樂著樂故不求餘名捨，護喜食故名念。恐第二禪地喜牽自地過，一切世間勝樂對治，及正智樂意地樂根，一心名定。二受者，樂根、捨根，此中二受樂根捨根。此等法是說第三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二有四支者，內淨是信義也，離初禪欲決定界地過故，正信、喜、樂、一心。彼無共種種身。何以故？無覺觀故。成就種種心，或時喜根現在前、有時捨根現在前，彼根本喜根、未來捨根。二受者，喜根、捨根必定意地。如是等事說第二禪。第三有五支此禪說二受者，第三禪五支：捨、念、安慧、樂、一心。樂著樂故不求餘名捨，護喜食故名念。恐第二禪地喜牽自地過，一切世間勝樂對治，及正智樂意地樂根，一心名定。二受者，樂根、捨根，此中二受樂根捨根。此等法是說第三禪。

離息入息出， 第四有四支， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離息入息出， 第四有四支，

支者謂說善， 隨事如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支者謂說善， 隨事如先說。

離息入息出第四有四支者，第四禪無出入息，三昧力故，彼身無孔。四支者，彼不苦不樂受、捨念、清淨、一心。問曰：味相應等，三種禪悉成就耶？答曰：支者謂說善，善禪與支相應，當知非穢污。問曰：穢污中無何者？答曰：初禪中無離生喜樂。問曰：穢污中亦有喜，何故言無？答曰：猗樂彼離生與喜相應，故說離生喜樂。此一向善，故彼無，餘者有喜。於此有喜，彼非支穢污。第二禪無內淨，煩惱濁亂故。猗樂先捨，是故第三禪中無憶念安慧。最勝樂惑心，故無憶念。若彼有念者是失念，失念故非支非安隱，非安隱故非支。捨亦無，一向善故，第四禪中除。何以故？二種等故，第四禪無捨。念清淨非善故無捨，煩惱染污故念不清淨是故非支，彼或失念故非支。隨事如先說者，若事善，禪中已說。穢污禪中不除，彼穢污禪中亦說。彼初禪中覺觀一心，餘人欲立喜者，是故穢污初禪四支。彼第二禪喜一心，餘人欲立信者，是故第二禪三支。第三禪樂一心，餘人欲立念慧，是故第三禪四支。第四禪不苦不樂一心，亦有欲立念者，是故第四禪三支。一切攝故，說支是善。問曰：已說初禪有覺有觀。未來禪、中間禪，初禪攝彼。云何彼中有覺觀？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離息入息出第四有四支者，第四禪無出入息，三昧力故，彼身無孔。四支者，彼不苦不樂受、捨念、清淨、一心。問曰：味相應等，三種禪悉成就耶？答曰：支者謂說善，善禪與支相應，當知非穢污。問曰：穢污中無何者？答曰：初禪中無離生喜樂。問曰：穢污中亦有喜，何故言無？答曰：猗樂彼離生與喜相應，故說離生喜樂。此一向善，故彼無，餘者有喜。於此有喜，彼非支穢污。第二禪無內淨，煩惱濁亂故。猗樂先捨，是故第三禪中無憶念安慧。最勝樂惑心，故無憶念。若彼有念者是失念，失念故非支非安隱，非安隱故非支。捨亦無，一向善故，第四禪中除。何以故？二種等故，第四禪無捨。念清淨非善故無捨，煩惱染污故念不清淨是故非支，彼或失念故非支。隨事如先說者，若事善，禪中已說。穢污禪中不除，彼穢污禪中亦說。彼初禪中覺觀一心，餘人欲立喜者，是故穢污初禪四支。彼第二禪喜一心，餘人欲立信者，是故第二禪三支。第三禪樂一心，餘人欲立念慧，是故第三禪四支。第四禪不苦不樂一心，亦有欲立念者，是故第四禪三支。一切攝故，說支是善。問曰：已說初禪有覺有觀。未來禪、中間禪，初禪攝彼。云何彼中有覺觀？答曰：

相應有覺觀， 智說未來禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應有覺觀， 智說未來禪，

觀相應中間， 明智之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀相應中間， 明智之所說。

相應有覺觀智說未來禪者，未來依有覺觀。觀相應中間明智之所說者，中間禪有觀無覺。何以故？止息地故。次第方便人相續止息。問曰：彼何自性？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應有覺觀智說未來禪者，未來依有覺觀。觀相應中間明智之所說者，中間禪有觀無覺。何以故？止息地故。次第方便人相續止息。問曰：彼何自性？答曰：

未來二自性， 或離味相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來二自性， 或離味相應，

中間禪三性， 二俱有一受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間禪三性， 二俱有一受。

未來二自性或離味相應者，未來禪淨、無漏二，非味相應，正受愛故說味。厭離欲道，於中無執著，是故無味。受生愛不除。何以故？於彼連節縛故。未來禪連節縛墮。中間禪三性者，淨、無漏、味相應。二俱有一受者，未來禪、中間禪必定一受，謂捨根。問曰：何故未來禪無喜？答曰：有怖畏故、近欲界故。彼行者有怖畏，是故彼中喜不生。所作未究竟故，欲界離故，彼起此未得，是故所作未究竟是人不生喜。又止少故，中間禪亦止少，是故彼中無喜。已說地，彼中功德今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來二自性或離味相應者，未來禪淨、無漏二，非味相應，正受愛故說味。厭離欲道，於中無執著，是故無味。受生愛不除。何以故？於彼連節縛故。未來禪連節縛墮。中間禪三性者，淨、無漏、味相應。二俱有一受者，未來禪、中間禪必定一受，謂捨根。問曰：何故未來禪無喜？答曰：有怖畏故、近欲界故。彼行者有怖畏，是故彼中喜不生。所作未究竟故，欲界離故，彼起此未得，是故所作未究竟是人不生喜。又止少故，中間禪亦止少，是故彼中無喜。已說地，彼中功德今當說。

三昧通無量， 一切入處修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧通無量， 一切入處修，

除入及諸智， 解脫於中起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除入及諸智， 解脫於中起。

三昧者，三三昧：空、無願、無相。彼空有二種：有漏、無漏。有漏者，有漏無漏法空無我思惟。無漏者，有漏法空無我思惟。若三昧無願亦二種：有漏、無漏。有漏者，有為法無常苦因道等行思惟。若三昧無漏者，有漏法無常苦因道等行思惟。若三昧無相者，滅等行思惟。若有漏無漏三昧，此中一向取。無漏當知。通者，六通，如智品說。無量者，四無量：慈、悲、喜、捨。此無量眾生緣故，故名無量。彼慈者，欲令一切眾生得樂，如是想心轉恚對治，是無恚善根性，故說名慈。苦眾生如何得脫？如是想轉害對治，無恚善根性名悲。喜眾生，如是想轉嫉對治喜根名喜。捨者，捨眾生想，如是心轉欲愛瞋恚對治故，無癡善根性是名捨。彼一切共伴共方便，欲界中四陰性、色界五陰性。一切入處修者，十一切入，如修多羅中說。彼中八無貪善根性，貪對治故，及伴及方便。五陰性於上四陰性，相續無間無有空缺，廣作意解，是說一切入處。除入者，八除入，如經中說。彼一切無貪，貪對治故，及伴及方便。欲界是四陰，色界是五陰，能映奪緣，故名除入。極增上、極光曜、極最勝，緣此善根速得除入。如奴雖莊嚴，猶為主欺。或說非一切聖人能欺緣。彼依緣煩惱不能起，是故名除入。智者，十智，如智品說。解脫者，八解脫，如經說。彼初三解脫不貪善根，貪對治故，共伴共方便。五陰性餘四，無色解脫四陰性。滅盡定，不相應行陰性。問曰：解脫有何義？答曰：不現前、斷後心，故名解脫。初三色，貪背捨故淨不淨背捨。於上四種一切行轉背捨，想受滅一切緣轉背捨，及斷後故。於中起者，三昧等解脫邊功德，禪中生當知。已說解脫邊功德，今隨彼彼地可得今當說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧者，三三昧：空、無願、無相。彼空有二種：有漏、無漏。有漏者，有漏無漏法空無我思惟。無漏者，有漏法空無我思惟。若三昧無願亦二種：有漏、無漏。有漏者，有為法無常苦因道等行思惟。若三昧無漏者，有漏法無常苦因道等行思惟。若三昧無相者，滅等行思惟。若有漏無漏三昧，此中一向取。無漏當知。通者，六通，如智品說。無量者，四無量：慈、悲、喜、捨。此無量眾生緣故，故名無量。彼慈者，欲令一切眾生得樂，如是想心轉恚對治，是無恚善根性，故說名慈。苦眾生如何得脫？如是想轉害對治，無恚善根性名悲。喜眾生，如是想轉嫉對治喜根名喜。捨者，捨眾生想，如是心轉欲愛瞋恚對治故，無癡善根性是名捨。彼一切共伴共方便，欲界中四陰性、色界五陰性。一切入處修者，十一切入，如修多羅中說。彼中八無貪善根性，貪對治故，及伴及方便。五陰性於上四陰性，相續無間無有空缺，廣作意解，是說一切入處。除入者，八除入，如經中說。彼一切無貪，貪對治故，及伴及方便。欲界是四陰，色界是五陰，能映奪緣，故名除入。極增上、極光曜、極最勝，緣此善根速得除入。如奴雖莊嚴，猶為主欺。或說非一切聖人能欺緣。彼依緣煩惱不能起，是故名除入。智者，十智，如智品說。解脫者，八解脫，如經說。彼初三解脫不貪善根，貪對治故，共伴共方便。五陰性餘四，無色解脫四陰性。滅盡定，不相應行陰性。問曰：解脫有何義？答曰：不現前、斷後心，故名解脫。初三色，貪背捨故淨不淨背捨。於上四種一切行轉背捨，想受滅一切緣轉背捨，及斷後故。於中起者，三昧等解脫邊功德，禪中生當知。已說解脫邊功德，今隨彼彼地可得今當說：

五通四禪中， 及見他心智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通四禪中， 及見他心智，

六中有法智， 五中三無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六中有法智， 五中三無量。

五通四禪中者，五通攝受支，三摩提故。及見他心智者，他心智亦如是。六中有法智者，法智六地：四根本禪、中間及未來。五中三無量者，五地中除喜無量，四禪中及欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通四禪中者，五通攝受支，三摩提故。及見他心智者，他心智亦如是。六中有法智者，法智六地：四根本禪、中間及未來。五中三無量者，五地中除喜無量，四禪中及欲界。

除入中說四， 及與喜無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除入中說四， 及與喜無量，

亦二種解脫， 初禪第二禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦二種解脫， 初禪第二禪。

初四除入及喜無量，初第二解脫。初禪第二禪，欲界色貪對治故。初禪中立二解脫，四除入初禪地色貪對治故。第二禪立二解脫，四除入第二禪無色貪。何以故？眼識身無故。是第三不立解脫，是故是中亦不立除入及一切處。欲入解脫中入除入，欲入除入故。入一切處。彼為勝樂所惑，彼不能生如是善根，喜根亦如是。故初第二禪中有，非餘禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初四除入及喜無量，初第二解脫。初禪第二禪，欲界色貪對治故。初禪中立二解脫，四除入初禪地色貪對治故。第二禪立二解脫，四除入第二禪無色貪。何以故？眼識身無故。是第三不立解脫，是故是中亦不立除入及一切處。欲入解脫中入除入，欲入除入故。入一切處。彼為勝樂所惑，彼不能生如是善根，喜根亦如是。故初第二禪中有，非餘禪。

餘有四除入， 及與一解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘有四除入， 及與一解脫，

亦入一切入， 佛說最後禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦入一切入， 佛說最後禪。

後四除入淨解脫及八一切處，在第四禪非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後四除入淨解脫及八一切處，在第四禪非餘。

餘脫自名說， 二一切亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘脫自名說， 二一切亦然，

滅盡最在後， 餘無垢九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅盡最在後， 餘無垢九地。

餘脫自名說者，無邊虛空處解脫，乃至非想非非想處解脫。二一切亦然者，餘自名說無邊虛空處、無邊識處。滅盡在後者，決定有頂攝。隨順斷後邊次第下地心心數法斷已，乃至非想非非想地初斷上上，次斷上中，後斷下下，一切斷已彼滅盡定。餘無垢九地者，若餘無漏功德，所謂三三昧、七智及漏盡通，彼九地中：四禪中、三無色中、未來、中間。世智有頂處亦有，是故說遍一切地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘脫自名說者，無邊虛空處解脫，乃至非想非非想處解脫。二一切亦然者，餘自名說無邊虛空處、無邊識處。滅盡在後者，決定有頂攝。隨順斷後邊次第下地心心數法斷已，乃至非想非非想地初斷上上，次斷上中，後斷下下，一切斷已彼滅盡定。餘無垢九地者，若餘無漏功德，所謂三三昧、七智及漏盡通，彼九地中：四禪中、三無色中、未來、中間。世智有頂處亦有，是故說遍一切地。

三解脫當知， 有漏及無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三解脫當知， 有漏及無漏，

定智通已說， 其餘悉有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定智通已說， 其餘悉有漏。

三解脫當知有漏及無漏者，無邊虛空處、無邊識處、不用處解脫，當知有漏無漏。定智通已說者，定，修多羅品當更廣說。彼無漏智，神通智品已說。其餘悉有漏者，如是三通威儀故、受色聲自相故、無量眾生緣故，一切除入初三解脫，彼一切信解念處故。非想非非想，非捷利行故。想受滅，無慧故，皆有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三解脫當知有漏及無漏者，無邊虛空處、無邊識處、不用處解脫，當知有漏無漏。定智通已說者，定，修多羅品當更廣說。彼無漏智，神通智品已說。其餘悉有漏者，如是三通威儀故、受色聲自相故、無量眾生緣故，一切除入初三解脫，彼一切信解念處故。非想非非想，非捷利行故。想受滅，無慧故，皆有漏。