阿毘曇心論經卷第三法勝論大德優波扇多釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論經卷第三法勝論大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部)

使品之二(別譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使品之二(別譯)

問曰：彼何者使？何處使？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何者使？何處使？

欲界一切種， 一切遍使使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界一切種， 一切遍使使，

緣縛於自地， 上地亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣縛於自地， 上地亦如是。

欲界一切種一切遍使使緣縛於自地者，欲界一切遍使使。欲界一切種上地亦如是者，色無色界自地亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界一切種一切遍使使緣縛於自地者，欲界一切遍使使。欲界一切種上地亦如是者，色無色界自地亦如是。

其餘諸結使， 當知於自種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸結使， 當知於自種，

緣使於自地， 一切共依品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣使於自地， 一切共依品。

其餘諸結使當知於自種緣使於自地者，非一切遍使，於自種類自地法中緣使所使，此彼境界。一切共依品者，一切遍使及不遍使，於自種類自品相應法中相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸結使當知於自種緣使於自地者，非一切遍使，於自種類自地法中緣使所使，此彼境界。一切共依品者，一切遍使及不遍使，於自種類自品相應法中相應使。

若無漏所行， 他地緣煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無漏所行， 他地緣煩惱，

彼相應所使， 境界解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼相應所使， 境界解脫故。

若無漏所行他地緣煩惱彼相應所使者，若使無漏緣及他界地緣煩惱，彼相應所使非緣使。問曰：何故？答曰：境界解脫故。此使解脫境界故，無漏諸法解脫一切煩惱。問曰：云何緣而不使？答曰：無住處故。彼對治無漏，是故不得住處。譬如炎熾琉璃蚊蚋等蟲，樂昇其上而不能住。如人履於熱地，以熱觸故不能停足。彼亦如是，上地諸法解脫下地，是故緣而不使。問曰：此使云何？為是不善、為是無記？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無漏所行他地緣煩惱彼相應所使者，若使無漏緣及他界地緣煩惱，彼相應所使非緣使。問曰：何故？答曰：境界解脫故。此使解脫境界故，無漏諸法解脫一切煩惱。問曰：云何緣而不使？答曰：無住處故。彼對治無漏，是故不得住處。譬如炎熾琉璃蚊蚋等蟲，樂昇其上而不能住。如人履於熱地，以熱觸故不能停足。彼亦如是，上地諸法解脫下地，是故緣而不使。問曰：此使云何？為是不善、為是無記？答曰：

身見及邊見， 彼俱生無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見及邊見， 彼俱生無明，

是欲中無記， 色無色一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是欲中無記， 色無色一切。

身見及邊見彼俱生無明是欲中無記者，欲界身邊二見及彼相應無明是無記。何以故？與施戒等不相違故。身見常見於施戒修不相違。何以故？欲受未來可愛果故，是故作施等事。不善則與施等相違，是故無記。又諸眾生常行此見。若此煩惱是不善者，欲界應無有一眾生得受樂者。何以故？常行不善故。復次此見愚於自事，不逼迫他，是故身見非是不善。斷見隨順離欲，近於無我，能作厭離無常行，故亦非不善。欲界諸餘煩惱皆是不善。色無色一切者，色無色界所有諸使悉是無記，四支五支三昧所制伏故不能生報。譬如善呪，制伏毒蛇不能為害。彼亦如是。復次不能為報因者，不善能生苦受報。上無苦受，不可欲界受於彼果。問曰：云何一切煩惱決定於自境界中轉？為當不耶？答曰：不也。問曰：云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見及邊見彼俱生無明是欲中無記者，欲界身邊二見及彼相應無明是無記。何以故？與施戒等不相違故。身見常見於施戒修不相違。何以故？欲受未來可愛果故，是故作施等事。不善則與施等相違，是故無記。又諸眾生常行此見。若此煩惱是不善者，欲界應無有一眾生得受樂者。何以故？常行不善故。復次此見愚於自事，不逼迫他，是故身見非是不善。斷見隨順離欲，近於無我，能作厭離無常行，故亦非不善。欲界諸餘煩惱皆是不善。色無色一切者，色無色界所有諸使悉是無記，四支五支三昧所制伏故不能生報。譬如善呪，制伏毒蛇不能為害。彼亦如是。復次不能為報因者，不善能生苦受報。上無苦受，不可欲界受於彼果。問曰：云何一切煩惱決定於自境界中轉？為當不耶？答曰：不也。問曰：云何？答曰：

貪瞋慢當知， 過去或緣縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋慢當知， 過去或緣縛，

未來說一切， 餘一切三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來說一切， 餘一切三世。

貪瞋慢當知過去或緣縛者，若過去世貪瞋慢等，彼非一切於自境界中過去世縛。何以故？非不見不聞。不聞不分別事起貪瞋慢。何以故？分齊緣故。或時有人於眼生貪，非餘身分。何以故？自相使故。非貪等使共取境界，如身見等。未來說一切者，若未來世貪瞋慢等，緣縛三世諸有漏法。彼中若五識身，必定生法係縛未來、若不生法係縛三世。及意地生不生法，亦緣縛三世諸有漏法。何以故？彼緣一切有漏法故。餘一切三世者，見、疑、無明是名為餘，彼共相縛故。若過去未來緣縛三世諸有漏法。何以故？彼是共相使故。現在使不定，是故不說。若有者，彼自相使隨現在前，彼現在未來縛。未來縛者，謂意地及不生五識身等。過去世者，若於彼起已滅，不斷於彼中縛。若共相使現在前者，彼縛三世諸有漏法。已說使世差別，次第轉今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋慢當知過去或緣縛者，若過去世貪瞋慢等，彼非一切於自境界中過去世縛。何以故？非不見不聞。不聞不分別事起貪瞋慢。何以故？分齊緣故。或時有人於眼生貪，非餘身分。何以故？自相使故。非貪等使共取境界，如身見等。未來說一切者，若未來世貪瞋慢等，緣縛三世諸有漏法。彼中若五識身，必定生法係縛未來、若不生法係縛三世。及意地生不生法，亦緣縛三世諸有漏法。何以故？彼緣一切有漏法故。餘一切三世者，見、疑、無明是名為餘，彼共相縛故。若過去未來緣縛三世諸有漏法。何以故？彼是共相使故。現在使不定，是故不說。若有者，彼自相使隨現在前，彼現在未來縛。未來縛者，謂意地及不生五識身等。過去世者，若於彼起已滅，不斷於彼中縛。若共相使現在前者，彼縛三世諸有漏法。已說使世差別，次第轉今當說。

煩惱次第轉， 自地於自地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱次第轉， 自地於自地，

上地亦生下， 次第應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上地亦生下， 次第應當知。

煩惱次第轉自地於自地者，謂一切使於自地使次第緣轉，一一次第生於一切。上地亦生下次第應當知者，於梵世地命終次第生欲界，一切彼中染污心命終，次第欲界中陰穢污心生。如是乃至有頂中生，或生如是生，如生無色界還生無色界。問曰：如世尊說貪等七使。云何差別為九十八？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱次第轉自地於自地者，謂一切使於自地使次第緣轉，一一次第生於一切。上地亦生下次第應當知者，於梵世地命終次第生欲界，一切彼中染污心命終，次第欲界中陰穢污心生。如是乃至有頂中生，或生如是生，如生無色界還生無色界。問曰：如世尊說貪等七使。云何差別為九十八？答曰：

欲界五種貪， 此說欲愛使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界五種貪， 此說欲愛使，

色無色亦爾， 有愛應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色無色亦爾， 有愛應當知。

欲界五種貪此說欲愛使者，所謂見苦集滅道、修道斷等五種欲貪，說欲愛使，此如前說。色無色亦爾有愛應當知者，色界五種，無色界中亦有五種，說有愛使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界五種貪此說欲愛使者，所謂見苦集滅道、修道斷等五種欲貪，說欲愛使，此如前說。色無色亦爾有愛應當知者，色界五種，無色界中亦有五種，說有愛使。

瞋即是瞋使， 五種如前說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋即是瞋使， 五種如前說，

憍慢及無明， 十五在三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢及無明， 十五在三界。

瞋即是瞋使五種如前說者，欲界瞋有五種，見苦斷等說為瞋使。憍慢及無明十五在三界者，欲界憍慢亦有五種見苦斷等。色無色界亦有五種。此十五種慢說為慢使。無明亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋即是瞋使五種如前說者，欲界瞋有五種，見苦斷等說為瞋使。憍慢及無明十五在三界者，欲界憍慢亦有五種見苦斷等。色無色界亦有五種。此十五種慢說為慢使。無明亦爾。

見使三十六， 當知在三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見使三十六， 當知在三界，

疑使有十二， 略說為七種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑使有十二， 略說為七種。

見使三十六當知在三界者，見使三十六，當知十二係在欲界，謂見苦斷五、見集斷二、見滅斷二、見道斷三，色無色界亦爾。疑使有十二者，四種係在欲界，謂見苦集滅道斷，色無色界亦爾。此十二種說為疑使。略說為七種者，此界性種差別為九十八使，世尊經中略說為七種。問曰：使有何義？答曰：彼微細義是為使義。使微細行，麁者名纏。常隨入義名使，如胡麻摶相。著義名使，猶如小兒著於乳母。相續義名使，猶如鼠毒、如四日瘧病、如責日息、如鐵黑色不捨、如讀誦漸積。如是煩惱，世尊說為扼、流、取、漏、縛。問曰：何故？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見使三十六當知在三界者，見使三十六，當知十二係在欲界，謂見苦斷五、見集斷二、見滅斷二、見道斷三，色無色界亦爾。疑使有十二者，四種係在欲界，謂見苦集滅道斷，色無色界亦爾。此十二種說為疑使。略說為七種者，此界性種差別為九十八使，世尊經中略說為七種。問曰：使有何義？答曰：彼微細義是為使義。使微細行，麁者名纏。常隨入義名使，如胡麻摶相。著義名使，猶如小兒著於乳母。相續義名使，猶如鼠毒、如四日瘧病、如責日息、如鐵黑色不捨、如讀誦漸積。如是煩惱，世尊說為扼、流、取、漏、縛。問曰：何故？答曰：

厄取及漂流， 泄漏與繫縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厄取及漂流， 泄漏與繫縛，

以是義故說， 厄流取漏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故說， 厄流取漏縛。

苦繫義說厄，此有四種，謂欲厄、有厄、見厄、無明厄。取生生具故說為取，此亦四種，謂欲取、見取等。漂眾生故說流，亦有四種，如厄中說。彼流出義是漏義，一切生中行漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。能繫縛世間義故名縛。問曰：何者為結？答曰：結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、慳結、嫉結。已說煩惱名差別，根相應今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦繫義說厄，此有四種，謂欲厄、有厄、見厄、無明厄。取生生具故說為取，此亦四種，謂欲取、見取等。漂眾生故說流，亦有四種，如厄中說。彼流出義是漏義，一切生中行漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。能繫縛世間義故名縛。問曰：何者為結？答曰：結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、慳結、嫉結。已說煩惱名差別，根相應今當說。

諸使在三界， 盡捨根相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸使在三界， 盡捨根相應，

隨地諸根使， 相應至色有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨地諸根使， 相應至色有。

諸使在三界盡捨根相應者，三界一切煩惱盡與捨根相應。何以故？無明與捨根相應，彼隨順一切煩惱及隨順別煩惱，一切煩惱後時悉皆處中而息。隨地諸根使相應至色有者，如梵世有喜根、樂根，彼中諸使與此相應。如光曜天有喜根，彼地諸使與喜根相應。遍淨天亦有樂根，彼中諸使與樂根相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸使在三界盡捨根相應者，三界一切煩惱盡與捨根相應。何以故？無明與捨根相應，彼隨順一切煩惱及隨順別煩惱，一切煩惱後時悉皆處中而息。隨地諸根使相應至色有者，如梵世有喜根、樂根，彼中諸使與此相應。如光曜天有喜根，彼地諸使與喜根相應。遍淨天亦有樂根，彼中諸使與樂根相應。

邪見及無明， 欲界中樂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見及無明， 欲界中樂苦，

瞋恚疑唯苦， 謂餘一向樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚疑唯苦， 謂餘一向樂。

邪見及無明欲界中樂苦者，欲界邪見與苦根樂根相應，邪見者作惡業則喜、作善業則憂，無明者與一切根相應。瞋恚疑唯苦者，欲界疑使不定故。不喜故與憂根相應。瞋恚於不愛相轉故，與苦根、憂根相應。謂餘一向樂者，欲界諸餘煩惱與喜根、樂根相應，彼除邪見，謂餘見貪慢等喜轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見及無明欲界中樂苦者，欲界邪見與苦根樂根相應，邪見者作惡業則喜、作善業則憂，無明者與一切根相應。瞋恚疑唯苦者，欲界疑使不定故。不喜故與憂根相應。瞋恚於不愛相轉故，與苦根、憂根相應。謂餘一向樂者，欲界諸餘煩惱與喜根、樂根相應，彼除邪見，謂餘見貪慢等喜轉。

謂熏二種身， 見斷唯意地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂熏二種身， 見斷唯意地，

欲界諸煩惱， 說諸根相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界諸煩惱， 說諸根相應。

謂熏二種身者，修道所斷煩惱名熏。彼與身受心受相應，除慢，唯意地故。彼苦根樂根是說身受，憂根喜根是說心受。捨根二種受：一切身受修道所斷，心受二種斷。見斷唯意地者，見斷煩惱與心受諸根相應，一切見斷煩惱在意地故。欲界諸煩惱說諸根相應者，此必定欲界，煩惱法如是。上地隨地根相應亦如是。疑者色界中唯與喜根、樂根相應。彼疑善助道想與喜相應。已說煩惱，起煩惱今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂熏二種身者，修道所斷煩惱名熏。彼與身受心受相應，除慢，唯意地故。彼苦根樂根是說身受，憂根喜根是說心受。捨根二種受：一切身受修道所斷，心受二種斷。見斷唯意地者，見斷煩惱與心受諸根相應，一切見斷煩惱在意地故。欲界諸煩惱說諸根相應者，此必定欲界，煩惱法如是。上地隨地根相應亦如是。疑者色界中唯與喜根、樂根相應。彼疑善助道想與喜相應。已說煩惱，起煩惱今當說。

無慚與無愧， 睡悔及慳嫉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慚與無愧， 睡悔及慳嫉，

掉眠煩惱上， 故說起煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掉眠煩惱上， 故說起煩惱。

使者亦說煩惱。彼增上者是起煩惱，此等八法彼中生故，名起煩惱，亦名為纏。彼中睡、眠、無愧三種依於癡起，掉、慳、無慚三種依於貪起，悔依疑起，嫉依瞋起。自身作惡不嫌名為無慚。不顧他不羞名為無愧。睡時令心無所堪能，以眠著故令五根不能轉意不自在。於愛不愛境界生於分別，心不寂靜是名為掉。於可作不作、作不可作想，後退變心熱，是名為悔。見他資產心中不喜，是名為嫉。於法於財福德悋惜，與施相違慳心，是名為慳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者亦說煩惱。彼增上者是起煩惱，此等八法彼中生故，名起煩惱，亦名為纏。彼中睡、眠、無愧三種依於癡起，掉、慳、無慚三種依於貪起，悔依疑起，嫉依瞋起。自身作惡不嫌名為無慚。不顧他不羞名為無愧。睡時令心無所堪能，以眠著故令五根不能轉意不自在。於愛不愛境界生於分別，心不寂靜是名為掉。於可作不作、作不可作想，後退變心熱，是名為悔。見他資產心中不喜，是名為嫉。於法於財福德悋惜，與施相違慳心，是名為慳。

一切煩惱伴， 當知睡與掉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱伴， 當知睡與掉，

無慚及無愧， 必定不善俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慚及無愧， 必定不善俱。

一切煩惱伴當知睡與掉者，此二起煩惱與一切煩惱相應。何以故？通三界故，一切煩惱不寂靜故，當知掉。煩惱現前，於善無能故，當知睡。無慚與無愧必定不善俱者，此二起煩惱與不善使相應，欲界一向不善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱伴當知睡與掉者，此二起煩惱與一切煩惱相應。何以故？通三界故，一切煩惱不寂靜故，當知掉。煩惱現前，於善無能故，當知睡。無慚與無愧必定不善俱者，此二起煩惱與不善使相應，欲界一向不善故。

悔在意說苦， 修道之所斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔在意說苦， 修道之所斷，

眠唯在欲意， 餘各自建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠唯在欲意， 餘各自建立。

悔在意說苦者，悔在意地下劣處生，故與憂根相應。說苦者，當知在欲界，非上界。問曰：為誰所斷？答曰：修道之所斷。悔在善行惡行中，故修道所斷。眠唯在欲意者，眠在欲界意地，眠時一切煩惱共行，是故欲界意地一切煩惱相應。餘各自建立者，餘謂慳、嫉，彼自力轉，不與餘煩惱相應。義除無明，決定修道所斷，與不共無明使相應。問曰：此使與幾識身相應？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔在意說苦者，悔在意地下劣處生，故與憂根相應。說苦者，當知在欲界，非上界。問曰：為誰所斷？答曰：修道之所斷。悔在善行惡行中，故修道所斷。眠唯在欲意者，眠在欲界意地，眠時一切煩惱共行，是故欲界意地一切煩惱相應。餘各自建立者，餘謂慳、嫉，彼自力轉，不與餘煩惱相應。義除無明，決定修道所斷，與不共無明使相應。問曰：此使與幾識身相應？答曰：

貪欲瞋恚癡， 當知依六識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡， 當知依六識，

謂欲修道斷， 上地隨所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂欲修道斷， 上地隨所得。

貪欲瞋恚癡當知依六識，謂欲修道斷者，欲界修道所斷，愛恚無明六識相應。若見道斷者，唯在意地。上地隨所得者，色無色界愛無明等，隨所得識身即與相應。如梵世四十四識身可得，彼中二使即與四識身相應。此上唯與意識相應，彼中餘使一向在意地故。已分別煩惱，斷分別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡當知依六識，謂欲修道斷者，欲界修道所斷，愛恚無明六識相應。若見道斷者，唯在意地。上地隨所得者，色無色界愛無明等，隨所得識身即與相應。如梵世四十四識身可得，彼中二使即與四識身相應。此上唯與意識相應，彼中餘使一向在意地故。已分別煩惱，斷分別今當說。

一切斷煩惱， 方便智所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切斷煩惱， 方便智所說，

如此得解脫， 當知非一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此得解脫， 當知非一時。

一切斷煩惱方便智所說者，此諸煩惱謂在無礙道中一時頓斷，不數數斷。彼斷有四種，謂知緣、伴斷、斷緣、自清淨。彼知緣者，謂見苦集所斷自界緣及無漏緣。伴斷者，謂他界緣。斷緣者，謂滅道所斷有漏緣。自清淨者，謂修道所斷，隨彼彼所斷，如是如是自身清淨。如此得解脫當知非一時者，此得解脫，隨彼數數得。如欲界見斷五時作證，謂自分對治時，如見苦斷苦法智。如是乃至見道斷道法智。及四沙門果此前所斷，須陀洹果攝一解脫得生，斯陀含、阿那含、阿羅漢果攝亦如是，色無色界三諦亦如是。此中說自分對治。比智分見道斷者，斷作證決定凡夫聖者。色無色界見道所斷一時斷，是故此中無自分對治。有頂地中見苦集滅斷者，決定五時，如前說。賢聖次第法見道斷者，但四沙門果自分對治，即是須陀洹果決定修道斷。欲界三時謂凡夫地，阿那含果及阿羅漢果一切悉斷法，此自分對治。須陀洹果中不說色界二種，謂自分、對治。阿羅漢果自分、對治者，一切色界離欲、無色界。但阿羅漢果一切斷法。已說滅作證，斷知今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切斷煩惱方便智所說者，此諸煩惱謂在無礙道中一時頓斷，不數數斷。彼斷有四種，謂知緣、伴斷、斷緣、自清淨。彼知緣者，謂見苦集所斷自界緣及無漏緣。伴斷者，謂他界緣。斷緣者，謂滅道所斷有漏緣。自清淨者，謂修道所斷，隨彼彼所斷，如是如是自身清淨。如此得解脫當知非一時者，此得解脫，隨彼數數得。如欲界見斷五時作證，謂自分對治時，如見苦斷苦法智。如是乃至見道斷道法智。及四沙門果此前所斷，須陀洹果攝一解脫得生，斯陀含、阿那含、阿羅漢果攝亦如是，色無色界三諦亦如是。此中說自分對治。比智分見道斷者，斷作證決定凡夫聖者。色無色界見道所斷一時斷，是故此中無自分對治。有頂地中見苦集滅斷者，決定五時，如前說。賢聖次第法見道斷者，但四沙門果自分對治，即是須陀洹果決定修道斷。欲界三時謂凡夫地，阿那含果及阿羅漢果一切悉斷法，此自分對治。須陀洹果中不說色界二種，謂自分、對治。阿羅漢果自分、對治者，一切色界離欲、無色界。但阿羅漢果一切斷法。已說滅作證，斷知今當說。

欲界中解脫， 佛說四斷知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中解脫， 佛說四斷知，

色無色解脫， 當知五斷知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色無色解脫， 當知五斷知。

因盡斷得無漏解脫，得度界建立斷知。何以故？解脫無餘隨得斷知名。彼有九種，彼中欲界見苦集斷，斷者得無餘解脫。何以故？開一切遍因故斷，故此一斷知見滅斷。第二見道斷、第三修道斷、第四此斷下分分別，色無色界亦爾。見斷三如前說。色界修道斷第四，此無餘離色欲故分別。無色界修道斷第五，此一切結盡分別。於此斷知分別有二，謂得阿那含果及阿羅漢果，以此二處度界得果故。問曰：諸使為與心相應、為不相應？毘婆闍婆提說：心不相應是故生疑。答曰：決定相應。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因盡斷得無漏解脫，得度界建立斷知。何以故？解脫無餘隨得斷知名。彼有九種，彼中欲界見苦集斷，斷者得無餘解脫。何以故？開一切遍因故斷，故此一斷知見滅斷。第二見道斷、第三修道斷、第四此斷下分分別，色無色界亦爾。見斷三如前說。色界修道斷第四，此無餘離色欲故分別。無色界修道斷第五，此一切結盡分別。於此斷知分別有二，謂得阿那含果及阿羅漢果，以此二處度界得果故。問曰：諸使為與心相應、為不相應？毘婆闍婆提說：心不相應是故生疑。答曰：決定相應。何以故？

為心作煩惱， 障礙淨法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為心作煩惱， 障礙淨法相，

諸妙善可得， 故非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸妙善可得， 故非不相應。

為心作煩惱者，若使決定心不相應者，不應為心作煩惱，應如色等境界。然為心作煩惱，如說貪欲穢心，以此言故當知相應。障礙者，若使心不相應者，善智生時不應障礙，應如虛空不作障礙。今為障礙，故知相應。淨相違者，若使與心不相應者，便應與善不相違，不相違故則應非過。然為過，故當知相違。若相違者，故知相應。諸妙善可得者，若汝使與善相違心不相應者，使恒相續於中，善應不能得起。現見善法能得起故，是故諸使非不相應，是相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為心作煩惱者，若使決定心不相應者，不應為心作煩惱，應如色等境界。然為心作煩惱，如說貪欲穢心，以此言故當知相應。障礙者，若使心不相應者，善智生時不應障礙，應如虛空不作障礙。今為障礙，故知相應。淨相違者，若使與心不相應者，便應與善不相違，不相違故則應非過。然為過，故當知相違。若相違者，故知相應。諸妙善可得者，若汝使與善相違心不相應者，使恒相續於中，善應不能得起。現見善法能得起故，是故諸使非不相應，是相應也。

賢聖品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖品第五

已說流轉次第，不流轉次第今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說流轉次第，不流轉次第今當說。

賢聖棄如此， 煩惱眾怖獷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖棄如此， 煩惱眾怖獷，

精進方便智， 彼方便善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進方便智， 彼方便善聽。

賢聖者，於人天中應受供養，故名賢聖。棄者，捨離義也。如者，若方便、如是義。此者，次第說使辨其相貌。煩惱者，相續煩勞眾生，故名煩惱。眾怖獷者，謂是一切苦惱因義。正精進者，如法精進義也。方便智者，謂舍摩他，制發捨時智義。方便者，謂彼方便義也。善聽者，謂至心聽，聽智攝持義。方便者，據始業地人乃至無學地人。戒等所作方便行者，始業今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖者，於人天中應受供養，故名賢聖。棄者，捨離義也。如者，若方便、如是義。此者，次第說使辨其相貌。煩惱者，相續煩勞眾生，故名煩惱。眾怖獷者，謂是一切苦惱因義。正精進者，如法精進義也。方便智者，謂舍摩他，制發捨時智義。方便者，謂彼方便義也。善聽者，謂至心聽，聽智攝持義。方便者，據始業地人乃至無學地人。戒等所作方便行者，始業今當說。

始於身一分， 行者係自心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始於身一分， 行者係自心，

係縛於識足， 為殺智慧怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 係縛於識足， 為殺智慧怨。

始於身一分行者係自心者，問曰：何處係耶？答曰：若鼻端若眉間，不淨、阿那波那，界入三方便觀故。自身分中說係心，非外法。雖有外緣，方便不說。問曰：何故係心？答曰：係縛於識足。心性躁亂動轉不住，如驚猨猴，此是係一緣中義。問曰：何故係一緣中？答曰：為殺智慧怨。實智怨者，所謂煩惱。為斷彼義，是故一心得觀如實，非亂心也。見如實故，能斷煩惱，以是義故作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始於身一分行者係自心者，問曰：何處係耶？答曰：若鼻端若眉間，不淨、阿那波那，界入三方便觀故。自身分中說係心，非外法。雖有外緣，方便不說。問曰：何故係心？答曰：係縛於識足。心性躁亂動轉不住，如驚猨猴，此是係一緣中義。問曰：何故係一緣中？答曰：為殺智慧怨。實智怨者，所謂煩惱。為斷彼義，是故一心得觀如實，非亂心也。見如實故，能斷煩惱，以是義故作如是說。

此方便於身， 真實相決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此方便於身， 真實相決定，

諸受及自心， 法亦隨順觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸受及自心， 法亦隨順觀。

心係一緣故觀身實相。身實相者，謂不顛倒、相如義也。問曰：何者是身實相？答曰：自相及共相。彼自相者，謂十色入及法入中少分色也。彼共相者，所謂無常、苦、空、無我。如是等義不亂心。行者三方便中隨意現前，方便行次第，身實相得決定。此行者觀微塵色念念散壞，是時身念處觀滿。如畦水流法入受念處，無色法中受是最麁，故觀身後次觀於受。是人觀受自相共相，爾時受念處滿。彼受依心，是故受後次觀於心。此處亦自相共相決定意解心念處滿，爾時為觀其餘法故，入法念處。其餘法者，所謂二蔭及無為法。彼亦觀於自相共相，爾時法念處滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心係一緣故觀身實相。身實相者，謂不顛倒、相如義也。問曰：何者是身實相？答曰：自相及共相。彼自相者，謂十色入及法入中少分色也。彼共相者，所謂無常、苦、空、無我。如是等義不亂心。行者三方便中隨意現前，方便行次第，身實相得決定。此行者觀微塵色念念散壞，是時身念處觀滿。如畦水流法入受念處，無色法中受是最麁，故觀身後次觀於受。是人觀受自相共相，爾時受念處滿。彼受依心，是故受後次觀於心。此處亦自相共相決定意解心念處滿，爾時為觀其餘法故，入法念處。其餘法者，所謂二蔭及無為法。彼亦觀於自相共相，爾時法念處滿。

入法中總觀， 得法真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法中總觀， 得法真實相，

此四是無常， 空無我非樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四是無常， 空無我非樂。

入法中總觀得法真實相者，入餘法念處已，行者知分齊，緣念處修方便。於一切法餘共相壞緣念處，數數慣習修身受緣共相法念處。如是身心緣如是三二，當知如是壞緣。數數慣習修已，一切身受心法念處一來總觀。問曰：云何？答曰：此四是無常、空、無我、非樂。總觀一切有為諸法無常等如是義，彼念念展轉壞滅故是無常，虛無故空，不自在故無我，三苦常隨逐故非樂。彼人欲壞煩惱覓其元首，如所見法因果差別，分別於諦。彼中二種因果：有漏、無漏。彼有漏者，集因苦果。彼無漏者，道因滅果。彼人如是分別諦已，初發趣次第聞思念處自相共相，攝取分齊，緣諦中分布。彼時壞緣法，念處四諦中，思惟十六行觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法中總觀得法真實相者，入餘法念處已，行者知分齊，緣念處修方便。於一切法餘共相壞緣念處，數數慣習修身受緣共相法念處。如是身心緣如是三二，當知如是壞緣。數數慣習修已，一切身受心法念處一來總觀。問曰：云何？答曰：此四是無常、空、無我、非樂。總觀一切有為諸法無常等如是義，彼念念展轉壞滅故是無常，虛無故空，不自在故無我，三苦常隨逐故非樂。彼人欲壞煩惱覓其元首，如所見法因果差別，分別於諦。彼中二種因果：有漏、無漏。彼有漏者，集因苦果。彼無漏者，道因滅果。彼人如是分別諦已，初發趣次第聞思念處自相共相，攝取分齊，緣諦中分布。彼時壞緣法，念處四諦中，思惟十六行觀。

從是名為暖， 於覺法而生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是名為暖， 於覺法而生，

十六行等起， 觀察四聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六行等起， 觀察四聖諦。

從是名為暖於覺法而生者，行者思惟共法念處，次後最初修事，共法念處相續建立聖者名暖善根。問曰：彼法幾行、何境界？答曰：十六行等起觀察四聖諦。行者以十六行觀察四諦，彼以四行觀察苦諦：此苦本無今有、已有還離故無常，三苦隨逐故苦，內離人故空，不自在故無我。如是亦以四行觀察集諦，此集生相似果故因，能生流轉故集，能牽一切生死故有，能和合不相似事故緣。亦以四行觀察滅諦，此滅與一切生死相違故滅，離一切煩惱火故止，於一切法中勝故妙，能捨生死故離。亦以四行觀察道諦，此道能至非品故道，不顛倒故正，一切聖足所履處故跡，出過生死故出。問曰：暖有何義？答曰：智於所知，如鑽燧相研，能窮盡諸有，生無漏智火。暖為相，故名暖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是名為暖於覺法而生者，行者思惟共法念處，次後最初修事，共法念處相續建立聖者名暖善根。問曰：彼法幾行、何境界？答曰：十六行等起觀察四聖諦。行者以十六行觀察四諦，彼以四行觀察苦諦：此苦本無今有、已有還離故無常，三苦隨逐故苦，內離人故空，不自在故無我。如是亦以四行觀察集諦，此集生相似果故因，能生流轉故集，能牽一切生死故有，能和合不相似事故緣。亦以四行觀察滅諦，此滅與一切生死相違故滅，離一切煩惱火故止，於一切法中勝故妙，能捨生死故離。亦以四行觀察道諦，此道能至非品故道，不顛倒故正，一切聖足所履處故跡，出過生死故出。問曰：暖有何義？答曰：智於所知，如鑽燧相研，能窮盡諸有，生無漏智火。暖為相，故名暖。

是法增長已， 生頂及於忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法增長已， 生頂及於忍，

次世第一法， 依於一剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次世第一法， 依於一剎那。

是法增長已生頂及於忍者，行者入正精進故得善助道，隨順眾具增長勝進力故，暖得增長成就已，彼人修一切苦法念處，生勝善根名頂。問曰：頂是何義？答曰：不動善根。彼住此頂時，離諸過故，能入忍中。彼若不者，還退住暖。如人登山，若不至頂則墮四邊。行者如是，正方便相續，頂增長已，次生善根名順諦忍。是修一切共法念處，勝進彼二法，以十六行觀察四諦。問曰：忍有何義？答曰：彼於四諦無常等行，樂欲增長是故名忍。是故說順諦忍能除四諦增上愚，暖、頂能除四諦下中愚，非增上。忍增長已，次世第一法依於一剎那。忍增長已，一切共法念處勝進，故生如是一切世間功德中最勝善根。彼初開聖道門，故名世第一法。有說，世間中最勝，故名世第一法。此法一剎那起，此行者開涅槃門已，滅與苦法忍次第緣故，一念暖頂忍及彼最上功德，此一切善根皆五陰性。問曰：汝言世第一法與聖道作次第緣，云何是五陰性？答曰：心心數法與次第緣，色心不相應行隨順一果，是故非過。問曰：此世第一法何緣？答曰：苦諦，彼緣苦諦義也。問曰：幾行？答曰：四行。若苦諦境界四行，如上所說，彼行此行。問曰：幾地所攝？答曰：六地生，當知未來、中間、根本四禪。問曰：餘達分善根幾地所攝？答曰：餘亦依六地，彼亦六地，如世第一法。問曰：何故達分善根六地所攝？答曰：從彼能生見道。彼地有見道，有見道處即有此等。何以故？見道眷屬故，是故如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法增長已生頂及於忍者，行者入正精進故得善助道，隨順眾具增長勝進力故，暖得增長成就已，彼人修一切苦法念處，生勝善根名頂。問曰：頂是何義？答曰：不動善根。彼住此頂時，離諸過故，能入忍中。彼若不者，還退住暖。如人登山，若不至頂則墮四邊。行者如是，正方便相續，頂增長已，次生善根名順諦忍。是修一切共法念處，勝進彼二法，以十六行觀察四諦。問曰：忍有何義？答曰：彼於四諦無常等行，樂欲增長是故名忍。是故說順諦忍能除四諦增上愚，暖、頂能除四諦下中愚，非增上。忍增長已，次世第一法依於一剎那。忍增長已，一切共法念處勝進，故生如是一切世間功德中最勝善根。彼初開聖道門，故名世第一法。有說，世間中最勝，故名世第一法。此法一剎那起，此行者開涅槃門已，滅與苦法忍次第緣故，一念暖頂忍及彼最上功德，此一切善根皆五陰性。問曰：汝言世第一法與聖道作次第緣，云何是五陰性？答曰：心心數法與次第緣，色心不相應行隨順一果，是故非過。問曰：此世第一法何緣？答曰：苦諦，彼緣苦諦義也。問曰：幾行？答曰：四行。若苦諦境界四行，如上所說，彼行此行。問曰：幾地所攝？答曰：六地生，當知未來、中間、根本四禪。問曰：餘達分善根幾地所攝？答曰：餘亦依六地，彼亦六地，如世第一法。問曰：何故達分善根六地所攝？答曰：從彼能生見道。彼地有見道，有見道處即有此等。何以故？見道眷屬故，是故如是。

世間第一法， 次必起於忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間第一法， 次必起於忍，

忍次生於智， 能覺於下苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍次生於智， 能覺於下苦。

世間第一法次必起於忍者，暖等次第生如上因分，乃至能生世第一法，世第一法次第生無漏法。欲界見苦斷十使對治名苦法忍。昔所未見法欲知樂名忍，此最初無漏無礙道。忍次生於智者，苦法忍次第生苦法智，解脫道自性。問曰：此忍智何緣？答曰：能覺於下苦。下苦謂欲界苦。此二種緣，如是義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間第一法次必起於忍者，暖等次第生如上因分，乃至能生世第一法，世第一法次第生無漏法。欲界見苦斷十使對治名苦法忍。昔所未見法欲知樂名忍，此最初無漏無礙道。忍次生於智者，苦法忍次第生苦法智，解脫道自性。問曰：此忍智何緣？答曰：能覺於下苦。下苦謂欲界苦。此二種緣，如是義。

謂色無色苦， 集滅道亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂色無色苦， 集滅道亦然，

此法無間等， 從於十六心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法無間等， 從於十六心。

謂色無色苦者，色無色界苦亦如是，生忍無礙道智解脫道。聖者亦說苦比忍、苦比智。集滅道亦然者，集滅道亦如是生。四種異義：二忍為無礙道，二智為解脫道。此法無間等說於十六心者，此十六心頃成就無間等。無間等，是見義。此十五心頃是見道，最後一心是修道攝。從此名修地，乃至金剛喻定。此後名所作已辦地。略說三地，謂見地、修地、無學地。隨此地建立人今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂色無色苦者，色無色界苦亦如是，生忍無礙道智解脫道。聖者亦說苦比忍、苦比智。集滅道亦然者，集滅道亦如是生。四種異義：二忍為無礙道，二智為解脫道。此法無間等說於十六心者，此十六心頃成就無間等。無間等，是見義。此十五心頃是見道，最後一心是修道攝。從此名修地，乃至金剛喻定。此後名所作已辦地。略說三地，謂見地、修地、無學地。隨此地建立人今當說。

隨法行利見， 此在於十五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法行利見， 此在於十五，

隨信行非利， 當知亦在中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨信行非利， 當知亦在中。

隨法行利見此在於十五者，見道所攝十五心人，若利根者說隨法行。智慧隨法行，故名隨法行，此障不信於他義也。隨信行非利當知亦在中者，即此十五心人，若軟慧者說隨信行，是信他法得行義也。彼人信現在前慧隨順，與彼相違說法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法行利見此在於十五者，見道所攝十五心人，若利根者說隨法行。智慧隨法行，故名隨法行，此障不信於他義也。隨信行非利當知亦在中者，即此十五心人，若軟慧者說隨信行，是信他法得行義也。彼人信現在前慧隨順，與彼相違說法行。

未離欲界欲， 趣向於初果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲界欲， 趣向於初果，

第二捨於六， 第三九無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二捨於六， 第三九無垢。

未離欲界欲趣向於初果者，此隨信行、隨法行人，先未離欲，具一切縛至決定分，名向須陀洹果。第二捨於六者，欲界修道所斷煩惱分別九種，所謂下下、下中、下上，中下、中中、中上，上下、上中、上上。彼信行、法行人在凡夫地，已剗六種煩惱後入決定，是時說向斯陀含果。第三九無垢者，若剗九種煩惱後入決定，是時說向阿那含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲界欲趣向於初果者，此隨信行、隨法行人，先未離欲，具一切縛至決定分，名向須陀洹果。第二捨於六者，欲界修道所斷煩惱分別九種，所謂下下、下中、下上，中下、中中、中上，上下、上中、上上。彼信行、法行人在凡夫地，已剗六種煩惱後入決定，是時說向斯陀含果。第三九無垢者，若剗九種煩惱後入決定，是時說向阿那含果。

若至十六心， 是說住於果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至十六心， 是說住於果，

軟見信解脫， 淨見說見到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟見信解脫， 淨見說見到。

若至十六心是說住於果者，在十六心，道比智相應彼起，若利根若軟根俱說住果。先未離欲，須陀洹果；離六種欲，斯陀含果；離九種欲，阿那含果。軟見信解脫者，若軟根者向地中名信行，彼住三果名信解脫。淨見說見到者，彼利根者住果名見到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至十六心是說住於果者，在十六心，道比智相應彼起，若利根若軟根俱說住果。先未離欲，須陀洹果；離六種欲，斯陀含果；離九種欲，阿那含果。軟見信解脫者，若軟根者向地中名信行，彼住三果名信解脫。淨見說見到者，彼利根者住果名見到。

未盡修道斷， 當知七往來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未盡修道斷， 當知七往來，

家家有三盡， 彼住須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家家有三盡， 彼住須陀洹。

未盡修道斷當知七往來者，此人住果未斷修道斷故，當知七生死。彼人中受七生、欲界天中受七生，及中陰二十八生俱受七生，故名七生。如七葉樹、如七處善。家家有三盡者，若住果若凡夫人，欲界修道斷中三種盡，上上、上中、上下，彼說家家。家家者，從家至家往來而入涅槃，故名家家。人中二三家、天中二三家往來，此有二種，謂人家家及天家家。以業根斷煩惱差別，故名家家。業者於凡夫分作，受二三有集業。根者得無漏根。斷煩惱者斷三四種煩惱。彼住須陀洹者，彼七往來及家家，說住須陀洹果。問曰：何故名須陀洹？答曰：須陀名聖道流，洹名為入，若人相續初見修道入彼流中，又是人得須陀洹果，故名須陀洹。如裹孕女兒，以法名人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未盡修道斷當知七往來者，此人住果未斷修道斷故，當知七生死。彼人中受七生、欲界天中受七生，及中陰二十八生俱受七生，故名七生。如七葉樹、如七處善。家家有三盡者，若住果若凡夫人，欲界修道斷中三種盡，上上、上中、上下，彼說家家。家家者，從家至家往來而入涅槃，故名家家。人中二三家、天中二三家往來，此有二種，謂人家家及天家家。以業根斷煩惱差別，故名家家。業者於凡夫分作，受二三有集業。根者得無漏根。斷煩惱者斷三四種煩惱。彼住須陀洹者，彼七往來及家家，說住須陀洹果。問曰：何故名須陀洹？答曰：須陀名聖道流，洹名為入，若人相續初見修道入彼流中，又是人得須陀洹果，故名須陀洹。如裹孕女兒，以法名人。

六盡斯陀含， 離八一種子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六盡斯陀含， 離八一種子，

九品盡不還， 已出欲泥故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九品盡不還， 已出欲泥故。

六盡斯陀含者，若人斷六種盡，謂上品三種、中品三種，是斯陀含。從此命終生於天上，復生人中而般涅槃，名斯陀含。離八一種子者，一生種子義。彼人餘唯一生，若人若天。有一種一種子，謂人一種子、天一種子。或煩惱差別名一種子，彼餘唯一有未盡，故名一種子。是人為阿那含果向，當知斯陀含果中勝道攝。九品盡不還者，若人欲界一切九種煩惱斷，名阿那含。不還來欲界生故，名阿那含。問曰：何故不還來？答曰：已出欲泥故。出愛欲泥，是故不復還來欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六盡斯陀含者，若人斷六種盡，謂上品三種、中品三種，是斯陀含。從此命終生於天上，復生人中而般涅槃，名斯陀含。離八一種子者，一生種子義。彼人餘唯一生，若人若天。有一種一種子，謂人一種子、天一種子。或煩惱差別名一種子，彼餘唯一有未盡，故名一種子。是人為阿那含果向，當知斯陀含果中勝道攝。九品盡不還者，若人欲界一切九種煩惱斷，名阿那含。不還來欲界生故，名阿那含。問曰：何故不還來？答曰：已出欲泥故。出愛欲泥，是故不復還來欲界。

如是九煩惱， 在於上八地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是九煩惱， 在於上八地，

彼雙道所斷， 世尊之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼雙道所斷， 世尊之所說。

如是九煩惱在於上八地者，如是欲界修道斷煩惱如前說，九種煩惱下下乃至上上。當知八地亦如是，謂四禪、四無色定，彼雙道所斷。世尊之所說者，彼三界煩惱，當知無礙解脫道斷，無礙道斷結得解脫道證，解脫下下道斷上上種，乃至上上道斷下下種。此略說一百七十八道及見道。問曰：云何決定出世間道斷煩惱？為當不耶？答曰：不也。問曰：云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是九煩惱在於上八地者，如是欲界修道斷煩惱如前說，九種煩惱下下乃至上上。當知八地亦如是，謂四禪、四無色定，彼雙道所斷。世尊之所說者，彼三界煩惱，當知無礙解脫道斷，無礙道斷結得解脫道證，解脫下下道斷上上種，乃至上上道斷下下種。此略說一百七十八道及見道。問曰：云何決定出世間道斷煩惱？為當不耶？答曰：不也。問曰：云何？答曰：

有垢無垢道， 俱能勝八地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有垢無垢道， 俱能勝八地，

住彼說身證， 謂得滅正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住彼說身證， 謂得滅正受。

有垢無垢道俱能勝八地者，有垢者世間道，無垢者無漏道。彼八地：欲界、四禪、三無色定，世間出世間道能過彼有頂中，必出世間道能過彼世俗道，亦無礙道解脫道。彼無礙道三種轉，謂苦、麁、障。解脫道亦三種，謂上、妙、出。世間道如前所說無常行等。住彼說身證謂得滅正受者，彼八地離欲中住學人，若得滅盡定者，彼名身證。身證涅槃相似法故，是名身證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有垢無垢道俱能勝八地者，有垢者世間道，無垢者無漏道。彼八地：欲界、四禪、三無色定，世間出世間道能過彼有頂中，必出世間道能過彼世俗道，亦無礙道解脫道。彼無礙道三種轉，謂苦、麁、障。解脫道亦三種，謂上、妙、出。世間道如前所說無常行等。住彼說身證謂得滅正受者，彼八地離欲中住學人，若得滅盡定者，彼名身證。身證涅槃相似法故，是名身證。

金剛喻三昧， 次必生盡智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻三昧， 次必生盡智，

生意我生盡， 羅漢離諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生意我生盡， 羅漢離諸漏。

金剛喻三昧次必生盡智者，生有頂離欲第九無礙道，最後學心名金剛喻三昧，猶如金剛無不能壞，次後必生盡智。此初無學心彼二智異，或苦比智或集比智。如彼人從盡智起，作如是緣盡隨順生慧。生意我生盡者，非想非非想處四陰，當知此中生。何以故？最後斷故。羅漢離諸漏者，彼盡智起時，一切漏盡，名阿羅漢。於天人中應受供養，故名阿羅漢。問曰：阿羅漢有幾種？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻三昧次必生盡智者，生有頂離欲第九無礙道，最後學心名金剛喻三昧，猶如金剛無不能壞，次後必生盡智。此初無學心彼二智異，或苦比智或集比智。如彼人從盡智起，作如是緣盡隨順生慧。生意我生盡者，非想非非想處四陰，當知此中生。何以故？最後斷故。羅漢離諸漏者，彼盡智起時，一切漏盡，名阿羅漢。於天人中應受供養，故名阿羅漢。問曰：阿羅漢有幾種？答曰：

阿羅漢六種， 五從於信生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢六種， 五從於信生，

彼得於二智， 當知時離垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得於二智， 當知時離垢。

阿羅漢六種者，謂退法、思法、護法、住法、必昇進法、不動法。彼中若人軟智軟方便，最初與退具相應必定退，故名退法。若人軟智軟方便，常厭惡身，念欲壞滅彼死，成就思法。若軟智增上精進，以精進力自護，是名護法。若中智等精進，彼住此道不進不退，故名住法。少利智極精，進必能進至不動，名必昇進法。若利智廣精進，初得不動，是名不動法。五從於信生彼得於二智者，此六種阿羅漢中，前五種本是信行，彼有二智：盡智、無學正見。彼或時退，是故不生無生智。彼盡智或一剎那，若次第無學正見現在前，或增長。若彼現在前，當知時無垢者，彼時解脫。觀察若國土、若時、若伴、若說法、若衣食等，進修善根。此善根分，不一切時隨所欲進修，故名時解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢六種者，謂退法、思法、護法、住法、必昇進法、不動法。彼中若人軟智軟方便，最初與退具相應必定退，故名退法。若人軟智軟方便，常厭惡身，念欲壞滅彼死，成就思法。若軟智增上精進，以精進力自護，是名護法。若中智等精進，彼住此道不進不退，故名住法。少利智極精，進必能進至不動，名必昇進法。若利智廣精進，初得不動，是名不動法。五從於信生彼得於二智者，此六種阿羅漢中，前五種本是信行，彼有二智：盡智、無學正見。彼或時退，是故不生無生智。彼盡智或一剎那，若次第無學正見現在前，或增長。若彼現在前，當知時無垢者，彼時解脫。觀察若國土、若時、若伴、若說法、若衣食等，進修善根。此善根分，不一切時隨所欲進修，故名時解脫。

不動法利根， 是非時解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法利根， 是非時解脫，

彼得於三智， 自解脫成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得於三智， 自解脫成就。

不動法利根是非時解脫者，若人一向利根是不動法，當知非時解脫。彼人善分於一切時隨所欲進，不觀於時，故名非時解脫。彼得於三智者，彼生三智，謂盡智、無生智、無學正見。彼是不退法，是故生無生智。是人盡智一剎那，無生智或一剎那，若次第無學正見現在前或時得勝進，便彼現在前。自解脫成就者，彼人成就自相似名解脫。當知時解脫者，彼決定時得解脫。成就不動者，非非彼煩惱之所能動，猶如王印，故名不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法利根是非時解脫者，若人一向利根是不動法，當知非時解脫。彼人善分於一切時隨所欲進，不觀於時，故名非時解脫。彼得於三智者，彼生三智，謂盡智、無生智、無學正見。彼是不退法，是故生無生智。是人盡智一剎那，無生智或一剎那，若次第無學正見現在前或時得勝進，便彼現在前。自解脫成就者，彼人成就自相似名解脫。當知時解脫者，彼決定時得解脫。成就不動者，非非彼煩惱之所能動，猶如王印，故名不動。

當知慧解脫， 不得滅盡定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知慧解脫， 不得滅盡定，

唯有俱解脫， 成就滅盡定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有俱解脫， 成就滅盡定。

當知慧解脫不得滅盡定者，是六種阿羅漢中，若不得滅盡定者，當知是慧解脫。慧解脫者，彼唯慧力得解脫，故名慧解脫。唯有俱解脫成就滅盡定者，彼六種阿羅漢中，若得滅盡定者，當知是俱解脫。以慧力故，於煩惱障而得解脫；以定力故，於解脫障而得解脫。以是義故，名俱解脫。如上所說賢聖士夫，略說二種，謂學、無學。為斷煩惱故學，是名為學。非斷煩惱，故名無學。何故不學？學已竟故。已分別賢聖人，法差別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知慧解脫不得滅盡定者，是六種阿羅漢中，若不得滅盡定者，當知是慧解脫。慧解脫者，彼唯慧力得解脫，故名慧解脫。唯有俱解脫成就滅盡定者，彼六種阿羅漢中，若得滅盡定者，當知是俱解脫。以慧力故，於煩惱障而得解脫；以定力故，於解脫障而得解脫。以是義故，名俱解脫。如上所說賢聖士夫，略說二種，謂學、無學。為斷煩惱故學，是名為學。非斷煩惱，故名無學。何故不學？學已竟故。已分別賢聖人，法差別今當說。

若隨信行法， 及隨法行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若隨信行法， 及隨法行法，

如是見諦道， 是盡同一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見諦道， 是盡同一相。

若隨信行法若隨法行法，若見諦，彼同一相。見諦道中信行、法行差別，以法名人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若隨信行法若隨法行法，若見諦，彼同一相。見諦道中信行、法行差別，以法名人。

彼中諸根數， 是說未知根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中諸根數， 是說未知根，

諸餘有學法， 智者說智根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘有學法， 智者說智根。

彼中諸根數是說未知根者，彼見諦道所攝之中若根數法，所謂意根、樂根、喜根、捨根、信等五根，是名未知根。未知欲知，故名未知根。彼見道所攝士夫，當知如是根。諸餘有學法智者說知根者，見道已上，即此諸根數法說為知根。知已復知，故名知根。若修道所攝士夫，當知如是根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中諸根數是說未知根者，彼見諦道所攝之中若根數法，所謂意根、樂根、喜根、捨根、信等五根，是名未知根。未知欲知，故名未知根。彼見道所攝士夫，當知如是根。諸餘有學法智者說知根者，見道已上，即此諸根數法說為知根。知已復知，故名知根。若修道所攝士夫，當知如是根。

於中無學法， 當知知已根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無學法， 當知知已根，

得果捨前道， 此義應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得果捨前道， 此義應當知。

於中無學法當知知已根者，於無學法中即此諸根數法名知已根。知已更無所知，故名知已根。若無學所攝士夫，當知如是根。問曰：此賢聖人一一次第如上所說。彼人一切成就先所得道，為當不耶？答曰：得果捨前道，此義應當知。若此士夫入道已，當知勝進行，此得果已捨於前道。何以故？不欲令彼果向一故。若退根及增進根，彼亦捨道，此中不說。得須陀洹果，捨於見道。得斯陀含果，或捨見道、或捨須陀洹果勝道。得阿那含果，或捨見道、或捨斯陀含果勝道。得阿羅漢果，捨阿那含果、捨阿那含果勝道。若增進根差別者，捨果勝道亦得果。利根所攝學無學，捨果亦得果。若退者，捨勝得劣。問曰：如得果者捨於向道，彼亦捨斷不耶？答曰：捨道非斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無學法當知知已根者，於無學法中即此諸根數法名知已根。知已更無所知，故名知已根。若無學所攝士夫，當知如是根。問曰：此賢聖人一一次第如上所說。彼人一切成就先所得道，為當不耶？答曰：得果捨前道，此義應當知。若此士夫入道已，當知勝進行，此得果已捨於前道。何以故？不欲令彼果向一故。若退根及增進根，彼亦捨道，此中不說。得須陀洹果，捨於見道。得斯陀含果，或捨見道、或捨須陀洹果勝道。得阿那含果，或捨見道、或捨斯陀含果勝道。得阿羅漢果，捨阿那含果、捨阿那含果勝道。若增進根差別者，捨果勝道亦得果。利根所攝學無學，捨果亦得果。若退者，捨勝得劣。問曰：如得果者捨於向道，彼亦捨斷不耶？答曰：捨道非斷。

已盡為解脫， 得依於一果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡為解脫， 得依於一果，

不穢污第九， 除斷應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不穢污第九， 除斷應當知。

已盡為解脫得依於一果者，先所斷煩惱，一解脫得，得果攝，是故不捨斷。向道中所有解脫道，得如是解脫。問曰：斷煩惱如前說。彼不穢污，云何斷耶？答曰：不穢污第九除斷應當知，已說九種煩惱九種道斷，彼不穢污，決定第九無礙道時頓，斷非漸漸斷。不穢污者，謂善有漏不隱沒無記行，穢污色亦必定最後斷。問曰：何故煩惱九種斷，非善等耶？答曰：煩惱相違故。聖道與煩惱相違，不與善相違。厭惡煩惱，故亦捨善，同一係縛故。問曰：已說阿羅漢勝進根，云何阿羅漢得不動？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡為解脫得依於一果者，先所斷煩惱，一解脫得，得果攝，是故不捨斷。向道中所有解脫道，得如是解脫。問曰：斷煩惱如前說。彼不穢污，云何斷耶？答曰：不穢污第九除斷應當知，已說九種煩惱九種道斷，彼不穢污，決定第九無礙道時頓，斷非漸漸斷。不穢污者，謂善有漏不隱沒無記行，穢污色亦必定最後斷。問曰：何故煩惱九種斷，非善等耶？答曰：煩惱相違故。聖道與煩惱相違，不與善相違。厭惡煩惱，故亦捨善，同一係縛故。問曰：已說阿羅漢勝進根，云何阿羅漢得不動？答曰：

若有相似名， 彼能得不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有相似名， 彼能得不動，

此人亦信脫， 彼性亦增道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人亦信脫， 彼性亦增道。

若有相似名彼能得不動者，非一切阿羅漢皆能得不動，若功德名相似者彼能得之，謂必昇進。此人亦信脫彼性亦增道者，此語有餘。若信解脫必昇進性，能得見到，非餘。增道者，根增，如是義。問曰：已說次第見諦，未說其因，當說彼因。答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有相似名彼能得不動者，非一切阿羅漢皆能得不動，若功德名相似者彼能得之，謂必昇進。此人亦信脫彼性亦增道者，此語有餘。若信解脫必昇進性，能得見到，非餘。增道者，根增，如是義。問曰：已說次第見諦，未說其因，當說彼因。答曰：

功德惡差別， 次第見真諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德惡差別， 次第見真諦，

無礙道力得， 有為無為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙道力得， 有為無為果。

功德惡差別次第見真諦者，此中二諦過惡差別、二諦功德差別，非見過惡者見於功德，非見功德者見於過惡。何以故？行緣差別故。非不於諦真實見故而諦無間等，非此一智能總觀諦功德過惡差別。以是義故，次第見諦。問曰：見諦得沙門果，彼云何？為是有為、是無為耶？答曰：無礙道力得有為無為果，若斷煩惱無為，若解脫道有為。彼二種皆無礙道力得，是故二種俱說沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德惡差別次第見真諦者，此中二諦過惡差別、二諦功德差別，非見過惡者見於功德，非見功德者見於過惡。何以故？行緣差別故。非不於諦真實見故而諦無間等，非此一智能總觀諦功德過惡差別。以是義故，次第見諦。問曰：見諦得沙門果，彼云何？為是有為、是無為耶？答曰：無礙道力得有為無為果，若斷煩惱無為，若解脫道有為。彼二種皆無礙道力得，是故二種俱說沙門果。