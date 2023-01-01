阿毘曇心論經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論經卷第二

法勝論大德優波扇多釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法勝論大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯(六卷成部)

業品第三 別譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業品第三 別譯

已說諸行因緣力生，次觀察世間生滅差別。由於煩惱業因故生，當思彼業。師欲廣說於業，是故說此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸行因緣力生，次觀察世間生滅差別。由於煩惱業因故生，當思彼業。師欲廣說於業，是故說此。

業莊飾世間， 趣趣各各異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業莊飾世間， 趣趣各各異，

是以當思業， 求離世解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以當思業， 求離世解脫。

業莊飾世間趣趣各各異者，如是一切世間五趣，種種身生業能莊飾，當思彼業為世間因生種種身。如世尊說，眾生差別，由業所作，謂高下優劣。是以當思業，求離世解脫。彼業自性種地成就善不善差別，為知彼故，當勤思惟。問曰：何者彼業？云何思惟為世間因生種種身？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業莊飾世間趣趣各各異者，如是一切世間五趣，種種身生業能莊飾，當思彼業為世間因生種種身。如世尊說，眾生差別，由業所作，謂高下優劣。是以當思業，求離世解脫。彼業自性種地成就善不善差別，為知彼故，當勤思惟。問曰：何者彼業？云何思惟為世間因生種種身？答曰：

身口意集業， 在於有有中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意集業， 在於有有中，

從彼生諸行， 及受種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼生諸行， 及受種種身。

身口意集業在於有有中者，有三種業，謂身、口、意業。彼身所作或業依身名為身業，若口所作名為口業，意相應名為意業，眾生世世造作身口意業。從彼生諸行及受種種身者，彼業生於諸行及外眾具宅舍色力，罪福命等及受眾生種種身。此行有二種，謂眾生數非眾生數共不共。不共者，各各眾生業增上生。共者，一切眾生業增上生。如是地獄等五趣淨不淨，種種業身受苦樂種種差別，以彼眾生種種，是故求解脫者必定應知是業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意集業在於有有中者，有三種業，謂身、口、意業。彼身所作或業依身名為身業，若口所作名為口業，意相應名為意業，眾生世世造作身口意業。從彼生諸行及受種種身者，彼業生於諸行及外眾具宅舍色力，罪福命等及受眾生種種身。此行有二種，謂眾生數非眾生數共不共。不共者，各各眾生業增上生。共者，一切眾生業增上生。如是地獄等五趣淨不淨，種種業身受苦樂種種差別，以彼眾生種種，是故求解脫者必定應知是業。

身業應當知， 有教及無教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業應當知， 有教及無教，

口業亦如是， 意業唯無教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口業亦如是， 意業唯無教。

身業應當知有教及無教者，身業二種，謂有教數及無教數。彼有教數者，身動。無教者，身動滅已與餘識相應，彼相續轉，如受戒竟，雖不善無記心，善戒隨生。如捕鳥等，雖善無記心，惡戒隨生。口業亦如是者，口業亦有二種，謂有教性、無教性。意業唯無教者，意業唯無教性，非如色教，此業不可示他故名無教。有言辭故名教。此五業中： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業應當知有教及無教者，身業二種，謂有教數及無教數。彼有教數者，身動。無教者，身動滅已與餘識相應，彼相續轉，如受戒竟，雖不善無記心，善戒隨生。如捕鳥等，雖善無記心，惡戒隨生。口業亦如是者，口業亦有二種，謂有教性、無教性。意業唯無教者，意業唯無教性，非如色教，此業不可示他故名無教。有言辭故名教。此五業中：

有教當知三， 善不善無記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有教當知三， 善不善無記，

意業亦如是， 餘不說無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意業亦如是， 餘不說無記。

有教當知三善不善無記者，身教口教當知三種：善、不善、無記。善者，謂行施、受戒等善心起動身。不善者，謂殺生等不善心起動身。無記者有二種，謂隱沒、不隱沒。隱沒者，謂穢污無記心起動身。不隱沒者，非穢污無記心起動身，所謂威儀工巧。口教亦如是應當知。意業亦如是者，意業亦有三種：彼善心相應必善，不善心相應名不善，穢污無記心相應必隱沒無記、非穢污無記心相應名不隱沒無記。餘不說無記者，餘有二業，謂身口無教。彼有二種，謂善、不善。無無記。何以故？羸劣故。以無記心羸劣，故不能起強業。若與餘識俱、與彼事相續，如執須摩那華，雖復捨之猶見香隨。何以故？香勢續生故，非如執木石等。已說彼諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有教當知三善不善無記者，身教口教當知三種：善、不善、無記。善者，謂行施、受戒等善心起動身。不善者，謂殺生等不善心起動身。無記者有二種，謂隱沒、不隱沒。隱沒者，謂穢污無記心起動身。不隱沒者，非穢污無記心起動身，所謂威儀工巧。口教亦如是應當知。意業亦如是者，意業亦有三種：彼善心相應必善，不善心相應名不善，穢污無記心相應必隱沒無記、非穢污無記心相應名不隱沒無記。餘不說無記者，餘有二業，謂身口無教。彼有二種，謂善、不善。無無記。何以故？羸劣故。以無記心羸劣，故不能起強業。若與餘識俱、與彼事相續，如執須摩那華，雖復捨之猶見香隨。何以故？香勢續生故，非如執木石等。已說彼諸業。

色無記二種， 隱沒不隱沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色無記二種， 隱沒不隱沒，

隱沒繫在色， 餘在於二界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱沒繫在色， 餘在於二界。

色無記二種隱沒不隱沒者，若色性業教，無記名前已說，此有二種，當知隱沒、不隱沒。隱沒繫在色者，若隱沒者繫在色界梵世，非上地。何以故？彼無起作心故，非在上地下地煩惱起現在前。何以故？以離欲故。亦不在欲界修道斷煩惱能起身口業。何以故？外門轉故。見道斷煩惱內門行故，不能起身口業。欲界修道斷煩惱但是不善，非不善煩惱能起無記業。餘在於二界者，若不隱沒無記，繫在欲色二界。意業如心說。何以故？彼隱沒、不隱沒通三界故。於中： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色無記二種隱沒不隱沒者，若色性業教，無記名前已說，此有二種，當知隱沒、不隱沒。隱沒繫在色者，若隱沒者繫在色界梵世，非上地。何以故？彼無起作心故，非在上地下地煩惱起現在前。何以故？以離欲故。亦不在欲界修道斷煩惱能起身口業。何以故？外門轉故。見道斷煩惱內門行故，不能起身口業。欲界修道斷煩惱但是不善，非不善煩惱能起無記業。餘在於二界者，若不隱沒無記，繫在欲色二界。意業如心說。何以故？彼隱沒、不隱沒通三界故。於中：

若教無教戒， 略說有三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若教無教戒， 略說有三種，

無漏及禪生， 依順解脫戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏及禪生， 依順解脫戒。

若教無教戒略說有三種者，無教戒略說當知有三種。問曰：云何？答曰：無漏及禪生依順解脫戒。無漏戒者與道俱生，謂正語、正業、正命。禪生戒者與禪俱生，謂離欲不離欲凡夫及聖人。依順解脫戒者，謂眾聚和合，於彼士夫邊啟請受得。此三種戒，攝一切戒。問曰：如是分別有教無教戒竟。何者與心俱生？何者不與心俱生？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若教無教戒略說有三種者，無教戒略說當知有三種。問曰：云何？答曰：無漏及禪生依順解脫戒。無漏戒者與道俱生，謂正語、正業、正命。禪生戒者與禪俱生，謂離欲不離欲凡夫及聖人。依順解脫戒者，謂眾聚和合，於彼士夫邊啟請受得。此三種戒，攝一切戒。問曰：如是分別有教無教戒竟。何者與心俱生？何者不與心俱生？答曰：

無教在欲界， 教依於二有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無教在欲界， 教依於二有，

當知非心俱， 謂餘心俱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知非心俱， 謂餘心俱說。

欲界無教若順解脫戒所攝及不攝，彼一切非心俱，不隨心轉義。問曰：何故不隨心轉？答曰：彼受戒已，不善無記心亦隨生故，不與善不善無記心隨轉。何以故？無心亦隨轉故。教者，欲色二界不隨心轉。何以故？屬身故，餘心亦有故。謂餘心俱說者，餘謂禪無漏戒，彼二種隨心轉。何以故？異心不隨轉故。以彼心力生二種，彼常隨心作，隨順義故。彼二種，過去過去成就，未來未來成就，現在現在成就。已說業差別，若業成就今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界無教若順解脫戒所攝及不攝，彼一切非心俱，不隨心轉義。問曰：何故不隨心轉？答曰：彼受戒已，不善無記心亦隨生故，不與善不善無記心隨轉。何以故？無心亦隨轉故。教者，欲色二界不隨心轉。何以故？屬身故，餘心亦有故。謂餘心俱說者，餘謂禪無漏戒，彼二種隨心轉。何以故？異心不隨轉故。以彼心力生二種，彼常隨心作，隨順義故。彼二種，過去過去成就，未來未來成就，現在現在成就。已說業差別，若業成就今當說。

無漏戒律儀， 見實則成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏戒律儀， 見實則成就，

禪生若得禪， 持戒生欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪生若得禪， 持戒生欲界。

無漏戒律儀見實則成就者，謂從初苦法忍及一切聖人成就無漏戒，是戒在於六地：未來、中間、根本四禪，此色地亦無漏。彼未離欲，見諦成就未來地戒。若離欲，一切有學極少成就三地，或有六地，一切阿羅漢成就六地。禪生若得禪者，成就禪戒非餘。是戒在九地，謂禪近地、中間、四禪。若人若得諸地、若凡夫若聖人，是得成就彼地戒。持戒生欲界者，若受戒者，彼成就順解脫戒。是戒欲界人得，非餘趣受。已略說成就差別。隨成就過去未來現在戒，今當說有三種人，謂住戒人、住非戒人、住非戒非非戒人。住戒人者亦有三種，以戒有三種故。彼者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏戒律儀見實則成就者，謂從初苦法忍及一切聖人成就無漏戒，是戒在於六地：未來、中間、根本四禪，此色地亦無漏。彼未離欲，見諦成就未來地戒。若離欲，一切有學極少成就三地，或有六地，一切阿羅漢成就六地。禪生若得禪者，成就禪戒非餘。是戒在九地，謂禪近地、中間、四禪。若人若得諸地、若凡夫若聖人，是得成就彼地戒。持戒生欲界者，若受戒者，彼成就順解脫戒。是戒欲界人得，非餘趣受。已略說成就差別。隨成就過去未來現在戒，今當說有三種人，謂住戒人、住非戒人、住非戒非非戒人。住戒人者亦有三種，以戒有三種故。彼者：

若住解脫戒， 彼無教現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住解脫戒， 彼無教現在，

當知恒成就， 或盡成過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知恒成就， 或盡成過去。

若住解脫戒彼無教現在當知恒成就者，若住順解脫戒，彼人從初剎那受無教戒，現在一切時成就彼現在無教，常次第相續乃至命未盡。何以故？要期分齊故。或盡成過去者，或有住順解脫戒，成就過去無教戒，謂已滅不捨。捨事有五因緣，後當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住解脫戒彼無教現在當知恒成就者，若住順解脫戒，彼人從初剎那受無教戒，現在一切時成就彼現在無教，常次第相續乃至命未盡。何以故？要期分齊故。或盡成過去者，或有住順解脫戒，成就過去無教戒，謂已滅不捨。捨事有五因緣，後當說。

若有作於教， 成就於中世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有作於教， 成就於中世，

彼盡而不捨， 當知成過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼盡而不捨， 當知成過去。

若有作於教成就於中世者，中世名現在。若人作身口教求受戒時，成就現在教戒。彼盡而不捨當知成過去者，盡者過去義。彼教盡時若不捨者，成就過去教戒。此捨因緣如前說。略說如是初念教時，成就現在教及無教。彼後乃至教未盡未來，成就過去現在教及無教。此教盡已若不捨者，成就過去現在無教。彼但成就於過去教，非現在教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有作於教成就於中世者，中世名現在。若人作身口教求受戒時，成就現在教戒。彼盡而不捨當知成過去者，盡者過去義。彼教盡時若不捨者，成就過去教戒。此捨因緣如前說。略說如是初念教時，成就現在教及無教。彼後乃至教未盡未來，成就過去現在教及無教。此教盡已若不捨者，成就過去現在無教。彼但成就於過去教，非現在教。

若得禪無教， 成就滅未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得禪無教， 成就滅未來，

中若入正受， 教亦如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中若入正受， 教亦如前說。

若得禪無教成就滅未來者，若得禪者成就過去未來禪戒。如成就禪，彼人無教雖決定滅，由彼禪力故初如是彼得過去。如禪第二念等三世成就乃至未起禪，若起不捨，成就過去未來無漏戒。與禪同故，此中不說。既說禪戒，亦說彼已。何以故？若有見諦教者，彼人決定得於禪戒，故說禪戒即是說彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得禪無教成就滅未來者，若得禪者成就過去未來禪戒。如成就禪，彼人無教雖決定滅，由彼禪力故初如是彼得過去。如禪第二念等三世成就乃至未起禪，若起不捨，成就過去未來無漏戒。與禪同故，此中不說。既說禪戒，亦說彼已。何以故？若有見諦教者，彼人決定得於禪戒，故說禪戒即是說彼。

若作不善業， 住戒成就二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作不善業， 住戒成就二，

共煩惱纏俱， 當知彼盡盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共煩惱纏俱， 當知彼盡盡。

若作不善業住戒成就二者，若人住順解脫戒、若住禪戒，彼不見諦，作於不善增上纏時，不善無教便起，彼人爾時成就不善教及無教。問曰：何者住禪戒作不善耶？答曰：若未離欲，依未來禪得作不善。問曰：幾時成就無教耶？答曰：共煩惱纏俱。是人乃至未捨於不善纏，當知彼盡盡。若捨彼纏，彼教無教亦捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作不善業住戒成就二者，若人住順解脫戒、若住禪戒，彼不見諦，作於不善增上纏時，不善無教便起，彼人爾時成就不善教及無教。問曰：何者住禪戒作不善耶？答曰：若未離欲，依未來禪得作不善。問曰：幾時成就無教耶？答曰：共煩惱纏俱。是人乃至未捨於不善纏，當知彼盡盡。若捨彼纏，彼教無教亦捨。

若住非戒處， 無教成就中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住非戒處， 無教成就中，

當知不愛果， 或復盡過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知不愛果， 或復盡過去。

若住非戒處無教成就中當知不愛果者，住非戒者，所謂屠羊殺雞殺猪捕魚捕鳥等，是人於一切時成就現在不善無教。是人初發作業剎那時，即於一切眾生所成就不善戒攝無教。若人初殺生時即得殺生所攝無教。於後隨所殺生，更得殺生所攝無教。非律儀攝戒先已得故，更不重得。或復盡過去者，第二念以去殺生及非律儀攝無教，成就過去現在，乃至不捨剎那謝過去者名盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住非戒處無教成就中當知不愛果者，住非戒者，所謂屠羊殺雞殺猪捕魚捕鳥等，是人於一切時成就現在不善無教。是人初發作業剎那時，即於一切眾生所成就不善戒攝無教。若人初殺生時即得殺生所攝無教。於後隨所殺生，更得殺生所攝無教。非律儀攝戒先已得故，更不重得。或復盡過去者，第二念以去殺生及非律儀攝無教，成就過去現在，乃至不捨剎那謝過去者名盡。

若剎那住教， 是說成就中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若剎那住教， 是說成就中，

亦復盡過去， 善於上相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復盡過去， 善於上相違。

若剎那住教是說成就中者，隨住教時成就現在教，剎那現在名剎那住。亦復盡過去者，隨教剎那謝於過去未斷以來，是時成就過去現在，若盡而未捨但成就過去。善於上相違者，如住律儀說不善，如是住非律儀說善。極淨信心作施等善，彼時善無教起，彼捨此亦捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若剎那住教是說成就中者，隨住教時成就現在教，剎那現在名剎那住。亦復盡過去者，隨教剎那謝於過去未斷以來，是時成就過去現在，若盡而未捨但成就過去。善於上相違者，如住律儀說不善，如是住非律儀說善。極淨信心作施等善，彼時善無教起，彼捨此亦捨。

若處中所作， 是說成就中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處中所作， 是說成就中，

亦復盡過去， 或二亦復一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復盡過去， 或二亦復一。

若處中所作是說成就中者，處中謂非律儀非不律儀。彼若作善，成就現在善教；若作不善，成就現在不善教。亦復盡過去者，是教若滅未斷，亦成就過去現在；若盡已不捨，但成就過去。或二者，或教無教、過去現在，若極欲作，必定方便不捨。亦復一者，方便盡已，但成就現在無教。有人乃至命未盡來，成就現在無教，不欲止故。問曰：已說教順解脫戒。禪無漏戒云何得耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處中所作是說成就中者，處中謂非律儀非不律儀。彼若作善，成就現在善教；若作不善，成就現在不善教。亦復盡過去者，是教若滅未斷，亦成就過去現在；若盡已不捨，但成就過去。或二者，或教無教、過去現在，若極欲作，必定方便不捨。亦復一者，方便盡已，但成就現在無教。有人乃至命未盡來，成就現在無教，不欲止故。問曰：已說教順解脫戒。禪無漏戒云何得耶？答曰：

色界中善心， 得禪律儀戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界中善心， 得禪律儀戒，

是捨彼亦捨， 無漏有六心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是捨彼亦捨， 無漏有六心。

色界中善心得禪律儀戒者，若有人得色界善心，或時離欲或不離欲，彼一切得禪律儀戒。一切色界，善心戒常隨順，唯除六心，所謂眼、耳、身、識及聞、慧。心臨命終心起作業心，問曰：此云何捨？答曰：是捨彼亦捨。若捨色界善心，亦捨於彼。無漏有六心者，彼無漏戒六心共得，所謂未來、中間、根本四禪，彼捨此亦捨。問曰：如是諸戒，彼何者戒？幾時捨耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界中善心得禪律儀戒者，若有人得色界善心，或時離欲或不離欲，彼一切得禪律儀戒。一切色界，善心戒常隨順，唯除六心，所謂眼、耳、身、識及聞、慧。心臨命終心起作業心，問曰：此云何捨？答曰：是捨彼亦捨。若捨色界善心，亦捨於彼。無漏有六心者，彼無漏戒六心共得，所謂未來、中間、根本四禪，彼捨此亦捨。問曰：如是諸戒，彼何者戒？幾時捨耶？答曰：

順解脫調伏， 是捨於五時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順解脫調伏， 是捨於五時，

禪生無漏戒， 二時智所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪生無漏戒， 二時智所說。

順解脫調伏是捨於五時者，謂捨自分種類時、捨戒時、斷善根時、二根生時、正法隱沒時捨。或有人說，犯戒根本梵行時捨。罽賓者說，有四時捨，除後二種。禪生無漏戒二時智所說者，禪戒二時捨：退及度界地。無漏戒亦二時捨：退及得果。彼根次第得果相似，故不別說。有人別之彼三時捨。問曰：非律儀云何捨？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順解脫調伏是捨於五時者，謂捨自分種類時、捨戒時、斷善根時、二根生時、正法隱沒時捨。或有人說，犯戒根本梵行時捨。罽賓者說，有四時捨，除後二種。禪生無漏戒二時智所說者，禪戒二時捨：退及度界地。無漏戒亦二時捨：退及得果。彼根次第得果相似，故不別說。有人別之彼三時捨。問曰：非律儀云何捨？答曰：

非律儀四時， 如是善無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非律儀四時， 如是善無色，

穢污唯一時， 是說在於意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污唯一時， 是說在於意。

非律儀四時者，謂受戒時、得禪戒時、二根生時、捨自分種類時。彼戒非戒於三時捨，謂本勢過、希望止、方便息。是說捨戒非戒，應當觀察。問曰：已說色自性業。無色自性業竟復云何？答曰：如是善無色。善無色業亦四時捨，謂得果時、退時、斷善根時、度界地時。穢污唯一時是說在於意者，穢污意業於一時捨，謂離欲時，隨處處離欲彼彼捨。已說業自性及成就。隨彼業，世尊無量門分別，今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非律儀四時者，謂受戒時、得禪戒時、二根生時、捨自分種類時。彼戒非戒於三時捨，謂本勢過、希望止、方便息。是說捨戒非戒，應當觀察。問曰：已說色自性業。無色自性業竟復云何？答曰：如是善無色。善無色業亦四時捨，謂得果時、退時、斷善根時、度界地時。穢污唯一時是說在於意者，穢污意業於一時捨，謂離欲時，隨處處離欲彼彼捨。已說業自性及成就。隨彼業，世尊無量門分別，今當說。

若業與苦果， 當知是惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業與苦果， 當知是惡行，

復有意惡行， 貪瞋及邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有意惡行， 貪瞋及邪見。

若業與苦果當知是惡行者，若業感不愛果，當知是惡行，謂殺生等所有不善身口意業，及後眷屬，是謂惡行。隱沒無記，無果報故，不說惡行。復有意惡行貪瞋及邪見者，彼不善思是意惡行，如前所說。復有貪、瞋、邪見業分，當知如業，以果成因故，如女為梵行垢。如是等已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業與苦果當知是惡行者，若業感不愛果，當知是惡行，謂殺生等所有不善身口意業，及後眷屬，是謂惡行。隱沒無記，無果報故，不說惡行。復有意惡行貪瞋及邪見者，彼不善思是意惡行，如前所說。復有貪、瞋、邪見業分，當知如業，以果成因故，如女為梵行垢。如是等已說。

彼相違善行， 最勝之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼相違善行， 最勝之所說，

於中若增上， 聖說十業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中若增上， 聖說十業道。

彼相違善行最勝之所說者，與惡行相違，當知悉是善行，謂一切善業意業無貪、無瞋、正見。於中若增上聖說十業道者，彼善行惡行業中，若增上業勝者，說名業道。彼惡行中增上者，名不善業道；若善行中增上者，是善業道。不善業道者，謂殺生等七種及貪、瞋、邪見等。善業道者，謂離殺等七種，及不貪、不瞋、正見。或行方便重非業道，或業道重，故如是說。殺生者，於彼他眾生想、作欲殺意欲害命方便，彼業究竟，是名殺生。不與取者，於他物中作他物解、不與想欲劫奪意、取屬於己，是名不與取。邪行者，於所行處非道非處非時，於非所行處行，是名邪行。妄語者，異想誑他想言說，是名妄語。兩舌者，穢污心欲破壞他語業，是名兩舌。麁惡語者，以瞋忿心，他不愛語說，是名麁惡語。軟見貪等被躓頓，不善語無益語非法語，是名綺語。貪者，愛他資產、惡欲，是名為貪。瞋者，增上惱他壞他，心過惡，是名為瞋。邪見者，謗無因果是名邪見。此為十不善業道。與此相違，名善業道。餘業不名業道，謂此業道後方便，及飲酒打拍等惡行、禮拜等善行，離飲酒思，如是等是業非業道。問曰：業道有何義？答曰：是業是道故名業道，又業之道故名業道，業道業道故名業道。七業亦業亦道，是思之道故；三是業道，此非業義。問曰：何故諸煩惱中，此貪等三說是業道非餘？答曰：增上惡故、自煩惱他故，此極過惡，餘不如是。彼對治不貪等白道，於此業道攝，不攝業。略說二種，謂定、不定。定有二種：報定、時定。時定有三種。問曰：云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼相違善行最勝之所說者，與惡行相違，當知悉是善行，謂一切善業意業無貪、無瞋、正見。於中若增上聖說十業道者，彼善行惡行業中，若增上業勝者，說名業道。彼惡行中增上者，名不善業道；若善行中增上者，是善業道。不善業道者，謂殺生等七種及貪、瞋、邪見等。善業道者，謂離殺等七種，及不貪、不瞋、正見。或行方便重非業道，或業道重，故如是說。殺生者，於彼他眾生想、作欲殺意欲害命方便，彼業究竟，是名殺生。不與取者，於他物中作他物解、不與想欲劫奪意、取屬於己，是名不與取。邪行者，於所行處非道非處非時，於非所行處行，是名邪行。妄語者，異想誑他想言說，是名妄語。兩舌者，穢污心欲破壞他語業，是名兩舌。麁惡語者，以瞋忿心，他不愛語說，是名麁惡語。軟見貪等被躓頓，不善語無益語非法語，是名綺語。貪者，愛他資產、惡欲，是名為貪。瞋者，增上惱他壞他，心過惡，是名為瞋。邪見者，謗無因果是名邪見。此為十不善業道。與此相違，名善業道。餘業不名業道，謂此業道後方便，及飲酒打拍等惡行、禮拜等善行，離飲酒思，如是等是業非業道。問曰：業道有何義？答曰：是業是道故名業道，又業之道故名業道，業道業道故名業道。七業亦業亦道，是思之道故；三是業道，此非業義。問曰：何故諸煩惱中，此貪等三說是業道非餘？答曰：增上惡故、自煩惱他故，此極過惡，餘不如是。彼對治不貪等白道，於此業道攝，不攝業。略說二種，謂定、不定。定有二種：報定、時定。時定有三種。問曰：云何？答曰：

謂現法果業， 次受於生果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂現法果業， 次受於生果，

後果亦復然， 當知時各定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後果亦復然， 當知時各定。

若業於此生作、即此生熟，名現法受業。若業次生熟者，名生受業。過次生後餘生熟者，名後受業。此等三種，名時決定。報決定者，報決定熟，非時決定，若得因緣便熟。餘名不定。問曰：如世尊說，樂受等三業。云何差別？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業於此生作、即此生熟，名現法受業。若業次生熟者，名生受業。過次生後餘生熟者，名後受業。此等三種，名時決定。報決定者，報決定熟，非時決定，若得因緣便熟。餘名不定。問曰：如世尊說，樂受等三業。云何差別？答曰：

欲界中善業， 及色界三地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中善業， 及色界三地，

是說為樂受， 此亦定不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說為樂受， 此亦定不定。

欲界中善業及色界三地是說為樂受者，欲界中善業能生與樂俱行報，色界初禪二禪三禪地中亦生與樂俱行報，彼總說樂受。問曰：此業亦時定耶？答曰：此亦定不定，若定、若不定。此四地中善業悉名樂受，此是樂受所攝果報，故名樂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中善業及色界三地是說為樂受者，欲界中善業能生與樂俱行報，色界初禪二禪三禪地中亦生與樂俱行報，彼總說樂受。問曰：此業亦時定耶？答曰：此亦定不定，若定、若不定。此四地中善業悉名樂受，此是樂受所攝果報，故名樂受。

生不苦不樂， 彼在於上善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生不苦不樂， 彼在於上善，

若受於苦報， 是說不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受於苦報， 是說不善業。

生不苦不樂彼在於上善者，若第四禪及無色界善業，名不苦不樂受，彼業能生不苦不樂俱行報故。若受於苦報是說不善業者，謂不善業名為苦受。彼業能生苦受俱行報，故此業亦定不定。問曰：如世尊說，黑黑報等四業。云何分別？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生不苦不樂彼在於上善者，若第四禪及無色界善業，名不苦不樂受，彼業能生不苦不樂俱行報故。若受於苦報是說不善業者，謂不善業名為苦受。彼業能生苦受俱行報，故此業亦定不定。問曰：如世尊說，黑黑報等四業。云何分別？答曰：

若色中善業， 是白是白報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若色中善業， 是白是白報，

黑白欲界中， 二黑說不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑白欲界中， 二黑說不淨。

若色界中善業是白是白報者，色界中善業是白，一向無惱故；彼報亦白，一向可愛故。黑白欲界中者，欲界善業雜於不善，故名黑白，彼無一業黑白二報雜受。問曰：若報非黑，云何名黑？答曰：以不愛故名之為黑，愛者名白。二黑說不淨者，不善業名黑，不可愛故，彼黑還生黑報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若色界中善業是白是白報者，色界中善業是白，一向無惱故；彼報亦白，一向可愛故。黑白欲界中者，欲界善業雜於不善，故名黑白，彼無一業黑白二報雜受。問曰：若報非黑，云何名黑？答曰：以不愛故名之為黑，愛者名白。二黑說不淨者，不善業名黑，不可愛故，彼黑還生黑報。

若思能破壞， 彼諸成就業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若思能破壞， 彼諸成就業，

無礙道相應， 是說第四業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙道相應， 是說第四業。

若道能斷彼三種業，謂無礙道攝十七學思，是第四業，此不可呵，故名不黑；無有染著，故名不白；與流轉相違，故名無報。彼見道中法智分攝。相應四思及離欲界八無礙道相應八思，此十二思斷黑黑報業。第九無礙道相應一思斷黑白報業。初禪離欲乃至第四禪離欲，第九無礙道攝。相應四思斷白白報業。餘非報業。無色善業此中不數。何以故？無二白事，謂鮮潔白、可憙樂白，故不說白。此經中世尊說中有。問曰：如世尊說，身口意業曲過澁等。何者是耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若道能斷彼三種業，謂無礙道攝十七學思，是第四業，此不可呵，故名不黑；無有染著，故名不白；與流轉相違，故名無報。彼見道中法智分攝。相應四思及離欲界八無礙道相應八思，此十二思斷黑黑報業。第九無礙道相應一思斷黑白報業。初禪離欲乃至第四禪離欲，第九無礙道攝。相應四思斷白白報業。餘非報業。無色善業此中不數。何以故？無二白事，謂鮮潔白、可憙樂白，故不說白。此經中世尊說中有。問曰：如世尊說，身口意業曲過澁等。何者是耶？答曰：

諂生謂為曲， 過從瞋恚生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂生謂為曲， 過從瞋恚生，

欲生謂為澁， 世尊之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲生謂為澁， 世尊之所說。

諂生謂為曲者，方便諂他、覆藏己事，心曲名諂。此在欲界梵世，非上地。彼在意地修道所斷。若業從諂起，以果成因，故世尊說曲，彼非曲性。過從瞋恚生者，從瞋生業，以果成因，故世尊說過。欲生謂為澁者，若業從欲生，果中說因，故世尊說澁。問曰：如世尊說，三種清淨、三種寂靜。彼相云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂生謂為曲者，方便諂他、覆藏己事，心曲名諂。此在欲界梵世，非上地。彼在意地修道所斷。若業從諂起，以果成因，故世尊說曲，彼非曲性。過從瞋恚生者，從瞋生業，以果成因，故世尊說過。欲生謂為澁者，若業從欲生，果中說因，故世尊說澁。問曰：如世尊說，三種清淨、三種寂靜。彼相云何？答曰：

一切妙行淨， 無學身口淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切妙行淨， 無學身口淨，

所謂意淨者， 即是無學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂意淨者， 即是無學心。

一切妙行淨者，所有身口意有漏無漏妙行，一切說淨。問曰：有漏妙行不淨處所，云何說淨？答曰：與煩惱不淨相違故，彼少分淨能引道第一義淨故。問曰：云何名淨？答曰：無學身口淨，無學身口妙行，名身口淨。所謂意淨者，即是無學心，彼無學心名為意淨。得牟尼相，離煩惱語言，斷三界辮髮，揃依有頂煩惱髻。身有起作意不寂靜，是故不說牟尼。牟尼者是寂靜義。為斷樂水洗淨等教，是故說淨。為斷牟尼教故，說身口意牟尼。已說業和合差別，業果差別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切妙行淨者，所有身口意有漏無漏妙行，一切說淨。問曰：有漏妙行不淨處所，云何說淨？答曰：與煩惱不淨相違故，彼少分淨能引道第一義淨故。問曰：云何名淨？答曰：無學身口淨，無學身口妙行，名身口淨。所謂意淨者，即是無學心，彼無學心名為意淨。得牟尼相，離煩惱語言，斷三界辮髮，揃依有頂煩惱髻。身有起作意不寂靜，是故不說牟尼。牟尼者是寂靜義。為斷樂水洗淨等教，是故說淨。為斷牟尼教故，說身口意牟尼。已說業和合差別，業果差別今當說。

善業不善業， 是俱說二果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業不善業， 是俱說二果，

善或成三果， 餘一果當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善或成三果， 餘一果當知。

善業不善業是俱說二果者，善業有二種果，彼有漏善有依果、報果。依果者，前生後生界地自分善。報果者，無記。無漏斷煩惱業有依果、解脫果。依果者，前生聖道後生聖道，一切相似增長不減。解脫果者，謂無礙道斷諸煩惱。彼不善業亦有二果：依果、報果。善或成三果者，若有漏善斷煩惱者，彼有三果：依果、報果、解脫果，如世俗斷結道。餘一果當知者，謂無記業及餘無漏不斷結者，彼有一果，所謂依果。問曰：彼身口業，造色自性四大所起。彼何者業？何四大造？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業不善業是俱說二果者，善業有二種果，彼有漏善有依果、報果。依果者，前生後生界地自分善。報果者，無記。無漏斷煩惱業有依果、解脫果。依果者，前生聖道後生聖道，一切相似增長不減。解脫果者，謂無礙道斷諸煩惱。彼不善業亦有二果：依果、報果。善或成三果者，若有漏善斷煩惱者，彼有三果：依果、報果、解脫果，如世俗斷結道。餘一果當知者，謂無記業及餘無漏不斷結者，彼有一果，所謂依果。問曰：彼身口業，造色自性四大所起。彼何者業？何四大造？答曰：

自地若有大， 身口業所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地若有大， 身口業所依，

無漏隨力得， 是還依彼力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏隨力得， 是還依彼力。

自地若有大身口業所依者，若欲界身口業，彼但欲界四大造，色界亦如是。無漏隨力得是還依彼力者，無漏身口業隨力所得，還依彼地，如是四大生。若欲界無漏道起，彼還依欲界，如是四大造無漏身口業，應當知。如是色界還依彼地，如是四大造無漏業，應當知。問曰：若生無色界，捨於學戒得無學戒，彼捨依何地戒？得依何地戒耶？答曰：隨依彼地生，隨依彼地滅。依彼地過去戒及依五地未來戒等皆悉捨之，更得依五地未來戒。五地者，謂欲界、四禪。問曰：如世尊說三障，是相云何？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地若有大身口業所依者，若欲界身口業，彼但欲界四大造，色界亦如是。無漏隨力得是還依彼力者，無漏身口業隨力所得，還依彼地，如是四大生。若欲界無漏道起，彼還依欲界，如是四大造無漏身口業，應當知。如是色界還依彼地，如是四大造無漏業，應當知。問曰：若生無色界，捨於學戒得無學戒，彼捨依何地戒？得依何地戒耶？答曰：隨依彼地生，隨依彼地滅。依彼地過去戒及依五地未來戒等皆悉捨之，更得依五地未來戒。五地者，謂欲界、四禪。問曰：如世尊說三障，是相云何？答曰：

無間無救業， 廣生諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間無救業， 廣生諸煩惱，

惡道受惡報， 障礙應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡道受惡報， 障礙應當知。

有三種障，所謂業障、煩惱障、報障。障礙聖道及聖道方便，故名為障。業障者，五無間業，所謂殺母、殺父、殺阿羅漢、破僧、惡心出佛身血。作此業已，必定次生無間地獄，故名無間。殺母、殺父，棄背恩義故，墮無間地獄。其餘三種，壞福田故。煩惱障者，謂勤煩惱及利煩惱。勤煩惱者，數行煩惱。利煩惱者，增上煩惱。現行煩惱名之為障，非成就者。何以故？一切眾生平等成就諸煩惱故。報障者，隨所住報。非聖道器，報過惡故。問曰：彼何者是？答曰：一切惡道、北欝單越、無想眾生，一向是凡夫地故。問曰：此三業中，何者最為大惡？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種障，所謂業障、煩惱障、報障。障礙聖道及聖道方便，故名為障。業障者，五無間業，所謂殺母、殺父、殺阿羅漢、破僧、惡心出佛身血。作此業已，必定次生無間地獄，故名無間。殺母、殺父，棄背恩義故，墮無間地獄。其餘三種，壞福田故。煩惱障者，謂勤煩惱及利煩惱。勤煩惱者，數行煩惱。利煩惱者，增上煩惱。現行煩惱名之為障，非成就者。何以故？一切眾生平等成就諸煩惱故。報障者，隨所住報。非聖道器，報過惡故。問曰：彼何者是？答曰：一切惡道、北欝單越、無想眾生，一向是凡夫地故。問曰：此三業中，何者最為大惡？答曰：

妄語破壞僧， 當知極過惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄語破壞僧， 當知極過惡，

有頂世中思， 善中最大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有頂世中思， 善中最大果。

妄語破壞僧當知極過惡者，一切業中破僧妄語最為極惡，彼得阿鼻地獄經一劫住，十三聚火圍遶其身。何以故？彼法非法想、非法法想，亦破壞見法想，破僧起異道故，破壞法輪。是故此業一切業中最為極惡。有二種破僧，謂破法輪及破羯磨。破羯磨者，同一界內別處布薩作羯磨等。問曰：何者善業得最大果？答曰：有頂世中思善中最大果。有頂正受思，一切善中得最大果，彼八萬劫極寂滅故。果報因緣故，有頂中思說為大果。餘金剛喻相應思一切大果，彼一切結究竟盡果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄語破壞僧當知極過惡者，一切業中破僧妄語最為極惡，彼得阿鼻地獄經一劫住，十三聚火圍遶其身。何以故？彼法非法想、非法法想，亦破壞見法想，破僧起異道故，破壞法輪。是故此業一切業中最為極惡。有二種破僧，謂破法輪及破羯磨。破羯磨者，同一界內別處布薩作羯磨等。問曰：何者善業得最大果？答曰：有頂世中思善中最大果。有頂正受思，一切善中得最大果，彼八萬劫極寂滅故。果報因緣故，有頂中思說為大果。餘金剛喻相應思一切大果，彼一切結究竟盡果故。

使品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使品第四

業及煩惱因緣流轉，已廣說業。彼業煩惱力故，受種種生，非離煩惱。是故師欲分別煩惱，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業及煩惱因緣流轉，已廣說業。彼業煩惱力故，受種種生，非離煩惱。是故師欲分別煩惱，作如是說。

一切有根本， 業侶生百苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有根本， 業侶生百苦，

九十八種使， 牟尼說當思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八種使， 牟尼說當思。

一切有者，謂欲有、色有、無色有。此等三有，九十八使以為根本。何以故？此為業侶，能生種種受生等苦。彼業由於煩惱力故受生有，力非離煩惱，是故欲求解脫者應當知之，知已遠離。何以故？如不識怨則為所害。經中佛說有七種使，彼界行種分別為九十八使，所謂貪使界分別為三、種分別為五、界種分別為十五。慢、無明使亦復如是。瞋使界分別為一、種分別為五。疑使界分別為三、種分別為四、界種分別為十二。見使界分別為三、種分別為四。行分別為五、行種分別為十二。身邊二見，同見苦斷，故為一種。戒取，見苦見道斷，故為二種。邪見，見取為四種。如是為十二使，界行種分別為三十六使，是故有九十八使。問曰：云何知耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有者，謂欲有、色有、無色有。此等三有，九十八使以為根本。何以故？此為業侶，能生種種受生等苦。彼業由於煩惱力故受生有，力非離煩惱，是故欲求解脫者應當知之，知已遠離。何以故？如不識怨則為所害。經中佛說有七種使，彼界行種分別為九十八使，所謂貪使界分別為三、種分別為五、界種分別為十五。慢、無明使亦復如是。瞋使界分別為一、種分別為五。疑使界分別為三、種分別為四、界種分別為十二。見使界分別為三、種分別為四。行分別為五、行種分別為十二。身邊二見，同見苦斷，故為一種。戒取，見苦見道斷，故為二種。邪見，見取為四種。如是為十二使，界行種分別為三十六使，是故有九十八使。問曰：云何知耶？答曰：

一切諸使品， 當知立二分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸使品， 當知立二分，

謂見道斷分， 及以修道斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂見道斷分， 及以修道斷。

見道所斷乃至修道所斷，唯有此等諸使，更無有餘。見者視也，彼為見所斷，故名見道斷。此言為忍所害義也。修者是數習義，為修所斷故名修道斷。此說為得性道所斷義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見道所斷乃至修道所斷，唯有此等諸使，更無有餘。見者視也，彼為見所斷，故名見道斷。此言為忍所害義也。修者是數習義，為修所斷故名修道斷。此說為得性道所斷義也。

煩惱二十八， 當知障見苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱二十八， 當知障見苦，

彼當見苦時， 斷盡無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當見苦時， 斷盡無有餘。

彼見道修道所斷九十八使中，二十八使障於見苦故見苦斷，此後當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見道修道所斷九十八使中，二十八使障於見苦故見苦斷，此後當說。

見集斷十九， 當知滅亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見集斷十九， 當知滅亦然，

增三見道斷， 十說修道滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增三見道斷， 十說修道滅。

見集斷十九者，十九使障於見集故見集斷。當知滅亦然者，當知見滅亦斷十九使也。增三見道斷者，二十二使見道所斷。十說修道滅者，當知十使修道所斷。已說使種差別，彼界差別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見集斷十九者，十九使障於見集故見集斷。當知滅亦然者，當知見滅亦斷十九使也。增三見道斷者，二十二使見道所斷。十說修道滅者，當知十使修道所斷。已說使種差別，彼界差別今當說。

最初煩惱種， 欲界當知十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初煩惱種， 欲界當知十，

二中各有七， 八種見道斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中各有七， 八種見道斷。

最初煩惱種欲界當知十者，如前所說初見苦斷煩惱種類，彼中十使繫在欲界，所謂身見、邊見、邪見、見取、戒取、貪、瞋、慢、疑、無明。二中各有七者，如前所說見集滅斷煩惱種類，彼中各有七使，亦係欲界。當知於此十中，除身見、邊見、戒取為七。八種見道斷者，此欲界係七中增於戒取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初煩惱種欲界當知十者，如前所說初見苦斷煩惱種類，彼中十使繫在欲界，所謂身見、邊見、邪見、見取、戒取、貪、瞋、慢、疑、無明。二中各有七者，如前所說見集滅斷煩惱種類，彼中各有七使，亦係欲界。當知於此十中，除身見、邊見、戒取為七。八種見道斷者，此欲界係七中增於戒取。

欲界應當知， 四是修道斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界應當知， 四是修道斷，

謂餘上二界， 當知同可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂餘上二界， 當知同可得。

欲界應當知四是修道斷者，謂貪、瞋、慢、無明等如是彼三十六使，係在欲界，應當知。謂餘上二界者，餘六十二使，係在色無色界。當知同可得者，如是三十一使係在色界。三十一使係無色界，三十六中除五瞋使。已說使數種界差別，使自性今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界應當知四是修道斷者，謂貪、瞋、慢、無明等如是彼三十六使，係在欲界，應當知。謂餘上二界者，餘六十二使，係在色無色界。當知同可得者，如是三十一使係在色界。三十一使係無色界，三十六中除五瞋使。已說使數種界差別，使自性今當說。

所謂有身見， 邊見及邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂有身見， 邊見及邪見，

二取應當知， 此五見煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二取應當知， 此五見煩惱。

此五煩惱皆是見性。身見者，彼於五受蔭中執我我所，是名身見。邊見者，於彼計著斷常，是名邊見。邪見者，誹謗四諦，審爾計著，是名邪見。戒取者，於自在等自性、丈夫、中間智等，彼非解脫苦因中妄執為因，取戒等，此中除等名取戒，故名戒取。見取者，於有漏法執為最勝，取見等，此亦除等名，故名見取。此智慧性，故說名見。此等五見攝一切見。此一邪見邪執著故，以行差別故說五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五煩惱皆是見性。身見者，彼於五受蔭中執我我所，是名身見。邊見者，於彼計著斷常，是名邊見。邪見者，誹謗四諦，審爾計著，是名邪見。戒取者，於自在等自性、丈夫、中間智等，彼非解脫苦因中妄執為因，取戒等，此中除等名取戒，故名戒取。見取者，於有漏法執為最勝，取見等，此亦除等名，故名見取。此智慧性，故說名見。此等五見攝一切見。此一邪見邪執著故，以行差別故說五種。

貪欲及疑瞋， 慢無明非見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲及疑瞋， 慢無明非見，

境界差別轉， 說有種種名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界差別轉， 說有種種名。

貪欲及疑瞋慢無明非見者，貪者，彼於有中愛想樂著，是名為貪。疑者，於諦實義計以為實，或謗實義、彼中猶豫，是名為疑。瞋者，若他侵陵，不能容忍便生惡欲，於眾生所極作逼迫破壞，非處生心惱彼，是名為瞋。慢者，於自他中稱量心舉，是名為慢。無明者，於諦相中不知不淨，是名無明。此五煩惱非慧性故，使不說見。如是一切煩惱境界差別轉說有種種名者，此十煩惱隨於境界差別轉故，立種種名。此中若緣苦轉說見苦斷，如是見集斷等亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲及疑瞋慢無明非見者，貪者，彼於有中愛想樂著，是名為貪。疑者，於諦實義計以為實，或謗實義、彼中猶豫，是名為疑。瞋者，若他侵陵，不能容忍便生惡欲，於眾生所極作逼迫破壞，非處生心惱彼，是名為瞋。慢者，於自他中稱量心舉，是名為慢。無明者，於諦相中不知不淨，是名無明。此五煩惱非慧性故，使不說見。如是一切煩惱境界差別轉說有種種名者，此十煩惱隨於境界差別轉故，立種種名。此中若緣苦轉說見苦斷，如是見集斷等亦爾。

不苦於一切， 離三見二轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不苦於一切， 離三見二轉，

道除於二見， 上界不行瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道除於二見， 上界不行瞋。

下苦於一切者，欲界中苦是名下苦，彼一切十使與見苦相違。問曰：云何相違？答曰：世間不能觀察，彼於苦陰不如實知，聞說陰苦不喜不樂，此不觀察是名愚癡。以愚癡故於中生疑，為但是陰？為有我耶？起如是心，是名為疑。疑故邪說，或本習故謗言無陰，是名邪見。計有於我，是名身見。見彼相似相續不斷，故生常見。見彼因果相續壞滅，以迷惑故生於斷見。執於斷常，故名邊見。於此見中取以為淨，是名戒取。於此見等取為最上，是名見取。若愛己見，是名為貪。若恚他見，是名為瞋。以此自高，是名為慢。如是次第此十煩惱與苦相違。離三見二轉者，除身見、邊見、戒取，其餘七使集及滅轉。彼於苦因不知，是名無明。癡故生疑，疑於苦因，為有為無？是名為疑。疑故邪說，或因本習謗無苦因，是名邪見。於彼取勝，是名見取。餘如前說。如是於滅諦涅槃不知，是名無明。以愚癡故迷惑，涅槃為有為無？是名為疑。餘如前說。道除於二見者，道除身邊二見，餘八種轉。於彼不信受道，是名無明。餘一切如前說。戒取者，於此諸見、牛戒等中信以為淨。問曰：彼身見等何故不於集滅道中轉耶？答曰：身見於果中行，我我所轉。無有作如是解，於此苦因及滅道等計於我者，是故身見於苦中轉，故見苦實悉斷無餘。邊見從身見生，是故苦緣。若見斷身見者，彼緣彼見亦斷邊見。問曰：若戒取不信於因，計自在因為道，彼云何見苦斷耶？答曰：彼愚於果，計自在等陰名而起，彼常分別，於自在等以作因想，彼時能以無常等行觀察苦諦。計自在等因想即斷，故見苦斷。亦不信道，彼計非道為道，為道故見道斷，見真道故滅中無此。何以故？如是因道滅中無故。上界不行瞋者，色無色界除瞋，餘如欲界說。何以故？彼無損害相故、有善欲故、性寂靜故、心滋潤故，是故無瞋。已說諸使自性差別，緣差別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下苦於一切者，欲界中苦是名下苦，彼一切十使與見苦相違。問曰：云何相違？答曰：世間不能觀察，彼於苦陰不如實知，聞說陰苦不喜不樂，此不觀察是名愚癡。以愚癡故於中生疑，為但是陰？為有我耶？起如是心，是名為疑。疑故邪說，或本習故謗言無陰，是名邪見。計有於我，是名身見。見彼相似相續不斷，故生常見。見彼因果相續壞滅，以迷惑故生於斷見。執於斷常，故名邊見。於此見中取以為淨，是名戒取。於此見等取為最上，是名見取。若愛己見，是名為貪。若恚他見，是名為瞋。以此自高，是名為慢。如是次第此十煩惱與苦相違。離三見二轉者，除身見、邊見、戒取，其餘七使集及滅轉。彼於苦因不知，是名無明。癡故生疑，疑於苦因，為有為無？是名為疑。疑故邪說，或因本習謗無苦因，是名邪見。於彼取勝，是名見取。餘如前說。如是於滅諦涅槃不知，是名無明。以愚癡故迷惑，涅槃為有為無？是名為疑。餘如前說。道除於二見者，道除身邊二見，餘八種轉。於彼不信受道，是名無明。餘一切如前說。戒取者，於此諸見、牛戒等中信以為淨。問曰：彼身見等何故不於集滅道中轉耶？答曰：身見於果中行，我我所轉。無有作如是解，於此苦因及滅道等計於我者，是故身見於苦中轉，故見苦實悉斷無餘。邊見從身見生，是故苦緣。若見斷身見者，彼緣彼見亦斷邊見。問曰：若戒取不信於因，計自在因為道，彼云何見苦斷耶？答曰：彼愚於果，計自在等陰名而起，彼常分別，於自在等以作因想，彼時能以無常等行觀察苦諦。計自在等因想即斷，故見苦斷。亦不信道，彼計非道為道，為道故見道斷，見真道故滅中無此。何以故？如是因道滅中無故。上界不行瞋者，色無色界除瞋，餘如欲界說。何以故？彼無損害相故、有善欲故、性寂靜故、心滋潤故，是故無瞋。已說諸使自性差別，緣差別今當說。

普遍在苦因， 疑見及無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍在苦因， 疑見及無明，

是使一切品， 謂在於一地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是使一切品， 謂在於一地。

見苦見集所斷品中，疑見及相應無明不共無明，此十一使當知界。界自界地中一切遍，此於自地一切五品中，緣使上、不使下。何以故？離欲性故，下不使上。何以故？非境界故，故說使於自地。問曰：一切遍義云何？答曰：緣一切有漏事義，故名一切遍義。彼一切，一切眾生、一切有漏事中本來起故，是名一切遍義。無有一有漏法，若凡夫人本來不取執我我所等者。問曰：何故見苦見集所斷品中說一切遍，非滅道耶？答曰：一切有漏緣故、同一意故，是以堅固一切有漏事苦集諦攝。見滅見道所斷諸使，少分有漏緣、少分無漏緣，非同一意故，非堅固亦非一切緣。問曰：何故貪瞋慢等非一切遍？答曰：此是自相使故，於一眾生少分亦生。一切遍使則不如是，一切遍者緣一切界一切地故。貪等作意起求貪欲，具一切遍者但於他現生惡行，猶如河流。已說自界地一切遍，他界地一切遍今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦見集所斷品中，疑見及相應無明不共無明，此十一使當知界。界自界地中一切遍，此於自地一切五品中，緣使上、不使下。何以故？離欲性故，下不使上。何以故？非境界故，故說使於自地。問曰：一切遍義云何？答曰：緣一切有漏事義，故名一切遍義。彼一切，一切眾生、一切有漏事中本來起故，是名一切遍義。無有一有漏法，若凡夫人本來不取執我我所等者。問曰：何故見苦見集所斷品中說一切遍，非滅道耶？答曰：一切有漏緣故、同一意故，是以堅固一切有漏事苦集諦攝。見滅見道所斷諸使，少分有漏緣、少分無漏緣，非同一意故，非堅固亦非一切緣。問曰：何故貪瞋慢等非一切遍？答曰：此是自相使故，於一眾生少分亦生。一切遍使則不如是，一切遍者緣一切界一切地故。貪等作意起求貪欲，具一切遍者但於他現生惡行，猶如河流。已說自界地一切遍，他界地一切遍今當說。

初煩惱五種， 四說為第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初煩惱五種， 四說為第一，

於上境界轉， 普遍智所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上境界轉， 普遍智所說。

前說十一一切遍中，除身邊二見，餘九煩惱他界地中說一切遍。彼欲界見苦所斷，邪見，謗色無色界苦果；見取，取勝；戒取，於非苦因取為苦因；疑，彼中猶豫無明迷惑。如是欲界見集所斷邪見，謗色無色界陰因，見取於因事取勝，疑於因事猶豫無明迷惑。如是色界邪見謗無色界苦果，如是應廣說。地亦如是，初禪地謗第二禪苦，如是應廣說，乃至不用處謗非想非非想處。復次無色界異彼無他界一切遍。何以故？上無界故。非想非非想處無他地一切遍，上無地故。問曰：何故身邊二見非他界地一切遍耶？答曰：非異界地生。於異界地陰生我我所，無此理也。無二身事行，此非現見故。彼無我故，無生我所理也。邊見者，於己陰中計存斷常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說十一一切遍中，除身邊二見，餘九煩惱他界地中說一切遍。彼欲界見苦所斷，邪見，謗色無色界苦果；見取，取勝；戒取，於非苦因取為苦因；疑，彼中猶豫無明迷惑。如是欲界見集所斷邪見，謗色無色界陰因，見取於因事取勝，疑於因事猶豫無明迷惑。如是色界邪見謗無色界苦果，如是應廣說。地亦如是，初禪地謗第二禪苦，如是應廣說，乃至不用處謗非想非非想處。復次無色界異彼無他界一切遍。何以故？上無界故。非想非非想處無他地一切遍，上無地故。問曰：何故身邊二見非他界地一切遍耶？答曰：非異界地生。於異界地陰生我我所，無此理也。無二身事行，此非現見故。彼無我故，無生我所理也。邊見者，於己陰中計存斷常。

邪見及與疑， 俱生獨無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見及與疑， 俱生獨無明，

見滅道二斷， 當知無漏緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見滅道二斷， 當知無漏緣。

見滅斷邪見謗於滅諦，疑者疑於滅諦，彼二相應無明及獨一無明，無明不見相於滅處轉，此三煩惱緣滅諦故，是無漏緣；道中亦爾。如是三界有十八使定無漏緣。問曰：何故見滅所斷貪等煩惱非無漏緣？答曰：如其無漏緣者，則不見貪過，是故貪使非無漏緣。若貪滅道者，是善法欲，非貪使也。非瞋者，毀呰相不生故、自性柔軟作故。無漏非可慢也。清淨最勝是涅槃道，故非二取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見滅斷邪見謗於滅諦，疑者疑於滅諦，彼二相應無明及獨一無明，無明不見相於滅處轉，此三煩惱緣滅諦故，是無漏緣；道中亦爾。如是三界有十八使定無漏緣。問曰：何故見滅所斷貪等煩惱非無漏緣？答曰：如其無漏緣者，則不見貪過，是故貪使非無漏緣。若貪滅道者，是善法欲，非貪使也。非瞋者，毀呰相不生故、自性柔軟作故。無漏非可慢也。清淨最勝是涅槃道，故非二取。