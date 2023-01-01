施設論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論卷第七

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第十三

如經所說，一性所成有多種類。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻引世間定，先得離欲，次不艱苦，復不流散。由彼發起生長積集，後起化事。其所發起生長積集作化事已，隨其意樂，或化人身、或化象身、或化馬身、或化牛身、或化飛禽身、或化車相、或化樹相、或牆壁相，若來若去、若出若入往返自在。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，一性所成有多種類。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻引世間定，先得離欲，次不艱苦，復不流散。由彼發起生長積集，後起化事。其所發起生長積集作化事已，隨其意樂，或化人身、或化象身、或化馬身、或化牛身、或化飛禽身、或化車相、或化樹相、或牆壁相，若來若去、若出若入往返自在。由此因故，其事如是。

如經所說，有多種類還歸一性。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻隨諸狀貌形質事相，或化人身、或化象身、或化馬身、或化牛身、或化飛禽身、或化車相、或化樹相、或牆壁相，若來若去、若出若入。隨諸化事，功用輕捷。彼等化功種種事相，化已隱沒而悉不現。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，有多種類還歸一性。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻隨諸狀貌形質事相，或化人身、或化象身、或化馬身、或化牛身、或化飛禽身、或化車相、或化樹相、或牆壁相，若來若去、若出若入。隨諸化事，功用輕捷。彼等化功種種事相，化已隱沒而悉不現。由此因故，其事如是。

如經所說，諸變化中若來若去，隨其知見各各有異。今問：何因其事如是？答：謂若有人欲化來相，先自起念：「云何令人不能見我、不能知我。」念已即當入於定中，騰越牆壁隨意而來。此即來相，人不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，諸變化中若來若去，隨其知見各各有異。今問：何因其事如是？答：謂若有人欲化來相，先自起念：「云何令人不能見我、不能知我。」念已即當入於定中，騰越牆壁隨意而來。此即來相，人不能見。

云何去相人不能見？謂若有人欲化去相，先自起念：「云何令人不能見我、不能知我。」念已即當入於定中，騰越牆壁隨意而去。由如是故，去相不見。謂以定中所化來相即是去相，所化去相即是來相。如是知見，隨其所起，各各有異、各各了知。智者隨應以明慧性，於無相中而起有相，廣大利智普遍開曉。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何去相人不能見？謂若有人欲化去相，先自起念：「云何令人不能見我、不能知我。」念已即當入於定中，騰越牆壁隨意而去。由如是故，去相不見。謂以定中所化來相即是去相，所化去相即是來相。如是知見，隨其所起，各各有異、各各了知。智者隨應以明慧性，於無相中而起有相，廣大利智普遍開曉。由此因故，其事如是。

如經所說，騰越牆壁、或越山石，其身不著隨意而去如在空中。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻入於空定，於其定中騰越牆壁、或越山石，其身不著隨意而去如在空中，所越一切山石牆壁猶如虛空，悉無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，騰越牆壁、或越山石，其身不著隨意而去如在空中。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻入於空定，於其定中騰越牆壁、或越山石，其身不著隨意而去如在空中，所越一切山石牆壁猶如虛空，悉無障礙。

如經所說，有能入地如水、履水如地。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻入水定時，自地昇沈起伏無礙，如履水中昇沈亦然，不斷其流隨意而往，在地如水、履水如地。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，有能入地如水、履水如地。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻入水定時，自地昇沈起伏無礙，如履水中昇沈亦然，不斷其流隨意而往，在地如水、履水如地。由此因故，其事如是。

如經所說，有能空中先盤結坐，即坐而行，狀若飛禽履空自在。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻引世間定，先得離欲，次不艱苦，復不流散。由彼發起生長積集後起化事，隨處地方，能於空中或坐或行，及於空中化大火聚猛焰熾盛，或化煙相、或煙幢相、或化風輪空中吹鼓、或風輪中乘象而行、或化車相、或馬或人、或化牆壁、或化樹相、或化飛禽。隨諸化相，人所共見，咸皆起念驚怪歎異，各各了知神通之力其狀如是，此乃善修神足智力。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，有能空中先盤結坐，即坐而行，狀若飛禽履空自在。今問：何因其事如是？答：謂如苾芻引世間定，先得離欲，次不艱苦，復不流散。由彼發起生長積集後起化事，隨處地方，能於空中或坐或行，及於空中化大火聚猛焰熾盛，或化煙相、或煙幢相、或化風輪空中吹鼓、或風輪中乘象而行、或化車相、或馬或人、或化牆壁、或化樹相、或化飛禽。隨諸化相，人所共見，咸皆起念驚怪歎異，各各了知神通之力其狀如是，此乃善修神足智力。由此因故，其事如是。

如經所說，或有人，能於虛空中舉手捫觸日月二相。今問：何因其事如是：答：謂如苾芻在於定中，以其日從日輪中出、以其月從月輪中出，乃從定中起神通事，即以手捫虛空摩觸日月，定通力故，隨意無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，或有人，能於虛空中舉手捫觸日月二相。今問：何因其事如是：答：謂如苾芻在於定中，以其日從日輪中出、以其月從月輪中出，乃從定中起神通事，即以手捫虛空摩觸日月，定通力故，隨意無礙。

如經所說，有人能於梵界往來隨意自在。今問：何因其事如是？答：謂有苾芻引世間定，先得離欲，次不艱苦，復不流散。由彼發起生長積集後起化事，身心和融混而為一，心即于身、身即于心，身心相即運用和融。譬如世間酥蜜水油混融一處。在定苾芻亦復如是，身心和融、輕安柔軟、心想自在，隨意能往梵天界中，高下騰越悉無障礙。譬如造篋笥人，持以篋笥，騰舉運用隨意無礙。又如乞食苾芻，得所施食墮在鉢中，騰舉運用亦無障礙。在定苾芻亦復如是，身心柔軟，輕安想生，騰舉運用悉無障礙，乃至梵天宮殿舉心即到。色力增盛、勢用堅強，於梵天界往來自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，有人能於梵界往來隨意自在。今問：何因其事如是？答：謂有苾芻引世間定，先得離欲，次不艱苦，復不流散。由彼發起生長積集後起化事，身心和融混而為一，心即于身、身即于心，身心相即運用和融。譬如世間酥蜜水油混融一處。在定苾芻亦復如是，身心和融、輕安柔軟、心想自在，隨意能往梵天界中，高下騰越悉無障礙。譬如造篋笥人，持以篋笥，騰舉運用隨意無礙。又如乞食苾芻，得所施食墮在鉢中，騰舉運用亦無障礙。在定苾芻亦復如是，身心柔軟，輕安想生，騰舉運用悉無障礙，乃至梵天宮殿舉心即到。色力增盛、勢用堅強，於梵天界往來自在。

如經所說，佛於一時謂尊者阿難言：「汝可知不？我以如是意所成身、以神通力，隨意能往梵天宮殿。」阿難白佛言：「如是如是。我知世尊即以如是四大所成麁重色身，隨意能往梵天宮殿。」佛言：「阿難！我知如是色身麁重四大，和合父母不淨羯邏藍等眾緣所成。雖假以飲食衣服澡沐資養種種治事，終歸磨滅破散之法，頗能往彼梵天宮殿？」阿難白佛言：「能往。世尊！能往。善逝！」「如世間鐵及耕犁具，當在鼓鑄，炎火熾盛未出火時，而彼鐵具即皆輕利，加復柔軟易為舒卷。遇涼冷時，彼諸鐵具厚重堅硬而難舒卷。阿難！如來亦復如是。若時身心和融，輕安想生，加復柔軟調暢安適，隨意能往梵天宮殿。又復當知，若心不相續，即心無依止、心無繫屬。以心無依止、無繫屬故，身即自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，佛於一時謂尊者阿難言：「汝可知不？我以如是意所成身、以神通力，隨意能往梵天宮殿。」阿難白佛言：「如是如是。我知世尊即以如是四大所成麁重色身，隨意能往梵天宮殿。」佛言：「阿難！我知如是色身麁重四大，和合父母不淨羯邏藍等眾緣所成。雖假以飲食衣服澡沐資養種種治事，終歸磨滅破散之法，頗能往彼梵天宮殿？」阿難白佛言：「能往。世尊！能往。善逝！」「如世間鐵及耕犁具，當在鼓鑄，炎火熾盛未出火時，而彼鐵具即皆輕利，加復柔軟易為舒卷。遇涼冷時，彼諸鐵具厚重堅硬而難舒卷。阿難！如來亦復如是。若時身心和融，輕安想生，加復柔軟調暢安適，隨意能往梵天宮殿。又復當知，若心不相續，即心無依止、心無繫屬。以心無依止、無繫屬故，身即自在。」

又問：何因所化之人，能於空中隨意而行？答：能化自在，所化亦然。以化力故，在空如地。由此因故，空中能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因所化之人，能於空中隨意而行？答：能化自在，所化亦然。以化力故，在空如地。由此因故，空中能行。

又問：何因所化之人，空中能住？答：能化自在，所化亦然。以化力故，化空如地。由此因故，空中能住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因所化之人，空中能住？答：能化自在，所化亦然。以化力故，化空如地。由此因故，空中能住。

又問：何因所化之人，空中能坐？答：能化自在，所化亦然。故於空中，化坐分位。由此因故，空中能坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因所化之人，空中能坐？答：能化自在，所化亦然。故於空中，化坐分位。由此因故，空中能坐。

又問：何因所化之人，能於空中安布床位隨意而臥？答：能化自在，所化亦然，故於空中布設床位。由此因故，空中能臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因所化之人，能於空中安布床位隨意而臥？答：能化自在，所化亦然，故於空中布設床位。由此因故，空中能臥。

此如是等，餘諸神通功力化事，如其所說，隨意應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此如是等，餘諸神通功力化事，如其所說，隨意應知。

因施設門第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因施設門第十四

問曰：有何分量，知天降雨？答：有八種雲。彼第一雲，高一由旬半。第二雲，高五俱盧舍。第三雲，高一由旬量。第四雲，高三俱盧舍。第五雲，高半由旬量。第六雲，高一俱盧舍。第七雲，高半俱盧舍。第八雲，高俱盧舍中四分之一。諸雲住已，天雨不雨其復不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有何分量，知天降雨？答：有八種雲。彼第一雲，高一由旬半。第二雲，高五俱盧舍。第三雲，高一由旬量。第四雲，高三俱盧舍。第五雲，高半由旬量。第六雲，高一俱盧舍。第七雲，高半俱盧舍。第八雲，高俱盧舍中四分之一。諸雲住已，天雨不雨其復不定。

又問：何因劫初時人，乘雲高起一由旬半，一切地中而悉降雨？答：劫初時人具大威德，彼大力龍而悉尊仰，故能乘雲高由旬半，一切地中而悉降雨。今時人者威德減少，大力勢龍不生尊仰。是故今時乘雲能起半俱盧舍，天中降雨。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因劫初時人，乘雲高起一由旬半，一切地中而悉降雨？答：劫初時人具大威德，彼大力龍而悉尊仰，故能乘雲高由旬半，一切地中而悉降雨。今時人者威德減少，大力勢龍不生尊仰。是故今時乘雲能起半俱盧舍，天中降雨。由此因故，其事如是。

又問：何因或時天中不降其雨？答：有八種因天不降雨。何等為八？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因或時天中不降其雨？答：有八種因天不降雨。何等為八？

一者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼。四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復大地火界增勇，即以此緣天雨隱息。如是乃名第一種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼。四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復大地火界增勇，即以此緣天雨隱息。如是乃名第一種因天不降雨。

二者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復空中猛風吹鼓，乃使其雨墮彼遼逈曠野空舍。如是乃名第二種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復空中猛風吹鼓，乃使其雨墮彼遼逈曠野空舍。如是乃名第二種因天不降雨。

三者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復羅睺阿修羅王二手執障，使雨墮於大海之中。如是乃名第三種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復羅睺阿修羅王二手執障，使雨墮於大海之中。如是乃名第三種因天不降雨。

四者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復行雨天官迷醉放逸，以放逸故不能降雨。如是乃名第四種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復行雨天官迷醉放逸，以放逸故不能降雨。如是乃名第四種因天不降雨。

五者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復人民多行非法險惡之行，以行非法險惡行故天不降雨。如是乃名第五種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者合降雨時，電光閃爍、大雲振吼，四方冷風飄揚吹鼓。占候之人不能明了，但自說言：「天將降雨。」或復人民多行非法險惡之行，以行非法險惡行故天不降雨。如是乃名第五種因天不降雨。

六者合降雨時，或有神通天子，以彼神通威力，隨雨分量而悉制止。如是乃名第六種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者合降雨時，或有神通天子，以彼神通威力，隨雨分量而悉制止。如是乃名第六種因天不降雨。

七者以其人民業障法合如是，於此界中天不降雨。如是乃名第七種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者以其人民業障法合如是，於此界中天不降雨。如是乃名第七種因天不降雨。

八者或復愆雨澤時精實祈求，以彼神通威力天子制而不降。如是乃名第八種因天不降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八者或復愆雨澤時精實祈求，以彼神通威力天子制而不降。如是乃名第八種因天不降雨。

又問：何因能使上天依時降雨？答：有八種因能降天雨。何等為八？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因能使上天依時降雨？答：有八種因能降天雨。何等為八？

一者龍威力故天即降雨；二者夜叉威力故天即降雨；三者鳩盤茶威力故天即降雨；四者天威力故天即降雨；五者人威力故天即降雨；六者神通力故天即降雨；七者法合依時而自降雨；八者精實祈求天即降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者龍威力故天即降雨；二者夜叉威力故天即降雨；三者鳩盤茶威力故天即降雨；四者天威力故天即降雨；五者人威力故天即降雨；六者神通力故天即降雨；七者法合依時而自降雨；八者精實祈求天即降雨。

又問：何因盛夏熱時及雨際時廣多天雨？答：彼二時者，諸龍歡喜以為節令，自空騰躍適悅而來。龍喜悅故，於彼二時多降天雨。或復民行正法、修營善業，善力所資，自然二時多降天雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因盛夏熱時及雨際時廣多天雨？答：彼二時者，諸龍歡喜以為節令，自空騰躍適悅而來。龍喜悅故，於彼二時多降天雨。或復民行正法、修營善業，善力所資，自然二時多降天雨。

又問：何因天降雨時結而成渧？答：二方猛風吹歸一聚，故降澍時結以成渧。或復人造惡業，惡力所資、非人動亂。如斯相者，大無義利。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因天降雨時結而成渧？答：二方猛風吹歸一聚，故降澍時結以成渧。或復人造惡業，惡力所資、非人動亂。如斯相者，大無義利。由此因故，其事如是。

又問：何因大雨之中而有其雹？答：二方冷風吹雨一聚成渧墮地，地復堅硬，下風所吹或時作雪、或作猛雨。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因大雨之中而有其雹？答：二方冷風吹雨一聚成渧墮地，地復堅硬，下風所吹或時作雪、或作猛雨。由此因故，其事如是。

又問：何因有電光出？答：二方猛惡熱風所吹，二風相擊，故有電光自風而出。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有電光出？答：二方猛惡熱風所吹，二風相擊，故有電光自風而出。由此因故，其事如是。

又問：何因雨中有其霹靂振舉？答：謂以下方有大猛火，色狀熾炎，即火界增勇。火增勇故，即風增勇。風增勇故，有水來去。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因雨中有其霹靂振舉？答：謂以下方有大猛火，色狀熾炎，即火界增勇。火增勇故，即風增勇。風增勇故，有水來去。由此因故，其事如是。

又問：何因雲有青色？答：謂以水界流潤性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因雲有青色？答：謂以水界流潤性故。

又問：何因有黃有赤？答：謂以火界溫燥性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有黃有赤？答：謂以火界溫燥性故。

又問：何因有其白色？答：謂以諸界和合性故。由此應知雲相有其青黃赤白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有其白色？答：謂以諸界和合性故。由此應知雲相有其青黃赤白。

又問：何因世間諸味：有其苦醋及辛鹹淡？答：謂以諸界互違害故。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世間諸味：有其苦醋及辛鹹淡？答：謂以諸界互違害故。由此因故，其事如是。

又問：何因有其甘味？答：謂以諸界和合性故。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有其甘味？答：謂以諸界和合性故。由此因故，其事如是。

又問：何因世諸物中有其麁重及堅硬者？答：謂以地界堅強性增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世諸物中有其麁重及堅硬者？答：謂以地界堅強性增。

又問：何因有其軟滑及調適者？答：謂以水界流潤性增。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有其軟滑及調適者？答：謂以水界流潤性增。由此因故，其事如是。