施設論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論卷第六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第十之二

又問：何因有一類山多樹多草，有一類山少樹少草？答：謂一類山下有龍宮，故多樹草。有一類山下無龍宮，故少樹草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有一類山多樹多草，有一類山少樹少草？答：謂一類山下有龍宮，故多樹草。有一類山下無龍宮，故少樹草。

又復有山，土界高涌，故多樹草。又復有山，多諸寶物，謂金銀銅鐵、赤土白土藏伏山下，故少樹草。又復有山，下有各別地獄居處，故少樹草。又復山下無別地獄，故多樹草。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復有山，土界高涌，故多樹草。又復有山，多諸寶物，謂金銀銅鐵、赤土白土藏伏山下，故少樹草。又復有山，下有各別地獄居處，故少樹草。又復山下無別地獄，故多樹草。由此因故，其事如是。

又問：何因有一類樹其狀極大，一類不大？答：謂有地方，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹極大。謂有地方，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故樹不大。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有一類樹其狀極大，一類不大？答：謂有地方，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹極大。謂有地方，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故樹不大。由此因故，其事如是。

又問：何因有一類樹其葉極大，一類不大。答：謂有樹木，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹葉大。謂有樹木，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故葉不大。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有一類樹其葉極大，一類不大。答：謂有樹木，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹葉大。謂有樹木，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故葉不大。由此因故，其事如是。

又問：何因有一類樹其花茂盛，一類無花。答：謂一類樹，殊妙高聳，故花茂盛。有一類樹，狀不殊妙，復不高聳，故彼無花。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有一類樹其花茂盛，一類無花。答：謂一類樹，殊妙高聳，故花茂盛。有一類樹，狀不殊妙，復不高聳，故彼無花。由此因故，其事如是。

又復何因有一類樹有其果實，一類無果？答：謂一類樹，味界增盛，彼即有果。有一類樹，味界不增，故無其果。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復何因有一類樹有其果實，一類無果？答：謂一類樹，味界增盛，彼即有果。有一類樹，味界不增，故無其果。由此因故，其事如是。

又問：何因有一類樹花有妙香，一類無香？答：有一類花，本狀殊妙，不為火損，故有妙香。有一類花，本非殊妙，復為火損，故無妙香。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有一類樹花有妙香，一類無香？答：有一類花，本狀殊妙，不為火損，故有妙香。有一類花，本非殊妙，復為火損，故無妙香。由此因故，其事如是。

又問：何因有一類果足其嘉味，一類無味？答：有一類果，味為火損，其果無味。有一類果，不為火損，其果有味。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有一類果足其嘉味，一類無味？答：有一類果，味為火損，其果無味。有一類果，不為火損，其果有味。由此因故，其事如是。

餘諸花果色香味等，有無亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘諸花果色香味等，有無亦然。

對法大論中因施設門第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第十一

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

佛世尊及聲聞眾， 化人所食四大種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊及聲聞眾， 化人所食四大種，

隱沒煙及火熾然， 最後如空無表現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱沒煙及火熾然， 最後如空無表現。

又問：何因佛世尊者，善能化彼所化之人，妙色端嚴人所樂見，具大人相莊嚴其身。若佛語言，化人即默；若化人語，佛即默然。彼聲聞弟子，亦能化彼所化之人，色相端嚴，剃髮被衣作沙門相。何故能化之者語言，所化之者亦言；能化之者若默，所化之者亦默。答：佛世尊者，常住三摩地，心自在故，若入若出速疾無礙，於一切時不捨所緣。聲聞即不然，不同世尊具一切智、智心得自在、已到彼岸。由此因故，佛所化人妙色端嚴，語時能默、默時能語。而彼聲聞所化之人，雖復色相端嚴剃髮被衣，然能化之者，語即能語、默即還默，不自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因佛世尊者，善能化彼所化之人，妙色端嚴人所樂見，具大人相莊嚴其身。若佛語言，化人即默；若化人語，佛即默然。彼聲聞弟子，亦能化彼所化之人，色相端嚴，剃髮被衣作沙門相。何故能化之者語言，所化之者亦言；能化之者若默，所化之者亦默。答：佛世尊者，常住三摩地，心自在故，若入若出速疾無礙，於一切時不捨所緣。聲聞即不然，不同世尊具一切智、智心得自在、已到彼岸。由此因故，佛所化人妙色端嚴，語時能默、默時能語。而彼聲聞所化之人，雖復色相端嚴剃髮被衣，然能化之者，語即能語、默即還默，不自在故。

或有問言：若佛所化如聲聞所化、聲聞所化如佛所化者，可說具四大種、或不具邪？答：具四大種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有問言：若佛所化如聲聞所化、聲聞所化如佛所化者，可說具四大種、或不具邪？答：具四大種。

又問：所化之者，說所造色、或不說邪？答：說所造色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：所化之者，說所造色、或不說邪？答：說所造色。

又問：所化之者，有思惟邪、無思惟邪？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，即有思惟。若想成所起者，即無思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：所化之者，有思惟邪、無思惟邪？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，即有思惟。若想成所起者，即無思惟。

又問：彼所化者，如何得心自在？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起，彼所化者即心自在。若想成所起，彼所化者心不自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：彼所化者，如何得心自在？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起，彼所化者即心自在。若想成所起，彼所化者心不自在。

又問：所化之者，中間分位說具四大種、或不具邪？答：說具四大種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：所化之者，中間分位說具四大種、或不具邪？答：說具四大種。

又問：中間分位，說所造色、或不說邪？答：說所造色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：中間分位，說所造色、或不說邪？答：說所造色。

又問：中間分位，有思惟邪、無思惟邪？答：此有思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：中間分位，有思惟邪、無思惟邪？答：此有思惟。

又問：中間分位，如何得心自在？答：隨能化者自心自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：中間分位，如何得心自在？答：隨能化者自心自在故。

又問：所化之者，食於藏腹如何銷散？以是化故。答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，食即銷散。若想成所起者，食即不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：所化之者，食於藏腹如何銷散？以是化故。答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，食即銷散。若想成所起者，食即不散。

又問：彼所化人，何時即隱？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若想成所起者，彼即能隱。若緣持所起者，或隱不隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：彼所化人，何時即隱？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若想成所起者，彼即能隱。若緣持所起者，或隱不隱。

問：至何時隱？答隨能化者，若天、若人、若阿修羅，或善相、或惡相，彼隱即隱。何故不隱邪？答：中間最後相去懸遠，乃至還歸自相而住，此即不隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：至何時隱？答隨能化者，若天、若人、若阿修羅，或善相、或惡相，彼隱即隱。何故不隱邪？答：中間最後相去懸遠，乃至還歸自相而住，此即不隱。

又問：何因聖人化火之時，為有煙不？答：能化之者心自在故，隨其所化而即有煙。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因聖人化火之時，為有煙不？答：能化之者心自在故，隨其所化而即有煙。由此因故，其事如是。

又問，何因化火之時，火熾焰不？答：能化之者心自在故，隨其所化火即熾焰。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問，何因化火之時，火熾焰不？答：能化之者心自在故，隨其所化火即熾焰。由此因故，其事如是。

又問：何因化火之時，唯燒自身及自衣飾，不燒他者？答：隨能化者其心自在、意所樂故，唯燒自身及自衣飾。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因化火之時，唯燒自身及自衣飾，不燒他者？答：隨能化者其心自在、意所樂故，唯燒自身及自衣飾。由此因故，其事如是。

又問：何因聖人化火爇其身時，但觀虛空，外無所有影像，及餘悉無表現？答：聖人化火之時，地方分位行坐等處，悉以化所成火混一火界，普皆焚爇，但觀虛空外無所有影像，及餘悉無表現。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因聖人化火爇其身時，但觀虛空，外無所有影像，及餘悉無表現？答：聖人化火之時，地方分位行坐等處，悉以化所成火混一火界，普皆焚爇，但觀虛空外無所有影像，及餘悉無表現。由此因故，其事如是。

對法大論中因施設門第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第十二

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

大海次第及深廣， 海居眾生同鹹味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海次第及深廣， 海居眾生同鹹味，

不宿死屍珍寶多， 大身眾生注雨等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不宿死屍珍寶多， 大身眾生注雨等。

如經所說，大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。今問：何因其事如是？答：非大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。隨其大洲分位如是，如穀麥聚次第分位。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。今問：何因其事如是？答：非大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。隨其大洲分位如是，如穀麥聚次第分位。由此因故，其事如是。

如經所說，大海深廣難徹源底。今問：何因其事如是？答：非大海深廣難徹源底，但以海水若出若入，或用一器、或百或千、或復百千而汲海水。隨其所取，不能度量海之分量。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海深廣難徹源底。今問：何因其事如是？答：非大海深廣難徹源底，但以海水若出若入，或用一器、或百或千、或復百千而汲海水。隨其所取，不能度量海之分量。由此因故，其事如是。

如經所說，大海中水潮不失時。今問：何因其事如是？答：時有二種：一、旦暮時；二、大時。何名旦暮時？謂大海中所居眾生，有其饑虛羸劣之者，少得飲食。為伺求故，從水出陸。以所食因，依時伺求。由此名為旦暮之時。何名大時？謂大海中所居眾生，以海居人，每至八日十四日十五日，及餘神通月分日，是等之日自船登岸。有信向宗事月天之人、有事日天之人、有事童子天人、有尊重信向事佛優婆塞，依法不食，廣作祠祭乞歡喜事。彼海居眾生以伺求食故，從海出陸，故曰大時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海中水潮不失時。今問：何因其事如是？答：時有二種：一、旦暮時；二、大時。何名旦暮時？謂大海中所居眾生，有其饑虛羸劣之者，少得飲食。為伺求故，從水出陸。以所食因，依時伺求。由此名為旦暮之時。何名大時？謂大海中所居眾生，以海居人，每至八日十四日十五日，及餘神通月分日，是等之日自船登岸。有信向宗事月天之人、有事日天之人、有事童子天人、有尊重信向事佛優婆塞，依法不食，廣作祠祭乞歡喜事。彼海居眾生以伺求食故，從海出陸，故曰大時。

如經所說，大海中水同一鹹味。今問：何因其事如是？答：謂有海居眾生，大海中生、大海中老、大海中歿。其未歿者，彼身之垢、身之穢惡在大海中，故海鹹味。又復海中有眾山居，經久銷鎔，亦成鹹味。又復大洲之中近海居人，以其草木枝葉莖𦼮等物棄置海中，亦成鹹味。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海中水同一鹹味。今問：何因其事如是？答：謂有海居眾生，大海中生、大海中老、大海中歿。其未歿者，彼身之垢、身之穢惡在大海中，故海鹹味。又復海中有眾山居，經久銷鎔，亦成鹹味。又復大洲之中近海居人，以其草木枝葉莖𦼮等物棄置海中，亦成鹹味。由此因故，其事如是。

如經所說，大海之中眾寶充滿。今問：何因其事如是？答：以其大海世界成時，界地最上、處徑最上、輪圍最上，總聚方分成須彌山王安止其中，有七金山周匝圍繞。彼大海中有大威力諸龍王宮，是故大海有眾珍寶。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海之中眾寶充滿。今問：何因其事如是？答：以其大海世界成時，界地最上、處徑最上、輪圍最上，總聚方分成須彌山王安止其中，有七金山周匝圍繞。彼大海中有大威力諸龍王宮，是故大海有眾珍寶。由此因故，其事如是。

如經所說，大海之中有大身眾生居止於彼。今問：何因其事如是？答：彼大身眾生者，往昔為人，作諸非法，廣積受用子息眷屬、奴婢飲食，但自資身不行惠施。由斯罪業，乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中生。地獄歿已，以彼宿造餘業未盡故，生海中為彼極大畜類之身。身相大故，令多眾生共所食噉。陸地大洲不能容受，皆以宿昔不善業報故，於海中受斯極苦。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海之中有大身眾生居止於彼。今問：何因其事如是？答：彼大身眾生者，往昔為人，作諸非法，廣積受用子息眷屬、奴婢飲食，但自資身不行惠施。由斯罪業，乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中生。地獄歿已，以彼宿造餘業未盡故，生海中為彼極大畜類之身。身相大故，令多眾生共所食噉。陸地大洲不能容受，皆以宿昔不善業報故，於海中受斯極苦。由此因故，其事如是。

如經所說，大海之中不宿死屍。今問：何因其事如是？答？謂大海中有潔淨行諸大龍宮，若彼最上龍王宮中有死屍者，即於夜分棄置第二龍王宮中乃至第四宮中，如是次第，出置岸上。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海之中不宿死屍。今問：何因其事如是？答？謂大海中有潔淨行諸大龍宮，若彼最上龍王宮中有死屍者，即於夜分棄置第二龍王宮中乃至第四宮中，如是次第，出置岸上。由此因故，其事如是。

如經所說，大海中有大閻浮樹，枝葉繁茂、樹汁涌渧，於虛空中如惡叉聚，流注於彼大海之中，而其海水不增不減。今問：何因其事如是？答：彼大海中所居眾生共所受用，餘即熱風吹蕩而盡，是故海水不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海中有大閻浮樹，枝葉繁茂、樹汁涌渧，於虛空中如惡叉聚，流注於彼大海之中，而其海水不增不減。今問：何因其事如是？答：彼大海中所居眾生共所受用，餘即熱風吹蕩而盡，是故海水不增不減。

如經所說，大海之中，有其種種形顯色相種種音聲眾生居止，非一種類色相音聲。今問：何因其事如是？答：彼諸眾生往昔為人，廣造多種罪不善業，謂身語意起諸惡行。乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已餘業未盡，墮大海中受畜類報，故有種種形顯色相種種音聲，非一種類色相音聲。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經所說，大海之中，有其種種形顯色相種種音聲眾生居止，非一種類色相音聲。今問：何因其事如是？答：彼諸眾生往昔為人，廣造多種罪不善業，謂身語意起諸惡行。乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已餘業未盡，墮大海中受畜類報，故有種種形顯色相種種音聲，非一種類色相音聲。由此因故，其事如是。