施設論
宋 法護等譯7卷CBETA T1538大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
施設論卷第六
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譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
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對法大論中因施設門第十之二
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又問：何因有一類山多樹多草，有一類山少樹少草？答：謂一類山下有龍宮，故多樹草。有一類山下無龍宮，故少樹草。
又問：何因有一類山多樹多草，有一類山少樹少草？答：謂一類山下有龍宮，故多樹草。有一類山下無龍宮，故少樹草。
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又復有山，土界高涌，故多樹草。又復有山，多諸寶物，謂金銀銅鐵、赤土白土藏伏山下，故少樹草。又復有山，下有各別地獄居處，故少樹草。又復山下無別地獄，故多樹草。由此因故，其事如是。
又復有山，土界高涌，故多樹草。又復有山，多諸寶物，謂金銀銅鐵、赤土白土藏伏山下，故少樹草。又復有山，下有各別地獄居處，故少樹草。又復山下無別地獄，故多樹草。由此因故，其事如是。
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又問：何因有一類樹其狀極大，一類不大？答：謂有地方，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹極大。謂有地方，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故樹不大。由此因故，其事如是。
又問：何因有一類樹其狀極大，一類不大？答：謂有地方，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹極大。謂有地方，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故樹不大。由此因故，其事如是。
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又問：何因有一類樹其葉極大，一類不大。答：謂有樹木，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹葉大。謂有樹木，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故葉不大。由此因故，其事如是。
又問：何因有一類樹其葉極大，一類不大。答：謂有樹木，地界溫暖、水界增涌、火界調順、風界穩平，故樹葉大。謂有樹木，地不溫暖、水不增涌、火不調順、風不穩平，故葉不大。由此因故，其事如是。
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又問：何因有一類樹其花茂盛，一類無花。答：謂一類樹，殊妙高聳，故花茂盛。有一類樹，狀不殊妙，復不高聳，故彼無花。由此因故，其事如是。
又問：何因有一類樹其花茂盛，一類無花。答：謂一類樹，殊妙高聳，故花茂盛。有一類樹，狀不殊妙，復不高聳，故彼無花。由此因故，其事如是。
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又復何因有一類樹有其果實，一類無果？答：謂一類樹，味界增盛，彼即有果。有一類樹，味界不增，故無其果。由此因故，其事如是。
又復何因有一類樹有其果實，一類無果？答：謂一類樹，味界增盛，彼即有果。有一類樹，味界不增，故無其果。由此因故，其事如是。
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又問：何因有一類樹花有妙香，一類無香？答：有一類花，本狀殊妙，不為火損，故有妙香。有一類花，本非殊妙，復為火損，故無妙香。由此因故，其事如是。
又問：何因有一類樹花有妙香，一類無香？答：有一類花，本狀殊妙，不為火損，故有妙香。有一類花，本非殊妙，復為火損，故無妙香。由此因故，其事如是。
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又問：何因有一類果足其嘉味，一類無味？答：有一類果，味為火損，其果無味。有一類果，不為火損，其果有味。由此因故，其事如是。
又問：何因有一類果足其嘉味，一類無味？答：有一類果，味為火損，其果無味。有一類果，不為火損，其果有味。由此因故，其事如是。
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餘諸花果色香味等，有無亦然。
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對法大論中因施設門第十一
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總說頌曰：
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佛世尊及聲聞眾， 化人所食四大種，
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隱沒煙及火熾然， 最後如空無表現。
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又問：何因佛世尊者，善能化彼所化之人，妙色端嚴人所樂見，具大人相莊嚴其身。若佛語言，化人即默；若化人語，佛即默然。彼聲聞弟子，亦能化彼所化之人，色相端嚴，剃髮被衣作沙門相。何故能化之者語言，所化之者亦言；能化之者若默，所化之者亦默。答：佛世尊者，常住三摩地，心自在故，若入若出速疾無礙，於一切時不捨所緣。聲聞即不然，不同世尊具一切智、智心得自在、已到彼岸。由此因故，佛所化人妙色端嚴，語時能默、默時能語。而彼聲聞所化之人，雖復色相端嚴剃髮被衣，然能化之者，語即能語、默即還默，不自在故。
又問：何因佛世尊者，善能化彼所化之人，妙色端嚴人所樂見，具大人相莊嚴其身。若佛語言，化人即默；若化人語，佛即默然。彼聲聞弟子，亦能化彼所化之人，色相端嚴，剃髮被衣作沙門相。何故能化之者語言，所化之者亦言；能化之者若默，所化之者亦默。答：佛世尊者，常住三摩地，心自在故，若入若出速疾無礙，於一切時不捨所緣。聲聞即不然，不同世尊具一切智、智心得自在、已到彼岸。由此因故，佛所化人妙色端嚴，語時能默、默時能語。而彼聲聞所化之人，雖復色相端嚴剃髮被衣，然能化之者，語即能語、默即還默，不自在故。
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或有問言：若佛所化如聲聞所化、聲聞所化如佛所化者，可說具四大種、或不具邪？答：具四大種。
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又問：所化之者，說所造色、或不說邪？答：說所造色。
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又問：所化之者，有思惟邪、無思惟邪？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，即有思惟。若想成所起者，即無思惟。
又問：所化之者，有思惟邪、無思惟邪？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，即有思惟。若想成所起者，即無思惟。
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又問：彼所化者，如何得心自在？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起，彼所化者即心自在。若想成所起，彼所化者心不自在。
又問：彼所化者，如何得心自在？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起，彼所化者即心自在。若想成所起，彼所化者心不自在。
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又問：所化之者，中間分位說具四大種、或不具邪？答：說具四大種。
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又問：中間分位，說所造色、或不說邪？答：說所造色。
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又問：中間分位，有思惟邪、無思惟邪？答：此有思惟。
又問：中間分位，有思惟邪、無思惟邪？答：此有思惟。
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又問：中間分位，如何得心自在？答：隨能化者自心自在故。
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又問：所化之者，食於藏腹如何銷散？以是化故。答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，食即銷散。若想成所起者，食即不散。
又問：所化之者，食於藏腹如何銷散？以是化故。答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若緣持所起者，食即銷散。若想成所起者，食即不散。
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又問：彼所化人，何時即隱？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若想成所起者，彼即能隱。若緣持所起者，或隱不隱。
又問：彼所化人，何時即隱？答：此有二種所起：一者緣持；二者想成。若想成所起者，彼即能隱。若緣持所起者，或隱不隱。
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問：至何時隱？答隨能化者，若天、若人、若阿修羅，或善相、或惡相，彼隱即隱。何故不隱邪？答：中間最後相去懸遠，乃至還歸自相而住，此即不隱。
問：至何時隱？答隨能化者，若天、若人、若阿修羅，或善相、或惡相，彼隱即隱。何故不隱邪？答：中間最後相去懸遠，乃至還歸自相而住，此即不隱。
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又問：何因聖人化火之時，為有煙不？答：能化之者心自在故，隨其所化而即有煙。由此因故，其事如是。
又問：何因聖人化火之時，為有煙不？答：能化之者心自在故，隨其所化而即有煙。由此因故，其事如是。
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又問，何因化火之時，火熾焰不？答：能化之者心自在故，隨其所化火即熾焰。由此因故，其事如是。
又問，何因化火之時，火熾焰不？答：能化之者心自在故，隨其所化火即熾焰。由此因故，其事如是。
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又問：何因化火之時，唯燒自身及自衣飾，不燒他者？答：隨能化者其心自在、意所樂故，唯燒自身及自衣飾。由此因故，其事如是。
又問：何因化火之時，唯燒自身及自衣飾，不燒他者？答：隨能化者其心自在、意所樂故，唯燒自身及自衣飾。由此因故，其事如是。
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又問：何因聖人化火爇其身時，但觀虛空，外無所有影像，及餘悉無表現？答：聖人化火之時，地方分位行坐等處，悉以化所成火混一火界，普皆焚爇，但觀虛空外無所有影像，及餘悉無表現。由此因故，其事如是。
又問：何因聖人化火爇其身時，但觀虛空，外無所有影像，及餘悉無表現？答：聖人化火之時，地方分位行坐等處，悉以化所成火混一火界，普皆焚爇，但觀虛空外無所有影像，及餘悉無表現。由此因故，其事如是。
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大海次第及深廣， 海居眾生同鹹味，
大海次第及深廣， 海居眾生同鹹味，
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不宿死屍珍寶多， 大身眾生注雨等。
不宿死屍珍寶多， 大身眾生注雨等。
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如經所說，大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。今問：何因其事如是？答：非大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。隨其大洲分位如是，如穀麥聚次第分位。由此因故，其事如是。
如經所說，大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。今問：何因其事如是？答：非大海次第從小增廣，亦非本來而自深險。隨其大洲分位如是，如穀麥聚次第分位。由此因故，其事如是。
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如經所說，大海深廣難徹源底。今問：何因其事如是？答：非大海深廣難徹源底，但以海水若出若入，或用一器、或百或千、或復百千而汲海水。隨其所取，不能度量海之分量。由此因故，其事如是。
如經所說，大海深廣難徹源底。今問：何因其事如是？答：非大海深廣難徹源底，但以海水若出若入，或用一器、或百或千、或復百千而汲海水。隨其所取，不能度量海之分量。由此因故，其事如是。
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如經所說，大海中水潮不失時。今問：何因其事如是？答：時有二種：一、旦暮時；二、大時。何名旦暮時？謂大海中所居眾生，有其饑虛羸劣之者，少得飲食。為伺求故，從水出陸。以所食因，依時伺求。由此名為旦暮之時。何名大時？謂大海中所居眾生，以海居人，每至八日十四日十五日，及餘神通月分日，是等之日自船登岸。有信向宗事月天之人、有事日天之人、有事童子天人、有尊重信向事佛優婆塞，依法不食，廣作祠祭乞歡喜事。彼海居眾生以伺求食故，從海出陸，故曰大時。
如經所說，大海中水潮不失時。今問：何因其事如是？答：時有二種：一、旦暮時；二、大時。何名旦暮時？謂大海中所居眾生，有其饑虛羸劣之者，少得飲食。為伺求故，從水出陸。以所食因，依時伺求。由此名為旦暮之時。何名大時？謂大海中所居眾生，以海居人，每至八日十四日十五日，及餘神通月分日，是等之日自船登岸。有信向宗事月天之人、有事日天之人、有事童子天人、有尊重信向事佛優婆塞，依法不食，廣作祠祭乞歡喜事。彼海居眾生以伺求食故，從海出陸，故曰大時。
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如經所說，大海中水同一鹹味。今問：何因其事如是？答：謂有海居眾生，大海中生、大海中老、大海中歿。其未歿者，彼身之垢、身之穢惡在大海中，故海鹹味。又復海中有眾山居，經久銷鎔，亦成鹹味。又復大洲之中近海居人，以其草木枝葉莖𦼮等物棄置海中，亦成鹹味。由此因故，其事如是。
如經所說，大海中水同一鹹味。今問：何因其事如是？答：謂有海居眾生，大海中生、大海中老、大海中歿。其未歿者，彼身之垢、身之穢惡在大海中，故海鹹味。又復海中有眾山居，經久銷鎔，亦成鹹味。又復大洲之中近海居人，以其草木枝葉莖𦼮等物棄置海中，亦成鹹味。由此因故，其事如是。
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如經所說，大海之中眾寶充滿。今問：何因其事如是？答：以其大海世界成時，界地最上、處徑最上、輪圍最上，總聚方分成須彌山王安止其中，有七金山周匝圍繞。彼大海中有大威力諸龍王宮，是故大海有眾珍寶。由此因故，其事如是。
如經所說，大海之中眾寶充滿。今問：何因其事如是？答：以其大海世界成時，界地最上、處徑最上、輪圍最上，總聚方分成須彌山王安止其中，有七金山周匝圍繞。彼大海中有大威力諸龍王宮，是故大海有眾珍寶。由此因故，其事如是。
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如經所說，大海之中有大身眾生居止於彼。今問：何因其事如是？答：彼大身眾生者，往昔為人，作諸非法，廣積受用子息眷屬、奴婢飲食，但自資身不行惠施。由斯罪業，乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中生。地獄歿已，以彼宿造餘業未盡故，生海中為彼極大畜類之身。身相大故，令多眾生共所食噉。陸地大洲不能容受，皆以宿昔不善業報故，於海中受斯極苦。由此因故，其事如是。
如經所說，大海之中有大身眾生居止於彼。今問：何因其事如是？答：彼大身眾生者，往昔為人，作諸非法，廣積受用子息眷屬、奴婢飲食，但自資身不行惠施。由斯罪業，乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中生。地獄歿已，以彼宿造餘業未盡故，生海中為彼極大畜類之身。身相大故，令多眾生共所食噉。陸地大洲不能容受，皆以宿昔不善業報故，於海中受斯極苦。由此因故，其事如是。
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如經所說，大海之中不宿死屍。今問：何因其事如是？答？謂大海中有潔淨行諸大龍宮，若彼最上龍王宮中有死屍者，即於夜分棄置第二龍王宮中乃至第四宮中，如是次第，出置岸上。由此因故，其事如是。
如經所說，大海之中不宿死屍。今問：何因其事如是？答？謂大海中有潔淨行諸大龍宮，若彼最上龍王宮中有死屍者，即於夜分棄置第二龍王宮中乃至第四宮中，如是次第，出置岸上。由此因故，其事如是。
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如經所說，大海中有大閻浮樹，枝葉繁茂、樹汁涌渧，於虛空中如惡叉聚，流注於彼大海之中，而其海水不增不減。今問：何因其事如是？答：彼大海中所居眾生共所受用，餘即熱風吹蕩而盡，是故海水不增不減。
如經所說，大海中有大閻浮樹，枝葉繁茂、樹汁涌渧，於虛空中如惡叉聚，流注於彼大海之中，而其海水不增不減。今問：何因其事如是？答：彼大海中所居眾生共所受用，餘即熱風吹蕩而盡，是故海水不增不減。
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如經所說，大海之中，有其種種形顯色相種種音聲眾生居止，非一種類色相音聲。今問：何因其事如是？答：彼諸眾生往昔為人，廣造多種罪不善業，謂身語意起諸惡行。乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已餘業未盡，墮大海中受畜類報，故有種種形顯色相種種音聲，非一種類色相音聲。由此因故，其事如是。
如經所說，大海之中，有其種種形顯色相種種音聲眾生居止，非一種類色相音聲。今問：何因其事如是？答：彼諸眾生往昔為人，廣造多種罪不善業，謂身語意起諸惡行。乃至最後身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已餘業未盡，墮大海中受畜類報，故有種種形顯色相種種音聲，非一種類色相音聲。由此因故，其事如是。
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