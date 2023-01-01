施設論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論卷第五

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第八之二

又問：何因未離欲者當趣滅時，上風吹鼓內入其身；已離欲者當趣滅時，無上風吹鼓內入其身？答：未離欲者當趣滅時，外心生起，住著奔流，風吹目開，心周遍故其風不止，是故上風吹鼓內入其身。已離欲者當趣滅時，無外心生起住著奔流，無風所吹目不開合，無心周遍其風乃止，是故無上風吹鼓內入其身。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因未離欲者當趣滅時，上風吹鼓內入其身；已離欲者當趣滅時，無上風吹鼓內入其身？答：未離欲者當趣滅時，外心生起，住著奔流，風吹目開，心周遍故其風不止，是故上風吹鼓內入其身。已離欲者當趣滅時，無外心生起住著奔流，無風所吹目不開合，無心周遍其風乃止，是故無上風吹鼓內入其身。由此因故，其事如是。

又問：何因人命存活，身體輕安而復調暢；命既終歿，身體堅重而不調暢。答：其終歿者，邊際分位火界風界二界俱滅，是故堅重而不調暢。彼存活者，中間分位火界風界二界不滅，是故輕安而復調暢。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因人命存活，身體輕安而復調暢；命既終歿，身體堅重而不調暢。答：其終歿者，邊際分位火界風界二界俱滅，是故堅重而不調暢。彼存活者，中間分位火界風界二界不滅，是故輕安而復調暢。由此因故，其事如是。

又問：何因人命存活，現住世間，飲食銷散；既終歿已，食不銷散？答：人命存活現住世者，中間分位火界水界風界不滅，由彼水界流潤、火界成熟、風界吹鼓，故其所食而乃銷散。彼終歿者，邊際分位水界火界風界俱滅，以其所食，水不流潤、火不成熟、風不吹鼓，故不銷散。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因人命存活，現住世間，飲食銷散；既終歿已，食不銷散？答：人命存活現住世者，中間分位火界水界風界不滅，由彼水界流潤、火界成熟、風界吹鼓，故其所食而乃銷散。彼終歿者，邊際分位水界火界風界俱滅，以其所食，水不流潤、火不成熟、風不吹鼓，故不銷散。由此因故，其事如是。

又問：何因人命存活，現住世間，身無穢氣；既終歿已；穢氣充盈？答：人命存活現住世者，中間分位火界風界二界不滅，隨逐水界而得盈滿，是故彼身無諸穢氣。既終歿已，邊際分位火界風界二界俱滅，不隨水界而得盈滿，是故彼身乃有穢氣。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因人命存活，現住世間，身無穢氣；既終歿已；穢氣充盈？答：人命存活現住世者，中間分位火界風界二界不滅，隨逐水界而得盈滿，是故彼身無諸穢氣。既終歿已，邊際分位火界風界二界俱滅，不隨水界而得盈滿，是故彼身乃有穢氣。由此因故，其事如是。

又問：何因人命存活，現住世間，出息入息而常隨轉；彼終歿者，其事不然？答：命存活者，以思惟發悟故依止於思，是故存活出入息轉。既終歿者，無所思故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因人命存活，現住世間，出息入息而常隨轉；彼終歿者，其事不然？答：命存活者，以思惟發悟故依止於思，是故存活出入息轉。既終歿者，無所思故，其事如是。

又問：何因彼訓狐鳥，夜見晝不見？答：彼訓狐鳥，目中瞳人其狀赤色，夜中無障、晝即有障，是故夜見而晝不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因彼訓狐鳥，夜見晝不見？答：彼訓狐鳥，目中瞳人其狀赤色，夜中無障、晝即有障，是故夜見而晝不見。

又問：何因人能晝見夜乃不見？答：人之目中瞳人，其狀黑色，晝乃無障、夜即有障，是故晝見而夜不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因人能晝見夜乃不見？答：人之目中瞳人，其狀黑色，晝乃無障、夜即有障，是故晝見而夜不見。

又問：何因犬馬夜見晝亦能見？答：犬馬目中瞳人黃色，晝夜無障，是故俱見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因犬馬夜見晝亦能見？答：犬馬目中瞳人黃色，晝夜無障，是故俱見。

又問：何因魚於水中能見、陸中不見？答：諸魚者目中瞳人，眵淚所覆，水中無障、陸中有障，故水中見、陸中不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因魚於水中能見、陸中不見？答：諸魚者目中瞳人，眵淚所覆，水中無障、陸中有障，故水中見、陸中不見。

又問：何因人之兩目，陸中無障、水中有障？答：人之目中瞳人，水泡所成，是故陸中無障、水中有障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因人之兩目，陸中無障、水中有障？答：人之目中瞳人，水泡所成，是故陸中無障、水中有障。

又問：何因龜鼈蝦蟇及水蛭等，水陸俱見？答：龜鼈蝦蟇及水蛭等，目中瞳人，骨之所成，陸中水中俱無障礙，是故俱見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因龜鼈蝦蟇及水蛭等，水陸俱見？答：龜鼈蝦蟇及水蛭等，目中瞳人，骨之所成，陸中水中俱無障礙，是故俱見。

對法大論中因施設門第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第九

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

睡眠惡戾及掉舉， 多舌語言并暗鈍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠惡戾及掉舉， 多舌語言并暗鈍，

念慧而復煩惱增， 不頴利於禪定等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧而復煩惱增， 不頴利於禪定等。

又問：何因世間有多睡眠之者？答：謂若有人常所近習多睡眠者，於光明法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作蟒蛇龍等。由此因故？其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世間有多睡眠之者？答：謂若有人常所近習多睡眠者，於光明法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作蟒蛇龍等。由此因故？其事如是。

又問：何因有少睡眠者？答：謂若有人於光明法中，作光明想多所近習，於昏沈睡眠法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有少睡眠者？答：謂若有人於光明法中，作光明想多所近習，於昏沈睡眠法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因有惡戾者？答：謂若有人常所近習運用執行刀杖器械諸惡戾人，不能近習不行刀杖不惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作屠宰魁膾、畋獵漁捕、調制象馬、杻械繫縛諸不律者。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有惡戾者？答：謂若有人常所近習運用執行刀杖器械諸惡戾人，不能近習不行刀杖不惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作屠宰魁膾、畋獵漁捕、調制象馬、杻械繫縛諸不律者。由此因故，其事如是。

又問：何因有不惡戾者？答：謂若有人常所近習不行刀杖不惡戾人，而不近習諸惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有不惡戾者？答：謂若有人常所近習不行刀杖不惡戾人，而不近習諸惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因有掉舉者？答：謂若有人常所近習多掉舉者，不能近習諸寂止者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作歌舞戲笑之人，或生欲界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有掉舉者？答：謂若有人常所近習多掉舉者，不能近習諸寂止者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作歌舞戲笑之人，或生欲界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因有不掉舉者？答：謂若有人常所近習諸寂止者：而不近習掉舉之人。彼人至謝滅已：當復云何：謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有不掉舉者？答：謂若有人常所近習諸寂止者：而不近習掉舉之人。彼人至謝滅已：當復云何：謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因世有多舌多語之者？答：謂若有人常所近習多語之人，不能近習少語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作鸚鵡鶖鷺、拘枳羅燕鴈等諸飛鳥。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有多舌多語之者？答：謂若有人常所近習多語之人，不能近習少語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作鸚鵡鶖鷺、拘枳羅燕鴈等諸飛鳥。由此因故，其事如是。

又問：何因有不多舌多語者？答：謂若有人常所近習少語之人，不能近習多語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生，色無色界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有不多舌多語者？答：謂若有人常所近習少語之人，不能近習多語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生，色無色界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因有暗鈍者？答：謂若有人不能近習多聞之人，不以各各方處之言說釋義理。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有暗鈍者？答：謂若有人不能近習多聞之人，不以各各方處之言說釋義理。由此因故，其事如是。

又問：何因有不暗鈍者？答：謂若有人常所近習多聞之人，不能近習寡聞之者，能以各各方處之言說釋義理。彼人至謝滅已，謂作婆羅門中善說法者，或作沙門中善說法者。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有不暗鈍者？答：謂若有人常所近習多聞之人，不能近習寡聞之者，能以各各方處之言說釋義理。彼人至謝滅已，謂作婆羅門中善說法者，或作沙門中善說法者。由此因故，其事如是。

復次當知，少語之人有其二種：一者卑賤：二者尊高。何等是為卑賤少語？謂若有人，雖復卑賤，以有智故，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故雖卑賤而能少語。何等是為尊高少語，謂若有人，本性尊高而復有智，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故能少語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次當知，少語之人有其二種：一者卑賤：二者尊高。何等是為卑賤少語？謂若有人，雖復卑賤，以有智故，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故雖卑賤而能少語。何等是為尊高少語，謂若有人，本性尊高而復有智，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故能少語。

又問，何因世有有行無慧之者？答：謂若有人多求正法心無厭足，然於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問，何因世有有行無慧之者？答：謂若有人多求正法心無厭足，然於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。

又問：何因世有有慧無行之者？答：謂若有人於法理趣能諦伺察，然於正法不能多求，少以為足。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有有慧無行之者？答：謂若有人於法理趣能諦伺察，然於正法不能多求，少以為足。由此因故，其事如是。

又問：何因世有無慧無行之者：答：謂若有人不能多求正法，復於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有無慧無行之者：答：謂若有人不能多求正法，復於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。

又問：何因世有有行有慧之者？答：謂若有人多求正法，復於理趣能諦伺察。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有有行有慧之者？答：謂若有人多求正法，復於理趣能諦伺察。由此因故，其事如是。

又問：何因而能住持正法？答：謂若有人能於諸法行相之中，依止十二處法而善攝受。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因而能住持正法？答：謂若有人能於諸法行相之中，依止十二處法而善攝受。由此因故，其事如是。

又問，何因世有失念之者，答：謂若有人於不善法，積集而轉、近習修作、廣多惡行。彼人身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已，設欲來生人同分中，縱得為人壽量短促。人中歿已，當生還復無多記念、所為忘失。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問，何因世有失念之者，答：謂若有人於不善法，積集而轉、近習修作、廣多惡行。彼人身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已，設欲來生人同分中，縱得為人壽量短促。人中歿已，當生還復無多記念、所為忘失。由此因故，其事如是。

又問：何因世有多記念者？答：謂若有人於諸善法，積集而轉、近習修作、廣多善行。彼人身壞命終，墮在善趣天界中。生天趣歿已，若欲來生人同分中，即得為人，壽量長遠。人中歿已，當生還復廣多記念、所為不忘。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有多記念者？答：謂若有人於諸善法，積集而轉、近習修作、廣多善行。彼人身壞命終，墮在善趣天界中。生天趣歿已，若欲來生人同分中，即得為人，壽量長遠。人中歿已，當生還復廣多記念、所為不忘。由此因故，其事如是。

又問：何因世有深極煩惱之者？答：謂若有人於其欲想、瞋想、害想、欲因、瞋因、害因、欲尋、瞋尋、害尋，近習修作，於極煩惱隨應而轉。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有深極煩惱之者？答：謂若有人於其欲想、瞋想、害想、欲因、瞋因、害因、欲尋、瞋尋、害尋，近習修作，於極煩惱隨應而轉。由此因故，其事如是。

又問：何因世有不極煩惱之者？答：謂若有人於出離想、不瞋想、不害想、出離因、不瞋因、不害因、出離尋、不瞋尋、不害尋，近習修作，於極煩惱不隨應轉。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有不極煩惱之者？答：謂若有人於出離想、不瞋想、不害想、出離因、不瞋因、不害因、出離尋、不瞋尋、不害尋，近習修作，於極煩惱不隨應轉。由此因故，其事如是。

又問：何因世有不能速成禪定、忍辱二善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受。由此因故，不能速成禪定、忍辱二種善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因世有不能速成禪定、忍辱二善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受。由此因故，不能速成禪定、忍辱二種善法。

又問：何因有能速成禪定：忍辱二種善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受。由此因故，即能速成禪定、忍辱二種善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有能速成禪定：忍辱二種善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受。由此因故，即能速成禪定、忍辱二種善法。

對法大論中因施設門第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第十之一

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

須彌大地及方處， 山有廣多草木者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌大地及方處， 山有廣多草木者，

多樹及彼枝葉多， 花果豐盈茂盛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多樹及彼枝葉多， 花果豐盈茂盛等。

又問：何因一切山中，須彌山王最高最勝？答：世界成，時彼須彌山界地最上、處逕最上、殊妙最上、輪圍最上，總聚方處而成其山。由此因故，須彌山王最高最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因一切山中，須彌山王最高最勝？答：世界成，時彼須彌山界地最上、處逕最上、殊妙最上、輪圍最上，總聚方處而成其山。由此因故，須彌山王最高最勝。

又問：何因北方地界多樹多草？答：世界成時，北面風吹，界地最上、處逕最上、殊妙最上，總聚方處，是故北方多樹多草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因北方地界多樹多草？答：世界成時，北面風吹，界地最上、處逕最上、殊妙最上，總聚方處，是故北方多樹多草。

又問：何因於大地中，一類地高、一類地下？答：此大地中，一類地方土界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷故彼地下。又此大地，一類地方而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏地中。雖天雨澍渧，其下不陷，故彼地高。由此因故，大地方處有高有下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因於大地中，一類地高、一類地下？答：此大地中，一類地方土界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷故彼地下。又此大地，一類地方而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏地中。雖天雨澍渧，其下不陷，故彼地高。由此因故，大地方處有高有下。

又問：何因眾山之中，一類山高、一類山低？答：謂世界成時，有極猛風鼓地大種，總聚而高。若復微風吹鼓，少聚地種，故彼山低。又復諸山地界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷，故彼山低。有一類山，而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏山下。雖天雨澍渧，其地不陷，故彼山高。由此因故，大地方處山有高低。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因眾山之中，一類山高、一類山低？答：謂世界成時，有極猛風鼓地大種，總聚而高。若復微風吹鼓，少聚地種，故彼山低。又復諸山地界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷，故彼山低。有一類山，而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏山下。雖天雨澍渧，其地不陷，故彼山高。由此因故，大地方處山有高低。