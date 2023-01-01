施設論
宋 法護等譯7卷CBETA T1538大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
施設論卷第五
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譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
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對法大論中因施設門第八之二
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又問：何因未離欲者當趣滅時，上風吹鼓內入其身；已離欲者當趣滅時，無上風吹鼓內入其身？答：未離欲者當趣滅時，外心生起，住著奔流，風吹目開，心周遍故其風不止，是故上風吹鼓內入其身。已離欲者當趣滅時，無外心生起住著奔流，無風所吹目不開合，無心周遍其風乃止，是故無上風吹鼓內入其身。由此因故，其事如是。
又問：何因未離欲者當趣滅時，上風吹鼓內入其身；已離欲者當趣滅時，無上風吹鼓內入其身？答：未離欲者當趣滅時，外心生起，住著奔流，風吹目開，心周遍故其風不止，是故上風吹鼓內入其身。已離欲者當趣滅時，無外心生起住著奔流，無風所吹目不開合，無心周遍其風乃止，是故無上風吹鼓內入其身。由此因故，其事如是。
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又問：何因人命存活，身體輕安而復調暢；命既終歿，身體堅重而不調暢。答：其終歿者，邊際分位火界風界二界俱滅，是故堅重而不調暢。彼存活者，中間分位火界風界二界不滅，是故輕安而復調暢。由此因故，其事如是。
又問：何因人命存活，身體輕安而復調暢；命既終歿，身體堅重而不調暢。答：其終歿者，邊際分位火界風界二界俱滅，是故堅重而不調暢。彼存活者，中間分位火界風界二界不滅，是故輕安而復調暢。由此因故，其事如是。
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又問：何因人命存活，現住世間，飲食銷散；既終歿已，食不銷散？答：人命存活現住世者，中間分位火界水界風界不滅，由彼水界流潤、火界成熟、風界吹鼓，故其所食而乃銷散。彼終歿者，邊際分位水界火界風界俱滅，以其所食，水不流潤、火不成熟、風不吹鼓，故不銷散。由此因故，其事如是。
又問：何因人命存活，現住世間，飲食銷散；既終歿已，食不銷散？答：人命存活現住世者，中間分位火界水界風界不滅，由彼水界流潤、火界成熟、風界吹鼓，故其所食而乃銷散。彼終歿者，邊際分位水界火界風界俱滅，以其所食，水不流潤、火不成熟、風不吹鼓，故不銷散。由此因故，其事如是。
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又問：何因人命存活，現住世間，身無穢氣；既終歿已；穢氣充盈？答：人命存活現住世者，中間分位火界風界二界不滅，隨逐水界而得盈滿，是故彼身無諸穢氣。既終歿已，邊際分位火界風界二界俱滅，不隨水界而得盈滿，是故彼身乃有穢氣。由此因故，其事如是。
又問：何因人命存活，現住世間，身無穢氣；既終歿已；穢氣充盈？答：人命存活現住世者，中間分位火界風界二界不滅，隨逐水界而得盈滿，是故彼身無諸穢氣。既終歿已，邊際分位火界風界二界俱滅，不隨水界而得盈滿，是故彼身乃有穢氣。由此因故，其事如是。
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又問：何因人命存活，現住世間，出息入息而常隨轉；彼終歿者，其事不然？答：命存活者，以思惟發悟故依止於思，是故存活出入息轉。既終歿者，無所思故，其事如是。
又問：何因人命存活，現住世間，出息入息而常隨轉；彼終歿者，其事不然？答：命存活者，以思惟發悟故依止於思，是故存活出入息轉。既終歿者，無所思故，其事如是。
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又問：何因彼訓狐鳥，夜見晝不見？答：彼訓狐鳥，目中瞳人其狀赤色，夜中無障、晝即有障，是故夜見而晝不見。
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又問：何因人能晝見夜乃不見？答：人之目中瞳人，其狀黑色，晝乃無障、夜即有障，是故晝見而夜不見。
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又問：何因犬馬夜見晝亦能見？答：犬馬目中瞳人黃色，晝夜無障，是故俱見。
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又問：何因魚於水中能見、陸中不見？答：諸魚者目中瞳人，眵淚所覆，水中無障、陸中有障，故水中見、陸中不見。
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又問：何因人之兩目，陸中無障、水中有障？答：人之目中瞳人，水泡所成，是故陸中無障、水中有障。
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又問：何因龜鼈蝦蟇及水蛭等，水陸俱見？答：龜鼈蝦蟇及水蛭等，目中瞳人，骨之所成，陸中水中俱無障礙，是故俱見。
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對法大論中因施設門第九
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總說頌曰：
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睡眠惡戾及掉舉， 多舌語言并暗鈍，
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念慧而復煩惱增， 不頴利於禪定等。
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又問：何因世間有多睡眠之者？答：謂若有人常所近習多睡眠者，於光明法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作蟒蛇龍等。由此因故？其事如是。
又問：何因世間有多睡眠之者？答：謂若有人常所近習多睡眠者，於光明法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作蟒蛇龍等。由此因故？其事如是。
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又問：何因有少睡眠者？答：謂若有人於光明法中，作光明想多所近習，於昏沈睡眠法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。
又問：何因有少睡眠者？答：謂若有人於光明法中，作光明想多所近習，於昏沈睡眠法中而不近習。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。
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又問：何因有惡戾者？答：謂若有人常所近習運用執行刀杖器械諸惡戾人，不能近習不行刀杖不惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作屠宰魁膾、畋獵漁捕、調制象馬、杻械繫縛諸不律者。由此因故，其事如是。
又問：何因有惡戾者？答：謂若有人常所近習運用執行刀杖器械諸惡戾人，不能近習不行刀杖不惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作屠宰魁膾、畋獵漁捕、調制象馬、杻械繫縛諸不律者。由此因故，其事如是。
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又問：何因有不惡戾者？答：謂若有人常所近習不行刀杖不惡戾人，而不近習諸惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。
又問：何因有不惡戾者？答：謂若有人常所近習不行刀杖不惡戾人，而不近習諸惡戾者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。
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又問：何因有掉舉者？答：謂若有人常所近習多掉舉者，不能近習諸寂止者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作歌舞戲笑之人，或生欲界天中。由此因故，其事如是。
又問：何因有掉舉者？答：謂若有人常所近習多掉舉者，不能近習諸寂止者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作歌舞戲笑之人，或生欲界天中。由此因故，其事如是。
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又問：何因有不掉舉者？答：謂若有人常所近習諸寂止者：而不近習掉舉之人。彼人至謝滅已：當復云何：謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。
又問：何因有不掉舉者？答：謂若有人常所近習諸寂止者：而不近習掉舉之人。彼人至謝滅已：當復云何：謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有多舌多語之者？答：謂若有人常所近習多語之人，不能近習少語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作鸚鵡鶖鷺、拘枳羅燕鴈等諸飛鳥。由此因故，其事如是。
又問：何因世有多舌多語之者？答：謂若有人常所近習多語之人，不能近習少語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作鸚鵡鶖鷺、拘枳羅燕鴈等諸飛鳥。由此因故，其事如是。
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又問：何因有不多舌多語者？答：謂若有人常所近習少語之人，不能近習多語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生，色無色界天中。由此因故，其事如是。
又問：何因有不多舌多語者？答：謂若有人常所近習少語之人，不能近習多語之者。彼人至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生，色無色界天中。由此因故，其事如是。
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又問：何因有暗鈍者？答：謂若有人不能近習多聞之人，不以各各方處之言說釋義理。由此因故，其事如是。
又問：何因有暗鈍者？答：謂若有人不能近習多聞之人，不以各各方處之言說釋義理。由此因故，其事如是。
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又問：何因有不暗鈍者？答：謂若有人常所近習多聞之人，不能近習寡聞之者，能以各各方處之言說釋義理。彼人至謝滅已，謂作婆羅門中善說法者，或作沙門中善說法者。由此因故，其事如是。
又問：何因有不暗鈍者？答：謂若有人常所近習多聞之人，不能近習寡聞之者，能以各各方處之言說釋義理。彼人至謝滅已，謂作婆羅門中善說法者，或作沙門中善說法者。由此因故，其事如是。
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復次當知，少語之人有其二種：一者卑賤：二者尊高。何等是為卑賤少語？謂若有人，雖復卑賤，以有智故，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故雖卑賤而能少語。何等是為尊高少語，謂若有人，本性尊高而復有智，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故能少語。
復次當知，少語之人有其二種：一者卑賤：二者尊高。何等是為卑賤少語？謂若有人，雖復卑賤，以有智故，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故雖卑賤而能少語。何等是為尊高少語，謂若有人，本性尊高而復有智，常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人，故能少語。
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又問，何因世有有行無慧之者？答：謂若有人多求正法心無厭足，然於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。
又問，何因世有有行無慧之者？答：謂若有人多求正法心無厭足，然於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有有慧無行之者？答：謂若有人於法理趣能諦伺察，然於正法不能多求，少以為足。由此因故，其事如是。
又問：何因世有有慧無行之者？答：謂若有人於法理趣能諦伺察，然於正法不能多求，少以為足。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有無慧無行之者：答：謂若有人不能多求正法，復於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。
又問：何因世有無慧無行之者：答：謂若有人不能多求正法，復於理趣不能伺察。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有有行有慧之者？答：謂若有人多求正法，復於理趣能諦伺察。由此因故，其事如是。
又問：何因世有有行有慧之者？答：謂若有人多求正法，復於理趣能諦伺察。由此因故，其事如是。
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又問：何因而能住持正法？答：謂若有人能於諸法行相之中，依止十二處法而善攝受。由此因故，其事如是。
又問：何因而能住持正法？答：謂若有人能於諸法行相之中，依止十二處法而善攝受。由此因故，其事如是。
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又問，何因世有失念之者，答：謂若有人於不善法，積集而轉、近習修作、廣多惡行。彼人身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已，設欲來生人同分中，縱得為人壽量短促。人中歿已，當生還復無多記念、所為忘失。由此因故，其事如是。
又問，何因世有失念之者，答：謂若有人於不善法，積集而轉、近習修作、廣多惡行。彼人身壞命終，墮在惡趣地獄中。生地獄歿已，設欲來生人同分中，縱得為人壽量短促。人中歿已，當生還復無多記念、所為忘失。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有多記念者？答：謂若有人於諸善法，積集而轉、近習修作、廣多善行。彼人身壞命終，墮在善趣天界中。生天趣歿已，若欲來生人同分中，即得為人，壽量長遠。人中歿已，當生還復廣多記念、所為不忘。由此因故，其事如是。
又問：何因世有多記念者？答：謂若有人於諸善法，積集而轉、近習修作、廣多善行。彼人身壞命終，墮在善趣天界中。生天趣歿已，若欲來生人同分中，即得為人，壽量長遠。人中歿已，當生還復廣多記念、所為不忘。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有深極煩惱之者？答：謂若有人於其欲想、瞋想、害想、欲因、瞋因、害因、欲尋、瞋尋、害尋，近習修作，於極煩惱隨應而轉。由此因故，其事如是。
又問：何因世有深極煩惱之者？答：謂若有人於其欲想、瞋想、害想、欲因、瞋因、害因、欲尋、瞋尋、害尋，近習修作，於極煩惱隨應而轉。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有不極煩惱之者？答：謂若有人於出離想、不瞋想、不害想、出離因、不瞋因、不害因、出離尋、不瞋尋、不害尋，近習修作，於極煩惱不隨應轉。由此因故，其事如是。
又問：何因世有不極煩惱之者？答：謂若有人於出離想、不瞋想、不害想、出離因、不瞋因、不害因、出離尋、不瞋尋、不害尋，近習修作，於極煩惱不隨應轉。由此因故，其事如是。
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又問：何因世有不能速成禪定、忍辱二善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受。由此因故，不能速成禪定、忍辱二種善法。
又問：何因世有不能速成禪定、忍辱二善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受。由此因故，不能速成禪定、忍辱二種善法。
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又問：何因有能速成禪定：忍辱二種善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受。由此因故，即能速成禪定、忍辱二種善法。
又問：何因有能速成禪定：忍辱二種善法者？答：謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受。由此因故，即能速成禪定、忍辱二種善法。
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對法大論中因施設門第十之一
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總說頌曰：
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須彌大地及方處， 山有廣多草木者，
須彌大地及方處， 山有廣多草木者，
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多樹及彼枝葉多， 花果豐盈茂盛等。
多樹及彼枝葉多， 花果豐盈茂盛等。
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又問：何因一切山中，須彌山王最高最勝？答：世界成，時彼須彌山界地最上、處逕最上、殊妙最上、輪圍最上，總聚方處而成其山。由此因故，須彌山王最高最勝。
又問：何因一切山中，須彌山王最高最勝？答：世界成，時彼須彌山界地最上、處逕最上、殊妙最上、輪圍最上，總聚方處而成其山。由此因故，須彌山王最高最勝。
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又問：何因北方地界多樹多草？答：世界成時，北面風吹，界地最上、處逕最上、殊妙最上，總聚方處，是故北方多樹多草。
又問：何因北方地界多樹多草？答：世界成時，北面風吹，界地最上、處逕最上、殊妙最上，總聚方處，是故北方多樹多草。
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又問：何因於大地中，一類地高、一類地下？答：此大地中，一類地方土界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷故彼地下。又此大地，一類地方而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏地中。雖天雨澍渧，其下不陷，故彼地高。由此因故，大地方處有高有下。
又問：何因於大地中，一類地高、一類地下？答：此大地中，一類地方土界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷故彼地下。又此大地，一類地方而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏地中。雖天雨澍渧，其下不陷，故彼地高。由此因故，大地方處有高有下。
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又問：何因眾山之中，一類山高、一類山低？答：謂世界成時，有極猛風鼓地大種，總聚而高。若復微風吹鼓，少聚地種，故彼山低。又復諸山地界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷，故彼山低。有一類山，而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏山下。雖天雨澍渧，其地不陷，故彼山高。由此因故，大地方處山有高低。
又問：何因眾山之中，一類山高、一類山低？答：謂世界成時，有極猛風鼓地大種，總聚而高。若復微風吹鼓，少聚地種，故彼山低。又復諸山地界高涌，得少天雨流潤澍渧，其下低陷，故彼山低。有一類山，而有諸寶，謂鐵白銅、白鑞黑鑞及金銀等，并餘所有堅硬之物藏伏山下。雖天雨澍渧，其地不陷，故彼山高。由此因故，大地方處山有高低。
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施設論卷第五
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