施設論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論卷第四

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第六之二

論中問曰：有何所因而能了知正覺世尊於諸眾生大悲超勝：答：世尊為見世間眾生染煩惱病、煩惱逼迫，種種煩惱而生損害，無救無歸、無所趣向。以如是因故，世尊不久乃成正覺，為諸眾生而作救度，是故大悲超勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論中問曰：有何所因而能了知正覺世尊於諸眾生大悲超勝：答：世尊為見世間眾生染煩惱病、煩惱逼迫，種種煩惱而生損害，無救無歸、無所趣向。以如是因故，世尊不久乃成正覺，為諸眾生而作救度，是故大悲超勝。

又問：何因菩薩入慈心定時，而菩薩身火不能燒、水不能溺、刀杖不傷、毒不能害，復無中間趣滅？答：無惱害定，無定所入。無彼無惱害觸亦無，不同分心趣滅。以如是因故，菩薩入慈心定時，水火刀杖毒不能害，復無中間趣滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩入慈心定時，而菩薩身火不能燒、水不能溺、刀杖不傷、毒不能害，復無中間趣滅？答：無惱害定，無定所入。無彼無惱害觸亦無，不同分心趣滅。以如是因故，菩薩入慈心定時，水火刀杖毒不能害，復無中間趣滅。

又問：何因入無想定及滅盡定時，水火刀杖毒不能害，復無中間趣滅？答：無惱害定，無定所入，亦無無惱害之觸、無心趣滅。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因入無想定及滅盡定時，水火刀杖毒不能害，復無中間趣滅？答：無惱害定，無定所入，亦無無惱害之觸、無心趣滅。由此因故，其事如是。

又問：何因菩薩在母胎時，而菩薩母不為水火刀杖毒所惱害，亦無中間趣滅。答：菩薩大威力故。以其菩薩勝力，令菩薩母無諸惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩在母胎時，而菩薩母不為水火刀杖毒所惱害，亦無中間趣滅。答：菩薩大威力故。以其菩薩勝力，令菩薩母無諸惱害。

又問：何因菩薩之身無水火刀杖毒所惱害，亦無中間趣滅。答：菩薩於一切眾生中而得最勝，設於同等類中亦復最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩之身無水火刀杖毒所惱害，亦無中間趣滅。答：菩薩於一切眾生中而得最勝，設於同等類中亦復最勝。

又問：何因彼焰摩王身，無水火刀杖等害，亦無中間趣滅？答：焰摩王者，於焰摩界眾生類中而得最勝。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因彼焰摩王身，無水火刀杖等害，亦無中間趣滅？答：焰摩王者，於焰摩界眾生類中而得最勝。由此因故，其事如是。

又問：何因愛囉嚩拏象王及善住象王，身無水火刀杖等害，亦無中間趣滅。答：彼於傍生類中而得最勝，出諸趣類。由此因故，其事如最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因愛囉嚩拏象王及善住象王，身無水火刀杖等害，亦無中間趣滅。答：彼於傍生類中而得最勝，出諸趣類。由此因故，其事如最。

又問：何因地獄趣中諸眾生類受極苦楚，而無中間趣滅。答：業報熾然故，以其苦受業報未盡。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因地獄趣中諸眾生類受極苦楚，而無中間趣滅。答：業報熾然故，以其苦受業報未盡。由此因故，其事如是。

對法大論中因施設門第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國，告苾芻眾言：「苾芻當知，有三種法，為內垢染、內含藏、內怨惡。何等為三？謂貪、瞋、癡。諸苾芻，此中云何名內垢染、內含藏、內怨惡？謂若有人，惡友所作，侵他受用及諸種類，乃至害命。以其貪愛增盛，於身口意廣行諸惡。行諸惡已，由此因緣，身壞命終墮於惡趣地獄中。生瞋、癡亦然。諸苾芻，是故貪、瞋、癡法，名內垢染、內含藏、內怨惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次一時佛在舍衛國，告苾芻眾言：「苾芻當知，有三種法，為內垢染、內含藏、內怨惡。何等為三？謂貪、瞋、癡。諸苾芻，此中云何名內垢染、內含藏、內怨惡？謂若有人，惡友所作，侵他受用及諸種類，乃至害命。以其貪愛增盛，於身口意廣行諸惡。行諸惡已，由此因緣，身壞命終墮於惡趣地獄中。生瞋、癡亦然。諸苾芻，是故貪、瞋、癡法，名內垢染、內含藏、內怨惡。」

世尊善逝如是說已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊善逝如是說已。

復次總略而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次總略而說頌曰：

「不能了知貪愛法， 於貪愛法不諦觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不能了知貪愛法， 於貪愛法不諦觀，

是人與其貪愛俱， 彼即入於黑暗處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人與其貪愛俱， 彼即入於黑暗處。

貪染之人無義利， 由貪染心生愛著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪染之人無義利， 由貪染心生愛著，

中間生起怖畏心， 當知彼人不覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間生起怖畏心， 當知彼人不覺了。

若能斷除於貪愛， 彼即愛塵不能染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷除於貪愛， 彼即愛塵不能染，

由其貪愛不轉時， 如蓮不住於渧水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其貪愛不轉時， 如蓮不住於渧水。

不能了知瞋恚法， 於瞋恚法不諦觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能了知瞋恚法， 於瞋恚法不諦觀，

是人與其瞋恚俱， 彼即入於黑暗處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人與其瞋恚俱， 彼即入於黑暗處。

瞋恚之人無義利， 由瞋恚心生過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚之人無義利， 由瞋恚心生過失，

中間生起怖畏心， 當知彼人不覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間生起怖畏心， 當知彼人不覺了。

若能斷除於瞋恚， 即於瞋境不生瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷除於瞋恚， 即於瞋境不生瞋，

由其瞋法墜墮時， 如彼果熟而自落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其瞋法墜墮時， 如彼果熟而自落。

不能了知癡冥法， 於癡冥法不諦觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能了知癡冥法， 於癡冥法不諦觀，

是人與其癡冥俱， 彼即入於黑暗處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人與其癡冥俱， 彼即入於黑暗處。

癡冥之人無義利， 由癡暗心故癡迷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡冥之人無義利， 由癡暗心故癡迷，

中間生起怖畏心， 當知彼人不覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間生起怖畏心， 當知彼人不覺了。

若能斷除癡冥者， 不為癡境所癡迷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷除癡冥者， 不為癡境所癡迷，

彼癡冥法若破時， 其猶日光破諸暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼癡冥法若破時， 其猶日光破諸暗。

若能了知此三法， 決定不墮於惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能了知此三法， 決定不墮於惡趣，

如斷多羅大樹心， 彼所斷已不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斷多羅大樹心， 彼所斷已不復生。

是故貪法及瞋法， 癡等三法皆離著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故貪法及瞋法， 癡等三法皆離著，

行人明慧發生時， 即能盡於苦邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人明慧發生時， 即能盡於苦邊際。」

又問：何因有極貪者？答：謂若有人於貪不善根中近習修作，於無貪善根中不近習修作。於其欲想、欲因、欲尋而乃近習亦復修作，於出離想、出離因、出離尋不能修作。於諸世間莊嚴受用，以愛著心勤行修作，於不莊嚴受用不勤修作。於諸善法所應作處而不能作，復不思惟、不修三摩地行，不能守護諸根隱密之門，食不知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸惡，不修奢摩他、毘鉢舍那，於不如理作意中而乃修作。此等之人，故極貪愛。至謝滅已當復云何？謂作歌舞倡伎戲笑之人，及為女人。設得生天，即生欲界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有極貪者？答：謂若有人於貪不善根中近習修作，於無貪善根中不近習修作。於其欲想、欲因、欲尋而乃近習亦復修作，於出離想、出離因、出離尋不能修作。於諸世間莊嚴受用，以愛著心勤行修作，於不莊嚴受用不勤修作。於諸善法所應作處而不能作，復不思惟、不修三摩地行，不能守護諸根隱密之門，食不知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸惡，不修奢摩他、毘鉢舍那，於不如理作意中而乃修作。此等之人，故極貪愛。至謝滅已當復云何？謂作歌舞倡伎戲笑之人，及為女人。設得生天，即生欲界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因有極瞋者？答：謂若有人於瞋不善根中近習修作，於無瞋善根中不近習修作，於其瞋想、瞋因、瞋尋而乃近習亦復修作，於不瞋想、不瞋因、不瞋尋不能修作。於非處起瞋勤行修作，於慈心三摩地不能修作。於殺害事勤行修作，於不殺害事不能修作。於彼諸根隱密之門不能守護，食不知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸惡，不修奢摩他、毘鉢舍那，於不如理作意中而乃修作。此等之人，故極瞋恚。至謝滅已，當復云何？謂作蝎蜂、三目蟲、百足蟲等。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有極瞋者？答：謂若有人於瞋不善根中近習修作，於無瞋善根中不近習修作，於其瞋想、瞋因、瞋尋而乃近習亦復修作，於不瞋想、不瞋因、不瞋尋不能修作。於非處起瞋勤行修作，於慈心三摩地不能修作。於殺害事勤行修作，於不殺害事不能修作。於彼諸根隱密之門不能守護，食不知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸惡，不修奢摩他、毘鉢舍那，於不如理作意中而乃修作。此等之人，故極瞋恚。至謝滅已，當復云何？謂作蝎蜂、三目蟲、百足蟲等。由此因故，其事如是。

又問：何因有極癡者？答：謂若有人於癡不善根中近習修作，於無癡善根中不近習修作。於其害想、害因、害尋而乃近習亦復修作，於不害想、不害因、不害尋不能修作。於諸見中而常修作，及於怪異不祥等事亦復修作。由是緣故，而不能於緣生法門內心伺察，不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行，所謂此法是色所成、是色所集、從色所滅。如是受想行識所成，是識所集、從識所滅。此人於諸根隱密之門不能守護，食不知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸惡，不修奢摩他、毘鉢舍那，於不如理作意中而乃修作。此等之人，故極癡冥。至謝滅已，當復云何，謂作象馬駝驢、羊鹿牛及猪等。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有極癡者？答：謂若有人於癡不善根中近習修作，於無癡善根中不近習修作。於其害想、害因、害尋而乃近習亦復修作，於不害想、不害因、不害尋不能修作。於諸見中而常修作，及於怪異不祥等事亦復修作。由是緣故，而不能於緣生法門內心伺察，不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行，所謂此法是色所成、是色所集、從色所滅。如是受想行識所成，是識所集、從識所滅。此人於諸根隱密之門不能守護，食不知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸惡，不修奢摩他、毘鉢舍那，於不如理作意中而乃修作。此等之人，故極癡冥。至謝滅已，當復云何，謂作象馬駝驢、羊鹿牛及猪等。由此因故，其事如是。

又問：何因有不極貪者？答：謂若有人於無貪善根中近習修作，於貪不善根中不近習修作。於出離想、出離因、出離尋而乃近習亦復修作，於其欲想、欲因、欲尋不勤修作。於諸世間不莊嚴受用勤行修作，於莊嚴受用不勤修作。於諸善法常所思惟，於三摩地勤行修作，於不善法而不修作。守護諸根隱密之門，飲食知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸善，修奢摩他，毘鉢舍那，於如理作意中勤行修作，於不如理作意中而不修作。此等之人，不極貪愛。至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有不極貪者？答：謂若有人於無貪善根中近習修作，於貪不善根中不近習修作。於出離想、出離因、出離尋而乃近習亦復修作，於其欲想、欲因、欲尋不勤修作。於諸世間不莊嚴受用勤行修作，於莊嚴受用不勤修作。於諸善法常所思惟，於三摩地勤行修作，於不善法而不修作。守護諸根隱密之門，飲食知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸善，修奢摩他，毘鉢舍那，於如理作意中勤行修作，於不如理作意中而不修作。此等之人，不極貪愛。至謝滅已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因有不極瞋者：答：謂若有人於無瞋善根中近習修作，於瞋不善根中不近習修作。於無瞋想、無瞋因、無瞋尋而乃近習亦復修作，於其瞋想、瞋因、瞋尋不勤修作。常修慈心三摩地行，於非處起瞋而亦不作。於不害法勤行修作，於損害法而不修作。守護諸根隱密之門，飲食知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸善，修奢摩他、毘鉢舍那，於如理作意中勤行修作，於不如理作意中而不修作。此等之人，不極瞋恚。至滅謝已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有不極瞋者：答：謂若有人於無瞋善根中近習修作，於瞋不善根中不近習修作。於無瞋想、無瞋因、無瞋尋而乃近習亦復修作，於其瞋想、瞋因、瞋尋不勤修作。常修慈心三摩地行，於非處起瞋而亦不作。於不害法勤行修作，於損害法而不修作。守護諸根隱密之門，飲食知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸善，修奢摩他、毘鉢舍那，於如理作意中勤行修作，於不如理作意中而不修作。此等之人，不極瞋恚。至滅謝已，當復云何？謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色界天中。由此因故，其事如是。

又問：何因有不極癡者？答：謂若有人於無癡善根中近習修作，於癡不善根中不近習修作。於無害想、無害因、無害尋而乃近習亦復修作，於諸見中及怪異不祥等事悉不修作。以是緣故，而於緣生法門內心伺察，於五取蘊中諦觀生滅無常之行，所謂此法是色所成，是色所集，從色所滅。如是受想行識所成，是識所集、從識所滅。此人於諸根隱密之門而常守護，飲食知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸善，修奢摩他、毘鉢舍那，於如理作意中勤行修作。此等之人，不極癡冥。至謝滅已，當復云何，謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因有不極癡者？答：謂若有人於無癡善根中近習修作，於癡不善根中不近習修作。於無害想、無害因、無害尋而乃近習亦復修作，於諸見中及怪異不祥等事悉不修作。以是緣故，而於緣生法門內心伺察，於五取蘊中諦觀生滅無常之行，所謂此法是色所成，是色所集，從色所滅。如是受想行識所成，是識所集、從識所滅。此人於諸根隱密之門而常守護，飲食知量，初夜後夜常不睡眠勤行諸善，修奢摩他、毘鉢舍那，於如理作意中勤行修作。此等之人，不極癡冥。至謝滅已，當復云何，謂作仙人及出家人、諸長者等，或生色、無色界天中。由此因故，其事如是。

對法大論中因施設門第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

先際穢氣及堅重， 穢氣上風而飄散， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先際穢氣及堅重， 穢氣上風而飄散，

充滿出息入息俱， 晝夜魚龜陸中等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿出息入息俱， 晝夜魚龜陸中等。

如佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說。

佛告諸苾芻言：「汝諸苾芻！不能了知先際，皆因有、愛二法。於先際中若無有、愛，即後無所起。若能了知如是法者，即自思惟：『於後際法，有愛為緣、為有相續，不了知邪？為無相續邪？』或有答言：『此無相續。』何所以邪？謂不了知故。於無明中諸眾生類，乃起是念：『我過去世為有為無？』若過去世有，此即是常。若過去世無，此即是斷。而乃諸行或有因邪？若彼諸行先有因者，然亦諸行先無有因。是故若能了知先際，即諸行本來而無有因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻言：「汝諸苾芻！不能了知先際，皆因有、愛二法。於先際中若無有、愛，即後無所起。若能了知如是法者，即自思惟：『於後際法，有愛為緣、為有相續，不了知邪？為無相續邪？』或有答言：『此無相續。』何所以邪？謂不了知故。於無明中諸眾生類，乃起是念：『我過去世為有為無？』若過去世有，此即是常。若過去世無，此即是斷。而乃諸行或有因邪？若彼諸行先有因者，然亦諸行先無有因。是故若能了知先際，即諸行本來而無有因。」

又問：何因未離欲者當趣滅已，火焚身時，而有穢氣周遍充塞；已離欲者火焚身時，而無穢氣周遍充塞？答：未離欲者，謂以身中精血不淨而有流散，以流散故，火焚身時風飄穢氣而有充塞，故使大威力諸天不來勤勇作供養事。何以故？穢氣未散故。已離欲者，當趣滅已，身無精血不淨流散。以不流散故，火焚身時而無穢氣，是故大威力諸天悉來勤勇作供養事。何以故？無穢氣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因未離欲者當趣滅已，火焚身時，而有穢氣周遍充塞；已離欲者火焚身時，而無穢氣周遍充塞？答：未離欲者，謂以身中精血不淨而有流散，以流散故，火焚身時風飄穢氣而有充塞，故使大威力諸天不來勤勇作供養事。何以故？穢氣未散故。已離欲者，當趣滅已，身無精血不淨流散。以不流散故，火焚身時而無穢氣，是故大威力諸天悉來勤勇作供養事。何以故？無穢氣故。

又問：何因未離欲者，當趣滅已，身體堅重而不調暢；已離欲者，當趣滅已，身體調暢而不堅重？答：未離欲者，上風吹鼓內入其身，是故堅重而不調暢。已離欲者，當趣滅已，止攝外風，身得調暢而無堅重。由此因故，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因未離欲者，當趣滅已，身體堅重而不調暢；已離欲者，當趣滅已，身體調暢而不堅重？答：未離欲者，上風吹鼓內入其身，是故堅重而不調暢。已離欲者，當趣滅已，止攝外風，身得調暢而無堅重。由此因故，其事如是。