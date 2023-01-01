施設論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

對法大論中因施設門第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第四之二

「又復阿難！我出母胎未久之間，即觀四方，乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，當為眾生演說四聖諦法。』此是菩薩先現瑞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我出母胎未久之間，即觀四方，乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，當為眾生演說四聖諦法。』此是菩薩先現瑞相。

「又復阿難！我出胎未久，即作是言：『今我此身是邊際生。』乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，當為一切眾生普盡生死邊際。』此是菩薩先現瑞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我出胎未久，即作是言：『今我此身是邊際生。』乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，當為一切眾生普盡生死邊際。』此是菩薩先現瑞相。

「又復阿難！我出胎未久，空中自然雨眾天花，謂優鉢羅花、俱母陀花、鉢訥摩花、奔拏利迦花等。又雨眾妙沈水薰陸、旃檀香粖及散天花。乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，具大智慧、具大福德，飲食衣服、床座醫藥諸受用具悉皆豐足。』此是菩薩先現瑞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我出胎未久，空中自然雨眾天花，謂優鉢羅花、俱母陀花、鉢訥摩花、奔拏利迦花等。又雨眾妙沈水薰陸、旃檀香粖及散天花。乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，具大智慧、具大福德，飲食衣服、床座醫藥諸受用具悉皆豐足。』此是菩薩先現瑞相。

「又復阿難！我出胎未久，空中自然奏天音樂。乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已、聲聞十方。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我出胎未久，空中自然奏天音樂。乃作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已、聲聞十方。』

「又復阿難！我昔宮中，與諸宮屬同處床座。乃作是念：『從今已往我不復處王宮之座。今我此座是即最後所處之座。』作是念已從床座起，詣王宮門志欲求出。時有聖賢密開其門，我於是時出宮門已，漸次前詣重重宮禁，一一門首皆有聖賢為開其門。我於爾時即作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，普為眾生開甘露門。』此是菩薩先現瑞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我昔宮中，與諸宮屬同處床座。乃作是念：『從今已往我不復處王宮之座。今我此座是即最後所處之座。』作是念已從床座起，詣王宮門志欲求出。時有聖賢密開其門，我於是時出宮門已，漸次前詣重重宮禁，一一門首皆有聖賢為開其門。我於爾時即作是念：『我當得成如來、應供、正等正覺已，普為眾生開甘露門。』此是菩薩先現瑞相。

「又復阿難！我時乘彼迦蹉迦馬王出王城已，至於他邦即時下馬。乃作是念：『今此是我最後所乘王宮寶馬。』我時所有眾莊嚴具及迦蹉迦馬王而悉不受，還其馭者。乃起是念：『今此是我最後所有世間嚴具，而悉棄置不復受之。』阿難當知！我時即持妙色寶劍，自斷頂髻。斷已復念：『今此是我最後自斷頂髮寶髻，不復重生。』即時見一被袈裟衣者，儀相調善。見已歡喜，前詣彼所而謂之曰：『我今奉汝迦尸迦衣，汝可授我袈裟法衣。』即作是念：『今此是我最後所棄王宮之服，不復重以俗服被體。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我時乘彼迦蹉迦馬王出王城已，至於他邦即時下馬。乃作是念：『今此是我最後所乘王宮寶馬。』我時所有眾莊嚴具及迦蹉迦馬王而悉不受，還其馭者。乃起是念：『今此是我最後所有世間嚴具，而悉棄置不復受之。』阿難當知！我時即持妙色寶劍，自斷頂髻。斷已復念：『今此是我最後自斷頂髮寶髻，不復重生。』即時見一被袈裟衣者，儀相調善。見已歡喜，前詣彼所而謂之曰：『我今奉汝迦尸迦衣，汝可授我袈裟法衣。』即作是念：『今此是我最後所棄王宮之服，不復重以俗服被體。』

「又復阿難！其後我於吉祥長者所受吉祥草，詣菩提樹下自敷其草，端身正念加趺而坐，作是念言：『我若不成阿耨多羅三藐三菩提果，誓願不起于座。』又作是念：『我今快得善利。何以故？一切眾生處無明中、住著無明，無明卵㲉障覆慧眼。我當破無明卵，令諸眾生吉祥安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！其後我於吉祥長者所受吉祥草，詣菩提樹下自敷其草，端身正念加趺而坐，作是念言：『我若不成阿耨多羅三藐三菩提果，誓願不起于座。』又作是念：『我今快得善利。何以故？一切眾生處無明中、住著無明，無明卵㲉障覆慧眼。我當破無明卵，令諸眾生吉祥安樂。』

「又復阿難！我成佛未久，觀見眾生世間所生亦世間老，有利根者、有中根者、有下根者。其下根者，隨其行相而調伏之。乃至不聞正法諸缺減者，彼等眾生我觀見已，於彼彼所起大悲心，為說正法而化度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我成佛未久，觀見眾生世間所生亦世間老，有利根者、有中根者、有下根者。其下根者，隨其行相而調伏之。乃至不聞正法諸缺減者，彼等眾生我觀見已，於彼彼所起大悲心，為說正法而化度之。

「又復阿難！我復作是念：『我今快得善利。我於世間雜染中生而無雜染心意所行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復阿難！我復作是念：『我今快得善利。我於世間雜染中生而無雜染心意所行。』」

對法大論中因施設門第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第五

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

如子下族并貧族， 賊難劫初至十歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如子下族并貧族， 賊難劫初至十歲，

牛貨勝身俱盧洲， 無我及彼欲色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛貨勝身俱盧洲， 無我及彼欲色界，

佛從定起入涅槃， 最後大衣不焚爇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛從定起入涅槃， 最後大衣不焚爇。

又問：何因菩薩於一切眾生中最上最勝，有不發大菩提心而能正信出家者邪？答：菩薩長時觀諸眾生等同一子，勤修善業長養成熟，勝妙果報現前克成，法爾如是。殑伽沙等諸菩薩眾，未有不發大菩提心而能正信出家之者。如其所說，即是不能受欲樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩於一切眾生中最上最勝，有不發大菩提心而能正信出家者邪？答：菩薩長時觀諸眾生等同一子，勤修善業長養成熟，勝妙果報現前克成，法爾如是。殑伽沙等諸菩薩眾，未有不發大菩提心而能正信出家之者。如其所說，即是不能受欲樂故。

又問：何因菩薩不於下族中生？答：下族生者，習近慢心。菩薩長時遠離諸慢、親近善法修習施作，是故菩薩決定於其上族中生。又若菩薩下族生者，即起謗訕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不於下族中生？答：下族生者，習近慢心。菩薩長時遠離諸慢、親近善法修習施作，是故菩薩決定於其上族中生。又若菩薩下族生者，即起謗訕。

又問：何因菩薩不於貧族中生？答：貧族生者，習近慳吝。菩薩長時離慳吝垢，親近修習廣多施作無慳吝法，是故菩薩決定於其富族中生。謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境，不歷艱苦自他平等而受用之。又若菩薩生貧族者，即起謗訕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不於貧族中生？答：貧族生者，習近慳吝。菩薩長時離慳吝垢，親近修習廣多施作無慳吝法，是故菩薩決定於其富族中生。謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境，不歷艱苦自他平等而受用之。又若菩薩生貧族者，即起謗訕。

又問：何因菩薩不生極邊國土及多賊難鄙惡之方？答：邊惡國土於戒於見而悉艱苦，不與菩薩相似同等。而菩薩者，勤修諸善長養成熟，現前勝妙果報克成，是故菩薩決定於其大國中生。設有利根清淨眾生，值遇菩薩大威德者，然亦不能發起最上無漏善法，所謂無上正等菩提、緣覺菩提、聲聞菩提到彼岸法，及餘最上無漏善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不生極邊國土及多賊難鄙惡之方？答：邊惡國土於戒於見而悉艱苦，不與菩薩相似同等。而菩薩者，勤修諸善長養成熟，現前勝妙果報克成，是故菩薩決定於其大國中生。設有利根清淨眾生，值遇菩薩大威德者，然亦不能發起最上無漏善法，所謂無上正等菩提、緣覺菩提、聲聞菩提到彼岸法，及餘最上無漏善根。

又問：何因菩薩不於劫初時生，彼時人壽始八萬歲？答：劫初時人軟品根性，所行愚鈍，朴質種類，不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者，於長時中勤修善法長養成熟。設有利根清淨眾生值遇菩薩大威德者，然亦不能發起最上無漏善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不於劫初時生，彼時人壽始八萬歲？答：劫初時人軟品根性，所行愚鈍，朴質種類，不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者，於長時中勤修善法長養成熟。設有利根清淨眾生值遇菩薩大威德者，然亦不能發起最上無漏善法。

又問：何因菩薩不於人壽最後十歲時生？答：人壽十歲之時，廣多罪業、廣多煩惱，不與菩薩相似同等。是故菩薩大威德者，不於人壽十歲時生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不於人壽最後十歲時生？答：人壽十歲之時，廣多罪業、廣多煩惱，不與菩薩相似同等。是故菩薩大威德者，不於人壽十歲時生。

又問：何因菩薩不生西瞿陀尼洲？答：西瞿陀尼洲人軟品根性，所行愚鈍，朴質種類，不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者，勤修善法長養成熟，現前勝妙果報克成，是故菩薩決定於其大國中生。設有利根清淨眾生，值遇菩薩大威德者，然亦不能發起最上無漏善法，所謂無上正等菩提、緣覺菩提、聲聞菩提到彼岸法，及餘最上無漏善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不生西瞿陀尼洲？答：西瞿陀尼洲人軟品根性，所行愚鈍，朴質種類，不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者，勤修善法長養成熟，現前勝妙果報克成，是故菩薩決定於其大國中生。設有利根清淨眾生，值遇菩薩大威德者，然亦不能發起最上無漏善法，所謂無上正等菩提、緣覺菩提、聲聞菩提到彼岸法，及餘最上無漏善根。

又問：何因菩薩不生東勝身洲？答：如西瞿陀尼洲其事廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不生東勝身洲？答：如西瞿陀尼洲其事廣說。

又問：何因菩薩不生北俱盧洲？答：北俱盧洲人軟品根性，所行愚鈍，朴質種類隨作艱辛，不與菩薩相以同等。菩薩大士大威德者，於長時中勤修諸善長養成熟，現前勝妙果報克成，是故菩薩決定於其大國中生。設有利根清淨眾生，值遇菩薩大威德者，然亦不能於一切處發起最上無漏善根。而北俱盧洲人無我所執。此中問言：北俱盧洲人何故無我所執邪？答？謂以眾生數多、境界廣大、所受境界咸皆悅意平等無差，故無我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不生北俱盧洲？答：北俱盧洲人軟品根性，所行愚鈍，朴質種類隨作艱辛，不與菩薩相以同等。菩薩大士大威德者，於長時中勤修諸善長養成熟，現前勝妙果報克成，是故菩薩決定於其大國中生。設有利根清淨眾生，值遇菩薩大威德者，然亦不能於一切處發起最上無漏善根。而北俱盧洲人無我所執。此中問言：北俱盧洲人何故無我所執邪？答？謂以眾生數多、境界廣大、所受境界咸皆悅意平等無差，故無我所。

又問：何因菩薩不生欲界諸天？答：謂欲界中諸天子眾，著諸境界、愛樂放逸，不與菩薩相似同等。雖能修持少分梵行，不能廣為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等四眾廣大宣演梵行，令諸天人各獲利益。以是緣故，不生欲界諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不生欲界諸天？答：謂欲界中諸天子眾，著諸境界、愛樂放逸，不與菩薩相似同等。雖能修持少分梵行，不能廣為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等四眾廣大宣演梵行，令諸天人各獲利益。以是緣故，不生欲界諸天。

又問：何因菩薩不生色界諸天：答：謂色界中諸天子眾，雖能修持少分梵行，而亦不能廣為四眾別別開演所有梵行，令諸天人各獲利益。又復菩薩不於色界諸天趣證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因菩薩不生色界諸天：答：謂色界中諸天子眾，雖能修持少分梵行，而亦不能廣為四眾別別開演所有梵行，令諸天人各獲利益。又復菩薩不於色界諸天趣證涅槃。

此中應問：何故色界天中不入涅槃？答：謂無色相正受處故，但作意已正入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應問：何故色界天中不入涅槃？答：謂無色相正受處故，但作意已正入涅槃。

又問：若如此說者，不善心入邪、無記心入邪？答：此說應知無記心入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：若如此說者，不善心入邪、無記心入邪？答：此說應知無記心入。

又問：何因諸佛世尊住世教化？何故賢上大聲聞眾先入涅槃，佛乃後入？答：以諸聲聞長時無間勤修善法長養成熟，現前勝妙果報克成。若見世尊入涅槃者，彼諸聲聞所有勝報即不圓成。又復法爾，殑伽沙數等諸佛世尊所有賢上大聲聞眾，皆先涅槃，佛乃後入。如其所說入涅槃者，諸佛世尊於第四禪不動地中現前證入。此中應問：云何世尊入涅槃邪、或復起邪？答：若有所起，即無所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因諸佛世尊住世教化？何故賢上大聲聞眾先入涅槃，佛乃後入？答：以諸聲聞長時無間勤修善法長養成熟，現前勝妙果報克成。若見世尊入涅槃者，彼諸聲聞所有勝報即不圓成。又復法爾，殑伽沙數等諸佛世尊所有賢上大聲聞眾，皆先涅槃，佛乃後入。如其所說入涅槃者，諸佛世尊於第四禪不動地中現前證入。此中應問：云何世尊入涅槃邪、或復起邪？答：若有所起，即無所入。

又問：何因如來世尊入涅槃已，聖體既焚，大衣如故，若內若外都無所損？答：天威力故，謂以諸天於佛世尊極生淨信。又復二種制止不燒：一者內身；二者外財。當知皆是佛神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因如來世尊入涅槃已，聖體既焚，大衣如故，若內若外都無所損？答：天威力故，謂以諸天於佛世尊極生淨信。又復二種制止不燒：一者內身；二者外財。當知皆是佛神力故。

對法大論中因施設門第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第六之一

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

二緣及彼二眾出， 聲聞三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二緣及彼二眾出， 聲聞三千大千界，

大慈大悲二種心， 不思議及隨順法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈大悲二種心， 不思議及隨順法，

眾生差別所行中， 如象王住地獄等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生差別所行中， 如象王住地獄等。

又問：何因佛及輪王皆具三十二大丈夫相，一謂如來、應供、正等正覺，二謂轉輪聖王。答：轉輪聖王者，往昔修因其事廣大，於長時中常起是念：「我當廣行布施、植諸勝福，長養一切眾生，淨持戒行。世間癡暗無歸救者，悉為救度。」如來、應供、正等正覺者，隨諸所作一切善法，普施世間一切眾生。廣發大願，如願所行，捨家出家成等正覺。以是因故，轉輪聖王、如來應供正等正覺皆具大丈夫相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因佛及輪王皆具三十二大丈夫相，一謂如來、應供、正等正覺，二謂轉輪聖王。答：轉輪聖王者，往昔修因其事廣大，於長時中常起是念：「我當廣行布施、植諸勝福，長養一切眾生，淨持戒行。世間癡暗無歸救者，悉為救度。」如來、應供、正等正覺者，隨諸所作一切善法，普施世間一切眾生。廣發大願，如願所行，捨家出家成等正覺。以是因故，轉輪聖王、如來應供正等正覺皆具大丈夫相。

又問：何因佛與緣覺於一時中不相值遇？答：諸緣覺眾於長時中修緣覺法，勝妙果報現前克成，無所願求，於最上法無復施作，亦不樂欲親近恭敬瞻覩如來。由是因故，佛與緣覺不同時出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因佛與緣覺於一時中不相值遇？答：諸緣覺眾於長時中修緣覺法，勝妙果報現前克成，無所願求，於最上法無復施作，亦不樂欲親近恭敬瞻覩如來。由是因故，佛與緣覺不同時出。

又問：何因二轉輪王不同時出？答：轉輪聖王往昔修因其事廣大，謂於長時勤修諸善，同一妙蓋普覆一切。一輪王出，觀諸眾生同一子想。一輪王出，同一境界尊重供養，隨所應作一切善業，勝願果報現前克成。由是因故，二轉輪王不同時出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因二轉輪王不同時出？答：轉輪聖王往昔修因其事廣大，謂於長時勤修諸善，同一妙蓋普覆一切。一輪王出，觀諸眾生同一子想。一輪王出，同一境界尊重供養，隨所應作一切善業，勝願果報現前克成。由是因故，二轉輪王不同時出。

又問：何因二佛如來、應供、正等正覺不同時出？答：菩薩往昔修因其事廣大，謂於長時，唯一師教、一種修習，作諸善法，隨其所作同一解脫、唯一所尊、唯一大智。作諸善業，長養成熟，於一時中無二果報現前所起。此復云何？答：二難並故。以是因故，於一時中二佛如來、應供、正等正覺不同出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因二佛如來、應供、正等正覺不同時出？答：菩薩往昔修因其事廣大，謂於長時，唯一師教、一種修習，作諸善法，隨其所作同一解脫、唯一所尊、唯一大智。作諸善業，長養成熟，於一時中無二果報現前所起。此復云何？答：二難並故。以是因故，於一時中二佛如來、應供、正等正覺不同出世。

又問：何因女人不作轉輪聖王、不成帝釋、不成梵王、不成魔王、不證緣覺菩提、不證無上正等菩提？答：謂諸女人善力劣弱，男子勝善樂欲根力之所建立，以其極生善欲心故。女無勢力，皆是男子善業因作。又復女人無其利根，唯彼男子善力成故。又彼男子善力增極，乃能獲得利根勝業。以如是因故，女人不作轉輪聖王、不成帝釋、不成梵王、不成魔王、不證緣覺菩提、不證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因女人不作轉輪聖王、不成帝釋、不成梵王、不成魔王、不證緣覺菩提、不證無上正等菩提？答：謂諸女人善力劣弱，男子勝善樂欲根力之所建立，以其極生善欲心故。女無勢力，皆是男子善業因作。又復女人無其利根，唯彼男子善力成故。又彼男子善力增極，乃能獲得利根勝業。以如是因故，女人不作轉輪聖王、不成帝釋、不成梵王、不成魔王、不證緣覺菩提、不證無上正等菩提。

又問：何因佛世尊者具無邊智、具無邊慧無邊辯才？答菩薩長時於其三慧親近修習廣多施作，謂聞所成慧、思所成慧、修所成慧，增極勤勇。以如是因故，佛世尊具無邊智慧無邊辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因佛世尊者具無邊智、具無邊慧無邊辯才？答菩薩長時於其三慧親近修習廣多施作，謂聞所成慧、思所成慧、修所成慧，增極勤勇。以如是因故，佛世尊具無邊智慧無邊辯才。

又問：何因佛世尊出清淨妙音，普聞三千大千世界悉令曉了？答：以佛世尊成道未久，住梵界已，普令親近得聞解脫。頌句頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因佛世尊出清淨妙音，普聞三千大千世界悉令曉了？答：以佛世尊成道未久，住梵界已，普令親近得聞解脫。頌句頌曰：

「安住諸佛正教中， 發起精進求出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安住諸佛正教中， 發起精進求出離，

能破生死大力軍， 猶如狂象在草舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破生死大力軍， 猶如狂象在草舍。

今此清淨正法律， 不放逸心善所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此清淨正法律， 不放逸心善所行，

即能斷滅生死輪， 乃盡一切苦邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能斷滅生死輪， 乃盡一切苦邊際。」

如是頌句，一一世界、一一眾生普皆得聞，分明曉了。此是如來清淨妙音，普聞三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是頌句，一一世界、一一眾生普皆得聞，分明曉了。此是如來清淨妙音，普聞三千大千世界。