施設論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施設論卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

對法大論中世間施設門第一(按釋論有此門，梵本元闕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中世間施設門第一(按釋論有此門，梵本元闕)

對法大論中因施設門第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第二

論中問曰：有何所因，轉輪聖王所有女寶，妙色端嚴眾所樂見，超人狀貌如天色相？答：轉輪聖王彼女寶者，往昔修因其事廣大，能以清淨諸物布施，所謂清淨眾莊嚴具，并餘飲食衣服、塗香粖香、床座舍宇及燈明等。以如是因故，輪王女寶妙色端嚴眾所樂見，超人狀貌如天色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論中問曰：有何所因，轉輪聖王所有女寶，妙色端嚴眾所樂見，超人狀貌如天色相？答：轉輪聖王彼女寶者，往昔修因其事廣大，能以清淨諸物布施，所謂清淨眾莊嚴具，并餘飲食衣服、塗香粖香、床座舍宇及燈明等。以如是因故，輪王女寶妙色端嚴眾所樂見，超人狀貌如天色相。

又問：何因輪王女寶，不白不黑膚色中均，不長不短、不肥不瘦身分亭等？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，能行布施，謂以諸色香味皆具足者飲食等物，自手持奉，起無慢心行於布施。以如是因故，所有女寶不白不黑膚色中均，不長不短、不肥不瘦身分亭等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，不白不黑膚色中均，不長不短、不肥不瘦身分亭等？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，能行布施，謂以諸色香味皆具足者飲食等物，自手持奉，起無慢心行於布施。以如是因故，所有女寶不白不黑膚色中均，不長不短、不肥不瘦身分亭等。

又問：何因輪王女寶，寒時溫暖適意快樂？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂若有時冬際嚴凝大風吹擊，境色極寒人所惶畏。女寶是時，於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，即以溫暖事用所攝，所謂衣服臥具、塗香粖香、床座舍宇、爐炭火具并餘溫暖應用等物，廣行布施。以如是因故，輪王女寶，寒時溫暖適意快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，寒時溫暖適意快樂？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂若有時冬際嚴凝大風吹擊，境色極寒人所惶畏。女寶是時，於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，即以溫暖事用所攝，所謂衣服臥具、塗香粖香、床座舍宇、爐炭火具并餘溫暖應用等物，廣行布施。以如是因故，輪王女寶，寒時溫暖適意快樂。

又問：何因輪王女寶，熱時清涼適悅快樂？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂若有時熱際炎燠日光熾逼，隨熱生蟲，人極增惱。女寶是時，於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，即以清涼事用所攝，謂持衣服臥具、塗香粖香、床座舍宇、承足寶机、寶嚴環釧、多摩羅香，及多羅香所成眾具并餘應用等物，廣行布施。以如是因故，輪王女寶，熱時清涼適悅快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，熱時清涼適悅快樂？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂若有時熱際炎燠日光熾逼，隨熱生蟲，人極增惱。女寶是時，於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，即以清涼事用所攝，謂持衣服臥具、塗香粖香、床座舍宇、承足寶机、寶嚴環釧、多摩羅香，及多羅香所成眾具并餘應用等物，廣行布施。以如是因故，輪王女寶，熱時清涼適悅快樂。

又問：何因輪王女寶，身諸毛孔有旃檀香，口中常出優鉢羅花香？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，即以沈水、薰陸、欝金、多摩羅等及餘上妙諸香，廣行布施。以如是因故，身諸毛孔有旃檀香，口中常出優鉢羅花香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，身諸毛孔有旃檀香，口中常出優鉢羅花香？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，即以沈水、薰陸、欝金、多摩羅等及餘上妙諸香，廣行布施。以如是因故，身諸毛孔有旃檀香，口中常出優鉢羅花香。

又問：何因輪王女寶，侍從轉輪聖王，先起後坐不失規儀，隨何所作悉能承奉，勤力無慢而復愛語？答：轉輪聖王於長時中，隨所作用善業增強，長養成熟現前勝報。以如是因故，獲感女寶愛語承順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，侍從轉輪聖王，先起後坐不失規儀，隨何所作悉能承奉，勤力無慢而復愛語？答：轉輪聖王於長時中，隨所作用善業增強，長養成熟現前勝報。以如是因故，獲感女寶愛語承順。

又問：何因輪王女寶能令轉輪聖王悅意稱順，然無染心，況乎身語無不調柔？答：轉輪聖王具大威德，於彼彼眾生曾無異心，超人意表。以如是因故，所感女寶悅意稱順，然無染心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶能令轉輪聖王悅意稱順，然無染心，況乎身語無不調柔？答：轉輪聖王具大威德，於彼彼眾生曾無異心，超人意表。以如是因故，所感女寶悅意稱順，然無染心。

又問：何因輪王女寶，王欲行時或坐立時而悉先知，即向王前作是白言：「快哉聖王！所欲行邪或坐立邪，悉當隨從。」答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂具慈心，於欲界中觀諸眾生，於義所欲、於利所欲及安樂欲，或若眾生起無利欲、不安樂欲，悉起慈心、慈眼觀視。以如是因故，輪王女寶，於王進止而悉先知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，王欲行時或坐立時而悉先知，即向王前作是白言：「快哉聖王！所欲行邪或坐立邪，悉當隨從。」答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂具慈心，於欲界中觀諸眾生，於義所欲、於利所欲及安樂欲，或若眾生起無利欲、不安樂欲，悉起慈心、慈眼觀視。以如是因故，輪王女寶，於王進止而悉先知。

又問：何因輪王女寶，超勝世間常品女人，如星中月？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂自不殺生，復教他人持不殺戒。自不偷盜、不邪染、不妄語、不飲酒，復教他人一一修持。以如是因故，輪王女寶超勝諸女，如星中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，超勝世間常品女人，如星中月？答：彼女寶者，往昔修因其事廣大，謂自不殺生，復教他人持不殺戒。自不偷盜、不邪染、不妄語、不飲酒，復教他人一一修持。以如是因故，輪王女寶超勝諸女，如星中月。

又問：何因輪王女寶不乳產邪？答：一切女人共所病者，謂即胎藏乳產之苦。彼女寶者，於長時中少病少惱，作諸善業長養成熟，現前勝妙果報克成。以如是因故，輪王女寶而不乳產。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶不乳產邪？答：一切女人共所病者，謂即胎藏乳產之苦。彼女寶者，於長時中少病少惱，作諸善業長養成熟，現前勝妙果報克成。以如是因故，輪王女寶而不乳產。

又問：何因輪王女寶先於輪王而趣命終？答：彼女寶者，修諸善業長時不斷，現前勝妙果報克成。以如是因故，輪王女寶，先於轉輪聖王而趣命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶先於輪王而趣命終？答：彼女寶者，修諸善業長時不斷，現前勝妙果報克成。以如是因故，輪王女寶，先於轉輪聖王而趣命終。

又問：何因輪王女寶，於諸女中獨得生天？答：彼女寶者，本性賢善而復廣修十善業道。以如是因故，輪王女寶於諸女中獨得生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因輪王女寶，於諸女中獨得生天？答：彼女寶者，本性賢善而復廣修十善業道。以如是因故，輪王女寶於諸女中獨得生天。

又問：何因轉輪聖王得有主藏臣寶？答：轉輪聖王，往昔修因其事廣大，謂若有時極寒極熱，王於彼等寒熱時中，於其父母知識及師尊所及餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，隨時應用妙好醫藥，及所愛樂上味飲食并餘所須，承事供給。彼等受已，身無不潔、衣無不覆，於晝夜中常受快樂。以如是因故，轉輪聖王而能獲得主藏臣寶。彼主藏臣寶者，大富自在、廣多眷屬、庫藏珍寶、財穀豐盈、受用增積。善業報生而具天眼，能見伏藏，若有主宰、若無主宰、若水若陸、若近若遠。來詣轉輪王所，乃至種種豐足供給勤力無倦，恭白王言：「天子所須財寶等事，悉能奉上。」過去一時，有轉輪聖王意欲試驗主藏臣寶，即命寶船涉水游行，乃召主藏臣寶而謂之曰：「汝今宜應以財寶等供我所須。」時主藏臣寶白彼轉輪聖王言：「聖王就岸，我當奉上王之所須。若不就岸，事應難作。」時王即當迴以寶船安泊岸側。彼主藏臣寶前詣王所，右膝著地，肅恭嚴奉作潔淨已，二手捧持四金所成上妙寶瓶，滿盛眾寶獻奉王前，白言聖王：「受我所奉上妙眾寶。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因轉輪聖王得有主藏臣寶？答：轉輪聖王，往昔修因其事廣大，謂若有時極寒極熱，王於彼等寒熱時中，於其父母知識及師尊所及餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，隨時應用妙好醫藥，及所愛樂上味飲食并餘所須，承事供給。彼等受已，身無不潔、衣無不覆，於晝夜中常受快樂。以如是因故，轉輪聖王而能獲得主藏臣寶。彼主藏臣寶者，大富自在、廣多眷屬、庫藏珍寶、財穀豐盈、受用增積。善業報生而具天眼，能見伏藏，若有主宰、若無主宰、若水若陸、若近若遠。來詣轉輪王所，乃至種種豐足供給勤力無倦，恭白王言：「天子所須財寶等事，悉能奉上。」過去一時，有轉輪聖王意欲試驗主藏臣寶，即命寶船涉水游行，乃召主藏臣寶而謂之曰：「汝今宜應以財寶等供我所須。」時主藏臣寶白彼轉輪聖王言：「聖王就岸，我當奉上王之所須。若不就岸，事應難作。」時王即當迴以寶船安泊岸側。彼主藏臣寶前詣王所，右膝著地，肅恭嚴奉作潔淨已，二手捧持四金所成上妙寶瓶，滿盛眾寶獻奉王前，白言聖王：「受我所奉上妙眾寶。」即說頌曰：

「清陰細雨從天降， 俯近炎天盛夏時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清陰細雨從天降， 俯近炎天盛夏時，

舉以眾寶奉輪王， 及施餘諸貧匱者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉以眾寶奉輪王， 及施餘諸貧匱者，

彼等受已皆快樂， 丐者咸生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等受已皆快樂， 丐者咸生歡喜心。

由斯業報廣無窮， 獲得最勝大財富， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯業報廣無窮， 獲得最勝大財富，

有大神力具天眼， 當為轉輪聖王尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大神力具天眼， 當為轉輪聖王尊。」

又問：何因主藏臣寶，獲得大富、廣多庫藏、受用增積？答：主藏臣寶，往昔修因其事廣大，謂能布施一切沙門婆羅門眾、諸貧窮者、諸往來者、諸乞丐者，授以飲食衣服、花鬘塗香、床座舍宇、燈明等物。以如是因故，主藏臣寶獲得大富、廣多庫藏、受用增積。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因主藏臣寶，獲得大富、廣多庫藏、受用增積？答：主藏臣寶，往昔修因其事廣大，謂能布施一切沙門婆羅門眾、諸貧窮者、諸往來者、諸乞丐者，授以飲食衣服、花鬘塗香、床座舍宇、燈明等物。以如是因故，主藏臣寶獲得大富、廣多庫藏、受用增積。

又問：何因主藏臣寶，勝業報生能具天眼，於諸伏藏，若有主宰、若無主宰、若水若陸、若近若遠而悉觀見？答：主藏臣寶，往昔修因其事廣大，謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，又於世間普為一切癡黑暗冥作光明照，授與燈明及然燈具，破諸冥暗悉使明亮。以如是因故，主藏臣寶勝業報生能具天眼，水陸遠近悉見伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因主藏臣寶，勝業報生能具天眼，於諸伏藏，若有主宰、若無主宰、若水若陸、若近若遠而悉觀見？答：主藏臣寶，往昔修因其事廣大，謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，又於世間普為一切癡黑暗冥作光明照，授與燈明及然燈具，破諸冥暗悉使明亮。以如是因故，主藏臣寶勝業報生能具天眼，水陸遠近悉見伏藏。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「飲食衣服花鬘等， 往昔曾興清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食衣服花鬘等， 往昔曾興清淨心，

自手持奉開施門， 復以燈明照諸暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自手持奉開施門， 復以燈明照諸暗。

得為主藏大臣寶， 近侍名稱轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得為主藏大臣寶， 近侍名稱轉輪王，

廣多富盛具大財， 能獲天眼見伏藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣多富盛具大財， 能獲天眼見伏藏。」

又問：何因轉輪聖王得有主兵臣寶？答：轉輪聖王，往昔修因其事廣大，謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，於諸昏黑暗冥作光明照，施以燈具悉使明亮。以如是因故，轉輪聖王得有主兵臣寶。彼主兵臣寶者，聰叡明利、善喻善察、智慧具足。至於王所，以現世事正法義利輔贊於王，於他世事正法義利亦悉輔贊。於兵眾中，知其王意，存者存之、去者去之；不勞王力，亦復不假四兵運用，無使疲懈，而彼一切自然歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因轉輪聖王得有主兵臣寶？答：轉輪聖王，往昔修因其事廣大，謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門眾不生惱害，而復愛樂不惱害者，於諸昏黑暗冥作光明照，施以燈具悉使明亮。以如是因故，轉輪聖王得有主兵臣寶。彼主兵臣寶者，聰叡明利、善喻善察、智慧具足。至於王所，以現世事正法義利輔贊於王，於他世事正法義利亦悉輔贊。於兵眾中，知其王意，存者存之、去者去之；不勞王力，亦復不假四兵運用，無使疲懈，而彼一切自然歸伏。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「世間昏黑暗冥者， 普作燈明為照曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間昏黑暗冥者， 普作燈明為照曜，

施諸燈具及光明， 悉使廣大皆明亮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施諸燈具及光明， 悉使廣大皆明亮。

又於父母及知識， 并餘沙門婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於父母及知識， 并餘沙門婆羅門，

廣作燈明普照明， 咸得破暗而煥曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣作燈明普照明， 咸得破暗而煥曜。

由斯善業施安樂， 并餘善作諸勝事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯善業施安樂， 并餘善作諸勝事，

輪王以此勝報因， 獲得大智主兵寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪王以此勝報因， 獲得大智主兵寶。」

又問：何因主兵臣寶，聰叡明利、善喻善察、具有智慧？答：彼主兵臣寶，往昔生中昔因建立，乃至極遠生生之前已盡已滅得為人時，於諸沙門婆羅門聰叡明利、具有智慧、善伺察者，故往親近恭敬請問：何者是善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者所作當得勝上、離諸罪業？隨所聞已依法修行，常善伺察、常善思惟，若事若因勤求請益，作極拔事、行普救因，增極恪志逼切而行。以如是因故，聰叡明利、具有智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何因主兵臣寶，聰叡明利、善喻善察、具有智慧？答：彼主兵臣寶，往昔生中昔因建立，乃至極遠生生之前已盡已滅得為人時，於諸沙門婆羅門聰叡明利、具有智慧、善伺察者，故往親近恭敬請問：何者是善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者所作當得勝上、離諸罪業？隨所聞已依法修行，常善伺察、常善思惟，若事若因勤求請益，作極拔事、行普救因，增極恪志逼切而行。以如是因故，聰叡明利、具有智慧。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「往昔親近諸智者， 勤求伺察眾善因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「往昔親近諸智者， 勤求伺察眾善因，

發起最上利益心， 於一切處無退倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起最上利益心， 於一切處無退倦。

主兵臣寶由斯力， 今得聰叡具智明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主兵臣寶由斯力， 今得聰叡具智明，

迅疾發興精進心， 今為輪王主兵寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迅疾發興精進心， 今為輪王主兵寶。」

對法大論中因施設門第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法大論中因施設門第三

總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總說頌曰：

轉輪聖王而具有， 輪寶象馬并珠寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪聖王而具有， 輪寶象馬并珠寶，

女寶主藏及主兵， 長壽無病具色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女寶主藏及主兵， 長壽無病具色相，

適意自在復多子， 廣如第三蘊中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適意自在復多子， 廣如第三蘊中說。

如論中說，轉輪聖王即同如來、應供、正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如論中說，轉輪聖王即同如來、應供、正等正覺。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「如論所說轉輪王， 即同無上大法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如論所說轉輪王， 即同無上大法王，

於此大地境界中， 轉大法輪作善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此大地境界中， 轉大法輪作善利。

以彼轉輪聖王者， 應觀即同佛如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼轉輪聖王者， 應觀即同佛如來，

咸起悲心愍世間， 廣利一切大寂默。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸起悲心愍世間， 廣利一切大寂默。」

如轉輪聖王有輪寶者，應知即同如來、應供、正等正覺出現世間所說聖八正道法。以佛所說八正道者，能破世間一切煩惱，於諸法中得無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王有輪寶者，應知即同如來、應供、正等正覺出現世間所說聖八正道法。以佛所說八正道者，能破世間一切煩惱，於諸法中得無障礙。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「轉輪聖王輪寶者， 於此大地能摧伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉輪聖王輪寶者， 於此大地能摧伏；

如佛開演八正門， 解除一切魔怨縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛開演八正門， 解除一切魔怨縛。」

如轉輪聖王有象寶者，應知即同如來、應供、正等正覺所說四神足法。以佛所說四神足者，能破世間一切煩惱，於諸法中得無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王有象寶者，應知即同如來、應供、正等正覺所說四神足法。以佛所說四神足者，能破世間一切煩惱，於諸法中得無障礙。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「轉輪聖王白龍象， 騰空來往悉自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉輪聖王白龍象， 騰空來往悉自在；

如來神足亦復然， 瞿曇名稱廣神化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神足亦復然， 瞿曇名稱廣神化。」

如轉輪聖王有馬寶者，應知即同如來、應供、正等正覺所說四正斷法。以佛所說四正斷者，能破世間一切煩惱，於諸法中得無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王有馬寶者，應知即同如來、應供、正等正覺所說四正斷法。以佛所說四正斷者，能破世間一切煩惱，於諸法中得無障礙。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「輪王青身妙馬寶， 圓具調馴迅若風； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪王青身妙馬寶， 圓具調馴迅若風；

如佛四正斷法門， 速證無為寂靜果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛四正斷法門， 速證無為寂靜果。

馬相嚴好頭頂黑， 而彼馬寶輪王乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬相嚴好頭頂黑， 而彼馬寶輪王乘；

四正斷法亦復然， 瞿曇名稱廣自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正斷法亦復然， 瞿曇名稱廣自在。」

如轉輪聖王有珠寶者，應知即同如來、應供、正等正覺天眼具足。以佛如來具天眼者，隨諸眾生有所樂欲，佛以天眼悉能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王有珠寶者，應知即同如來、應供、正等正覺天眼具足。以佛如來具天眼者，隨諸眾生有所樂欲，佛以天眼悉能觀察。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「輪王瑠璃妙珠寶， 普遍照曜悉光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪王瑠璃妙珠寶， 普遍照曜悉光明；

如來天眼亦復然， 普遍觀照悉無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來天眼亦復然， 普遍觀照悉無礙。」

如轉輪聖王有女寶者，應知即同如來、應供、正等正覺喜覺支法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王有女寶者，應知即同如來、應供、正等正覺喜覺支法。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「轉輪聖王妙女寶， 眾所樂觀復悅意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉輪聖王妙女寶， 眾所樂觀復悅意；

喜覺支法亦復然， 瞿曇名稱善適悅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜覺支法亦復然， 瞿曇名稱善適悅。」

如轉輪聖王有主藏臣寶者，應知即同如來、應供、正等正覺四姓親近，謂剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀，於佛世尊現所恭敬，持以飲食衣服及餘床座病緣醫藥奉上世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王有主藏臣寶者，應知即同如來、應供、正等正覺四姓親近，謂剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀，於佛世尊現所恭敬，持以飲食衣服及餘床座病緣醫藥奉上世尊。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「如彼轉輪大聖王， 最上大富具大財； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼轉輪大聖王， 最上大富具大財；

瞿曇聖主大名稱， 四姓恭敬亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇聖主大名稱， 四姓恭敬亦如是。」

如轉輪聖王有主兵臣寶者，應知即同如來、應供、正等正覺具大勝慧。以佛大慧，能破世間一切煩惱、解除魔縛，於諸法中得無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王有主兵臣寶者，應知即同如來、應供、正等正覺具大勝慧。以佛大慧，能破世間一切煩惱、解除魔縛，於諸法中得無障礙。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「主兵臣寶善伺察， 復能決擇諸義利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「主兵臣寶善伺察， 復能決擇諸義利；

如來大慧亦復然， 解除魔怨諸結縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大慧亦復然， 解除魔怨諸結縛。」

如轉輪聖王壽命長遠久住世者，應知即同如來、應供、正等正覺久住世間，隨諸眾生所有願求悉令圓滿。若住一劫或過一劫，是謂長壽。轉輪聖王正法化世住壽一劫，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王壽命長遠久住世者，應知即同如來、應供、正等正覺久住世間，隨諸眾生所有願求悉令圓滿。若住一劫或過一劫，是謂長壽。轉輪聖王正法化世住壽一劫，亦復如是。

如轉輪聖王少病惱者，應知即同如來、應供、正等正覺無諸損惱病苦不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王少病惱者，應知即同如來、應供、正等正覺無諸損惱病苦不生。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「轉輪聖王少病惱， 最上正法化世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉輪聖王少病惱， 最上正法化世間；

世尊大師具名稱， 無病無惱常安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大師具名稱， 無病無惱常安樂。」

如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相，一切人眾傾渴瞻仰者，應知即同如來、應供、正等正覺三十二相清淨圓滿，一切眾生瞻仰無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相，一切人眾傾渴瞻仰者，應知即同如來、應供、正等正覺三十二相清淨圓滿，一切眾生瞻仰無厭。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「輪王正法化於世， 相好端嚴眾樂觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪王正法化於世， 相好端嚴眾樂觀；

亦如世尊妙相嚴， 最勝功德皆具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如世尊妙相嚴， 最勝功德皆具足。」

如轉輪聖王眾所瞻覩生悅意者，應知即同如來、應供、正等正覺一切眾生欣樂瞻仰，覩者咸生適悅之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王眾所瞻覩生悅意者，應知即同如來、應供、正等正覺一切眾生欣樂瞻仰，覩者咸生適悅之心。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「輪王正法化世間， 見者咸生欣悅意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輪王正法化世間， 見者咸生欣悅意；

如來大師最上尊， 眾生瞻覩皆欣慶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大師最上尊， 眾生瞻覩皆欣慶。」

如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善伏他軍者，應知即同如來、應供、正等正覺善化一切眾生修行得果，勇猛無畏，摧煩惱力，趣真實道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善伏他軍者，應知即同如來、應供、正等正覺善化一切眾生修行得果，勇猛無畏，摧煩惱力，趣真實道。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「轉輪聖王有千子， 勇猛無畏色相嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉輪聖王有千子， 勇猛無畏色相嚴，

能摧他軍具力能， 正法真實而治化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能摧他軍具力能， 正法真實而治化；

如來大師化眾生， 悉使修行住果位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大師化眾生， 悉使修行住果位，

四向四果無畏尊， 此等是謂八人地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四向四果無畏尊， 此等是謂八人地。」