大乘四法經釋
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大乘四法經釋
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一言立所宗者，世間宗見，惣有其二：一外；二內。彼外宗見雖有眾多，不出二種，謂斷及常，廣說如論。內宗見者，大師在世，同一師學無有差別；佛滅度後，大小乘宗分成多部。小乘宗見有二十二，如《宗輪論》一一廣明。大乘宗見分為三別：一、勝義皆空宗；二、唯識中觀；三、法性圓融。此三宗見一一廣說，如中、廣、百、三十論等。今此經者，厥有菩薩名為世親，位皆加行，造論釋故。是故當知唯識中觀宗之攝也。
一言立所宗者，世間宗見，惣有其二：一外；二內。彼外宗見雖有眾多，不出二種，謂斷及常，廣說如論。內宗見者，大師在世，同一師學無有差別；佛滅度後，大小乘宗分成多部。小乘宗見有二十二，如《宗輪論》一一廣明。大乘宗見分為三別：一、勝義皆空宗；二、唯識中觀；三、法性圓融。此三宗見一一廣說，如中、廣、百、三十論等。今此經者，厥有菩薩名為世親，位皆加行，造論釋故。是故當知唯識中觀宗之攝也。
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二言明歸乘者，如來大悲引接群迷隨機設教，有說三五。言說三者：一、聲聞乘；二、緣覺乘；三、菩薩乘。言有五者，更加天乘及人乘也。如是五乘所有行議，廣如餘處經論分別。今此經者，一一唯明菩薩行故，是大非小，是故當知大乘宗收。
二言明歸乘者，如來大悲引接群迷隨機設教，有說三五。言說三者：一、聲聞乘；二、緣覺乘；三、菩薩乘。言有五者，更加天乘及人乘也。如是五乘所有行議，廣如餘處經論分別。今此經者，一一唯明菩薩行故，是大非小，是故當知大乘宗收。
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三言明歸分者，諸佛菩薩及以聲聞所說言教雖有眾多，以類相從有十二分，謂契經等，一一行相如餘處明。今此經者，無請說故，自說分攝。不捨無上菩提心等，是其菩薩廣大行故，方廣分攝。有伽他故，應頌分攝。是了義故，論議分攝。具譬喻故，譬喻分攝。是故當知五分攝也。
三言明歸分者，諸佛菩薩及以聲聞所說言教雖有眾多，以類相從有十二分，謂契經等，一一行相如餘處明。今此經者，無請說故，自說分攝。不捨無上菩提心等，是其菩薩廣大行故，方廣分攝。有伽他故，應頌分攝。是了義故，論議分攝。具譬喻故，譬喻分攝。是故當知五分攝也。
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四言辯歸藏者，如上所說十二分教，惣而言之歸其三藏：一、素怛攬藏，此云契經，貫穿連綴，所詮定學，契理契機益他故。藏者攝也。二者毘奈耶藏，此云調伏，所攝戒學，調和三業制伏惡行而攝益故。三、阿毘達磨藏，此云對法，所詮惠學，對向涅槃、對觀四諦而攝益故。契經等分，云何三藏而相攝耶？對法集云：契經、應頌、記別、諷頌、自說，此是聲聞素怛攬藏。緣起、譬喻、本事、本生并伽眷屬，名毘奈耶藏。方廣、希法，此是菩薩素怛攬藏之所攝也。若唯了義，亦阿毘達磨藏攝，如理應思。
四言辯歸藏者，如上所說十二分教，惣而言之歸其三藏：一、素怛攬藏，此云契經，貫穿連綴，所詮定學，契理契機益他故。藏者攝也。二者毘奈耶藏，此云調伏，所攝戒學，調和三業制伏惡行而攝益故。三、阿毘達磨藏，此云對法，所詮惠學，對向涅槃、對觀四諦而攝益故。契經等分，云何三藏而相攝耶？對法集云：契經、應頌、記別、諷頌、自說，此是聲聞素怛攬藏。緣起、譬喻、本事、本生并伽眷屬，名毘奈耶藏。方廣、希法，此是菩薩素怛攬藏之所攝也。若唯了義，亦阿毘達磨藏攝，如理應思。
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次當釋經之正文。門分為二：一、釋經題；二、釋正經。初釋題者，一切聖教夫立名者，皆約四種而立其名，謂人、處、法、喻。今此經者，約法立也。言大者，有七大義：一、所緣大，般若等經所明，一切難行苦行廣大境界，是其菩薩所緣境故。二、修行大，廣修自行及他行故。三、智大，能了人法二無我故。四、精進大，三無數劫行難行故。五、方便，不住生死及涅槃故。六、業大，盡生死際能作諸佛一切業故。七、成就大，而能成就十力、無畏、不共法等大功德故。以此七大而起二乘，故言大也。言乘者，運載之義。生死為此岸、涅槃名彼岸、有情名中流。此經所說四種法船，運載有情超生死海，令至涅槃，故名為乘。言四者，數也。何故列數？論中自明。言法者，軌持為義。下經所說四種行法，即是菩薩軌則故也。言經者，梵言素怛攬，乃四義，謂依、綖、廗、經。今取綖義，如綖穿花風不散，能以教貫義，邪不能除。如經「持律方織物，成以教攝生，令得聖果故」。以教法目乎綖經，若真實論說有五義：一曰潒泉；二稱繩墨；三名結鬘；四謂出生；五號顯示。若准此方經者，常也、法也、逕也，古今不易故、揩定正邪故、津通物理故。《莊嚴經論》云「示處及於相，法義名為經」。釋題竟。
次當釋經之正文。門分為二：一、釋經題；二、釋正經。初釋題者，一切聖教夫立名者，皆約四種而立其名，謂人、處、法、喻。今此經者，約法立也。言大者，有七大義：一、所緣大，般若等經所明，一切難行苦行廣大境界，是其菩薩所緣境故。二、修行大，廣修自行及他行故。三、智大，能了人法二無我故。四、精進大，三無數劫行難行故。五、方便，不住生死及涅槃故。六、業大，盡生死際能作諸佛一切業故。七、成就大，而能成就十力、無畏、不共法等大功德故。以此七大而起二乘，故言大也。言乘者，運載之義。生死為此岸、涅槃名彼岸、有情名中流。此經所說四種法船，運載有情超生死海，令至涅槃，故名為乘。言四者，數也。何故列數？論中自明。言法者，軌持為義。下經所說四種行法，即是菩薩軌則故也。言經者，梵言素怛攬，乃四義，謂依、綖、廗、經。今取綖義，如綖穿花風不散，能以教貫義，邪不能除。如經「持律方織物，成以教攝生，令得聖果故」。以教法目乎綖經，若真實論說有五義：一曰潒泉；二稱繩墨；三名結鬘；四謂出生；五號顯示。若准此方經者，常也、法也、逕也，古今不易故、揩定正邪故、津通物理故。《莊嚴經論》云「示處及於相，法義名為經」。釋題竟。
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