大乘四法經釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘四法經釋

一言立所宗者，世間宗見，惣有其二：一外；二內。彼外宗見雖有眾多，不出二種，謂斷及常，廣說如論。內宗見者，大師在世，同一師學無有差別；佛滅度後，大小乘宗分成多部。小乘宗見有二十二，如《宗輪論》一一廣明。大乘宗見分為三別：一、勝義皆空宗；二、唯識中觀；三、法性圓融。此三宗見一一廣說，如中、廣、百、三十論等。今此經者，厥有菩薩名為世親，位皆加行，造論釋故。是故當知唯識中觀宗之攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一言立所宗者，世間宗見，惣有其二：一外；二內。彼外宗見雖有眾多，不出二種，謂斷及常，廣說如論。內宗見者，大師在世，同一師學無有差別；佛滅度後，大小乘宗分成多部。小乘宗見有二十二，如《宗輪論》一一廣明。大乘宗見分為三別：一、勝義皆空宗；二、唯識中觀；三、法性圓融。此三宗見一一廣說，如中、廣、百、三十論等。今此經者，厥有菩薩名為世親，位皆加行，造論釋故。是故當知唯識中觀宗之攝也。

二言明歸乘者，如來大悲引接群迷隨機設教，有說三五。言說三者：一、聲聞乘；二、緣覺乘；三、菩薩乘。言有五者，更加天乘及人乘也。如是五乘所有行議，廣如餘處經論分別。今此經者，一一唯明菩薩行故，是大非小，是故當知大乘宗收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二言明歸乘者，如來大悲引接群迷隨機設教，有說三五。言說三者：一、聲聞乘；二、緣覺乘；三、菩薩乘。言有五者，更加天乘及人乘也。如是五乘所有行議，廣如餘處經論分別。今此經者，一一唯明菩薩行故，是大非小，是故當知大乘宗收。

三言明歸分者，諸佛菩薩及以聲聞所說言教雖有眾多，以類相從有十二分，謂契經等，一一行相如餘處明。今此經者，無請說故，自說分攝。不捨無上菩提心等，是其菩薩廣大行故，方廣分攝。有伽他故，應頌分攝。是了義故，論議分攝。具譬喻故，譬喻分攝。是故當知五分攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三言明歸分者，諸佛菩薩及以聲聞所說言教雖有眾多，以類相從有十二分，謂契經等，一一行相如餘處明。今此經者，無請說故，自說分攝。不捨無上菩提心等，是其菩薩廣大行故，方廣分攝。有伽他故，應頌分攝。是了義故，論議分攝。具譬喻故，譬喻分攝。是故當知五分攝也。

四言辯歸藏者，如上所說十二分教，惣而言之歸其三藏：一、素怛攬藏，此云契經，貫穿連綴，所詮定學，契理契機益他故。藏者攝也。二者毘奈耶藏，此云調伏，所攝戒學，調和三業制伏惡行而攝益故。三、阿毘達磨藏，此云對法，所詮惠學，對向涅槃、對觀四諦而攝益故。契經等分，云何三藏而相攝耶？對法集云：契經、應頌、記別、諷頌、自說，此是聲聞素怛攬藏。緣起、譬喻、本事、本生并伽眷屬，名毘奈耶藏。方廣、希法，此是菩薩素怛攬藏之所攝也。若唯了義，亦阿毘達磨藏攝，如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四言辯歸藏者，如上所說十二分教，惣而言之歸其三藏：一、素怛攬藏，此云契經，貫穿連綴，所詮定學，契理契機益他故。藏者攝也。二者毘奈耶藏，此云調伏，所攝戒學，調和三業制伏惡行而攝益故。三、阿毘達磨藏，此云對法，所詮惠學，對向涅槃、對觀四諦而攝益故。契經等分，云何三藏而相攝耶？對法集云：契經、應頌、記別、諷頌、自說，此是聲聞素怛攬藏。緣起、譬喻、本事、本生并伽眷屬，名毘奈耶藏。方廣、希法，此是菩薩素怛攬藏之所攝也。若唯了義，亦阿毘達磨藏攝，如理應思。