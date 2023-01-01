三具足經憂波提舍
元魏 毘目智仙譯1卷CBETA T1534少于一万字 1 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
三具足經優波提舍翻譯之記一卷
三具足經優波提舍翻譯之記一卷
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施、戒、聞三，備攝眾行，是以如來說名具足。法門深邃，淺識未窺，天親菩薩慈心開示，唯顯義、弗釋章句，是故名為憂波提舍。昔出中國，今現魏都，三藏法師毘目智仙、婆羅門人瞿曇流支、愛敬法人沙門曇林，於鄴城內在金華寺，興和三年歲次辛酉月建在戍朔次庚午十三日譯千百十言。驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉渤海高仲密，啟請供養守護流通。
施、戒、聞三，備攝眾行，是以如來說名具足。法門深邃，淺識未窺，天親菩薩慈心開示，唯顯義、弗釋章句，是故名為憂波提舍。昔出中國，今現魏都，三藏法師毘目智仙、婆羅門人瞿曇流支、愛敬法人沙門曇林，於鄴城內在金華寺，興和三年歲次辛酉月建在戍朔次庚午十三日譯千百十言。驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉渤海高仲密，啟請供養守護流通。
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三具足經憂波提舍(有釋論無經本)
三具足經憂波提舍(有釋論無經本)
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元魏天竺三藏毘目智仙等譯
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如是我聞：一時婆伽婆住毘舍離大林精舍，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告無垢威德大力士言：善男子！菩薩有三具足。何等為三？一者施具足；二者戒具足；三者聞具足。善男子！此是菩薩三種具足。世尊說已，無垢威德大力士聞心生歡喜，又彼比丘、彼諸菩薩聞世尊說皆悉讚歎。
如是我聞：一時婆伽婆住毘舍離大林精舍，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告無垢威德大力士言：善男子！菩薩有三具足。何等為三？一者施具足；二者戒具足；三者聞具足。善男子！此是菩薩三種具足。世尊說已，無垢威德大力士聞心生歡喜，又彼比丘、彼諸菩薩聞世尊說皆悉讚歎。
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如是菩薩三種具足，我今解釋。以何義故，彼無垢勝無量具足勤進正出相好嚴身，過百千日光明世尊，而說是經？偈言：
如是菩薩三種具足，我今解釋。以何義故，彼無垢勝無量具足勤進正出相好嚴身，過百千日光明世尊，而說是經？偈言：
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無量種具足， 出身三界主，
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第一勝相集， 超日光牟尼，
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何所饒益故， 說此修多羅？
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世尊何故遊毘舍離大林精舍？以何義故名為世尊？何故世尊遊毘舍離大林精舍，不於餘處為善男子說此菩薩三種具足？以何因緣而說如是三種具足不多不少？又復云何菩薩為當唯有如是三種具足、為當更有餘法具足？若此說三，《大海慧經》云何相避？彼說菩薩四十具足，所謂菩薩布施具足，乃至菩薩方便具足。彌勒解脫修多羅中言「善男子！菩薩滿足無量具足」。更有大乘修多羅中，彼處世尊為菩薩說無量具足。彼云何避？又復聖者龍樹已說偈言：
世尊何故遊毘舍離大林精舍？以何義故名為世尊？何故世尊遊毘舍離大林精舍，不於餘處為善男子說此菩薩三種具足？以何因緣而說如是三種具足不多不少？又復云何菩薩為當唯有如是三種具足、為當更有餘法具足？若此說三，《大海慧經》云何相避？彼說菩薩四十具足，所謂菩薩布施具足，乃至菩薩方便具足。彌勒解脫修多羅中言「善男子！菩薩滿足無量具足」。更有大乘修多羅中，彼處世尊為菩薩說無量具足。彼云何避？又復聖者龍樹已說偈言：
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淨道皆具足， 餘人不能說；
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佛無量智慧， 故能說具足。
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佛無邊功德， 具足是善根，
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若如是菩提， 有無量具足。
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若餘處說菩薩則有無量具足，此修多羅云何相避？善男子者是種姓義？何故菩薩名為種姓？此義須說。以何義故名為具足？施具足者，何故名施？有幾種施？戒具足者，何故名戒？有幾種戒？聞具足者，何故名聞？有幾種聞？又復施戒二具足漏，聞具足者則是不漏，以何因緣，以漏不漏二種具足得一切智不漏之法？此義須說。又施具足幾種因緣？戒聞具足幾種因緣？又復世尊說三具足，何故初施、中戒、後聞？此意須說。以要言之世尊示現。云何施具足、云何戒具足、云何聞具足，此皆作難，我今解釋。何故世尊施戒聞等無量無垢不可稱量布施具足，身如虛空住無垢法而說是經？彼義今說。偈言：
若餘處說菩薩則有無量具足，此修多羅云何相避？善男子者是種姓義？何故菩薩名為種姓？此義須說。以何義故名為具足？施具足者，何故名施？有幾種施？戒具足者，何故名戒？有幾種戒？聞具足者，何故名聞？有幾種聞？又復施戒二具足漏，聞具足者則是不漏，以何因緣，以漏不漏二種具足得一切智不漏之法？此義須說。又施具足幾種因緣？戒聞具足幾種因緣？又復世尊說三具足，何故初施、中戒、後聞？此意須說。以要言之世尊示現。云何施具足、云何戒具足、云何聞具足，此皆作難，我今解釋。何故世尊施戒聞等無量無垢不可稱量布施具足，身如虛空住無垢法而說是經？彼義今說。偈言：
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第一施戒聞， 寂正行苦身，
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如空勝法持， 具足善光明。
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人天禮牟尼， 第一世間覺，
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無垢除三苦， 何義說此經？
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此義今說。發菩提心學、菩薩業相應、饒益一切智人，示現此義。菩薩既發菩提心已，次滿施等三種具足。此菩提業，非唯發心而能證得阿耨多羅三藐三菩提。偈言：
此義今說。發菩提心學、菩薩業相應、饒益一切智人，示現此義。菩薩既發菩提心已，次滿施等三種具足。此菩提業，非唯發心而能證得阿耨多羅三藐三菩提。偈言：
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若發菩提心， 悲眾生苦惱，
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彼相應善業， 佛說此勝經。
彼相應善業， 佛說此勝經。
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又復何義佛說此經？為怯弱者除怯弱故。為彼始行菩薩行者，聞修無量種種法故爾乃獲得阿耨多羅三藐三菩提，生怯弱心。佛知彼意，為除怯弱，饒益彼故而說是經，言「善男子！菩薩唯有三種具足」。世尊示言汝勿怯弱。若我廣說，過不可數菩薩具足。以要言之，三具足攝。偈言：
又復何義佛說此經？為怯弱者除怯弱故。為彼始行菩薩行者，聞修無量種種法故爾乃獲得阿耨多羅三藐三菩提，生怯弱心。佛知彼意，為除怯弱，饒益彼故而說是經，言「善男子！菩薩唯有三種具足」。世尊示言汝勿怯弱。若我廣說，過不可數菩薩具足。以要言之，三具足攝。偈言：
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若有諸佛子， 畏經無量劫，
若有諸佛子， 畏經無量劫，
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怯弱於善法， 久遠得菩提。
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如來自然智， 安慰饒益彼，
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是故第一覺， 說此修多羅。
是故第一覺， 說此修多羅。
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又復何義佛說此經？菩薩欲得趣一切智第一勝舍，須資糧乘及道方便。示現此義，大導師言若「汝欲得趣一切智第一勝舍，須道資糧取施具足，若須所乘取戒具足，知道方便取聞具足」，示現此義。偈言：
又復何義佛說此經？菩薩欲得趣一切智第一勝舍，須資糧乘及道方便。示現此義，大導師言若「汝欲得趣一切智第一勝舍，須道資糧取施具足，若須所乘取戒具足，知道方便取聞具足」，示現此義。偈言：
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佛子若欲趣， 一切智勝舍，
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彼人樂相應， 道資糧等覺；
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世尊饒益彼， 說此修多羅。
世尊饒益彼， 說此修多羅。
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又復何義佛說此經？菩薩悕望境界生智，三種具足，不解其因；覺因饒益，世尊已示：若汝欲得境界生智，非唯悕望，汝應修滿三種具足。若施具足當得境界，若戒具足汝當得生，若聞具足汝當得智。偈言：
又復何義佛說此經？菩薩悕望境界生智，三種具足，不解其因；覺因饒益，世尊已示：若汝欲得境界生智，非唯悕望，汝應修滿三種具足。若施具足當得境界，若戒具足汝當得生，若聞具足汝當得智。偈言：
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菩薩若悕望， 善微妙境界，
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欲勝生不劣， 第一增上智；
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示現因饒益， 世尊說是經。
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又復何義佛說此經？菩薩欲得過五怖畏，不解其因。覺因饒益。何等為五？一者不活畏；二者惡名聞畏；三者死畏；四者惡道畏；五者大眾威德畏。世尊已示：若汝欲得過五怖畏，應當修滿三種具足。若施具足，離不活畏、惡名聞畏。若戒具足，則離死畏、離惡道畏。若聞具足，則離大眾威德怖畏。偈言：
又復何義佛說此經？菩薩欲得過五怖畏，不解其因。覺因饒益。何等為五？一者不活畏；二者惡名聞畏；三者死畏；四者惡道畏；五者大眾威德畏。世尊已示：若汝欲得過五怖畏，應當修滿三種具足。若施具足，離不活畏、惡名聞畏。若戒具足，則離死畏、離惡道畏。若聞具足，則離大眾威德怖畏。偈言：
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第一善逝子， 欲離種種畏，
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智慧人覺示， 第一廣勝因，
智慧人覺示， 第一廣勝因，
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是故牟尼尊， 說此修多羅。
是故牟尼尊， 說此修多羅。
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又復何義佛說此經？為彼疑者斷疑義故。彼大眾中有人、有天、有阿修羅、有龍、夜叉、鳩槃茶等，見聞世尊勝身口意不可思議，生如是心：不知世尊幾種具足，獲得此三不可思議？是故世尊為斷此疑，已說是經，言「善男子！菩薩修行三種具足」。此已示現世尊往昔發菩提心三具足滿，是故得三不可思議。偈言：
又復何義佛說此經？為彼疑者斷疑義故。彼大眾中有人、有天、有阿修羅、有龍、夜叉、鳩槃茶等，見聞世尊勝身口意不可思議，生如是心：不知世尊幾種具足，獲得此三不可思議？是故世尊為斷此疑，已說是經，言「善男子！菩薩修行三種具足」。此已示現世尊往昔發菩提心三具足滿，是故得三不可思議。偈言：
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若人天修羅、 龍鳩槃茶等，
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聞佛勝功德， 而不解其因；
聞佛勝功德， 而不解其因；
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牟尼斷彼疑， 故為說是經。
牟尼斷彼疑， 故為說是經。
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又復何義佛說此經？菩薩生於如來種姓、法種姓中相應示現。世尊已示：若人得生婆羅門姓、若剎利姓，如是之人法性相應。若離法種，是則卑劣；彼人若生如來種姓，不離法性。若生法性如來種姓，以滿施等三種具足；若不滿足是則卑劣。是故如來如是教言「汝滿具足，莫後卑劣」。偈言：
又復何義佛說此經？菩薩生於如來種姓、法種姓中相應示現。世尊已示：若人得生婆羅門姓、若剎利姓，如是之人法性相應。若離法種，是則卑劣；彼人若生如來種姓，不離法性。若生法性如來種姓，以滿施等三種具足；若不滿足是則卑劣。是故如來如是教言「汝滿具足，莫後卑劣」。偈言：
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若生善逝姓， 離過大富樂，
若生善逝姓， 離過大富樂，
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天人所禮讚； 牟尼王令彼，
天人所禮讚； 牟尼王令彼，
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不離自法義， 說此無垢經。
不離自法義， 說此無垢經。
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又復何義佛說此經？若人自謂行於大乘第一堅固，是大眾生唯口教言，欲護世間一切眾生學菩薩行修諸功德而無真實。彼如是人如說如行相應饒益，是故如來為說此經，令彼人知修一切行。如來世尊為彼人說「非此菩提唯言語得，多種苦行乃得成就。我云何得？我於往昔為取菩提一切行智，悕望利益一切眾生，彼彼生處種種苦行及種種捨，所謂種種美味飲食、種種騎乘坐臥等處、園林池水戲樂之處、宅舍田業城邑聚落、寶莊嚴具冠髻真珠，及毘琉璃金寶瓔珞眾寶金剛諸莊嚴具、白象牛馬水牛輦輿莊嚴之具，并及所乘諸牛馬等僮僕導從，皆以捨施。過去久遠，我爾時作一切莊嚴見王身時，城邑聚落國土山川海畔大地，并及人民一切樹林種種苗稼，及諸藥草無量華果鮮淨妙寶，種種莊嚴諸粟豆等，滿藏財寶布施貧窮。又復本作善牙童子，我於爾時所愛妻子捨施不悋。又復往昔作善王時，滿宮婇女有十千數捨施不悋。又復往作寶髻王時，直閻浮提上身寶髻妙莊嚴冠脫施不悋。又復往作迦施王時，上身愛分捨施不悋。又復往作無怨勝王，捨身耳鼻施而不悋。又復往作月光王時，如青蓮華無垢平滿廣長好眼，蓮華面上自手挑施。又復往作華德王時，白淨無垢猶如雪堆，及君陀華乳色齒鬘挑施不悋。又復往作善面王時，廣妙長薄清淨無垢如蓮華葉，口中舌根自手拔施。又復往作給求者王，一切世間貧窮乞人憶念我者，令彼心喜，以一切珠金等珍寶巧作自身寶手用施。又復往作知足王時，以手足施。又復往昔曾作光金閻浮提王，捨手足指以用布施。又復往昔作求善語大富王時，以愛法故，用手足抓挑自身肉捨以布施。又復往昔作示一切饒益王子，自捨身血給與病人。又復往作利益仙王，割肉截足捨以布施。又復往作居素摩王童子之時，破自身骨脂髓布施。又復往昔作尼囉拏童子之時，捨心布施。又復往作降惡王時，捨大小腸乳肚肝肺胞腎胃膽脾脂頭腦以用布施。又復往作淨藏王時，捨自身皮以用布施。又復往作金脅鹿王，捨身皮施。又復往作光明王時，一切身分分分捨施。又復往作成就一切饒益導主，一切愛物皆悉捨施，臨被殺者復捨自身而救濟之。又復往昔身作僕使，捨身供給一切眾生。又復往昔作求善語大富王時，高千肘山在上捨身投大火聚，為善說句法因緣故。又復往作一切施王，盡割身肉稱用施與，為救怖畏來歸我者。又復往作不悋王時，於被殺者自捨己身救護饒益。又復往作大悲長者，若入城內，獄中繫者放令得脫。又復往昔作象王時，自身作橋度諸眾生。又復往作魚龜瞿陀，受一切苦自身忍耐。又復往作師子鹿王，不惜筋脈救濟大
又復何義佛說此經？若人自謂行於大乘第一堅固，是大眾生唯口教言，欲護世間一切眾生學菩薩行修諸功德而無真實。彼如是人如說如行相應饒益，是故如來為說此經，令彼人知修一切行。如來世尊為彼人說「非此菩提唯言語得，多種苦行乃得成就。我云何得？我於往昔為取菩提一切行智，悕望利益一切眾生，彼彼生處種種苦行及種種捨，所謂種種美味飲食、種種騎乘坐臥等處、園林池水戲樂之處、宅舍田業城邑聚落、寶莊嚴具冠髻真珠，及毘琉璃金寶瓔珞眾寶金剛諸莊嚴具、白象牛馬水牛輦輿莊嚴之具，并及所乘諸牛馬等僮僕導從，皆以捨施。過去久遠，我爾時作一切莊嚴見王身時，城邑聚落國土山川海畔大地，并及人民一切樹林種種苗稼，及諸藥草無量華果鮮淨妙寶，種種莊嚴諸粟豆等，滿藏財寶布施貧窮。又復本作善牙童子，我於爾時所愛妻子捨施不悋。又復往昔作善王時，滿宮婇女有十千數捨施不悋。又復往作寶髻王時，直閻浮提上身寶髻妙莊嚴冠脫施不悋。又復往作迦施王時，上身愛分捨施不悋。又復往作無怨勝王，捨身耳鼻施而不悋。又復往作月光王時，如青蓮華無垢平滿廣長好眼，蓮華面上自手挑施。又復往作華德王時，白淨無垢猶如雪堆，及君陀華乳色齒鬘挑施不悋。又復往作善面王時，廣妙長薄清淨無垢如蓮華葉，口中舌根自手拔施。又復往作給求者王，一切世間貧窮乞人憶念我者，令彼心喜，以一切珠金等珍寶巧作自身寶手用施。又復往作知足王時，以手足施。又復往昔曾作光金閻浮提王，捨手足指以用布施。又復往昔作求善語大富王時，以愛法故，用手足抓挑自身肉捨以布施。又復往昔作示一切饒益王子，自捨身血給與病人。又復往作利益仙王，割肉截足捨以布施。又復往作居素摩王童子之時，破自身骨脂髓布施。又復往昔作尼囉拏童子之時，捨心布施。又復往作降惡王時，捨大小腸乳肚肝肺胞腎胃膽脾脂頭腦以用布施。又復往作淨藏王時，捨自身皮以用布施。又復往作金脅鹿王，捨身皮施。又復往作光明王時，一切身分分分捨施。又復往作成就一切饒益導主，一切愛物皆悉捨施，臨被殺者復捨自身而救濟之。又復往昔身作僕使，捨身供給一切眾生。又復往昔作求善語大富王時，高千肘山在上捨身投大火聚，為善說句法因緣故。又復往作一切施王，盡割身肉稱用施與，為救怖畏來歸我者。又復往作不悋王時，於被殺者自捨己身救護饒益。又復往作大悲長者，若入城內，獄中繫者放令得脫。又復往昔作象王時，自身作橋度諸眾生。又復往作魚龜瞿陀，受一切苦自身忍耐。又復往作師子鹿王，不惜筋脈救濟大
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眾，不護自身救怨家命。又復往作悲心仙時，然自身臂，失道眾生作明示道。又復往作說忍仙時，臠割我身，我救彼怨。又復往作不休息堅等住菩薩，他入我舍侵我妻婦，有自在力能忍不瞋。又復往昔作熊身時，畏失命人來至我所，我皆安慰自捨愛身。又復往昔作上仙時，心愛正法，以正法儉無法，渴法愛正法故，破身取皮取血取骨書寫法言。又復往昔作王童子，為病人故自捨己命，與作第一難得之藥而施與之。又復往作勝福德王，於破亂世財物傾盡，近怨家所自縛己身，以利益他饒益安樂。又復往作摩那婆時，在深山中見有餓虎睡寤飢急，自捨己身施令飽滿。又復往作精進比丘，發勤精進一切智智求相應行，眾生淳熟護正法故，一切苦惱種種欺陵能忍不瞋。又復往昔作堅鉀時，一正遍知正像法中勤苦持戒，如是八萬四千之身，如是阿僧祇那由他百千苦惱我皆作來，我以悕求一切智智，為欲利益一切眾生。然我不曾退菩提心，不墮大乘、不捨本願、不緩大鉀，於菩薩業不生怯弱，不曾捨離檀波羅蜜、不曾捨離尸波羅蜜、不曾退墮羼提波羅蜜、不曾破壞毘梨耶波羅蜜、不曾放捨禪波羅蜜、不疲倦修般若波羅蜜，不捨攝法修行一切菩薩之道，具足清淨不錯不謬，堅住一切菩薩之地不倦，一切菩薩三昧三摩跋提，教諸眾生發菩提心不生疲倦。聚集一切菩提分法非不得恩，發行一切菩薩之行堅住不退心，常欲滿一切菩薩諸願法門不生畏懼，聚集修行一切功德不生怯弱。何以故？一切世間最勝之處，一切所有學與無學辟支佛智，所不能證、所不能入、不能觀察。此佛法名彼不易得，若小功德和集修行則不能得，小善根者不能得故。如是若人有此宗願我當成佛，是故翹勤修行精進如功德法聚集修行，我於此處悕望欲得」。如是義故，佛說此經。
眾，不護自身救怨家命。又復往作悲心仙時，然自身臂，失道眾生作明示道。又復往作說忍仙時，臠割我身，我救彼怨。又復往作不休息堅等住菩薩，他入我舍侵我妻婦，有自在力能忍不瞋。又復往昔作熊身時，畏失命人來至我所，我皆安慰自捨愛身。又復往昔作上仙時，心愛正法，以正法儉無法，渴法愛正法故，破身取皮取血取骨書寫法言。又復往昔作王童子，為病人故自捨己命，與作第一難得之藥而施與之。又復往作勝福德王，於破亂世財物傾盡，近怨家所自縛己身，以利益他饒益安樂。又復往作摩那婆時，在深山中見有餓虎睡寤飢急，自捨己身施令飽滿。又復往作精進比丘，發勤精進一切智智求相應行，眾生淳熟護正法故，一切苦惱種種欺陵能忍不瞋。又復往昔作堅鉀時，一正遍知正像法中勤苦持戒，如是八萬四千之身，如是阿僧祇那由他百千苦惱我皆作來，我以悕求一切智智，為欲利益一切眾生。然我不曾退菩提心，不墮大乘、不捨本願、不緩大鉀，於菩薩業不生怯弱，不曾捨離檀波羅蜜、不曾捨離尸波羅蜜、不曾退墮羼提波羅蜜、不曾破壞毘梨耶波羅蜜、不曾放捨禪波羅蜜、不疲倦修般若波羅蜜，不捨攝法修行一切菩薩之道，具足清淨不錯不謬，堅住一切菩薩之地不倦，一切菩薩三昧三摩跋提，教諸眾生發菩提心不生疲倦。聚集一切菩提分法非不得恩，發行一切菩薩之行堅住不退心，常欲滿一切菩薩諸願法門不生畏懼，聚集修行一切功德不生怯弱。何以故？一切世間最勝之處，一切所有學與無學辟支佛智，所不能證、所不能入、不能觀察。此佛法名彼不易得，若小功德和集修行則不能得，小善根者不能得故。如是若人有此宗願我當成佛，是故翹勤修行精進如功德法聚集修行，我於此處悕望欲得」。如是義故，佛說此經。
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以何義故名世尊者，彼義今說。言世尊者，供養義故。復有餘義，如菩提心憂波提舍彼說應知。
以何義故名世尊者，彼義今說。言世尊者，供養義故。復有餘義，如菩提心憂波提舍彼說應知。
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何故世尊遊毘舍離大林精舍不餘處者，彼義今說。如是難者則不相應，隨在何處彼一切處皆有此難，若在餘處不離此難。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼說應知。
何故世尊遊毘舍離大林精舍不餘處者，彼義今說。如是難者則不相應，隨在何處彼一切處皆有此難，若在餘處不離此難。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼說應知。
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以何因緣而說如是三種具足不多少者，彼義今說。以有三分相對義故。以此三種，對治貪嫉破戒愚癡：以施具足對治貪嫉，以戒具足對治破戒，以聞具足對治愚癡。又復示現三種福德：施具足者示施福德，戒具足者正行福德，聞具足者示修福德。又復有義：一切眾生隨順淳熟施戒具足，一切眾生既淳熟已然後能聞，聞已觀察相應淳熟。如是隨順一切眾生淳熟相應，是故說三。又復有義：二種具足。一切佛法聚集住處得不亂法，依止不亂則聞具足，如法正覺一切佛法皆具足得。如是一切佛法聚集住處，如是因緣是故說三。
以何因緣而說如是三種具足不多少者，彼義今說。以有三分相對義故。以此三種，對治貪嫉破戒愚癡：以施具足對治貪嫉，以戒具足對治破戒，以聞具足對治愚癡。又復示現三種福德：施具足者示施福德，戒具足者正行福德，聞具足者示修福德。又復有義：一切眾生隨順淳熟施戒具足，一切眾生既淳熟已然後能聞，聞已觀察相應淳熟。如是隨順一切眾生淳熟相應，是故說三。又復有義：二種具足。一切佛法聚集住處得不亂法，依止不亂則聞具足，如法正覺一切佛法皆具足得。如是一切佛法聚集住處，如是因緣是故說三。
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為當唯有三種具足、為當更有餘法具足？彼義今說。如是三種總攝具足。若佛廣說無量具足，皆此中攝。若大海慧修多羅中彼言「世尊！菩薩所有一切具足、福德具足，智具足攝，應如是知。何以故？世尊！菩薩若修福德具足，以是因緣尊勝富貴，復能令他尊勝富貴」。智具足故口說善語，一切眾生聞者歡喜。彼施與戒福德具足，聞智具足如是無違。
為當唯有三種具足、為當更有餘法具足？彼義今說。如是三種總攝具足。若佛廣說無量具足，皆此中攝。若大海慧修多羅中彼言「世尊！菩薩所有一切具足、福德具足，智具足攝，應如是知。何以故？世尊！菩薩若修福德具足，以是因緣尊勝富貴，復能令他尊勝富貴」。智具足故口說善語，一切眾生聞者歡喜。彼施與戒福德具足，聞智具足如是無違。
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何故菩薩名種姓者，彼義今說。有師說言：有四種家，如來生處。如偈說言：
何故菩薩名種姓者，彼義今說。有師說言：有四種家，如來生處。如偈說言：
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諦捨寂靜慧， 此四真勝家，
諦捨寂靜慧， 此四真勝家，
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正遍知家生， 師說言種姓。
正遍知家生， 師說言種姓。
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又善方便是菩薩父，般若波羅蜜是菩薩母。如彼無垢名稱經說「般若菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生」。菩薩般若波羅蜜者，持故如母。方便生者，如父生子。如父母故，說言種姓。如是種姓，父母二種相似義故。又奢摩他、毘婆舍那，如是種姓生正遍知。一切姓中此門第一，一切善法是姓是門，如經中說。佛正法中二法雙行，彼奢摩他父，毘婆舍那母，彼二法種姓。偈言：
又善方便是菩薩父，般若波羅蜜是菩薩母。如彼無垢名稱經說「般若菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生」。菩薩般若波羅蜜者，持故如母。方便生者，如父生子。如父母故，說言種姓。如是種姓，父母二種相似義故。又奢摩他、毘婆舍那，如是種姓生正遍知。一切姓中此門第一，一切善法是姓是門，如經中說。佛正法中二法雙行，彼奢摩他父，毘婆舍那母，彼二法種姓。偈言：
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毘婆舍那母， 奢摩他為父，
毘婆舍那母， 奢摩他為父，
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生一切菩薩； 因毘婆舍那、
生一切菩薩； 因毘婆舍那、
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奢摩他等故， 有一切正覺。
奢摩他等故， 有一切正覺。
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又復有義：諸佛菩薩現前正住三昧、大悲，此二法是如來種姓，因此二法生於如來。諸佛菩薩現前正住，三昧為父、大悲為母。又復如是此佛菩薩現前正住，三昧為父、忍菩薩母，此是種姓。偈言：
又復有義：諸佛菩薩現前正住三昧、大悲，此二法是如來種姓，因此二法生於如來。諸佛菩薩現前正住，三昧為父、大悲為母。又復如是此佛菩薩現前正住，三昧為父、忍菩薩母，此是種姓。偈言：
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佛菩薩現前， 正住三昧父，
佛菩薩現前， 正住三昧父，
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若大悲戒忍， 是菩薩之母。
若大悲戒忍， 是菩薩之母。
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此偈明何義？說菩薩種姓之義。
此偈明何義？說菩薩種姓之義。
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以何義故名具足者？彼義今說。推覓眾物處處將來，舉掌積聚計挍備辦增益和集，故名具足。又復多法和集之義故名具足。又復有義：荷擔菩提故名具足。如外道齋大會具足，初取羊等將來營辦。如是菩提如前具足，後菩提覺。又復多法說名具足，如藥和集乃得成散，如是具足。又復有義：前種姓法堅持不失，復向彼岸。如大船舶，先和集已後向寶洲。又復有義：正圓非邪如觀察耳，如是之義故名具足。又復常修一切勝行，故名具足。又具足者，欲得出過荷負重擔出到度義。荷負重擔，不懈怠義、三界過義，故名具足。
以何義故名具足者？彼義今說。推覓眾物處處將來，舉掌積聚計挍備辦增益和集，故名具足。又復多法和集之義故名具足。又復有義：荷擔菩提故名具足。如外道齋大會具足，初取羊等將來營辦。如是菩提如前具足，後菩提覺。又復多法說名具足，如藥和集乃得成散，如是具足。又復有義：前種姓法堅持不失，復向彼岸。如大船舶，先和集已後向寶洲。又復有義：正圓非邪如觀察耳，如是之義故名具足。又復常修一切勝行，故名具足。又具足者，欲得出過荷負重擔出到度義。荷負重擔，不懈怠義、三界過義，故名具足。
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又具足者，平等集修、平等負修、平等行修、平等起修、平等作修、平等持修、平等拄修、平等養修，故名具足。等養修者，於諸眾生猶如醫師，消息病者療治眾病。等負修者，六波羅蜜，如乘船舶。等行修者，如大乘說。等起修者，菩薩修學如學射等，先正足住。等作修者，巧作一切菩薩諸業，如巧作師。等持修者，常無常等，如稱平等。等拄修者，一切菩薩能拄法舍，如堂麁柱。等集修者，一切白法如蜜蜂集。如是等義，故名具足。
又具足者，平等集修、平等負修、平等行修、平等起修、平等作修、平等持修、平等拄修、平等養修，故名具足。等養修者，於諸眾生猶如醫師，消息病者療治眾病。等負修者，六波羅蜜，如乘船舶。等行修者，如大乘說。等起修者，菩薩修學如學射等，先正足住。等作修者，巧作一切菩薩諸業，如巧作師。等持修者，常無常等，如稱平等。等拄修者，一切菩薩能拄法舍，如堂麁柱。等集修者，一切白法如蜜蜂集。如是等義，故名具足。
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又自田義若和合義，若或多義若別異義，若或廣義若寬博義若或勝義，若堅固義若牢固義，若和集義若和合義，若或物義若或財義，若或取義若積聚義，若或慚義若或愧義，故名具足。
又自田義若和合義，若或多義若別異義，若或廣義若寬博義若或勝義，若堅固義若牢固義，若和集義若和合義，若或物義若或財義，若或取義若積聚義，若或慚義若或愧義，故名具足。
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何故名施？彼義今說。若破貪貧得大富樂福德具足，是故名施。施有幾種？彼義今說。略有三種。何等為三？一者資生施；二者無畏施；三者法施。資生施者，謂飲食等種種捨施，彼資生施色香味勝淨潔如法，遠離貪垢無匱悋垢。離貪垢者，心不狹小，如是捨施，自手多施。無悋垢者，不存富樂，如是捨施。無畏施者，謂能救濟師子虎黿王賊水等如是諸畏。何者法施？倒說法者為之正說，次第學句教彼正取，廣說則有無量種種，聖無盡意說不可量。菩薩施業，所謂菩薩須食與食，即是布施一切眾生色力壽命安樂辯才。
何故名施？彼義今說。若破貪貧得大富樂福德具足，是故名施。施有幾種？彼義今說。略有三種。何等為三？一者資生施；二者無畏施；三者法施。資生施者，謂飲食等種種捨施，彼資生施色香味勝淨潔如法，遠離貪垢無匱悋垢。離貪垢者，心不狹小，如是捨施，自手多施。無悋垢者，不存富樂，如是捨施。無畏施者，謂能救濟師子虎黿王賊水等如是諸畏。何者法施？倒說法者為之正說，次第學句教彼正取，廣說則有無量種種，聖無盡意說不可量。菩薩施業，所謂菩薩須食與食，即是布施一切眾生色力壽命安樂辯才。
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又菩薩施，心濁等過皆悉遠離。彼濁心施有十四種：一者心濁；二者先妬；三者嫉心；四者慢心；五者不減慢；六者瞋心；七者簡擇；八者疑心；九者惱害；十者亂心；十一者先名；十二者依准上法選日時等次第行施；十三者懈怠；十四者先為報力。如是等法能染心故，名為濁心。心體有濁，故名為濁。先妬施者，得富樂少，眷屬不愛。先嫉施者，雖得富樂，不樂勝報惟喜下劣，坐臥床敷止宿等處，食飲富樂貪著不離。先慢施者，雖得富樂，生下劣姓心不正直。先不減慢而布施者，後受報時依他得活，如事王人伎兒使卒誑惑之人，防邏戍護種種驅使，平准市官當門守戶，放牧畜獸承事太子，下賤官人恐哧他等，博戲等人捔力相撲。如是種種廣設方便強力取物，復有踴躍劫賊之人，如是等業以自利益。先瞋施者，後得大力畜生等身，師子虎豹蛇蟒熊羆猴等中生。簡擇施者，後得報時，治生田業作子林子，若種林人作林等人，得少果報以自存活。先疑施者，後得果報富樂不常。先惱施者，雖得富樂，生夷人中若隘狹處，若災㜸地邊地生等。亂心施者，得富樂少或不得果。先名施者，雖得富樂，得財富已而復喜失。依准上法選日時等次第施者，雖受富樂，勤苦難得。懈怠施者，後受富樂，雖得不常。先為報施，後雖得報，難得而少。如是初過，菩薩如是皆悉觀察，既觀察已自心清淨，淨心生已遠離濁心，離濁心已正信相應、悲等功德相應和合，自手施與。先信布施得好方處，種姓力色受勝富樂眷屬自在，名聞辯才安樂色命，他不欺陵，為人讚歎第一自在，勝坐臥處止宿等處，堂舍莊嚴飲食衣服塗香眾香色聲味觸，得如是等富樂住處。
又菩薩施，心濁等過皆悉遠離。彼濁心施有十四種：一者心濁；二者先妬；三者嫉心；四者慢心；五者不減慢；六者瞋心；七者簡擇；八者疑心；九者惱害；十者亂心；十一者先名；十二者依准上法選日時等次第行施；十三者懈怠；十四者先為報力。如是等法能染心故，名為濁心。心體有濁，故名為濁。先妬施者，得富樂少，眷屬不愛。先嫉施者，雖得富樂，不樂勝報惟喜下劣，坐臥床敷止宿等處，食飲富樂貪著不離。先慢施者，雖得富樂，生下劣姓心不正直。先不減慢而布施者，後受報時依他得活，如事王人伎兒使卒誑惑之人，防邏戍護種種驅使，平准市官當門守戶，放牧畜獸承事太子，下賤官人恐哧他等，博戲等人捔力相撲。如是種種廣設方便強力取物，復有踴躍劫賊之人，如是等業以自利益。先瞋施者，後得大力畜生等身，師子虎豹蛇蟒熊羆猴等中生。簡擇施者，後得報時，治生田業作子林子，若種林人作林等人，得少果報以自存活。先疑施者，後得果報富樂不常。先惱施者，雖得富樂，生夷人中若隘狹處，若災㜸地邊地生等。亂心施者，得富樂少或不得果。先名施者，雖得富樂，得財富已而復喜失。依准上法選日時等次第施者，雖受富樂，勤苦難得。懈怠施者，後受富樂，雖得不常。先為報施，後雖得報，難得而少。如是初過，菩薩如是皆悉觀察，既觀察已自心清淨，淨心生已遠離濁心，離濁心已正信相應、悲等功德相應和合，自手施與。先信布施得好方處，種姓力色受勝富樂眷屬自在，名聞辯才安樂色命，他不欺陵，為人讚歎第一自在，勝坐臥處止宿等處，堂舍莊嚴飲食衣服塗香眾香色聲味觸，得如是等富樂住處。
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何故名戒？彼義今說。若能寂靜非法律儀、惡不善法，能生善道能得三昧，如是名戒。戒有幾種？彼義今說。略有三種，謂律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒。彼所謂戒律儀戒者，菩薩正取七眾律儀，所謂比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷戒。出家、在家，如是次第皆律儀攝。
何故名戒？彼義今說。若能寂靜非法律儀、惡不善法，能生善道能得三昧，如是名戒。戒有幾種？彼義今說。略有三種，謂律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒。彼所謂戒律儀戒者，菩薩正取七眾律儀，所謂比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷戒。出家、在家，如是次第皆律儀攝。
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何者菩薩攝善法戒？菩薩所有善法及戒皆正聚已，然後修集大菩提善。若身、若口、若意等善，如是略說攝善法戒。又復菩薩何所依止？依戒住戒，然後修聞，次修思惟，後奢摩他毘婆舍那專一樂行。如尊長前正面言語，先禮拜已後起合掌，時時常爾。如是時時如是尊長敬重供給，常於病者悲心供給，若聞善語讚言善哉，於功德人說實功德，生如是心普為十方。如彼十方一切眾生一切福德勤心隨喜，喜心生已然後口說。於他一切犯觸己者皆能忍受。一切所修身口意善，皆悉願取阿耨多羅三藐三菩提。時時種種供養三寶，一切種種設供養已，口發正願，相應精進常護善分，身不放逸、口誦學句、意念發行，藏護根門食惟知足，初夜後夜覺寤相應。親近善人依善知識，自識己錯，犯過識知，見已知改。犯佛菩薩諸福德人，盡心懺悔。如是等分攝取善法，得善法已守護增長。若如是戒，是名菩薩攝善法戒。
何者菩薩攝善法戒？菩薩所有善法及戒皆正聚已，然後修集大菩提善。若身、若口、若意等善，如是略說攝善法戒。又復菩薩何所依止？依戒住戒，然後修聞，次修思惟，後奢摩他毘婆舍那專一樂行。如尊長前正面言語，先禮拜已後起合掌，時時常爾。如是時時如是尊長敬重供給，常於病者悲心供給，若聞善語讚言善哉，於功德人說實功德，生如是心普為十方。如彼十方一切眾生一切福德勤心隨喜，喜心生已然後口說。於他一切犯觸己者皆能忍受。一切所修身口意善，皆悉願取阿耨多羅三藐三菩提。時時種種供養三寶，一切種種設供養已，口發正願，相應精進常護善分，身不放逸、口誦學句、意念發行，藏護根門食惟知足，初夜後夜覺寤相應。親近善人依善知識，自識己錯，犯過識知，見已知改。犯佛菩薩諸福德人，盡心懺悔。如是等分攝取善法，得善法已守護增長。若如是戒，是名菩薩攝善法戒。
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何者菩薩攝眾生戒？彼要略說有十一種，此義應知。何等十一？一者種種饒益眾生，種種因緣同事相應。二者眾生病不病等，種種諸苦供給伴等。三者世間出世間義，如彼法說，先示方便先示道理。四者報眾生恩，不忘恩報，隨所宜護隨報供給。五者師子虎王水火賊等，種種畏處護諸眾生。六者諸親善友亡失富樂、憂悲殃罪，能為除遣。七者貧窮苦惱乞匃眾生，一切所須皆悉給與，行善之人依正捨法功德攝取。八者先語問訊，後語問訊應時而往。九者若他呼喚取食飲等，世間饒益彼此往來。以要言之，一切所有不饒益事、不可愛行，皆悉捨離，心隨順轉。十者自實功德心生歡喜，公白正取畢竟唱說以潤益心。若治若擯、若罰若黜、或時驅遣，諸如是等不善處擯，令住善處相應饒益。十一者以神通力示地獄等毀呰不善，令入佛法教化眾生，令其歡喜得未曾有。又復聖者無盡意說六十七種，謂於一切諸眾生所不起惱害，如是等故。又菩薩藏修多羅中，廣說無量如來戒故。
何者菩薩攝眾生戒？彼要略說有十一種，此義應知。何等十一？一者種種饒益眾生，種種因緣同事相應。二者眾生病不病等，種種諸苦供給伴等。三者世間出世間義，如彼法說，先示方便先示道理。四者報眾生恩，不忘恩報，隨所宜護隨報供給。五者師子虎王水火賊等，種種畏處護諸眾生。六者諸親善友亡失富樂、憂悲殃罪，能為除遣。七者貧窮苦惱乞匃眾生，一切所須皆悉給與，行善之人依正捨法功德攝取。八者先語問訊，後語問訊應時而往。九者若他呼喚取食飲等，世間饒益彼此往來。以要言之，一切所有不饒益事、不可愛行，皆悉捨離，心隨順轉。十者自實功德心生歡喜，公白正取畢竟唱說以潤益心。若治若擯、若罰若黜、或時驅遣，諸如是等不善處擯，令住善處相應饒益。十一者以神通力示地獄等毀呰不善，令入佛法教化眾生，令其歡喜得未曾有。又復聖者無盡意說六十七種，謂於一切諸眾生所不起惱害，如是等故。又菩薩藏修多羅中，廣說無量如來戒故。
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又復此戒無量無邊功德和集，如是功德今說少分，所謂戒名出家人戒。如大富人身少喜樂，於善法中增長如母、於惡法中能護如父，如在俗人有財物故，一切饒益皆悉成就。出家人戒亦復如是，正導如是，如人正行則無衰損，如善人所報恩具足，如世間人愛惜身命，又如勝智世所讚歎，如慎王語。求解脫人護戒亦爾，欲求解脫當歸依佛，欲生善道當歸依戒。安身之本，戒是第一知識。遇惡善友不捨戒亦如是，欲自利益至死不捨。如女慚愧世人莊嚴，如人勝行不諂為最，如梵行中見柔和勝，如欲大貴不幻為本，如不放逸多饒功德。欲證勝法依觀察得，如近善友初中後時，悕望學人時節如海不可得過。如諸眾生依地而住，依戒住持一切勝法。如水能潤一切種子，戒能津潤善法種子，如火成根，如風能令分分開張，如行住物空為無障。欲證果人，戒如堅瓶、戒如寶藏，如隨所欲。𤛗得之牛如食資糧，如人因杖得行住等。如息依命、如命慧勝。如國有王人所依止，如軍有將，功德軍眾戒是統將。如婦女人一切樂行皆因夫主，如行道人所有資糧，若行天道戒是資糧。如曠野行主將善導，行善法者戒是前導。如大海船，若人方便渡生死海，以戒為船。如病大藥，煩惱病者戒為良藥。如戰鬪處所有器杖，共魔王戰以戒遮防。如潤親友不可得捨，戒是賢聖。如大闇中燈為照明，未來大闇以戒為燈。如過度河等因橋而渡，出三惡道諸方便中戒最為大。如清涼舍能離大熱，煩惱大熱戒能清涼。如怖畏者歸依健兒執刀杖者，畏惡道人戒是歸依。菩薩之人如住實家，善凡夫人如自己物。菩薩之人如住捨家，行道之人如所行道。菩薩之人如住家家，得果之人能為他說。菩薩之人如住慧家，不動之人平坦清淨。如諂捨直如貪捨施，如嫉心人捨不嫉心，如幻偽人心不觀察，如沈審人捨離高心，如謹慎人捨放逸過。如王有眼，無眼闇人非其境界。八聖道分解脫相應，不觀察人去之甚遠。如阿羅漢愛涅槃法，如人自愛。如佛出世次第善轉，如住正法則住果證。如佛世尊利益自他，如僕事主物時方處皆須相應。如人獲得須陀洹果則心安隱。如得良時造作不悔。如菩薩願終得解脫。如良善田種善種子生長廣收。如時方則因緣具足，智色愛樂自多受用。如善根熟則有勢力。如自善行自心歡喜。如人無罪，此世來世則無所畏。如勇健人所依正行，戒如正行善喜自修。如修慈者善心安樂，如修喜者心常慶悅，如修悲者心則正信，如修捨者心常隨順。四種正法如實諦信，如世間法障礙寂靜隨順樂行。如因聞故則得辯才。如巧語人則無所畏，如智明人則有名稱，如善語人不可破壞
又復此戒無量無邊功德和集，如是功德今說少分，所謂戒名出家人戒。如大富人身少喜樂，於善法中增長如母、於惡法中能護如父，如在俗人有財物故，一切饒益皆悉成就。出家人戒亦復如是，正導如是，如人正行則無衰損，如善人所報恩具足，如世間人愛惜身命，又如勝智世所讚歎，如慎王語。求解脫人護戒亦爾，欲求解脫當歸依佛，欲生善道當歸依戒。安身之本，戒是第一知識。遇惡善友不捨戒亦如是，欲自利益至死不捨。如女慚愧世人莊嚴，如人勝行不諂為最，如梵行中見柔和勝，如欲大貴不幻為本，如不放逸多饒功德。欲證勝法依觀察得，如近善友初中後時，悕望學人時節如海不可得過。如諸眾生依地而住，依戒住持一切勝法。如水能潤一切種子，戒能津潤善法種子，如火成根，如風能令分分開張，如行住物空為無障。欲證果人，戒如堅瓶、戒如寶藏，如隨所欲。𤛗得之牛如食資糧，如人因杖得行住等。如息依命、如命慧勝。如國有王人所依止，如軍有將，功德軍眾戒是統將。如婦女人一切樂行皆因夫主，如行道人所有資糧，若行天道戒是資糧。如曠野行主將善導，行善法者戒是前導。如大海船，若人方便渡生死海，以戒為船。如病大藥，煩惱病者戒為良藥。如戰鬪處所有器杖，共魔王戰以戒遮防。如潤親友不可得捨，戒是賢聖。如大闇中燈為照明，未來大闇以戒為燈。如過度河等因橋而渡，出三惡道諸方便中戒最為大。如清涼舍能離大熱，煩惱大熱戒能清涼。如怖畏者歸依健兒執刀杖者，畏惡道人戒是歸依。菩薩之人如住實家，善凡夫人如自己物。菩薩之人如住捨家，行道之人如所行道。菩薩之人如住家家，得果之人能為他說。菩薩之人如住慧家，不動之人平坦清淨。如諂捨直如貪捨施，如嫉心人捨不嫉心，如幻偽人心不觀察，如沈審人捨離高心，如謹慎人捨放逸過。如王有眼，無眼闇人非其境界。八聖道分解脫相應，不觀察人去之甚遠。如阿羅漢愛涅槃法，如人自愛。如佛出世次第善轉，如住正法則住果證。如佛世尊利益自他，如僕事主物時方處皆須相應。如人獲得須陀洹果則心安隱。如得良時造作不悔。如菩薩願終得解脫。如良善田種善種子生長廣收。如時方則因緣具足，智色愛樂自多受用。如善根熟則有勢力。如自善行自心歡喜。如人無罪，此世來世則無所畏。如勇健人所依正行，戒如正行善喜自修。如修慈者善心安樂，如修喜者心常慶悅，如修悲者心則正信，如修捨者心常隨順。四種正法如實諦信，如世間法障礙寂靜隨順樂行。如因聞故則得辯才。如巧語人則無所畏，如智明人則有名稱，如善語人不可破壞
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，如法順法能成就證，得明解脫正覺之人正道如幢。如有智人則能修禪，如伴修道，如健因緣則無所畏。如山饒寶饒功德寶，如海住處多饒。希有如來弟子，戒如大海，是入道行如信得果。如覺知者依道理行，雖曰無水猶能洗浴，無根莖葉而生香物。不穿不瑩，非金非寶非是真珠而是莊嚴，雖非境界而能生於後世樂報，世間人天修羅魔梵一切沙門婆羅門等之所讚歎。非因他樂，是得天道涅槃方便。如濟不邪無有泥溺離石得石，如是可渡渡信河濟。如財物等離種種過。如離過道資糧柴薪、水及水泉，正直不迴不高不下，惡虫蛇蝎青蠅蚊子寒熱賊等惡物離道。如不須犁不種不熟，饒種種田。雖無種樹無藥無林，而得美果味如甘露。不在高原不下濕生，非餘人作又無人穿，常新華鬘不乾不燥。如善冷水淋灌却熱。雖不防護不器仗鬪，不與財物不令怖畏而得樂具。常得富樂離諍鬪處。如大寶山價直無量不出於海。過大眾畏、命畏、罰畏、不活畏、惡道等畏。如影隨身，此世後世常與身俱，此如是等種種功德戒相應故。
，如法順法能成就證，得明解脫正覺之人正道如幢。如有智人則能修禪，如伴修道，如健因緣則無所畏。如山饒寶饒功德寶，如海住處多饒。希有如來弟子，戒如大海，是入道行如信得果。如覺知者依道理行，雖曰無水猶能洗浴，無根莖葉而生香物。不穿不瑩，非金非寶非是真珠而是莊嚴，雖非境界而能生於後世樂報，世間人天修羅魔梵一切沙門婆羅門等之所讚歎。非因他樂，是得天道涅槃方便。如濟不邪無有泥溺離石得石，如是可渡渡信河濟。如財物等離種種過。如離過道資糧柴薪、水及水泉，正直不迴不高不下，惡虫蛇蝎青蠅蚊子寒熱賊等惡物離道。如不須犁不種不熟，饒種種田。雖無種樹無藥無林，而得美果味如甘露。不在高原不下濕生，非餘人作又無人穿，常新華鬘不乾不燥。如善冷水淋灌却熱。雖不防護不器仗鬪，不與財物不令怖畏而得樂具。常得富樂離諍鬪處。如大寶山價直無量不出於海。過大眾畏、命畏、罰畏、不活畏、惡道等畏。如影隨身，此世後世常與身俱，此如是等種種功德戒相應故。
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何故名聞？彼義今說。謂不善法寂靜相應。若不能爾，則非義語。修多羅等十二部經言語說法，是故名聞。聖無盡意說八十種，謂欲修行順心行等。以何義故，漏與不漏二種具足得一切智？不漏法者，彼義今說。智慧觀察唯一味故，如蜜蜂王。譬如蜂王，種種異物皆作一味。菩薩亦爾，漏與不漏二種具足，以智慧力皆為一味。又願方便，令漏不漏二種具足得一切智。不漏之法，如《寶積經》佛言「迦葉！譬如諸方四維等處所有大河并及眷屬一切水聚，入大海已，彼一切水平等一味，所謂鹹味。如是。迦葉！菩薩如是以種種門，集諸善根願菩提故，一切一味，所謂皆是一切智味」。
何故名聞？彼義今說。謂不善法寂靜相應。若不能爾，則非義語。修多羅等十二部經言語說法，是故名聞。聖無盡意說八十種，謂欲修行順心行等。以何義故，漏與不漏二種具足得一切智？不漏法者，彼義今說。智慧觀察唯一味故，如蜜蜂王。譬如蜂王，種種異物皆作一味。菩薩亦爾，漏與不漏二種具足，以智慧力皆為一味。又願方便，令漏不漏二種具足得一切智。不漏之法，如《寶積經》佛言「迦葉！譬如諸方四維等處所有大河并及眷屬一切水聚，入大海已，彼一切水平等一味，所謂鹹味。如是。迦葉！菩薩如是以種種門，集諸善根願菩提故，一切一味，所謂皆是一切智味」。
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施戒聞等幾因緣者，彼義今說。施具足者二種因緣：一、離貧窮；二、得大富。戒具足者，二種因緣：一、離惡道；二、生善道。聞具足者，二種因緣：謂離愚癡、得大智慧。
施戒聞等幾因緣者，彼義今說。施具足者二種因緣：一、離貧窮；二、得大富。戒具足者，二種因緣：一、離惡道；二、生善道。聞具足者，二種因緣：謂離愚癡、得大智慧。
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又復菩薩三種具足，自他利益施攝眾生，攝眾生已令住戒聞。如是具足他利益行，自利成就阿耨多羅三藐三菩提。如是具足自利益行。
又復菩薩三種具足，自他利益施攝眾生，攝眾生已令住戒聞。如是具足他利益行，自利成就阿耨多羅三藐三菩提。如是具足自利益行。
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說三具足，何故初施、中戒、後聞？彼義今說。依漸次義，示現佛法如彼大海。譬如大海次第漸深，佛法亦爾，初說布施、中戒、後聞。又復有義：在家菩薩食等施已，彼後時聞出家功德，聞已深信捨家出家，既出家已方得淨戒，以住戒故離世間業得無上聞，是故在後說聞具足。又復有義：上生次第，菩薩最初自他饒益是故行施。彼布施已次行何者？如是思惟：世尊說戒及持戒人。復有何者次第相應？此則說聞。以要言之，施具足者，世尊示現檀波羅蜜；戒具足者，尸波羅蜜；聞具足者，忍、進、禪、慧波羅蜜爾。又復有義：施、戒示現福德具足聞智具足。又復有義：施戒具足示障礙道，聞具足者示無礙道。
說三具足，何故初施、中戒、後聞？彼義今說。依漸次義，示現佛法如彼大海。譬如大海次第漸深，佛法亦爾，初說布施、中戒、後聞。又復有義：在家菩薩食等施已，彼後時聞出家功德，聞已深信捨家出家，既出家已方得淨戒，以住戒故離世間業得無上聞，是故在後說聞具足。又復有義：上生次第，菩薩最初自他饒益是故行施。彼布施已次行何者？如是思惟：世尊說戒及持戒人。復有何者次第相應？此則說聞。以要言之，施具足者，世尊示現檀波羅蜜；戒具足者，尸波羅蜜；聞具足者，忍、進、禪、慧波羅蜜爾。又復有義：施、戒示現福德具足聞智具足。又復有義：施戒具足示障礙道，聞具足者示無礙道。
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三具足經論憂波提舍
三具足經論憂波提舍
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