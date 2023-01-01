轉法輪經憂波提舍翻譯之記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪經憂波提舍翻譯之記

轉法輪經，如來初說；憂波提舍，義門之名，天親菩薩之所開示。佛說為誰？憍陳如等。義行此方，必主其人。魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密，善求義方，選真簡偽，故請法師毘目智仙并其弟子瞿曇流支，於鄴城內在金華寺，出此義門憂波提舍。興和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子十一日譯，三千九百四十二言。沙門曇林對譯錄記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪經，如來初說；憂波提舍，義門之名，天親菩薩之所開示。佛說為誰？憍陳如等。義行此方，必主其人。魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密，善求義方，選真簡偽，故請法師毘目智仙并其弟子瞿曇流支，於鄴城內在金華寺，出此義門憂波提舍。興和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子十一日譯，三千九百四十二言。沙門曇林對譯錄記。

轉法輪經憂波提舍(有釋論無經本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪經憂波提舍(有釋論無經本)

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

元魏天竺三藏毘目智仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏毘目智仙譯

如是我聞：一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告智員大海樂說辯才菩薩言：智員大海樂說辯才！有二種住持如來轉法輪。何等為二？一者眾生住持；二者法住持。智員大海樂說辯才！此二種住持，如來轉法輪乃至盡此修多羅說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告智員大海樂說辯才菩薩言：智員大海樂說辯才！有二種住持如來轉法輪。何等為二？一者眾生住持；二者法住持。智員大海樂說辯才！此二種住持，如來轉法輪乃至盡此修多羅說。

此正法輪勝修多羅，以何義故？彼牟尼王不可思議、不可稱、不可說、不可量、不可喻如虛空，不斷不常順入因緣，寂靜勝、寂靜最勝、寂靜第一寂靜，如實諦不虛妄，如來轉無上法輪，說此修多羅。如來弟子聲聞之人、聲聞弟子、諸仙人等之所讚歎。此因緣故，我今解釋。云何解釋？無量功德大牟尼王，何故轉此不可思議、不可稱量、第一寂靜善無垢輪？一、以何義故名勝修多羅？二、以何義故名為世尊？(本元少第三法)四、如來何故在王舍城耆闍崛山，二種住持轉此法輪不在餘處？五、以何義故名為如來？六、以何義故名為法輪？七、又復世尊幾轉幾行而轉法輪？八、又復世尊此中說轉，何故如來不生法門說一切法不轉不迴？應如是知畢竟不起。若此轉者，云何得避彼修多羅，彼修多羅則不須避。九、又若此說眾生住持法，住持者云何？般若波羅蜜中，如來告彼須菩提言「如來設復經劫說言眾生眾生，頗有眾生生滅不耶？須菩提言：不也。世尊！一切眾生無始來淨」。如來復於無垢名稱修多羅說「若住法想，此則大病」。若眾生法皆不可得，然則世尊何所住持而轉法輪？此須解釋。十、又復世尊以何義故，捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴、無量勝人多眾集處，於波羅奈少人眾處、在波吒離樹影蔭下鹿苑之中而轉法輪？此之因緣亦須解釋。十一、又復世尊何處初坐而轉法輪？十二、又復世尊轉法輪時，幾許眾生捨惡行善？十三、以要言之，示現云何眾生住持及法住持？十四、此皆是難，自下解釋。彼法今說。以何義故，彼最第一無垢廣博、不可稱量、不可思議、不可破壞、甚深不動正覺世尊已說此經，又復今說勝無垢廣博、不可稱譽？三界眾生所讚世尊，何故說此不可稱量離一切過勝修多羅？此義今釋。世尊恐彼會中有天、阿修羅、人、龍及夜叉、鳩槃茶等，聞轉法輪心生疑惑，不知世尊幾種住持而轉法輪。世尊觀察眾生疑心，為斷彼疑，是故為說二種住持而轉法輪。此義云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此正法輪勝修多羅，以何義故？彼牟尼王不可思議、不可稱、不可說、不可量、不可喻如虛空，不斷不常順入因緣，寂靜勝、寂靜最勝、寂靜第一寂靜，如實諦不虛妄，如來轉無上法輪，說此修多羅。如來弟子聲聞之人、聲聞弟子、諸仙人等之所讚歎。此因緣故，我今解釋。云何解釋？無量功德大牟尼王，何故轉此不可思議、不可稱量、第一寂靜善無垢輪？一、以何義故名勝修多羅？二、以何義故名為世尊？(本元少第三法)四、如來何故在王舍城耆闍崛山，二種住持轉此法輪不在餘處？五、以何義故名為如來？六、以何義故名為法輪？七、又復世尊幾轉幾行而轉法輪？八、又復世尊此中說轉，何故如來不生法門說一切法不轉不迴？應如是知畢竟不起。若此轉者，云何得避彼修多羅，彼修多羅則不須避。九、又若此說眾生住持法，住持者云何？般若波羅蜜中，如來告彼須菩提言「如來設復經劫說言眾生眾生，頗有眾生生滅不耶？須菩提言：不也。世尊！一切眾生無始來淨」。如來復於無垢名稱修多羅說「若住法想，此則大病」。若眾生法皆不可得，然則世尊何所住持而轉法輪？此須解釋。十、又復世尊以何義故，捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴、無量勝人多眾集處，於波羅奈少人眾處、在波吒離樹影蔭下鹿苑之中而轉法輪？此之因緣亦須解釋。十一、又復世尊何處初坐而轉法輪？十二、又復世尊轉法輪時，幾許眾生捨惡行善？十三、以要言之，示現云何眾生住持及法住持？十四、此皆是難，自下解釋。彼法今說。以何義故，彼最第一無垢廣博、不可稱量、不可思議、不可破壞、甚深不動正覺世尊已說此經，又復今說勝無垢廣博、不可稱譽？三界眾生所讚世尊，何故說此不可稱量離一切過勝修多羅？此義今釋。世尊恐彼會中有天、阿修羅、人、龍及夜叉、鳩槃茶等，聞轉法輪心生疑惑，不知世尊幾種住持而轉法輪。世尊觀察眾生疑心，為斷彼疑，是故為說二種住持而轉法輪。此義云何？偈言：

世間人及天， 疑心觀法主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間人及天， 疑心觀法主；

為斷疑義故， 說此修多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷疑義故， 說此修多羅。

又復世尊有大悲力，饒益眾生故說此經。云何世尊大悲力說此義？今說世尊如是於諸眾生知無眾生、諸法皆如乾闥婆城，如是知已眾生住持及法住持已轉法輪。此義云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復世尊有大悲力，饒益眾生故說此經。云何世尊大悲力說此義？今說世尊如是於諸眾生知無眾生、諸法皆如乾闥婆城，如是知已眾生住持及法住持已轉法輪。此義云何？偈言：

知世間無我， 如幻乾闥婆； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世間無我， 如幻乾闥婆；

眾生法住持， 如來大悲說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生法住持， 如來大悲說。

示現自力，故能說義。世間更無能住持者，唯佛能作二種住持，更無有人能轉法輪如我轉者。又復有義，偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現自力，故能說義。世間更無能住持者，唯佛能作二種住持，更無有人能轉法輪如我轉者。又復有義，偈言：

非是天宮殿、 非阿修羅舍、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是天宮殿、 非阿修羅舍、

非人處龍宮， 有如是眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非人處龍宮， 有如是眾生，

第一不可稱， 離過滅三苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一不可稱， 離過滅三苦，

天人恭敬禮， 善轉第一輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人恭敬禮， 善轉第一輪。

又無量苦無量具足，然後乃得阿耨多羅三藐三菩提故。始行菩薩若聞是已心生怯弱，如來為欲除彼怯弱，示現此義，無垢淨覺，若無量苦無量具足，得阿耨多羅三藐三菩提。無量功德示此法輪。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又無量苦無量具足，然後乃得阿耨多羅三藐三菩提故。始行菩薩若聞是已心生怯弱，如來為欲除彼怯弱，示現此義，無垢淨覺，若無量苦無量具足，得阿耨多羅三藐三菩提。無量功德示此法輪。偈言：

金珠真珠等， 妻子國城施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金珠真珠等， 妻子國城施，

頭分眼骨髓， 手足等施勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭分眼骨髓， 手足等施勝。

種種苦持戒， 希有得佛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種苦持戒， 希有得佛身，

功德不可稱， 為疑怯者示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德不可稱， 為疑怯者示。

佛增上意觀眾生心，無量功德而轉法輪。又復未發菩提心人聲聞緣覺乘，欲入涅槃、舍大乘住，持此義示現。又復勝意，若有聲聞緣覺等乘入涅槃舍，則不復轉無上法輪。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛增上意觀眾生心，無量功德而轉法輪。又復未發菩提心人聲聞緣覺乘，欲入涅槃、舍大乘住，持此義示現。又復勝意，若有聲聞緣覺等乘入涅槃舍，則不復轉無上法輪。偈言：

小心離悲等， 欲入二涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小心離悲等， 欲入二涅槃；

牟尼說此經， 令住第一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼說此經， 令住第一乘。

又此福人歡喜饒益，此義示現。一切世間最勝無比轉法輪師，無如我師。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此福人歡喜饒益，此義示現。一切世間最勝無比轉法輪師，無如我師。偈言：

若已歸依佛， 今歸當復歸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已歸依佛， 今歸當復歸；

牟尼喜彼人， 說此修多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼喜彼人， 說此修多羅。

若餘依止外道之人將引饒益，此義示現。無垢功德莊嚴妙身而轉法輪，汝師非比，汝師不能令汝獲得無漏善法。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若餘依止外道之人將引饒益，此義示現。無垢功德莊嚴妙身而轉法輪，汝師非比，汝師不能令汝獲得無漏善法。偈言：

依止惡知識， 如來見世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止惡知識， 如來見世間，

為引彼人故， 為說此經寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為引彼人故， 為說此經寶。

一切智慢寂靜饒益，示現此義。我一切智今者新轉無上法輪，云何汝是一切智人？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智慢寂靜饒益，示現此義。我一切智今者新轉無上法輪，云何汝是一切智人？偈言：

佛初轉法輪， 能除斷常倒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛初轉法輪， 能除斷常倒；

不能轉淨輪， 彼非一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能轉淨輪， 彼非一切智。

求廣勝果無上福田饒益，示現不可思議果報能與。若有能轉無上法輪，布施彼者得大果報。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求廣勝果無上福田饒益，示現不可思議果報能與。若有能轉無上法輪，布施彼者得大果報。偈言：

若有人能轉， 無上正法輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人能轉， 無上正法輪；

少施如是人， 得無比果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少施如是人， 得無比果報。

又菩薩行得果饒益，示現此義，世尊說言「我此法輪能大饒益。已行無量億那由他百千苦行，能捨難捨。譬如抒海心不休息」。又言「本生作摩那婆，身及妻子我皆捨施」。又言「本生作梵得王，所愛二子我捨布施，心不生悔」。又言「本生作善牙王，最端正女人中勝妙，名孫陀利，施婆羅門」。又言「本生作德藏王，得陀羅尼，我七千年未一脇臥」。又言「本生作不思議功德寶德王之太子，童子之身，一切論義我皆已得，為眾生說」。又言「本生作身汁仙，割身手足不生瞋恨，為說忍法」。又言「本生作月光王，捨頭布施不生瞋恨」。又言「本作一切眾生所喜見王童子之身，我十二年食香燒身供養佛法，心不生悔」。又言「本作療病王身，已療一切閻浮提人一切病苦。如是種種無量苦惱皆悉已作，有大饒益，我已證得」。如是菩薩種種苦行得果示現，示現饒益。世尊已說此修多羅。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又菩薩行得果饒益，示現此義，世尊說言「我此法輪能大饒益。已行無量億那由他百千苦行，能捨難捨。譬如抒海心不休息」。又言「本生作摩那婆，身及妻子我皆捨施」。又言「本生作梵得王，所愛二子我捨布施，心不生悔」。又言「本生作善牙王，最端正女人中勝妙，名孫陀利，施婆羅門」。又言「本生作德藏王，得陀羅尼，我七千年未一脇臥」。又言「本生作不思議功德寶德王之太子，童子之身，一切論義我皆已得，為眾生說」。又言「本生作身汁仙，割身手足不生瞋恨，為說忍法」。又言「本生作月光王，捨頭布施不生瞋恨」。又言「本作一切眾生所喜見王童子之身，我十二年食香燒身供養佛法，心不生悔」。又言「本作療病王身，已療一切閻浮提人一切病苦。如是種種無量苦惱皆悉已作，有大饒益，我已證得」。如是菩薩種種苦行得果示現，示現饒益。世尊已說此修多羅。偈言：

若如是初因， 苦行廣捨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是初因， 苦行廣捨身，

貧窮乞匃者， 隨所應施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧窮乞匃者， 隨所應施與。

離一切諸過， 第一寂靜輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切諸過， 第一寂靜輪，

說不毀第一， 是故我今轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說不毀第一， 是故我今轉。

以何義故名世尊者，堪受供養故名世尊。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼中示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故名世尊者，堪受供養故名世尊。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼中示現。

如來何故在王舍城耆闍崛山，二種住持轉于法輪，不餘處者，難不相應。隨在何處此難無窮，世尊若在餘處遊行亦有此難，是則無窮。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼處示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來何故在王舍城耆闍崛山，二種住持轉于法輪，不餘處者，難不相應。隨在何處此難無窮，世尊若在餘處遊行亦有此難，是則無窮。更有餘義，如菩提心憂波提舍彼處示現。

以何義故名如來者？彼義今說。如實而來故名如來。何法名如？涅槃名如。眾生與法彼二不如。如世尊說「諸比丘！第一聖諦不虛妄法名為涅槃」。知故名來。異聲論界、知字論界，如世人說，此人來生。此明何義？此明智慧具足。來義如是。涅槃名如，知解名來，正覺涅槃故名如來。又空、無相、無願名如，如彼一切行故名如來。又四聖諦此名為如，非餘人見，彼一切行故名如來。又復一切如是佛法此名為如，彼來此人故名如來。又復如名六波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，正覺彼來故名如來。實捨寂慧安住是如，如彼無上正遍知來故名如來。一切如是菩薩諸地：歡喜、離垢、明、焰、難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲等十，此名為如。如彼無上正遍知來故名如來。如八道來故名如來。以有般若波羅蜜足方便足來故名如來。或名如去。言如去者，或以如說故名如去。又如去者，去不復來故名如去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故名如來者？彼義今說。如實而來故名如來。何法名如？涅槃名如。眾生與法彼二不如。如世尊說「諸比丘！第一聖諦不虛妄法名為涅槃」。知故名來。異聲論界、知字論界，如世人說，此人來生。此明何義？此明智慧具足。來義如是。涅槃名如，知解名來，正覺涅槃故名如來。又空、無相、無願名如，如彼一切行故名如來。又四聖諦此名為如，非餘人見，彼一切行故名如來。又復一切如是佛法此名為如，彼來此人故名如來。又復如名六波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，正覺彼來故名如來。實捨寂慧安住是如，如彼無上正遍知來故名如來。一切如是菩薩諸地：歡喜、離垢、明、焰、難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲等十，此名為如。如彼無上正遍知來故名如來。如八道來故名如來。以有般若波羅蜜足方便足來故名如來。或名如去。言如去者，或以如說故名如去。又如去者，去不復來故名如去。

以何義故名法輪者，彼義今說。法體是輪，故名法輪。譬如世間銅體是瓶，故名銅瓶；木體為輪，故名木輪。此亦如是，法體為輪，故名法輪，如是示現。何者是法？謂三十七菩提分法。此法是輪，故名法輪。又一切法自體覺義是法輪義。又一切法勝莊嚴義、又取捨義，如是等義名為法輪。捨何等物？謂捨有為。取何者物？謂取涅槃。又能破壞一切煩惱，是故名輪，如時運輪；法王治輪，如輪王輪；一切世間光明照輪，如星宿輪。又說法輪不斷常輪，二邊不定。又不生輪，如因緣生。又不二輪，如眼與色，乃至意法不二應知。不可得輪，以三世法不可得故。又復空輪，離諸見故。又無相輪，觀一切相離諸相故。又無願輪，離三界故。一切分別不別異輪，以一切法不分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故名法輪者，彼義今說。法體是輪，故名法輪。譬如世間銅體是瓶，故名銅瓶；木體為輪，故名木輪。此亦如是，法體為輪，故名法輪，如是示現。何者是法？謂三十七菩提分法。此法是輪，故名法輪。又一切法自體覺義是法輪義。又一切法勝莊嚴義、又取捨義，如是等義名為法輪。捨何等物？謂捨有為。取何者物？謂取涅槃。又能破壞一切煩惱，是故名輪，如時運輪；法王治輪，如輪王輪；一切世間光明照輪，如星宿輪。又說法輪不斷常輪，二邊不定。又不生輪，如因緣生。又不二輪，如眼與色，乃至意法不二應知。不可得輪，以三世法不可得故。又復空輪，離諸見故。又無相輪，觀一切相離諸相故。又無願輪，離三界故。一切分別不別異輪，以一切法不分別故。

世尊復於阿那婆達多龍王修多羅中告龍王言「賢面龍王！又法輪者，實不壞行，如是名輪，三世等故。無自體輪，以離有無二種見故。又復離輪，身無染故。又不著輪，以離心意意識等故。無處所輪，以捨一切有行生故。又復實輪，大實見故。又復諦輪，正修不壞故。又不盡輪，示不盡故。又法界輪，以一切法皆悉行故。又實際輪，以前後際非際輪故。又如如輪，諸法自體無自體故。已無為輪，一切疑慮觀察定故。又復常輪，聖性集故。又復空輪，不見內外一切物故。又無相輪，以一切相不分別故。又無願輪，以一切法不攀緣故。又無為輪，一切言語所說皆空，不可說故」。如是世尊所說法輪，此等皆是法輪之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復於阿那婆達多龍王修多羅中告龍王言「賢面龍王！又法輪者，實不壞行，如是名輪，三世等故。無自體輪，以離有無二種見故。又復離輪，身無染故。又不著輪，以離心意意識等故。無處所輪，以捨一切有行生故。又復實輪，大實見故。又復諦輪，正修不壞故。又不盡輪，示不盡故。又法界輪，以一切法皆悉行故。又實際輪，以前後際非際輪故。又如如輪，諸法自體無自體故。已無為輪，一切疑慮觀察定故。又復常輪，聖性集故。又復空輪，不見內外一切物故。又無相輪，以一切相不分別故。又無願輪，以一切法不攀緣故。又無為輪，一切言語所說皆空，不可說故」。如是世尊所說法輪，此等皆是法輪之義。

又復世尊幾轉幾行轉法輪者，彼義今說。法輪三轉，有十二行。此苦聖諦、此集聖諦、此滅聖諦、此苦滅道聖諦，此第一轉。此苦聖諦應知、此苦集應斷、此苦滅應證、此苦滅道應修，此第二轉。此苦聖諦已知、此苦集已斷、此苦滅已證、此苦滅道已修，此第三轉。此說三轉。如是苦智、集智、滅智、道智。如是苦諦有三轉智，如是集諦、如是滅諦、如是道諦有三轉智，彼如是說有十二行。何以故？如是異行於苦諦中有三轉智，異行集諦、異行滅諦、異行道諦，皆三轉智，此如是說有十二行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復世尊幾轉幾行轉法輪者，彼義今說。法輪三轉，有十二行。此苦聖諦、此集聖諦、此滅聖諦、此苦滅道聖諦，此第一轉。此苦聖諦應知、此苦集應斷、此苦滅應證、此苦滅道應修，此第二轉。此苦聖諦已知、此苦集已斷、此苦滅已證、此苦滅道已修，此第三轉。此說三轉。如是苦智、集智、滅智、道智。如是苦諦有三轉智，如是集諦、如是滅諦、如是道諦有三轉智，彼如是說有十二行。何以故？如是異行於苦諦中有三轉智，異行集諦、異行滅諦、異行道諦，皆三轉智，此如是說有十二行。

所言苦者，謂之五陰，五陰苦相是名為苦。彼苦相空，通達此空，是名苦智聖諦。彼五陰因愛使見因，是名為集。若不分別不分別不取不觸愛因見因，是名集智聖諦。若彼五陰畢竟盡滅，前際不來、後際不去、中際不得，是名為滅。彼如是知，是名滅智聖諦。若道得已，攀緣苦智、集智、滅智，彼平等相、彼不二智，是名苦滅道智聖諦。又復何故非少非多說彼聖諦？如是分別此則無窮。又復如是知四聖諦則得解脫，所謂知苦、苦因、苦滅後得方便。如是四聖諦，此如是義次第而說。又平等相何者？名聖諦不虛妄法，以不虛妄故名為諦。各各自相皆不虛妄，如是不虛妄法是平等相。又復勝相，何者勝相？苦逼迮相、集能生相、滅寂靜相、道者出相。又十二行若逆若順，有十二分因緣生轉。又復廣普修多羅說正分別、能分別，不善觀察生於無明，非有生法，如是乃至大苦聚集。彼有及滅，如是法輪十二行轉。居隣若知，三寶具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言苦者，謂之五陰，五陰苦相是名為苦。彼苦相空，通達此空，是名苦智聖諦。彼五陰因愛使見因，是名為集。若不分別不分別不取不觸愛因見因，是名集智聖諦。若彼五陰畢竟盡滅，前際不來、後際不去、中際不得，是名為滅。彼如是知，是名滅智聖諦。若道得已，攀緣苦智、集智、滅智，彼平等相、彼不二智，是名苦滅道智聖諦。又復何故非少非多說彼聖諦？如是分別此則無窮。又復如是知四聖諦則得解脫，所謂知苦、苦因、苦滅後得方便。如是四聖諦，此如是義次第而說。又平等相何者？名聖諦不虛妄法，以不虛妄故名為諦。各各自相皆不虛妄，如是不虛妄法是平等相。又復勝相，何者勝相？苦逼迮相、集能生相、滅寂靜相、道者出相。又十二行若逆若順，有十二分因緣生轉。又復廣普修多羅說正分別、能分別，不善觀察生於無明，非有生法，如是乃至大苦聚集。彼有及滅，如是法輪十二行轉。居隣若知，三寶具足。

又復世尊此中說轉，何故如來不生法門說一切法不轉不迴，應如是知，畢竟不起。如是次第，彼義今釋。彼真諦說、此世諦說。又此時說；又此為治信受故說；此義已說是故今說。又復此為初業菩薩故如是說，得大地人如是不諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復世尊此中說轉，何故如來不生法門說一切法不轉不迴，應如是知，畢竟不起。如是次第，彼義今釋。彼真諦說、此世諦說。又此時說；又此為治信受故說；此義已說是故今說。又復此為初業菩薩故如是說，得大地人如是不諍。

若眾生法皆不可得，然則世尊何所住持而轉法輪？彼義今釋。佛以大悲，不取眾生亦不取法，而常住持眾生及法已轉法輪。又復世尊於龍王問修多羅說「如虛空轉，名法輪轉」。又復此是世尊方便，諸法無名以名字說。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眾生法皆不可得，然則世尊何所住持而轉法輪？彼義今釋。佛以大悲，不取眾生亦不取法，而常住持眾生及法已轉法輪。又復世尊於龍王問修多羅說「如虛空轉，名法輪轉」。又復此是世尊方便，諸法無名以名字說。是故偈言：

一切法無名， 設名以名法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無名， 設名以名法。

世尊法爾不取眾生，而治眾生為之說法。雖不取法，而常廣說一切諸法。又復般若波羅蜜經、無垢名稱修多羅說「為知真諦，故說世諦，如是無過」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊法爾不取眾生，而治眾生為之說法。雖不取法，而常廣說一切諸法。又復般若波羅蜜經、無垢名稱修多羅說「為知真諦，故說世諦，如是無過」。

又復世尊以何義故，捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴、無量勝人多眾集處，於波羅奈少人眾處、在波吒離樹影蔭下鹿苑之中而轉法輪？彼義今釋。世尊往昔已於彼處六十千億那由他會廣行布施，又於彼處已曾供養六十千億那由他佛，又於彼處已有九十一億千佛轉於法輪，彼處常饒寂靜仙人。有如是等諸大功德，是故世尊在於彼處而轉法輪。此義已釋，今復更說。又《廣普經》有偈說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復世尊以何義故，捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴、無量勝人多眾集處，於波羅奈少人眾處、在波吒離樹影蔭下鹿苑之中而轉法輪？彼義今釋。世尊往昔已於彼處六十千億那由他會廣行布施，又於彼處已曾供養六十千億那由他佛，又於彼處已有九十一億千佛轉於法輪，彼處常饒寂靜仙人。有如是等諸大功德，是故世尊在於彼處而轉法輪。此義已釋，今復更說。又《廣普經》有偈說言：

「我六十千億， 那由他會施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我六十千億， 那由他會施，

供六十千億， 那由他諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供六十千億， 那由他諸佛。

波羅奈處勝， 有勝舊仙人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅奈處勝， 有勝舊仙人，

第一天龍等， 常讚說法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一天龍等， 常讚說法處。

九十一億前， 我憶無上勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十一億前， 我憶無上勝，

於此妙林中， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此妙林中， 轉無上法輪。

此有那由他， 寂靜勝仙人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有那由他， 寂靜勝仙人，

常在鹿苑中， 故名仙人處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在鹿苑中， 故名仙人處。

如是勝林中， 轉無上法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勝林中， 轉無上法輪。」

如是已轉，又為法人如是已轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已轉，又為法人如是已轉。

又復世尊何處初坐而轉法輪？彼義今釋。世尊坐彼大圓殿處，無量清淨妙色珍寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復世尊何處初坐而轉法輪？彼義今釋。世尊坐彼大圓殿處，無量清淨妙色珍寶

莊嚴師子座上而轉法輪。此何處說？《廣普經》中如是說言「諸比丘！有諸地天知波羅奈欲轉法輪有大饒益，置大圓殿種種莊嚴廣博嚴麗，其殿縱廣七百由旬。虛空諸天以蓋幢幡而為莊嚴。於上空中欲界天子，八十四千師子之座奉施如來。施如來已，一一請言：唯願如來坐我此座而轉法輪！一一天子各見世尊坐其所施師子座上而轉法輪。世尊如是滿足一切諸天子意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴師子座上而轉法輪。此何處說？《廣普經》中如是說言「諸比丘！有諸地天知波羅奈欲轉法輪有大饒益，置大圓殿種種莊嚴廣博嚴麗，其殿縱廣七百由旬。虛空諸天以蓋幢幡而為莊嚴。於上空中欲界天子，八十四千師子之座奉施如來。施如來已，一一請言：唯願如來坐我此座而轉法輪！一一天子各見世尊坐其所施師子座上而轉法輪。世尊如是滿足一切諸天子意」。

又復世尊轉法輪時，幾許眾生捨惡行善？彼義今釋。憍陳如等有五比丘，復有諸天六十億數，復色界天八十億數，復有八十四千億人。此何處說？彼《廣普經》有偈說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復世尊轉法輪時，幾許眾生捨惡行善？彼義今釋。憍陳如等有五比丘，復有諸天六十億數，復色界天八十億數，復有八十四千億人。此何處說？彼《廣普經》有偈說言：

「阿若居隣等， 如是五比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿若居隣等， 如是五比丘，

六十億諸天， 皆得法眼淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十億諸天， 皆得法眼淨；

八十億色天， 淨無上法眼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億色天， 淨無上法眼；

淨勝法眼人， 八萬四千億。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨勝法眼人， 八萬四千億。」

以要言之，眾生住持示說眾生，法住持者示現說法。又復有義：眾生住持，示現令知眾生心行八萬四千；法住持者，示現令知八萬四千法聚光明多所饒益。又復有義：眾生住持，此為示現眾生平等；法住持者，示法平等。又復此二，世諦示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以要言之，眾生住持示說眾生，法住持者示現說法。又復有義：眾生住持，示現令知眾生心行八萬四千；法住持者，示現令知八萬四千法聚光明多所饒益。又復有義：眾生住持，此為示現眾生平等；法住持者，示法平等。又復此二，世諦示現。