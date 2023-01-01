勝思惟梵天所問經論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經論卷第四

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

菩薩如是入菩薩位已，以為利益一切眾生心生有故，攝諸趣生。是故次說菩薩摩訶薩以自在心生於三有，是故名為攝取功德四句示現。以自在力攝勝處生，雖生彼處而不為彼之所染故。以長遠時攝取生處不疲倦故；以不為彼煩惱業等他力而生，自在如意攝取生故；以諸菩薩一切處生，不畏彼處所受種種諸苦惱故。菩薩如是以為利益一切眾生修行諸行，常為一切眾生上首，是故次說能為上首，能領大眾能辦功德，有十五句示現此義。菩薩自身如佛所說修行之法勤而學之教他無過故，以長遠時學習禁戒受持不毀守慎堅固故。以有如是二種功德於先後時自善住故，以是義故能領大眾，此義應知。以為眾生能作上首令降伏故，以是菩薩能領大眾，諸魔不能與作障難，遠離一切諸魔業故；以有不護身口意業，畢竟得故，不畏他人說其過故；以其現見甚深之法，能答問難不怯弱故，以說法勝巧方便故。以領大眾行於大事修行諸行，不退自身善根分故。二句示現可化眾生生於明故，可化眾生離無明故能作因緣，如是次第此義應知。以諸眾生有隨順者、不隨順者，而心堅固，雖有相違、有不相違諸煩惱等，心不異故；以於眾生無差別故，為彼眾生成就一切種種功德，能受一切功德數故；以作他恩，他人不作報恩障縛，不住心故；以為除滅一切諸使，與諸眾生對治法故；以其雖為大眾圍遶而不高心故。菩薩如是自利利他修行諸行，以為成就佛法修行，是故次說為成就佛法修行功德二十九句示現此義。當知是人如須彌山以其堅固不可動者，以依一切諸勝功德無分別智，餘七地等一切分別不能動故。以依彼法一切聲聞辟支佛念不能破壞，以堅固故。以依如來內法修行，違佛法者所不能壞，以得勝力故，以入第一甚深之義法無我故。以是人得轉身勝法，依彼法故。得勝解脫，滅煩惱故。以依修行轉身得身，以一切種諸煩惱染依身滅故。以於一切諸如來所，常聞正法不厭足故。以證實際，更無境界未證可證，更不求故。以為眾生演說正法轉法輪故。以諸相好莊嚴其身住持可樂，如帝釋王為諸眾生之所樂故。以得八地中十自在力故。二句示現於九地中以依樂說辯才說法，與諸眾生相應正念，如次第說此義應知。以於菩薩第十地中得能治法善增長故，以得遠離所治障法故。所言弱者，所對治法說名為弱。以諸菩薩住如是處說名佛故，以是菩薩雖有障地而無障故，以是菩薩勝住餘地諸菩薩故，以是菩薩無等地住菩薩平等，又復無等無差別等復有差別說修多羅等法無我平等一味證故。以諸菩薩住於彼處，他不能以覺觀測量故。以樂說辯說一切密無滯著故。以於無量諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是入菩薩位已，以為利益一切眾生心生有故，攝諸趣生。是故次說菩薩摩訶薩以自在心生於三有，是故名為攝取功德四句示現。以自在力攝勝處生，雖生彼處而不為彼之所染故。以長遠時攝取生處不疲倦故；以不為彼煩惱業等他力而生，自在如意攝取生故；以諸菩薩一切處生，不畏彼處所受種種諸苦惱故。菩薩如是以為利益一切眾生修行諸行，常為一切眾生上首，是故次說能為上首，能領大眾能辦功德，有十五句示現此義。菩薩自身如佛所說修行之法勤而學之教他無過故，以長遠時學習禁戒受持不毀守慎堅固故。以有如是二種功德於先後時自善住故，以是義故能領大眾，此義應知。以為眾生能作上首令降伏故，以是菩薩能領大眾，諸魔不能與作障難，遠離一切諸魔業故；以有不護身口意業，畢竟得故，不畏他人說其過故；以其現見甚深之法，能答問難不怯弱故，以說法勝巧方便故。以領大眾行於大事修行諸行，不退自身善根分故。二句示現可化眾生生於明故，可化眾生離無明故能作因緣，如是次第此義應知。以諸眾生有隨順者、不隨順者，而心堅固，雖有相違、有不相違諸煩惱等，心不異故；以於眾生無差別故，為彼眾生成就一切種種功德，能受一切功德數故；以作他恩，他人不作報恩障縛，不住心故；以為除滅一切諸使，與諸眾生對治法故；以其雖為大眾圍遶而不高心故。菩薩如是自利利他修行諸行，以為成就佛法修行，是故次說為成就佛法修行功德二十九句示現此義。當知是人如須彌山以其堅固不可動者，以依一切諸勝功德無分別智，餘七地等一切分別不能動故。以依彼法一切聲聞辟支佛念不能破壞，以堅固故。以依如來內法修行，違佛法者所不能壞，以得勝力故，以入第一甚深之義法無我故。以是人得轉身勝法，依彼法故。得勝解脫，滅煩惱故。以依修行轉身得身，以一切種諸煩惱染依身滅故。以於一切諸如來所，常聞正法不厭足故。以證實際，更無境界未證可證，更不求故。以為眾生演說正法轉法輪故。以諸相好莊嚴其身住持可樂，如帝釋王為諸眾生之所樂故。以得八地中十自在力故。二句示現於九地中以依樂說辯才說法，與諸眾生相應正念，如次第說此義應知。以於菩薩第十地中得能治法善增長故，以得遠離所治障法故。所言弱者，所對治法說名為弱。以諸菩薩住如是處說名佛故，以是菩薩雖有障地而無障故，以是菩薩勝住餘地諸菩薩故，以是菩薩無等地住菩薩平等，又復無等無差別等復有差別說修多羅等法無我平等一味證故。以諸菩薩住於彼處，他不能以覺觀測量故。以樂說辯說一切密無滯著故。以於無量諸

佛如來無量說法而能持能受故。以不去而去，即次聞慧受大法雨，後以如實覺入所覺故。以覺彼法隨順正入徹諸法故。以入眾生八萬四千諸行門故。以如彼行與對治法不疲倦故。以是菩薩雖見世間而離世間故。以得失等世間諸法、憎愛貪恚諸使煩惱不能增長故。以彼菩薩雖有得等大利益事，而於修行諸善根分不能滅壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如來無量說法而能持能受故。以不去而去，即次聞慧受大法雨，後以如實覺入所覺故。以覺彼法隨順正入徹諸法故。以入眾生八萬四千諸行門故。以如彼行與對治法不疲倦故。以是菩薩雖見世間而離世間故。以得失等世間諸法、憎愛貪恚諸使煩惱不能增長故。以彼菩薩雖有得等大利益事，而於修行諸善根分不能滅壞故。

菩薩如是修集佛法正修諸行得彼彼勝果，是故次說得果功德二十六句，示現此義。依未解成就，依色成就，依業成就，依菩薩地盡具足成就，依入佛地盡成就。如是次第此義應知。當知是人為得快愛，以諸黠慧之所愛者，以是菩薩如實證諦，是故為彼同伴侶者之所恭敬，心愛念故。以依法句、依解法相，知彼法重而供養故，如次第說。以尊重佛法者能供養故。以依中間人、以依不信佛法人，見彼菩薩有大勝事，歸依菩薩禮拜等故。以進究竟修菩薩行，餘諸菩薩於此菩薩亦供養故。餘二乘人雖復進得彼二乘道，以是菩薩有勝功德，為彼二乘人求此功德故，以是菩薩依彼勝行不求小乘故。此是心成就得果功德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是修集佛法正修諸行得彼彼勝果，是故次說得果功德二十六句，示現此義。依未解成就，依色成就，依業成就，依菩薩地盡具足成就，依入佛地盡成就。如是次第此義應知。當知是人為得快愛，以諸黠慧之所愛者，以是菩薩如實證諦，是故為彼同伴侶者之所恭敬，心愛念故。以依法句、依解法相，知彼法重而供養故，如次第說。以尊重佛法者能供養故。以依中間人、以依不信佛法人，見彼菩薩有大勝事，歸依菩薩禮拜等故。以進究竟修菩薩行，餘諸菩薩於此菩薩亦供養故。餘二乘人雖復進得彼二乘道，以是菩薩有勝功德，為彼二乘人求此功德故，以是菩薩依彼勝行不求小乘故。此是心成就得果功德相。

當知是人為不諂曲，以無點污諂曲法者，以離世間有為法相諸諂曲故。以其能生世間歡喜去來坐臥諸威儀故，以成就妙色形相上下故，以威具足為諸世間生尊重故，以身具足三十二相故，以彼菩薩八十種好一切種種身顯現故。此是色成就得果功德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是人為不諂曲，以無點污諂曲法者，以離世間有為法相諸諂曲故。以其能生世間歡喜去來坐臥諸威儀故，以成就妙色形相上下故，以威具足為諸世間生尊重故，以身具足三十二相故，以彼菩薩八十種好一切種種身顯現故。此是色成就得果功德相。

依佛法僧等住持業成就得果功德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依佛法僧等住持業成就得果功德相。

是人諸佛見者，以一切佛皆現見故、即是彼佛諸功德故、如實見故。以得現見如來法身故，以得無量證法受位故，以軟中上得法忍故。言軟忍者於七地中，言中忍者八九地中，言上忍者第十地中。此是菩薩地盡具足成就得果功德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人諸佛見者，以一切佛皆現見故、即是彼佛諸功德故、如實見故。以得現見如來法身故，以得無量證法受位故，以軟中上得法忍故。言軟忍者於七地中，言中忍者八九地中，言上忍者第十地中。此是菩薩地盡具足成就得果功德相。

是人滿足道場者，以證一切種一切功德皆滿足故，是人能降伏眾魔，乃至是人能作佛所作事者，以降伏魔，如是次第依作眾生利益應知。此是入佛地成就得果功德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人滿足道場者，以證一切種一切功德皆滿足故，是人能降伏眾魔，乃至是人能作佛所作事者，以降伏魔，如是次第依作眾生利益應知。此是入佛地成就得果功德相。

不驚等者，云何為驚？以聞深法謂為異道故名為驚。因彼驚故，轉更增上相續不斷，名增上驚。驚不斷絕相應執著，名上上驚。以墮驚怖中故、以在驚怖故、以怖無物故，如是次第彼人不驚、不增上驚、不上上驚，此義應知。說彼功德猶不可盡者，依如說修行七種功德種種差別不可數故。佛菩提者，如先所說以彼菩提難可知故，難見難覺二句示現。以出世間智、依出世間智得智境界，餘世間智則不能知彼境界故。言能信者，依取受持、讀誦、解釋、能自隨法如說修行，為令他知，故名為信。所謂令他如實修行巧方便智，此義應知。信取受持讀誦說等所有功德不可稱量，以是一切智境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不驚等者，云何為驚？以聞深法謂為異道故名為驚。因彼驚故，轉更增上相續不斷，名增上驚。驚不斷絕相應執著，名上上驚。以墮驚怖中故、以在驚怖故、以怖無物故，如是次第彼人不驚、不增上驚、不上上驚，此義應知。說彼功德猶不可盡者，依如說修行七種功德種種差別不可數故。佛菩提者，如先所說以彼菩提難可知故，難見難覺二句示現。以出世間智、依出世間智得智境界，餘世間智則不能知彼境界故。言能信者，依取受持、讀誦、解釋、能自隨法如說修行，為令他知，故名為信。所謂令他如實修行巧方便智，此義應知。信取受持讀誦說等所有功德不可稱量，以是一切智境界故。

次依梵天不能盡知彼具足智。如經「爾時如來告勝思惟大梵天言：梵天！汝少分知彼諸菩薩摩訶薩色及功德而讚歎之」故。此依何義？以依讚歎、以依功德、以依於事，如是次第依甚深義說，謂於義中句中字中甚深應知。示現知彼進趣去處，知深意故。此以何義？知深意者，知能說者說法意故。示現依量相應法故，前後義法相應知。以不隨順文字義故，以依於義不依字故，以依正問依正語故。以五種力修行說故，是故即說五力言語名為樂說，此義應知。此五力者，云何名力？以有四種力相應故。何等為四？一者住持佛所作力；二者降伏一切諸外道力；三者能知一切魔業，知已則能遠離彼力；四者三乘畢竟取力。於彼法中一一相應，以依彼法如來能說善相應故。此五力者，依五甚深說。何等為五？一者依相甚深；二者依意甚深；三者依時處甚深；四者依進取甚深；五者依常說法隨順甚深。如是次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次依梵天不能盡知彼具足智。如經「爾時如來告勝思惟大梵天言：梵天！汝少分知彼諸菩薩摩訶薩色及功德而讚歎之」故。此依何義？以依讚歎、以依功德、以依於事，如是次第依甚深義說，謂於義中句中字中甚深應知。示現知彼進趣去處，知深意故。此以何義？知深意者，知能說者說法意故。示現依量相應法故，前後義法相應知。以不隨順文字義故，以依於義不依字故，以依正問依正語故。以五種力修行說故，是故即說五力言語名為樂說，此義應知。此五力者，云何名力？以有四種力相應故。何等為四？一者住持佛所作力；二者降伏一切諸外道力；三者能知一切魔業，知已則能遠離彼力；四者三乘畢竟取力。於彼法中一一相應，以依彼法如來能說善相應故。此五力者，依五甚深說。何等為五？一者依相甚深；二者依意甚深；三者依時處甚深；四者依進取甚深；五者依常說法隨順甚深。如是次第。

依相甚深者，一切諸法三世等差別相難覺故。過去等法依四種說：一者依事說；二者依對對治說；三者依世諦義說；四者依進取乘差別說。此義云何？依事說者，謂三世事以說三世事相法故。三世事者，所謂過去、未來、現在，即此名為說三世記。以依如來無障礙智說三世事，名三世記。依對對治說者，所治煩惱染、能治法清淨，又彼煩惱二種差別，謂善、不善差別。善法亦有二種差別，謂世間、出世間差別。世間復有二種差別，謂有漏、無漏差別。有漏亦有二種差別，謂有過、無過差別。無過亦有二種差別，謂有為、無為差別。依世諦義說者，依假名名字說我眾生等差別相故。依進取乘差別說者，得第一義證真如正智，依清淨故。如次第證，如是進取世間、涅槃。此明何義？世間之人所進取者，即是世間；二乘攝取異地證法以為涅槃，以取寂滅際涅槃故；諸菩薩摩訶薩不住二處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依相甚深者，一切諸法三世等差別相難覺故。過去等法依四種說：一者依事說；二者依對對治說；三者依世諦義說；四者依進取乘差別說。此義云何？依事說者，謂三世事以說三世事相法故。三世事者，所謂過去、未來、現在，即此名為說三世記。以依如來無障礙智說三世事，名三世記。依對對治說者，所治煩惱染、能治法清淨，又彼煩惱二種差別，謂善、不善差別。善法亦有二種差別，謂世間、出世間差別。世間復有二種差別，謂有漏、無漏差別。有漏亦有二種差別，謂有過、無過差別。無過亦有二種差別，謂有為、無為差別。依世諦義說者，依假名名字說我眾生等差別相故。依進取乘差別說者，得第一義證真如正智，依清淨故。如次第證，如是進取世間、涅槃。此明何義？世間之人所進取者，即是世間；二乘攝取異地證法以為涅槃，以取寂滅際涅槃故；諸菩薩摩訶薩不住二處故。

為彼初力說不執著無過失故，說幻等喻。此明何義？如幻所作象等身體皆不成就，如是言語所說諸法色等身體不成就故。如夢中夢見受用種種境界，而彼夢中種種境界顛倒故。見如是言說所用法義、受法樂門惟是虛妄分別故，有如彼響聲言語說身虛空中間而無住處，如是說法言語音聲，第一義諦中無住善住故。猶如彼影現見唯相，雖見有色種種形相，而諸形相共彼法體非是相應。而依彼法隨順而生如是言語，說一切法亦唯是相，雖有種種名字差別，而諸名字共所說法非是相應，而依彼法隨順相故。如以眾印印於泥等見第二印，而諸印體不轉不入，而如是見如是言語說於諸法。雖因言語聞色等義差別異相，而諸言語不在法義而如是聞故。如彼陽焰實無水身而亦見水，如是言語說於諸法，無如所說諸法體相，而亦見彼種種諸法故。如彼虛空本來不生本來不滅，雖以言語說於虛空，而彼虛空無體可說，如是言語說於法義，第一義諦無可說體故，以一切法無彼言語可以說故，如是說法無一說法，以彼說法如幻等故。故以幻等譬喻示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼初力說不執著無過失故，說幻等喻。此明何義？如幻所作象等身體皆不成就，如是言語所說諸法色等身體不成就故。如夢中夢見受用種種境界，而彼夢中種種境界顛倒故。見如是言說所用法義、受法樂門惟是虛妄分別故，有如彼響聲言語說身虛空中間而無住處，如是說法言語音聲，第一義諦中無住善住故。猶如彼影現見唯相，雖見有色種種形相，而諸形相共彼法體非是相應。而依彼法隨順而生如是言語，說一切法亦唯是相，雖有種種名字差別，而諸名字共所說法非是相應，而依彼法隨順相故。如以眾印印於泥等見第二印，而諸印體不轉不入，而如是見如是言語說於諸法。雖因言語聞色等義差別異相，而諸言語不在法義而如是聞故。如彼陽焰實無水身而亦見水，如是言語說於諸法，無如所說諸法體相，而亦見彼種種諸法故。如彼虛空本來不生本來不滅，雖以言語說於虛空，而彼虛空無體可說，如是言語說於法義，第一義諦無可說體故，以一切法無彼言語可以說故，如是說法無一說法，以彼說法如幻等故。故以幻等譬喻示現。

如是不著言說法義，得無障礙智樂說辯才是名利益，此義應知。此明何義？一切言語法，不離法界說、不差別法界說。此以何義？一切說法色等差別不離法界，以說法界和合故，以說色等諸法差別而不執著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不著言說法義，得無障礙智樂說辯才是名利益，此義應知。此明何義？一切言語法，不離法界說、不差別法界說。此以何義？一切說法色等差別不離法界，以說法界和合故，以說色等諸法差別而不執著故。

依意甚深者，以依如來六種密意，能知如來有甚深意，此義應知。何等名為六種密意？一者念密意；二者無說密意；三者對對治密意；四者法密意；五者心密意；六者字轉密意。「梵天！如來或染法說淨」等，此示現念密意。此以何義？以不見煩惱染法體故、以堅執著淨法體故、以染正念染淨無體故。以不搖動執著此是染法體相故、以心搖動執著此是淨法體相故、以彼染法雖非正念而彼染法不成染法故，是名如來念密意。「復次梵天！我依布施即示涅槃」等，此示現無說密意。此以何義？以佛無起心而說諸法。以一切法無如是力，能從此世轉至彼世，我法無體，是故無有一法可轉。以是義故，無一毫法轉至異世。是故依施說得涅槃，無有是處。是名如來無說密意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依意甚深者，以依如來六種密意，能知如來有甚深意，此義應知。何等名為六種密意？一者念密意；二者無說密意；三者對對治密意；四者法密意；五者心密意；六者字轉密意。「梵天！如來或染法說淨」等，此示現念密意。此以何義？以不見煩惱染法體故、以堅執著淨法體故、以染正念染淨無體故。以不搖動執著此是染法體相故、以心搖動執著此是淨法體相故、以彼染法雖非正念而彼染法不成染法故，是名如來念密意。「復次梵天！我依布施即示涅槃」等，此示現無說密意。此以何義？以佛無起心而說諸法。以一切法無如是力，能從此世轉至彼世，我法無體，是故無有一法可轉。以是義故，無一毫法轉至異世。是故依施說得涅槃，無有是處。是名如來無說密意。

「持戒乃至般若以示現涅槃」，此明何義？此明對對治密意。此以何義？以斷戒等所治之法，依波羅蜜樂行行故，說持戒等名為涅槃。以斷能起破戒煩惱身口意等不行惡行故，以離一切殺害等心依彼害心空故，以不復生忍辱心故，以離懈怠常修精進為增長善為滅惡行，無如是心；為善不增長惡行不滅，無如是心故。又復更無搖動心故，以無覺觀故。此以何義？以離一切搖動心故，以無分別散亂心故。以離一切所見境界，是故不生我已得心，以無所得而名為得，以不見法故。是名如來對對治密意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持戒乃至般若以示現涅槃」，此明何義？此明對對治密意。此以何義？以斷戒等所治之法，依波羅蜜樂行行故，說持戒等名為涅槃。以斷能起破戒煩惱身口意等不行惡行故，以離一切殺害等心依彼害心空故，以不復生忍辱心故，以離懈怠常修精進為增長善為滅惡行，無如是心；為善不增長惡行不滅，無如是心故。又復更無搖動心故，以無覺觀故。此以何義？以離一切搖動心故，以無分別散亂心故。以離一切所見境界，是故不生我已得心，以無所得而名為得，以不見法故。是名如來對對治密意。

「貪欲是實際法性，無欲相故，乃至愚癡是實際法性無癡，離於真如貪等實際等無故」，示現法密意。此明何義？實際法性無癡相故，此示現法密意。此以何義？以離真如，貪等實際等無法可說故，此義應知。是名如來法密意。「世間是涅槃無退無生故，乃至虛妄是實語，為增上慢人故」，此示現心密意。此以何義？以解世間本來不生、本來不滅即是涅槃。執著涅槃涅槃身體，如是取相，以此心過即是世間。實言語者，依言語說門，若見是實即是虛妄。言虛妄者，是我慢人，虛妄分別以之為實，取於實相而不實故。是名如來心密意。「復次梵天！如來以隨意故，或自說言我是說常邊者」等，此示現字轉密意。此以何義？以說涅槃等是常法故，以說煩惱等諸染法故，以說斷貪等諸使煩惱故，以說無有惡行作故，以說無有身等業故，以見一切戲論諸邪見故，以一切智不隨他因緣故，以證無為涅槃法界故，以不依業煩惱一切趣中生無生縛故，以得畢竟斷愛業故，以不住三界不屬三界故。如經「而如來無有如此諸事故」。此以何義？此以如來依常邊等無常等見故。又言無有如此諸事者，以佛法中無如是說，如是所說不可見故。「梵天當知，是為如來隨意。以依何意，憍慢眾生能捨我慢」者，此明何義？即於向來所說法中示現，異義執著，如名，義亦如是故。「梵天！若菩薩知如來隨行方便說」者，依離如是名義執著，次下復說。此以何義？以說法中有二種行：一者字行；二者義行。此明何義？如是名字於義中行、如是義於名字中行，此是如來甚深之意。依此深意，如是善知巧方便相字義行智應知。此行即名為行，菩薩進取如意行故。如彼所說甚深之意，善巧方便集諸法故，則能善知一切所說種種諸法，是故菩薩能於諸佛一切說法言語音聲不驚不怖，應如是知。以諸眾生隨種種心，是故菩薩依彼方便則能信受。聞佛出世不出世等，以異異相如彼出世不出世等一一示現，不執不著，以巧方便令彼眾生信入諸法故。以可化眾生身不淳熟，令彼眾生身淳熟故，為說淺法依樂示樂；為身受樂身淳熟故，為說深法。是故次第依時說法，此義應知。應云何知？先為眾生說麁淺法。此明何義？攝取因果故、攝取彼觀故、攝取彼業故。以教化方便攝取眾生故、攝取修行故、攝取修行果故。布施得大富乃至慧捨諸煩惱者，依善法修行攝取因果也。以忍為對對治醜陋，以忍能生歡喜心故，以忍能作端正因故。以聞慧等勤修諸行，能作智因故，以過苦苦因故。以慧如實觀能離諸煩惱，以諸煩惱因散滅不集故。又此聞慧行修善法觀，何者是觀因？以多聞慧為攝彼觀故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪欲是實際法性，無欲相故，乃至愚癡是實際法性無癡，離於真如貪等實際等無故」，示現法密意。此明何義？實際法性無癡相故，此示現法密意。此以何義？以離真如，貪等實際等無法可說故，此義應知。是名如來法密意。「世間是涅槃無退無生故，乃至虛妄是實語，為增上慢人故」，此示現心密意。此以何義？以解世間本來不生、本來不滅即是涅槃。執著涅槃涅槃身體，如是取相，以此心過即是世間。實言語者，依言語說門，若見是實即是虛妄。言虛妄者，是我慢人，虛妄分別以之為實，取於實相而不實故。是名如來心密意。「復次梵天！如來以隨意故，或自說言我是說常邊者」等，此示現字轉密意。此以何義？以說涅槃等是常法故，以說煩惱等諸染法故，以說斷貪等諸使煩惱故，以說無有惡行作故，以說無有身等業故，以見一切戲論諸邪見故，以一切智不隨他因緣故，以證無為涅槃法界故，以不依業煩惱一切趣中生無生縛故，以得畢竟斷愛業故，以不住三界不屬三界故。如經「而如來無有如此諸事故」。此以何義？此以如來依常邊等無常等見故。又言無有如此諸事者，以佛法中無如是說，如是所說不可見故。「梵天當知，是為如來隨意。以依何意，憍慢眾生能捨我慢」者，此明何義？即於向來所說法中示現，異義執著，如名，義亦如是故。「梵天！若菩薩知如來隨行方便說」者，依離如是名義執著，次下復說。此以何義？以說法中有二種行：一者字行；二者義行。此明何義？如是名字於義中行、如是義於名字中行，此是如來甚深之意。依此深意，如是善知巧方便相字義行智應知。此行即名為行，菩薩進取如意行故。如彼所說甚深之意，善巧方便集諸法故，則能善知一切所說種種諸法，是故菩薩能於諸佛一切說法言語音聲不驚不怖，應如是知。以諸眾生隨種種心，是故菩薩依彼方便則能信受。聞佛出世不出世等，以異異相如彼出世不出世等一一示現，不執不著，以巧方便令彼眾生信入諸法故。以可化眾生身不淳熟，令彼眾生身淳熟故，為說淺法依樂示樂；為身受樂身淳熟故，為說深法。是故次第依時說法，此義應知。應云何知？先為眾生說麁淺法。此明何義？攝取因果故、攝取彼觀故、攝取彼業故。以教化方便攝取眾生故、攝取修行故、攝取修行果故。布施得大富乃至慧捨諸煩惱者，依善法修行攝取因果也。以忍為對對治醜陋，以忍能生歡喜心故，以忍能作端正因故。以聞慧等勤修諸行，能作智因故，以過苦苦因故。以慧如實觀能離諸煩惱，以諸煩惱因散滅不集故。又此聞慧行修善法觀，何者是觀因？以多聞慧為攝彼觀故

，攝取彼觀也。修行身等行，攝取十善業道，依十種業攝取天人中成就諸功德故，攝取彼業也。無量攝取業憐愍眾生故，以教化方便攝取眾生也。攝取眾生淳熟方便，以依止奢摩他修行一切善法，是故奢摩他得毘婆舍那修行故，攝取修行也。以依三乘得三乘涅槃故，攝取修行果也。以攝取乞匂少欲頭陀等，為諸眾生少作利益故、不能說法故。為令眾生隨順入故，如來如是說淺法已，然後方乃為說深法。此明何義？說麁淺法明因果，為根不熟可化眾生、自心覺知明因果事眾生，攝取能作所作我等相見。是故如來明因果已，次說對治能治所治，示現自身離彼邪見，如來實不得我、眾生、壽命及丈夫等故。此義云何？有我、眾生、壽命、丈夫義，如先說應如是知。以不見彼能治所治因果法故，略說依隨世間果報，以不見施等受果報故、以不見慳等不受果報故、以得遠離能治所治修行法故、以不見彼離世間果得涅槃果有無法相故。「梵天！如來常為眾生說法，而諸眾生依如來教如所說法如實修行勤修諸行，為何義修行勤行彼行乃至不得涅槃不見涅槃」，此明何義？如淺說法，眾生攝取見諸法相，如是修行出世間果不見彼果，如來示現如是說法是世間因。此有何義？依佛說法而修行者，此是根本隨順善法。修諸行者，此是解釋，以依不得法、依不見法次第說故。不得法者，以慧觀察不能得故。不見法者，以身不能證涅槃故。為令眾生攝取妙法者，此明何義？彼淺說法及深說法，為令眾生入彼深淺二種法故、以為示現入法相故。此以何義？令入法者，依四種入。為可化眾生示現解脫令證彼法，此義應知。四種入者，相、行、說、得。眼等諸根離我我所體二相空故，解彼相已則不能誑，得入解脫故名相入。依眼等相能入解脫，是故說為入解脫相。如是彼空相中修正行故得入解脫，相所不誑與誑相違，以是義故依修行入。說諸眾生入解脫相，是故依此相、行二法，示現對治業煩惱染及生等染。空等門者，此明何義？對治所治見相願染業煩惱染及生等染，對治法故。此明何義？以空、無相、無願等門，對治業染及煩惱染。以不行門對生死故，對治生染。不生不滅門，此明何義？即彼生染中間差別對治法故。即彼所治復有對治，以無所從來無所至去門復有對治，以不退不去門入解脫相，如彼次第。自性清淨方靖門者，此明何義？以彼法退自性寂靜故。示現何義？示現彼染一切寂靜故。以何故說自性寂靜？以依性淨說法入故。是以次言「復次梵天！如來於一切名字示是解脫門」如是等。此以何義？以有遞共無相應故、自性頑故。此以何義？以依異異法說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，攝取彼觀也。修行身等行，攝取十善業道，依十種業攝取天人中成就諸功德故，攝取彼業也。無量攝取業憐愍眾生故，以教化方便攝取眾生也。攝取眾生淳熟方便，以依止奢摩他修行一切善法，是故奢摩他得毘婆舍那修行故，攝取修行也。以依三乘得三乘涅槃故，攝取修行果也。以攝取乞匂少欲頭陀等，為諸眾生少作利益故、不能說法故。為令眾生隨順入故，如來如是說淺法已，然後方乃為說深法。此明何義？說麁淺法明因果，為根不熟可化眾生、自心覺知明因果事眾生，攝取能作所作我等相見。是故如來明因果已，次說對治能治所治，示現自身離彼邪見，如來實不得我、眾生、壽命及丈夫等故。此義云何？有我、眾生、壽命、丈夫義，如先說應如是知。以不見彼能治所治因果法故，略說依隨世間果報，以不見施等受果報故、以不見慳等不受果報故、以得遠離能治所治修行法故、以不見彼離世間果得涅槃果有無法相故。「梵天！如來常為眾生說法，而諸眾生依如來教如所說法如實修行勤修諸行，為何義修行勤行彼行乃至不得涅槃不見涅槃」，此明何義？如淺說法，眾生攝取見諸法相，如是修行出世間果不見彼果，如來示現如是說法是世間因。此有何義？依佛說法而修行者，此是根本隨順善法。修諸行者，此是解釋，以依不得法、依不見法次第說故。不得法者，以慧觀察不能得故。不見法者，以身不能證涅槃故。為令眾生攝取妙法者，此明何義？彼淺說法及深說法，為令眾生入彼深淺二種法故、以為示現入法相故。此以何義？令入法者，依四種入。為可化眾生示現解脫令證彼法，此義應知。四種入者，相、行、說、得。眼等諸根離我我所體二相空故，解彼相已則不能誑，得入解脫故名相入。依眼等相能入解脫，是故說為入解脫相。如是彼空相中修正行故得入解脫，相所不誑與誑相違，以是義故依修行入。說諸眾生入解脫相，是故依此相、行二法，示現對治業煩惱染及生等染。空等門者，此明何義？對治所治見相願染業煩惱染及生等染，對治法故。此明何義？以空、無相、無願等門，對治業染及煩惱染。以不行門對生死故，對治生染。不生不滅門，此明何義？即彼生染中間差別對治法故。即彼所治復有對治，以無所從來無所至去門復有對治，以不退不去門入解脫相，如彼次第。自性清淨方靖門者，此明何義？以彼法退自性寂靜故。示現何義？示現彼染一切寂靜故。以何故說自性寂靜？以依性淨說法入故。是以次言「復次梵天！如來於一切名字示是解脫門」如是等。此以何義？以有遞共無相應故、自性頑故。此以何義？以依異異法說

異異名字，以諸名字前字後字不相到故；復有差別，以言語義不相到故。如是說者為明何義？以說諸法無彼言語可以說故。依無言語名字法相如是說已，示現一切言語名字，如來說名為解脫因故。此明何義？說實諦故。依彼如實正說法已，云何得解脫？是故次言「梵天！如來說法無有法染」。此明何義？為身淳熟淺說法已，以為隨順斷諸煩惱染法等因依入法門故，言一切所說法中示解脫門。此示現何義？示現涅槃故。此示現何義？見諦學人餘殘煩惱，示現學人離彼煩惱得解脫故。未見實諦者，為令彼人入一切法平等真如，方便說法示現涅槃。有二種義，應知大悲：一者畢竟治彼所治之法；二者謂一切種大悲之心。此明何義？遠離一切所治之法，及離一切習氣煩惱，以得如來身故。以得一切種故，略依四種大悲心說：一者遠離相應大悲之心；二者相應大悲之心；三者謂心大悲之心；四者修行大悲之心。遠離相應者，以識離識不相應故，以見我等心相應故。此示何義？示現遠離相應大悲之心、示現相應大悲之心。如是次第一切法無我，乃至一切法無丈夫，依人無我說一切法無所有，依法無我說即彼二種。人無我相、法無我相名為無住。言無住者，以不執著諸法體故，是以不住一切諸法，應如是知。此明何義？所言住者，住諸入故，依我見愛門住彼處故。夫無住者則無歸處，無歸處者云何有歸？歸三界故、歸六道故，以依彼入攝取身故、依彼生故、以於彼處常沈沒故。言沈沒者，我我所故，以彼彼處生於身故，以生我心故有生故。無歸處者則無我想，無我想者則無我所。有歸處者則著我想，著我者則有我所。著我所者，諸法平等既共有之，而諸眾生虛妄分別我是增上故。此明何義？所謂依事攝取執著。言依事者，依田依宅依園林等、依於父母及妻子等、依衣服飲食及臥具等。依攝取者，攝取一切受用之事。依執著者，執著以為自己所有，以田宅等我別有故。如是著生，著於退生。言著生者，自於此處自異處去，以取著故，業煩惱染增上遍滿。來去生染滿時處故，依貪瞋癡三種所纏染隨所染。此義云何？貪瞋癡染隨所染者，以何義故二種名說依根本染？謂過去世來至此世、從此世中向彼世去以為上首故，如是說、如是示現，世世生生相續不斷，有所為作。眾生如是生不斷絕輪轉彼彼，學種種術學種種業。丈夫力相作諸有為戲論之法，集得境界受用境界。眾生如是虛妄分別。如是一切依俗人分，此義應知。又復次有依出家分，謂外道等邪見之相、邪見相願。此明何義？言邪見者，謂見我等。所言相者，虛妄分別彼彼義相。所言願者，心常樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異異名字，以諸名字前字後字不相到故；復有差別，以言語義不相到故。如是說者為明何義？以說諸法無彼言語可以說故。依無言語名字法相如是說已，示現一切言語名字，如來說名為解脫因故。此明何義？說實諦故。依彼如實正說法已，云何得解脫？是故次言「梵天！如來說法無有法染」。此明何義？為身淳熟淺說法已，以為隨順斷諸煩惱染法等因依入法門故，言一切所說法中示解脫門。此示現何義？示現涅槃故。此示現何義？見諦學人餘殘煩惱，示現學人離彼煩惱得解脫故。未見實諦者，為令彼人入一切法平等真如，方便說法示現涅槃。有二種義，應知大悲：一者畢竟治彼所治之法；二者謂一切種大悲之心。此明何義？遠離一切所治之法，及離一切習氣煩惱，以得如來身故。以得一切種故，略依四種大悲心說：一者遠離相應大悲之心；二者相應大悲之心；三者謂心大悲之心；四者修行大悲之心。遠離相應者，以識離識不相應故，以見我等心相應故。此示何義？示現遠離相應大悲之心、示現相應大悲之心。如是次第一切法無我，乃至一切法無丈夫，依人無我說一切法無所有，依法無我說即彼二種。人無我相、法無我相名為無住。言無住者，以不執著諸法體故，是以不住一切諸法，應如是知。此明何義？所言住者，住諸入故，依我見愛門住彼處故。夫無住者則無歸處，無歸處者云何有歸？歸三界故、歸六道故，以依彼入攝取身故、依彼生故、以於彼處常沈沒故。言沈沒者，我我所故，以彼彼處生於身故，以生我心故有生故。無歸處者則無我想，無我想者則無我所。有歸處者則著我想，著我者則有我所。著我所者，諸法平等既共有之，而諸眾生虛妄分別我是增上故。此明何義？所謂依事攝取執著。言依事者，依田依宅依園林等、依於父母及妻子等、依衣服飲食及臥具等。依攝取者，攝取一切受用之事。依執著者，執著以為自己所有，以田宅等我別有故。如是著生，著於退生。言著生者，自於此處自異處去，以取著故，業煩惱染增上遍滿。來去生染滿時處故，依貪瞋癡三種所纏染隨所染。此義云何？貪瞋癡染隨所染者，以何義故二種名說依根本染？謂過去世來至此世、從此世中向彼世去以為上首故，如是說、如是示現，世世生生相續不斷，有所為作。眾生如是生不斷絕輪轉彼彼，學種種術學種種業。丈夫力相作諸有為戲論之法，集得境界受用境界。眾生如是虛妄分別。如是一切依俗人分，此義應知。又復次有依出家分，謂外道等邪見之相、邪見相願。此明何義？言邪見者，謂見我等。所言相者，虛妄分別彼彼義相。所言願者，心常樂

求生世間等。即此上說遠離悲心、不遠離悲心示現心悲心，此義應知。為彼遠離、不遠離心說法修行，依於欲求、依於有求、依梵行求諸顛倒道，為彼所治能治法故，是以次說修行悲心。此明何義？依於欲求顛倒道者，以攝取故遞共鬪諍。為諸欲故，自於父母及妻子等共相鬪諍。依於恚恨競訟等過，如是次第。依於有求顛倒道者，顛倒相應。求梵天等常見顛倒，顛倒取故故名顛倒，為顛倒者離顛倒道，令得入於非顛倒道。又依有求顛倒道者住於異道，為教化彼異道眾生令入實道不可得故。依梵行求顛倒道者，略有三種，所謂不求、邪求、下求。此復何義？一切世間不自在過及邪命過作親相過，諸煩惱染業、苦染法，俗人樂家，是故眾生不求梵行。不求梵行者不求解脫道故，此所謂慳及慳壓沒行，貪行誑行懈怠習氣，如是次第一一拔濟。不知厭足奪他財物者，以自資生非法求故，施等不足。眾生常為財物屋宅妻子恩愛而作僮僕者，示現彼心不自在故。於此危脆無堅之物生堅固想者，以於無常資生等中生常想故。供養恭敬者，此為何義？為飲食所縛不成就故。眾生雖謂是善知識而是眾生惡知識者，示現怨家故。邪命自活者，以斗秤等欺誑他故。一切法中勤修諸行方能畢竟得大菩提，而彼眾生懈怠疲倦故。聖人最勝解脫處者，非顛倒因修行者得。而諸眾生求邪梵行，依顛倒因而修諸行。所應得者是人乃求外道解脫，為令不行彼邪道故。何以故？以彼不得聖人解脫故。眾生棄捨最上大乘無礙等者，以彼求於下梵行故；捨於無上第一大乘，而求下分小乘法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求生世間等。即此上說遠離悲心、不遠離悲心示現心悲心，此義應知。為彼遠離、不遠離心說法修行，依於欲求、依於有求、依梵行求諸顛倒道，為彼所治能治法故，是以次說修行悲心。此明何義？依於欲求顛倒道者，以攝取故遞共鬪諍。為諸欲故，自於父母及妻子等共相鬪諍。依於恚恨競訟等過，如是次第。依於有求顛倒道者，顛倒相應。求梵天等常見顛倒，顛倒取故故名顛倒，為顛倒者離顛倒道，令得入於非顛倒道。又依有求顛倒道者住於異道，為教化彼異道眾生令入實道不可得故。依梵行求顛倒道者，略有三種，所謂不求、邪求、下求。此復何義？一切世間不自在過及邪命過作親相過，諸煩惱染業、苦染法，俗人樂家，是故眾生不求梵行。不求梵行者不求解脫道故，此所謂慳及慳壓沒行，貪行誑行懈怠習氣，如是次第一一拔濟。不知厭足奪他財物者，以自資生非法求故，施等不足。眾生常為財物屋宅妻子恩愛而作僮僕者，示現彼心不自在故。於此危脆無堅之物生堅固想者，以於無常資生等中生常想故。供養恭敬者，此為何義？為飲食所縛不成就故。眾生雖謂是善知識而是眾生惡知識者，示現怨家故。邪命自活者，以斗秤等欺誑他故。一切法中勤修諸行方能畢竟得大菩提，而彼眾生懈怠疲倦故。聖人最勝解脫處者，非顛倒因修行者得。而諸眾生求邪梵行，依顛倒因而修諸行。所應得者是人乃求外道解脫，為令不行彼邪道故。何以故？以彼不得聖人解脫故。眾生棄捨最上大乘無礙等者，以彼求於下梵行故；捨於無上第一大乘，而求下分小乘法故。