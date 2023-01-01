勝思惟梵天所問經論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經論卷第三

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

住於福田能消供養者，依福田地住羅漢道，堪受供養故。大師世尊猶尚不能消諸供養，何況我等能消供養者，此明何義？如實知法性本來清淨故。以是故言「大師世尊猶尚不能消諸供養，何況我等」。此以何義？以離法界更無有人受供養者，以彼法界本來清淨故。此以何義？以住福田地者住羅漢地堪受供養，以如實知清淨法界故。以諸世間不知如來是勝福田，是故說言「大師世尊猶尚不能消諸供養」。此以何義？以離法界更無別有清淨法相，以彼法界自性清淨故、依受供養故、問福田故。次問應受供養福田之人，何者是耶？如經次言「不為世法之所牽者」故。世尊如是依諸菩薩是世福田，說受供養福田之相，是故答言「不為世法之所牽」故。此以何義？以諸菩薩摩訶薩等常在世間行世間法，不為世法之所染污，雖有勝負得失毀譽稱譏苦樂世法等門皆不能牽。菩薩心體其心堅固，不隨如是八種世法。於如是等心堅不動，貪欲瞋癡所不能牽。如是人者，是受供養福田人也。是名福田能受供養，是為清淨。以是義故，因福田人故，問清淨福田之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於福田能消供養者，依福田地住羅漢道，堪受供養故。大師世尊猶尚不能消諸供養，何況我等能消供養者，此明何義？如實知法性本來清淨故。以是故言「大師世尊猶尚不能消諸供養，何況我等」。此以何義？以離法界更無有人受供養者，以彼法界本來清淨故。此以何義？以住福田地者住羅漢地堪受供養，以如實知清淨法界故。以諸世間不知如來是勝福田，是故說言「大師世尊猶尚不能消諸供養」。此以何義？以離法界更無別有清淨法相，以彼法界自性清淨故、依受供養故、問福田故。次問應受供養福田之人，何者是耶？如經次言「不為世法之所牽者」故。世尊如是依諸菩薩是世福田，說受供養福田之相，是故答言「不為世法之所牽」故。此以何義？以諸菩薩摩訶薩等常在世間行世間法，不為世法之所染污，雖有勝負得失毀譽稱譏苦樂世法等門皆不能牽。菩薩心體其心堅固，不隨如是八種世法。於如是等心堅不動，貪欲瞋癡所不能牽。如是人者，是受供養福田人也。是名福田能受供養，是為清淨。以是義故，因福田人故，問清淨福田之相。

以諸菩薩雖復多受眷屬利養，而不起心攝取一法執著一法，以是義故能消供養，是勝福田能消供養。示現此義，是故次問能消供養。無所取著者，示現能受福田勝相，是故得彼二相功德福田之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸菩薩雖復多受眷屬利養，而不起心攝取一法執著一法，以是義故能消供養，是勝福田能消供養。示現此義，是故次問能消供養。無所取著者，示現能受福田勝相，是故得彼二相功德福田之名。

以諸菩薩為諸眾生不失安隱，起菩提心為諸眾生修行彼處諸功德故，得彼功德供養恭敬福田中勝。示現此義，是故次問清淨福田。以彼不壞菩提心故，是能受供清淨福田。以是菩薩能作福田，攝取眾生作善知識。示現此義，是故次第問善知識。直心修行如是次第入於禪定，從禪定起與諸眾生安隱之樂，不捨一切諸眾生故，示現菩薩勝善知識。菩薩如是能作善友，依如來教自利利他修行諸行不失師恩。示現此義，是故次問能報佛恩。為得菩提不斷佛種故、心為利益他故，於如來自作所作勝報恩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸菩薩為諸眾生不失安隱，起菩提心為諸眾生修行彼處諸功德故，得彼功德供養恭敬福田中勝。示現此義，是故次問清淨福田。以彼不壞菩提心故，是能受供清淨福田。以是菩薩能作福田，攝取眾生作善知識。示現此義，是故次第問善知識。直心修行如是次第入於禪定，從禪定起與諸眾生安隱之樂，不捨一切諸眾生故，示現菩薩勝善知識。菩薩如是能作善友，依如來教自利利他修行諸行不失師恩。示現此義，是故次問能報佛恩。為得菩提不斷佛種故、心為利益他故，於如來自作所作勝報恩行。

以報恩者有諸功德供養等行。示現此義，是故次問供養於佛。以法身實際自體不生，於如來身能知不生實際證相，為求彼法必得不失，於一切時供養如來。是故菩薩以勝供養供養諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以報恩者有諸功德供養等行。示現此義，是故次問供養於佛。以法身實際自體不生，於如來身能知不生實際證相，為求彼法必得不失，於一切時供養如來。是故菩薩以勝供養供養諸佛。

以為供養諸如來故，親近諸佛。示現此義，是故次問親近於佛。謂諸菩薩寧捨身命，終不捨於十地諸行。以為攝取十地行故，不捨禁戒得如法體，親近諸佛及諸菩薩，示現勝行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為供養諸如來故，親近諸佛。示現此義，是故次問親近於佛。謂諸菩薩寧捨身命，終不捨於十地諸行。以為攝取十地行故，不捨禁戒得如法體，親近諸佛及諸菩薩，示現勝行故。

以近諸佛及諸菩薩生尊重心恭敬如來，示現此義，是故次問恭敬於佛。以無差別一切諸根，為一切根修行諸行，是故不生煩惱之心。以能修行善護諸根，是故得彼尊重勝心。菩薩如是正修行已得大果報。示現此義，是故次第問於財富。得出世間信等七種最勝法財，示現於此勝法大財而得上上勝欲心相。已得斷除障行諸欲離諸欲相，受於法樂、受飲食樂，得證如實法。如實修行信戒慚愧聞捨慧等，說財物施如次第說。又慚與愧二種法財，此依斷除煩惱熱法，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以近諸佛及諸菩薩生尊重心恭敬如來，示現此義，是故次問恭敬於佛。以無差別一切諸根，為一切根修行諸行，是故不生煩惱之心。以能修行善護諸根，是故得彼尊重勝心。菩薩如是正修行已得大果報。示現此義，是故次第問於財富。得出世間信等七種最勝法財，示現於此勝法大財而得上上勝欲心相。已得斷除障行諸欲離諸欲相，受於法樂、受飲食樂，得證如實法。如實修行信戒慚愧聞捨慧等，說財物施如次第說。又慚與愧二種法財，此依斷除煩惱熱法，應如是知。

菩薩雖有七種法財，不生心念我足不足。示現此義，是故次第問於知足。以為攝取諸眾生故，菩薩雖求供養恭敬，而心常求無上般若，不以為足、不生具足心，名為知足。既知足已，離於諸欲。示現此義，是故次第問於遠離。菩薩雖於三界中行而不求彼處，以得寂靜勝上心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩雖有七種法財，不生心念我足不足。示現此義，是故次第問於知足。以為攝取諸眾生故，菩薩雖求供養恭敬，而心常求無上般若，不以為足、不生具足心，名為知足。既知足已，離於諸欲。示現此義，是故次第問於遠離。菩薩雖於三界中行而不求彼處，以得寂靜勝上心故。

既得寂靜勝上心已遠離身心，示現此義，是故次問無諸惡行。菩薩雖復受用種種勝妙境界，而心不為煩惱所染，以得勝心護諸根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得寂靜勝上心已遠離身心，示現此義，是故次問無諸惡行。菩薩雖復受用種種勝妙境界，而心不為煩惱所染，以得勝心護諸根故。

菩薩既得護諸根已，於一切處皆不怖畏，不怖畏故得受安樂。示現此義，是故次第問於樂人。菩薩雖受供養恭敬而不貪著，常不捨離一切眾生，如實善知諸有為行，離諸煩惱故得勝樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩既得護諸根已，於一切處皆不怖畏，不怖畏故得受安樂。示現此義，是故次第問於樂人。菩薩雖受供養恭敬而不貪著，常不捨離一切眾生，如實善知諸有為行，離諸煩惱故得勝樂。

如是不著離諸煩惱得勝樂已，則得不捨受樂眾生，如是則能到於彼岸。示現此義，是故次問能到彼岸。以諸菩薩示現諸趣六入之身，攝取一切六入眾生，為斷彼欲、令得彼岸離貪欲心，是故名為能捨六入。捨六入故，則得勝心到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不著離諸煩惱得勝樂已，則得不捨受樂眾生，如是則能到於彼岸。示現此義，是故次問能到彼岸。以諸菩薩示現諸趣六入之身，攝取一切六入眾生，為斷彼欲、令得彼岸離貪欲心，是故名為能捨六入。捨六入故，則得勝心到於彼岸。

菩薩如是以得勝心到彼岸故彼處正住。示現此義，是故次問住於彼岸。以不分別世間涅槃道無分別智證無我法，住於無住涅槃得無生法忍。以是義故，第八地中得同不同智，是故名為到於彼岸住於勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是以得勝心到彼岸故彼處正住。示現此義，是故次問住於彼岸。以不分別世間涅槃道無分別智證無我法，住於無住涅槃得無生法忍。以是義故，第八地中得同不同智，是故名為到於彼岸住於勝處。

菩薩如是住於彼岸，滿足出世間諸波羅蜜。示現此義，是故次問云何增長諸波羅蜜。以求一切智心故，施等增長；以為施等展轉增長，是故菩薩為諸眾生說一切智心。諸菩薩等為令眾生發菩提心增長施行，是故菩薩先世已曾令諸眾生發菩提心修行布施。菩薩如是自行布施教人行施，餘者復施教化眾生令行布施，彼諸菩薩亦令眾生發菩提心修行布施，彼諸菩薩復令眾生發心行施。如是展轉自心住施、令他住施。以是義故，施波羅蜜展轉增長，以常不捨菩提心故。說持戒波羅蜜，餘毀禁者令得持戒。以不捨離菩提行心，為得大菩提故、為令住持戒故、以見一切智心不退故，說忍辱波羅蜜。於菩提心中說菩薩名，為令餘處諸餘眾生生忍心故。忍一切罪、忍一切惡，思惟一切智心不得故，說精進波羅蜜。依精進波羅蜜，不見彼岸、不取苦行相，是故不生疲倦之心。以證一切智心寂靜故，說禪波羅蜜法，所謂心自性清淨不生不滅，以知寂靜智故、以散亂心一切不行故、不戲一切法故，說般若波羅蜜。以攝取無分別智故，以為示現餘波羅蜜善清淨故，為餘波羅蜜依一切智心說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是住於彼岸，滿足出世間諸波羅蜜。示現此義，是故次問云何增長諸波羅蜜。以求一切智心故，施等增長；以為施等展轉增長，是故菩薩為諸眾生說一切智心。諸菩薩等為令眾生發菩提心增長施行，是故菩薩先世已曾令諸眾生發菩提心修行布施。菩薩如是自行布施教人行施，餘者復施教化眾生令行布施，彼諸菩薩亦令眾生發菩提心修行布施，彼諸菩薩復令眾生發心行施。如是展轉自心住施、令他住施。以是義故，施波羅蜜展轉增長，以常不捨菩提心故。說持戒波羅蜜，餘毀禁者令得持戒。以不捨離菩提行心，為得大菩提故、為令住持戒故、以見一切智心不退故，說忍辱波羅蜜。於菩提心中說菩薩名，為令餘處諸餘眾生生忍心故。忍一切罪、忍一切惡，思惟一切智心不得故，說精進波羅蜜。依精進波羅蜜，不見彼岸、不取苦行相，是故不生疲倦之心。以證一切智心寂靜故，說禪波羅蜜法，所謂心自性清淨不生不滅，以知寂靜智故、以散亂心一切不行故、不戲一切法故，說般若波羅蜜。以攝取無分別智故，以為示現餘波羅蜜善清淨故，為餘波羅蜜依一切智心說。

障行煩惱對治法者，其唯如是見波羅蜜勝行無我，為佛法淳熟故、為教化眾生故，依於彼法，次問無量。於諸眾生不生有心而生慈心。此明何義？無異自身安隱心故，不生異身他眾生想。菩薩依彼不生法想行於悲心，以見苦法不成就故，以諸眾生著彼苦苦故生悲心。菩薩依彼，不生我想行於喜心，依彼見自身相離於喜心。見他資生具足成就，起貪嫉意心不生喜；菩薩不爾，更無貪相，隨喜於彼，是故遠離所治嫉妬，依離嫉妬行於喜心。菩薩依彼，不生彼我想行於捨心。依見彼我想，此對治故，行於捨心。第八地中無功用行，以得無分別智力故、以得同不同智慧力故、能遠離自他二心相故、於諸眾生與離染因快方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障行煩惱對治法者，其唯如是見波羅蜜勝行無我，為佛法淳熟故、為教化眾生故，依於彼法，次問無量。於諸眾生不生有心而生慈心。此明何義？無異自身安隱心故，不生異身他眾生想。菩薩依彼不生法想行於悲心，以見苦法不成就故，以諸眾生著彼苦苦故生悲心。菩薩依彼，不生我想行於喜心，依彼見自身相離於喜心。見他資生具足成就，起貪嫉意心不生喜；菩薩不爾，更無貪相，隨喜於彼，是故遠離所治嫉妬，依離嫉妬行於喜心。菩薩依彼，不生彼我想行於捨心。依見彼我想，此對治故，行於捨心。第八地中無功用行，以得無分別智力故、以得同不同智慧力故、能遠離自他二心相故、於諸眾生與離染因快方便故。

如是依波羅蜜依於無量，為利自身亦利他身而修行者，復依上上欲心、依受法樂、依斷煩惱，為如所說一切功德得增長故。次問云何住於信等？如彼次第能信無言之法住於信法。信第一法甚深法無我已，餘甚深法難信得信，以不執著一切音聲住聞慧中，如所聞法無有如是執著之心異求於法，雖少聞慧而能作多事故、但聞一行偈說多聞慧故。依內心相是故有慚，謂依他身自身不如法行，以知過失，離於彼處，捨外入故愧行成就。他人說法不如法行，離彼過失，以他人身是外入故。嫉妬入說彼人如是，捨於彼法名捨外入。此義應知。身口意業三種清淨，遍一切處成就功德能受供養，淨福田等乃至慚愧，如是所說諸功德等，對治所治身口意業善惡相應，以是義故名為清淨。依彼至到功德具足，是故名為遍行一切功德處也，如是應知。又復有義：遍至一切功德處者，於彼所說一切功德法中住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依波羅蜜依於無量，為利自身亦利他身而修行者，復依上上欲心、依受法樂、依斷煩惱，為如所說一切功德得增長故。次問云何住於信等？如彼次第能信無言之法住於信法。信第一法甚深法無我已，餘甚深法難信得信，以不執著一切音聲住聞慧中，如所聞法無有如是執著之心異求於法，雖少聞慧而能作多事故、但聞一行偈說多聞慧故。依內心相是故有慚，謂依他身自身不如法行，以知過失，離於彼處，捨外入故愧行成就。他人說法不如法行，離彼過失，以他人身是外入故。嫉妬入說彼人如是，捨於彼法名捨外入。此義應知。身口意業三種清淨，遍一切處成就功德能受供養，淨福田等乃至慚愧，如是所說諸功德等，對治所治身口意業善惡相應，以是義故名為清淨。依彼至到功德具足，是故名為遍行一切功德處也，如是應知。又復有義：遍至一切功德處者，於彼所說一切功德法中住故。

十偈之義，一一如經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十偈之義，一一如經。

如是依世間法說能受供勝福田等諸功德已，即依彼義，如是次第梵天發問，此義應知。云何菩薩過世間法者，以諸聲聞亦過世間，是故如來示現勝法過諸聲聞出世間法，是故說言出過世間法。又復示現雖在世間行世間法而過世間，又而不為彼世法所染著，現行世間化眾生故。如經「如實善知世間諸法」故。又為聚集諸眾生故，現巧方便為彼眾生，攝取令入世間法故。知世間集諦、知世間所去，而依願智生於彼處，不為世間集所生故。取如是生，示現世間成就世諦，依世諦故為眾生說法，令諸眾生出過世間故。菩薩雖於世間中行，而終不為世間所染。得法無我住無住道，以為教化一切眾生，是故雖生於世間，為彼攝取世間之道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依世間法說能受供勝福田等諸功德已，即依彼義，如是次第梵天發問，此義應知。云何菩薩過世間法者，以諸聲聞亦過世間，是故如來示現勝法過諸聲聞出世間法，是故說言出過世間法。又復示現雖在世間行世間法而過世間，又而不為彼世法所染著，現行世間化眾生故。如經「如實善知世間諸法」故。又為聚集諸眾生故，現巧方便為彼眾生，攝取令入世間法故。知世間集諦、知世間所去，而依願智生於彼處，不為世間集所生故。取如是生，示現世間成就世諦，依世諦故為眾生說法，令諸眾生出過世間故。菩薩雖於世間中行，而終不為世間所染。得法無我住無住道，以為教化一切眾生，是故雖生於世間，為彼攝取世間之道故。

三十五偈，如經所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五偈，如經所說。

依說世間法，如來亦依自身世間、法世間識知境界，以樂說辯才說入世間法相。以如來法出過聲聞出世間法，聲聞亦過世間境界，如來過彼聲聞境界，復說勝法。說彼法者，為餘眾生過世間故，示現如是出世間方便。「梵天言：世間者，我說五陰名為世間」者，此中示現五取陰應知，依世間說故。貪著五陰者，貪著是愛也。名為世間集者，以依彼愛，世間聚集故。過去未來現在諸陰滅故，以未來世陰因盡故，以更不種未來種子故名為滅。觀察五陰不見二名為世間滅道者，求道不求道一。二一向不得聖道，示現勝故。此明何義？世間對治非一向定，若有對治則能厭苦，若無對治則退彼法；若有一法為對治此法，則不對治餘法；若有一法為對治下地，則非上地對治。聖道對治則不如是，以一切時一切法對治故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依說世間法，如來亦依自身世間、法世間識知境界，以樂說辯才說入世間法相。以如來法出過聲聞出世間法，聲聞亦過世間境界，如來過彼聲聞境界，復說勝法。說彼法者，為餘眾生過世間故，示現如是出世間方便。「梵天言：世間者，我說五陰名為世間」者，此中示現五取陰應知，依世間說故。貪著五陰者，貪著是愛也。名為世間集者，以依彼愛，世間聚集故。過去未來現在諸陰滅故，以未來世陰因盡故，以更不種未來種子故名為滅。觀察五陰不見二名為世間滅道者，求道不求道一。二一向不得聖道，示現勝故。此明何義？世間對治非一向定，若有對治則能厭苦，若無對治則退彼法；若有一法為對治此法，則不對治餘法；若有一法為對治下地，則非上地對治。聖道對治則不如是，以一切時一切法對治故。

如是依聲聞乘對治之義，說世間等差別相已，次依大乘對治法之義差別相說。依於大乘說法相者，如經「復次梵天！如是等故，所言五陰五陰者但有言說」者，於五陰中見聞知等但是名字分別說故。以依無始久遠集來、依分別體，是故執著彼法。菩薩觀察，若依如是名字分別，是言語見之世間也；若如言語名字分別貪著相者，彼為邪見、離隨順行，名世間集。如彼世間寂滅之相，如實觀察滅相之體，如實觀察所緣滅故，名世間滅。以何等道不取彼見名世間滅道？向說分別能治分別，示現無分別智。如是等世間境界如來已過，如來已得大涅槃故，攝取非過世間、非離世間道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依聲聞乘對治之義，說世間等差別相已，次依大乘對治法之義差別相說。依於大乘說法相者，如經「復次梵天！如是等故，所言五陰五陰者但有言說」者，於五陰中見聞知等但是名字分別說故。以依無始久遠集來、依分別體，是故執著彼法。菩薩觀察，若依如是名字分別，是言語見之世間也；若如言語名字分別貪著相者，彼為邪見、離隨順行，名世間集。如彼世間寂滅之相，如實觀察滅相之體，如實觀察所緣滅故，名世間滅。以何等道不取彼見名世間滅道？向說分別能治分別，示現無分別智。如是等世間境界如來已過，如來已得大涅槃故，攝取非過世間、非離世間道。

如是依世間世間等說苦諦等已，依勝聖諦次下復問如來所說四聖諦者，以彼聖人虛妄分別苦等諸諦，如來示現真實聖諦則不如是。此以何義？諦有二種：一者相諦；二者心諦。以依如是二種諦故。依相諦者，說苦諦等所有法相、所有法體、所有實體，依彼非聖諦、聖諦無差別故，說道聖諦。依心諦者，說勝聖諦，彼聖諦中知顛倒心、不顛倒心故。此以何義？以非聖者說苦諦者，彼但受苦不知苦諦；說集諦者，彼人但聞虛妄集法，不知集諦；說滅諦者，彼聞滅名墮於斷見，不知滅諦；說道諦者，彼人但聞業與煩惱有為之法，如是之法但是有為世間集法，不知道諦。如是分別苦諦等四諦。若如是等皆有諦者，生三惡道諸眾生等，皆應有諦而彼無諦，以為示現如是義故，如經「梵天！若彼苦是實聖諦者，一切牛猪諸畜生等應有實諦。何以故？以彼皆受種種苦故。以是義故，苦非實諦」如是等故。以何義故諸畜生中唯說牛猪餘不說者，以畜生中唯牛與猪最愚矇故，以諸世間皆知牛猪最為鈍故。如是非聖虛妄分別謂以為諦，此義應知。以世間人依於苦門，虛妄執著以為苦諦；依於集門，虛妄執著以為集諦；依於滅門，欲離有漏法，虛妄執著以為滅諦；依道對治門，虛妄執著以為道諦。又苦集二諦無彼體相，以彼自體不成就故，以彼自體本來不生不和合故。以依彼虛妄執著心對治故，說知無生、無和合，是名聖人聖諦。諸有漏法亦一切時無如是體，以彼法體無可離故。以依彼虛妄執著心對治，依真如清淨彼一切法本來寂滅故，說知無生無滅，是名聖人聖諦對治。對治亦無彼體相，以彼自體不成就故，以彼道諦非對治諦故。以依彼虛妄執著心對治，依自性清淨心、依平等觀可觀、依淳熟智、依觀察智、依彼諸法一切法平等無二、無修道故，說以不二法得道，是名聖人聖諦。以說第一聖諦涅槃異名，名為道諦，是名聖人聖諦。以不誑故、以不生故，說為聖諦。又從無生乃至不二，謂依涅槃所修之道、依聖道諦一切法平等故，說一切法不二。說涅槃者，以真如法清淨得名，以彼涅槃離於可取能取法故，以依彼法而得名故。如是次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依世間世間等說苦諦等已，依勝聖諦次下復問如來所說四聖諦者，以彼聖人虛妄分別苦等諸諦，如來示現真實聖諦則不如是。此以何義？諦有二種：一者相諦；二者心諦。以依如是二種諦故。依相諦者，說苦諦等所有法相、所有法體、所有實體，依彼非聖諦、聖諦無差別故，說道聖諦。依心諦者，說勝聖諦，彼聖諦中知顛倒心、不顛倒心故。此以何義？以非聖者說苦諦者，彼但受苦不知苦諦；說集諦者，彼人但聞虛妄集法，不知集諦；說滅諦者，彼聞滅名墮於斷見，不知滅諦；說道諦者，彼人但聞業與煩惱有為之法，如是之法但是有為世間集法，不知道諦。如是分別苦諦等四諦。若如是等皆有諦者，生三惡道諸眾生等，皆應有諦而彼無諦，以為示現如是義故，如經「梵天！若彼苦是實聖諦者，一切牛猪諸畜生等應有實諦。何以故？以彼皆受種種苦故。以是義故，苦非實諦」如是等故。以何義故諸畜生中唯說牛猪餘不說者，以畜生中唯牛與猪最愚矇故，以諸世間皆知牛猪最為鈍故。如是非聖虛妄分別謂以為諦，此義應知。以世間人依於苦門，虛妄執著以為苦諦；依於集門，虛妄執著以為集諦；依於滅門，欲離有漏法，虛妄執著以為滅諦；依道對治門，虛妄執著以為道諦。又苦集二諦無彼體相，以彼自體不成就故，以彼自體本來不生不和合故。以依彼虛妄執著心對治故，說知無生、無和合，是名聖人聖諦。諸有漏法亦一切時無如是體，以彼法體無可離故。以依彼虛妄執著心對治，依真如清淨彼一切法本來寂滅故，說知無生無滅，是名聖人聖諦對治。對治亦無彼體相，以彼自體不成就故，以彼道諦非對治諦故。以依彼虛妄執著心對治，依自性清淨心、依平等觀可觀、依淳熟智、依觀察智、依彼諸法一切法平等無二、無修道故，說以不二法得道，是名聖人聖諦。以說第一聖諦涅槃異名，名為道諦，是名聖人聖諦。以不誑故、以不生故，說為聖諦。又從無生乃至不二，謂依涅槃所修之道、依聖道諦一切法平等故，說一切法不二。說涅槃者，以真如法清淨得名，以彼涅槃離於可取能取法故，以依彼法而得名故。如是次第。

又彼諦者，因不正念，名為虛妄語，非實聖諦。又即彼諦，因正念故，名為實語亦非實聖諦。是故示現妄語實語皆不成就。如經「梵天！實聖諦實聖諦者，非妄語非實語故」。彼非正念取我相等，示現應知。如是諸句，於一一法中生執著故，以異異義相縛應知。謂有一我我體是有以為根本，依根本我故有種種。以我不斷名為眾生，依命根住故名為命，數墮六道故名丈夫。如是等見自身是一，虛妄執著取我相等，即於彼我虛妄分別常與無常，墮於常見、墮於斷見。見我是色、我是無色，如是種種虛妄分別異異執著，著我是一。以我是物，以虛妄分別是故取相，依彼我虛妄分別取無明等，生虛妄分別而取生相。即依彼我虛妄分別取無明等滅，虛妄分別取斷滅相。如是生滅，依於我相。次第成彼虛妄分別，取世間相、取涅槃相。取彼世間、取涅槃者，如前所說諸取相等，所謂取者，希樂信等虛妄分別堅執定取。唯此是實餘者虛妄，是名為著。以彼諸見不可捨離，虛妄執著是名為觸。不離彼觸是名為取。如是次第不著不觸不取等者，是名實語，示現正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼諦者，因不正念，名為虛妄語，非實聖諦。又即彼諦，因正念故，名為實語亦非實聖諦。是故示現妄語實語皆不成就。如經「梵天！實聖諦實聖諦者，非妄語非實語故」。彼非正念取我相等，示現應知。如是諸句，於一一法中生執著故，以異異義相縛應知。謂有一我我體是有以為根本，依根本我故有種種。以我不斷名為眾生，依命根住故名為命，數墮六道故名丈夫。如是等見自身是一，虛妄執著取我相等，即於彼我虛妄分別常與無常，墮於常見、墮於斷見。見我是色、我是無色，如是種種虛妄分別異異執著，著我是一。以我是物，以虛妄分別是故取相，依彼我虛妄分別取無明等，生虛妄分別而取生相。即依彼我虛妄分別取無明等滅，虛妄分別取斷滅相。如是生滅，依於我相。次第成彼虛妄分別，取世間相、取涅槃相。取彼世間、取涅槃者，如前所說諸取相等，所謂取者，希樂信等虛妄分別堅執定取。唯此是實餘者虛妄，是名為著。以彼諸見不可捨離，虛妄執著是名為觸。不離彼觸是名為取。如是次第不著不觸不取等者，是名實語，示現正念。

如是依丈夫無我非妄語非實語說法已，次依法無我說苦等分別。離無分別智是故名誑，以是誑故名為妄語，是故示現彼二乘諦虛妄不實。分別三世一切法故彼念虛妄，是故示現無分別智。此以何義？以憶過去一切法門、分別現在一切諸法、念未來世一切法門，以是義故離於正念。菩薩住彼無分別智中，不戲一切法相，觀法無我得無住涅槃，以不住世間涅槃中故得平等見。菩薩如是善知法已，諸諦如說示現，不見成就諦故。聖人諦者，彼處無實語無妄語，以是義故，示現彼義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依丈夫無我非妄語非實語說法已，次依法無我說苦等分別。離無分別智是故名誑，以是誑故名為妄語，是故示現彼二乘諦虛妄不實。分別三世一切法故彼念虛妄，是故示現無分別智。此以何義？以憶過去一切法門、分別現在一切諸法、念未來世一切法門，以是義故離於正念。菩薩住彼無分別智中，不戲一切法相，觀法無我得無住涅槃，以不住世間涅槃中故得平等見。菩薩如是善知法已，諸諦如說示現，不見成就諦故。聖人諦者，彼處無實語無妄語，以是義故，示現彼義。

雖有正念、不正念心二種差別，而彼聖諦猶不成就。若住實相成就諦者，則一切時古今常爾恒如是住。自此以下示現彼義。如經「梵天！言實實者古今實故」。此明何義？彼法性法體，示現勝法體、聖法體因。世間、涅槃無差別故，是故名為常聖諦也。依世間、涅槃示現二，二聖諦成就。如是依真如相聖諦，示現不離世間聖諦，示現不取涅槃聖諦。如是說法相諦，證已而說者，示現彼人名為實說；彼人說聖諦名為邪說。自此以下示現彼義。示現彼人無增上戒學因，彼人不能守護諸根，示現少因故，示現彼無增上戒學；無彼增上定學因，示現彼無增上定學；無彼增上慧學因，示現彼無增上慧學。示是生相是苦諦等執著虛妄法，次第自配，此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有正念、不正念心二種差別，而彼聖諦猶不成就。若住實相成就諦者，則一切時古今常爾恒如是住。自此以下示現彼義。如經「梵天！言實實者古今實故」。此明何義？彼法性法體，示現勝法體、聖法體因。世間、涅槃無差別故，是故名為常聖諦也。依世間、涅槃示現二，二聖諦成就。如是依真如相聖諦，示現不離世間聖諦，示現不取涅槃聖諦。如是說法相諦，證已而說者，示現彼人名為實說；彼人說聖諦名為邪說。自此以下示現彼義。示現彼人無增上戒學因，彼人不能守護諸根，示現少因故，示現彼無增上戒學；無彼增上定學因，示現彼無增上定學；無彼增上慧學因，示現彼無增上慧學。示是生相是苦諦等執著虛妄法，次第自配，此義應知。

如是彼婆伽婆以為世尊，而彼聲聞但是外道。次下示現彼聲聞人成於外道，以彼愚人失物為諦、說物為諦，示現彼人墮於惡道故。以自不說、以如來得無言語法故，苦等諸諦自體不成，示說諦相。我如是證，示現不立有法相故。示現他不取故，菩提不可得。以無分別體故不取，我已得菩提法，無如是取，離一切有，以離三界離五道故，以過彼法得出世間聖道法故。如是不見一切諸法是菩提相，不證一法而證諸法，是故說為應正遍知。若如來於法無所得者，以何義故，說如來坐道場名為佛者？此問如來遮有物得故。如來說言我不得物，聞說法名世諦攝故；分別相故，依無體相法無我說。次依法無我問。彼法相、彼法無我，以一切法無體為體，遮有無二法。示現何義？示現彼法非有物可證、非無物可證，以彼法離於二相是故說證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼婆伽婆以為世尊，而彼聲聞但是外道。次下示現彼聲聞人成於外道，以彼愚人失物為諦、說物為諦，示現彼人墮於惡道故。以自不說、以如來得無言語法故，苦等諸諦自體不成，示說諦相。我如是證，示現不立有法相故。示現他不取故，菩提不可得。以無分別體故不取，我已得菩提法，無如是取，離一切有，以離三界離五道故，以過彼法得出世間聖道法故。如是不見一切諸法是菩提相，不證一法而證諸法，是故說為應正遍知。若如來於法無所得者，以何義故，說如來坐道場名為佛者？此問如來遮有物得故。如來說言我不得物，聞說法名世諦攝故；分別相故，依無體相法無我說。次依法無我問。彼法相、彼法無我，以一切法無體為體，遮有無二法。示現何義？示現彼法非有物可證、非無物可證，以彼法離於二相是故說證。

如是說已，自下次說非謂一向不證實法。以見虛妄執著法無故，如實善知自性不生，以依顛倒他體而生。所謂染等分別體性，常一切時自性不生；知真如我如是證法。云何而知？如常不知不覺而知。言知識者，此為示現彼真如相亦不分別，以不見彼真實法體，以彼法體一切言語不可得故，是故示現彼證智因。不知不識不可見等者，於見聞覺識墮四種語。此諸句等，上上起門示現應知。不可取等，如彼法體如是彼法不可以彼見等取故。此以何義？以諸名字不可得故、過心境界故、以無戲論事故、相應法中不可相當故、以諸言語不能至到故、相應法中不可相當故、不可問答故、過六根故、過名字故、內身一切不可說故、無世間相故、世間法不行故、離於所作以有為法所不行故、以無世間心意意識分別相故、出過世間以無彼體故、以過於戲論無可對事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，自下次說非謂一向不證實法。以見虛妄執著法無故，如實善知自性不生，以依顛倒他體而生。所謂染等分別體性，常一切時自性不生；知真如我如是證法。云何而知？如常不知不覺而知。言知識者，此為示現彼真如相亦不分別，以不見彼真實法體，以彼法體一切言語不可得故，是故示現彼證智因。不知不識不可見等者，於見聞覺識墮四種語。此諸句等，上上起門示現應知。不可取等，如彼法體如是彼法不可以彼見等取故。此以何義？以諸名字不可得故、過心境界故、以無戲論事故、相應法中不可相當故、以諸言語不能至到故、相應法中不可相當故、不可問答故、過六根故、過名字故、內身一切不可說故、無世間相故、世間法不行故、離於所作以有為法所不行故、以無世間心意意識分別相故、出過世間以無彼體故、以過於戲論無可對事故。

如是示現所說法體無有一切諸分別已，示現彼法虛空相似應知。彼法虛空相似，有二種相應知：一者遍去，以離有無戲論法故、以得諸佛不可思議畢竟法故；二者無礙，以大慈心第一忍苦所不可作而能作故、以無言法依言說故、以依彼法令諸眾生得入法故。為示何義？有諸眾生依於黠慧我慢心故，不能信此所說法相，以為示現彼諸眾生善根微薄故。說彼法相，為明何義？明此法門一切世間所難信者，以世間意於同法中常顛倒故。此義云何？世間人意念云我等應證實諦，依三學法修行滿足，我依彼法應得涅槃。一向修善法以依彼法現受法樂。此善行次第，依佛出世以為根本，次有說法、次有如實修行伴侶眾僧，如是此法實諦等如實而住，以無戲論故。諸世間人所不能信，此義應知。「世尊！譬如水中出火火中出水」者，為示何義？以為示現煩惱如火，以非寂靜體，遠離彼體故；菩提如水，以其能滅煩惱火故。以彼不信與信相違，相應法而不相應，此義應知。言煩惱者，所謂一切愚癡凡夫，如是執著戲論，言有煩惱染我。為彼愚人遮煩惱體不成就故，以觀察法不可得故、以出世間智乃證得故、以識不能分別知故、以對治所治學修道故、以不執著能治所治二相法故，以得真如清淨法故、以無有心取得法故、能令彼障無勢力故、以彼障法本性不生故。如說法相，若人不生諸法相者，則得遠離一切邪見而得解脫，以得遠離取不實相能治所治分別心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是示現所說法體無有一切諸分別已，示現彼法虛空相似應知。彼法虛空相似，有二種相應知：一者遍去，以離有無戲論法故、以得諸佛不可思議畢竟法故；二者無礙，以大慈心第一忍苦所不可作而能作故、以無言法依言說故、以依彼法令諸眾生得入法故。為示何義？有諸眾生依於黠慧我慢心故，不能信此所說法相，以為示現彼諸眾生善根微薄故。說彼法相，為明何義？明此法門一切世間所難信者，以世間意於同法中常顛倒故。此義云何？世間人意念云我等應證實諦，依三學法修行滿足，我依彼法應得涅槃。一向修善法以依彼法現受法樂。此善行次第，依佛出世以為根本，次有說法、次有如實修行伴侶眾僧，如是此法實諦等如實而住，以無戲論故。諸世間人所不能信，此義應知。「世尊！譬如水中出火火中出水」者，為示何義？以為示現煩惱如火，以非寂靜體，遠離彼體故；菩提如水，以其能滅煩惱火故。以彼不信與信相違，相應法而不相應，此義應知。言煩惱者，所謂一切愚癡凡夫，如是執著戲論，言有煩惱染我。為彼愚人遮煩惱體不成就故，以觀察法不可得故、以出世間智乃證得故、以識不能分別知故、以對治所治學修道故、以不執著能治所治二相法故，以得真如清淨法故、以無有心取得法故、能令彼障無勢力故、以彼障法本性不生故。如說法相，若人不生諸法相者，則得遠離一切邪見而得解脫，以得遠離取不實相能治所治分別心故。

自此已下，依諸菩薩摩訶薩信法功德，讚歎彼菩薩有七種功德，此義應知。何等為七？一者所作諸行滿足功德；二者修行功德；三者入位功德；四者以自在心生有功德；五者善練功德；六者能集佛法修行功德；七者得果功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此已下，依諸菩薩摩訶薩信法功德，讚歎彼菩薩有七種功德，此義應知。何等為七？一者所作諸行滿足功德；二者修行功德；三者入位功德；四者以自在心生有功德；五者善練功德；六者能集佛法修行功德；七者得果功德。

云何所作諸行滿足功德？示現過去於諸佛所能作所作種種功德皆悉已辦故。復有何義？依二種義：一依功德；二依智慧。以能供養恭敬給侍，諸修行等如威儀故，聞正法故。如是次第菩薩如是滿足功德智慧行已，次應修行入地諸行，是故次說修行功德四句，示現有諸功德智慧增上，以飲食法食二種攝故。以依善知識復修諸行，能於義中、能於法中作巧方便，隨順正法如實修行故，以得上妙善根力故、依巧方便故。妙有二種：一者能作所作妙；二者深妙。能信彼處，以聞如是二種大妙不驚不怖故、以善護如來妙法藏故、以如說法一一隨順如實修行故、以不自見以不自觸法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何所作諸行滿足功德？示現過去於諸佛所能作所作種種功德皆悉已辦故。復有何義？依二種義：一依功德；二依智慧。以能供養恭敬給侍，諸修行等如威儀故，聞正法故。如是次第菩薩如是滿足功德智慧行已，次應修行入地諸行，是故次說修行功德四句，示現有諸功德智慧增上，以飲食法食二種攝故。以依善知識復修諸行，能於義中、能於法中作巧方便，隨順正法如實修行故，以得上妙善根力故、依巧方便故。妙有二種：一者能作所作妙；二者深妙。能信彼處，以聞如是二種大妙不驚不怖故、以善護如來妙法藏故、以如說法一一隨順如實修行故、以不自見以不自觸法故。

菩薩如是如實修行，自身畢竟入菩薩位，是故次說入位功德二十五句示現此義。云何名為生如來家？以是菩薩依佛家生、得佛法故。以能捨於分別煩惱，爾時攝取無分別智故，示現修行施等行故，以斷所治破戒法故。此以何義？以持戒故對於破戒。能起破戒諸煩惱滅，是故持戒治彼所治。以得對治惜身命故、以得對治懈怠心故、以對欲界惡不善故、以對一切諸不正見乃至對於小乘見故，如是名為入位功德。是出世間波羅蜜行功德應知，以於如來如實所說甚深之法正入功德不顛倒故。以彼不能作諸功德障，所謂天魔煩惱魔等不能作障，如是次第說，以能說法入功德故，以深意說不顛倒法功德入故，說法功德以如世諦第一義諦真實說故，如次第說。此明何義？法自性者，所謂諸法自體相等入彼應知。住持功德入法門流位，得清淨法故。以依如來住持之力能作所作故，是諸菩薩不共住功德同梵行故，以得持戒平等行故，以是菩薩有善法分增長功德，以出世間信等功德皆現前故。此是以不觸諸食功德。此明何義？隨宜而得。謂依乞食住處臥具及湯藥等知足功德，聖人所行隨何資生皆不觸故，樂離諸欲修行之相。不觸功德對觸應知。此復何義？不依於他智慧命活，是故易滿易養應知。以能隨順證智功德，自身畢竟得阿耨多羅三藐三菩提故，以心畢竟我定得故。當知是人為能度者，以是人能度未度者，如是等八句為他利益修行功德，應如是知。以能安慰煩惱所縛諸眾生等令入道故，能安眾生解脫法中故，能令眾生得解脫故，二句次第示現勝處，能為說道故、能與解脫故。二句次第示現能知對治法故，示現能與對治，所治能治法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是如實修行，自身畢竟入菩薩位，是故次說入位功德二十五句示現此義。云何名為生如來家？以是菩薩依佛家生、得佛法故。以能捨於分別煩惱，爾時攝取無分別智故，示現修行施等行故，以斷所治破戒法故。此以何義？以持戒故對於破戒。能起破戒諸煩惱滅，是故持戒治彼所治。以得對治惜身命故、以得對治懈怠心故、以對欲界惡不善故、以對一切諸不正見乃至對於小乘見故，如是名為入位功德。是出世間波羅蜜行功德應知，以於如來如實所說甚深之法正入功德不顛倒故。以彼不能作諸功德障，所謂天魔煩惱魔等不能作障，如是次第說，以能說法入功德故，以深意說不顛倒法功德入故，說法功德以如世諦第一義諦真實說故，如次第說。此明何義？法自性者，所謂諸法自體相等入彼應知。住持功德入法門流位，得清淨法故。以依如來住持之力能作所作故，是諸菩薩不共住功德同梵行故，以得持戒平等行故，以是菩薩有善法分增長功德，以出世間信等功德皆現前故。此是以不觸諸食功德。此明何義？隨宜而得。謂依乞食住處臥具及湯藥等知足功德，聖人所行隨何資生皆不觸故，樂離諸欲修行之相。不觸功德對觸應知。此復何義？不依於他智慧命活，是故易滿易養應知。以能隨順證智功德，自身畢竟得阿耨多羅三藐三菩提故，以心畢竟我定得故。當知是人為能度者，以是人能度未度者，如是等八句為他利益修行功德，應如是知。以能安慰煩惱所縛諸眾生等令入道故，能安眾生解脫法中故，能令眾生得解脫故，二句次第示現勝處，能為說道故、能與解脫故。二句次第示現能知對治法故，示現能與對治，所治能治法故。