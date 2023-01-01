勝思惟梵天所問經論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經論卷第二

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

復有異義：依世間珍寶四種功德相似相對說出世間法寶應知。何等名為世間珍寶四種功德？云何復名相似相對？一者最上大價貴重。如世間人得彼寶故，則能出生無量財寶；菩薩如是得出世間佛法寶故，能生出世無量善根。二者最勝法相應。如世間人得彼寶故，則能療治種種諸病；菩薩如是得出世間佛法寶故，則能斷除一切諸煩惱病如彼妙藥。三者如意。如世間人得彼摩尼寶體，依彼寶故如心所須求之皆得；菩薩如是得出世間佛法寶故，依法思惟一切善根功德具足。四者寶體。如世間人得彼摩尼寶故，如心所須求得無盡；菩薩如是為過世間一切諸苦、得出世間佛法寶故，得果無盡，得為眾生說不生不死寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有異義：依世間珍寶四種功德相似相對說出世間法寶應知。何等名為世間珍寶四種功德？云何復名相似相對？一者最上大價貴重。如世間人得彼寶故，則能出生無量財寶；菩薩如是得出世間佛法寶故，能生出世無量善根。二者最勝法相應。如世間人得彼寶故，則能療治種種諸病；菩薩如是得出世間佛法寶故，則能斷除一切諸煩惱病如彼妙藥。三者如意。如世間人得彼摩尼寶體，依彼寶故如心所須求之皆得；菩薩如是得出世間佛法寶故，依法思惟一切善根功德具足。四者寶體。如世間人得彼摩尼寶故，如心所須求得無盡；菩薩如是為過世間一切諸苦、得出世間佛法寶故，得果無盡，得為眾生說不生不死寶。

又復有義：世間眾生得無量寶，寶在手故則能隨意成就無量殊勝之事；菩薩如是，得出世間大乘法寶，則能隨意成就世間及出世間一切功德殊勝果報。如是得無量寶治諸病等，依初句釋，餘句應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復有義：世間眾生得無量寶，寶在手故則能隨意成就無量殊勝之事；菩薩如是，得出世間大乘法寶，則能隨意成就世間及出世間一切功德殊勝果報。如是得無量寶治諸病等，依初句釋，餘句應知。

如是求法隨順多聞有巧方便能離諸過，是故次第說彼法相。善出毀禁之罪者，依如實觀不取不捨、依不生滅不去不來、依未來世不復作惡、依能遠離一切所疑。得無生忍者，謂內心忍滅諸法忍，如實觀察不取不捨故。得無滅忍者，如實觀察罪過之體虛妄分別不生不滅，以不去不來故。得因緣忍者，觀察因緣本來不生，以他體攝故，如實觀察毀禁染體離生因故，於未來世不復作惡。得無住忍者，以異異心展轉生悔。如實觀察諸罪根本即在身中不離於心，不見彼罪過，如是不見一切罪過，遠離一切心中所疑，能滅悔故善出過罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是求法隨順多聞有巧方便能離諸過，是故次第說彼法相。善出毀禁之罪者，依如實觀不取不捨、依不生滅不去不來、依未來世不復作惡、依能遠離一切所疑。得無生忍者，謂內心忍滅諸法忍，如實觀察不取不捨故。得無滅忍者，如實觀察罪過之體虛妄分別不生不滅，以不去不來故。得因緣忍者，觀察因緣本來不生，以他體攝故，如實觀察毀禁染體離生因故，於未來世不復作惡。得無住忍者，以異異心展轉生悔。如實觀察諸罪根本即在身中不離於心，不見彼罪過，如是不見一切罪過，遠離一切心中所疑，能滅悔故善出過罪。

如是諸過根本是虛妄染法，若欲斷過要斷過本，是故次說斷彼過本。善斷諸煩惱者，依三世說。正觀察者，如實正念，依邪念行現起煩惱，如實正觀不見彼體故，遠離未來諸障。增長諸白法者，於未來世更不作惡，以是至心不作惡故得清淨心。得善法力者，觀察虛妄煩惱諸過，不見過去一切煩惱，以得白法力故。獨處遠離者，以得寂靜心種子故。如是次第善根增上故，隨順不生煩惱境界，護諸煩惱故、得因緣力故、未來世中煩惱不起故，如是折伏諸煩惱已，善往諸大眾，是故次第說彼法相。善往諸大眾者，有二種差別：依人差別、依心差別。依人差別者，往何等人？何所為往？何義故往？云何而往？此明何義？貴人出家有多聞慧，為求法故生貴重心往詣彼人，不覓其過，此人如是不覓彼人過失故往。賤人出家有多聞慧，為求法故生尊重心往詣彼人，非憍慢心，此人如是非憍慢心往詣彼人。阿蘭若人無多聞慧，非輕賤心，求少善法往詣彼人，不自顯故。此人如是不自顯故，往詣彼人憒鬧處。人無多聞慧，不為欺彼、不為自身我是高勝。何所為往？以為自身、為於他身求善根故往詣彼人，不為自身供養恭敬名稱讚歎。此人如是不為自身供養恭敬名稱讚歎故往彼人。依心差別者，以依四種心成就故。一者求法心成就，以見法勝猶如真寶，為求彼法故往大眾。二者威儀心成就，脫去金冠寶履傘等威儀，柔軟而往大眾。三者求上上義善根心成就，雖得上法不以為足，更求上上勝中勝法，為與法施故往大眾。四者本願心成就，不求自身供養恭敬名稱讚歎，為自他利故往大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸過根本是虛妄染法，若欲斷過要斷過本，是故次說斷彼過本。善斷諸煩惱者，依三世說。正觀察者，如實正念，依邪念行現起煩惱，如實正觀不見彼體故，遠離未來諸障。增長諸白法者，於未來世更不作惡，以是至心不作惡故得清淨心。得善法力者，觀察虛妄煩惱諸過，不見過去一切煩惱，以得白法力故。獨處遠離者，以得寂靜心種子故。如是次第善根增上故，隨順不生煩惱境界，護諸煩惱故、得因緣力故、未來世中煩惱不起故，如是折伏諸煩惱已，善往諸大眾，是故次第說彼法相。善往諸大眾者，有二種差別：依人差別、依心差別。依人差別者，往何等人？何所為往？何義故往？云何而往？此明何義？貴人出家有多聞慧，為求法故生貴重心往詣彼人，不覓其過，此人如是不覓彼人過失故往。賤人出家有多聞慧，為求法故生尊重心往詣彼人，非憍慢心，此人如是非憍慢心往詣彼人。阿蘭若人無多聞慧，非輕賤心，求少善法往詣彼人，不自顯故。此人如是不自顯故，往詣彼人憒鬧處。人無多聞慧，不為欺彼、不為自身我是高勝。何所為往？以為自身、為於他身求善根故往詣彼人，不為自身供養恭敬名稱讚歎。此人如是不為自身供養恭敬名稱讚歎故往彼人。依心差別者，以依四種心成就故。一者求法心成就，以見法勝猶如真寶，為求彼法故往大眾。二者威儀心成就，脫去金冠寶履傘等威儀，柔軟而往大眾。三者求上上義善根心成就，雖得上法不以為足，更求上上勝中勝法，為與法施故往大眾。四者本願心成就，不求自身供養恭敬名稱讚歎，為自他利故往大眾。

如是往諸大眾應行法施，是故次第說彼法相。善開法施者，以何法說？以何義說？依何事說？云何而說，因彼事說故。以何法說者，以法攝取法故，如得聞慧如是說法。以何義說者，以得義故，自作誓願已畢竟故，內自思惟為他人說。依何事說者，以作妙事作賢事故，如所說法如是作事，以諸言語不虛妄故。云何而說者，示現染淨法故、示現二二諦法相次第故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是往諸大眾應行法施，是故次第說彼法相。善開法施者，以何法說？以何義說？依何事說？云何而說，因彼事說故。以何法說者，以法攝取法故，如得聞慧如是說法。以何義說者，以得義故，自作誓願已畢竟故，內自思惟為他人說。依何事說者，以作妙事作賢事故，如所說法如是作事，以諸言語不虛妄故。云何而說者，示現染淨法故、示現二二諦法相次第故。

如是為他說法令生善根，增長堅固自身因力，是故次第說彼法相。得先因力不失善根者，依四種法說：一者教化眾生；二者能忍諸苦；三者遠離邪見；四者修行一切功德善根，依止因力堅固說故。於他闕失不見其過者，不見他過、護自身過，應眾生過故，得化眾生因力堅固，生生世世常能教化一切眾生。因力增長現前堅固，依止如是堅固因力，於未來世教化眾生堅固增長而得成就，是名菩薩得先因力不失善根。於瞋怒人常修慈心者，樂修大慈，以能忍彼瞋恨眾生作苦惱事，能忍諸苦因力堅固，生生世世樂修大慈常能忍彼故。瞋恨眾生作苦惱事，因力增長現前堅固，菩薩依彼依止如是堅固因力，於未來世能忍諸苦堅固增長而得成就，是名菩薩得先因力不失善根。常說諸法因緣者，於諸法中為他示現非顛倒因因力得果，為離邪見樂正見事因力堅固，生生世世於諸法中為他示現非顛倒因因力得果，為離邪見樂正見事，因力增長現前堅固。菩薩依彼堅固因力，於未來世自身正見、不樂邪見堅固增長而得成就，是名菩薩得先因力不失善根。常念菩提者，不捨菩提心願力故，常不捨離菩提之心，修行一切功德善根。見大菩薩心願力堅固，生生世世常修一切功德善根因力增長現前堅固。菩薩依彼堅固因力，於未來世修行一切功德善根堅固增長悉得成就，是名具足得先因力不失善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是為他說法令生善根，增長堅固自身因力，是故次第說彼法相。得先因力不失善根者，依四種法說：一者教化眾生；二者能忍諸苦；三者遠離邪見；四者修行一切功德善根，依止因力堅固說故。於他闕失不見其過者，不見他過、護自身過，應眾生過故，得化眾生因力堅固，生生世世常能教化一切眾生。因力增長現前堅固，依止如是堅固因力，於未來世教化眾生堅固增長而得成就，是名菩薩得先因力不失善根。於瞋怒人常修慈心者，樂修大慈，以能忍彼瞋恨眾生作苦惱事，能忍諸苦因力堅固，生生世世樂修大慈常能忍彼故。瞋恨眾生作苦惱事，因力增長現前堅固，菩薩依彼依止如是堅固因力，於未來世能忍諸苦堅固增長而得成就，是名菩薩得先因力不失善根。常說諸法因緣者，於諸法中為他示現非顛倒因因力得果，為離邪見樂正見事因力堅固，生生世世於諸法中為他示現非顛倒因因力得果，為離邪見樂正見事，因力增長現前堅固。菩薩依彼堅固因力，於未來世自身正見、不樂邪見堅固增長而得成就，是名菩薩得先因力不失善根。常念菩提者，不捨菩提心願力故，常不捨離菩提之心，修行一切功德善根。見大菩薩心願力堅固，生生世世常修一切功德善根因力增長現前堅固。菩薩依彼堅固因力，於未來世修行一切功德善根堅固增長悉得成就，是名具足得先因力不失善根。

如是以有先因力故，雖未有人說波羅蜜行，而有方便波羅蜜行，是故次說不由他教而能自行波羅蜜行法。以施導人者，謂於布施波羅蜜中最為上首，初自修行，後為他人令入修行。菩薩如是修行布施，故於未來施行成就，生生世世不由他教而能自行檀波羅蜜故。不說他人毀禁之罪者，示現不見他人過失故。善住持戒菩薩如是善住持戒故，於未來不失一切諸禁戒行，生生世世不由他教而能自行尸波羅蜜故。善知攝法教化眾生者，以為教化諸眾生故，為諸眾生令得安隱忍。彼眾生不修諸行，勤說諸法不生疲惓，知心知使攝取眾生。菩薩如是修行忍辱、精進、禪定故，於未來忍辱、精進、禪定成就，生生世世如是次第不由他教而能自行忍辱、精進、禪波羅蜜故。解達深法者，善知一切諸法無我。菩薩如是信解深法故，於未來智慧成就，生生世世不由他教而能自行般若波羅蜜故。如是修行波羅蜜行得柔軟勝行，能迴轉諸禪還生欲界，是故次第說彼法相。其心柔軟者，謂諸菩薩以得三昧三摩跋提有自在力，以巧方便而能轉起勝妙境界，以彼菩薩於禪定中得自在力，不為禪定生於色界故。得諸善根力者，謂諸菩薩能勝處去而不取勝處，雖生下地於彼禪定亦不退失故。善修智慧方便力者，謂諸菩薩以有方便般若故善修諸行，是故不退下地厭中、不受彼地亦不修行生彼處行，示現正因故。不捨一切諸眾生者，謂諸菩薩以不捨離諸眾生故，捨勝妙處取下處生，示現教化諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是以有先因力故，雖未有人說波羅蜜行，而有方便波羅蜜行，是故次說不由他教而能自行波羅蜜行法。以施導人者，謂於布施波羅蜜中最為上首，初自修行，後為他人令入修行。菩薩如是修行布施，故於未來施行成就，生生世世不由他教而能自行檀波羅蜜故。不說他人毀禁之罪者，示現不見他人過失故。善住持戒菩薩如是善住持戒故，於未來不失一切諸禁戒行，生生世世不由他教而能自行尸波羅蜜故。善知攝法教化眾生者，以為教化諸眾生故，為諸眾生令得安隱忍。彼眾生不修諸行，勤說諸法不生疲惓，知心知使攝取眾生。菩薩如是修行忍辱、精進、禪定故，於未來忍辱、精進、禪定成就，生生世世如是次第不由他教而能自行忍辱、精進、禪波羅蜜故。解達深法者，善知一切諸法無我。菩薩如是信解深法故，於未來智慧成就，生生世世不由他教而能自行般若波羅蜜故。如是修行波羅蜜行得柔軟勝行，能迴轉諸禪還生欲界，是故次第說彼法相。其心柔軟者，謂諸菩薩以得三昧三摩跋提有自在力，以巧方便而能轉起勝妙境界，以彼菩薩於禪定中得自在力，不為禪定生於色界故。得諸善根力者，謂諸菩薩能勝處去而不取勝處，雖生下地於彼禪定亦不退失故。善修智慧方便力者，謂諸菩薩以有方便般若故善修諸行，是故不退下地厭中、不受彼地亦不修行生彼處行，示現正因故。不捨一切諸眾生者，謂諸菩薩以不捨離諸眾生故，捨勝妙處取下處生，示現教化諸眾生故。

如是不著自樂、為與他樂，示現與眾生樂，以得不退法輪地故，是以次第說彼法相。得不退轉法輪地者，以對三種所治退法故，說四種對治之法，此義應知。應云何知？所謂修行菩薩行中，有三種法令菩薩退：一者時節久遠無量，以不能忍生等種種諸苦惱故而生退心；二者功德智慧少故而生退心；三者捨棄一切眾生，無慈悲故而生退心。堪受無量生死者，所謂菩薩畢竟心取無量無邊久遠時節，雖有生等種種諸苦，堪能忍受而不怖畏不生疲倦。供養無量諸佛者，所謂菩薩供養恭敬無量諸佛，從佛聞法獲得無量功德智慧，是故菩薩快妙功德智慧成就。修行無量大慈修行無量大悲者，所謂菩薩如是次第為與一切眾生安隱、為與一切諸眾生樂，以不捨離諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不著自樂、為與他樂，示現與眾生樂，以得不退法輪地故，是以次第說彼法相。得不退轉法輪地者，以對三種所治退法故，說四種對治之法，此義應知。應云何知？所謂修行菩薩行中，有三種法令菩薩退：一者時節久遠無量，以不能忍生等種種諸苦惱故而生退心；二者功德智慧少故而生退心；三者捨棄一切眾生，無慈悲故而生退心。堪受無量生死者，所謂菩薩畢竟心取無量無邊久遠時節，雖有生等種種諸苦，堪能忍受而不怖畏不生疲倦。供養無量諸佛者，所謂菩薩供養恭敬無量諸佛，從佛聞法獲得無量功德智慧，是故菩薩快妙功德智慧成就。修行無量大慈修行無量大悲者，所謂菩薩如是次第為與一切眾生安隱、為與一切諸眾生樂，以不捨離諸眾生故。

如是以得不退地故，不斷佛種如實修行，是故次第說彼法相。不斷佛種如實修行者，為得第一義佛地故、為得世間佛地故。第一義佛地者，有三種因得：一者根本欲心；二者至心欲得；三者上欲心。不退本願者，以不失根本故，是名根本欲心。如是示現根本欲心，示現本願力相故。如說修行者，此有如來，如法如說如是修行，是名如說修行，示現諸菩薩至心欲得故。於諸善法大欲精進者，是上欲心雖得少分不以為足，更求勝法故。深心行於佛道者，示現假名佛地因故。假名佛者，入涅槃時生佛示現。言深心者，示現求彼生佛心故。行於佛道者，如實修行故、生佛示現住持佛故。又為示現彼生佛時，復有說法、轉法輪等攝取眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是以得不退地故，不斷佛種如實修行，是故次第說彼法相。不斷佛種如實修行者，為得第一義佛地故、為得世間佛地故。第一義佛地者，有三種因得：一者根本欲心；二者至心欲得；三者上欲心。不退本願者，以不失根本故，是名根本欲心。如是示現根本欲心，示現本願力相故。如說修行者，此有如來，如法如說如是修行，是名如說修行，示現諸菩薩至心欲得故。於諸善法大欲精進者，是上欲心雖得少分不以為足，更求勝法故。深心行於佛道者，示現假名佛地因故。假名佛者，入涅槃時生佛示現。言深心者，示現求彼生佛心故。行於佛道者，如實修行故、生佛示現住持佛故。又為示現彼生佛時，復有說法、轉法輪等攝取眾生故。

為受何等法義樂故，佛放光明攝取聖者勝思惟梵天？為欲受彼種種法樂故。聖者網明童子菩薩依彼先說問中勝故，問彼種種勝說法相；自此以下，勝思惟梵天廣說應知。彼問有八種邪問正問記為說彼法。如經「梵天言：網明！若菩薩見我故問，名為邪問非為正問」如是等故。何等八種？一者依；二者體；三者依止；四者依事；五者過；六者利益；七者起；八者根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為受何等法義樂故，佛放光明攝取聖者勝思惟梵天？為欲受彼種種法樂故。聖者網明童子菩薩依彼先說問中勝故，問彼種種勝說法相；自此以下，勝思惟梵天廣說應知。彼問有八種邪問正問記為說彼法。如經「梵天言：網明！若菩薩見我故問，名為邪問非為正問」如是等故。何等八種？一者依；二者體；三者依止；四者依事；五者過；六者利益；七者起；八者根本。

所言依者，謂依大乘，以依彼乘此中正問故。所言體者，邪問為體。彼體有三種，謂外道、聲聞、始發心菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言依者，謂依大乘，以依彼乘此中正問故。所言體者，邪問為體。彼體有三種，謂外道、聲聞、始發心菩薩。

言依止者，有三種無智，謂麁、中、微。彼三種闇，謂外道等次第應知。應云何知？外道之人依麁無智，是故不識無我體相，自他身中執著有我。以不能知諸法相故，依自心見所說邪論，隨彼句義執著法相。如是次第，自身他身虛妄見問，如是一切非正念問，悉是邪問。聲聞分知無我法相，復有不知，是故名為中無智闇。依中無智，取自業等造作諸業，即因彼業受於果報，不於餘處。及著自體同相異相，成就色等諸法必有。彼如是問，執著自身及他身法，以有隨順斷煩惱障，依於自乘名為正念，依斷煩惱障名為邪念，以不隨順斷智障故。依於大乘名為邪問，始發心菩薩少分能知諸法無我，復有不知有微無智，依微無智、依有無物，離於有相取於無相，於二法中一向取無法取無法相問，是不正問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言依止者，有三種無智，謂麁、中、微。彼三種闇，謂外道等次第應知。應云何知？外道之人依麁無智，是故不識無我體相，自他身中執著有我。以不能知諸法相故，依自心見所說邪論，隨彼句義執著法相。如是次第，自身他身虛妄見問，如是一切非正念問，悉是邪問。聲聞分知無我法相，復有不知，是故名為中無智闇。依中無智，取自業等造作諸業，即因彼業受於果報，不於餘處。及著自體同相異相，成就色等諸法必有。彼如是問，執著自身及他身法，以有隨順斷煩惱障，依於自乘名為正念，依斷煩惱障名為邪念，以不隨順斷智障故。依於大乘名為邪問，始發心菩薩少分能知諸法無我，復有不知有微無智，依微無智、依有無物，離於有相取於無相，於二法中一向取無法取無法相問，是不正問。

言依事者，事有六種：一者陰入界事；二者因緣集事；三者諦事；四者證智事；五者對對治事；六者佛法事。依陰入界事者，依我，我問故。依因緣集事者，依順問故、依逆問故，以生故問、以滅故問，以是處、非處故問。即彼因緣集問，生滅即是是處非處。如經中說「身口等業修行諸善，若生惡道無有是處」。依諦事者，順因緣集、逆因緣集。順因緣集者，染體二諦有因有果，是有漏行法之體故。逆因緣集者，淨體二諦依道能滅，是故道諦名為滅諦。如是依二二諦為染淨問。依二種諦染法體故，有生死世間問。依二種諦淨法體故，有寂滅涅槃問。如是次第生於世間、過於世間獲得涅槃，如是世間涅槃二種差別，依有餘涅槃、無餘涅槃故。如是問世間等事依實諦問，此義應知。以是義故，依諦四種事遮法無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言依事者，事有六種：一者陰入界事；二者因緣集事；三者諦事；四者證智事；五者對對治事；六者佛法事。依陰入界事者，依我，我問故。依因緣集事者，依順問故、依逆問故，以生故問、以滅故問，以是處、非處故問。即彼因緣集問，生滅即是是處非處。如經中說「身口等業修行諸善，若生惡道無有是處」。依諦事者，順因緣集、逆因緣集。順因緣集者，染體二諦有因有果，是有漏行法之體故。逆因緣集者，淨體二諦依道能滅，是故道諦名為滅諦。如是依二二諦為染淨問。依二種諦染法體故，有生死世間問。依二種諦淨法體故，有寂滅涅槃問。如是次第生於世間、過於世間獲得涅槃，如是世間涅槃二種差別，依有餘涅槃、無餘涅槃故。如是問世間等事依實諦問，此義應知。以是義故，依諦四種事遮法無我。

依證智事者，依知依離問、為得為修問。如是次第，彼智於見道時得智名，已證智者自此以上得修道名，以得彼證知依證智問。得智名修行名，此義應知。以離彼集得出世間正道果故，以離諸使煩惱身故，依離彼事問。如經「是故網明！以何處無得無取、無證無分別、無知無依止、無修無修見問，是為正問」故。此明何義？於真如中如所說字句，說無如是智，為遮彼處無如是法，如一一句分別之處，亦遮彼句一一之處無如是故。言無取者，以不虛妄分別我已得故。無分別者，以不虛妄分別我已證故。無依止者，以不虛妄分別我已知涅槃故。不分別者，是第一義。言依止者，依止見道見道為修道依止說故。無修見者，不見我修道故。如是說法則名為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依證智事者，依知依離問、為得為修問。如是次第，彼智於見道時得智名，已證智者自此以上得修道名，以得彼證知依證智問。得智名修行名，此義應知。以離彼集得出世間正道果故，以離諸使煩惱身故，依離彼事問。如經「是故網明！以何處無得無取、無證無分別、無知無依止、無修無修見問，是為正問」故。此明何義？於真如中如所說字句，說無如是智，為遮彼處無如是法，如一一句分別之處，亦遮彼句一一之處無如是故。言無取者，以不虛妄分別我已得故。無分別者，以不虛妄分別我已證故。無依止者，以不虛妄分別我已知涅槃故。不分別者，是第一義。言依止者，依止見道見道為修道依止說故。無修見者，不見我修道故。如是說法則名為正。

依對對治事者，所謂善不善等法。不善法名為對善法名，為對治。又彼善法二種差別，謂有漏、無漏差別。又諸外道以邪見濁長夜有過，此義應知。無過亦有二種差別，謂有為、無為差別。善法復有二種差別，謂世間、出世間差別。彼有分別、以無分別依彼所治治能治事問。「網明！若菩薩不見二不見不二者，不見二數、不見一數，以遮可取法無我故。無明無相平等行問，名為正問」者，為取彼法相遮彼能取可取相故。又無相無相平等行問者，遮彼能說可說相故。又能說者，說名平等；可說名相，以一切事平等知故。彼可說法亦名平等，多種法相同名說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依對對治事者，所謂善不善等法。不善法名為對善法名，為對治。又彼善法二種差別，謂有漏、無漏差別。又諸外道以邪見濁長夜有過，此義應知。無過亦有二種差別，謂有為、無為差別。善法復有二種差別，謂世間、出世間差別。彼有分別、以無分別依彼所治治能治事問。「網明！若菩薩不見二不見不二者，不見二數、不見一數，以遮可取法無我故。無明無相平等行問，名為正問」者，為取彼法相遮彼能取可取相故。又無相無相平等行問者，遮彼能說可說相故。又能說者，說名平等；可說名相，以一切事平等知故。彼可說法亦名平等，多種法相同名說故。

依佛法事者，依佛、依法、依修行、依處、依可化眾生、依進取證智，如是次第佛等示現，因彼差別故問。佛等種種應知。佛種種者，謂時、家、姓、命差別故。法種種者，謂修多羅、祇夜等差別故。僧種種者，謂一向菩薩、聲聞雜僧多少差別故。國土種種者，謂一向清淨、染雜差別故。眾生種種者，謂貪、瞋、癡雜等差別故。乘種種者，謂聲聞乘等差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依佛法事者，依佛、依法、依修行、依處、依可化眾生、依進取證智，如是次第佛等示現，因彼差別故問。佛等種種應知。佛種種者，謂時、家、姓、命差別故。法種種者，謂修多羅、祇夜等差別故。僧種種者，謂一向菩薩、聲聞雜僧多少差別故。國土種種者，謂一向清淨、染雜差別故。眾生種種者，謂貪、瞋、癡雜等差別故。乘種種者，謂聲聞乘等差別故。

所言過者，謂外道等為生法滅法、是處非處問，見生法問、見滅法問，見染法問、見淨法問，如是等問皆是染問，是故名過。聲聞之人如是等一切問，為滅為淨、為成涅槃，而不得大菩提，是故名過。始發菩提心菩薩亦不正念問，以不成就如實淨智，是故名過。言利益者，若如是不問即名利益，此義應知。如是等問非正問等、如是等問名正問等，示現彼義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言過者，謂外道等為生法滅法、是處非處問，見生法問、見滅法問，見染法問、見淨法問，如是等問皆是染問，是故名過。聲聞之人如是等一切問，為滅為淨、為成涅槃，而不得大菩提，是故名過。始發菩提心菩薩亦不正念問，以不成就如實淨智，是故名過。言利益者，若如是不問即名利益，此義應知。如是等問非正問等、如是等問名正問等，示現彼義。

所言起者，即非正問及正問等，示現彼義。如經「復次網明！一切法正、一切法邪」故。此以何義？陰界入等皆悉攝在佛法中說。如向所說陰界入等事相，諸法如說不可思議名為正，而起思議名為邪者，是不正問及正問事。如經「梵天言：網明！以何義故？諸法不可思議故，一切法名為正。若不可思議而思議者，一切法名為邪」故。以何義故，一切諸法不可思議？如經「一切法寂靜，名為正思惟」故。以離虛妄分別體故，名為寂靜。以離戲論故，亦名寂靜。以不信寂靜法無我故，墮增上慢邊，虛妄分別可分別法而修諸行，以分別四大故起彼問。法示現非正問法正性者，離自境界、離餘欲際，是名法性。此以示現正問因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言起者，即非正問及正問等，示現彼義。如經「復次網明！一切法正、一切法邪」故。此以何義？陰界入等皆悉攝在佛法中說。如向所說陰界入等事相，諸法如說不可思議名為正，而起思議名為邪者，是不正問及正問事。如經「梵天言：網明！以何義故？諸法不可思議故，一切法名為正。若不可思議而思議者，一切法名為邪」故。以何義故，一切諸法不可思議？如經「一切法寂靜，名為正思惟」故。以離虛妄分別體故，名為寂靜。以離戲論故，亦名寂靜。以不信寂靜法無我故，墮增上慢邊，虛妄分別可分別法而修諸行，以分別四大故起彼問。法示現非正問法正性者，離自境界、離餘欲際，是名法性。此以示現正問因故。

此以何義？以何等觀而能離欲？以何等智知於彼法？彼二不二名為真如，此中如是無分別智真如智相名為實際。言實際者，謂離餘欲之勝際也。言實際者，離於諸欲，謂無分別真如智相，此謂內心自境界中如實觀察地觀相故。如是次第明為法性寂靜應知。地者，自心境界成就及觀真如。是所觀地何等法上？謂如所說陰界等事。彼陰等事離於真如，以彼真如無戲論故。觀彼真如無分別智，彼智寂靜，以彼真如離於能取可取處故。如是說甚深法，知此正法甚深難解。如經「網明菩薩言：梵天！少有眾生能解如是諸法正性」故。如此中說諸法正性，離正法性更求智者則不可得，以彼法性出過世間一異數故。遮有法體所言少者，依一數故。離彼一數，更無少分。如是為遮取有物體，非彼法體一向是無，不覺不知遮無法相。此說何義？此中謂說信此三世諸法根本不見法相，非謂實證遮。諸菩薩摩訶薩等有實證法，示現此義，以隨順此義故名為信非證。此法證者，名為不見一事。「網明！若有善男子善女人，得聞如是諸法正性勤行精進，是名如實修行」者，依聞思慧於智慧中說彼法相。如向所說，以依何心、以依何意如來說法，此義應知。不戲一切法故，是名證法。以如實知故，是故彼人不住世間、不住涅槃。以彼世間煩惱染中無一法捨，是故不減。以涅槃中無一法取，是故不增。示現諸菩薩摩訶薩不住世間、涅槃相故。如是聞說正法相者，次第從他聞法，然後內心自正思惟，次第能生出世正見獲得彼果，離於諸相示現實體不住相故，示現不住涅槃因故。此以如來見法無我等一味故，示現諸菩薩世間、涅槃諸過功德無有分別，平等相故，如是諸菩薩得不住世間、不住涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此以何義？以何等觀而能離欲？以何等智知於彼法？彼二不二名為真如，此中如是無分別智真如智相名為實際。言實際者，謂離餘欲之勝際也。言實際者，離於諸欲，謂無分別真如智相，此謂內心自境界中如實觀察地觀相故。如是次第明為法性寂靜應知。地者，自心境界成就及觀真如。是所觀地何等法上？謂如所說陰界等事。彼陰等事離於真如，以彼真如無戲論故。觀彼真如無分別智，彼智寂靜，以彼真如離於能取可取處故。如是說甚深法，知此正法甚深難解。如經「網明菩薩言：梵天！少有眾生能解如是諸法正性」故。如此中說諸法正性，離正法性更求智者則不可得，以彼法性出過世間一異數故。遮有法體所言少者，依一數故。離彼一數，更無少分。如是為遮取有物體，非彼法體一向是無，不覺不知遮無法相。此說何義？此中謂說信此三世諸法根本不見法相，非謂實證遮。諸菩薩摩訶薩等有實證法，示現此義，以隨順此義故名為信非證。此法證者，名為不見一事。「網明！若有善男子善女人，得聞如是諸法正性勤行精進，是名如實修行」者，依聞思慧於智慧中說彼法相。如向所說，以依何心、以依何意如來說法，此義應知。不戲一切法故，是名證法。以如實知故，是故彼人不住世間、不住涅槃。以彼世間煩惱染中無一法捨，是故不減。以涅槃中無一法取，是故不增。示現諸菩薩摩訶薩不住世間、涅槃相故。如是聞說正法相者，次第從他聞法，然後內心自正思惟，次第能生出世正見獲得彼果，離於諸相示現實體不住相故，示現不住涅槃因故。此以如來見法無我等一味故，示現諸菩薩世間、涅槃諸過功德無有分別，平等相故，如是諸菩薩得不住世間、不住涅槃故。

說法次第至此已竟。復依異義：次下更問此明何義？如來說法不能異過於者，不能異過於身，不能異過世間更有一法，是故世間無一法減、於涅槃中無一法增，遮離一物遮得一物故。此以何義？非謂一向不過世間有過世間，以為遮彼見無物故。此示何義？以為示現過二相故。此義云何？言二相者，一者世間行；二者涅槃。分別世間過、分別功德過，彼二種過菩薩摩訶薩畢竟遠離故。此義云何？平等法中無染無淨，以依離欲實際法性故如是說。以彼實際一向不同生死世間，以其常故，是故無有入涅槃者，以是義故不染不淨。如是次第不必說法默然而住，亦得如法修行諸行。若欲說者，應當如彼梵天所說，是故讚言「善哉善哉！法不可說而能說之」，是故如來重讚「善哉！我不得生死、不得涅槃」如是等者領先說義，更無有法而可說也。如來何故重說此法？以五百比丘聞說此法生於驚怖，如來為欲令彼比丘於此義中畢竟定故。此示何義？示現如來意亦如是，非獨梵天如是。眾生墮無物邊，是故如來同梵天說空，修梵行者不解深意義，虛妄分別也。何者梵行？謂受持戒，如說修行而不毀犯故。修行正道者，修行四諦差別觀也。諸禪者，初禪等四禪也。三昧者，有覺有觀等種種行也。三摩跋提者，無色四定也。彼諸比丘以見有法、見無法故，聞上說已，謂如來說一向無物亦無修行梵行，故生驚怖。以彼比丘見有法故、見無法故，為斷比丘有見無見，則於其人佛不出世等者，彼人乃至涅槃以為有物故求得涅槃，為對治此有物見故。如經「彼人乃至求決定相」故。如是依無名相正說法已，為呵責彼驚怖比丘故以二喻。此二種喻，令生二種念因，謂生厭念因、生觀念因。因彼二因獲得涅槃，是故呵責。此示何義？示現依彼求法見過逼惱心故起於厭觀，初喻相似相對治法。示現利益觀故，共樂身轉故生歡喜觀，第二譬喻相似相對治法。次明彼人雖行正相而是邪行相，以起生相、以起滅相、以得涅槃相、以證道相故。向來說法，諸比丘聞，微損惡行；自此已下，為令諸比丘入於法中，是故聖者網明菩薩請於梵天令入法者，此中示現二種法相：一者示現實體；二者示現得果。言實體者，令信法故。所言果者，令離邪見得解脫故。畢竟示現正見相故，為比丘身此間說法能生種子，餘佛國土諸佛如來亦說此法。明彼比丘以何處畏而無去處，不能遠離所說法相。以一切處不離於法、以不可避，示如是相，令彼不去故，說虛空以為譬喻。示現此義？何處怖畏捨之而去，終不遠離所怖畏處。如畏空者，不能過空有無空處而可求也，依彼證法示現得相。空無相無願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法次第至此已竟。復依異義：次下更問此明何義？如來說法不能異過於者，不能異過於身，不能異過世間更有一法，是故世間無一法減、於涅槃中無一法增，遮離一物遮得一物故。此以何義？非謂一向不過世間有過世間，以為遮彼見無物故。此示何義？以為示現過二相故。此義云何？言二相者，一者世間行；二者涅槃。分別世間過、分別功德過，彼二種過菩薩摩訶薩畢竟遠離故。此義云何？平等法中無染無淨，以依離欲實際法性故如是說。以彼實際一向不同生死世間，以其常故，是故無有入涅槃者，以是義故不染不淨。如是次第不必說法默然而住，亦得如法修行諸行。若欲說者，應當如彼梵天所說，是故讚言「善哉善哉！法不可說而能說之」，是故如來重讚「善哉！我不得生死、不得涅槃」如是等者領先說義，更無有法而可說也。如來何故重說此法？以五百比丘聞說此法生於驚怖，如來為欲令彼比丘於此義中畢竟定故。此示何義？示現如來意亦如是，非獨梵天如是。眾生墮無物邊，是故如來同梵天說空，修梵行者不解深意義，虛妄分別也。何者梵行？謂受持戒，如說修行而不毀犯故。修行正道者，修行四諦差別觀也。諸禪者，初禪等四禪也。三昧者，有覺有觀等種種行也。三摩跋提者，無色四定也。彼諸比丘以見有法、見無法故，聞上說已，謂如來說一向無物亦無修行梵行，故生驚怖。以彼比丘見有法故、見無法故，為斷比丘有見無見，則於其人佛不出世等者，彼人乃至涅槃以為有物故求得涅槃，為對治此有物見故。如經「彼人乃至求決定相」故。如是依無名相正說法已，為呵責彼驚怖比丘故以二喻。此二種喻，令生二種念因，謂生厭念因、生觀念因。因彼二因獲得涅槃，是故呵責。此示何義？示現依彼求法見過逼惱心故起於厭觀，初喻相似相對治法。示現利益觀故，共樂身轉故生歡喜觀，第二譬喻相似相對治法。次明彼人雖行正相而是邪行相，以起生相、以起滅相、以得涅槃相、以證道相故。向來說法，諸比丘聞，微損惡行；自此已下，為令諸比丘入於法中，是故聖者網明菩薩請於梵天令入法者，此中示現二種法相：一者示現實體；二者示現得果。言實體者，令信法故。所言果者，令離邪見得解脫故。畢竟示現正見相故，為比丘身此間說法能生種子，餘佛國土諸佛如來亦說此法。明彼比丘以何處畏而無去處，不能遠離所說法相。以一切處不離於法、以不可避，示如是相，令彼不去故，說虛空以為譬喻。示現此義？何處怖畏捨之而去，終不遠離所怖畏處。如畏空者，不能過空有無空處而可求也，依彼證法示現得相。空無相無願

者，是真如應知。欲求涅槃行涅槃中而不得涅槃者，涅槃是真如清淨相故。此以何義？以彼真如一切法中悉平等故名為涅槃，口中言說不可取故。此為何義？遮彼實體是可取故。如是遠離有無物法，能如實知諸法體相。彼諸比丘如是見已心得解脫，得心解脫已則得實法，得實法已自說法相。彼諸比丘先是凡夫，次作學人，次成羅漢。以此義故，於三時後依先不成而作是言「世尊！我等今者非凡夫、非學、非無學、非阿羅漢也」。不在世間者，謂彼無餘涅槃界中永斷一切受生處故。不在涅槃者，有餘涅槃中取陰相未盡故，如實示現有佛出世現覺知相。所言動者，散亂心也。言我想者，謂我見也。所言發者，謂能起作行心相也。所言戲者，動等三句分別心也。如是因果或盡示現彼人有佛出世。聖者舍利弗依道依得依滅依證，問諸比丘，諸比丘應如是答。如舍利弗說。而諸比丘如是說言：我已得七不可作，而作言語問答。此為示現實答返答故。此有二種：一者所證答；二者說答。以有如是所立記故，同行諸比丘說法不能至到，大生尊重心，以彼比丘說彼法體生尊重心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，是真如應知。欲求涅槃行涅槃中而不得涅槃者，涅槃是真如清淨相故。此以何義？以彼真如一切法中悉平等故名為涅槃，口中言說不可取故。此為何義？遮彼實體是可取故。如是遠離有無物法，能如實知諸法體相。彼諸比丘如是見已心得解脫，得心解脫已則得實法，得實法已自說法相。彼諸比丘先是凡夫，次作學人，次成羅漢。以此義故，於三時後依先不成而作是言「世尊！我等今者非凡夫、非學、非無學、非阿羅漢也」。不在世間者，謂彼無餘涅槃界中永斷一切受生處故。不在涅槃者，有餘涅槃中取陰相未盡故，如實示現有佛出世現覺知相。所言動者，散亂心也。言我想者，謂我見也。所言發者，謂能起作行心相也。所言戲者，動等三句分別心也。如是因果或盡示現彼人有佛出世。聖者舍利弗依道依得依滅依證，問諸比丘，諸比丘應如是答。如舍利弗說。而諸比丘如是說言：我已得七不可作，而作言語問答。此為示現實答返答故。此有二種：一者所證答；二者說答。以有如是所立記故，同行諸比丘說法不能至到，大生尊重心，以彼比丘說彼法體生尊重心故。