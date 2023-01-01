勝思惟梵天所問經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟梵天所問經論卷第一

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

歸命釋迦牟尼佛。四句之義於諸經首有論解釋，如彼應知。於大眾中說此法門者，示現法勝大眾攝在說法住處，依彼山等勝處說故。六萬四千比丘僧者，示現莊嚴如來大眾故。此經法門快妙甚深，出過一切聲聞境界，示現如來能說勝義故。「七萬二千諸菩薩」者，何故菩薩多於聲聞？以此經典為諸菩薩摩訶薩說甚深法故。皆是智者之所識知者，何故重說？依世間法故。世間說言勝中勝者，如言於端正中最端正者乃可將來，於有德中有勝德者乃可將來；彼諸菩薩各別有智，非共有故。復更有義：皆是智者之所識知者，入地菩薩之所知故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩先行菩薩行者知彼菩薩故，以是故言皆是智者之所識知。彼諸菩薩智者所知，有七種德，皆依樂說辯才應知。何等為七？一者種種樂說辯才；二者無滯樂說辯才；三者堅固樂說辯才；四者了了樂說辯才；五者不怯弱樂說辯才；六者相應樂說辯才；七者任放樂說辯才。此諸辯才，如經「得具足陀羅尼乃至得無生法忍」如是七句次第而說，此義應知。應云何知？陀羅尼者，以多聞慧樂說種種諸法門故，故名種種樂說辯才。速疾不住故，名無滯樂說辯才。以得攝受諸三昧故，無有忘失，故名堅固樂說辯才。以諸菩薩摩訶薩等依勝通力之所住持，不畏一切諸魔等故，故名了了樂說辯才。菩薩攝得四無所畏威德快妙，於自他眾無所怖畏，故名不怯弱樂說辯才。依於假名、他力、成就三法體相而不顛倒，故名相應樂說辯才。得八地中無生法忍，任意說法離說法障，故名任放樂說辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命釋迦牟尼佛。四句之義於諸經首有論解釋，如彼應知。於大眾中說此法門者，示現法勝大眾攝在說法住處，依彼山等勝處說故。六萬四千比丘僧者，示現莊嚴如來大眾故。此經法門快妙甚深，出過一切聲聞境界，示現如來能說勝義故。「七萬二千諸菩薩」者，何故菩薩多於聲聞？以此經典為諸菩薩摩訶薩說甚深法故。皆是智者之所識知者，何故重說？依世間法故。世間說言勝中勝者，如言於端正中最端正者乃可將來，於有德中有勝德者乃可將來；彼諸菩薩各別有智，非共有故。復更有義：皆是智者之所識知者，入地菩薩之所知故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩先行菩薩行者知彼菩薩故，以是故言皆是智者之所識知。彼諸菩薩智者所知，有七種德，皆依樂說辯才應知。何等為七？一者種種樂說辯才；二者無滯樂說辯才；三者堅固樂說辯才；四者了了樂說辯才；五者不怯弱樂說辯才；六者相應樂說辯才；七者任放樂說辯才。此諸辯才，如經「得具足陀羅尼乃至得無生法忍」如是七句次第而說，此義應知。應云何知？陀羅尼者，以多聞慧樂說種種諸法門故，故名種種樂說辯才。速疾不住故，名無滯樂說辯才。以得攝受諸三昧故，無有忘失，故名堅固樂說辯才。以諸菩薩摩訶薩等依勝通力之所住持，不畏一切諸魔等故，故名了了樂說辯才。菩薩攝得四無所畏威德快妙，於自他眾無所怖畏，故名不怯弱樂說辯才。依於假名、他力、成就三法體相而不顛倒，故名相應樂說辯才。得八地中無生法忍，任意說法離說法障，故名任放樂說辯才。

聖者文殊師利諸菩薩等，以何義故名法王子？以初發心來常斷婬欲法故。初發心者已入菩薩定心正位，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者文殊師利諸菩薩等，以何義故名法王子？以初發心來常斷婬欲法故。初發心者已入菩薩定心正位，應如是知。

一切菩薩皆是大賢士，何故唯說聖者跋陀婆羅等名為大賢士？以為示現心行勝故。彼跋陀婆羅等菩薩有如是心：我所教化眾生，皆悉令得阿耨多羅三藐三菩提。心既如是，復化眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，是故自利利他行勝。如實修行自求菩提，亦化眾生令得菩提，是故說彼跋陀婆羅等名為大賢士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩皆是大賢士，何故唯說聖者跋陀婆羅等名為大賢士？以為示現心行勝故。彼跋陀婆羅等菩薩有如是心：我所教化眾生，皆悉令得阿耨多羅三藐三菩提。心既如是，復化眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，是故自利利他行勝。如實修行自求菩提，亦化眾生令得菩提，是故說彼跋陀婆羅等名為大賢士。

有百千萬大眾圍遶者，示現如來大眷屬故。一切皆是得心定者，此以如來能領大眾於大眾中最為勝故。以百千萬眾示現大事，是故圍也。所言遶者，示現大眾皆悉善伏諸煩惱故。言說法者，示現如來常說諸法而不斷絕，離諸過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有百千萬大眾圍遶者，示現如來大眷屬故。一切皆是得心定者，此以如來能領大眾於大眾中最為勝故。以百千萬眾示現大事，是故圍也。所言遶者，示現大眾皆悉善伏諸煩惱故。言說法者，示現如來常說諸法而不斷絕，離諸過故。

右膝著地者，示現欲問威儀相故，復為示現諸大眾等一心之相故。雙膝著地者，不成禮拜相，亦不成問相，以諸世間右膝著地敬重相故。動此三千大千世界者，以諸魔等與說法者而作留難，為令諸魔生驚怖故。又為說法時大眾不起散亂心故，又為可化眾生若放逸者令覺知故，又為令眾生念法相故。又復有義：動此三千大千世界諸眾生等，令其觀察此諸大眾說法處故。又為教化淳熟眾生令得解脫故，又為令隨順問正義故。「佛言：網明！恣汝所問，我當解說，悅可爾心」者，如來聽問，示現自身我是一切智人，為令聽者聞如來說法生尊重心故。能見佛身者，隨觀如來何等身分不能捨離，更觀餘分，以如來身相微妙故。超百千萬日月光明者，示現勝相快妙相相應故。示現如來出世間相，以如來身有如是相故。智心為與眾生安隱與眾生樂，示現正直心相應知、修行智果相應應知。應云何知？應知如來依彼色相放諸光明，能作眾生二種利益，謂與眾生安隱及樂，與智相應照諸佛土。我自惟念若有眾生能見佛身及思惟者，此中見者，初覩色相也。言思惟者，次後觀察也。說諸光明，依三種法差別應知。三者所謂因名成辦。所言因者，即彼與樂與安隱智相應修行，此義應知。名者如經名寂莊嚴乃至名曰示現一切種色如是等也，依自各各作業差別，此義應知。言成辦者，所成辦事略有四種，依彼義故略說則有四種光明，所謂受用、增長功德、止惡、令信。言受用者，諸佛如來可化眾生共受法樂故。彼受用樂，謂見如來、供養如來、禮拜如來、問如來應知。見如來供養如來者，依第一光明，得見如來思惟如來也。見如來供養如來者，第一光明說。禮拜如來者，示現身業供養，見如來者非供養應知。問如來者，第二光明說。於所問中以有世間及出世間果報差別次第，復有六種光明。世間果報勝妙差別，依二種地：一、非定地；二、依定地。非定地中以願攝取二種果報：一者轉輪聖王勝妙果報；二者天帝釋王勝妙果報。依定地者，謂梵天王勝妙果報。何故不取夜摩天等諸果報者，以世間諸經皆不說故。佛放光明亦應照彼，而諸經中無，是故不明。言出世間果報差別者，謂依三乘三種差別，此義應知。增長功德者，所謂增長三種功德：一者惡道眾生令出彼處，於未來世生善道中；二者受苦眾生即現身中，與彼安樂令得歡喜；三者能令放逸眾生生於善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右膝著地者，示現欲問威儀相故，復為示現諸大眾等一心之相故。雙膝著地者，不成禮拜相，亦不成問相，以諸世間右膝著地敬重相故。動此三千大千世界者，以諸魔等與說法者而作留難，為令諸魔生驚怖故。又為說法時大眾不起散亂心故，又為可化眾生若放逸者令覺知故，又為令眾生念法相故。又復有義：動此三千大千世界諸眾生等，令其觀察此諸大眾說法處故。又為教化淳熟眾生令得解脫故，又為令隨順問正義故。「佛言：網明！恣汝所問，我當解說，悅可爾心」者，如來聽問，示現自身我是一切智人，為令聽者聞如來說法生尊重心故。能見佛身者，隨觀如來何等身分不能捨離，更觀餘分，以如來身相微妙故。超百千萬日月光明者，示現勝相快妙相相應故。示現如來出世間相，以如來身有如是相故。智心為與眾生安隱與眾生樂，示現正直心相應知、修行智果相應應知。應云何知？應知如來依彼色相放諸光明，能作眾生二種利益，謂與眾生安隱及樂，與智相應照諸佛土。我自惟念若有眾生能見佛身及思惟者，此中見者，初覩色相也。言思惟者，次後觀察也。說諸光明，依三種法差別應知。三者所謂因名成辦。所言因者，即彼與樂與安隱智相應修行，此義應知。名者如經名寂莊嚴乃至名曰示現一切種色如是等也，依自各各作業差別，此義應知。言成辦者，所成辦事略有四種，依彼義故略說則有四種光明，所謂受用、增長功德、止惡、令信。言受用者，諸佛如來可化眾生共受法樂故。彼受用樂，謂見如來、供養如來、禮拜如來、問如來應知。見如來供養如來者，依第一光明，得見如來思惟如來也。見如來供養如來者，第一光明說。禮拜如來者，示現身業供養，見如來者非供養應知。問如來者，第二光明說。於所問中以有世間及出世間果報差別次第，復有六種光明。世間果報勝妙差別，依二種地：一、非定地；二、依定地。非定地中以願攝取二種果報：一者轉輪聖王勝妙果報；二者天帝釋王勝妙果報。依定地者，謂梵天王勝妙果報。何故不取夜摩天等諸果報者，以世間諸經皆不說故。佛放光明亦應照彼，而諸經中無，是故不明。言出世間果報差別者，謂依三乘三種差別，此義應知。增長功德者，所謂增長三種功德：一者惡道眾生令出彼處，於未來世生善道中；二者受苦眾生即現身中，與彼安樂令得歡喜；三者能令放逸眾生生於善法。

言止惡者，謂令眾生離諸趣故、離諸地故、離諸難故、離諸障故，名為止惡。諸趣二種：一者惡道；二者善道。惡道三種。令諸眾生離諸難者，謂令眾生離三惡道種種苦難。令諸眾生離諸障者，謂令眾生離善道中諸根不具盲聾惡業、心見迷惑種種諸障，離諸地中種種諸障。諸地有三：一、菩薩地；二、聲聞地；三、凡夫地。菩薩地中，謂令眾生遠離六種諸波羅蜜所對治障。聲聞地中，謂令眾生離三種障不恭敬障及無智障。增上煩惱，不能禁止而起煩惱，故名為障。又不恭敬者，謂不信障。又無智者，無多聞慧障。又增上煩惱不能禁止而起煩惱故名障者，無慚愧障。凡夫地中，謂令眾生離四種障，依本修集貪瞋癡等煩惱現行障，謂邪念等現行故。一切煩惱現行障，謂雜煩惱現行故。此是止惡，依二十一光明次第說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言止惡者，謂令眾生離諸趣故、離諸地故、離諸難故、離諸障故，名為止惡。諸趣二種：一者惡道；二者善道。惡道三種。令諸眾生離諸難者，謂令眾生離三惡道種種苦難。令諸眾生離諸障者，謂令眾生離善道中諸根不具盲聾惡業、心見迷惑種種諸障，離諸地中種種諸障。諸地有三：一、菩薩地；二、聲聞地；三、凡夫地。菩薩地中，謂令眾生遠離六種諸波羅蜜所對治障。聲聞地中，謂令眾生離三種障不恭敬障及無智障。增上煩惱，不能禁止而起煩惱，故名為障。又不恭敬者，謂不信障。又無智者，無多聞慧障。又增上煩惱不能禁止而起煩惱故名障者，無慚愧障。凡夫地中，謂令眾生離四種障，依本修集貪瞋癡等煩惱現行障，謂邪念等現行故。一切煩惱現行障，謂雜煩惱現行故。此是止惡，依二十一光明次第說應知。

言令信者，見如來身種種光明微妙殊勝是故生信，希望欲見故。種種異色者，見種種色也。見者，希望欲見也。又種種異色者，青黃赤白等各各差別也。無量種色者，青等各各有無量種也。過百千萬色者，餘青等色中過勝光明也。過者，謂青黃等中復過無量無邊也。若餘殘劫者，過於一劫乃至無量無邊劫說也。光明功德無量無邊不可窮盡者，光明功德無量無邊，算數譬喻所不能及，乃至無餘涅槃界不盡應知。一切光明乃至阿僧祇阿僧祇光，不出受用等四種光明相應，如是知如來示現無量無邊身光莊嚴不可思議。方便善巧相應說法者，示現說者所說令可化眾生生尊重心故，示現希有令生勝因敬重心故。世尊我未聞此諸光明名者，示現如來無量無邊光明功德。所不說者，不讚歎者也。若如是者，今何故說？示現無上功德因故。是以次言「世尊！如我解佛所說法義。世尊！若有眾生得聞如此諸光明名，能生淨信恭敬心者，彼諸眾生畢竟定得如來如是光明之身」也。先放光明，網明菩薩已知一切如來所作利益眾生業，受種種法樂，欲共無量餘諸菩薩同受法樂，故請如來令放光明。如經「世尊！唯願今日放請菩薩光，覺諸菩薩」故。此光不出前四種中受法樂光。令餘世界菩薩覺知者，此光入前分散光明，亦入增長功德光明，應如是知。以何等光明照於無量無邊世界？此中示現過於可數，故名無量。去到他方，猶如虛空邊不可得，故名無邊。言現住者，更餘世界彼處不去，故名現住。不入涅槃故名現命。以無諸病故名現在。復說諸法清淨相應，是故名為無病應知。奉見彼佛者，以現見釋迦牟尼佛故。供養彼佛者，一切所應供養之具盡以給施故。問彼佛者，如法諮請故。答彼佛者，如法對故。深細意問者，斷諸疑網故。又復有義：現見面故、供養佛故、依本行威儀故、聽問以不故，如是次第依法依義問法問義故。自此以下依問答義，應如是知。十種清淨堅固心，略依二種心說：一、依不染心說；二、依恭敬心說。依不染心者，依染淨世界七種差別染離染法應知。七種差別者，所謂法差別，以淨法不淨法差別故；受差別，以受苦樂差別故；業差別，以下中上姓家生差別故，以惡行善行雜行差別故；心差別，以諸眾生於佛法中信法不信法差別故；行差別，以正行邪行差別故；心修行差別，以三乘願行差別故；道差別，以善道惡道差別故。如是等惡心等染，此對治，無染相故，說八種清淨堅固心，此義應知。應云何知？法差別染者，此有二種：一者依義，謂善說相不善說相如是分別；二者依法，謂聞善相聞不善相如是分別。對治者，初句以不瞋恨心對 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言令信者，見如來身種種光明微妙殊勝是故生信，希望欲見故。種種異色者，見種種色也。見者，希望欲見也。又種種異色者，青黃赤白等各各差別也。無量種色者，青等各各有無量種也。過百千萬色者，餘青等色中過勝光明也。過者，謂青黃等中復過無量無邊也。若餘殘劫者，過於一劫乃至無量無邊劫說也。光明功德無量無邊不可窮盡者，光明功德無量無邊，算數譬喻所不能及，乃至無餘涅槃界不盡應知。一切光明乃至阿僧祇阿僧祇光，不出受用等四種光明相應，如是知如來示現無量無邊身光莊嚴不可思議。方便善巧相應說法者，示現說者所說令可化眾生生尊重心故，示現希有令生勝因敬重心故。世尊我未聞此諸光明名者，示現如來無量無邊光明功德。所不說者，不讚歎者也。若如是者，今何故說？示現無上功德因故。是以次言「世尊！如我解佛所說法義。世尊！若有眾生得聞如此諸光明名，能生淨信恭敬心者，彼諸眾生畢竟定得如來如是光明之身」也。先放光明，網明菩薩已知一切如來所作利益眾生業，受種種法樂，欲共無量餘諸菩薩同受法樂，故請如來令放光明。如經「世尊！唯願今日放請菩薩光，覺諸菩薩」故。此光不出前四種中受法樂光。令餘世界菩薩覺知者，此光入前分散光明，亦入增長功德光明，應如是知。以何等光明照於無量無邊世界？此中示現過於可數，故名無量。去到他方，猶如虛空邊不可得，故名無邊。言現住者，更餘世界彼處不去，故名現住。不入涅槃故名現命。以無諸病故名現在。復說諸法清淨相應，是故名為無病應知。奉見彼佛者，以現見釋迦牟尼佛故。供養彼佛者，一切所應供養之具盡以給施故。問彼佛者，如法諮請故。答彼佛者，如法對故。深細意問者，斷諸疑網故。又復有義：現見面故、供養佛故、依本行威儀故、聽問以不故，如是次第依法依義問法問義故。自此以下依問答義，應如是知。十種清淨堅固心，略依二種心說：一、依不染心說；二、依恭敬心說。依不染心者，依染淨世界七種差別染離染法應知。七種差別者，所謂法差別，以淨法不淨法差別故；受差別，以受苦樂差別故；業差別，以下中上姓家生差別故，以惡行善行雜行差別故；心差別，以諸眾生於佛法中信法不信法差別故；行差別，以正行邪行差別故；心修行差別，以三乘願行差別故；道差別，以善道惡道差別故。如是等惡心等染，此對治，無染相故，說八種清淨堅固心，此義應知。應云何知？法差別染者，此有二種：一者依義，謂善說相不善說相如是分別；二者依法，謂聞善相聞不善相如是分別。對治者，初句以不瞋恨心對

治瞋恨心，謂於善語於不善語不起心故。於惡語中不生心念言我能忍，此義應知。第二句言等以慈心者，以諸文字性如是故，以說非顛倒法令諸眾生住安隱處故。受差別染對治者，所有諸受皆悉是苦，如是一切事中等生悲心憐愍眾生故。業差別染對治者，謂正修行，如是一切處心皆平等與樂，修行智故。心差別染對治者，於供養輕毀離高下心故。行差別染對治者，不見諸過故、不生利益心故。心修行差別染對治者，等一味故，以彼此三乘不相是非故。道差別染對治者，不生驚怖隨順自業。如是善知以觀察法體故，是名八種清淨堅固心，依於七種不染心說。應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治瞋恨心，謂於善語於不善語不起心故。於惡語中不生心念言我能忍，此義應知。第二句言等以慈心者，以諸文字性如是故，以說非顛倒法令諸眾生住安隱處故。受差別染對治者，所有諸受皆悉是苦，如是一切事中等生悲心憐愍眾生故。業差別染對治者，謂正修行，如是一切處心皆平等與樂，修行智故。心差別染對治者，於供養輕毀離高下心故。行差別染對治者，不見諸過故、不生利益心故。心修行差別染對治者，等一味故，以彼此三乘不相是非故。道差別染對治者，不生驚怖隨順自業。如是善知以觀察法體故，是名八種清淨堅固心，依於七種不染心說。應如是知。

依恭敬心者，此有二種：一者於一切菩薩生世尊想故。此明何義？謂於此界生五濁中諸菩薩所生如來想故。如是佛國土中見諸菩薩行於苦行求大菩提不生疲倦，畢竟如實修行，於是菩薩生如來想。以是故言生世尊想，復生希有想，此義應知。應云何知？如佛出世難甚為希有，菩薩摩訶薩亦復如是，以不捨離發菩提心亦名希有，是故於彼生世尊想。二者於佛生希有想故。此有何義？如無染世界生彼眾生無量百千萬劫壽命，諸佛如來常作無量眾生利益。如是多煩惱過世界中生，於少時間能作無量眾生利益，此中見佛生希有想，此義應知。清淨堅固心能增長成就，此義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依恭敬心者，此有二種：一者於一切菩薩生世尊想故。此明何義？謂於此界生五濁中諸菩薩所生如來想故。如是佛國土中見諸菩薩行於苦行求大菩提不生疲倦，畢竟如實修行，於是菩薩生如來想。以是故言生世尊想，復生希有想，此義應知。應云何知？如佛出世難甚為希有，菩薩摩訶薩亦復如是，以不捨離發菩提心亦名希有，是故於彼生世尊想。二者於佛生希有想故。此有何義？如無染世界生彼眾生無量百千萬劫壽命，諸佛如來常作無量眾生利益。如是多煩惱過世界中生，於少時間能作無量眾生利益，此中見佛生希有想，此義應知。清淨堅固心能增長成就，此義應知。

入寂靜行，依清淨堅固心與菩薩念，菩薩受取，於彼世界百千萬劫不離正念常修梵行，娑婆世界從旦至中堅持禁戒不染心行，示現勝故。此明何義？如治重病為令速差，但與妙藥令服則愈。如是眾生多煩惱過，為速滅故，令得勝法對治則滅，此義應知。示現生在惡國眾生，多有諸苦多有煩惱污染世界故，為令諸餘菩薩見世尊釋迦牟尼佛禮拜、供養、問答如來故，聖者勝思惟梵天以為上首為問。問答依勝思惟梵天生於大眾恭敬心故，示現勝思惟梵天畢竟得何等樂說辯才、得何等樂說辯才果？依此二種，說正問中為最第一，此義應知。初說得何等樂說辯才，以一切處問訊相應故，以巧能令眾生解故，以言語最勝故，以尊重言語故，以說正因故，以依實義說故，以依安隱說故，是名美妙。以有人情故，以於大天人邊得清淨心供養故，以一切諸魔怨敵不能降伏故，以說深密意義故，以此八句說勝思惟梵天美妙言語樂說辯才，此義應知。應云何知？所謂一者相應；二者令解；三者尊重；四者安隱；五者人情；六者大清淨至到；七者不可降伏；八者甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入寂靜行，依清淨堅固心與菩薩念，菩薩受取，於彼世界百千萬劫不離正念常修梵行，娑婆世界從旦至中堅持禁戒不染心行，示現勝故。此明何義？如治重病為令速差，但與妙藥令服則愈。如是眾生多煩惱過，為速滅故，令得勝法對治則滅，此義應知。示現生在惡國眾生，多有諸苦多有煩惱污染世界故，為令諸餘菩薩見世尊釋迦牟尼佛禮拜、供養、問答如來故，聖者勝思惟梵天以為上首為問。問答依勝思惟梵天生於大眾恭敬心故，示現勝思惟梵天畢竟得何等樂說辯才、得何等樂說辯才果？依此二種，說正問中為最第一，此義應知。初說得何等樂說辯才，以一切處問訊相應故，以巧能令眾生解故，以言語最勝故，以尊重言語故，以說正因故，以依實義說故，以依安隱說故，是名美妙。以有人情故，以於大天人邊得清淨心供養故，以一切諸魔怨敵不能降伏故，以說深密意義故，以此八句說勝思惟梵天美妙言語樂說辯才，此義應知。應云何知？所謂一者相應；二者令解；三者尊重；四者安隱；五者人情；六者大清淨至到；七者不可降伏；八者甚深。

次說樂說辯才因，示現如是多種功德言語說法時，若諸眾生有不如實修正行者，而不捨彼諸眾生故，以與勝樂善相應故、以求眾生離於諸苦得勝樂故、以與樂等勝功德時歡喜慶彼故、以求不染等與勝樂安隱心故，以此五句說勝思惟梵天彼美妙言語樂說辯才因，此義應知。應云何知？示現三種心：一者不捨心；二者與樂心；三者安隱心。如是一三一次第說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說樂說辯才因，示現如是多種功德言語說法時，若諸眾生有不如實修正行者，而不捨彼諸眾生故，以與勝樂善相應故、以求眾生離於諸苦得勝樂故、以與樂等勝功德時歡喜慶彼故、以求不染等與勝樂安隱心故，以此五句說勝思惟梵天彼美妙言語樂說辯才因，此義應知。應云何知？示現三種心：一者不捨心；二者與樂心；三者安隱心。如是一三一次第說應知。

次說得何等樂說辯才果？所謂為彼一切眾生於一切義中能斷疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說得何等樂說辯才果？所謂為彼一切眾生於一切義中能斷疑故。

偈義如經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈義如經。

「爾時世尊讚勝思惟梵天言：善哉善哉！梵天」。復善哉梵天者，以其發問儀式詣佛於此三時中事相應故，應知善哉。梵天汝今至心諦聽我為汝說者，如是次第不顛倒心，正念心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊讚勝思惟梵天言：善哉善哉！梵天」。復善哉梵天者，以其發問儀式詣佛於此三時中事相應故，應知善哉。梵天汝今至心諦聽我為汝說者，如是次第不顛倒心，正念心故。

其心堅固而不疲倦者，是正直心。此中大菩提信心為本，是作願相。依彼願故，則能具足得如來地一切功德。依菩提心堅固方便有第一問。於大乘中略有四種疲倦之事，依彼四種疲倦事故，菩薩雖發菩提之心作菩提願而失彼心。何等為四？一者以諸眾生不如實修行故；二者多作眾事故；三者多時在有中行故；四者等解脫中心常欲得速解脫故、為彼有力故。此四種障對治法者，謂於眾生起大悲心等，如是四種法次第而說，此義應知。應云何知？謂諸菩薩依大悲心，如是如是見諸眾生不能如實修正行時，如是如是轉轉增上生憐愍心，為彼眾生令得解脫，如是如是轉轉增上增長作願。又諸菩薩常勤精進而不疲倦，所作事多而悉能作。又諸菩薩無始世來過去諸苦信解如夢，不計後時未來世苦。又諸菩薩為一切智，雖同二乘解脫煩惱，雖取無量不共功德，為彼有力斷彼欲得速解脫心。言無等者，不共功德無有等故。所言等者，二乘少分斷煩惱等，是故名等。以是義故，名無等等。如是四種不疲倦心對治四種疲倦心障，是故菩薩於大乘中其心堅固而不疲倦。如是其心堅固而不疲倦，依於自身佛法淳熟如實修行，正說法已，次依為他如實修行，略說四法。所言決定而不中悔者，於二種義：一者無義；二者有義。言無義者，以無我故。彼無我者，離於法故。言無法者，無彼相故。是菩薩畢竟說言諸法無我，諸菩薩等如是畢竟說一切法悉無有我。言有義者，有三種義：一有過義；二功德義；三者二義，以差別故。有過義者，謂一切生處以攝一切諸煩惱故，不願彼處故不樂說，是故菩薩畢竟說彼一切生處無有樂者，諸菩薩等如是畢竟說諸生處無有樂者。功德義者，謂讚大乘無上之法，以諸功德一切相應故，是故菩薩畢竟決定常讚大乘，諸菩薩等如是畢竟常讚大乘。言二義者，彼過、功德二法不空故，是故菩薩畢竟說彼二法不空，諸菩薩等如是畢竟說彼罪福二法不空。此明何義？雖無量時，得因緣相應能與果報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心堅固而不疲倦者，是正直心。此中大菩提信心為本，是作願相。依彼願故，則能具足得如來地一切功德。依菩提心堅固方便有第一問。於大乘中略有四種疲倦之事，依彼四種疲倦事故，菩薩雖發菩提之心作菩提願而失彼心。何等為四？一者以諸眾生不如實修行故；二者多作眾事故；三者多時在有中行故；四者等解脫中心常欲得速解脫故、為彼有力故。此四種障對治法者，謂於眾生起大悲心等，如是四種法次第而說，此義應知。應云何知？謂諸菩薩依大悲心，如是如是見諸眾生不能如實修正行時，如是如是轉轉增上生憐愍心，為彼眾生令得解脫，如是如是轉轉增上增長作願。又諸菩薩常勤精進而不疲倦，所作事多而悉能作。又諸菩薩無始世來過去諸苦信解如夢，不計後時未來世苦。又諸菩薩為一切智，雖同二乘解脫煩惱，雖取無量不共功德，為彼有力斷彼欲得速解脫心。言無等者，不共功德無有等故。所言等者，二乘少分斷煩惱等，是故名等。以是義故，名無等等。如是四種不疲倦心對治四種疲倦心障，是故菩薩於大乘中其心堅固而不疲倦。如是其心堅固而不疲倦，依於自身佛法淳熟如實修行，正說法已，次依為他如實修行，略說四法。所言決定而不中悔者，於二種義：一者無義；二者有義。言無義者，以無我故。彼無我者，離於法故。言無法者，無彼相故。是菩薩畢竟說言諸法無我，諸菩薩等如是畢竟說一切法悉無有我。言有義者，有三種義：一有過義；二功德義；三者二義，以差別故。有過義者，謂一切生處以攝一切諸煩惱故，不願彼處故不樂說，是故菩薩畢竟說彼一切生處無有樂者，諸菩薩等如是畢竟說諸生處無有樂者。功德義者，謂讚大乘無上之法，以諸功德一切相應故，是故菩薩畢竟決定常讚大乘，諸菩薩等如是畢竟常讚大乘。言二義者，彼過、功德二法不空故，是故菩薩畢竟說彼二法不空，諸菩薩等如是畢竟說彼罪福二法不空。此明何義？雖無量時，得因緣相應能與果報故。

如是依自利他利如實修行畢竟說法已，次說增長諸善根，依世間果報因善根增長說，依出世間果報因善根增長說。世間果報因有二種：一者自妙身成就因；二者資生成就因。自妙身成就因有二種：一者不定地中自妙身成就因，謂戒善根增長；二者定地中自妙身成就因，謂智善根增長彼上地下地智功德過，以依智根本離欲得彼故。資生成就因者，捨一切物，謂布施因善根增長。出世間果報因者，謂解脫因，是出家相，離貪著因，以因彼故得解脫因，一切功德善根增長。又增長者，此諸善根依世辯說，有五種增上義故名增長。何等為五？一者降伏諸善根增上故名增長，以此善根勝出聲聞辟支佛等諸善根故。二者不違增上故名增長，以不退故、以堅固故。三者不畏增上故名增長，以依此善根過地獄等惡道怖畏故。四者不偏增上故名增長，以能等破所治法故。五者無差別增上故名增長，以作自利他利無異相故。如是增長諸善根已，於不信佛法、不如實修行眾生不生恨心，於讀誦等善行分中如法而說，無所恐畏威儀不轉，是故次第說彼法相。謂於不信佛法、不如實修行眾生，無所恐畏威儀不轉。彼有三種，謂軟、中、上。軟者為命常畏自身不得資生。中者有二：一者常畏毀辱；二者常畏惡名現前說惡屏處說惡。上者常畏苦惱於身中受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依自利他利如實修行畢竟說法已，次說增長諸善根，依世間果報因善根增長說，依出世間果報因善根增長說。世間果報因有二種：一者自妙身成就因；二者資生成就因。自妙身成就因有二種：一者不定地中自妙身成就因，謂戒善根增長；二者定地中自妙身成就因，謂智善根增長彼上地下地智功德過，以依智根本離欲得彼故。資生成就因者，捨一切物，謂布施因善根增長。出世間果報因者，謂解脫因，是出家相，離貪著因，以因彼故得解脫因，一切功德善根增長。又增長者，此諸善根依世辯說，有五種增上義故名增長。何等為五？一者降伏諸善根增上故名增長，以此善根勝出聲聞辟支佛等諸善根故。二者不違增上故名增長，以不退故、以堅固故。三者不畏增上故名增長，以依此善根過地獄等惡道怖畏故。四者不偏增上故名增長，以能等破所治法故。五者無差別增上故名增長，以作自利他利無異相故。如是增長諸善根已，於不信佛法、不如實修行眾生不生恨心，於讀誦等善行分中如法而說，無所恐畏威儀不轉，是故次第說彼法相。謂於不信佛法、不如實修行眾生，無所恐畏威儀不轉。彼有三種，謂軟、中、上。軟者為命常畏自身不得資生。中者有二：一者常畏毀辱；二者常畏惡名現前說惡屏處說惡。上者常畏苦惱於身中受。

如是無所恐畏威儀不轉隨順白法，是故次說增長諸白法。依四種白法說：一者欲白法；二者行白法；三者滿足功德白法；四者證白法。欲白法者，謂諸菩薩以大菩提教化眾生生彼欲心，令諸眾生於未來世諸白法中得自體相欲。行白法者，謂諸菩薩捨己資生珍寶等物以用布施，不求未來自身果報。滿足功德白法者，謂諸菩薩依彼捨珍寶因，得好妙法成就心不貪著，而復修行白法攝取妙法；以多聞相應故，一切白法薰習滿足，是故菩薩諸功德滿足。證白法者，謂諸菩薩摩訶薩，依彼證智，為於自身大菩提故，說智方便得彼白法證智勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無所恐畏威儀不轉隨順白法，是故次說增長諸白法。依四種白法說：一者欲白法；二者行白法；三者滿足功德白法；四者證白法。欲白法者，謂諸菩薩以大菩提教化眾生生彼欲心，令諸眾生於未來世諸白法中得自體相欲。行白法者，謂諸菩薩捨己資生珍寶等物以用布施，不求未來自身果報。滿足功德白法者，謂諸菩薩依彼捨珍寶因，得好妙法成就心不貪著，而復修行白法攝取妙法；以多聞相應故，一切白法薰習滿足，是故菩薩諸功德滿足。證白法者，謂諸菩薩摩訶薩，依彼證智，為於自身大菩提故，說智方便得彼白法證智勝法。

如是增長諸白法已，隨順善知從一地至一地，是故次下說彼法相。謂依四種法說：一者滿足功德；二者清淨諸障；三者成就心；四者具足修行。集諸善根者，為得從地至地功德滿足故。離諸過者，為清淨彼一切諸障故。迴向方便者，離有資生及離小乘速解脫心故，所有善根一切迴向取大菩提故。勤精進者，至心修行一切時中常不斷絕，以依根本取勝處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是增長諸白法已，隨順善知從一地至一地，是故次下說彼法相。謂依四種法說：一者滿足功德；二者清淨諸障；三者成就心；四者具足修行。集諸善根者，為得從地至地功德滿足故。離諸過者，為清淨彼一切諸障故。迴向方便者，離有資生及離小乘速解脫心故，所有善根一切迴向取大菩提故。勤精進者，至心修行一切時中常不斷絕，以依根本取勝處故。

如是說方便已，次說方便法相。善知方便教化眾生者，依四種法說：一者能教化眾生；二者集無量智功德；三者集無量智慧；四者方便。能教化眾生者，謂依布施愛語等，隨順諸眾生、攝取諸眾生，是故菩薩能教化眾生。集無量智功德者，雖離定不定地，而依布施等行，於三世中一切眾生一切種功德悉皆隨喜，是故菩薩得無量智功德。集無量智慧者，雖無智障對治，而常修行發露懺悔，是故菩薩集無量智慧。方便者，依一切菩薩修行對治勸請諸佛，依為諸眾生與智慧光明集諸智慧，以善方便為根本故，是名方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說方便已，次說方便法相。善知方便教化眾生者，依四種法說：一者能教化眾生；二者集無量智功德；三者集無量智慧；四者方便。能教化眾生者，謂依布施愛語等，隨順諸眾生、攝取諸眾生，是故菩薩能教化眾生。集無量智功德者，雖離定不定地，而依布施等行，於三世中一切眾生一切種功德悉皆隨喜，是故菩薩得無量智功德。集無量智慧者，雖無智障對治，而常修行發露懺悔，是故菩薩集無量智慧。方便者，依一切菩薩修行對治勸請諸佛，依為諸眾生與智慧光明集諸智慧，以善方便為根本故，是名方便。

如是已說修行方便，次說為彼說法之相。隨順諸眾生者，為之說法故，謂依四種諸眾生說：一者依中間眾生；二者依入法眾生；三者依謗法眾生；四者依所尊重眾生，隨順彼眾生威儀方便故。依中間眾生者，謂依未信佛法眾生，菩薩修行隨彼眾生所信佛法而為說之，與彼眾生安隱事門，不但與彼供養恭敬虛妄誑之，菩薩行如是。依入法眾生者，謂菩薩心為令眾生得入法義故供給之，令彼眾生貪著利養親近菩薩得入法義，於如是法有未度者令得度故。為求衣食資生之具不生疲倦，不為自身貪著己樂，菩薩行如是。依謗法眾生者，菩薩自行無諸過失，依柔和忍辱不計彼罪、教令懺悔，菩薩行如是。依所尊重眾生者，菩薩於彼屈伏順從隨語而受，菩薩行如是。如是已說隨順眾生如實修行，而不疲倦為之說法已，次說不失菩提之心，以為不失菩提之心隨順說法故。見佛妙果以為最勝，依四種法說：一者依不奪他物；二者依定因；三者依緣力；四者依因力。常憶念佛者，心常憶念佛菩提心果故。以見佛果成就無量不共功德。此依不奪他物，是故不失菩提之心。所作善根不離菩提心者，一切善根皆菩提心以為根本，依菩提心無量世中長遠因故。依彼定因，世間種種受果報處所不能牽，此依定因吹之而去，是故不失菩提之心。親近善知識者，以正修行依外緣力善知識等，此依緣力是故不失菩提之心。讚歎大乘者，為諸眾生發菩提心讚歎大乘，生生世世為於自身增長一切善根種子為因力，大因力堅固，此依因力是故不失菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說修行方便，次說為彼說法之相。隨順諸眾生者，為之說法故，謂依四種諸眾生說：一者依中間眾生；二者依入法眾生；三者依謗法眾生；四者依所尊重眾生，隨順彼眾生威儀方便故。依中間眾生者，謂依未信佛法眾生，菩薩修行隨彼眾生所信佛法而為說之，與彼眾生安隱事門，不但與彼供養恭敬虛妄誑之，菩薩行如是。依入法眾生者，謂菩薩心為令眾生得入法義故供給之，令彼眾生貪著利養親近菩薩得入法義，於如是法有未度者令得度故。為求衣食資生之具不生疲倦，不為自身貪著己樂，菩薩行如是。依謗法眾生者，菩薩自行無諸過失，依柔和忍辱不計彼罪、教令懺悔，菩薩行如是。依所尊重眾生者，菩薩於彼屈伏順從隨語而受，菩薩行如是。如是已說隨順眾生如實修行，而不疲倦為之說法已，次說不失菩提之心，以為不失菩提之心隨順說法故。見佛妙果以為最勝，依四種法說：一者依不奪他物；二者依定因；三者依緣力；四者依因力。常憶念佛者，心常憶念佛菩提心果故。以見佛果成就無量不共功德。此依不奪他物，是故不失菩提之心。所作善根不離菩提心者，一切善根皆菩提心以為根本，依菩提心無量世中長遠因故。依彼定因，世間種種受果報處所不能牽，此依定因吹之而去，是故不失菩提之心。親近善知識者，以正修行依外緣力善知識等，此依緣力是故不失菩提之心。讚歎大乘者，為諸眾生發菩提心讚歎大乘，生生世世為於自身增長一切善根種子為因力，大因力堅固，此依因力是故不失菩提之心。

如是不失菩提心故，畢竟一心行菩薩行，是故次第說彼法相。能一其心而不散亂者，以對四種散亂心障故，說四種不散亂心。何等四種散亂心障？一者乘障；二者教化眾生障；三者聚集佛法滿足功德障；四者畢竟聚集一切佛法障。何等四種不散亂心？云何對治？一者遠離聲聞心者，對治乘障，不墮聲聞小乘心故，是故菩薩於大乘中心不散亂。二者捨辟支佛心念者，對治教化眾生障，不著自身三昧樂行故，是故菩薩教化眾生心不散亂。三者求法無有厭足者，對治聚集佛法滿足功德障，以求佛法無厭足故、為集一切諸佛法故、增長種種諸善根故、滿足佛法諸功德故，是故菩薩聚集佛法滿足功德心不散亂。四者如所聞法廣為人說者，對治畢竟聚集一切佛法障，如所聞法如是如是正念觀察，以正覺知畢竟聚集一切佛法故，是故菩薩畢竟聚集一切佛法心不散亂。是名四種不散亂心，對治四種散亂心障，此義應知。如是畢竟得一心已善求於法，是故次說善求於法，以對世間四種果報成就，相似說出世間四種果報成就應知，示現菩薩求出世間果報成就故。求於法何等名為世間四種果報成就？一者快妙端正成就；二者無病成就；三者富貴成就；四者不畏他人成就。云何相對治？如世間人以為成就自身端正作希有因故求珍寶，如是菩薩為諸相好快妙成就於善法因生於寶想、生希有想故求諸法。如世間人為無病故求妙藥草，菩薩如是為斷一切諸煩惱病，於佛法中生妙藥想故求諸法。如世間人為富貴故求於財利，菩薩如是為求諸通成就不退、為求義相令得不失，於佛法中生財利想故求諸法。如世間人為離賊等成就不畏故求財寶，菩薩如是為離一切諸障煩惱，令彼不能降伏菩薩，菩薩不畏一切諸處。菩薩不畏一切處者，所謂世間一切諸苦。以為欲過一切世間，離諸世間一切苦相得寂靜相，為得涅槃成就不畏，於佛法中生無苦想故求諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不失菩提心故，畢竟一心行菩薩行，是故次第說彼法相。能一其心而不散亂者，以對四種散亂心障故，說四種不散亂心。何等四種散亂心障？一者乘障；二者教化眾生障；三者聚集佛法滿足功德障；四者畢竟聚集一切佛法障。何等四種不散亂心？云何對治？一者遠離聲聞心者，對治乘障，不墮聲聞小乘心故，是故菩薩於大乘中心不散亂。二者捨辟支佛心念者，對治教化眾生障，不著自身三昧樂行故，是故菩薩教化眾生心不散亂。三者求法無有厭足者，對治聚集佛法滿足功德障，以求佛法無厭足故、為集一切諸佛法故、增長種種諸善根故、滿足佛法諸功德故，是故菩薩聚集佛法滿足功德心不散亂。四者如所聞法廣為人說者，對治畢竟聚集一切佛法障，如所聞法如是如是正念觀察，以正覺知畢竟聚集一切佛法故，是故菩薩畢竟聚集一切佛法心不散亂。是名四種不散亂心，對治四種散亂心障，此義應知。如是畢竟得一心已善求於法，是故次說善求於法，以對世間四種果報成就，相似說出世間四種果報成就應知，示現菩薩求出世間果報成就故。求於法何等名為世間四種果報成就？一者快妙端正成就；二者無病成就；三者富貴成就；四者不畏他人成就。云何相對治？如世間人以為成就自身端正作希有因故求珍寶，如是菩薩為諸相好快妙成就於善法因生於寶想、生希有想故求諸法。如世間人為無病故求妙藥草，菩薩如是為斷一切諸煩惱病，於佛法中生妙藥想故求諸法。如世間人為富貴故求於財利，菩薩如是為求諸通成就不退、為求義相令得不失，於佛法中生財利想故求諸法。如世間人為離賊等成就不畏故求財寶，菩薩如是為離一切諸障煩惱，令彼不能降伏菩薩，菩薩不畏一切諸處。菩薩不畏一切處者，所謂世間一切諸苦。以為欲過一切世間，離諸世間一切苦相得寂靜相，為得涅槃成就不畏，於佛法中生無苦想故求諸法。