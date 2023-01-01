文殊師利菩薩問菩提經論

文殊師利菩薩問菩提經論卷下(一名伽耶山頂經論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩問菩提經論卷下(一名伽耶山頂經論)

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

論曰：已說菩薩功德勢力分。次說菩薩行差別分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：已說菩薩功德勢力分。次說菩薩行差別分。

經曰：爾時大眾中有天子名定光明主，不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主天子問文殊師利法王子言：何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種。諸菩薩摩訶薩是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者方便道；二者慧道。方便者，知攝善法；智慧者，如實知諸法智。又方便者，觀諸眾生；智慧者，離諸法智。又方便者，知諸法相應；智慧者，知諸法不相應智。又方便者，觀因道；智慧者，滅因道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時大眾中有天子名定光明主，不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主天子問文殊師利法王子言：何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種。諸菩薩摩訶薩是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者方便道；二者慧道。方便者，知攝善法；智慧者，如實知諸法智。又方便者，觀諸眾生；智慧者，離諸法智。又方便者，知諸法相應；智慧者，知諸法不相應智。又方便者，觀因道；智慧者，滅因道智。

論曰：法主世尊親在眾中，何故乃問文殊師利？以為示現諸菩薩摩訶薩功德故。此以何義？以諸眾生於菩薩所起輕慢心，令生尊重恭敬心故。諸菩薩摩訶薩行差別有二種道。何等為二？一者因清淨道；二者功德清淨道。因清淨道者，以示現勝因清淨故。彼勝因清淨者，以四種發心說。何等為四？一者說助清淨道；二者說功德智道；三者說實際證道；四者說如實修行道。功德清淨道者有八種。何等為八？一者攝取智教化一切眾生，如經「又方便者，知攝善法智」故。二者能忍一切眾生諸不善行，如經「慧者，如實知諸法智」故。三者集諸白淨法，如經「又方便者，觀一切眾生智」故。四者觀一切菩提分法，如經「慧者，離諸法智」故。五者知諸法和合相，如經「又方便者，知諸法相應智」故。六者知諸法不同相，如經「慧者，知諸法不相應智」故。又慧者知諸法不相應智者，以種種願故。七者如實知可化眾生，如經「又方便者，觀因道智」故。八者集種種助道，如經「慧者，滅因道智」故。已說功德清淨道。次說因清淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：法主世尊親在眾中，何故乃問文殊師利？以為示現諸菩薩摩訶薩功德故。此以何義？以諸眾生於菩薩所起輕慢心，令生尊重恭敬心故。諸菩薩摩訶薩行差別有二種道。何等為二？一者因清淨道；二者功德清淨道。因清淨道者，以示現勝因清淨故。彼勝因清淨者，以四種發心說。何等為四？一者說助清淨道；二者說功德智道；三者說實際證道；四者說如實修行道。功德清淨道者有八種。何等為八？一者攝取智教化一切眾生，如經「又方便者，知攝善法智」故。二者能忍一切眾生諸不善行，如經「慧者，如實知諸法智」故。三者集諸白淨法，如經「又方便者，觀一切眾生智」故。四者觀一切菩提分法，如經「慧者，離諸法智」故。五者知諸法和合相，如經「又方便者，知諸法相應智」故。六者知諸法不同相，如經「慧者，知諸法不相應智」故。又慧者知諸法不相應智者，以種種願故。七者如實知可化眾生，如經「又方便者，觀因道智」故。八者集種種助道，如經「慧者，滅因道智」故。已說功德清淨道。次說因清淨道。

經曰：又方便者，知諸法差別；智慧者，知諸法無差別智。又方便者，莊嚴佛土；智慧者，莊嚴佛土平等無差別智。又方便者，入眾生諸根行；智慧者，不見眾生智。又方便者，得至道場；智慧者，能證一切佛菩提法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又方便者，知諸法差別；智慧者，知諸法無差別智。又方便者，莊嚴佛土；智慧者，莊嚴佛土平等無差別智。又方便者，入眾生諸根行；智慧者，不見眾生智。又方便者，得至道場；智慧者，能證一切佛菩提法智。

論曰：因清淨道亦有八種。何等為八？一者觀善不善法，如經「又方便者，知諸法差別智」故。二者離諸因緣一切法根本，如經「慧者，知諸法無差別智」故。三者離一切障礙，如經「又方便者，莊嚴佛土智」故。四者斷一切和合，如經「慧者，莊嚴佛土平等無差別智」故。五者如實知，如經「又方便者，入眾生諸根行智」故。六者入一法門，如經「慧者，不見眾生智」故。七者如實知一切凡夫虛妄分別，如經「又方便者，得至道場智」故。八者證寂靜界，如經「慧者，能證一切佛菩提法智」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：因清淨道亦有八種。何等為八？一者觀善不善法，如經「又方便者，知諸法差別智」故。二者離諸因緣一切法根本，如經「慧者，知諸法無差別智」故。三者離一切障礙，如經「又方便者，莊嚴佛土智」故。四者斷一切和合，如經「慧者，莊嚴佛土平等無差別智」故。五者如實知，如經「又方便者，入眾生諸根行智」故。六者入一法門，如經「慧者，不見眾生智」故。七者如實知一切凡夫虛妄分別，如經「又方便者，得至道場智」故。八者證寂靜界，如經「慧者，能證一切佛菩提法智」故。

經曰：復次天子！謂菩薩摩訶薩復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者助道；二者斷道。助道者，五波羅蜜；斷道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二，一者有礙道；二者無礙道。有礙道者，五波羅蜜；無礙道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道。有漏道者，五波羅蜜；無漏道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道。有量道者，取相分別；無量道者，不取相分別。復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道。智道者，謂從初地乃至七地；斷道者，謂從八地乃至十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次天子！謂菩薩摩訶薩復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者助道；二者斷道。助道者，五波羅蜜；斷道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二，一者有礙道；二者無礙道。有礙道者，五波羅蜜；無礙道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道。有漏道者，五波羅蜜；無漏道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道。有量道者，取相分別；無量道者，不取相分別。復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道。智道者，謂從初地乃至七地；斷道者，謂從八地乃至十地。

論曰：復有二種略道，何等為二？一者功德道；二者智道。功德道者，集種種善根，如經「助道者，五波羅蜜」故。智道者，通達一切法，如經「斷道者，般若波羅蜜」故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有礙道；二者無礙道」。有礙道者五波羅蜜者，以行三界故，此初地已前。無礙道者般若波羅蜜者，以過三界入初地證智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道」。有漏道者五波羅蜜者，以成就世間果故，此初地已前。無漏道者般若波羅蜜者，以成就出世間果故，此已得出世間智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道」。有量道者取相分別者，以遍取識境界故。無量道者不取相分別者，以過識境界不見遍取故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道」。智道者謂從初地乃至七地者，以如實知有為界故。斷道者謂從八地乃至十地者，以如實知無為界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有二種略道，何等為二？一者功德道；二者智道。功德道者，集種種善根，如經「助道者，五波羅蜜」故。智道者，通達一切法，如經「斷道者，般若波羅蜜」故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有礙道；二者無礙道」。有礙道者五波羅蜜者，以行三界故，此初地已前。無礙道者般若波羅蜜者，以過三界入初地證智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道」。有漏道者五波羅蜜者，以成就世間果故，此初地已前。無漏道者般若波羅蜜者，以成就出世間果故，此已得出世間智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道」。有量道者取相分別者，以遍取識境界故。無量道者不取相分別者，以過識境界不見遍取故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道」。智道者謂從初地乃至七地者，以如實知有為界故。斷道者謂從八地乃至十地者，以如實知無為界故。

經曰：爾時會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：何謂菩薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？文殊師利答言：善男子！義名不相應，智名相應。勇修行智菩薩言：文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？文殊師利言：善男子：義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故。義者，無有一法共相應、無有一法不共相應，以本不成就義故。是故無有一法共相應、無有一法不共相應義者，不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：何謂菩薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？文殊師利答言：善男子！義名不相應，智名相應。勇修行智菩薩言：文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？文殊師利言：善男子：義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故。義者，無有一法共相應、無有一法不共相應，以本不成就義故。是故無有一法共相應、無有一法不共相應義者，不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故。

論曰：經言「善男子！義名不相應，智名相應」者，示現實際有四種。又經言「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故」者，以離諸無常過故，是故經言「義者無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以自體性住故，如經「以本不成就義故」。是故經言「無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以常真如法界實體住故，是故經言「義者不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故」。又無有一法不移不益者，以法界不增不減故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「善男子！義名不相應，智名相應」者，示現實際有四種。又經言「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故」者，以離諸無常過故，是故經言「義者無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以自體性住故，如經「以本不成就義故」。是故經言「無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以常真如法界實體住故，是故經言「義者不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故」。又無有一法不移不益者，以法界不增不減故。

經曰：善男子！智者名道。道者心共相應非不相應。善男子！以是義故，智名相應非不相應。復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法。復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！以是義故，智名相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：善男子！智者名道。道者心共相應非不相應。善男子！以是義故，智名相應非不相應。復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法。復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！以是義故，智名相應非不相應。

論曰：經言「善男子！智者名道。道者心共相應非不相應」者，自此以下次說為證法界，有三種句、六種十法。此明何義？以何等智、云何證、為何義、何處住能證法界。以何等智者，以三種句、六種十法示現。云何三種句？示現何等智？智者謂道，道者心相應法非不相應法，是故經言「善男子！以是義故，智名相應非不相應」故。又智共眷屬能證法界。何以故？以心清淨故道清淨，以道清淨故心清淨故。又經言「復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法」者，以遞共依止故。又經言「復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！是故智名相應非不相應」者，以如實知可知境界故。已說三種句。次說六種十法，初說十種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「善男子！智者名道。道者心共相應非不相應」者，自此以下次說為證法界，有三種句、六種十法。此明何義？以何等智、云何證、為何義、何處住能證法界。以何等智者，以三種句、六種十法示現。云何三種句？示現何等智？智者謂道，道者心相應法非不相應法，是故經言「善男子！以是義故，智名相應非不相應」故。又智共眷屬能證法界。何以故？以心清淨故道清淨，以道清淨故心清淨故。又經言「復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法」者，以遞共依止故。又經言「復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！是故智名相應非不相應」者，以如實知可知境界故。已說三種句。次說六種十法，初說十種智。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者因智；二者果智；三者義智；四者方便智；五者慧智；六者攝智；七者波羅蜜智；八者大悲智；九者教化眾生智；十者不著一切法智。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者因智；二者果智；三者義智；四者方便智；五者慧智；六者攝智；七者波羅蜜智；八者大悲智；九者教化眾生智；十者不著一切法智。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一、因智」者，以善知無始世來解脫種子故。「二、果智」者，以如實知無始世來種種業報故。「三、義智」者，以善知自利利他故。「四、方便智」者，以能增長微少善根令無量故。「五、慧智」者，以能觀察善不善法故。「六、攝智」者，以攝取法施資生施故。「七、波羅蜜智」者，以善知成就種種善根故。「八、大悲智」者，以依善根能起善行故。「九、教化眾生智」者，以善觀察時非時故。「十、不著一切諸法智」者，以離二邊修行中道故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智」。已說初十種智。次說第二十種發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一、因智」者，以善知無始世來解脫種子故。「二、果智」者，以如實知無始世來種種業報故。「三、義智」者，以善知自利利他故。「四、方便智」者，以能增長微少善根令無量故。「五、慧智」者，以能觀察善不善法故。「六、攝智」者，以攝取法施資生施故。「七、波羅蜜智」者，以善知成就種種善根故。「八、大悲智」者，以依善根能起善行故。「九、教化眾生智」者，以善觀察時非時故。「十、不著一切諸法智」者，以離二邊修行中道故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智」。已說初十種智。次說第二十種發。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故。四者內發，以不虛妄分別一切諸眾生故。五者外發，以於一切眾生平等行故。六者智發，以具足佛智清淨故。七者清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故。九者實發，以成就定聚故。十者無為智滿足心發，以不著一切三界故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故。四者內發，以不虛妄分別一切諸眾生故。五者外發，以於一切眾生平等行故。六者智發，以具足佛智清淨故。七者清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故。九者實發，以成就定聚故。十者無為智滿足心發，以不著一切三界故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故」者，以為遠離身口意業一切惡行，發大精進故。「四者內發，以化一切眾生令學彼處故」，不虛妄分別一切眾生故者，以不著諸法故。「五者外發，於一切眾生平等行故」者，以遠離憎愛故。「六者智發，以具足佛智清淨故」者，以平等教化一切眾生故。「七者清淨國土發，以示一切佛國土功德莊嚴故」者，以聞慧智不顛倒求法故。「八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故」者，以於一切法中得自在故。「九者實發，以成就定聚故」者，以如實知心使隨相應說法故。「十者無為智滿足心發」者，以發實法故，不著一切三界故者，以心不著虛妄法故。又實不實心離虛妄取相故，如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發」。已說第二十種發。次說第三十種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故」者，以為遠離身口意業一切惡行，發大精進故。「四者內發，以化一切眾生令學彼處故」，不虛妄分別一切眾生故者，以不著諸法故。「五者外發，於一切眾生平等行故」者，以遠離憎愛故。「六者智發，以具足佛智清淨故」者，以平等教化一切眾生故。「七者清淨國土發，以示一切佛國土功德莊嚴故」者，以聞慧智不顛倒求法故。「八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故」者，以於一切法中得自在故。「九者實發，以成就定聚故」者，以如實知心使隨相應說法故。「十者無為智滿足心發」者，以發實法故，不著一切三界故者，以心不著虛妄法故。又實不實心離虛妄取相故，如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發」。已說第二十種發。次說第三十種行。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者波羅蜜行；二者攝事行；三者慧行；四者方便行；五者大悲行；六者求助慧法行；七者求助智法行；八者心清淨行；九者觀諸諦行；十者於一切愛不愛事不貪著行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者波羅蜜行；二者攝事行；三者慧行；四者方便行；五者大悲行；六者求助慧法行；七者求助智法行；八者心清淨行；九者觀諸諦行；十者於一切愛不愛事不貪著行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一、波羅蜜行」者，以助菩提法滿足故。「二、攝事行」者，以能教化諸眾生故。「三、慧行」者，以如實觀生滅法故。「四、方便行」者，以如實知一切法故。「五、大悲行」者，以心不求證涅槃故。「六、求助慧法行」者，以為得四無畏故。「七、求助智法行」者，以為自然得一切法故。「八、心清淨行」者，以於一切法中無疑惑故。「九、觀諸諦行」者，以入第一義諦故。「十、於一切愛不愛事不貪著行」者，如前所說離憎愛故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行」。已說何等智。次說云何證，第四十一種無盡觀示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一、波羅蜜行」者，以助菩提法滿足故。「二、攝事行」者，以能教化諸眾生故。「三、慧行」者，以如實觀生滅法故。「四、方便行」者，以如實知一切法故。「五、大悲行」者，以心不求證涅槃故。「六、求助慧法行」者，以為得四無畏故。「七、求助智法行」者，以為自然得一切法故。「八、心清淨行」者，以於一切法中無疑惑故。「九、觀諸諦行」者，以入第一義諦故。「十、於一切愛不愛事不貪著行」者，如前所說離憎愛故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行」。已說何等智。次說云何證，第四十一種無盡觀示現。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一者身無盡觀；二者事無盡觀；三者煩惱無盡觀；四者法無盡觀；五者愛無盡觀；六者見無盡觀；七者助道無盡觀；八者取無盡觀；九者不著無盡觀；十者相應無盡觀；十一者道場智性無盡觀。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一者身無盡觀；二者事無盡觀；三者煩惱無盡觀；四者法無盡觀；五者愛無盡觀；六者見無盡觀；七者助道無盡觀；八者取無盡觀；九者不著無盡觀；十者相應無盡觀；十一者道場智性無盡觀。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一身無盡觀」者，以如實觀聖非聖有為無為身故。「二者事無盡觀」者，以如實觀實不實義故。「三、煩惱無盡觀」者，以如實觀淨染法故。「四、法無盡觀」者，以如實觀上中下一切諸法故。「五、愛無盡觀」者，以如實觀善不善法故。「六、見無盡觀」者，以如實觀顛倒不顛倒見故。「七、助道無盡觀」者，以如實觀種種門修集善根迴向大菩提故。「八、取無盡觀」者，以如實觀無邊眾生界故。「九者不著無盡觀」者，不著義如向所說。「十、相應無盡觀」者，以如實觀是義非義故。「十一、道場智性無盡觀」者，以隨眾生信示現坐道場故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀」。已說云何證。次說為何義，第五十種對治法示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一身無盡觀」者，以如實觀聖非聖有為無為身故。「二者事無盡觀」者，以如實觀實不實義故。「三、煩惱無盡觀」者，以如實觀淨染法故。「四、法無盡觀」者，以如實觀上中下一切諸法故。「五、愛無盡觀」者，以如實觀善不善法故。「六、見無盡觀」者，以如實觀顛倒不顛倒見故。「七、助道無盡觀」者，以如實觀種種門修集善根迴向大菩提故。「八、取無盡觀」者，以如實觀無邊眾生界故。「九者不著無盡觀」者，不著義如向所說。「十、相應無盡觀」者，以如實觀是義非義故。「十一、道場智性無盡觀」者，以隨眾生信示現坐道場故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀」。已說云何證。次說為何義，第五十種對治法示現。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等為十？一者對治慳貪心，雨布施雨故。二者對治破戒心，身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故。四者對治懈怠心，求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心，生助決定慧方便法故。七者對治諸煩惱心，生助道法故。八者對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故。九者對治不自在心，法時非時得自在故。十者對治有我相，觀諸法無我故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等為十？一者對治慳貪心，雨布施雨故。二者對治破戒心，身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故。四者對治懈怠心，求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心，生助決定慧方便法故。七者對治諸煩惱心，生助道法故。八者對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故。九者對治不自在心，法時非時得自在故。十者對治有我相，觀諸法無我故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種對治法」者，以十波羅蜜清淨故。何等為十？一者檀波羅蜜清淨，如經「對治慳貪心，雨布施雨故」。二者尸波羅蜜清淨，如經「對治破戒心，身口意業三法清淨故」。三者羼提波羅蜜清淨，如經「對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故」。四者毘離耶波羅蜜清淨，如經「對治懈怠心，求諸佛法無疲惓故」。五者禪波羅蜜清淨，如經「對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故」。六者般若波羅蜜清淨，如經「對治愚癡心，生助決定慧方便法故」。七者方便波羅蜜清淨，如經「對治諸煩惱心，生助道法故」。八者願波羅蜜清淨，如經「對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故」。九者力波羅蜜清淨，如經「對治不自在心，法時非時得自在故」。十者智波羅蜜清淨，如經「對治有我相，觀諸法無我」故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法」故。已說為何義。次說何處住，第六十種寂靜地示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種對治法」者，以十波羅蜜清淨故。何等為十？一者檀波羅蜜清淨，如經「對治慳貪心，雨布施雨故」。二者尸波羅蜜清淨，如經「對治破戒心，身口意業三法清淨故」。三者羼提波羅蜜清淨，如經「對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故」。四者毘離耶波羅蜜清淨，如經「對治懈怠心，求諸佛法無疲惓故」。五者禪波羅蜜清淨，如經「對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故」。六者般若波羅蜜清淨，如經「對治愚癡心，生助決定慧方便法故」。七者方便波羅蜜清淨，如經「對治諸煩惱心，生助道法故」。八者願波羅蜜清淨，如經「對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故」。九者力波羅蜜清淨，如經「對治不自在心，法時非時得自在故」。十者智波羅蜜清淨，如經「對治有我相，觀諸法無我」故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法」故。已說為何義。次說何處住，第六十種寂靜地示現。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故。四者內寂靜，以不著自身故。五者外境界寂靜，以不著一切法故。六者智功德寂靜，以不著道故。七者勝寂靜，以如實觀聖地故。八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故。十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故。四者內寂靜，以不著自身故。五者外境界寂靜，以不著一切法故。六者智功德寂靜，以不著道故。七者勝寂靜，以如實觀聖地故。八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故。十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。

論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業道故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故」者，以三種戒善清淨故。「四者內寂靜，以不著自身故」者，以離邪我見故。「五者外境界寂靜，以不著一切法故」者，以離常無常法故。「六者智功德寂靜，以不著道故」者，以不著有物無物故。「七者勝寂靜，以如實觀聖地故」者，以不見聲聞辟支佛地，如實觀察諸佛菩薩聖地故。「八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故」者，以遠離一切虛妄取相故。「九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故」者，以如實知世諦第一義諦，不顛倒說法故。「十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故」者，以為教化眾生，一切處生不疲倦故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地」。已說證法界。自此已下，次說諸菩薩摩訶薩隨順如實修行義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業道故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故」者，以三種戒善清淨故。「四者內寂靜，以不著自身故」者，以離邪我見故。「五者外境界寂靜，以不著一切法故」者，以離常無常法故。「六者智功德寂靜，以不著道故」者，以不著有物無物故。「七者勝寂靜，以如實觀聖地故」者，以不見聲聞辟支佛地，如實觀察諸佛菩薩聖地故。「八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故」者，以遠離一切虛妄取相故。「九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故」者，以如實知世諦第一義諦，不顛倒說法故。「十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故」者，以為教化眾生，一切處生不疲倦故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地」。已說證法界。自此已下，次說諸菩薩摩訶薩隨順如實修行義。

經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？善男子！如實修行者，如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行；二者教化眾生如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行；二者無功用智如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行；二者善知諸地無差別方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行；二者善知地地轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行；二者善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？善男子！如實修行者，如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行；二者教化眾生如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行；二者無功用智如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行；二者善知諸地無差別方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行；二者善知地地轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行；二者善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

論曰：經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩，如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？如實修行者如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故」者，以如所說如是修行，以不違先言故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」者，以如實知證聲聞辟支佛智，而不取彼處以為究竟故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行」者，以自取妙道如實修行故。「二者教化眾生如實修行」者，以化餘眾生令入正道如實說法故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行」者，以作心行菩薩行功用智故。「二者無功用行智如實修行」者，菩薩於修道中住，以無作心行菩薩行無功用行智故。如經「善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行」者，以善智慧方便故。「二者善知諸地無差別方便如實修行」者，以入一相故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行」者，以離二邊故。「二者善知地地轉方便如實修行」者，以修行善法不休息精進故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行」者，以善學一切法故。「二者善知佛菩提不退轉方便如實修行」者，以證真如法如實知修行方便故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩，如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？如實修行者如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故」者，以如所說如是修行，以不違先言故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」者，以如實知證聲聞辟支佛智，而不取彼處以為究竟故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行」者，以自取妙道如實修行故。「二者教化眾生如實修行」者，以化餘眾生令入正道如實說法故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行」者，以作心行菩薩行功用智故。「二者無功用行智如實修行」者，菩薩於修道中住，以無作心行菩薩行無功用行智故。如經「善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行」者，以善智慧方便故。「二者善知諸地無差別方便如實修行」者，以入一相故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行」者，以離二邊故。「二者善知地地轉方便如實修行」者，以修行善法不休息精進故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行」者，以善學一切法故。「二者善知佛菩提不退轉方便如實修行」者，以證真如法如實知修行方便故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」。

經曰：善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行。諸菩薩摩訶薩應如是學、如實修行。諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行。諸菩薩摩訶薩應如是學、如實修行。諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。

論曰：修行四種勝因，成就四種勝果及餘，如實修行故。彼勝果者，諸如來智，於一念中知三世事皆相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修行四種勝因，成就四種勝果及餘，如實修行故。彼勝果者，諸如來智，於一念中知三世事皆相應故。

經曰：爾時佛讚文殊師利法王子言：善哉善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時佛讚文殊師利法王子言：善哉善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如汝所說。

論曰：善哉者，以不顛倒說法故，隨順如來所說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：善哉者，以不顛倒說法故，隨順如來所說法故。

經曰：說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

論曰：有三種義是故歡喜。何等為三？一、說者清淨，以於諸法得自在故；二、所說法清淨，以如實證知清淨法體故；三、依所說法得果清淨，以得淨妙境界故。如經「皆大歡喜，信受奉行」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有三種義是故歡喜。何等為三？一、說者清淨，以於諸法得自在故；二、所說法清淨，以如實證知清淨法體故；三、依所說法得果清淨，以得淨妙境界故。如經「皆大歡喜，信受奉行」故。