文殊師利菩薩問菩提經論
天親菩薩造 元魏 菩提流支譯2卷CBETA T1531大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
文殊師利菩薩問菩提經論卷下(一名伽耶山頂經論)
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天親菩薩造
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元魏天竺三藏菩提流支譯
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論曰：已說菩薩功德勢力分。次說菩薩行差別分。
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經曰：爾時大眾中有天子名定光明主，不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主天子問文殊師利法王子言：何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種。諸菩薩摩訶薩是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者方便道；二者慧道。方便者，知攝善法；智慧者，如實知諸法智。又方便者，觀諸眾生；智慧者，離諸法智。又方便者，知諸法相應；智慧者，知諸法不相應智。又方便者，觀因道；智慧者，滅因道智。
經曰：爾時大眾中有天子名定光明主，不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主天子問文殊師利法王子言：何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言：天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種。諸菩薩摩訶薩是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者方便道；二者慧道。方便者，知攝善法；智慧者，如實知諸法智。又方便者，觀諸眾生；智慧者，離諸法智。又方便者，知諸法相應；智慧者，知諸法不相應智。又方便者，觀因道；智慧者，滅因道智。
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論曰：法主世尊親在眾中，何故乃問文殊師利？以為示現諸菩薩摩訶薩功德故。此以何義？以諸眾生於菩薩所起輕慢心，令生尊重恭敬心故。諸菩薩摩訶薩行差別有二種道。何等為二？一者因清淨道；二者功德清淨道。因清淨道者，以示現勝因清淨故。彼勝因清淨者，以四種發心說。何等為四？一者說助清淨道；二者說功德智道；三者說實際證道；四者說如實修行道。功德清淨道者有八種。何等為八？一者攝取智教化一切眾生，如經「又方便者，知攝善法智」故。二者能忍一切眾生諸不善行，如經「慧者，如實知諸法智」故。三者集諸白淨法，如經「又方便者，觀一切眾生智」故。四者觀一切菩提分法，如經「慧者，離諸法智」故。五者知諸法和合相，如經「又方便者，知諸法相應智」故。六者知諸法不同相，如經「慧者，知諸法不相應智」故。又慧者知諸法不相應智者，以種種願故。七者如實知可化眾生，如經「又方便者，觀因道智」故。八者集種種助道，如經「慧者，滅因道智」故。已說功德清淨道。次說因清淨道。
論曰：法主世尊親在眾中，何故乃問文殊師利？以為示現諸菩薩摩訶薩功德故。此以何義？以諸眾生於菩薩所起輕慢心，令生尊重恭敬心故。諸菩薩摩訶薩行差別有二種道。何等為二？一者因清淨道；二者功德清淨道。因清淨道者，以示現勝因清淨故。彼勝因清淨者，以四種發心說。何等為四？一者說助清淨道；二者說功德智道；三者說實際證道；四者說如實修行道。功德清淨道者有八種。何等為八？一者攝取智教化一切眾生，如經「又方便者，知攝善法智」故。二者能忍一切眾生諸不善行，如經「慧者，如實知諸法智」故。三者集諸白淨法，如經「又方便者，觀一切眾生智」故。四者觀一切菩提分法，如經「慧者，離諸法智」故。五者知諸法和合相，如經「又方便者，知諸法相應智」故。六者知諸法不同相，如經「慧者，知諸法不相應智」故。又慧者知諸法不相應智者，以種種願故。七者如實知可化眾生，如經「又方便者，觀因道智」故。八者集種種助道，如經「慧者，滅因道智」故。已說功德清淨道。次說因清淨道。
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經曰：又方便者，知諸法差別；智慧者，知諸法無差別智。又方便者，莊嚴佛土；智慧者，莊嚴佛土平等無差別智。又方便者，入眾生諸根行；智慧者，不見眾生智。又方便者，得至道場；智慧者，能證一切佛菩提法智。
經曰：又方便者，知諸法差別；智慧者，知諸法無差別智。又方便者，莊嚴佛土；智慧者，莊嚴佛土平等無差別智。又方便者，入眾生諸根行；智慧者，不見眾生智。又方便者，得至道場；智慧者，能證一切佛菩提法智。
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論曰：因清淨道亦有八種。何等為八？一者觀善不善法，如經「又方便者，知諸法差別智」故。二者離諸因緣一切法根本，如經「慧者，知諸法無差別智」故。三者離一切障礙，如經「又方便者，莊嚴佛土智」故。四者斷一切和合，如經「慧者，莊嚴佛土平等無差別智」故。五者如實知，如經「又方便者，入眾生諸根行智」故。六者入一法門，如經「慧者，不見眾生智」故。七者如實知一切凡夫虛妄分別，如經「又方便者，得至道場智」故。八者證寂靜界，如經「慧者，能證一切佛菩提法智」故。
論曰：因清淨道亦有八種。何等為八？一者觀善不善法，如經「又方便者，知諸法差別智」故。二者離諸因緣一切法根本，如經「慧者，知諸法無差別智」故。三者離一切障礙，如經「又方便者，莊嚴佛土智」故。四者斷一切和合，如經「慧者，莊嚴佛土平等無差別智」故。五者如實知，如經「又方便者，入眾生諸根行智」故。六者入一法門，如經「慧者，不見眾生智」故。七者如實知一切凡夫虛妄分別，如經「又方便者，得至道場智」故。八者證寂靜界，如經「慧者，能證一切佛菩提法智」故。
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經曰：復次天子！謂菩薩摩訶薩復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者助道；二者斷道。助道者，五波羅蜜；斷道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二，一者有礙道；二者無礙道。有礙道者，五波羅蜜；無礙道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道。有漏道者，五波羅蜜；無漏道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道。有量道者，取相分別；無量道者，不取相分別。復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道。智道者，謂從初地乃至七地；斷道者，謂從八地乃至十地。
經曰：復次天子！謂菩薩摩訶薩復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者助道；二者斷道。助道者，五波羅蜜；斷道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二，一者有礙道；二者無礙道。有礙道者，五波羅蜜；無礙道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道。有漏道者，五波羅蜜；無漏道者，般若波羅蜜。復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道。有量道者，取相分別；無量道者，不取相分別。復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道。智道者，謂從初地乃至七地；斷道者，謂從八地乃至十地。
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論曰：復有二種略道，何等為二？一者功德道；二者智道。功德道者，集種種善根，如經「助道者，五波羅蜜」故。智道者，通達一切法，如經「斷道者，般若波羅蜜」故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有礙道；二者無礙道」。有礙道者五波羅蜜者，以行三界故，此初地已前。無礙道者般若波羅蜜者，以過三界入初地證智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道」。有漏道者五波羅蜜者，以成就世間果故，此初地已前。無漏道者般若波羅蜜者，以成就出世間果故，此已得出世間智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道」。有量道者取相分別者，以遍取識境界故。無量道者不取相分別者，以過識境界不見遍取故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道」。智道者謂從初地乃至七地者，以如實知有為界故。斷道者謂從八地乃至十地者，以如實知無為界故。
論曰：復有二種略道，何等為二？一者功德道；二者智道。功德道者，集種種善根，如經「助道者，五波羅蜜」故。智道者，通達一切法，如經「斷道者，般若波羅蜜」故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有礙道；二者無礙道」。有礙道者五波羅蜜者，以行三界故，此初地已前。無礙道者般若波羅蜜者，以過三界入初地證智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有漏道；二者無漏道」。有漏道者五波羅蜜者，以成就世間果故，此初地已前。無漏道者般若波羅蜜者，以成就出世間果故，此已得出世間智故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者有量道；二者無量道」。有量道者取相分別者，以遍取識境界故。無量道者不取相分別者，以過識境界不見遍取故。又經言「復有二種略道。何等為二？一者智道；二者斷道」。智道者謂從初地乃至七地者，以如實知有為界故。斷道者謂從八地乃至十地者，以如實知無為界故。
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經曰：爾時會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：何謂菩薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？文殊師利答言：善男子！義名不相應，智名相應。勇修行智菩薩言：文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？文殊師利言：善男子：義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故。義者，無有一法共相應、無有一法不共相應，以本不成就義故。是故無有一法共相應、無有一法不共相應義者，不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故。
經曰：爾時會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：何謂菩薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？文殊師利答言：善男子！義名不相應，智名相應。勇修行智菩薩言：文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？文殊師利言：善男子：義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故。義者，無有一法共相應、無有一法不共相應，以本不成就義故。是故無有一法共相應、無有一法不共相應義者，不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故。
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論曰：經言「善男子！義名不相應，智名相應」者，示現實際有四種。又經言「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故」者，以離諸無常過故，是故經言「義者無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以自體性住故，如經「以本不成就義故」。是故經言「無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以常真如法界實體住故，是故經言「義者不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故」。又無有一法不移不益者，以法界不增不減故。
論曰：經言「善男子！義名不相應，智名相應」者，示現實際有四種。又經言「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應、無有一法不共相應。何以故？以無變無相故」者，以離諸無常過故，是故經言「義者無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以自體性住故，如經「以本不成就義故」。是故經言「無有一法共相應、無有一法不共相應」故。以常真如法界實體住故，是故經言「義者不移不益，無有一法共相應、無有一法不共相應故」。又無有一法不移不益者，以法界不增不減故。
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經曰：善男子！智者名道。道者心共相應非不相應。善男子！以是義故，智名相應非不相應。復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法。復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！以是義故，智名相應非不相應。
經曰：善男子！智者名道。道者心共相應非不相應。善男子！以是義故，智名相應非不相應。復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法。復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！以是義故，智名相應非不相應。
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論曰：經言「善男子！智者名道。道者心共相應非不相應」者，自此以下次說為證法界，有三種句、六種十法。此明何義？以何等智、云何證、為何義、何處住能證法界。以何等智者，以三種句、六種十法示現。云何三種句？示現何等智？智者謂道，道者心相應法非不相應法，是故經言「善男子！以是義故，智名相應非不相應」故。又智共眷屬能證法界。何以故？以心清淨故道清淨，以道清淨故心清淨故。又經言「復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法」者，以遞共依止故。又經言「復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！是故智名相應非不相應」者，以如實知可知境界故。已說三種句。次說六種十法，初說十種智。
論曰：經言「善男子！智者名道。道者心共相應非不相應」者，自此以下次說為證法界，有三種句、六種十法。此明何義？以何等智、云何證、為何義、何處住能證法界。以何等智者，以三種句、六種十法示現。云何三種句？示現何等智？智者謂道，道者心相應法非不相應法，是故經言「善男子！以是義故，智名相應非不相應」故。又智共眷屬能證法界。何以故？以心清淨故道清淨，以道清淨故心清淨故。又經言「復次善男子！智名斷相應。是故善男子！智名相應法非不相應法」者，以遞共依止故。又經言「復次善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！是故智名相應非不相應」者，以如實知可知境界故。已說三種句。次說六種十法，初說十種智。
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經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者因智；二者果智；三者義智；四者方便智；五者慧智；六者攝智；七者波羅蜜智；八者大悲智；九者教化眾生智；十者不著一切法智。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。
經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者因智；二者果智；三者義智；四者方便智；五者慧智；六者攝智；七者波羅蜜智；八者大悲智；九者教化眾生智；十者不著一切法智。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。
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論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一、因智」者，以善知無始世來解脫種子故。「二、果智」者，以如實知無始世來種種業報故。「三、義智」者，以善知自利利他故。「四、方便智」者，以能增長微少善根令無量故。「五、慧智」者，以能觀察善不善法故。「六、攝智」者，以攝取法施資生施故。「七、波羅蜜智」者，以善知成就種種善根故。「八、大悲智」者，以依善根能起善行故。「九、教化眾生智」者，以善觀察時非時故。「十、不著一切諸法智」者，以離二邊修行中道故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智」。已說初十種智。次說第二十種發。
論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一、因智」者，以善知無始世來解脫種子故。「二、果智」者，以如實知無始世來種種業報故。「三、義智」者，以善知自利利他故。「四、方便智」者，以能增長微少善根令無量故。「五、慧智」者，以能觀察善不善法故。「六、攝智」者，以攝取法施資生施故。「七、波羅蜜智」者，以善知成就種種善根故。「八、大悲智」者，以依善根能起善行故。「九、教化眾生智」者，以善觀察時非時故。「十、不著一切諸法智」者，以離二邊修行中道故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智」。已說初十種智。次說第二十種發。
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經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故。四者內發，以不虛妄分別一切諸眾生故。五者外發，以於一切眾生平等行故。六者智發，以具足佛智清淨故。七者清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故。九者實發，以成就定聚故。十者無為智滿足心發，以不著一切三界故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。
經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故。四者內發，以不虛妄分別一切諸眾生故。五者外發，以於一切眾生平等行故。六者智發，以具足佛智清淨故。七者清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故。九者實發，以成就定聚故。十者無為智滿足心發，以不著一切三界故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。
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論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故」者，以為遠離身口意業一切惡行，發大精進故。「四者內發，以化一切眾生令學彼處故」，不虛妄分別一切眾生故者，以不著諸法故。「五者外發，於一切眾生平等行故」者，以遠離憎愛故。「六者智發，以具足佛智清淨故」者，以平等教化一切眾生故。「七者清淨國土發，以示一切佛國土功德莊嚴故」者，以聞慧智不顛倒求法故。「八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故」者，以於一切法中得自在故。「九者實發，以成就定聚故」者，以如實知心使隨相應說法故。「十者無為智滿足心發」者，以發實法故，不著一切三界故者，以心不著虛妄法故。又實不實心離虛妄取相故，如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發」。已說第二十種發。次說第三十種行。
論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者身發，欲令一切眾生身業清淨故。二者口發，欲令一切眾生口業清淨故。三者意發，欲令一切眾生意業清淨故」者，以為遠離身口意業一切惡行，發大精進故。「四者內發，以化一切眾生令學彼處故」，不虛妄分別一切眾生故者，以不著諸法故。「五者外發，於一切眾生平等行故」者，以遠離憎愛故。「六者智發，以具足佛智清淨故」者，以平等教化一切眾生故。「七者清淨國土發，以示一切佛國土功德莊嚴故」者，以聞慧智不顛倒求法故。「八者教化眾生發，以知一切煩惱病藥故」者，以於一切法中得自在故。「九者實發，以成就定聚故」者，以如實知心使隨相應說法故。「十者無為智滿足心發」者，以發實法故，不著一切三界故者，以心不著虛妄法故。又實不實心離虛妄取相故，如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發」。已說第二十種發。次說第三十種行。
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經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者波羅蜜行；二者攝事行；三者慧行；四者方便行；五者大悲行；六者求助慧法行；七者求助智法行；八者心清淨行；九者觀諸諦行；十者於一切愛不愛事不貪著行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。
經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者波羅蜜行；二者攝事行；三者慧行；四者方便行；五者大悲行；六者求助慧法行；七者求助智法行；八者心清淨行；九者觀諸諦行；十者於一切愛不愛事不貪著行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。
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論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一、波羅蜜行」者，以助菩提法滿足故。「二、攝事行」者，以能教化諸眾生故。「三、慧行」者，以如實觀生滅法故。「四、方便行」者，以如實知一切法故。「五、大悲行」者，以心不求證涅槃故。「六、求助慧法行」者，以為得四無畏故。「七、求助智法行」者，以為自然得一切法故。「八、心清淨行」者，以於一切法中無疑惑故。「九、觀諸諦行」者，以入第一義諦故。「十、於一切愛不愛事不貪著行」者，如前所說離憎愛故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行」。已說何等智。次說云何證，第四十一種無盡觀示現。
論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一、波羅蜜行」者，以助菩提法滿足故。「二、攝事行」者，以能教化諸眾生故。「三、慧行」者，以如實觀生滅法故。「四、方便行」者，以如實知一切法故。「五、大悲行」者，以心不求證涅槃故。「六、求助慧法行」者，以為得四無畏故。「七、求助智法行」者，以為自然得一切法故。「八、心清淨行」者，以於一切法中無疑惑故。「九、觀諸諦行」者，以入第一義諦故。「十、於一切愛不愛事不貪著行」者，如前所說離憎愛故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行」。已說何等智。次說云何證，第四十一種無盡觀示現。
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經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一者身無盡觀；二者事無盡觀；三者煩惱無盡觀；四者法無盡觀；五者愛無盡觀；六者見無盡觀；七者助道無盡觀；八者取無盡觀；九者不著無盡觀；十者相應無盡觀；十一者道場智性無盡觀。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。
經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一者身無盡觀；二者事無盡觀；三者煩惱無盡觀；四者法無盡觀；五者愛無盡觀；六者見無盡觀；七者助道無盡觀；八者取無盡觀；九者不著無盡觀；十者相應無盡觀；十一者道場智性無盡觀。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一身無盡觀」者，以如實觀聖非聖有為無為身故。「二者事無盡觀」者，以如實觀實不實義故。「三、煩惱無盡觀」者，以如實觀淨染法故。「四、法無盡觀」者，以如實觀上中下一切諸法故。「五、愛無盡觀」者，以如實觀善不善法故。「六、見無盡觀」者，以如實觀顛倒不顛倒見故。「七、助道無盡觀」者，以如實觀種種門修集善根迴向大菩提故。「八、取無盡觀」者，以如實觀無邊眾生界故。「九者不著無盡觀」者，不著義如向所說。「十、相應無盡觀」者，以如實觀是義非義故。「十一、道場智性無盡觀」者，以隨眾生信示現坐道場故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀」。已說云何證。次說為何義，第五十種對治法示現。
論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀。何等為十一？一身無盡觀」者，以如實觀聖非聖有為無為身故。「二者事無盡觀」者，以如實觀實不實義故。「三、煩惱無盡觀」者，以如實觀淨染法故。「四、法無盡觀」者，以如實觀上中下一切諸法故。「五、愛無盡觀」者，以如實觀善不善法故。「六、見無盡觀」者，以如實觀顛倒不顛倒見故。「七、助道無盡觀」者，以如實觀種種門修集善根迴向大菩提故。「八、取無盡觀」者，以如實觀無邊眾生界故。「九者不著無盡觀」者，不著義如向所說。「十、相應無盡觀」者，以如實觀是義非義故。「十一、道場智性無盡觀」者，以隨眾生信示現坐道場故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀」。已說云何證。次說為何義，第五十種對治法示現。
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經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等為十？一者對治慳貪心，雨布施雨故。二者對治破戒心，身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故。四者對治懈怠心，求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心，生助決定慧方便法故。七者對治諸煩惱心，生助道法故。八者對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故。九者對治不自在心，法時非時得自在故。十者對治有我相，觀諸法無我故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。
經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等為十？一者對治慳貪心，雨布施雨故。二者對治破戒心，身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故。四者對治懈怠心，求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心，生助決定慧方便法故。七者對治諸煩惱心，生助道法故。八者對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故。九者對治不自在心，法時非時得自在故。十者對治有我相，觀諸法無我故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。
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論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種對治法」者，以十波羅蜜清淨故。何等為十？一者檀波羅蜜清淨，如經「對治慳貪心，雨布施雨故」。二者尸波羅蜜清淨，如經「對治破戒心，身口意業三法清淨故」。三者羼提波羅蜜清淨，如經「對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故」。四者毘離耶波羅蜜清淨，如經「對治懈怠心，求諸佛法無疲惓故」。五者禪波羅蜜清淨，如經「對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故」。六者般若波羅蜜清淨，如經「對治愚癡心，生助決定慧方便法故」。七者方便波羅蜜清淨，如經「對治諸煩惱心，生助道法故」。八者願波羅蜜清淨，如經「對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故」。九者力波羅蜜清淨，如經「對治不自在心，法時非時得自在故」。十者智波羅蜜清淨，如經「對治有我相，觀諸法無我」故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法」故。已說為何義。次說何處住，第六十種寂靜地示現。
論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種對治法」者，以十波羅蜜清淨故。何等為十？一者檀波羅蜜清淨，如經「對治慳貪心，雨布施雨故」。二者尸波羅蜜清淨，如經「對治破戒心，身口意業三法清淨故」。三者羼提波羅蜜清淨，如經「對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故」。四者毘離耶波羅蜜清淨，如經「對治懈怠心，求諸佛法無疲惓故」。五者禪波羅蜜清淨，如經「對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故」。六者般若波羅蜜清淨，如經「對治愚癡心，生助決定慧方便法故」。七者方便波羅蜜清淨，如經「對治諸煩惱心，生助道法故」。八者願波羅蜜清淨，如經「對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故」。九者力波羅蜜清淨，如經「對治不自在心，法時非時得自在故」。十者智波羅蜜清淨，如經「對治有我相，觀諸法無我」故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法」故。已說為何義。次說何處住，第六十種寂靜地示現。
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經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故。四者內寂靜，以不著自身故。五者外境界寂靜，以不著一切法故。六者智功德寂靜，以不著道故。七者勝寂靜，以如實觀聖地故。八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故。十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。
經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故。四者內寂靜，以不著自身故。五者外境界寂靜，以不著一切法故。六者智功德寂靜，以不著道故。七者勝寂靜，以如實觀聖地故。八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故。十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。
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論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業道故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故」者，以三種戒善清淨故。「四者內寂靜，以不著自身故」者，以離邪我見故。「五者外境界寂靜，以不著一切法故」者，以離常無常法故。「六者智功德寂靜，以不著道故」者，以不著有物無物故。「七者勝寂靜，以如實觀聖地故」者，以不見聲聞辟支佛地，如實觀察諸佛菩薩聖地故。「八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故」者，以遠離一切虛妄取相故。「九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故」者，以如實知世諦第一義諦，不顛倒說法故。「十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故」者，以為教化眾生，一切處生不疲倦故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地」。已說證法界。自此已下，次說諸菩薩摩訶薩隨順如實修行義。
論曰：經言「諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者身寂靜，以離三種身不善業道故。二者口寂靜，以清淨四種口業故。三者心寂靜，以離三種意惡行故」者，以三種戒善清淨故。「四者內寂靜，以不著自身故」者，以離邪我見故。「五者外境界寂靜，以不著一切法故」者，以離常無常法故。「六者智功德寂靜，以不著道故」者，以不著有物無物故。「七者勝寂靜，以如實觀聖地故」者，以不見聲聞辟支佛地，如實觀察諸佛菩薩聖地故。「八者未來際寂靜，以彼岸慧助行故」者，以遠離一切虛妄取相故。「九者所行世事寂靜，以不誑一切眾生故」者，以如實知世諦第一義諦，不顛倒說法故。「十者不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故」者，以為教化眾生，一切處生不疲倦故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地」。已說證法界。自此已下，次說諸菩薩摩訶薩隨順如實修行義。
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經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？善男子！如實修行者，如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行；二者教化眾生如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行；二者無功用智如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行；二者善知諸地無差別方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行；二者善知地地轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行；二者善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。
經曰：復次善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？善男子！如實修行者，如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行；二者教化眾生如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行；二者無功用智如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行；二者善知諸地無差別方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行；二者善知地地轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行；二者善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。
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論曰：經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩，如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？如實修行者如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故」者，以如所說如是修行，以不違先言故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」者，以如實知證聲聞辟支佛智，而不取彼處以為究竟故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行」者，以自取妙道如實修行故。「二者教化眾生如實修行」者，以化餘眾生令入正道如實說法故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行」者，以作心行菩薩行功用智故。「二者無功用行智如實修行」者，菩薩於修道中住，以無作心行菩薩行無功用行智故。如經「善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行」者，以善智慧方便故。「二者善知諸地無差別方便如實修行」者，以入一相故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行」者，以離二邊故。「二者善知地地轉方便如實修行」者，以修行善法不休息精進故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行」者，以善學一切法故。「二者善知佛菩提不退轉方便如實修行」者，以證真如法如實知修行方便故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」。
論曰：經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩，如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？如實修行者如說能行故。不如實修行者，但有言說不能如實修行故」者，以如所說如是修行，以不違先言故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者智如實修行道；二者斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」者，以如實知證聲聞辟支佛智，而不取彼處以為究竟故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者調伏自身如實修行」者，以自取妙道如實修行故。「二者教化眾生如實修行」者，以化餘眾生令入正道如實說法故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者功用智如實修行」者，以作心行菩薩行功用智故。「二者無功用行智如實修行」者，菩薩於修道中住，以無作心行菩薩行無功用行智故。如經「善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者善知分別諸地如實修行」者，以善智慧方便故。「二者善知諸地無差別方便如實修行」者，以入一相故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者離諸地過如實修行」者，以離二邊故。「二者善知地地轉方便如實修行」者，以修行善法不休息精進故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」故。又經言「復次善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者能說聲聞辟支佛地如實修行」者，以善學一切法故。「二者善知佛菩提不退轉方便如實修行」者，以證真如法如實知修行方便故。如經「善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行」。
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經曰：善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行。諸菩薩摩訶薩應如是學、如實修行。諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。
經曰：善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行。諸菩薩摩訶薩應如是學、如實修行。諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。
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論曰：修行四種勝因，成就四種勝果及餘，如實修行故。彼勝果者，諸如來智，於一念中知三世事皆相應故。
論曰：修行四種勝因，成就四種勝果及餘，如實修行故。彼勝果者，諸如來智，於一念中知三世事皆相應故。
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經曰：爾時佛讚文殊師利法王子言：善哉善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如汝所說。
經曰：爾時佛讚文殊師利法王子言：善哉善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道。誠如汝所說。
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論曰：善哉者，以不顛倒說法故，隨順如來所說法故。
論曰：善哉者，以不顛倒說法故，隨順如來所說法故。
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經曰：說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
經曰：說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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論曰：有三種義是故歡喜。何等為三？一、說者清淨，以於諸法得自在故；二、所說法清淨，以如實證知清淨法體故；三、依所說法得果清淨，以得淨妙境界故。如經「皆大歡喜，信受奉行」故。
論曰：有三種義是故歡喜。何等為三？一、說者清淨，以於諸法得自在故；二、所說法清淨，以如實證知清淨法體故；三、依所說法得果清淨，以得淨妙境界故。如經「皆大歡喜，信受奉行」故。
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文殊師利菩薩問菩提經論卷下
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