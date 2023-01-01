佛地經論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地經論卷第七

親光菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親光菩薩等造

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

經曰：爾時世尊而說頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時世尊而說頌曰。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

當說四頌總攝上義，略顯佛地淨法界相。如來地中一切有為無為功德，皆是清淨法界攝持，皆是清淨法界之相，所相能相俱名相故。於四頌中，前三頌半別顯其相，後半總結。別顯相中，有義此中初半顯示清淨法界，次半顯示大圓鏡智，次半顯示平等性智，次半顯示妙觀察智，次半顯示成所作智，次半顯示四智所攝眷屬功德，後半顯示五法所成三身差別。復有義者，此中顯示清淨法界，有六種相，總攝一切佛地功德，謂自性相、因相、果相、若作業相、若相應相、若差別相，如其次第，初有一頌，餘各半頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說四頌總攝上義，略顯佛地淨法界相。如來地中一切有為無為功德，皆是清淨法界攝持，皆是清淨法界之相，所相能相俱名相故。於四頌中，前三頌半別顯其相，後半總結。別顯相中，有義此中初半顯示清淨法界，次半顯示大圓鏡智，次半顯示平等性智，次半顯示妙觀察智，次半顯示成所作智，次半顯示四智所攝眷屬功德，後半顯示五法所成三身差別。復有義者，此中顯示清淨法界，有六種相，總攝一切佛地功德，謂自性相、因相、果相、若作業相、若相應相、若差別相，如其次第，初有一頌，餘各半頌。

經曰：一切法真如，二障清淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：一切法真如，二障清淨相。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有義此顯清淨法界，謂一切法空無我性所顯真如，永離二障本性清淨，今復離染，能為一切善法所依，是故說名清淨法界。一切法者，謂世出世有漏無漏蘊界處等。真如即是諸法實性無顛倒性，與一切法不一不異，體唯一味，隨相分多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯清淨法界，謂一切法空無我性所顯真如，永離二障本性清淨，今復離染，能為一切善法所依，是故說名清淨法界。一切法者，謂世出世有漏無漏蘊界處等。真如即是諸法實性無顛倒性，與一切法不一不異，體唯一味，隨相分多。

或說二種，謂生空無我、法空無我。真如實非空無我性，離分別故，絕戲論故。但由修習空無我觀，滅障真如我我所執而證得，故名空無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說二種，謂生空無我、法空無我。真如實非空無我性，離分別故，絕戲論故。但由修習空無我觀，滅障真如我我所執而證得，故名空無我。

或說三種，謂善、不善、無記。真如是此三法真實性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說三種，謂善、不善、無記。真如是此三法真實性故。

或說四種，謂三界繫不繫，真如是此四法真實性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說四種，謂三界繫不繫，真如是此四法真實性故。

或說五種，謂心真如，廣說乃至無為真如，亦是五法真實性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說五種，謂心真如，廣說乃至無為真如，亦是五法真實性故。

或說六種，謂色真如，廣說乃至無為真如，五蘊無為真實性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說六種，謂色真如，廣說乃至無為真如，五蘊無為真實性故。

或說七種：一、流轉真如，謂一切行無始世來流轉實性；二、實相真如，謂一切法二空無我所顯實性；三、唯識真如，謂一切法唯識實性；四、安立真如，謂有漏法苦諦實性；五、邪行真如，謂業煩惱集諦實性；六、清淨真如，謂善無為滅諦實性；七，正行真如，謂諸有為無漏善法道諦實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說七種：一、流轉真如，謂一切行無始世來流轉實性；二、實相真如，謂一切法二空無我所顯實性；三、唯識真如，謂一切法唯識實性；四、安立真如，謂有漏法苦諦實性；五、邪行真如，謂業煩惱集諦實性；六、清淨真如，謂善無為滅諦實性；七，正行真如，謂諸有為無漏善法道諦實性。

或說八種，謂不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，八遣相門所顯真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說八種，謂不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，八遣相門所顯真如。

或說九種，謂九品道除九品障所顯真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說九種，謂九品道除九品障所顯真如。

或說十種，謂於十地除十無明所顯真如，即十法界。如《攝大乘》廣辯名相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說十種，謂於十地除十無明所顯真如，即十法界。如《攝大乘》廣辯名相。

如是增數乃至窮盡，一切法門皆是真如差別之相，而真如體非一非多，分別言說皆不能辯。由離一切虛妄顛倒，假名真如。能為一切善法所依，假名法界。離損減謗，假名實有。離增益謗，假名空無。分析推求諸法虛假，極至於此更不可度，唯此是真，假名實際。是無分別最勝聖智所證境界，假名勝義。如是廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是增數乃至窮盡，一切法門皆是真如差別之相，而真如體非一非多，分別言說皆不能辯。由離一切虛妄顛倒，假名真如。能為一切善法所依，假名法界。離損減謗，假名實有。離增益謗，假名空無。分析推求諸法虛假，極至於此更不可度，唯此是真，假名實際。是無分別最勝聖智所證境界，假名勝義。如是廣說。

言二障者：一、煩惱障；二、所知障。惱亂身心令不寂靜，名煩惱障。覆所知境無顛倒性令不顯現，名所知障。煩惱障者，謂執實我薩迦耶見以為上首，百二十八根本煩惱及隨煩惱，若所發業，若所得果，皆攝在中，皆以煩惱為根本故。所知障者，謂執遍計所執諸法薩迦耶見以為上首，所有無明法愛恚等諸心心法，及所發業并所得果，皆攝在中，皆以法執及無明等為根本故。有義，法執及無明等，遍在一切善惡無記有漏心品及與二乘無漏心品，皆不了達法無我故，皆似相分見分起故。有義唯在不善無記有漏心品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言二障者：一、煩惱障；二、所知障。惱亂身心令不寂靜，名煩惱障。覆所知境無顛倒性令不顯現，名所知障。煩惱障者，謂執實我薩迦耶見以為上首，百二十八根本煩惱及隨煩惱，若所發業，若所得果，皆攝在中，皆以煩惱為根本故。所知障者，謂執遍計所執諸法薩迦耶見以為上首，所有無明法愛恚等諸心心法，及所發業并所得果，皆攝在中，皆以法執及無明等為根本故。有義，法執及無明等，遍在一切善惡無記有漏心品及與二乘無漏心品，皆不了達法無我故，皆似相分見分起故。有義唯在不善無記有漏心品。

《瑜伽師地》說諸無明但有二種：一者不善；二者無記。復有二種：一者染污；二不染污。不言有善，不可非善善心相應，性相違故。又善心品必與無癡善根相應，癡即無明，不可一心癡無癡並，如貪無貪瞋無瞋等不相應故，不可法執不與癡俱，若無無明無倒執，故如執有我定無明俱，此亦應爾。又諸善心性無迷執，皆信等俱順無我解，與二空觀為前方便，不可法執導法空觀，我執未曾見此事故。是故有漏無漏善心，決定不與二執無明愛等相應，違教理故。一切異熟無記心品亦無法執及無明等，分別力劣不能執故。若有倒執成法我見，有無明等阿賴耶識，不應唯與五法相應，見無明等慧等攝故。又若此識有法執者，無所熏故應念念失，不須對治則成大過，煩惱障中無此事故。又法空觀初現前時，此識應斷，障治相違不俱行故。若爾所餘有漏種子應無所依，所修功德應無熏習，無所熏故，不可說言熏習鏡智，相應淨識非無記故，猶未得故。阿賴耶識既無法執，餘轉識中異熟果者，亦應如是，性類同故。於五識中亦無法執，無有猛利分別用故，不推求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《瑜伽師地》說諸無明但有二種：一者不善；二者無記。復有二種：一者染污；二不染污。不言有善，不可非善善心相應，性相違故。又善心品必與無癡善根相應，癡即無明，不可一心癡無癡並，如貪無貪瞋無瞋等不相應故，不可法執不與癡俱，若無無明無倒執，故如執有我定無明俱，此亦應爾。又諸善心性無迷執，皆信等俱順無我解，與二空觀為前方便，不可法執導法空觀，我執未曾見此事故。是故有漏無漏善心，決定不與二執無明愛等相應，違教理故。一切異熟無記心品亦無法執及無明等，分別力劣不能執故。若有倒執成法我見，有無明等阿賴耶識，不應唯與五法相應，見無明等慧等攝故。又若此識有法執者，無所熏故應念念失，不須對治則成大過，煩惱障中無此事故。又法空觀初現前時，此識應斷，障治相違不俱行故。若爾所餘有漏種子應無所依，所修功德應無熏習，無所熏故，不可說言熏習鏡智，相應淨識非無記故，猶未得故。阿賴耶識既無法執，餘轉識中異熟果者，亦應如是，性類同故。於五識中亦無法執，無有猛利分別用故，不推求故。

《攝大乘》說，能遍計心唯是意識。故知五識不緣遍計所執自性，如無分別無推求見，不能計我，故亦不能計度諸法。然由意識計我計法起愛恚等，引五識中非見所攝愛恚等起，雖無有見而有愛恚無明等法二障所攝，是故二執分別推求，唯在第六第七意識。若愛恚等非見所攝，不推求者亦在五識，諸我執等煩惱障體，唯在不善有覆無記二心中有。若法執等所知障體，亦在無覆無記心中，二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記，此就二乘名為無覆。若望菩薩是染污故，亦名有覆。故所知障亦名無覆亦名有覆，一體二名所望別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《攝大乘》說，能遍計心唯是意識。故知五識不緣遍計所執自性，如無分別無推求見，不能計我，故亦不能計度諸法。然由意識計我計法起愛恚等，引五識中非見所攝愛恚等起，雖無有見而有愛恚無明等法二障所攝，是故二執分別推求，唯在第六第七意識。若愛恚等非見所攝，不推求者亦在五識，諸我執等煩惱障體，唯在不善有覆無記二心中有。若法執等所知障體，亦在無覆無記心中，二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記，此就二乘名為無覆。若望菩薩是染污故，亦名有覆。故所知障亦名無覆亦名有覆，一體二名所望別故。

煩惱障中有所知障，是所依故，必執有法而計我故。體雖無二而用有別，如一識體取境用多，由此熏生一種子體亦有多用。起時雖俱而漸次斷，聖道勢力有分齊故。若所知障就二乘說無覆無記，四無記中何無記攝？異熟生攝，以從異熟識生起故。若爾何者非異熟生？如增上緣，餘所不攝皆此攝故，威儀等心不堅執故，非普遍故，無二障體。若善無覆無記心中無法執者，云何不能了達法空？亦無我執，云何不能了達生空？此既由與第七識中我執俱故。不達生空，亦應由與第七識中法執俱故。不達法空，既似相分見分而起。云何不名法執所攝？諸佛菩薩無漏智等亦有二分，云何非執？是故緣生相分見分依他起攝。若於此上妄計心外，或定性有方名為執。故所知障在第七者，遍與六識三性心俱，非相應品。且止廣諍，應釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱障中有所知障，是所依故，必執有法而計我故。體雖無二而用有別，如一識體取境用多，由此熏生一種子體亦有多用。起時雖俱而漸次斷，聖道勢力有分齊故。若所知障就二乘說無覆無記，四無記中何無記攝？異熟生攝，以從異熟識生起故。若爾何者非異熟生？如增上緣，餘所不攝皆此攝故，威儀等心不堅執故，非普遍故，無二障體。若善無覆無記心中無法執者，云何不能了達法空？亦無我執，云何不能了達生空？此既由與第七識中我執俱故。不達生空，亦應由與第七識中法執俱故。不達法空，既似相分見分而起。云何不名法執所攝？諸佛菩薩無漏智等亦有二分，云何非執？是故緣生相分見分依他起攝。若於此上妄計心外，或定性有方名為執。故所知障在第七者，遍與六識三性心俱，非相應品。且止廣諍，應釋本文。

清淨相者，謂此真如本性清淨，二障所覆，如淨虛空烟雲等障相似不淨。得出世間證真如道，漸除二障所有種子，猶如大風吹烟雲等，金剛喻定現在前時，滅離一切障種子盡，得淨法界究竟轉依，名清淨相。如是已顯前五法中清淨法界。有義，此顯自性一分法界淨相，即六相中自性一分，文同前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨相者，謂此真如本性清淨，二障所覆，如淨虛空烟雲等障相似不淨。得出世間證真如道，漸除二障所有種子，猶如大風吹烟雲等，金剛喻定現在前時，滅離一切障種子盡，得淨法界究竟轉依，名清淨相。如是已顯前五法中清淨法界。有義，此顯自性一分法界淨相，即六相中自性一分，文同前釋。

經曰：法智彼所緣，自在無盡相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：法智彼所緣，自在無盡相。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有義此顯大圓鏡智法者，即是依他起性緣法鏡智名為法智。大圓鏡智亦緣世俗依他起性，現彼影故，不迷彼故。彼所緣者，彼謂真如，非彼法智，雖復隔句義勢相應，故無有過。法智用彼為所緣故，名彼所緣，非謂法智是彼所緣。大圓鏡智亦緣勝義圓成實性，窮生死際內證彼故。此說鏡智緣一切法自相共相，依他起性、圓成實性俱為境故，遍計所執但是凡愚妄心所計，非聖智境，故不說緣。如論中說遍計所執唯凡智境，圓成實性唯聖智境，依他起性亦凡智境亦聖智境，遍計所執以無體故，非聖所證。若爾聖智不知一切，彼既是無智何所知？若知為有，則成顛倒。若知為無，則非遍計所執自性心所現，無依他起攝，真如理無圓成實攝。是故聖智雖知有無而不緣彼，遍計所執自性為境。言自在者，大圓鏡智六到彼岸所修成故，具十自在妙用無礙。無盡相者，窮生死際，無間無斷相續常故。相謂所相，或復能相，表自體故。如是總顯前五法中大圓鏡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯大圓鏡智法者，即是依他起性緣法鏡智名為法智。大圓鏡智亦緣世俗依他起性，現彼影故，不迷彼故。彼所緣者，彼謂真如，非彼法智，雖復隔句義勢相應，故無有過。法智用彼為所緣故，名彼所緣，非謂法智是彼所緣。大圓鏡智亦緣勝義圓成實性，窮生死際內證彼故。此說鏡智緣一切法自相共相，依他起性、圓成實性俱為境故，遍計所執但是凡愚妄心所計，非聖智境，故不說緣。如論中說遍計所執唯凡智境，圓成實性唯聖智境，依他起性亦凡智境亦聖智境，遍計所執以無體故，非聖所證。若爾聖智不知一切，彼既是無智何所知？若知為有，則成顛倒。若知為無，則非遍計所執自性心所現，無依他起攝，真如理無圓成實攝。是故聖智雖知有無而不緣彼，遍計所執自性為境。言自在者，大圓鏡智六到彼岸所修成故，具十自在妙用無礙。無盡相者，窮生死際，無間無斷相續常故。相謂所相，或復能相，表自體故。如是總顯前五法中大圓鏡智。

有義此顯自性一分，佛果四智即六相中自性一分。有為功德法者，即是大圓鏡智，由對治力轉去一切麁重所依阿賴耶識，轉得清淨依他起性，遠離一切心慮分別，所緣能緣平等平等不可宣說。緣生法性不增不減，內證行相能現一切諸法影像，於一切境普能照了無分別故。總說名法智者，即是平等性智，由對治力轉去執著眾生及法第七末那，轉得清淨依他起性緣鏡智等，及淨法界平等平等，內證行相故名為智。彼所緣者，即餘二智，由對治力轉去世間分別六識，轉得清淨依他起性，或出世間或世出世。彼後所得緣上真如及法智等，依他起性以為境界，無執分別似所緣現，分別自內所證能證。用彼上說真如法智為所緣故，名彼所緣。如是四智妙用無礙，故名自在。窮生死際常用不息，故名無盡。大圓鏡智平等性智常無間斷，故名無盡。妙觀察智、成所作智，雖有間斷，而暫作意即能現前，數起無窮亦名無盡。相謂體相，皆從緣生，說名清淨依他起性，皆無顛倒說名清淨。圓成實性皆有內證，照境作用似境顯現，說名為智。如是等義能表自體，故名為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯自性一分，佛果四智即六相中自性一分。有為功德法者，即是大圓鏡智，由對治力轉去一切麁重所依阿賴耶識，轉得清淨依他起性，遠離一切心慮分別，所緣能緣平等平等不可宣說。緣生法性不增不減，內證行相能現一切諸法影像，於一切境普能照了無分別故。總說名法智者，即是平等性智，由對治力轉去執著眾生及法第七末那，轉得清淨依他起性緣鏡智等，及淨法界平等平等，內證行相故名為智。彼所緣者，即餘二智，由對治力轉去世間分別六識，轉得清淨依他起性，或出世間或世出世。彼後所得緣上真如及法智等，依他起性以為境界，無執分別似所緣現，分別自內所證能證。用彼上說真如法智為所緣故，名彼所緣。如是四智妙用無礙，故名自在。窮生死際常用不息，故名無盡。大圓鏡智平等性智常無間斷，故名無盡。妙觀察智、成所作智，雖有間斷，而暫作意即能現前，數起無窮亦名無盡。相謂體相，皆從緣生，說名清淨依他起性，皆無顛倒說名清淨。圓成實性皆有內證，照境作用似境顯現，說名為智。如是等義能表自體，故名為相。

經曰：普遍真如智，修習證圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：普遍真如智，修習證圓滿。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有義此顯平等性智，謂初地中初現觀時，得此平等無分別智，觀真如等一切平等。於後諸地漸次修習轉勝轉淨，乃至佛地證得圓滿究竟清淨，證法界等一切理事皆悉平等，如是顯示前五法中平等性智。有義此顯六中因相，謂初地中無分別智，觀初法界見道三心，斷見道斷百一十二根本煩惱及隨煩惱，并滅見斷不染無明分別法執最麁一分，顯初法界智種增長。從此已後於一切地修道位中，無分別智觀餘法界如如，於彼一切法門聞思修等加行智等方便等位漸次修習，如是如是隨其所應，漸伏修斷十六煩惱及隨煩惱，并隨所應漸滅修斷不染無明俱生法執。所餘諸分，顯餘法界智種增長，由此為因乃至佛地，證得法界四智圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯平等性智，謂初地中初現觀時，得此平等無分別智，觀真如等一切平等。於後諸地漸次修習轉勝轉淨，乃至佛地證得圓滿究竟清淨，證法界等一切理事皆悉平等，如是顯示前五法中平等性智。有義此顯六中因相，謂初地中無分別智，觀初法界見道三心，斷見道斷百一十二根本煩惱及隨煩惱，并滅見斷不染無明分別法執最麁一分，顯初法界智種增長。從此已後於一切地修道位中，無分別智觀餘法界如如，於彼一切法門聞思修等加行智等方便等位漸次修習，如是如是隨其所應，漸伏修斷十六煩惱及隨煩惱，并隨所應漸滅修斷不染無明俱生法執。所餘諸分，顯餘法界智種增長，由此為因乃至佛地，證得法界四智圓滿。

經曰：安立眾生二，諸種無盡果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：安立眾生二，諸種無盡果。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有義此顯妙觀察智，謂此妙智能為眾生說妙法等，安立眾生利益安樂，故名為二。即此二種有多品類，故名諸種。如是二事窮生死際，常作不絕，故言無盡。此即名果，是智果故。如是顯示前五法中妙觀察智。有義此顯六中果相，謂淨法界及四妙智，皆能安立一切眾生，利益安樂。令修善因名為利益，令得樂果名為安樂。又令離惡名為利益，令其攝善名為安樂。又拔其苦名為利益，施與其樂名為安樂。此世他世、世出世等，應知亦爾，品類眾多故名諸種，窮未來際故名無盡。如是二事諸種無盡，是淨法界及四智果，由此起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯妙觀察智，謂此妙智能為眾生說妙法等，安立眾生利益安樂，故名為二。即此二種有多品類，故名諸種。如是二事窮生死際，常作不絕，故言無盡。此即名果，是智果故。如是顯示前五法中妙觀察智。有義此顯六中果相，謂淨法界及四妙智，皆能安立一切眾生，利益安樂。令修善因名為利益，令得樂果名為安樂。又令離惡名為利益，令其攝善名為安樂。又拔其苦名為利益，施與其樂名為安樂。此世他世、世出世等，應知亦爾，品類眾多故名諸種，窮未來際故名無盡。如是二事諸種無盡，是淨法界及四智果，由此起故。

經曰：身語及心化，善巧方便業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：身語及心化，善巧方便業。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有義此顯成所作智，謂智能起身語心化，稱順機宜故名善巧，加行不絕故名方便，此即名業。或復此智善巧方便，能起身語心三化業，如是顯示前五法中成所作智。有義此顯六中業相，謂淨法界及四妙智，能起身語心三化業，及與善巧并方便業。成所作智起身語心三種化業；妙觀察智起善巧業，觀機宜等極巧便故；其餘二智及淨法界起方便業，以能任運與一切業為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯成所作智，謂智能起身語心化，稱順機宜故名善巧，加行不絕故名方便，此即名業。或復此智善巧方便，能起身語心三化業，如是顯示前五法中成所作智。有義此顯六中業相，謂淨法界及四妙智，能起身語心三化業，及與善巧并方便業。成所作智起身語心三種化業；妙觀察智起善巧業，觀機宜等極巧便故；其餘二智及淨法界起方便業，以能任運與一切業為方便故。

身化三種：一、自身相應，謂化自身為輪王等種種形類，及現種種諸本生事；二、他身相應，謂化魔王為佛身等，變舍利子為天女等，寄他身上示現種種變化形類；三、非身相應，謂現大地為七寶等，或現無量佛化身等，或放光明照無邊界。如是等類，離自他身別現化作，情非情色種種形類，動地放光風香等事，皆為利樂諸有情故，一切皆名佛化身業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身化三種：一、自身相應，謂化自身為輪王等種種形類，及現種種諸本生事；二、他身相應，謂化魔王為佛身等，變舍利子為天女等，寄他身上示現種種變化形類；三、非身相應，謂現大地為七寶等，或現無量佛化身等，或放光明照無邊界。如是等類，離自他身別現化作，情非情色種種形類，動地放光風香等事，皆為利樂諸有情故，一切皆名佛化身業。

如是語化亦有三種：一、自身相應，謂佛自身化現梵音，遍告無邊諸世界等，種種語業；二、他身相應，謂令聲聞大弟子等，以佛梵音宣說大乘甚深法等，是故聲聞諸菩薩等說非己分甚深妙法，皆是如來變化所作，非彼自力；三、非身相應，謂化山海草木等類，乃至虛空，亦出音聲說大法等，如是皆名變化語業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語化亦有三種：一、自身相應，謂佛自身化現梵音，遍告無邊諸世界等，種種語業；二、他身相應，謂令聲聞大弟子等，以佛梵音宣說大乘甚深法等，是故聲聞諸菩薩等說非己分甚深妙法，皆是如來變化所作，非彼自力；三、非身相應，謂化山海草木等類，乃至虛空，亦出音聲說大法等，如是皆名變化語業。

心化唯二，一、自身相應，謂自心上化現種種心及心法影像差別，二、他身相應，謂令他心亦現種種心及心法影像差別，此並相分似見分現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心化唯二，一、自身相應，謂自心上化現種種心及心法影像差別，二、他身相應，謂令他心亦現種種心及心法影像差別，此並相分似見分現。

有義定力能令自心解非分法，名化自心。加被有情令愚昧者解深細法，令失念者得正憶念，名化他心。然心無化，無形質故。如論說言，心無形故不可變化。又說化身無心心法，此就二乘及諸異生定力而說，彼定力劣不能化現無形質法。諸佛菩薩不思議定，皆能化現。若不爾者，云何如來現貪瞋等？云何聲聞及傍生等知如來心？云何經說化無量類皆令有心？云何上說諸化意業？云何經說有依他心？但諸化色同實色用，化根及心但有相現，不同實用，又就下類故作是說。若爾云何不化非情令心相現？非情已是心等相分，云何復令有心相現？若心相現則名有情，非非情攝，是故化心但說二種。如前已說，妙觀察智能觀自證陀羅尼門、三摩地等，能觀有情根欲性等，說妙法藥名善巧業，其餘二智及淨法界，與諸功德為所依止，能起種種利有情事，名方便業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義定力能令自心解非分法，名化自心。加被有情令愚昧者解深細法，令失念者得正憶念，名化他心。然心無化，無形質故。如論說言，心無形故不可變化。又說化身無心心法，此就二乘及諸異生定力而說，彼定力劣不能化現無形質法。諸佛菩薩不思議定，皆能化現。若不爾者，云何如來現貪瞋等？云何聲聞及傍生等知如來心？云何經說化無量類皆令有心？云何上說諸化意業？云何經說有依他心？但諸化色同實色用，化根及心但有相現，不同實用，又就下類故作是說。若爾云何不化非情令心相現？非情已是心等相分，云何復令有心相現？若心相現則名有情，非非情攝，是故化心但說二種。如前已說，妙觀察智能觀自證陀羅尼門、三摩地等，能觀有情根欲性等，說妙法藥名善巧業，其餘二智及淨法界，與諸功德為所依止，能起種種利有情事，名方便業。

經曰：定及總持門，無邊二成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：定及總持門，無邊二成就。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有義此顯四智所攝眷屬功德。有義此顯六種相中相應之相，定門即是八萬四千三摩地門。總持門者，八萬四千陀羅尼門。如是二種通生一切有為功德，通顯一切無為功德，通引一切神力作用利眾生事，故名為門。無邊二者，福德、智慧二種莊嚴，於中差別有無量種，八萬四千福德智慧，或無量劫修所成故，說名無邊。前五波羅蜜多名為福德，後五波羅蜜多名為智慧，或隨所應自性眷屬一一具二。如是二門二種莊嚴，四智品中一一具足，恒共相應，亦復依止清淨法界，與淨法界不相捨離，故名成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯四智所攝眷屬功德。有義此顯六種相中相應之相，定門即是八萬四千三摩地門。總持門者，八萬四千陀羅尼門。如是二種通生一切有為功德，通顯一切無為功德，通引一切神力作用利眾生事，故名為門。無邊二者，福德、智慧二種莊嚴，於中差別有無量種，八萬四千福德智慧，或無量劫修所成故，說名無邊。前五波羅蜜多名為福德，後五波羅蜜多名為智慧，或隨所應自性眷屬一一具二。如是二門二種莊嚴，四智品中一一具足，恒共相應，亦復依止清淨法界，與淨法界不相捨離，故名成就。

經曰：自性法受用，變化差別轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：自性法受用，變化差別轉。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有義此顯五法所成，三身差別。有義此顯六種相中差別之相，雖諸如來所依清淨法界體性無有差別，而有三身種種相異轉變不同，故名差別。自性法者，即是如來初自性身體常不變，故名自性。力無畏等諸功德法所依止故，亦名法身。受用即是次受用身，能令自他受用種種大法樂故。變化即是後變化身，為欲利益安樂眾生，示現種種變化事故。體義、依義、眾德聚義，總名為身。如是略釋三身名義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義此顯五法所成，三身差別。有義此顯六種相中差別之相，雖諸如來所依清淨法界體性無有差別，而有三身種種相異轉變不同，故名差別。自性法者，即是如來初自性身體常不變，故名自性。力無畏等諸功德法所依止故，亦名法身。受用即是次受用身，能令自他受用種種大法樂故。變化即是後變化身，為欲利益安樂眾生，示現種種變化事故。體義、依義、眾德聚義，總名為身。如是略釋三身名義。

又法身者，究竟轉依真如為相，一切佛法平等所依，能起一切自在作用，一切白法增上所顯，一切如來平等自性微妙難測，滅諸分別絕諸戲論。故契經言：「諸佛法身不應尋思，非尋思境，超過一切尋思戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法身者，究竟轉依真如為相，一切佛法平等所依，能起一切自在作用，一切白法增上所顯，一切如來平等自性微妙難測，滅諸分別絕諸戲論。故契經言：「諸佛法身不應尋思，非尋思境，超過一切尋思戲論。」

受用身者，一切功德圓滿為相，一切佛法共所集成，能起一切自在作用，一切白法增上所起，一切如來各別自體微妙難測，居純淨土任運湛然，盡未來際自受法樂，現種種形說種種法，令大菩薩亦受法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用身者，一切功德圓滿為相，一切佛法共所集成，能起一切自在作用，一切白法增上所起，一切如來各別自體微妙難測，居純淨土任運湛然，盡未來際自受法樂，現種種形說種種法，令大菩薩亦受法樂。

變化身者，一切神變圓滿為相，一切化用共所集成，示現一切自在作用，一切白法增上所引，一切如來各別化用微妙難測，居淨穢土現種種形說種種法，成熟下位菩薩、二乘及異生眾，令入大地，出離三界脫諸惡趣，如是略釋三身相用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化身者，一切神變圓滿為相，一切化用共所集成，示現一切自在作用，一切白法增上所引，一切如來各別化用微妙難測，居淨穢土現種種形說種種法，成熟下位菩薩、二乘及異生眾，令入大地，出離三界脫諸惡趣，如是略釋三身相用。

又前五法攝三身者，有義前二攝自性身，中間二種攝受用身，成所作智攝變化身，經說真如是法身故。論說轉去阿賴耶識得自性身，大圓鏡智轉第八得，故知前二攝自性身。此經中說，成所作智起諸化業，《莊嚴論》說，成所作智於一切界發起種種無量難思諸變化事，故知後一攝變化身。平等性智如餘論說，能於淨土隨諸菩薩所樂示現種種佛身。妙觀察智亦如論說，於大集會能現一切自在作用說法斷疑。又說轉去諸轉識故得受用身，故知中二攝受用身。又佛三身皆十義中智殊勝攝，故知三身皆得有智。有義初一攝自性身，四智自性相應共有，及為地上菩薩所現一分細相，攝受用身；若為地前諸菩薩等所現一分麁相化用，攝變化身。諸經皆說清淨真如為法身故。《讚佛論》說，如來法身無生滅故。《莊嚴論》說，佛自性身本性常故。《能斷金剛般若論》說，受持演說彼經功德。於佛法身為證得因，於餘二身為生因故。諸經論說，究竟轉依以為法身，轉依即是清淨真如非對治道，故知法身唯淨法界真如為性。《莊嚴論》說，大圓鏡智是受用佛。《攝大乘》說，轉諸轉識得受用身。然說轉去阿賴耶識得法身者，此說轉去第八識中二障種子，顯得清淨轉依法身，非說鏡智，以說鏡智是受用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又前五法攝三身者，有義前二攝自性身，中間二種攝受用身，成所作智攝變化身，經說真如是法身故。論說轉去阿賴耶識得自性身，大圓鏡智轉第八得，故知前二攝自性身。此經中說，成所作智起諸化業，《莊嚴論》說，成所作智於一切界發起種種無量難思諸變化事，故知後一攝變化身。平等性智如餘論說，能於淨土隨諸菩薩所樂示現種種佛身。妙觀察智亦如論說，於大集會能現一切自在作用說法斷疑。又說轉去諸轉識故得受用身，故知中二攝受用身。又佛三身皆十義中智殊勝攝，故知三身皆得有智。有義初一攝自性身，四智自性相應共有，及為地上菩薩所現一分細相，攝受用身；若為地前諸菩薩等所現一分麁相化用，攝變化身。諸經皆說清淨真如為法身故。《讚佛論》說，如來法身無生滅故。《莊嚴論》說，佛自性身本性常故。《能斷金剛般若論》說，受持演說彼經功德。於佛法身為證得因，於餘二身為生因故。諸經論說，究竟轉依以為法身，轉依即是清淨真如非對治道，故知法身唯淨法界真如為性。《莊嚴論》說，大圓鏡智是受用佛。《攝大乘》說，轉諸轉識得受用身。然說轉去阿賴耶識得法身者，此說轉去第八識中二障種子，顯得清淨轉依法身，非說鏡智，以說鏡智是受用故。

又受用身略有二種：一、自受用，三無數劫修所成故；二、他受用，為諸菩薩受法樂故。是故四智相應共有及一分化為受用身。經論皆說，化身為化地前眾生現種種相。既是地前眾生境界，故知非是真實功德，但是化用。經論唯說成所作智能起化業非即化身，雖三種身智殊勝攝，法身是智所依證故，化身是智所起用故，似智現故假說為智，亦無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又受用身略有二種：一、自受用，三無數劫修所成故；二、他受用，為諸菩薩受法樂故。是故四智相應共有及一分化為受用身。經論皆說，化身為化地前眾生現種種相。既是地前眾生境界，故知非是真實功德，但是化用。經論唯說成所作智能起化業非即化身，雖三種身智殊勝攝，法身是智所依證故，化身是智所起用故，似智現故假說為智，亦無有過。

如是三身受用變化既有生滅，云何經說諸佛身常？由二所依法身常故。又受用身及變化身雖有生滅，以恒受用種種法樂無休廢故，於十方界數數現化無斷絕故，如常受樂，如常施食，故說名常。《莊嚴論》說，常有三種：一、本性常，謂自性身，此身本來性常住故；二、不斷常，謂受用身，恒受法樂無間斷故；三、相續常，謂變化身，沒已復現化無盡故。如是法身雖離一切分別戲論而無生滅，故說名常。二身雖有念念生滅，而依常身無間斷故，恒相續故說名為常。經說如來色受等法一切常住，依此道理非無生滅，無漏種子修習增長所生起故，生者皆滅一向記故，色心皆見是無常故，常住色心曾不見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三身受用變化既有生滅，云何經說諸佛身常？由二所依法身常故。又受用身及變化身雖有生滅，以恒受用種種法樂無休廢故，於十方界數數現化無斷絕故，如常受樂，如常施食，故說名常。《莊嚴論》說，常有三種：一、本性常，謂自性身，此身本來性常住故；二、不斷常，謂受用身，恒受法樂無間斷故；三、相續常，謂變化身，沒已復現化無盡故。如是法身雖離一切分別戲論而無生滅，故說名常。二身雖有念念生滅，而依常身無間斷故，恒相續故說名為常。經說如來色受等法一切常住，依此道理非無生滅，無漏種子修習增長所生起故，生者皆滅一向記故，色心皆見是無常故，常住色心曾不見故。

如是三身，云何形量？法身清淨真如為體，真如即是諸法實性，法無邊際，法身亦爾，遍一切法無處不有。猶如虛空，不可說其形量大小，就相而言遍一切處。受用身者，有色非色，非色諸法無形質故，亦不可說形量大小，若就依身及所知境，亦得說言遍一切處。色有二種：一者實色；二者化色。言實色者，三無數劫修感色身相好等業，轉五根等有漏色身，得佛無漏五根等色，無量相好莊嚴，其身周遍法界稱實淨土。於生死中業有分限，阿賴耶識所變身形大小不定，且如此界。贍部洲人善業最劣，所得色身極長四肘；東勝身洲善業次勝，身長八肘。如是善業漸漸增勝，所得色身形量漸大，乃至色界色究竟天，感色業中最殊勝故，所得色身一萬六千瑜膳那量。十地菩薩無漏善根所資熏故，身形轉大，如經廣說。金剛喻定現在前時，滅一切障，善根勢力量無邊故，所得色身充滿法界遍實淨土。大圓鏡智相應淨識，所變身土無限量故。諸佛識變同處同時，其相相似不相障礙，盡未來際無間無斷，依此能令諸佛受用廣大喜樂，是故說名受用身土。如是身土唯佛乃知，非諸菩薩五根所證，一一色根能證一切所受境界無障礙故，是故諸佛無見頂相、無邊法音，一切色根作用無限，以遍滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三身，云何形量？法身清淨真如為體，真如即是諸法實性，法無邊際，法身亦爾，遍一切法無處不有。猶如虛空，不可說其形量大小，就相而言遍一切處。受用身者，有色非色，非色諸法無形質故，亦不可說形量大小，若就依身及所知境，亦得說言遍一切處。色有二種：一者實色；二者化色。言實色者，三無數劫修感色身相好等業，轉五根等有漏色身，得佛無漏五根等色，無量相好莊嚴，其身周遍法界稱實淨土。於生死中業有分限，阿賴耶識所變身形大小不定，且如此界。贍部洲人善業最劣，所得色身極長四肘；東勝身洲善業次勝，身長八肘。如是善業漸漸增勝，所得色身形量漸大，乃至色界色究竟天，感色業中最殊勝故，所得色身一萬六千瑜膳那量。十地菩薩無漏善根所資熏故，身形轉大，如經廣說。金剛喻定現在前時，滅一切障，善根勢力量無邊故，所得色身充滿法界遍實淨土。大圓鏡智相應淨識，所變身土無限量故。諸佛識變同處同時，其相相似不相障礙，盡未來際無間無斷，依此能令諸佛受用廣大喜樂，是故說名受用身土。如是身土唯佛乃知，非諸菩薩五根所證，一一色根能證一切所受境界無障礙故，是故諸佛無見頂相、無邊法音，一切色根作用無限，以遍滿故。

言化色者，由悲願力，為入大地諸菩薩眾現種種身、種種相好、種種言音，依種種土形量不定。變化身者，亦悲願力，為化地前諸有情故現變化身，通色非色，非色即是變化意業，力無畏等諸功德相，無形質故無有形量，色者變化身語業等，隨時隨處隨眾所宜，所現身形其量不定，如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言化色者，由悲願力，為入大地諸菩薩眾現種種身、種種相好、種種言音，依種種土形量不定。變化身者，亦悲願力，為化地前諸有情故現變化身，通色非色，非色即是變化意業，力無畏等諸功德相，無形質故無有形量，色者變化身語業等，隨時隨處隨眾所宜，所現身形其量不定，如經廣說。

如是三身，一切如來為有差別、為無差別？法身實性，一切如來皆共有故，無有差別，就能證因有差別故，假說差別。其餘二身各別因感、各別自性，實有差別但無別執，同處相似利樂意樂事業平等說無差別。是故說言，一切諸佛由所依止意樂事業，於三種身如其次第說無差別，所依法界無差別故，利樂意樂無差別故，共作事業無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三身，一切如來為有差別、為無差別？法身實性，一切如來皆共有故，無有差別，就能證因有差別故，假說差別。其餘二身各別因感、各別自性，實有差別但無別執，同處相似利樂意樂事業平等說無差別。是故說言，一切諸佛由所依止意樂事業，於三種身如其次第說無差別，所依法界無差別故，利樂意樂無差別故，共作事業無差別故。

如是三身為有各別諸功德不？如來法身清淨真如轉依為相，真實善有本性清淨，遠離一切雜染法故，一切功德所依止故，一切功德真實性故，說名具足一切功德，無有色心差別功德。佛受用身具足一切色心等法真實功德，及為他現化相功德。佛變化身唯具一切現色心等化相功德。是故三身皆說具有過殑伽沙數量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三身為有各別諸功德不？如來法身清淨真如轉依為相，真實善有本性清淨，遠離一切雜染法故，一切功德所依止故，一切功德真實性故，說名具足一切功德，無有色心差別功德。佛受用身具足一切色心等法真實功德，及為他現化相功德。佛變化身唯具一切現色心等化相功德。是故三身皆說具有過殑伽沙數量功德。

一切如來所化有情為共不共？有義皆共，以一一佛皆能化度一切有情，福德智慧一切平等，三無數劫勤修行願，同為拔濟一切有情求菩提故，如說一佛所化有情即一切佛。有義不共，以佛所化諸有情類本相屬故，是故如來底沙佛時，曾與慈氏同為弟子，佛觀釋迦所化有情善根先熟、慈氏所化善根後熟，又觀慈氏因行先滿、釋迦後滿，遂於一處入火光定，令釋迦見，七日七夜不下一足一頌讚歎，令超慈氏在前成佛。又佛將欲入涅槃時，作如是言：「我所應度皆已度訖。」又契經說：「佛涅槃時觀一所化，現在非想非非想處，當生此間應受佛化，留一化身潛住此界，先所受身現入涅槃。彼從非想非非想沒來生此間，佛所留化為說妙法成阿羅漢，爾時化身方沒不現。」又諸經中處處宣說，能化所化相屬決定，是故諸佛所化不共。如實義者，有共不共。無始時來種性法爾更相繫屬，或多屬一、或一屬多，菩薩因時成熟有情亦不決定，或共不共，故成佛已，或共化度、或別化度。若所化生一向共者，何須多佛？一佛能化一切生故，唯應一佛常住世間教化眾生，餘佛皆應入永寂滅，佛亦不應化餘眾生令趣大乘，以無用故，但應化彼令得三乘入永寂滅，以易得故。誰有智者捨易就難、然燈助日？是故所化非一向共。若所化生一向不共，菩薩不應發弘誓願，歷事諸佛修學大乘，蘇達那等亦不應事多善知識，諸佛不應以己所化付囑後佛，如是等事皆悉相違，是故不應一向不共。雖一一佛有化一切有情功能，然諸有情於無緣佛不肯受化，亦不見聞。雖一一佛盡未來際，常住世間教化無量諸有情類，而隨所宜現種種化，或現等覺或現涅槃，或名釋迦或慈氏等，隨一化相所度有情言皆度訖。生非想者，宜見釋迦化相得度，故留化待亦不相違。若諸如來同一所化，何佛現前而化彼耶？諸佛皆有悲願力故，不可一化餘皆止息，但有緣佛同處同時，後得智上各現一化，其狀相似不相障礙，更相和雜為增上緣，令所化生識如是變，謂見一佛為現神通為說正法，如是等事不可思議，非唯識理不可解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來所化有情為共不共？有義皆共，以一一佛皆能化度一切有情，福德智慧一切平等，三無數劫勤修行願，同為拔濟一切有情求菩提故，如說一佛所化有情即一切佛。有義不共，以佛所化諸有情類本相屬故，是故如來底沙佛時，曾與慈氏同為弟子，佛觀釋迦所化有情善根先熟、慈氏所化善根後熟，又觀慈氏因行先滿、釋迦後滿，遂於一處入火光定，令釋迦見，七日七夜不下一足一頌讚歎，令超慈氏在前成佛。又佛將欲入涅槃時，作如是言：「我所應度皆已度訖。」又契經說：「佛涅槃時觀一所化，現在非想非非想處，當生此間應受佛化，留一化身潛住此界，先所受身現入涅槃。彼從非想非非想沒來生此間，佛所留化為說妙法成阿羅漢，爾時化身方沒不現。」又諸經中處處宣說，能化所化相屬決定，是故諸佛所化不共。如實義者，有共不共。無始時來種性法爾更相繫屬，或多屬一、或一屬多，菩薩因時成熟有情亦不決定，或共不共，故成佛已，或共化度、或別化度。若所化生一向共者，何須多佛？一佛能化一切生故，唯應一佛常住世間教化眾生，餘佛皆應入永寂滅，佛亦不應化餘眾生令趣大乘，以無用故，但應化彼令得三乘入永寂滅，以易得故。誰有智者捨易就難、然燈助日？是故所化非一向共。若所化生一向不共，菩薩不應發弘誓願，歷事諸佛修學大乘，蘇達那等亦不應事多善知識，諸佛不應以己所化付囑後佛，如是等事皆悉相違，是故不應一向不共。雖一一佛有化一切有情功能，然諸有情於無緣佛不肯受化，亦不見聞。雖一一佛盡未來際，常住世間教化無量諸有情類，而隨所宜現種種化，或現等覺或現涅槃，或名釋迦或慈氏等，隨一化相所度有情言皆度訖。生非想者，宜見釋迦化相得度，故留化待亦不相違。若諸如來同一所化，何佛現前而化彼耶？諸佛皆有悲願力故，不可一化餘皆止息，但有緣佛同處同時，後得智上各現一化，其狀相似不相障礙，更相和雜為增上緣，令所化生識如是變，謂見一佛為現神通為說正法，如是等事不可思議，非唯識理不可解了。

又自性身寂滅安樂，正屬自利功德所攝，為增上緣益眾生故，兼屬利他，又與二身俱利功德為所依故，二利所攝。受用身者，具有二分：一、自受法樂分，謂三無數劫修自利行，滿足所證色等實身，令自受用微妙喜樂；二、他受法樂分，謂三無數劫修利他行，滿足所證色等化身，為入大地諸菩薩眾，現種種形說種種法，令諸菩薩受大法樂。由此二分，或說此身唯自利攝，或說此身唯利他攝，或說俱攝，皆不相違。變化身者，唯為利他現諸化相，故利他攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又自性身寂滅安樂，正屬自利功德所攝，為增上緣益眾生故，兼屬利他，又與二身俱利功德為所依故，二利所攝。受用身者，具有二分：一、自受法樂分，謂三無數劫修自利行，滿足所證色等實身，令自受用微妙喜樂；二、他受法樂分，謂三無數劫修利他行，滿足所證色等化身，為入大地諸菩薩眾，現種種形說種種法，令諸菩薩受大法樂。由此二分，或說此身唯自利攝，或說此身唯利他攝，或說俱攝，皆不相違。變化身者，唯為利他現諸化相，故利他攝。

如是三身有四分故，得為四句：一、受用非變化，謂自利分實受用身；二、變化非受用，謂變化身為化地前雜類生故，或麁或妙，或令歡喜或令怖畏，改轉不定，但名變化不名受用，不必令受現法樂故；三、亦受用亦變化，謂為地上菩薩所現種種化身，令諸菩薩受法樂故，隨時改轉不決定故；四、非受用非變化謂自性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三身有四分故，得為四句：一、受用非變化，謂自利分實受用身；二、變化非受用，謂變化身為化地前雜類生故，或麁或妙，或令歡喜或令怖畏，改轉不定，但名變化不名受用，不必令受現法樂故；三、亦受用亦變化，謂為地上菩薩所現種種化身，令諸菩薩受法樂故，隨時改轉不決定故；四、非受用非變化謂自性身。

或處說佛有二種身：一者生身；二者法身。若自性身、若實受用，俱名法身，諸功德法所依止故，諸功德法所集成故。若變化身、若他受用，俱名生身，隨眾所宜數現生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處說佛有二種身：一者生身；二者法身。若自性身、若實受用，俱名法身，諸功德法所依止故，諸功德法所集成故。若變化身、若他受用，俱名生身，隨眾所宜數現生故。

又餘經說，有十種佛：一、現等覺佛；二、弘誓願佛；三、業異熟佛；四、住持佛；五、變化佛；六、法界佛；七、心佛；八、定佛；九、本性佛；十、隨樂佛。前五世俗、後五勝義，隨其所應三身所攝，如是等類隨相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又餘經說，有十種佛：一、現等覺佛；二、弘誓願佛；三、業異熟佛；四、住持佛；五、變化佛；六、法界佛；七、心佛；八、定佛；九、本性佛；十、隨樂佛。前五世俗、後五勝義，隨其所應三身所攝，如是等類隨相應知。

經曰：如是淨法界，諸佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如是淨法界，諸佛之所說。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

如是如來清淨法界諸佛同說，具足佛地五種功德三身差別，或自性等六句義相。由此四頌略說佛地一切功德，及前廣說，應知總名聖教所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如來清淨法界諸佛同說，具足佛地五種功德三身差別，或自性等六句義相。由此四頌略說佛地一切功德，及前廣說，應知總名聖教所說。

經曰：時薄伽梵說是經已，妙生菩薩摩訶薩等，諸大聲聞、世間天、人、阿素洛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：時薄伽梵說是經已，妙生菩薩摩訶薩等，諸大聲聞、世間天、人、阿素洛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示聞法眾會依教奉行。由佛淨識悲願所引，變似契經增上緣力，時眾自心善根成熟，似彼相現，謂聞佛說皆生歡喜信受奉行。諸聲聞等或現化作或是真實，受用變化二土同處，聽法徒眾所聞雖同、所見各異不相障礙，上亦見下、下不見上，各各利益安樂事成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示聞法眾會依教奉行。由佛淨識悲願所引，變似契經增上緣力，時眾自心善根成熟，似彼相現，謂聞佛說皆生歡喜信受奉行。諸聲聞等或現化作或是真實，受用變化二土同處，聽法徒眾所聞雖同、所見各異不相障礙，上亦見下、下不見上，各各利益安樂事成。

佛地甚深諸句義， 我今隨分已略釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地甚深諸句義， 我今隨分已略釋，

功德普施諸群生， 願速等成無上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德普施諸群生， 願速等成無上果。

諸有書寫所生福， 後後勝善等流果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有書寫所生福， 後後勝善等流果，

願此相續盡未來， 利益安樂諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此相續盡未來， 利益安樂諸含識。