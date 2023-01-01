佛地經論
親光菩薩等造 唐 玄奘譯7卷CBETA T1530大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
佛地經論卷第七
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親光菩薩等造
親光菩薩等造
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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經曰：爾時世尊而說頌曰。
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論曰：
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當說四頌總攝上義，略顯佛地淨法界相。如來地中一切有為無為功德，皆是清淨法界攝持，皆是清淨法界之相，所相能相俱名相故。於四頌中，前三頌半別顯其相，後半總結。別顯相中，有義此中初半顯示清淨法界，次半顯示大圓鏡智，次半顯示平等性智，次半顯示妙觀察智，次半顯示成所作智，次半顯示四智所攝眷屬功德，後半顯示五法所成三身差別。復有義者，此中顯示清淨法界，有六種相，總攝一切佛地功德，謂自性相、因相、果相、若作業相、若相應相、若差別相，如其次第，初有一頌，餘各半頌。
當說四頌總攝上義，略顯佛地淨法界相。如來地中一切有為無為功德，皆是清淨法界攝持，皆是清淨法界之相，所相能相俱名相故。於四頌中，前三頌半別顯其相，後半總結。別顯相中，有義此中初半顯示清淨法界，次半顯示大圓鏡智，次半顯示平等性智，次半顯示妙觀察智，次半顯示成所作智，次半顯示四智所攝眷屬功德，後半顯示五法所成三身差別。復有義者，此中顯示清淨法界，有六種相，總攝一切佛地功德，謂自性相、因相、果相、若作業相、若相應相、若差別相，如其次第，初有一頌，餘各半頌。
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經曰：一切法真如，二障清淨相。
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論曰：
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有義此顯清淨法界，謂一切法空無我性所顯真如，永離二障本性清淨，今復離染，能為一切善法所依，是故說名清淨法界。一切法者，謂世出世有漏無漏蘊界處等。真如即是諸法實性無顛倒性，與一切法不一不異，體唯一味，隨相分多。
有義此顯清淨法界，謂一切法空無我性所顯真如，永離二障本性清淨，今復離染，能為一切善法所依，是故說名清淨法界。一切法者，謂世出世有漏無漏蘊界處等。真如即是諸法實性無顛倒性，與一切法不一不異，體唯一味，隨相分多。
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或說二種，謂生空無我、法空無我。真如實非空無我性，離分別故，絕戲論故。但由修習空無我觀，滅障真如我我所執而證得，故名空無我。
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或說三種，謂善、不善、無記。真如是此三法真實性故。
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或說四種，謂三界繫不繫，真如是此四法真實性故。
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或說五種，謂心真如，廣說乃至無為真如，亦是五法真實性故。
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或說六種，謂色真如，廣說乃至無為真如，五蘊無為真實性故。
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或說七種：一、流轉真如，謂一切行無始世來流轉實性；二、實相真如，謂一切法二空無我所顯實性；三、唯識真如，謂一切法唯識實性；四、安立真如，謂有漏法苦諦實性；五、邪行真如，謂業煩惱集諦實性；六、清淨真如，謂善無為滅諦實性；七，正行真如，謂諸有為無漏善法道諦實性。
或說七種：一、流轉真如，謂一切行無始世來流轉實性；二、實相真如，謂一切法二空無我所顯實性；三、唯識真如，謂一切法唯識實性；四、安立真如，謂有漏法苦諦實性；五、邪行真如，謂業煩惱集諦實性；六、清淨真如，謂善無為滅諦實性；七，正行真如，謂諸有為無漏善法道諦實性。
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或說八種，謂不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，八遣相門所顯真如。
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或說九種，謂九品道除九品障所顯真如。
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或說十種，謂於十地除十無明所顯真如，即十法界。如《攝大乘》廣辯名相。
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如是增數乃至窮盡，一切法門皆是真如差別之相，而真如體非一非多，分別言說皆不能辯。由離一切虛妄顛倒，假名真如。能為一切善法所依，假名法界。離損減謗，假名實有。離增益謗，假名空無。分析推求諸法虛假，極至於此更不可度，唯此是真，假名實際。是無分別最勝聖智所證境界，假名勝義。如是廣說。
如是增數乃至窮盡，一切法門皆是真如差別之相，而真如體非一非多，分別言說皆不能辯。由離一切虛妄顛倒，假名真如。能為一切善法所依，假名法界。離損減謗，假名實有。離增益謗，假名空無。分析推求諸法虛假，極至於此更不可度，唯此是真，假名實際。是無分別最勝聖智所證境界，假名勝義。如是廣說。
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言二障者：一、煩惱障；二、所知障。惱亂身心令不寂靜，名煩惱障。覆所知境無顛倒性令不顯現，名所知障。煩惱障者，謂執實我薩迦耶見以為上首，百二十八根本煩惱及隨煩惱，若所發業，若所得果，皆攝在中，皆以煩惱為根本故。所知障者，謂執遍計所執諸法薩迦耶見以為上首，所有無明法愛恚等諸心心法，及所發業并所得果，皆攝在中，皆以法執及無明等為根本故。有義，法執及無明等，遍在一切善惡無記有漏心品及與二乘無漏心品，皆不了達法無我故，皆似相分見分起故。有義唯在不善無記有漏心品。
言二障者：一、煩惱障；二、所知障。惱亂身心令不寂靜，名煩惱障。覆所知境無顛倒性令不顯現，名所知障。煩惱障者，謂執實我薩迦耶見以為上首，百二十八根本煩惱及隨煩惱，若所發業，若所得果，皆攝在中，皆以煩惱為根本故。所知障者，謂執遍計所執諸法薩迦耶見以為上首，所有無明法愛恚等諸心心法，及所發業并所得果，皆攝在中，皆以法執及無明等為根本故。有義，法執及無明等，遍在一切善惡無記有漏心品及與二乘無漏心品，皆不了達法無我故，皆似相分見分起故。有義唯在不善無記有漏心品。
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《瑜伽師地》說諸無明但有二種：一者不善；二者無記。復有二種：一者染污；二不染污。不言有善，不可非善善心相應，性相違故。又善心品必與無癡善根相應，癡即無明，不可一心癡無癡並，如貪無貪瞋無瞋等不相應故，不可法執不與癡俱，若無無明無倒執，故如執有我定無明俱，此亦應爾。又諸善心性無迷執，皆信等俱順無我解，與二空觀為前方便，不可法執導法空觀，我執未曾見此事故。是故有漏無漏善心，決定不與二執無明愛等相應，違教理故。一切異熟無記心品亦無法執及無明等，分別力劣不能執故。若有倒執成法我見，有無明等阿賴耶識，不應唯與五法相應，見無明等慧等攝故。又若此識有法執者，無所熏故應念念失，不須對治則成大過，煩惱障中無此事故。又法空觀初現前時，此識應斷，障治相違不俱行故。若爾所餘有漏種子應無所依，所修功德應無熏習，無所熏故，不可說言熏習鏡智，相應淨識非無記故，猶未得故。阿賴耶識既無法執，餘轉識中異熟果者，亦應如是，性類同故。於五識中亦無法執，無有猛利分別用故，不推求故。
《瑜伽師地》說諸無明但有二種：一者不善；二者無記。復有二種：一者染污；二不染污。不言有善，不可非善善心相應，性相違故。又善心品必與無癡善根相應，癡即無明，不可一心癡無癡並，如貪無貪瞋無瞋等不相應故，不可法執不與癡俱，若無無明無倒執，故如執有我定無明俱，此亦應爾。又諸善心性無迷執，皆信等俱順無我解，與二空觀為前方便，不可法執導法空觀，我執未曾見此事故。是故有漏無漏善心，決定不與二執無明愛等相應，違教理故。一切異熟無記心品亦無法執及無明等，分別力劣不能執故。若有倒執成法我見，有無明等阿賴耶識，不應唯與五法相應，見無明等慧等攝故。又若此識有法執者，無所熏故應念念失，不須對治則成大過，煩惱障中無此事故。又法空觀初現前時，此識應斷，障治相違不俱行故。若爾所餘有漏種子應無所依，所修功德應無熏習，無所熏故，不可說言熏習鏡智，相應淨識非無記故，猶未得故。阿賴耶識既無法執，餘轉識中異熟果者，亦應如是，性類同故。於五識中亦無法執，無有猛利分別用故，不推求故。
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《攝大乘》說，能遍計心唯是意識。故知五識不緣遍計所執自性，如無分別無推求見，不能計我，故亦不能計度諸法。然由意識計我計法起愛恚等，引五識中非見所攝愛恚等起，雖無有見而有愛恚無明等法二障所攝，是故二執分別推求，唯在第六第七意識。若愛恚等非見所攝，不推求者亦在五識，諸我執等煩惱障體，唯在不善有覆無記二心中有。若法執等所知障體，亦在無覆無記心中，二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記，此就二乘名為無覆。若望菩薩是染污故，亦名有覆。故所知障亦名無覆亦名有覆，一體二名所望別故。
《攝大乘》說，能遍計心唯是意識。故知五識不緣遍計所執自性，如無分別無推求見，不能計我，故亦不能計度諸法。然由意識計我計法起愛恚等，引五識中非見所攝愛恚等起，雖無有見而有愛恚無明等法二障所攝，是故二執分別推求，唯在第六第七意識。若愛恚等非見所攝，不推求者亦在五識，諸我執等煩惱障體，唯在不善有覆無記二心中有。若法執等所知障體，亦在無覆無記心中，二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記，此就二乘名為無覆。若望菩薩是染污故，亦名有覆。故所知障亦名無覆亦名有覆，一體二名所望別故。
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煩惱障中有所知障，是所依故，必執有法而計我故。體雖無二而用有別，如一識體取境用多，由此熏生一種子體亦有多用。起時雖俱而漸次斷，聖道勢力有分齊故。若所知障就二乘說無覆無記，四無記中何無記攝？異熟生攝，以從異熟識生起故。若爾何者非異熟生？如增上緣，餘所不攝皆此攝故，威儀等心不堅執故，非普遍故，無二障體。若善無覆無記心中無法執者，云何不能了達法空？亦無我執，云何不能了達生空？此既由與第七識中我執俱故。不達生空，亦應由與第七識中法執俱故。不達法空，既似相分見分而起。云何不名法執所攝？諸佛菩薩無漏智等亦有二分，云何非執？是故緣生相分見分依他起攝。若於此上妄計心外，或定性有方名為執。故所知障在第七者，遍與六識三性心俱，非相應品。且止廣諍，應釋本文。
煩惱障中有所知障，是所依故，必執有法而計我故。體雖無二而用有別，如一識體取境用多，由此熏生一種子體亦有多用。起時雖俱而漸次斷，聖道勢力有分齊故。若所知障就二乘說無覆無記，四無記中何無記攝？異熟生攝，以從異熟識生起故。若爾何者非異熟生？如增上緣，餘所不攝皆此攝故，威儀等心不堅執故，非普遍故，無二障體。若善無覆無記心中無法執者，云何不能了達法空？亦無我執，云何不能了達生空？此既由與第七識中我執俱故。不達生空，亦應由與第七識中法執俱故。不達法空，既似相分見分而起。云何不名法執所攝？諸佛菩薩無漏智等亦有二分，云何非執？是故緣生相分見分依他起攝。若於此上妄計心外，或定性有方名為執。故所知障在第七者，遍與六識三性心俱，非相應品。且止廣諍，應釋本文。
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清淨相者，謂此真如本性清淨，二障所覆，如淨虛空烟雲等障相似不淨。得出世間證真如道，漸除二障所有種子，猶如大風吹烟雲等，金剛喻定現在前時，滅離一切障種子盡，得淨法界究竟轉依，名清淨相。如是已顯前五法中清淨法界。有義，此顯自性一分法界淨相，即六相中自性一分，文同前釋。
清淨相者，謂此真如本性清淨，二障所覆，如淨虛空烟雲等障相似不淨。得出世間證真如道，漸除二障所有種子，猶如大風吹烟雲等，金剛喻定現在前時，滅離一切障種子盡，得淨法界究竟轉依，名清淨相。如是已顯前五法中清淨法界。有義，此顯自性一分法界淨相，即六相中自性一分，文同前釋。
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經曰：法智彼所緣，自在無盡相。
經曰：法智彼所緣，自在無盡相。
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論曰：
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有義此顯大圓鏡智法者，即是依他起性緣法鏡智名為法智。大圓鏡智亦緣世俗依他起性，現彼影故，不迷彼故。彼所緣者，彼謂真如，非彼法智，雖復隔句義勢相應，故無有過。法智用彼為所緣故，名彼所緣，非謂法智是彼所緣。大圓鏡智亦緣勝義圓成實性，窮生死際內證彼故。此說鏡智緣一切法自相共相，依他起性、圓成實性俱為境故，遍計所執但是凡愚妄心所計，非聖智境，故不說緣。如論中說遍計所執唯凡智境，圓成實性唯聖智境，依他起性亦凡智境亦聖智境，遍計所執以無體故，非聖所證。若爾聖智不知一切，彼既是無智何所知？若知為有，則成顛倒。若知為無，則非遍計所執自性心所現，無依他起攝，真如理無圓成實攝。是故聖智雖知有無而不緣彼，遍計所執自性為境。言自在者，大圓鏡智六到彼岸所修成故，具十自在妙用無礙。無盡相者，窮生死際，無間無斷相續常故。相謂所相，或復能相，表自體故。如是總顯前五法中大圓鏡智。
有義此顯大圓鏡智法者，即是依他起性緣法鏡智名為法智。大圓鏡智亦緣世俗依他起性，現彼影故，不迷彼故。彼所緣者，彼謂真如，非彼法智，雖復隔句義勢相應，故無有過。法智用彼為所緣故，名彼所緣，非謂法智是彼所緣。大圓鏡智亦緣勝義圓成實性，窮生死際內證彼故。此說鏡智緣一切法自相共相，依他起性、圓成實性俱為境故，遍計所執但是凡愚妄心所計，非聖智境，故不說緣。如論中說遍計所執唯凡智境，圓成實性唯聖智境，依他起性亦凡智境亦聖智境，遍計所執以無體故，非聖所證。若爾聖智不知一切，彼既是無智何所知？若知為有，則成顛倒。若知為無，則非遍計所執自性心所現，無依他起攝，真如理無圓成實攝。是故聖智雖知有無而不緣彼，遍計所執自性為境。言自在者，大圓鏡智六到彼岸所修成故，具十自在妙用無礙。無盡相者，窮生死際，無間無斷相續常故。相謂所相，或復能相，表自體故。如是總顯前五法中大圓鏡智。
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有義此顯自性一分，佛果四智即六相中自性一分。有為功德法者，即是大圓鏡智，由對治力轉去一切麁重所依阿賴耶識，轉得清淨依他起性，遠離一切心慮分別，所緣能緣平等平等不可宣說。緣生法性不增不減，內證行相能現一切諸法影像，於一切境普能照了無分別故。總說名法智者，即是平等性智，由對治力轉去執著眾生及法第七末那，轉得清淨依他起性緣鏡智等，及淨法界平等平等，內證行相故名為智。彼所緣者，即餘二智，由對治力轉去世間分別六識，轉得清淨依他起性，或出世間或世出世。彼後所得緣上真如及法智等，依他起性以為境界，無執分別似所緣現，分別自內所證能證。用彼上說真如法智為所緣故，名彼所緣。如是四智妙用無礙，故名自在。窮生死際常用不息，故名無盡。大圓鏡智平等性智常無間斷，故名無盡。妙觀察智、成所作智，雖有間斷，而暫作意即能現前，數起無窮亦名無盡。相謂體相，皆從緣生，說名清淨依他起性，皆無顛倒說名清淨。圓成實性皆有內證，照境作用似境顯現，說名為智。如是等義能表自體，故名為相。
有義此顯自性一分，佛果四智即六相中自性一分。有為功德法者，即是大圓鏡智，由對治力轉去一切麁重所依阿賴耶識，轉得清淨依他起性，遠離一切心慮分別，所緣能緣平等平等不可宣說。緣生法性不增不減，內證行相能現一切諸法影像，於一切境普能照了無分別故。總說名法智者，即是平等性智，由對治力轉去執著眾生及法第七末那，轉得清淨依他起性緣鏡智等，及淨法界平等平等，內證行相故名為智。彼所緣者，即餘二智，由對治力轉去世間分別六識，轉得清淨依他起性，或出世間或世出世。彼後所得緣上真如及法智等，依他起性以為境界，無執分別似所緣現，分別自內所證能證。用彼上說真如法智為所緣故，名彼所緣。如是四智妙用無礙，故名自在。窮生死際常用不息，故名無盡。大圓鏡智平等性智常無間斷，故名無盡。妙觀察智、成所作智，雖有間斷，而暫作意即能現前，數起無窮亦名無盡。相謂體相，皆從緣生，說名清淨依他起性，皆無顛倒說名清淨。圓成實性皆有內證，照境作用似境顯現，說名為智。如是等義能表自體，故名為相。
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經曰：普遍真如智，修習證圓滿。
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有義此顯平等性智，謂初地中初現觀時，得此平等無分別智，觀真如等一切平等。於後諸地漸次修習轉勝轉淨，乃至佛地證得圓滿究竟清淨，證法界等一切理事皆悉平等，如是顯示前五法中平等性智。有義此顯六中因相，謂初地中無分別智，觀初法界見道三心，斷見道斷百一十二根本煩惱及隨煩惱，并滅見斷不染無明分別法執最麁一分，顯初法界智種增長。從此已後於一切地修道位中，無分別智觀餘法界如如，於彼一切法門聞思修等加行智等方便等位漸次修習，如是如是隨其所應，漸伏修斷十六煩惱及隨煩惱，并隨所應漸滅修斷不染無明俱生法執。所餘諸分，顯餘法界智種增長，由此為因乃至佛地，證得法界四智圓滿。
有義此顯平等性智，謂初地中初現觀時，得此平等無分別智，觀真如等一切平等。於後諸地漸次修習轉勝轉淨，乃至佛地證得圓滿究竟清淨，證法界等一切理事皆悉平等，如是顯示前五法中平等性智。有義此顯六中因相，謂初地中無分別智，觀初法界見道三心，斷見道斷百一十二根本煩惱及隨煩惱，并滅見斷不染無明分別法執最麁一分，顯初法界智種增長。從此已後於一切地修道位中，無分別智觀餘法界如如，於彼一切法門聞思修等加行智等方便等位漸次修習，如是如是隨其所應，漸伏修斷十六煩惱及隨煩惱，并隨所應漸滅修斷不染無明俱生法執。所餘諸分，顯餘法界智種增長，由此為因乃至佛地，證得法界四智圓滿。
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經曰：安立眾生二，諸種無盡果。
經曰：安立眾生二，諸種無盡果。
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論曰：
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有義此顯妙觀察智，謂此妙智能為眾生說妙法等，安立眾生利益安樂，故名為二。即此二種有多品類，故名諸種。如是二事窮生死際，常作不絕，故言無盡。此即名果，是智果故。如是顯示前五法中妙觀察智。有義此顯六中果相，謂淨法界及四妙智，皆能安立一切眾生，利益安樂。令修善因名為利益，令得樂果名為安樂。又令離惡名為利益，令其攝善名為安樂。又拔其苦名為利益，施與其樂名為安樂。此世他世、世出世等，應知亦爾，品類眾多故名諸種，窮未來際故名無盡。如是二事諸種無盡，是淨法界及四智果，由此起故。
有義此顯妙觀察智，謂此妙智能為眾生說妙法等，安立眾生利益安樂，故名為二。即此二種有多品類，故名諸種。如是二事窮生死際，常作不絕，故言無盡。此即名果，是智果故。如是顯示前五法中妙觀察智。有義此顯六中果相，謂淨法界及四妙智，皆能安立一切眾生，利益安樂。令修善因名為利益，令得樂果名為安樂。又令離惡名為利益，令其攝善名為安樂。又拔其苦名為利益，施與其樂名為安樂。此世他世、世出世等，應知亦爾，品類眾多故名諸種，窮未來際故名無盡。如是二事諸種無盡，是淨法界及四智果，由此起故。
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經曰：身語及心化，善巧方便業。
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論曰：
論曰：
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有義此顯成所作智，謂智能起身語心化，稱順機宜故名善巧，加行不絕故名方便，此即名業。或復此智善巧方便，能起身語心三化業，如是顯示前五法中成所作智。有義此顯六中業相，謂淨法界及四妙智，能起身語心三化業，及與善巧并方便業。成所作智起身語心三種化業；妙觀察智起善巧業，觀機宜等極巧便故；其餘二智及淨法界起方便業，以能任運與一切業為方便故。
有義此顯成所作智，謂智能起身語心化，稱順機宜故名善巧，加行不絕故名方便，此即名業。或復此智善巧方便，能起身語心三化業，如是顯示前五法中成所作智。有義此顯六中業相，謂淨法界及四妙智，能起身語心三化業，及與善巧并方便業。成所作智起身語心三種化業；妙觀察智起善巧業，觀機宜等極巧便故；其餘二智及淨法界起方便業，以能任運與一切業為方便故。
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身化三種：一、自身相應，謂化自身為輪王等種種形類，及現種種諸本生事；二、他身相應，謂化魔王為佛身等，變舍利子為天女等，寄他身上示現種種變化形類；三、非身相應，謂現大地為七寶等，或現無量佛化身等，或放光明照無邊界。如是等類，離自他身別現化作，情非情色種種形類，動地放光風香等事，皆為利樂諸有情故，一切皆名佛化身業。
身化三種：一、自身相應，謂化自身為輪王等種種形類，及現種種諸本生事；二、他身相應，謂化魔王為佛身等，變舍利子為天女等，寄他身上示現種種變化形類；三、非身相應，謂現大地為七寶等，或現無量佛化身等，或放光明照無邊界。如是等類，離自他身別現化作，情非情色種種形類，動地放光風香等事，皆為利樂諸有情故，一切皆名佛化身業。
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如是語化亦有三種：一、自身相應，謂佛自身化現梵音，遍告無邊諸世界等，種種語業；二、他身相應，謂令聲聞大弟子等，以佛梵音宣說大乘甚深法等，是故聲聞諸菩薩等說非己分甚深妙法，皆是如來變化所作，非彼自力；三、非身相應，謂化山海草木等類，乃至虛空，亦出音聲說大法等，如是皆名變化語業。
如是語化亦有三種：一、自身相應，謂佛自身化現梵音，遍告無邊諸世界等，種種語業；二、他身相應，謂令聲聞大弟子等，以佛梵音宣說大乘甚深法等，是故聲聞諸菩薩等說非己分甚深妙法，皆是如來變化所作，非彼自力；三、非身相應，謂化山海草木等類，乃至虛空，亦出音聲說大法等，如是皆名變化語業。
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心化唯二，一、自身相應，謂自心上化現種種心及心法影像差別，二、他身相應，謂令他心亦現種種心及心法影像差別，此並相分似見分現。
心化唯二，一、自身相應，謂自心上化現種種心及心法影像差別，二、他身相應，謂令他心亦現種種心及心法影像差別，此並相分似見分現。
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有義定力能令自心解非分法，名化自心。加被有情令愚昧者解深細法，令失念者得正憶念，名化他心。然心無化，無形質故。如論說言，心無形故不可變化。又說化身無心心法，此就二乘及諸異生定力而說，彼定力劣不能化現無形質法。諸佛菩薩不思議定，皆能化現。若不爾者，云何如來現貪瞋等？云何聲聞及傍生等知如來心？云何經說化無量類皆令有心？云何上說諸化意業？云何經說有依他心？但諸化色同實色用，化根及心但有相現，不同實用，又就下類故作是說。若爾云何不化非情令心相現？非情已是心等相分，云何復令有心相現？若心相現則名有情，非非情攝，是故化心但說二種。如前已說，妙觀察智能觀自證陀羅尼門、三摩地等，能觀有情根欲性等，說妙法藥名善巧業，其餘二智及淨法界，與諸功德為所依止，能起種種利有情事，名方便業。
有義定力能令自心解非分法，名化自心。加被有情令愚昧者解深細法，令失念者得正憶念，名化他心。然心無化，無形質故。如論說言，心無形故不可變化。又說化身無心心法，此就二乘及諸異生定力而說，彼定力劣不能化現無形質法。諸佛菩薩不思議定，皆能化現。若不爾者，云何如來現貪瞋等？云何聲聞及傍生等知如來心？云何經說化無量類皆令有心？云何上說諸化意業？云何經說有依他心？但諸化色同實色用，化根及心但有相現，不同實用，又就下類故作是說。若爾云何不化非情令心相現？非情已是心等相分，云何復令有心相現？若心相現則名有情，非非情攝，是故化心但說二種。如前已說，妙觀察智能觀自證陀羅尼門、三摩地等，能觀有情根欲性等，說妙法藥名善巧業，其餘二智及淨法界，與諸功德為所依止，能起種種利有情事，名方便業。
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經曰：定及總持門，無邊二成就。
經曰：定及總持門，無邊二成就。
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論曰：
論曰：
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有義此顯四智所攝眷屬功德。有義此顯六種相中相應之相，定門即是八萬四千三摩地門。總持門者，八萬四千陀羅尼門。如是二種通生一切有為功德，通顯一切無為功德，通引一切神力作用利眾生事，故名為門。無邊二者，福德、智慧二種莊嚴，於中差別有無量種，八萬四千福德智慧，或無量劫修所成故，說名無邊。前五波羅蜜多名為福德，後五波羅蜜多名為智慧，或隨所應自性眷屬一一具二。如是二門二種莊嚴，四智品中一一具足，恒共相應，亦復依止清淨法界，與淨法界不相捨離，故名成就。
有義此顯四智所攝眷屬功德。有義此顯六種相中相應之相，定門即是八萬四千三摩地門。總持門者，八萬四千陀羅尼門。如是二種通生一切有為功德，通顯一切無為功德，通引一切神力作用利眾生事，故名為門。無邊二者，福德、智慧二種莊嚴，於中差別有無量種，八萬四千福德智慧，或無量劫修所成故，說名無邊。前五波羅蜜多名為福德，後五波羅蜜多名為智慧，或隨所應自性眷屬一一具二。如是二門二種莊嚴，四智品中一一具足，恒共相應，亦復依止清淨法界，與淨法界不相捨離，故名成就。
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經曰：自性法受用，變化差別轉。
經曰：自性法受用，變化差別轉。
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論曰：
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有義此顯五法所成，三身差別。有義此顯六種相中差別之相，雖諸如來所依清淨法界體性無有差別，而有三身種種相異轉變不同，故名差別。自性法者，即是如來初自性身體常不變，故名自性。力無畏等諸功德法所依止故，亦名法身。受用即是次受用身，能令自他受用種種大法樂故。變化即是後變化身，為欲利益安樂眾生，示現種種變化事故。體義、依義、眾德聚義，總名為身。如是略釋三身名義。
有義此顯五法所成，三身差別。有義此顯六種相中差別之相，雖諸如來所依清淨法界體性無有差別，而有三身種種相異轉變不同，故名差別。自性法者，即是如來初自性身體常不變，故名自性。力無畏等諸功德法所依止故，亦名法身。受用即是次受用身，能令自他受用種種大法樂故。變化即是後變化身，為欲利益安樂眾生，示現種種變化事故。體義、依義、眾德聚義，總名為身。如是略釋三身名義。
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又法身者，究竟轉依真如為相，一切佛法平等所依，能起一切自在作用，一切白法增上所顯，一切如來平等自性微妙難測，滅諸分別絕諸戲論。故契經言：「諸佛法身不應尋思，非尋思境，超過一切尋思戲論。」
又法身者，究竟轉依真如為相，一切佛法平等所依，能起一切自在作用，一切白法增上所顯，一切如來平等自性微妙難測，滅諸分別絕諸戲論。故契經言：「諸佛法身不應尋思，非尋思境，超過一切尋思戲論。」
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受用身者，一切功德圓滿為相，一切佛法共所集成，能起一切自在作用，一切白法增上所起，一切如來各別自體微妙難測，居純淨土任運湛然，盡未來際自受法樂，現種種形說種種法，令大菩薩亦受法樂。
受用身者，一切功德圓滿為相，一切佛法共所集成，能起一切自在作用，一切白法增上所起，一切如來各別自體微妙難測，居純淨土任運湛然，盡未來際自受法樂，現種種形說種種法，令大菩薩亦受法樂。
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變化身者，一切神變圓滿為相，一切化用共所集成，示現一切自在作用，一切白法增上所引，一切如來各別化用微妙難測，居淨穢土現種種形說種種法，成熟下位菩薩、二乘及異生眾，令入大地，出離三界脫諸惡趣，如是略釋三身相用。
變化身者，一切神變圓滿為相，一切化用共所集成，示現一切自在作用，一切白法增上所引，一切如來各別化用微妙難測，居淨穢土現種種形說種種法，成熟下位菩薩、二乘及異生眾，令入大地，出離三界脫諸惡趣，如是略釋三身相用。
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又前五法攝三身者，有義前二攝自性身，中間二種攝受用身，成所作智攝變化身，經說真如是法身故。論說轉去阿賴耶識得自性身，大圓鏡智轉第八得，故知前二攝自性身。此經中說，成所作智起諸化業，《莊嚴論》說，成所作智於一切界發起種種無量難思諸變化事，故知後一攝變化身。平等性智如餘論說，能於淨土隨諸菩薩所樂示現種種佛身。妙觀察智亦如論說，於大集會能現一切自在作用說法斷疑。又說轉去諸轉識故得受用身，故知中二攝受用身。又佛三身皆十義中智殊勝攝，故知三身皆得有智。有義初一攝自性身，四智自性相應共有，及為地上菩薩所現一分細相，攝受用身；若為地前諸菩薩等所現一分麁相化用，攝變化身。諸經皆說清淨真如為法身故。《讚佛論》說，如來法身無生滅故。《莊嚴論》說，佛自性身本性常故。《能斷金剛般若論》說，受持演說彼經功德。於佛法身為證得因，於餘二身為生因故。諸經論說，究竟轉依以為法身，轉依即是清淨真如非對治道，故知法身唯淨法界真如為性。《莊嚴論》說，大圓鏡智是受用佛。《攝大乘》說，轉諸轉識得受用身。然說轉去阿賴耶識得法身者，此說轉去第八識中二障種子，顯得清淨轉依法身，非說鏡智，以說鏡智是受用故。
又前五法攝三身者，有義前二攝自性身，中間二種攝受用身，成所作智攝變化身，經說真如是法身故。論說轉去阿賴耶識得自性身，大圓鏡智轉第八得，故知前二攝自性身。此經中說，成所作智起諸化業，《莊嚴論》說，成所作智於一切界發起種種無量難思諸變化事，故知後一攝變化身。平等性智如餘論說，能於淨土隨諸菩薩所樂示現種種佛身。妙觀察智亦如論說，於大集會能現一切自在作用說法斷疑。又說轉去諸轉識故得受用身，故知中二攝受用身。又佛三身皆十義中智殊勝攝，故知三身皆得有智。有義初一攝自性身，四智自性相應共有，及為地上菩薩所現一分細相，攝受用身；若為地前諸菩薩等所現一分麁相化用，攝變化身。諸經皆說清淨真如為法身故。《讚佛論》說，如來法身無生滅故。《莊嚴論》說，佛自性身本性常故。《能斷金剛般若論》說，受持演說彼經功德。於佛法身為證得因，於餘二身為生因故。諸經論說，究竟轉依以為法身，轉依即是清淨真如非對治道，故知法身唯淨法界真如為性。《莊嚴論》說，大圓鏡智是受用佛。《攝大乘》說，轉諸轉識得受用身。然說轉去阿賴耶識得法身者，此說轉去第八識中二障種子，顯得清淨轉依法身，非說鏡智，以說鏡智是受用故。
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又受用身略有二種：一、自受用，三無數劫修所成故；二、他受用，為諸菩薩受法樂故。是故四智相應共有及一分化為受用身。經論皆說，化身為化地前眾生現種種相。既是地前眾生境界，故知非是真實功德，但是化用。經論唯說成所作智能起化業非即化身，雖三種身智殊勝攝，法身是智所依證故，化身是智所起用故，似智現故假說為智，亦無有過。
又受用身略有二種：一、自受用，三無數劫修所成故；二、他受用，為諸菩薩受法樂故。是故四智相應共有及一分化為受用身。經論皆說，化身為化地前眾生現種種相。既是地前眾生境界，故知非是真實功德，但是化用。經論唯說成所作智能起化業非即化身，雖三種身智殊勝攝，法身是智所依證故，化身是智所起用故，似智現故假說為智，亦無有過。
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如是三身受用變化既有生滅，云何經說諸佛身常？由二所依法身常故。又受用身及變化身雖有生滅，以恒受用種種法樂無休廢故，於十方界數數現化無斷絕故，如常受樂，如常施食，故說名常。《莊嚴論》說，常有三種：一、本性常，謂自性身，此身本來性常住故；二、不斷常，謂受用身，恒受法樂無間斷故；三、相續常，謂變化身，沒已復現化無盡故。如是法身雖離一切分別戲論而無生滅，故說名常。二身雖有念念生滅，而依常身無間斷故，恒相續故說名為常。經說如來色受等法一切常住，依此道理非無生滅，無漏種子修習增長所生起故，生者皆滅一向記故，色心皆見是無常故，常住色心曾不見故。
如是三身受用變化既有生滅，云何經說諸佛身常？由二所依法身常故。又受用身及變化身雖有生滅，以恒受用種種法樂無休廢故，於十方界數數現化無斷絕故，如常受樂，如常施食，故說名常。《莊嚴論》說，常有三種：一、本性常，謂自性身，此身本來性常住故；二、不斷常，謂受用身，恒受法樂無間斷故；三、相續常，謂變化身，沒已復現化無盡故。如是法身雖離一切分別戲論而無生滅，故說名常。二身雖有念念生滅，而依常身無間斷故，恒相續故說名為常。經說如來色受等法一切常住，依此道理非無生滅，無漏種子修習增長所生起故，生者皆滅一向記故，色心皆見是無常故，常住色心曾不見故。
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如是三身，云何形量？法身清淨真如為體，真如即是諸法實性，法無邊際，法身亦爾，遍一切法無處不有。猶如虛空，不可說其形量大小，就相而言遍一切處。受用身者，有色非色，非色諸法無形質故，亦不可說形量大小，若就依身及所知境，亦得說言遍一切處。色有二種：一者實色；二者化色。言實色者，三無數劫修感色身相好等業，轉五根等有漏色身，得佛無漏五根等色，無量相好莊嚴，其身周遍法界稱實淨土。於生死中業有分限，阿賴耶識所變身形大小不定，且如此界。贍部洲人善業最劣，所得色身極長四肘；東勝身洲善業次勝，身長八肘。如是善業漸漸增勝，所得色身形量漸大，乃至色界色究竟天，感色業中最殊勝故，所得色身一萬六千瑜膳那量。十地菩薩無漏善根所資熏故，身形轉大，如經廣說。金剛喻定現在前時，滅一切障，善根勢力量無邊故，所得色身充滿法界遍實淨土。大圓鏡智相應淨識，所變身土無限量故。諸佛識變同處同時，其相相似不相障礙，盡未來際無間無斷，依此能令諸佛受用廣大喜樂，是故說名受用身土。如是身土唯佛乃知，非諸菩薩五根所證，一一色根能證一切所受境界無障礙故，是故諸佛無見頂相、無邊法音，一切色根作用無限，以遍滿故。
如是三身，云何形量？法身清淨真如為體，真如即是諸法實性，法無邊際，法身亦爾，遍一切法無處不有。猶如虛空，不可說其形量大小，就相而言遍一切處。受用身者，有色非色，非色諸法無形質故，亦不可說形量大小，若就依身及所知境，亦得說言遍一切處。色有二種：一者實色；二者化色。言實色者，三無數劫修感色身相好等業，轉五根等有漏色身，得佛無漏五根等色，無量相好莊嚴，其身周遍法界稱實淨土。於生死中業有分限，阿賴耶識所變身形大小不定，且如此界。贍部洲人善業最劣，所得色身極長四肘；東勝身洲善業次勝，身長八肘。如是善業漸漸增勝，所得色身形量漸大，乃至色界色究竟天，感色業中最殊勝故，所得色身一萬六千瑜膳那量。十地菩薩無漏善根所資熏故，身形轉大，如經廣說。金剛喻定現在前時，滅一切障，善根勢力量無邊故，所得色身充滿法界遍實淨土。大圓鏡智相應淨識，所變身土無限量故。諸佛識變同處同時，其相相似不相障礙，盡未來際無間無斷，依此能令諸佛受用廣大喜樂，是故說名受用身土。如是身土唯佛乃知，非諸菩薩五根所證，一一色根能證一切所受境界無障礙故，是故諸佛無見頂相、無邊法音，一切色根作用無限，以遍滿故。
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言化色者，由悲願力，為入大地諸菩薩眾現種種身、種種相好、種種言音，依種種土形量不定。變化身者，亦悲願力，為化地前諸有情故現變化身，通色非色，非色即是變化意業，力無畏等諸功德相，無形質故無有形量，色者變化身語業等，隨時隨處隨眾所宜，所現身形其量不定，如經廣說。
言化色者，由悲願力，為入大地諸菩薩眾現種種身、種種相好、種種言音，依種種土形量不定。變化身者，亦悲願力，為化地前諸有情故現變化身，通色非色，非色即是變化意業，力無畏等諸功德相，無形質故無有形量，色者變化身語業等，隨時隨處隨眾所宜，所現身形其量不定，如經廣說。
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如是三身，一切如來為有差別、為無差別？法身實性，一切如來皆共有故，無有差別，就能證因有差別故，假說差別。其餘二身各別因感、各別自性，實有差別但無別執，同處相似利樂意樂事業平等說無差別。是故說言，一切諸佛由所依止意樂事業，於三種身如其次第說無差別，所依法界無差別故，利樂意樂無差別故，共作事業無差別故。
如是三身，一切如來為有差別、為無差別？法身實性，一切如來皆共有故，無有差別，就能證因有差別故，假說差別。其餘二身各別因感、各別自性，實有差別但無別執，同處相似利樂意樂事業平等說無差別。是故說言，一切諸佛由所依止意樂事業，於三種身如其次第說無差別，所依法界無差別故，利樂意樂無差別故，共作事業無差別故。
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如是三身為有各別諸功德不？如來法身清淨真如轉依為相，真實善有本性清淨，遠離一切雜染法故，一切功德所依止故，一切功德真實性故，說名具足一切功德，無有色心差別功德。佛受用身具足一切色心等法真實功德，及為他現化相功德。佛變化身唯具一切現色心等化相功德。是故三身皆說具有過殑伽沙數量功德。
如是三身為有各別諸功德不？如來法身清淨真如轉依為相，真實善有本性清淨，遠離一切雜染法故，一切功德所依止故，一切功德真實性故，說名具足一切功德，無有色心差別功德。佛受用身具足一切色心等法真實功德，及為他現化相功德。佛變化身唯具一切現色心等化相功德。是故三身皆說具有過殑伽沙數量功德。
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一切如來所化有情為共不共？有義皆共，以一一佛皆能化度一切有情，福德智慧一切平等，三無數劫勤修行願，同為拔濟一切有情求菩提故，如說一佛所化有情即一切佛。有義不共，以佛所化諸有情類本相屬故，是故如來底沙佛時，曾與慈氏同為弟子，佛觀釋迦所化有情善根先熟、慈氏所化善根後熟，又觀慈氏因行先滿、釋迦後滿，遂於一處入火光定，令釋迦見，七日七夜不下一足一頌讚歎，令超慈氏在前成佛。又佛將欲入涅槃時，作如是言：「我所應度皆已度訖。」又契經說：「佛涅槃時觀一所化，現在非想非非想處，當生此間應受佛化，留一化身潛住此界，先所受身現入涅槃。彼從非想非非想沒來生此間，佛所留化為說妙法成阿羅漢，爾時化身方沒不現。」又諸經中處處宣說，能化所化相屬決定，是故諸佛所化不共。如實義者，有共不共。無始時來種性法爾更相繫屬，或多屬一、或一屬多，菩薩因時成熟有情亦不決定，或共不共，故成佛已，或共化度、或別化度。若所化生一向共者，何須多佛？一佛能化一切生故，唯應一佛常住世間教化眾生，餘佛皆應入永寂滅，佛亦不應化餘眾生令趣大乘，以無用故，但應化彼令得三乘入永寂滅，以易得故。誰有智者捨易就難、然燈助日？是故所化非一向共。若所化生一向不共，菩薩不應發弘誓願，歷事諸佛修學大乘，蘇達那等亦不應事多善知識，諸佛不應以己所化付囑後佛，如是等事皆悉相違，是故不應一向不共。雖一一佛有化一切有情功能，然諸有情於無緣佛不肯受化，亦不見聞。雖一一佛盡未來際，常住世間教化無量諸有情類，而隨所宜現種種化，或現等覺或現涅槃，或名釋迦或慈氏等，隨一化相所度有情言皆度訖。生非想者，宜見釋迦化相得度，故留化待亦不相違。若諸如來同一所化，何佛現前而化彼耶？諸佛皆有悲願力故，不可一化餘皆止息，但有緣佛同處同時，後得智上各現一化，其狀相似不相障礙，更相和雜為增上緣，令所化生識如是變，謂見一佛為現神通為說正法，如是等事不可思議，非唯識理不可解了。
一切如來所化有情為共不共？有義皆共，以一一佛皆能化度一切有情，福德智慧一切平等，三無數劫勤修行願，同為拔濟一切有情求菩提故，如說一佛所化有情即一切佛。有義不共，以佛所化諸有情類本相屬故，是故如來底沙佛時，曾與慈氏同為弟子，佛觀釋迦所化有情善根先熟、慈氏所化善根後熟，又觀慈氏因行先滿、釋迦後滿，遂於一處入火光定，令釋迦見，七日七夜不下一足一頌讚歎，令超慈氏在前成佛。又佛將欲入涅槃時，作如是言：「我所應度皆已度訖。」又契經說：「佛涅槃時觀一所化，現在非想非非想處，當生此間應受佛化，留一化身潛住此界，先所受身現入涅槃。彼從非想非非想沒來生此間，佛所留化為說妙法成阿羅漢，爾時化身方沒不現。」又諸經中處處宣說，能化所化相屬決定，是故諸佛所化不共。如實義者，有共不共。無始時來種性法爾更相繫屬，或多屬一、或一屬多，菩薩因時成熟有情亦不決定，或共不共，故成佛已，或共化度、或別化度。若所化生一向共者，何須多佛？一佛能化一切生故，唯應一佛常住世間教化眾生，餘佛皆應入永寂滅，佛亦不應化餘眾生令趣大乘，以無用故，但應化彼令得三乘入永寂滅，以易得故。誰有智者捨易就難、然燈助日？是故所化非一向共。若所化生一向不共，菩薩不應發弘誓願，歷事諸佛修學大乘，蘇達那等亦不應事多善知識，諸佛不應以己所化付囑後佛，如是等事皆悉相違，是故不應一向不共。雖一一佛有化一切有情功能，然諸有情於無緣佛不肯受化，亦不見聞。雖一一佛盡未來際，常住世間教化無量諸有情類，而隨所宜現種種化，或現等覺或現涅槃，或名釋迦或慈氏等，隨一化相所度有情言皆度訖。生非想者，宜見釋迦化相得度，故留化待亦不相違。若諸如來同一所化，何佛現前而化彼耶？諸佛皆有悲願力故，不可一化餘皆止息，但有緣佛同處同時，後得智上各現一化，其狀相似不相障礙，更相和雜為增上緣，令所化生識如是變，謂見一佛為現神通為說正法，如是等事不可思議，非唯識理不可解了。
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又自性身寂滅安樂，正屬自利功德所攝，為增上緣益眾生故，兼屬利他，又與二身俱利功德為所依故，二利所攝。受用身者，具有二分：一、自受法樂分，謂三無數劫修自利行，滿足所證色等實身，令自受用微妙喜樂；二、他受法樂分，謂三無數劫修利他行，滿足所證色等化身，為入大地諸菩薩眾，現種種形說種種法，令諸菩薩受大法樂。由此二分，或說此身唯自利攝，或說此身唯利他攝，或說俱攝，皆不相違。變化身者，唯為利他現諸化相，故利他攝。
又自性身寂滅安樂，正屬自利功德所攝，為增上緣益眾生故，兼屬利他，又與二身俱利功德為所依故，二利所攝。受用身者，具有二分：一、自受法樂分，謂三無數劫修自利行，滿足所證色等實身，令自受用微妙喜樂；二、他受法樂分，謂三無數劫修利他行，滿足所證色等化身，為入大地諸菩薩眾，現種種形說種種法，令諸菩薩受大法樂。由此二分，或說此身唯自利攝，或說此身唯利他攝，或說俱攝，皆不相違。變化身者，唯為利他現諸化相，故利他攝。
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如是三身有四分故，得為四句：一、受用非變化，謂自利分實受用身；二、變化非受用，謂變化身為化地前雜類生故，或麁或妙，或令歡喜或令怖畏，改轉不定，但名變化不名受用，不必令受現法樂故；三、亦受用亦變化，謂為地上菩薩所現種種化身，令諸菩薩受法樂故，隨時改轉不決定故；四、非受用非變化謂自性身。
如是三身有四分故，得為四句：一、受用非變化，謂自利分實受用身；二、變化非受用，謂變化身為化地前雜類生故，或麁或妙，或令歡喜或令怖畏，改轉不定，但名變化不名受用，不必令受現法樂故；三、亦受用亦變化，謂為地上菩薩所現種種化身，令諸菩薩受法樂故，隨時改轉不決定故；四、非受用非變化謂自性身。
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或處說佛有二種身：一者生身；二者法身。若自性身、若實受用，俱名法身，諸功德法所依止故，諸功德法所集成故。若變化身、若他受用，俱名生身，隨眾所宜數現生故。
或處說佛有二種身：一者生身；二者法身。若自性身、若實受用，俱名法身，諸功德法所依止故，諸功德法所集成故。若變化身、若他受用，俱名生身，隨眾所宜數現生故。
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又餘經說，有十種佛：一、現等覺佛；二、弘誓願佛；三、業異熟佛；四、住持佛；五、變化佛；六、法界佛；七、心佛；八、定佛；九、本性佛；十、隨樂佛。前五世俗、後五勝義，隨其所應三身所攝，如是等類隨相應知。
又餘經說，有十種佛：一、現等覺佛；二、弘誓願佛；三、業異熟佛；四、住持佛；五、變化佛；六、法界佛；七、心佛；八、定佛；九、本性佛；十、隨樂佛。前五世俗、後五勝義，隨其所應三身所攝，如是等類隨相應知。
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經曰：如是淨法界，諸佛之所說。
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論曰：
論曰：
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如是如來清淨法界諸佛同說，具足佛地五種功德三身差別，或自性等六句義相。由此四頌略說佛地一切功德，及前廣說，應知總名聖教所說。
如是如來清淨法界諸佛同說，具足佛地五種功德三身差別，或自性等六句義相。由此四頌略說佛地一切功德，及前廣說，應知總名聖教所說。
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經曰：時薄伽梵說是經已，妙生菩薩摩訶薩等，諸大聲聞、世間天、人、阿素洛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。
經曰：時薄伽梵說是經已，妙生菩薩摩訶薩等，諸大聲聞、世間天、人、阿素洛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。
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論曰：
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此中顯示聞法眾會依教奉行。由佛淨識悲願所引，變似契經增上緣力，時眾自心善根成熟，似彼相現，謂聞佛說皆生歡喜信受奉行。諸聲聞等或現化作或是真實，受用變化二土同處，聽法徒眾所聞雖同、所見各異不相障礙，上亦見下、下不見上，各各利益安樂事成。
此中顯示聞法眾會依教奉行。由佛淨識悲願所引，變似契經增上緣力，時眾自心善根成熟，似彼相現，謂聞佛說皆生歡喜信受奉行。諸聲聞等或現化作或是真實，受用變化二土同處，聽法徒眾所聞雖同、所見各異不相障礙，上亦見下、下不見上，各各利益安樂事成。
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佛地甚深諸句義， 我今隨分已略釋，
佛地甚深諸句義， 我今隨分已略釋，
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功德普施諸群生， 願速等成無上果。
功德普施諸群生， 願速等成無上果。
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諸有書寫所生福， 後後勝善等流果，
諸有書寫所生福， 後後勝善等流果，
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願此相續盡未來， 利益安樂諸含識。
願此相續盡未來， 利益安樂諸含識。
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佛地經論卷第七
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