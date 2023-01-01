佛地經論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地經論卷第六

親光菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親光菩薩等造

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

經曰：又如世界，為諸眾生廣大受用。如是如來妙觀察智，示現一切諸佛眾會雨大法雨，為令眾生受大法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如世界，為諸眾生廣大受用。如是如來妙觀察智，示現一切諸佛眾會雨大法雨，為令眾生受大法樂。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示受用因相。如器世間隨有情業增上力故，阿賴耶識共相種子，變生種種共相資具，為令有情廣大受用。如是如來妙觀察智，助平等智為增上緣，擊發鏡智相應淨識，現受用身種種眾會，威德熾盛雨大法雨，為令地上諸大菩薩受大法樂，亦助如來成所作智為增上緣。擊發鏡智相應淨識，現變化身種種眾會，威德熾盛雨正法雨，為令地前所化有情受用法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示受用因相。如器世間隨有情業增上力故，阿賴耶識共相種子，變生種種共相資具，為令有情廣大受用。如是如來妙觀察智，助平等智為增上緣，擊發鏡智相應淨識，現受用身種種眾會，威德熾盛雨大法雨，為令地上諸大菩薩受大法樂，亦助如來成所作智為增上緣。擊發鏡智相應淨識，現變化身種種眾會，威德熾盛雨正法雨，為令地前所化有情受用法樂。

經曰：如世界中五趣可得，所謂地獄，餓鬼，傍生，人趣，天趣。如是如來觀察智上，無邊因果五趣差別具足顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如世界中五趣可得，所謂地獄，餓鬼，傍生，人趣，天趣。如是如來觀察智上，無邊因果五趣差別具足顯現。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示趣差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識不共相種，變生種種五趣因果差別可得。如是如來妙觀察智，五趣因果為境界故，似其五趣因果二相差別顯現，非生五趣。諸阿素洛種類不定，或天或鬼，或復傍生，故不別說。五趣因者，謂中有身，以與五趣為方便故。趣是所趣，中有能趣故非趣攝。就生類別建立四生，是故中有亦生所攝。有義中有趣方便故，說在趣中。此言因者，業煩惱等，果即五趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示趣差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識不共相種，變生種種五趣因果差別可得。如是如來妙觀察智，五趣因果為境界故，似其五趣因果二相差別顯現，非生五趣。諸阿素洛種類不定，或天或鬼，或復傍生，故不別說。五趣因者，謂中有身，以與五趣為方便故。趣是所趣，中有能趣故非趣攝。就生類別建立四生，是故中有亦生所攝。有義中有趣方便故，說在趣中。此言因者，業煩惱等，果即五趣。

經曰：如世界中，欲、色、無色諸界可得。如是如來觀察智上，無邊因果三界差別具足顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如世界中，欲、色、無色諸界可得。如是如來觀察智上，無邊因果三界差別具足顯現。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示界差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識共不共相種子，變生三界因果差別可得。此中世界通情非情，謂有情世界及器世界。若不爾者，不應於中有無色界，以彼唯有定所生色，無業生色、無方處故。於世界中，隨其所應建立三界，謂器世界中但有欲色情非情界。有情界中具有三種，唯有情界以器世界通持有情及非情界，有情世界唯能任持有情界故。如是如來妙觀察智，三界因果為境界故，似其三界因果二相差別顯現，非生三界因果，同前二種分別。此中意說，妙觀察智普能觀察一切境故，遍似一切諸界趣生，煩惱業等所感諸行成熟所攝心心法等因果相現。謂諸如來大圓鏡智，增上所生妙觀察智，雖無所取能取執著，遠離一切煩惱所知二垢障故，觀察一切因果等事，及能說故，如淨圓鏡現眾影像，一切境相皆現其中，然無鏡智無差別過。大圓鏡智以於一切皆不愚故，雖能顯現一切影像任運轉故而無分別。此智能現一切境相亦有分別，若無分別則不能觀因果等事，及為眾會說法斷疑。此文定證無漏心等亦有相分，如來智上五趣三界無邊因果具足現故。有說，如來智明淨故，一切境相雖現其中，而此境相非智所變，不清淨故，但是眾生心等所變諸法影像。此不應理，如是影像若是眾生心等所變，云何在佛智上顯現？不可他因生他心相，違正理故。如餘心相，此亦應爾。然此境相如來無漏心所變現，如明鏡中糞穢影像，雖似不淨實非不淨。心及心法緣境法爾。若緣他境，非如鉗燈，無動作故，但如明鏡性本淨故，變似境相而能緣慮。若諸境相非心上現，彼雖有力生心心所，如五根等不名所緣，如餘處說。無分別智亦定爾耶？所緣真如不離智體，不可定爾。後得俗智雖不離真，有分別故不證真體，但自變作真相而緣，故不可難。如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相，雖似無漏實是有漏。此亦應爾，唯識道理決定如是，心所變相雖相似有而實無體。若不爾者，應有色等如心心法，不成唯識。若彼實有但不離識名唯識者，心及心法亦不離彼色等諸相，應名唯境，便成大過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示界差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識共不共相種子，變生三界因果差別可得。此中世界通情非情，謂有情世界及器世界。若不爾者，不應於中有無色界，以彼唯有定所生色，無業生色、無方處故。於世界中，隨其所應建立三界，謂器世界中但有欲色情非情界。有情界中具有三種，唯有情界以器世界通持有情及非情界，有情世界唯能任持有情界故。如是如來妙觀察智，三界因果為境界故，似其三界因果二相差別顯現，非生三界因果，同前二種分別。此中意說，妙觀察智普能觀察一切境故，遍似一切諸界趣生，煩惱業等所感諸行成熟所攝心心法等因果相現。謂諸如來大圓鏡智，增上所生妙觀察智，雖無所取能取執著，遠離一切煩惱所知二垢障故，觀察一切因果等事，及能說故，如淨圓鏡現眾影像，一切境相皆現其中，然無鏡智無差別過。大圓鏡智以於一切皆不愚故，雖能顯現一切影像任運轉故而無分別。此智能現一切境相亦有分別，若無分別則不能觀因果等事，及為眾會說法斷疑。此文定證無漏心等亦有相分，如來智上五趣三界無邊因果具足現故。有說，如來智明淨故，一切境相雖現其中，而此境相非智所變，不清淨故，但是眾生心等所變諸法影像。此不應理，如是影像若是眾生心等所變，云何在佛智上顯現？不可他因生他心相，違正理故。如餘心相，此亦應爾。然此境相如來無漏心所變現，如明鏡中糞穢影像，雖似不淨實非不淨。心及心法緣境法爾。若緣他境，非如鉗燈，無動作故，但如明鏡性本淨故，變似境相而能緣慮。若諸境相非心上現，彼雖有力生心心所，如五根等不名所緣，如餘處說。無分別智亦定爾耶？所緣真如不離智體，不可定爾。後得俗智雖不離真，有分別故不證真體，但自變作真相而緣，故不可難。如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相，雖似無漏實是有漏。此亦應爾，唯識道理決定如是，心所變相雖相似有而實無體。若不爾者，應有色等如心心法，不成唯識。若彼實有但不離識名唯識者，心及心法亦不離彼色等諸相，應名唯境，便成大過。

經曰：如世界中蘇迷盧等，大寶山王顯現可得。如是如來觀察智上，諸佛菩薩威神所引，廣大甚深教法可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如世界中蘇迷盧等，大寶山王顯現可得。如是如來觀察智上，諸佛菩薩威神所引，廣大甚深教法可得。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示雨大法雨因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸寶山。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起佛菩薩威神所引深大教法，此教開示諸佛菩薩自在威神，亦能引發彼威神力，是故說名諸佛菩薩威神所引。此說如來妙觀察智能發鏡智相應識上教法影像，或自能現教法影像，由此為緣善根成熟所化有情自心變現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示雨大法雨因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸寶山。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起佛菩薩威神所引深大教法，此教開示諸佛菩薩自在威神，亦能引發彼威神力，是故說名諸佛菩薩威神所引。此說如來妙觀察智能發鏡智相應識上教法影像，或自能現教法影像，由此為緣善根成熟所化有情自心變現。

經曰：如世界中，廣大甚深不可傾動大海可得。如是如來觀察智上，一切天魔外道異論所不傾動，甚深法界教法可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如世界中，廣大甚深不可傾動大海可得。如是如來觀察智上，一切天魔外道異論所不傾動，甚深法界教法可得。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示降伏怨敵因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸大海，不可傾動。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起法界教不可傾動。法界則是空無相理，說法界理名法界教。諸外道等皆依諸見，法界空理對治諸見離諸見趣，是故空教彼不能測，不能傾動。前威神教，威神高廣故喻寶山，此法界教法界甚深故喻大海，妙觀察智是能顯照一切境因，故能起說一切法教，略說勝者。是故契經說：「佛世尊名大智日，普能照了一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示降伏怨敵因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸大海，不可傾動。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起法界教不可傾動。法界則是空無相理，說法界理名法界教。諸外道等皆依諸見，法界空理對治諸見離諸見趣，是故空教彼不能測，不能傾動。前威神教，威神高廣故喻寶山，此法界教法界甚深故喻大海，妙觀察智是能顯照一切境因，故能起說一切法教，略說勝者。是故契經說：「佛世尊名大智日，普能照了一切法故。」

經曰：又如世界，大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，不愚一切自相共相之所圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如世界，大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，不愚一切自相共相之所圍繞。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示斷一切疑因相。如器世界，一妙高山、七大金山、八大海水、四大洲等，總於其外有小輪山周匝圍繞，如是為一，積數至千，復總於外有次輪山周匝圍繞，名小千界。如是為一，復數至千，更總於外有次輪山周匝圍繞，名中千界。如是為一，復數至千，總於其外有大輪山周匝圍繞，有大風輪總持其下，名一三千大千世界。如是名為大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，遍知一切自相共相，能斷世間一切疑惑。自共相愚，是疑惑因。知自共相，無此愚故。自無疑惑，能斷他疑。大圓鏡智永離二障，不愚一切自相共相能生此智，攝護此智故名圍繞。鏡智雖能知一切法自相共相，無分別故，不能為他說法斷疑。此智能知。有分別故，能為一切說法斷疑。又此智體能知諸法自相共相二種行相之所圍繞，自相行相如小輪山，共相行相如大輪山，鏡智能持如風持下，如來淨智現量所攝。云何能知諸法共相？若共相境現量所知。云何二量？依二相立。有義二量在散心位依二相立，不說定位。若在定心緣一切相，皆現量攝。有義，定心唯緣自相，然由共相方便所引，緣諸共相。所顯理者，就方便說名知共相，不如是者名知自相。由此道理，或說真如名空無我諸法共相，或說真如二空所顯非是共相。如實義者，彼《因明論》立自共相，與此少異。彼說一切法上實義，皆名自相，以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類，能詮所詮通在諸法，如縷貫花，名為共相。此要散心分別假立，是比量境。一切定心離此分別，皆名現量。雖緣諸法苦無常等，亦一一法各別有故，名為自相。真如雖是共相所顯，以是諸法自實性故，自有相故，亦非共相，不可以其與一切法不一不異即名共相，自相亦與一切共相不一異故，是故彼論說諸法上所有實義，皆名自相。此經不爾，故無相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示斷一切疑因相。如器世界，一妙高山、七大金山、八大海水、四大洲等，總於其外有小輪山周匝圍繞，如是為一，積數至千，復總於外有次輪山周匝圍繞，名小千界。如是為一，復數至千，更總於外有次輪山周匝圍繞，名中千界。如是為一，復數至千，總於其外有大輪山周匝圍繞，有大風輪總持其下，名一三千大千世界。如是名為大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，遍知一切自相共相，能斷世間一切疑惑。自共相愚，是疑惑因。知自共相，無此愚故。自無疑惑，能斷他疑。大圓鏡智永離二障，不愚一切自相共相能生此智，攝護此智故名圍繞。鏡智雖能知一切法自相共相，無分別故，不能為他說法斷疑。此智能知。有分別故，能為一切說法斷疑。又此智體能知諸法自相共相二種行相之所圍繞，自相行相如小輪山，共相行相如大輪山，鏡智能持如風持下，如來淨智現量所攝。云何能知諸法共相？若共相境現量所知。云何二量？依二相立。有義二量在散心位依二相立，不說定位。若在定心緣一切相，皆現量攝。有義，定心唯緣自相，然由共相方便所引，緣諸共相。所顯理者，就方便說名知共相，不如是者名知自相。由此道理，或說真如名空無我諸法共相，或說真如二空所顯非是共相。如實義者，彼《因明論》立自共相，與此少異。彼說一切法上實義，皆名自相，以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類，能詮所詮通在諸法，如縷貫花，名為共相。此要散心分別假立，是比量境。一切定心離此分別，皆名現量。雖緣諸法苦無常等，亦一一法各別有故，名為自相。真如雖是共相所顯，以是諸法自實性故，自有相故，亦非共相，不可以其與一切法不一不異即名共相，自相亦與一切共相不一異故，是故彼論說諸法上所有實義，皆名自相。此經不爾，故無相違。

經曰：復次，妙生！成所作智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次，妙生！成所作智者。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

成所作智，應知成立如來化身。此復三種：一者身化；二者語化；三者意化。第一身化復有三種：一、現神通化；二、現受生化；三、現業果化。第二語化亦有三種：一、慶慰語化；二方便語化；三、辯揚語化。第三意化復有四種：一、決擇意化；二、造作意化；三、發起意化；四、受領意化。成所作智能起如是三業化用，此化三業即是化身。應知此中以用顯體，非此三業即是智體，但是智上所現相分。成所作智增上緣力擊發鏡智相應淨識，令現如是三業化用，自亦能現。當知四智一一能起一切作用，就強多分說平等智起受用身；成所作智起變化身；妙觀察智觀察一切自相共相，陀羅尼門三摩地等；大圓鏡智能現一切諸法影像。如一一根取一切境非無強用，此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成所作智，應知成立如來化身。此復三種：一者身化；二者語化；三者意化。第一身化復有三種：一、現神通化；二、現受生化；三、現業果化。第二語化亦有三種：一、慶慰語化；二方便語化；三、辯揚語化。第三意化復有四種：一、決擇意化；二、造作意化；三、發起意化；四、受領意化。成所作智能起如是三業化用，此化三業即是化身。應知此中以用顯體，非此三業即是智體，但是智上所現相分。成所作智增上緣力擊發鏡智相應淨識，令現如是三業化用，自亦能現。當知四智一一能起一切作用，就強多分說平等智起受用身；成所作智起變化身；妙觀察智觀察一切自相共相，陀羅尼門三摩地等；大圓鏡智能現一切諸法影像。如一一根取一切境非無強用，此亦如是。

此中經文定證三業心心法等皆有變化，如來智上現此麁相心心法等一切功德，令諸下位能現了知。若不爾者，二乘異生云何能知如來所有心心法等功德差別？云何如來久已成佛，復能現作具貪瞋等種種化身？餘經亦說化無量類皆令有心，又說化身亦名有心亦名無心，有依他心、無自依心故，謂化心等依實心現。但實心上相分似有緣慮等用，如鏡中火無別自體，隨眾緣生，如餘心等。餘處雖說無化心等，以無實用如實心等；變化色等有實作用如實色等，故偏說有。由化心等麁相顯現易了知故，乃至猿猴知如來心；若佛實心，諸大菩薩亦不能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中經文定證三業心心法等皆有變化，如來智上現此麁相心心法等一切功德，令諸下位能現了知。若不爾者，二乘異生云何能知如來所有心心法等功德差別？云何如來久已成佛，復能現作具貪瞋等種種化身？餘經亦說化無量類皆令有心，又說化身亦名有心亦名無心，有依他心、無自依心故，謂化心等依實心現。但實心上相分似有緣慮等用，如鏡中火無別自體，隨眾緣生，如餘心等。餘處雖說無化心等，以無實用如實心等；變化色等有實作用如實色等，故偏說有。由化心等麁相顯現易了知故，乃至猿猴知如來心；若佛實心，諸大菩薩亦不能了。

經曰：如諸眾生勤勵身業，由是眾生趣求種種殉利務農勤王等事。如是如來成所作智勤身化業，由是如來示現種種工巧等處，摧伏諸伎傲慢眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如諸眾生勤勵身業，由是眾生趣求種種殉利務農勤王等事。如是如來成所作智勤身化業，由是如來示現種種工巧等處，摧伏諸伎傲慢眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示現神通化化身業相。令心勇悍故名勤勵。於善性中兼取精進，餘但作意，由此發起勤勵身業，就因為名。由此身業，世間有情作三正事，等者等取其餘雜事。成所作智精進相應起化身業，由此化業為菩薩時，示現種種陶師等類工巧等處，此是智上身業相現，為欲摧伏伎術傲慢，故現斯事善巧方便，即是悲慧平等運道先現神通，初令生信故名引生令入聖教。如現神通度迦葉等，次令調順有所堪能故名成熟，引令長養諸善根故，後令解脫三界惡趣有性無性。如其次第故名解脫。由教化力，有種性者令生聖道解脫三界。無種性者，令修世善常生善趣。念彼善根為說正法，令脫三界，放光息苦安立善趣。又令彼生聞思修慧次第三句。又令彼生順解脫分、順決擇分及生聖道次第三句。又令彼入見道、修道及無學道次第三句，如是等釋應隨相說，後亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示現神通化化身業相。令心勇悍故名勤勵。於善性中兼取精進，餘但作意，由此發起勤勵身業，就因為名。由此身業，世間有情作三正事，等者等取其餘雜事。成所作智精進相應起化身業，由此化業為菩薩時，示現種種陶師等類工巧等處，此是智上身業相現，為欲摧伏伎術傲慢，故現斯事善巧方便，即是悲慧平等運道先現神通，初令生信故名引生令入聖教。如現神通度迦葉等，次令調順有所堪能故名成熟，引令長養諸善根故，後令解脫三界惡趣有性無性。如其次第故名解脫。由教化力，有種性者令生聖道解脫三界。無種性者，令修世善常生善趣。念彼善根為說正法，令脫三界，放光息苦安立善趣。又令彼生聞思修慧次第三句。又令彼生順解脫分、順決擇分及生聖道次第三句。又令彼入見道、修道及無學道次第三句，如是等釋應隨相說，後亦如是。

經曰：又如眾生受用身業，由是眾生受用種種色等境界。如是如來成所作智受身化業，由是如來往諸眾生種種生處，示同類生而居尊位，由其示現同類生故，攝伏一切異類眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生受用身業，由是眾生受用種種色等境界。如是如來成所作智受身化業，由是如來往諸眾生種種生處，示同類生而居尊位，由其示現同類生故，攝伏一切異類眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示現受生化化身業相。世間有情於諸生處，諸根領納色等境界，故名受用；身有運轉，故名身業。成所作智一切生處，同時現生受用境界，謂現化身於天人中一切生處，示同類生，居剎帝利、婆羅門種，伏諸下類令得利樂。此亦智上身業相現，或擊鏡智、或自顯現，餘例應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示現受生化化身業相。世間有情於諸生處，諸根領納色等境界，故名受用；身有運轉，故名身業。成所作智一切生處，同時現生受用境界，謂現化身於天人中一切生處，示同類生，居剎帝利、婆羅門種，伏諸下類令得利樂。此亦智上身業相現，或擊鏡智、或自顯現，餘例應爾。

經曰：又如眾生領受身業，由是眾生領受所作善惡業果。如是如來成所作智領身化業，由是如來示現領受本事本生難修諸行，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生領受身業，由是眾生領受所作善惡業果。如是如來成所作智領身化業，由是如來示現領受本事本生難修諸行，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示現業果化化身業相。身即是業，故名身業。先業果故，果說因名。或身領受先業果時，有運轉用故名身業。由此身業領受先業愛非愛果。成所作智現似化身領受化業，由此業故示受一切本事本生難修諸行。先世相應所有餘事，名為本事。先世所受生類差別，名為本生。如毘濕、飯怛囉等一切本生事。依此本生先所修行種種苦行，名難修行。或於今世依變化身，先修苦行後捨彼行，修處中行方得菩提，名難修行。謂諸眾生計修苦行止惡起善方得菩提，為化彼故先示同彼修諸苦行，為顯非但持戒得淨，要由定慧方得淨故，現捨苦行修處中行方得菩提。有契經說：「如來先世迦葉佛時，作是罵言：『何處沙門剃鬚髮者？有大菩提無上菩提極難得故。』由彼惡業，今受如是難行苦果。」此言亦是為止惡行現化所作。若不爾者，何有繫屬一生菩薩，已曾親事無量如來殖諸善本，性憶宿命更起如是重語惡行？當知此言為欲化度，宜聞此言而得度者，令於佛所離此言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示現業果化化身業相。身即是業，故名身業。先業果故，果說因名。或身領受先業果時，有運轉用故名身業。由此身業領受先業愛非愛果。成所作智現似化身領受化業，由此業故示受一切本事本生難修諸行。先世相應所有餘事，名為本事。先世所受生類差別，名為本生。如毘濕、飯怛囉等一切本生事。依此本生先所修行種種苦行，名難修行。或於今世依變化身，先修苦行後捨彼行，修處中行方得菩提，名難修行。謂諸眾生計修苦行止惡起善方得菩提，為化彼故先示同彼修諸苦行，為顯非但持戒得淨，要由定慧方得淨故，現捨苦行修處中行方得菩提。有契經說：「如來先世迦葉佛時，作是罵言：『何處沙門剃鬚髮者？有大菩提無上菩提極難得故。』由彼惡業，今受如是難行苦果。」此言亦是為止惡行現化所作。若不爾者，何有繫屬一生菩薩，已曾親事無量如來殖諸善本，性憶宿命更起如是重語惡行？當知此言為欲化度，宜聞此言而得度者，令於佛所離此言故。

經曰：又如眾生慶慰語業，由是眾生展轉談論遞相慶慰。如是如來成所作智慶語化業，由是如來宣暢種種隨所樂法，文義巧妙，小智眾生初聞尚信，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生慶慰語業，由是眾生展轉談論遞相慶慰。如是如來成所作智慶語化業，由是如來宣暢種種隨所樂法，文義巧妙，小智眾生初聞尚信，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示慶慰語化化語業相。慶慰即是喜悅差別，語能生彼，故名慶慰。聞此語言，展轉發生大歡喜故。謂諸有情由發語心增上力故，各別識上語業相現為增上緣，令餘識變似語業相，各謂聞他語言生喜。成所作智化作語業，應知亦爾。自現妙音令他心變，謂聞佛語生歡喜故。隨所樂法者，隨彼因力所應樂聞，人天三乘諸差別法。文巧妙者，字句顯美令樂聞故。義巧妙者，理趣分明易解了故。小智眾生初聞尚信者，謂佛言音具六十德，諸凡愚慧暫時得聞尚生信解，何況其餘聰愍者慧。成所作智名慶慰者，能現化語宣說一切巧妙文義，生諸有情歡喜心故，亦能加被善現等輩，以佛言音宣說甚深難測量法，如是此智能加被他一切論者，一切色類乃至虛空，亦能發起化語說法，當知此事不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示慶慰語化化語業相。慶慰即是喜悅差別，語能生彼，故名慶慰。聞此語言，展轉發生大歡喜故。謂諸有情由發語心增上力故，各別識上語業相現為增上緣，令餘識變似語業相，各謂聞他語言生喜。成所作智化作語業，應知亦爾。自現妙音令他心變，謂聞佛語生歡喜故。隨所樂法者，隨彼因力所應樂聞，人天三乘諸差別法。文巧妙者，字句顯美令樂聞故。義巧妙者，理趣分明易解了故。小智眾生初聞尚信者，謂佛言音具六十德，諸凡愚慧暫時得聞尚生信解，何況其餘聰愍者慧。成所作智名慶慰者，能現化語宣說一切巧妙文義，生諸有情歡喜心故，亦能加被善現等輩，以佛言音宣說甚深難測量法，如是此智能加被他一切論者，一切色類乃至虛空，亦能發起化語說法，當知此事不可思議。

經曰：又如眾生方便語業，由是眾生展轉指授務專所作，毀惡讚善更相召命。如是如來成所作智，所起方便語變化業，由是如來立正學處，毀諸放逸、讚不放逸，又復建立隨信行人、隨法行等，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生方便語業，由是眾生展轉指授務專所作，毀惡讚善更相召命。如是如來成所作智，所起方便語變化業，由是如來立正學處，毀諸放逸、讚不放逸，又復建立隨信行人、隨法行等，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示方便語化化語業相。如諸世間方便語業更相教示，諸所應作、不應作事，利益親友放逸眾生加行起作，故名方便。如是如來由大悲故，為諸有情安立學處，令伏諸惡、修世間善，安立聖道分位差別，令入正道出離三界，成所作智能發化語，成辦斯事，謂息諸惡、發起諸善，是此語用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示方便語化化語業相。如諸世間方便語業更相教示，諸所應作、不應作事，利益親友放逸眾生加行起作，故名方便。如是如來由大悲故，為諸有情安立學處，令伏諸惡、修世間善，安立聖道分位差別，令入正道出離三界，成所作智能發化語，成辦斯事，謂息諸惡、發起諸善，是此語用。

經曰：又如眾生辯揚語業，由是眾生展轉開示所不了義，宣諷諸論。如是如來成所作智辯語化業，由是如來斷諸眾生無量疑惑，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生辯揚語業，由是眾生展轉開示所不了義，宣諷諸論。如是如來成所作智辯語化業，由是如來斷諸眾生無量疑惑，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示辯揚語化化語業相。成所作智隨諸眾生意樂差別現化語業，說種種義斷諸疑惑，謂發一音表一切義，令諸有情隨類獲益。如契經言：「佛以一音演說諸法，眾生隨類各得開解，或有怖畏，或有歡喜，或生厭離，或復斷疑。」此是如來本願所引不思議力所發化語，一音能斷一切眾疑，若作化身亦令眾生一質異見利樂事成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示辯揚語化化語業相。成所作智隨諸眾生意樂差別現化語業，說種種義斷諸疑惑，謂發一音表一切義，令諸有情隨類獲益。如契經言：「佛以一音演說諸法，眾生隨類各得開解，或有怖畏，或有歡喜，或生厭離，或復斷疑。」此是如來本願所引不思議力所發化語，一音能斷一切眾疑，若作化身亦令眾生一質異見利樂事成。

經曰：又如眾生決擇意業，由是眾生決擇可作及不可作。如是如來成所作智決意化業，由是如來決擇眾生八萬四千心行差別，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生決擇意業，由是眾生決擇可作及不可作。如是如來成所作智決意化業，由是如來決擇眾生八萬四千心行差別，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰：此中顯示決擇意化化意業相。成所作智相應意業能起化故，名化意業。此能決擇所化眾生八萬四千心行差別，或復此智相分中現變化意業似，能決擇眾生八萬四千心行，令彼了知得勝義利。云何八萬四千心行？謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別，此能障礙八萬四千波羅蜜多、陀羅尼門、三摩地等，如《賢劫經》廣說其相，所謂最初修習行法波羅蜜多，乃至最後分布佛體波羅蜜多，三百五十一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百，對治貪瞋癡及等分有情心行八千四百，除四大種及六無義所生過失，十轉合數八萬四千。修習此故復得成就八萬四千陀羅尼門、三摩地等，此猶略說廣則無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中顯示決擇意化化意業相。成所作智相應意業能起化故，名化意業。此能決擇所化眾生八萬四千心行差別，或復此智相分中現變化意業似，能決擇眾生八萬四千心行，令彼了知得勝義利。云何八萬四千心行？謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別，此能障礙八萬四千波羅蜜多、陀羅尼門、三摩地等，如《賢劫經》廣說其相，所謂最初修習行法波羅蜜多，乃至最後分布佛體波羅蜜多，三百五十一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百，對治貪瞋癡及等分有情心行八千四百，除四大種及六無義所生過失，十轉合數八萬四千。修習此故復得成就八萬四千陀羅尼門、三摩地等，此猶略說廣則無量。

經曰：又如眾生造作意業，由是眾生造作種種諸所起業。如是如來成所作智造意化業，由是如來觀諸眾生所行之行，行與不行、若得若失，為令取捨造作對治，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生造作意業，由是眾生造作種種諸所起業。如是如來成所作智造意化業，由是如來觀諸眾生所行之行，行與不行、若得若失，為令取捨造作對治，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示造作意化化意業相。隨所觀察一切有情所行之行，若諸惡行，不行有得、行即有失；若諸善行，行即有得、不行有失。如是觀察為欲令彼取得捨失，於德造作任持對治，於失造作遠離對治。成所作智相應意業能起化故，名化意業。雖諸如來於一切事無有功用，而令眾生心等變現似有造作，故名造作。或復此智相分中現變化意業，似能觀察一切有情諸行得失，令彼了知得勝義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示造作意化化意業相。隨所觀察一切有情所行之行，若諸惡行，不行有得、行即有失；若諸善行，行即有得、不行有失。如是觀察為欲令彼取得捨失，於德造作任持對治，於失造作遠離對治。成所作智相應意業能起化故，名化意業。雖諸如來於一切事無有功用，而令眾生心等變現似有造作，故名造作。或復此智相分中現變化意業，似能觀察一切有情諸行得失，令彼了知得勝義利。

經曰：又如眾生發起意業，由是眾生發起諸業。如是如來成所作智發意化業，由是如來為欲宣說彼對治故，顯彼所樂名句字身，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生發起意業，由是眾生發起諸業。如是如來成所作智發意化業，由是如來為欲宣說彼對治故，顯彼所樂名句字身，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示發起意化化意業相。成所作智相應意業，能發身語二種業故，就用說名發起意業。或此意業由智發起，是故說名發起意業，能起化故，或智相分現似彼故。此化意業為欲宣說彼對治者，為說有情諸行對治，此所說法名句字身以為自性，是故顯示名句字身。如來隨彼有情所樂說名身等，令起愛樂發生對治，是則如來成所作智相分中現變化意業發名身等，宣說有情諸行對治。由此力故，令諸有情自心變似佛所說法。深生愛樂發起對治，是故說名發起意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示發起意化化意業相。成所作智相應意業，能發身語二種業故，就用說名發起意業。或此意業由智發起，是故說名發起意業，能起化故，或智相分現似彼故。此化意業為欲宣說彼對治者，為說有情諸行對治，此所說法名句字身以為自性，是故顯示名句字身。如來隨彼有情所樂說名身等，令起愛樂發生對治，是則如來成所作智相分中現變化意業發名身等，宣說有情諸行對治。由此力故，令諸有情自心變似佛所說法。深生愛樂發起對治，是故說名發起意業。

經曰：又如眾生受領意業，由是眾生受領苦樂。如是如來成所作智受意化業，由是如來於定不定反問置記，為記別故，隨其所應受領去來現在等義，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如眾生受領意業，由是眾生受領苦樂。如是如來成所作智受意化業，由是如來於定不定反問置記，為記別故，隨其所應受領去來現在等義，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示受領意化化意業相。受相應思能動其心令受苦樂，是故說名受領意業。成所作智受相應思能起化故，名化意業。或相分中現化意業，名化意業。於四記問為記別故，隨其所應如實了知一切問已，領三世等無量法義如實了知，一一自體如實知已，隨其所應一一記別無有顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示受領意化化意業相。受相應思能動其心令受苦樂，是故說名受領意業。成所作智受相應思能起化故，名化意業。或相分中現化意業，名化意業。於四記問為記別故，隨其所應如實了知一切問已，領三世等無量法義如實了知，一一自體如實知已，隨其所應一一記別無有顛倒。

言四記者：一、一向記；二、分別記；三、反問記；四、默置記。一向記者，如有問言：「一切生者決定滅耶？佛法僧寶良福田耶？」如是等問應一向記，此義決定。分別記者，如有問言：「一切滅者定更生耶？佛法僧寶唯有一耶？」如是等問應分別記，此義不定。反問記者，如有問言：「菩薩十地為上為下？佛法僧寶為勝為劣？」如是等問應反問記，汝望何問？默置記者，如有問言：「實有性我為善為惡，石女兒色為黑為白？」如是等問應默置記，不應記故，長戲論故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四記者：一、一向記；二、分別記；三、反問記；四、默置記。一向記者，如有問言：「一切生者決定滅耶？佛法僧寶良福田耶？」如是等問應一向記，此義決定。分別記者，如有問言：「一切滅者定更生耶？佛法僧寶唯有一耶？」如是等問應分別記，此義不定。反問記者，如有問言：「菩薩十地為上為下？佛法僧寶為勝為劣？」如是等問應反問記，汝望何問？默置記者，如有問言：「實有性我為善為惡，石女兒色為黑為白？」如是等問應默置記，不應記故，長戲論故。

應知此中身語化業，或自身相應，或他身相應，或不相應；意化業唯自他相應。由此即釋三種神變，謂神通、教誡、記說神變。此佛化業於一切種恒時隨逐不可思議，作用數量國土差別不思議故，利有情用無休息轉不思議故。一切如來三種化業，為欲成熟有情為先，說名第一方便善巧。是故契經說：「佛世尊名大智藥，能除一切煩惱病故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知此中身語化業，或自身相應，或他身相應，或不相應；意化業唯自他相應。由此即釋三種神變，謂神通、教誡、記說神變。此佛化業於一切種恒時隨逐不可思議，作用數量國土差別不思議故，利有情用無休息轉不思議故。一切如來三種化業，為欲成熟有情為先，說名第一方便善巧。是故契經說：「佛世尊名大智藥，能除一切煩惱病故。」

經曰：爾時，妙生菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！為獨如來於淨法界受用和合一味事智？而諸菩薩亦能如是？」佛告妙生：「菩薩亦能受用和合一味事智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時，妙生菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！為獨如來於淨法界受用和合一味事智？而諸菩薩亦能如是？」佛告妙生：「菩薩亦能受用和合一味事智。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

今依受用和合一味事智為問。前辯佛地但說如來清淨法界體唯一味，佛鏡智等於中受用和合一味無動無作。妙生菩薩意疑此事，為唯如來？亦通菩薩？故作此問。或前但說有五種法攝大覺地，清淨法界體唯一味，鏡智依此緣此而生無分別故，亦唯一相。平等性智通緣真如離二分別，亦唯一相。其餘二智為饒益他，亦依真如無異分別，亦唯一相。如是唯佛受用和合一味事智，應不通餘，為欲審定故作此問。此中既言，於淨法界受用和合一味事智，證知於餘無有受用和合一味智。能受用、所應受用和合一味真如境界，故名受用。共同一事，故名為和。雖同一事或復離別，為顯於中常不離別，故復言合。所緣能緣平等平等，畢竟和合不離別故。味者堅實，即所受用所緣法界真如一味。事謂事用，智者即是能受用智。正取鏡智、平等性智，兼取餘二，多緣真故。或一味者，能受用智無分別故。事者是果，緣淨法界而生起故。或能受用即是捨受，無苦無樂平等一類，故名一味。事者果也，即此相應圓鏡智等，由彼力生故名彼果。或是行捨無功用相，於一切處一味而轉，能受用智說名事智。或智自能領受己體，故名受用，自他二種分別無故，說名一味，事者果也，從眾因緣，遠離二想恒時轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今依受用和合一味事智為問。前辯佛地但說如來清淨法界體唯一味，佛鏡智等於中受用和合一味無動無作。妙生菩薩意疑此事，為唯如來？亦通菩薩？故作此問。或前但說有五種法攝大覺地，清淨法界體唯一味，鏡智依此緣此而生無分別故，亦唯一相。平等性智通緣真如離二分別，亦唯一相。其餘二智為饒益他，亦依真如無異分別，亦唯一相。如是唯佛受用和合一味事智，應不通餘，為欲審定故作此問。此中既言，於淨法界受用和合一味事智，證知於餘無有受用和合一味智。能受用、所應受用和合一味真如境界，故名受用。共同一事，故名為和。雖同一事或復離別，為顯於中常不離別，故復言合。所緣能緣平等平等，畢竟和合不離別故。味者堅實，即所受用所緣法界真如一味。事謂事用，智者即是能受用智。正取鏡智、平等性智，兼取餘二，多緣真故。或一味者，能受用智無分別故。事者是果，緣淨法界而生起故。或能受用即是捨受，無苦無樂平等一類，故名一味。事者果也，即此相應圓鏡智等，由彼力生故名彼果。或是行捨無功用相，於一切處一味而轉，能受用智說名事智。或智自能領受己體，故名受用，自他二種分別無故，說名一味，事者果也，從眾因緣，遠離二想恒時轉故。

菩薩亦能等者，此中意說，受用和合一味事智非獨如來，若諸菩薩亦能如是。云何但言有五種法攝大覺地？此中意說，佛地唯是五法所攝，不說五法唯攝佛地，亦能攝諸菩薩地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦能等者，此中意說，受用和合一味事智非獨如來，若諸菩薩亦能如是。云何但言有五種法攝大覺地？此中意說，佛地唯是五法所攝，不說五法唯攝佛地，亦能攝諸菩薩地故。

經曰：妙生菩薩復白佛言：「何等菩薩受用和合一味事智？」佛告妙生：「證得無生法忍菩薩。由彼菩薩無生法中，得忍解時對治二想，由遣自他二種想故，得平等心。從此已上彼諸菩薩，自他異想不復現前，受用和合一味事智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：妙生菩薩復白佛言：「何等菩薩受用和合一味事智？」佛告妙生：「證得無生法忍菩薩。由彼菩薩無生法中，得忍解時對治二想，由遣自他二種想故，得平等心。從此已上彼諸菩薩，自他異想不復現前，受用和合一味事智。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

為顯示得大乘無生法忍菩薩，或住功用有加行道菩薩，未有受用和合一味事智，故復問言：「何等菩薩受用和合一味事智？」證得無生法忍菩薩，謂從初地已上菩薩，證得二空所顯真如，觀一切法遍計所執本性無生亦無有滅，本來寂靜自性涅槃，受用和合一味事智。非如二乘見道現觀，但證生空所顯真如，未證法空所顯真理，未能現觀諸法平等受用和合一味事智。地前菩薩亦未能證，未見真如，和合一味平等性智未現行故。有義，初地已上菩薩復有三種：一、初發心，謂在初地，已入見道正性離生，真無漏心創現行故；二、已修行，謂上六地，已得修道，進修行故；三、不退轉，謂上三地，修道已滿，離諸功用無加行道任運現前，一切煩惱畢竟不起，念念勝進無退轉故。此中唯取八地已上，觀一切法本來無生今亦不起，得上品忍一向清淨，恒起無漏任運而轉，由得此故說名證得無生法忍。如契經言：「八地已上諸菩薩眾，離法想故無我我所，觀一切法非常無常，無生無起、自他平等。」乃至廣說。由得任運二想對治，於一切處得平等心。從此已上離二想故，離諸功用及加行故，一向無漏極清淨故，無分別智已得自在任運轉故，方得說名受用和合一味事智。初地菩薩雖已證得自他平等，而有功用加行作意，未清淨故而未建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為顯示得大乘無生法忍菩薩，或住功用有加行道菩薩，未有受用和合一味事智，故復問言：「何等菩薩受用和合一味事智？」證得無生法忍菩薩，謂從初地已上菩薩，證得二空所顯真如，觀一切法遍計所執本性無生亦無有滅，本來寂靜自性涅槃，受用和合一味事智。非如二乘見道現觀，但證生空所顯真如，未證法空所顯真理，未能現觀諸法平等受用和合一味事智。地前菩薩亦未能證，未見真如，和合一味平等性智未現行故。有義，初地已上菩薩復有三種：一、初發心，謂在初地，已入見道正性離生，真無漏心創現行故；二、已修行，謂上六地，已得修道，進修行故；三、不退轉，謂上三地，修道已滿，離諸功用無加行道任運現前，一切煩惱畢竟不起，念念勝進無退轉故。此中唯取八地已上，觀一切法本來無生今亦不起，得上品忍一向清淨，恒起無漏任運而轉，由得此故說名證得無生法忍。如契經言：「八地已上諸菩薩眾，離法想故無我我所，觀一切法非常無常，無生無起、自他平等。」乃至廣說。由得任運二想對治，於一切處得平等心。從此已上離二想故，離諸功用及加行故，一向無漏極清淨故，無分別智已得自在任運轉故，方得說名受用和合一味事智。初地菩薩雖已證得自他平等，而有功用加行作意，未清淨故而未建立。

經曰：妙生菩薩復白佛言：「唯願如來，廣說譬喻，令諸菩薩悟甚深義，隨所化緣廣宣流布，令諸眾生聞已疾悟無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：妙生菩薩復白佛言：「唯願如來，廣說譬喻，令諸菩薩悟甚深義，隨所化緣廣宣流布，令諸眾生聞已疾悟無生法忍。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

妙生菩薩為令上義因譬喻門明了易見，諸菩薩等聞是法已悟甚深義悟無生忍，故復請問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙生菩薩為令上義因譬喻門明了易見，諸菩薩等聞是法已悟甚深義悟無生忍，故復請問。

經曰：佛告妙生：「譬如三十三天未入雜林，終不能於若事若受無我我所和合受用。若入雜林，即無分別隨意受用。由此雜林有如是德，能令諸天入此林者，天諸果報若事若受，無所思惟和合受用。如是菩薩若未證得無生法忍，終不能得平等之心、平等之捨，乃與一切聲聞獨覺無有差別，有二想故，彼不能住受用和合一味事智。若已證得無生法忍，遣二想故得平等心，遂與聲聞獨覺差別，由平等心而能住捨受用和合一味事智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛告妙生：「譬如三十三天未入雜林，終不能於若事若受無我我所和合受用。若入雜林，即無分別隨意受用。由此雜林有如是德，能令諸天入此林者，天諸果報若事若受，無所思惟和合受用。如是菩薩若未證得無生法忍，終不能得平等之心、平等之捨，乃與一切聲聞獨覺無有差別，有二想故，彼不能住受用和合一味事智。若已證得無生法忍，遣二想故得平等心，遂與聲聞獨覺差別，由平等心而能住捨受用和合一味事智。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

三十三天有一雜林，諸天和合福力所感，令諸天眾不在此林，宮殿等事業樂等受勝劣有異，有我我所差別受用。若在此林，若事若受都無勝劣，皆同上妙無我我所，和合受用能令平等，和合受用故名雜林。此由諸天各修平等和合福業增上力故，令彼諸天阿賴耶識變現此林，同處同時同一相狀。由此雜林增上力故，令彼轉識亦同變現，雖各受用而謂無別。如是地前菩薩、二乘，未證二空所顯真如無生法忍，有見道斷差別執故，未離自他差別二想，未得無漏平等性智相應之心平等受捨，或復行捨，故不能住受用和合一味事智。有義，七地已下菩薩，猶有功用有加行道，猶有微細煩惱現行，未清淨故，未得任運無生法忍、妙觀察智相應平等，若心若捨，故不能住受用和合一味事智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天有一雜林，諸天和合福力所感，令諸天眾不在此林，宮殿等事業樂等受勝劣有異，有我我所差別受用。若在此林，若事若受都無勝劣，皆同上妙無我我所，和合受用能令平等，和合受用故名雜林。此由諸天各修平等和合福業增上力故，令彼諸天阿賴耶識變現此林，同處同時同一相狀。由此雜林增上力故，令彼轉識亦同變現，雖各受用而謂無別。如是地前菩薩、二乘，未證二空所顯真如無生法忍，有見道斷差別執故，未離自他差別二想，未得無漏平等性智相應之心平等受捨，或復行捨，故不能住受用和合一味事智。有義，七地已下菩薩，猶有功用有加行道，猶有微細煩惱現行，未清淨故，未得任運無生法忍、妙觀察智相應平等，若心若捨，故不能住受用和合一味事智。

經曰：「復次，妙生！譬如種種大小眾流未入大海，各別所依異水少水，水有增減，隨其水業所作各異，少分依持水族生命。若入大海無別所依，水無差別、水無限量、水無增減、所作業一，廣大依持水族生命。如是菩薩若未證入如來清淨法界大海，各別所依異智少智智有增減，隨其智業所作各異，少分眾生成熟善根之所依止。若已證入如來清淨法界大海，無別所依，智無差別、智無限量、智無增減，受用和合一味事智，無量眾生成熟善根之所依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「復次，妙生！譬如種種大小眾流未入大海，各別所依異水少水，水有增減，隨其水業所作各異，少分依持水族生命。若入大海無別所依，水無差別、水無限量、水無增減、所作業一，廣大依持水族生命。如是菩薩若未證入如來清淨法界大海，各別所依異智少智智有增減，隨其智業所作各異，少分眾生成熟善根之所依止。若已證入如來清淨法界大海，無別所依，智無差別、智無限量、智無增減，受用和合一味事智，無量眾生成熟善根之所依止。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

大眾流者，謂殑伽等四種大河。小眾流者，謂餘小河。未入大海各別所依者，種種地方為所依故。異水者，清濁灰美，水差別故。少水者，望大海故。水有增減者，少雨多雨時差別故。隨其水業所作各異者，種種氣味勢力成熟有差別故。少分依持水族生命者，少數少量水族有情所依持故。若入大海無別所依等者，與前所說一切相違，應知其相。廣大依持者，此依數廣量大而說。如是菩薩未證如來法界大海者，未證諸佛清淨法界。各別所依者，別別如來為所依故。異智者，各別勝解所修成故。少智者，望佛智故。智有增減者，諸地相望有勝劣故，及定相望有勝劣故。隨其智業所作各異者，諸菩薩定數量別故，所作各異，隨諸菩薩勝解勢力，緣有情界能有所作。過此不轉，是故各異。少分眾生等者，少數少量成熟善根所依止故，由諸菩薩增上力故，隨分令他善根成熟。諸菩薩定望如來定，數量少故，化諸有情利樂亦少。若證如來法界大海者，已證諸佛清淨法界。無別所依者，清淨真如為所依故，無漏界中不可建立諸佛有異，何況菩薩。智無差別者，圓鏡智等皆相似故，無有自他分別異故。智無限量者，了達無邊所知境故。智無增減者，等清淨故，遍知境界無少多故。受用和合一味事智者，平等智等一切所作皆相似故。無量眾生等者，若數若量皆無量故，福德智慧無盡資糧皆平等故。由得法身，窮生死際一切有情成熟善根所依止故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾流者，謂殑伽等四種大河。小眾流者，謂餘小河。未入大海各別所依者，種種地方為所依故。異水者，清濁灰美，水差別故。少水者，望大海故。水有增減者，少雨多雨時差別故。隨其水業所作各異者，種種氣味勢力成熟有差別故。少分依持水族生命者，少數少量水族有情所依持故。若入大海無別所依等者，與前所說一切相違，應知其相。廣大依持者，此依數廣量大而說。如是菩薩未證如來法界大海者，未證諸佛清淨法界。各別所依者，別別如來為所依故。異智者，各別勝解所修成故。少智者，望佛智故。智有增減者，諸地相望有勝劣故，及定相望有勝劣故。隨其智業所作各異者，諸菩薩定數量別故，所作各異，隨諸菩薩勝解勢力，緣有情界能有所作。過此不轉，是故各異。少分眾生等者，少數少量成熟善根所依止故，由諸菩薩增上力故，隨分令他善根成熟。諸菩薩定望如來定，數量少故，化諸有情利樂亦少。若證如來法界大海者，已證諸佛清淨法界。無別所依者，清淨真如為所依故，無漏界中不可建立諸佛有異，何況菩薩。智無差別者，圓鏡智等皆相似故，無有自他分別異故。智無限量者，了達無邊所知境故。智無增減者，等清淨故，遍知境界無少多故。受用和合一味事智者，平等智等一切所作皆相似故。無量眾生等者，若數若量皆無量故，福德智慧無盡資糧皆平等故。由得法身，窮生死際一切有情成熟善根所依止故。

前後二喻有差別者，有義，前喻說諸菩薩未入已入或歡喜地或不動地；後大海喻，說諸菩薩未入已入或不動地或如來地。有義，二喻同說菩薩未得已得無生法忍，前說菩薩功德稠密喻如雜林，後說菩薩功德無盡喻如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前後二喻有差別者，有義，前喻說諸菩薩未入已入或歡喜地或不動地；後大海喻，說諸菩薩未入已入或不動地或如來地。有義，二喻同說菩薩未得已得無生法忍，前說菩薩功德稠密喻如雜林，後說菩薩功德無盡喻如大海。