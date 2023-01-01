佛地經論
親光菩薩等造 唐 玄奘譯7卷CBETA T1530大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
佛地經論卷第六
佛地經論卷第六
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親光菩薩等造
親光菩薩等造
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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經曰：又如世界，為諸眾生廣大受用。如是如來妙觀察智，示現一切諸佛眾會雨大法雨，為令眾生受大法樂。
經曰：又如世界，為諸眾生廣大受用。如是如來妙觀察智，示現一切諸佛眾會雨大法雨，為令眾生受大法樂。
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論曰：
論曰：
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此中顯示受用因相。如器世間隨有情業增上力故，阿賴耶識共相種子，變生種種共相資具，為令有情廣大受用。如是如來妙觀察智，助平等智為增上緣，擊發鏡智相應淨識，現受用身種種眾會，威德熾盛雨大法雨，為令地上諸大菩薩受大法樂，亦助如來成所作智為增上緣。擊發鏡智相應淨識，現變化身種種眾會，威德熾盛雨正法雨，為令地前所化有情受用法樂。
此中顯示受用因相。如器世間隨有情業增上力故，阿賴耶識共相種子，變生種種共相資具，為令有情廣大受用。如是如來妙觀察智，助平等智為增上緣，擊發鏡智相應淨識，現受用身種種眾會，威德熾盛雨大法雨，為令地上諸大菩薩受大法樂，亦助如來成所作智為增上緣。擊發鏡智相應淨識，現變化身種種眾會，威德熾盛雨正法雨，為令地前所化有情受用法樂。
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經曰：如世界中五趣可得，所謂地獄，餓鬼，傍生，人趣，天趣。如是如來觀察智上，無邊因果五趣差別具足顯現。
經曰：如世界中五趣可得，所謂地獄，餓鬼，傍生，人趣，天趣。如是如來觀察智上，無邊因果五趣差別具足顯現。
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論曰：
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此中顯示趣差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識不共相種，變生種種五趣因果差別可得。如是如來妙觀察智，五趣因果為境界故，似其五趣因果二相差別顯現，非生五趣。諸阿素洛種類不定，或天或鬼，或復傍生，故不別說。五趣因者，謂中有身，以與五趣為方便故。趣是所趣，中有能趣故非趣攝。就生類別建立四生，是故中有亦生所攝。有義中有趣方便故，說在趣中。此言因者，業煩惱等，果即五趣。
此中顯示趣差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識不共相種，變生種種五趣因果差別可得。如是如來妙觀察智，五趣因果為境界故，似其五趣因果二相差別顯現，非生五趣。諸阿素洛種類不定，或天或鬼，或復傍生，故不別說。五趣因者，謂中有身，以與五趣為方便故。趣是所趣，中有能趣故非趣攝。就生類別建立四生，是故中有亦生所攝。有義中有趣方便故，說在趣中。此言因者，業煩惱等，果即五趣。
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經曰：如世界中，欲、色、無色諸界可得。如是如來觀察智上，無邊因果三界差別具足顯現。
經曰：如世界中，欲、色、無色諸界可得。如是如來觀察智上，無邊因果三界差別具足顯現。
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論曰：
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此中顯示界差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識共不共相種子，變生三界因果差別可得。此中世界通情非情，謂有情世界及器世界。若不爾者，不應於中有無色界，以彼唯有定所生色，無業生色、無方處故。於世界中，隨其所應建立三界，謂器世界中但有欲色情非情界。有情界中具有三種，唯有情界以器世界通持有情及非情界，有情世界唯能任持有情界故。如是如來妙觀察智，三界因果為境界故，似其三界因果二相差別顯現，非生三界因果，同前二種分別。此中意說，妙觀察智普能觀察一切境故，遍似一切諸界趣生，煩惱業等所感諸行成熟所攝心心法等因果相現。謂諸如來大圓鏡智，增上所生妙觀察智，雖無所取能取執著，遠離一切煩惱所知二垢障故，觀察一切因果等事，及能說故，如淨圓鏡現眾影像，一切境相皆現其中，然無鏡智無差別過。大圓鏡智以於一切皆不愚故，雖能顯現一切影像任運轉故而無分別。此智能現一切境相亦有分別，若無分別則不能觀因果等事，及為眾會說法斷疑。此文定證無漏心等亦有相分，如來智上五趣三界無邊因果具足現故。有說，如來智明淨故，一切境相雖現其中，而此境相非智所變，不清淨故，但是眾生心等所變諸法影像。此不應理，如是影像若是眾生心等所變，云何在佛智上顯現？不可他因生他心相，違正理故。如餘心相，此亦應爾。然此境相如來無漏心所變現，如明鏡中糞穢影像，雖似不淨實非不淨。心及心法緣境法爾。若緣他境，非如鉗燈，無動作故，但如明鏡性本淨故，變似境相而能緣慮。若諸境相非心上現，彼雖有力生心心所，如五根等不名所緣，如餘處說。無分別智亦定爾耶？所緣真如不離智體，不可定爾。後得俗智雖不離真，有分別故不證真體，但自變作真相而緣，故不可難。如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相，雖似無漏實是有漏。此亦應爾，唯識道理決定如是，心所變相雖相似有而實無體。若不爾者，應有色等如心心法，不成唯識。若彼實有但不離識名唯識者，心及心法亦不離彼色等諸相，應名唯境，便成大過。
此中顯示界差別因相。如世界中隨有情業增上力故，阿賴耶識共不共相種子，變生三界因果差別可得。此中世界通情非情，謂有情世界及器世界。若不爾者，不應於中有無色界，以彼唯有定所生色，無業生色、無方處故。於世界中，隨其所應建立三界，謂器世界中但有欲色情非情界。有情界中具有三種，唯有情界以器世界通持有情及非情界，有情世界唯能任持有情界故。如是如來妙觀察智，三界因果為境界故，似其三界因果二相差別顯現，非生三界因果，同前二種分別。此中意說，妙觀察智普能觀察一切境故，遍似一切諸界趣生，煩惱業等所感諸行成熟所攝心心法等因果相現。謂諸如來大圓鏡智，增上所生妙觀察智，雖無所取能取執著，遠離一切煩惱所知二垢障故，觀察一切因果等事，及能說故，如淨圓鏡現眾影像，一切境相皆現其中，然無鏡智無差別過。大圓鏡智以於一切皆不愚故，雖能顯現一切影像任運轉故而無分別。此智能現一切境相亦有分別，若無分別則不能觀因果等事，及為眾會說法斷疑。此文定證無漏心等亦有相分，如來智上五趣三界無邊因果具足現故。有說，如來智明淨故，一切境相雖現其中，而此境相非智所變，不清淨故，但是眾生心等所變諸法影像。此不應理，如是影像若是眾生心等所變，云何在佛智上顯現？不可他因生他心相，違正理故。如餘心相，此亦應爾。然此境相如來無漏心所變現，如明鏡中糞穢影像，雖似不淨實非不淨。心及心法緣境法爾。若緣他境，非如鉗燈，無動作故，但如明鏡性本淨故，變似境相而能緣慮。若諸境相非心上現，彼雖有力生心心所，如五根等不名所緣，如餘處說。無分別智亦定爾耶？所緣真如不離智體，不可定爾。後得俗智雖不離真，有分別故不證真體，但自變作真相而緣，故不可難。如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相，雖似無漏實是有漏。此亦應爾，唯識道理決定如是，心所變相雖相似有而實無體。若不爾者，應有色等如心心法，不成唯識。若彼實有但不離識名唯識者，心及心法亦不離彼色等諸相，應名唯境，便成大過。
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經曰：如世界中蘇迷盧等，大寶山王顯現可得。如是如來觀察智上，諸佛菩薩威神所引，廣大甚深教法可得。
經曰：如世界中蘇迷盧等，大寶山王顯現可得。如是如來觀察智上，諸佛菩薩威神所引，廣大甚深教法可得。
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此中顯示雨大法雨因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸寶山。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起佛菩薩威神所引深大教法，此教開示諸佛菩薩自在威神，亦能引發彼威神力，是故說名諸佛菩薩威神所引。此說如來妙觀察智能發鏡智相應識上教法影像，或自能現教法影像，由此為緣善根成熟所化有情自心變現。
此中顯示雨大法雨因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸寶山。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起佛菩薩威神所引深大教法，此教開示諸佛菩薩自在威神，亦能引發彼威神力，是故說名諸佛菩薩威神所引。此說如來妙觀察智能發鏡智相應識上教法影像，或自能現教法影像，由此為緣善根成熟所化有情自心變現。
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經曰：如世界中，廣大甚深不可傾動大海可得。如是如來觀察智上，一切天魔外道異論所不傾動，甚深法界教法可得。
經曰：如世界中，廣大甚深不可傾動大海可得。如是如來觀察智上，一切天魔外道異論所不傾動，甚深法界教法可得。
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此中顯示降伏怨敵因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸大海，不可傾動。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起法界教不可傾動。法界則是空無相理，說法界理名法界教。諸外道等皆依諸見，法界空理對治諸見離諸見趣，是故空教彼不能測，不能傾動。前威神教，威神高廣故喻寶山，此法界教法界甚深故喻大海，妙觀察智是能顯照一切境因，故能起說一切法教，略說勝者。是故契經說：「佛世尊名大智日，普能照了一切法故。」
此中顯示降伏怨敵因相。如器世間，由諸眾生業增上力起諸大海，不可傾動。如是如來妙觀察智，由諸有情感正法業增上力故，起法界教不可傾動。法界則是空無相理，說法界理名法界教。諸外道等皆依諸見，法界空理對治諸見離諸見趣，是故空教彼不能測，不能傾動。前威神教，威神高廣故喻寶山，此法界教法界甚深故喻大海，妙觀察智是能顯照一切境因，故能起說一切法教，略說勝者。是故契經說：「佛世尊名大智日，普能照了一切法故。」
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經曰：又如世界，大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，不愚一切自相共相之所圍繞。
經曰：又如世界，大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，不愚一切自相共相之所圍繞。
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論曰：
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此中顯示斷一切疑因相。如器世界，一妙高山、七大金山、八大海水、四大洲等，總於其外有小輪山周匝圍繞，如是為一，積數至千，復總於外有次輪山周匝圍繞，名小千界。如是為一，復數至千，更總於外有次輪山周匝圍繞，名中千界。如是為一，復數至千，總於其外有大輪山周匝圍繞，有大風輪總持其下，名一三千大千世界。如是名為大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，遍知一切自相共相，能斷世間一切疑惑。自共相愚，是疑惑因。知自共相，無此愚故。自無疑惑，能斷他疑。大圓鏡智永離二障，不愚一切自相共相能生此智，攝護此智故名圍繞。鏡智雖能知一切法自相共相，無分別故，不能為他說法斷疑。此智能知。有分別故，能為一切說法斷疑。又此智體能知諸法自相共相二種行相之所圍繞，自相行相如小輪山，共相行相如大輪山，鏡智能持如風持下，如來淨智現量所攝。云何能知諸法共相？若共相境現量所知。云何二量？依二相立。有義二量在散心位依二相立，不說定位。若在定心緣一切相，皆現量攝。有義，定心唯緣自相，然由共相方便所引，緣諸共相。所顯理者，就方便說名知共相，不如是者名知自相。由此道理，或說真如名空無我諸法共相，或說真如二空所顯非是共相。如實義者，彼《因明論》立自共相，與此少異。彼說一切法上實義，皆名自相，以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類，能詮所詮通在諸法，如縷貫花，名為共相。此要散心分別假立，是比量境。一切定心離此分別，皆名現量。雖緣諸法苦無常等，亦一一法各別有故，名為自相。真如雖是共相所顯，以是諸法自實性故，自有相故，亦非共相，不可以其與一切法不一不異即名共相，自相亦與一切共相不一異故，是故彼論說諸法上所有實義，皆名自相。此經不爾，故無相違。
此中顯示斷一切疑因相。如器世界，一妙高山、七大金山、八大海水、四大洲等，總於其外有小輪山周匝圍繞，如是為一，積數至千，復總於外有次輪山周匝圍繞，名小千界。如是為一，復數至千，更總於外有次輪山周匝圍繞，名中千界。如是為一，復數至千，總於其外有大輪山周匝圍繞，有大風輪總持其下，名一三千大千世界。如是名為大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智，遍知一切自相共相，能斷世間一切疑惑。自共相愚，是疑惑因。知自共相，無此愚故。自無疑惑，能斷他疑。大圓鏡智永離二障，不愚一切自相共相能生此智，攝護此智故名圍繞。鏡智雖能知一切法自相共相，無分別故，不能為他說法斷疑。此智能知。有分別故，能為一切說法斷疑。又此智體能知諸法自相共相二種行相之所圍繞，自相行相如小輪山，共相行相如大輪山，鏡智能持如風持下，如來淨智現量所攝。云何能知諸法共相？若共相境現量所知。云何二量？依二相立。有義二量在散心位依二相立，不說定位。若在定心緣一切相，皆現量攝。有義，定心唯緣自相，然由共相方便所引，緣諸共相。所顯理者，就方便說名知共相，不如是者名知自相。由此道理，或說真如名空無我諸法共相，或說真如二空所顯非是共相。如實義者，彼《因明論》立自共相，與此少異。彼說一切法上實義，皆名自相，以諸法上自相共相各附己體不共他故。若分別心立一種類，能詮所詮通在諸法，如縷貫花，名為共相。此要散心分別假立，是比量境。一切定心離此分別，皆名現量。雖緣諸法苦無常等，亦一一法各別有故，名為自相。真如雖是共相所顯，以是諸法自實性故，自有相故，亦非共相，不可以其與一切法不一不異即名共相，自相亦與一切共相不一異故，是故彼論說諸法上所有實義，皆名自相。此經不爾，故無相違。
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經曰：復次，妙生！成所作智者。
經曰：復次，妙生！成所作智者。
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論曰：
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成所作智，應知成立如來化身。此復三種：一者身化；二者語化；三者意化。第一身化復有三種：一、現神通化；二、現受生化；三、現業果化。第二語化亦有三種：一、慶慰語化；二方便語化；三、辯揚語化。第三意化復有四種：一、決擇意化；二、造作意化；三、發起意化；四、受領意化。成所作智能起如是三業化用，此化三業即是化身。應知此中以用顯體，非此三業即是智體，但是智上所現相分。成所作智增上緣力擊發鏡智相應淨識，令現如是三業化用，自亦能現。當知四智一一能起一切作用，就強多分說平等智起受用身；成所作智起變化身；妙觀察智觀察一切自相共相，陀羅尼門三摩地等；大圓鏡智能現一切諸法影像。如一一根取一切境非無強用，此亦如是。
成所作智，應知成立如來化身。此復三種：一者身化；二者語化；三者意化。第一身化復有三種：一、現神通化；二、現受生化；三、現業果化。第二語化亦有三種：一、慶慰語化；二方便語化；三、辯揚語化。第三意化復有四種：一、決擇意化；二、造作意化；三、發起意化；四、受領意化。成所作智能起如是三業化用，此化三業即是化身。應知此中以用顯體，非此三業即是智體，但是智上所現相分。成所作智增上緣力擊發鏡智相應淨識，令現如是三業化用，自亦能現。當知四智一一能起一切作用，就強多分說平等智起受用身；成所作智起變化身；妙觀察智觀察一切自相共相，陀羅尼門三摩地等；大圓鏡智能現一切諸法影像。如一一根取一切境非無強用，此亦如是。
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此中經文定證三業心心法等皆有變化，如來智上現此麁相心心法等一切功德，令諸下位能現了知。若不爾者，二乘異生云何能知如來所有心心法等功德差別？云何如來久已成佛，復能現作具貪瞋等種種化身？餘經亦說化無量類皆令有心，又說化身亦名有心亦名無心，有依他心、無自依心故，謂化心等依實心現。但實心上相分似有緣慮等用，如鏡中火無別自體，隨眾緣生，如餘心等。餘處雖說無化心等，以無實用如實心等；變化色等有實作用如實色等，故偏說有。由化心等麁相顯現易了知故，乃至猿猴知如來心；若佛實心，諸大菩薩亦不能了。
此中經文定證三業心心法等皆有變化，如來智上現此麁相心心法等一切功德，令諸下位能現了知。若不爾者，二乘異生云何能知如來所有心心法等功德差別？云何如來久已成佛，復能現作具貪瞋等種種化身？餘經亦說化無量類皆令有心，又說化身亦名有心亦名無心，有依他心、無自依心故，謂化心等依實心現。但實心上相分似有緣慮等用，如鏡中火無別自體，隨眾緣生，如餘心等。餘處雖說無化心等，以無實用如實心等；變化色等有實作用如實色等，故偏說有。由化心等麁相顯現易了知故，乃至猿猴知如來心；若佛實心，諸大菩薩亦不能了。
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經曰：如諸眾生勤勵身業，由是眾生趣求種種殉利務農勤王等事。如是如來成所作智勤身化業，由是如來示現種種工巧等處，摧伏諸伎傲慢眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：如諸眾生勤勵身業，由是眾生趣求種種殉利務農勤王等事。如是如來成所作智勤身化業，由是如來示現種種工巧等處，摧伏諸伎傲慢眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
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此中顯示現神通化化身業相。令心勇悍故名勤勵。於善性中兼取精進，餘但作意，由此發起勤勵身業，就因為名。由此身業，世間有情作三正事，等者等取其餘雜事。成所作智精進相應起化身業，由此化業為菩薩時，示現種種陶師等類工巧等處，此是智上身業相現，為欲摧伏伎術傲慢，故現斯事善巧方便，即是悲慧平等運道先現神通，初令生信故名引生令入聖教。如現神通度迦葉等，次令調順有所堪能故名成熟，引令長養諸善根故，後令解脫三界惡趣有性無性。如其次第故名解脫。由教化力，有種性者令生聖道解脫三界。無種性者，令修世善常生善趣。念彼善根為說正法，令脫三界，放光息苦安立善趣。又令彼生聞思修慧次第三句。又令彼生順解脫分、順決擇分及生聖道次第三句。又令彼入見道、修道及無學道次第三句，如是等釋應隨相說，後亦如是。
此中顯示現神通化化身業相。令心勇悍故名勤勵。於善性中兼取精進，餘但作意，由此發起勤勵身業，就因為名。由此身業，世間有情作三正事，等者等取其餘雜事。成所作智精進相應起化身業，由此化業為菩薩時，示現種種陶師等類工巧等處，此是智上身業相現，為欲摧伏伎術傲慢，故現斯事善巧方便，即是悲慧平等運道先現神通，初令生信故名引生令入聖教。如現神通度迦葉等，次令調順有所堪能故名成熟，引令長養諸善根故，後令解脫三界惡趣有性無性。如其次第故名解脫。由教化力，有種性者令生聖道解脫三界。無種性者，令修世善常生善趣。念彼善根為說正法，令脫三界，放光息苦安立善趣。又令彼生聞思修慧次第三句。又令彼生順解脫分、順決擇分及生聖道次第三句。又令彼入見道、修道及無學道次第三句，如是等釋應隨相說，後亦如是。
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經曰：又如眾生受用身業，由是眾生受用種種色等境界。如是如來成所作智受身化業，由是如來往諸眾生種種生處，示同類生而居尊位，由其示現同類生故，攝伏一切異類眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生受用身業，由是眾生受用種種色等境界。如是如來成所作智受身化業，由是如來往諸眾生種種生處，示同類生而居尊位，由其示現同類生故，攝伏一切異類眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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此中顯示現受生化化身業相。世間有情於諸生處，諸根領納色等境界，故名受用；身有運轉，故名身業。成所作智一切生處，同時現生受用境界，謂現化身於天人中一切生處，示同類生，居剎帝利、婆羅門種，伏諸下類令得利樂。此亦智上身業相現，或擊鏡智、或自顯現，餘例應爾。
此中顯示現受生化化身業相。世間有情於諸生處，諸根領納色等境界，故名受用；身有運轉，故名身業。成所作智一切生處，同時現生受用境界，謂現化身於天人中一切生處，示同類生，居剎帝利、婆羅門種，伏諸下類令得利樂。此亦智上身業相現，或擊鏡智、或自顯現，餘例應爾。
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經曰：又如眾生領受身業，由是眾生領受所作善惡業果。如是如來成所作智領身化業，由是如來示現領受本事本生難修諸行，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生領受身業，由是眾生領受所作善惡業果。如是如來成所作智領身化業，由是如來示現領受本事本生難修諸行，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
論曰：
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此中顯示現業果化化身業相。身即是業，故名身業。先業果故，果說因名。或身領受先業果時，有運轉用故名身業。由此身業領受先業愛非愛果。成所作智現似化身領受化業，由此業故示受一切本事本生難修諸行。先世相應所有餘事，名為本事。先世所受生類差別，名為本生。如毘濕、飯怛囉等一切本生事。依此本生先所修行種種苦行，名難修行。或於今世依變化身，先修苦行後捨彼行，修處中行方得菩提，名難修行。謂諸眾生計修苦行止惡起善方得菩提，為化彼故先示同彼修諸苦行，為顯非但持戒得淨，要由定慧方得淨故，現捨苦行修處中行方得菩提。有契經說：「如來先世迦葉佛時，作是罵言：『何處沙門剃鬚髮者？有大菩提無上菩提極難得故。』由彼惡業，今受如是難行苦果。」此言亦是為止惡行現化所作。若不爾者，何有繫屬一生菩薩，已曾親事無量如來殖諸善本，性憶宿命更起如是重語惡行？當知此言為欲化度，宜聞此言而得度者，令於佛所離此言故。
此中顯示現業果化化身業相。身即是業，故名身業。先業果故，果說因名。或身領受先業果時，有運轉用故名身業。由此身業領受先業愛非愛果。成所作智現似化身領受化業，由此業故示受一切本事本生難修諸行。先世相應所有餘事，名為本事。先世所受生類差別，名為本生。如毘濕、飯怛囉等一切本生事。依此本生先所修行種種苦行，名難修行。或於今世依變化身，先修苦行後捨彼行，修處中行方得菩提，名難修行。謂諸眾生計修苦行止惡起善方得菩提，為化彼故先示同彼修諸苦行，為顯非但持戒得淨，要由定慧方得淨故，現捨苦行修處中行方得菩提。有契經說：「如來先世迦葉佛時，作是罵言：『何處沙門剃鬚髮者？有大菩提無上菩提極難得故。』由彼惡業，今受如是難行苦果。」此言亦是為止惡行現化所作。若不爾者，何有繫屬一生菩薩，已曾親事無量如來殖諸善本，性憶宿命更起如是重語惡行？當知此言為欲化度，宜聞此言而得度者，令於佛所離此言故。
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經曰：又如眾生慶慰語業，由是眾生展轉談論遞相慶慰。如是如來成所作智慶語化業，由是如來宣暢種種隨所樂法，文義巧妙，小智眾生初聞尚信，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生慶慰語業，由是眾生展轉談論遞相慶慰。如是如來成所作智慶語化業，由是如來宣暢種種隨所樂法，文義巧妙，小智眾生初聞尚信，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
論曰：
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此中顯示慶慰語化化語業相。慶慰即是喜悅差別，語能生彼，故名慶慰。聞此語言，展轉發生大歡喜故。謂諸有情由發語心增上力故，各別識上語業相現為增上緣，令餘識變似語業相，各謂聞他語言生喜。成所作智化作語業，應知亦爾。自現妙音令他心變，謂聞佛語生歡喜故。隨所樂法者，隨彼因力所應樂聞，人天三乘諸差別法。文巧妙者，字句顯美令樂聞故。義巧妙者，理趣分明易解了故。小智眾生初聞尚信者，謂佛言音具六十德，諸凡愚慧暫時得聞尚生信解，何況其餘聰愍者慧。成所作智名慶慰者，能現化語宣說一切巧妙文義，生諸有情歡喜心故，亦能加被善現等輩，以佛言音宣說甚深難測量法，如是此智能加被他一切論者，一切色類乃至虛空，亦能發起化語說法，當知此事不可思議。
此中顯示慶慰語化化語業相。慶慰即是喜悅差別，語能生彼，故名慶慰。聞此語言，展轉發生大歡喜故。謂諸有情由發語心增上力故，各別識上語業相現為增上緣，令餘識變似語業相，各謂聞他語言生喜。成所作智化作語業，應知亦爾。自現妙音令他心變，謂聞佛語生歡喜故。隨所樂法者，隨彼因力所應樂聞，人天三乘諸差別法。文巧妙者，字句顯美令樂聞故。義巧妙者，理趣分明易解了故。小智眾生初聞尚信者，謂佛言音具六十德，諸凡愚慧暫時得聞尚生信解，何況其餘聰愍者慧。成所作智名慶慰者，能現化語宣說一切巧妙文義，生諸有情歡喜心故，亦能加被善現等輩，以佛言音宣說甚深難測量法，如是此智能加被他一切論者，一切色類乃至虛空，亦能發起化語說法，當知此事不可思議。
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經曰：又如眾生方便語業，由是眾生展轉指授務專所作，毀惡讚善更相召命。如是如來成所作智，所起方便語變化業，由是如來立正學處，毀諸放逸、讚不放逸，又復建立隨信行人、隨法行等，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生方便語業，由是眾生展轉指授務專所作，毀惡讚善更相召命。如是如來成所作智，所起方便語變化業，由是如來立正學處，毀諸放逸、讚不放逸，又復建立隨信行人、隨法行等，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
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此中顯示方便語化化語業相。如諸世間方便語業更相教示，諸所應作、不應作事，利益親友放逸眾生加行起作，故名方便。如是如來由大悲故，為諸有情安立學處，令伏諸惡、修世間善，安立聖道分位差別，令入正道出離三界，成所作智能發化語，成辦斯事，謂息諸惡、發起諸善，是此語用。
此中顯示方便語化化語業相。如諸世間方便語業更相教示，諸所應作、不應作事，利益親友放逸眾生加行起作，故名方便。如是如來由大悲故，為諸有情安立學處，令伏諸惡、修世間善，安立聖道分位差別，令入正道出離三界，成所作智能發化語，成辦斯事，謂息諸惡、發起諸善，是此語用。
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經曰：又如眾生辯揚語業，由是眾生展轉開示所不了義，宣諷諸論。如是如來成所作智辯語化業，由是如來斷諸眾生無量疑惑，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生辯揚語業，由是眾生展轉開示所不了義，宣諷諸論。如是如來成所作智辯語化業，由是如來斷諸眾生無量疑惑，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
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此中顯示辯揚語化化語業相。成所作智隨諸眾生意樂差別現化語業，說種種義斷諸疑惑，謂發一音表一切義，令諸有情隨類獲益。如契經言：「佛以一音演說諸法，眾生隨類各得開解，或有怖畏，或有歡喜，或生厭離，或復斷疑。」此是如來本願所引不思議力所發化語，一音能斷一切眾疑，若作化身亦令眾生一質異見利樂事成。
此中顯示辯揚語化化語業相。成所作智隨諸眾生意樂差別現化語業，說種種義斷諸疑惑，謂發一音表一切義，令諸有情隨類獲益。如契經言：「佛以一音演說諸法，眾生隨類各得開解，或有怖畏，或有歡喜，或生厭離，或復斷疑。」此是如來本願所引不思議力所發化語，一音能斷一切眾疑，若作化身亦令眾生一質異見利樂事成。
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經曰：又如眾生決擇意業，由是眾生決擇可作及不可作。如是如來成所作智決意化業，由是如來決擇眾生八萬四千心行差別，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生決擇意業，由是眾生決擇可作及不可作。如是如來成所作智決意化業，由是如來決擇眾生八萬四千心行差別，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：此中顯示決擇意化化意業相。成所作智相應意業能起化故，名化意業。此能決擇所化眾生八萬四千心行差別，或復此智相分中現變化意業似，能決擇眾生八萬四千心行，令彼了知得勝義利。云何八萬四千心行？謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別，此能障礙八萬四千波羅蜜多、陀羅尼門、三摩地等，如《賢劫經》廣說其相，所謂最初修習行法波羅蜜多，乃至最後分布佛體波羅蜜多，三百五十一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百，對治貪瞋癡及等分有情心行八千四百，除四大種及六無義所生過失，十轉合數八萬四千。修習此故復得成就八萬四千陀羅尼門、三摩地等，此猶略說廣則無量。
論曰：此中顯示決擇意化化意業相。成所作智相應意業能起化故，名化意業。此能決擇所化眾生八萬四千心行差別，或復此智相分中現變化意業似，能決擇眾生八萬四千心行，令彼了知得勝義利。云何八萬四千心行？謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別，此能障礙八萬四千波羅蜜多、陀羅尼門、三摩地等，如《賢劫經》廣說其相，所謂最初修習行法波羅蜜多，乃至最後分布佛體波羅蜜多，三百五十一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百，對治貪瞋癡及等分有情心行八千四百，除四大種及六無義所生過失，十轉合數八萬四千。修習此故復得成就八萬四千陀羅尼門、三摩地等，此猶略說廣則無量。
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經曰：又如眾生造作意業，由是眾生造作種種諸所起業。如是如來成所作智造意化業，由是如來觀諸眾生所行之行，行與不行、若得若失，為令取捨造作對治，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生造作意業，由是眾生造作種種諸所起業。如是如來成所作智造意化業，由是如來觀諸眾生所行之行，行與不行、若得若失，為令取捨造作對治，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
論曰：
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此中顯示造作意化化意業相。隨所觀察一切有情所行之行，若諸惡行，不行有得、行即有失；若諸善行，行即有得、不行有失。如是觀察為欲令彼取得捨失，於德造作任持對治，於失造作遠離對治。成所作智相應意業能起化故，名化意業。雖諸如來於一切事無有功用，而令眾生心等變現似有造作，故名造作。或復此智相分中現變化意業，似能觀察一切有情諸行得失，令彼了知得勝義利。
此中顯示造作意化化意業相。隨所觀察一切有情所行之行，若諸惡行，不行有得、行即有失；若諸善行，行即有得、不行有失。如是觀察為欲令彼取得捨失，於德造作任持對治，於失造作遠離對治。成所作智相應意業能起化故，名化意業。雖諸如來於一切事無有功用，而令眾生心等變現似有造作，故名造作。或復此智相分中現變化意業，似能觀察一切有情諸行得失，令彼了知得勝義利。
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經曰：又如眾生發起意業，由是眾生發起諸業。如是如來成所作智發意化業，由是如來為欲宣說彼對治故，顯彼所樂名句字身，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生發起意業，由是眾生發起諸業。如是如來成所作智發意化業，由是如來為欲宣說彼對治故，顯彼所樂名句字身，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
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此中顯示發起意化化意業相。成所作智相應意業，能發身語二種業故，就用說名發起意業。或此意業由智發起，是故說名發起意業，能起化故，或智相分現似彼故。此化意業為欲宣說彼對治者，為說有情諸行對治，此所說法名句字身以為自性，是故顯示名句字身。如來隨彼有情所樂說名身等，令起愛樂發生對治，是則如來成所作智相分中現變化意業發名身等，宣說有情諸行對治。由此力故，令諸有情自心變似佛所說法。深生愛樂發起對治，是故說名發起意業。
此中顯示發起意化化意業相。成所作智相應意業，能發身語二種業故，就用說名發起意業。或此意業由智發起，是故說名發起意業，能起化故，或智相分現似彼故。此化意業為欲宣說彼對治者，為說有情諸行對治，此所說法名句字身以為自性，是故顯示名句字身。如來隨彼有情所樂說名身等，令起愛樂發生對治，是則如來成所作智相分中現變化意業發名身等，宣說有情諸行對治。由此力故，令諸有情自心變似佛所說法。深生愛樂發起對治，是故說名發起意業。
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經曰：又如眾生受領意業，由是眾生受領苦樂。如是如來成所作智受意化業，由是如來於定不定反問置記，為記別故，隨其所應受領去來現在等義，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
經曰：又如眾生受領意業，由是眾生受領苦樂。如是如來成所作智受意化業，由是如來於定不定反問置記，為記別故，隨其所應受領去來現在等義，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。
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論曰：
論曰：
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此中顯示受領意化化意業相。受相應思能動其心令受苦樂，是故說名受領意業。成所作智受相應思能起化故，名化意業。或相分中現化意業，名化意業。於四記問為記別故，隨其所應如實了知一切問已，領三世等無量法義如實了知，一一自體如實知已，隨其所應一一記別無有顛倒。
此中顯示受領意化化意業相。受相應思能動其心令受苦樂，是故說名受領意業。成所作智受相應思能起化故，名化意業。或相分中現化意業，名化意業。於四記問為記別故，隨其所應如實了知一切問已，領三世等無量法義如實了知，一一自體如實知已，隨其所應一一記別無有顛倒。
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言四記者：一、一向記；二、分別記；三、反問記；四、默置記。一向記者，如有問言：「一切生者決定滅耶？佛法僧寶良福田耶？」如是等問應一向記，此義決定。分別記者，如有問言：「一切滅者定更生耶？佛法僧寶唯有一耶？」如是等問應分別記，此義不定。反問記者，如有問言：「菩薩十地為上為下？佛法僧寶為勝為劣？」如是等問應反問記，汝望何問？默置記者，如有問言：「實有性我為善為惡，石女兒色為黑為白？」如是等問應默置記，不應記故，長戲論故。
言四記者：一、一向記；二、分別記；三、反問記；四、默置記。一向記者，如有問言：「一切生者決定滅耶？佛法僧寶良福田耶？」如是等問應一向記，此義決定。分別記者，如有問言：「一切滅者定更生耶？佛法僧寶唯有一耶？」如是等問應分別記，此義不定。反問記者，如有問言：「菩薩十地為上為下？佛法僧寶為勝為劣？」如是等問應反問記，汝望何問？默置記者，如有問言：「實有性我為善為惡，石女兒色為黑為白？」如是等問應默置記，不應記故，長戲論故。
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應知此中身語化業，或自身相應，或他身相應，或不相應；意化業唯自他相應。由此即釋三種神變，謂神通、教誡、記說神變。此佛化業於一切種恒時隨逐不可思議，作用數量國土差別不思議故，利有情用無休息轉不思議故。一切如來三種化業，為欲成熟有情為先，說名第一方便善巧。是故契經說：「佛世尊名大智藥，能除一切煩惱病故。」
應知此中身語化業，或自身相應，或他身相應，或不相應；意化業唯自他相應。由此即釋三種神變，謂神通、教誡、記說神變。此佛化業於一切種恒時隨逐不可思議，作用數量國土差別不思議故，利有情用無休息轉不思議故。一切如來三種化業，為欲成熟有情為先，說名第一方便善巧。是故契經說：「佛世尊名大智藥，能除一切煩惱病故。」
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經曰：爾時，妙生菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！為獨如來於淨法界受用和合一味事智？而諸菩薩亦能如是？」佛告妙生：「菩薩亦能受用和合一味事智。」
經曰：爾時，妙生菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！為獨如來於淨法界受用和合一味事智？而諸菩薩亦能如是？」佛告妙生：「菩薩亦能受用和合一味事智。」
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論曰：
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今依受用和合一味事智為問。前辯佛地但說如來清淨法界體唯一味，佛鏡智等於中受用和合一味無動無作。妙生菩薩意疑此事，為唯如來？亦通菩薩？故作此問。或前但說有五種法攝大覺地，清淨法界體唯一味，鏡智依此緣此而生無分別故，亦唯一相。平等性智通緣真如離二分別，亦唯一相。其餘二智為饒益他，亦依真如無異分別，亦唯一相。如是唯佛受用和合一味事智，應不通餘，為欲審定故作此問。此中既言，於淨法界受用和合一味事智，證知於餘無有受用和合一味智。能受用、所應受用和合一味真如境界，故名受用。共同一事，故名為和。雖同一事或復離別，為顯於中常不離別，故復言合。所緣能緣平等平等，畢竟和合不離別故。味者堅實，即所受用所緣法界真如一味。事謂事用，智者即是能受用智。正取鏡智、平等性智，兼取餘二，多緣真故。或一味者，能受用智無分別故。事者是果，緣淨法界而生起故。或能受用即是捨受，無苦無樂平等一類，故名一味。事者果也，即此相應圓鏡智等，由彼力生故名彼果。或是行捨無功用相，於一切處一味而轉，能受用智說名事智。或智自能領受己體，故名受用，自他二種分別無故，說名一味，事者果也，從眾因緣，遠離二想恒時轉故。
今依受用和合一味事智為問。前辯佛地但說如來清淨法界體唯一味，佛鏡智等於中受用和合一味無動無作。妙生菩薩意疑此事，為唯如來？亦通菩薩？故作此問。或前但說有五種法攝大覺地，清淨法界體唯一味，鏡智依此緣此而生無分別故，亦唯一相。平等性智通緣真如離二分別，亦唯一相。其餘二智為饒益他，亦依真如無異分別，亦唯一相。如是唯佛受用和合一味事智，應不通餘，為欲審定故作此問。此中既言，於淨法界受用和合一味事智，證知於餘無有受用和合一味智。能受用、所應受用和合一味真如境界，故名受用。共同一事，故名為和。雖同一事或復離別，為顯於中常不離別，故復言合。所緣能緣平等平等，畢竟和合不離別故。味者堅實，即所受用所緣法界真如一味。事謂事用，智者即是能受用智。正取鏡智、平等性智，兼取餘二，多緣真故。或一味者，能受用智無分別故。事者是果，緣淨法界而生起故。或能受用即是捨受，無苦無樂平等一類，故名一味。事者果也，即此相應圓鏡智等，由彼力生故名彼果。或是行捨無功用相，於一切處一味而轉，能受用智說名事智。或智自能領受己體，故名受用，自他二種分別無故，說名一味，事者果也，從眾因緣，遠離二想恒時轉故。
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菩薩亦能等者，此中意說，受用和合一味事智非獨如來，若諸菩薩亦能如是。云何但言有五種法攝大覺地？此中意說，佛地唯是五法所攝，不說五法唯攝佛地，亦能攝諸菩薩地故。
菩薩亦能等者，此中意說，受用和合一味事智非獨如來，若諸菩薩亦能如是。云何但言有五種法攝大覺地？此中意說，佛地唯是五法所攝，不說五法唯攝佛地，亦能攝諸菩薩地故。
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經曰：妙生菩薩復白佛言：「何等菩薩受用和合一味事智？」佛告妙生：「證得無生法忍菩薩。由彼菩薩無生法中，得忍解時對治二想，由遣自他二種想故，得平等心。從此已上彼諸菩薩，自他異想不復現前，受用和合一味事智。」
經曰：妙生菩薩復白佛言：「何等菩薩受用和合一味事智？」佛告妙生：「證得無生法忍菩薩。由彼菩薩無生法中，得忍解時對治二想，由遣自他二種想故，得平等心。從此已上彼諸菩薩，自他異想不復現前，受用和合一味事智。」
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論曰：
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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為顯示得大乘無生法忍菩薩，或住功用有加行道菩薩，未有受用和合一味事智，故復問言：「何等菩薩受用和合一味事智？」證得無生法忍菩薩，謂從初地已上菩薩，證得二空所顯真如，觀一切法遍計所執本性無生亦無有滅，本來寂靜自性涅槃，受用和合一味事智。非如二乘見道現觀，但證生空所顯真如，未證法空所顯真理，未能現觀諸法平等受用和合一味事智。地前菩薩亦未能證，未見真如，和合一味平等性智未現行故。有義，初地已上菩薩復有三種：一、初發心，謂在初地，已入見道正性離生，真無漏心創現行故；二、已修行，謂上六地，已得修道，進修行故；三、不退轉，謂上三地，修道已滿，離諸功用無加行道任運現前，一切煩惱畢竟不起，念念勝進無退轉故。此中唯取八地已上，觀一切法本來無生今亦不起，得上品忍一向清淨，恒起無漏任運而轉，由得此故說名證得無生法忍。如契經言：「八地已上諸菩薩眾，離法想故無我我所，觀一切法非常無常，無生無起、自他平等。」乃至廣說。由得任運二想對治，於一切處得平等心。從此已上離二想故，離諸功用及加行故，一向無漏極清淨故，無分別智已得自在任運轉故，方得說名受用和合一味事智。初地菩薩雖已證得自他平等，而有功用加行作意，未清淨故而未建立。
為顯示得大乘無生法忍菩薩，或住功用有加行道菩薩，未有受用和合一味事智，故復問言：「何等菩薩受用和合一味事智？」證得無生法忍菩薩，謂從初地已上菩薩，證得二空所顯真如，觀一切法遍計所執本性無生亦無有滅，本來寂靜自性涅槃，受用和合一味事智。非如二乘見道現觀，但證生空所顯真如，未證法空所顯真理，未能現觀諸法平等受用和合一味事智。地前菩薩亦未能證，未見真如，和合一味平等性智未現行故。有義，初地已上菩薩復有三種：一、初發心，謂在初地，已入見道正性離生，真無漏心創現行故；二、已修行，謂上六地，已得修道，進修行故；三、不退轉，謂上三地，修道已滿，離諸功用無加行道任運現前，一切煩惱畢竟不起，念念勝進無退轉故。此中唯取八地已上，觀一切法本來無生今亦不起，得上品忍一向清淨，恒起無漏任運而轉，由得此故說名證得無生法忍。如契經言：「八地已上諸菩薩眾，離法想故無我我所，觀一切法非常無常，無生無起、自他平等。」乃至廣說。由得任運二想對治，於一切處得平等心。從此已上離二想故，離諸功用及加行故，一向無漏極清淨故，無分別智已得自在任運轉故，方得說名受用和合一味事智。初地菩薩雖已證得自他平等，而有功用加行作意，未清淨故而未建立。
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經曰：妙生菩薩復白佛言：「唯願如來，廣說譬喻，令諸菩薩悟甚深義，隨所化緣廣宣流布，令諸眾生聞已疾悟無生法忍。」
經曰：妙生菩薩復白佛言：「唯願如來，廣說譬喻，令諸菩薩悟甚深義，隨所化緣廣宣流布，令諸眾生聞已疾悟無生法忍。」
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論曰：
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妙生菩薩為令上義因譬喻門明了易見，諸菩薩等聞是法已悟甚深義悟無生忍，故復請問。
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經曰：佛告妙生：「譬如三十三天未入雜林，終不能於若事若受無我我所和合受用。若入雜林，即無分別隨意受用。由此雜林有如是德，能令諸天入此林者，天諸果報若事若受，無所思惟和合受用。如是菩薩若未證得無生法忍，終不能得平等之心、平等之捨，乃與一切聲聞獨覺無有差別，有二想故，彼不能住受用和合一味事智。若已證得無生法忍，遣二想故得平等心，遂與聲聞獨覺差別，由平等心而能住捨受用和合一味事智。」
經曰：佛告妙生：「譬如三十三天未入雜林，終不能於若事若受無我我所和合受用。若入雜林，即無分別隨意受用。由此雜林有如是德，能令諸天入此林者，天諸果報若事若受，無所思惟和合受用。如是菩薩若未證得無生法忍，終不能得平等之心、平等之捨，乃與一切聲聞獨覺無有差別，有二想故，彼不能住受用和合一味事智。若已證得無生法忍，遣二想故得平等心，遂與聲聞獨覺差別，由平等心而能住捨受用和合一味事智。」
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三十三天有一雜林，諸天和合福力所感，令諸天眾不在此林，宮殿等事業樂等受勝劣有異，有我我所差別受用。若在此林，若事若受都無勝劣，皆同上妙無我我所，和合受用能令平等，和合受用故名雜林。此由諸天各修平等和合福業增上力故，令彼諸天阿賴耶識變現此林，同處同時同一相狀。由此雜林增上力故，令彼轉識亦同變現，雖各受用而謂無別。如是地前菩薩、二乘，未證二空所顯真如無生法忍，有見道斷差別執故，未離自他差別二想，未得無漏平等性智相應之心平等受捨，或復行捨，故不能住受用和合一味事智。有義，七地已下菩薩，猶有功用有加行道，猶有微細煩惱現行，未清淨故，未得任運無生法忍、妙觀察智相應平等，若心若捨，故不能住受用和合一味事智。
三十三天有一雜林，諸天和合福力所感，令諸天眾不在此林，宮殿等事業樂等受勝劣有異，有我我所差別受用。若在此林，若事若受都無勝劣，皆同上妙無我我所，和合受用能令平等，和合受用故名雜林。此由諸天各修平等和合福業增上力故，令彼諸天阿賴耶識變現此林，同處同時同一相狀。由此雜林增上力故，令彼轉識亦同變現，雖各受用而謂無別。如是地前菩薩、二乘，未證二空所顯真如無生法忍，有見道斷差別執故，未離自他差別二想，未得無漏平等性智相應之心平等受捨，或復行捨，故不能住受用和合一味事智。有義，七地已下菩薩，猶有功用有加行道，猶有微細煩惱現行，未清淨故，未得任運無生法忍、妙觀察智相應平等，若心若捨，故不能住受用和合一味事智。
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經曰：「復次，妙生！譬如種種大小眾流未入大海，各別所依異水少水，水有增減，隨其水業所作各異，少分依持水族生命。若入大海無別所依，水無差別、水無限量、水無增減、所作業一，廣大依持水族生命。如是菩薩若未證入如來清淨法界大海，各別所依異智少智智有增減，隨其智業所作各異，少分眾生成熟善根之所依止。若已證入如來清淨法界大海，無別所依，智無差別、智無限量、智無增減，受用和合一味事智，無量眾生成熟善根之所依止。」
經曰：「復次，妙生！譬如種種大小眾流未入大海，各別所依異水少水，水有增減，隨其水業所作各異，少分依持水族生命。若入大海無別所依，水無差別、水無限量、水無增減、所作業一，廣大依持水族生命。如是菩薩若未證入如來清淨法界大海，各別所依異智少智智有增減，隨其智業所作各異，少分眾生成熟善根之所依止。若已證入如來清淨法界大海，無別所依，智無差別、智無限量、智無增減，受用和合一味事智，無量眾生成熟善根之所依止。」
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大眾流者，謂殑伽等四種大河。小眾流者，謂餘小河。未入大海各別所依者，種種地方為所依故。異水者，清濁灰美，水差別故。少水者，望大海故。水有增減者，少雨多雨時差別故。隨其水業所作各異者，種種氣味勢力成熟有差別故。少分依持水族生命者，少數少量水族有情所依持故。若入大海無別所依等者，與前所說一切相違，應知其相。廣大依持者，此依數廣量大而說。如是菩薩未證如來法界大海者，未證諸佛清淨法界。各別所依者，別別如來為所依故。異智者，各別勝解所修成故。少智者，望佛智故。智有增減者，諸地相望有勝劣故，及定相望有勝劣故。隨其智業所作各異者，諸菩薩定數量別故，所作各異，隨諸菩薩勝解勢力，緣有情界能有所作。過此不轉，是故各異。少分眾生等者，少數少量成熟善根所依止故，由諸菩薩增上力故，隨分令他善根成熟。諸菩薩定望如來定，數量少故，化諸有情利樂亦少。若證如來法界大海者，已證諸佛清淨法界。無別所依者，清淨真如為所依故，無漏界中不可建立諸佛有異，何況菩薩。智無差別者，圓鏡智等皆相似故，無有自他分別異故。智無限量者，了達無邊所知境故。智無增減者，等清淨故，遍知境界無少多故。受用和合一味事智者，平等智等一切所作皆相似故。無量眾生等者，若數若量皆無量故，福德智慧無盡資糧皆平等故。由得法身，窮生死際一切有情成熟善根所依止故。
大眾流者，謂殑伽等四種大河。小眾流者，謂餘小河。未入大海各別所依者，種種地方為所依故。異水者，清濁灰美，水差別故。少水者，望大海故。水有增減者，少雨多雨時差別故。隨其水業所作各異者，種種氣味勢力成熟有差別故。少分依持水族生命者，少數少量水族有情所依持故。若入大海無別所依等者，與前所說一切相違，應知其相。廣大依持者，此依數廣量大而說。如是菩薩未證如來法界大海者，未證諸佛清淨法界。各別所依者，別別如來為所依故。異智者，各別勝解所修成故。少智者，望佛智故。智有增減者，諸地相望有勝劣故，及定相望有勝劣故。隨其智業所作各異者，諸菩薩定數量別故，所作各異，隨諸菩薩勝解勢力，緣有情界能有所作。過此不轉，是故各異。少分眾生等者，少數少量成熟善根所依止故，由諸菩薩增上力故，隨分令他善根成熟。諸菩薩定望如來定，數量少故，化諸有情利樂亦少。若證如來法界大海者，已證諸佛清淨法界。無別所依者，清淨真如為所依故，無漏界中不可建立諸佛有異，何況菩薩。智無差別者，圓鏡智等皆相似故，無有自他分別異故。智無限量者，了達無邊所知境故。智無增減者，等清淨故，遍知境界無少多故。受用和合一味事智者，平等智等一切所作皆相似故。無量眾生等者，若數若量皆無量故，福德智慧無盡資糧皆平等故。由得法身，窮生死際一切有情成熟善根所依止故。
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前後二喻有差別者，有義，前喻說諸菩薩未入已入或歡喜地或不動地；後大海喻，說諸菩薩未入已入或不動地或如來地。有義，二喻同說菩薩未得已得無生法忍，前說菩薩功德稠密喻如雜林，後說菩薩功德無盡喻如大海。
前後二喻有差別者，有義，前喻說諸菩薩未入已入或歡喜地或不動地；後大海喻，說諸菩薩未入已入或不動地或如來地。有義，二喻同說菩薩未得已得無生法忍，前說菩薩功德稠密喻如雜林，後說菩薩功德無盡喻如大海。
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佛地經論卷第六
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