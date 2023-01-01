佛地經論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地經論卷第五

親光菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親光菩薩等造

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

經曰：又如圓鏡周瑩其面，於一切處為諸影像遍起依緣。如是如來大圓鏡智，不斷無量眾行善瑩，為諸智影遍起依緣，謂聲聞乘諸智影像，獨一覺乘諸智影像，無上大乘諸智影像，為欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故，獨一覺人依獨覺乘而出離故，大乘之人依無上乘而出離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如圓鏡周瑩其面，於一切處為諸影像遍起依緣。如是如來大圓鏡智，不斷無量眾行善瑩，為諸智影遍起依緣，謂聲聞乘諸智影像，獨一覺乘諸智影像，無上大乘諸智影像，為欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故，獨一覺人依獨覺乘而出離故，大乘之人依無上乘而出離故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

云何一智於一切時，能生三乘一切智等諸法影像？釋此難言，又如圓鏡周瑩面等。如世圓鏡為遍於中現其面等一切影像，種種加行周瑩其面前後兩邊，於一切處普能為緣現一切影。鏡智亦爾，一切如來為菩薩時，雖有種性而為障覆未能現起，為遍於中生起三乘一切智等諸法影故，精勤修習不斷無量眾行善瑩，金剛喻定現在前時，離一切障清淨圓滿，遍能生起三乘智等一切影像。不斷，就方，無分限故無量，就時，無量時故。此言因位遍一切處，於無量時勤修眾行，除障善瑩大圓鏡智，能生三乘智等影像。又即鏡智遍處恒時離諸垢穢，種種行德圓滿莊嚴極圓淨故，一切處時能起諸影。如說殊勝金剛喻定斷一切障，證得如來大圓鏡智，種種功德圓滿莊嚴，於一切處及無量時能起三乘一切影像。此中意說，各別善根成熟差別勝道生時，大圓鏡智或近或遠，隨其所應為作強緣，決定種性各依自乘而得出離，不定種性或依大乘或依餘乘而得出離。言出離者，即是涅槃。諸三乘人用自種性以為因緣，如來鏡智為增上緣，精勤方便修集資糧引生聖道，除煩惱障及所知障，隨其所應各證涅槃。決定種性聲聞獨覺住無學位，樂寂滅故發業潤生，諸煩惱障永滅除故，先業煩惱所感身心，任運滅已更不受生，無所依故。一切有漏無漏有為諸行種子，皆隨斷滅，唯有轉依無戲論相離垢真如清淨法界解脫身在，名無餘依般涅槃界，常住安樂究竟寂滅，不墮眾數不可思議。同諸如來，但無有為無漏功德所莊嚴故，無有更起利益安樂有情事故。不同如來，不定種性聲聞獨覺住無學位，雖無煩惱樂菩提故，由定願力留身相續修大乘行，乃至獲得金剛喻定，一切障滅證佛三身。雖有有為無漏功德，而無有漏身心在故，證無餘依大涅槃界。依謂三界有漏身心。若諸菩薩斷二障盡得佛果時，即得說名證無餘依大涅槃界。是故二乘先入有餘依涅槃界，後入無餘依涅槃界。菩薩初證如來地時，頓證二種大涅槃界，一切有漏身心盡故，名無餘依。猶有變化似有漏相身心在故，名有餘依。悲智無斷所證得故，亦名無住大涅槃界。涅槃即是真如體上障永滅義，由無漏慧簡擇諦理，斷諸雜染而證得故。亦名擇滅，如是擇滅於真如上假施設有，無別實物。至究竟位說名涅槃，無所趣故，無臭穢故，離編織故，離稠林故，名為涅槃。聲聞獨覺有所知障習氣未滅，云何證得究竟涅槃？所知障習是無知故，非染污故，障菩提果不障涅槃，非煩惱故，不能潤生。若無願力迴心趣大至無學位，盡其壽量必永寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一智於一切時，能生三乘一切智等諸法影像？釋此難言，又如圓鏡周瑩面等。如世圓鏡為遍於中現其面等一切影像，種種加行周瑩其面前後兩邊，於一切處普能為緣現一切影。鏡智亦爾，一切如來為菩薩時，雖有種性而為障覆未能現起，為遍於中生起三乘一切智等諸法影故，精勤修習不斷無量眾行善瑩，金剛喻定現在前時，離一切障清淨圓滿，遍能生起三乘智等一切影像。不斷，就方，無分限故無量，就時，無量時故。此言因位遍一切處，於無量時勤修眾行，除障善瑩大圓鏡智，能生三乘智等影像。又即鏡智遍處恒時離諸垢穢，種種行德圓滿莊嚴極圓淨故，一切處時能起諸影。如說殊勝金剛喻定斷一切障，證得如來大圓鏡智，種種功德圓滿莊嚴，於一切處及無量時能起三乘一切影像。此中意說，各別善根成熟差別勝道生時，大圓鏡智或近或遠，隨其所應為作強緣，決定種性各依自乘而得出離，不定種性或依大乘或依餘乘而得出離。言出離者，即是涅槃。諸三乘人用自種性以為因緣，如來鏡智為增上緣，精勤方便修集資糧引生聖道，除煩惱障及所知障，隨其所應各證涅槃。決定種性聲聞獨覺住無學位，樂寂滅故發業潤生，諸煩惱障永滅除故，先業煩惱所感身心，任運滅已更不受生，無所依故。一切有漏無漏有為諸行種子，皆隨斷滅，唯有轉依無戲論相離垢真如清淨法界解脫身在，名無餘依般涅槃界，常住安樂究竟寂滅，不墮眾數不可思議。同諸如來，但無有為無漏功德所莊嚴故，無有更起利益安樂有情事故。不同如來，不定種性聲聞獨覺住無學位，雖無煩惱樂菩提故，由定願力留身相續修大乘行，乃至獲得金剛喻定，一切障滅證佛三身。雖有有為無漏功德，而無有漏身心在故，證無餘依大涅槃界。依謂三界有漏身心。若諸菩薩斷二障盡得佛果時，即得說名證無餘依大涅槃界。是故二乘先入有餘依涅槃界，後入無餘依涅槃界。菩薩初證如來地時，頓證二種大涅槃界，一切有漏身心盡故，名無餘依。猶有變化似有漏相身心在故，名有餘依。悲智無斷所證得故，亦名無住大涅槃界。涅槃即是真如體上障永滅義，由無漏慧簡擇諦理，斷諸雜染而證得故。亦名擇滅，如是擇滅於真如上假施設有，無別實物。至究竟位說名涅槃，無所趣故，無臭穢故，離編織故，離稠林故，名為涅槃。聲聞獨覺有所知障習氣未滅，云何證得究竟涅槃？所知障習是無知故，非染污故，障菩提果不障涅槃，非煩惱故，不能潤生。若無願力迴心趣大至無學位，盡其壽量必永寂滅。

經曰：如圓鏡中大影可得，所謂大地大山大樹大宮舍影，而是圓鏡不等彼量。如是如來圓鏡智上，從極喜地乃至佛地智影可得，及與一切世出世法智影可得，而圓鏡智非彼分量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如圓鏡中大影可得，所謂大地大山大樹大宮舍影，而是圓鏡不等彼量。如是如來圓鏡智上，從極喜地乃至佛地智影可得，及與一切世出世法智影可得，而圓鏡智非彼分量。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

若圓鏡智能起智影，應同彼量差別可得。釋此難言，如圓鏡中大影可得，謂大地等。如世圓鏡，雖能為緣起地等影，而是圓鏡不等彼量，一小鏡中眾多山等大影可得，一大鏡中眾多石等小影可得，雖有形礙而不同影大小數量。鏡智亦爾，雖起諸地世出世間諸智影像無形礙故，而不同彼一切智影大小數量，由是因緣諸佛鏡智名大智藏，世出世間智根本故，如說世尊成大智藏鏡智，能生一切智故。應知此中以智名說一切功德，由是鏡智相應淨識具足一切自利利他功德種子，能為因緣生自身中智等影像，為增上緣生他身中智等影像。由此鏡智能變現身生智說法，展轉生他智等影故，或悲願力熏修所成，任運為他智等善法增上緣故，令他身中智等善法易得生長。是故經言：「一切眾生所有善法及殊勝果，皆是如來慈悲願力增上所起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若圓鏡智能起智影，應同彼量差別可得。釋此難言，如圓鏡中大影可得，謂大地等。如世圓鏡，雖能為緣起地等影，而是圓鏡不等彼量，一小鏡中眾多山等大影可得，一大鏡中眾多石等小影可得，雖有形礙而不同影大小數量。鏡智亦爾，雖起諸地世出世間諸智影像無形礙故，而不同彼一切智影大小數量，由是因緣諸佛鏡智名大智藏，世出世間智根本故，如說世尊成大智藏鏡智，能生一切智故。應知此中以智名說一切功德，由是鏡智相應淨識具足一切自利利他功德種子，能為因緣生自身中智等影像，為增上緣生他身中智等影像。由此鏡智能變現身生智說法，展轉生他智等影故，或悲願力熏修所成，任運為他智等善法增上緣故，令他身中智等善法易得生長。是故經言：「一切眾生所有善法及殊勝果，皆是如來慈悲願力增上所起。」

經曰：又如圓鏡，非處障質影像起緣。如是如來大圓鏡智，非惡友攝聞不正法障礙眾生智影起緣，彼非器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如圓鏡，非處障質影像起緣。如是如來大圓鏡智，非惡友攝聞不正法障礙眾生智影起緣，彼非器故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

若圓鏡智為令三乘得出離故生諸智影，又悲願力熏修所成為增上緣，生世出世諸智影者，云何世間諸外道等正智不生？能生因緣常和合故，諸外道等應無顛倒。釋此難言，又如圓鏡非處障質影像緣等，如世圓鏡雖能為緣現諸影像，而非處在壁障等質影像起緣。如來鏡智亦復如是，雖能為緣生智影像，而非處在惡知識攝、愛樂聽聞邪法障者智影生緣，以彼非是可加被器、聞正法器。是故外道，聖道不生常懷顛倒，善法種子被損伏故，惡法種子遇生緣故。一切眾生無始時來，習善時少造惡時多，是故善法雖遇強緣亦難生長，惡法雖遇少小外緣則便熾盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若圓鏡智為令三乘得出離故生諸智影，又悲願力熏修所成為增上緣，生世出世諸智影者，云何世間諸外道等正智不生？能生因緣常和合故，諸外道等應無顛倒。釋此難言，又如圓鏡非處障質影像緣等，如世圓鏡雖能為緣現諸影像，而非處在壁障等質影像起緣。如來鏡智亦復如是，雖能為緣生智影像，而非處在惡知識攝、愛樂聽聞邪法障者智影生緣，以彼非是可加被器、聞正法器。是故外道，聖道不生常懷顛倒，善法種子被損伏故，惡法種子遇生緣故。一切眾生無始時來，習善時少造惡時多，是故善法雖遇強緣亦難生長，惡法雖遇少小外緣則便熾盛。

經曰：又如圓鏡，非處闇質影像起緣。如是如來大圓鏡智，非處樂惡愚昧眾生智影起緣，彼非器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如圓鏡，非處闇質影像起緣。如是如來大圓鏡智，非處樂惡愚昧眾生智影起緣，彼非器故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

如外緣障智影不生，如是內緣宿習樂惡無明闇障智影不起。諸樂惡者，雖貪瞋等一切煩惱悉皆熾盛，而癡偏重，以不了知善惡因果勝劣事故。世間現有諸佛正法，利益安樂一切眾生，三寶良田生長一切世出世間無量福聚，不欲聽受不樂歸依，而反聽受無利無樂外道邪法，歸依生長能感眾苦，無量惡業種種邪神，豈非無明癡闇障力？是故障善無明最重，當勤修習智慧光明，無明重者非善器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如外緣障智影不生，如是內緣宿習樂惡無明闇障智影不起。諸樂惡者，雖貪瞋等一切煩惱悉皆熾盛，而癡偏重，以不了知善惡因果勝劣事故。世間現有諸佛正法，利益安樂一切眾生，三寶良田生長一切世出世間無量福聚，不欲聽受不樂歸依，而反聽受無利無樂外道邪法，歸依生長能感眾苦，無量惡業種種邪神，豈非無明癡闇障力？是故障善無明最重，當勤修習智慧光明，無明重者非善器故。

經曰：又如圓鏡，非處遠質影像起緣。如是如來大圓鏡智，非處不淨感匱法業不信眾生智影起緣，彼非器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如圓鏡，非處遠質影像起緣。如是如來大圓鏡智，非處不淨感匱法業不信眾生智影起緣，彼非器故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

如是內外二緣障力智影不生：一由先世感匱法業，令於多時不聞正法，謂於前生誹毀正法，由此業障經無量劫不聞佛法，即此不聞諸佛正法，是彼業果障彼智影令不得生不聞正法。其體是無，云何得名謗正法果？云何能障可生智影？不即說彼不聞正法為果為障，然說由彼感匱法業，所得不能聽受正法、不具根等愚鈍身心為果為障。二由不信，謂無種性無涅槃法，不樂涅槃，無有出世聖道種子，於證真如有畢竟障，聞出世法都不信受，畢竟不得三乘涅槃。如是一切身心相續不清淨故，非聖法器，暫時畢竟不生出世功德智影，如濁穢水不能發生月等影像。鏡智亦爾，於彼不能生智影像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是內外二緣障力智影不生：一由先世感匱法業，令於多時不聞正法，謂於前生誹毀正法，由此業障經無量劫不聞佛法，即此不聞諸佛正法，是彼業果障彼智影令不得生不聞正法。其體是無，云何得名謗正法果？云何能障可生智影？不即說彼不聞正法為果為障，然說由彼感匱法業，所得不能聽受正法、不具根等愚鈍身心為果為障。二由不信，謂無種性無涅槃法，不樂涅槃，無有出世聖道種子，於證真如有畢竟障，聞出世法都不信受，畢竟不得三乘涅槃。如是一切身心相續不清淨故，非聖法器，暫時畢竟不生出世功德智影，如濁穢水不能發生月等影像。鏡智亦爾，於彼不能生智影像。

如是略說大圓鏡智有九種相，勝所餘智，謂訓詞相、無分別相、障清淨相、依止因緣生智影相、無有我所無攝受相、不忘一切所知境相、遍處恒時生智影相、能生一切智根本相、於非法器不能生相。此有三種非聖法器：一者、親近不善知識聞不正法，暫時有障非聖法器；二者、煩惱癡障所障非聖法器；三者、極重業障所障，及無出世聖道種子，久時畢竟非聖法器。如是三種總名第九於非法器不能生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是略說大圓鏡智有九種相，勝所餘智，謂訓詞相、無分別相、障清淨相、依止因緣生智影相、無有我所無攝受相、不忘一切所知境相、遍處恒時生智影相、能生一切智根本相、於非法器不能生相。此有三種非聖法器：一者、親近不善知識聞不正法，暫時有障非聖法器；二者、煩惱癡障所障非聖法器；三者、極重業障所障，及無出世聖道種子，久時畢竟非聖法器。如是三種總名第九於非法器不能生相。

經曰：復次，妙生！平等性智者，由十種相圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次，妙生！平等性智者，由十種相圓滿成就。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

平等性智由十種相圓滿成就，應知即是十地修果，一一地中略說各證一平等性，修習圓滿成就佛地平等性智，是故說言，平等性智由十種相圓滿成就。若廣說者，一一地中各證無量平等法性，修習圓滿成就佛地平等性智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等性智由十種相圓滿成就，應知即是十地修果，一一地中略說各證一平等性，修習圓滿成就佛地平等性智，是故說言，平等性智由十種相圓滿成就。若廣說者，一一地中各證無量平等法性，修習圓滿成就佛地平等性智。

經曰：證得諸相增上喜愛，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：證得諸相增上喜愛，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸相者，謂諸大士相及諸隨好，相差別故，皆名為相。如是諸相，遠離遍計所執自性，說名平等。故契經言：「諸大士相，如來即說以為非相，是故說名諸大士相。」增上者，謂富貴自在，色等諸蘊，各別皆非富貴自在，和合亦非富貴自在，即別性故，諸法合時不捨自性，離此無實補特伽羅。是故一切富貴自在，遠離遍計所執自性，說名平等。故契經言：「世尊！我今解了一切以無我故無貧無富。」喜愛者，謂所有喜愛。由遍計力，於順彼法發生歡喜，於違彼法發生憂慼。遍計所執諸法無故，於彼一切遍計所執喜愛亦無，說名平等。達解如是所說諸相增上喜愛平等法性，故名證得。初地菩薩最初證得，後後地中漸漸方便修令增長，最後佛地圓滿成就，從此已後更無增長。由此證得圓滿成故，平等性智圓滿成就。應知此中圓滿成故，於第三處說第五轉，一切應說由圓滿成，義類相似言詞便故作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相者，謂諸大士相及諸隨好，相差別故，皆名為相。如是諸相，遠離遍計所執自性，說名平等。故契經言：「諸大士相，如來即說以為非相，是故說名諸大士相。」增上者，謂富貴自在，色等諸蘊，各別皆非富貴自在，和合亦非富貴自在，即別性故，諸法合時不捨自性，離此無實補特伽羅。是故一切富貴自在，遠離遍計所執自性，說名平等。故契經言：「世尊！我今解了一切以無我故無貧無富。」喜愛者，謂所有喜愛。由遍計力，於順彼法發生歡喜，於違彼法發生憂慼。遍計所執諸法無故，於彼一切遍計所執喜愛亦無，說名平等。達解如是所說諸相增上喜愛平等法性，故名證得。初地菩薩最初證得，後後地中漸漸方便修令增長，最後佛地圓滿成就，從此已後更無增長。由此證得圓滿成故，平等性智圓滿成就。應知此中圓滿成故，於第三處說第五轉，一切應說由圓滿成，義類相似言詞便故作如是說。

經曰：證得一切領受緣起，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：證得一切領受緣起，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

緣起有二：謂內及外。內緣起者，謂無明等十二有支。外緣起者，謂種芽等一切外物。內者應以雜染清淨二分行相順逆觀察；外者應以此有故彼有、此生故彼生行相觀察，謂種等有故、種等生故，芽等得有、芽等得生。此二緣起一切皆由因有故果有、因生故果生。無作用義是緣起義，空無我義、無補特伽羅義是緣起義。如是等義緣起自相，是所領受，故名領受。或假有情能領受故，名為領受。緣起諸法是所領受，如是一切領受緣起，無作用故、空無我故、無補特伽羅故，遠離遍計所執自性，說名平等。達解如是所說一切領受緣起平等法性，故名證得。由此證得，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。如是緣起平等法性，即一切法平等法性。如說梵志一切法性即是緣生緣起法性，悟解此故名為菩提。如佛所見，一切法性如此，即是緣起法性。又契經言：「不見少法離緣起性，此中緣起平等法性名緣起性。」依此密意說如是言，若見緣起即見法性，若見法性即見諸佛，緣起實性即勝義法、勝義佛故。平等法性於一切處皆無差別，故作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起有二：謂內及外。內緣起者，謂無明等十二有支。外緣起者，謂種芽等一切外物。內者應以雜染清淨二分行相順逆觀察；外者應以此有故彼有、此生故彼生行相觀察，謂種等有故、種等生故，芽等得有、芽等得生。此二緣起一切皆由因有故果有、因生故果生。無作用義是緣起義，空無我義、無補特伽羅義是緣起義。如是等義緣起自相，是所領受，故名領受。或假有情能領受故，名為領受。緣起諸法是所領受，如是一切領受緣起，無作用故、空無我故、無補特伽羅故，遠離遍計所執自性，說名平等。達解如是所說一切領受緣起平等法性，故名證得。由此證得，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。如是緣起平等法性，即一切法平等法性。如說梵志一切法性即是緣生緣起法性，悟解此故名為菩提。如佛所見，一切法性如此，即是緣起法性。又契經言：「不見少法離緣起性，此中緣起平等法性名緣起性。」依此密意說如是言，若見緣起即見法性，若見法性即見諸佛，緣起實性即勝義法、勝義佛故。平等法性於一切處皆無差別，故作是說。

經曰：證得遠離異相非相，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：證得遠離異相非相，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

色等諸法變壞等相不相似故，名為異相。遠離如是各別異相，即是共相。如是共相以何為相？非相為相。如契經言：「一切法性唯有一相，所謂非相。」非相即是平等法性。達解如是遍計所執一切法性，畢竟永無平等法性。故名證得。由此證得，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。復有義者，遠離異相即無有相，遠離非相即無無相，無有無無名平等性，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色等諸法變壞等相不相似故，名為異相。遠離如是各別異相，即是共相。如是共相以何為相？非相為相。如契經言：「一切法性唯有一相，所謂非相。」非相即是平等法性。達解如是遍計所執一切法性，畢竟永無平等法性。故名證得。由此證得，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。復有義者，遠離異相即無有相，遠離非相即無無相，無有無無名平等性，餘如前說。

經曰：弘濟大慈，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：弘濟大慈，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

慈有三種：一有情緣；二者法緣；三者無緣。初發心位諸菩薩等，多分修習有情緣慈，多是有漏，以世俗有為境界故。修正行位諸菩薩等，多分修習法緣之慈，亦多有漏，大乘教法為境界故。得無生忍諸菩薩等，多分修習無緣之慈，雖有所緣，緣法界故。譬如眼等異熟諸法，無有分別、不作加行任運轉故，說名無緣平等性智相應大慈。或有義者，唯緣法界，所緣分別永無有故，不緣有情及諸法故，名無緣慈。復有義者，亦緣諸法。如實義者，亦緣有情但無分別，平等行相了知一切假立有情性平等故，緣生等法性平等故，無我真如性平等故，名平等智。此智相應就所緣境得具三慈，但無分別平等行故，說名無緣。如來地中平等性智相應大慈，眾相成滿恒常現行，如來既有無緣大慈，餘二不說自然成就。如來由此三種慈故，平等救濟一切有情，非但於彼少分與樂，普於一切有情諸法無我真如平等性轉，恒常現行救度一切，故名大慈。非如聲聞及異生等，暫時少分與樂行轉，不能救度一切有情。以勝一切聲聞等故，救度一切諸有情故，長時積集福慧資糧所成滿故，說名弘濟。如是所說弘濟大慈，遍一切處無差別轉，故名平等，即此平等說名法性。或即所說弘濟大慈平等法性為所緣故，就境說名平等法性。由此大慈，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈有三種：一有情緣；二者法緣；三者無緣。初發心位諸菩薩等，多分修習有情緣慈，多是有漏，以世俗有為境界故。修正行位諸菩薩等，多分修習法緣之慈，亦多有漏，大乘教法為境界故。得無生忍諸菩薩等，多分修習無緣之慈，雖有所緣，緣法界故。譬如眼等異熟諸法，無有分別、不作加行任運轉故，說名無緣平等性智相應大慈。或有義者，唯緣法界，所緣分別永無有故，不緣有情及諸法故，名無緣慈。復有義者，亦緣諸法。如實義者，亦緣有情但無分別，平等行相了知一切假立有情性平等故，緣生等法性平等故，無我真如性平等故，名平等智。此智相應就所緣境得具三慈，但無分別平等行故，說名無緣。如來地中平等性智相應大慈，眾相成滿恒常現行，如來既有無緣大慈，餘二不說自然成就。如來由此三種慈故，平等救濟一切有情，非但於彼少分與樂，普於一切有情諸法無我真如平等性轉，恒常現行救度一切，故名大慈。非如聲聞及異生等，暫時少分與樂行轉，不能救度一切有情。以勝一切聲聞等故，救度一切諸有情故，長時積集福慧資糧所成滿故，說名弘濟。如是所說弘濟大慈，遍一切處無差別轉，故名平等，即此平等說名法性。或即所說弘濟大慈平等法性為所緣故，就境說名平等法性。由此大慈，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。

經曰：無待大悲，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無待大悲，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

聲聞等悲不能拔濟一切有情，唯緣欲界少分行相暫時而轉。如來大悲普能拔濟一切有情，通緣三界遍滿行相恒時而轉。言無待者，無所觀待恒救不捨，謂無所待，隨其所應拔濟三苦，所苦有情恒轉不捨，猶如長者怜愛一子。於諸有情平等而轉，以有情界無邊際故。成熟有情時無暫廢，成熟有情曾不過時，如來常與大悲相應，不可說言暫起暫轉。如經言：「善男子！不應說言諸佛世尊所有大悲，於諸有情暫起暫轉。何以故？恒常轉故。諸佛世尊乃至大悲無根未立，終不證得無上菩提。如來證得大菩提已，恒作是念：『我當安立一切有情諸善根本。若有未悟一切法者，我當開悟。』如來如是於諸有情常起大悲。」乃至廣說。如契經說：「如來晝夜恒於六時觀察世間。」云何今言大悲恒轉？此說作用六時相續恒無間斷，故不相違。大慈大悲，無瞋不害無癡善根以為自性，與樂拔苦行相有異，俱有三種有情緣等。慈是無瞋、悲是不害，慈緣無樂欲與其樂，悲緣有苦欲拔其苦，無待大悲無差別轉，故名平等，此即法性或緣平等法性為境。由此大悲，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞等悲不能拔濟一切有情，唯緣欲界少分行相暫時而轉。如來大悲普能拔濟一切有情，通緣三界遍滿行相恒時而轉。言無待者，無所觀待恒救不捨，謂無所待，隨其所應拔濟三苦，所苦有情恒轉不捨，猶如長者怜愛一子。於諸有情平等而轉，以有情界無邊際故。成熟有情時無暫廢，成熟有情曾不過時，如來常與大悲相應，不可說言暫起暫轉。如經言：「善男子！不應說言諸佛世尊所有大悲，於諸有情暫起暫轉。何以故？恒常轉故。諸佛世尊乃至大悲無根未立，終不證得無上菩提。如來證得大菩提已，恒作是念：『我當安立一切有情諸善根本。若有未悟一切法者，我當開悟。』如來如是於諸有情常起大悲。」乃至廣說。如契經說：「如來晝夜恒於六時觀察世間。」云何今言大悲恒轉？此說作用六時相續恒無間斷，故不相違。大慈大悲，無瞋不害無癡善根以為自性，與樂拔苦行相有異，俱有三種有情緣等。慈是無瞋、悲是不害，慈緣無樂欲與其樂，悲緣有苦欲拔其苦，無待大悲無差別轉，故名平等，此即法性或緣平等法性為境。由此大悲，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。

經曰：隨諸眾生所樂示現，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：隨諸眾生所樂示現，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

隨諸有情樂見如來色身差別，如來示現如是色身。如來雖居無戲論位，由平等智增上力故，大圓鏡智相應淨識，現琉璃等微妙色身，令諸有情善根成熟，自心變似如是身根，謂自心外見如來身。如契經言：「由諸如來慈善根力有所示現，令天人等自心變異見如來身，如金色等。」又如經言：「若所應化無量有情，宜見琉璃末尼寶色，如來即能無礙示現種種琉璃末尼寶色，令彼自心亦如是變。」乃至廣說。如是示現一切如來形相平等，如是平等即是法性，是故說名平等法性。謂諸如來隨同所化有情樂見色身形相，即各示現同處同時同類形相，令彼自心如是變現，作利樂事。如諸有情阿賴耶識共相種熟，各各變現世界等相，同處相似不相妨礙。此亦如是。如色身相，餘事亦爾。由此示現，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸有情樂見如來色身差別，如來示現如是色身。如來雖居無戲論位，由平等智增上力故，大圓鏡智相應淨識，現琉璃等微妙色身，令諸有情善根成熟，自心變似如是身根，謂自心外見如來身。如契經言：「由諸如來慈善根力有所示現，令天人等自心變異見如來身，如金色等。」又如經言：「若所應化無量有情，宜見琉璃末尼寶色，如來即能無礙示現種種琉璃末尼寶色，令彼自心亦如是變。」乃至廣說。如是示現一切如來形相平等，如是平等即是法性，是故說名平等法性。謂諸如來隨同所化有情樂見色身形相，即各示現同處同時同類形相，令彼自心如是變現，作利樂事。如諸有情阿賴耶識共相種熟，各各變現世界等相，同處相似不相妨礙。此亦如是。如色身相，餘事亦爾。由此示現，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。

經曰：一切眾生敬受所說，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：一切眾生敬受所說，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

若有如是種類語業，能令有情善根成熟，聞生歡喜得淨信樂，如來便現如是語業令彼得聞。如來雖無戲論分別，由悲願力如是示現，所化有情自勝解力如是變異，謂自心外聞佛音聲。如來所出一切語言稱機宜故，諸人天等皆無違逆，故名敬受。若不稱機則不示現，故說諸佛語不唐捐。雖有眾生不順佛語，此是化作或當有益，後必信受。就總為語，故言一切敬受所說，如是語言，由前道理諸佛同現，故名平等。如是平等即名法性。由此示現，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如是種類語業，能令有情善根成熟，聞生歡喜得淨信樂，如來便現如是語業令彼得聞。如來雖無戲論分別，由悲願力如是示現，所化有情自勝解力如是變異，謂自心外聞佛音聲。如來所出一切語言稱機宜故，諸人天等皆無違逆，故名敬受。若不稱機則不示現，故說諸佛語不唐捐。雖有眾生不順佛語，此是化作或當有益，後必信受。就總為語，故言一切敬受所說，如是語言，由前道理諸佛同現，故名平等。如是平等即名法性。由此示現，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。

經曰：世間寂靜皆同一味，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：世間寂靜皆同一味，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

有漏五蘊說名世間，念念對治二種壞故，即彼息滅名為寂靜。由此於此而寂靜故，即是聖道及以涅槃依他起性，世間寂靜同歸真如，圓成實性故名一味。又世間者，遍計所執，此本性無說名寂靜，如是寂靜所顯真如無差別故，名為一味，此即名為平等法性。由此一味，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏五蘊說名世間，念念對治二種壞故，即彼息滅名為寂靜。由此於此而寂靜故，即是聖道及以涅槃依他起性，世間寂靜同歸真如，圓成實性故名一味。又世間者，遍計所執，此本性無說名寂靜，如是寂靜所顯真如無差別故，名為一味，此即名為平等法性。由此一味，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。

經曰：世間諸法苦樂一味，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：世間諸法苦樂一味，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

世間諸法略有八種：一、利；二、衰；三、毀；四、譽；五、稱；六、譏。七、苦；八、樂。得可意事名利，失可意事名衰，不現誹撥名毀，不現讚美名譽，現前讚美名稱，現前誹撥名譏，逼惱身心名苦，適悅身心名樂。如是八種總有二品：四違名苦、四順名樂，生欣慼故。或復此中略說最後苦樂一對，聖者居中恒常一味，得利不高、遇衰不下，如是乃至樂而無愛、苦而無恚。如契經言：「聖處世間平等一味猶如虛空，凡愚在世計有差別。由彼遠離遍計所執，世間八法於一切處皆同一味。」即此說名平等法性。由此一味，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸法略有八種：一、利；二、衰；三、毀；四、譽；五、稱；六、譏。七、苦；八、樂。得可意事名利，失可意事名衰，不現誹撥名毀，不現讚美名譽，現前讚美名稱，現前誹撥名譏，逼惱身心名苦，適悅身心名樂。如是八種總有二品：四違名苦、四順名樂，生欣慼故。或復此中略說最後苦樂一對，聖者居中恒常一味，得利不高、遇衰不下，如是乃至樂而無愛、苦而無恚。如契經言：「聖處世間平等一味猶如虛空，凡愚在世計有差別。由彼遠離遍計所執，世間八法於一切處皆同一味。」即此說名平等法性。由此一味，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。

經曰：修殖無量功德究竟，平等法性圓滿成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：修殖無量功德究竟，平等法性圓滿成故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

功德即是菩提分等諸功德法。熏種長養成熟解脫，說名修殖。平等性智雖無分別，由佛菩薩智增上力如如意珠，令異身中功德生長成熟解脫。言究竟者，能得三乘般涅槃故。既令解脫，令得世樂不說自成。如是智名平等法性，遠離遍計所執性故。或諸菩薩修殖無量菩提分等殊勝功德，乃至究竟，即此名為平等法性。由此功德，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德即是菩提分等諸功德法。熏種長養成熟解脫，說名修殖。平等性智雖無分別，由佛菩薩智增上力如如意珠，令異身中功德生長成熟解脫。言究竟者，能得三乘般涅槃故。既令解脫，令得世樂不說自成。如是智名平等法性，遠離遍計所執性故。或諸菩薩修殖無量菩提分等殊勝功德，乃至究竟，即此名為平等法性。由此功德，如前修習圓滿成故，平等性智圓滿成就。

經曰：復次，妙生！妙觀察智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次，妙生！妙觀察智者。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

依十種因，應知分別妙觀察智。十種因者：一、建立因；二、生起因；三、歡喜因；四、分別因；五、受用因；六、趣差別因；七、界差別因；八、雨大法雨因；九、降伏怨敵因；十、斷一切疑因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依十種因，應知分別妙觀察智。十種因者：一、建立因；二、生起因；三、歡喜因；四、分別因；五、受用因；六、趣差別因；七、界差別因；八、雨大法雨因；九、降伏怨敵因；十、斷一切疑因。

經曰：譬如世界持眾生界。如是如來妙觀察智，任持一切陀羅尼門、三摩地門，無礙辯說諸佛妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：譬如世界持眾生界。如是如來妙觀察智，任持一切陀羅尼門、三摩地門，無礙辯說諸佛妙法。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示建立因相。譬如世界持眾生界者，如諸有情自心所變下風輪等諸世界相，能持自心所變眼等諸有情界。如是如來妙觀察智，能持一切陀羅尼門，廣說乃至諸佛妙法，與彼相應及能引故。陀羅尼者，增上念慧，能總任持無量佛法令不忘失，於一法中持一切法，於一文中持一切文，於一義中持一切義，攝藏無量諸功德故，名無盡藏。此陀羅尼略有四種：一、法陀羅尼；二、義陀羅尼；三、呪陀羅尼；四、能得菩薩忍陀羅尼。如瑜伽論廣說其相。云何唯於一法等中普能任持一切法等？謂佛菩薩增上念慧不思議力，自心相分一法相中現一切法，文義亦爾。又能示現無量無盡功德法門，見分自體亦具無邊勝功能故，任持一切令不忘失，如是念慧不思議力，名陀羅尼。三摩地者，謂增上定，即健行等諸三摩地，能勝一切世出世間諸三摩地，餘不能勝，故名健行。又佛菩薩健士所行，故名健行。唯第十地菩薩及佛得此定故。餘三摩地。隨經所說應釋其名。即陀羅尼及三摩地俱說名門，如空無願無相三門，以能通生無量同類異類德故。無礙辯說即四無礙：法、義、詞、辯，由此四種能為眾生辯說妙法，故名辯說。諸佛妙法即是如來力無畏等無量佛法、一切之言、一一應說，妙觀察智轉意識得作用寬廣，故能任持一切功德。此智相應第六意識，普與一切功德相應，及能引發諸功德故，說能任持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示建立因相。譬如世界持眾生界者，如諸有情自心所變下風輪等諸世界相，能持自心所變眼等諸有情界。如是如來妙觀察智，能持一切陀羅尼門，廣說乃至諸佛妙法，與彼相應及能引故。陀羅尼者，增上念慧，能總任持無量佛法令不忘失，於一法中持一切法，於一文中持一切文，於一義中持一切義，攝藏無量諸功德故，名無盡藏。此陀羅尼略有四種：一、法陀羅尼；二、義陀羅尼；三、呪陀羅尼；四、能得菩薩忍陀羅尼。如瑜伽論廣說其相。云何唯於一法等中普能任持一切法等？謂佛菩薩增上念慧不思議力，自心相分一法相中現一切法，文義亦爾。又能示現無量無盡功德法門，見分自體亦具無邊勝功能故，任持一切令不忘失，如是念慧不思議力，名陀羅尼。三摩地者，謂增上定，即健行等諸三摩地，能勝一切世出世間諸三摩地，餘不能勝，故名健行。又佛菩薩健士所行，故名健行。唯第十地菩薩及佛得此定故。餘三摩地。隨經所說應釋其名。即陀羅尼及三摩地俱說名門，如空無願無相三門，以能通生無量同類異類德故。無礙辯說即四無礙：法、義、詞、辯，由此四種能為眾生辯說妙法，故名辯說。諸佛妙法即是如來力無畏等無量佛法、一切之言、一一應說，妙觀察智轉意識得作用寬廣，故能任持一切功德。此智相應第六意識，普與一切功德相應，及能引發諸功德故，說能任持。

經曰：又如世界，是諸眾生頓起一切種種無量相識因緣。如是如來妙觀察智，能為頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如世界，是諸眾生頓起一切種種無量相識因緣。如是如來妙觀察智，能為頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示生起因相，妙觀察智能作頓起一切所知相識因故。世界即是諸器世間。如器世間能為眾生種種地上無量空中相識生因。如是如來妙觀察智，一時頓於一切境界，猶如虛空能了無礙，能為一切種種世間、無量出世所緣境界相識生因。此義意言，一切如來妙觀察智，能頓了知一切境界，似所知境有眾多相，如彩畫色有種種相，見分智體能為如是相識生因。此能現彼說為生因，非親生因，從種生故。此即緣因說名因緣，由見起相或體起用，雖無異體，由不一故亦得為因。如從相分生見分等，此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示生起因相，妙觀察智能作頓起一切所知相識因故。世界即是諸器世間。如器世間能為眾生種種地上無量空中相識生因。如是如來妙觀察智，一時頓於一切境界，猶如虛空能了無礙，能為一切種種世間、無量出世所緣境界相識生因。此義意言，一切如來妙觀察智，能頓了知一切境界，似所知境有眾多相，如彩畫色有種種相，見分智體能為如是相識生因。此能現彼說為生因，非親生因，從種生故。此即緣因說名因緣，由見起相或體起用，雖無異體，由不一故亦得為因。如從相分生見分等，此亦如是。

經曰：又如世界，種種可玩園林池等之所莊嚴，甚可愛樂。如是如來妙觀察智，種種可玩波羅蜜多、菩提分法、十力、無畏、不共佛法之所莊嚴，甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如世界，種種可玩園林池等之所莊嚴，甚可愛樂。如是如來妙觀察智，種種可玩波羅蜜多、菩提分法、十力、無畏、不共佛法之所莊嚴，甚可愛樂。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示歡喜因相。如器世間種種可玩園林池等，綺飾間列威光熾盛，令諸有情歡喜愛樂。如是如來妙觀察智，種種可玩波羅蜜多、菩提分等，綺飾間列威光熾盛，令諸菩薩歡喜愛樂。波羅蜜多略有六種，謂布施等。或開為十，更足方便、善巧等四。或復開為八萬四千，如經廣說。若別分別，其數無量。菩提分法略三十七，廣亦無量。言十力者，謂處非處智力等，如來身中慧根所攝，及具知根。言無畏者，謂四無畏，五根所攝，及具知根即信等五。不共佛法有十八種。如經廣說。如是功德多分此智所攝、相應及能引發，是故一切莊嚴此智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示歡喜因相。如器世間種種可玩園林池等，綺飾間列威光熾盛，令諸有情歡喜愛樂。如是如來妙觀察智，種種可玩波羅蜜多、菩提分等，綺飾間列威光熾盛，令諸菩薩歡喜愛樂。波羅蜜多略有六種，謂布施等。或開為十，更足方便、善巧等四。或復開為八萬四千，如經廣說。若別分別，其數無量。菩提分法略三十七，廣亦無量。言十力者，謂處非處智力等，如來身中慧根所攝，及具知根。言無畏者，謂四無畏，五根所攝，及具知根即信等五。不共佛法有十八種。如經廣說。如是功德多分此智所攝、相應及能引發，是故一切莊嚴此智。

經曰：又如世界，洲渚、日月、四天王天、三十三天，及夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵身天等，妙飾間列。如是如來妙觀察智，世及出世衰盛因果，聲聞、獨覺、菩薩圓證無餘觀察妙飾間列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如世界，洲渚、日月、四天王天、三十三天，及夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵身天等，妙飾間列。如是如來妙觀察智，世及出世衰盛因果，聲聞、獨覺、菩薩圓證無餘觀察妙飾間列。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此中顯示分別因相。如器世間無量洲等，妙飾間列不相雜亂。洲謂四大洲，則贍部洲等。渚謂八小渚，則遮末囉等。略舉日月，攝諸星宿。四天王天，謂妙高山第四層級，四面各住。三十三天，謂此山頂四面各有八大天王，帝釋居中故有此數。夜摩天者，謂此天中隨時受樂，故名時分。覩史多天，後身菩薩於中教化，多修喜足，故名喜足。樂變化天，樂自變化，作諸樂具以自娛樂。他化自在，樂令他化作諸樂具，顯己自在。梵身天者，離欲寂靜，故名為梵，身者眾也，等者等取此上諸天。如是如來妙觀察智，普能觀察世及出世衰盛因果、三乘圓證，妙飾間列不相雜亂。惡趣因果名世間衰，善趣因果名世間盛。又世間壞及世間成，如其次第名為衰盛。又損減名衰，增長名盛。二乘因果名出世衰，大乘因果名出世盛。又退名衰，進名為盛。言圓證者，即是果位，前三乘名顯其因位。又圓證者，唯說佛果。妙觀察智觀此諸法法相異故，智如其境行相不雜分明顯現，是故說名妙飾間列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中顯示分別因相。如器世間無量洲等，妙飾間列不相雜亂。洲謂四大洲，則贍部洲等。渚謂八小渚，則遮末囉等。略舉日月，攝諸星宿。四天王天，謂妙高山第四層級，四面各住。三十三天，謂此山頂四面各有八大天王，帝釋居中故有此數。夜摩天者，謂此天中隨時受樂，故名時分。覩史多天，後身菩薩於中教化，多修喜足，故名喜足。樂變化天，樂自變化，作諸樂具以自娛樂。他化自在，樂令他化作諸樂具，顯己自在。梵身天者，離欲寂靜，故名為梵，身者眾也，等者等取此上諸天。如是如來妙觀察智，普能觀察世及出世衰盛因果、三乘圓證，妙飾間列不相雜亂。惡趣因果名世間衰，善趣因果名世間盛。又世間壞及世間成，如其次第名為衰盛。又損減名衰，增長名盛。二乘因果名出世衰，大乘因果名出世盛。又退名衰，進名為盛。言圓證者，即是果位，前三乘名顯其因位。又圓證者，唯說佛果。妙觀察智觀此諸法法相異故，智如其境行相不雜分明顯現，是故說名妙飾間列。