佛地經論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地經論卷第三

親光菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親光菩薩等造

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

經曰：爾時，世尊告妙生菩薩：「妙生當知，有五種法攝大覺地。何等為五？所謂清淨法界、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時，世尊告妙生菩薩：「妙生當知，有五種法攝大覺地。何等為五？所謂清淨法界、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

如是已說教起因緣分，次當顯示聖教所說分。唯告妙生一菩薩者，由是最勝教所被故。何故不告聲聞眾耶？以諸菩薩專意悕求一切智故，聞如是法生勝解故，生勝解已能趣入故，既趣入已能正行故，正修行已速成辦故，聲聞不能求一切智。雖有能求聞如是法不生勝解，雖生勝解不能正行，雖能正行不速成辦，故不告彼。若爾何故？說此經時預在眾會，為顯時眾最高大故，化作此類，為令迴向菩提聲聞發趣大故，引令入眾，或諸菩薩現作此名故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說教起因緣分，次當顯示聖教所說分。唯告妙生一菩薩者，由是最勝教所被故。何故不告聲聞眾耶？以諸菩薩專意悕求一切智故，聞如是法生勝解故，生勝解已能趣入故，既趣入已能正行故，正修行已速成辦故，聲聞不能求一切智。雖有能求聞如是法不生勝解，雖生勝解不能正行，雖能正行不速成辦，故不告彼。若爾何故？說此經時預在眾會，為顯時眾最高大故，化作此類，為令迴向菩提聲聞發趣大故，引令入眾，或諸菩薩現作此名故不相違。

略由四相安立佛地：一、由數故；二、由攝故；三、由名故；四、由決擇差別義故。今於此中且說數攝及名差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略由四相安立佛地：一、由數故；二、由攝故；三、由名故；四、由決擇差別義故。今於此中且說數攝及名差別。

一由數者，謂有五種法，後說自相，其數自顯。何故說數？為決定故，唯有五法不增不減，法者即是持自相義，非與可愛果異熟義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一由數者，謂有五種法，後說自相，其數自顯。何故說數？為決定故，唯有五法不增不減，法者即是持自相義，非與可愛果異熟義。

二由攝者，謂攝大覺地。大覺是佛，具三種身：一者自性、二者受用、三者變化。後當廣說，地謂大覺所依所攝所行境界，安立自相所緣差別，以一切法為境界故；安立所緣，言攝一切；安立自相，唯攝自體合為一故。大覺地中無邊功德，略有二種：一者有為、二者無為。無為功德淨法界攝。淨法界者，即是真如無為功德，皆是真如體相差別。有為功德，四智所攝，無漏位中智用強故，以智名顯。一切種心心所有法及彼品類，若就實義，一一智品具攝一切功德法門。若就麁相，妙觀察智攝四念住，觀察一切身等法故；平等性智攝四正斷及四無量，以四正斷雖用精進為其自性，而由如來平等性智所攝受故，無高下相。四無量者，平等行故，此智所攝。四如意足，以三摩地為自性故，觀察智攝。任持一切陀羅尼門三摩地門，下經說故。如是其餘靜慮、解脫、等持、等至、陀羅尼門、三摩地門，無諍願智通無礙解，如來十八不共佛法、力、無畏等，多分攝在妙觀察智；神境智通多分攝在成所作智。漏盡智通漏盡智力，若說漏盡相續中有四智所攝，若說彼緣漏盡涅槃，多分攝在大圓鏡智平等性智。第七遍行行智力者，四智所攝，慧等諸根慧等諸力，多分攝在大圓鏡智、平等性智，覺支道支多分攝在平等性智。苦等十智真無漏者，多分攝在大圓鏡智、平等性智。無忘失法，多分攝在大圓鏡智。永斷一切習氣相續，多分攝在清淨法界大圓鏡智。波羅蜜多，若是無漏若似有漏，多分攝在後二智中。諸相隨好，多分攝在成所作智。其餘佛法，如其所應隨相應攝。如是四智具攝一切佛地無漏心及心法，若俱有法、若所變現品類差別。清淨法界攝真如上諸相功德，是故五法具攝一切佛地功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二由攝者，謂攝大覺地。大覺是佛，具三種身：一者自性、二者受用、三者變化。後當廣說，地謂大覺所依所攝所行境界，安立自相所緣差別，以一切法為境界故；安立所緣，言攝一切；安立自相，唯攝自體合為一故。大覺地中無邊功德，略有二種：一者有為、二者無為。無為功德淨法界攝。淨法界者，即是真如無為功德，皆是真如體相差別。有為功德，四智所攝，無漏位中智用強故，以智名顯。一切種心心所有法及彼品類，若就實義，一一智品具攝一切功德法門。若就麁相，妙觀察智攝四念住，觀察一切身等法故；平等性智攝四正斷及四無量，以四正斷雖用精進為其自性，而由如來平等性智所攝受故，無高下相。四無量者，平等行故，此智所攝。四如意足，以三摩地為自性故，觀察智攝。任持一切陀羅尼門三摩地門，下經說故。如是其餘靜慮、解脫、等持、等至、陀羅尼門、三摩地門，無諍願智通無礙解，如來十八不共佛法、力、無畏等，多分攝在妙觀察智；神境智通多分攝在成所作智。漏盡智通漏盡智力，若說漏盡相續中有四智所攝，若說彼緣漏盡涅槃，多分攝在大圓鏡智平等性智。第七遍行行智力者，四智所攝，慧等諸根慧等諸力，多分攝在大圓鏡智、平等性智，覺支道支多分攝在平等性智。苦等十智真無漏者，多分攝在大圓鏡智、平等性智。無忘失法，多分攝在大圓鏡智。永斷一切習氣相續，多分攝在清淨法界大圓鏡智。波羅蜜多，若是無漏若似有漏，多分攝在後二智中。諸相隨好，多分攝在成所作智。其餘佛法，如其所應隨相應攝。如是四智具攝一切佛地無漏心及心法，若俱有法、若所變現品類差別。清淨法界攝真如上諸相功德，是故五法具攝一切佛地功德。

三由名者，謂清淨法界，廣說乃至成所作智。清淨法界者，謂離一切煩惱所知客塵障垢，一切有為無為等法無倒實性，一切聖法生長依因，一切如來真實自體，無始時來自性清淨，具足種種過十方界極微塵數性相功德，無生無滅，猶如虛空遍一切法，一切有情平等共有，與一切法不一不異，非有非無，離一切相，一切分別、一切名言皆不能得，唯是清淨聖智所證，二空無我所顯真如為其自性，諸聖分證、諸佛圓證，如是名為清淨法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三由名者，謂清淨法界，廣說乃至成所作智。清淨法界者，謂離一切煩惱所知客塵障垢，一切有為無為等法無倒實性，一切聖法生長依因，一切如來真實自體，無始時來自性清淨，具足種種過十方界極微塵數性相功德，無生無滅，猶如虛空遍一切法，一切有情平等共有，與一切法不一不異，非有非無，離一切相，一切分別、一切名言皆不能得，唯是清淨聖智所證，二空無我所顯真如為其自性，諸聖分證、諸佛圓證，如是名為清淨法界。

大圓鏡智者，謂離一切我我所執、一切所取能取分別，所緣行相不可了知，不愚不忘一切境界，不分別知境相差別，一切時方無間無斷，永離一切煩惱障垢有漏種子，一切清淨無漏功德種子圓滿，能現能生一切境界諸智影像，一切身土影像所依，任持一切佛地功德，窮未來際無有斷盡，如是名為大圓鏡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓鏡智者，謂離一切我我所執、一切所取能取分別，所緣行相不可了知，不愚不忘一切境界，不分別知境相差別，一切時方無間無斷，永離一切煩惱障垢有漏種子，一切清淨無漏功德種子圓滿，能現能生一切境界諸智影像，一切身土影像所依，任持一切佛地功德，窮未來際無有斷盡，如是名為大圓鏡智。

平等性智者，謂觀自他一切平等，大慈大悲恒共相應常無間斷，建立佛地無住涅槃，隨諸有情所樂，示現受用身土種種影像，妙觀察智不共所依，如是名為平等性智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等性智者，謂觀自他一切平等，大慈大悲恒共相應常無間斷，建立佛地無住涅槃，隨諸有情所樂，示現受用身土種種影像，妙觀察智不共所依，如是名為平等性智。

妙觀察智者，謂於一切境界差別常觀無礙，攝藏一切陀羅尼門、三摩地門諸妙定等，於大眾會能現一切自在作用，斷一切疑雨大法雨，如是名為妙觀察智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙觀察智者，謂於一切境界差別常觀無礙，攝藏一切陀羅尼門、三摩地門諸妙定等，於大眾會能現一切自在作用，斷一切疑雨大法雨，如是名為妙觀察智。

成所作智者，謂能遍於一切世界，隨所應化應熟有情，示現種種無量無數不可思議佛變化事，方便利樂一切有情常無間斷，如是名為成所作智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成所作智者，謂能遍於一切世界，隨所應化應熟有情，示現種種無量無數不可思議佛變化事，方便利樂一切有情常無間斷，如是名為成所作智。

復次，建立如是五法，因故果故，果差別故。因者即是清淨法界，是能生長聖法因故。果謂聖智緣彼生故，依止彼故。此聖智果差別有四，隨起建立，謂緣法界任持一切，隨聞法故，於諸有情證得自他平等性故，開示正法勝方便故，利他因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，建立如是五法，因故果故，果差別故。因者即是清淨法界，是能生長聖法因故。果謂聖智緣彼生故，依止彼故。此聖智果差別有四，隨起建立，謂緣法界任持一切，隨聞法故，於諸有情證得自他平等性故，開示正法勝方便故，利他因故。

復次，建立如是五法，佛自體故，因故果故。佛自體者，清淨真如為體相故，及緣此境無分別智為體相故。因謂無量常無間斷，於諸有情平等性智。果謂饒益一切有情。二殊勝智觀察可化不可化故，隨其所宜成所作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，建立如是五法，佛自體故，因故果故。佛自體者，清淨真如為體相故，及緣此境無分別智為體相故。因謂無量常無間斷，於諸有情平等性智。果謂饒益一切有情。二殊勝智觀察可化不可化故，隨其所宜成所作故。

復次，建立如是五法，謂於佛地果位差別，即智斷果為佛地體。斷果即是清淨法界，於中一切障永斷故。智有四種，大圓鏡等，於佛果地諸心心法分位所現諸功德中，智最殊勝，以智為名，總攝一切有為德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，建立如是五法，謂於佛地果位差別，即智斷果為佛地體。斷果即是清淨法界，於中一切障永斷故。智有四種，大圓鏡等，於佛果地諸心心法分位所現諸功德中，智最殊勝，以智為名，總攝一切有為德故。

復次，如是所說法門建立五法，總攝佛地一切佛法，總攝無為諸功德故，聞熏成熟任持一切佛地所攝諸功德故，於諸有情常現起佛利益安樂平等事故，陀羅尼門、三摩地門，無邊無量福智莊嚴所隨逐故，能成一切利樂有情變化事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如是所說法門建立五法，總攝佛地一切佛法，總攝無為諸功德故，聞熏成熟任持一切佛地所攝諸功德故，於諸有情常現起佛利益安樂平等事故，陀羅尼門、三摩地門，無邊無量福智莊嚴所隨逐故，能成一切利樂有情變化事故。

復次，如是所說四智，轉何法得？《攝大乘》說，轉識蘊得。何故轉心而得心法、非得心法？四無漏心智相應故，假說名智故。論說言：問正智，當言實有，當言假有？答當言俱有。此中智是實有；若智眷屬諸心心法，亦名為智，說之為假，故有二種。此中無漏心心法等智為主故，皆說名智。轉識蘊依得四無漏智相應心，謂大圓鏡心，廣說乃至成所作心。轉第八識得大圓鏡智相應心，能持一切功德種子，能現能生一切身土智影像故。轉第七識得平等性智相應心，遠離二執自他差別，證得一切平等性故。轉第六識得妙觀察智相應心，能觀一切皆無礙故。轉五現識得成所作智相應心，能現成辦外所作故。復有義者，轉第六識得成所作，轉五現識得妙觀察，此不應爾，非次第故，說法除疑、周遍觀察非五用故。如是轉去生死位中，四相應品心及心法，轉得佛果四相應品心及心法，皆說名智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如是所說四智，轉何法得？《攝大乘》說，轉識蘊得。何故轉心而得心法、非得心法？四無漏心智相應故，假說名智故。論說言：問正智，當言實有，當言假有？答當言俱有。此中智是實有；若智眷屬諸心心法，亦名為智，說之為假，故有二種。此中無漏心心法等智為主故，皆說名智。轉識蘊依得四無漏智相應心，謂大圓鏡心，廣說乃至成所作心。轉第八識得大圓鏡智相應心，能持一切功德種子，能現能生一切身土智影像故。轉第七識得平等性智相應心，遠離二執自他差別，證得一切平等性故。轉第六識得妙觀察智相應心，能觀一切皆無礙故。轉五現識得成所作智相應心，能現成辦外所作故。復有義者，轉第六識得成所作，轉五現識得妙觀察，此不應爾，非次第故，說法除疑、周遍觀察非五用故。如是轉去生死位中，四相應品心及心法，轉得佛果四相應品心及心法，皆說名智。

復次，如是所說四智相應心品，為何所緣？大圓鏡智相應心品。若一相說，唯緣真如無分別智，非後得智，所緣行相不可知故。若具相說，緣一切法，《莊嚴論》說，大圓鏡智普於一切所知境界，不愚迷故。此經中說，如依圓鏡眾像影現。如是依止如來智鏡，諸處境識眾像影現。言諸處者，謂內六處。言諸境者，謂外六境。言諸識者，謂六種識。如是智上有十八界眾像影現，故知此智緣一切法。由此鏡智於一切時緣一切法，故說如來具一切智。若不爾者，餘智不定知一切法，如來不應名一切智，如是鏡智，內緣自體功德種子，外緣一切若真若俗所知境界，現身土等一切影像。緣真義邊名無分別智，緣俗義邊名後得智。雖緣一切，行相微細不可了知，如阿賴耶，雖緣三境，以微細故，亦言緣境不可了知。故不應以不可了知，證此鏡智唯緣真如無分別智，非後得智。諸心心法，體雖是一義用有多，隨用差別分為二智亦無有過。要達真理方了事俗，故雖一心義說先後，或似後得名後得智，餘亦如是。平等性智相應心品。有義，唯緣大圓鏡智，如染污意，緣阿賴耶為境界故。有義，唯緣真如實際，緣平等性為境界故。如實義者，此智亦緣一切為境，普緣一切平等性故。《莊嚴論》說，平等性智緣一切有情，自他平等故，隨諸有情勝解，示現佛影像故。此經中說，證得十相平等性故，此平等性通真及俗，故緣一切亦無過失。若不緣俗，即不能隨一切有情勝解，示現諸佛影像。亦不應以染污末那類平等智唯緣鏡智，凡聖異故，違聖教故，餘不類故。妙觀察智相應心品，普觀一切自相共相皆無障礙，故緣一切所知境界。成所作智相應心品。有義，唯緣五種現境，《莊嚴論》說，如來五根一一皆於五境轉故。如實義者，成所作智亦緣一切，於一切境皆無障故。《莊嚴論》說，成所作智於一切界起種種化，無有數量不可思議，作諸有情一切義利。此經中說，成所作智起作三業諸變化事，決擇眾生八萬四千心行差別，宣說對治作四記論，受領去來現在等義。若不普緣一切境界，無此功能。又說佛心無障自在，一一皆能照一切境，但作意力，或緣一法，或緣一切，且說五根於五境轉，不言唯爾故不成證。《集量論》說，諸心心法皆證自體，名為現量。若不爾者，如不曾見不應憶念，是故四智相應心品，一一亦能照知自體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如是所說四智相應心品，為何所緣？大圓鏡智相應心品。若一相說，唯緣真如無分別智，非後得智，所緣行相不可知故。若具相說，緣一切法，《莊嚴論》說，大圓鏡智普於一切所知境界，不愚迷故。此經中說，如依圓鏡眾像影現。如是依止如來智鏡，諸處境識眾像影現。言諸處者，謂內六處。言諸境者，謂外六境。言諸識者，謂六種識。如是智上有十八界眾像影現，故知此智緣一切法。由此鏡智於一切時緣一切法，故說如來具一切智。若不爾者，餘智不定知一切法，如來不應名一切智，如是鏡智，內緣自體功德種子，外緣一切若真若俗所知境界，現身土等一切影像。緣真義邊名無分別智，緣俗義邊名後得智。雖緣一切，行相微細不可了知，如阿賴耶，雖緣三境，以微細故，亦言緣境不可了知。故不應以不可了知，證此鏡智唯緣真如無分別智，非後得智。諸心心法，體雖是一義用有多，隨用差別分為二智亦無有過。要達真理方了事俗，故雖一心義說先後，或似後得名後得智，餘亦如是。平等性智相應心品。有義，唯緣大圓鏡智，如染污意，緣阿賴耶為境界故。有義，唯緣真如實際，緣平等性為境界故。如實義者，此智亦緣一切為境，普緣一切平等性故。《莊嚴論》說，平等性智緣一切有情，自他平等故，隨諸有情勝解，示現佛影像故。此經中說，證得十相平等性故，此平等性通真及俗，故緣一切亦無過失。若不緣俗，即不能隨一切有情勝解，示現諸佛影像。亦不應以染污末那類平等智唯緣鏡智，凡聖異故，違聖教故，餘不類故。妙觀察智相應心品，普觀一切自相共相皆無障礙，故緣一切所知境界。成所作智相應心品。有義，唯緣五種現境，《莊嚴論》說，如來五根一一皆於五境轉故。如實義者，成所作智亦緣一切，於一切境皆無障故。《莊嚴論》說，成所作智於一切界起種種化，無有數量不可思議，作諸有情一切義利。此經中說，成所作智起作三業諸變化事，決擇眾生八萬四千心行差別，宣說對治作四記論，受領去來現在等義。若不普緣一切境界，無此功能。又說佛心無障自在，一一皆能照一切境，但作意力，或緣一法，或緣一切，且說五根於五境轉，不言唯爾故不成證。《集量論》說，諸心心法皆證自體，名為現量。若不爾者，如不曾見不應憶念，是故四智相應心品，一一亦能照知自體。

云何不與世法相違？刀不自割、指端不能觸指端故。不見燈等能自照耶？云何得知燈等自照？現見無闇分明顯現。若不自照應有闇障，應不現見，由此故知燈等自照。燈等非闇何須照耶？如瓶衣等體雖非闇，無燈等照邊有闇障，不得現見，燈等照時除彼邊闇，令得現見，說名為照。燈等亦爾，自體生時邊闇障除，令現得見故名自照。諸心心法雖有勝劣，皆能外緣、內證自體，猶如光明既能照他亦能自照，非如刀等諸法，法爾不可一類。此就麁相諸心心法，各有相見二分而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不與世法相違？刀不自割、指端不能觸指端故。不見燈等能自照耶？云何得知燈等自照？現見無闇分明顯現。若不自照應有闇障，應不現見，由此故知燈等自照。燈等非闇何須照耶？如瓶衣等體雖非闇，無燈等照邊有闇障，不得現見，燈等照時除彼邊闇，令得現見，說名為照。燈等亦爾，自體生時邊闇障除，令現得見故名自照。諸心心法雖有勝劣，皆能外緣、內證自體，猶如光明既能照他亦能自照，非如刀等諸法，法爾不可一類。此就麁相諸心心法，各有相見二分而說。

《集量論》中辯心心法皆有三分：一、所取分；二、能取分；三、自證分，如是三分不一不異。第一所量、第二能量、第三量果，若細分別，要有四分，其義方成；三分如前，更有第四證自證分。初二是外，後二是內，初唯所知，餘通二種。謂第二分唯知第一，或量非量、或現或比。第三自證能證第二及證第四，第四自證能證第三，第三第四皆現量攝。由此道理，雖是一體，多分合成，不即不離，內外並知無無窮過。是故經言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《集量論》中辯心心法皆有三分：一、所取分；二、能取分；三、自證分，如是三分不一不異。第一所量、第二能量、第三量果，若細分別，要有四分，其義方成；三分如前，更有第四證自證分。初二是外，後二是內，初唯所知，餘通二種。謂第二分唯知第一，或量非量、或現或比。第三自證能證第二及證第四，第四自證能證第三，第三第四皆現量攝。由此道理，雖是一體，多分合成，不即不離，內外並知無無窮過。是故經言：

「眾生心二性， 內外一切分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生心二性， 內外一切分，

所取能取纏， 見種種差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所取能取纏， 見種種差別。」

此頌意言，眾生心性二分合成，若內若外，皆有所取能取纏繞，見有種種或量非量、或現或比多分差別。四智心品雖有多分，然皆無漏現量所攝。此義廣如餘處分別。義用分多、非體有異，如一法上，苦無常等種種義別，而體是一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此頌意言，眾生心性二分合成，若內若外，皆有所取能取纏繞，見有種種或量非量、或現或比多分差別。四智心品雖有多分，然皆無漏現量所攝。此義廣如餘處分別。義用分多、非體有異，如一法上，苦無常等種種義別，而體是一。

復次，如是所說四智相應心品，為有相分、見分等耶？定有見分照所照境，有自證分通照見分、證自證分，證自證分照自證分故亦定有。若無如是三分差別，應無所緣，應不名智，相分不定。有義，真實無漏心品無障礙故親照前境，無逐心變似前境相，以無漏心說名無相，無分別故，又說緣境不思議故。有義，真實無漏心品亦有相分，諸心心法法爾似境顯現名緣，非如鉗等動作取物，非如燈等舒光照物，如明鏡等現影照物，由似境現分明照了名無障礙，不執不計說名無相，亦無分別，妙用難測名不思議，非不現影。若言無相則無相分，言無分別應無見分，都無相見應如虛空，或兔角等應不名智，無執計故。言無能取、所取等相，非無似境、緣照義用。若無漏心全無相分，諸佛不應現身土等種種影像，如是則違處處經論。轉色蘊依不得色者，轉四蘊依應無識等，則成大過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如是所說四智相應心品，為有相分、見分等耶？定有見分照所照境，有自證分通照見分、證自證分，證自證分照自證分故亦定有。若無如是三分差別，應無所緣，應不名智，相分不定。有義，真實無漏心品無障礙故親照前境，無逐心變似前境相，以無漏心說名無相，無分別故，又說緣境不思議故。有義，真實無漏心品亦有相分，諸心心法法爾似境顯現名緣，非如鉗等動作取物，非如燈等舒光照物，如明鏡等現影照物，由似境現分明照了名無障礙，不執不計說名無相，亦無分別，妙用難測名不思議，非不現影。若言無相則無相分，言無分別應無見分，都無相見應如虛空，或兔角等應不名智，無執計故。言無能取、所取等相，非無似境、緣照義用。若無漏心全無相分，諸佛不應現身土等種種影像，如是則違處處經論。轉色蘊依不得色者，轉四蘊依應無識等，則成大過。

有義，無漏無分別智相應心品，無分別故，所緣真如不離體故，如照自體無別相分。若後得智相應心品有分別故，所緣境界或離體故，如有漏心似境相現分明緣照。若無漏心緣離體境，無似彼相而得緣者，《觀所緣論》不應說言五識上無似極微相故非所緣。如是境相同無漏心無漏種起，雖有相似有漏法者，然非有漏。如有漏心似無漏相，非無漏故。且止廣論如是分別，但就世俗言說道理，非就勝義。若就勝義離言絕慮，既無相見，不可言心及心法等，離諸戲論不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有義，無漏無分別智相應心品，無分別故，所緣真如不離體故，如照自體無別相分。若後得智相應心品有分別故，所緣境界或離體故，如有漏心似境相現分明緣照。若無漏心緣離體境，無似彼相而得緣者，《觀所緣論》不應說言五識上無似極微相故非所緣。如是境相同無漏心無漏種起，雖有相似有漏法者，然非有漏。如有漏心似無漏相，非無漏故。且止廣論如是分別，但就世俗言說道理，非就勝義。若就勝義離言絕慮，既無相見，不可言心及心法等，離諸戲論不可思議。

復次，如是所說四智相應心品，有幾心法共相應耶？有二十一。謂五遍行、五各別境、十一唯善，於一切處常遍行故，如來恒樂了所知境欲無減故，印境勝解常無減故，了曾受境念無減故，如來無有不定心故，恒決擇故，極淨信等常相應故，無染污故，無睡眠故，無惡作故，現證一切無尋伺故，有漏心品勝劣不定，所緣拘礙心法相應或多或少，無漏心品自在無礙，心法平等互不相障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如是所說四智相應心品，有幾心法共相應耶？有二十一。謂五遍行、五各別境、十一唯善，於一切處常遍行故，如來恒樂了所知境欲無減故，印境勝解常無減故，了曾受境念無減故，如來無有不定心故，恒決擇故，極淨信等常相應故，無染污故，無睡眠故，無惡作故，現證一切無尋伺故，有漏心品勝劣不定，所緣拘礙心法相應或多或少，無漏心品自在無礙，心法平等互不相障。

復次，如是所說四智相應心品，何位初得？何位現行？無漏種性無始本有，依異熟識生滅相續，發心已去由外熏習漸漸增長。大圓鏡智相應心品，金剛喻定現在前時，轉滅一切有漏種子異熟識等。爾時方得最初現行一切佛果無漏種子圓滿依附，盡未來際常無間斷。平等性智相應心品，菩薩初地初現觀時最初現行，從此已去後後地中，修令增長清淨圓滿，無漏觀等現在前時恒常現行，若有漏心現在前時則便間斷。如是展轉乃至十地，最後心時自此已後盡未來際，常無間斷，如有漏位阿賴耶識，恒與末那一識俱起，無漏位中大圓鏡智，亦應常與平等性智一時而起，故平等智亦無間斷。妙觀察智相應心品亦在初地，初現觀時最初現行，從此已後漸修增長。若有漏心正現前時，或無心時，則便間斷，如是展轉乃至佛果。若入滅定亦不現行。成所作智相應心品，有義初地已上諸位皆得現行，墮法流故。如實義者，佛果方起，以十地中有異熟識所變五根非無漏故，能依五識亦非無漏，有漏五根發無漏識曾未見故，於佛果上此智亦不恒現在前，作意起故，數數間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如是所說四智相應心品，何位初得？何位現行？無漏種性無始本有，依異熟識生滅相續，發心已去由外熏習漸漸增長。大圓鏡智相應心品，金剛喻定現在前時，轉滅一切有漏種子異熟識等。爾時方得最初現行一切佛果無漏種子圓滿依附，盡未來際常無間斷。平等性智相應心品，菩薩初地初現觀時最初現行，從此已去後後地中，修令增長清淨圓滿，無漏觀等現在前時恒常現行，若有漏心現在前時則便間斷。如是展轉乃至十地，最後心時自此已後盡未來際，常無間斷，如有漏位阿賴耶識，恒與末那一識俱起，無漏位中大圓鏡智，亦應常與平等性智一時而起，故平等智亦無間斷。妙觀察智相應心品亦在初地，初現觀時最初現行，從此已後漸修增長。若有漏心正現前時，或無心時，則便間斷，如是展轉乃至佛果。若入滅定亦不現行。成所作智相應心品，有義初地已上諸位皆得現行，墮法流故。如實義者，佛果方起，以十地中有異熟識所變五根非無漏故，能依五識亦非無漏，有漏五根發無漏識曾未見故，於佛果上此智亦不恒現在前，作意起故，數數間斷。

如是四智相應心品，種子本有無始法爾不從熏生，名本性住種性。發心已後外緣熏發漸漸增長，名習所成種性。初地已上隨其所應乃得現起，數復熏習轉增轉勝，乃至證得金剛喻定。從此已後雖數現行，不復熏習更令增長，功德圓滿不可增故。持種淨識既非無記不可熏故，前佛後佛功德多少成過失故，如是四智相應心品一向是善、一向無漏，道諦所攝。諸佛無有一切有漏種子法故，雖復現化作生死身、業煩惱等似苦集諦，實是無漏道諦所攝，隨世俗相名五、十二、十八蘊等，而實非是蘊處界攝，離戲論故，離諸相故。如是五法皆通假實，不待名言，此餘根境皆實有故。若待名言，此餘根境皆假有故。又淨法界真如為體，是實有故，依真建立擇滅等相，是假有故，諸心智等青黃色等，是實有故，不放逸等長短色等，是假有故。且止廣論，應釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四智相應心品，種子本有無始法爾不從熏生，名本性住種性。發心已後外緣熏發漸漸增長，名習所成種性。初地已上隨其所應乃得現起，數復熏習轉增轉勝，乃至證得金剛喻定。從此已後雖數現行，不復熏習更令增長，功德圓滿不可增故。持種淨識既非無記不可熏故，前佛後佛功德多少成過失故，如是四智相應心品一向是善、一向無漏，道諦所攝。諸佛無有一切有漏種子法故，雖復現化作生死身、業煩惱等似苦集諦，實是無漏道諦所攝，隨世俗相名五、十二、十八蘊等，而實非是蘊處界攝，離戲論故，離諸相故。如是五法皆通假實，不待名言，此餘根境皆實有故。若待名言，此餘根境皆假有故。又淨法界真如為體，是實有故，依真建立擇滅等相，是假有故，諸心智等青黃色等，是實有故，不放逸等長短色等，是假有故。且止廣論，應釋本文。

四由決擇差別義中，略有三分：一者決擇五法差別；二者決擇受用和合一味事智；三者總頌淨法界相具諸功德。三身差別五法別中，如其次第一一決擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四由決擇差別義中，略有三分：一者決擇五法差別；二者決擇受用和合一味事智；三者總頌淨法界相具諸功德。三身差別五法別中，如其次第一一決擇。

經曰：妙生當知，清淨法界者，譬如虛空，雖遍諸色種種相中，而不可說有種種相，體唯一味。如是如來清淨法界，雖復遍至種種相類所知境界，而不可說有種種相，體唯一味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：妙生當知，清淨法界者，譬如虛空，雖遍諸色種種相中，而不可說有種種相，體唯一味。如是如來清淨法界，雖復遍至種種相類所知境界，而不可說有種種相，體唯一味。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

次當顯示淨法界相，釋難決擇法界差別。謂有難言：「若諸如來法界為性，法界則用，真如為體，真如即是諸法共相。諸法既有種種差別，法界隨彼，云何無有種種差別？法界若有種種差別，云何清淨？非頗胝迦，種種依止共相應故無種種相。」為釋此難故說最初太虛空喻。譬如虛空，雖遍諸色種種相中者，如世虛空，雖遍一切有形礙色等不等類差別相中，品類差別故名種種，自體集在覺慧等上分明顯現，故名為相。即是行相而不可說有種種相者，而此虛空不可宣說有諸形礙種種色相，由此虛空其性自爾，不應說故名不可說，或不能說名不可說。謂此虛空其性如是，不可宣說有其種種能表色相，亦不可說有其種種所表色相。而見虛空有種種相，及可說有種種相者，此見空中種種色相，非見虛空，及假說有種種色相，如青黃等，或長短等，非實是有，非假說有則有實事。云何遍在一切色中，無種種相體唯一味者，非此虛空由與種種色相應故成種種相，不捨自性體唯有一，無障礙味，無異相故。如是如來清淨法界等者，如世虛空有體無體，雖遍一切形礙色中，而不隨成形礙差別，亦不可說有諸色相。雖亦說有，唯假非實，由此虛空不捨自相取他相故，如雖假說虛空虛空，而虛空性實不可說，清淨法界亦復如是。雖假說言真空真空，而真空性實不可說，由此虛空先所說因種種依止共相應故。如頗胝迦，法界應有種種別者，有不定過。現見虛空雖與種種色相相應，而無諸色種種相故，如烟霧等共相應故。有時見空有種種相，由自虛妄分別力故，但見烟等有種種相，非見虛空，以虛空性不可見故。如是由自虛妄分別增益力故，但見色等有種種相，非淨法界。淨法界中雖無真實種種境界言說法教，而有種種境界法教差別相轉，非由彼有種種相故亦令法界有種種相，以淨法界離名言故。一切名言皆用分別所起為境，然諸法教亦不唐捐，是證法界展轉因故，如見字書解所說義。由此法教是諸如來大悲所流，能展轉說離言說義，如以眾彩彩畫虛空甚為希有；若以言說說離言義，復過於彼。如說海慧，譬如有人以種種色彩畫無色無見無對無表虛空，如牆壁等，甚為希有。諸佛世尊證得甚深離言說法，能以言說為諸有情補特伽羅宣說開示復難於彼。如是廣說。又頗胝迦法界為性亦清淨故，非同法喻，所立因義隨一不成或俱不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當顯示淨法界相，釋難決擇法界差別。謂有難言：「若諸如來法界為性，法界則用，真如為體，真如即是諸法共相。諸法既有種種差別，法界隨彼，云何無有種種差別？法界若有種種差別，云何清淨？非頗胝迦，種種依止共相應故無種種相。」為釋此難故說最初太虛空喻。譬如虛空，雖遍諸色種種相中者，如世虛空，雖遍一切有形礙色等不等類差別相中，品類差別故名種種，自體集在覺慧等上分明顯現，故名為相。即是行相而不可說有種種相者，而此虛空不可宣說有諸形礙種種色相，由此虛空其性自爾，不應說故名不可說，或不能說名不可說。謂此虛空其性如是，不可宣說有其種種能表色相，亦不可說有其種種所表色相。而見虛空有種種相，及可說有種種相者，此見空中種種色相，非見虛空，及假說有種種色相，如青黃等，或長短等，非實是有，非假說有則有實事。云何遍在一切色中，無種種相體唯一味者，非此虛空由與種種色相應故成種種相，不捨自性體唯有一，無障礙味，無異相故。如是如來清淨法界等者，如世虛空有體無體，雖遍一切形礙色中，而不隨成形礙差別，亦不可說有諸色相。雖亦說有，唯假非實，由此虛空不捨自相取他相故，如雖假說虛空虛空，而虛空性實不可說，清淨法界亦復如是。雖假說言真空真空，而真空性實不可說，由此虛空先所說因種種依止共相應故。如頗胝迦，法界應有種種別者，有不定過。現見虛空雖與種種色相相應，而無諸色種種相故，如烟霧等共相應故。有時見空有種種相，由自虛妄分別力故，但見烟等有種種相，非見虛空，以虛空性不可見故。如是由自虛妄分別增益力故，但見色等有種種相，非淨法界。淨法界中雖無真實種種境界言說法教，而有種種境界法教差別相轉，非由彼有種種相故亦令法界有種種相，以淨法界離名言故。一切名言皆用分別所起為境，然諸法教亦不唐捐，是證法界展轉因故，如見字書解所說義。由此法教是諸如來大悲所流，能展轉說離言說義，如以眾彩彩畫虛空甚為希有；若以言說說離言義，復過於彼。如說海慧，譬如有人以種種色彩畫無色無見無對無表虛空，如牆壁等，甚為希有。諸佛世尊證得甚深離言說法，能以言說為諸有情補特伽羅宣說開示復難於彼。如是廣說。又頗胝迦法界為性亦清淨故，非同法喻，所立因義隨一不成或俱不成。

經曰：又如虛空雖遍諸色不相捨離，而不為彼過所染污。如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由真實故不相捨離，而不為彼過所染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如虛空雖遍諸色不相捨離，而不為彼過所染污。如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由真實故不相捨離，而不為彼過所染污。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

復有難言：「若淨法界遍在一切所知境界，亦與貪等諸煩惱垢共相應故，云何不如所餘有漏心心法品成不清淨？」為釋此難，故說第二太虛空喻。又如虛空，雖遍諸色不相捨離者，無有別處，故名不相捨離。遍在內行，不見出外故。既在內行不見出外，不可定言是一是異。若有別處，是則虛空應有形礙，應是無常。而不為色過所染污者，如太虛空雖遍一切形礙色內，而不為色過失所染。色過失者，謂是生長貪瞋等因，非青黃等種種異相。又於空中所有雲霧黑影色等，能令太虛捨淨相故，及能障礙淨見生故，名色過失。又於心上所增境相名色過失。為順他意故作前說，非太虛空為彼諸色過失所染，自性淨故。如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由真實故不相捨離者，如佛自心真實清淨，本性光潔本性淨故，一切眾生心性亦爾，本性真實本性清淨。心本性者，即是真如，一切眾生心平等性。如說由何說心平等？由空性故說心平等。如是廣說。心本性者，即心法性，遍在一切眾生心性，是故說名心平等性。為辯如是心法性故，說由真實不相捨離，由是有情本淨心性，雖本性淨復由今時客塵障垢新遠離故，安立如來其心清淨。又諸有情心平等性，即是真實，是圓成實自性攝故。由諸有情心平等性真實相故，表不捨離諸眾生心；又是心性真實相故，表不捨離一切有情心性而轉。此意說言，由遍轉故不相捨離，而不為彼過所染污者，本性清淨故。過謂貪等，能令心相成過失故，成垢染故，雖為客塵分別所轉，非彼體故，不可全捨，可令清淨。依此密意說如是言，此心本性清淨光潔，心之法性說名為心，非離心法性有異性淨心。云何有情心有貪等？自分別力所任持故，心之顛倒未永斷故，此由無明力所起故。此義意言，譬如虛空本性雖淨，而為眩瞖損肉眼故，顛倒相現似不清淨。如是法界本性雖淨，由自分別所起貪等眾因緣力，無明眩瞖損慧眼故，顛倒相現似不清淨。若一切種清淨慧眼，恒不見穢。又淨法界若無差別一切種淨，則名一切如來法身，亦名如來真實體性，於一切時常無變故。由此法界一切有情心相續中平等有故，說如是言，一切有情是如來藏，一切有情皆有佛性，為引不定種性有情，令心決定趣大乘故。就有如來種性有情，說如是言，一切有情皆當作佛。如有說言一切無常一切皆苦，如是皆說少分一切，非全一切。若不爾者，便違所說五種種性諸佛功德應當有盡，無所度故，則違所說。如來功德常無斷盡，不應無益，常住世間本期度生求佛果故。此淨法界雖遍一切平等皆有，而由自障力所持故，如世生盲不見日月。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有難言：「若淨法界遍在一切所知境界，亦與貪等諸煩惱垢共相應故，云何不如所餘有漏心心法品成不清淨？」為釋此難，故說第二太虛空喻。又如虛空，雖遍諸色不相捨離者，無有別處，故名不相捨離。遍在內行，不見出外故。既在內行不見出外，不可定言是一是異。若有別處，是則虛空應有形礙，應是無常。而不為色過所染污者，如太虛空雖遍一切形礙色內，而不為色過失所染。色過失者，謂是生長貪瞋等因，非青黃等種種異相。又於空中所有雲霧黑影色等，能令太虛捨淨相故，及能障礙淨見生故，名色過失。又於心上所增境相名色過失。為順他意故作前說，非太虛空為彼諸色過失所染，自性淨故。如是如來清淨法界，雖遍一切眾生心性，由真實故不相捨離者，如佛自心真實清淨，本性光潔本性淨故，一切眾生心性亦爾，本性真實本性清淨。心本性者，即是真如，一切眾生心平等性。如說由何說心平等？由空性故說心平等。如是廣說。心本性者，即心法性，遍在一切眾生心性，是故說名心平等性。為辯如是心法性故，說由真實不相捨離，由是有情本淨心性，雖本性淨復由今時客塵障垢新遠離故，安立如來其心清淨。又諸有情心平等性，即是真實，是圓成實自性攝故。由諸有情心平等性真實相故，表不捨離諸眾生心；又是心性真實相故，表不捨離一切有情心性而轉。此意說言，由遍轉故不相捨離，而不為彼過所染污者，本性清淨故。過謂貪等，能令心相成過失故，成垢染故，雖為客塵分別所轉，非彼體故，不可全捨，可令清淨。依此密意說如是言，此心本性清淨光潔，心之法性說名為心，非離心法性有異性淨心。云何有情心有貪等？自分別力所任持故，心之顛倒未永斷故，此由無明力所起故。此義意言，譬如虛空本性雖淨，而為眩瞖損肉眼故，顛倒相現似不清淨。如是法界本性雖淨，由自分別所起貪等眾因緣力，無明眩瞖損慧眼故，顛倒相現似不清淨。若一切種清淨慧眼，恒不見穢。又淨法界若無差別一切種淨，則名一切如來法身，亦名如來真實體性，於一切時常無變故。由此法界一切有情心相續中平等有故，說如是言，一切有情是如來藏，一切有情皆有佛性，為引不定種性有情，令心決定趣大乘故。就有如來種性有情，說如是言，一切有情皆當作佛。如有說言一切無常一切皆苦，如是皆說少分一切，非全一切。若不爾者，便違所說五種種性諸佛功德應當有盡，無所度故，則違所說。如來功德常無斷盡，不應無益，常住世間本期度生求佛果故。此淨法界雖遍一切平等皆有，而由自障力所持故，如世生盲不見日月。如有頌言：

「眾生罪不現， 如月於破器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生罪不現， 如月於破器，

遍滿諸世間， 由法光如日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿諸世間， 由法光如日。」

由此道理，如先所說，亦與貪等諸煩惱垢共相應故，如餘有漏心心法品。清淨法界成不淨者，有不定過。虛空雖與色垢相應，非不淨故。心心法品雖與貪等煩惱相應，而用清淨法界為性，非不淨故，非同法喻。如說意樂不清淨者，見心不淨，隨彼亦說法界不淨，由清淨相不顯現故。意樂淨者，見與貪等垢相應心本性清淨無垢穢故，法界常淨。彼所立因如前不成。由是法界遍一切故，譬如虛空，非諸有情過所染污，此說法界遍一切者，所執法空普皆有故，不待成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此道理，如先所說，亦與貪等諸煩惱垢共相應故，如餘有漏心心法品。清淨法界成不淨者，有不定過。虛空雖與色垢相應，非不淨故。心心法品雖與貪等煩惱相應，而用清淨法界為性，非不淨故，非同法喻。如說意樂不清淨者，見心不淨，隨彼亦說法界不淨，由清淨相不顯現故。意樂淨者，見與貪等垢相應心本性清淨無垢穢故，法界常淨。彼所立因如前不成。由是法界遍一切故，譬如虛空，非諸有情過所染污，此說法界遍一切者，所執法空普皆有故，不待成立。

經曰：又如虛空含容一切身語意業，而此虛空無有起作。如是如來清淨法界，含容一切智所變化利眾生事，清淨法界無有起作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又如虛空含容一切身語意業，而此虛空無有起作。如是如來清淨法界，含容一切智所變化利眾生事，清淨法界無有起作。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

復有難言：「若諸如來清淨法界真如為體，則無戲論亦無起作，云何得容利有情事因緣智生？若容智生則有起作，云何如來真如為相？」為釋此難，故說第三太虛空喻。又如虛空含容一切身語意業者，如太虛空，雖無作意而能容受有情三業，身語二業有形礙故，可須容受。意業云何？非無形質，有對礙故，須他容受，即以此事名為容受，謂彼生時不為障礙。有對礙物亦以生時無障礙故，說言虛空之所容受。此法亦爾，生時無障而得生故，亦得說言虛空容受。又有對物無對礙時，容受餘物得往來故，依此法上假立虛空。意業亦爾，將欲滅時容受餘物，令得生起，何為不得依此法上假立虛空？若異此者，實有虛空遍一切處。云何容受？若體實有不障礙故，餘法得生名容受者，一切無色實有體法皆無障礙，並能容受應名虛空。餘處說言，唯色無故名虛空者，就世共知麁相而說。是故虛空容受三業亦無過失。而此虛空無有起作者，非此虛空如是分別，我容受此不容受彼，雖無作意而能容受。日月燈等所有光明亦復如是，雖無作意此彼分別，法爾生時能照諸色。如意寶珠亦復如是，雖無作意而能滿足眾生意願。所餘亦爾，且舉虛空類顯一切。如是如來清淨法界，含容一切智所變化利眾生事者，謂諸如來清淨法界任性而住，無有作意，安立一切利眾生事。一切智者，圓鏡智等。一切所變化者，身語意化。一切利眾生事者，謂能成辦一切有情勝利樂事，清淨法界皆能含容，彼法生時為助因故。清淨法界無有起作者，作意名起，能令其心捨餘境界趣餘緣故。心動名作，心慮動搖有所作故。謂淨法界雖無作意、心慮動搖，而能容受諸智變化利有情事。復次，含容一切智所變化。利眾生事者，謂淨法界含容一切受用、變化二身，所作利有情因無窮盡故，極廣大故，無對礙故，雖無分別而增上力能生彼故。此總義言，如虛空等容色生等作用轉時，雖無有我我所作意戲論分別，而法爾力廣作一切差別作用。如是如來住無漏界，雖無一切我我所等作意戲論種種分別，而先所修大願力故，能起一切智所變化利眾生事，如是如來第一難思安住法身，由先願力所任持故，一切相好功德莊嚴，窮生死際劫量相續，雖無分別，而作一切智所變化利眾生事。如來雖無如是分別，我於如是如是事業當作不作，而本願力一切能作，如先發願。或入睡眠、或入滅定，雖無作意，隨所要期覺悟出定，如《海慧經》作如是說，如諸苾芻要期鐘聲而入滅定，不聞鐘聲亦無分別，由要期力應時出定。如是廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有難言：「若諸如來清淨法界真如為體，則無戲論亦無起作，云何得容利有情事因緣智生？若容智生則有起作，云何如來真如為相？」為釋此難，故說第三太虛空喻。又如虛空含容一切身語意業者，如太虛空，雖無作意而能容受有情三業，身語二業有形礙故，可須容受。意業云何？非無形質，有對礙故，須他容受，即以此事名為容受，謂彼生時不為障礙。有對礙物亦以生時無障礙故，說言虛空之所容受。此法亦爾，生時無障而得生故，亦得說言虛空容受。又有對物無對礙時，容受餘物得往來故，依此法上假立虛空。意業亦爾，將欲滅時容受餘物，令得生起，何為不得依此法上假立虛空？若異此者，實有虛空遍一切處。云何容受？若體實有不障礙故，餘法得生名容受者，一切無色實有體法皆無障礙，並能容受應名虛空。餘處說言，唯色無故名虛空者，就世共知麁相而說。是故虛空容受三業亦無過失。而此虛空無有起作者，非此虛空如是分別，我容受此不容受彼，雖無作意而能容受。日月燈等所有光明亦復如是，雖無作意此彼分別，法爾生時能照諸色。如意寶珠亦復如是，雖無作意而能滿足眾生意願。所餘亦爾，且舉虛空類顯一切。如是如來清淨法界，含容一切智所變化利眾生事者，謂諸如來清淨法界任性而住，無有作意，安立一切利眾生事。一切智者，圓鏡智等。一切所變化者，身語意化。一切利眾生事者，謂能成辦一切有情勝利樂事，清淨法界皆能含容，彼法生時為助因故。清淨法界無有起作者，作意名起，能令其心捨餘境界趣餘緣故。心動名作，心慮動搖有所作故。謂淨法界雖無作意、心慮動搖，而能容受諸智變化利有情事。復次，含容一切智所變化。利眾生事者，謂淨法界含容一切受用、變化二身，所作利有情因無窮盡故，極廣大故，無對礙故，雖無分別而增上力能生彼故。此總義言，如虛空等容色生等作用轉時，雖無有我我所作意戲論分別，而法爾力廣作一切差別作用。如是如來住無漏界，雖無一切我我所等作意戲論種種分別，而先所修大願力故，能起一切智所變化利眾生事，如是如來第一難思安住法身，由先願力所任持故，一切相好功德莊嚴，窮生死際劫量相續，雖無分別，而作一切智所變化利眾生事。如來雖無如是分別，我於如是如是事業當作不作，而本願力一切能作，如先發願。或入睡眠、或入滅定，雖無作意，隨所要期覺悟出定，如《海慧經》作如是說，如諸苾芻要期鐘聲而入滅定，不聞鐘聲亦無分別，由要期力應時出定。如是廣說。