佛地經論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地經論卷第二

親光菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親光菩薩等造

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

經曰：是薄伽梵最清淨覺，不二現行趣無相法，住於佛住，逮得一切佛平等性，到無障處不可轉法所行無礙，其所成立不可思議，遊於三世平等法性，其身流布一切世界，於一切法智無疑滯，於一切行成就大覺，於諸法智無有疑惑，凡所現身不可分別，一切菩薩正所求智，得佛無二住勝彼岸，不相間雜如來解脫妙智究竟，證無中邊佛地平等，極於法界、盡虛空性、窮未來際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是薄伽梵最清淨覺，不二現行趣無相法，住於佛住，逮得一切佛平等性，到無障處不可轉法所行無礙，其所成立不可思議，遊於三世平等法性，其身流布一切世界，於一切法智無疑滯，於一切行成就大覺，於諸法智無有疑惑，凡所現身不可分別，一切菩薩正所求智，得佛無二住勝彼岸，不相間雜如來解脫妙智究竟，證無中邊佛地平等，極於法界、盡虛空性、窮未來際。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

次顯諸佛異餘大師，故說世尊功德殊勝。又為其餘生淨信故，顯示世尊功德圓滿。應知此中二十一種殊勝功德，顯薄伽梵最清淨覺，謂佛世尊普於一切有為無為所應覺境正開覺故。又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故。又於一切如所有性盡所有性正開覺故，名薄伽梵最清淨覺。不二現行者，顯示世尊一向無障殊勝功德。謂凡夫二乘現行二障，世尊無故。以諸凡夫現行生死，起諸雜染住著生死；聲聞獨覺現行涅槃，一向棄背利樂他事住著涅槃；世尊無彼現行二障，是故說名不二現行。趣無相法者，顯示世尊調化方便殊勝功德。謂無相法即是涅槃。佛善了知三乘有情，隨彼堪能調化方便，如實為說，令彼趣證無相法故。住於佛住者，顯示世尊觀所調化殊勝功德。謂住大悲，晝夜六時觀世間故。逮得一切佛平等性者，顯示世尊得一切佛相似事業殊勝功德，謂證諸佛相似事業平等性故。到無障處者，顯示世尊永斷所治殊勝功德。謂已證得解脫一切煩惱所知二障智故，及已永斷一切障故。不可轉法者，顯示世尊降伏外道殊勝功德。謂佛正法一切外道不能退轉，降伏彼已顯正道故。所行無礙者，顯示世尊降伏魔怨殊勝功德。謂所行者，即色等境，此所行境，擾亂心故、障礙善故，說名魔怨。諸佛世尊心善安定，極悅意境亦不能亂，所有功德極善成滿，一切惡境不能為礙，以能摧伏一切境界，一切所行不能拘礙，是故說名所行無礙。其所成立不可思議者，顯示世尊安立法教殊勝功德。謂佛安立一切法教，超過一切尋思境故。遊於三世平等法性者，顯示世尊記別三世殊勝功德，謂如現在記別過去未來世事皆無礙故。其身流布一切世界者，顯示世尊現從覩史天宮來下殊勝功德，謂現化身普於一切世界洲渚，同時流下入母胎故。於一切法智無疑滯者，顯示世尊斷一切疑殊勝功德，謂於諸法已得能除一切疑惑，決定智故。於一切行成就大覺者，顯示世尊於一切乘所化有情能隨所應，示現自身殊勝功德，謂遍了知一切有情性行差別，如其所應現自身故。於諸法智無有疑惑者，顯示世尊妙善了達一切法智，能隨所應恒正教誨殊勝功德。謂於諸法懷疑惑者，無有堪能隨應教誨，唯佛世尊證見諸法智善決定，能隨所應無倒教誨，無休廢故。凡所現身不可分別者，顯示世尊能正攝受無染自身殊勝功德，謂諸佛身非是虛妄分別所起，無煩惱業生離染故，以如來身非是雜染分別起故，不可分別。一切菩薩正所求智者，顯示世尊成就佛種不斷方便殊勝功德。謂諸菩薩為令佛種無斷絕故勤修加行，非聲聞等，是故佛智唯諸菩薩正所應求。得佛無二住勝彼岸者，顯示世尊自性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯諸佛異餘大師，故說世尊功德殊勝。又為其餘生淨信故，顯示世尊功德圓滿。應知此中二十一種殊勝功德，顯薄伽梵最清淨覺，謂佛世尊普於一切有為無為所應覺境正開覺故。又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故。又於一切如所有性盡所有性正開覺故，名薄伽梵最清淨覺。不二現行者，顯示世尊一向無障殊勝功德。謂凡夫二乘現行二障，世尊無故。以諸凡夫現行生死，起諸雜染住著生死；聲聞獨覺現行涅槃，一向棄背利樂他事住著涅槃；世尊無彼現行二障，是故說名不二現行。趣無相法者，顯示世尊調化方便殊勝功德。謂無相法即是涅槃。佛善了知三乘有情，隨彼堪能調化方便，如實為說，令彼趣證無相法故。住於佛住者，顯示世尊觀所調化殊勝功德。謂住大悲，晝夜六時觀世間故。逮得一切佛平等性者，顯示世尊得一切佛相似事業殊勝功德，謂證諸佛相似事業平等性故。到無障處者，顯示世尊永斷所治殊勝功德。謂已證得解脫一切煩惱所知二障智故，及已永斷一切障故。不可轉法者，顯示世尊降伏外道殊勝功德。謂佛正法一切外道不能退轉，降伏彼已顯正道故。所行無礙者，顯示世尊降伏魔怨殊勝功德。謂所行者，即色等境，此所行境，擾亂心故、障礙善故，說名魔怨。諸佛世尊心善安定，極悅意境亦不能亂，所有功德極善成滿，一切惡境不能為礙，以能摧伏一切境界，一切所行不能拘礙，是故說名所行無礙。其所成立不可思議者，顯示世尊安立法教殊勝功德。謂佛安立一切法教，超過一切尋思境故。遊於三世平等法性者，顯示世尊記別三世殊勝功德，謂如現在記別過去未來世事皆無礙故。其身流布一切世界者，顯示世尊現從覩史天宮來下殊勝功德，謂現化身普於一切世界洲渚，同時流下入母胎故。於一切法智無疑滯者，顯示世尊斷一切疑殊勝功德，謂於諸法已得能除一切疑惑，決定智故。於一切行成就大覺者，顯示世尊於一切乘所化有情能隨所應，示現自身殊勝功德，謂遍了知一切有情性行差別，如其所應現自身故。於諸法智無有疑惑者，顯示世尊妙善了達一切法智，能隨所應恒正教誨殊勝功德。謂於諸法懷疑惑者，無有堪能隨應教誨，唯佛世尊證見諸法智善決定，能隨所應無倒教誨，無休廢故。凡所現身不可分別者，顯示世尊能正攝受無染自身殊勝功德，謂諸佛身非是虛妄分別所起，無煩惱業生離染故，以如來身非是雜染分別起故，不可分別。一切菩薩正所求智者，顯示世尊成就佛種不斷方便殊勝功德。謂諸菩薩為令佛種無斷絕故勤修加行，非聲聞等，是故佛智唯諸菩薩正所應求。得佛無二住勝彼岸者，顯示世尊自性

身分殊勝功德，謂佛法身無差別相故名無二，佛無二住即是法身，真如為體無差別相，於中一切二相分別皆不現行，緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住名勝彼岸，佛已窮到故名為得。不相間雜如來解脫妙智究竟者，顯示世尊受用身分殊勝功德，謂受用身不相間雜，一切如來受用身體各各別故。如來妙智能令一切眾生解脫，故名如來解脫妙智。佛於此智已得究竟，如是即說如來妙智不相間雜。於淨佛土現受用身亦不相雜，大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂亦不相雜，如來於此智所現身亦到究竟。證無中邊佛地平等者，顯示世尊證真如相殊勝功德。謂真如相無有中邊，遠離一切有為無為中邊相故，遠離方處中邊相故，如是真如即是佛地平等法性。證此佛地平等性故，遍知一切為無為等於中不染。極於法界者，顯示世尊證得果相殊勝功德。謂得窮極清淨法界，如是法界是修道果，次後二種殊勝功德，顯示世尊功德無盡。盡虛空性窮未來際者，顯示世尊自利利他二德無盡殊勝功德。謂如虛空經成壞劫性常無盡，如來一切真實功德亦復如是常無斷盡，如未來際無有盡期，利他功德亦復如是，窮未來際常作一切有情利益安樂事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身分殊勝功德，謂佛法身無差別相故名無二，佛無二住即是法身，真如為體無差別相，於中一切二相分別皆不現行，緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住名勝彼岸，佛已窮到故名為得。不相間雜如來解脫妙智究竟者，顯示世尊受用身分殊勝功德，謂受用身不相間雜，一切如來受用身體各各別故。如來妙智能令一切眾生解脫，故名如來解脫妙智。佛於此智已得究竟，如是即說如來妙智不相間雜。於淨佛土現受用身亦不相雜，大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂亦不相雜，如來於此智所現身亦到究竟。證無中邊佛地平等者，顯示世尊證真如相殊勝功德。謂真如相無有中邊，遠離一切有為無為中邊相故，遠離方處中邊相故，如是真如即是佛地平等法性。證此佛地平等性故，遍知一切為無為等於中不染。極於法界者，顯示世尊證得果相殊勝功德。謂得窮極清淨法界，如是法界是修道果，次後二種殊勝功德，顯示世尊功德無盡。盡虛空性窮未來際者，顯示世尊自利利他二德無盡殊勝功德。謂如虛空經成壞劫性常無盡，如來一切真實功德亦復如是常無斷盡，如未來際無有盡期，利他功德亦復如是，窮未來際常作一切有情利益安樂事故。

復次，此中總別顯示世尊殊勝功德，初句是總，由所餘句開顯其義，如是乃名善說法要；由二十一殊勝功德，是故說名最清淨覺。不二現行者，顯示世尊於所知境一向無障智轉功德。謂聲聞等於諸境界智有障礙，極遠時方無邊差別，諸佛法中無智轉故；如來不爾，一切時方無邊差別，諸佛法中一切種智無障礙轉，於諸法相無知不知二種現行，是故說名不二現行。由此故名最清淨覺，餘句皆應如是配屬。趣無相法者，顯示世尊能入無二殊勝功德。謂自能入永離一切分別自相，解脫一切煩惱纏垢，離有無相清淨真如，亦令他入。住於佛住者，顯示世尊任運佛事不休息住殊勝功德。謂無功用利有情事無有間斷，安住聖天及梵住故。逮得一切佛平等性者，顯示世尊於法身中所依意樂作業無別殊勝功德。謂一切佛真如淨智、一切利益安樂意樂，受用變化二利他事無差別故。到無障處者，顯示世尊已修一切障法對治殊勝功德。謂已修習一切煩惱及所知障對治聖道，已到解脫一切障處，所依所趣故名為處。不可轉法者，顯示世尊不為一切外道所伏殊勝功德，謂教證法皆不為他所退轉故。所行無礙者，顯示世尊雖生世間世法不礙殊勝功德，謂生世間利等八法不能礙故。其所成立不可思議者，顯示世尊安立正法殊勝功德，謂十二分殊勝教法，出過一切尋思所行，非諸愚夫所能測度，宣說一切自相共相故名安立。遊於三世平等法性者，顯示世尊能正記別殊勝功德，謂於三世流轉句義，曾現當生展轉記別無顛倒故，記別去來皆如現在，分明無倒故名平等。其身流布一切世界者，顯示世尊同時普於一切世界，示現受用及變化身殊勝功德。謂於一切無邊世界，隨所化宜現琉璃等妙色身故。於一切法智無疑滯者，顯示世尊斷一切疑殊勝功德，謂自決定乃能令他生決定故。於一切行成就大覺者，顯示世尊入種種行殊勝功德，謂隨所化有情所宜現同類身，令彼入故。於諸法智無有疑惑者，顯示世尊了達當來法生妙智殊勝功德，謂於出過聲聞等境，微細善種如瓦石中細金種子，如是等境無顛倒相皆遍知故。凡所現身不可分別者，顯示世尊隨其勝解如應示現殊勝功德。謂佛世尊雖無分別如末尼珠由諸如來增上力故，亦由自身勝解力故，見如來身如金色等，然諸如來無有分別，無異分別，廣說如經，或同彼類不可分別。一切菩薩正所求智者，顯示世尊無量所依所化有情調伏方便殊勝功德。謂由無量菩薩所依，一切有情調伏方便，此由如來增上力故，得聞正法、思修次第、獲得妙智。異類菩薩攝受付囑，展轉相續無間而轉。得佛無二住勝彼岸者，顯示世尊平等法身波羅蜜多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，此中總別顯示世尊殊勝功德，初句是總，由所餘句開顯其義，如是乃名善說法要；由二十一殊勝功德，是故說名最清淨覺。不二現行者，顯示世尊於所知境一向無障智轉功德。謂聲聞等於諸境界智有障礙，極遠時方無邊差別，諸佛法中無智轉故；如來不爾，一切時方無邊差別，諸佛法中一切種智無障礙轉，於諸法相無知不知二種現行，是故說名不二現行。由此故名最清淨覺，餘句皆應如是配屬。趣無相法者，顯示世尊能入無二殊勝功德。謂自能入永離一切分別自相，解脫一切煩惱纏垢，離有無相清淨真如，亦令他入。住於佛住者，顯示世尊任運佛事不休息住殊勝功德。謂無功用利有情事無有間斷，安住聖天及梵住故。逮得一切佛平等性者，顯示世尊於法身中所依意樂作業無別殊勝功德。謂一切佛真如淨智、一切利益安樂意樂，受用變化二利他事無差別故。到無障處者，顯示世尊已修一切障法對治殊勝功德。謂已修習一切煩惱及所知障對治聖道，已到解脫一切障處，所依所趣故名為處。不可轉法者，顯示世尊不為一切外道所伏殊勝功德，謂教證法皆不為他所退轉故。所行無礙者，顯示世尊雖生世間世法不礙殊勝功德，謂生世間利等八法不能礙故。其所成立不可思議者，顯示世尊安立正法殊勝功德，謂十二分殊勝教法，出過一切尋思所行，非諸愚夫所能測度，宣說一切自相共相故名安立。遊於三世平等法性者，顯示世尊能正記別殊勝功德，謂於三世流轉句義，曾現當生展轉記別無顛倒故，記別去來皆如現在，分明無倒故名平等。其身流布一切世界者，顯示世尊同時普於一切世界，示現受用及變化身殊勝功德。謂於一切無邊世界，隨所化宜現琉璃等妙色身故。於一切法智無疑滯者，顯示世尊斷一切疑殊勝功德，謂自決定乃能令他生決定故。於一切行成就大覺者，顯示世尊入種種行殊勝功德，謂隨所化有情所宜現同類身，令彼入故。於諸法智無有疑惑者，顯示世尊了達當來法生妙智殊勝功德，謂於出過聲聞等境，微細善種如瓦石中細金種子，如是等境無顛倒相皆遍知故。凡所現身不可分別者，顯示世尊隨其勝解如應示現殊勝功德。謂佛世尊雖無分別如末尼珠由諸如來增上力故，亦由自身勝解力故，見如來身如金色等，然諸如來無有分別，無異分別，廣說如經，或同彼類不可分別。一切菩薩正所求智者，顯示世尊無量所依所化有情調伏方便殊勝功德。謂由無量菩薩所依，一切有情調伏方便，此由如來增上力故，得聞正法、思修次第、獲得妙智。異類菩薩攝受付囑，展轉相續無間而轉。得佛無二住勝彼岸者，顯示世尊平等法身波羅蜜多

最極成滿殊勝功德，謂於佛地無二法身，一切施等波羅蜜多平等圓滿不相間雜。如來解脫妙智究竟者，顯示世尊隨其勝解示現無雜清淨佛土殊勝功德，謂觀有情勝解差別，示現種種不相間雜金等佛土。證無中邊佛地平等者，顯示世尊三身方處無有分限殊勝功德，謂證平等無初中後，諸佛三身於其佛地佛淨土中，無有一切方處分限。極於法界者，顯示世尊窮生死際，常現起作一切有情利益安樂殊勝功德。謂此法界善清淨故，窮生死際常起等流契經等法，為當來世所化有情，如應如時恒現起作利益安樂。盡虛空性窮未來際者，顯示世尊無盡究竟殊勝功德，謂如虛空常無窮盡，諸佛法界所起功德亦復如是，無窮盡故；如未來際無有盡期，利樂一切有情加行無休息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最極成滿殊勝功德，謂於佛地無二法身，一切施等波羅蜜多平等圓滿不相間雜。如來解脫妙智究竟者，顯示世尊隨其勝解示現無雜清淨佛土殊勝功德，謂觀有情勝解差別，示現種種不相間雜金等佛土。證無中邊佛地平等者，顯示世尊三身方處無有分限殊勝功德，謂證平等無初中後，諸佛三身於其佛地佛淨土中，無有一切方處分限。極於法界者，顯示世尊窮生死際，常現起作一切有情利益安樂殊勝功德。謂此法界善清淨故，窮生死際常起等流契經等法，為當來世所化有情，如應如時恒現起作利益安樂。盡虛空性窮未來際者，顯示世尊無盡究竟殊勝功德，謂如虛空常無窮盡，諸佛法界所起功德亦復如是，無窮盡故；如未來際無有盡期，利樂一切有情加行無休息故。

諸佛功德為性是常無盡究竟？為性無常相續不斷？無盡究竟不可定說。以佛法身清淨法界理性功德性是常故，受用變化二身功德，雖性無常，無斷盡故無盡究竟。一切如來本發弘願，為有情故求大菩提，若諸有情盡得滅度，爾時諸佛有為功德何不斷滅？諸有情界無有一切盡滅度時，故佛功德無有斷滅。所以者何？由法爾故。無始時來一切有情有五種性：一、聲聞種性；二、獨覺種性；三、如來種性；四、不定種性；五、無有出世功德種性。如餘經論廣說其相，分別建立前四種性，雖無時限，然有畢竟得滅度期，諸佛慈悲巧方便故。第五種性無有出世功德因故，畢竟無有得滅度期。諸佛但可為彼方便示現神通，說離惡趣生善趣法，彼雖依教勤修善因得生人趣，乃至非想非非想處，必還退下墮諸惡趣。諸佛方便復為現通說法教化，彼復修善得生善趣，後還退墮受諸苦惱。諸佛方便復更拔濟，如是展轉窮未來際，不能令其畢竟滅度。雖餘經中宣說一切有情之類皆有佛性皆當作佛，然就真如法身佛性，或就少分一切有情方便而說，為令不定種性有情決定速趣無上正等菩提果故。由此道理，諸佛利樂有情功德無有斷盡，此利他德依自利德乃得無斷，是故如來有為功德從因生故，雖念念滅而無斷盡。由佛功德無盡究竟，是故成就最清淨覺。其餘諸句皆應如是一一配屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛功德為性是常無盡究竟？為性無常相續不斷？無盡究竟不可定說。以佛法身清淨法界理性功德性是常故，受用變化二身功德，雖性無常，無斷盡故無盡究竟。一切如來本發弘願，為有情故求大菩提，若諸有情盡得滅度，爾時諸佛有為功德何不斷滅？諸有情界無有一切盡滅度時，故佛功德無有斷滅。所以者何？由法爾故。無始時來一切有情有五種性：一、聲聞種性；二、獨覺種性；三、如來種性；四、不定種性；五、無有出世功德種性。如餘經論廣說其相，分別建立前四種性，雖無時限，然有畢竟得滅度期，諸佛慈悲巧方便故。第五種性無有出世功德因故，畢竟無有得滅度期。諸佛但可為彼方便示現神通，說離惡趣生善趣法，彼雖依教勤修善因得生人趣，乃至非想非非想處，必還退下墮諸惡趣。諸佛方便復為現通說法教化，彼復修善得生善趣，後還退墮受諸苦惱。諸佛方便復更拔濟，如是展轉窮未來際，不能令其畢竟滅度。雖餘經中宣說一切有情之類皆有佛性皆當作佛，然就真如法身佛性，或就少分一切有情方便而說，為令不定種性有情決定速趣無上正等菩提果故。由此道理，諸佛利樂有情功德無有斷盡，此利他德依自利德乃得無斷，是故如來有為功德從因生故，雖念念滅而無斷盡。由佛功德無盡究竟，是故成就最清淨覺。其餘諸句皆應如是一一配屬。

何故先說諸佛淨土，後說世尊如是功德？為顯如是諸佛功德依淨土故，為顯世尊依淨佛土、具如是德說此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故先說諸佛淨土，後說世尊如是功德？為顯如是諸佛功德依淨土故，為顯世尊依淨佛土、具如是德說此經故。

次顯世尊眷屬圓滿，謂大聲聞及大菩薩，餘經中說調順調順而為眷屬，解脫解脫而為眷屬，是名如來眷屬圓滿。此說無量大聲聞眾、無量菩薩摩訶薩俱，一切調順皆佛子等，皆住大乘、遊大乘等，如其次第聲聞菩薩眷屬圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次顯世尊眷屬圓滿，謂大聲聞及大菩薩，餘經中說調順調順而為眷屬，解脫解脫而為眷屬，是名如來眷屬圓滿。此說無量大聲聞眾、無量菩薩摩訶薩俱，一切調順皆佛子等，皆住大乘、遊大乘等，如其次第聲聞菩薩眷屬圓滿。

何故此中先說聲聞後說菩薩？為於大乘生疑惑者除彼疑故，為引不定種性菩薩生定信故，為已清淨諸大聲聞捨於自身尊貴慢故，謂於眾前大聲聞眾近對世尊親受化故，又諸聲聞常隨佛故、形同佛故、內眷屬故，又令菩薩於聲聞眾生恭敬故。如契經言，菩薩不應於聲聞眾不生恭敬，由是讚歎聲聞功德，亦令其餘於聲聞眾生淨信故。於此會中亦有餘眾結集法者，略說二眾以其勝故。如經後言，世間天、人、阿素洛等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故此中先說聲聞後說菩薩？為於大乘生疑惑者除彼疑故，為引不定種性菩薩生定信故，為已清淨諸大聲聞捨於自身尊貴慢故，謂於眾前大聲聞眾近對世尊親受化故，又諸聲聞常隨佛故、形同佛故、內眷屬故，又令菩薩於聲聞眾生恭敬故。如契經言，菩薩不應於聲聞眾不生恭敬，由是讚歎聲聞功德，亦令其餘於聲聞眾生淨信故。於此會中亦有餘眾結集法者，略說二眾以其勝故。如經後言，世間天、人、阿素洛等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

前說淨土最極自在淨識為相，云何會中有聲聞等而不相違？有何相違？諸聲聞等同菩薩見，故成相違；若聲聞等亦如是見，可作是說。諸聲聞等雖預此會，障見淨妙，業所礙故。猶如生盲不見如是淨妙境界，不可難言，既不能見不應在眾，以雖不見如是淨妙，而見穢土化身說故。雖同一會，自業力故所見各異，如見真金謂為火等，如於一處四種眾生各別見等。或復如來神力加被，令暫得見聞說妙法，此是如來不思議力，不可難以根地度等，化亦無過，為欲莊嚴說法會故，或佛化作，或諸菩薩之所化作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說淨土最極自在淨識為相，云何會中有聲聞等而不相違？有何相違？諸聲聞等同菩薩見，故成相違；若聲聞等亦如是見，可作是說。諸聲聞等雖預此會，障見淨妙，業所礙故。猶如生盲不見如是淨妙境界，不可難言，既不能見不應在眾，以雖不見如是淨妙，而見穢土化身說故。雖同一會，自業力故所見各異，如見真金謂為火等，如於一處四種眾生各別見等。或復如來神力加被，令暫得見聞說妙法，此是如來不思議力，不可難以根地度等，化亦無過，為欲莊嚴說法會故，或佛化作，或諸菩薩之所化作。

經曰：與無量大聲聞眾俱，一切調順皆是佛子，心善解脫、慧善解脫、戒善清淨，趣求法樂，多聞聞持其聞積集，善思所思、善說所說、善作所作，捷慧速慧，利慧出慧，勝決擇慧大慧廣慧，及無等慧，慧寶成就。具足三明，逮得第一現法樂住，大淨福田威儀寂靜，大忍柔和成就無減，已善奉行如來聖教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：與無量大聲聞眾俱，一切調順皆是佛子，心善解脫、慧善解脫、戒善清淨，趣求法樂，多聞聞持其聞積集，善思所思、善說所說、善作所作，捷慧速慧，利慧出慧，勝決擇慧大慧廣慧，及無等慧，慧寶成就。具足三明，逮得第一現法樂住，大淨福田威儀寂靜，大忍柔和成就無減，已善奉行如來聖教。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

無量大聲聞眾者，其數甚多難可算計，故名無量。聞佛言音而入聖道，故名聲聞。並出家僧，故名為眾。一切皆是最極利根波羅蜜多種性聲聞，故名為大。有義皆住無學果位故名為大。如實義者，皆是不定種性聲聞，得小果已趣大菩提，故名為大。或眾數多故名為大，如今大眾。一切調順者，有義有學離見所斷一百一十二種分別麁重煩惱，不𢤱悷故，猶如良馬，名為調順。有義無學離見修斷一百二十八種煩惱，不剛強故，猶如真金，名為調順。如實義者，皆是迴向菩提種性，一切堪能發趣大果，隨佛意轉如聰慧象，故名調順。由佛教力彼聖道生，故名佛子。如說皆從世尊口生，正法生故。有義皆是趣大聲聞，能紹佛種令不斷絕，故名佛子。心善解脫者，離三界貪故，如說離貪心得解脫。慧善解脫者，已離一切染污無明故，如說離於無明慧得解脫。戒善清淨者，如契經說，具足六支名戒善淨，謂住淨尸羅善自防守，別解律儀軌則所行皆悉具足，於微細罪見大怖畏，受學學處，或復皆得無漏戒故，名善清淨。如實義者，住無學位迴向大乘，自分戒淨修菩薩戒，故名善淨。趣求法樂者，求正法時欲趣大樂，謂佛菩提不求餘事，或求法時為令他樂無求過意，離惡威儀。如實義者，此大聲聞專求法樂，不求名聞利養恭敬，無量經典初中後分皆能聽受，故名多聞；隨所聞義皆能憶持令不忘失，故名聞持；數習文義令其堅住，是故說名其聞積集。世間愚夫，惡思所思、惡說所說、惡作所作；出世聖者，超過彼法與彼相違，是故說名善思所思、善說所說、善作所作，三業清淨隨智慧行。於佛所說法毘柰耶，速入其義，故名捷慧。即於此中多入其義，故名速慧，能多行者說名速故。入微細義故名利慧。得能出離生死妙慧故名出慧。此慧能為涅槃了因，是故說名勝決擇慧。勝決擇故名勝決擇，即是涅槃，此慧能為彼了因故，依彼立名。問答決擇無窮盡故，名為大慧。深廣圓滿善通達故，名為廣慧。有本復說甚深妙慧，謂他不能窮其底故。於軟根等諸聲聞眾，此慧勝故名無等慧。此慧能招最上義故，名為慧寶。是諸聲聞具此慧寶，是故說名慧寶成就。具足三明者，謂得無學三種明故。云何名為無學三明？一、宿住隨念智證通明；二、死生智證通明；三、漏盡智證通明。無學利根所得三通，除染不染三際愚故，說有三明。有義明者以慧為性，慧能除闇故說為明。有義無癡善根為性翻無明故，逮得第一現法樂住者，證得不退勝靜慮故。大淨福田者，永離煩惱如世良田，速能生長廣大果故。威儀寂靜者，一切威儀正知住故。大忍柔和成就無減者，於苦堪耐易 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大聲聞眾者，其數甚多難可算計，故名無量。聞佛言音而入聖道，故名聲聞。並出家僧，故名為眾。一切皆是最極利根波羅蜜多種性聲聞，故名為大。有義皆住無學果位故名為大。如實義者，皆是不定種性聲聞，得小果已趣大菩提，故名為大。或眾數多故名為大，如今大眾。一切調順者，有義有學離見所斷一百一十二種分別麁重煩惱，不𢤱悷故，猶如良馬，名為調順。有義無學離見修斷一百二十八種煩惱，不剛強故，猶如真金，名為調順。如實義者，皆是迴向菩提種性，一切堪能發趣大果，隨佛意轉如聰慧象，故名調順。由佛教力彼聖道生，故名佛子。如說皆從世尊口生，正法生故。有義皆是趣大聲聞，能紹佛種令不斷絕，故名佛子。心善解脫者，離三界貪故，如說離貪心得解脫。慧善解脫者，已離一切染污無明故，如說離於無明慧得解脫。戒善清淨者，如契經說，具足六支名戒善淨，謂住淨尸羅善自防守，別解律儀軌則所行皆悉具足，於微細罪見大怖畏，受學學處，或復皆得無漏戒故，名善清淨。如實義者，住無學位迴向大乘，自分戒淨修菩薩戒，故名善淨。趣求法樂者，求正法時欲趣大樂，謂佛菩提不求餘事，或求法時為令他樂無求過意，離惡威儀。如實義者，此大聲聞專求法樂，不求名聞利養恭敬，無量經典初中後分皆能聽受，故名多聞；隨所聞義皆能憶持令不忘失，故名聞持；數習文義令其堅住，是故說名其聞積集。世間愚夫，惡思所思、惡說所說、惡作所作；出世聖者，超過彼法與彼相違，是故說名善思所思、善說所說、善作所作，三業清淨隨智慧行。於佛所說法毘柰耶，速入其義，故名捷慧。即於此中多入其義，故名速慧，能多行者說名速故。入微細義故名利慧。得能出離生死妙慧故名出慧。此慧能為涅槃了因，是故說名勝決擇慧。勝決擇故名勝決擇，即是涅槃，此慧能為彼了因故，依彼立名。問答決擇無窮盡故，名為大慧。深廣圓滿善通達故，名為廣慧。有本復說甚深妙慧，謂他不能窮其底故。於軟根等諸聲聞眾，此慧勝故名無等慧。此慧能招最上義故，名為慧寶。是諸聲聞具此慧寶，是故說名慧寶成就。具足三明者，謂得無學三種明故。云何名為無學三明？一、宿住隨念智證通明；二、死生智證通明；三、漏盡智證通明。無學利根所得三通，除染不染三際愚故，說有三明。有義明者以慧為性，慧能除闇故說為明。有義無癡善根為性翻無明故，逮得第一現法樂住者，證得不退勝靜慮故。大淨福田者，永離煩惱如世良田，速能生長廣大果故。威儀寂靜者，一切威儀正知住故。大忍柔和成就無減者，於苦堪耐易

共住故。已善奉行如來聖教者，諸有所作已圓滿故。如來聖教本為有情出生死苦，是諸聲聞位登無學皆出生死，故善奉行如來聖教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共住故。已善奉行如來聖教者，諸有所作已圓滿故。如來聖教本為有情出生死苦，是諸聲聞位登無學皆出生死，故善奉行如來聖教。

若爾，何故復為說法？為令迴向大菩提故。是諸聲聞皆住無學，盡此一報必入永滅無餘涅槃，寂靜安樂與佛無異，如餘論說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，何故復為說法？為令迴向大菩提故。是諸聲聞皆住無學，盡此一報必入永滅無餘涅槃，寂靜安樂與佛無異，如餘論說。

何故引彼趣大菩提長時受苦？變易位中無諸苦受，斯有何過。行苦有故，是為大過。雖經此苦，令得如來三身功德大喜大樂，故無有過。一切大樂不過涅槃。彼已證得，復何所少更求菩提涅槃？雖有寂滅安樂而無受樂，三菩提樂斷受樂等，無量功德何用行苦有為樂耶？有為無漏猶如涅槃，是無漏故，非行苦攝。又若成佛能化無量所化有情出生死故，已成佛者，無此能耶！無始時來眾生法爾，能化所化種性相屬，不相屬者即無化能，是故如來種種方便，化諸有情令得佛果，化彼所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故引彼趣大菩提長時受苦？變易位中無諸苦受，斯有何過。行苦有故，是為大過。雖經此苦，令得如來三身功德大喜大樂，故無有過。一切大樂不過涅槃。彼已證得，復何所少更求菩提涅槃？雖有寂滅安樂而無受樂，三菩提樂斷受樂等，無量功德何用行苦有為樂耶？有為無漏猶如涅槃，是無漏故，非行苦攝。又若成佛能化無量所化有情出生死故，已成佛者，無此能耶！無始時來眾生法爾，能化所化種性相屬，不相屬者即無化能，是故如來種種方便，化諸有情令得佛果，化彼所化。

若爾聲聞或除七生，或除一生，或除上界處處一生，餘一切生得非擇滅，或一切生皆非擇滅。云何更經三無數劫修菩提因而得佛耶？雖諸煩惱所潤分段得非擇滅，而由願力受變易生，三無數劫修菩提因無有過失。非擇滅者，眾緣不具，於此時中畢竟不生，非永不生。彼雖長時住在生死，由定願力資感生因，令其功能多時生果，即此一身展轉增勝乃至成佛，如延壽法更不受生。故論說言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾聲聞或除七生，或除一生，或除上界處處一生，餘一切生得非擇滅，或一切生皆非擇滅。云何更經三無數劫修菩提因而得佛耶？雖諸煩惱所潤分段得非擇滅，而由願力受變易生，三無數劫修菩提因無有過失。非擇滅者，眾緣不具，於此時中畢竟不生，非永不生。彼雖長時住在生死，由定願力資感生因，令其功能多時生果，即此一身展轉增勝乃至成佛，如延壽法更不受生。故論說言。

問：迴向菩提聲聞，為住無餘依涅槃界，發趣無上正等菩提，為住有餘依涅槃界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：迴向菩提聲聞，為住無餘依涅槃界，發趣無上正等菩提，為住有餘依涅槃界耶？

答：唯住有餘依涅槃界中可有此事。所以者何？以無餘依涅槃界中，遠離一切發起事業，一切功用皆悉止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：唯住有餘依涅槃界中可有此事。所以者何？以無餘依涅槃界中，遠離一切發起事業，一切功用皆悉止息。

問：若唯住有餘依涅槃界中發趣無上正等菩提者，云何但由一生便能證得無上正等菩提？所以者何？阿羅漢等尚當無有所餘一生，何況當有多生相續？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若唯住有餘依涅槃界中發趣無上正等菩提者，云何但由一生便能證得無上正等菩提？所以者何？阿羅漢等尚當無有所餘一生，何況當有多生相續？

答：由彼要當增諸壽行方能成辦，世尊多分依此迴向菩提聲聞，密意說言：「若有善修四神足已，能住一劫或餘一劫。」餘一劫者，此中意說過於一劫。彼雖如是增益壽行，發趣無上正等菩提，而所修行極成遲鈍，樂涅槃故。不如初心始業菩薩，彼既如是增壽行已，留有根身別作化身，同法者前方便示現於無餘依涅槃界中而般涅槃。由此因緣皆作是念：「某名尊者於無餘依涅槃界中已般涅槃，彼以所留有根實身，即於此界贍部洲中隨其所樂遠離而住，一切諸天尚不能覩，何況其餘眾生能見？」彼於涅槃多樂住故，於遍遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中，及於修習菩提資糧諸聖道中，若放逸時，諸佛菩薩數數覺悟。彼覺悟已，於所修行能不放逸。復次，迴向菩提聲聞，或於學位即能棄捨求聲聞願，或無學位方能棄捨，由彼根性有差別故，所待眾緣有差別故。如是若在無學位中迴向菩提，由定願力數數資昔感現身因，令於長時生果相續，漸漸增勝，乃至成佛功能方盡。此報雖親有漏因感，然由無漏定願資助，名不思議變易生死，無漏定願不思議故。若有學位迴向菩提，或隨煩惱感生勢力，感彼生已，於最後生伏諸煩惱，起定願力資後身因，如前道理乃至成佛。或迴心已即伏煩惱，起定願力資現身因，如前道理乃至成佛。諸用無漏定願資助非煩惱者，皆不思議變易身攝。若煩惱力所感異熟分段身攝，若說聲聞是化所作，不須如是問答分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：由彼要當增諸壽行方能成辦，世尊多分依此迴向菩提聲聞，密意說言：「若有善修四神足已，能住一劫或餘一劫。」餘一劫者，此中意說過於一劫。彼雖如是增益壽行，發趣無上正等菩提，而所修行極成遲鈍，樂涅槃故。不如初心始業菩薩，彼既如是增壽行已，留有根身別作化身，同法者前方便示現於無餘依涅槃界中而般涅槃。由此因緣皆作是念：「某名尊者於無餘依涅槃界中已般涅槃，彼以所留有根實身，即於此界贍部洲中隨其所樂遠離而住，一切諸天尚不能覩，何況其餘眾生能見？」彼於涅槃多樂住故，於遍遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中，及於修習菩提資糧諸聖道中，若放逸時，諸佛菩薩數數覺悟。彼覺悟已，於所修行能不放逸。復次，迴向菩提聲聞，或於學位即能棄捨求聲聞願，或無學位方能棄捨，由彼根性有差別故，所待眾緣有差別故。如是若在無學位中迴向菩提，由定願力數數資昔感現身因，令於長時生果相續，漸漸增勝，乃至成佛功能方盡。此報雖親有漏因感，然由無漏定願資助，名不思議變易生死，無漏定願不思議故。若有學位迴向菩提，或隨煩惱感生勢力，感彼生已，於最後生伏諸煩惱，起定願力資後身因，如前道理乃至成佛。或迴心已即伏煩惱，起定願力資現身因，如前道理乃至成佛。諸用無漏定願資助非煩惱者，皆不思議變易身攝。若煩惱力所感異熟分段身攝，若說聲聞是化所作，不須如是問答分別。

經曰：復有無量菩薩摩訶薩，從諸佛土俱來集會，皆住大乘，遊大乘法，於諸眾生其心平等，離諸分別及不分別種種分別，摧諸魔怨，遠離一切聲聞獨覺繫念分別，廣大法味喜樂所持，超五怖畏，一向趣入不退轉位，息諸眾生一切苦惱所逼迫地而現在前，妙生菩薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復有無量菩薩摩訶薩，從諸佛土俱來集會，皆住大乘，遊大乘法，於諸眾生其心平等，離諸分別及不分別種種分別，摧諸魔怨，遠離一切聲聞獨覺繫念分別，廣大法味喜樂所持，超五怖畏，一向趣入不退轉位，息諸眾生一切苦惱所逼迫地而現在前，妙生菩薩而為上首。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

所言菩薩摩訶薩者，謂諸薩埵求菩提故。此通三乘，為簡取大，故須復說摩訶薩言。又緣菩提薩埵為境，故名菩薩，具足自利利他大願，求大菩提利有情故。又薩埵者是勇猛義，精進勇猛求大菩提，故名菩薩。此通諸位，今取地上諸大菩薩，是故復說摩訶薩言。何故讚說菩薩功德？為捨眾生輕慢心故，有作是言：「讚聲聞眾久修梵行，諸菩薩眾應當敬禮。」又令眾生起淨信故，菩薩尚有如是功德，何況如來！於此讚說菩薩德中，顯諸菩薩有三大事名摩訶薩：一者數大，以無量故；二者德大，謂住大乘遊大乘等；三者業大，謂息眾生諸苦惱故，利樂有情是菩薩業。從諸佛土俱來集會者，謂從十方種種佛土，為聽法故俱來集會，亦應有此索訶世界菩薩來集。而結集者但說他方菩薩來集，為欲對治懈怠憍慢不來集會求聞法故。如是菩薩從彼方來，自求聞法非他所引，一切皆具大威神力，尚從他界極遠方來，何況其餘而不來集？前聲聞眾不說來集，在此方故；今說他方俱來集會，故知亦有此方菩薩，但略不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言菩薩摩訶薩者，謂諸薩埵求菩提故。此通三乘，為簡取大，故須復說摩訶薩言。又緣菩提薩埵為境，故名菩薩，具足自利利他大願，求大菩提利有情故。又薩埵者是勇猛義，精進勇猛求大菩提，故名菩薩。此通諸位，今取地上諸大菩薩，是故復說摩訶薩言。何故讚說菩薩功德？為捨眾生輕慢心故，有作是言：「讚聲聞眾久修梵行，諸菩薩眾應當敬禮。」又令眾生起淨信故，菩薩尚有如是功德，何況如來！於此讚說菩薩德中，顯諸菩薩有三大事名摩訶薩：一者數大，以無量故；二者德大，謂住大乘遊大乘等；三者業大，謂息眾生諸苦惱故，利樂有情是菩薩業。從諸佛土俱來集會者，謂從十方種種佛土，為聽法故俱來集會，亦應有此索訶世界菩薩來集。而結集者但說他方菩薩來集，為欲對治懈怠憍慢不來集會求聞法故。如是菩薩從彼方來，自求聞法非他所引，一切皆具大威神力，尚從他界極遠方來，何況其餘而不來集？前聲聞眾不說來集，在此方故；今說他方俱來集會，故知亦有此方菩薩，但略不說。

就德大中應知略說九種德大：一、精進大，謂皆住大乘由精進力，安住大乘拔濟有情令離生死，及自發趣無上菩提。二、因大，謂遊大乘法，即十地等，以聞思修等漸次而遊。三、所緣大，謂於諸眾生其心平等，即於一切有情得自他平等，以大慈等平等方便故。四、時大，謂離諸分別及不分別種種分別，即於一切時猶如一念平等而轉。劫名分別，以於一切劫與非劫分別斷故，以不分別劫與非劫故，能長時修行無厭。五、無染大，謂摧諸魔怨以捨一切所攝受故，能伏魔怨，如說菩薩若於一切所攝受事，知不堅實心不貪求，即能摧伏一切魔怨。六、作意大，謂遠離一切聲聞獨覺繫念分別，即是遠分斷除一切二乘作意。七、任持大，謂廣大法味喜樂所持，即用大乘法味喜樂為食。八、清淨大，謂超五怖畏，即三業清淨出諸怖畏，無犯戒等諸惡趣等怖畏因故。五怖畏者：一不活畏、二惡名畏、三死畏、四惡趣畏、五怯眾畏，如是五畏證得清淨意樂地時皆已遠離。九、證得大，謂一向趣入不退轉位，即得一切智記別地時一向不退，前七地中猶有加行功用運轉，未得不退無功用道，其餘諸地得無加行功用運轉，一向趣入不退轉地，以不退地無功用道一向趣入，是故說名一向趣入不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就德大中應知略說九種德大：一、精進大，謂皆住大乘由精進力，安住大乘拔濟有情令離生死，及自發趣無上菩提。二、因大，謂遊大乘法，即十地等，以聞思修等漸次而遊。三、所緣大，謂於諸眾生其心平等，即於一切有情得自他平等，以大慈等平等方便故。四、時大，謂離諸分別及不分別種種分別，即於一切時猶如一念平等而轉。劫名分別，以於一切劫與非劫分別斷故，以不分別劫與非劫故，能長時修行無厭。五、無染大，謂摧諸魔怨以捨一切所攝受故，能伏魔怨，如說菩薩若於一切所攝受事，知不堅實心不貪求，即能摧伏一切魔怨。六、作意大，謂遠離一切聲聞獨覺繫念分別，即是遠分斷除一切二乘作意。七、任持大，謂廣大法味喜樂所持，即用大乘法味喜樂為食。八、清淨大，謂超五怖畏，即三業清淨出諸怖畏，無犯戒等諸惡趣等怖畏因故。五怖畏者：一不活畏、二惡名畏、三死畏、四惡趣畏、五怯眾畏，如是五畏證得清淨意樂地時皆已遠離。九、證得大，謂一向趣入不退轉位，即得一切智記別地時一向不退，前七地中猶有加行功用運轉，未得不退無功用道，其餘諸地得無加行功用運轉，一向趣入不退轉地，以不退地無功用道一向趣入，是故說名一向趣入不退轉地。

就業大中，息諸眾生一切苦惱所逼迫地而現在前者，謂諸菩薩能息一切有情內外苦惱逼迫地位現前，此地中有大悲大慈，由此二種能息一切內病等苦、外貧等惱之所逼迫，此二多作有情利樂，故得此者名為業大。復次，皆住大乘者，謂住初地證得遍滿真法界時，初得真實大乘法故，名住大乘。遊大乘法者，謂第二地修行菩薩三聚戒故，大乘行法即三聚戒。於諸眾生其心平等者，謂第三地得諸勝定，發四無量平等利樂諸有情故。離諸分別等者，謂第四地得三十七菩提分法，離諸分別及不分別種種分別。諸分別者，即見所斷分別我見，初地已離。不分別者，即修所斷俱生我見，此地中離。即此二種相應諸法名種種分別，行解異故，雖前後離，盡處總說，如第四定說離苦樂，如第三果離五下分。有義，此地第七識中俱生煩惱一切遠離。有義，此地第六識中，俱生我見一切遠離，非第七識，以七地來猶有微細煩惱現行。若無第七應無染依，應不似五。第七細惑若已遠離，五六七地六識麁惑應不現行，即違瑜伽解深密說。又如二乘金剛喻定，第七識惑與六識中最細煩惱一時俱斷，云何此中先離第七微細煩惱，後離六識麁煩惱耶？是故四地得無我智，滅意識中俱生我見，未離第七微細煩惱，及六識中餘修斷惑。此說伏離非是永滅，至第十地金剛心時方頓斷滅，修斷種故。摧諸魔怨者，謂第五地觀四聖諦皆平等性，摧伏執取生死涅槃差別魔怨。遠離一切聲聞獨覺繫念分別者，謂第六地觀十二支染淨緣起皆平等性，遠離二乘厭患雜染、欣樂清淨繫念分別。廣大法味喜樂所持者，謂第七地證無相理，於空智中起有勝行，受大法樂。超五怖畏者，謂第八地一切煩惱不復現行，離五怖因名超五怖，五怖畏果初地已離。一向趣入不退轉位者，謂第九地決定趣入第十菩薩眾行圓滿不退轉位。息諸眾生等者，謂第十地得大法身，起大悲雲雨大法雨，息除一切眾生苦惱所逼迫事。復次，如是十句經文，十到彼岸、十大願等，亦應配釋，以初地上一一地中普攝一切諸地行故。妙生菩薩而為上首者，謂能發起圓滿功德諸三摩地，名為妙生。菩薩得此三摩地故，立妙生號，以菩薩名多依法故，如慈氏等。於此眾中妙生菩薩最第一故，名為上首，是故次下唯告妙生發起所說，此經略故唯列一名，所餘眾會但舉其數，結集法者意在略故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就業大中，息諸眾生一切苦惱所逼迫地而現在前者，謂諸菩薩能息一切有情內外苦惱逼迫地位現前，此地中有大悲大慈，由此二種能息一切內病等苦、外貧等惱之所逼迫，此二多作有情利樂，故得此者名為業大。復次，皆住大乘者，謂住初地證得遍滿真法界時，初得真實大乘法故，名住大乘。遊大乘法者，謂第二地修行菩薩三聚戒故，大乘行法即三聚戒。於諸眾生其心平等者，謂第三地得諸勝定，發四無量平等利樂諸有情故。離諸分別等者，謂第四地得三十七菩提分法，離諸分別及不分別種種分別。諸分別者，即見所斷分別我見，初地已離。不分別者，即修所斷俱生我見，此地中離。即此二種相應諸法名種種分別，行解異故，雖前後離，盡處總說，如第四定說離苦樂，如第三果離五下分。有義，此地第七識中俱生煩惱一切遠離。有義，此地第六識中，俱生我見一切遠離，非第七識，以七地來猶有微細煩惱現行。若無第七應無染依，應不似五。第七細惑若已遠離，五六七地六識麁惑應不現行，即違瑜伽解深密說。又如二乘金剛喻定，第七識惑與六識中最細煩惱一時俱斷，云何此中先離第七微細煩惱，後離六識麁煩惱耶？是故四地得無我智，滅意識中俱生我見，未離第七微細煩惱，及六識中餘修斷惑。此說伏離非是永滅，至第十地金剛心時方頓斷滅，修斷種故。摧諸魔怨者，謂第五地觀四聖諦皆平等性，摧伏執取生死涅槃差別魔怨。遠離一切聲聞獨覺繫念分別者，謂第六地觀十二支染淨緣起皆平等性，遠離二乘厭患雜染、欣樂清淨繫念分別。廣大法味喜樂所持者，謂第七地證無相理，於空智中起有勝行，受大法樂。超五怖畏者，謂第八地一切煩惱不復現行，離五怖因名超五怖，五怖畏果初地已離。一向趣入不退轉位者，謂第九地決定趣入第十菩薩眾行圓滿不退轉位。息諸眾生等者，謂第十地得大法身，起大悲雲雨大法雨，息除一切眾生苦惱所逼迫事。復次，如是十句經文，十到彼岸、十大願等，亦應配釋，以初地上一一地中普攝一切諸地行故。妙生菩薩而為上首者，謂能發起圓滿功德諸三摩地，名為妙生。菩薩得此三摩地故，立妙生號，以菩薩名多依法故，如慈氏等。於此眾中妙生菩薩最第一故，名為上首，是故次下唯告妙生發起所說，此經略故唯列一名，所餘眾會但舉其數，結集法者意在略故。