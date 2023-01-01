佛地經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地經論卷第一

親光菩薩等造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親光菩薩等造

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

稽首無上良福田， 三身二諦一乘眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首無上良福田， 三身二諦一乘眾，

我今隨力造此論， 為法久住濟群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今隨力造此論， 為法久住濟群生，

覽諸師意我已淨， 恐餘劣智未能通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覽諸師意我已淨， 恐餘劣智未能通，

為令彼淨生勝德， 故我略釋牟尼地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令彼淨生勝德， 故我略釋牟尼地。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

《佛地經》者，具一切智、一切種智，離煩惱障及所知障，於一切法、一切種相能自開覺，亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛地。謂所依、所行、所攝，即當所說清淨法界大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智受用和合一味事等，是佛所依、所行、所攝，故名佛地，能貫能攝，故名為經。以佛聖教貫穿攝持，所應說義所化生故，應知此中宣說佛地饒益有情，依所詮義名「佛地經」，如《緣起經》，如《集寶論》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《佛地經》者，具一切智、一切種智，離煩惱障及所知障，於一切法、一切種相能自開覺，亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛地。謂所依、所行、所攝，即當所說清淨法界大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智受用和合一味事等，是佛所依、所行、所攝，故名佛地，能貫能攝，故名為經。以佛聖教貫穿攝持，所應說義所化生故，應知此中宣說佛地饒益有情，依所詮義名「佛地經」，如《緣起經》，如《集寶論》。

略說此經所攝義者，謂顯世尊佛土圓滿、功德圓滿、眷屬圓滿，安立佛地五法總別受用和合一味事智，依淨法界具諸功德三身差別。此則次第示現，如來居如是處、具如是德、如是眾俱安立、如是地義差別。如是處者，謂佛淨土，即十八種圓滿莊嚴廣大宮殿。如是德者，謂佛世尊二十一種殊勝功德。如是眾者，謂無數量諸大聲聞、摩訶薩眾，成就種種微妙功德。地義別者，謂大覺地五法總別受用和合一味事等，後當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說此經所攝義者，謂顯世尊佛土圓滿、功德圓滿、眷屬圓滿，安立佛地五法總別受用和合一味事智，依淨法界具諸功德三身差別。此則次第示現，如來居如是處、具如是德、如是眾俱安立、如是地義差別。如是處者，謂佛淨土，即十八種圓滿莊嚴廣大宮殿。如是德者，謂佛世尊二十一種殊勝功德。如是眾者，謂無數量諸大聲聞、摩訶薩眾，成就種種微妙功德。地義別者，謂大覺地五法總別受用和合一味事等，後當廣說。

於此經中總有三分：一、教起因緣分；二、聖教所說分；三、依教奉行分。總顯己聞及教起時，別顯教主及教起處，教所被機即是教起所因所緣故，名教起因緣分。正顯聖教所說法門品類差別故，名聖教所說分。顯彼時眾聞佛聖教歡喜奉行故，名依教奉行分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此經中總有三分：一、教起因緣分；二、聖教所說分；三、依教奉行分。總顯己聞及教起時，別顯教主及教起處，教所被機即是教起所因所緣故，名教起因緣分。正顯聖教所說法門品類差別故，名聖教所說分。顯彼時眾聞佛聖教歡喜奉行故，名依教奉行分。

經曰：如是我聞：一時，薄伽梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如是我聞：一時，薄伽梵。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

如是我聞者，謂總顯己聞、傳佛教者，言如是事我昔曾聞。如是總言依四義轉：一、依譬喻；二、依教誨；三、依問答；四、依許可。依譬喻者，如有說言，如是富貴如毘沙門。依教誨者，如有說言，汝當如是讀誦經論。依問答者，如有說言，如是我聞如是宣說。依許可者，如有說言，我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。或許可言，是事如是有義，此中唯依許可。謂結集時諸菩薩眾咸共請言：「如汝所聞當如是說。」傳法菩薩便許彼言：「如是當說如我所聞，又如是言信可審定。」謂如是法，我昔曾聞，此事如是，齊此當說定無有異。有義此中亦依問答。謂有問言：「汝當所說昔定聞耶？」故此答言：「如是我聞。」有義，此中通依四種：依譬喻者，謂當所說如是文句，如我昔聞。依教誨者，謂告時眾，如是當聽我昔所聞。餘如前說。我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識聽受，廢別就總故說我聞。有義，如來慈悲本願增上緣力，聞者識上文義相生，此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說，由耳根力自心變現，故名我聞。有義，聞者善根本願增上緣力，如來識上文義相生，此文義相是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不取得，然似彼相分明顯現，故名我聞。應知說此如是我聞，意避增減異分過失，謂如是法我從佛聞，非他展轉顯示聞者，有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者應正聞已，如理思惟當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞者，謂總顯己聞、傳佛教者，言如是事我昔曾聞。如是總言依四義轉：一、依譬喻；二、依教誨；三、依問答；四、依許可。依譬喻者，如有說言，如是富貴如毘沙門。依教誨者，如有說言，汝當如是讀誦經論。依問答者，如有說言，如是我聞如是宣說。依許可者，如有說言，我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。或許可言，是事如是有義，此中唯依許可。謂結集時諸菩薩眾咸共請言：「如汝所聞當如是說。」傳法菩薩便許彼言：「如是當說如我所聞，又如是言信可審定。」謂如是法，我昔曾聞，此事如是，齊此當說定無有異。有義此中亦依問答。謂有問言：「汝當所說昔定聞耶？」故此答言：「如是我聞。」有義，此中通依四種：依譬喻者，謂當所說如是文句，如我昔聞。依教誨者，謂告時眾，如是當聽我昔所聞。餘如前說。我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識聽受，廢別就總故說我聞。有義，如來慈悲本願增上緣力，聞者識上文義相生，此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說，由耳根力自心變現，故名我聞。有義，聞者善根本願增上緣力，如來識上文義相生，此文義相是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不取得，然似彼相分明顯現，故名我聞。應知說此如是我聞，意避增減異分過失，謂如是法我從佛聞，非他展轉顯示聞者，有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失，非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者，依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者應正聞已，如理思惟當勤修學。

言一時者，謂說聽時，此就剎那相續無斷，說聽究竟總名一時。若不爾者，字名句等說聽時異，云何言一？或能說者得陀羅尼，於一字中一剎那頃能持能說一切法門。或能聽者得淨耳根，一剎那頃聞一字時，於餘一切皆無障礙悉能領受，故名一時。或相會遇時分無別，故名一時，即是說聽共相會遇同一時義。時者，即是有為法上假立分位，或是心上分位影像，依色心等總假立故，是不相應行蘊所攝。何不別顯？如下處等，但說一時晝夜時分，諸方不定不可別說。又義不定，或一剎那或復相續不可定說，是故總相但說一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言一時者，謂說聽時，此就剎那相續無斷，說聽究竟總名一時。若不爾者，字名句等說聽時異，云何言一？或能說者得陀羅尼，於一字中一剎那頃能持能說一切法門。或能聽者得淨耳根，一剎那頃聞一字時，於餘一切皆無障礙悉能領受，故名一時。或相會遇時分無別，故名一時，即是說聽共相會遇同一時義。時者，即是有為法上假立分位，或是心上分位影像，依色心等總假立故，是不相應行蘊所攝。何不別顯？如下處等，但說一時晝夜時分，諸方不定不可別說。又義不定，或一剎那或復相續不可定說，是故總相但說一時。

薄伽梵者，謂薄伽聲依六義轉：一、自在義；二、熾盛義；三、端嚴義；四、名稱義；五、吉祥義；六、尊貴義。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄伽梵者，謂薄伽聲依六義轉：一、自在義；二、熾盛義；三、端嚴義；四、名稱義；五、吉祥義；六、尊貴義。如有頌言：

「自在熾盛與端嚴， 名稱吉祥及尊貴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在熾盛與端嚴， 名稱吉祥及尊貴，

如是六種義差別， 應知總名為薄伽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六種義差別， 應知總名為薄伽。」

如是一切如來具有於一切種皆不相離，是故如來名薄伽梵。其義云何？謂諸如來永不繫屬諸煩惱故，具自在義。焰猛智火所燒煉故，具熾盛義。妙三十二大士相等所莊飾故，具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故，具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故，具吉祥義。具一切德常起方便利益，安樂一切有情無懈廢故，具尊貴義。或能破壞四魔怨故，名薄伽梵。四魔怨者，謂煩惱魔、蘊魔、死魔、自在天魔。佛具十種功德名號。何故如來教傳法者，一切經首但置如是薄伽梵名？謂此一名世咸尊重故，諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝眾德，餘名不爾，是故經首皆置此名。薄伽梵德後當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切如來具有於一切種皆不相離，是故如來名薄伽梵。其義云何？謂諸如來永不繫屬諸煩惱故，具自在義。焰猛智火所燒煉故，具熾盛義。妙三十二大士相等所莊飾故，具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故，具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故，具吉祥義。具一切德常起方便利益，安樂一切有情無懈廢故，具尊貴義。或能破壞四魔怨故，名薄伽梵。四魔怨者，謂煩惱魔、蘊魔、死魔、自在天魔。佛具十種功德名號。何故如來教傳法者，一切經首但置如是薄伽梵名？謂此一名世咸尊重故，諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝眾德，餘名不爾，是故經首皆置此名。薄伽梵德後當廣說。

經曰：住最勝光曜七寶莊嚴，放大光明，普照一切無邊世界，無量方所妙飾間列，周圓無際其量難測，超過三界所行之處。勝出世間善根所起，最極自在淨識為相如來所都，諸大菩薩眾所雲集，無量天、龍、人非人等常所翼從，廣大法味喜樂所持，作諸眾生一切義利，滅諸煩惱災橫纏垢，遠離眾魔、過諸莊嚴。如來莊嚴之所依處，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門，無量功德眾所莊嚴，大寶花王眾所建立大宮殿中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：住最勝光曜七寶莊嚴，放大光明，普照一切無邊世界，無量方所妙飾間列，周圓無際其量難測，超過三界所行之處。勝出世間善根所起，最極自在淨識為相如來所都，諸大菩薩眾所雲集，無量天、龍、人非人等常所翼從，廣大法味喜樂所持，作諸眾生一切義利，滅諸煩惱災橫纏垢，遠離眾魔、過諸莊嚴。如來莊嚴之所依處，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門，無量功德眾所莊嚴，大寶花王眾所建立大宮殿中。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此顯如來住處圓滿，謂佛淨土。如是淨土復由十八圓滿事故，說名圓滿，謂顯色圓滿、形色圓滿、分量圓滿、方所圓滿、因圓滿、果圓滿、主圓滿、輔翼圓滿、眷屬圓滿、住持圓滿、事業圓滿、攝益圓滿、無畏圓滿、住處圓滿、路圓滿、乘圓滿、門圓滿、依持圓滿。由十九句如其次第顯示如是十八圓滿，即此圓滿所嚴宮殿名佛淨土，佛住如是大宮殿中說此契經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此顯如來住處圓滿，謂佛淨土。如是淨土復由十八圓滿事故，說名圓滿，謂顯色圓滿、形色圓滿、分量圓滿、方所圓滿、因圓滿、果圓滿、主圓滿、輔翼圓滿、眷屬圓滿、住持圓滿、事業圓滿、攝益圓滿、無畏圓滿、住處圓滿、路圓滿、乘圓滿、門圓滿、依持圓滿。由十九句如其次第顯示如是十八圓滿，即此圓滿所嚴宮殿名佛淨土，佛住如是大宮殿中說此契經。

受用、變化二佛土中，今此淨土何土所攝？說此經佛為是何身？有義，此土變化土攝，說此經佛是變化身。聲聞等眾住此土中，現對如來聞說是經，歡喜信受而奉行故，佛心所現故出三界，淨識為相為說勝法，化此地前諸有情類，令其欣樂修行彼因，故暫化作清淨佛土，殊妙化身神力加眾令暫得見。若不爾者，聲聞等眾應俱不見。有義，此土受用土攝，說此經佛是受用身。此淨土量無邊際故，路乘門等是實德故受用，如是清淨佛土，一向淨妙、一向安樂、一向無罪、一向自在，餘處說故，解深密說三地已上乃得生故，說此經佛具後所說二十一種實功德故，說餘經時不列如是佛功德故。若暫化作如是淨土、如是妙身加眾令見，應如餘經分明顯說。然不說故，是受用土及受用身，聲聞等眾是佛化作，或諸菩薩現作此身，莊嚴佛土說法會故。若爾此是地上菩薩所應見聞，何故於此化佛土中結集流布？傳法菩薩為欲示現，一切智者及所居處，超過一切世間法故，如是示現欲令所化生欣樂故，為令發願當生如是清淨佛土，見如是佛、聞如是法、修彼因故，為生廣大勝解有情及諸菩薩勝歡喜故，欲令增上意樂勝解界堅牢故，結集流布。又是法勝於此宜聞，然處非勝、化身相麁，不可宣說，故受用身居受用土，為初地上諸菩薩說，令傳法者結集流通。若爾，何故不但說彼所說法耶？若不說處及能說者，不知此法何處誰說，一切生疑故須具說。如實義者，釋迦牟尼說此經時，地前大眾見變化身居此穢土為其說法，地上大眾見受用身居佛淨土為其說法，所聞雖同、所見各別，雖俱歡喜信受奉行，解有淺深所行各異。而傳法者為令眾生聞勝悕願勤修彼因，當生淨土證佛功德，故就勝者所見結集，言薄伽梵住最勝等，乃至廣說如來功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用、變化二佛土中，今此淨土何土所攝？說此經佛為是何身？有義，此土變化土攝，說此經佛是變化身。聲聞等眾住此土中，現對如來聞說是經，歡喜信受而奉行故，佛心所現故出三界，淨識為相為說勝法，化此地前諸有情類，令其欣樂修行彼因，故暫化作清淨佛土，殊妙化身神力加眾令暫得見。若不爾者，聲聞等眾應俱不見。有義，此土受用土攝，說此經佛是受用身。此淨土量無邊際故，路乘門等是實德故受用，如是清淨佛土，一向淨妙、一向安樂、一向無罪、一向自在，餘處說故，解深密說三地已上乃得生故，說此經佛具後所說二十一種實功德故，說餘經時不列如是佛功德故。若暫化作如是淨土、如是妙身加眾令見，應如餘經分明顯說。然不說故，是受用土及受用身，聲聞等眾是佛化作，或諸菩薩現作此身，莊嚴佛土說法會故。若爾此是地上菩薩所應見聞，何故於此化佛土中結集流布？傳法菩薩為欲示現，一切智者及所居處，超過一切世間法故，如是示現欲令所化生欣樂故，為令發願當生如是清淨佛土，見如是佛、聞如是法、修彼因故，為生廣大勝解有情及諸菩薩勝歡喜故，欲令增上意樂勝解界堅牢故，結集流布。又是法勝於此宜聞，然處非勝、化身相麁，不可宣說，故受用身居受用土，為初地上諸菩薩說，令傳法者結集流通。若爾，何故不但說彼所說法耶？若不說處及能說者，不知此法何處誰說，一切生疑故須具說。如實義者，釋迦牟尼說此經時，地前大眾見變化身居此穢土為其說法，地上大眾見受用身居佛淨土為其說法，所聞雖同、所見各別，雖俱歡喜信受奉行，解有淺深所行各異。而傳法者為令眾生聞勝悕願勤修彼因，當生淨土證佛功德，故就勝者所見結集，言薄伽梵住最勝等，乃至廣說如來功德。

最勝光曜七寶莊嚴者，謂大宮殿用最勝光曜七寶莊嚴，或大宮殿七寶莊嚴故最勝光曜。言七寶者：一、金；二、銀；三、吠琉璃；四、牟婆洛揭婆；五、遏濕摩揭婆；六、赤真珠，謂赤蟲所出名赤真珠，或珠體赤名赤真珠；七、羯雞怛諾迦。就此所重且說七寶，其實淨土無量妙寶綺飾莊嚴，非世所識。放大光明普照一切無邊世界者，謂大宮殿放大光明，普照一切無邊世界；或大宮殿其體周遍無邊界故，放大光明普照一切。由此二句顯佛淨土顯色圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝光曜七寶莊嚴者，謂大宮殿用最勝光曜七寶莊嚴，或大宮殿七寶莊嚴故最勝光曜。言七寶者：一、金；二、銀；三、吠琉璃；四、牟婆洛揭婆；五、遏濕摩揭婆；六、赤真珠，謂赤蟲所出名赤真珠，或珠體赤名赤真珠；七、羯雞怛諾迦。就此所重且說七寶，其實淨土無量妙寶綺飾莊嚴，非世所識。放大光明普照一切無邊世界者，謂大宮殿放大光明，普照一切無邊世界；或大宮殿其體周遍無邊界故，放大光明普照一切。由此二句顯佛淨土顯色圓滿。

如是淨土顯色圓滿，形量云何？無量方所妙飾間列。謂大宮殿妙飾間列無量方所，或大宮殿無量妙飾方所間列。言無量者，或數無量，或處無量，如慧為先安布間飾，是故說名妙飾間列。云何佛土淨心為相，非外工具世匠所成而有如是，如慧為先安布間飾，謂佛世尊昔菩薩時發巧便慧，如是如是加行誓願莊嚴佛土。由先加行誓願勢力，於果位中雖無如昔戲論覺慧，而佛淨識如是變現，亦令菩薩識如是變，故不相違。餘處亦應依此理說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土顯色圓滿，形量云何？無量方所妙飾間列。謂大宮殿妙飾間列無量方所，或大宮殿無量妙飾方所間列。言無量者，或數無量，或處無量，如慧為先安布間飾，是故說名妙飾間列。云何佛土淨心為相，非外工具世匠所成而有如是，如慧為先安布間飾，謂佛世尊昔菩薩時發巧便慧，如是如是加行誓願莊嚴佛土。由先加行誓願勢力，於果位中雖無如昔戲論覺慧，而佛淨識如是變現，亦令菩薩識如是變，故不相違。餘處亦應依此理說。

如是淨土形色圓滿，分量云何？周圓無際，其量難測。謂大宮殿其量周圓無際難測，或大宮殿其量無際周圓難測。又東方等分齊無故，長短等相難可測量。有義，如來受用身土隨所化生所宜而現，或大或小其量無定。雖現廣大亦有邊際，然就地前菩薩智等，說言無際其量難測。有義，如來受用身土，三無數劫所修無邊善根所感周遍法界。地上菩薩及諸如來，亦不能測其量邊際，以無邊故，如無始時。如實義者，受用身土略有二種：一、自受用，謂諸如來三無數劫所修無邊善根所感周遍法界，為自受用大法樂故，從初得佛盡未來際相續無變，如諸功德諸大菩薩亦不能見，但可得聞，如是淨土以無量故，諸佛雖見亦不能測其量邊際；二、他受用，謂諸如來為令地上諸菩薩眾受大法樂，進修勝行隨宜而現，或勝或劣或大或小，改轉不定如變化土，如是淨土以有邊故，地上菩薩及諸如來皆測其量，但就地前言不能測。由是二種差別故言，周圓無際其量難測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土形色圓滿，分量云何？周圓無際，其量難測。謂大宮殿其量周圓無際難測，或大宮殿其量無際周圓難測。又東方等分齊無故，長短等相難可測量。有義，如來受用身土隨所化生所宜而現，或大或小其量無定。雖現廣大亦有邊際，然就地前菩薩智等，說言無際其量難測。有義，如來受用身土，三無數劫所修無邊善根所感周遍法界。地上菩薩及諸如來，亦不能測其量邊際，以無邊故，如無始時。如實義者，受用身土略有二種：一、自受用，謂諸如來三無數劫所修無邊善根所感周遍法界，為自受用大法樂故，從初得佛盡未來際相續無變，如諸功德諸大菩薩亦不能見，但可得聞，如是淨土以無量故，諸佛雖見亦不能測其量邊際；二、他受用，謂諸如來為令地上諸菩薩眾受大法樂，進修勝行隨宜而現，或勝或劣或大或小，改轉不定如變化土，如是淨土以有邊故，地上菩薩及諸如來皆測其量，但就地前言不能測。由是二種差別故言，周圓無際其量難測。

如是淨土分量圓滿，為三界處、為不爾耶？超過三界所行之處。謂大宮殿處所方域，超過三界所行之處，非如三界自地諸愛執為己有，所緣相應二縛隨增，是彼異熟及增上果。如是淨土非三界愛所執受故，離二縛故，非彼異熟增上果故，如涅槃等，超過三界異熟果地。若爾淨土非三界攝，便是無漏。若是無漏有為所攝，即是道諦便是善性。云何得用色聲香等為其體性？以十八界十五有漏八無記等餘處說故。有義，十八界通有漏無漏皆有善性，然據二乘境界麁相相似，說言十八界中十五有漏八無記等。有義，淨土定心所變，雖有色等似十界相非十界攝，非諸世間五識所得，如遍處等所緣青等，皆是自在所生色故，法界所攝，是故淨土雖用色等為其體性，是無漏善亦不相違。若爾，菩薩五識不緣受用土耶？雖依彼力自識變異，然相麁妙不相似故，非五境攝。如來五識可不緣耶？佛緣事心作用相似，假名五識實非五識，恒在定故。餘處宣說五識體是自性散亂，無有定故。若爾不從五根生耶？如來五根及色聲等，相同根境假名五根，及色等境定心變故，實是法界自在生色。若爾四智應不同時，無有一時一類多識一身起故，許亦何失。如實義者，如來身土甚深微妙，非有非無、非是有漏亦非無漏、非善非惡亦非無記，非蘊界等法門所攝，但隨所宜種種異說。餘處說言，十八界中十五有漏八無記等，但就二乘異生等境麁相分別，不就諸佛諸大菩薩甚深境界，故餘處說如來非實蘊界處攝，所有善等皆是示現，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土分量圓滿，為三界處、為不爾耶？超過三界所行之處。謂大宮殿處所方域，超過三界所行之處，非如三界自地諸愛執為己有，所緣相應二縛隨增，是彼異熟及增上果。如是淨土非三界愛所執受故，離二縛故，非彼異熟增上果故，如涅槃等，超過三界異熟果地。若爾淨土非三界攝，便是無漏。若是無漏有為所攝，即是道諦便是善性。云何得用色聲香等為其體性？以十八界十五有漏八無記等餘處說故。有義，十八界通有漏無漏皆有善性，然據二乘境界麁相相似，說言十八界中十五有漏八無記等。有義，淨土定心所變，雖有色等似十界相非十界攝，非諸世間五識所得，如遍處等所緣青等，皆是自在所生色故，法界所攝，是故淨土雖用色等為其體性，是無漏善亦不相違。若爾，菩薩五識不緣受用土耶？雖依彼力自識變異，然相麁妙不相似故，非五境攝。如來五識可不緣耶？佛緣事心作用相似，假名五識實非五識，恒在定故。餘處宣說五識體是自性散亂，無有定故。若爾不從五根生耶？如來五根及色聲等，相同根境假名五根，及色等境定心變故，實是法界自在生色。若爾四智應不同時，無有一時一類多識一身起故，許亦何失。如實義者，如來身土甚深微妙，非有非無、非是有漏亦非無漏、非善非惡亦非無記，非蘊界等法門所攝，但隨所宜種種異說。餘處說言，十八界中十五有漏八無記等，但就二乘異生等境麁相分別，不就諸佛諸大菩薩甚深境界，故餘處說如來非實蘊界處攝，所有善等皆是示現，乃至廣說。

如是淨土為與三界同一處所、為各別耶？有義各別，有處說在淨居天上，有處說在西方等故。有義同處，淨土周圓無有邊際，遍法界故。如實義者，實受用土周遍法界無處不有，不可說言離三界處，亦不可說即三界處。若隨菩薩所宜現者，或在色界淨居天上，或西方等處所不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土為與三界同一處所、為各別耶？有義各別，有處說在淨居天上，有處說在西方等故。有義同處，淨土周圓無有邊際，遍法界故。如實義者，實受用土周遍法界無處不有，不可說言離三界處，亦不可說即三界處。若隨菩薩所宜現者，或在色界淨居天上，或西方等處所不定。

如是淨土方所圓滿，既超三界異熟果地，如涅槃等應無有因，若有因者應三界攝。若言淨土超過三界，還有超過三界法因，此應當說其相云何？勝出世間善根所起，謂大宮殿用出世間無分別智、後所得智善根為因，而得生起，非是無因，非大自在天等為因。云何淨土超過三界，而用出世無分別智、後所得智，世間淨法為異熟因？不說與彼為異熟因，然為餘因彼得生起，如苦法智忍品世第一法為因。此用本來無分別智、後得無漏善法種子，三無數劫修令增廣，為此淨土變現生因。無分別智名出世間，後得過前說名為勝，用勝出世無漏善根為此生因。或諸聲聞獨覺聖道名出世間，如來善根過彼名勝。此佛淨土如來識中無漏善根為因而生。有義但是增上緣生，以外法故。有義亦是因緣而生，親能生故。若不爾者應無因緣，外法相望非因緣故。一切外法皆用內法熏習為因。若爾外法既是共有，云何有情各別種子共為因緣合生一果？勿以小心測量大法，外物豈是極微合成實有體性多因共感？但是有情異識各變，同處相似不相障礙。如眾燈明，如多所夢，因類是同果相相似，處所無別假名為共，實各有異。諸佛淨土亦復如是，各別識變皆遍法界，同處相似說名為共，如是淨土因相圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土方所圓滿，既超三界異熟果地，如涅槃等應無有因，若有因者應三界攝。若言淨土超過三界，還有超過三界法因，此應當說其相云何？勝出世間善根所起，謂大宮殿用出世間無分別智、後所得智善根為因，而得生起，非是無因，非大自在天等為因。云何淨土超過三界，而用出世無分別智、後所得智，世間淨法為異熟因？不說與彼為異熟因，然為餘因彼得生起，如苦法智忍品世第一法為因。此用本來無分別智、後得無漏善法種子，三無數劫修令增廣，為此淨土變現生因。無分別智名出世間，後得過前說名為勝，用勝出世無漏善根為此生因。或諸聲聞獨覺聖道名出世間，如來善根過彼名勝。此佛淨土如來識中無漏善根為因而生。有義但是增上緣生，以外法故。有義亦是因緣而生，親能生故。若不爾者應無因緣，外法相望非因緣故。一切外法皆用內法熏習為因。若爾外法既是共有，云何有情各別種子共為因緣合生一果？勿以小心測量大法，外物豈是極微合成實有體性多因共感？但是有情異識各變，同處相似不相障礙。如眾燈明，如多所夢，因類是同果相相似，處所無別假名為共，實各有異。諸佛淨土亦復如是，各別識變皆遍法界，同處相似說名為共，如是淨土因相圓滿。

果相云何？最極自在淨識為相。謂大宮殿最極自在，佛無漏心以為體相，唯有識故，非離識外別有寶等，即佛淨心如是變現似眾寶等。如前已說，境界相故，如入青等遍處定者識所現相，此即如來大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏淨土種子因緣力故，於一切時遍一切處，不待作意任運變現，眾寶莊嚴受用佛土，與自受用身作所依止處。利他無漏淨土種子因緣力故，隨他地上菩薩所宜變現淨土，或小或大或劣或勝，與他受用身作所依止處，謂隨初地菩薩所宜現小現劣，如是展轉乃至十地最大最勝，於地地中初中後等亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果相云何？最極自在淨識為相。謂大宮殿最極自在，佛無漏心以為體相，唯有識故，非離識外別有寶等，即佛淨心如是變現似眾寶等。如前已說，境界相故，如入青等遍處定者識所現相，此即如來大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏淨土種子因緣力故，於一切時遍一切處，不待作意任運變現，眾寶莊嚴受用佛土，與自受用身作所依止處。利他無漏淨土種子因緣力故，隨他地上菩薩所宜變現淨土，或小或大或劣或勝，與他受用身作所依止處，謂隨初地菩薩所宜現小現劣，如是展轉乃至十地最大最勝，於地地中初中後等亦復如是。

如是淨土果相圓滿，其主云何？宮殿定有主依持故。如來所都謂大宮殿，諸佛世尊為主非餘，以殊勝故唯屬世尊，或唯世尊住持攝受非餘所能。自受用土雖遍法界，一一自變各自為主不相障礙，他受用土雖諸佛變，然一合相亦一相身，攝受為主不相障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土果相圓滿，其主云何？宮殿定有主依持故。如來所都謂大宮殿，諸佛世尊為主非餘，以殊勝故唯屬世尊，或唯世尊住持攝受非餘所能。自受用土雖遍法界，一一自變各自為主不相障礙，他受用土雖諸佛變，然一合相亦一相身，攝受為主不相障礙。

如是淨土主既圓滿，應有輔翼，主必攝受輔翼者故。諸大菩薩眾所雲集，謂大宮殿常有無量大菩薩僧共所雲集。謂來朝者必為輔翼，既有無數大菩薩僧常來輔翼，故無怨敵能為違害。諸聲聞等無如是事。謂初地上諸菩薩眾，雖不能集諸佛自利受用淨土，而能集會諸佛利他受用淨土。諸佛慈悲於自識上，隨菩薩宜現麁妙土，菩薩隨自善根願力，於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現，而同一處形相相似，謂為一土共集其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土主既圓滿，應有輔翼，主必攝受輔翼者故。諸大菩薩眾所雲集，謂大宮殿常有無量大菩薩僧共所雲集。謂來朝者必為輔翼，既有無數大菩薩僧常來輔翼，故無怨敵能為違害。諸聲聞等無如是事。謂初地上諸菩薩眾，雖不能集諸佛自利受用淨土，而能集會諸佛利他受用淨土。諸佛慈悲於自識上，隨菩薩宜現麁妙土，菩薩隨自善根願力，於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現，而同一處形相相似，謂為一土共集其中。

如是地上菩薩淨土，為是有漏為是無漏？有義無漏，謂自心中後得無漏淨土種子願力資故，變生淨土，於中受用大乘法樂。以初地上諸菩薩眾證真如理，得真無漏、處真法流、住真淨土、常見諸佛，故所變土是真無漏道諦所攝。有義有漏，謂自心中加行有漏淨土種子願力資故，變生淨土，於中受用大乘法樂。以彼菩薩雖證真如得真無漏，而七地來煩惱現起，乃至十地猶有修斷煩惱種子及所知障，第八識體能持彼故，現受熏故，猶是有漏無記性攝，有為無漏道諦所攝，決定是善。若十地中，第八識體是無漏善，應如佛地不能執持有漏種子，不應受熏，第八識體既是有漏無記性攝，所變淨土云何無漏善性所攝？又一有情無二實身，其身爾時既是有漏，所依淨土云何無漏？是故十地菩薩淨土是妙有漏苦諦所攝。如實義者，十地菩薩自心所變淨土有二：若第八識所變淨土，是有漏識相分攝故，是有漏身所依處故，雖無漏善力所資熏其相淨妙，而是有漏苦諦所攝，隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像，是無漏識相分攝故，從無漏善種子生故，體是無漏道諦所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是地上菩薩淨土，為是有漏為是無漏？有義無漏，謂自心中後得無漏淨土種子願力資故，變生淨土，於中受用大乘法樂。以初地上諸菩薩眾證真如理，得真無漏、處真法流、住真淨土、常見諸佛，故所變土是真無漏道諦所攝。有義有漏，謂自心中加行有漏淨土種子願力資故，變生淨土，於中受用大乘法樂。以彼菩薩雖證真如得真無漏，而七地來煩惱現起，乃至十地猶有修斷煩惱種子及所知障，第八識體能持彼故，現受熏故，猶是有漏無記性攝，有為無漏道諦所攝，決定是善。若十地中，第八識體是無漏善，應如佛地不能執持有漏種子，不應受熏，第八識體既是有漏無記性攝，所變淨土云何無漏善性所攝？又一有情無二實身，其身爾時既是有漏，所依淨土云何無漏？是故十地菩薩淨土是妙有漏苦諦所攝。如實義者，十地菩薩自心所變淨土有二：若第八識所變淨土，是有漏識相分攝故，是有漏身所依處故，雖無漏善力所資熏其相淨妙，而是有漏苦諦所攝，隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像，是無漏識相分攝故，從無漏善種子生故，體是無漏道諦所攝。

如是淨土輔翼圓滿，應有眷屬。故次說言，無量天龍人非人等常所翼從。謂大宮殿唯有天等眷屬圍繞，無有餘類。等者，等取藥叉、揵達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽等。莫呼洛伽即攝大蟒。云何淨土超過三界所行之處，而有天等以為眷屬？天等皆是三界攝故。淨識如是攝受變現，為嚴淨土故不相違。或為成熟所化有情，示現如是變化種類。如為調伏劫比拏王，現化無量轉輪王眾眷屬圍繞。或諸菩薩化作無量天龍等身住淨土中以供養佛，或自化身為天龍等翼從如來，故無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土輔翼圓滿，應有眷屬。故次說言，無量天龍人非人等常所翼從。謂大宮殿唯有天等眷屬圍繞，無有餘類。等者，等取藥叉、揵達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽等。莫呼洛伽即攝大蟒。云何淨土超過三界所行之處，而有天等以為眷屬？天等皆是三界攝故。淨識如是攝受變現，為嚴淨土故不相違。或為成熟所化有情，示現如是變化種類。如為調伏劫比拏王，現化無量轉輪王眾眷屬圍繞。或諸菩薩化作無量天龍等身住淨土中以供養佛，或自化身為天龍等翼從如來，故無有過。

如是淨土眷屬圓滿，於中止住，以何任持？廣大法味喜樂所持。謂於此中大乘法味喜樂所持，食能令住是任持義。已說淨土超過三界所行之處，云何有食？又無漏法不應名食，食能長養三有眾生，此斷有故應不名食。是任持因故亦名食，如汝宗中生色界等入無漏定亦應名食，非過去食應名為食，過去無故，此亦應爾，是任持因故說為食。如有漏法雖障無漏，然持有漏得名為食；無漏亦爾，雖斷有漏然持無漏，云何非食？此淨土中諸佛菩薩後得無漏，能說能受大乘法味生大喜樂。又正體智受真如味生大喜樂，能任持身令不斷壞，長養善法故名為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土眷屬圓滿，於中止住，以何任持？廣大法味喜樂所持。謂於此中大乘法味喜樂所持，食能令住是任持義。已說淨土超過三界所行之處，云何有食？又無漏法不應名食，食能長養三有眾生，此斷有故應不名食。是任持因故亦名食，如汝宗中生色界等入無漏定亦應名食，非過去食應名為食，過去無故，此亦應爾，是任持因故說為食。如有漏法雖障無漏，然持有漏得名為食；無漏亦爾，雖斷有漏然持無漏，云何非食？此淨土中諸佛菩薩後得無漏，能說能受大乘法味生大喜樂。又正體智受真如味生大喜樂，能任持身令不斷壞，長養善法故名為食。

如是淨土任持圓滿，作何事業？作諸眾生一切義利。謂於此中自能現作一切有情一切義利，或令一切有情自作一切義利。現益名義、當益名利，世間名義、出世名利，離惡名義、攝善名利，福德名義、智慧名利，如是等別雖在寂定，由先所修加行願力，任運能作一切有情一切義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土任持圓滿，作何事業？作諸眾生一切義利。謂於此中自能現作一切有情一切義利，或令一切有情自作一切義利。現益名義、當益名利，世間名義、出世名利，離惡名義、攝善名利，福德名義、智慧名利，如是等別雖在寂定，由先所修加行願力，任運能作一切有情一切義利。

如是淨土事業圓滿，有何攝益？滅諸煩惱災橫纏垢。謂於此中遠離一切煩惱纏垢及諸災橫，即諸煩惱名為纏垢，如是即名諸災橫因。煩惱纏垢此中無故，所作災橫此中亦無。又煩惱者，謂一百二十八根本煩惱，纏者即是無慚愧等，垢者即是諂誑憍等，災橫即是彼所發業及所得果。若所知障或諸隨眠名為煩惱，即彼現起說名纏垢，本惑名纏，隨惑名垢，所知障等名為災橫。此中何法名為攝益？即離煩惱災橫纏垢名為攝益。如世封主雖不攝受但不為災，封戶亦言主攝益我，此亦如是。又現證得解脫煩惱災橫纏垢，殊勝福智故名攝益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土事業圓滿，有何攝益？滅諸煩惱災橫纏垢。謂於此中遠離一切煩惱纏垢及諸災橫，即諸煩惱名為纏垢，如是即名諸災橫因。煩惱纏垢此中無故，所作災橫此中亦無。又煩惱者，謂一百二十八根本煩惱，纏者即是無慚愧等，垢者即是諂誑憍等，災橫即是彼所發業及所得果。若所知障或諸隨眠名為煩惱，即彼現起說名纏垢，本惑名纏，隨惑名垢，所知障等名為災橫。此中何法名為攝益？即離煩惱災橫纏垢名為攝益。如世封主雖不攝受但不為災，封戶亦言主攝益我，此亦如是。又現證得解脫煩惱災橫纏垢，殊勝福智故名攝益。

如是淨土離內災橫攝益圓滿，亦應無有外怖畏因，故次示現無畏圓滿，遠離眾魔。謂於此中遠離一切煩惱、蘊、死及以天魔，或能令他遠離四魔，如是四種是怖畏因，由是能生諸怖畏故，此中無彼故無怖畏。煩惱魔者，謂一百二十八煩惱，并隨煩惱。蘊魔者，謂五取蘊。死魔者，謂有漏內法諸無常相。天魔者，謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法故，說名為魔。由是四魔生諸怖畏，如來永離四種魔故，無諸怖畏。初地已上諸大菩薩，在淨土中離麁四魔無五怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土離內災橫攝益圓滿，亦應無有外怖畏因，故次示現無畏圓滿，遠離眾魔。謂於此中遠離一切煩惱、蘊、死及以天魔，或能令他遠離四魔，如是四種是怖畏因，由是能生諸怖畏故，此中無彼故無怖畏。煩惱魔者，謂一百二十八煩惱，并隨煩惱。蘊魔者，謂五取蘊。死魔者，謂有漏內法諸無常相。天魔者，謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法故，說名為魔。由是四魔生諸怖畏，如來永離四種魔故，無諸怖畏。初地已上諸大菩薩，在淨土中離麁四魔無五怖畏。

如是淨土無畏圓滿，其所住處亦應殊勝，故次復說住處圓滿，過諸莊嚴如來莊嚴之所依處。謂於此中佛所住處，勝過一切菩薩及餘莊嚴住處，唯是如來妙飾莊嚴為所住處，由勝一切莊嚴住處，是故說名住處圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土無畏圓滿，其所住處亦應殊勝，故次復說住處圓滿，過諸莊嚴如來莊嚴之所依處。謂於此中佛所住處，勝過一切菩薩及餘莊嚴住處，唯是如來妙飾莊嚴為所住處，由勝一切莊嚴住處，是故說名住處圓滿。

如是淨土住處圓滿，有何道路於中往來？大念慧行以為遊路。謂於此中大念大慧及以大行為所行路，所遊履故名為遊路，是道異名。聞所成慧名為大念，聞已記持無倒義故。思所成慧名為大慧，依理審思得決定故。修所成慧名為大行，由修習力趣真理故。大者念等緣大乘法而生起故，是彼果故，彼所攝故，履三妙慧淨土往還，故名遊路。此說菩薩因三妙慧，得入淨土，故名遊路。若諸如來大念即是無分別智，由念安住真如理故，大慧即是後所得智分別諸法真俗相故，此二皆有造作淨土增上業用，故俱名行；由此二智通生淨土，故名遊路。或大念行是自利行，內攝記故；大慧行者是利他行，外分別故，如其次第通生如來二種淨土，故名遊路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土住處圓滿，有何道路於中往來？大念慧行以為遊路。謂於此中大念大慧及以大行為所行路，所遊履故名為遊路，是道異名。聞所成慧名為大念，聞已記持無倒義故。思所成慧名為大慧，依理審思得決定故。修所成慧名為大行，由修習力趣真理故。大者念等緣大乘法而生起故，是彼果故，彼所攝故，履三妙慧淨土往還，故名遊路。此說菩薩因三妙慧，得入淨土，故名遊路。若諸如來大念即是無分別智，由念安住真如理故，大慧即是後所得智分別諸法真俗相故，此二皆有造作淨土增上業用，故俱名行；由此二智通生淨土，故名遊路。或大念行是自利行，內攝記故；大慧行者是利他行，外分別故，如其次第通生如來二種淨土，故名遊路。

如是淨土路既圓滿，應有所乘，御彼所乘行此道路。故次說言，大止妙觀以為所乘。止謂三摩地，觀謂般羅若，大義如前，此二等運故名所乘。乘此止觀隨其所應，行前道路，路是總位，位中止觀別名所乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土路既圓滿，應有所乘，御彼所乘行此道路。故次說言，大止妙觀以為所乘。止謂三摩地，觀謂般羅若，大義如前，此二等運故名所乘。乘此止觀隨其所應，行前道路，路是總位，位中止觀別名所乘。

如是淨土乘既圓滿，應有入門，從彼入門御此乘入，故次說言，大空無相無願解脫為所入門。謂大宮殿，三解脫門為所入處。解脫即是出離涅槃，即大空等名解脫門。依從此門而入淨土，遍計所執生法無我說名為空。緣此三摩地，名空解脫門。相謂十相：一、色；二、聲；三、香；四、味；五、觸；六、男；七、女；八、生；九、老；十、死。即是涅槃無此等相，故名無相。緣此三摩地，名無相解脫門。願謂求願，觀三界苦無所求願，故名無願。緣此三摩地，名無願解脫門。由此空等三解脫門得入淨土，故名為門。大如前說。此淨土中亦應有事路乘門等，為令有情欣樂實德，故就行說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土乘既圓滿，應有入門，從彼入門御此乘入，故次說言，大空無相無願解脫為所入門。謂大宮殿，三解脫門為所入處。解脫即是出離涅槃，即大空等名解脫門。依從此門而入淨土，遍計所執生法無我說名為空。緣此三摩地，名空解脫門。相謂十相：一、色；二、聲；三、香；四、味；五、觸；六、男；七、女；八、生；九、老；十、死。即是涅槃無此等相，故名無相。緣此三摩地，名無相解脫門。願謂求願，觀三界苦無所求願，故名無願。緣此三摩地，名無願解脫門。由此空等三解脫門得入淨土，故名為門。大如前說。此淨土中亦應有事路乘門等，為令有情欣樂實德，故就行說。

如是淨土門既圓滿，如餘宮殿應有所依，故次復說依持圓滿，無量功德眾所莊嚴，大寶花王眾所建立。謂如地等依風輪等，或如世間宮殿依地，如是淨土無量德眾所嚴。大寶紅蓮花王眾所建立，謂紅蓮花大寶所成，如是大寶無量功德眾善所起，於眾寶中勝故名大，此寶紅蓮，於諸花中最為殊勝，故名花王。或此寶花望諸菩薩善根所起，紅蓮花眾勝故名大，佛是法王，是佛最勝善根所起，故名花王。又此寶花極難得故名為大，寶花中最勝故名花王。此花非一，或花葉多故名為眾。世尊住此花眾建立大宮殿中，說是契經，是故說言大宮殿中。若就如來實受用身所依淨土名大宮殿，量同法界，於中一一佛受用身是能說本，名說此經。若就如來隨菩薩宜現受用身，所依淨土名大宮殿，其量不定。於中諸佛同現一身，正說此經，故此宮殿分量方所不可定說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨土門既圓滿，如餘宮殿應有所依，故次復說依持圓滿，無量功德眾所莊嚴，大寶花王眾所建立。謂如地等依風輪等，或如世間宮殿依地，如是淨土無量德眾所嚴。大寶紅蓮花王眾所建立，謂紅蓮花大寶所成，如是大寶無量功德眾善所起，於眾寶中勝故名大，此寶紅蓮，於諸花中最為殊勝，故名花王。或此寶花望諸菩薩善根所起，紅蓮花眾勝故名大，佛是法王，是佛最勝善根所起，故名花王。又此寶花極難得故名為大，寶花中最勝故名花王。此花非一，或花葉多故名為眾。世尊住此花眾建立大宮殿中，說是契經，是故說言大宮殿中。若就如來實受用身所依淨土名大宮殿，量同法界，於中一一佛受用身是能說本，名說此經。若就如來隨菩薩宜現受用身，所依淨土名大宮殿，其量不定。於中諸佛同現一身，正說此經，故此宮殿分量方所不可定說。