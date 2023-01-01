涅槃經本有今無偈論
天親菩薩造 陳 真諦譯1卷CBETA T1528少于一万字 26 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
涅槃經本有今無偈論一卷
涅槃經本有今無偈論一卷
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天親菩薩造
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陳世真諦三藏於廣州譯
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涅槃經三世義
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解純陀疑問。論曰：多弟子已成熟，純陀未成熟，佛為純陀未成熟故，顯示大般涅槃，講說大經，受大功德，為成熟故來拘尸那城。云何純陀而有疑心？有二因緣：一、見同相未見別相生疑心；二見別相不見同相故。起疑心者，如遙見杌，疑為是人、為是杌？若見烏鳥集上，鹿從其下過，知是杌非人；若見舉手挑衣者，知人非杌。別相不見同相生疑心者，如空不共相是常住，如見地不共相是無常。聲聞者不共相，於聲聞不共相生疑，為同空是常住、為同地是無常？凡夫為同相故起疑心，聲聞緣覺為別相故起疑心。凡夫為有生法故起疑心，聲聞緣覺為無生法故起疑心。純陀不為此二種故起疑心，為欲利益眾生故生此疑。如此大菩薩，那得於佛生疑？於此大會大有外道聚集，有外道說佛死而更生，復有說如燈盡火滅，復有說佛滅後有盡有不盡。為釋此疑故，佛說偈：
解純陀疑問。論曰：多弟子已成熟，純陀未成熟，佛為純陀未成熟故，顯示大般涅槃，講說大經，受大功德，為成熟故來拘尸那城。云何純陀而有疑心？有二因緣：一、見同相未見別相生疑心；二見別相不見同相故。起疑心者，如遙見杌，疑為是人、為是杌？若見烏鳥集上，鹿從其下過，知是杌非人；若見舉手挑衣者，知人非杌。別相不見同相生疑心者，如空不共相是常住，如見地不共相是無常。聲聞者不共相，於聲聞不共相生疑，為同空是常住、為同地是無常？凡夫為同相故起疑心，聲聞緣覺為別相故起疑心。凡夫為有生法故起疑心，聲聞緣覺為無生法故起疑心。純陀不為此二種故起疑心，為欲利益眾生故生此疑。如此大菩薩，那得於佛生疑？於此大會大有外道聚集，有外道說佛死而更生，復有說如燈盡火滅，復有說佛滅後有盡有不盡。為釋此疑故，佛說偈：
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「本有今無， 本無今有， 三世有法，
「本有今無， 本無今有， 三世有法，
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無有是處。」
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佛為二乘故說偈。煩惱生得，聖修得。凡夫性生得，聖性修得。煩惱縛生得，解縛修得。生死生得，涅槃修得。本生今修，本是生、今是修。為二乘作此解說不謗大乘，為大乘作此解說是謗大乘。此是不相應大乘，誰能令相應大乘？是故我等依義選擇思惟義，不依語言不選擇思惟語言，為修行大乘者說。過三種義，顯了別義，言本有今無、本無今有、三時有。是三種義無有，無有是處。何故三種義不成就？若本有今無者，一切如來等則無解脫。何以故？性不定住故，以前有後無故。一切真有亦無，真有俗有亦無。何以故？真有前後無異故，俗有無本故，是故真俗二義不成就。於此二義不明了，僧佉外道亦如是說因中有果，譬如乳有酪生酥等，是增益僧佉等義。若本無礙，現在時中誰能為障？若汝思惟妨礙因緣和合為障者，是義不然。何以故？前後無異故。若今不障，本時何故不障？有何道理，本不依因緣生，後依那因緣滅？所言本者，以何法為本？為初起、為當相續為本？若初起為本，初不為因緣所生，後如初亦不為因緣所生。若如是，說十二因緣法如如義，皆悉已破，則同外道說無因義。若相續為本者，相續亦不定。何以故？分分不定故。云何相續為本？是故一切有生之法，說本無因。如此說者則無道理。本無今有者，若前是無本而今有，有者則無得解脫者，前煩惱未起則是離解脫，而後生煩惱則無解脫。若前無今有者，最極無生當應得生，如空生花。若汝思惟一則無因。是義不然。何以故？如屋與花，二同是未有，何故因緣生屋、不因緣生花？等是無故。是義無道理。若本無生而今得生，則破本義。是義不然。何以故？初生是本故。若汝思惟因緣，是初生則非初，是故生非是本。是亦不然。何以故？汝意欲破本有故，欲立因緣本者。是故不過本故，前未有法因云何生？若其生者為具足生、為分分生？若具足生者，為一時生、為前後生？若一時生，則因果同時不可分別。若果後生，因在前滅，誰生後果？如煮熟鷄而復作聲還生。若具足者，何用觀因？若分分生者，亦同前失。是故本無今有，欲安立因，是義不然。
佛為二乘故說偈。煩惱生得，聖修得。凡夫性生得，聖性修得。煩惱縛生得，解縛修得。生死生得，涅槃修得。本生今修，本是生、今是修。為二乘作此解說不謗大乘，為大乘作此解說是謗大乘。此是不相應大乘，誰能令相應大乘？是故我等依義選擇思惟義，不依語言不選擇思惟語言，為修行大乘者說。過三種義，顯了別義，言本有今無、本無今有、三時有。是三種義無有，無有是處。何故三種義不成就？若本有今無者，一切如來等則無解脫。何以故？性不定住故，以前有後無故。一切真有亦無，真有俗有亦無。何以故？真有前後無異故，俗有無本故，是故真俗二義不成就。於此二義不明了，僧佉外道亦如是說因中有果，譬如乳有酪生酥等，是增益僧佉等義。若本無礙，現在時中誰能為障？若汝思惟妨礙因緣和合為障者，是義不然。何以故？前後無異故。若今不障，本時何故不障？有何道理，本不依因緣生，後依那因緣滅？所言本者，以何法為本？為初起、為當相續為本？若初起為本，初不為因緣所生，後如初亦不為因緣所生。若如是，說十二因緣法如如義，皆悉已破，則同外道說無因義。若相續為本者，相續亦不定。何以故？分分不定故。云何相續為本？是故一切有生之法，說本無因。如此說者則無道理。本無今有者，若前是無本而今有，有者則無得解脫者，前煩惱未起則是離解脫，而後生煩惱則無解脫。若前無今有者，最極無生當應得生，如空生花。若汝思惟一則無因。是義不然。何以故？如屋與花，二同是未有，何故因緣生屋、不因緣生花？等是無故。是義無道理。若本無生而今得生，則破本義。是義不然。何以故？初生是本故。若汝思惟因緣，是初生則非初，是故生非是本。是亦不然。何以故？汝意欲破本有故，欲立因緣本者。是故不過本故，前未有法因云何生？若其生者為具足生、為分分生？若具足生者，為一時生、為前後生？若一時生，則因果同時不可分別。若果後生，因在前滅，誰生後果？如煮熟鷄而復作聲還生。若具足者，何用觀因？若分分生者，亦同前失。是故本無今有，欲安立因，是義不然。
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三時有者，無有是義。若有是三世者，為一義遍三世、為一一義各各三世？如此二義並皆不然。何以故？若一義遍三世者，不得一世有三。何以故？相妨礙故。若義依時，則過去未來分分無窮。若時依義，義一故則無三世。離義故則無別時，是故三時皆不成就。若一物遍三世者，是物則不可說名。何以故？一物二成就故，若爾生死涅槃則是一。若各各世有者，三世各自有，如現世能生果，過去未來何意不能生？若具能生，則無一人得解脫者。若不能生過去未來，誰斷果報？言過去未來是有者，為體故說有、為用故說有？若為體說有，云何可破而為三分？若為用說有者，過去滅、未來未生，云何起用？若汝思惟三世是有為能說，三世不為能說、三世不為體說。若同有體，一則有能、二則無能，是義不然。若汝思惟為時節有，能、不說能。知芭蕉一生果，不能重生。義亦不然。何以故？義不定故。此三時誰之所有？若有因生，難則無窮；若無因生，則時節義不成就。若汝思惟未來是前、現在是中、過去是後，作三世者。何以故？未來力逼出故現在，現在力逼出過去。如恒河水，未來水逼現在水，現在水逼過去水。若一世成就，則三世成就。是義不然。何以故？水是同時，處所別故。故說三時三世有義，是故不然。無無是處者，如小乘說無是處，如外道說無是處。破小乘外道如是，偈義一破邪義、二立正義。破邪義者，依語言說。立正義者，依於義說。所言正義者，本有今有，過於三世，是名正義。本有今有者，從初發心至得涅槃，一味無異，不依生因、不依滅因；有則清淨，凡夫法不能染、聖人法不能清淨。若起四重五逆不能令減、若修慧斷惡不能令增。若有見得清淨眼、若有見得毒惡眼，依方便則過語言道及一切思惟，不可說不可思惟攝受因果非因非果。是地非數量一時能分別，是諸佛如來境界，生死涅槃是地逆順故，若逆是生死、若順是涅槃地。是前際、是後際，是發心地、是金剛後心地，破一切見、清淨一切見，一切眾生應當受用，如來一體最歸依處，攝受一切寶。是大涅槃過三世者，為用說涅槃功德。何者過三世？為生故分別三世。涅槃無生故，不可分別。三世者，未生得生、已生即滅。涅槃無滅故常住，是故自在。以自在故，是故最樂。為體故說清淨，為用故說常樂我。自體故清淨，對生死故常樂我。復次有二種義：若本有今有，則是常見；若過三世，則是斷見。若二義待來，離斷常是中道。如是俗諦真諦相待故，有如是十二因緣真實。何以故？離二邊是真十二因緣。若能善解，即見如來現在於世，是故如來說十二因緣是
三時有者，無有是義。若有是三世者，為一義遍三世、為一一義各各三世？如此二義並皆不然。何以故？若一義遍三世者，不得一世有三。何以故？相妨礙故。若義依時，則過去未來分分無窮。若時依義，義一故則無三世。離義故則無別時，是故三時皆不成就。若一物遍三世者，是物則不可說名。何以故？一物二成就故，若爾生死涅槃則是一。若各各世有者，三世各自有，如現世能生果，過去未來何意不能生？若具能生，則無一人得解脫者。若不能生過去未來，誰斷果報？言過去未來是有者，為體故說有、為用故說有？若為體說有，云何可破而為三分？若為用說有者，過去滅、未來未生，云何起用？若汝思惟三世是有為能說，三世不為能說、三世不為體說。若同有體，一則有能、二則無能，是義不然。若汝思惟為時節有，能、不說能。知芭蕉一生果，不能重生。義亦不然。何以故？義不定故。此三時誰之所有？若有因生，難則無窮；若無因生，則時節義不成就。若汝思惟未來是前、現在是中、過去是後，作三世者。何以故？未來力逼出故現在，現在力逼出過去。如恒河水，未來水逼現在水，現在水逼過去水。若一世成就，則三世成就。是義不然。何以故？水是同時，處所別故。故說三時三世有義，是故不然。無無是處者，如小乘說無是處，如外道說無是處。破小乘外道如是，偈義一破邪義、二立正義。破邪義者，依語言說。立正義者，依於義說。所言正義者，本有今有，過於三世，是名正義。本有今有者，從初發心至得涅槃，一味無異，不依生因、不依滅因；有則清淨，凡夫法不能染、聖人法不能清淨。若起四重五逆不能令減、若修慧斷惡不能令增。若有見得清淨眼、若有見得毒惡眼，依方便則過語言道及一切思惟，不可說不可思惟攝受因果非因非果。是地非數量一時能分別，是諸佛如來境界，生死涅槃是地逆順故，若逆是生死、若順是涅槃地。是前際、是後際，是發心地、是金剛後心地，破一切見、清淨一切見，一切眾生應當受用，如來一體最歸依處，攝受一切寶。是大涅槃過三世者，為用說涅槃功德。何者過三世？為生故分別三世。涅槃無生故，不可分別。三世者，未生得生、已生即滅。涅槃無滅故常住，是故自在。以自在故，是故最樂。為體故說清淨，為用故說常樂我。自體故清淨，對生死故常樂我。復次有二種義：若本有今有，則是常見；若過三世，則是斷見。若二義待來，離斷常是中道。如是俗諦真諦相待故，有如是十二因緣真實。何以故？離二邊是真十二因緣。若能善解，即見如來現在於世，是故如來說十二因緣是
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如來身。於真俗二諦，以不二故，是十二緣真佛道。如是偈有二義：一則對因義，斷於邪道；二、理得義，顯示實。如是二義，是如來事，依大智、依大慈悲。
如來身。於真俗二諦，以不二故，是十二緣真佛道。如是偈有二義：一則對因義，斷於邪道；二、理得義，顯示實。如是二義，是如來事，依大智、依大慈悲。
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五常義：一、無窮常；二、無起常；三、恒在常；四、湛然常；五、無變常。無窮常者有十：一、因無邊故常；二、眾生無邊故常；三、大悲無邊故常；四、四如意足無邊故常；五、慧無邊故常；六、恒在定故常；七、安樂清涼故常；八、行於世間八法不能染故常；九、甘露寂靜遠離四魔故常；十、性無生故常。因無邊者，無量劫來捨身命財，為攝持正法。正法既無邊際、無窮盡，此即以無窮之因，得無窮之果。果即三身也。
五常義：一、無窮常；二、無起常；三、恒在常；四、湛然常；五、無變常。無窮常者有十：一、因無邊故常；二、眾生無邊故常；三、大悲無邊故常；四、四如意足無邊故常；五、慧無邊故常；六、恒在定故常；七、安樂清涼故常；八、行於世間八法不能染故常；九、甘露寂靜遠離四魔故常；十、性無生故常。因無邊者，無量劫來捨身命財，為攝持正法。正法既無邊際、無窮盡，此即以無窮之因，得無窮之果。果即三身也。
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二無起常者，依前際，非本無今有，不為意生身所生故。三恒在常者，依後際，離不可思議死壞故。四湛然常者，依中際，不為無明煩惱病所破壞故。五無變常者，過三際，不為無漏業果報所變異故。第三恒在離死；第四湛然離病；第五無變者，初地至如來地通名無窮。從八地至如來名無起，從九地至如來亦分得名為無變常者。正論五義，併在佛地。
二無起常者，依前際，非本無今有，不為意生身所生故。三恒在常者，依後際，離不可思議死壞故。四湛然常者，依中際，不為無明煩惱病所破壞故。五無變常者，過三際，不為無漏業果報所變異故。第三恒在離死；第四湛然離病；第五無變者，初地至如來地通名無窮。從八地至如來名無起，從九地至如來亦分得名為無變常者。正論五義，併在佛地。
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諸行無常， 是生滅法， 生滅滅已，
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寂滅為樂。
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三藏闍梨解旨云：諸行無常者，諸行即是色心諸行，行於三世中也。無常自有五義：一、失滅無常；二、相離無常；三、變異無常，亦名迴轉無常；四、有分無常；五、自性無常。所言失滅者，如百年報盡壽命失滅也。二相離無常者，即是骨肉離散也。三變異者，如骨色初白，後變為鴿色也。迴轉者，即轉白為鴿色。四有分無常，如根塵識三事未和合時，名為本無無常，已有還無名為滅壞，即是已有還無。無常根塵識共聚，總名為有分也。五自性者，為有前四義故，名為自性無常也。是生者，是未來世生也。滅法者，是過去世已滅法也。生滅者，是現在世也。而現在攝生滅者，生而即滅，故云生滅居現在也。言寂滅為樂者，若言滅法為樂，此義不然。何以故？為有現在滅是過去，已滅法為殘，以有殘故非樂也。若滅現在生滅為樂者，此事不然。何以故？為有未來生是現在世殘故，有殘故非樂也。若言未來生是常者，此義不然，生必有滅，故非常也。若能令未來應生法而不得生，乃可為樂耳。寂滅為樂，即其義也。上三句明生死有為法故無常，後一句辨涅槃是無為法故常住。
三藏闍梨解旨云：諸行無常者，諸行即是色心諸行，行於三世中也。無常自有五義：一、失滅無常；二、相離無常；三、變異無常，亦名迴轉無常；四、有分無常；五、自性無常。所言失滅者，如百年報盡壽命失滅也。二相離無常者，即是骨肉離散也。三變異者，如骨色初白，後變為鴿色也。迴轉者，即轉白為鴿色。四有分無常，如根塵識三事未和合時，名為本無無常，已有還無名為滅壞，即是已有還無。無常根塵識共聚，總名為有分也。五自性者，為有前四義故，名為自性無常也。是生者，是未來世生也。滅法者，是過去世已滅法也。生滅者，是現在世也。而現在攝生滅者，生而即滅，故云生滅居現在也。言寂滅為樂者，若言滅法為樂，此義不然。何以故？為有現在滅是過去，已滅法為殘，以有殘故非樂也。若滅現在生滅為樂者，此事不然。何以故？為有未來生是現在世殘故，有殘故非樂也。若言未來生是常者，此義不然，生必有滅，故非常也。若能令未來應生法而不得生，乃可為樂耳。寂滅為樂，即其義也。上三句明生死有為法故無常，後一句辨涅槃是無為法故常住。
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涅槃經本有今無偈論
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