涅槃論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃論一卷

婆藪槃豆作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪槃豆作

沙門達磨菩提譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門達磨菩提譯

頂禮淨覺海， 住持甘露門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮淨覺海， 住持甘露門，

亦禮不思議， 自性清淨藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦禮不思議， 自性清淨藏。

救世諸度門， 正趣實諦道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世諸度門， 正趣實諦道，

及如學而學， 如法證實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及如學而學， 如法證實義，

愍長迷蒼生， 含悲傳世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍長迷蒼生， 含悲傳世間。

從初如是至流血灑地，名不思議神通反示分。〈純陀〉、〈哀歎〉二品，名成就種性遣執分。從三告以下訖〈大眾問品〉，名正法實義分。五行十功德，名方便修成分。〈師子吼品〉，名離諸放逸入證分。〈迦葉品〉，名慈光善巧住持分。〈憍陳如品〉，名顯相分。云何得長壽金剛不壞身？迦葉欲共眾生同聞故問。答意我修三業故得長壽。云何金剛不壞身問？一切眾生皆敗壞，云何得不壞？如前所行得不壞。云何堅固力？心無分別故得堅固。無來無去故長壽。不可說故不壞。無流動故堅固。云何得長壽，金剛不壞身故得長壽。云何不壞，得堅固力故不壞。迦葉為眾生非一問可了，答法相不盡故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初如是至流血灑地，名不思議神通反示分。〈純陀〉、〈哀歎〉二品，名成就種性遣執分。從三告以下訖〈大眾問品〉，名正法實義分。五行十功德，名方便修成分。〈師子吼品〉，名離諸放逸入證分。〈迦葉品〉，名慈光善巧住持分。〈憍陳如品〉，名顯相分。云何得長壽金剛不壞身？迦葉欲共眾生同聞故問。答意我修三業故得長壽。云何金剛不壞身問？一切眾生皆敗壞，云何得不壞？如前所行得不壞。云何堅固力？心無分別故得堅固。無來無去故長壽。不可說故不壞。無流動故堅固。云何得長壽，金剛不壞身故得長壽。云何不壞，得堅固力故不壞。迦葉為眾生非一問可了，答法相不盡故問。

願佛開微密，廣為眾生說。云何微密？身外有佛亦不密、身內有佛亦非密、非有非無亦非密，眾生是佛故微密。云何眾生是佛？眾生非有、非無、非非有非非無，是故眾生是佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛開微密，廣為眾生說。云何微密？身外有佛亦不密、身內有佛亦非密、非有非無亦非密，眾生是佛故微密。云何眾生是佛？眾生非有、非無、非非有非非無，是故眾生是佛。

云何得廣大，為眾作依止？何以故名廣大？無有識相、無不是佛、行無不淨、德無不滿，故言為眾作依止。見釋迦依止者，不名依止。小乘解義，慈故令眾生依止。實非阿羅漢，如與羅漢等者，昔教王宮生得阿羅漢，今說王宮非生、雙林非滅。云何非羅漢如與羅漢等？迦葉未蒙佛教，不問四依止。問：如來若王宮非生、雙林非滅，自然得戒，不由四果，實非阿羅漢。云何如來與羅漢等？解云：若如來實是阿羅漢，四依可與羅漢等。佛實非羅漢，那得言如與羅漢等？釋迦身有二名：一名應來；二名菩薩實行。言應者，從蓮華藏世界是大莊嚴佛，作太子現王宮生、雙林滅，此是菩薩遊戲法。第二真者，無所從來，云何與羅漢等？佛有二種名：一真佛，化同聲聞阿羅漢，佛非實聲聞，云何與四聲聞等？解向前實有羅漢，可言我與羅漢等；前不曾有羅漢，言羅漢者我身自作，云何與等？又解釋迦身名阿羅漢，性地菩薩云何與羅漢等。第二實行菩薩應來，亦能化作佛。釋迦實是阿羅漢，可言等；釋迦不曾是羅漢，云何等？是故正性地菩薩是阿羅漢，阿羅漢此菩薩，實非佛，羅漢云何與佛等？釋迦實是阿羅漢，可言等；釋迦不曾是羅漢，云何等？是故正實行菩薩是阿羅漢，是故王宮生、雙林滅皆是遊戲，菩薩現作，前實無阿羅漢，由我化故眾生得阿羅漢，是故我作阿羅漢。第二蓮華藏世界菩薩化，與我無異，是故實非阿羅漢如與羅漢等。若我實是羅漢，菩薩可與我等；執我為羅漢者，此非菩薩法相化通，皆是不實。解四依：歡喜地為初依；六地為二依；八地為三依；法雲地為四依。化聲聞，聲聞虛斷，不曾是阿羅漢，云何與等？菩薩名為法佛，亦名緣佛。云何法佛？從法中生，行法故得見故，名法佛。云何緣佛？有緣故見，名為緣佛。問：迦葉意若自解，不須如此問；若不曾聞、不曾見，云何作如此問？答：迦葉是十二童子，如來威神力加教故能問。迦葉所問，正是涅槃，更無異外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得廣大，為眾作依止？何以故名廣大？無有識相、無不是佛、行無不淨、德無不滿，故言為眾作依止。見釋迦依止者，不名依止。小乘解義，慈故令眾生依止。實非阿羅漢，如與羅漢等者，昔教王宮生得阿羅漢，今說王宮非生、雙林非滅。云何非羅漢如與羅漢等？迦葉未蒙佛教，不問四依止。問：如來若王宮非生、雙林非滅，自然得戒，不由四果，實非阿羅漢。云何如來與羅漢等？解云：若如來實是阿羅漢，四依可與羅漢等。佛實非羅漢，那得言如與羅漢等？釋迦身有二名：一名應來；二名菩薩實行。言應者，從蓮華藏世界是大莊嚴佛，作太子現王宮生、雙林滅，此是菩薩遊戲法。第二真者，無所從來，云何與羅漢等？佛有二種名：一真佛，化同聲聞阿羅漢，佛非實聲聞，云何與四聲聞等？解向前實有羅漢，可言我與羅漢等；前不曾有羅漢，言羅漢者我身自作，云何與等？又解釋迦身名阿羅漢，性地菩薩云何與羅漢等。第二實行菩薩應來，亦能化作佛。釋迦實是阿羅漢，可言等；釋迦不曾是羅漢，云何等？是故正性地菩薩是阿羅漢，阿羅漢此菩薩，實非佛，羅漢云何與佛等？釋迦實是阿羅漢，可言等；釋迦不曾是羅漢，云何等？是故正實行菩薩是阿羅漢，是故王宮生、雙林滅皆是遊戲，菩薩現作，前實無阿羅漢，由我化故眾生得阿羅漢，是故我作阿羅漢。第二蓮華藏世界菩薩化，與我無異，是故實非阿羅漢如與羅漢等。若我實是羅漢，菩薩可與我等；執我為羅漢者，此非菩薩法相化通，皆是不實。解四依：歡喜地為初依；六地為二依；八地為三依；法雲地為四依。化聲聞，聲聞虛斷，不曾是阿羅漢，云何與等？菩薩名為法佛，亦名緣佛。云何法佛？從法中生，行法故得見故，名法佛。云何緣佛？有緣故見，名為緣佛。問：迦葉意若自解，不須如此問；若不曾聞、不曾見，云何作如此問？答：迦葉是十二童子，如來威神力加教故能問。迦葉所問，正是涅槃，更無異外。

云何知天魔為眾作留難？解：此迦葉正問如來身，不問未來。何以得知？眾生身自不信，云何有外魔來作留難？如來今在道樹下始成佛，正法將興，魔畏失其徒眾故作留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知天魔為眾作留難？解：此迦葉正問如來身，不問未來。何以得知？眾生身自不信，云何有外魔來作留難？如來今在道樹下始成佛，正法將興，魔畏失其徒眾故作留難。

云何諸調御心喜說真諦？云何名調御？凡夫眾生無所知，聞大乘是大乘、聞小乘是小乘、聞苦是苦、聞樂是樂，何以名調御？非苦說苦、非樂說樂、非常說常、昔日說小今說大，亦不名心喜說真諦、不名為調御。今說無常非無常、苦樂非苦樂、無來無去，是名說真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸調御心喜說真諦？云何名調御？凡夫眾生無所知，聞大乘是大乘、聞小乘是小乘、聞苦是苦、聞樂是樂，何以名調御？非苦說苦、非樂說樂、非常說常、昔日說小今說大，亦不名心喜說真諦、不名為調御。今說無常非無常、苦樂非苦樂、無來無去，是名說真諦。

正善具成就，演說四顛倒。正善具成就者，菩薩行四無量心，十波羅蜜無不平等，是名相中正善，菩薩行無不正善。聲聞有彼此故，不名為正善；菩薩無彼此故，名為正善。第二正善者，昔教不正，聲聞不具成就。今者涅槃理正，無來無去無生無滅，名為正善具成就。第二從歡喜已上至法雲地，是名具成就。演說四顛倒，聲聞人言我常樂我淨、佛苦空無常是倒，聲聞苦空無常、佛常樂我淨亦顛倒。佛常樂我淨、眾生苦空無常亦是倒。云何如來說四顛倒？為聲聞說。正說四顛倒是不顛倒，更無外法是顛倒不顛倒，是名心喜說真諦。經云「說法不有亦不無，是名真諦」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正善具成就，演說四顛倒。正善具成就者，菩薩行四無量心，十波羅蜜無不平等，是名相中正善，菩薩行無不正善。聲聞有彼此故，不名為正善；菩薩無彼此故，名為正善。第二正善者，昔教不正，聲聞不具成就。今者涅槃理正，無來無去無生無滅，名為正善具成就。第二從歡喜已上至法雲地，是名具成就。演說四顛倒，聲聞人言我常樂我淨、佛苦空無常是倒，聲聞苦空無常、佛常樂我淨亦顛倒。佛常樂我淨、眾生苦空無常亦是倒。云何如來說四顛倒？為聲聞說。正說四顛倒是不顛倒，更無外法是顛倒不顛倒，是名心喜說真諦。經云「說法不有亦不無，是名真諦」。

云何諸菩薩能見難見性？迦葉有二種意：一欲使一切眾生知有佛性；二不欲使見佛性。何以不欲使知見？欲令如來深解佛性。何以故名深？佛性非是可作可造可修可得故，名深。聲聞狹小不究竟，不能見。菩薩行慈悲廣濟，不求見。為眾生故、被縛故，名難見。第二解：佛性非是可見法，能見所見能知所知能修所修故，名能見難見性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸菩薩能見難見性？迦葉有二種意：一欲使一切眾生知有佛性；二不欲使見佛性。何以不欲使知見？欲令如來深解佛性。何以故名深？佛性非是可作可造可修可得故，名深。聲聞狹小不究竟，不能見。菩薩行慈悲廣濟，不求見。為眾生故、被縛故，名難見。第二解：佛性非是可見法，能見所見能知所知能修所修故，名能見難見性。

云何解滿字及與半字義？半字者漸教，滿字者涅槃，滿足教故名滿字。攝佛教果功德盡，名滿字。聲聞緣覺教不滿足故，名半字。涅槃名頓亦名漸。今論涅槃，二諦相對中滿。就行有滿不滿，故名漸教；就理無滿不滿。是故涅槃名漸教，形半字。涅槃名頓教。第二復次言滿半者，是眾生妄想，理不是滿不滿，是故言涅槃漸教。云何諸菩薩能見難見性？是或但見法。又言云何解滿字及與半字義？今更無見不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何解滿字及與半字義？半字者漸教，滿字者涅槃，滿足教故名滿字。攝佛教果功德盡，名滿字。聲聞緣覺教不滿足故，名半字。涅槃名頓亦名漸。今論涅槃，二諦相對中滿。就行有滿不滿，故名漸教；就理無滿不滿。是故涅槃名漸教，形半字。涅槃名頓教。第二復次言滿半者，是眾生妄想，理不是滿不滿，是故言涅槃漸教。云何諸菩薩能見難見性？是或但見法。又言云何解滿字及與半字義？今更無見不見。

云何共聖行？如娑羅娑鳥。如來在王宮，取婦有兒，或出家與聲聞同。譬如娑羅娑鳥，共為一群不可分別，聖者如來與一切眾生同修同行故，言云何共聖行，如娑羅娑鳥。第二解：色為聖人，聲聞色心為聖人，菩薩聖人非心色。言有心色者，故非聖人。聲聞聖人形色為共，菩薩聖人無青黃赤白心識，理共有心識凡夫，無心識聖人故言聖人。言娑羅娑鳥者總名，譬如來共一切眾生不可分別。迦隣提者，譬涅槃別一切眾生，還去聲聞意。菩薩知如來與一切眾生無差別，故名共。解有相捨離。如來未出世，有凡有聖相捨離；如來出世，一切眾生不相捨離。聲聞意。菩薩不相捨離者，如來不出世不相捨離，如來出世不相離。解世諦無苦空無常，第一義諦無常樂我淨。有人言：無世諦，有常樂我淨。淺解義理。又有人言：有是世諦，無是第一義諦；亦有亦無是世諦，非有非無是第一義諦。非有非無更無外法故，名共聖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共聖行？如娑羅娑鳥。如來在王宮，取婦有兒，或出家與聲聞同。譬如娑羅娑鳥，共為一群不可分別，聖者如來與一切眾生同修同行故，言云何共聖行，如娑羅娑鳥。第二解：色為聖人，聲聞色心為聖人，菩薩聖人非心色。言有心色者，故非聖人。聲聞聖人形色為共，菩薩聖人無青黃赤白心識，理共有心識凡夫，無心識聖人故言聖人。言娑羅娑鳥者總名，譬如來共一切眾生不可分別。迦隣提者，譬涅槃別一切眾生，還去聲聞意。菩薩知如來與一切眾生無差別，故名共。解有相捨離。如來未出世，有凡有聖相捨離；如來出世，一切眾生不相捨離。聲聞意。菩薩不相捨離者，如來不出世不相捨離，如來出世不相離。解世諦無苦空無常，第一義諦無常樂我淨。有人言：無世諦，有常樂我淨。淺解義理。又有人言：有是世諦，無是第一義諦；亦有亦無是世諦，非有非無是第一義諦。非有非無更無外法故，名共聖行。

迦隣提日月，太白與歲星。云何名日月？此日月者，譬喻凡夫見日月有出沒，聖人不曾見出沒。第二聲聞人，見佛王宮生、雙林滅。菩薩不曾見王宮生、雙林入涅槃。第三日月沒故，太白歲星出，世人生怪。如來入涅槃，聲聞緣覺出，法與如來異，故言星出。眾生妄見日月歲星有出沒，而實無出沒；眾生見如來有生滅，而如來實無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦隣提日月，太白與歲星。云何名日月？此日月者，譬喻凡夫見日月有出沒，聖人不曾見出沒。第二聲聞人，見佛王宮生、雙林滅。菩薩不曾見王宮生、雙林入涅槃。第三日月沒故，太白歲星出，世人生怪。如來入涅槃，聲聞緣覺出，法與如來異，故言星出。眾生妄見日月歲星有出沒，而實無出沒；眾生見如來有生滅，而如來實無生滅。

云何未發心而名為菩薩？聲聞有發不發，緣覺亦有發不發，菩薩亦有發不發，此三種菩薩名發心。云何發心者？果異可得名發心。如來從初教，眾生有發不發。昔教有發，不名為發。云何不名發？見有佛異可得可求，差別不名發。何者名發？今說無相涅槃理薰故，令一切發，名為發。無有聲聞緣覺菩薩，有發不發故。言未發心而名為菩薩，涅槃平等照一切故，一切未發心皆名為菩薩。迦葉何故問云何未發心而名為菩薩？發心者，見日月。不發心，不見日月。二發心者見常住，不發心者不見。向者如來出世有發不發，發者見、不發不見。今者涅槃平等照，發亦是發亦是不發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何未發心而名為菩薩？聲聞有發不發，緣覺亦有發不發，菩薩亦有發不發，此三種菩薩名發心。云何發心者？果異可得名發心。如來從初教，眾生有發不發。昔教有發，不名為發。云何不名發？見有佛異可得可求，差別不名發。何者名發？今說無相涅槃理薰故，令一切發，名為發。無有聲聞緣覺菩薩，有發不發故。言未發心而名為菩薩，涅槃平等照一切故，一切未發心皆名為菩薩。迦葉何故問云何未發心而名為菩薩？發心者，見日月。不發心，不見日月。二發心者見常住，不發心者不見。向者如來出世有發不發，發者見、不發不見。今者涅槃平等照，發亦是發亦是不發。

云何於大眾而得無所畏？菩薩出世慈悲平等，不壞眾生相故。言無所畏，菩薩無畏、眾生亦無畏。云何眾生不畏？菩薩出世不壞眾生相，是故眾生亦不畏。如來出世，以慈悲喜捨四無量心，平等無有差別，無有天魔外道乃至一闡提，如一子想無所畏。何以眾生無所畏？一切眾生視如來如父母，故無所畏。何以名闡提？不識佛、不識內外道，名一闡提。問：一闡提不識內外，與菩薩何異？解言：菩薩不識內外不殺，一闡提不識故行殺。猶如閻浮金無能說其過。解：此是和眾義。閻浮檀金有四種。其四者何？一、青；二、黃；三、赤；四、紫磨。青者喻外道，黃者喻聲聞緣覺，赤喻六波羅蜜菩薩，紫磨喻如來。閻浮金亦有青黃赤白，有四種諸色。二者世間好物，雖復端正猶有闕少。閻浮金者不如此物，不可說其過。喻如來得涅槃，亦種種聲聞、外道、六波羅蜜菩薩，猶如閻浮金不可說其過。紫磨金具有眾色，喻涅槃具有天魔外道、聲聞緣覺、六波羅蜜菩薩。何以如此？此外更無異法。紫磨金一切具足，諸色不可說。聲聞緣覺、六波羅蜜、外道種種有故不可說。涅槃理非青黃赤白法，亦青黃赤白故，言不可說。若有青黃赤白可說其過，此青黃赤白不曾有故不可說。云何處濁世不污如蓮華？濁世者五濁。云何五濁？劫濁、煩惱濁。釋迦出於五濁，王宮生有妻子，金銀七珍種種財物，皆名為濁；不為所染故，名處濁世不污如蓮華。第二第三乘法名之為濁，金者涅槃，不為三乘所染，故名不污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於大眾而得無所畏？菩薩出世慈悲平等，不壞眾生相故。言無所畏，菩薩無畏、眾生亦無畏。云何眾生不畏？菩薩出世不壞眾生相，是故眾生亦不畏。如來出世，以慈悲喜捨四無量心，平等無有差別，無有天魔外道乃至一闡提，如一子想無所畏。何以眾生無所畏？一切眾生視如來如父母，故無所畏。何以名闡提？不識佛、不識內外道，名一闡提。問：一闡提不識內外，與菩薩何異？解言：菩薩不識內外不殺，一闡提不識故行殺。猶如閻浮金無能說其過。解：此是和眾義。閻浮檀金有四種。其四者何？一、青；二、黃；三、赤；四、紫磨。青者喻外道，黃者喻聲聞緣覺，赤喻六波羅蜜菩薩，紫磨喻如來。閻浮金亦有青黃赤白，有四種諸色。二者世間好物，雖復端正猶有闕少。閻浮金者不如此物，不可說其過。喻如來得涅槃，亦種種聲聞、外道、六波羅蜜菩薩，猶如閻浮金不可說其過。紫磨金具有眾色，喻涅槃具有天魔外道、聲聞緣覺、六波羅蜜菩薩。何以如此？此外更無異法。紫磨金一切具足，諸色不可說。聲聞緣覺、六波羅蜜、外道種種有故不可說。涅槃理非青黃赤白法，亦青黃赤白故，言不可說。若有青黃赤白可說其過，此青黃赤白不曾有故不可說。云何處濁世不污如蓮華？濁世者五濁。云何五濁？劫濁、煩惱濁。釋迦出於五濁，王宮生有妻子，金銀七珍種種財物，皆名為濁；不為所染故，名處濁世不污如蓮華。第二第三乘法名之為濁，金者涅槃，不為三乘所染，故名不污。

云何處煩惱，煩惱不能染？如醫療眾病，不為病所污。迦葉問意據如來，三界煩惱、九十八使，如來出世不為所污。一切眾生，三界煩惱、九十八使所污。第二聲聞緣覺、六波羅蜜，計有煩惱可斷、佛果可得，是故為煩惱所污。十地菩薩，行通達大智故，不為煩惱所污。第四大菩薩望果，亦為煩惱所污。今者涅槃非是因果所得，是故不為所污。第五四諦教乃至般若波羅蜜、法華，亦名煩惱所污，今者涅槃理，無流動、無得失、無起滅，是故不為所污，如醫療眾病，不為病所污。如來出世始從三歸五戒，乃至菩薩戒彈指低頭，以漸教化治眾生病，知煩惱故不為病所污。眾生不知煩惱故，恒為病所污。第二次第教，亦名治眾生病。第三名力教，神通變化身一切降伏，亦名治眾生病。第四今時說涅槃，治前別教患，亦名療眾病。云何名患？一切眾生未發心名患。見丈六發心，又解非丈六使發心。涅槃平等照，令使發心故，名療眾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何處煩惱，煩惱不能染？如醫療眾病，不為病所污。迦葉問意據如來，三界煩惱、九十八使，如來出世不為所污。一切眾生，三界煩惱、九十八使所污。第二聲聞緣覺、六波羅蜜，計有煩惱可斷、佛果可得，是故為煩惱所污。十地菩薩，行通達大智故，不為煩惱所污。第四大菩薩望果，亦為煩惱所污。今者涅槃非是因果所得，是故不為所污。第五四諦教乃至般若波羅蜜、法華，亦名煩惱所污，今者涅槃理，無流動、無得失、無起滅，是故不為所污，如醫療眾病，不為病所污。如來出世始從三歸五戒，乃至菩薩戒彈指低頭，以漸教化治眾生病，知煩惱故不為病所污。眾生不知煩惱故，恒為病所污。第二次第教，亦名治眾生病。第三名力教，神通變化身一切降伏，亦名治眾生病。第四今時說涅槃，治前別教患，亦名療眾病。云何名患？一切眾生未發心名患。見丈六發心，又解非丈六使發心。涅槃平等照，令使發心故，名療眾病。

生死大海中，云何作船師？三界名生死，如來出世亦名生死。何以名生死？如來法能度眾生令不生死，故言生死大海中作船師。第二丈六說次第法，乃至法華亦名生死法。今說涅槃，無來無去無生無滅，度前生死教，故名船師。初解丈六不生死，及教不生滅。第二丈六及教亦生死，涅槃無生滅。第三佛滅度後，誰能度生死？唯大菩薩能度生死。第四菩薩亦不能度，大涅槃理能度生死。喻世間船師，善解方便能知海難，煩惱大海三界為船，如來種種方便說三乘法為船師。世間船師指因指果，眾生上船；如來方便說三乘法，說因說果，言出三界者猶是生死，是故以三界為船。初次第教者，以生死度眾生故，名為船師；法華以萬行為船師。今涅槃以無生死為船，何以示病所污？復有生死大海中，云何作船師？前去煩惱。又煩惱大海中作船師，度令到彼岸。云何捨生死？如蛇脫故皮。迦葉問：如來出世生死，今說入涅槃道。我不生不死，如蛇脫故皮不生滅。次第丈六所說是生死法，今者說涅槃不滅。前次第教此教無理，如蛇脫故皮，無利無功德。今者涅槃無生無滅，亦不破教。第二一切眾生，乃至言說不言說，有形類悉有空名，唯涅槃是真實理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死大海中，云何作船師？三界名生死，如來出世亦名生死。何以名生死？如來法能度眾生令不生死，故言生死大海中作船師。第二丈六說次第法，乃至法華亦名生死法。今說涅槃，無來無去無生無滅，度前生死教，故名船師。初解丈六不生死，及教不生滅。第二丈六及教亦生死，涅槃無生滅。第三佛滅度後，誰能度生死？唯大菩薩能度生死。第四菩薩亦不能度，大涅槃理能度生死。喻世間船師，善解方便能知海難，煩惱大海三界為船，如來種種方便說三乘法為船師。世間船師指因指果，眾生上船；如來方便說三乘法，說因說果，言出三界者猶是生死，是故以三界為船。初次第教者，以生死度眾生故，名為船師；法華以萬行為船師。今涅槃以無生死為船，何以示病所污？復有生死大海中，云何作船師？前去煩惱。又煩惱大海中作船師，度令到彼岸。云何捨生死？如蛇脫故皮。迦葉問：如來出世生死，今說入涅槃道。我不生不死，如蛇脫故皮不生滅。次第丈六所說是生死法，今者說涅槃不滅。前次第教此教無理，如蛇脫故皮，無利無功德。今者涅槃無生無滅，亦不破教。第二一切眾生，乃至言說不言說，有形類悉有空名，唯涅槃是真實理。

云何觀三寶，猶如天意樹？三寶名軌則，如來出世示現有三寶。由有三寶故，受三歸得五戒，亦得彈指，亦得隨意所修隨意所得。如來亦名如意三寶，亦名如來如意、眾生如意。云何眾生如意？隨意受三歸五戒，乃至菩薩悉得果報故，名眾生如意。如來如意者，隨眾生根感，故名如意。今言涅槃如意者，一切苦樂善惡無不是理，故名如意，故言觀三寶猶如天意樹。喻他化自在天有一樹，能隨諸天意所得故，名如意樹。諸天行行久故，感得此樹。三寶亦如是，眾生行行久故，感得丈六，故名三寶猶如天意樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何觀三寶，猶如天意樹？三寶名軌則，如來出世示現有三寶。由有三寶故，受三歸得五戒，亦得彈指，亦得隨意所修隨意所得。如來亦名如意三寶，亦名如來如意、眾生如意。云何眾生如意？隨意受三歸五戒，乃至菩薩悉得果報故，名眾生如意。如來如意者，隨眾生根感，故名如意。今言涅槃如意者，一切苦樂善惡無不是理，故名如意，故言觀三寶猶如天意樹。喻他化自在天有一樹，能隨諸天意所得故，名如意樹。諸天行行久故，感得此樹。三寶亦如是，眾生行行久故，感得丈六，故名三寶猶如天意樹。

三乘若無性，云何而得說三乘者非，如來說一法？三乘者，眾生根故，言一音說隨類解。如來說三乘不名說，逐眾生根故，有小有大。如來雖說三乘，非如來本意。何者如來本意？涅槃是。迦葉問意，三乘若無性，云何而得說？如來答意，一切諸佛不為眾生說三乘。今者涅槃實相，小非小、大非大，當知三乘教是一相，無有大小。第三說涅槃理處，不道大、不道小，眾生智差別，故教差別，理無差別大小故，得說大小。向者差別者，正是無差別，更無異外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘若無性，云何而得說三乘者非，如來說一法？三乘者，眾生根故，言一音說隨類解。如來說三乘不名說，逐眾生根故，有小有大。如來雖說三乘，非如來本意。何者如來本意？涅槃是。迦葉問意，三乘若無性，云何而得說？如來答意，一切諸佛不為眾生說三乘。今者涅槃實相，小非小、大非大，當知三乘教是一相，無有大小。第三說涅槃理處，不道大、不道小，眾生智差別，故教差別，理無差別大小故，得說大小。向者差別者，正是無差別，更無異外。

猶如樂未生，云何名受樂？迦葉問言：眾生不知樂，云何說受樂？凡夫有苦無樂，菩薩有樂無苦。何以有樂？菩薩智通達到果故知樂，眾生不知故苦。菩薩知果，言菩薩樂不是樂，眾生苦不是苦，等是妄故。涅槃無苦無樂，名為大樂，故樂未生，云何名受樂？問：如來娑羅林說法，何以不純戒，持得福戒？不得福戒，外道是，佛戒非。佛答意，向者雜教是涅槃，更無外道涅槃。云何諸菩薩而得不壞眾？一、解聲聞緣覺六波羅蜜菩薩乃至外道，有彼此、有得證，故名為壞眾。第二菩薩密行密教，知眾生根性，不壞眾生相故名壞。菩薩所不壞者能壞、不能壞非菩薩。能作法如此不乖法相故，名不壞眾。第三菩薩知涅槃無青黃赤白，無彼此故，名不壞眾。第四不壞者，涅槃理非得非證、非造非作故，得不壞眾。第五真理不壞眾生，眾生亦不壞理。何以如此？眾生是理，理外更無眾生，故不壞眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如樂未生，云何名受樂？迦葉問言：眾生不知樂，云何說受樂？凡夫有苦無樂，菩薩有樂無苦。何以有樂？菩薩智通達到果故知樂，眾生不知故苦。菩薩知果，言菩薩樂不是樂，眾生苦不是苦，等是妄故。涅槃無苦無樂，名為大樂，故樂未生，云何名受樂？問：如來娑羅林說法，何以不純戒，持得福戒？不得福戒，外道是，佛戒非。佛答意，向者雜教是涅槃，更無外道涅槃。云何諸菩薩而得不壞眾？一、解聲聞緣覺六波羅蜜菩薩乃至外道，有彼此、有得證，故名為壞眾。第二菩薩密行密教，知眾生根性，不壞眾生相故名壞。菩薩所不壞者能壞、不能壞非菩薩。能作法如此不乖法相故，名不壞眾。第三菩薩知涅槃無青黃赤白，無彼此故，名不壞眾。第四不壞者，涅槃理非得非證、非造非作故，得不壞眾。第五真理不壞眾生，眾生亦不壞理。何以如此？眾生是理，理外更無眾生，故不壞眾。

云何為生盲而作眼目導？迦葉問：云何作眼目導？一解前教聲聞緣覺六波羅蜜，隨其相解名生盲。如來解聲聞緣覺六波羅蜜，若曾有所得，是不可開，此法曾有故開。譬如盲人不知青黃赤白，若有人語青黃赤白轉迷。若道無青黃赤白，稱所解，名作開喻。三乘人明有因有果，差別有得不得。今語涅槃，若有長有短、有得有不得轉迷。言涅槃無青黃赤白，無得無證、無長無短故，名為開因。丈六修道持戒布施不是因，因佛性無得無修是名為因。一切眾生視三乘人以為法，三乘者名青盲。非但三乘人，一切眾生亦青盲。法非可見不可見、可開不可開、可至不可至，以教故道青盲；理不道青盲無青盲，是故道青盲不青盲不乖法相。若有此二種，可道不曾有、不曾無。何以說是有不有、無不無、開不開都不乖，故言開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為生盲而作眼目導？迦葉問：云何作眼目導？一解前教聲聞緣覺六波羅蜜，隨其相解名生盲。如來解聲聞緣覺六波羅蜜，若曾有所得，是不可開，此法曾有故開。譬如盲人不知青黃赤白，若有人語青黃赤白轉迷。若道無青黃赤白，稱所解，名作開喻。三乘人明有因有果，差別有得不得。今語涅槃，若有長有短、有得有不得轉迷。言涅槃無青黃赤白，無得無證、無長無短故，名為開因。丈六修道持戒布施不是因，因佛性無得無修是名為因。一切眾生視三乘人以為法，三乘者名青盲。非但三乘人，一切眾生亦青盲。法非可見不可見、可開不可開、可至不可至，以教故道青盲；理不道青盲無青盲，是故道青盲不青盲不乖法相。若有此二種，可道不曾有、不曾無。何以說是有不有、無不無、開不開都不乖，故言開。

云何示多頭，唯願大仙說？迦葉問意，如來初教種種多頭，今涅槃何以唯一無二。如來答非我多頭，眾生昔行多根故，是故說多頭。故言示多頭。第二法多。何以名多？法相如此，所以示多頭。第三所由說多。此法若有，可名多說；此法不曾有，是故不多說。第四涅槃理相如此，非是多不多。第五真理本末非是有無法，是故說不說無所妨礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何示多頭，唯願大仙說？迦葉問意，如來初教種種多頭，今涅槃何以唯一無二。如來答非我多頭，眾生昔行多根故，是故說多頭。故言示多頭。第二法多。何以名多？法相如此，所以示多頭。第三所由說多。此法若有，可名多說；此法不曾有，是故不多說。第四涅槃理相如此，非是多不多。第五真理本末非是有無法，是故說不說無所妨礙。