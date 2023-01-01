寶髻經四法憂波提舍飜譯之記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記

寶髻經者，是大集中之一集也。其宗四法，玄深奧密，天親菩薩略開其門，是故名為憂波提舍。聖自在力行之，彼古時人，處會出於此。今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日，烏萇國人剎利王種三藏法師毘目智仙，中天竺國婆羅門人，瞿曇流支，護法大士魏驃騎大將軍，開府儀同三司御史中尉勃海高仲密，愛法之人沙門曇林，道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十七字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻經者，是大集中之一集也。其宗四法，玄深奧密，天親菩薩略開其門，是故名為憂波提舍。聖自在力行之，彼古時人，處會出於此。今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日，烏萇國人剎利王種三藏法師毘目智仙，中天竺國婆羅門人，瞿曇流支，護法大士魏驃騎大將軍，開府儀同三司御史中尉勃海高仲密，愛法之人沙門曇林，道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十七字。

寶髻經四法憂波提舍一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶髻經四法憂波提舍一卷

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

元魏烏萇國三藏毘目智仙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏烏萇國三藏毘目智仙譯

如是我聞：一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告寶髻菩薩言：善男子！菩薩四種發起精進不離布施。何等為四？一者滿足一切眾生發起精進；二者滿足一切佛法發起精進；三者究竟相隨形好發起精進；四者清淨佛之世界發起精進。如是四種發起精進，乃至盡此修多羅說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧大菩薩眾俱。爾時世尊告寶髻菩薩言：善男子！菩薩四種發起精進不離布施。何等為四？一者滿足一切眾生發起精進；二者滿足一切佛法發起精進；三者究竟相隨形好發起精進；四者清淨佛之世界發起精進。如是四種發起精進，乃至盡此修多羅說。

如是菩薩四種正法，大乘經攝諸菩薩行證明說。此今解釋。以何義故，彼不可量無垢精勤不動最勝堅固精進大力具足？如是世尊而說此經。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩四種正法，大乘經攝諸菩薩行證明說。此今解釋。以何義故，彼不可量無垢精勤不動最勝堅固精進大力具足？如是世尊而說此經。偈言：

「世尊牟尼王， 不可量精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊牟尼王， 不可量精進，

無垢勤不動， 最勝精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢勤不動， 最勝精進力。

說此修多羅， 為何所饒益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此修多羅， 為何所饒益？」

又復何義名為世尊？何所饒益在王舍城？以何義故世尊告彼寶髻菩薩？何故菩薩名為寶髻？彼善男子菩薩四種發起精進不離布施，如是菩薩是何種姓？此義須釋。何故發起四種精進不多不少？何者布施？幾種布施滿足眾生發起精進？此應解釋。何者眾生為有為無？眾生若有，一切諸法離眾生說，云何可避？眾生若無，而言滿足一切眾生則不相應。菩薩布施為當滿足一切眾生、為不滿足？若皆滿足，何因緣故一切眾生不覺不知？如世尊說彼言「龍王！若我四法已取眾生，彼諸眾生一切皆應知我說法」。若不滿足，自違所說修多羅言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復何義名為世尊？何所饒益在王舍城？以何義故世尊告彼寶髻菩薩？何故菩薩名為寶髻？彼善男子菩薩四種發起精進不離布施，如是菩薩是何種姓？此義須釋。何故發起四種精進不多不少？何者布施？幾種布施滿足眾生發起精進？此應解釋。何者眾生為有為無？眾生若有，一切諸法離眾生說，云何可避？眾生若無，而言滿足一切眾生則不相應。菩薩布施為當滿足一切眾生、為不滿足？若皆滿足，何因緣故一切眾生不覺不知？如世尊說彼言「龍王！若我四法已取眾生，彼諸眾生一切皆應知我說法」。若不滿足，自違所說修多羅言。

若說滿足，一切佛法發起精進，彼說何者名為佛法？又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法，何須更說六波羅蜜？若彼布施如是滿足，是則無有五波羅蜜；若有六者，自違所說修多羅言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說滿足，一切佛法發起精進，彼說何者名為佛法？又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法，何須更說六波羅蜜？若彼布施如是滿足，是則無有五波羅蜜；若有六者，自違所說修多羅言。

若說究竟相隨形好，發起精進相隨形好，此義須說何者相好？又復此義世尊已說，若世尊說究竟相好，發起精進尸波羅蜜。佛如是說，若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者，當知彼是取著菩薩。以何義故？此中隨說尸波羅蜜，彼處則遮如是因緣。此義須說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說究竟相隨形好，發起精進相隨形好，此義須說何者相好？又復此義世尊已說，若世尊說究竟相好，發起精進尸波羅蜜。佛如是說，若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者，當知彼是取著菩薩。以何義故？此中隨說尸波羅蜜，彼處則遮如是因緣。此義須說。

若說清淨佛之世界發起精進，諸佛世界幾種清淨、幾種不淨？此義須說。又此世尊釋迦牟尼佛之世界，為是清淨、為不清淨？若皆清淨，違《阿彌陀莊嚴經》說。於彼經中如來說言「我今出於五濁惡世，阿耨多羅三藐三菩提覺」。若不清淨，何故此說菩薩四種發起精進不離布施？此義須說。以要言之，何者滿足一切眾生發起精進如是，乃至何者清淨佛之世界發起精進，世尊已說？此皆是難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說清淨佛之世界發起精進，諸佛世界幾種清淨、幾種不淨？此義須說。又此世尊釋迦牟尼佛之世界，為是清淨、為不清淨？若皆清淨，違《阿彌陀莊嚴經》說。於彼經中如來說言「我今出於五濁惡世，阿耨多羅三藐三菩提覺」。若不清淨，何故此說菩薩四種發起精進不離布施？此義須說。以要言之，何者滿足一切眾生發起精進如是，乃至何者清淨佛之世界發起精進，世尊已說？此皆是難。

如是第一無垢清淨勝修多羅，如所問難，彼義今說。此所說法，其義云何？以何義故？彼無障礙不可稱量，離垢勝慧不可思議，勝身口意第一，天人阿修羅眾之所供養，寂靜勝行不可思議，無等等光已說。此經偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第一無垢清淨勝修多羅，如所問難，彼義今說。此所說法，其義云何？以何義故？彼無障礙不可稱量，離垢勝慧不可思議，勝身口意第一，天人阿修羅眾之所供養，寂靜勝行不可思議，無等等光已說。此經偈言：

「無礙廣無量， 勝慧三界上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無礙廣無量， 勝慧三界上，

身不可思議， 口意亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不可思議， 口意亦如是。

天人阿修羅， 眾等所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人阿修羅， 眾等所供養，

何義故說此， 無上離垢行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義故說此， 無上離垢行？

正教佛已說， 寂靜第一行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正教佛已說， 寂靜第一行，

有不可思議， 無等等光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不可思議， 無等等光明。」

此義今說，為有疑者斷疑饒益。於大會中有天有人，有阿修羅、若龍、夜叉、鳩槃茶等，聞佛世尊為菩薩說，飲食車乘衣服莊嚴、種種珍寶若馬若象、修道之處園林戲處、城邑聚落多人住處，或以洲埏妻子頭目手足心皮肉血骨髓上身等分以用布施。聞此說已生於疑心：菩薩幾許發起精進，如是種種難行布施？如來觀知彼生疑心，斷彼疑故為說此經，言「善男子！菩薩四種發起精進不離布施」。一切智人已說此法，非謂菩薩懈怠布施，是故四種發起精進如是饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義今說，為有疑者斷疑饒益。於大會中有天有人，有阿修羅、若龍、夜叉、鳩槃茶等，聞佛世尊為菩薩說，飲食車乘衣服莊嚴、種種珍寶若馬若象、修道之處園林戲處、城邑聚落多人住處，或以洲埏妻子頭目手足心皮肉血骨髓上身等分以用布施。聞此說已生於疑心：菩薩幾許發起精進，如是種種難行布施？如來觀知彼生疑心，斷彼疑故為說此經，言「善男子！菩薩四種發起精進不離布施」。一切智人已說此法，非謂菩薩懈怠布施，是故四種發起精進如是饒益。

又復如來何所饒益而說如是檀波羅蜜施行清淨？有人憶念：欲聞佛說檀波羅蜜施行清淨，聞已饒益。何人欲聞？此我今說。所謂「寶髻諸菩薩等，如是大聖菩薩眾俱，善應世界而來至此，種種勝妙供養世尊。供養已訖問言：世尊！未知菩薩幾種淨行？願世尊說，我今欲聞。世尊說言：善男子！菩薩具有四種淨行。何等為四？一者波羅蜜淨行；二者菩提分法淨行；三者通智究竟淨行；四者眾生淳熟淨行。」何者布施波羅蜜淨行？彼云何說？彼世尊說菩薩四種發起精進不離布施如是等，如是饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復如來何所饒益而說如是檀波羅蜜施行清淨？有人憶念：欲聞佛說檀波羅蜜施行清淨，聞已饒益。何人欲聞？此我今說。所謂「寶髻諸菩薩等，如是大聖菩薩眾俱，善應世界而來至此，種種勝妙供養世尊。供養已訖問言：世尊！未知菩薩幾種淨行？願世尊說，我今欲聞。世尊說言：善男子！菩薩具有四種淨行。何等為四？一者波羅蜜淨行；二者菩提分法淨行；三者通智究竟淨行；四者眾生淳熟淨行。」何者布施波羅蜜淨行？彼云何說？彼世尊說菩薩四種發起精進不離布施如是等，如是饒益。

又復此義何所利益？此我今說。為自利益、為他利益。不知自他利益因故，如來示彼自他利因，是故為說此修多羅。一切智人何以故示？有人起發菩提心已，四種發起精進布施，彼人自他利益具足，非唯憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復此義何所利益？此我今說。為自利益、為他利益。不知自他利益因故，如來示彼自他利因，是故為說此修多羅。一切智人何以故示？有人起發菩提心已，四種發起精進布施，彼人自他利益具足，非唯憶念。

究竟相好發起精進，滿足佛法發起精進，是故布施得自利益滿足。眾生發起精進，淨佛世界發起精進，是故布施得他利益如是饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟相好發起精進，滿足佛法發起精進，是故布施得自利益滿足。眾生發起精進，淨佛世界發起精進，是故布施得他利益如是饒益。

又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩不學施智，令彼菩薩學施智故，如是饒益。一切智示若有菩薩不學施智而亦行施，得名為施，非波羅蜜。如世尊說檀波羅蜜，彼中說言「若人恒伽河沙等劫修行布施不學施智，如是菩薩得名為施，非波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩不學施智，令彼菩薩學施智故，如是饒益。一切智示若有菩薩不學施智而亦行施，得名為施，非波羅蜜。如世尊說檀波羅蜜，彼中說言「若人恒伽河沙等劫修行布施不學施智，如是菩薩得名為施，非波羅蜜」。

又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩欲少行施多得果報，以何方便？彼不學人，一切智人善方便學，彼不學人饒益彼故為說此經，一切智人四種示現。以此方便，少行布施多得果報。如善方便修多羅說，善方便菩薩少施作廣，廣作無量。如是饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩欲少行施多得果報，以何方便？彼不學人，一切智人善方便學，彼不學人饒益彼故為說此經，一切智人四種示現。以此方便，少行布施多得果報。如善方便修多羅說，善方便菩薩少施作廣，廣作無量。如是饒益。

又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩離於願智，令彼菩薩願智和合。如是饒益。一切智示，菩薩無願則不布施。又如是願：我今食等布施滿足，願未來世以無上法布施，滿足力無所畏不共法等。如是佛法相隨形好皆悉證得，我得善淨佛之世界。如是饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復更有何所饒益？此義今說。若有菩薩離於願智，令彼菩薩願智和合。如是饒益。一切智示，菩薩無願則不布施。又如是願：我今食等布施滿足，願未來世以無上法布施，滿足力無所畏不共法等。如是佛法相隨形好皆悉證得，我得善淨佛之世界。如是饒益。

又復更有何所饒益？此義今說。菩薩求於四種具足不學其因、學因饒益。一切智示，若汝欲求四種具足，應行四種發起精進行於布施。何等為四？一者眾僧具足；二者智具足；三者身具足；四者佛世界具足。一切智示，若汝欲求四種具足，應行四種發起精進行於布施。若說滿足一切眾生發起精進，得僧具足。若說滿足一切佛法發起精進，得智具足。若說究竟相隨形好發起精進，得身具足。若說清淨佛之世界發起精進，得佛世界具足。如是饒益。自他利益，故說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復更有何所饒益？此義今說。菩薩求於四種具足不學其因、學因饒益。一切智示，若汝欲求四種具足，應行四種發起精進行於布施。何等為四？一者眾僧具足；二者智具足；三者身具足；四者佛世界具足。一切智示，若汝欲求四種具足，應行四種發起精進行於布施。若說滿足一切眾生發起精進，得僧具足。若說滿足一切佛法發起精進，得智具足。若說究竟相隨形好發起精進，得身具足。若說清淨佛之世界發起精進，得佛世界具足。如是饒益。自他利益，故說此經。

又復何義名為世尊？何所饒益在王舍城？此之二難，如菩提心憂波提舍彼說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復何義名為世尊？何所饒益在王舍城？此之二難，如菩提心憂波提舍彼說應知。

何故菩薩名寶髻者，彼義今說。如是無量無數百千阿僧祇劫，善根究竟得珠寶髻，直十三千大千世界滿中七寶，是故彼聖名為寶髻。譬如以手執金剛故名金剛手，如是髻中有寶珠故名為寶髻。三善具足憂波提舍彼說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故菩薩名寶髻者，彼義今說。如是無量無數百千阿僧祇劫，善根究竟得珠寶髻，直十三千大千世界滿中七寶，是故彼聖名為寶髻。譬如以手執金剛故名金剛手，如是髻中有寶珠故名為寶髻。三善具足憂波提舍彼說應知。

何故發起四種精進，不多不少？彼義今說。以思念因此之四種發起精進，思念饒益具足究竟。彼有何物思念饒益？此我今說。自他利益，彼不須多亦不得少；又復思念饒益究竟不得說少。如是四種，世尊已說，譬如丈夫兩脚得行，更不用多，一不得行。此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故發起四種精進，不多不少？彼義今說。以思念因此之四種發起精進，思念饒益具足究竟。彼有何物思念饒益？此我今說。自他利益，彼不須多亦不得少；又復思念饒益究竟不得說少。如是四種，世尊已說，譬如丈夫兩脚得行，更不用多，一不得行。此亦如是。

何者布施？幾種布施？此二種難，三善具足憂波提舍彼說應知。何者眾生為有為無？如菩提心優婆提舍彼說應知。菩薩布施為當滿足一切眾生、為不滿足？彼義今說。菩薩滿足，云何滿足？菩薩普於一切眾生心皆平等，捨一切物普施眾生，滿足一切眾生願故。菩薩云何捨一切物？所有一切內外之物，願令一切眾生解脫，清淨心捨。乞求人來，如自己物自物想，取一切眾生平等心故。若菩薩施，離彼我過捨衣食等，布施滿足一切眾生；若不取者，非菩薩過。菩薩心施一切乞者，猶如龍王。譬如龍王，一切求者皆悉等與；若不受者，非龍王過。譬如龍王興大密雲覆於虛空平等降雨，藥草叢林樹木生長，陂池悉滿；高處不受，非龍王咎。如是菩薩平等普施一切乞者，若有不受，非菩薩過，滿足一切眾生願故。菩薩布施作如是願：我為滿足一切眾生無上樂故，種種物施一切生處，我常滿足一切眾生。是故菩薩作願布施，一切生處得大富樂，以彼願力布施力熏，生生處處種種布施，無量眾生皆悉滿足。離殺生等種種不善是無畏施，一切眾生皆悉滿足。如世尊說「止殺生故是則布施，一切眾生不畏不憎」如是等故。如為示現畢竟涅槃，無量眾生住涅槃樂，為諸菩薩授佛記已，然後菩薩自取涅槃。如是因緣捨苦得樂，如是滿足一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者布施？幾種布施？此二種難，三善具足憂波提舍彼說應知。何者眾生為有為無？如菩提心優婆提舍彼說應知。菩薩布施為當滿足一切眾生、為不滿足？彼義今說。菩薩滿足，云何滿足？菩薩普於一切眾生心皆平等，捨一切物普施眾生，滿足一切眾生願故。菩薩云何捨一切物？所有一切內外之物，願令一切眾生解脫，清淨心捨。乞求人來，如自己物自物想，取一切眾生平等心故。若菩薩施，離彼我過捨衣食等，布施滿足一切眾生；若不取者，非菩薩過。菩薩心施一切乞者，猶如龍王。譬如龍王，一切求者皆悉等與；若不受者，非龍王過。譬如龍王興大密雲覆於虛空平等降雨，藥草叢林樹木生長，陂池悉滿；高處不受，非龍王咎。如是菩薩平等普施一切乞者，若有不受，非菩薩過，滿足一切眾生願故。菩薩布施作如是願：我為滿足一切眾生無上樂故，種種物施一切生處，我常滿足一切眾生。是故菩薩作願布施，一切生處得大富樂，以彼願力布施力熏，生生處處種種布施，無量眾生皆悉滿足。離殺生等種種不善是無畏施，一切眾生皆悉滿足。如世尊說「止殺生故是則布施，一切眾生不畏不憎」如是等故。如為示現畢竟涅槃，無量眾生住涅槃樂，為諸菩薩授佛記已，然後菩薩自取涅槃。如是因緣捨苦得樂，如是滿足一切眾生。

何者佛法？彼義今說。法身依止十力、無畏、不共法等，此是佛法。彼一切法皆是佛知，故名佛法。如彼聖者文殊師利所說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者佛法？彼義今說。法身依止十力、無畏、不共法等，此是佛法。彼一切法皆是佛知，故名佛法。如彼聖者文殊師利所說偈言：

「不思議正覺， 不可量如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不思議正覺， 不可量如來，

緣覺聲聞等， 所不能測量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺聲聞等， 所不能測量，

況一切眾生， 能知彼如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況一切眾生， 能知彼如來。

凡夫戲論行， 如來無戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫戲論行， 如來無戲論，

唯佛能知佛， 佛法行依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛能知佛， 佛法行依止，

自然身心智， 除佛無能解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然身心智， 除佛無能解。」

又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法，何須說六？彼義今說。實有六種。以何意故唯說布施？此義今說。此是菩薩善方便意，如善方便菩薩布施，則能滿足六波羅蜜。如善方便修多羅說、郁伽羅問修多羅說，在家菩薩布施滿足六波羅蜜。云何滿足？所謂菩薩，異異種物，彼彼求者皆悉施與，心不分別，如是名為檀波羅蜜。依菩提心修行布施，如是名為尸波羅蜜。於乞求者不瞋不動，如是名為羼提波羅蜜。若布施他，我何所用，無如是心、有如是力，如是名為毘梨耶波羅蜜。若有來乞，若施施已不熱不悔，自心喜樂善意心生，如是名為禪波羅蜜。若布施已，於一切法心無所得不望果報，如彼黠慧無有少法貪著喜樂，如是不著，唯願阿耨多羅三藐三菩提，如是名為般若波羅蜜。如是滿足六波羅蜜，以要言之一切具足。又如世尊大乘經說無量具足，如是一切皆此中攝。又住大地諸菩薩等，有如是意。彼住大地諸菩薩意，布施滿足一切佛法。又復對治諸眾生故，世尊說法。或有眾生以布施門，為說滿足一切佛法。或有眾生乃至慧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法，何須說六？彼義今說。實有六種。以何意故唯說布施？此義今說。此是菩薩善方便意，如善方便菩薩布施，則能滿足六波羅蜜。如善方便修多羅說、郁伽羅問修多羅說，在家菩薩布施滿足六波羅蜜。云何滿足？所謂菩薩，異異種物，彼彼求者皆悉施與，心不分別，如是名為檀波羅蜜。依菩提心修行布施，如是名為尸波羅蜜。於乞求者不瞋不動，如是名為羼提波羅蜜。若布施他，我何所用，無如是心、有如是力，如是名為毘梨耶波羅蜜。若有來乞，若施施已不熱不悔，自心喜樂善意心生，如是名為禪波羅蜜。若布施已，於一切法心無所得不望果報，如彼黠慧無有少法貪著喜樂，如是不著，唯願阿耨多羅三藐三菩提，如是名為般若波羅蜜。如是滿足六波羅蜜，以要言之一切具足。又如世尊大乘經說無量具足，如是一切皆此中攝。又住大地諸菩薩等，有如是意。彼住大地諸菩薩意，布施滿足一切佛法。又復對治諸眾生故，世尊說法。或有眾生以布施門，為說滿足一切佛法。或有眾生乃至慧門。

又復為示菩薩願故。菩薩滿足乞求者意，作如是願：如我滿足彼求者意，以此善根，願令滿足一切佛法。如是說者，則無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復為示菩薩願故。菩薩滿足乞求者意，作如是願：如我滿足彼求者意，以此善根，願令滿足一切佛法。如是說者，則無有過。

何者相好？彼義今說。三十二相，所謂手足皆有輪文善安平住，手網縵指，手足柔軟，七處平滿，指長身寬，正直大身，項則如貝，身毛上靡，因尼鹿踹髀平臂平，陰馬王藏，皮妙金色，一孔一毛，眉間則有白毫顯面，師子上身肩前後圓，其背平正，味中上味，身體圓滿如尼拘陀頂上高圓，脩廣長舌妙梵音聲，師子頤頰，齒則鮮白齊平而密，有四十齒，目𥇒紺青牛王眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者相好？彼義今說。三十二相，所謂手足皆有輪文善安平住，手網縵指，手足柔軟，七處平滿，指長身寬，正直大身，項則如貝，身毛上靡，因尼鹿踹髀平臂平，陰馬王藏，皮妙金色，一孔一毛，眉間則有白毫顯面，師子上身肩前後圓，其背平正，味中上味，身體圓滿如尼拘陀頂上高圓，脩廣長舌妙梵音聲，師子頤頰，齒則鮮白齊平而密，有四十齒，目𥇒紺青牛王眼。

八十種好，隆赤膩甲圓指錦文，脈深不見，手足踝平，骨節堅密，二足趺平足下文長，手足平正文深膩潤，舌次第語脣色赤好，如頻婆果不高不下，舌赤軟少白象王舌，雷吼雲聲善美音聲如文殊響，滿足眾好兩臂平等，身體淨潔衣裳亦爾，普身柔軟眾分皆等，次第善密身分分善，分分寬博善坐圓滿，舌正美言語論次第齊舌皆深，行密仙王普皆可憙第一善淨，離闇電光普遍光明，師子牛王龍王鵝步右旋轉行，舌不長短舌則圓美，腹脇不卓離於惡欲，身無黑黶無有垢惡外圓而利，又不前却高隆而淨無有垢穢，笑微而緩，目如青葉居婆羅耶，笑則如法，眉面處所次第相應，眉正不邪不少不多，皆悉離過不可毀呰皆不可嫌，諸根善勝額中善滿第一可喜，面額相類上身平滿，不白不黑有種種香，不堅不濁次第善緊，勝妙文章有難提旋跋陀摩那，應量身形髮順不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十種好，隆赤膩甲圓指錦文，脈深不見，手足踝平，骨節堅密，二足趺平足下文長，手足平正文深膩潤，舌次第語脣色赤好，如頻婆果不高不下，舌赤軟少白象王舌，雷吼雲聲善美音聲如文殊響，滿足眾好兩臂平等，身體淨潔衣裳亦爾，普身柔軟眾分皆等，次第善密身分分善，分分寬博善坐圓滿，舌正美言語論次第齊舌皆深，行密仙王普皆可憙第一善淨，離闇電光普遍光明，師子牛王龍王鵝步右旋轉行，舌不長短舌則圓美，腹脇不卓離於惡欲，身無黑黶無有垢惡外圓而利，又不前却高隆而淨無有垢穢，笑微而緩，目如青葉居婆羅耶，笑則如法，眉面處所次第相應，眉正不邪不少不多，皆悉離過不可毀呰皆不可嫌，諸根善勝額中善滿第一可喜，面額相類上身平滿，不白不黑有種種香，不堅不濁次第善緊，勝妙文章有難提旋跋陀摩那，應量身形髮順不亂。

佛何以故，此中教示相好究竟尸波羅蜜，彼中便遮此義？今說初業菩薩憶念相好，悕望欲得。饒益彼故，方便教示；彼未久行，故愛相好捨離饒益，悲心布施相應饒益如是故遮。又復若人貪著妙色究竟相好，悕望憶念，為彼人遮；若有眾生成熟饒益，彼須教示。此有眾生見如來身相好莊嚴發菩提心，故如是說，如轉女身修多羅說。又復未發菩提心者饒益教示，又復久發菩提心者，空等相應饒益故遮。又具福德滿足饒益，是故教示智具；滿足饒益故遮。又求世尊相隨形好滿足究竟；取著故遮。又復貪著喜樂等過，寂靜饒益；為彼故遮。如是因緣此經不遮。諸佛世界幾種清淨幾種不淨？彼義不說。彼不清淨，要有二種。何者為二？一者眾生相；二者行相。眾生相者，謂眾生過。言行相者，所謂行過。彼眾生過，惡行眾生依止種種虛妄諸見。彼行過者，坑坎堆阜蕀刺等過。如是地多食飲衣服寶等受用皆不具足，如是相對眾生功德，行功德故世界清淨。彼復菩薩無量種種願力自在，應如是知。諸佛世界功德無邊，菩薩願力自在無邊，發起精進是亦無邊，如是種種不可盡說。又此諸佛世界清淨，唯說少分，餘者應知。如世尊說，有十二種諸功德場和合聚集，彼清淨覺得佛世界。何等十二？一者劫場和集故得，以功德場皆究竟故。二者時場和集故得，以法行等不過時故。三者眾生場和集故得，以法智故。四者世界場和集故得，以善淨故。五者調御眾生場和集故得，以無䩛故。六者乘場和集故得，以一行故。七者陀羅尼場和集故得，以無餘物故。八者佛法場和集故得，以無一切外道法故。九者功德場和集故得，以不諂故。十者直心深心場和集故得，以本性淨生淨眾生處淨故。十一者聖場和集故得，以不離福田故。十二者道場和集故得，以乘前佛所乘來故。又此世尊釋迦牟尼佛之世界，為是清淨、為不清淨？今說清淨。何以知之？以世尊心善清淨故。若復有人心不清淨故，見此佛世界不淨。依彼意故，世尊說言「我今出於五濁惡世，阿耨多羅三藐三菩提覺」，如無垢稱修多羅說「菩薩欲得淨佛世界，當淨其心。隨其心淨，佛世界淨。爾時慧命舍利弗，承佛威神作是疑念：若菩薩心淨佛世界淨者，今我世尊釋迦牟尼，行菩薩時意豈不淨，而佛世界不淨若此？爾時世尊以知慧命舍利弗念，而問之言：舍利弗！於意云何？汝舍利弗勿作是念。日月豈不淨耶？而盲者不見。慧命舍利弗言：不也。世尊。是盲者過，非日月咎。佛言：舍利弗！眾生如是。無智罪故，不見如來世界清淨，非如來咎。舍利弗！我此世界常自清淨，而汝不見。爾時䗍髻梵王語慧命舍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛何以故，此中教示相好究竟尸波羅蜜，彼中便遮此義？今說初業菩薩憶念相好，悕望欲得。饒益彼故，方便教示；彼未久行，故愛相好捨離饒益，悲心布施相應饒益如是故遮。又復若人貪著妙色究竟相好，悕望憶念，為彼人遮；若有眾生成熟饒益，彼須教示。此有眾生見如來身相好莊嚴發菩提心，故如是說，如轉女身修多羅說。又復未發菩提心者饒益教示，又復久發菩提心者，空等相應饒益故遮。又具福德滿足饒益，是故教示智具；滿足饒益故遮。又求世尊相隨形好滿足究竟；取著故遮。又復貪著喜樂等過，寂靜饒益；為彼故遮。如是因緣此經不遮。諸佛世界幾種清淨幾種不淨？彼義不說。彼不清淨，要有二種。何者為二？一者眾生相；二者行相。眾生相者，謂眾生過。言行相者，所謂行過。彼眾生過，惡行眾生依止種種虛妄諸見。彼行過者，坑坎堆阜蕀刺等過。如是地多食飲衣服寶等受用皆不具足，如是相對眾生功德，行功德故世界清淨。彼復菩薩無量種種願力自在，應如是知。諸佛世界功德無邊，菩薩願力自在無邊，發起精進是亦無邊，如是種種不可盡說。又此諸佛世界清淨，唯說少分，餘者應知。如世尊說，有十二種諸功德場和合聚集，彼清淨覺得佛世界。何等十二？一者劫場和集故得，以功德場皆究竟故。二者時場和集故得，以法行等不過時故。三者眾生場和集故得，以法智故。四者世界場和集故得，以善淨故。五者調御眾生場和集故得，以無䩛故。六者乘場和集故得，以一行故。七者陀羅尼場和集故得，以無餘物故。八者佛法場和集故得，以無一切外道法故。九者功德場和集故得，以不諂故。十者直心深心場和集故得，以本性淨生淨眾生處淨故。十一者聖場和集故得，以不離福田故。十二者道場和集故得，以乘前佛所乘來故。又此世尊釋迦牟尼佛之世界，為是清淨、為不清淨？今說清淨。何以知之？以世尊心善清淨故。若復有人心不清淨故，見此佛世界不淨。依彼意故，世尊說言「我今出於五濁惡世，阿耨多羅三藐三菩提覺」，如無垢稱修多羅說「菩薩欲得淨佛世界，當淨其心。隨其心淨，佛世界淨。爾時慧命舍利弗，承佛威神作是疑念：若菩薩心淨佛世界淨者，今我世尊釋迦牟尼，行菩薩時意豈不淨，而佛世界不淨若此？爾時世尊以知慧命舍利弗念，而問之言：舍利弗！於意云何？汝舍利弗勿作是念。日月豈不淨耶？而盲者不見。慧命舍利弗言：不也。世尊。是盲者過，非日月咎。佛言：舍利弗！眾生如是。無智罪故，不見如來世界清淨，非如來咎。舍利弗！我此世界常自清淨，而汝不見。爾時䗍髻梵王語慧命舍

利弗言：大德舍利弗！仁意莫謂此佛世界為不清淨；今此世尊釋迦牟尼世界清淨。慧命舍利弗問梵王言：此佛世界云何清淨？䗍髻梵言：大德舍利弗！譬如他化自在天宮莊嚴殊妙，我見世尊釋迦牟尼世界清淨功德莊嚴亦復如是。慧命舍利弗復言梵王：我今唯見此佛世界，丘陵坑坎蕀刺沙礫、土石諸山穢惡充滿。螺髻梵言：大德舍利弗！仁者如是心有丘陵坑坎等穢，信不清淨故，見此佛世界不淨。復次大德舍利弗！若有能於一切眾生心皆平等深心清淨，則見此佛世界清淨。爾時世尊足指按地，即時三千大千世界，無量百千不可計數功德珍寶具足莊嚴，譬如寶莊嚴佛無量功德勝妙珍寶莊嚴世界。時此三千大千世界亦復如是。大眾皆見歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。爾時世尊告慧命舍利弗言：舍利弗！汝今為見我佛世界無量功德勝莊嚴不？慧命舍利弗言？我見。世尊。本所不見、本所不聞，今見世尊不可思議莊嚴世界清淨悉現。佛言：舍利弗！我佛世界清淨如是，下劣眾生見不淨耳。舍利弗！譬如諸天共寶器食，隨其業力飯則不同。如是舍利弗！眾生共生一佛世界，若心淨者則見世尊世界清淨」。我今以此修多羅量故說清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利弗言：大德舍利弗！仁意莫謂此佛世界為不清淨；今此世尊釋迦牟尼世界清淨。慧命舍利弗問梵王言：此佛世界云何清淨？䗍髻梵言：大德舍利弗！譬如他化自在天宮莊嚴殊妙，我見世尊釋迦牟尼世界清淨功德莊嚴亦復如是。慧命舍利弗復言梵王：我今唯見此佛世界，丘陵坑坎蕀刺沙礫、土石諸山穢惡充滿。螺髻梵言：大德舍利弗！仁者如是心有丘陵坑坎等穢，信不清淨故，見此佛世界不淨。復次大德舍利弗！若有能於一切眾生心皆平等深心清淨，則見此佛世界清淨。爾時世尊足指按地，即時三千大千世界，無量百千不可計數功德珍寶具足莊嚴，譬如寶莊嚴佛無量功德勝妙珍寶莊嚴世界。時此三千大千世界亦復如是。大眾皆見歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。爾時世尊告慧命舍利弗言：舍利弗！汝今為見我佛世界無量功德勝莊嚴不？慧命舍利弗言？我見。世尊。本所不見、本所不聞，今見世尊不可思議莊嚴世界清淨悉現。佛言：舍利弗！我佛世界清淨如是，下劣眾生見不淨耳。舍利弗！譬如諸天共寶器食，隨其業力飯則不同。如是舍利弗！眾生共生一佛世界，若心淨者則見世尊世界清淨」。我今以此修多羅量故說清淨。

以要言之，滿足眾生發起精進，一切眾生等心示現；滿足佛法發起精進，自證示現；究竟相好發起精進，此則示現；普賢依止清淨世界發起精進，一切眾生富樂示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以要言之，滿足眾生發起精進，一切眾生等心示現；滿足佛法發起精進，自證示現；究竟相好發起精進，此則示現；普賢依止清淨世界發起精進，一切眾生富樂示現。

又復有義：初如厭病；二如聞藥；三如悕藥；四如病人所居舍宅。又復示現：初大悲力；二示智力；三身心力；四者直心深心修力。如是示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復有義：初如厭病；二如聞藥；三如悕藥；四如病人所居舍宅。又復示現：初大悲力；二示智力；三身心力；四者直心深心修力。如是示現。

又復有義：初說不捨一切眾生；二者得力、四無所畏、不共法等一切佛法；三者得身著不可嫌；四者得佛無上法王相應世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復有義：初說不捨一切眾生；二者得力、四無所畏、不共法等一切佛法；三者得身著不可嫌；四者得佛無上法王相應世界。

又復有義：滿足眾生發起精進，檀波羅蜜、毘梨耶波羅蜜為示現故；滿足佛法發起精進，般若波羅蜜、智波羅蜜故；究竟相好發起精進，羼提波羅蜜、方便波羅蜜故；淨佛世界發起精進，尸波羅蜜、禪波羅蜜。如是示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復有義：滿足眾生發起精進，檀波羅蜜、毘梨耶波羅蜜為示現故；滿足佛法發起精進，般若波羅蜜、智波羅蜜故；究竟相好發起精進，羼提波羅蜜、方便波羅蜜故；淨佛世界發起精進，尸波羅蜜、禪波羅蜜。如是示現。