彌勒菩薩所問經論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩所問經論卷第九

後魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏天竺三藏菩提流支譯

問曰：「行以名色二因緣識而重說者，此有何勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「行以名色二因緣識而重說者，此有何勝？」

答曰：「初託胎識行為因緣，以彼能作種子義故；已種種子名色為因緣，以能和合成就事故，以二因緣住持成就依止，能取境界觀故。又行因緣而業得名，是故經中說諸業因為能生因，名色因緣而愛得名，是故經中說彼愛緣為能生緣，以二因緣於境界中依境界住。又行因緣初生心得名，名色因緣已生，六入未成就六入得名。又行因緣依一門行。此以何義？彼行因緣唯意門行，名色因緣依二門行。此以何義？名色依於身根意根二門而行，以二因緣依六門行。又行因緣唯惡道中以依罪業能攝住故，如經中說，彼諸眾生於惡道中乃至惡業未盡不死，業盡乃死。如是等名色因緣，人及天道欲色界中，以彼處有名色二事，無色界中無二因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「初託胎識行為因緣，以彼能作種子義故；已種種子名色為因緣，以能和合成就事故，以二因緣住持成就依止，能取境界觀故。又行因緣而業得名，是故經中說諸業因為能生因，名色因緣而愛得名，是故經中說彼愛緣為能生緣，以二因緣於境界中依境界住。又行因緣初生心得名，名色因緣已生，六入未成就六入得名。又行因緣依一門行。此以何義？彼行因緣唯意門行，名色因緣依二門行。此以何義？名色依於身根意根二門而行，以二因緣依六門行。又行因緣唯惡道中以依罪業能攝住故，如經中說，彼諸眾生於惡道中乃至惡業未盡不死，業盡乃死。如是等名色因緣，人及天道欲色界中，以彼處有名色二事，無色界中無二因緣。」

問曰：「如來於彼《城喻經》中、《大因緣》等修多羅中說，依名色因緣於識。何故於此修多羅中而說依識因緣名色？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「如來於彼《城喻經》中、《大因緣》等修多羅中說，依名色因緣於識。何故於此修多羅中而說依識因緣名色？」

答曰：「名色因緣依識而有。此以何義？以實有識，名色與識迭共相因，而依識有，有名色有。如依所依是故有依。此以何義？如王及臣迭共相依而王為勝，以王去時臣亦隨去。此亦如是，識與名色迭共相依，而識為勝，是故依識而有名色。若識因緣不託母胎，諸心數法則不得有。以識託胎，諸心數法皆亦隨從。又因根本心成歌羅邏，以赤白等和合則能成歌羅邏，為成眾生。彼處識心為根本因，如大因緣法門中說，佛告阿難：『若彼識心不託母胎，彼歌羅邏及名色等亦不成就。』是故識為諸苦種子，為欲示現根本義故，是故唯說識緣名色，不說名色因緣於識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「名色因緣依識而有。此以何義？以實有識，名色與識迭共相因，而依識有，有名色有。如依所依是故有依。此以何義？如王及臣迭共相依而王為勝，以王去時臣亦隨去。此亦如是，識與名色迭共相依，而識為勝，是故依識而有名色。若識因緣不託母胎，諸心數法則不得有。以識託胎，諸心數法皆亦隨從。又因根本心成歌羅邏，以赤白等和合則能成歌羅邏，為成眾生。彼處識心為根本因，如大因緣法門中說，佛告阿難：『若彼識心不託母胎，彼歌羅邏及名色等亦不成就。』是故識為諸苦種子，為欲示現根本義故，是故唯說識緣名色，不說名色因緣於識。」

問曰：「有人說言：十二因緣有於時節，彼人依識因緣名色義則不成。何以故？無因緣故。此以何義？為識滅已然後能作名色因緣、為識不滅能作因緣？若識滅已作名色因緣，此義不成。何以故？以滅種子不能與芽作生因緣故。又復有過，中間斷絕眾生體故。若識不滅能與名色作因緣者，一眾生身於一念中並有二識。以是義故，識不能作名色因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「有人說言：十二因緣有於時節，彼人依識因緣名色義則不成。何以故？無因緣故。此以何義？為識滅已然後能作名色因緣、為識不滅能作因緣？若識滅已作名色因緣，此義不成。何以故？以滅種子不能與芽作生因緣故。又復有過，中間斷絕眾生體故。若識不滅能與名色作因緣者，一眾生身於一念中並有二識。以是義故，識不能作名色因緣。」

答曰：「相續不斷不絕，因緣如燈焰，體相續不斷。此以何義？如焰相續不斷不絕而能有用，非先焰滅而後焰生。若先焰滅後焰生者，是則滅已後時更生。又復有過，後焰生時無因而生。又復有過，若無因生則應常生。又亦非是先生焰住後餘焰生。若先焰住後焰生者，先焰便應第二念住，而佛法中無如是義。又復有過，先生之焰無因而生。又復有過，焰應增長。又復有過，應多焰生。又亦非即先焰住時更生餘焰。何以故？不容受故。此以何義？隨先生焰，以何等處、何等因緣？即彼生處、即彼因緣，即先生焰即時俱謝，是故得容餘焰餘因緣。又復有過，前燈焰滅、後燈焰生，不從無火因緣而生。此義不然。何以燈炷焰前後次第不斷不絕相續而生？如是識名色等次第生滅能成因果應知。以是義故，依識因緣能生名色，因果義成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「相續不斷不絕，因緣如燈焰，體相續不斷。此以何義？如焰相續不斷不絕而能有用，非先焰滅而後焰生。若先焰滅後焰生者，是則滅已後時更生。又復有過，後焰生時無因而生。又復有過，若無因生則應常生。又亦非是先生焰住後餘焰生。若先焰住後焰生者，先焰便應第二念住，而佛法中無如是義。又復有過，先生之焰無因而生。又復有過，焰應增長。又復有過，應多焰生。又亦非即先焰住時更生餘焰。何以故？不容受故。此以何義？隨先生焰，以何等處、何等因緣？即彼生處、即彼因緣，即先生焰即時俱謝，是故得容餘焰餘因緣。又復有過，前燈焰滅、後燈焰生，不從無火因緣而生。此義不然。何以燈炷焰前後次第不斷不絕相續而生？如是識名色等次第生滅能成因果應知。以是義故，依識因緣能生名色，因果義成。」

問曰：「名色因緣有六入者，以何等因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「名色因緣有六入者，以何等因？」

答曰：「以彼因故。何以故？以色清淨因緣五入，以名清淨因緣意入，故說名色因緣六入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以彼因故。何以故？以色清淨因緣五入，以名清淨因緣意入，故說名色因緣六入。」

問曰：「若以名色緣六入者，此義不成。何以故？以雖有彼而無彼故。此以何義？歌羅邏等時雖有名色、無六入等，以是義故，此義不成。又復所以此義不成，以眾生有盲聾等故。此以何義？若名色能作六入因者，則不應有盲聾眾生，一切悉應具足諸根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若以名色緣六入者，此義不成。何以故？以雖有彼而無彼故。此以何義？歌羅邏等時雖有名色、無六入等，以是義故，此義不成。又復所以此義不成，以眾生有盲聾等故。此以何義？若名色能作六入因者，則不應有盲聾眾生，一切悉應具足諸根。」

答曰：「此義不然。何以故？不離彼有成，猶如雲雨。此以何義？如汝天雨，若先有雲後時雨者，非離雲雨；亦有有雲而無有雨。如是六入若有名色，有六入者非離名色，復有名色而無六入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此義不然。何以故？不離彼有成，猶如雲雨。此以何義？如汝天雨，若先有雲後時雨者，非離雲雨；亦有有雲而無有雨。如是六入若有名色，有六入者非離名色，復有名色而無六入。」

問曰：「以何義故，有彼名色而無六入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「以何義故，有彼名色而無六入？」

答曰：「以諸因緣不具足故。此以何義？猶如眼識，如實有眼，以諸因緣不具足故不成眼識。又復猶如實有種子，以諸因緣不和合故不能成芽。此亦如是，歌羅邏等時中因緣不具足故，眼等諸入亦不具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以諸因緣不具足故。此以何義？猶如眼識，如實有眼，以諸因緣不具足故不成眼識。又復猶如實有種子，以諸因緣不和合故不能成芽。此亦如是，歌羅邏等時中因緣不具足故，眼等諸入亦不具足。」

問曰：「彼諸因緣云何具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「彼諸因緣云何具足？」

答曰：「以煩惱業，名色和合淳熟故成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以煩惱業，名色和合淳熟故成。」

問曰：「云何得知煩惱亦是六入因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何得知煩惱亦是六入因緣？」

答曰：「以阿羅漢不復生故。此以何義？以阿羅漢雖復有業而無煩惱，是故不生。以不生故無有六入，是故得知，煩惱亦是六入遠因業，亦是彼六入因緣。何以故？以成盲等故。是故雖復實有煩惱隨種類生，具六種業有盲聾等，是故知業亦六入因。又以十二入有種種故。此以何義？以入種種迭共不同，但一眾生一身體中種種不同，何況種種眾生身中諸業不同，家力色命皆悉不同，如是等以諸眾生家力色等一切差別此皆依業。以是義故，彼業亦是六入因緣，名色亦是六入因緣，以彼六入依種子故。此以何義？以雖復有煩惱業等，名色種子生於六入，不離名色能生六入，如不離子而能生芽，是故得知近因名色生於六入，亦依彼業生於六入。何以故？以雖有彼而無彼故。此以何義？以雖復有煩惱業等，而彼名色不具成就。如歌羅邏等時中無眼等入，而依彼故成就六入，如始結子終能成果。是故得知煩惱業等名色淳熟，而能作彼六入因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以阿羅漢不復生故。此以何義？以阿羅漢雖復有業而無煩惱，是故不生。以不生故無有六入，是故得知，煩惱亦是六入遠因業，亦是彼六入因緣。何以故？以成盲等故。是故雖復實有煩惱隨種類生，具六種業有盲聾等，是故知業亦六入因。又以十二入有種種故。此以何義？以入種種迭共不同，但一眾生一身體中種種不同，何況種種眾生身中諸業不同，家力色命皆悉不同，如是等以諸眾生家力色等一切差別此皆依業。以是義故，彼業亦是六入因緣，名色亦是六入因緣，以彼六入依種子故。此以何義？以雖復有煩惱業等，名色種子生於六入，不離名色能生六入，如不離子而能生芽，是故得知近因名色生於六入，亦依彼業生於六入。何以故？以雖有彼而無彼故。此以何義？以雖復有煩惱業等，而彼名色不具成就。如歌羅邏等時中無眼等入，而依彼故成就六入，如始結子終能成果。是故得知煩惱業等名色淳熟，而能作彼六入因緣。」

問曰：「汝說因緣猶不具足。何以故？是中不說外因緣故。此以何義？唯除聲入。名色等緣共六入生。若如是者，但說六入因緣。不具足說名色因緣，此是過失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「汝說因緣猶不具足。何以故？是中不說外因緣故。此以何義？唯除聲入。名色等緣共六入生。若如是者，但說六入因緣。不具足說名色因緣，此是過失？」

答曰：「彼不須說。何以故？以二處見故。此以何義？以彼外入二處見故，以依眾生攝、依非眾生攝。此以何義？此中但依眾生次第說彼十二因緣，而不依彼非眾生說十二因緣，是故但依眾生所攝入說，不依非眾生說。以是義故，此中但依眾生所攝內因緣說，而非依彼外因緣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「彼不須說。何以故？以二處見故。此以何義？以彼外入二處見故，以依眾生攝、依非眾生攝。此以何義？此中但依眾生次第說彼十二因緣，而不依彼非眾生說十二因緣，是故但依眾生所攝入說，不依非眾生說。以是義故，此中但依眾生所攝內因緣說，而非依彼外因緣說。」

問曰：「若爾，不應說於名色。此以何義？若如是者，名色有支中不應說名色，以色二處見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若爾，不應說於名色。此以何義？若如是者，名色有支中不應說名色，以色二處見故。」

答曰：「實如所難。雖然，若於彼處不說名色，但言以名緣六入者，如是不說五種色入，彼六入中色亦清淨，非但名色入清淨。此以何義？應說可見色等入緣，是故彼處亦說色名。以是故，說識因緣名、名緣意入如是等，如是三時無有分別，是故如來於此中說，是名正說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「實如所難。雖然，若於彼處不說名色，但言以名緣六入者，如是不說五種色入，彼六入中色亦清淨，非但名色入清淨。此以何義？應說可見色等入緣，是故彼處亦說色名。以是故，說識因緣名、名緣意入如是等，如是三時無有分別，是故如來於此中說，是名正說。」

問曰：「何故不說外入因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故不說外入因緣？」

答曰：「說眼等者，是即成說。此以何義？此修多羅中具足成就說眾生體。此復何義？隨何等處眼等諸入，彼處必有色等外入。何以故？以不遠離色等境界有眼識等。以是義故，說眼等入則已攝得外色等入，是故不別說外入等。又以依內入得名字故。此以何義？依內入故得眾生名，非依外入。以是義故，唯說內入不說外入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「說眼等者，是即成說。此以何義？此修多羅中具足成就說眾生體。此復何義？隨何等處眼等諸入，彼處必有色等外入。何以故？以不遠離色等境界有眼識等。以是義故，說眼等入則已攝得外色等入，是故不別說外入等。又以依內入得名字故。此以何義？依內入故得眾生名，非依外入。以是義故，唯說內入不說外入。」

問曰：「何故名觸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故名觸？」

答曰：「對到名觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「對到名觸。」

問曰：「此以何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「此以何義？」

答曰：「於念境界中識相對法故，以眼識等於彼色等諸境界中彼此相對，是名為觸。復有觸者，近對和合到一處等，名異義一。又和合生意地法，故名為觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於念境界中識相對法故，以眼識等於彼色等諸境界中彼此相對，是名為觸。復有觸者，近對和合到一處等，名異義一。又和合生意地法，故名為觸。」

問曰：「說觸因緣猶不滿足，以三種法和合因緣而生觸故。此以何義？以有三法和合生觸，佛如是說。此中唯說六入因緣而生於觸，是故此中不具足說生觸因緣，此是過咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「說觸因緣猶不滿足，以三種法和合因緣而生觸故。此以何義？以有三法和合生觸，佛如是說。此中唯說六入因緣而生於觸，是故此中不具足說生觸因緣，此是過咎。」

答曰：「以說內因緣攝得外故，如彼鼓聲。此以何義？如人鼓桴和合生聲，唯說鼓聲，如是三法和合生觸，雖依內說而攝得外，是故無過。又不同義如種子芽。此以何義？如雖有時及地水等和合能作生芽因緣，而說種子名為勝因。子能生芽是芽勝因，此是稻芽此是麥芽不說共因。觸亦如是，有不同義，雖有三法和合故生，唯說內入不說共因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以說內因緣攝得外故，如彼鼓聲。此以何義？如人鼓桴和合生聲，唯說鼓聲，如是三法和合生觸，雖依內說而攝得外，是故無過。又不同義如種子芽。此以何義？如雖有時及地水等和合能作生芽因緣，而說種子名為勝因。子能生芽是芽勝因，此是稻芽此是麥芽不說共因。觸亦如是，有不同義，雖有三法和合故生，唯說內入不說共因。

「又以勝因故。此以何義？雖有三事和合生觸，以依根能生而說內因，以彼勝故，以依根故諸識能生，以盲聾等無識等故，以色等法識境界故。是故依根三法和合能生彼法，雖三法生而根是勝，是故如來唯說勝法如說六入。又雖說六入而攝得三法和合成觸，以說入名即說六識，以彼相隨，以說眼等入即攝色等入。何以故？不離色等入有眼等入。以是義故，如說六入，此亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以勝因故。此以何義？雖有三事和合生觸，以依根能生而說內因，以彼勝故，以依根故諸識能生，以盲聾等無識等故，以色等法識境界故。是故依根三法和合能生彼法，雖三法生而根是勝，是故如來唯說勝法如說六入。又雖說六入而攝得三法和合成觸，以說入名即說六識，以彼相隨，以說眼等入即攝色等入。何以故？不離色等入有眼等入。以是義故，如說六入，此亦如是。」

問曰：「六入緣觸，此是何因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「六入緣觸，此是何因？」

答曰：「以盲等人無眼等觸，餘者有故。此以何義？以有眼等根有眼等觸，離眼等根無眼等觸，如盲等人唯有意識，此亦如是六入緣觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以盲等人無眼等觸，餘者有故。此以何義？以有眼等根有眼等觸，離眼等根無眼等觸，如盲等人唯有意識，此亦如是六入緣觸。」

問曰：「依觸緣受，此是何因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「依觸緣受，此是何因？」

答曰：「以樂受等境界和合有樂受等。此以何義？如人患熱依熱逼惱，求於雪冷摩尼珠等及以蔭涼。又如有人依寒逼惱，求火求衣求溫水等一切暖觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以樂受等境界和合有樂受等。此以何義？如人患熱依熱逼惱，求於雪冷摩尼珠等及以蔭涼。又如有人依寒逼惱，求火求衣求溫水等一切暖觸。」

問曰：「觸緣受者，此義不然。何以故？共觸生故。此以何義？觸共受生，以是義故觸緣受者此義不成，如兩角共生，右角不作左角因緣、左角不作右角因緣。此亦如是，是故應依餘因緣生，非觸因緣。又若共生而觸能作受因緣者，以何義故，受不能與觸為因緣？以受觸生相應因故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「觸緣受者，此義不然。何以故？共觸生故。此以何義？觸共受生，以是義故觸緣受者此義不成，如兩角共生，右角不作左角因緣、左角不作右角因緣。此亦如是，是故應依餘因緣生，非觸因緣。又若共生而觸能作受因緣者，以何義故，受不能與觸為因緣？以受觸生相應因故。」

答曰：「雖復共生，而一是因，一非是因。此以何義？有二種法，雖復共生而有一法能作彼因，非第二法作彼法因，如明與焰雖復共生，焰是明因、明非焰因。又如日與光二法共生，而日能與光明作因、光明不能與日作因。又如芽共生芽作影因，影非芽因。觸亦如是，雖共受生，觸為受因、受非觸因，是疑已斷。復有異義，我此法中非觸共生次第因緣。此以何義？我此法中非受與觸一時俱生。云何而生？依過去時，即與後時受法作因次第緣生。此云何知？以說一因。此以何義？以說依觸因緣生受，不說依受因緣生觸。此以何義？若此二法共俱生者，應說迭因。以是義故，說次第緣，不說一時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「雖復共生，而一是因，一非是因。此以何義？有二種法，雖復共生而有一法能作彼因，非第二法作彼法因，如明與焰雖復共生，焰是明因、明非焰因。又如日與光二法共生，而日能與光明作因、光明不能與日作因。又如芽共生芽作影因，影非芽因。觸亦如是，雖共受生，觸為受因、受非觸因，是疑已斷。復有異義，我此法中非觸共生次第因緣。此以何義？我此法中非受與觸一時俱生。云何而生？依過去時，即與後時受法作因次第緣生。此云何知？以說一因。此以何義？以說依觸因緣生受，不說依受因緣生觸。此以何義？若此二法共俱生者，應說迭因。以是義故，說次第緣，不說一時。」

問曰：「依受緣愛，此是何因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「依受緣愛，此是何因？」

答曰：「以受為因，欲取樂故而生於愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以受為因，欲取樂故而生於愛。」

問曰：「若如是者，苦不應生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若如是者，苦不應生？」

答曰：「以求離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以求離故。」

問曰：「求樂受者見樂故求，不應求苦，以不用故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「求樂受者見樂故求，不應求苦，以不用故。」

答曰：「雖不求苦而亦有愛，以不欲得彼苦受故，求欲離苦彼即是愛，是故苦受亦愛因緣。又樂受者欲愛因緣，苦受遠離有愛因緣。此以何義？如人有苦依苦逼惱，不知無力為殺害身，以不求苦以不求樂而愛因緣。又依無明盲故取苦，如彼渴人闇夜飲於糞和合水。此亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「雖不求苦而亦有愛，以不欲得彼苦受故，求欲離苦彼即是愛，是故苦受亦愛因緣。又樂受者欲愛因緣，苦受遠離有愛因緣。此以何義？如人有苦依苦逼惱，不知無力為殺害身，以不求苦以不求樂而愛因緣。又依無明盲故取苦，如彼渴人闇夜飲於糞和合水。此亦如是。」

問曰：「色等境界皆是愛緣，何故但說受為愛緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「色等境界皆是愛緣，何故但說受為愛緣？」

答曰：「為樂受故求彼色等。此以何義？樂受之生必有伴侶。以是義故，於色等法皆生愛心，受為勝因非色香等，是故但說受為愛因不說色等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「為樂受故求彼色等。此以何義？樂受之生必有伴侶。以是義故，於色等法皆生愛心，受為勝因非色香等，是故但說受為愛因不說色等。」

問曰：「取有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「取有何義？」

答曰：「取近染著皆名為取，求於有支及資生等一切染著，以得染著不相捨離名之為取。此有四種。何者為四？欲取、見取、戒取、我取。又欲取者，貪於五欲境界功德。戒取觸者，謂以持戒取三種見：見、取身見及以我見。又執著我，名為我取。彼人著我為我求樂，是故求彼五欲境界求諸天樂，或取欲見諸天苦行如是等法，是名見取。若已求得五欲境界貪著彼法，是名欲取。著未來世欲境界因，不能遠離五欲境界。如是持戒，是名戒取。又著己身隨順二邊，是名見取。此義云何？若墮斷邊，即便堅著五欲境界，是名欲取。若墮常邊，貪著五欲為勝生處，如是持戒是名戒取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「取近染著皆名為取，求於有支及資生等一切染著，以得染著不相捨離名之為取。此有四種。何者為四？欲取、見取、戒取、我取。又欲取者，貪於五欲境界功德。戒取觸者，謂以持戒取三種見：見、取身見及以我見。又執著我，名為我取。彼人著我為我求樂，是故求彼五欲境界求諸天樂，或取欲見諸天苦行如是等法，是名見取。若已求得五欲境界貪著彼法，是名欲取。著未來世欲境界因，不能遠離五欲境界。如是持戒，是名戒取。又著己身隨順二邊，是名見取。此義云何？若墮斷邊，即便堅著五欲境界，是名欲取。若墮常邊，貪著五欲為勝生處，如是持戒是名戒取。」

問曰：「愛緣取者此是何因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「愛緣取者此是何因？」

答曰：「不足愛故更求增長，如飲醎水轉增長渴。又依愛故有四種取。此以何義？依愛緣故求於現在五欲境界，如經中說依愛因緣求於諸欲是名欲取。又依愛故求未來世五欲境界，為彼愛故起於持戒是名戒取。以彼但求五欲境界，若以求得五欲境界，不欲捨離求諸天故，好日祭祀是我所欲，如是著我名為我取。是名依愛因緣於取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不足愛故更求增長，如飲醎水轉增長渴。又依愛故有四種取。此以何義？依愛緣故求於現在五欲境界，如經中說依愛因緣求於諸欲是名欲取。又依愛故求未來世五欲境界，為彼愛故起於持戒是名戒取。以彼但求五欲境界，若以求得五欲境界，不欲捨離求諸天故，好日祭祀是我所欲，如是著我名為我取。是名依愛因緣於取。」

問曰：「以何等愛、緣何等取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「以何等愛、緣何等取？」

答曰：「欲愛欲取，有愛能取；戒取、我取，離有支愛能取見取。又復眾生我愛見取、生愛戒取、受愛欲取，於一切取貪著見取。又四取中欲取、戒取二取是愛，餘二以為無明根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「欲愛欲取，有愛能取；戒取、我取，離有支愛能取見取。又復眾生我愛見取、生愛戒取、受愛欲取，於一切取貪著見取。又四取中欲取、戒取二取是愛，餘二以為無明根本。」

問曰：「有義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「有義云何？」

答曰：「此能生故，依此能生此，能勤修依此法故能生餘法，是故名有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此能生故，依此能生此，能勤修依此法故能生餘法，是故名有。」

問曰：「依有緣生，此是何因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「依有緣生，此是何因？」

答曰：「依業有生，如向前說，依行有識此中亦爾，應具足說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依業有生，如向前說，依行有識此中亦爾，應具足說。」

問曰：「煩惱亦是生支因緣，如經中說愛因能生，何故唯說有因緣生不說取緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「煩惱亦是生支因緣，如經中說愛因能生，何故唯說有因緣生不說取緣？」

答曰：「依勝生因故如是說。此以何義？此中唯說生法勝因。云何為勝？此是地獄、此是人、此是天。如是等此種種身業為近因而非煩惱，彼種種因復有已生、同類生中各有差別，謂家力色、長壽短壽、有病無病、受用資生一切差別。此中亦爾，業種種故，知是近因非煩惱也，是以說有因緣有生，非取因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依勝生因故如是說。此以何義？此中唯說生法勝因。云何為勝？此是地獄、此是人、此是天。如是等此種種身業為近因而非煩惱，彼種種因復有已生、同類生中各有差別，謂家力色、長壽短壽、有病無病、受用資生一切差別。此中亦爾，業種種故，知是近因非煩惱也，是以說有因緣有生，非取因緣。」

問曰：「若有能作生因緣者。何以故說有因緣生，而不說生因緣於有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若有能作生因緣者。何以故說有因緣生，而不說生因緣於有？」

答曰：「以有定、不定故。此以何義？以有有支必有生支，有生支者不必有有。猶如依彼第二諦故必有初諦，而不必因有初諦故有第二諦。若不爾者，畢竟無有解脫因緣，是故說依有支因緣必有生支，非生緣有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以有定、不定故。此以何義？以有有支必有生支，有生支者不必有有。猶如依彼第二諦故必有初諦，而不必因有初諦故有第二諦。若不爾者，畢竟無有解脫因緣，是故說依有支因緣必有生支，非生緣有。」

問曰：「老者何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「老者何義？」

答曰：「消皺力減，名之為老。有人說言：所謂老者以變異故。此義不成。何以故？以不住故。以有為行剎那不住，若有為行念不住者，云何而言變異名老？又復有過，法若變者便應第二剎那中住，法若第二剎那住者非佛法義。又復有過，言變異者捨於實體，若即前法有變異者，彼法便應即捨本體。又若彼法不變異者，則不得言有變有異。若法不捨彼本體者，亦不得言變異名老，是故不得言有轉變名為老也。先說老相，彼是老義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「消皺力減，名之為老。有人說言：所謂老者以變異故。此義不成。何以故？以不住故。以有為行剎那不住，若有為行念不住者，云何而言變異名老？又復有過，法若變者便應第二剎那中住，法若第二剎那住者非佛法義。又復有過，言變異者捨於實體，若即前法有變異者，彼法便應即捨本體。又若彼法不變異者，則不得言有變有異。若法不捨彼本體者，亦不得言變異名老，是故不得言有轉變名為老也。先說老相，彼是老義。」

問曰：「心心數法云何知老？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「心心數法云何知老？」

答曰：「以見心法依止法異，所謂諸根四大損減、思惟念薄、忘失所有諸法門等，聞聲不了、見境界難，見如是等知心有老。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以見心法依止法異，所謂諸根四大損減、思惟念薄、忘失所有諸法門等，聞聲不了、見境界難，見如是等知心有老。」

問曰：「死有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「死有何義？」

答曰：「死者捨命終亡謝滅，異世去等是名為死。如是此死及先說老，此二合故名老死支。又復有言：根四大等後時損減微細難別，是名為老，破壞名死，如柯漸盡。又四大破壞是名為老，散盡名死，如朽故車破壞散盡。又於五陰隨順滅故，是名為老。滅名為死，如故舍壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「死者捨命終亡謝滅，異世去等是名為死。如是此死及先說老，此二合故名老死支。又復有言：根四大等後時損減微細難別，是名為老，破壞名死，如柯漸盡。又四大破壞是名為老，散盡名死，如朽故車破壞散盡。又於五陰隨順滅故，是名為老。滅名為死，如故舍壞。」

問曰：「生緣老死，此有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「生緣老死，此有何義？」

答曰：「壞彼法故得有此法，若無彼法亦無此法。此以何義？如初作瓶後時朽故。又先作瓶後時破壞。此亦如是，有眾生生，後有老死，非是不生，是故說依生緣老死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「壞彼法故得有此法，若無彼法亦無此法。此以何義？如初作瓶後時朽故。又先作瓶後時破壞。此亦如是，有眾生生，後有老死，非是不生，是故說依生緣老死。」

問曰：「若生念中即時死者，彼中云何生緣老死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若生念中即時死者，彼中云何生緣老死？」

答曰：「命滅。此以何義？彼處有命損現前命，五陰滅故是名為老，猶如彼雨有雲故雨，無雲無雨，亦有有雲而無有雨，彼處亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「命滅。此以何義？彼處有命損現前命，五陰滅故是名為老，猶如彼雨有雲故雨，無雲無雨，亦有有雲而無有雨，彼處亦爾。」

問曰：「何故有為三相法中，一處唯說生為生支，一處說老以為老支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故有為三相法中，一處唯說生為生支，一處說老以為老支？」

答曰：「隨順義故，法欲生時生能隨順，法欲滅時老支隨順。又老死支隨順壞法，生支與彼老死相違。老死二法迭共隨順。言隨順者，隨順破壞故名為老，死亦如是，是故老死合為一支，生者別支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「隨順義故，法欲生時生能隨順，法欲滅時老支隨順。又老死支隨順壞法，生支與彼老死相違。老死二法迭共隨順。言隨順者，隨順破壞故名為老，死亦如是，是故老死合為一支，生者別支。」

問曰：「何故不說憂等為支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故不說憂等為支？」

答曰：「不遍一切諸眾生故。此以何義？憂等諸法不遍三界，以是義故不說為支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不遍一切諸眾生故。此以何義？憂等諸法不遍三界，以是義故不說為支。」

問曰：「無明滅則行滅者，有何次第？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「無明滅則行滅者，有何次第？」

答曰：「如來次第說，無明等十二因緣能生於有，以諸眾生不能識知十二因緣，墮斷見故。如來次第說無明滅餘亦皆滅，以諸眾生不能見知無明因緣，墮常見故。又如先說，云何世間有以不見知十二因緣墮於無邊？以是義故，如來說云何世間滅？以不見知何等法故墮於有邊。以是義故，如來次說。如如來《迦旃延經》中說。又已說身見集諦道諦，未說身見苦諦滅諦，是故欲說。又已說染諦，未說淨諦。又已說縛諦，未說解脫諦，今欲說故，是故說言無明滅行亦滅如是等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如來次第說，無明等十二因緣能生於有，以諸眾生不能識知十二因緣，墮斷見故。如來次第說無明滅餘亦皆滅，以諸眾生不能見知無明因緣，墮常見故。又如先說，云何世間有以不見知十二因緣墮於無邊？以是義故，如來說云何世間滅？以不見知何等法故墮於有邊。以是義故，如來次說。如如來《迦旃延經》中說。又已說身見集諦道諦，未說身見苦諦滅諦，是故欲說。又已說染諦，未說淨諦。又已說縛諦，未說解脫諦，今欲說故，是故說言無明滅行亦滅如是等。」

問曰：「此諸因緣有於幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「此諸因緣有於幾種？」

答曰：「略說四種。何者為四？一者、有時十二因緣；二者、剎那；三者、次第；四者、不斷絕。時者，到時名因緣時。此以何義？無明時者，謂過去時。生煩惱者是無明時。言行時者，過去時業是名行時。言識時者，謂託生心共眷屬生是名識時。名色時者，未和合成即歌羅邏、安浮陀、枇尼堅支等，如是時中未生眼等五情諸根，六入未滿，彼時生體是名名色時。六入時者，以生眼等諸根滿足，六入諸根未能有力作彼心心數法依止，是名六入時。言觸時者，隨何等時諸根於彼心心數法能作依止，而不能作分別苦樂，亦不能作好惡諸事，未有勝行，是名觸時。言受時者，謂受苦樂分別苦樂，攝好惡事愛食非愛，欲資生等未有取力，是名受時。言愛時者，愛欲資生行非分別有無，是名愛時。言取時者，知有無分別，求如是起，是名取時。言有時者，求於此世未來世中五欲境界，追求推覓，為未來生起種種業，是名有時。言生時者，此生已退，即次後生所託生處，是名生時。老死時者，自此以後破壞諸根，名老死時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「略說四種。何者為四？一者、有時十二因緣；二者、剎那；三者、次第；四者、不斷絕。時者，到時名因緣時。此以何義？無明時者，謂過去時。生煩惱者是無明時。言行時者，過去時業是名行時。言識時者，謂託生心共眷屬生是名識時。名色時者，未和合成即歌羅邏、安浮陀、枇尼堅支等，如是時中未生眼等五情諸根，六入未滿，彼時生體是名名色時。六入時者，以生眼等諸根滿足，六入諸根未能有力作彼心心數法依止，是名六入時。言觸時者，隨何等時諸根於彼心心數法能作依止，而不能作分別苦樂，亦不能作好惡諸事，未有勝行，是名觸時。言受時者，謂受苦樂分別苦樂，攝好惡事愛食非愛，欲資生等未有取力，是名受時。言愛時者，愛欲資生行非分別有無，是名愛時。言取時者，知有無分別，求如是起，是名取時。言有時者，求於此世未來世中五欲境界，追求推覓，為未來生起種種業，是名有時。言生時者，此生已退，即次後生所託生處，是名生時。老死時者，自此以後破壞諸根，名老死時。

「言剎那者，名色等支名為剎那，以一念中具足一切十二有支。此義云何？如人依止貪心殺生，彼處所有迷愚癡等名為無明；彼處所有相應思心是名為行；彼處所有相應意法是名為識；彼處所有共識生法相等，四大及依四大所生四塵，如是等法名為名色；彼處所有依入作業而非離入名為六入；彼處所有相應對法，是名為觸；彼處所有相應覺者，是名為受；彼處所有相應貪心，是名為愛；彼處所有不捨愛心，是名為取；彼處所有身口意業，是名為有；彼處所有如是等法所起之法，是名為生；彼處所有諸法變異，是名為老；彼處所有諸法散滅，是名為死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言剎那者，名色等支名為剎那，以一念中具足一切十二有支。此義云何？如人依止貪心殺生，彼處所有迷愚癡等名為無明；彼處所有相應思心是名為行；彼處所有相應意法是名為識；彼處所有共識生法相等，四大及依四大所生四塵，如是等法名為名色；彼處所有依入作業而非離入名為六入；彼處所有相應對法，是名為觸；彼處所有相應覺者，是名為受；彼處所有相應貪心，是名為愛；彼處所有不捨愛心，是名為取；彼處所有身口意業，是名為有；彼處所有如是等法所起之法，是名為生；彼處所有諸法變異，是名為老；彼處所有諸法散滅，是名為死。

「有次第者，無始義故。此以何義？以彼因果不斷絕故，以是義故不知其始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有次第者，無始義故。此以何義？以彼因果不斷絕故，以是義故不知其始。

「不斷絕者，以彼因因不斷絕故。此以何義？遠來義故。又復非但十二有支能生因緣，以彼一切有為諸法名為因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不斷絕者，以彼因因不斷絕故。此以何義？遠來義故。又復非但十二有支能生因緣，以彼一切有為諸法名為因緣。」

問曰：「深心等法有何次第？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「深心等法有何次第？」

答曰：「以成就一切勝功德故，以一切法中不失菩提心以為根本故。此以何義？於諸菩薩摩訶薩修行功德中，說彼深心以為根本，以諸菩薩成就深心，以為不失菩提心因。如深心，諸行亦爾，自然為欲利益一切眾生修行，是以如來為欲示現如實修行次第義故，說深心後次說行心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以成就一切勝功德故，以一切法中不失菩提心以為根本故。此以何義？於諸菩薩摩訶薩修行功德中，說彼深心以為根本，以諸菩薩成就深心，以為不失菩提心因。如深心，諸行亦爾，自然為欲利益一切眾生修行，是以如來為欲示現如實修行次第義故，說深心後次說行心。

「又以菩薩成就深心、成就行心，然後於他利益修行，為欲示現如是勝義，說修行後次說成就捨心。又以菩薩持戒布施等如實修行相迴向勝法，依如是義示現修行助菩薩道，是故次說成就迴向。又從持戒乃至迴向非定善根，次欲示現勝三昧法，欲令眾生住慈悲等諸善根中。以是義故，說迴向後次說成就大慈悲等，已置定法妙樂善根，為欲離彼貪著心故，說慈悲後次說方便，以有方便故有智慧明見諸法。以是義故，不墮聲聞辟支佛地入菩薩位，是故如來說方便後次說成就般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以菩薩成就深心、成就行心，然後於他利益修行，為欲示現如是勝義，說修行後次說成就捨心。又以菩薩持戒布施等如實修行相迴向勝法，依如是義示現修行助菩薩道，是故次說成就迴向。又從持戒乃至迴向非定善根，次欲示現勝三昧法，欲令眾生住慈悲等諸善根中。以是義故，說迴向後次說成就大慈悲等，已置定法妙樂善根，為欲離彼貪著心故，說慈悲後次說方便，以有方便故有智慧明見諸法。以是義故，不墮聲聞辟支佛地入菩薩位，是故如來說方便後次說成就般若波羅蜜。

「又復略說成就深心乃至方便，示現成就助道功德，究竟成就般若波羅蜜者，示現成就助道智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復略說成就深心乃至方便，示現成就助道功德，究竟成就般若波羅蜜者，示現成就助道智慧。

「又成就深心乃至方便，示現成就菩提功德道，究竟成就般若波羅蜜，示現成就菩提智慧道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心乃至方便，示現成就菩提功德道，究竟成就般若波羅蜜，示現成就菩提智慧道。

「又成就深心乃至迴向，示現成就戒身，慈悲二法示現成就定身，方便般若示現成就慧身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心乃至迴向，示現成就戒身，慈悲二法示現成就定身，方便般若示現成就慧身。

「又成就深心即是示現成就直心，自餘七句示現成就修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心即是示現成就直心，自餘七句示現成就修行。

「又成就深心、成就行心示現戒家；成就捨心成就迴向，示現施家；成就大慈成就大悲，示現滅家；成就方便成就般若波羅蜜，示現智家。如是有礙無礙等一切諸法，諸餘一切修多羅中廣說應知。此修多羅依諸菩薩摩訶薩學戒義說，如是諸菩薩摩訶薩八萬四千無量無邊諸法門等，皆應類知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心、成就行心示現戒家；成就捨心成就迴向，示現施家；成就大慈成就大悲，示現滅家；成就方便成就般若波羅蜜，示現智家。如是有礙無礙等一切諸法，諸餘一切修多羅中廣說應知。此修多羅依諸菩薩摩訶薩學戒義說，如是諸菩薩摩訶薩八萬四千無量無邊諸法門等，皆應類知。」

彌勒菩薩所問經論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩所問經論卷第九